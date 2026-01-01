Lễ hội hoa đèn rực rỡ

01/01/202614:22:00(Xem: 202)
Pho ran chieu
Minh họa Đinh Trường Chinh

 

 

lễ hội hoa đèn rực rỡ
ánh sáng mê muội của những cám dỗ thông thường 
em đi qua phố phường bâng quơ
tràn ngập những thú vui 
và đồ chơi đầy màu sắc
có những âm thanh kêu leng keng trong lòng
như tiếng lục lạc của đám bò nơi thảo nguyên xa xăm
cây thông Noel ngày xưa em còn bé
không đẹp như bây giờ
nhưng mang trên lá những bài ca trong gió không bao giờ tắt

lễ hội hoa đèn rực rỡ

hôm nay trên vuông ngực trần của em mùa đông
như lúa vàng chờ người nông phu gặt hái
óng ánh màu của mặt trời
cho dù mùa đông hay mùa xuân
hãy đuổi đám mây xám trong ta trì trệ
kiệt quệ thơ và chữ
một thời bay xa

lưỡi gươm hiệp sĩ treo lủng lẳng trên tường
cạnh sợi dây thừng sẵn sàng thắt cổ những người ngay thẳng
mùa đông có những con sâu nằm yên
gặm nhấm nỗi buồn quê hương viễn xứ
đi qua công viên nào đó của Bruxelles
thấy tượng đồng đen gục mặt
lời vọng của tuổi trẻ
câu kinh của người già
em hay chăng
lịch sử đã từ lâu chuyển mình
viết bằng những trang giả dối

và chiều nay
trên gác chuông nhà thờ đỉnh nhọn
có tiếng ca trong gió mừng lễ cuối năm
em đi qua phố phường
bằng trái tim hòa theo điệu nhạc
niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn
nhớ lại chuyện đời xưa kể nhau nghe nửa thế kỷ
quá khứ, tương lai
phải chăng từ nay
là hai đường thẳng song song . . .

chiếc phong linh muôn màu quay trong gió
em đi qua phố phường
có nghe lời trăn trở quê hương
thiên thần tháng mười hai đậu lên vai em
nhắc lại hư ảo bài thơ tình thuở nọ
viết ra trong mưa và gió
hôm nay đang hòa tan với chữ nghĩa
biến thành lãng quên trong tim óc lớn dần

lễ hội hoa đèn rực rỡ
trên môi em nở nụ cười rét buốt
hãy xin địa cầu dang tay
đón những người lang thang trong phố đêm
chỉ một khoảng cách :  bàn tay nắm và buông
tâm tư xa nhau mà cũng thật gần
mùa đông chứa những bí ẩn tình người không ai thấu hiểu
thoang thoảng bên tai tiếng hát buồn viễn xứ
vang lừng giai điệu
một cõi mông lung . . .
 

thy an

ghi lại - cuối 2025

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Họ bảo rằng cô không còn nữa, | Máu tung toé như đóa hồng. | Những bánh xe băng giá chùn lại & đông cứng. |

Xin nhau đừng lần hạt | Cây đã vắng trên đồi | Con chim mùa kêu thảm | Người ơi người người ơi

bạn bè rủ nhau về bên kia núi | thấp thoáng những khuôn mặt vãng lai | mơ hồ lật ngửa bàn tay

Cuộc đời như cuốn sách | Tôi còn cầm trên tay | Tôi còn để trên gối

thú thật có những ngày rất phiền lòng | như cá mắc cạn | vẫy vùng tìm cách vượt thoát

tình anh cỏ ướt đêm thâu | gió mưa nặng hạt cơ cầu nặng vai | thương em không có ngày mai | anh đi mãi quên đời trai đã già

Bữa nay hát thánh ca buồn Buồn tôi cũng giống như buồn thánh ca

Hãy mở cửa nhà như lòng con mở | Hãy sót thương người tứ cố vô thân | Chén cơm đó con cho đi một nửa | Một nửa cho là một nửa thâm ân

Nằm nghe hơi thở bỏ thân, | tâm như chiếc lá cuối trời gió lay.

Đêm Giáng sinh, ai cũng mơ giấc mơ về nhà, mời đọc 'Trên Đường Về Nhà" của Mohammed Moussa — một bản nhạc "I will be home for Christmas" của Gaza, nơi hành trình về nhà là nỗi đau thức tỉnh nhận ra không còn chốn trở về. Mohammed Moussa là thi sĩ người Palestine, sinh sống và sáng tác tại Gaza, ông là thành viên của Gaza Poets Society, một nhóm thi sĩ viết trong điều kiện bị phong tỏa, nơi thơ không nhằm kể lể bi kịch, mà ghi lại sự trống rỗng mà chiến tranh và bạo lực để lại trong đời sống thường ngày.
1234567Trang sauTrang cuối