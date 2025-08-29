Hôm nay,  
Buổi học đầu tiên

29/08/2025
 
buoi-hoc

Học trò và cô giáo trong ngày khai giảng.

 
Ngày tựu trường năm nay, trường Việt Ngữ Suối Mở Offenbach đón tiếp 14 học trò mới với tuổi tác, trình độ tiếng Đức, tiếng Việt chênh lệch khá nhiều. Tạm thời, cô giáo gọi lớp này là Lớp Mới.
 
Giờ học đầu tiên, cô giáo chưa thực sự “dạy” chữ, chỉ “dỗ” các học trò. Hy vọng học trò sẽ thấy học tiếng Việt không khó lắm và tìm thấy niềm vui khi đến trường Việt Ngữ mỗi thứ Bảy.
 
Chờ cho học trò tìm chỗ ngồi xong, cô giáo giới thiệu mình, và tập cho học trò chào hỏi. Nghe các em đồng thanh: “Con chào cô giáo”, lòng cô giáo rộn lên niềm vui, liên tưởng câu
châm ngôn “tiên học lễ, hậu học văn” mình được học ngày xưa. 
 
Cô giáo mời cả lớp tham gia trò chơi nhỏ. Cô giáo gọi từng học trò, bảo học trò trả lời ba câu hỏi về: tên, tuổi, con thú yêu thích (Name, Alter, Lieblingstier). Tên và tuổi các em trả lời nhanh. Nhưng khi hỏi đến con thú yêu thích, vài trò cần thêm thì giờ suy nghĩ. Vì trò thích nhiều con thú và phải chọn lựa con thú mình thích nhất. Khi các em trả lời bằng tiếng Đức, cô giáo tập cho em nói trọn câu bằng tiếng Việt. Nhiều học trò cố gắng diễn tả bằng tiếng Việt. Cô giáo khen rối rít. Học trò sung sướng, hãnh diện.
 
Sau đó, cô mời từng cặp thú lên bảng chào nhau và viết tên của nhau lên bảng. Học trò thích thú với trò chơi và nhanh chóng làm quen. Nào, chúng ta cùng nghe đôi bạn Rùa, Voi chào nhau.
-Rùa chào Voi. Rùa tên Leon.
-Voi chào Rùa. Voi tên Mai.
Chào xong, Rùa viết tên Voi trên bảng và ngược lại.
 
Những cặp anh/chị/em cùng lên bảng chung để anh/chị giúp các em viết tên. Nhìn các anh/chị lớn giúp đỡ các em nhỏ thiệt là dễ thương. Học trò tuần tự từng cặp lên bảng giới thiệu nhau. Vài trò rất nhanh nhẹn, dạn dĩ, khích lệ các bạn nhỏ nhút nhát. Có trò nhỏ quá, chưa biết mặt chữ, được bạn khác cầm tay nắn nót viết chữ trên bảng.
 
 
buoi-hoc2
Bạn bè giúp nhau
 
Lát sau, Lớp Mới là một sở thú thiệt dễ thương với nhiều con thú, nào là chó, ngựa, voi, rùa, gấu đỏ, gấu túi...
 
Sau khi tất cả học trò đã làm quen với nhau, cô giáo mời tất cả “thú cưng” lên trước lớp chụp chung tấm hình.
 
Giờ học đầu tiên học trò học được tiếng Việt của một số con thú mình yêu thích. Quan trọng hơn, các em thấy học tiếng Việt nicht sehr schwer, không khó lắm, mà lại vui nữa, es macht Spaß.
 
Trước khi ra về, có hai trò mang đến tặng cô giáo bức tranh hoa lá và trái tim.   
 
Cô giáo rất hài lòng với giờ học đầu tiên của Lớp Mới. Sự tham gia của cả lớp cùng với hai “họa phẩm” của hai học trò là món quà đáng yêu cho cô giáo. Cô giáo cám ơn học trò Lớp Mới rất nhiều.
 
Buổi học đầu tiên thật tốt đẹp. Hẹn gặp học trò vào thứ Bảy tuần sau.
 
Hoàng Quân
 

