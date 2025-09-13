Bí ẩn: Jeffrey Epstein sống nghèo trong thập niên 90s, rồi giàu đột ngột với các phi vụ ngân hàng cả tỷ đô, cả vài trăm triệu đô



Báo The Guardian hôm Thứ Bảy, ngày 13 tháng 9 năm 2025 có bài viết nhan đề "Jeffrey Epstein was linked to the upper echelons of wealth and politics – but where did he get his fortune?" (Jeffrey Epstein liên hệ với giới thượng lưu giàu có và quyền lực nhất – nhưng y đã kiếm được tài sản của mình từ đâu?" Bài báo ghi nhận: Kẻ phạm tội tình dục này có giá trị 600 triệu đô la khi qua đời, nhưng chính xác làm thế nào hắn có được khối tài sản này vẫn còn là một bí ẩn.



Jeffrey Epstein là một người rất giàu có, nhưng chính xác giàu đến mức nào và số tiền đó đến từ đâu vẫn còn là một bí ẩn. Các email mới được khai quật tuần trước đã làm sáng tỏ vai trò của Epstein trong việc phát triển khách hàng tự do, đóng vai trò là cầu nối giữa các nhân vật chính trị và các ông trùm kinh doanh, cung cấp cho những người đầu tiên lối sống mà họ không đủ khả năng chi trả và cho những người sau những con đường để có được ảnh hưởng chính trị.



Việc tiết lộ kênh thông tin đó đã kết thúc sự nghiệp của Peter Mandelson, đại sứ Anh tại Mỹ, gây ra một cuộc khủng hoảng trong chính phủ Công đảng Anh, sau khi các email cho thấy Lord Mandelson đã hướng một thỏa thuận ngân hàng trị giá 1 tỷ USD (a $1bn banking deal) về phía Epstein và bày tỏ sự đồng cảm với bản án năm 2008 của Epstein vì tội mua dâm trẻ em.



Các email do Bloomberg và những người khác thu thập được còn đi xa hơn, cho thấy những nhân vật trong mạng lưới tỷ phú, chính trị gia, người nổi tiếng, hoàng gia và trí thức của Epstein đã được tập hợp thành các kế hoạch gây ảnh hưởng.



"Jeffrey là một kẻ thích quan hệ với người nổi tiếng," một người quen nói với tờ Guardian vào tuần trước. Bất cứ ai mà ông ta nghĩ có ảnh hưởng, ông ta đều cố gắng thêm vào bộ sưu tập của mình. Mandelson là người xảo quyệt và bị ấn tượng bởi tiền bạc, nên Jeffrey thích điều đó.



Các khu vực ảnh hưởng mà Epstein tạo ra, theo email cho thấy, đồng thời dựa vào việc tiếp cận và quà tặng. Bloomberg đã có được một bảng tính chi phí, trong đó một số trường hợp dường như khớp với các email giữa Epstein và bạn gái cũ kiêm đồng phạm của ông, Ghislaine Maxwell, đồng phạm bị kết tội buôn bán tình dục của nhà tài chính.



Một khoản chi, ngày 21 tháng 12 năm 2005, cho thấy một chiếc đồng hồ trị giá 35.000 đô la cho "DB" - cùng ngày Maxwell và Epstein thảo luận trong email về việc tặng Doug Band, phụ tá của Bill Clinton, một chiếc Audemars Piguet có cùng giá trị. Band đã chối, phủ nhận việc nhận bất kỳ chiếc đồng hồ nào.



Tổng cộng, các email bao gồm một bảng tính liệt kê gần 2.000 món quà, vật phẩm xa xỉ và các khoản thanh toán tổng cộng 1,8 triệu USD.



Nhưng những câu hỏi về nguồn gốc tài sản của Epstein vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ông có giá trị gần 600 triệu đô la khi qua đời, chủ yếu nhờ vào hai khách hàng tỷ phú giàu có – Les Wexner, người sáng lập Victoria's Secret, và sau đó là Leon Black, đồng sáng lập Apollo Global Management – cũng như Elizabeth “Libet” Johnson, người thừa kế của công ty Johnson & Johnson, em gái của cựu đại sứ Mỹ tại Anh Woody Johnson.



Theo di sản của ông, Epstein sở hữu gần 380 triệu USD tiền mặt và đầu tư, bao gồm bộ sưu tập những ngôi nhà xa hoa ở New York, Palm Beach và Paris, hai hòn đảo tư nhân ở Caribbean, hai máy bay phản lực và một trực thăng.



Tài sản đó đến một cách bất ngờ. Theo những người quen biết, cho đến cuối những năm 90s, Epstein sống trong một căn hộ hai phòng ngủ ở khu Upper East Side của Manhattan (New York), gần sông. Chỉ khi Maxwell đến từ London thì phong cách sống của ông mới được nâng cao đáng kể.

Epstein chuyển đến một ngôi nhà phố trên Phố 68 St. và sau đó đến một biệt thự rộng 28.000 feet vuông trên Phố 71 St., sau này được Wexner chuyển nhượng cho ông vào năm 2011.

Steven Hoffenberg, cựu đối tác kinh doanh của Epstein và đã bị kết tội điều hành một vụ lừa đảo Ponzi, tuyên bố rằng cha của Maxwell, ông Robert Maxwell, một ông trùm báo chí đã bị thất sủng, đã giới thiệu con gái mình với Epstein vào cuối những năm 1980s.



Một bài điều tra năm 2022 của Miami Herald đã tiết lộ các giao dịch phức tạp của gia đình Maxwell thông qua các công ty ở Jersey, Quần đảo Virgin thuộc Anh và Panama, mà bài báo gọi là "phương thức hoạt động lừa đảo tài chính kéo dài hàng thập niên".

Trong một hồ sơ công ty năm 2013, Epstein tự mô tả mình là "một nhà tài chính và doanh nhân giàu kinh nghiệm và thành công", một "doanh nhân đã xây dựng một số công ty có lợi nhuận cao" và "một trong những người tiên phong trong đầu tư chứng khoán dựa trên "derivative and option-based investing" (đầu tư phái sinh và quyền chọn)".



Theo báo cáo tài chính do New York Times thu thập, trong số hơn 800 triệu đô la doanh thu mà Wexner và Black mang lại từ năm 1999 đến năm 2018, Epstein – người không phải là luật sư thuế được cấp phép cũng không phải là kế toán công chứng được chứng nhận – đã thu ít nhất 490 triệu đô la phí.



Theo Forbes, hai doanh nhân này đã cung cấp gần 75% thu nhập phí của Epstein trong giai đoạn đó. Hồ sơ tòa án từ một vụ kiện năm 2022 chống lại một trong các ngân hàng của Epstein, JPMorgan Chase, cho thấy các công ty của Epstein có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Mỹ là các công ty "tạo doanh thu" duy nhất của ông từ năm 1999 cho đến khi ông qua đời vào năm 2019. Theo chương trình phát triển kinh tế của các lãnh thổ, Epstein ước tính đã tiết kiệm được 300 triệu đô la tiền thuế từ năm 1999 đến năm 2018.



Một báo cáo năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện lúc đó là Ron Wyden, cho thấy Black đã trả cho Epstein 170 triệu USD "để được tư vấn về thuế và lập kế hoạch tài sản". Black chưa bị cáo buộc làm sai. Ông nói trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh năm 2020 rằng ông "vô cùng hối hận" về mối quan hệ của mình với Epstein. Một báo cáo từ công ty luật toàn cầu Dechert cho thấy "không có bằng chứng nào cho thấy Black... có bất kỳ liên quan nào đến các hoạt động tội phạm của Epstein".

Wexner tuyên bố sau khi Epstein bị bắt vào năm 2019 rằng Epstein đã "chiếm đoạt" hơn 46 triệu đô la tài sản cá nhân của ông và trong một bức thư gửi nhân viên L Brand, ông nói: "Bây giờ tôi biết rằng sự tin tưởng của tôi vào ông ấy là hoàn toàn sai lầm và tôi vô cùng hối hận vì đã từng gặp ông ấy."

Nhưng đến năm 2006, khi sự bảo trợ của Wexner chấm dứt, Công ty ủy thác tài chính của Epstein, từng tạo ra 300 triệu đô la phí, chỉ tạo ra chưa đến 5 triệu đô la trong 5 năm. Bản án năm 2008 của ông đã giáng một đòn nữa và ông trở lại New York để cứu vãn danh tiếng và công việc kinh doanh của mình.



Tờ New York Times đưa tin tuần trước rằng bất chấp những dấu hiệu đáng ngờ về việc rút và chuyển tiền mặt, JPMorgan Chase vẫn coi Epstein là một khách hàng quý giá với hơn 200 triệu đô la trong tài khoản. Có lẽ quan trọng hơn, ông đã không chính thức làm nhà phát triển khách hàng cho bộ phận quản lý tài sản tư nhân.



JPMorgan Chase đã mô tả mối quan hệ của mình với Epstein là "một sai lầm". Epstein đã giới thiệu các giám đốc ngân hàng với một số nhân vật sau này trở thành khách hàng, bao gồm đồng sáng lập Google Sergey Brin, và với các nhà lãnh đạo toàn cầu, như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bill Gates, Elon Musk và tỷ phú người Emirati Sultan Ahmed bin Sulayem.



Epstein đã nhận được khoản phí 15 triệu USD để giúp thương vụ bán cổ phần trị giá 1,3 tỷ USD trong quỹ phòng hộ Highbridge Capital Management trị giá 7 tỷ USD của Glenn Dubin cho ngân hàng được suôn sẻ. Các mối quan hệ của Epstein lúc đó còn có giá trị hơn cả tài sản của ông.



Mối liên hệ chính của Epstein với ngân hàng là Jes Staley, người sau này là CEO của Barclays, người đã bị các cơ quan quản lý của Anh phát hiện là đã đánh lừa họ về mối quan hệ của ông với Epstein.



Các thuyết âm mưu cho rằng Epstein đang tống tiền những người quen giàu có của mình, bẫy họ bằng những "bẫy mỹ nhân kế" có sự tham gia của các người mẫu được đưa đến Mỹ, bao gồm cả những người do Jean-Luc Brunel, người sáng lập công ty quản lý người mẫu MC2, đưa đến. Brunel, giống như Epstein, đã chết trong tù khi đang chờ xét xử vì tội phạm tình dục. Tuy nhiên, những thuyết âm mưu này đã không chứng tỏ thành hiện thực.



Nhưng dù vụ sì căng đan Epstein đi đến đâu tiếp theo, và dù nó kéo theo những ai khác, thì Epstein vẫn di chuyển như một thây ma qua các tầng lớp cao nhất của sự giàu có và chính trị. "Ông ấy điều hành một mạng lưới với nhiều điểm vào," người quen nói, "nhưng bây giờ ông ấy giống như một quả cầu phá hoại lăn qua các quốc gia."