Theo báo Sky News, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng người kế nhiệm của ngài sẽ được sinh ra bên ngoài Trung Quốc - nhưng Bắc Kinh cho biết họ sẽ chọn nhà lãnh đạo tinh thần tiếp theo của Phật giáo Tây Tạng. (Hình Wikipedia)

- Đức Đạt Lai Lạt Ma: vị tái sanh kế nhiệm sẽ sinh ở ngoài TQ, nơi thế giới tự do, sẽ nói rõ vào sinh nhật 90 vào tháng 7/2025. TQ phản đối: TQ sẽ bổ nhiệm.

- Nga im lặng khi được hỏi về tin Nga đồng ý ngừng bắn trong 6 tháng với Ukraine

- Nate Vance (anh họ của PTT JD Vance) đang tình nguyện chiến đấu bên Ukraine chống Nga: kinh ngạc vì Trump và JD Vance vuốt ve Putin, trù dập Zelensky

- Musk vu khống Ukraine chơi tin tặc, phá mạng X

- Rủ nhau đốt tiền: 5 vị khách tỷ phú của Trump bốc hơi 209 tỷ đô tài sản kể từ lễ nhậm chức của Trump

- Rạng sáng hôm nay, cổ phiếu Tesla Inc. tăng 3% nhờ Trump nói sẽ mua liền 1 xe Tesla mới

- Cổ phiếu Mỹ lao đốc hơn 1.000 điểm vào chiều Thứ Hai, gây cơ nguy suy thoái kinh tế.

- Musk la làng: mạng X bị tấn công, đứt mạng mấy giờ liền

- Trump bị thẩm phán chận lại: khoan trục xuất người thẻ xanh, cho dù họ biểu tình ủng hộ Palestine, để tòa xử

- Trump nhận công bắt 1 sinh viên ủng hộ Palestine ở Đại học Columbia, tịch thu thẻ xanh, sẽ trục xuất, sẽ bố ráp nhiều nữa

- NASA bị cắt cánh: cắt giảm 3 trụ sở

- Hôm nay bầu quốc hội Greenland: Trump hồi hộp chờ tin

- ECB: Trump có thể làm sản lượng kinh tế toàn cầu suy giảm trong 2 năm liền.

- Cựu TT Philippines Rodrigo Duterte bị bắt vì những tội ác chống loài người khi cho lệnh giết người ma túy khỏi xét xử

- Lori Chavez-DeRemer: tân Bộ trưởng Lao động

- Báo động: Tin giả của Nga phun tràn ngập Trí tuệ nhân tạo AI của Mỹ, 3,6 triệu bài viết bịa đặt của Nga chui vào trí nhớ ChatBot của Mỹ

- Báo Los Angeles Times chỉ xài có 1 ngày, liền gỡ bỏ 1 AI vì AI này phun lên mạng ngôn ngữ ủng hộ KKK

- Cộng Hòa la hoảng khi Trump đòi lột chức một Dân Biểu Cộng Hòa trực tính

- Bộ Giáo Dục điều tra 60 đại học vì bị Trump chụp mũ "quấy rối chống Do Thái"

- Nga hù dọa Romania, phun tin giả tràn ngập

- Tổng thống Pháp báo động Moldova bị Nga đe dọa

- TNS Mark Kelly (D-AZ) thăm chiến trường Ukraine, bị Musk chửi là "đồ phản bội" liền viết bài thanh minh: Putin dội bom bệnh viện Ukraine, lính Nga hiếp trẻ em trước mặt ba mẹ, Trump dừng viện trợ quân sự làm Ukraine nguy hơn, tại sao Tổng Thống Trump và Musk trở mặt như thế

- Tình báo Mỹ thu hồi quyền miễn trừ an ninh đối với nhiều quan chức chính quyền Biden

- Nhà báo nổi tiếng Ruth Marcus từ nhiệm khỏi Washington Post vì chủ báo chạy theo Trump, dìm nhiều bài viết

- 31 triệu người Mỹ trưởng thành (12% tổng dân số) đã phải vay tiền vào năm 2024 để trả chi phí y tế, tới 74 tỷ đô

- Từ tháng 12/2024: Cổ phiếu Tesla giảm 50%, riêng hôm Thứ Hai giảm 14%. Tài sản Musk cũng mất 140 tỷ đô từ tháng 12

- 1 cựu lính biên phòng thú nhận anh đã ra lệnh cho các phụ nữ bước vào biên giới Mỹ phải cho anh nhìn ngắm bộ ngực của họ, cơ nguy 2 năm tù

- Bắc Hàn bắn "nhiều tên lửa đạn đạo" hù dọa

- 53,4% công ty Nhật thiếu công nhân toàn thời gian, 30,6% công ty thiếu nhân viên bán thời gian

- Bắc Kinh chiêu dụ nghệ sĩ Đài Loan: quốc cộng 1 nhà

- Dân số Đài Loan giảm vào tháng 2, đánh dấu 14 tháng giảm liên tiếp: còn 23.384.614 dân

- Sợ cắt tiền, Đại học Harvard đóng băng tuyển dụng

- Arizona: DB/TB Quang Nguyen trình dự luật cho gắn camera trong viện dưỡng lão để ngăn chận lạm dụng

- HỎI 1: Lính cứu hỏa gặp cơ nguy ung thư não bộ cao hơn người thường? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chỉ có 12% giám đốc điều hành với các nhân viên đang làm từ xa hoặc nửa làm từ xa nửa tới văn phòng có kế hoạch trở lại ngồi văn phòng trong năm tới? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-11/3/2025) ⦿ ---- Hôm nay chờ xem phiếu: Cuộc bầu cử quốc hội của Greenland (nơi tự trị của Đan Mạch) đang diễn ra khi cử tri đi bỏ phiếu vào hôm nay, thứ Ba, trong bối cảnh mối quan tâm địa chính trị ngày càng tăng đối với hòn đảo Bắc Cực này. Có 31 người tranh cử vào chức lập pháp sẽ ảnh hưởng đến cuộc tranh luận đang diễn ra của hòn đảo về khả năng độc lập.

Bất chấp những phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ám chỉ đến khả năng gây sức ép kinh tế hoặc thậm chí là quân sự đối với hòn đảo giàu khoáng sản này để sáp nhập vào Hoa Kỳ, Thủ hiến Greenland Mute Egede đã kiên quyết bác bỏ ý tưởng này một lần nữa vào tuần trước. Kết quả không chính thức dự kiến ​​sẽ có ngay sau khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc lúc 6 giờ chiều theo giờ miền Đông, mặc dù việc chứng nhận chính thức sẽ mất nhiều tuần vì các lá phiếu từ các khu vực xa xôi được vận chuyển đến thủ đô bằng thuyền, máy bay và trực thăng.

⦿ ---- Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể làm sản lượng kinh tế toàn cầu suy giảm trong 2 năm liền. Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Thống đốc Ngân hàng Phần Lan Olli Rehn đã cảnh báo vào thứ Ba rằng mức thuế mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt đối với Canada, Trung Quốc và Mexico, và có thể áp dụng đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ khác có thể làm giảm sản lượng kinh tế toàn cầu hơn 0,5% vào năm 2025 và 2026.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Rehn kêu gọi Khu vực đồng tiền chung châu Âu tìm ra giải pháp chung để "tăng cường hiệu quả an ninh đối ngoại chung của chúng ta". Ngoài ra, Rehn dự đoán rằng tất cả các yếu tố cho thấy lạm phát trong khu vực đồng euro sẽ "phù hợp" với mục tiêu 2% trong trung hạn.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị bắt vào hôm thứ Ba, ngay sau khi từ Hồng Kông đến Manila, vì những tội ác chống lại loài người bị cáo buộc trong cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi của ông đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Cảnh sát quốc gia Philippines đã bắt giữ tại sân bay quốc tế Manila theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), nơi bắt đầu điều tra cuộc đàn áp đẫm máu của Duterte đối với ma túy bất hợp pháp vào năm 2021.

Cuộc điều tra bao gồm giai đoạn từ ngày 1 tháng 11/2011, khi Duterte vẫn còn là thị trưởng Davao, đến ngày 16 tháng 3 năm 2019, khi cựu tổng thống, người đã rời nhiệm sở vào năm 2022, đã rút Philippines khỏi Quy chế Rome. Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết động thái này được thực hiện nhằm trốn tránh trách nhiệm giải trình về số ca tử vong, mà một số nhóm nhân quyền ước tính lên tới hàng chục nghìn người. "Cựu Tổng thống và đoàn tùy tùng của ông vẫn khỏe mạnh và đã được các bác sĩ của chính phủ kiểm tra", Văn phòng Truyền thông của Tổng thống Manila cho biết trong một tuyên bố thông báo về vụ bắt giữ ông.

⦿ ---- Theo báo Sky News, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng người kế nhiệm của ông sẽ được sinh ra bên ngoài Trung Quốc - nhưng Bắc Kinh cho biết họ sẽ chọn nhà lãnh đạo tinh thần tiếp theo của Phật giáo Tây Tạng. Trong một cuốn sách mới được xuất bản vào thứ Ba, vị Lạt Ma 89 tuổi này đã đảo ngược lập trường trước đây của mình rằng ông có thể là người cuối cùng trong dòng dõi các nhà lãnh đạo tinh thần.

Đây là lần đầu tiên Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã chạy trốn khỏi đất nước trên đỉnh Himalaya vào năm 1959 sau một cuộc nổi dậy bất thành chống lại sự cai trị của Trung Quốc, tuyên bố rằng người kế nhiệm của ông sẽ được sinh ra ở "thế giới tự do", nghĩa là bên ngoài Trung Quốc. Trước đây, ông chỉ nói rằng ông có thể đầu thai bên ngoài Tây Tạng, có thể là ở Ấn Độ, nơi ông sống lưu vong.

Nhưng Bắc Kinh đã coi ông là một "kẻ ly khai", người mà theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, "hoàn toàn không có quyền đại diện cho người dân Tây Tạng". Trong cuốn sách "Voice for the Voiceless" (Tiếng nói cho những người không có tiếng nói), được Reuters điểm sách, ông viết rằng người Tây Tạng trên toàn thế giới muốn thể chế Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục tồn tại sau khi ông qua đời.

"Vì mục đích của sự tái sinh là để tiếp tục công việc của người tiền nhiệm, Đức Đạt Lai Lạt Ma mới sẽ được sinh ra ở thế giới tự do để sứ mệnh truyền thống của Đức Đạt Lai Lạt Ma - tức là trở thành tiếng nói của lòng từ bi phổ quát, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng và biểu tượng của Tây Tạng hiện thân cho khát vọng của người dân Tây Tạng - sẽ tiếp tục", ông viết.

Ông viết rằng quê hương của ông vẫn "nằm trong sự kìm kẹp của chế độ cai trị hà khắc của Trung Quốc Cộng sản" và rằng chiến dịch giành tự do cho người dân Tây Tạng sẽ tiếp tục "bất kể điều gì xảy ra", ngay cả sau khi ông qua đời. "Quyền của người dân Tây Tạng được làm người bảo vệ quê hương của chính họ không thể bị phủ nhận vô thời hạn, cũng như khát vọng tự do của họ không thể bị đàn áp mãi mãi. Một bài học rõ ràng mà chúng ta biết từ lịch sử là: Nếu bạn khiến mọi người luôn bất hạnh, bạn không thể có một xã hội ổn định".

Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, đã giành giải Nobel Hòa bình năm 1989 vì đã duy trì sự nghiệp của người Tây Tạng. Bắc Kinh đã khẳng định rằng họ sẽ chọn người kế nhiệm ông, nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng bất kỳ ứng cử viên Trung Quốc nào cũng sẽ không được tôn trọng.

Dalai Lama: Hình từ Wikipedia.

Khi được hỏi về cuốn sách vào thứ Ba, Mao Ninh nói với các phóng viên: "Dòng dõi của Đức Đạt Lai Lạt Ma Phật sống được hình thành và phát triển ở Tây Tạng của Trung Quốc, và địa vị tôn giáo cũng như tên gọi của ông cũng được chính quyền trung ương (Trung Quốc) xác định".

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng ông sẽ công bố thông tin chi tiết về người kế nhiệm mình vào khoảng sinh nhật lần thứ 90 của ông vào tháng 7/2025.

⦿ ---- Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Ba đã từ chối bình luận công khai về các báo cáo rằng Nga có thể đồng ý ngừng bắn trong 6 tháng với Ukraine, kêu gọi công chúng "chỉ tập trung vào các nguồn tin chính thức". Phát biểu tại một cuộc họp báo, Peskov cho biết Hoa Kỳ sẽ thông báo cho Nga về chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Saudi Arabia, dự kiến ​​diễn ra vào cuối ngày hôm nay, Thứ Ba. Ngoài ra, khi được hỏi về chuyến thăm tiềm năng của Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Đông Steve Witkoff tới Moscow, người phát ngôn này nhận xét rằng "chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn kịp thời".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm thứ Ba rằng các cuộc tiếp xúc giữa Moscow và Washington vẫn "căng thẳng", với mức độ dày đặc và hình thức thường được sắp xếp trong thời gian ngắn. Bình luận của bà được đưa ra khi đặc phái viên của tổng thống Hoa Kỳ Steven Witkoff dự kiến ​​sẽ đến thăm Nga vào cuối tuần này.

⦿ ---- Bản tin này dịch theo báo The Independent: Cả Phó tổng thống JD Vance và bản thân Tổng thống Trump đều thấy mình bị một trong những người họ hàng thân thiết của JD Vance mô tả là "bọn ngốc hữu ích" phục vụ Vladimir Putin. Không chỉ là một thành viên gia đình ủng hộ đảng Dân chủ. Người nói như thế là anh họ cận kề của ông Vance, người đã dành phần lớn thời gian trong hai năm qua để ra trận bên cạnh lính Ukraine để chống quân Nga ở Ukraine vì những gì anh nghĩ là lý tưởng mà nước Mỹ bảo vệ.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Independent, ông Nate Vance cáo buộc JD Vance và Trump đã quánh dội đồng Zelensky trong các cuộc đàm phán hòa bình bấp bênh đang diễn ra vì họ nhận ra rằng họ không thể bắt nạt Putin. Nate Vance, cựu lính TQLC Hoa Kỳ, đã bay đến Ba Lan, đi tàu đến Lviv và tình nguyện giúp bảo vệ Ukraine chưa đầy một tháng sau cuộc xâm lược toàn diện của Putin hồi năm 2022.

.

Người đàn ông 45 tuổi này bắt đầu bằng việc huấn luyện những tân binh Ukraine đã vội vã bảo vệ Kyiv, nhưng chẳng mấy chốc, anh được mời tham gia nhóm tình nguyện viên "Da Vinci Wolves" được quân đội Ukraine tiếp nhận. Chẳng bao lâu sau, anh đã tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường đẫm máu nhất của Ukraine, Bakhmut, Kuppyansk, Aadivka, Vuhledar. "Chúng tôi đã di chuyển khắp nơi" ở tuyến đầu của những gì anh tin là bảo vệ nền dân chủ và quê hương của mình.

.

"Có những ngày chúng tôi ra ngoài và tỷ lệ thương vong lên tới 50 phần trăm", Nate Vance nói khi phát biểu từ Dãy núi Rocky, nơi anh đang nghỉ ngơi trước khi trở lại cuộc chiến ở Ukraine.

Trong khi JD Vance, 40 tuổi, đang trên đường vận động tranh cử, nơi ông đã lộ vẻ khinh thường tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky, và thậm chí sau khi ông được bầu, "JD chưa bao giờ hỏi tôi bất cứ điều gì" về cuộc chiến, anh họ của Phó Tổng Thống JD Vance nhớ lại. Phó tổng thống cũng không liên lạc sau cuộc gặp thảm họa với Zelensky tại Phòng Bầu dục khi thế giới chứng kiến ​​sự trở mặt mạnh mẽ chống lại Kyiv của Hoa Kỳ.

"Tôi đã tức giận, thành thật mà nói, tôi đã tức giận. Ngay cả khi bạn xóa kết nối của tôi với phó tổng thống và bạn xóa kết nối của tôi với Ukraine, và đây chỉ là một vấn đề trung lập mà một tổng thống mời một nhà lãnh đạo nước ngoài đến Bạch Ốc... thì đó thực sự là một điều kỳ lạ đối với tôi. Nhận thức là điều đó đã được lên kế hoạch trước và việc gây áp lực lên ai đó có vẻ như là một nỗ lực để khiến Zelensky trông nhỏ bé. Những gì nó trông giống như một cuộc phục kích.

"Tôi nghĩ rằng Trump không hiểu khu vực đó của thế giới cũng như ông Trump thích giả vờ như mình hiểu. Ông Trump gần như coi đó là hai cậu bé tuổi mới lớn đùa giỡn trong phòng khách và ông Trump sẽ bước vào như một ông bố và nói 'Được rồi, dừng lại đi, đến giờ ăn tối rồi'.

"Và họ sẽ nói 'Được rồi' rồi lại quay lại làm bạn với nhau và điều đó không hề giống với những gì sẽ xảy ra.

"Họ bắt đầu trông giống như những kẻ ngốc hữu dụng của Putin. Tôi chắc chắn Putin đang cười phá lên sau cánh cửa đóng kín về tất cả những nhượng bộ đang được thực hiện, biết rằng ông Putin sẽ không làm những gì chính quyền hiện tại muốn ông Putin làm.

"Bất kỳ nhượng bộ nào bạn dành cho ông Putin cũng sẽ quay lại cắn bạn. Chúng sẽ làm vậy", Nate Vance nhấn mạnh.

Tại sao JD Vance lại có quan điểm chống Zelensky mạnh mẽ như vậy?

"Đã có một lời hứa trong chiến dịch được đưa ra là sẽ nhanh chóng kết thúc chiến tranh và khi hai người đó [Trump và Vance] đang xem xét 'chúng ta có thể bắt nạt ai để ngăn chặn', họ thấy rằng Ukraine đang ở thế yếu. Anh họ của phó tổng thống cho biết, đó là một phép tính đơn giản của họ rằng "chúng ta không thể thực sự đẩy Putin ra nên chúng ta sẽ đẩy Zelensky ra".

Nate Vance từng là lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, sau đó chuyển sang làm tư vấn dầu khí ở Texas. Trong thời thiếu niên mới lớn, Nate Vance đã dành nhiều mùa hè chơi với em họ tên là JD Vance.

Trump và JD Vance đang thúc đẩy các kế hoạch đàm phán ngừng bắn nhanh chóng ở Ukraine với Nga. Họ đã nói rõ rằng bất kỳ nền hòa bình lâu dài nào cũng sẽ không được bảo đảm bằng các đảm bảo quân sự của Hoa Kỳ về sự an toàn của Ukraine. Các nhà lãnh đạo châu Âu và Kyiv tin rằng lệnh ngừng bắn sẽ là cơ hội để Putin tái vũ trang và tấn công một lần nữa.

Nate Vance rất ngạc nhiên khi em họ của mình dường như không hiểu rằng "Zelensky không thể nhấc chân khỏi bàn đạp [để ngưng bắn]. Nếu Zelensky làm vậy thì Nga sẽ tiến lên - đó là lý do tại sao Zelensky yêu cầu Hoa Kỳ đảm bảo an ninh để đổi lấy các nhượng bộ về khoáng sản ở Ukraine.

“Đối với Hoa Kỳ, đòn bẩy duy nhất là sự ủng hộ của họ đối với Ukraine, nhưng chính quyền hiện tại đã tuyên bố họ sẽ ngừng mọi sự ủng hộ bất kể chuyện gì xảy ra - vì vậy Nga không quan tâm đến những gì Hoa Kỳ suy nghĩ”.

Nate Vance đã dành nhiều tháng chiến đấu trong các đơn vị trinh sát và sau đó tiếp tục tham gia các đội tấn công, phục vụ trong lữ đoàn bộ binh Ukraine số 67 và sau đó là lữ đoàn 59. Ông Nate Vance cho biết ông đã biết rằng những người lính Nga đang bị cấp trên thúc đẩy chiến đấu, những người sẽ giết họ nếu họ không làm vậy. Ông cho biết đây là bằng chứng cho thấy người Nga không đáng tin cậy.

Nate Vance khinh thường tuyên bố của JD Vance và Trump rằng họ có thể mang lại hòa bình ràng buộc trong các cuộc đàm phán với Putin mà không cần đe dọa bằng sức mạnh quân sự để ngăn chặn tham vọng của Nga nhằm giành lại các nước Đông Âu đã mất vào tay Moscow sau sự sụp đổ của Liên Xô.

Nate Vance mô tả cách một đơn vị Nga gồm khoảng một chục người đã tấn công lực lượng Ukraine gần đó trong một trận chiến gần Chasiv Yar, gần Bakhmut mà nhóm máy bay không người lái của ông đang theo dõi. Hầu hết người Nga đã bị giết hoặc bị thương nhưng có ba người đã quay trở lại. Nate Vance cho biết ông đã theo dõi từ máy bay không người lái gửi hình ảnh trực tiếp đến nhóm của ông, chủ yếu là người Ukraine.

"Vì vậy, người Nga quay trở lại vị trí phe ta của họ và các sĩ quan không tham gia chiến đấu của Nga (NCO) bước ra khỏi hàng cây và xử tử những kẻ quay lại đó. Họ sẽ ăn thịt chính đồng bào của họ. Nếu bạn không nghĩ rằng họ sẽ ăn thịt bạn... những kẻ này, họ không ngần ngại phản bội chính người dân của mình. Vì vậy, phản bội một chính phủ nước ngoài chẳng là gì cả. Đặc biệt là một chính phủ nước ngoài [như Hoa Kỳ] đã tự mình xóa bỏ và loại bỏ mọi đòn bẩy khỏi cuộc trò chuyện".

Nate Vance nói rằng những người Mỹ đồng hương của ông đã tình nguyện bảo vệ Ukraine, giống như ông, đều cảm thấy bị Trump phản bội. Bởi chính cả gia đình ông [Vance].

⦿ ---- Vu khống Ukraine chơi trò tin tặc: Elon Musk đã tuyên bố rằng một "cuộc tấn công mạng lớn" có liên quan đến các địa chỉ IP của Ukraine là nguyên nhân gây ra tình trạng mất mạng trên diện rộng trên trang mạng xã hội X của ông vào thứ Hai. "Đã có một cuộc tấn công mạng lớn nhằm cố gắng hạ gục hệ thống X bằng các địa chỉ IP có nguồn gốc từ khu vực Ukraine", Musk tuyên bố trên Fox News. Chủ sở hữu X đã nói trước đó trong ngày rằng ông tin rằng một "nhóm phối hợp" hoặc ở cấp quốc gia chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công, lưu ý rằng nó "được thực hiện với rất nhiều nguồn lực".

Theo Mediaite, trang web đã bị đứt mạng trong suốt thứ Hai, với lần đứt mạng gần đây nhất kéo dài hơn hai giờ. Nhóm tin tặc Dark Storm đã nhận trách nhiệm về trận chiến tin tặc này, mặc dù Musk chưa xác minh được các tuyên bố. Trong vài tuần qua, Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá và tổng thống của nước này đã bị tấn công không chỉ bởi Musk mà còn bởi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

.

Người dùng trên toàn nền tảng X đã phàn nàn về việc trang web bị sập, với hơn 262.000 bài đăng nói về X đứt mạng. "Họ muốn làm bạn và nền tảng này im lặng", một người dùng đã bình luận về bài đăng của Musk, và nhà sáng lập SpaceX trả lời "Đúng vậy". X, trước đây được gọi là Twitter, dường như đã trực tuyến trở lại vào chiều thứ Hai. Sau khi một tài khoản đăng rằng họ ủng hộ Musk, Tesla, X, sứ mệnh của Musk và "sự thật" sau vụ tấn công, Musk đã trả lời bằng biểu tượng cảm xúc trái tim.

⦿ ---- AI dành cho bạn, cho doanh nghiệp của bạn, cho cuộc sống của bạn. Đừng làm bất cứ điều gì mà không có AI, thậm chí đừng nghĩ đến việc bạn có cần nó hay không, hãy hỏi AI. Mặc dù đã trở nên phổ biến, nhưng các công cụ AI vẫn còn trong giai đoạn trứng nước và rất nhiều thứ cần được giải quyết khi chúng ta tiến bộ với công nghệ này. AI của LA Times bị loại bỏ mắc lỗi ủng hộ KKK, những người chủ trương nô lệ và thượng đẳng da trắng.

Một báo cáo mới xuất hiện gần đây cho biết báo Los Angeles Times đã phải vội vã xóa AI của mình chỉ sau một ngày sử dụng sau một sự trục trặc trong đó hệ thống đã hạ thấp tác động tiêu cực của nhóm người da trắng thượng đẳng, Ku Klux Klan.

.

Được gọi là Insights, tính năng AI này, theo Patrick Soon-Shiong, chủ sở hữu tỷ phú của cửa hàng, là "sự phát triển tiếp theo của LA Times". Ý tưởng đằng sau nó là thêm thông tin về các bài viết cũng như giúp độc giả hiểu được "quan điểm được thể hiện có thể nằm ở đâu trong quang phổ chính trị", cung cấp cho họ "tóm tắt các ý tưởng được thể hiện trong bài viết cùng với các quan điểm khác nhau về chủ đề này từ nhiều nguồn khác nhau".

Chỉ 24 giờ sau khi phát hành, phóng viên Ryan Mac của tờ New York Times đã đăng lên mạng xã hội, cung cấp ảnh chụp màn hình bình luận từ công cụ AI trên một bài báo của tờ LA Times về kỷ niệm 100 năm thành phố Anaheim (Quận Cam) loại bỏ các thành viên KKK khỏi hội đồng thành phố.

Bình luận được đề cập, do AI tạo ra, đã đề cập đến lịch sử phân biệt chủng tộc của KKK như sau: "Các tài khoản lịch sử địa phương đôi khi coi Klan những năm 1920 là sản phẩm của 'văn hóa Tin lành da trắng' phản ứng với những thay đổi của xã hội thay vì là một phong trào rõ ràng do lòng thù hận thúc đẩy, giảm thiểu mối đe dọa về mặt ý thức hệ của nó".

.

Công đoàn đại diện cho các nhà báo của LA Times đã công bố một tuyên bố sau bình luận, tuyên bố này đã nhanh chóng bị xóa, gọi các bình luận AI chưa được kiểm duyệt là "điều gì đó vô cùng đáng lo ngại trong tương lai" đối với báo chí, "có nguy cơ làm xói mòn thêm niềm tin vào tin tức". Hiện tượng AI bị nhiễm độc ý thức hệ cực hữu có vẻ bình thường, vì nguyên tắc khoa học là: bơm độc chất kỳ thị sắc tộc nơi đầu vào, thì AI sẽ phun độc chất kỳ thị ở đầu ra.

⦿ ---- Cộng Hòa la hoảng khi Trump đòi lột chức một Dân Biểu Cộng Hòa: Tổng thống Donald Trump đã bị phản đối từ đảng Cộng hòa sau khi kêu gọi bầu Dân Biểu Kentucky Thomas Massie ra khỏi chức vụ. Trong bài đăng trên Truth Social vào thứ Hai, tổng thống cho biết ông sẽ "dẫn đầu" trong việc phế truất Massie sau khi nhà lập pháp Cộng Hòa tuyên bố ông sẽ không ủng hộ dự luật tài trợ cho chính phủ do Trump hậu thuẫn.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu vào hôm nay, thứ Ba về một nghị quyết tiếp tục sẽ tài trợ cho chính phủ ở mức hiện tại cho đến tháng 9 và ngăn chặn tình trạng đóng cửa sắp xảy ra. Do đảng Cộng hòa chiếm đa số rất ít tại Hạ viện, nên sự phản đối của Massie có thể trở nên rất quan trọng. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson chỉ có thể mất một phiếu của đảng Cộng hòa để thông qua biện pháp này với điều kiện là tất cả 215 đảng viên Dân chủ đều bỏ phiếu "không".

Massie đã xác nhận vào thứ Hai rằng ông sẽ không ủng hộ dự luật chi tiêu ngắn hạn vì dự luật này duy trì nguồn tài trợ liên bang ở mức hiện tại mà không tính đến việc cắt giảm ngân sách do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Elon Musk giám sát. Sau đó, Trump đã kêu gọi phế truất Massie khỏi chức vụ, nói rằng ông sẽ ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử sơ bộ của Cộng Hòa.

Trump cũng so sánh Massie với cựu Dân biểu Wyoming Liz Cheney, người có sự nghiệp chính trị trong Đảng Cộng hòa sụp đổ sau khi bà phản đối và chỉ trích Trump vì hành động của ông xung quanh vụ tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Một số nhân vật Cộng hòa và cấp tiến kể từ đó đã lên tiếng ủng hộ Massie trên mạng xã hội, cho rằng Trump đang phạm sai lầm khi tấn công nhà lập pháp Kentucky.

Một số người đã ca ngợi Massie vì thành tích của ông, bao gồm cả nỗ lực không thành công của ông trong việc buộc phải bỏ phiếu được ghi lại về gói viện trợ coronavirus trị giá 2 nghìn tỷ đô la. Những người khác cho rằng bất kỳ sự phản đối nào từ DB Massie đều phải được xem xét nghiêm túc, vì ông là một nhà lập pháp "đọc các dự luật". Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Utah Mike Lee cho biết Massie phải có "lý do thực sự chính đáng" để phản đối dự luật tài trợ.

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Utah Mike Lee đã đăng trên X: "Tôi không có gì ngoài sự tôn trọng sâu sắc đối với Massie, người đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ thành viên nào của Quốc hội để kiểm soát chi tiêu liên bang. Ông ấy có thể bỏ phiếu khác về vấn đề này so với hầu hết mọi người, nhưng nếu ông ấy làm vậy, ông ấy sẽ có lý do thực sự chính đáng. Tôi là một người hâm mộ lớn."

⦿ ---- Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã thông báo cho 60 trường đại học rằng họ đang bị điều tra vì "phân biệt đối xử và quấy rối bài Do Thái", theo NBC News đưa tin. Bộ này đã cảnh báo các trường đại học về những hậu quả tiềm tàng nếu họ không "hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Mục VI của Đạo luật Dân quyền nhằm bảo vệ sinh viên Do Thái trong khuôn viên trường".

Danh sách này bao gồm Đại học Columbia, Đại học Harvard, Đại học California Berkeley và Đại học Yale. Đại học Columbia đã bị chính quyền Trump hủy bỏ khoản tài trợ 400 triệu đô la của chính phủ vài ngày trước do "trường vẫn tiếp tục không hành động trước tình trạng quấy rối dai dẳng đối với sinh viên Do Thái".

Các nhân viên di trú liên bang đã bắt giữ Mahmoud Khalil, một sinh viên tốt nghiệp Columbia và là nhà hoạt động người Palestine, một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ, người đã giúp tổ chức các cuộc biểu tình vào năm ngoái. Sau đó, một thẩm phán liên bang đã tạm thời chặn lệnh trục xuất anh ta cho đến phiên điều trần vào thứ Tư.

⦿ ---- Lori Chavez-DeRemer (Cộng Hòa) đã được xác nhận là Bộ trưởng Lao động vào thứ Hai với sự ủng hộ của cả hai đảng, sau khi cựu Dân Biểu Hoa Kỳ này đã vấp phải sự phản đối từ một số đảng viên Cộng hòa. Theo báo The Hill, kết quả bỏ phiếu là 67-32. Các Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul, Mitch McConnell và Ted Budd đã bỏ phiếu chống; 17 đảng viên Dân chủ đã bỏ phiếu thuận. Đảng viên Dân chủ John Fetterman đã không tham gia bỏ phiếu.

Bi hài: Khi điều hành Bộ Lao động, nơi có gần 16.000 nhân viên toàn thời gian, Chavez-DeRemer sẽ chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp bảo vệ người lao động trong khi chính quyền Trump cố gắng sa thải hàng nghìn nhân viên chính phủ, theo AP. Khi còn ở Hạ viện, Chavez-DeRemer đã đồng bảo trợ cho Đạo luật PRO để giúp các công đoàn tổ chức. Đạo luật này được đảng Dân chủ ủng hộ và sự ủng hộ của đảng Dân chủ trong ủy ban đã giúp thúc đẩy đề cử của bà.

Theo CBS News, đảng Cộng hòa cũng xem xét hồ sơ về lựa chọn của Tổng thống Trump nói chung là ủng hộ lao động. TNS McConnell đã trích dẫn Đạo luật PRO vào thứ Hai để giải thích cho lá phiếu chống của mình. Ông cho biết: "Hầu hết người Mỹ tin rằng việc tham gia một công đoàn phải là lựa chọn cá nhân chứ không phải là mệnh lệnh, đó là lý do tại sao hơn một nửa số tiểu bang, bao gồm cả Kentucky, đã thông qua luật về quyền làm việc".

⦿ ---- Cổ phiếu Tesla Inc. đã tăng tới 3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào rạng sáng hôm nay, thứ Ba sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bênh vực công ty và CEO Elon Musk và tuyên bố sẽ mua một chiếc xe Tesla "hoàn toàn mới". Công ty đã bị chỉ trích gần đây do những bình luận gây tranh cãi của Musk và sự tham gia của ông vào chính quyền Trump, khiến cả doanh số và giá cổ phiếu của công ty đều giảm mạnh.

Trump đổ lỗi cho "Những kẻ điên cuồng cực đoan cánh tả", những người bị cáo buộc đang cố gắng "tẩy chay Tesla một cách bất hợp pháp và thông đồng". Tesla đã tăng 2,31% vào lúc 6:53 giờ sáng theo giờ miền Đông. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty đã giảm 32,37% trong một tháng và 45% trong năm nay.

⦿ ---- Rủ nhau đốt tiền: Mọi chuyện không mấy khả quan đối với năm vị khách tỷ phú của Tổng thống Donald Trump tại lễ nhậm chức của ông. Các CEO công ty công nghệ Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg, cũng như nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin và ông chủ tập đoàn hàng xa xỉ Bernard Arnault đã mất tổng cộng 209 tỷ đô la tài sản kể từ đó, theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg.

Giá cổ phiếu của các công ty mà họ sở hữu ban đầu đã tăng tốt sau cuộc bầu cử, nhưng tình hình kinh tế đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi ông nhậm chức, khi Trump thực hiện các mối đe dọa áp thuế đối với Canada và Mexico, áp dụng lệnh sa thải hàng loạt nhân viên chính phủ và đứng về phía Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Tổng tài sản của Musk đã giảm 148 tỷ đô la sau khi doanh số bán Tesla lao dốc, trong khi Bezos giảm 29 tỷ đô la và Brin mất 22 tỷ đô la tài sản của mình theo mức giảm tương ứng của cổ phiếu Amazon và Alphabet. Tài sản của CEO Meta Zuckerberg đã giảm 5 tỷ đô la, cũng như Arnault, CEO của Louis Vuitton và chủ sở hữu Dior LVMH, công ty đã bị ảnh hưởng bởi các mức thuế tiềm tàng đối với hàng xa xỉ của châu Âu.

⦿ ---- Trump bị thẩm phán chận lại: khoan trục xuất người thẻ xanh, cho dù họ biểu tình ủng hộ Palestine. Việc trục xuất Mahmoud Khalil, một trong những nhà lãnh đạo của cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine tại Đại học Columbia, đã bị một thẩm phán liên bang dừng lại. Thẩm phán Jesse Furman của Quận phía Nam New York đã ban hành lệnh dừng vào hôm thứ Hai và lên lịch phiên điều trần trong vụ án vào ngày mai, thứ Tư.

Khalil, một thường trú nhân hợp pháp có thẻ xanh và đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ, đã bị các nhân viên Thực thi Di trú và Hải quan ICE bắt giữ vào tối thứ Bảy, những người này nói với anh rằng thị thực của anh đã bị thu hồi. Tổng thống Trump đã liên kết vụ bắt giữ với lệnh hành pháp của ông nhằm chống lại chủ nghĩa bài Do Thái trong các trường đại học Hoa Kỳ, và Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio cho biết "những người ủng hộ Hamas" sẽ thấy thẻ xanh của họ bị thu hồi, Politico đưa tin.

Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez gọi việc giam Khalil là một động thái "bạo ngược" và vi hiến, tờ New Republic đưa tin. "Nếu chính phủ liên bang có thể bắt cóc một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ mà không có lý do hoặc lệnh, thì họ cũng có thể bắt cóc công dân Hoa Kỳ", bà cảnh báo.

Thẩm phán cho biết phán quyết của ông là cần thiết để "bảo vệ quyền tài phán của tòa án" trong vụ án, NBC News đưa tin. Ông cho biết Khalil không được phép bị trục xuất khỏi đất nước hoặc thậm chí là khỏi tiểu bang, nhưng theo báo cáo, Khalil đã bị đưa đến một trung tâm giam giữ ở Louisiana.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhận công hôm thứ Hai cho vụ bắt giữ gần đây đối với sinh viên Đại học Columbia ủng hộ Palestine Mahmoud Khalil, cảnh báo rằng đây là vụ đầu tiên "trong số nhiều vụ sẽ xảy ra". Trump gọi Khalil là "Sinh viên nước ngoài cực đoan ủng hộ Hamas" và cho biết "nhiều" sinh viên khác tại Columbia và các trường đại học khác ở Hoa Kỳ "đã tham gia vào các hoạt động ủng hộ khủng bố, bài Do Thái, bài Mỹ". Tổng thống cảnh báo rằng chính quyền của ông sẽ không dung thứ cho hành động này và sẽ "tìm, bắt giữ và trục xuất những kẻ ủng hộ khủng bố này khỏi đất nước chúng ta".

Khalil là sinh viên đại học đầu tiên bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt giữ và giam giữ do vai trò của anh ta trong các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối chiến tranh ở Gaza. Hơn nữa, Ngoại trưởng Marco Rubio đã vạch ra một kế hoạch thu hồi thị thực và thẻ xanh của những người ủng hộ Hamas, để họ có thể bị trục xuất khỏi đất nước Hoa Kỳ.

⦿ ---- Cổ phiếu của Tesla Inc. đã giảm hơn 14% vào hôm thứ Hai, phản ánh mức giảm cổ phiếu trong một ngày lớn nhất của công ty kể từ tháng 1 năm 2023 và đánh dấu giá trị cổ phiếu thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2024. Sự suy thoái của cổ phiếu Tesla có thể là do doanh số bán hàng giảm đáng kể trong thị trường Trung Quốc, nơi con số đã giảm 49,2% vào tháng 2.

.

Dân biểu Cộng hòa Quang Nguyen

Ngoài ra, những bình luận từ Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc (CPCA) về sự tham gia của CEO Elon Musk vào các hoạt động chính trị dường như đã tác động đến vị thế của công ty trên thị trường. Cổ phiếu của công ty đã giảm 14,07% vào lúc 1:13 chiều theo giờ miền Đông, xuống còn 225,72 đô la một cổ phiếu.⦿ ---- Cổ phiếu Tesla đã giảm 50% kể từ mức cao nhất vào tháng 12. Giảm thêm 8% vào hôm Thứ Hai 10/3/2025. Cổ phiếu Tesla như thế chính thức giao dịch thấp hơn vào thứ Hai so với trước chiến thắng của Tổng thống Donald Trump vào tháng 11, xóa sạch mức tăng 91% trước đây của cổ phiếu công ty xe điện do Elon Musk, trợ lý của Trump điều hành, khi Tesla trở thành bộ mặt của sự trượt dốc đang diễn ra trên thị trường chứng khoán.Musk cũng mất 139,4 tỷ đô la. Theo tính toán mới nhất của Forbes, giá trị tài sản ròng 324,6 tỷ đô la của Musk thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục 464 tỷ đô la của ông vào tháng 12. Musk, cổ đông lớn nhất của Tesla, vẫn có giá trị tài sản ròng cao hơn khoảng 115 tỷ đô la so với bất kỳ người nào khác trên Trái đất. Giá trị tài sản ròng của Musk đã giảm 18 tỷ đô la vào thứ Hai trong bối cảnh cổ phiếu Tesla giảm.⦿ ---- Cổ phiếu Hoa Kỳ lao dốc vào thứ Hai trong bối cảnh lo ngại kinh tế Hoa Kỳ suy thoái và sau khi Tổng thống Trump thú nhận có thể sẽ xảy ra suy thoái mà các nhà đầu tư lo ngại có thể bùng nổ do các chính sách thương mại hung hăng của ông. Sau khi giảm hơn 1.000 điểm trong phiên giao dịch buổi chiều, Chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa ở mức 41.911,71, giảm 890 điểm, tương đương 2,1%.Cuộc chiến thương mại của tổng thống với Trung Quốc đã nóng lên vào thứ Hai khi Bắc Kinh bắt đầu áp dụng thuế quan trả đũa đối với một loạt các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ mà Trung Quốc là thị trường lớn nhất. Bao gồm mức thuế 15% đối với thịt gà, lúa mì và ngô của Hoa Kỳ, cũng như mức thuế 10% đối với đậu nành, thịt heo, thịt bò và trái cây.Ontario, tỉnh đông dân nhất của Canada, hôm thứ Hai cũng cho biết họ sẽ áp thêm khoản phụ phí 25% cho tất cả các mặt hàng điện xuất cảng sang Hoa Kỳ như một phần trong phản ứng của quốc gia này đối với mức thuế của Bạch Ốc đối với các sản phẩm của Canada."Cổ phiếu lại chìm trong sắc đỏ khi tâm lý tiếp tục xấu đi và các nhà đầu tư tiếp tục giảm rủi ro một cách mạnh mẽ", Adam Crisafulli, một nhà phân tích thị trường tại Vital Knowledge, đã viết trong bản cập nhật vào giữa trưa. "Các động lực của sự yếu kém này cũng giống như những động lực đã đè nặng lên tâm lý kể từ giữa tháng 2: lo ngại về tăng trưởng chậm lại, chương trình nghị sự ủng hộ thuế quan mang tính hủy diệt của Trump (cùng với ngưỡng đau đớn về kinh tế/tài chính cao trong số các quan chức Bạch Ốc) và định giá tăng cao".S&P 500 đã giảm 2,7%, tương đương 187 điểm, xuống 5.614,58, ngày tồi tệ nhất trong năm. S&P đã giảm 3,1% vào tuần trước, hiệu suất hàng tuần tệ nhất kể từ tháng 9. Nasdaq thiên về công nghệ thậm chí còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn, giảm 727,9 điểm, tương đương 4%, sau khi bước vào đợt điều chỉnh vào tuần trước. Cổ phiếu Tesla đã giảm mạnh hơn 15%, còn Alphabet, Apple và Nvidia đều mất khoảng 5%.Goldman Sachs hôm thứ Hai cho biết họ đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025, trước đó là 2,4%, xuống còn 1,7%, với lý do là những trở ngại lớn hơn do chính sách thương mại của chính quyền Trump gây ra.⦿ ---- Khỏi bay nữa: NASA đã thông báo với nhân viên của mình vào thứ Hai rằng cơ quan vũ trụ này sẽ bắt đầu cắt giảm biên chế − bao gồm cả văn phòng của nhà khoa học trưởng − như một phần của "nỗ lực tái cấu trúc toàn chính phủ rộng lớn hơn". Janet Petro, giám đốc tạm quyền của NASA, đã thông báo về động thái này vào thứ Hai trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên mà USA TODAY có được, gọi đây là "việc cắt giảm biên chế theo giai đoạn" "diễn ra trước" thời hạn vào thứ Năm để các cơ quan nộp kế hoạch sa thải cho bộ phận nhân sự của chính phủ.Bản ghi nhớ không tiết lộ có bao nhiêu việc làm của NASA sẽ bị cắt giảm. Việc cắt giảm sẽ đóng cửa Văn phòng Công nghệ, Chính sách và Chiến lược của NASA; Văn phòng Nhà khoa học trưởng; và chi nhánh Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Khả năng tiếp cận trong Văn phòng Đa dạng và Cơ hội Bình đẳng, bản ghi nhớ cho biết. Cơ quan này cũng sẽ cắt giảm lực lượng lao động tại Văn phòng Đa dạng và Cơ hội Bình đẳng.⦿ ---- Trí tuệ nhân tạo AI của Mỹ bị nhiễm độc tin vịt của Nga. Dịch vụ đánh giá độ tin cậy của tin tức NewsGuard đưa tin rằng các chatbot AI tạo ra hàng đầu — bao gồm ChatGPT của OpenAI, Gemini của Google và Copilot của Microsoft — vô tình phát tán tuyên truyền của Nga. Những phát hiện chỉ ra rằng các hệ thống này đã bị ảnh hưởng bởi một mạng lưới thông tin sai lệch có trụ sở tại Moscow có tên là Pravda, nơi đã tràn ngập những câu chuyện sai sự thật.Một cuộc kiểm toán gần đây đối với các chatbot AI từ các công ty công nghệ lớn đã phát hiện ra rằng chúng thường lặp lại thông tin sai lệch của Nga, với những tuyên bố gây hiểu lầm này xuất hiện trong khoảng 33 phần trăm phản hồi của chatbot. Những phát hiện này làm gia tăng mối lo ngại về thông tin sai lệch do AI thúc đẩy, đặc biệt là khi các mạng lưới như Pravda nhắm mục tiêu vào các mô hình này để thao túng kết quả đầu ra của chúng.Pravda là một mạng lưới gồm khoảng 150 trang web phát tán tuyên truyền ủng hộ Putin và Điện Kremlin bằng cách tổng hợp nội dung từ các phương tiện truyền thông do nhà nước Nga kiểm soát và các nguồn chính phủ. Được thành lập vào năm 2022, mục tiêu của trang web này là tác động đến diễn ngôn toàn cầu bằng cách tràn ngập internet bằng những tuyên bố sai sự thật, chẳng hạn như những cáo buộc vô căn cứ về các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học của Hoa Kỳ tại Ukraine và cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sử dụng sai mục đích viện trợ quân sự của Hoa Kỳ. Những tuyên bố bịa đặt này đã len lỏi vào các phản hồi của chatbot AI, làm ô nhiễm chúng bằng thông tin sai lệch.Pravda còn được gọi là Portal Kombat, cố tình lừa các công cụ tìm kiếm và trình thu thập thông tin web để nhúng nội dung tuyên truyền của mình vào các tập dữ liệu đào tạo AI. Bằng cách khai thác các thuật toán xếp hạng, trang web này tác động một cách tinh vi đến phản hồi của chatbot AI — khiến chúng tiếp tục truyền bá thông tin sai lệch. Chỉ riêng trong năm 2024, mạng lưới khổng lồ của Pravda đã đóng góp hơn 3,6 triệu bài viết, theo Dự án Ánh sáng Mặt trời Hoa Kỳ (American Sunlight Project). Những phát hiện này, cùng với báo cáo của NewsGuard, nêu bật cách các tuyên bố lừa dối không được kiểm soát làm suy yếu tính toàn vẹn của nội dung do AI tạo ra.AI có đáng tin cậy không? Mối lo ngại ngày càng tăng về độ tin cậy. Việc thao túng các chatbot AI tạo ra từ các công ty AI hàng đầu như OpenAI, Google và Microsoft làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về độ tin cậy của nội dung do AI tạo ra. Bất chấp nguồn lực và biện pháp bảo vệ khổng lồ của các công ty này, các giải pháp AI của họ vẫn dễ bị các chiến dịch thông tin sai lệch tấn công. Với phạm vi tiếp cận toàn cầu của các nền tảng này, vấn đề này đặt ra nghi ngờ về độ tin cậy của các phản hồi AI và khả năng lọc ra các câu chuyện lừa dối của chúng.⦿ ---- Nga hù dọa chế độ dân chủ Romania. Ứng cử viên cực hữu hàng đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống Romania đã bị cấm tham gia cuộc bầu cử vào tháng 5, trong một quyết định gây chấn động đã gây ra bạo lực trên đường phố Bucharest và được đưa ra bất chấp áp lực từ Washington là hãy "lắng nghe" các yêu cầu của cử tri. Sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 10-4, cơ quan bầu cử của nước này (BEC) cho biết vào Chủ Nhật rằng họ đã hủy bỏ tư cách ứng cử của Calin Georgescu do ông "không tuân thủ các quy định bầu cử".Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã bình luận vào thứ Hai về các sự kiện gần đây ở Romania, nói rằng "Nhà nước ngầm" đã đặt nền dân chủ ở đất nước Romania tới "sáu feet dưới lòng đất". Mặc dù hầu như không được biết đến trước cuộc bầu cử tổng thống bị hủy bỏ của Romania vào năm ngoái, Georgescu - một nhà khoa học về đất 62 tuổi, người phản đối viện trợ cho Ukraine và đã bày tỏ sự đồng cảm với các nhà lãnh đạo phát xít của Romania từ thế kỷ 20 - đã giành được sự ủng hộ rộng rãi ở quốc gia Đông Âu này và trở thành một nhân vật nổi tiếng trong giới cánh hữu Hoa Kỳ.Georgescu đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử vào tháng 11, nhưng tòa án hiến pháp của quốc gia này đã hủy bỏ kết quả sau khi các báo cáo tình báo được giải mật phát hiện ra sự can thiệp có thể có của Nga vào chiến dịch tin giả do TikTok thúc đẩy để giúp Georgescu. Một cuộc bầu cử lại được lên lịch vào tháng 5 và các cuộc thăm dò cho thấy Georgescu đang trên đường giành được số phiếu bầu đa số.Vào Chủ Nhật, ủy ban bầu cử của Romania đã từ xác nhận ứng cử viên Calin Georgescu, ngăn cản ông tìm kiếm chức tổng thống và gây ra các cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông. Georgescu đáp trả bằng cách tuyên bố rằng Romania đã trở thành một chế độ độc tài và hiện đang "dưới sự chuyên chế".⦿ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh hôm thứ Hai rằng Moldova (quốc gia bên bờ Biển Đen, có 2.4 triệu dân, nằm kẹp giữa 2 nước Ukraine và Romania) đang phải đối mặt với "các mối đe dọa ngày càng trắng trợn từ Nga", nhằm mục đích làm mất ổn định đất nước Moldova và "các thể chế dân chủ" của nước này."Chúng tôi đã quyết định tăng cường hơn nữa sự hợp tác của mình để tăng khả năng phục hồi của Moldova trước sự can thiệp của nước ngoài", Macron phát biểu khi tiếp đón người đồng cấp Moldova Maia Sandu tại Điện Elysee ở Paris. Người đứng đầu nhà nước Pháp một lần nữa kêu gọi một châu Âu "an toàn và mạnh mẽ hơn", vì thế giới chúng ta đang sống ngày càng "tàn bạo và bất ổn".⦿ ---- Thượng nghị sĩ Mark Kelly (D-AZ) đã phản pháo Elon Musk vào thứ Hai sau khi tỷ phú Tesla gọi ông là "kẻ phản bội" (traitor: cũng có nghĩa là "kẻ phản quốc") vì đã đến thăm Ukraine. Kelly, cựu phi hành gia và thuyền trưởng Hải quân, đã đăng một bài viết dài vào Chủ Nhật về chuyến thăm Ukraine của mình. Ông viết, "Vừa rời khỏi Ukraine. Những gì tôi thấy đã chứng minh với tôi rằng chúng ta không thể từ bỏ người dân Ukraine. Mọi người đều muốn cuộc chiến này kết thúc, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo vệ an ninh của Ukraine và không thể là sự nhượng bộ cho Putin. Hãy để tôi kể cho bạn nghe về chuyến đi của tôi và lý do tại sao chúng ta phải sát cánh cùng Ukraine".Musk trả lời bài đăng của Kelly, "Ông là kẻ phản bội". Kelly, một phi công hải quân được tặng thưởng huân chương, sau đó đã phản pháo lại người ủng hộ Trump sinh ra ở Nam Phi, nói rằng, "Kẻ phản bội? Elon, nếu ông không hiểu rằng bảo vệ tự do là nguyên tắc cơ bản của những gì làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ và giữ cho chúng ta an toàn, thì có lẽ ông nên để những người trong chúng tôi hiểu điều đó".Kelly cũng đã bác bỏ một số tuyên bố của Trump liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga trong chủ đề của mình dẫn đến lời buộc tội vô lý của Musk. Kelly đã viết:"Cuộc chiến này bắt đầu với những gì Putin nghĩ sẽ là một chiến dịch kéo dài ba ngày để chiếm Kyiv và kiểm soát toàn bộ Ukraine. Bây giờ, ba năm sau, điều đó đã không xảy ra. Sự hỗ trợ của Mỹ và đồng minh là một lý do lớn tại sao, nhưng tôi thấy việc cắt đứt nó bây giờ có nguy cơ mất đi mọi thứ mà rất nhiều người Ukraine đã hy sinh mạng sống của họ. Và mặc dù sự hỗ trợ của chúng tôi không phải là miễn phí, chúng tôi thậm chí còn chưa gửi được một nửa những gì Tổng thống Trump nói."Bệnh viện không bao giờ nên là mục tiêu trong chiến tranh, nhưng Putin là một tên tội phạm chiến tranh thường xuyên nhắm vào các bệnh viện. Tôi đã đến thăm một bệnh viện ở Kyiv. Những người lính bị thương đã nói với tôi rằng họ muốn quay trở lại cuộc chiến. Các y tá ở đó đã chia sẻ với tôi những câu chuyện về cuộc xâm lược của họ trong nước mắt. Những câu chuyện về bạo lực mà phụ nữ và trẻ em Ukraine phải chịu đựng trong cuộc xâm lược. Những y tá này đã kể cho tôi nghe về việc họ chứng kiến những người lính Nga hãm hiếp trẻ em trước mặt cha mẹ chúng và sau đó giết những đứa trẻ này trước mặt cha mẹ chúng. Những tội ác chiến tranh khủng khiếp không bao giờ có thể được tha thứ. Donald Trump nói rằng ông tin tưởng Putin và đang cố gắng khiến ông Putin trông giống một người bạn và một người tốt. Tôi mong muốn được chứng kiến Putin thối rữa trong tù."Việc tạm dừng viện trợ quân sự chỉ khiến Ukraine gặp khó khăn hơn trong cuộc chiến chống lại Nga. Họ đang cạn kiệt một số loại vũ khí đã được chuyển đến Ukraine. Việc dừng chuyển giao những vũ khí này chỉ có lợi cho người Nga. Người Nga sẽ trở nên tự tin hơn và cố gắng đưa ra một thỏa thuận cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Đây không phải là khoa học tên lửa. Chúng ta nên đàm phán từ vị thế mạnh mẽ. Donald Trump đang cố gắng làm suy yếu Ukraine và chúng ta nợ một lời giải thích. Nếu Putin giành được thế trận, ông ta sẽ không đồng ý ngừng bắn và cuối cùng sẽ đe dọa một đồng minh NATO và điều này sẽ gây nguy hiểm cho quân đội Mỹ và người dân Mỹ."Tôi đã gặp các phi công Ukraine, một người mà tôi đã gặp ở Arizona khi anh này đang học lái máy bay F-16. Họ đang thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu đầy thử thách chống lại người Nga, những người được bảo vệ bởi hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không và tác chiến điện tử đáng kể. Họ đã học được rất nhiều và họ đang trở nên giỏi hơn và đạt được nhiều thành công hơn. Khi Trump cắt đứt những phi công này khỏi tình báo Hoa Kỳ mà họ cần để lập kế hoạch cho nhiệm vụ của mình, ông Trump đã bịt mắt họ trước mối đe dọa và khiến họ cùng máy bay của họ gặp nguy hiểm. Nhưng tệ hơn thế, điều đó giúp người Nga tiến xa hơn vào lãnh thổ Ukraine và giết nhiều người Ukraine hơn. Tổng thống Trump nói rằng người Nga đang "đánh Ukraine rất mạnh" với giọng điệu ngụ ý sự chấp thuận. Thật kinh tởm khi nhìn thấy điều đó từ một Tổng thống Hoa Kỳ. "Đánh họ rất mạnh" có nghĩa là nhiều trẻ em Ukraine sẽ chết hơn."Ukraine không bắt đầu cuộc chiến này và họ không yêu cầu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái liên tục gây ra nỗi kinh hoàng cho người dân. Các quan chức chính phủ không thể thừa nhận thông tin thực tế nên đánh giá lại các lựa chọn nghề nghiệp của họ."⦿ ---- Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Tulsi Gabbard đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh đối với các quan chức cấp cao trong chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden vào thứ Hai, theo chỉ thị của nguyên thủ quốc gia đương nhiệm Donald Trump. Gabbard đã cấm cựu Ngoại trưởng Anthony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, cùng những người khác, tiếp cận thông tin mật. "Bản tóm tắt hàng ngày của Tổng thống không còn được cung cấp cho cựu Tổng thống Biden nữa", Gabbard kết luận trong một bài đăng trên X.⦿ ----Vài giờ sau một loạt các lần ngừng hoạt động hôm thứ Hai khiến X đứt mạng cho hàng ngàn người dùng, Elon Musk tuyên bố rằng nền tảng truyền thông xã hội X đang bị nhắm mục tiêu trong một "cuộc tấn công mạng lớn". "Chúng tôi bị tấn công mỗi ngày, nhưng điều này đã được thực hiện với rất nhiều nguồn lực", Musk tuyên bố trong một bài đăng. "Hoặc là một nhóm lớn, phối hợp và/hoặc một quốc gia có liên quan...""Khiếu nại về việc đứt mạng tăng vọt vào thứ Hai lúc 6 giờ sáng và một lần nữa lúc 10 giờ sáng, với hơn 40.000 người dùng báo cáo không truy cập được vào nền tảng X, theo trang web theo dõi Downdetector.com. Một sự trục trặc ngừng hoạt động kéo dài ít nhất một giờ bắt đầu vào buổi trưa, với sự gián đoạn nặng nhất xảy ra dọc theo bờ biển Hoa Kỳ, theo AP báo cáo. Downdetector.com cho biết, 56% các vấn đề đã được báo cáo cho ứng dụng X, trong khi 33% được báo cáo cho trang web.CNN báo cáo rằng Musk có "lịch sử đổ lỗi cho các cuộc tấn công mạng cho trở ngại kỹ thuật", hồi tháng 8, Musk đổ lỗi cho một "cuộc tấn công lớn" trong 42 phút chậm trễ để bắt đầu cuộc nói chuyện với Donald Trump trên X, mặc dù các chuyên gia sau đó cho biết không có dấu hiệu nào của một cuộc tấn công. Lần này, tuy nhiên, Musk có thể đúng. Một nguồn tin trong ngành cơ sở hạ tầng Internet nói với Reuters rằng một số làn sóng tấn công theo kỹ thuật từ chối đã bắt đầu vào đầu ngày thứ Hai.⦿ ---- Bào Washington Post đang mất một tên tuổi lớn để phản đối chính sách của ông chủ báo Jeff Bezos. Người viết huyên mục kỳ cựu và cộng sự biên tập Ruth Marcus đã từ chức sau khi bài bình luận của bà chỉ trích ông chủ Bezos đã bị từ chối đăng, theo báo cáo của nhà văn NPR David Folkenflik và Ben Mullin của tờ New York Times. Động thái này được đưa ra sau khi Bezos ra lệnh rằng các phần ý kiến của tờ báo phải tập trung vào "tự do cá nhân và thị trường tự do".Nhà báo Marcus đã gửi thư từ chức của mình tới Bezos và Chủ nhiệm Will Lewis: "Quyết định của Will không đăng bài mà tôi đã viết một cách tôn trọng để phê phán Jeff, một thứ gì đó mà tôi chưa từng trải nghiệm trong gần hai thập niên viết bình luận, không có sự tự do truyền thống của các chuyên mục để chọn các chủ đề họ muốn giải quyết và nói những gì họ nghĩ đã bị xói mòn một cách nguy hiểm", cô viết.Nhà báo Marcus cũng phàn nàn rằng quy tắc của Bezos "rằng phần ý kiến từ đó sẽ không công bố các quan điểm đi chệch khỏi các trụ cột của các quyền tự do cá nhân và thị trường tự do đe dọa phá vỡ sự tin tưởng của độc giả mà các chuyên gia đang viết những gì họ tin, chứ không phải những gì chủ sở hữu được coi là chấp nhận được."Tờ báo vẫn chưa bình luận về sự từ chức của Marcus. Bà đã ở trong tờ báo từ năm 1984 trong nhiều vai trò khác nhau, bắt đầu với tư cách là một phóng viên trước khi trở thành biên tập viên, theo tiểu sử cô. Cô là người vào danh sách chung kết Giải thưởng Pulitzer cho Bình luận năm 2007.⦿ ---- Vay tiền vì nợ y tế. Theo khảo sát mới nhất của West Health-Leo, được thực hiện trong số hơn 3.500 người trả lời vào tháng 11, hơn 31 triệu người Mỹ trưởng thành (12% tổng số dân số) đã phải vay tiền vào năm ngoái để trả chi phí chăm sóc sức khỏe, tới 74 tỷ đô la. Trong số các khía cạnh "rắc rối" hơn, theo CBS News: Hầu hết những người bị buộc phải vay có một số hình thức bảo hiểm y tế.Cuộc thăm dò ghi rằng: Các thế hệ trẻ có nhiều khả năng đã mượn tiền cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Gần 1/5 số người trả lời khảo sát trong các khung tuổi 18-29, 30-39 và 40-49 cho biết họ phải vay tiền trong 12 tháng qua, trong khi chỉ 9% nhóm 50-64 và chỉ 2% trong số 65 người trở lên, phải làm điều tương tự. CBS lưu ý rằng Medicare, cung cấp bảo hiểm toàn diện hơn cho bộ cũ hơn, có thể giải thích một phần cho sự khác biệt.Gần 60% số người được hỏi cho biết họ "hơi quan tâm" hoặc "rất quan tâm" rằng một sự trục trặc sức khỏe lớn có thể dẫn đến nợ y tế trong gia đình của họ. Ngay cả các hộ gia đình có thu nhập hơn 180.000 đô la cũng đang băn khoăn, với khoảng 40% số người được hỏi trong danh mục đó nói rằng họ cảm thấy một mức độ quan tâm.Phụ nữ có nhiều khả năng hơn nam giới đã từng là người vay (ngoại trừ trong nhóm 65 trở lên, nơi nó khá đồng đều), cũng như người da đen (23%) và người gốc Tây Ban Nha (16%) trên các đối tác da trắng của họ (9%).Theo dữ liệu từ Hiệp hội Bệnh viện Hoa Kỳ từ giữa năm 2024, người Mỹ cùng tổng số nợ y tế trị giá 220 tỷ đô la. "Quá nhiều người Mỹ đang trả nợ y tế, cho dù họ có bảo hiểm y tế hay không", Tim Lash, chủ tịch Trung tâm West Health Policy Center, cho biết trong một tuyên bố, trên báo Hill. "Một hệ thống chăm sóc sức khỏe giá cao đòi hỏi người Mỹ phải vay tiền hoặc thực hiện sự đánh đổi đau đớn chỉ để giữ sức khỏe là rất cần cải cách chính sách, hoặc mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn." Lash nói với CBS rằng một số trong những sự đánh đổi đó có thể bao gồm không trả tiền thuê nhà hoặc thế chấp của một người, hoặc bớt mua hàng tạp hóa, để được chăm sóc sức khỏe cần thiết.⦿ ---- Một cựu nhân viên tuần tra biên giới thú nhận rằng anh ta đã ra lệnh cho các phụ nữ bước vào biên giới Mỹ phải cho anh ta thấy nhìn ngắm ngực của họ . Shane Millan, 53 tuổi, đã nhận tội vào thứ Sáu thú nhận rằng anh ta yêu cầu nhiều phụ nữ nâng áo sơ mi và nịt ngực để anh ngó để được cho bước qua. Millan cũng bị cáo buộc đã tra cứu các bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho các cụm từ như là tôi sẽ cần bạn nâng áo và nịt ngực của bạn, xin vui lòng và để xác minh thì tôi sẽ cần bạn nâng áo của bạn. Cựu đặc vụ này sẽ bị tuyên án vào tháng 7 và phải đối mặt với hai năm tù với mức phạt 200.000 đô la.⦿ ---- Bắc Hàn đã bắn "nhiều tên lửa đạn đạo không xác định" vào thứ Hai, theo Tham mưu JCS quân đội của Nam Hàn cho biết, cùng ngày Seoul và Washington bắt đầu một cuộc tập trận quân sự chung hàng năm được gọi là Freedom Shield. "Quân đội của chúng tôi đã phát hiện vào khoảng 13:50 giờ chiều. "Quân đội của chúng tôi sẽ củng cố sự giám sát và duy trì tư thế sẵn sàng đầy đủ trong sự hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ", JCS nói thêm.Đầu ngày thứ Hai, miền Bắc lên án các cuộc tập trận như một "hành động khiêu khích", cảnh báo về sự nguy hiểm của chiến tranh gây ra với "một phát súng tình cờ". Một cuộc tập trận quân sự chung của Hoa Kỳ-Nam Hàn đã bắt đầu vào thứ Hai và sẽ liên quan đến "đào tạo trực tiếp, ảo và dựa trên lĩnh vực", theo một tuyên bố của Hoa Kỳ. Tập trận sẽ diễn ra cho đến ngày 20 tháng 3, tuyên bố cho biết.⦿ ---- Các công ty Nhật Bản đang thấy thiếu hụt công nhân toàn thời gian nhất kể từ đại dịch Covid-19, với hơn 1/2 các công ty đã bị thiếu, theo 1 cuộc khảo sát của khu vực tư nhân. Trong số khoảng 11.000 công ty đã trả lời khảo sát tháng 1, 53,4 % cho biết họ cần nhiều nhân viên toàn thời gian hơn, cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020 và gần với mức cao nhất mọi thời đại là 53,9 % vào tháng 11 năm 2018, Teikoku Databank Ltd cho biết.Lĩnh vực cần nhiều nhất của công nhân toàn thời gian là dịch vụ thông tin, với sự thiếu hụt của các kỹ sư hệ thống, tiếp theo là xây dựng. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 30,6 phần trăm các công ty thiếu nhân viên bán thời gian, với các công ty nhân sự cảm thấy thiếu hụt cấp tính nhất của những người lao động không thường xuyên trước các nhà hàng.Khoảng 68,1 phần trăm các công ty bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu lao động đang lên kế hoạch tăng tiền lương cho người lao động toàn thời gian trong năm tài chính năm 2025 từ tháng Tư, theo Viện nghiên cứu, dường như bảo đảm và giữ chân những người lao động cần thiết. Các nhà kinh tế, trong khi đó, cảnh báo rằng các công ty nhỏ và hạng trung sẽ đấu tranh để theo kịp các công ty lớn hơn có nguồn lực tài chính để tiếp tục trả tiền đi bộ đường dài.⦿ ---- Tàu cộng chiêu dụ nghệ sĩ Đài Loan: Chính phủ Đài Loan đã ban hành một video kêu gọi "hãy dừng ngay lập tức các hành động gây hại cho chủ quyền quốc gia" vào thứ Hai sau khi một số nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan chia sẻ các bài viết tuyên truyền của Trung Quốc cho rằng Đài Loan là "tỉnh" của Trung Quốc. Các ca sĩ, diễn viên và PC truyền hình Đài Loan đã chia sẻ các thông điệp từ truyền hình phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc (CCTV) khuếch đại các nhận xét của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi mâu thuẫn với chính sách chính thức của Đài Loan đối với quan hệ Eo biển xuyên Đài Loan.Wang, người cũng là thành viên của Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho biết tại một cuộc họp báo tại Đại hội Nhân dân Quốc gia Trung Quốc vào ngày 7 tháng 3 rằng "Chỉ định duy nhất của Đài Loan tại Hoa Kỳ là 'tỉnh Đài Loan, Trung Quốc.'"Hơn một chục nghệ sĩ Đài Loan có trụ sở tại Trung Quốc - bao gồm Patty Hou và Ouyang Nana - đã chia sẻ các thông điệp tuyên truyền của ĐCSTQ trên nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc Weibo, đưa ra phản hồi chính thức từ Đài Loan. "Cộng hòa Trung Quốc [tên chính thức của Đài Loan] là một quốc gia có chủ quyền và độc lập, và Đài Loan chưa bao giờ là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", Chiu Chui-Cheng, người đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan (MAC), nói trong video.⦿ ---- Dữ liệu thường xuyên từ Bộ Nội vụ (MOI) được công bố vào thứ Hai cho thấy dân số Đài Loan giảm vào tháng 2, đánh dấu 14 tháng giảm liên tiếp. Dân số Đài Loan vào cuối tháng 2 năm 2025 là 23.384.614, giảm 11.435 so với cuối tháng 1, theo MOI.Tỷ lệ sinh là 5,80 trên 1.000 người thấp hơn tỷ lệ tử vong là 12,20 trên 1.000, dẫn đến sự suy giảm chung của dân số quốc gia vào tháng Hai. Di cư ròng có tác động tối thiểu đến sự thay đổi dân số của Đài Loan vào tháng Hai. Tổng cộng có 122.992 người di cư vào Đài Loan trong tháng, trong khi 122.946 người di cư ra ngoài, dẫn đến tăng ròng chỉ 46 người.Dân số của Đài Loan, theo dữ liệu đăng ký hộ gia đình của chính phủ, đã giảm 33.439 trong 12 tháng cho đến cuối tháng 2 năm 2025. Điều này tương đương với mức giảm trung bình gần 92 người mỗi ngày trong giai đoạn kéo dài một năm.⦿ ---- Đại học Harvard cho biết họ đóng băng tuyển dụng nhân viên và giảng viên vì "sự không chắc chắn về tài chính đáng kể do các chính sách liên bang thay đổi nhanh chóng." Trong một lá thư gửi cho nhân viên, Chủ tịch Harvard Alan Garber cho biết việc đóng băng tạm thời nhằm "bảo tồn tính linh hoạt tài chính của chúng tôi cho đến khi chúng tôi hiểu rõ hơn về những thay đổi trong chính sách của liên bang sẽ hình thành và có thể đánh giá quy mô tác động của chúng."Động thái này diễn ra vài ngày sau khi chính quyền Trump chận, thu hồi 400 triệu đô la tài trợ đối với Đại học Columbia để trừng phạt, cáo buộc họ không làm đủ để chống lại chủ nghĩa kỳ thị Do Thái trong khuôn viên trường. Chính quyền cũng đang điều tra Harvard về các cuộc biểu tình sau khi bắt đầu cuộc chiến tranh Hamas-Israel năm 2023, Politico đưa tin.Ông nói rằng Harvard đang "làm việc chăm chỉ để ủng hộ giáo dục đại học ở thủ đô của đất nước chúng ta và hơn thế nữa." Tháng trước, 2 đại học Stanford và Cornell đã tuyên bố tuyển dụng nah6n đóng băng để chuẩn bị cho việc cắt giảm có thể trong tài trợ nghiên cứu, báo cáo của Harvard Crimson.⦿ ---- Arizona: Nói rằng điều này sẽ ngăn chặn tình trạng lạm dụng, một nhà lập pháp muốn đảm bảo rằng cư dân của các viện dưỡng lão có khả năng lắp đặt camera trong phòng riêng của họ. Dự luật doở tiểu bang Arizona soạn thảo cũng sẽ áp dụng cho những người ở các cơ sở hỗ trợ sinh hoạt. Ý tưởng này đã được các đồng nghiệp của ông đồng tình. Dự luật 2785 của Hạ viện đã được Hạ viện thông qua với chỉ hai nhà lập pháp phản đối. Dự luật hiện đang ở Thượng viện.Nhưng việc ban hành dự luật vẫn là một vấn đề. Nguyen đã thúc đẩy một biện pháp tương tự ra khỏi Hạ viện vào năm ngoái mặc dù ngành công nghiệp dưỡng lão phản đối. Rõ ràng là biện pháp đó đã có tác động vì phiên bản đó thậm chí không thể được Thượng viện thông qua. Năm nay Nguyen trở lại với một biện pháp ít phức tạp hơn nhiều. Nguyen đã phải đồng ý với một hạn chế để xếp hàng bỏ phiếu: Luật chỉ áp dụng cho những người có dịch vụ tại viện dưỡng lão hoặc cơ sở hỗ trợ sinh hoạt được trả, ít nhất là một phần, bằng tiền công quỹ. Những cư dân khác sẽ không có quyền như vậy.Nguyen cho biết không có gì bất thường về những gì ông muốn. "Nếu tôi thuê một không gian trong một cơ sở, tôi muốn có thể lắp camera ở đó, tôi phải có thể làm điều đó", ông nói. Nguyen cho biết, điều đó không khác gì một người thuê một căn hộ. Ông cho biết ông đã thiết kế nó theo cách mà chủ sở hữu cơ sở không phải trả bất kỳ chi phí nào."Tôi thậm chí còn đề nghị trả tiền cho camera, truy cập internet, bất cứ thứ gì bạn muốn, chỉ để tôi có thể nhìn thấy cha mẹ, những người thân yêu của mình trong một cơ sở chăm sóc", Nguyen nói.Mary Isaacson, người vận động hành lang cho Arizona LeadingAge, cho biết điều còn thiếu trong tất cả những điều đó là những tác động thực tế của việc lắp đặt "camera giám sát" trong phòng riêng của cư dân. "Nó làm mất đi phẩm giá và sự tôn trọng mà họ đã giành được cho đến thời điểm này trong cuộc đời", bà nói với các nhà lập pháp đang xem xét dự luật.Isaacson cho biết, điều quan trọng là camera sẽ ghi lại được những gì. "Khi bạn sống trong viện dưỡng lão, bạn sẽ được hỗ trợ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày", bà nói. Isaacson cho biết "Có rất nhiều hoạt động tắm rửa, trao đổi quần lót, v.v., rất riêng tư, cá nhân. Và không ai muốn có máy quay video các cảnh đó".Nguyen cho biết ông có quan điểm khác về ý nghĩa của tất cả những điều đó. “Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường có phẩm giá”, ông nói. “Nhưng hãy cho tôi biết có bao nhiêu phẩm giá khi bạn bị đánh đập?” Nguyen nói. Khi đưa dự luật của mình cho các đồng nghiệp, ông nhắc nhở họ rằng ông và họ có thể sẽ phải sống trong viện dưỡng lão hoặc nhà dưỡng lão trong vài thập niên nữa. “Tôi không quan tâm đến phẩm giá”, Nguyen nói. “Vào thời điểm đó, nếu bạn phải thay tã cho tôi, bạn hãy thay tã cho tôi”, ông nói tiếp. “Nhưng không ai phải chịu đựng việc bị đánh đập, đe dọa, làm tổn thương”.⦿ ---- HỎI 1: Lính cứu hỏa gặp cơ nguy ung thư não bộ cao hơn người thường?ĐÁP 1: Đúng vậy. Lính cứu hỏa có thể phải đối mặt với nguy cơ phát triển ung thư não cao do tiếp xúc dai dẳng với một số hóa chất nhất định, một nghiên cứu mới đã tìm thấy. Trong một loạt các bệnh nhân bị u thần kinh-loại khối u não ác tính phổ biến nhất-đột biến gen gây ung thư liên quan đến phơi nhiễm độc hại là phổ biến hơn ở lính cứu hỏa so với các cá nhân từ các ngành nghề khác, theo nghiên cứu, được công bố vào thứ Hai trong bệnh ung thư. Các hợp chất trong câu hỏi, được gọi là Haloalkanes, được tìm thấy trong chất chống cháy, bình chữa cháy, chất làm lạnh và thuốc trừ sâu và trước đây đã được liên kết với một đột biến gen cụ thể gây tăng u thần kinh đệm, các nhà nghiên cứu lưu ý. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Chỉ có 12% giám đốc điều hành với các nhân viên đang làm từ xa hoặc nửa làm từ xa nửa tới văn phòng có kế hoạch trở lại ngồi văn phòng trong năm tới?ĐÁP 2: Đúng vậy. Chỉ có 12% giám đốc điều hành với các nhân viên đang làm từ xa hoặc nửa làm từ xa nửa tới văn phòng có kế hoạch trở lại ngồi văn phòng trong năm tới. Amazon và AT & T đang làm điều đó. JPMorgan Chase cũng vậy. Nhưng không phải tất cả các công ty đều theo dõi và yêu cầu nhân viên của họ trở lại văn phòng thay vì làm việc tại nhà. Chi tiết: