Thơ ở Bệnh Viện

08/01/202621:17:00(Xem: 134)
20250327_094300
Tranh Ann Phong

                       

                                 

 

Tôi ngã vào đầu năm

Nhặt được ngày tháng mới

Ngày tháng rơi chung quanh

Nở chùm hoa rất đỏ

 

Tôi kêu lên thảng thốt

Giơ bàn tay rất gầy

cánh hoa đỏ màu máu

Tung tóe cả hai vai

 

Có những tiếng xôn xao

Như tiếng ai xa lắm

Có những bóng đi qua

Chập chờn một màu trắng

 

Tiếng động cả bốn phía

Bao chung quanh chỗ nằm

Có khuôn mặt cúi xuống

Hình như ai kéo chăn

 

Tôi nằm im nghe ngóng

Có phải tôi hay không

Hình như có chiếc kim

Đang cắm vào da thịt

 

Chập chờn mấy chiếc bóng

Thật gần thật gần tôi

Có phải tôi đang thở

Đang mặc cả cuộc đời

 

Cuộc đời như cuốn sách

Tôi còn cầm trên tay

Tôi còn để trên gối

Tôi muốn đọc tối nay

Thượng Đế vừa đi qua

Tặng tôi ngày tháng mới.

Cuốn sách đã sang trang

Tôi hân hoan cúi đọc.

 

Trần Mộng Tú- 1-1-2026

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Họ bảo rằng cô không còn nữa, | Máu tung toé như đóa hồng. | Những bánh xe băng giá chùn lại & đông cứng. |

Xin nhau đừng lần hạt | Cây đã vắng trên đồi | Con chim mùa kêu thảm | Người ơi người người ơi

bạn bè rủ nhau về bên kia núi | thấp thoáng những khuôn mặt vãng lai | mơ hồ lật ngửa bàn tay

thú thật có những ngày rất phiền lòng | như cá mắc cạn | vẫy vùng tìm cách vượt thoát

mùa đông có những con sâu nằm yên | gặm nhấm nỗi buồn quê hương viễn xứ

tình anh cỏ ướt đêm thâu | gió mưa nặng hạt cơ cầu nặng vai | thương em không có ngày mai | anh đi mãi quên đời trai đã già

Bữa nay hát thánh ca buồn Buồn tôi cũng giống như buồn thánh ca

Hãy mở cửa nhà như lòng con mở | Hãy sót thương người tứ cố vô thân | Chén cơm đó con cho đi một nửa | Một nửa cho là một nửa thâm ân

Nằm nghe hơi thở bỏ thân, | tâm như chiếc lá cuối trời gió lay.

Đêm Giáng sinh, ai cũng mơ giấc mơ về nhà, mời đọc 'Trên Đường Về Nhà" của Mohammed Moussa — một bản nhạc "I will be home for Christmas" của Gaza, nơi hành trình về nhà là nỗi đau thức tỉnh nhận ra không còn chốn trở về. Mohammed Moussa là thi sĩ người Palestine, sinh sống và sáng tác tại Gaza, ông là thành viên của Gaza Poets Society, một nhóm thi sĩ viết trong điều kiện bị phong tỏa, nơi thơ không nhằm kể lể bi kịch, mà ghi lại sự trống rỗng mà chiến tranh và bạo lực để lại trong đời sống thường ngày.
1234567Trang sauTrang cuối