Mỹ: Nợ Thời Đi Học Bị Trừ Vào Tiền An Sinh Xã Hội

Trên 70% của 1.1 tỉ đô la cắt giảm từ tiền An Sinh Xã Hội để trả tiền nợ học sinh chỉ áp dụng cho lệ phí và tiền lời.Khoảng 114,000 sinh viên vay mượn tiền đi học trên 50 tuổi đang bị mất một phần của các phúc lợi An Sinh Xã Hội của họ bởi vì nợ sinh viên lớn tuổi và số người vay mượn trên 65 tuổi đối diện với khó khăn này đã tăng tới 540% trong thập niên qua, theo phúc trình được công bố vào Thứ Ba bởi Government Accountability Office (GAO), văn phòng điều tra không đảng phái của Quốc Hội. Chính phủ cung cấp cho sinh viên vay mượn tiền với nhiều chọn lựa để tránh tình trạng không trả nổi tiền nợ, nhưng một khi người vay mượn đã trả trễ thì liên bang sẽ dùng quyền để thu tiền nợ, gồm việc cắt giảm tiền An Sinh Xã Hội, tiền lương và tiền thuế bồi hoàn.Sự gia tăng mạnh trong những người vay mượn tiền học lớn tuổi đang đối diện các chiến thuật thu tiền này vì phần lớn gia tăng trong người Mỹ lớn tuổi đang mang nợ tiền học; số người vay tiền học hơn 64 tuổi tăng 385% kể từ năm 2005, so với mức gia tăng 62% đối với người vay tiền học từ 25 tới 49 tuổi. Khoảng 3/4 người vay tiền học lớn tuổi đã vay tiền học cho chính họ – không phải cho con họ – và những người gánh nợ cho con cái họ thì ít bị trả trễ tiền học, theo GAO cho thấy.Phúc trình cho thấy rằng thường những thu tiền nợ học đang ngày càng đẩy các cao niên đến gần bờ vực tài chánh.