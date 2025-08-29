Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Sáu 29 Tháng Tám

Donald Trump đã thu hồi quyền được mật vụ bảo vệ đối với cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris, trong bối cảnh bà Harris sắp khởi động chuyến giới thiệu cuốn hồi ký “107 Ngày” qua nhiều thành phố, tiểu bang Hoa Kỳ. (Ảnh: Việt Báo)





- Trump Thu Hồi Quyền Mật Vụ Bảo Vệ Của Kamala Harris

- Labor Day: Hơn 1,000 Cuộc Biểu Tình ‘Người Lao Động Giá Trị Hơn Tài Phiệt’

- Trump Đối Diện Cuộc Chiến Pháp Lý Trong Mưu Đồ Kiểm Soát Fed

- Newsom Phản Công Trump Về Tội Phạm: “Hãy Nhìn Vào Louisiana Trước Đã”

- Giám Đốc Tình Báo Lộ Tên Chuyên Gia CIA Đang Hoạt Động Trên X

- Kilmar Abrego Garcia Xin Tòa Lệnh Bịt Miệng Chống Lại Bondi, Noem

- Thủ Tướng Thái Bị Phế Truất

- Điện Kremlin: Vẫn Có Khả Năng Diễn Ra Đàm Phán Hòa Bình

- Trump Đề Nghị Căn Cứ Quân Sự Chicago Hỗ Trợ Bố Ráp Di Dân

- Hai Nhân Viên Cứu Hỏa Bị Bắt Vì Cáo Buộc Nhập Cư Bất Hợp Pháp

- CDC Thay Quyền Lãnh Đạo Giữa Cơn Chao Đảo

- Chấm Dứt Miễn Thuế “De Minimis”: Hàng Triệu Kiện Hàng Nhỏ Nay Chịu Thuế

- Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Long Thành: Giới chuyên gia lo ngại hạ tầng chưa sẵn sàng







Trump Thu Hồi Quyền Mật Vụ Bảo Vệ Trọn Đời Của Kamala Harris

Donald Trump đã thu hồi quyền được mật vụ bảo vệ đối với cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris. Theo bản sao một lá thư có tên "Bản ghi nhớ gửi Bộ trưởng Bộ Nội An" ghi ngày Thứ Năm 28/8 mà CNN đã có được.

“Theo đó, bà được phép ngừng bất kỳ thủ tục liên quan đến an ninh nào đã được Bản ghi nhớ Hành pháp cho phép trước đó, ngoài những thủ tục theo quy định của pháp luật, đối với cá nhân sau, có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Chín năm 2025: Cựu Phó Tổng thống Kamala D. Harris,” toàn văn lá thư viết.

Tòa Bạch Ốc và Cơ quan Mật vụ chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CNN.

Hành động Trump chấm dứt quyền được mật vụ bảo vệ của bà Harris diễn ra trong bối cảnh bà sắp bắt đầu chuyến giới thiệu cuốn sách “107 Ngày” qua nhiều thành phố, tiểu bang Hoa Kỳ. Cuốn hồi ký "107 Ngày" nói về chiến dịch tranh cử tổng thống ngắn nhất trong lịch sử của Kamala Harris, dự trù ​​ấn hành vào ngày 23 Tháng Chín. CNN cho rằng sự kiện này sẽ khiến bà nổi bật hơn so với thời điểm bà Harris rời nhiệm sở và chỉ tham dự một vài sự kiện chọn lọc trước công chúng.

Các cựu tổng thống được mật vụ bảo vệ trọn đời. Bà Harris, với tư cách là cựu phó tổng thống, đã được bảo vệ sáu tháng sau khi rời nhiệm sở, theo luật liên bang. Thời hạn đó kết thúc vào ngày 21 Tháng Bảy. Quyền bảo vệ của bà đã được gia hạn thêm một năm thông qua một chỉ thị – chưa được công bố cho đến nay – do Tổng thống lúc bấy giờ là Joe Biden ký ngay trước khi rời nhiệm sở, theo nhiều người biết về thỏa thuận chưa được tiết lộ này, nói với CNN.

Người phát ngôn của Joe Biden từ chối bình luận về nguyên nhân dẫn đến việc ông ký lệnh gia hạn bảo vệ cho Harris.

Thống đốc California Gavin Newsom đã được thông báo về việc bà Harris mất quyền bảo vệ của mật vụ vào cuối ngày Thứ Năm. Tin của CNN cho biết văn phòng thống đốc không thể bình luận về các biện pháp an ninh hoặc phương pháp có thể được dùng để thay thế.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Newsom, Bob Salladay, đã bày tỏ sự phẫn nộ về việc Trump thực hiện thay đổi này. “Sự an toàn của các quan chức công quyền của chúng ta không bao giờ nên bị chi phối bởi những xung lực chính trị thất thường và thù địch,” Salladay nói với CNN.

Labor Day: Hơn 1,000 Cuộc Biểu Tình ‘Người Lao Động Giá Trị Hơn Tài Phiệt’

Khoảng 1,000 cuộc biểu tình mang tên “Workers Over Billionaires” (Người Lao Động Giá Trị Hơn Tài Phiệt) sẽ diễn ra tại cả 50 tiểu bang của Mỹ vào cuối tuần Ngày Lao động 2/9 – đánh dấu một trong những phong trào phản kháng tập thể lớn nhất của người lao động trong nhiều năm gần đây.

Tin thông báo trên các nền tảng mạng xã hội, các cuộc xuống đường do Liên đoàn Lao động AFL-CIO phối hợp cùng những tổ chức như Public Citizen, MoveOn và Indivisible phát động, nhằm phản ứng trực tiếp với sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump ký Tháng Ba, 2025. Sắc lệnh này loại bỏ quyền thương lượng tập thể của hơn một triệu nhân viên liên bang tại hơn 30 cơ quan. Chính quyền Trump biện minh rằng động thái này vì “an ninh quốc gia.” Tuy nhiên các lãnh đạo công đoàn gọi đây là sự rút lui quyền lợi lớn nhất trong lịch sử lao động Mỹ.

Các cuộc xuống đường trải dài từ New York, Chicago cho tới Honolulu và Palmer (Alaska.) Ở Chicago, đoàn biểu tình sẽ tập trung tại Đài tưởng niệm Haymarket – biểu tượng phong trào lao động Mỹ. Ngoài phản đối chính sách chống công đoàn, người biểu tình còn lên án việc cắt giảm bảo vệ lương tối thiểu cho lao động hợp đồng liên bang, nhân viên chăm sóc trẻ em và người khuyết tật.

“Đây là một cuộc biểu tình tự phát, mang tính cộng đồng, và chúng tôi cố ý muốn nó diễn ra ở Washington DC, bởi vì đó là nơi chịu tác động mạnh mẽ nhất,” bà Liz Shuler, chủ tịch AFL-CIO, trả lời truyền thông.

“Cho dù là giáo viên, y tá hay công nhân xây dựng, tất cả họ đều quyết tâm đứng lên và đấu tranh, bởi vì họ đang trải qua những đợt cắt giảm, họ đang trải qua những thay đổi về chính sách, họ đang trải qua những cuộc tấn công của Tòa Bạch Ốc vào các công đoàn của họ, và vì vậy họ quyết tâm lên tiếng và huy động lực lượng để đấu tranh bất kể điều gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, bất kể những trở ngại nào.”

Vẫn theo bà Shuler, thật vô lý khi thiết giáp tiến vào Washington D.C., trong lúc chúng ta được hứa hẹn giảm chi phí. “Các tỷ phú đứng ở hàng ghế đầu của lễ nhậm chức, về cơ bản là tiếp quản các cơ quan, nền kinh tế và đất nước của chúng ta. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bất kể bạn thuộc đảng nào, đó là điều thống nhất mà mọi người đều mong muốn, sự tự do, công bằng và an ninh mà tất cả người lao động xứng đáng được hưởng,” bà Shuler nói.

The Guardian dẫn lời bà Lisa Gilbert, đồng chủ tịch của Public Citizen nói: “Chương trình nghị sự của các tỷ phú, nạn tham nhũng mà chúng ta đang chứng kiến, đang thay đổi cách thức vận hành của chính phủ. Nó đang dẫn đến những hậu quả tức thời và có tác động sâu sắc đến người dân thường. Việc cắt giảm Medicaid, tất cả các vụ sa thải nhân viên liên bang mà chúng ta đã chứng kiến, sự tàn phá các gia đình thông qua các cuộc đột kích của ICE. Tất cả chỉ nhằm mục đích khiến mọi người đứng lên và nói rằng, 'chúng ta là người dân của đất nước này. Người lao động quan trọng hơn tỷ phú.'”

Bà Gilbert cho biết hiện họ đã lên kế hoạch cho 984 sự kiện, với mục tiêu đạt hơn 1.000 cuộc biểu tình vào Ngày Lao động, một nỗ lực tổ chức đã được thực hiện trong nhiều tuần.

Một khảo sát gần đây cho thấy 55% người dân Mỹ tin tưởng công đoàn, cao hơn nhiều so với mức 36% tin tưởng đảng Dân chủ và 35% với đảng Cộng Hòa. Các lãnh đạo lao động khẳng định phong trào là tiếng nói từ cơ sở nhằm giành lại sức mạnh cho người lao động trước giới tài phiệt.

Trump Đối Diện Cuộc Chiến Pháp Lý Trong Mưu Đồ Kiểm Soát Fed

Hôm nay Thứ Sáu 29/8, lúc 10 giờ sáng, một phiên điều trần về đơn kiện của Thống Đốc Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed) bà Lisa Cook sẽ diễn ra ở Tòa liên bang Washington, D.C. Vụ án được giao cho chánh án tòa án Hoa Kỳ Jia Cobb, người do cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm.

Vào sáng sớm thứ Sáu, Donald Trump đã đệ đơn lên chánh án, yêu cầu bác bỏ đề nghị của bà Cook về việc bà yêu cầu tòa tạm thời ban hành lệnh cấm Trump sa thải bà khi vụ kiện đang diễn ra. Phía bà Lisa Cook. Tin từ CNBC cho biết trong một hồ sơ tòa riêng, Fed sẽ không đưa ra bất kỳ lập luận nào về tính hợp lý thuộc yêu cầu của bà Cook nhằm tạm thời ngăn chặn việc Trump sa thải bà. Tuy nhiên, Fed cũng yêu cầu Chánh án Jia Cobb đưa ra "phán quyết nhanh chóng" để giải quyết vụ việc và họ sẽ “tuân thủ bất kỳ phán quyết nào do tòa đưa ra.”

Tất cả hồ sơ gửi lên tòa khoảng hai giờ trước phiên điều trần theo lịch trình tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Washington, D.C.

Hôm thứ Năm, Tòa Bạch Ốc tuyên bố rằng cáo buộc bà Cook nói dối không phải tin đồn vô căn cứ, mà có đủ sơ sở để buộc tội bà. Tuy nhiên, những cáo buộc này chưa được xác nhận, và luật sư của bà Cook cho biết Trump và các quan chức của ông không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh bà cố tình ngụy tạo giấy tờ thế chấp.





Newsom Phản Công Trump Về Tội Phạm: “Hãy Nhìn Vào Louisiana Trước Đã”

Thống đốc California Gavin Newsom hôm 28 tháng 8 đã mở cuộc họp báo tại Sacramento để công bố việc mở rộng triển khai lực lượng Cảnh sát Tuần đường California (CHP) đến nhiều thành phố lớn, từ Los Angeles, San Diego cho đến Bay Area và Sacramento. Trong khi nói về kế hoạch chống tội phạm của tiểu bang, ông đồng thời phản công Tổng thống Donald Trump, người vừa huy động Vệ binh Quốc gia và lực lượng liên bang đến các thành phố do Dân Chủ lãnh đạo với lý do “dẹp tội phạm.”





Newsom gọi đây là sự “giả hình trắng trợn.” Ông trưng ra áp-phích in hình Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Thống đốc Tate Reeves của Mississippi và Thống đốc Sarah Huckabee Sanders của Arkansas, kèm số liệu tội phạm tại các tiểu bang này. Theo dữ liệu CDC, Louisiana có tỷ lệ giết người 19,3 trên 100.000 dân, gần bốn lần so với California (5,1). “Nếu Tổng thống thật sự lo cho vấn đề tội phạm, chắc chắn ông sẽ đưa quân đến Louisiana và Mississippi trước tiên,” Newsom nói.





Sự đối lập càng rõ khi Newsom nhấn mạnh cách làm của California: cảnh sát tiểu bang hỗ trợ địa phương, phối hợp cùng chính quyền thành phố và cơ quan liên bang, thay vì quân sự hóa đường phố. Ông nhắc lại rằng thời chính quyền Biden, California từng hợp tác chặt chẽ với DEA, FBI và Bộ Tư pháp trong nhiều chiến dịch; trong khi nay, Trump lại dùng quân đội để áp đặt trật tự, đẩy luật Posse Comitatus — vốn cấm quân đội can thiệp vào việc thi hành luật dân sự — vào thế thử thách.





Trump đã đưa hơn 4.000 Vệ binh Quốc gia và 700 Thủy quân Lục chiến vào Los Angeles hồi tháng Sáu để trấn áp biểu tình chống bố ráp di dân. Việc này đang bị kiện tụng và chờ tòa phân xử. Newsom cho rằng phán quyết sắp tới có thể “có hệ quả sâu rộng” đối với quyền hạn của tổng thống trong việc đưa quân đội vào nội địa.





Cùng ngày, Newsom ký chung với 18 thống đốc Dân Chủ khác một tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt “sự can thiệp hỗn loạn” của liên bang vào quyền điều động Vệ binh Quốc gia. Thông cáo này cáo buộc Trump “chính trị hóa quân đội, lạm quyền, và làm suy yếu vai trò chỉ huy của các thống đốc.”





Tòa Bạch Ốc lập tức phản công. Phát ngôn nhân Karoline Leavitt khẳng định “người dân đứng sau Tổng thống Trump” và ca ngợi việc ông đã “làm nhiều cho cư dân Washington chỉ trong vài tuần hơn những gì Dân Chủ làm trong 50 năm.”





Newsom không nhượng bộ: “Đây không chỉ là khuynh hướng độc tài, mà là hành động độc tài,” ông nói. “Câu hỏi đặt ra: Đây có còn là nước Mỹ mà chúng ta biết không? Hay chúng ta đang dần đánh mất thực tại?”





Trong lúc Trump dựa vào quân đội để chứng tỏ bàn tay cứng rắn, Newsom lại muốn chứng minh California có thể giữ trật tự bằng phương thức hợp tác và quản trị, đồng thời không quên biến con số tội phạm ở các tiểu bang Cộng Hòa thành chiếc gương phản chiếu sự mâu thuẫn của chính sách liên bang.

Giám Đốc Tình Báo Lộ Tên Chuyên Gia CIA Đang Hoạt Động Trên X

Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) Hoa Kỳ, đã làm CIA phải một phen hoảng vía khi bà tước quyền tiếp cận thông tin mật của một chuyên gia tình báo Nga kỳ cựu mà không báo cáo trước cho ban lãnh đạo cơ quan. Tờ The Wall Street Journal cho biết người này là một trong số 37 quan chức tình báo đương nhiệm.

Tin từ CNN cho biết sự việc xảy ra ngay sau khi Tổng thống Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, và chuyên gia CIA này là người đã giúp tóm tắt tình hình cho nhóm của Trump trước cuộc gặp Trump-Putin.

Gabbard nêu tên người này trong một bản ghi nhớ tuần trước, thông báo thu hồi quyền miễn trừ an ninh của một số quan chức tình báo đương nhiệm và cựu quan chức. CNN dẫn một nguồn tin am hiểu trực tiếp chuyện này cho biết Gabbard dường như đã xác định được một sĩ quan CIA đang hoạt động bí mật. Mặc dù nữ nhân viên này, người mà CNN không nêu tên vì lý do bảo vệ, đã từng công khai liên kết với CIA trong quá khứ, nhưng bà đang hoạt động bí mật vào thời điểm Gabbard nêu tên bà trong một bài đăng trên X.

Thông tin được gửi đến CIA chỉ một đêm trước khi được công bố vào ngày 19/8. Gabbard nói bà đã hành động theo chỉ thị của Tổng thống Trump nhằm nhắm vào những cá nhân bị cáo buộc chính trị hóa, làm rò rỉ hoặc xử lý sai thông tin tình báo mật. Người chuyên gia tình báo đang hoạt động “under cover” này thuộc Hội đồng Tình báo Quốc gia từ năm 2014 đến năm 2017, mà Gabbard không hề hay biết là đang hoạt động bí mật. Truyền thông đặta câu hỏi là hành động rò rỉ tên của họ có vi phạm Đạo luật Bảo vệ Danh tính Tình báo hay không.

Một người thân cận với Tulsi Gabbard bác bỏ thông tin nhân viên này hoạt động bí mật, viện dẫn mối quan hệ công khai trước đây của bà với cơ quan này. Tuy nhiên, theo truyền thống, các sĩ quan tình báo tại CIA thường xuyên thay đổi công việc "bí mật" tùy thuộc vào vai trò. Văn phòng của Gabbard cũng lập luận rằng quyết định thu hồi quyền tiếp cận thông tin an ninh của nhân viên CIA này không liên quan gì đến công việc của họ về các vấn đề liên quan đến Nga.

"Giám đốc Tình báo Quốc gia Gabbard đã chỉ đạo việc thu hồi nhằm bảo đảm những cá nhân đã vi phạm sự tin tưởng bằng cách sử dụng vũ khí, chính trị hóa, thao túng hoặc làm rò rỉ thông tin tình báo mật sẽ không còn được phép làm như vậy nữa,” một phát ngôn viên của DNI nói với CNN trong một tuyên bố.

Kilmar Abrego Garcia Xin Tòa Lệnh Bịt Miệng Chống Lại Bondi, Noem

Kilmar Abrego Garcia yêu cầu một chánh án liên bang ra lệnh Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem chấm dứt công khai chỉ trích ông khi phiên tòa hình sự về tội bị cáo buộc “buôn người” của ông chuẩn bị diễn ra.

Ông Garcia gửi yêu cầu lên Chánh án liên bang Waverly Crenshaw tại Nashville hôm thứ Năm. Đây là lần thứ ba các luật sư bào chữa cho Garcia than phiền về các tuyên bố công khai từ quan chức chính phủ đang đe dọa quyền được xét xử công bằng của Garcia. Những ngày gần đây, tổng thống Trump và đồng minh của ông ta như Noem, Bondi, và những người thân cận khác của Trump liên tục đưa ra những cáo buộc với ngôn từ tục tĩu nhắm vào Abrego, theo Politico.

"Tòa án cần thêm sự can thiệp để bảo vệ quyền được xét xử công bằng của ông Garcia và tính toàn vẹn của các thủ tục tố tụng này,” luật sư của ông Abrego tuyên bố. "Hàng loạt tuyên bố mang tính định kiến ​​ của chính phủ đang đe dọa nghiêm trọng - và có lẽ đã làm suy yếu không thể cứu vãn - khả năng xét xử vụ án này - ở bất kỳ nơi nào.”

Mặc dù yêu cầu từ phía Kilmar Abrego Garcia ​​ phản đối một số tuyên bố công khai của Trump, nhưng nó không kêu gọi chánh án kiểm soát các bình luận công khai của Trump. Luật sư của Garcia cũng chỉ ra một bài đăng của DHS vào thứ Hai tuần trước, trong đó có video quay Abrego ngay sau khi anh ta bị bắt. “Anh ta không thuộc về nơi này. Anh ta sẽ không ở lại đây. Nước Mỹ sẽ an toàn hơn nếu không có tên tội phạm MS-13 này. Thật may mắn,” danh khoản X chính thức của DHS viết.

Thư của Garcia gửi tòa liên bang cũng viện dẫn thêm một bài đăng của DHS chia sẻ lại từ Tòa Bạch Ốc, ám chỉ chiến dịch tranh cử của Obama và tùy tiện gọi Garcia là thành viên băng đảng MS-13. Các luật sư của Abrego đã nhiều lần phủ nhận Garcia là thành viên của bất kỳ băng đảng nào.

Khoảng 1.000 cuộc biểu tình “người lao động đấu tranh cho tỷ phú" đang được lên kế hoạch tại tất cả 50 tiểu bang, bắt đầu từ cuối tuần này, như một phần của tuần lễ hành động Ngày Lao động do các công đoàn và nhóm vận động tổ chức để phản đối các chính sách của chính quyền Trump.

Các hoạt động bao gồm các cuộc tuần hành và mít tinh tại các thành phố như Chicago và Los Angeles, một cuộc diễu hành Ngày Lao động tại Thành phố New York, các cuộc mít tinh tại Palmer, Alaska, Freeport, Maine, và một cuộc biểu tình dự kiến ​​diễn ra tại thủ phủ tiểu bang ở Honolulu, Hawaii.

Các cuộc biểu tình được tổ chức bởi AFL-CIO, liên đoàn công đoàn lớn nhất Hoa Kỳ, và hàng chục tổ chức đối tác, bao gồm Public Citizen, Indivisible, Democracy Forward, MoveOn và Patriotic Millionaires.

“Đây là một cuộc biểu tình tự phát, mang tính cộng đồng, và chúng tôi cố ý muốn nó diễn ra bên ngoài Washington DC, bởi vì đó là nơi chịu tác động mạnh mẽ nhất”, Liz Shuler, chủ tịch AFL-CIO, cho biết.

Điện Kremlin: Vẫn Có Khả Năng Diễn Ra Đàm Phán Hòa Bình

Tin mới nhất từ Reuters cho hay, Điện Kremlin vẫn bày tỏ sự quan tâm đến việc tìm kiếm các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, bất chấp Nga vừa tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn nhất trong ba năm qua và gây thương vong lớn vào rạng sáng Thứ Năm tại Kyiv.

Giới chức Ukraine cho biết vụ tấn công đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, bao gồm bốn trẻ em, trong một cuộc tấn công vào thủ đô Ukraine mà Tổng thống Volodymyr Zelenskiy gọi đó là “câu trả lời của Moscow cho những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.” Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm họp ngày mai Thứ Sáu về các trận tập kích.

Khi được hỏi liệu có mâu thuẫn nào giữa vụ tấn công mới nhất này và mong muốn của Moscow về việc đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên rằng cả hai bên vẫn đang tiếp tục công kích lẫn nhau.

Dmitry Peskov tuyên bố Nga đã thành công trong việc tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và liên quan đến quân sự. “Đồng thời, Nga vẫn quan tâm đến việc tiếp tục quá trình đàm phán để đạt được các mục tiêu của chúng tôi thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao,” Peskov nói.

Mặt khác, cũng vẫn là Peskov, đã nhiều lần khẳng định rằng Nga không cố ý nhắm vào dân thường và chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.

Khi được hỏi về triển vọng ngừng giao chiến trên không giữa Nga và Ukraine, điều mà Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã gợi ý có thể là một lựa chọn, ông Peskov cho biết chưa có thỏa thuận nào được đạt được về một lệnh ngừng bắn như vậy và các cuộc đàm phán cần được tiến hành một cách kín đáo.





Ngoài ra, bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm nay loan báo thương vụ mới nhất: 3.500 hỏa tiễn hành trình tầm xa cùng bộ dẫn đường GPS, trị giá 825 triệu Mỹ kim. Khoản chi được trang trải chủ yếu bởi Đan Mạch, Hòa Lan, Na Uy, cùng một phần hỗ trợ tài chính không tiết lộ từ Ngũ Giác Đài. Các hỏa tiễn này có tầm bắn tương tự loại Storm Shadow và Scalp mà Ukraine từng dùng để đánh Crimea và lãnh thổ Nga.

Trước đây, Hòa Lan đã hứa gói 500 triệu Mỹ kim khí tài Mỹ cho Ukraine; hôm sau, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển cam kết thêm một gói tương tự. Chưa rõ lô hỏa tiễn vừa công bố có thuộc những gói này hay không, nhưng chúng có thể sử dụng ngay trên phi cơ F-16 mà các nước Bắc Âu đang chuyển giao cho Ukraine. Bỉ cũng sắp gửi phi cơ đợt đầu. Đức ngoài ra đã hứa trao thêm hai hệ thống Patriot, đồng thời được Mỹ ưu tiên mua Patriot mới trong khuôn khổ thỏa thuận với Trump.





Ukraine cũng trực tiếp đặt mua từ Mỹ: hơn 200 triệu Mỹ kim khí tài và dịch vụ cho pháo howitzer và vận tải trong tháng này; trước đó 322 triệu Mỹ kim linh kiện cho xe chiến đấu Bradley và hệ thống phòng không Hawk hồi tháng Bảy.

Thủ Tướng Thái Bị Phế Truất

Hội đồng gồm chính thẩm phán của Tòa Hiến Pháp Thái Lan hôm Thứ Năm 29/8 phán quyết phế truất Thủ tướng Paetongtarn với lý do vi phạm quy tắc về đạo đức công vụ, iên quan cuộc gọi với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Reuters dẫn lại một đoạn trong phán quyết ghi: “Hành động của bà gây mất lòng tin, coi trọng lợi ích cá nhân hơn lợi ích quốc gia, khiến công chúng nghi ngờ bà đứng về phía Campuchia và làm giảm niềm tin của người dân Thái Lan vào bà với tư cách thủ tướng.”

Bà Paetongtarn cho biết bà chấp nhận phán quyết của tòa. Trả lời phóng viên, bà Paetongtarn, giờ là cựu thủ tướng, nói: “Mục đích của tôi trong cuộc gọi đó không chỉ vì lợi ích của đất nước, không phải của cá nhân, mà còn vì mạng sống của người dân, bao gồm cả thường dân và binh sĩ. Phán quyết hôm nay đã thay đổi chính trường Thái Lan, tất cả các bên, dù là chính phủ, phe đối lập hay người dân, đều phải cùng nhau xây dựng sự ổn định chính trị và để đảm bảo sẽ không có biến động nào nữa.”

Phó thủ tướng Phumtham Wechayachai và nội các hiện tại sẽ điều hành chính phủ cho đến khi Quốc hội Thái Lan bầu ra thủ tướng mới.

Bà Paetongtarn là thủ tướng thứ năm bị Tòa Hiến Pháp phế truất trong 17 năm qua. Phán quyết được cho là sẽ khiến tình hình chính trường Thái Lan thêm phức tạp, khi công chúng ngày càng bất an trước việc cải cách đình trệ và tăng trưởng kinh tế yếu.

Trump Đề Nghị Căn Cứ Quân Sự Chicago Hỗ Trợ Bố Ráp Di Dân

Bộ Nội An (DHS) của chính quyền Trump yêu cầu căn cứ Naval Station Great Lakes của Hải Quân, cách Chicago 35 dặm về hướng Bắc, hỗ trợ “phương tiện, cơ sở hạ tầng và nhu cầu hậu cần khác cho chiến dịch của DHS,” ông Matt Mogle, phát ngôn viên căn cứ cho biết. Tin dẫn từ AP cho hay DHS đưa ra yêu cầu này chỉ vài tuần sau khi Trump khai triển Vệ Binh Quốc Gia đến Washington DC, và sau hai tháng điều binh lính đến Los Angeles để trấn áp người biểu tình phản đối chiến dịch bắt di dân chưa có giấy tờ.

Hiện tại chưa có nhiều thông tin về kế hoạch của DHS sử dụng căn cứ quân sự ở Chicago, nhưng ngày Thứ Năm, giới lãnh đạo thành phố loan báo họ đang chuẩn bị cho nhiều tình huống có thể xảy ra, từ việc binh lính giúp bắt giữ người nhập cư tới tuần tiễu đường phố. “Chúng tôi không muốn gây lo sợ,” cảnh sát trưởng Chicago, Larry Snelling, nói với phóng viên.

Tin gần đây cho thấy tổng thống Trump không giấu ý đồ sẽ khai triển VBQG đến Boston, Illinois. Brandon Johnson, thị trưởng Chicago, và ông JB Pritzker, thống đốc Illinois, đã phản đối mạnh mẽ việc khai triển quân đội ở Chicago. Họ khẳng định nạn phạm pháp ở Chicago đã giảm và thành phố này không muốn mà cũng không cần quân đội hỗ trợ. Việc kiện chính quyền Trump không nằm ngoài dự trù của Chicago.

Nguồn tin riêng của CNN cho hay chính quyền Trump có thể sẽ mở chiến dịch lớn bố ráp người nhập cư bất hợp pháp ở Chicago vào tuần tới.

Hai Nhân Viên Cứu Hỏa Bị Bắt Vì Cáo Buộc Nhập Cư Bất Hợp Pháp

Lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ bắt giữ hai lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại đám cháy Bear Gulch trên Olympic Peninsula của tiểu bang Washington hôm thứ Tư, cáo buộc họ nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tuyên bố hôm thứ Năm rằng hai người đàn ông đã bị bắt vì có "một số nghi vấn bất thường" khi các quan chức xác minh danh tính của những người lao động hợp đồng đang làm việc tại đám cháy. Tin từ NPR cho biết một trong hai người đàn ông này trước đó đã nhận được lệnh trục xuất.

Theo NPR, David “Buenos” Diaz, đội trưởng đội cứu hỏa, chỉ huy một trong số ít các đội tự do đang dập lửa Bear Gulch đã chứng kiến ​​vụ bắt giữ. Ông cho biết đội quản lý đám cháy chính đã cử công nhân ra ngoài đốn cây vào sáng thứ Tư. Sau đó, đội trưởng sẽ gặp họ ngoài để xem có thể làm những nhiệm vụ nào khác.

“Những năm trước chưa bao giờ như thế này, nhưng tôi biết thế giới đang thay đổi,” ông Diaz nói. “Đây không phải là một cách tốt để chúng ta có kinh nghiệm về sự việc này, nhưng giờ chúng ta biết mình mong đợi điều gì trong tương lai.”

Các nhóm mà ông làm việc cùng bao gồm các nhân viên có thị thực lao động đến từ Mexico và công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả các thành viên của Liên minh các Bộ lạc thuộc Khu bảo tồn Người da đỏ Umatilla ở Oregon.

“Mọi người đều làm việc. Bạn biết đấy, bất kể bạn thuộc dân tộc nào, tất cả chúng ta đều ở đó vì cùng một mục đích. Tất cả chúng ta đều ở đó để giúp đỡ cộng đồng, bảo vệ rừng và bảo vệ và phục vụ,” ông nói.

Theo một tuyên bố từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, các vụ bắt giữ diễn ra sau khi Cục Quản lý Đất đai yêu cầu xác minh việc làm. Cục Quản lý Đất đai đã chấm dứt hợp đồng của hai công ty đang tham gia chữa cháy, ASI Arden Solutions và Table Rock Forestry Inc.

CDC Thay Quyền Lãnh Đạo Giữa Cơn Chao Đảo





Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) lâm vào cảnh rối loạn hôm Thứ Năm khi Tòa Bạch Ốc tiến hành thay giám đốc vừa mới nhậm chức, đặt Jim O’Neill – phó bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh – vào ghế quyền lãnh đạo, theo bản tin từ AP.





O’Neill, một cựu giám đốc đầu tư từng làm việc trong bộ máy y tế dưới thời George W. Bush, không có chuyên môn y khoa. Việc bổ nhiệm này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi bà Susan Monarez, nhà khoa học nhiều năm trong chính phủ, vừa chính thức đảm nhiệm chức vụ.





Quyết định bất ngờ ấy đã khơi dậy lo âu từ cả hai phía chính trường, trong bối cảnh Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. thúc đẩy những chủ trương chống thuốc ngừa, đi ngược với cơ sở khoa học tích lũy qua nhiều thập niên. Một ủy ban cố vấn do Kennedy tái lập, gồm nhiều nhân vật hoài nghi vaccine, chuẩn bị công bố khuyến nghị mới về các mũi chích căn bản cho trẻ em như sởi và viêm gan.





Hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa kêu gọi Quốc hội giám sát, trong khi một số Dân Chủ đòi bãi nhiệm Kennedy. Ông sẽ ra điều trần tại Quốc hội ngày 4 tháng 9.





Kennedy không đưa ra lý do rõ ràng khi buộc Monarez rời chức, chỉ nói cần “thay máu nhân sự để thay đổi văn hóa tổ chức.” Tòa Bạch Ốc thì biện minh rằng Monarez “không phù hợp với nghị trình” của Tổng thống Donald Trump.





Luật sư của Monarez cho biết thân chủ bị ép rời chức vì từ chối “hợp thức hóa các chỉ thị liều lĩnh, phản khoa học và ký đơn sa thải những chuyên gia tận tâm.” Theo họ, chỉ Tổng thống mới có quyền quyết định dứt khoát. Trump đến nay vẫn chưa lên tiếng.





Hiện chưa rõ O’Neill sẽ kiêm nhiệm cả hai vai – phó bộ trưởng Y tế và quyền giám đốc CDC – hay chỉ tạm thời giữ ghế.

Chấm Dứt Miễn Thuế “De Minimis”: Hàng Triệu Kiện Hàng Nhỏ Nay Chịu Thuế





Từ rạng sáng Thứ Sáu, chính sách miễn thuế quan cho các kiện hàng nhỏ trị giá dưới 800 Mỹ kim – gọi là “de minimis” – chính thức bị bãi bỏ. Điều này đồng nghĩa hàng triệu gói hàng gửi từ khắp thế giới về Mỹ nay phải chịu thuế.





Tòa Bạch Ốc cho rằng việc xóa bỏ ngoại lệ này sẽ mang lại khoảng 10 tỷ Mỹ kim mỗi năm cho ngân sách, đồng thời ngăn chặn dòng hàng giả, ma túy và vũ khí lọt vào nước Mỹ qua ngả bưu kiện. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt quy định này đối với các gói hàng từ Trung Cộng – chiếm đến 60% trong tổng số 1,3 tỷ kiện năm ngoái – và hồi tháng Bảy ký sắc lệnh áp dụng cho toàn cầu.





Hậu quả trước mắt là hàng loạt cơ quan bưu chính quốc gia ngưng hẳn việc gửi hàng sang Mỹ. Ít nhất 29 hãng vận chuyển Âu châu thuộc mạng lưới PostEurop đã tuyên bố đình chỉ hoặc tạm dừng vô thời hạn. Nhật Bản, Mễ Tây Cơ và nhiều nước Mỹ La-tinh cũng có động thái tương tự. Họ cho rằng thủ tục thu thuế, dữ liệu cần khai và cách phối hợp với cơ quan Quan thuế Mỹ chưa được quy định rõ ràng.





Người tiêu dùng Mỹ bắt đầu cảm nhận ngay sự gián đoạn: từ len sợi đến xì gà, những món mua thường xuyên nay bị ách lại. Một nhà sản xuất trò chơi điện tử cổ điển tại Gia Nã Đại phải xin lỗi khách hàng Mỹ vì buộc phải ngưng giao hàng; một họa sĩ graffiti trong giới đua xe cũng làm tương tự.





Các giới chức tiểu bang Dân Chủ, trong nhóm vận động ‘Americans for Responsible Growth’, gọi đây là “thuế mua sắm trực tuyến của Trump.” Bà Brooke Lierman, Tổng kiểm soát tài chính Maryland, cảnh báo chính sách sẽ “làm giảm sức mua, gây khó cho tiểu thương và bào mòn sự ổn định mà gia đình lẫn doanh nghiệp nhỏ chắt chiu mỗi ngày.”





Giới chức chính quyền thì bác bỏ, nói các bưu chính ngoại quốc phải tự quyết định có tuân thủ hay không, và nhấn mạnh rằng số đơn vị ngưng dịch vụ chỉ là phần nhỏ trong tổng lượng hàng nhập.





Dù thế, bức tranh lớn đã hiện rõ: cuộc chiến mậu dịch chưa hề chấm dứt, chỉ vừa vạch ra những chiến tuyến mới.



Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Long Thành: Giới chuyên gia lo ngại hạ tầng chưa sẵn sàng





Vấn đề có nên chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành ngay từ giữa năm 2026 tiếp tục gây tranh luận tại Việt Nam. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã trình hai phương án: hoặc dời toàn bộ các chuyến bay quốc tế sang Long Thành, hoặc chỉ đưa những đường bay dài đi, giữ lại một số chặng ngắn ở Tân Sơn Nhất.





Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án Sân bay Long Thành sẽ hoàn tất cuối năm nay, với công suất dự kiến 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. ACV cho rằng tập trung toàn bộ quốc tế về Long Thành sẽ thuận tiện trong quản lý, tối ưu nguồn lực, đồng thời giảm tải cho Tân Sơn Nhất vốn đã vượt thiết kế. Các cơ quan quản lý và một số hãng hàng không quốc tế cũng cơ bản đồng tình với phương án này.





Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong nước cảnh báo rằng hạ tầng giao thông kết nối Long Thành với trung tâm Sài Gòn hiện chưa hoàn thiện. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhận định Long Thành chưa thể đảm nhận ngay toàn bộ các chuyến bay quốc tế, và vai trò của sân bay này nên được nâng dần theo từng bước cho đến khi các tuyến đường cao tốc, metro và vành đai 3 được xây xong. Ông nhấn mạnh: “Không thể có sân bay quốc tế hiện đại mà thiếu mạng lưới giao thông đồng bộ, điều đó sẽ gây khó khăn lớn cho hành khách.”





Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên giảng viên ngành Hàng không Đại học Bách Khoa, cho biết khi nhà ga T3 tại Tân Sơn Nhất đưa vào hoạt động, công suất sân bay này có thể đạt 50 triệu lượt khách mỗi năm. Theo ông, chưa cần vội chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế đi nơi khác, vì điều này sẽ làm lãng phí hạ tầng đã đầu tư.





Các chuyên gia giao thông như PGS-TS Vũ Anh Tuấn (Đại học Việt-Đức) cũng cảnh báo, nếu chưa có tuyến metro và đường cao tốc đầy đủ, hành trình từ Sài Gòn ra Long Thành có thể kéo dài đến ba, bốn giờ vào giờ cao điểm. Điều này không chỉ bất tiện cho hành khách mà còn gây thiệt hại cho các hãng hàng không khi kết nối nội địa – quốc tế bị gián đoạn.





Nhiều nhà quan sát nhắc lại kinh nghiệm quốc tế. Tại Canada, sân bay Mirabel từng được xây để thay thế Dorval ở Montreal, nhưng do khoảng cách xa và thiếu kết nối, Mirabel thất bại và phải chuyển thành sân bay hàng hóa, trong khi Dorval tiếp tục gánh phần lớn hành khách. Đây là bài học về việc đưa một cảng hàng không quốc tế vào vận hành khi hạ tầng hỗ trợ chưa đầy đủ.





Tranh luận hiện nay xoay quanh hai vấn đề: một là nguy cơ lãng phí năng lực khai thác tại Tân Sơn Nhất nếu toàn bộ quốc tế chuyển đi, hai là rủi ro gây tắc nghẽn giao thông trầm trọng nếu Long Thành gánh hết vai trò trước khi hạ tầng kết nối được hoàn thiện. Nhiều chuyên gia khuyến nghị không nên chuyển toàn bộ ngay từ 2026, mà cần lộ trình từng bước, vừa khai thác song song, vừa thúc đẩy hạ tầng giao thông. Chỉ khi hệ thống metro, cao tốc và vành đai được hoàn tất, Long Thành mới có thể thực sự trở thành cửa ngõ quốc tế của miền Nam.