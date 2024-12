Email Pete Hegseth, Ứng Viên Bộ Trưởng Quốc Phòng Của Trump, Nhận Được Từ Mẹ Của Mình

Việc Trump đề cử Pete Hegseth làm Bộ trưởng Quốc phòng đã khiến nhiều người bất ngờ và lo lắng. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề cử người dẫn chương trình Fox News, Pete Hegseth, làm Bộ trưởng Quốc phòng. Thông tin về sự lựa chọn này đã khiến nhiều người ở Washington ngỡ ngàng và lo lắng, bởi Hegseth còn quá “non” trong kinh nghiệm ứng phó với các tình huống quốc tế để có thể tiếp quản quân đội Hoa Kỳ – lực lượng quân sự lớn nhất và hùng mạnh nhất thế giới.

Thông thường, vị trí Bộ trưởng Quốc phòng cần một người có kinh nghiệm dày dặn và đã trải qua nhiều thử thách trong các tình huống toàn cầu. Tuy nhiên, Trump lại bỏ qua những ứng viên nổi bật có nhiều kinh nghiệm về an ninh quốc gia và lựa chọn thiếu tá trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Pete Hegseth, nổi tiếng trong cộng đồng bảo thủ qua chương trình “Fox & Friends Weekend” của Fox News Channel.

Hơn nữa, Hegseth có quan điểm cứng rắn về các vấn đề xã hội và chính trị, điều này có thể tác động lớn đến quân đội Hoa Kỳ. Hegseth đã thể hiện rõ quan điểm của mình về một số vấn đề quan trọng trong chương trình truyền hình và các cuộc phỏng vấn, như là phản đối các chương trình “woke” (các chính sách của Đảng Dân chủ bị chế nhạo là quá mức). Ông này cũng tỏ ra hoài nghi về vai trò của phụ nữ trong các chiến dịch quân sự, và ủng hộ việc ân xá cho những quân nhân bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Dưới đây là nội dung của email mà Penelope Hegseth, mẹ của Pete, đã gửi cho con trai vào ngày 30 tháng 4 năm 2018. Email này được đăng trên tờ The New York Times, đã bỏ bớt có một câu vì lý do riêng tư.

“Con trai yêu quý,

Mẹ đã cố giữ im lặng về tính cách và hành vi của con trong suốt thời gian qua, nhưng sau khi nghe cách con đối xử với Samantha hôm nay, mẹ không thể im lặng thêm được nữa. Là một người phụ nữ và là mẹ của con, mẹ cảm thấy mình phải lên tiếng.

Con là kẻ lạm dụng phụ nữ – đó là một sự thật xấu xí mà mẹ không thể phủ nhận. Và mẹ không tôn trọng những người đàn ông xem thường phụ nữ, dối trá, lươn lẹo, trăng hoa và lợi dụng phụ nữ để thỏa mãn cái tôi và quyền lực của bản thân mình. Con chính là một kẻ như thế (và đã như thế suốt nhiều năm qua), và là mẹ của con, mẹ cảm thấy rất đau lòng và xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng đó là sự thật đáng buồn.

Mẹ không phải là một thánh nhân, cũng từng phạm sai lầm… nên khỏi lôi những khuyết điểm và sai lầm của mẹ ra để cãi lại. Mẹ không thể mắt nhắm mắt mở trước những tội tình con đã gây ra bấy lâu (ba hoa, ngoại tình, phản bội, xem thường, miệt thị phụ nữ).

Sam là một người mẹ tốt và là người tử tế (dù phải chịu đựng đủ điều mà con gây ra), và mẹ biết trong thâm tâm con cũng biết điều đó. Việc con một hai gán cho con bé cái mác “không ổn định” (unstable) chỉ vì lợi ích của bản thân là một hành động hèn hạ và xúc phạm người khác. Con có còn chút lương tâm nào không? Con bé đâu có cầu xin con và cũng chẳng làm gì sai để bị đối xử như vậy. Cả Meredith cũng thế.

Mẹ biết con nghĩ đây là một cuộc thi thố và rằng chúng ta đã chọn đứng về phía con bé… nhưng không phải vậy… chúng ta đứng về phía cái thiện, và đó không phải là con. (Cứ gọi mẹ là tự cao tự đại đi, mẹ không quan tâm).

Đừng bao giờ chạy đến chỗ con bé và kêu ca về những chuyện chúng ta đã nói với nhau… chỉ có con nít mới hay làm vậy. Mẹ mong sao có ai đó (ước gì đó là một người đàn ông mạnh mẽ) đứng ra lên án những chuyện ỷ thế hiếp người của con, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Cả nhà vẫn thương con, nhưng chúng ta rất đau lòng trước cách cư xử kém cỏi và thiếu đạo đức của con. Mẹ không muốn phải viết những email như thế này và chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải làm vậy. Nếu email này khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con ta càng tồi tệ hơn thì mẹ cũng chấp nhận, vì ít nhất mẹ đã nói ra hết những điều giữ trong lòng. [Phần này bị cắt bớt vì lý do riêng tư].

Và sự thật là, chúng ta vẫn đang cầu nguyện cho con (con không xứng được biết chúng ta cầu nguyện những gì, nên đừng có cố nghĩ ra những lời mỉa mai, châm biếm để đáp trả).

Mẹ không muốn tranh luận thêm với con nữa. Mẹ quá rành là con sẽ tìm mọi cách bóp méo mọi lời mẹ nói. Nhưng… thay mặt tất cả những cô gái (mẹ biết là có rất nhiều) mà con đã lạm dụng theo cách nào đó, mẹ muốn nói với con là… hãy tự nhìn nhận lại bản thân và tìm sự giúp đỡ…

Mẹ của con.”

