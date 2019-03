Mississippi: Luật Phá Thai Khắt Khe Nhất Nước Bị Kiện

NEW YORK - Center for Reproductive Rights trụ sở New York (CRR) quyết định kiện chống lại luật mới của Mississippi gồm các cấm đoán phá thai khắt khe nhất nước.Luật hiệu lực từ đầu Tháng 7 đã được thống đốc Phil Bryant ký ban hành ngày 21-3 cấm phá thai khi nhận thấy nhịp tim của bào thai.CRR mô tả luật này là hung ác và vi hiến.Thống đốc Bryant tuyên bố “Kiện là quyền của họ, chúng ta quyết tranh đấu”.Mississippi là 1 trong 5, 6 tiểu bang cấm phá thai khi tim của bào thai bắt đầu đánh nhịp.Trong năm qua, tòa liên bang đã bác bỏ 1 đề luật của Mississippi cấm phá thai từ tuần lễ thứ 15, với lý do vi hiến.Nhưng, luật khắt khe cũng cho miễn trừ với thai phụ bị đe dọa mạng sống.Hôm Thứ Tư tại Kentucky, chánh án liên bang ra lệnh cấm phá thai với thai phụ muốn chấm dứt sự mang thai vì lý do giới tính, chủng tộc hay khuyết tật của thai nhi.