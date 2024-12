Cảnh sát New Zealand mở lại hồ sơ 2 quan chức VN công tác tại New Zealand, tấn công tình dục rồi trốn về VN. Hình trên là trang báo Stuff, với hình thiếu nữ nạn nhân.

.

- Hồ sơ đã khép bây giờ mở lại vụ 2 cán bộ VN tấn công sex 2 thiếu nữ ở Wellington: chính phủ VN muốn ém, nhưng Thủ Tướng New Zealand đòi điều tra.

- Tòa: Trump phải ra hầu tòa tại Florida vào tuần tới để khai cho vụ Trump quy chụp là phỉ báng và kiện một phóng viên ABC News

- Bộ trưởng Tư pháp New York: Trump không chạy khỏi luật pháp tiểu bang New York, vụ Trump bị phạt 485 triệu đô vẫn hiệu lực.

- Báo cáo JEC: Trump trục xuất di dân bất hợp pháp hàng loạt sẽ hại kinh tế Mỹ, giảm tăng trưởng, tăng lạm phát

- Mike Pompeo (cựu Ngoại trưởng của Trump) viết trên WSJ: Trump sai lầm khi đòi ngăn hãng thép Nhật mua hãng thép Mỹ vì sẽ làm thép Mỹ bó tay với thép TQ

- Coi chừng, cần kiểm chứng AI vì có khi AI đưa tin giả

- LS Aaron Siri (đồng minh của Robert F. Kennedy Jr.) năm 2022 đòi FDA thu hồi vaccine bại liệt vì cho [sai trái] là nguy hại

- Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell chỉ trích vụ cố vấn của Kennedy Jr. từng đòi FDA thu hồi phê duyệt vaccine bại liệt.

- Trump: trong giờ đầu tiên sau nhậm chức sẽ ân xá "hầu hết" kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021

- Bầu cử 2024: gần 90 triệu người Mỹ không ầu phiếu (khoảng 36% dân số đủ điều kiện trong độ tuổi bỏ phiếu không bầu).

- Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Lãnh đạo Cộng Hòa) nói thẳng: Trump đắc cử là nguy hiểm cho nước Mỹ, vì nước Mỹ cô lập là chết

- Trump: sẽ ngưng đổi giờ để dân Mỹ tiết kiệm

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi té, nhập viện

- 1 Dân biểu tiểu bang West Virginia mới nhậm chức đã bị bắt vì dọa giết đồng viện

- Hạ viện thúc giục Apple và Google cấm cửa TikTok từ ngày 19/1/2025.

- Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran sẽ không hạn chế Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) kiểm tra các lò hạt nhân Iran

- Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở lại đại sứ quán tại thủ đô Damascus của Syria

- Quốc hội Nam Hàn bỏ phiếu thuận bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk-yeol. Thủ tướng Han Duck-soo sẽ tạm quyền Tổng Thống. Tòa án Hiến pháp sẽ ra phán quyết bãi nhiệm hay không trong vòng 180 ngày.

- Georgia: Mikheil Kavelashvili được đảng cầm quyền [thân Nga] bầu làm tổng thống

- Đức suy tính Liên Âu trừng phạt chính phủ thân Nga của Georgia

- Giàu nhất thế giới là Elon Musk, vượt mốc 430 tỷ đô hôm thứ sáu. Giàu nhì là Jeff Bezos với giá trị tài sản 240,7 tỷ đô la.

- New York: 1 máy bay nhỏ rớt trên Xa lộ Liên tiểu bang 684, phi công bị thương nhẹ, 1 hành khách chết

- California: 3,7 ca chết cóng trên một triệu cư dân năm 2023, cao nhất trong ít nhất 25 năm. Toàn quốc khoảng 2.520 người Mỹ chết cóng năm 2023, tăng 35% so với năm 2014

- Quận Los Angeles: trận cháy Franklin Fire được khống chế 30%, đã thiêu rụi 12 công trình và làm hư hại 11 công trình khác. Hơn 3.700 người được phép trở về nhà.

- HỎI 1: Nha sĩ sẽ thất nghiệp vì sắp có thuốc mọc răng? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hít thở khí trời ô nhiễm sẽ làm tăng cơ nguy chết vì nghẽn máu? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-14/12/2024) ⦿ ---- Mở lại hồ sơ 2 quan chức Công an Việt Nam tấn công tình dục tại New Zealand, bài này sẽ do Việt Báo dịch theo báo Stuff. Cảnh sát điều tra khiếu nại của cô Ali Cook về vụ tấn công tình dục của các thành viên phái đoàn Việt Nam đến thăm đã nói với cô rằng không thể làm gì được vì những người đàn ông đó đã rời khỏi đất nước New Zealand. Nhưng, cảm thấy bất bình vì không có hành động nào, cô đã kể câu chuyện của mình cho Stuff, và đột nhiên mọi người, bao gồm cả Thủ tướng, đều có điều gì đó để nói. Phóng viên Paula Penfold kể lại cách mà trong vòng một tuần, vụ án đã khép lại lại trở nên rất rõ ràng và dẫn đến lời xin lỗi từ cảnh sát.

.

Tháng 11/2024: Trong một email có tiêu đề là 'Câu chuyện của tôi về hành vi sai trái trong hoạt động ngoại giao ở New Zealand', cô Ali Cook đã viết cho báo Stuff để trình bày về việc vào tháng 3/2024, cô và một đồng nghiệp tại nhà hàng Saigon ở Wellington đã bị các thành viên phái đoàn Việt Nam đến thăm tấn công tình dục. Cô muốn kể câu chuyện của mình vì khiếu nại của cô với cảnh sát đã không đi đến đâu: "Vì [những kẻ phạm tội] tạm thời ở New Zealand nên không có hình phạt nào được thực thi đối với họ. Các cảnh sát nói với chúng tôi rằng điều tồi tệ nhất mà họ có thể phải đối mặt có thể là giáng chức", cô viết. “Không có hiệp ước dẫn độ giữa New Zealand và Việt Nam, và do đó những người đàn ông này thoát tội, nhưng đồng nghiệp của tôi và tôi phải đối mặt với chấn thương, đau buồn và cảm giác bất lực suốt đời”.

.

Chúng tôi [báo Stuff] đã yêu cầu Cook nộp đơn lên cảnh sát theo Đạo luật về quyền riêng tư để xin hồ sơ của cô ấy, để chúng tôi có thể đánh giá cuộc điều tra đã được thực hiện. Vào ngày 8 tháng 11, cô ấy đã gửi yêu cầu đó và nhận được xác nhận từ cảnh sát năm ngày sau đó. Theo Đạo luật, cảnh sát có 20 ngày làm việc để phản hồi. Ngoài xác nhận, cô Cook không nhận được phản hồi nào.

.

Thứ Hai, ngày 9 tháng 12: Sau khi thời hạn phản hồi 20 ngày đã trôi qua, báo Stuff đã viết thư cho cảnh sát để hỏi về vụ án. Cuộc điều tra đã diễn ra như thế nào, các cáo buộc đã được xem xét chưa, tại sao chúng không được theo đuổi? Có phải việc không có thỏa thuận dẫn độ giữa New Zealand và Việt Nam là một cân nhắc không?

.

Thứ Ba, ngày 10 tháng 12: Cảnh sát trả lời bằng một tuyên bố cung cấp nhiều chi tiết hơn chúng tôi dự đoán. Thanh tra thám tử John Van Den Heuvel, Trưởng phòng điều tra hình sự của Quận Wellington, cho biết cuộc điều tra đã bắt đầu khi nhận được khiếu nại vào tháng 3. “CIB đã thực hiện một số cuộc điều tra bao gồm xem lại cảnh quay CCTV và nói chuyện với các nhân chứng”, ông viết.

.

Cảnh sát đã xác định nghi phạm của chúng tôi là ai và họ là các quan chức Việt Nam, đến thăm vì công việc chính thức. Sau đó, chúng tôi [báo Stuff] đã tiến hành điều tra với Đại sứ quán Việt Nam, những người đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ Cảnh sát trong quá trình điều tra của chúng tôi.

.

“Sau khi Cảnh sát xác định được danh tính của các nghi phạm, họ đã rời khỏi New Zealand. Vì chúng tôi không có hiệp ước dẫn độ với Việt Nam, chúng tôi không thể bắt đầu các thủ tục dẫn độ và do đó không có cáo buộc nào được đưa ra”.

.

Và đây là phần khiến chúng tôi ngạc nhiên: “Cảnh sát không nghi ngờ gì nữa, hai người phụ nữ này đã bị hai người đàn ông tấn công khiếm nhã khi đang làm việc và nếu những người đàn ông này vẫn ở New Zealand, chúng tôi sẽ truy tố hình sự”.

.

Cảnh sát đã viết thư cho Đại sứ Việt Nam, thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại (MFAT), nêu rõ những gì đã xảy ra và “bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Cảnh sát New Zealand về hành vi này”. MFAT đã xác nhận với Cảnh sát vào thời điểm đó rằng các quan chức Việt Nam không được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, Van Den Heuvel cho biết.

.

Thứ tư ngày 11 tháng 12: Báo Stuff gửi câu hỏi đến Đại sứ quán Việt Nam. Cảnh sát, những người mà cô Cook không liên lạc được kể từ tháng 3, đã gọi điện cho cô ấy, nói rằng họ không có hồ sơ về yêu cầu cung cấp thông tin của cô ấy và nhắc lại rằng vì New Zealand không có hiệp ước dẫn độ với Việt Nam nên họ không thể làm gì nhiều.

.

Thứ năm ngày 12 tháng 12: Báo Stuff công bố câu chuyện về vụ tấn công Ali Cook và đồng nghiệp của cô ấy, cùng với một câu chuyện chi tiết về một vụ án tiền lệ để dẫn độ. Chúng tôi gửi câu hỏi đến MFAT và các câu hỏi tiếp theo đến Cảnh sát. Thủ tướng Christopher Luxon nói với Stuff tại một cuộc họp báo ở Levin rằng ông chỉ biết về vụ tấn công vào sáng hôm đó.

.

Và, trong dấu hiệu đầu tiên cho thấy vụ án không còn khép lại, ông nói, "Cảnh sát đang ở Việt Nam họp với các đối tác của họ, chúng tôi đã có các quan chức Bộ Ngoại giao nêu vấn đề để hiểu những hành động sẽ được thực hiện trong nước tại Việt Nam."

.

Tại Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters cho biết ông đã được thông báo về vụ việc "một thời gian trước", nhưng vấn đề này là do cảnh sát giải quyết. Vào cuối buổi chiều, MFAT trả lời các câu hỏi của Stuff, với một tuyên bố: “Đầu tiên, chúng tôi xin chia buồn với những phụ nữ trẻ trong trường hợp này. Chúng tôi mong rằng bất kỳ ai đến thăm New Zealand đều cư xử đúng mực và tuân thủ luật pháp. Không có ngoại lệ nào cho điều này.”

.

Sau đó, MFAT nêu chi tiết về phái đoàn Việt Nam. Các viên chức này đến từ Bộ Công an Việt Nam (một cơ quan cảnh sát) và đang đến thăm New Zealand như một phần của chương trình thăm Trường Cao đẳng Cảnh sát Hoàng gia New Zealand.

.

“Cảnh sát New Zealand đã thông báo cho Bộ về vụ việc vào thứ Hai ngày 11 tháng 3.” Đây là một tuần sau vụ tấn công. “Bộ Ngoại giao đã cung cấp thông tin cập nhật ban đầu, dựa trên thông tin sơ bộ, cho văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ Thủ tướng và Nội các. Cảnh sát New Zealand đã yêu cầu Bộ Ngoại giao và Thương mại chuyển những lo ngại nghiêm trọng về các cáo buộc tới Đại sứ và nêu rõ kỳ vọng của chúng tôi rằng Chính phủ Việt Nam sẽ xem xét nghiêm túc các cáo buộc và thực hiện hành động thích hợp. Sau khi kết thúc cuộc điều tra, Trưởng phòng Nghi lễ đã gặp Đại sứ để chuyển những lo ngại nghiêm trọng của chúng tôi và trao một bản sao bức thư của Cảnh sát New Zealand liên quan đến cuộc điều tra của họ. Bộ đã thảo luận vấn đề này với Đại sứ nhiều lần.”

.

Liệu MFAT có xem xét rằng khi không có hiệp ước dẫn độ thì vẫn có căn cứ để theo đuổi việc dẫn độ không?

“Yêu cầu dẫn độ có thể được thực hiện thông qua Bộ cho đại diện của một quốc gia nước ngoài, tuy nhiên, quyết định về việc có nên khởi xướng yêu cầu dẫn độ hay không là vấn đề hoạt động của Cảnh sát New Zealand.”

.

Về việc MFAT có coi Cảnh sát đã làm hết sức mình hay không: "Bộ không đưa ra ý kiến ​​về các vấn đề hoạt động của một cơ quan chính phủ khác". Báo Stuff đã nhận được phản hồi tiếp theo từ Cảnh sát, trái ngược với tuyên bố trước đó của họ. "Cảnh sát New Zealand tiếp tục hợp tác với các cơ quan khác cũng như các đối tác Việt Nam của chúng tôi để hiểu bất kỳ lựa chọn nào có sẵn".

.

Vậy là vụ án chính thức không còn được khép lại nữa. Điều này đưa cô Ali Cook trở lại với trọng tâm của vấn đề: công lý. Cô ấy công bố đánh giá của ACC cho Stuff, vì cô ấy muốn mọi người hiểu "tại sao điều này lại quan trọng". "Cô ấy gặp ác mộng với chủ đề lặp đi lặp lại rằng cô ấy đang bị tấn công và một người đàn ông từ nhà hàng đang cố gắng làm hại cô ấy", báo cáo cho biết.

.

"[Vụ tấn công] đã làm mất ổn định cảm giác an toàn của cô ấy .... và gây ra các triệu chứng lo âu chấn thương". Stuff gửi lại các câu hỏi cho Đại sứ quán Việt Nam.

.

Thứ sáu ngày 13 tháng 12: Ủy viên cảnh sát Richard Chambers tiếp tục củng cố lập trường mới của Cảnh sát rằng "tất cả các hướng điều tra hợp lý" vẫn chưa được khai thác hết, ông nói với Stuff, "Nhóm của tôi hiện đang xem xét các lựa chọn mà họ có". Ông phản đối rằng phạm vi đưa tin của Stuff đã ảnh hưởng đến cách xử lý vụ án của Cảnh sát.

.

Bộ trưởng Cảnh sát Mark Mitchell cho biết những người phụ nữ này đã trải qua hành vi "không thể chấp nhận được" và ông mong đợi một "phản ứng mạnh mẽ" từ Cảnh sát. Về khả năng dẫn độ, "Rõ ràng là kỳ vọng là họ sẽ khám phá và xem xét mọi cơ hội".

.

Trong khi đó, Stuff hỏi cảnh sát về những gì đã xảy ra với yêu cầu về Đạo luật bảo mật của Cook. Họ trả lời rằng vì cảnh sát phụ trách vụ án đang nghỉ phép nên họ không thể trả lời. Tuy nhiên, cô Ali Cook đã nhận được một yêu cầu, trái ngược với những gì Cảnh sát nói với cô vào đầu tuần này rằng họ không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào về yêu cầu của cô.

.

"Cảm ơn bạn đã yêu cầu cung cấp thông tin, nhận được vào ngày 8 tháng 11 năm 2024", bức thư viết. "Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ trong phản hồi của chúng tôi. Cuộc điều tra về vấn đề này vẫn đang được tiến hành và mặc dù những nghi phạm được xác định hiện không ở New Zealand, vẫn có thể có cơ hội giải quyết hoặc truy tố. Cảnh sát đang tham gia thảo luận liên tục với Bộ Ngoại giao và Thương mại về vấn đề này. Vì lý do này, Cảnh sát không thể công bố hồ sơ điều tra cho bạn vì nó có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ phiên tòa nào trong tương lai.”

.

Đối với cô Cook, đó là một cơn lốc xoáy. "Các thám tử đã nói với tôi nhiều lần rằng hình thức 'công lý' mà họ mong đợi sẽ là giáng chức các viên chức liên quan", cô nói. "Sau đó, họ đã cạn kiệt mọi con đường và không thể làm gì được nữa. Bây giờ họ đang nói về việc thực thi công lý ở Việt Nam hoặc dẫn độ. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều trong 24 giờ".

.

Đại sứ quán Việt Nam vẫn chưa trả lời các câu hỏi của chúng tôi [báo Stuff]. (VB ghi chú: Nghĩa là, theo bản tin này, chính phủ New Zealand đang nói chuyện với chính phủ VN về cuộc điều tra về chuyện 2 quan chức gộc VN đã tấn công tình dục 2 thiếu nữ hầu bàn New Zealand tại tiệm ăn Sài Gòn ở Wellington.)

.

Hình trên là trang báo Stuff, với hình thiếu nữ nạn nhân.

.

.

⦿ ---- Quốc hội Nam Hàn đã bỏ phiếu hôm thứ Bảy và đã thông qua việc bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk-yeol vì đã tuyên bố thiết quân luật một cách vi hiến trong thời gian ngắn. Thủ tướng Nam Hàn Han Duck-soo sẽ giữ chức lãnh đạo lâm thời cho đến khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về động thái luận tội, với quyết định dự kiến ​​sẽ có trong vòng 180 ngày. Quyết định cuối cùng [bãi nhiệm hay không] sẽ được Tòa án Hiến pháp đưa ra trong vòng 180 ngày.

.

Hồ luận tội tổng thống đã được thông qua với 204 phiếu thuận, 85 phiếu chống, 3 phiếu trắng và 8 phiếu không hợp lệ. Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP: People Power Party) cầm quyền lưu ý rằng họ sẽ tham gia bỏ phiếu nhưng vẫn giữ lập trường tiêu cực về việc luận tội. Tuy nhiên, kết quả cho thấy 12 nhà lập pháp của đảng cầm quyền đã bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội.

.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ (DP: Democratic Party) Hàn Quốc Park Chan-dae nhấn mạnh vào thứ Bảy rằng việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol đại diện cho "chiến thắng của nhân dân" và "dân chủ" sau khi động thái này được Quốc hội thông qua với đa số các nhà lập pháp bỏ phiếu ủng hộ.

.

Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol, người đã bị luận tội thông qua cuộc bỏ phiếu của quốc hội vào thứ Bảy, đã cam kết sẽ phục vụ đất nước "cho đến cùng". "Mặc dù hiện tại tôi đang tạm dừng, nhưng hành trình hướng đến tương lai của tôi cùng người dân trong hai năm rưỡi qua không nên dừng lại", tổng thống phát biểu trong bài phát biểu đầu tiên sau cuộc bỏ phiếu, kêu gọi các quan chức nhà nước tiếp tục nhiệm vụ của mình dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Han Duck-soo, người hiện sẽ giữ chức quyền tổng thống.

.

⦿ ---- Mohammad Eslami, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, tuyên bố hôm thứ Bảy rằng Tehran sẽ không hạn chế Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận và kiểm tra các địa điểm hạt nhân của mình. "Chúng tôi hoạt động trong khuôn khổ các biện pháp bảo vệ và cơ quan này cũng hành động theo các quy định—không hơn, không kém", truyền thông Iran trích lời Eslami. "Khi bạn tham gia vào các hoạt động hạt nhân liên quan đến vật liệu hạt nhân, việc mở rộng quy mô hoạt động tự nhiên đòi hỏi phải mở rộng quy mô kiểm tra. Điều này là bình thường", ông nói thêm.

.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi gần đây đã tiết lộ rằng Iran đã đồng ý hạn chế làm giàu uranium ở mức 60%. Vào tháng 10, cơ quan này báo cáo rằng kho dự trữ uranium làm giàu ở mức này của Iran đã đạt 182,3 kg, đưa nó gần hơn đến số lượng cần thiết để phát triển vũ khí hạt nhân.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan xác nhận vào thứ sáu rằng đại sứ quán của nước này tại thủ đô Damascus của Syria sẽ mở cửa vào thứ bảy. Fidan cho biết Burhan Koroglu, người được bổ nhiệm làm đại biện lâm thời (Phó đại sứ), cùng đội ngũ nhân viên của ông đã rời đi Syria và đại sứ quán sẽ "hoạt động trở lại vào ngày mai".

.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa đại sứ quán của mình tại Damascus vào năm 2012 do chiến tranh ở nước này, nhưng đã quyết định mở lại sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật vào tuần trước.

.

⦿ ---- Cựu cầu thủ bóng đá Manchester City và chính trị gia Georgia (tức, Gruzia), Mikheil Kavelashvili, đã được bầu làm tổng thống mới của đất nước, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương đưa tin vào thứ Bảy. Vào cuối tháng 11, Đảng Georgian Dream Party (Giấc mơ Georgia) cầm quyền đã đề cử Kavelashvili làm ứng cử viên tổng thống, trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên toàn quốc phản đối quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập Liên Âu (EU) của đảng này cho đến cuối năm 2028. Kavelashvili đã giành được 224 phiếu bầu ủng hộ mình, vượt qua ngưỡng 200 phiếu cần thiết cho cuộc bầu cử của ông.

.

Tổng thống thân phương Tây Salome Zourabichvili đã giữ chức tổng thống Georgia kể từ năm 2018 và đã tách mình khỏi Đảng Giấc mơ Georgia cầm quyền sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022. Bất ổn chính trị gia tăng sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 26 tháng 10, với đảng cầm quyền do nhà tài phiệt và cựu thủ tướng Bidzina Ivanishvili thành lập, giành được đa số phiếu.

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Đức đang cân nhắc bỏ qua quyền phủ quyết của Hungary để áp đặt lệnh trừng phạt của Liên Âu (EU) đối với chính phủ thân Nga của Georgia (tức, Gruzia), theo Spiegel đưa tin vào ngày 13 tháng 12, trích dẫn các nguồn tin. Bộ trưởng Bộ Châu Âu Anna Lührmann được cho là đã thảo luận về các kế hoạch dự phòng với Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Châu Âu của Ba Lan Adam Szłapka và người đồng cấp Pháp Benjamin Haddad. Kế hoạch này bao gồm việc né tránh Hungary nếu cần thiết.

.

Các bộ trưởng, một phần của Weimar Triangle, đã lên án chính phủ Georgia về "các cuộc đột kích vào các văn phòng của đảng đối lập và các tổ chức xã hội dân sự, cũng như việc bắt giữ các thành viên đối lập chính trị". Họ yêu cầu "trả tự do ngay lập tức" và bày tỏ "sự đoàn kết với xã hội dân sự Georgia đang biểu tình ôn hòa ở Tbilisi và các thành phố khác".

.

Các nguồn tin ngoại giao nói với Spiegel rằng quyền phủ quyết của Hungary có thể được bỏ qua bằng cách thành lập một "liên minh tự nguyện". Điều này sẽ cho phép áp dụng các lệnh trừng phạt có mục tiêu, chẳng hạn như hạn chế thị thực đối với các quan chức của đảng cầm quyền Giấc Mơ Georgia.

.

⦿ ---- Theo một báo cáo do đảng Dân chủ tại Ủy ban Kinh tế Liên Quốc hội (JEC: Congressional Joint Economic Committee) công bố hôm thứ Năm, các đề xuất trục xuất hàng loạt của Tổng thống đắc cử Trump đe dọa sẽ làm suy yếu nền kinh tế Hoa Kỳ, làm giảm tăng trưởng và lực lượng lao động trong khi lại thúc đẩy lạm phát.

.

Trích dẫn dữ liệu từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, báo cáo phát hiện ra rằng việc trục xuất 8,3 triệu người nhập cư bất hợp pháp sẽ làm giảm GDP 7,4 phần trăm và giảm việc làm 7 phần trăm vào năm 2028, có khả năng dẫn đến tăng trưởng chung bằng không trong suốt nhiệm kỳ thứ hai của Trump.

.

Trump đã đề xuất trục xuất tất cả những người nhập cư như vậy tại Hoa Kỳ — hiện ước tính là 11 triệu người — và hàng triệu người khác hiện đang được các chương trình nhân đạo như Quy chế Bảo vệ Tạm thời bảo vệ, những người có thể không có tư cách pháp lý nếu các chương trình đó bị cắt giảm.

.

Theo ước tính của Hội đồng Di trú Hoa Kỳ (AIC) có nguồn từ báo cáo của JEC, việc trục xuất với tốc độ 1 triệu người mỗi năm — tương tự như đề xuất của Phó Tổng thống đắc cử JD Vance là "bắt đầu với 1 triệu người" — có thể gây ra tổn thất từ ​​4,2% đến 6,8% GDP. Nền kinh tế Hoa Kỳ đã suy giảm 4,3% trong thời kỳ Đại suy thoái, các tác giả của báo cáo lưu ý.

.

"Kế hoạch trục xuất hàng triệu người nhập cư của Trump hoàn toàn không giải quyết được các vấn đề cốt lõi thúc đẩy hệ thống nhập cư bị phá vỡ của chúng ta. Thay vào đó, tất cả những gì nó làm là tăng giá thực phẩm, phá hủy việc làm và thu hẹp nền kinh tế. Chính sách nhập cư của ông ấy là liều lĩnh và sẽ gây ra tác hại không thể khắc phục được cho nền kinh tế của chúng ta", Chủ tịch JEC Thượng nghị sĩ Martin Heinrich (D-N.M.) cho biết.

.

Ngoài hậu quả kinh tế của các cuộc trục xuất hàng loạt, AIC ước tính kế hoạch của Trump sẽ tốn hơn 88 tỷ đô la, gấp khoảng bốn lần ngân sách của NASA. Và báo cáo của JEC trích dẫn nhiều nghiên cứu cho thấy các cuộc trục xuất hàng loạt có khả năng làm giảm việc làm cho những người lao động sinh ra tại Hoa Kỳ do làm giảm lượng khách hàng của đất nước, xóa bỏ một bộ phận dân số trung bình có tinh thần kinh doanh hơn và làm suy yếu lực lượng lao động có đủ điều kiện để làm việc trong một số ngành công nghiệp nhất định.

.

Theo báo cáo, từ 4,4 phần trăm đến 5,4 phần trăm lực lượng lao động nói chung là những người lao động nhập cư bất hợp pháp và các ngành công nghiệp như xây dựng, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và khách sạn phụ thuộc vào lao động của họ. Nhiều công việc trong số đó, mặc dù được phân loại là lao động không có kỹ năng, nhưng đòi hỏi phải có đào tạo chuyên môn và sức bền thể chất mà lực lượng lao động hiện tại của Hoa Kỳ không có. Ví dụ, những người chăn nuôi gia súc từ lâu đã đấu tranh để mở rộng quy trình cấp thị thực nhằm giữ lực lượng lao động nhập cư chuyên môn hiện tại của họ không có tư cách pháp lý.

.

Báo cáo của JEC viết rằng "Tình trạng thiếu hụt lao động do các cuộc trục xuất hàng loạt sẽ làm tăng chi phí cho tất cả người Mỹ. Với tỷ lệ thất nghiệp gần mức thấp kỷ lục, những người sử dụng lao động trong các lĩnh vực như nông nghiệp và xây dựng sẽ sản xuất ít hơn, dẫn đến tình trạng thiếu hụt và giá cả tăng cao".

.

⦿ ---- Mike Pompeo, người từng là ngoại trưởng của Donald Trump trong ba năm, đã chỉ trích ông chủ cũ của mình hôm thứ sáu vì một thỏa thuận thép quốc tế lớn. Viết trong một chuyên mục trên tờ Wall Street Journal, Pompeo gọi sự Trump chống đề xuất mua lại U.S. Steel của Nippon Steel là "thiển cận".

.

"Thỏa thuận này sẽ củng cố hoạt động hiện tại và năng lực sản xuất của U.S. Steel, mang lại lợi ích cho người lao động và cộng đồng của họ, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành thép Hoa Kỳ", Pompeo, cố vấn chiến lược của Nippon Steel, lập luận. "Đề xuất đầu tư 2,7 tỷ đô la của Nippon Steel vào các cơ sở thép địa phương do công đoàn đại diện cũng sẽ cho phép U.S. Steel cạnh tranh tốt hơn với các chiến thuật thương mại của Trung Quốc".

.

Trump đã phản đối mạnh mẽ việc công ty thép Nhật mua lại hãng thép Mỹ U.S. Steel và tuyên bố sẽ chặn thỏa thuận trị giá 15 tỷ đô la này, viết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng ông "hoàn toàn phản đối việc U.S. Steel từng vĩ đại và hùng mạnh một thời bị một công ty nước ngoài mua lại" và sẽ sử dụng các ưu đãi về thuế và thuế quan để biến U.S. Steel "Mạnh mẽ và Vĩ đại trở lại, và điều đó sẽ xảy ra NHANH CHÓNG! Với tư cách là Tổng thống, tôi sẽ ngăn chặn thỏa thuận này xảy ra. Người mua hãy cẩn thận!!!”

.

Những phát biểu của Trump đã làm phật lòng một số công nhân thép ủng hộ Trump làm tổng thống, bao gồm cả Phó chủ tịch của United Steelworkers Local 2227 Jason Zugai, người đã nói: “Tôi không ngờ điều đó lại xảy ra. Vì vậy, điều đó giống như một cú đấm vào bụng vậy. Tôi rất thất vọng với tin tức đưa ra đêm qua."

.

Pompeo đồng tình với quan điểm này, chỉ đích danh Trump và Tổng thống Joe Biden — người cũng phản đối thỏa thuận này. Ông cho biết có một "cơn dư thừa" thép Trung Quốc giá rẻ trên thị trường, làm suy yếu sự cạnh tranh và "gây ra hậu quả kinh tế toàn cầu", cụ thể là "khiến các nhà sản xuất thép trong nước trên toàn thế giới phá sản và nhân viên của họ mất việc".

.

Ông cho biết Nippon Steel sẽ duy trì hoạt động của các cơ sở, giữ việc làm và cung cấp cho các nhà sản xuất Hoa Kỳ quyền tiếp cận với thép chất lượng được sản xuất tại Hoa Kỳ. Pompeo gọi thỏa thuận này là "điều hiển nhiên".

.

"Nếu Hoa Kỳ chặn thỏa thuận này, Trung Quốc sẽ coi đó là bằng chứng cho thấy mối quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản đang gặp trục trặc", ông viết. "Nó sẽ là một món quà cho cỗ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thúc đẩy những câu chuyện sai sự thật về sự đạo đức giả của Hoa Kỳ và những lời hứa suông mà chúng ta dành cho các đồng minh của mình. Đây là điều ngược lại với thông điệp mà chúng ta nên gửi đi. Một khối như vậy sẽ củng cố chứ không thách thức nổi sự thống trị của ngành thép Trung Quốc."

.

⦿ ---- Coi chừng, cần kiểm chứng AI. BBC đưa tin rằng hệ thống thông báo AI mới của Apple đã gửi một tin nhắn từ một kênh đưa tin sai sự thật rằng Luigi Mangione đã tự tử. Công nghệ mới này nhằm mục đích nhóm các thông báo lại với nhau; tuy nhiên, công nghệ này đã viết sai rằng nghi phạm trong vụ giết người của Tổng giám đốc điều hành UnitedHealthcare Brian Thompson tại Manhattan đã tự tử.

.

BBC đã gửi một tin nhắn cho Apple liên quan đến thông báo này, nhưng công ty đã từ chối bình luận. Người phát ngôn của BBC cho biết, "Điều quan trọng đối với chúng tôi là khán giả của chúng tôi có thể tin tưởng bất kỳ thông tin hoặc bài báo nào được xuất bản dưới tên của chúng tôi và điều đó bao gồm cả các thông báo". Thông báo bao gồm các tin tức khác, được mô tả chính xác.

.

Tin nhắn [có tin sai do AI đưa ra] có nội dung: "Luigi Mangione tự tử; Người mẹ Syria hy vọng Assad phải trả giá; Cảnh sát Nam Hàn đột kích văn phòng của Yoon Suk Yeol". BBC cũng đưa tin rằng có vẻ như họ không phải là tổ chức tin tức duy nhất xử lý các bản tóm tắt gây hiểu lầm. Một ảnh chụp màn hình được cho là cho thấy một thông báo nhóm của New York Times có nội dung rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bị bắt. BBC không thể xác minh độc lập ảnh chụp màn hình và New York Times từ chối bình luận.

⦿ ---- Năm 2022, một đồng minh của Robert F. Kennedy Jr. đã gửi đơn thỉnh cầu lên FDA vào để chính phủ rút lại sự chấp thuận cho việc tiêm vắc-xin bại liệt (polio vaccine) - được sử dụng tại Hoa Kỳ từ năm 1955 - cho trẻ nhỏ cho đến khi vaccine này được nghiên cứu thêm. Aaron Siri, một luật sư (chứ không phải bác sĩ) từng làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Kennedy và đang giúp ông lựa chọn các quan chức y tế để thuê cho chính quyền của Tổng thống đắc cử Trump, đã đệ đơn thỉnh cầu dừng phân phối hàng chục loại vaccine khác, bao gồm cả vaccine phòng viêm gan B, theo báo cáo của Axios. Vaccine bại liệt được coi là an toàn và đã giúp loại bỏ tình trạng lây truyền tự nhiên của vi-rút này tại Hoa Kỳ.Các đơn thỉnh cầu muốn tiến hành các thử nghiệm bao gồm cả giả dược, điều này có nghĩa là một số trẻ em sẽ bị loại khỏi các mũi tiêm, trước khi có thể khôi phục lại sự chấp thuận. Theo tờ New York Times, vì bại liệt được biết là khiến mọi người có nguy cơ bị liệt và co giật các cơ quan chính, có thể gây tử vong, nên điều đó được coi là phi đạo đức. "Bạn đang thay thế một rủi ro lý thuyết bằng một rủi ro thực sự", một chuyên gia về vaccine, Tiến sĩ Paul A. Offit của Bệnh viện Nhi Philadelphia cho biết. "Rủi ro thực sự là các bệnh tật". Một chuyên gia khác cho biết, công trình nghiên cứu phiên bản hiện tại bắt đầu vào năm 1977 và vaccine đã được kiểm tra trong hơn 300 nghiên cứu. Ông cho biết hơn 280 triệu người trên toàn thế giới đã tiêm vaccine.Kennedy, người được Trump chọn làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, dường như đã làm dịu đi lập trường chống vaccine mà ông đã nêu trước đó. Nhưng ông vẫn vững vàng với Siri, người đã cùng Kennedy đến Florida để phỏng vấn các ứng viên xin việc. Theo tờ NY Times, các ứng viên đã được hỏi quan điểm của họ về vaccine. "Tôi yêu quý Aaron Siri", Kennedy nói trong một đoạn clip được phát trên một podcast gần đây. Gần đây, Trump đã ủng hộ Kennedy tìm hiểu xem vaccine có gây ra chứng tự kỷ hay không - một lý thuyết bắt đầu bằng một nghiên cứu không được công nhận đã bị rút lại - nhưng không bày tỏ sự hoài nghi về tất cả các loại vaccine. "Vaccine bại liệt là thứ tuyệt vời nhất", Trump nói. FDA đã nói với Siri vào tháng 2 năm 2023 rằng họ chưa đưa ra quyết định về đơn thỉnh cầu của ông.⦿ ---- Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, R-Ky., một người sống sót sau bệnh bại liệt, đã phản ứng gay gắt vào thứ Sáu đối với một báo cáo trên tờ The New York Times rằng một luật sư chủ chốt và cố vấn lâu năm của Robert F. Kennedy Jr. đã từng kiến ​​nghị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thu hồi phê duyệt vaccine bại liệt.Kennedy, người được Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn để lãnh đạo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, từ lâu đã chỉ trích vaccine dành cho trẻ em và đã vô căn cứ liên kết việc sử dụng vaccine rộng rãi với sự gia tăng chứng tự kỷ ở trẻ em.McConnell, người vẫn đang phải đối mặt với những tác động của căn bệnh này khi còn nhỏ, cho biết vaccine đã cứu sống nhiều người và bất kỳ nỗ lực nào cản trở việc cung cấp vaccine sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Trong tuyên bố của mình, McConnell nêu rõ ông sẽ đấu tranh để bảo vệ quyền tiếp cận vaccine bại liệt. “Tôi chưa bao giờ chùn bước trước thông tin sai lệch có vẻ hợp lý đe dọa đến sự tiến bộ của y học cứu người, và tôi sẽ không lùi bước ngày hôm nay.”⦿ ---- Bộ trưởng Tư pháp New York: Trump không trốn khỏi luật pháp tiểu bang New York. Trong một lá thư được công bố công khai vào thứ Ba, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York đã nói với luật sư của Trump rằng Hiến pháp không yêu cầu bà phải yêu cầu tòa [New York] bác bỏ phán quyết phạt Trump 485 triệu đô la trong vụ kiện gian lận dân sự của Trump sau khi ông thắng cử.Lá thư này được đưa ra để đáp lại thông báo vào cuối tháng 11 của luật sư và Tổng kiểm John Sauer được Trump bổ nhiệm gửi tới Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James thúc giục bà James tự nguyện hủy bỏ vụ kiện, trong đó Trump bị kết tội gian lận. Ông Sauer lập luận rằng một điều khoản của Hiến pháp ưu tiên luật liên bang hơn luật tiểu bang "ngăn cản các công tố viên tiểu bang tiến hành chống lại Tổng thống đương nhiệm theo bất kỳ cách nào".Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý nói với báo Salon rằng việc Trump trở thành tổng thống sẽ "không có tác động" đến phán quyết dân sự này hoặc bất kỳ phán quyết dân sự nào khác mà ông có. Cựu Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp New York Adam Pollock ví phán quyết này như các khoản chi phí thông thường mà Tổ chức Trump Organization phải trả để duy trì tòa nhà của mình, khẳng định rằng chúng không "bốc hơi chỉ vì bạn trở thành tổng thống"."Chúng không biến mất ngay khi bạn trở thành tổng thống, cho dù đó là khoản nợ với người dân tiểu bang New York trong phán quyết 450 triệu đô la này, khoản nợ trong vụ kiện phỉ báng gần 100 triệu đô la hay khoản nợ với công ty điện lực hàng tháng trên các cánh đồng bất động sản", Pollock, hiện là đối tác quản lý của Pollock Cohen LLP tại New York, nói với Salon trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.Trump đang kháng cáo phán quyết của một thẩm phán New York vào tháng 2 rằng ông Trump nợ tiểu bang 454 triệu đô la tiền gian lận vì đã thổi phồng giá trị tài sản và giá trị tài sản ròng của mình trên các báo cáo tài chính để có được các điều khoản vay tốt hơn trong nhiều năm. Phán quyết đó, có tính lãi, hiện được định giá hơn 485 triệu đô la, theo USA Today.Tại New York, thẩm phán giám sát vụ án tiền bịt miệng của Trump, trong đó ông bị kết tội 34 tội danh trọng tội là làm giả hồ sơ kinh doanh vào tháng 5, cũng đã hoãn vô thời hạn việc tuyên án theo yêu cầu của luật sư quận Manhattan vào tháng trước.Trong khi đó, số phận của vụ truy tố Trump tại Georgia về một âm mưu tống tiền bị cáo buộc nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của tiểu bang — đã chậm lại gần như dừng lại trong hầu hết cả năm khi tòa kháng án cân nhắc xem có nên hủy tư cách của Biện lý quận Fulton Fani Willis vì bà đã thuê một người bạn tình [lúc đó] để lãnh đạo vụ án hay không — vẫn chưa chắc chắn. Tòa kháng án tiểu bang đã hủy phiên điều trần về tình trạng của Willis vào đầu tháng này mà không có lời giải thích sau chiến thắng của Trump. Tuần trước, các luật sư của tổng thống đắc cử cũng đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện vì nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của ông sẽ khiến ông được miễn truy tố.Trump phủ nhận mọi hành vi sai trái trong các vụ án hình sự của mình và nhiều lần mô tả chúng là "cuộc săn phù thủy" có động cơ chính trị. Nhưng trong phản hồi của văn phòng Bộ trưởng Tư pháp, Thứ Trưởng Tư pháp New York Judith Vale lập luận rằng quá trình kháng cáo đối với phán quyết gian lận dân sự của Trump nên tiếp tục như thể Trump không thắng cử tổng thống. Bà chỉ ra phán quyết đồng thuận của Tòa án Tối cao năm 1997 chống lại Bill Clinton đã làm hỏng nỗ lực của ông nhằm ngăn chặn vụ kiện quấy rối tình dục dân sự do Paula Jones, một cựu nhân viên của tiểu bang Arkansas, đệ đơn kiện ông Clinton.Tòa án lúc đó phán quyết rằng một vụ kiện dân sự liên bang về hành vi không chính thức của một tổng thống đương nhiệm có thể được tiến hành trong nhiệm kỳ tổng thống. Vale đã viết rằng "các vụ kháng cáo của tổng thống đắc cử sẽ chủ yếu do các luật sư phúc thẩm của ông Trump xử lý và bất kỳ cuộc tham vấn nào mà ông Trump có thể có với các luật sư đó về các vụ kháng cáo sẽ không gây ra gánh nặng vi hiến".⦿ ---- Hôm Thứ Sáu 13/12/2024, một thẩm phán đã ra lệnh cho Tổng thống đắc cử Donald Trump phải ra hầu tòa tại Florida vào tuần tới để lấy lời khai như một phần trong vụ kiện phỉ báng của ông đối với người dẫn chương trình của ABC News George Stephanopoulos. Thẩm phán cho biết Trump phải đích thân ra hầu tòa tại Quận phía Nam của Florida để lấy lời khai vào một thời điểm nào đó trong tuần và quá trình thẩm vấn có thể kéo dài tới bốn giờ. Thẩm phán cũng ra lệnh cho Stephanopoulos phải ra hầu tòa vào tuần tới nhưng lưu ý rằng ông có thể xuất hiện từ xa.Lệnh này là diễn biến mới nhất trong vụ kiện mà Trump đệ trình chống lại Stephanopoulos trong năm nay liên quan đến cáo buộc người dẫn chương trình này đã phỉ báng Trump bằng cách "nói dối" trên truyền hình về các cuộc chiến pháp lý của tổng thống đắc cử với cựu chuyên gia viết bài cho tờ Elle là E. Jean Carroll.Vấn đề đang được tranh cãi là những tuyên bố mà Stephanopoulos đưa ra vào tháng 3 trong một cuộc phỏng vấn với Dân biểu Nancy Mace (Đảng Cộng hòa-SC), khi ông này nhiều lần nói rằng Trump bị phát hiện "có trách nhiệm về tội hiếp dâm". Bình luận của người dẫn chương trình đưa tin được đưa ra sau khi cô Carroll đệ đơn thành công lên tòa án hai vụ kiện dân sự riêng biệt chống lại Trump, một vụ về tội hiếp dâm và phỉ báng và một vụ về tội phỉ báng.Trong vụ kiện đầu tiên, bồi thẩm đoàn đã phát hiện vào tháng 5 năm 2023 rằng Trump đã "lạm dụng tình dục" và phỉ báng cô Carroll và trao cho cô 5 triệu đô la. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn cũng phát hiện ra rằng Trump không cưỡng hiếp Carroll, dựa trên cách thuật ngữ này được định nghĩa trong luật hình sự của New York. Vì tấn công tình dục không hẳn là hiếp dâm.Trong vụ kiện thứ hai, một thẩm phán phát hiện Trump đã phỉ báng Carroll và bồi thẩm đoàn đã trao cho cô 83 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho phát hiện của thẩm phán. Trump hiện đang trong quá trình kháng cáo cả hai vụ kiện.Trong khi đó, Trump đã không thành công trong tất cả các vụ kiện của mình trong những năm gần đây chống lại các hãng truyền thông lớn, bao gồm New York Times, CNN và Washington Post, tất cả đều bị ông chỉ trích là "tin giả". Trong vụ kiện chống lại Stephanopoulos và ABC News, các luật sư của Trump phải đáp ứng tiêu chuẩn cao để chứng minh hành vi phỉ báng, thường yêu cầu phải chứng minh bị cáo đã hành động với "ác ý thực sự".“Với kiến ​​thức của Stephanopoulos về các phán quyết thực tế trong [hai vụ án Carroll] và với kinh nghiệm dày dặn của mình với tư cách là một nhà báo, những tuyên bố lặp đi lặp lại của ông rằng Nguyên đơn bị kết tội hiếp dâm là sai sự thật, cố ý, ác ý và được thiết kế để gây hại”, các luật sư của Trump lập luận trong đơn khiếu nại của họ.Các luật sư của ABC News đã lập luận rằng theo nhiều tiêu chuẩn bên ngoài luật hình sự của New York, những phát hiện trong các vụ án Carroll có nghĩa là Trump thực sự đã cưỡng hiếp cô trong một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong phòng thay đồ vào những năm 1990. “Như Thẩm phán [Lewis] Kaplan đã giải thích, theo cả cách nói thông thường và nhiều bộ luật pháp lý, xâm nhập kỹ thuật số cũng là 'hiếp dâm'” (digital penetration is ‘rape), các luật sư của ABC News đã viết.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Trump cho biết ông có ý định ân xá cho "hầu hết" những kẻ bạo loạn bị buộc tội hoặc bị kết tội xông vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021, trong một trong những hành động chính thức đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông. "Nó sẽ bắt đầu trong giờ đầu tiên", Trump nói với tạp chí Time vào thứ năm, trong một cuộc phỏng vấn cho bài viết của ông với tư cách là Nhân vật của năm 2024 của ấn phẩm này. "Có thể là chín phút đầu tiên".Tổng thống đắc cử từ lâu đã thề sẽ ân xá cho những người đã tràn xuống Điện Capitol khi Quốc hội chứng nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 của đối thủ đảng Dân chủ của ông, Tổng thống Biden, mô tả họ trên đường vận động tranh cử là "tù nhân chính trị".Trong hồ sơ nộp lên tòa án, rất nhiều kẻ bạo loạn đã nói rằng họ mong đợi sự cứu trợ ngay lập tức khi Trump trở lại Bạch Ốc, với các luật sư của họ yêu cầu thẩm phán hoãn tuyên án, xét xử và các thủ tục khác khi Ngày nhậm chức đang đến gần. Các thẩm phán phần lớn đã từ chối những yêu cầu đó.Tuy nhiên, Trump vẫn còn mơ hồ về phạm vi ân xá mà ông sẽ thực hiện. Hơn 1.500 bị cáo ngày 6 tháng 1 đã bị buộc tội liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol, hành vi của họ bao gồm từ hành vi xâm phạm trái phép đến tấn công cảnh sát và âm mưu kích động chống lại chính phủ Hoa Kỳ.Các nhà lãnh đạo cấp cao của nhóm cực hữu Proud Boys và Oath Keepers, nhiều người bị kết tội kích động nổi loạn, phải đối mặt với án tù hàng thập vì vai trò của họ trong vụ bạo loạn, dẫn đến câu hỏi về việc lệnh ân xá ngày 6 tháng 1 của Trump sẽ đi xa đến đâu.⦿ ---- Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 đã được mô tả rộng rãi là một trong những cuộc thi chính trị có hậu quả quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ gần đây. Mặc dù tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao đối với một cuộc bầu cử tổng thống - gần bằng mức của năm 2020 - nhưng ước tính có gần 90 triệu người Mỹ, chiếm khoảng 36% dân số đủ điều kiện trong độ tuổi bỏ phiếu, đã không bỏ phiếu. Con số này lớn hơn số người đã bỏ phiếu cho Donald Trump hoặc Kamala Harris.Hơn một tháng sau ngày bỏ phiếu, những cử tri đủ điều kiện của Hoa Kỳ trên khắp cả nước cũng như các nơi khác trên thế giới đã liên lạc với báo The Guardian để chia sẻ lý do tại sao họ không bỏ phiếu. Hàng chục người cho biết họ đã không đi bỏ phiếu vì họ cảm thấy phiếu bầu của mình không quan trọng vì hệ thống đại cử tri đoàn, vì họ sống ở một tiểu bang xanh hoặc đỏ an toàn. Điều này bao gồm một số người vẫn đã bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử năm 2020 và 2016.Trong khi nhiều cử tri Dân chủ trước đây cho biết họ đã bỏ phiếu trắng lần này do lập trường của chiến dịch Harris về [ủng hộ] Israel hoặc vì các lý do chính sách khác, một số người trong phe này cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho phó tổng thống nếu họ sống ở một tiểu bang dao động. "Tôi không ở tiểu bang dao động, và vì đại cử tri đoàn nên phiếu bầu của tôi không được tính. Tôi có thể đã bỏ phiếu 500.000 lần và điều đó sẽ không thay đổi kết quả", một cử tri như vậy, một nhà phát triển phần mềm 60 tuổi có nguồn gốc Latino từ Boston cho biết. Ông cho biết ông cảm thấy "đau lòng" vì lập trường của Joe Biden và Harris về Gaza. "Nếu tôi ở một tiểu bang dao động, tôi sẽ luôn bỏ phiếu cho đảng Dân chủ", ông nói thêm, đồng tình với một số người khác.Một cử tri da đen 35 tuổi đến từ Portland, Oregon, làm việc tại một trạm xăng, cho biết anh không thích Kamala Harris nhưng giờ hối hận vì đã không bỏ phiếu cho bà, vì anh nghĩ Trump sẽ thua cuộc bầu cử. "Tôi đã không bỏ phiếu vào năm 2016 hoặc 2020 vì tôi cũng không thích bất kỳ ứng cử viên nào trong các cuộc bầu cử đó. Lần cuối cùng tôi bỏ phiếu là vào năm 2012, cho Obama", anh nói.⦿ ---- Lãnh đạo Cộng Hòa nói thẳng: Trump làm hại cho Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã có một cú đánh khác vào Tổng thống đắc cử Donald Trump chỉ vài ngày sau khi cảnh báo rằng đất nước "sẽ không vĩ đại trở lại" dưới sự lãnh đạo của Trump. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times được công bố hôm thứ Tư, thượng nghị sĩ Kentucky đã bày tỏ mối quan ngại của mình về bối cảnh chính trị toàn cầu rất giống với bối cảnh vào đầu Thế chiến II."Chúng ta đang sống trong một thế giới rất, rất nguy hiểm ngay lúc này, gợi nhớ đến trước Thế chiến II", McConnell chia sẻ. "Ngay cả khẩu hiệu cũng vậy. 'Nước Mỹ trên hết'. Đó là những gì họ đã nói vào những năm 30s".Là một người chỉ trích chủ nghĩa biệt lập, McConnell tiếp tục chỉ trích lập luận của Trump và phó tổng thống đắc cử JD Vance về việc cắt giảm viện trợ của Mỹ cho Ukraine, lựa chọn cách tiếp cận theo phong cách Ronald Reagan hơn đối với vị thế của Hoa Kỳ trong nền chính trị toàn cầu.McConnell tiếp tục lập luận rằng “chi phí răn đe ít hơn đáng kể so với chi phí chiến tranh” trong khi ca ngợi “quan điểm của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Dwight Eisenhower về vai trò của Hoa Kỳ trên thế giới”.Hôm thứ Bảy, McConnell đã chỉ trích Trump trong bài phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Quốc gia Reagan, nơi ông nhận được “sự hoan nghênh nhiệt liệt” theo Politico. “Trong đảng mà Ronald Reagan từng lãnh đạo rất tài giỏi, ngày càng có xu hướng cho rằng kiểu lãnh đạo toàn cầu mà ông ấy mô phỏng không còn phù hợp với nước Mỹ nữa”, McConnell nói vào tối thứ Bảy.“Nhưng hãy nói rõ ràng: Nước Mỹ sẽ không vĩ đại trở lại bởi những người bằng lòng quản lý sự suy thoái của chúng ta”, ông nói thêm, ám chỉ đến khẩu hiệu của Trump. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (R-Ky.) nói rằng chiến thắng của Trump đã đưa người Mỹ vào "một thế giới rất, rất nguy hiểm", nhấn mạnh rằng ông [McConnell] có kế hoạch dành hai năm cuối cùng của mình tại Thượng viện để chống lại chủ nghĩa cô lập đang gia tăng do Trump thúc đẩy trong Cộng .⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tiết lộ rằng đảng Cộng hòa sẽ nỗ lực "loại bỏ Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày" (DST: Daylight Saving Time) và tiếp tục mô tả nó là "rất tốn kém cho quốc gia". Hiện tại, chỉ có hai tiểu bang của Hoa Kỳ không áp dụng DST là Arizona và Hawaii. Ngoài ra, DST không được áp dụng tại các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ là Samoa thuộc Mỹ, Guam, Quần đảo Bắc Mariana, Puerto Rico và Quần đảo Virgin. Tình hình hiện nay mỗi năm đổi giờ hai lần làm nước Mỹ gặp nhiều bất tiện và tốn kém.⦿ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người đại diện cho San Francisco tại Quốc hội, đã nhập viện tại Luxembourg do bị thương trong chuyến công du chính thức ra nước ngoài, văn phòng của bà cho biết hôm thứ Sáu. "Trong khi đi cùng phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội tại Luxembourg để kỷ niệm 80 năm Trận Bulge, Chủ tịch danh dự Nancy Pelosi đã bị thương và đã được đưa vào bệnh viện để đánh giá", người phát ngôn của Pelosi, Ian Krager cho biết trong một tuyên bố. "Chủ tịch danh dự Pelosi hiện đang được các bác sĩ và chuyên gia y tế điều trị rất tốt".Theo tuyên bố, Pelosi đang làm việc tại bệnh viện và mong sớm được trở về nhà. Tuyên bố không nêu rõ bà bị thương như thế nào, nhưng một người quen thuộc với vụ việc cho biết Pelosi đã vấp ngã khi đang tham gia một sự kiện với các thành viên khác của Quốc hội. Người này yêu cầu giấu tên để thảo luận về vụ ngã vì họ không được phép nói về vấn đề này trước công chúng.⦿ ---- Một Dân biểu tiểu bang West Virginia mới nhậm chức đã bị bắt vào thứ năm sau khi bị cáo buộc đe dọa giết các nhà lập pháp tiểu bang khác. Joseph de Soto, người được bầu vào tháng 11 để làm Dân biểu tại Hạ viện West Virginia, đã bị cảnh sát bắt giữ vào sáng sớm thứ năm sau khi cuộc điều tra cho thấy ông "đã đưa ra một số lời đe dọa/đe dọa nhằm vào các quan chức chính phủ", Trung úy Cảnh sát Tiểu bang West Virginia Leslie T. Goldie Jr. cho biết trong một tuyên bố.Ông bị buộc tội một tội danh đe dọa hành vi khủng bố, một trọng tội và số tiền bảo lãnh được ấn định là 300.000 đô la. Một nhân chứng đã nói với cảnh sát vào thứ tư rằng de Soto đã rất tức giận sau một cuộc họp gần đây, nơi các nhà lập pháp tiểu bang của Đảng Cộng hòa thảo luận về việc có nên trục xuất ông khỏi nhóm họp kín hay không, theo một khiếu nại được chia sẻ với NBC News bởi một viên chức của Ủy ban Quận Berkley.Không rõ điều gì đã thúc đẩy cuộc thảo luận và de Soto vẫn chưa tuyên thệ nhậm chức. De Soto đã được bầu làm đảng viên Cộng hòa nhưng văn phòng thư ký tiểu bang West Virginia đã xác nhận với NBC News vào thứ Sáu rằng ông đã chuyển đảng của mình vào thứ Tư sang Đảng Dân chủ.⦿ ---- Các thành viên Ủy ban Hạ viện đang thúc giục các giám đốc điều hành cấp cao của Apple và Google chuẩn bị tuân thủ luật có thể khiến TikTok phải đối mặt với lệnh cấm có hiệu lực tại Hoa Kỳ vào tháng tới. Các lá thư đã được gửi hôm thứ Sáu tới Tổng giám đốc điều hành Apple Tim Cook và Tổng giám đốc điều hành Alphabet Sundar Pichai từ các Dân biểu John Moolenaar (Đảng Cộng hòa-Mich.) và Raja Krishnamoorthi (Đảng Dân chủ-Ill.) của Ủy ban Chọn lọc về Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhắc nhở họ về trách nhiệm của mình với tư cách là nhà điều hành cửa hàng ứng dụng.Các nhà lập pháp đang nhắc đến quyết định của Tòa kháng án Hoa Kỳ tại Washington, D.C. vào tuần trước về việc duy trì luật yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải thoái vốn khỏi TikTok trước ngày 19 tháng 1/2025. Nếu ByteDance không bán TikTok trước ngày đó, theo luật, Apple và Google sẽ phải đảm bảo rằng các nền tảng của họ không còn hỗ trợ ứng dụng TikTok tại Hoa Kỳ, theo các nhà lập pháp viết.

Họ cũng đã gửi một lá thư cho Tổng giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew, xem xét lại quyết định của tòa án. Họ cho biết kể từ khi Tổng thống Joe Biden thông qua luật TikTok ban đầu vào tháng 4/2024, "Quốc hội đã cung cấp đủ thời gian để TikTok thực hiện các bước cần thiết để tuân thủ luật".

.

⦿ ---- Giá trị tài sản ròng của người đàn ông giàu nhất thế giới, Elon Musk, đã vượt mốc 430 tỷ đô la vào thứ sáu, theo Danh sách tỷ phú thời gian thực của Forbes. Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX được cho là có giá trị tài sản ròng là 433 tỷ đô la. Đầu tuần này, ông đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử có tài sản vượt mốc 400 tỷ đô la sau khi SpaceX và các nhà đầu tư của công ty đồng ý mua tới 1,25 tỷ đô la cổ phiếu nội bộ và Tesla đạt mức cao nhất mọi thời đại. Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đứng thứ hai trong danh sách tỷ phú, với giá trị tài sản ròng là 240,7 tỷ đô la.

.

⦿ ---- Một người đàn ông New York đã tử vong sau khi một chiếc máy bay nhỏ đâm vào dải phân cách của Xa lộ Liên tiểu bang 684 tại Greenwich, gần biên giới New York, vào đêm Thứ Năm và phi công bị thương nhẹ, theo cảnh sát tiểu bang Connecticut. Cảnh sát tiểu bang đã phản ứng với đường cao tốc, giữa lối ra 2 và 3, vào khoảng 7:54 tối và họ tìm thấy một phi công và một hành khách trên máy bay.

.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB), chiếc máy bay một động cơ đang cố hạ cánh xuống Sân bay Quận Westchester sau khi động cơ bị hỏng, nhưng không hạ cánh được và đâm xuống đường cao tốc. Hành khách, Jacob Yankele Friedman, 32 tuổi, đến từ Monsey, New York, đã tử vong tại hiện trường.

.

Phi công, một cư dân 26 tuổi của Linden, New Jersey, đã được đưa đến bệnh viện ở New York để điều trị các vết thương nhẹ. Cục Hàng không Liên bang, NTSB, Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan Sân bay Connecticut đều đã được thông báo và NTSB đang điều tra vụ tai nạn.

.

⦿ ---- Ngày càng có nhiều người — nhiều người trong số họ là người già và vô gia cư — chết cóng trong mùa đông. Hạ thân nhiệt do tiếp xúc với nhiệt độ lạnh là nguyên nhân cơ bản hoặc góp phần gây tử vong cho 166 người California vào năm ngoái, tăng gấp đôi so với một thập niên trước, theo dữ liệu giấy chứng tử tạm thời từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Tỷ lệ tử vong theo độ tuổi là 3,7 ca tử vong trên một triệu cư dân vào năm 2023 là cao nhất trong tiểu bang trong ít nhất 25 năm.

.

Số ca tử vong do hạ thân nhiệt cũng tăng trên toàn quốc, với khoảng 2.520 người Mỹ tử vong vào năm ngoái, tăng khoảng 35% so với năm 2014, theo dữ liệu tạm thời của CDC. Thậm chí còn tệ hơn vào năm 2022: 3.500 ca tử vong do hạ thân nhiệt, nhiều ca trong số đó xảy ra trong các trận bão mùa đông khắc nghiệt trên khắp cả nước vào tháng 1 và tháng 12.

.

Theo Sở Thông tin và Tiếp cận Chăm sóc Sức khỏe California, người vô gia cư chiếm 18% số ca nhập viện và đến phòng cấp cứu liên quan đến tình trạng hạ thân nhiệt từ năm 2019 đến năm 2023. Người California vô gia cư chiếm gần 0,5% dân số của tiểu bang, cho thấy họ có khả năng phải nhập viện vì tình trạng hạ thân nhiệt cao gấp 40 lần so với những người khác. Dữ liệu liên bang cho thấy hơn 2/3 trong số 181.000 người vô gia cư của tiểu bang không có nơi trú ẩn.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Lính cứu hỏa tiếp tục tiến triển trong vụ cháy Franklin Fire ở Malibu, hiện đã được khống chế 30% sau khi thiêu rụi hơn 4.000 mẫu Anh. Một số lệnh sơ tán đã được dỡ bỏ. Vụ cháy Franklin Fire bắt đầu vào đêm Thứ Hai và kể từ đó đã thiêu rụi 4.037 mẫu Anh, phá hủy 12 công trình bao gồm sáu ngôi nhà và làm hư hại 11 công trình bao gồm 10 ngôi nhà.

.

Hơn 3.700 người hiện đã được phép trở về nhà sau nhiều ngày sơ tán. Trong khi đó, 1.600 người khác vẫn chưa được về nhà. "Chúng tôi đã trở về nhà vào hôm qua, ngôi nhà của chúng tôi vẫn an toàn, chúng tôi chỉ kiệt sức và hiện đang bị PTSD vì điều này khiến chúng tôi nhớ lại năm 2018" Cheryl Rivin, một cư dân Malibu, cho biết.

Năm 2018, vụ cháy Woolsey đã thiêu rụi gần 100.000 mẫu Anh ở Quận Los Angeles và Quận Ventura, bao gồm cả Malibu. Vụ hỏa hoạn đã giết chết ba người và phá hủy hơn 400 ngôi nhà gia đình và 670 công trình.

.

⦿ ---- HỎI 1: Nha sĩ sẽ thất nghiệp vì sắp có thuốc mọc răng?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Những người bị mất răng có thể mọc răng mới, các nha sĩ Nhật Bản cho biết đang thử nghiệm một loại thuốc tiên phong mà họ hy vọng sẽ thay thế răng giả và cấy ghép.

Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2024-12-japanese-drug-regrow-teeth.html

.

⦿ ---- HỎI 2: Hít thở khí trời ô nhiễm sẽ làm tăng cơ nguy chết vì nghẽn máu?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng việc tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông ở tĩnh mạch sâu, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm tử vong. Nghiên cứu toàn diện nhất của Hoa Kỳ báo cáo về mối liên hệ này với ba loại chất gây ô nhiễm không khí đã được công bố vào thứ năm trên tạp chí Blood, một ấn phẩm của Hiệp hội Huyết học Hoa Kỳ.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/12/12/blood-clots-air-pollution-study/5191733950255/

.

.