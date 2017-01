Hệt như chuyện dài không thôi... đó là chuyện công an đánh dân. Từ đánh bị thương tới chỗ đánh bầm dập, và rồi đánh chết... Rồi rượt dân chạy tới tắt thở...Trang Dân Làm Báo đăng lời kể của anh Nguyễn Quốc Sol từ Facebook, báo động chuyện “Cảnh sát cơ động đánh người”...Anh Nguyễn Quốc Sol kể:“Vào lúc 0h40 phút ngày 1/01/2017 mình với bạn mình đang dừng xe ở cổng B trường đại học Cần Thơ đường 3/2; phường Xuân Khánh; Quận Ninh Kiều; Tp. Cần Thơ. Có 4 anh cảnh sát cơ động chạy lại kiểm tra giấy tờ (có nghĩa vụ Công An). Bạn mình hỏi em phạm tội gì... Mấy anh c.an nói anh đậu xe lấn chiếm lồng lề đường. Bạn mình đưa giấy tờ đầy đủ cho mấy anh c.an kiểm tra xong mấy anh c.an giữ luôn giấy tờ và giữ xe của bạn mình, lấy luôn cả bóp... Lúc đó bạn mình hỏi tui phạm tội gì mà các anh giữ xe tui. Bạn mình không phục nên cãi lại thì có anh c.an hình sự mặc đồ thường từ phía sau tới đánh bạn tui rất nhiều. Và còng tay bạn tui lại đưa lên xe.Tui đứng kế bên không chống cự lại vẫn bị 2 anh Cảnh sát Cơ Động xô lên xe và dùng cây ba trác màu đen đánh vào đầu tui nhiều cái làm tui bị thương ở vùng trán khoản 4cm phải vào bệnh viện khâu 4 mũi.Sau đó mình và bạn mình được đưa đến c.an phường Xuân Khánh và không có biên bản lý do bắt giữ mình. Nếu bắt về phường phải có biên bản ghi rõ lý do. Mình nhớ rất rõ mặt anh nghĩa vụ c.an đánh mình. Lúc người nhà mình đến hỏi thì anh ta chối (nói lỡ tay trúng).Mình rất bức xúc vì chuyện này và muốn viết đơn trình lên cơ quan có thẩm quyền để giải quyết nghiêm đối với hành vi trên. Mình rất mong được sự giúp đỡ và chia sẽ của các bạn.”Đó là đánh dân... nhưng theo luật, ngay cả chuyện chận lại để khám xét cũng phải có “quy trình” chớ không phải muốn chận ai thì chận.Báo Pháp Luật viết theo VnExpress nói về chuyện này, trích:“Nếu phát hiện người vi phạm pháp luật về an ninh trật tự hay phạm tội quả tang... cảnh sát mới được khám xét.Nếu phát hiện người vi phạm pháp luật về an ninh trật tự hay phạm tội quả tang... cảnh sát mới được khám xét. Nếu phát hiện người vi phạm pháp luật về an ninh trật tự hay phạm tội quả tang... cảnh sát mới được khám xét.Theo Thông tư 58/2015 của Bộ Công an, việc kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu của cảnh sát cơ động được tiến hành trong các trường hợp sau:- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự.- Khi có căn cứ để cho rằng trong người, phương tiện có cất giấu đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, nếu không khám ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện đó bị tẩu tán, tiêu hủy.Khi phát hiện người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, bị truy tìm.Khi phát hiện vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội...”(ngưng trích)Nói thì nói vậy, luật cũng chỉ là tờ giấy chẳng ai nhớ...Mới hôm 3/1/2016, báo Tuổi Trẻ kể chuyện “Công an truy bắt sòng bầu cua, 1 người tử vong”...Báo Tuổi Trẻ kể:“Sáng 3-1, gia đình anh Phạm Đình Toàn (29 tuổi, ở xã Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định) đưa thi thể anh về nhà để lo hậu sự sau khi được các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.Theo ông Phạm Hoàng Hậu, chú ruột anh Toàn, tối 2-1, anh có đến chợ Định Thiện thuộc thôn Định Thiện Tây (xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) để đánh bầu cua tôm cá.Sau đó, lực lượng Công an huyện Tuy Phước truy bắt sòng bầu cua này.“Công an đã đánh cháu tôi gục tại chỗ, sùi bọt mép, bạn bè thấy vậy đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn nhưng Toàn đã chết trên đường đi” – ông Hậu cho biết....”(ngưng trích)Than ôi, bắt được rồi, sao lại đánh?Cuối bản tin TT có ghi lời thanh minh thanh nga của đại tá Nguyễn An Ninh – phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định – cho biết rằng:“Tuy nhiên ông Ninh cũng nói lực lượng công an truy quét sòng bạc ở chợ Định Thiện không đánh anh Toàn, anh này thấy công an nên bỏ chạy và tự ngã dẫn đến tử vong.”Chạy tới tắt thở... Lý do thiệt hay.