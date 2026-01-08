Thơ ở Bệnh Viện

Tôi ngã vào đầu năm
Nhặt được ngày tháng mới
Ngày tháng rơi chung quanh
Nở chùm hoa rất đỏ
Tôi kêu lên thảng thốt
Giơ bàn tay rất gầy
cánh hoa đỏ màu máu
Tung tóe cả hai vai
Có những tiếng xôn xao
Như tiếng ai xa lắm
Có những bóng đi qua
Chập chờn một màu trắng
Tiếng động cả bốn phía
Bao chung quanh chỗ nằm
Có khuôn mặt cúi xuống
Hình như ai kéo chăn
Tôi nằm im nghe ngóng
Có phải tôi hay không
Hình như có chiếc kim
Đang cắm vào da thịt
Chập chờn mấy chiếc bóng
Thật gần thật gần tôi
Có phải tôi đang thở
Đang mặc cả cuộc đời
Cuộc đời như cuốn sách
Tôi còn cầm trên tay
Tôi còn để trên gối
Tôi muốn đọc tối nay
Thượng Đế vừa đi qua
Tặng tôi ngày tháng mới.
Cuốn sách đã sang trang
Tôi hân hoan cúi đọc.
Trần Mộng Tú- 1-1-2026