Apple Hoãn Chương Trình Thay Pin Vì Thiếu Pin Đáp Ứng

Khoảng giữa tháng 01/2018, Apple đang gặp phải một vấn đề mới liên quan tới chương trình thay thế pin cho iPhone, không đáp ứng đủ lượng pin tồn kho để thay thế. Các khách hàng sử dụng các model iPhone không quá cũ sẽ phải chờ tới đầu Q2/2018 mới có thể được thay thế pin mới theo yêu cầu.Nhu cầu thay thế pin tăng đột biến xuất phát từ việc Apple tuyên bố sẽ giảm giá thay thế pin mới xuống chỉ còn 29 USD cho một số model iPhone. Trước đó, Apple thừa nhận đã lên tiếng tùy biến hệ điều hành iOS để làm chậm tốc độ xử lý của CPU trong trường hợp pin của thiết bị đã bị lão hóa và hao hụt dung lượng do thời gian sử dụng dài hoặc các điều kiện môi trường khác.Apple lý giải rằng hãng muốn tránh cho thiết bị gặp phải những lỗi xung đột không mong muốn khi sử dụng với viên pin đã quá cũ. Apple đã rất nỗ lực để toàn bộ quá trình can thiệp của hệ thống được tiến hành mà không ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng, nhưng rất đáng tiếc là vẫn có khá nhiều người dùng ghi nhận việc iPhone hoạt động chậm đi một cách trông thấy.Sau khi đưa ra lời xin lỗi và hứa hẹn sẽ bổ sung một chế độ theo dõi pin mới cho iOS trong các bản cập nhật tiếp theo, Apple cũng đã quyết định công bố chương trình giảm giá thay pin mới từ 79 USD xuống còn 29 USD cho các model iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, và iPhone SE. Kế hoạch ban đầu được dự kiến triển khai trong tháng 01/2018, nhưng Apple đã thay đổi ý định và khởi động chương trình từ tháng 12/2017. Đến khoảng giữa tháng 01/2018, hãng tiếp tục thay đổi kế hoạch một lần nữa do không lường trước được số lượng người dùng yêu cầu thay pin mới qua lớn.Trang MacRumors dựa trên một văn bản nội bộ của Apple, cho biết Apple sẽ trì hoãn kế hoạch thay pin mới tại một số thị trường tới cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 04/2018. Các thiết bị sẽ phải chờ đợi lâu nhất là iPhone 6 và iPhone 6S Plus, còn pin thay thế cho các model khác như iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 7, và iPhone 7 Plus sẽ sẵn sàng hơn. Tình hình còn tùy thuộc vào từng khu vực cụ thể.Chương trình giảm giá thay pin mới cho iPhone sẽ kéo dài tới hết năm 2018. Nên nếu iPhone không ở trong tình trạng quá tệ, người dùng cũng không nên quá vội vã thay thế ngay, mà có thể chờ cho tới khi nguồn cung cấp pin của Apple trở nên ổn định hơn.Nguoivietphone.com.