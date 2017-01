Ứng Viên Bộ Trưởng Quốc Phòng: Nga Là Đe Dọa Số 1; Cựu Tướng James Mattis: Được Đa Số Nghị Sĩ Hậu Thuẫn

WASHINGTON - Đến lượt điều trần tại Thượng Viện, ứng viên bộ trưởng quốc phòng của nội các Donald Trump trình bày chính sách của ông, với ngôn từ nghiêm khắc về nguyên thủ Nga – cựu Tướng James “Mad Dog” Mattis ra điều trần tại ủy ban quân vụ hôm Thứ Năm với hậu thuẫn của những tên tuổi lớn trong khi Lập Pháp phải quyết định bãi miễn luật đòi hỏi bộ trưởng quốc phòng rời quân ngũ ít nhất 7 năm.Tướng Mattis, nghỉ hưu năm 2013, bị nghị sĩ McCain chất vấn với lời báo động về quan hệ với Moscow – ông McCain nhắc: 3 TT muốn thiết lập các quan hệ mới với Điện Kremlin và thất bại thảm hại.Ứng viên Mattis trả lời “Thực tế là chúng ta đương đầu với ông Putin, và chúng ta biết ông ta tìm cách phá vỡ liên minh NATO – chúng ta cần hành động phối hợp, bằng ngoại giao, kinh tế, quân sự với đồng minh để bảo vệ chúng ta tại bất cứ nơi đâu”. Ông Mattis nhận diện các hành động xâm lấn và khủng bố của Nga trong vùng và các hoạt động lấn luớt của Trung Cộng ở Biển Đông. Tướng Mattis khẳng định: răn đe là cấp thiết, đòi hỏi binh lực mạnh, và sức mạnh quân sự Hoa Kỳ hiện nay là không đủ mạnh.Ông Mattis trả lời các chất vấn tương tự của thủ lãnh phe DC tại ủy ban, là nghị sĩ Jack Reed. Cựu nghị sĩ DC Wiiliam Cohen cũng là cựu bộ trưởng quốc phòng mô tả biệt danh “Mad Dog” là hợp với người có trái tim dũng sĩ, Tướng Mattis nhận nhiệm vụ lãnh đạo Ngũ Giác Đài với với niềm tin lớn và can đảm.Ông Mattis mở đầu cuộc điều trần với tuyên bố “Chúng ta phải hỗ trợ các liên minh quốc tế và đối tác an ninh – lịch sử chỉ rõ rằng những nước có đồng minh mạnh thắng, và thua trong trường hợp ngược lại”.Phóng viên nhận xét: các phát biểu mở đầu từ các dân cử của 2 đảng là thuận lợi với ứng viên Mattis.Tướng Mattis phục vụ nhiều năm trong binh chủng TQLC, từng tham gia chiến dịch Vùng Vịnh thứ nhất, Afghanistan, giữ các chức trách cao tại NATO và là tư lệnh của Bộ chỉ huy trung tâm (gồm Trung Đông) cho tới ngày nghỉ hưu.Bạn bè không dùng tên Mad Dog với Tưóng Mattis nhưng nguồn gốc của biệt danh này có liên quan với các bình luận thẳng thắn của ông về bạo động mà đôi khi chiến trường đòi hỏi.Tựa đề bản tin Fox News về ông Mattis là tuyên bố “trật tự thế giới bị tấn công”.Ngoài ra, trong 1 cuộc phỏng vấn của truyền thông Đức, nghị sĩ CH John McCain đã nói về cuộc họp báo hôm Thứ Tư của TT đắc cử Donald Trump – ông McCain nhấn mạnh: TT Putin luôn thủ lợi trong mọi trường hợp có thể.Vị dân cử đứng đầu ủy ban ngoại giao Thượng Viện và từng là ứng viên TT của đảng CH xác quyết: cần tìm kiếm hoà bình bằng sức mạnh trong các quan hệ với Moscow.Trong khi đó một bản tin khác của báo The Washington Post hôm Thứ Nam cho biết rằng Cựu Tướng Mattis đã giành được sự ủng hộ áp đảo trong cuộc bỏ phiếu đầu hôm Thứ Năm để cho phép ông làm Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ sau khi nói với các nghị sĩ rằng ông đặt nước Nga vị trí số 1 trong danh sách của các mối đe dọa an ninh. Ông cũng tố cáo Tổng Thống Nga Vladimir Putin là cố “phá vỡ” liên minh NATO.