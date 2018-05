Texas: Học Sinh Xả Súng Tại Trường, 10 Người Chết, Thấy Bom Ống, Chất Nổ, Nồi Áp Suất Ở Trường

HOUSTON - Trường Santa Fe High School gần thành phố Houston phát lệnh báo động và phong toả từ khoảng 8 giờ sáng Thứ Sáu khi 1 tay súng xuất hiện trong khuôn viên – ít nhất 1 nữ sinh thấy tay súng xác nhận qua điện thoại với đài truyền hình địa phương qua điện thoại: nghi can vào 1 phòng học, nổ súng, 1 nữ sinh trúng đạn đổ máu ở đùi.Lớp này di tản - ban đầu, nhà giáo tưởng là diễn tập.Cảnh sát quận Galveston nói: chưa có thông tin – cũng chưa thấy nhà chức trách sở tại xác nhận tin súng nổ tại trường học ở Santa Fe, là 1 cộng đồng 13,000 dân cách Houston 30 dặm về hướng đông nam.Phóng viên AP báo tin: hình ảnh từ trực thăng cho thấy học sinh tập trung ngoài sân cỏ và 3 trực thăng tải thương chờ sẵn gần bên.Tin mới nhận cho biết 10 người chết, gồm 1 nhà giáo và có 2 cảnh sát trong số người bị thương.Đuợc tin này, TT Trump đã chuyển lời cầu nguyện bằng twitter.Tin tiếp theo cho hay bom ống và nồi áp suất đuợc khám phá tại trường. Chất nổ cũng đuợc phát giác ngoài khuôn viên trường. Nghi can là 1 cậu 17 tuổi đã bị bắt.Các viên chức thẩm quyền cho biết 12 người bị thương, gồm một nhân viên an ninh nhà trường. 8 người bị thương được chở tới Clear Lake Regional Medical Center và 6 người hiện đã được cho về. Tất cả những người bị thương đều là học sinh.Cảnh sát xác nhận tay súng là Dimitrios Pagourtzis, 17 tuổi, được tin là học sinh của trường này, theo truyền thông cho biết. Cảnh Sát Quận Harris là El Gonzalez xác nhận rằng tay súng đã bị giam giữ, và một học sinh thứ nhì cũng đã được điều tra.Những người chết là học sinh và một nhân viên nhà trường, theo Gonzalez cho biết.Trong khi đó, phản ứng của giới lập pháp thuộc đảng DC về vụ nổ súng chết người tại trường học Texas sáng Thứ Sáu là lời hô hào phòng ngừa nổ súng tại học đường.Nghị sĩ Tim Kaine (Virginia) viết twitter “Tai họa loại này phải chấm dứt – đã bao lần chúng ta phải đau tim vì những tin thương đau như thế này”.Thông tin đưa lên mạng của ông Kaine ghi thêm: 4 tháng rưỡi qua chứng kiến 22 vụ nổ súng tại trường học, gồm 3 vụ trong tuần qua.Nghị sĩ Mark Warner (cũng là đại diện Virginia) cùng đảng DC viết: không thể chấp nhận súng nổ hàng ngày tại học đường là 1 phần trong cuộc sống hàng ngày.