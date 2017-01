Thổ Nhĩ Kỳ: Chống Khủng Bố Là Mục Tiêu Chính Năm 2017

ANKARA - Các nhà chuyên môn tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải đặt trọng tâm chương trình hành động năm 2017 vào nỗ lực chống khủng bố.Chính sách về Iraq và Syria của nhà cầm quyền Ankara đóng 1 vai trò quan trọng.Sau cuộc đảo chánh hụt giữa Tháng 7, Ankara mở chiến dịch thanh trừng rộng lớn và tăng cường các hoạt động quân sự chống lại dân quân Kurd dọc biên giới đông nam và tại miền bắc Iraq.Chuyên gia an ninh và khủng bố Ibrahim Cevik của Center for International Relations & Strategíc Analysis (TURKSAM) nhận xét: ngoài quyết tâm về Syria của Ankara, đang có tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và Hoa Kỳ tại phiá tây sông Euphrates đạt cao điểm gần như Chiến Tranh Lạnh, nếu không thể kiểm soát bạo động và khủng bố hoạt động tự do ở Syria thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị thiệt hại.Iraq đang dồn sức tái chiếm thành phố Mosul, là thành trì của ISIS từ hơn 2 năm - Ankara coi tình thế này là đe dọa an ninh quốc gia và muốn đóng 1 vai trò lớn hơn.Tại trường đại học kinh tế và kỹ thuật (hay TOBB), giáo sư Nihat Ali Ozcan tiên đoán năm 2017 không là 1 thời gian thuận lợi với Thổ Nhĩ Kỳ vì các biến đổi trong vùng, khi các lân bang Iraq và Syria thay đổi với những lý do liên quan. Theo lời giáo sư Ozcan, nhiều nhóm khủng bố hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, đánh lẫn nhau cùng trong lúc tấn công nhà nước và dân chúng. Ông Ozcan ngờ rằng chiến dịch thanh trừng hậu đảo chính cũng tạo ra nguy cơ an ninh.Trong tháng qua, HĐ Châu Âu 47 thành viên (gồm Thổ Nhĩ Kỳ) loan báo: 125,000 người bị sa thải và gần 40,000 người bị giam trong chiến dịch thanh trừng, tính vào ngày 9-12.Giáo sư Mesut Hakki Casin của trường đại học Ozyegin nói: vụ tàn sát tại hộp đêm Reina ám chỉ thủ phạm đã toan tính kỹ luỡng và là tín hiệu báo trước nguy cơ khủng bố quấy rối Thổ Nhĩ Kỳ năm 2017.Giáo sư Ozcan cũng tiên đoán lực luợng vũ trang của sắc tộc Kurd ly khai sắp leo thang tấn công trong muà xuân.