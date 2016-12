Nhập Khẩu Cô Dâu TQ?

Việt Nam đang trên đà trai dư, gái thiếu... và thế là, sẽ tới một ngày cần phải nhập khẩu cô dâu...Vấn đề là: trai VN sẽ nhập khẩu cô dâu từ nước nào sang? Hình như chính phủ Ba Đình cũng đã lo sẵn cho dân mình?Bản tin Nga Sputnik ghi một tin theo báo Pháp Luật cho biết rằng vào sáng 16-12, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình TP.SG tổ chức mít tinh kỷ niệm 55 năm ngày Dân số Việt Nam (26-12).BS Trần Văn Trị, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TP.SG, cho biết công tác dân số VN còn gặp nhiều khó khăn, thách thức cả về quy mô, cơ cấu, phân bổ và nâng cao chất lượng dân số."Cụ thể, mức sinh chưa có xu hướng một chiều ổn định, quá trình già hóa dân số diễn ra ngày càng nhanh. Bên cạnh đó, mất cân bằng giới tính khi sinh tiếp tục lan rộng. Thực trạng di cư tiếp tục diễn ra mạnh mẽ làm thay đổi nhanh chóng cơ cấu và phân bố dân cư của các vùng, địa phương" — BS Trị cho biết thêm.Theo BS Trị, vấn đề cốt lõi hiện nay trong công tác dân số là phải chuyển trọng tâm chính sách dân số từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển"."Đây là cuộc cách mạng trong chính sách nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề về dân số cả về quy mô, cơ cấu, phân bố lẫn nâng cao chất lượng dân số. Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, điều chính phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số" — BS Trị nói.Baả tin PL/Sputnik viết:“Theo báo cáo của Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam đã đến mức nghiêm trọng. Năm 2005, tỉ số giới tính khi sinh là 106 bé trai/100 bé gái. 10 năm sau (2015), con số đó là 112,8/100. Nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời, tỉ lệ nam giới trong độ tuổi lập gia đình sẽ dư thừa 12% so với nữ giới vào năm 2049.”Dư con trai tới 12%... Nghĩa là, cứ một trăm cô cho một trăm cậu, sẽ có dư ra 12 cậu đành phaỉ nhập khẩu cô dân...Tuy nhiên, kèm với thảm họa này là lão hóa, hay già hóa... nghĩa là, sẽ nguy vô cùng khi cần tuyển lính cho những cuộc chiến tranh tương lai.Báo Lao Động hôm 14/12/2016 kế r8àng tại hội thảo do Tổng Cục Dân số, Bộ Y tế, diễn ra ngày 14.12 tại TPSG, TS Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - cho rằng, hiện nay, cơ cấu dân số Việt Nam đang “khác thường” so với thế giới. Đó là già hóa dân số quá nhanh và mất cân bằng giới tính sơ sinh nghiêm trọng. Năm 2015, tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động (từ 15-64) là 68,4%; tỉ lệ dân số trong độ tuổi phụ thuộc khá cao (từ 0-14 tuổi là 24% và trên 65 tuổi là 7,6%).Giai đoạn già hóa dân số, tức là đi từ đa dạng dân số đến dân số già ở các quốc gia khác phải mất đến gần 100 năm. Riêng tại Việt Nam, theo tính toán của các chuyên gia, giai đoạn này dự tính chỉ khoảng 18 năm. Và hiện giờ, Việt Nam chỉ còn 15 năm nữa để bước vào giai đoạn dân số già. Nguyên nhân vấn đề dân số già là do mức sinh hiện nay đang rất thấp, nhất là ở các tỉnh thành phía nam như TPSG mức sinh là 1,35 con/cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ; các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ có mức sinh chỉ là 1,7 con. Mức sinh này thấp hơn mức sinh thay thế (2-2,1 con) rất nhiều.Báo Lao Động ghi lời TS Lê Cảnh Nhạc:“Đất nước chúng ta chuyển nhanh từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già nhanh hơn rất nhiều so với các quốc gia khác (như Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Đức…). Trong khi đó, tiềm lực kinh tế của nước họ vượt xa Việt Nam, chất lượng sống, chế độ an sinh xã hội rất tốt. Họ có 100 năm chuẩn bị để đối mặt với dân số già, nước ta chỉ còn 15 năm để chuẩn bị. Gánh nặng về an sinh xã hội, chăm sóc người cao tuổi ngay từ bây giờ là rất nặng nề.”Nguy hiểm là, theo lời TS Lê Cảnh Nhạc: “Tình trạng mất cân bằng giới tính đã bắt đầu xuất hiện từ năm 2006 khi tỉ số giới tính khi sinh là 109 trẻ trai/100 trẻ gái (mức sinh cân bằng là 103-106 trẻ trai/100 trẻ gái). Năm 2015, tỉ số giới tính khi sinh là 112,8 bé trai/100 bé gái. Thậm chí, có địa phương có tỉ lệ chênh lệch trai gái đáng báo động, như Quảng Ninh 120 trẻ trai/100 trẻ gái.”Thế là, nhập khẩu cô dâu...Nhập khẩu cô dâu từ các nước bạn, dĩ nhiên. Cô dân sẽ tìm từ Bắc Hàn? Từ Cuba? Từ Tây Tạng? Từ Hoa Lục...Nguy vô cùng tận... vì nhập khẩu cô dâu từ Hoa Lục 2 thập niên, con nít Việt sẽ nói toàn tiếng Tàu, và rồi chúng ta sẽ bị đồng hóa sớm...