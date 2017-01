Quan Mở Miệng Là Nổ

Quan chức ưa nổ, nói lúc nào cũng đủ thứ chuyện trên trời. Chữ bây giờ gọi là “chém gió”...Hình như cứ mỗi năm, hễ gần Tết là các quan lại nổ như pháo.Trước tiên là chuyện làm cho Sài Gòn thành nơi đáng sống.Báo Thanh Niên hôm 17/1/2017 có bản tin nhan đề “Phải làm cho TP.HCM thành nơi đáng sống”...Tin ghi rằng vào tối 17.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.SG Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và lãnh đạo TP có buổi gặp gỡ các Tổng lãnh sự, cơ quan đại diện nước ngoài nhân dịp năm mới.Tại buổi gặp gỡ này, ông Simon van der Burg, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.SG cho hay năm 2016 đánh dấu nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội của TP.SG. TP đang đổi thay với những công trình trọng yếu và sự phát triển ngày càng tăng. Điều này cho thấy kinh tế TP đang tăng trưởng tốt.“Những dự án hạ tầng trọng điểm đang được thực hiện khắp nơi trong TP. Việc xây dựng có thể gây trở ngại trong ngắn hạn nhưng sẽ mang lại lợi ích dài hạn cho người dân TP”, ông Simon nói.Ông Simon khẳng định cần phải làm cho TP.SG trở thành nơi hấp dẫn mọi người đến sinh sống và làm việc. Vì vậy hãy nhớ đến việc bảo vệ môi trường và gìn giữ những di sản mà TP đang có. Hãy cũng nhau làm cho TP xanh và thông minh hơn, cùng nhau tạo nên một tương lai bền vững....Thế rồi các quan chức ta bèn nổ... Vậy, ý dân thế nào?Trong phần ý kiến, có một cư dân TP.SG viết:“Muốn TP.HCM đáng sống thì 1. Làm ơn trả vỉa hè lại cho dân. 2. Làm ơn dẹp nạn móc túi trên xe buýt. 3. Làm ơn dẹp nạn chèo kéo du khách mua hàng. 4. Làm ơn dẹp hết mấy anh hút chít xì ke dưới chân cầu. 5. Làm ơn làm sạch các con kênh. (nước đen ngòm, rác thì trôi nhìn phát ớn) 6. Làm ơn tạo thêm bóng mát cho đường đi (quá thiếu cây xanh). 7. Làm ơn triệt phá bắt các băng móc túi cướp giật trên đường (xin đặc thù luật pháp riêng cho TP). 8. Làm ơn đừng thương mại hóa các công viên. 9. Làm ơn tăng diện tích và các nơi vui chơi công cộng cho trẻ em (hiện tại quá thiếu vấn đề này). 10. Làm ơn dẹp mãi lộ, lợi ích nhóm... Nếu làm triệt để vấn đề này thì TP.HCM đáng sống thật...”Thế rồi, môi trường là cần thiết, có phải không?Bản tin VOV mới cho biết rằng: Giá xăng sắp tăng kỷ lục vì "cõng" thuế môi trường?Bản tin VOV viết rằng dự thảo quy định xăng sẽ chịu khung thuế bảo vệ môi trường từ 3.000-8.000 đồng/lít, cao hơn rất nhiều so với khung thuế hiện hành.Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường, trong đó mặt hàng xăng dự kiến sẽ chịu thuế bảo vệ môi trường tối đa là 8.000 đồng/lít. Nếu điều này được thông qua, xăng có thể sẽ có đợt tăng giá mạnh kỷ lục.Thuế tăng? Trước giờ, có gì là giảm đâu?Trong khi đó, bản tin VnExpress hôm Thứ Tư, 18/1/2017 ghi nhận lời ông Ông Đinh La Thăng yêu cầu xây dựng đề án 'công an phải giỏi võ'...Bản tin nói, Bí thư Thành ủy TP SG yêu cầu xây dựng đề án toàn bộ chiến sĩ công an thành phố phải học giỏi võ, nhất là cảnh sát điều tra để tội phạm "nghe đến là khiếp sợ".Thực tế, dân thường nghe tới công an là sợ, còn tội phạm nghe tới thì chẳng biết thế nào.Ngay chuyện nhỏ như ngồi chơi bầu cua cá cọp cũng có thể bị công an đánh chết. Đã xảy ra rồi.Bào Tuổi Trẻ kể hồi tuần trươc rằng công an truy bắt sòng bầu cua, 1 người tử vong.Sáng 3-1, gia đình anh Phạm Đình Toàn (29 tuổi, ở xã Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định) đưa thi thể anh về nhà để lo hậu sự sau khi được các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.Theo ông Phạm Hoàng Hậu, chú ruột anh Toàn, tối 2-1, anh có đến chợ Định Thiện thuộc thôn Định Thiện Tây (xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) để đánh bầu cua tôm cá.Sau đó, lực lượng Công an huyện Tuy Phước truy bắt sòng bầu cua này.Bản tin Tuổi Trẻ ghi lời ông Hậu:“Công an đã đánh cháu tôi gục tại chỗ, sùi bọt mép, bạn bè thấy vậy đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn nhưng Toàn đã chết trên đường đi...”Hình như thấy quan chức nổ quá, thế nên có một quan chức khác trong một giây phút bực dọc mới nói rằng: Cán bộ hãy bớt 'chém gió'...Đó là lời Chủ tịch tỉnh Đồng Nai, theo Báo Đất Việt.Bản tin ĐV viết:“Đội ngũ cán bộ bớt "chém gió", cần tập trung thực hiện nhiệm vụ, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.Đó là lời đề nghị của ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai...”Gần Tết rồi, quan chức nổ là thường. Bảo ngừng chém gió, làm sao lên chức?