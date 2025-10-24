Hôm nay,  

Trump Siết Chặt Bài Thi Nhập Tịch: Công Dân Mới Sẽ Phải Trả Giá Bằng Hiểu Biết

24/10/202500:00:00(Xem: 17)

Di tru
Ngưỡng cửa để trở thành công dân Mỹ – đã khó hơn, rối hơn, và, theo nhiều người, bất công hơn.
Ảnh: Istockphoto.
 
Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chính thức áp dụng bài kiểm tra công dân mới từ đầu tuần hôm thứ Hai, trong đó các câu hỏi được mô tả là “phức tạp và mang tính chủ quan hơn.” Phát ngôn viên Matthew Tragesser tuyên bố trong thông cáo tháng Chín rằng thay đổi này nhằm “bảo đảm chỉ những ai hội đủ tiêu chuẩn, có khả năng đọc, viết, nói tiếng Anh và hiểu hệ thống chính quyền Hoa Kỳ mới được nhập tịch,” để “người dân Mỹ có thể yên tâm rằng các công dân mới thật sự hòa nhập và đóng góp cho sự vĩ đại của đất nước.”

Giám đốc USCIS Joseph Edlow – người nhậm chức hồi tháng Bảy – cho rằng kỳ thi cũ “quá dễ.” “Chúng ta cần khiến nó khó hơn một chút,” Edlow nói. “Phải chắc rằng người thi thật sự hiểu ý nghĩa của việc trở thành công dân Hoa Kỳ.”

Nhưng theo giáo sư sử học Stephen Mihm (Đại học Georgia), bài thi mới vẫn “vô dụng” trong việc đo “tinh thần Mỹ,” vì một khảo sát năm 2018 từng cho thấy chỉ một phần ba công dân sinh tại Hoa Kỳ có thể vượt qua bài thi cũ.

Các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi ngưng áp dụng bài thi mới, cho rằng nó gây thiệt thòi cho người có trình độ học vấn thấp, người lớn tuổi, hoặc những ai thiếu điều kiện học tập. Trong thư gửi USCIS ngày 10 tháng 10, họ cảnh báo bài thi mới “làm sai lệch nguyên tắc công bằng của tiến trình nhập tịch.”
Edlow phản bác: “Tôi không muốn bài thi quá khó, nhưng nó phải khiến người ta suy nghĩ. Hỏi tên hai ngày lễ liên bang hay một nhánh chính quyền thôi là chưa đủ. Ta cần biết nhiều hơn thế.”

Theo giáo sư Mihm, việc sửa đổi này phản ánh chủ trương rộng hơn của Bạch Ốc: làm đời sống của di dân trở nên khó khăn hơn. Trong nhiệm kỳ hai, chính quyền Trump không chỉ siết di dân bất hợp pháp mà còn thay đổi hàng loạt đường lối hợp pháp – từ ý định giới hạn quyền công dân theo nơi sinh, đe dọa tước quốc tịch, rút chiếu khán vì ngôn luận, đến việc xem xét “đường tắt” trả tiền để được nhập tịch.

Từ tòa án đến phòng thi: lịch sử một bài trắc nghiệm quốc tịch

Bài thi nhập tịch Hoa Kỳ từng được quyết định ngay trong tòa án. Đầu thế kỷ XIX, thẩm phán có thể tùy nghi hỏi người nhập cư về lịch sử hay chính quyền để xem họ có “gắn bó với Hiến pháp” như đạo luật 1802 yêu cầu.

Đến đầu thế kỷ XX, khi làn sóng di dân tràn đến, các nhà lập pháp bắt đầu bàn đến “chất lượng” người nhập cư. Năm 1907, Quốc hội lập một ủy ban khuyến nghị đặt ra bài kiểm tra biết chữ – điều bị Tổng thống Wilson phủ quyết nhưng sau cùng được thông qua vào năm 1917.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch đầu tiên được thành lập năm 1906, quy định người xin nhập tịch phải biết nói tiếng Anh. Nhưng do tòa án vẫn giữ quyền xét duyệt, nhiều người bị từ chối vì những câu hỏi tùy tiện – như “Tượng đài Bunker Hill cao bao nhiêu?” Đến thập niên 1930, Giám đốc D.W. MacCormack ra lệnh phải có “thủ tục đồng nhất và công bằng,” nhấn mạnh rằng bài thi phải “chứng minh lòng gắn bó với Hiến pháp chứ không phải học thuộc lòng.”


Đến năm 1952, đạo luật Di trú và Quốc tịch đưa kiến thức công dân vào yêu cầu chính thức. Tuy nhiên, mỗi nhân viên xét hỏi có quyền định mức độ kiểm tra tùy theo trình độ và xuất thân người thi.

Từ thập niên 1980, khi Hoa Kỳ hợp thức hóa hàng triệu di dân qua đạo luật Cải cách Di trú 1986, bài thi mới được chuẩn hóa – gồm 100 câu hỏi về lịch sử và chính quyền. Nhưng mãi đến năm 2008, sau nhiều năm nghiên cứu, chính quyền liên bang mới ban hành bài thi được xem là nghiêm túc và công bằng hơn, yêu cầu trả lời đúng 6 trong 10 câu hỏi rút ngẫu nhiên.

Từ Trump 2020 đến Trump 2025: siết lại một lần nữa

Năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu, chính quyền Trump từng thay bài thi 2008 bằng bản mới: tăng số câu từ 100 lên 128, yêu cầu trả lời đúng 12/20 câu. Nhiều câu hỏi về địa lý bị thay bằng câu hỏi lịch sử chi tiết, thậm chí về tiểu sử nhân vật, khiến người thi dễ vấp.

Chính quyền Biden sau đó khôi phục bài thi 2008, cho rằng bản 2020 “có thể tạo rào cản không cần thiết.”

Nay, trong nhiệm kỳ hai, Trump lại mang bài thi kiểu 2020 trở lại – với vài điều chỉnh: viên chức USCIS chỉ hỏi đến khi thí sinh đậu hay rớt; ví dụ, nếu sai 9 câu là thất bại. Bộ câu hỏi bao gồm thêm các câu về Eisenhower, Hamilton, Madison, và câu hỏi giải thích lý do Hoa Kỳ tham chiến vùng Vịnh hay Việt Nam.

Những người nộp đơn trước ngày 20 tháng 10 vẫn thi theo bản 2008. Người trên 65 tuổi, sống hợp pháp tại Mỹ trên 20 năm, sẽ được thi riêng với bộ 20 câu giản lược.

Những rào cản mới trên đường vào quốc tịch

Edlow cho biết ông đang cân nhắc thêm “các hình thức kiểm tra khác,” như buộc người thi viết một bài luận thể hiện “sự gắn bó với Hiến pháp.” Một số dân biểu Cộng hòa còn đề nghị tổ chức toàn bộ kỳ thi bằng tiếng Anh, hủy bỏ các ngoại lệ cho người cao tuổi hoặc di dân lâu năm.

Giới luật sư di trú cảnh báo điều này có thể mở đường cho kỳ thi bị thiên vị. “Nó dễ dẫn tới đánh giá tùy tiện theo chủng tộc hoặc trình độ,” luật sư Eric Welsh (Reeves Immigration Law Group) nói với Axios. “Đó là một con dốc trơn nguy hiểm.”

Edlow cũng muốn tăng kiểm tra khả năng tiếng Anh trong phần phỏng vấn: “Tôi muốn nhân viên thử đổi cách đặt câu, xem người thi còn hiểu được không. Đó mới là cách đánh giá thực tế.”

Từ những câu hỏi về George Washington đến chiến tranh Việt Nam, bài thi nhập tịch không chỉ đo mức hiểu biết – nó đo luôn rào cản mà nước Mỹ đang dựng lại giữa “chúng ta” và “họ.” Và như trong quá khứ, những rào cản ấy chưa bao giờ chỉ là chuyện ngữ pháp hay lịch sử – mà là câu hỏi muôn thuở: ai xứng đáng được gọi là người Mỹ?

Việt Báo biên dịch
Nguồn: Bài “How Trump Is Changing the U.S. Citizenship Test” của Chad de Guzman, TIME, đăng ngày 19 tháng 10, 2025

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Chính phủ Hoa Kỳ đang bổ túc thêm nhiều câu hỏi vào bài thi kiến thức công dân (civics test) mà đương đơn phải vượt qua để trở thành công dân Hoa kỳ. Đây là bước đi mới nhất của chính quyền TT Trump nhằm siết chặt quy trình di dân hợp pháp. Bài thi mới thực chất là bài thi từ năm 2020. Chính quyền ông Biden trước đây cho rằng các câu hỏi bổ túc đã tạo ra những rào cản không cần thiết đối với người di dân hợp pháp đang muốn trở thành công dân. Và chính vì lý do đó mà TT Trump đang đưa trở lại bài thi khó này.

Chương trình Thẻ Vàng mà TT Trump công bố ngày 19/9/2025 yêu cầu đương đơn phải tặng cho chính phủ Hoa kỳ khoản tiền 1 triệu Mỹ kim. Sau đó, họ có thể đủ điều kiện để xin:Thẻ xanh diện việc làm ưu tiên thứ nhất (EB-1) dành cho người nước ngoài có năng lực đặc biệt trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao, và Thẻ xanh diện việc làm ưu tiên thứ hai (EB-2) cho người nước ngoài có năng lực xuất sắc trong khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh. Tổng số chiếu khán cho cả hai diện này gộp lại là 80,080 suất mỗi năm.

Lịch sử của hộ chiếu là một câu chuyện dài và phức tạp. Ngày nay, những tấm sổ du hành quốc tế ấy được gắn vi mạch, ảnh sinh trắc, mã vạch, và cả hình ảnh ba chiều chống giả. Nhưng thuở ban đầu, qua biên giới không cần gì hơn một tờ giấy bảo chứng thiện chí. Đó là hành trình của “tấm thông hành” — từ lời hứa danh dự giữa hai vương quốc đến biểu tượng quyền lực của quốc gia hiện đại.

Chính quyền Trump vừa mở rộng chương trình “visa bond” — quy định buộc người xin visa du lịch hoặc công tác ngắn hạn (B1/B2) từ bảy quốc gia phải ký quỹ một khoản tiền bảo đảm khi nộp đơn. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các nước nằm trong danh sách gồm Mali, Mauritania, Sao Tome và Principe, Tanzania, Gambia, Malawi và Zambia. Hai nước sau cùng đã phải thực hiện quy định này từ tháng Tám, năm nước còn lại sẽ bắt đầu trong tháng Mười.

Khi chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ bằng con đường nhập tịch, tân công dân không chỉ được công nhận quyền công dân, mà còn nhận được những món quà kỷ niệm đáng trân quý: quốc kỳ, bản sao của Tuyên Dương Độc Lập và Hiến Pháp, cùng một lá thư chào mừng từ tổng thống đương nhiệm. Trong số này, lá thư có lẽ là thứ ít được để ý nhất vì chỉ là mẫu thư được soạn sẵn, nhưng lại chứa đựng nhiều thông điệp sâu xa về cách một tổng thống nhìn nhận đất nước mà mình điều hành.

Ngày 20 tháng 9 năm 2025, Sở Di trú Hoa Kỳ đã ban hành một bản ghi nhớ nhằm làm rõ Tuyên bố của Tổng thống Trump ngày 19 tháng 9 năm 2025, liên quan đến việc hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với một số lao động không di dân diện H-1B. Ngày hôm sau, 21 tháng 9 năm 2025, Nhà Trắng đã công bố tài liệu “Câu hỏi thường gặp về H-1B” nhằm cung cấp hướng dẫn thêm.

Trong những năm qua, các chính phủ phương Tây đang biến việc trục xuất di dân thành chính sách quen thuộc, và đáng lo hơn, thành điều “bình thường mới.” Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ nhanh chóng mở rộng các biện pháp giam giữ và trục xuất người không có quốc tịch. Chỉ trong vài tháng gần đây, chính quyền Trump đã ký thỏa thuận với nhiều quốc gia thứ ba để gửi những người bị trục xuất tới, ngay cả khi họ không hề có bất kỳ mối liên quan nào với những nơi đó.

Còn nhớ trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Trump từng mạnh miệng nói: “Tôi nghĩ khi sinh viên tốt nghiệp đại học nên được cấp thẻ xanh [thường trú nhân tại Hoa Kỳ] cùng với tấm bằng của mình.” Nhưng đến khi quay lại chiếc ghế tổng thống, ông lại khiến nhiều người té ngửa vì nói một đằng, làm một nẻo. Ngày 19 tháng 9, Trump ra lệnh thu tới 100,000 MK đối với mỗi hồ sơ xin cấp visa H-1B mới, diện thị thực mà các công ty công nghệ thường dùng để tuyển dụng sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp. Hằng năm, chỉ có 85,000 visa H-1B được cấp (bằng cách bốc thăm), còn tổng chi phí xin visa (trước khi có chính sách mới của Trump) chỉ khoảng 2,500 MK.

Tuyên cáo về Thẻ Vàng Trump không đề cập gì đến hạn ngạch hay ngày ưu tiên. Khoản phí 1 triệu Mỹ kim và 2 triệu Mỹ kim dường như chỉ là các khoản phí duyệt xét nhanh cấp tốc. Ngay cả khi các đơn này được duyệt xét ngay lập tức, vẫn tồn tại vấn đề thiếu hạn ngạch thẻ xanh. Điều này ngăn cản việc cấp thẻ xanh theo “đường tắt.” Đương đơn xin Thẻ Vàng không thể chen lên trước.

Trong những tháng qua, chính sách cứng rắn di dân của chính quyền Trump khiến nhiều người dân Mỹ kinh sợ. Trao quyền tuyệt đối cho ICE bắt giữ trục xuất di dân, lập ra những trại giam di dân khổng lồ vô nhân đạo, những quan chức thực thi luật di trú không ngần ngại chứng minh mức độ tàn nhẫn của họ. Đa số người dân Mỹ không hiểu những chính sách kiểu này là đột biến hay đã có nguồn gốc từ trước, bởi vì họ chưa có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về lịch sử trục xuất di dân của Hoa Kỳ.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.