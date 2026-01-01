lễ hội hoa đèn rực rỡ
ánh sáng mê muội của những cám dỗ thông thường
em đi qua phố phường bâng quơ
tràn ngập những thú vui
và đồ chơi đầy màu sắc
có những âm thanh kêu leng keng trong lòng
như tiếng lục lạc của đám bò nơi thảo nguyên xa xăm
cây thông Noel ngày xưa em còn bé
không đẹp như bây giờ
nhưng mang trên lá những bài ca trong gió không bao giờ tắt
lễ hội hoa đèn rực rỡ
hôm nay trên vuông ngực trần của em mùa đông
như lúa vàng chờ người nông phu gặt hái
óng ánh màu của mặt trời
cho dù mùa đông hay mùa xuân
hãy đuổi đám mây xám trong ta trì trệ
kiệt quệ thơ và chữ
một thời bay xa
lưỡi gươm hiệp sĩ treo lủng lẳng trên tường
cạnh sợi dây thừng sẵn sàng thắt cổ những người ngay thẳng
mùa đông có những con sâu nằm yên
gặm nhấm nỗi buồn quê hương viễn xứ
đi qua công viên nào đó của Bruxelles
thấy tượng đồng đen gục mặt
lời vọng của tuổi trẻ
câu kinh của người già
em hay chăng
lịch sử đã từ lâu chuyển mình
viết bằng những trang giả dối
và chiều nay
trên gác chuông nhà thờ đỉnh nhọn
có tiếng ca trong gió mừng lễ cuối năm
em đi qua phố phường
bằng trái tim hòa theo điệu nhạc
niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn
nhớ lại chuyện đời xưa kể nhau nghe nửa thế kỷ
quá khứ, tương lai
phải chăng từ nay
là hai đường thẳng song song . . .
chiếc phong linh muôn màu quay trong gió
em đi qua phố phường
có nghe lời trăn trở quê hương
thiên thần tháng mười hai đậu lên vai em
nhắc lại hư ảo bài thơ tình thuở nọ
viết ra trong mưa và gió
hôm nay đang hòa tan với chữ nghĩa
biến thành lãng quên trong tim óc lớn dần
lễ hội hoa đèn rực rỡ
trên môi em nở nụ cười rét buốt
hãy xin địa cầu dang tay
đón những người lang thang trong phố đêm
chỉ một khoảng cách : bàn tay nắm và buông
tâm tư xa nhau mà cũng thật gần
mùa đông chứa những bí ẩn tình người không ai thấu hiểu
thoang thoảng bên tai tiếng hát buồn viễn xứ
vang lừng giai điệu
một cõi mông lung . . .
thy an
ghi lại - cuối 2025