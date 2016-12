Úc: Bắt 1 Người Tung Lời Đe Dọa Sinh Hoạt Đón Giao Thừa

SYDNEY - 1 nghi can 40 tuổi bị bắt tại phi trường Sydney khi từ London trở về vì các lời đe dọa tung lên trang mạng.Nhà chức trách cho biết nghi can Damien ONeil bị tố cáo về các đe dọa có liên quan với sinh hoạt đón giao thừa dương lịch, và bị từ chối thủ tục thế chân tại ngoại. ONeil không bị truy tố theo luật chống khủng bố, nhưng theo tội hình, vì khuyến khích bạo động thí mạng.Cảnh sát không tiết lộ quốc tịch và chi tiết các đe dọa của nghi can.Theo quyền phó uỷ viên cảnh sát Frank Menilli, ONeil hành động đơn độc, không có liên lạc với các nhóm văn hoá, ngoài các đe dọa tung lên mạng. Nói vắn tắt, đây là 1 vụ cô lập.Tuần qua, cảnh sát Australia loan báo âm mưu tấn công trung tâm thành phố Melbourne nhân dịp lễ Giáng sinh có liên quan với ISIS bị phá vỡ – Australia đóng góp nhân lực với liên quân bình định Afghanistan do NATO dẫn đầu.