Hãy Chúc Mừng Ngọc Trinh

Đời người ngắn lắm... có khi 50 tuổi, có khi 60, có khi 70 hay nhiều hơn... Để tìm được những khoảnh khắc như ý trong đời rất là gian nan.Thời đi học, không phải học bù đầu rối tóc là có điểm cao, thi đậu. Trong khi tới trường, không phải thầy cô nào cũng giỏi, không phải bạn nào cũng tử tế giúp mình... riêng với con gái với nhau, có khi ngay cả bạn thân, cũng vẫn ngầm ghen tỵ, nếu không vì nhan sắc cũng vì gia thế, nếu không vì điểm thi cũng vì xiêm áo phấn son xe cộ.Tới khi ra đời, người thiếu nữ tỉnh lẻ thua hẳn người thiếu nữ Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng... vì cơ hội không nhiều, bạn hữu cũng không thế có thể lực, huống gì nói tới cơ hội làm quen với đại gia.Đó là phước đức đời người, chớ không chỉ là do cơ duyên đời naỳ.Ngọc Trinh may mắn hơn rất nhiều người, khi nhìn theo các thước đo xã hội, tuy rằng có rất nhiều bất lợi.Khi chúng ta gặp những thiếu nữ đã tận lực trong đời như thế, và rồi bây giờ gặp hạnh phúc... lời nên nói là hãy chân thành chúc mừng Ngọc Trinh.Hãy nhìn Ngọc Trinh như em gái, như con gái, như cháu gái của mình... Và như thế, cuộc đời naỳ sẽ nhẹ nhàng biết là bao nhiêu. Haỹ tử tế với nhau từng suy nghĩ, từng lời nói...Bản tin VTC ghi rằng: Tỷ phú Hoàng Kiều lần đầu xác nhận đang yêu Ngọc Trinh...VTC viết rằng tỷ phú USD Hoàng Kiều lần đầu xác nhận đang yêu Ngọc Trinh, và đang hạnh phúc trong mối quan hệ mới này.Ngọc Trinh đã ra mắt họ hàng, công ty và đối tác của ông Hoàng Kiều. Ảnh: FB.Chiều 19/12, tỷ phú USD Hoàng Kiều lần đầu xác nhận chuyện tình cảm. Ông tiết lộ đang hạnh phúc trong tình yêu bên Ngọc Trinh. Thời gian qua, ông đã đưa bạn gái ra mắt gia tộc họ Hoàng ở Nam California (Mỹ).Tỷ phú 72 tuổi cho biết ông hài lòng khi mọi người trong gia đình đều quý mến nữ diễn viên Vòng eo 56. Không chỉ thế, ông còn giới thiệu Ngọc Trinh với nhân viên tập đoàn RAAS, một số hãng truyền thông và nghệ sĩ nổi tiếng ở Hollywood.Trong khi đó, Baó Dân Việt ghi rằng Ngọc Trinh xin mọi người đừng gièm pha chuyện tình với Hoàng Kiều...Khi chia sẻ một bài viết mang tính "thay lời muốn nói" về chuyện tình của mình với tỷ phú Hoàng Kiều 72 tuổi, Ngọc Trinh mong muốn mọi người đừng gièm pha.Lần đầu tiên công khai đăng hình ảnh tình tứ với người yêu mới là tỷ phú Hoàng Kiều trên trang facebook cá nhân, Ngọc Trinh gửi theo dòng trạng thái bày tỏ sự đồng cảm với một bài viết. “Cảm ơn vì đâu đó vẫn có người hiểu và có cái nhìn đúng về chuyện tình của chúng tôi...”Báo Dân Việt ghi nhận:“Bài viết có tựa: “Thứ mà ông Hoàng Kiều thực sự mang lại cho Ngọc Trinh” được cô chia sẻ có nội dung sau: “Nói đến chuyện Ngọc Trinh và người tình già tỷ phú, người ta chỉ tập trung vào chuyện tiền tiền và tiền. Một mối quan hệ đổi chác giữa kẻ có tiền người có sắc. Cũng dễ hiểu vì đó là điều dễ nhìn thấy nhất.Nói thật nếu chỉ đơn thuần là đổi chác tình tiền thì Ngọc Trinh thừa sức đổi chác với đầy đại gia khác chứ không phải với 1 ông già như vậy. Nhìn hình ảnh của họ mấy ngày qua có thể thấy, ông ấy không chỉ cho cô tiền bạc (như rất nhiều gã đại gia khác) mà còn cho cô nhiều hơn thế.Ông tự tin nắm tay cô đi giữa đường phố, ông thoải mái giới thiệu cô với bạn bè, đối tác, gia đình, con cái. Là 1 người có địa vị, ông vẫn để cô tự do chụp hình hai người đăng lên cái làng facebook đầy thị phi. Ông mang đến những giá trị chốt cuối cùng để cô chọn ông chứ không phải ai khác. Đó chính là sự tôn trọng, sự nghiêm túc và sự bảo vệ..."...”Trong khi đó, báo Eva/Khám Phá kể về những gian nan của Ngọc Trinh khi tự kỷ luật theo chế độ ăn uống, luyện tập rất tỉ mỉ:“...Trinh còn tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn theo tiêu chí:- Hạn chế ăn nhiều đồ cay, dầu mỡ, và đồ ngọt.- Tăng cường rau xanh, hoa quả trong các bữa ăn.- Hạn chế tối đa tinh bột.”Báo Phụ Nữ Today đã nói lời thân thương chí tình giữa phụ nữ với nhau qua bài phân tích “Dân tình 'sửng sốt' trước lý do tại sao tỷ phú Hoàng Kiều 72 tuổi muốn cưới Ngọc Trinh?” trong đó ghi rằng Ngọc Trinh có đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh...Phụ Nữ Today viết, trích:“...Xét về chữ “Công”, khán giả có thể nhận ra rằng, từ lâu, người đẹp Trà Vinh luôn thể hiện mình là người có niềm yêu thích với chuyện "đảm việc nhà" dù đã có người giúp việc, từ việc nhỏ nấu ăn, bếp núc. Cô thường xuyên chia sẻ những video mình vào bếp cùng mẹ, hay tự tay chuẩn bị bữa cơm gia đình rồi trổ tài nấu nướng cho nhân viên thưởng thức. Gần đây nhất là đoạn video ghi lại khoảng khắc Ngọc Trinh một tay bế ẵm cháu trai của Hoàng Kiều, một tay, người đẹp vẫn nấu nướng khá chu đáo.Về "Dung", tức dung nhan thì có lẽ khỏi cần bàn tới. Cô vẫn luôn được biết đến là một trong những mỹ nhân đình đám và xinh đẹp nhất nhì showbiz Việt cũng như nổi tiếng với danh hiệu “Nữ hoàng nội y” cùng làn da trắng xứ, gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn, ngây ngô, đẹp như "thiên thần" của mình.Còn với "Ngôn", nếu như thời gian trước, Ngọc Trinh gặp phải nhiều tai tiếng vì những phát ngôn "chân thật" của mình rằng "yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn", rồi lại "yêu tôi tốn kém lắm" nhưng có thể thấy, kể từ sau khi chia tay mối tình 8 năm, Nữ hoàng nội y đã thận trọng hơn trong lời nói của mình. Cô "ghi điểm" với công chúng, khi thường xuyên chia sẻ những quan điểm sống đậm chất ngôn tình, sâu sắc trên trang cá nhân.Cuối cùng là "Hạnh" - đức hạnh. Dù thường xuyên khoe ba vòng nóng bỏng với những bộ bikini gợi cảm, siêu bắt mắt nhưng nhìn lại thì bản chất của Ngọc Trinh vẫn rất đáng ngưỡng mộ - cô ngoan và chung thủy đến ngỡ ngàng. 8 năm bên người tình xứ Đài, Ngọc Trinh không hề dính nghi án tình cảm với bất cứ một người đàn ông nào khác. Dù trong cuộc tình đó, người đẹp Trà Vinh phải chịu cảnh yêu xa, là người đàn bà trong bóng tối, vì bạn trai đã có gia đình riêng tại Đài Loan.Như những gì tổng kết lại, có lẽ Hoàng Kiều đã chinh phục được trái tim của người đẹp hội tụ đầy đủ "công, dung, ngôn, hạnh" và đó quả thật là điều may mắn với người đàn ông này.”(ngưng trích)Không phải là tuyệt vời sao, khi cuộc đời đầy bất trắc này đã hiện ra những lời tình cảm, chia sẻ rất mực tử tế... Hãy chúc mừng Ngọc Trinh.