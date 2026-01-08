Thiết tha tháng mười hai

Nơi gac vang
Tranh Huỳnh Lê Nhật Tấn

 

 

môi mọng bức tường rêu

thì thầm những lãng mạn không nói

màu xanh hiếm hoi chòm lá

mảnh dung nhan gỗ mục

hóa thân con sâu nhỏ la cà


người đàn bà nhìn bầu trời mở ngõ

mơ thiên thần thổi sáo

tiếng hát ca địa đàng

ru những tế bào thổn thức 

đồng cảm trên da thịt lao xao

 

bão giông mùa tháng chạp

tình yêu chợt thiết tha

sợi tóc phất phơ đầu gió

vấn vương ngày mưa lạnh

còn chút gì cho nhau giữa cuộc đời phôi pha

 

bạn bè rủ nhau về bên kia núi 

thấp thoáng những khuôn mặt vãng lai 

mơ hồ lật ngửa bàn tay

tiếng gió linh thiêng rung động

gọi mãi bài thơ thiếu chữ 

 

khề khà nỗi buồn viễn xứ 

sóng sánh tình em khêu nhẹ đáy ly

 

thy an

