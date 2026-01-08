Thiết tha tháng mười hai

môi mọng bức tường rêu
thì thầm những lãng mạn không nói
màu xanh hiếm hoi chòm lá
mảnh dung nhan gỗ mục
hóa thân con sâu nhỏ la cà
người đàn bà nhìn bầu trời mở ngõ
mơ thiên thần thổi sáo
tiếng hát ca địa đàng
ru những tế bào thổn thức
đồng cảm trên da thịt lao xao
bão giông mùa tháng chạp
tình yêu chợt thiết tha
sợi tóc phất phơ đầu gió
vấn vương ngày mưa lạnh
còn chút gì cho nhau giữa cuộc đời phôi pha
bạn bè rủ nhau về bên kia núi
thấp thoáng những khuôn mặt vãng lai
mơ hồ lật ngửa bàn tay
tiếng gió linh thiêng rung động
gọi mãi bài thơ thiếu chữ
khề khà nỗi buồn viễn xứ
sóng sánh tình em khêu nhẹ đáy ly
thy an
