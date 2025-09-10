Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Tư 10 Tháng Chín

Ba Lan Yêu Cầu NATO Kích Hoạt Điều 4 Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm Thứ Tư 10/9 đã yêu cầu NATO thực hiện các cuộc tham vấn theo Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sau khi Ba Lan bắn hạ máy bay không người lái trên không phận của mình khi Nga mở đợt tấn công vào Ukraina. (Ảnh: Việt Báo)

Ba Lan Yêu Cầu NATO Kích Hoạt Điều 4 Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương

Tin từ Reuters cho hay Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm Thứ Tư 10/9 đã yêu cầu NATO thực hiện các cuộc tham vấn theo Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sau khi Ba Lan bắn hạ máy bay không người lái trên không phận của mình khi Nga mở đợt tấn công vào Ukraina. Thủ tướng Tusk gọi đó là “hành động khiêu khích trên quy mô lớn của Nga.”

Thủ tướng Donald Tusk phát biểu: “Hành động bắn hạ các máy bay không người lái đe dọa an ninh của chúng ta là một thành công của lực lượng Ba Lan và NATO, đồng thời làm thay đổi tình hình chính trị. Về vấn đề này, các đồng minh đã được thực hiện cuộc tham vấn dưới hình thức một yêu cầu chính thức kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (North Atlantic Treaty)” Quyết định của ông được đưa ra sau khi tham vấn với Tổng thống Karol Nawrocki, theo Euro News.

Phát ngôn viên của NATO xác nhận đây là lần đầu tiên máy bay liên minh được khai triển đối phó mục tiêu trên không phận một nước thành viên. Trụ sở Chỉ huy Tối cao Liên minh châu Âu (SHAPE) cho biết NATO “đã phản ứng nhanh và quyết đoán, cho thấy khả năng và quyết tâm bảo vệ lãnh thổ đồng minh.”

Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là hiệp ước thành lập NATO, một liên minh chính trị – quân sự quốc tế được ký kết tại Washington, D.C., vào ngày 4/4/1949. Hiệp ước này thiết lập một hệ thống an ninh tập thể trong đó các nước thành viên cam kết bảo vệ lẫn nhau, và nó là nền tảng cho hoạt động của NATO cho đến ngày nay.

Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương quy định khả năng tham vấn chung giữa các đồng minh NATO “bất cứ khi nào, theo ý kiến ​​của bất kỳ bên nào, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của bất kỳ Bên nào bị đe dọa.” Rạng sáng thứ Tư, quân đội Ba Lan đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Nga bay vào không phận Ba Lan, và quân đội hiện đã được đặt trong “trạng thái sẵn sàng cao nhất.”

Lần vi phạm không phận đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 11 giờ 30 phút tối (giờ địa phương) thứ Ba, lần cuối cùng được ghi nhận vào lúc 6 giờ 30 phút sáng sáng thứ Tư. Tin từ Euro News cho biết cảnh sát địa phương xác nhận rằng các mảnh vỡ được cho là từ một máy bay không người lái bị hư hại đã được tìm thấy tại làng Czosnówka ở miền Đông Ba Lan, gần biên giới của Ba Lan với Belarus. Phi trường Chopin của Warsaw vẫn mở cửa nhưng "hiện tại không có hoạt động bay nào.” Các phi trường Warsaw Modlin, Rzeszów-Jasionka và Lublin cũng đã tạm dừng các chuyến bay.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu vào đầu giờ chiều Thứ Tư rằng trong các cuộc tham vấn của họ, thì "các đồng minh đã bày tỏ sự đoàn kết với Ba Lan và lên án hành vi liều lĩnh của Nga.” Ông nói thêm rằng liên minh đang điều tra toàn bộ sự việc và "sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình dọc theo sườn phía Đông của chúng tôi, với hệ thống phòng không luôn trong tư thế sẵn sàng.”

“Gửi Putin, thông điệp của tôi rất rõ ràng: hãy chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, ngừng leo thang chiến tranh, vốn đang nhắm vào thường dân vô tội và cơ sở hạ tầng dân sự, ngừng xâm phạm không phận của liên minh và hãy biết rằng chúng tôi luôn sẵn sàng, cảnh giác và sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ NATO,” ông Rutte nhấn mạnh.

Ngoại Trưởng Ba Lan: ‘Putin Đang Cười Vào Mặt Trump’

Cũng liên quan đến vụ Nga xâm phạm không phận Ba Lan, Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư 10/9, đã có những lời lẽ mạnh mẽ dành cho Tổng thống Donald Trump. Ông nói với các phóng viên rằng “Tổng thống Nga Vladimir Putin cười nhạo những nỗ lực hòa bình của Trump.”

“Putin cười nhạo những nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump,” Sikorski phát biểu hôm thứ Tư. “Kể từ vụ Alaska, ông ta chỉ càng làm gia tăng chiến tranh. Tôi hy vọng Trump sẽ chứng minh lời nói của mình bằng hành động.”

Tuần trước, tại Tòa Bạch Ốc, trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, Trump đã cam kết giúp Ba Lan tự bảo vệ mình. Trump nói “Chúng tôi luôn sát cánh cùng Ba Lan và chúng tôi sẽ giúp Ba Lan tự bảo vệ mình.”

Một quan chức Tòa Bạch Ốc nói với ABC News rằng Trump dự trù ​​sẽ nói chuyện với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki vào Thứ Tư. Người này cho biết thêm rằng Trump và Tòa Bạch Ốc đang "theo dõi các phúc trình từ Ba Lan.”

James Walkinshaw, Đảng Dân Chủ Giành Chiến Thắng Vào Hạ Viện Virginia

Đêm Thứ Ba 10/9, NBC News đã dự đoán ứng cử viên Đảng Dân Chủ James Walkinshaw giành chiến thắng vào ghế dân biểu Quốc Hội, thuộc Quận 11, Virginia. Kết quả là ông Walkinshaw. thắng lớn với 50,377 phiếu (76,3%) so với đối thủ có 15,677 phiếu (23,7%.) Đây được xem là một chiến thắng mong đợi của đảng Dân Chủ, bổ sung thêm một thành viên Đảng Dân chủ vào Hạ Viện vốn đang bị Cộng Hòa nắm phần đa số.

Vị trí này đã bị bỏ trống kể từ khi Dân Biểu Gerry Connolly, qua đời hồi Tháng Năm vì bệnh ung thư thực quản. Walkinshaw là Chánh Văn phòng của ông Connolly từ năm 2009 đến năm 2019, đã nhận được sự ủng hộ của Connolly trước khi ông qua đời. Walkinshaw cũng phục vụ trong Hội đồng Giám sát Quận Fairfax từ năm 2020.





Chánh Án Liên Bang Tạm Chặn Lệnh Sa Thải Thống Đốc Fed Lisa Cook

Chánh án liên bang Jia Cobb hôm chiều thứ Ba 9/9 đã tạm thời chặn lệnh của Tổng thống Donald Trump nhằm sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang bà Lisa Cook, theo ABC News. Lệnh sơ bộ của chánh án liên bang yêu cầu Fed để bà Lisa Cook tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thống đốc trong khi tòa xem xét vụ kiện.

Quyết định của chánh án Jia Cobb đưa ra một tuần trước cuộc họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang, dự trù ​​bắt đầu vào ngày 16 Tháng Chín.

Mặc dù chính quyền Trump đã yêu cầu chánh án hoãn quyết định cho phép kháng cáo, nhưng bà đã từ chối yêu cầu của họ, một phần vì lợi ích công cộng ủng hộ việc bà Cook tiếp tục giữ chức vụ. “Cook là một trong bảy thành viên của Hội đồng quản trị được thiết lập không nhằm mục đích chịu áp lực về chính sách, chứ đừng nói đến việc được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình nghị sự của Tổng thống,” bà Jia Cook viết trong lệnh sơ bộ.

Bà kết luận rằng việc Tổng thống Trump tìm mọi cách sa thải bà Cook có thể đã vi phạm Đạo luật Dự trữ Liên bang, vốn có những giới hạn cơ bản để sa thải một Thống đốc dựa trên hành vi của họ tại nhiệm, và vi phạm các quyền tố tụng hợp pháp của Cook.

“Tổng thống Trump chưa nêu rõ lý do hợp pháp nào cho việc sa thải Cook,” Chánh án Cobb viết. Bà nói thêm rằng bà Lisa Cook đã chứng minh rằng việc sa thải bà sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục, đồng thời viết rằng tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang là “rất quan trọng trong việc giúp 'hệ thống ngân hàng của quốc gia thúc đẩy sự ổn định'”

Đi Ăn Tối Ở Nhà Hàng D.C, Trump Bị Biểu Tình Và Phản Đối

Một video lan truyền rộng khắp mạng xã hội tối hôm qua Thứ Ba 9/9 cho thấy Tổng thống Donald Trump bị người dân DC và một nhóm biểu tình phản chiến phản đối khi Trump đến nhà hàng Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab ở Washington, D.C. ăn tối.

Các nhà hoạt động từ nhóm phản chiến CodePink và FreeDC đã đối đầu với Tổng thống Trump, phản đối ông việc tiếp tục sử dụng lực lượng thực thi pháp luật liên bang và Vệ binh Quốc gia tại thủ đô, cũng như cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza.

Khi tổng thống Trump cùng với Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Marco Rubio và Pete Hegseth, Chánh Văn phòng Susie Wiles, bước vào nhà hàng 15th Street Corridor, một phụ nữ hét lên: "Ông không được chào đón ở đây!" Một phụ nữ khác hét lại: “Vâng, ông ấy được chào đón!” Một phụ nữ khác thì hét lên: “Chúng tôi yêu ông, Tổng thống Trump."

Theo chân nhóm của tổng thống vào là một nhóm người biểu tình gồm bốn phụ nữ. Hai người cầm cờ Palestine và đứng cách tổng thống chỉ vài bước chân. Một số người trong số họ sau đó được xác định là những người ủng hộ nhóm phản chiến CodePink, theo ABC News. Họ hô vang: "Giải phóng D.C., Giải phóng Palestine” và “Trump là Hitler trong thời đại của chúng ta.”

Hình ảnh trên video cho thấy ban đầu, tổng thống Trump còn tỏ vẻ “chịu đựng”, nhún nhẩy theo nhịp tiếng la ó của người biểu tình. Chỉ sau vài giây, ông nhăn mặt, giơ tay ra hiệu cho mật vụ đuổi người biểu tình ra ngoài. Âm thanh từ video nghe thấy "Đi thôi. Đến lúc mọi người phải ra ngoài.”

Bên ngoài nhà hàng là đám đông người dân, không cầm cờ, mà họ đưa “ngón tay thối” về phía Trump khi ông ta bước xuống xe. Những người này la lên “F..k Trump.”

Một người biểu tình la lên: “Các ông nên xấu hổ vì ông ta được chào đón ở đây, ông ta đang khủng bố các cộng đồng ở D.C.,”

Nhà hàng Joe's Stone Crab, được người dân địa phương gọi là Joe's, là một địa điểm ăn uống nổi tiếng trong thủ đô. Nhà hàng khai trương năm 2014, có sức chứa khoảng 450 đến 500 khách và thường xuyên đón tiếp người nổi tiếng, chính trị gia, cũng như khách du lịch và người dân địa phương. Đây là một chi nhánh của nhà hàng Joe's Stone Crab ở Miami, được thành lập vào năm 1913.

Gần 70 Thùng Chứa Hàng ‘Rơi Như Mưa’ Xuống Cảng California

Gần 70 thùng hàng container trên tàu vận chuyển Mississippi rớt xuống nước tại cảng Long Beach vào sáng Thứ Ba 9/9, ABC dẫn lời các quan chức của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ cho biết.

Hình ảnh quay từ trên cao do đài KABC của ABC News tại Los Angeles ghi lại cho thấy con tàu Mississippi nghiêng sang một bên sau khi hai chồng container đổ sập. Giới chức kêu gọi những người không liên quan tránh xa khu vực trong khi Lực lượng Bảo vệ Bờ biển điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng. Giới chức ước tính có khoảng 67 container vận chuyển đã rơi khỏi tàu chở hàng và rơi xuống nước tại Bến G thuộc cảng Long Beach. Một số container bị rơi đã va vào một sà lan chứa khí sạch nhỏ hơn được nối với tàu Mississippi vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Không có thương tích nào sau vụ việc và hoạt động tại các bến khác không bị gián đoạn, người phát ngôn của cảng Long Beach, ông Art Marroquin nói. Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển hàng hóa đã tạm thời bị đình chỉ tại Bến G, trong khi lực lượng ứng cứu làm việc để bảo đảm an toàn cho công nhân bốc xếp và các nhân viên cảng khác.

Thăm Dò: Chỉ 1 Trong Bốn Người Mỹ Tin Chính Sách Vaccine của Trump

Một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos khảo sát 1.084 người lớn trên toàn quốc Hoa Kỳ cho thấy, chỉ một trong bốn người Mỹ tin rằng các khuyến nghị gần đây về vaccine từ chính quyền Tổng thống Donald Trump là dựa trên bằng chứng khoa học và thực tế.

Mặc dù vẫn đang trong quá trình thiết lập các chính sách tiêm chủng mới, chính quyền Trump đã ra nhiều lần tuyên bố rằng những người trẻ, khỏe mạnh và phụ nữ mang thai không nên tiêm chủng phòng ngừa COVID-19. Điều này đánh dấu sự đảo ngược chiến dịch tiêm chủng lịch sử mà tổng thống Trump, một đảng viên Cộng hòa, đã khởi xướng vào cuối nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của mình.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện trong năm ngày tính đến Thứ Ba 9/9, cho thấy 24% số người được hỏi - bao gồm 5% đảng viên Dân Chủ và 48% đảng viên Cộng Hòa – cho rằng các khuyến nghị mới về vắc-xin liên bang dựa trên khoa học và thực tế. Còn 48% số người được hỏi cho rằng chính sách này không dựa trên khoa học và thực tế, số còn lại không chắc chắn hoặc chọn không trả lời câu hỏi.

Bốn trong số năm người theo Đảng Dân Chủ cho biết họ lo lắng về khả năng được chích vaccine trong tương lai của trẻ em, tương tự như một trong năm người theo Đảng Cộng Hòa và khoảng một nửa số người độc lập. Khoảng 42% số người được hỏi cho biết họ lo lắng về khả năng được chích vaccine trong tương lai của chính họ.

Cuộc chiến về vaccine cũng đang diễn ra tại các thủ phủ tiểu bang, giữa lúc Florida do Đảng Cộng Hòa kiểm soát cam kết bãi bỏ quy định bắt buộc tiêm chủng cho trường công, trong khi các quan chức tại các tiểu bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo cho biết họ sẽ đưa ra các khuyến nghị về vaccine của riêng mình, khác với các khuyến nghị của liên bang.

Bộ trưởng Y tế của chính quyền Trump, Robert F. Kennedy Jr., người có lịch sử chống vaccine một cách điên cuồng, từ khi nhậm chức đã đảo ngược quy trình khuyến nghị tiêm chủng của chính phủ liên bang. Tháng trước, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã thu hẹp quyền chích vaccine COVID-19 đối với người lớn trên 65 tuổi và những người trẻ tuổi có sức khỏe không tốt.

Apple Ra Mắt Dòng Sản Phẩm iPhone 17

Đến hẹn lại lên, hãng điện thoại “Quả Táo Khuyết” hôm Thứ Ba giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 17 với bốn mẫu: iPhone 17 (có giá $799), iPhone 17 Air ($999), iPhone 17 Pro ($1,099) và iPhone 17 Pro Max ($1,199).

iPhone 17 có hệ thống camera hai ống kính, gồm camera 48 megapixel siêu rộng mới. Camera trước được nâng cấp lên 24 megapixel, giúp người dùng cầm điện thoại đứng mà vẫn chụp được “selfie” toàn cảnh mà không cần quay ngang điện thoại.

Dòng iPhone 17 gắn chip thế hệ mới – A19 và A19 Pro – giúp tăng tốc độ xử lý cho iPhone 17. Màn hình mẫu điện thoại mới này cũng rộng hơn phiên bản đời 15, 16, nhờ đường viền hẹp lại. Mỗi iPhone 17 đều mang bộ nhớ 256 gigabyte.

Theo hãng giới thiệu thì iPhone 17 trang bị kỹ thuật pin mới, có thời gian dùng lâu nhất mỗi lần sạc so với bất cứ iPhone nào khác từ trước tới nay.

Ngoài iPhone 17, Apple cũng đã tiết lộ những bản cập nhật tiện ích khác bao gồm AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 và Apple Watch Ultra 3.

Thần Tượng Kẻ Xả Súng Hàng Loạt, Cậu Bé 13 Tuổi Có 23 Khẩu Súng Trong Nhà

Cảnh sát Seattle phát hiện các bài đăng trên mạng xã hội của một cậu bé 13 tuổi có vẻ bị ám ảnh bởi những kẻ xả súng trong trường học và ý định giết người. Theo AP loan tin Thứ Tư 10/9, cảnh sát đã bắt giữ cậu bé, tịch thu 23 khẩu súng cùng đạn dược trong nhà.





Tại tòa án trẻ vị thành niên hôm Thứ Hai, nghi phạm đã không nhận các cáo buộc bị của tổng cộng năm tội danh, bốn trong số đó là trọng tội, được lệnh tiếp tục bị giam giữ.





Đội SWAT đã đột kích nhà của nghi phạm và bắt giữ cậu vào khoảng 1 giờ sáng Thứ Bảy tại Pierce County, Washington, phía Nam Seattle. Mẹ của nghi phạm nói với một đài truyền hình Seattle rằng con trai họ không có ý định làm hại ai.





Theo tuyên bố về lý do khám xét nhà của Văn phòng Cảnh sát trưởng Pierce County, cảnh sát cho biết tìm thấy súng trường gắn trên tường và súng ngắn trong tình trạng không được bảo vệ an toàn. Trong phòng của nghi phạm, trong một chiếc ba lô nặng là những tạp chí súng AR với dòng chữ liên quan đến các vụ xả súng hàng loạt, bao gồm vụ xả súng năm 1999 tại Columbine High School ở Colorado.





Các nhà điều tra cũng tìm thấy "hình ảnh dường như là hình vẽ phát thảo khuôn mặt của một tay súng hàng loạt” và trong các bài đăng trên mạng xã hội từ Tháng Sáu, nghi phạm đã trưng bày vũ khí và mặc trang phục của những kẻ xả súng trường học trước đây. Cũng trong tuyên bố về lý do khám xét nhà của cảnh sát, có nội dung một bài đăng của nghi phạm: "Khi tôi 21 tuổi, tôi sẽ giết người", và một bài đăng khác viết: “Thời của tôi sắp kết thúc rồi! Thời của tôi sắp hết rồi!”

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết họ đang tiếp tục điều tra về cha mẹ của nghi phạm, theo AP.

Trump Đòi Xử Nhanh Và Tử Hình Nghi Phạm Giết Cô Gái Ukraine Trên Tàu Hỏa

Tổng thống Trump hôm Thứ Tư 10/9 lên tiếng trên Truth Social về vụ vụ sát hại một phụ nữ Ukraine trên tàu hỏa ở Charlotte, North Carolina. “Tên cầm thú đã giết hại dã man một cô gái trẻ xinh đẹp đến từ Ukraine, người đến Mỹ để tìm kiếm hòa bình và an toàn, nên được xét xử "Nhanh chóng" (không còn nghi ngờ gì nữa!),và phải bị tuyên án TỬ HÌNH. Không còn lựa chọn nào khác!!!"

Trump đưa ra phát biểu này một ngày sau khi Bộ Tư Pháp tuyên bố sẽ đưa vụ án ra tòa liên bang.

Tổng thống Donald Trump đã tái tục án tử hình liên bang thông qua một sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên nhậm chức vào Tháng Giêng, bãi bỏ lệnh thời Tổng thống Biden ban hành lệnh tạm hoãn các vụ hành quyết liên bang. Trong sáu tháng cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, 13 người đã bị hành quyết trong khu tử tù.

Nghi phạm trong vụ tấn công ở Charlotte là Decarlos Brown, 34 tuổi, người đã bị buộc tội giết người cấp độ một tại North Carolina. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Western Distric, North Carolina hôm Thứ Ba cũng đã buộc tội nghi phạm về hành vi gây án trên một hệ thống giao thông công cộng. Nếu bị kết án, nghi phạm có thể phải đối mặt với án tử hình.

Chủ Tịch Ủy Ban Châu Âu Đề Nghị Biện Pháp Trừng Phạt Mới Lên Israel

Ủy ban Châu Âu sẽ đề nghị trừng phạt các bộ trưởng Israel cực đoan và đình chỉ các biện pháp liên quan đến thương mại trong một thỏa thuận giữa Liên minh Châu Âu và Israel, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm thứ Tư 10/9, theo tin từ Reuters.

Bà Ursula von der Leyen công bố các đề xướng mới trong bài phát biểu trước Nghị viện Châu Âu tại Strasbourg, phản ánh sự chỉ trích ngày càng tăng của EU đối với hành động của Israel ở Gaza và áp lực phải hành động lên cơ quan điều hành của khối này.

"Những gì đang diễn ra ở Gaza đã làm rung chuyển lương tâm của thế giới,” bà von der Leyen nói trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, một bài phát biểu nêu bật các ưu tiên của bà trong năm tới.

Các đề nghị này cần sự ủng hộ rộng rãi hoặc nhất quán từ các quốc gia thành viên EU. Theo Reuters, điều này có thể khó đạt được do khối này đang chia rẽ sâu sắc về vấn đề Trung Đông. Tuy nhiên, bà von der Leyen đã nói rõ rằng đề xướng này cũng mang ý nghĩa chính trị. Bà von der Leyen thừa nhận những chia rẽ trong nội bộ Châu Âu về vấn đề Gaza, nhưng cam kết Ủy ban sẽ tự mình hành động trong khả năng của mình.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar hôm Thứ Tư cho biết những phát biểu của bà von der Leyen là "đáng tiếc” đồng thời nói thêm rằng tổng thống nhận thức được những nỗ lực của Israel trong việc hỗ trợ viện trợ nhân đạo và rằng những đau khổ ở Gaza là do Hamas gây ra. Liên minh châu Âu là đối tác thương mại lớn nhất của Israel, với kim ngạch thương mại giữa hai bên đạt 42,6 tỷ euro ($49,9 tỷ đô la) vào năm ngoái, theo EU. Đề nghị về các trừng phạt mới lên Israel đòi hỏi phải có đa số phiếu bầu đủ điều kiện từ các chính phủ EU - sự ủng hộ của 15 trong số 27 thành viên EU, đại diện cho 65% dân số EU.

Các thành viên EU, bao gồm Ireland, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Điển và Hà Lan, đã kêu gọi đình chỉ hiệp định thương mại tự do EU với Israel. Tuy nhiên, các nước khác như Đức, Hungary và Cộng hòa Séc lại phản đối.

Vợ Cựu Thủ Tướng Nepal Thiệt Mạng Trong Cuộc Biểu Tình

Bà Rabi Laxmi Chitrakar, vợ của cựu Thủ Tướng Nepal Jhalanath Khanal đã qua đời tại bệnh viện hôm Thứ Ba 9/9 vì bỏng nặng, sau khi ngôi nhà của họ bị người biểu tình phóng hỏa. Ngôi nhà tọa lạc khu Dallu, thủ đô Kathmandu, nơi đang diễn ra cuộc biểu tình quy mô lớn còn được gọi là “Biểu tình Gen Z.”

Tờ India Today cho hay, bà Rabi Laxmi Chitrakar bị kẹt trong nhà và bị bỏng nặng. Bà được đưa tới bệnh viện Kirtipur để điều trị nhưng không qua khỏi. Ông Khanal, người giữ chức thủ tướng Nepal từ tháng 2 đến tháng 8/2011, vắng nhà thời điểm đó.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực do thế hệ Gen Z dẫn đầu vẫn tiếp diễn ở Nepal sang ngày thứ hai, bất chấp chính phủ tuyên bố đã dỡ bỏ lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội. Người biểu tình yêu cầu ông Oli từ chức và bãi nhiệm chính phủ sau khi thêm hai người tử vong trong ngày biểu tình thứ hai, nâng số người chết lên 22 và hơn 300 người bị thương.

Những tiết lộ mới làm phức tạp lời chối bỏ của Trump về Epstein

Theo bài viết của Luke Broadwater trên báo New York Times ngày 9/9/2025, Tổng thống Donald Trump vốn thường xoay chuyển dư luận sang các đề tài có lợi như di trú hay tội phạm. Nhưng khi liên quan đến Jeffrey Epstein, ông gặp khó khăn hơn.

Đầu tuần này, Ủy ban Giám sát Hạ viện đã công bố một loạt tài liệu từ di sản của Epstein, trong đó có bức ghi chú chúc sinh nhật với hình vẽ khiêu dâm, ký tên giống với chữ ký của Trump, cùng tấm ngân phiếu “trò đùa” 22.500 Mỹ kim cho Epstein. Bạch Ốc phủ nhận Trump có liên quan, cho rằng chữ ký có thể bị giả mạo, và tuyên bố sẵn sàng để chuyên gia giám định chữ viết thẩm định.

Thư ký báo chí Karoline Leavitt gọi đây là “trò bịa đặt”, nhưng đồng thời không nói các tài liệu là giả. Trump cũng phản pháo trên Truth Social, khẳng định “không phải lối nói hay cách viết của tôi” và cho rằng báo chí cố tình bôi nhọ.

Dù nhiều lãnh tụ Cộng Hòa như Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và dân biểu James Comer chấp nhận lời phủ nhận của Trump, một số nhân vật Cộng Hòa khác, trong đó có Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert và Nancy Mace, đã cùng Dân Chủ thúc đẩy công bố toàn bộ hồ sơ Epstein. Việc này khiến chiến lược phủi bỏ của Trump càng thêm khó khăn.