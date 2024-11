- Chile: Trưởng đoàn Cận vệ của Chủ tịch Nước VN Lương Cường, tự khỏa thân 95%, gạ 1 nữ nhân viên khách sạn Chile lên giường mát xa, bị bắt, ra tòa, trục xuất về VN. - TIN VN. Trường Đại học Kinh Bắc cấp ra 160 bằng đại học bất hợp pháp. - Cộng hòa dự đoán sẽ nắm đa số Hạ viện

Hình chụp từ YouTube hình ảnh ở tòa Chile, Lai Dac Tuan (59 tuổi) là Trưởng đoàn cận vệ của Chủ Tịch Nước Lương Cường, sau khi bị an ninh Chile bắt đã ra tòa, và bị truc xuất về VN vì trong đêm Chủ Nhật 10/11/2024 đã lạm dụng tình dục nữ nhân viên khách sạn người Chile.

- TIN VN. Trường Đại học Kinh Bắc cấp ra 160 bằng đại học bất hợp pháp.

- Cộng hòa dự đoán sẽ nắm đa số Hạ viện

- Ba công ty cảnh báo tăng giá, nếu Trump dựng rào thuế quan với hàng như đã hứa:

- TNS Tom Cotton sẽ giữ chức chủ tịch Ủy ban Tình báo Chọn lọc của Thượng viện thay TNS Marco Rubio (sẽ giữ chức Ngoại Trưởng)

- Trump sẽ đề cử Thống đốc South Dakota Kristi Noem vào vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa

- Trump gặp Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel bàn về Trung Đông

- Melania Trump sẽ không theo Trump vào Bạch Ốc ngày mai, dù có Thư mời của Đệ nhất phu nhân Jill Biden

- Sử gia David Nasaw: Elon Musk sẽ bị Trump đẩy ra rìa

- Trump cử DB Mike Waltz làm cố vấn an ninh quốc gia

- Lee Zeldin, người được Trump cử làm giám đốc Bảo vệ Môi trường (EPA), tuyên bố Mỹ sẽ thống trị về năng lượng, hồi phục ngành xe hơi

- Thomas Homan, "ông trùm biên giới" mới được Trump bổ nhiệm, cam kết sẽ trục xuất ào ạt

- Trump sẽ bổ nhiệm Stephen Miller làm phó chánh văn phòng phụ trách chính sách

- Người dẫn chương trình CNN Chris Wallace rời công việc lương 7 hàng số để sẽ làm đài podcast riêng

- Cổ phiếu Shopify Inc. tăng 14%

- Home Depot doanh số quý 3 đạt 40,2 tỷ đô, tăng 6,6%

- Hãng dược AstraZeneca quý 3 có doanh thu tăng 21%

- Đụng xe rồi bỏ chạy ở Chu Hải (Zhuhai), TQ, làm 35 người chết và 43 người khác bị thương

- LHQ kêu gọi các nước phát triển "tăng gấp đôi nguồn tài chính thích ứng" để bảo vệ những nhóm dân số dễ bị hại vì khủng hoảng khí hậu.

- Lebanon: Israel yêu cầu di tản cư dân 11 tòa nhà

- Yuichiro Tamaki, người đứng đầu đảng đối lập Nhật Bản, thú nhận rằng 1 bài báo viết đúng vụ ông dan díu ngoài luồng với 1 cô người mẫu

- Thái Lan tăng tốc du lịch, hy vọng sòng bạc và các hoạt động liên quan sẽ mời du khách ngoại vào

- Haiti: nổ súng trên 1 máy bay chở khách trên bầu trời thủ đô làm 1 tiếp viên hàng không bị thương và khiến các hãng hàng không phải hủy các chuyến bay

- Southwest Airlines dự tính sa thải 2.000 người

- Amazon xác nhận dữ liệu nhân viên đã bị trộm sau một "sự trục trặc bảo mật"

- Tiểu bang từ thiện nhiều nhất: 1. Wyoming; 2. Utah; 3. Minnesota; 4. Maine; 5. Delaware; 6. Maryland; 7. Oregon; 8. Colorado; 9. Pennsylvania; 10. Nebraska.

- Tiểu bang ít từ thiện nhất: 41. Hawaii; 42. Alabama; 43. Florida; 44. West Virginia; 45. Louisiana; 46. Mississippi; 47. Rhode Island; 48. Nevada; 49. Arizona; 50. New Mexico.

- Nhật Bản: Một bé trai Việt Nam 5 tuổi chết sau khi 1 xe hơi đụng 1 xe cần cẩu

- North Carolina: Jovi Nguyen bị 1 cảnh sát bắn 3 phát và bị cáo buộc là đã trốn và dùng xe làm vũ khí tấn công

- HỎI 1: Thể dục, hoạt động thể chất cao điểm vào cả buổi sáng và buổi tối, khoảng 8 giờ sáng và 6 giờ chiều, giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng (colorectal cancer) thấp hơn 11%? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chết vì bệnh tim do mập phì tăng gần 3 lần trong 20 năm qua? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-12/11/2024) ⦿ ---- Cổ phiếu được niêm yết tại Hoa Kỳ của Shopify Inc. đã tăng hơn 14% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sáng thứ Ba sau khi vượt quá kỳ vọng trong báo cáo quý 3 của công ty. Doanh thu của công ty thương mại toàn cầu trong quý này đạt 2,16 tỷ đô la, vượt qua mức dự kiến ​​là 2,12 tỷ đô la. Thu nhập ròng đạt 828 triệu đô la, cải thiện so với mức 718 triệu đô la cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt kỳ vọng ở mức 0,78 đô la. Công ty cũng đưa ra triển vọng tích cực cho quý 4, dự đoán "doanh thu sẽ tăng trưởng ở mức từ giữa đến cao 20s phần trăm so với cùng kỳ năm trước". Cổ phiếu của công ty đã tăng 14,28% lên mức 102,84 đô la một cổ phiếu vào lúc 7:29 sáng theo giờ miền Đông.

⦿ ---- Home Depot Inc. đã tiết lộ hôm thứ Ba rằng doanh số bán hàng của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 đạt 40,2 tỷ đô la, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Con số này vượt qua ước tính của thị trường. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 29 tháng 10, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập ròng giảm 4,3% xuống còn 3,6 tỷ đô la, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu giảm 3,7% xuống còn 3,67 đô la. Thu nhập hoạt động trong quý được báo cáo đã giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 5,4 tỷ đô la. Cổ phiếu của công ty đã tăng 2,01% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau báo cáo và được bán với giá 416,48 đô la một cổ phiếu.

⦿ ---- Hãng dược AstraZeneca plc đã chia sẻ vào thứ Ba rằng trong quý 3 năm tài chính 2024, tổng doanh thu của công ty đã tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và đạt 13,5 tỷ đô la. Trên cơ sở hàng năm, thu nhập cốt lõi trên mỗi cổ phiếu tăng 27%, đạt 2,08 đô la, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 18% lên 2,1 tỷ đô la. Trong chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9, so với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu tăng 19% lên 39,1 tỷ đô la, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 21% lên 3,57 đô la và lợi nhuận hoạt động tăng vọt 23% lên 7,9 tỷ đô la.

"Công ty chúng tôi đã tiếp tục trên quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ trong chín tháng đầu năm 2024. Tổng doanh thu và EPS cốt lõi lần lượt tăng 21% và 27% trong quý 3, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại thuốc của chúng tôi trên toàn bộ lĩnh vực Ung thư, Dược phẩm sinh học và Bệnh hiếm gặp và hỗ trợ việc nâng cấp hướng dẫn cho cả năm 2024 của chúng tôi", theo CEO Pascal Soriot cho biết.

⦿ ---- Một vụ đụng xe rồi bỏ chạy ở Chu Hải (Zhuhai), Trung Quốc, đã khiến 35 người chết và 43 người khác bị thương gần một cơ sở thể thao, theo tuyên bố của cảnh sát. Chính quyền đã bắt 1 nghi phạm nam 62 tuổi, người bị cáo buộc cố tình lái xe đâm vào đám đông đang tập thể dục tại trung tâm thể thao nằm ở thành phố phía nam Trung Quốc. Vụ này xảy ra vào đêm trước một cuộc triển lãm hàng không quan trọng.

Báo cáo của cảnh sát cho biết thủ phạm, Fan Mou, đã bị phát hiện trong xe của y đang tự gây thương tích bằng dao. Chính quyền lưu ý rằng do bị thương ở cổ, y đã hôn mê. Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy hành động của y xuất phát từ sự bất mãn với thỏa thuận ly hôn.

⦿ ---- Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia phát triển "tăng gấp đôi nguồn tài chính thích ứng lên ít nhất 40 tỷ đô la một năm vào năm 2025" để bảo vệ những nhóm dân số dễ bị tổn thương khỏi cuộc khủng hoảng khí hậu.

Trong bài phát biểu tại hội nghị COP29 hôm thứ Ba, ông đã cảnh báo rằng khoảng cách tài chính giữa nhu cầu và các khoản đầu tư hiện tại nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu có thể lên tới 359 tỷ đô la hàng năm vào năm 2030, lưu ý rằng khoản thiếu hụt này "không chỉ là vấn đề về bảng cân đối kế toán" mà còn là số người mất đi và sự thụt lùi trong phát triển. "Các quốc gia đang phát triển mong muốn hành động đang phải đối mặt với nhiều trở ngại như tài chính công khan hiếm, chi phí vốn tăng cao, thảm họa khí hậu nghiêm trọng và việc trả nợ ngốn hết tiền", ông đề cập.

⦿ ---- Chile: Trưởng đoàn Cận vệ của Chủ tịch Nước VN Lương Cường, tự khỏa thân 95%, gạ 1 nữ nhân viên khách sạn Chile lên giường mát xa, bị bắt, ra tòa, trục xuất về VN. Không báo nào trong Việt Nam đăng, nhưng các báo Chile đều rầm rộ loan tin. Bộ Ngoại giao Chile cho biết, trong đêm Chủ nhật ngày 10 tháng 11/2024, một thành viên lực lượng an ninh của phái đoàn Việt Nam đang thăm chính thức nước Chile đã bị một nữ công dân Chile cáo buộc lạm dụng tình dục. Người này sau đó bị an ninh Chile bắt giữ. Bản tin bằng tiếng Tây Ban Nha của Bộ Ngoại giao Chile được dịch qua Google cho biết Bộ sẽ hợp tác với các cơ quan thích nghi nếu cần thiết.

Trong khi đó, bản tin AP cho biết rằng hệ thống tư pháp Chile hôm thứ Hai xác định rằng Chile đã trục xuất một thành viên trong phái đoàn của Chủ tịch Nước Việt Nam đang thăm chính thức Chile. Quan chức bị trục xuất vì gạ gẫm sex sẽ không được phép nhập cảnh lại trong ít nhất hai năm. Bộ Ngoại giao Chile vài giờ trước đó đưa tin cảnh sát Chile đã bắt “một quan chức an ninh của phái đoàn Việt Nam” sau khi người này bị một nữ công dân Chile cáo buộc lạm dụng tình dục.

Hình chụp từ YouTube hình ảnh ở tòa Chile, Lai Dac Tuan (59 tuổi) là Trưởng đoàn cận vệ của Chủ Tịch Nước Lương Cường, sau khi bị an ninh Chile bắt đã ra tòa, và bị truc xuất về VN vì trong đêm Chủ Nhật 10/11/2024 đã lạm dụng tình dục nữ nhân viên khách sạn người Chile.

Vào buổi chiều, người cận vệ của Chủ Tịch Nước Lương Cường đã ra đến tòa ở Santiago và được thả theo một loạt biện pháp phòng ngừa, bao gồm cả việc rời Chile trong vài giờ tới và bị cấm quay trở lại trong hai năm tới. Tương tự như vậy, quan chức này bị cấm bất kỳ hình thức liên lạc nào với nạn nhân.

Công tố viên chịu trách nhiệm về vụ án, Félix Rojas, giải thích với các nhà báo rằng thỏa thuận đạt được với sự đồng ý của người khiếu nại và luật pháp Chile đưa ra “các giải pháp thay thế” cho “các trường hợp cụ thể” về tội lạm dụng tình dục được coi là ít nghiêm trọng hơn. Ông nói: “Trong trường hợp này, pháp luật cho phép đưa ra giải pháp thay thế này do hình phạt của tội phạm và cũng do không có hồ sơ”.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Alberto van Klaveren nói với báo chí rằng người đồng cấp Việt Nam đã xin lỗi về tình hình này và cho biết “Việt Nam đã đề nghị hợp tác đầy đủ để làm rõ vụ việc này”.

Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường đang có mặt tại quốc gia Nam Mỹ này trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhằm tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa giữa hai nước, đánh dấu chuyến đi đầu tiên tới Chile của một nguyên thủ quốc gia Việt Nam kể từ năm 2009, khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Chile.

Sáng Thứ Hai 11/11/2024, Lương Cường đã được người đồng cấp Chile Gabriel Boric tiếp đón tại Cung điện La Moneda, nơi cả hai gặp và ký các thỏa thuận hợp tác song phương về nông nghiệp, quốc phòng, văn hóa và xúc tiến xuất khẩu. Tổng thống Chile lưu ý, chuyến đi của Lương Cường và phái đoàn tới quốc gia Nam Mỹ này “tái khẳng định những ưu tiên chiến lược của Chile nhằm xích lại gần nhau hơn và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với châu Á”.

Việt Nam là đối tác thương mại đầu tiên của Chile trong số các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và chỉ tính riêng nửa đầu năm 2024, thương mại giữa hai nước đạt 803,6 triệu USD.

Bản tin Đài Á Châu Tự Do RFA ghi nhận rằng: "Trong bản tin trên kênh Youtube 24 Horas - TVN Chile (24 giờ - TVN Chile) cho thấy, sau phán quyết của tòa án Chile người cận vệ của Chủ tịch nước Lương Cường bịt khẩu trang và đi ra thang máy trong vòng vây của báo giới. Một phóng viên hỏi ông này bằng tiếng Anh: "Ông có biết nói tiếng Anh không?"

"No, no", người đàn ông Việt Nam trả lời. Phóng viên khẳng định ông này có thể nói tiếng Anh nhưng người đàn ông lẩn tránh và rời đi."

Đài YouTube này ở đây, quan chức cận vệ Lương Cường mang khẩu trang ở tòa:



https://www.youtube.com/watch?v=xGp5XqgLMkI

Đài RFA cũng ghi nhận: "Trong khi cả nhật báo La Tercera, hãng tin AP và CNN Chile đều không nêu danh tính của người cận vệ, tuy nhiên, đài phát thanh Cooperativa đăng tải hình ảnh và nêu rõ thủ phạm trong vụ việc là Lai Dac Tuan (tiếng Việt không dấu). Ông Javier Olivares A, cựu thông tín viên nước ngoài của đài truyền hình Univision nói tiếng Tây Ban Nha của Mỹ cũng viết trên mạng xã hội X thông tin về vụ việc và hình ảnh người đàn ông được cho là Lai Dac Tuan (59 tuổi)."

Bản tin BBC tiếng Việt ghi nhận: "Hàng loạt trang báo tiếng Tây Ban Nha ở Chile đã viết bài tường thuật rất đậm về vụ việc. Theo đó, nhân vật bị cáo buộc lạm dụng tình dục tên là Lai Dac Tuan (tiếng Việt không dấu), 59 tuổi, trưởng đội an ninh bảo vệ chuyến công du của Chủ tịch nước Lương Cường. Theo tìm hiểu của BBC News Tiếng Việt, ông này là một cán bộ sĩ quan tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ...

Báo Las Últimas Noticias tiếng Tây Ban Nha tường thuật lại vụ việc như sau: Sự việc xảy ra vào tối Chủ nhật 10/11 tại khách sạn Sheraton, nơi đoàn đại biểu Việt Nam tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường trong chuyến thăm chính thức Chile lưu trú. Nạn nhân là nhân viên khách sạn cho biết viên sĩ quan an ninh của Việt Nam đã yêu cầu cô mang đồ uống lên phòng. Khi cô đến, ông này đang mặc đồ lót và đóng cửa lại rồi ra hiệu yêu cầu cô mát xa. Sau đó, nữ nhân viên này đã tố cáo vụ việc lên cảnh sát và nghi phạm đã bị bắt giam ngay trong đêm Chủ nhật 10/11."

⦿ ---- TIN VN. Trường Đại học Kinh Bắc cấp ra 160 bằng đại học bất hợp pháp. Theo Báo Lao Động. Việc 160 bằng đại học bất hợp pháp, được cấp từ Trường Đại học Kinh Bắc đang làm xôn xao dư luận là chuyện thật nhưng nghe cứ như đùa. Trường Đại học Kinh Bắc - một đại học tư thục trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - vừa phát ra thông báo trên website chính thức của nhà trường, khuyến cáo về việc 160 văn bằng tốt nghiệp đại học của sinh viên do ông Phạm Ngọc Trúc ký, cấp ngày 2.11 không đúng thẩm quyền nên đây là bằng bất hợp pháp. Đồng thời, khuyến cáo các nhà tuyển dụng, sinh viên đã được nhận những văn bằng tốt nghiệp trên để tránh những rủi ro và hậu quả pháp lý xấu sẽ xảy ra do người ký, cấp không đúng thẩm quyền và có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn.

⦿ ---- Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào tài sản của Hezbollah đã bắt đầu ngay sau lệnh sơ tán do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ban hành. Người phát ngôn tiếng Ả Rập của IDF, Đại tá Avichay Adraee, đã đăng một cảnh báo trên trang mạng xã hội X yêu cầu sơ tán gần 11 tòa nhà đến ít nhất 500 mét từ các địa điểm ném bom được chỉ định trên bản đồ có trong bài đăng. Trước đó, một máy bay không người lái của Hezbollah đã tấn công một căn cứ hậu cần của IDF ở phía đông Nahariya.

⦿ ---- Đảng Cộng hòa được dự đoán sẽ giữ quyền kiểm soát Hạ viện, trao cho đảng này toàn quyền kiểm soát Washington khi Tổng thống đắc cử Trump trở lại Bạch Ốc vào tháng 1/2025. Kết quả là một chiến thắng lớn cho Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.), người đã vươn lên từ chỗ vô danh để lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện không chỉ về mặt lập pháp mà còn đóng vai trò lớn trong cơ sở hạ tầng chiến dịch của đảng này.

Đảng Cộng hòa đã cứu một số đương nhiệm dễ bị tổn thương nhất của họ, như Dân biểu Don Bacon (R-Neb.) và David Valadao (R-Calif.), đồng thời đánh bại một số đương nhiệm Dân chủ dễ bị tổn thương. Dân biểu Ryan Mackenzie (R-Pa.) đã hạ bệ Dân biểu Susan Wild (D-Pa.), trong khi doanh nhân Rob Bresnahan đánh bại Dân biểu Matt Cartwright (D-Pa.).

Sự phân chia cuối cùng của Hạ viện vẫn chưa chắc chắn, vì các lá phiếu vẫn đang được kiểm đếm cho một số cuộc đua ở California. Nhưng đảng Cộng hòa dự kiến ​​sẽ có thêm một đa số mong manh nữa khi bước vào Quốc hội mới. Những con số chính xác đó sẽ rất quan trọng đối với tương lai chính trị của Johnson, đối với những chính sách mà đảng Cộng hòa có thể ban hành và cách thức hoạt động của Hạ viện — hoặc không hoạt động.

⦿ ---- Nhiều công ty đưa ra cảnh báo về kế hoạch tăng giá, nếu Trump dựng rào thuế quan đối với hàng nhập cảng. Trong chiến dịch tranh cử, Trump đã đề xuất mức thuế 60% đối với hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc cùng với mức thuế 10% đến 20% đối với hàng hóa nhập từ các quốc gia khác. Mặc dù tổng thống đắc cử có thể chọn không áp dụng mức thuế đó sau khi nhậm chức, các nhà kinh tế và thị trường đã dự đoán rằng các đề xuất của Trump sẽ làm tăng lạm phát và buộc Cục Dự trữ Liên bang phải tăng lãi suất.

Một số công ty đã bắt đầu phản ứng với chiến thắng trong cuộc bầu cử của Trump và những tác động mà đề xuất thuế quan của ông sẽ gây ra đối với chi phí hàng hóa của họ. Các giám đốc điều hành đã nói với các nhà phân tích trong các cuộc gọi thu nhập rằng sẽ rất khó để duy trì mức giá hiện tại theo mức thuế quan rộng rãi của Trump.

Các công ty khác vẫn đang chờ thêm thông tin từ tổng thống đắc cử. Tarang Amin, Tổng quản trị của hãng ELF Beauty, nói với Business Insider rằng công ty trước tiên phải xem chính sách mà Trump ban hành trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với giá cả và một chính sách mới sẽ không ảnh hưởng đến doanh nghiệp cho đến sau năm tài chính 2025.

"Chúng tôi không thích thuế quan vì đó là thuế đánh vào người dân Mỹ", Amin nói, đồng thời cho biết thêm rằng công ty đã phải chịu mức thuế 25% kể từ năm 2019 do các chính sách từ nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. "Và vào thời điểm đó", ông nói, "chúng tôi đã sử dụng mọi đòn bẩy có thể để giảm thiểu tác động đến công ty và cộng đồng của chúng tôi".

Trump trước đây đã nói rằng các đề xuất của ông sẽ không ảnh hưởng đến giá hàng hóa của Hoa Kỳ. "Tôi sẽ áp thuế đối với các quốc gia khác nhập cảng vào đất nước chúng tôi và điều đó không liên quan gì đến thuế đối với chúng tôi. Đó là thuế đối với một quốc gia khác", ông nói trong bài phát biểu vào tháng 8.

Dưới đây là các công ty đang cảnh báo về việc tăng giá nếu các đề xuất thuế quan của Trump được thực hiện: hãng phụ tùng xe AutoZone, hãng trang phục thể thao Columbia Sportswear, hạng thiết bị gia dụng và kỹ nghệ Stanley Black & Decker.

AutoZone: Philip Daniele, CEO của công ty phụ tùng xe hơi AutoZone, đã nói với các nhà phân tích trong cuộc gọi thu nhập vào tháng 9 rằng các chính sách thuế quan đã "lên xuống theo thời gian" và nếu Trump áp dụng thêm thuế quan, hãng sẽ chuyển những chi phí thuế quan đó trở lại cho người tiêu dùng. "Chúng tôi thường tăng giá trước thời điểm đó", Daniele cho biết, đồng thời nói thêm rằng giá sẽ dần ổn định theo thời gian. "Vì vậy, đó là những gì chúng tôi đã làm trong lịch sử", ông nói.

Columbia Sportswear: Tim Boyle, CEO của Columbia Sportswear, đã nói với các nhà phân tích trong cuộc gọi thu nhập vào tháng 10 rằng công ty "rất lo ngại về việc áp thuế". Ông cho biết mặc dù ông coi Columbia là công ty giỏi quản lý thuế quan, nhưng "chiến tranh thương mại không tốt và không dễ để giành chiến thắng". Boyle cũng nói với The Washington Post vào tháng 10 rằng công ty "sắp tăng giá. Sẽ rất, rất khó để giữ cho sản phẩm có giá cả phải chăng đối với người Mỹ."

Stanley Black & Decker: Donald Allan, CEO của công ty sản xuất Stanley Black & Decker, đã nói với các nhà phân tích trong cuộc gọi thu nhập vào tháng 10 rằng công ty đã đánh giá "nhiều kịch bản khác nhau" để lập kế hoạch cho các mức thuế quan mới dưới thời Trump. "Và rõ ràng là, khi ra khỏi cổng, sẽ có sự gia tăng giá liên quan đến thuế quan mà chúng tôi áp dụng vào thị trường", Allan cho biết, đồng thời nói thêm rằng "thường có một số loại chậm trễ do các quy trình mà khách hàng của chúng tôi có xung quanh việc triển khai giá".

Allan cũng cho biết công ty sẽ cân nhắc chuyển hoạt động sản xuất của mình ra khỏi Trung Quốc và đến các quốc gia khác, chẳng hạn như Mexico, để giảm tác động của mức thuế 60% đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Steve Madden là một trong những công ty khác đã công bố kế hoạch nhập cảng ít hàng hóa hơn từ Trung Quốc, với CEO của công ty, Edward Rosenfeld, cho biết trong một cuộc gọi về thu nhập rằng công ty đã bắt đầu quá trình đó.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Cotton sẽ được chọn làm chủ tịch Ủy ban Tình báo Chọn lọc của Thượng viện Hoa Kỳ, kế nhiệm chủ tịch hiện tại, Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, theo phóng viên Jake Sherman của Punchbowl News tiết lộ trong một bài đăng trên X vào thứ Ba.

"COTTON sẽ đảm nhiệm vai trò khi MARCO RUBIO dự kiến theo đề cử của Trump để trở thành Bộ trưởng Ngoại giao", Sherman viết, đồng thời nói thêm rằng Cotton cũng đang tranh cử chức chủ tịch Hội nghị Cộng hòa Thượng viện. Mặt khác, Rubio gần đây được cho là có khả năng sẽ được Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao.

Ủy ban Tình báo Chọn lọc của Thượng viện Hoa Kỳ giám sát Cộng đồng Tình báo của đất nước, bao gồm các cơ quan và cục của chính phủ liên bang cung cấp thông tin và phân tích cho các nhà lãnh đạo của các nhánh hành pháp và lập pháp.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump có kế hoạch đề cử Thống đốc South Dakota Kristi Noem vào vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, theo CNN đưa tin, trích dẫn hai người quen thuộc với vấn đề này. Trước khi đảm nhận vai trò thống đốc South Dakota vào năm 2019, Noem đã từng là Dân biểu Hạ viện từ năm 2007 đến năm 2019. Tuần trước, bà gọi các thống đốc đảng Dân chủ tuyên thệ đấu tranh chống lại các chính sách nhập cư của Trump là "cực kỳ vô trách nhiệm".⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã gặp Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel Ron Dermer tại Mar-a-Lago vào Chủ Nhật để thảo luận về các vấn đề chính ở Trung Đông, theo Axios đưa tin, trích dẫn lời của hai quan chức Hoa Kỳ quen thuộc với cuộc họp.Chương trình nghị sự bao gồm các cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza và Lebanon và những lo ngại về Iran, khi Trump chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của mình. Theo CNN, Dermer, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đã tìm cách hiểu cách tiếp cận của Trump đối với các vấn đề khu vực này.⦿ ---- Melania Trump được cho là sẽ không tháp tùng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tới Washington vào thứ Tư, ABC News đưa tin, trích dẫn hai nguồn tin giấu tên. Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã gửi lời mời thông thường tới Melania, hãng thông tấn cho biết, theo cách tương tự như cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, người đã tiếp đón vợ của Trump vào năm 2016. Ngoại trừ năm 2020, theo truyền thống, các tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ tiếp đón tổng thống đắc cử tại Phòng Bầu dục trong khi đệ nhất phu nhân hiện tại sẽ tiếp đón tổng thống tiếp theo.⦿ ---- Tổng quản trị mạng X Elon Musk hiện có thể đang ở vị thế tích lũy quyền lực chưa từng có nhưng nhà sử học David Nasaw tin rằng khả năng duy trì ảnh hưởng của Musk đối với Trump đang dần cạn kiệt. Viết trên tờ New York Times, Nasaw kể lại lịch sử của những nhà tài phiệt chuyên chế như William Randolph Hearst và Andrew Carnegie, những người tin rằng họ sẽ được trao những trách nhiệm ra quyết định quan trọng trong các chính quyền tổng thống mà họ đã giúp bầu ra, chỉ để rồi bị phớt lờ trong những tháng sau cuộc bầu cử.Nasaw tin rằng động thái này sẽ diễn ra nhanh hơn nữa dưới thời Trump, khi mà tính tự luyến của Trump sẽ không cho phép ông chia sẻ sự chú ý với bất kỳ ai. "Ông Trump có thể là người thất thường, nhưng trong tình huống này, ông ấy rất khó có thể phá vỡ tiền lệ lịch sử", ông viết. "Tôi dự đoán rằng có lẽ bạn sẽ gia nhập danh sách dài những nhà tài trợ doanh nhân thiên tài bị bỏ rơi một cách tùy tiện sau khi họ đã hoàn thành mục đích của mình".Nasaw tin rằng khả năng Musk ra đi đặc biệt cao vì ông đã định vị mình là một sa hoàng cắt giảm ngân sách tiềm năng, người có kế hoạch gây ra thảm họa kinh tế cho đất nước. "Tôi không chắc ông đang nghĩ gì — hoặc nếu ông đang nghĩ — khi ông leo lên sân khấu Madison Square Garden và tuyên bố rằng với tư cách là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ... ông sẽ cắt giảm ít nhất 2 nghìn tỷ đô la chi tiêu của chính phủ", ông viết."Kết quả của một cuộc cắt giảm như vậy, ngay cả các nhà phân tích của nhóm nghiên cứu bảo thủ cũng dự đoán, sẽ là thảm khốc. Gần như không thể tưởng tượng được phần lớn các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ủng hộ kế hoạch cắt giảm 1/3 mức tổng chi tiêu của liên bang của ông. Làm như vậy sẽ là tự sát về mặt chính trị".Tuy nhiên, Nasaw dự đoán các khoản đầu tư của Musk vào Trump sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp của ông trong những năm tới, ngay cả khi các kế hoạch lớn của ông nhằm tái thiết xã hội Mỹ tan thành mây khói.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu Dân Biểu Cộng hòa Florida Mike Waltz làm cố vấn an ninh quốc gia của mình, theo CNN đưa tin, trích dẫn một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Waltz là cựu lính Mũ nồi xanh và đã phục vụ trong các ủy ban quan trọng liên quan đến quốc phòng và tình báo. Nếu được xác nhận, Waltz sẽ thay thế Cố vấn an ninh quốc gia hiện tại Jake Sullivan, người đã giữ chức vụ này kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.⦿ ---- Lee Zeldin, người mới được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), đã tuyên bố cam kết khôi phục lại sự thống trị về năng lượng của Hoa Kỳ. "Chúng tôi sẽ khôi phục lại sự thống trị về năng lượng của Hoa Kỳ, hồi sinh ngành công nghiệp xe hơi của chúng ta để mang lại việc làm cho người Mỹ và đưa Hoa Kỳ trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về AI. Chúng tôi sẽ làm như vậy trong khi bảo vệ quyền tiếp cận không khí và nước sạch", Zeldin cho biết trong một tuyên bố trên X.Việc bổ nhiệm diễn ra sau thông báo của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump rằng ông sẽ đưa Tom Homan, cựu giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tạm quyền của mình, trở lại làm "ông trùm biên giới" của ông.⦿ ---- Thomas Homan, "ông trùm biên giới" mới được Tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm, đã cam kết hôm thứ Hai sẽ tăng cường đáng kể các vụ trục xuất, gọi cuộc khủng hoảng biên giới là "lỗ hổng an ninh quốc gia lớn nhất mà quốc gia này từng chứng kiến kể từ ngày 11/9".Phát biểu trên Fox & Friends, Homan đã thề sẽ thực hiện chương trình nghị sự về nhập cư của Trump một cách mạnh mẽ, nói rằng, "Tôi sẽ quay lại và làm những gì có thể để sửa chữa nó". Holman nói: "Tôi đã thấy một số thống đốc Dân chủ này nói rằng họ sẽ cản trở. Họ sẽ gây khó khăn cho chúng tôi. Vâng, một gợi ý. Nếu bạn không giúp chúng tôi, hãy tránh xa ra".⦿ ---- Tổng thống đắc cử Donald Trump dự kiến sẽ bổ nhiệm Stephen Miller làm phó chánh văn phòng phụ trách chính sách, các nguồn tin thân cận với chính quyền cho biết với CNN. Miller, một cố vấn cấp cao của Trump nổi tiếng với lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư, trước đây từng là cố vấn cấp cao trong chính quyền đầu tiên của Trump.Trong vai trò mới của mình, Miller dự kiến sẽ mở rộng ảnh hưởng của mình đối với chính sách, đặc biệt là về vấn đề nhập cư, nơi ông đã ủng hộ việc tăng đáng kể các vụ trục xuất. Ông đã tuyên bố rằng chính quyền Trump sẽ đặt mục tiêu trục xuất hơn một triệu người nhập cư không có giấy tờ hàng năm.⦿ ---- Truyền thông Mỹ đang thay đổi, ngôi bá chủ của TV đang bị thay thế bởi podcast (phát thanh qua Internet). Người dẫn chương trình lâu năm của CNN Chris Wallace đã thông báo vào thứ Hai rằng ông sẽ rời bỏ vai trò của mình để theo đuổi "một nền tảng độc lập như phát trực tuyến hoặc podcasting", theo một báo cáo độc quyền do Daily Beast công bố.Theo báo cáo, nhà truyền thông 77 tuổi này "đang cân nhắc định dạng phát trực tuyến hoặc podcast nào sẽ phù hợp với mình và nói thêm, 'Không biết là một phần của thách thức. Tôi đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Có thể đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến.'"Trong một "thời điểm quan trọng đối với truyền hình cáp", Beast lưu ý rằng Wallace sẽ từ bỏ "hợp đồng bảy con số" vào cuối năm. Wallace đã nêu một trong những lý do khiến ông theo đuổi nền tảng phát trực tuyến hoặc podcasting là vì đó là "nơi có vẻ như sẽ diễn ra hành động", nhấn mạnh rằng những người dẫn chương trình podcast nổi tiếng "như Joe Rogan và Charlamagne tha God đã đặt ra chương trình nghị sự trong cuộc bầu cử tổng thống".Người dẫn chương trình lâu năm của CNN nói thêm, "Tôi không tự khen mình khi nghĩ rằng mình sẽ có được phạm vi tiếp cận như vậy".⦿ ---- Yuichiro Tamaki, người đứng đầu đảng đối lập Nhật Bản, thú nhận rằng một bài báo về mối quan hệ ngoài luồng của ông với một người mẫu "về cơ bản là đúng". Tamaki cho biết ông sẽ hỏi các thành viên trong đảng của mình xem ông có nên từ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPP) hay không. "Tôi xin lỗi vì cuộc dan díu đã gây ra", ông nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo được triệu tập vội vàng sau khi tờ báo SmartFlash đưa tin về mối quan hệ ngoài luồng vào thứ Hai. "Những sự thật được đưa tin sáng nay về cơ bản là đúng", ông nhìn nhận.SmartFlash đưa tin rằng Tamaki, 55 tuổi, và một người mẫu kiêm nghệ sĩ giải trí 39 tuổi đã gặp nhau hồi tháng 7 và tháng 10. Tờ báo này đã đăng một bức ảnh Tamaki mặc áo hoodie màu xám khi anh bước ra khỏi quán bar, sau đó 20 phút là người phụ nữ đó."Vợ tôi đã nói với tôi rằng, 'anh không thể bảo vệ đất nước nếu anh không thể bảo vệ người thân thiết nhất của mình.' Tôi sẽ khắc ghi những lời đó trong tâm trí một lần nữa, suy ngẫm về hành động của mình và cố gắng hết sức để làm việc theo cách vì lợi ích tốt nhất của đất nước và thực hiện các chính sách", Tamaki nói.⦿ ---- Sòng bạc và các nơi liên quan sẽ thúc đẩy đáng kể lượng khách nước ngoài đến Thái Lan, một giám đốc điều hành cấp cao tại công ty lữ hành trực tuyến Agoda tập trung vào châu Á cho biết hôm thứ Tư, khi quốc gia phụ thuộc vào du lịch này tiến gần hơn đến việc hợp pháp hóa cờ bạc.Thái Lan đang có kế hoạch phát triển "khu phức hợp giải trí" quy mô lớn đầu tiên của mình, bao gồm một sòng bạc, trong nỗ lực mới nhất nhằm tạo việc làm và thu hút thêm khách du lịch và đầu tư. "Đó là trải nghiệm xung quanh cờ bạc - hãy nghĩ về Macau và Vegas, thường đi kèm với các chương trình điên rồ, đồ ăn và khách sạn tuyệt vời", giám đốc điều hành Agoda, Omri Morgenshtern, nói với Reuters.Ông cho biết các công viên giải trí, bảo tàng và hoạt động dành cho trẻ em cũng rất quan trọng, lấy Marina Bay Sands của Singapore làm ví dụ. Morgenshtern nói thêm rằng sòng bạc cũng không theo mùa và có thể thúc đẩy lượng du khách vào mùa thấp điểm.

Du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, nơi đã chứng kiến lượng khách nước ngoài tăng 29% trong 10 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2023. Ở Thái Lan, chỉ một số hoạt động cờ bạc được phép, chẳng hạn như đua ngựa do nhà nước kiểm soát và xổ số chính thức, nhưng hoạt động cờ bạc ngầm vẫn tràn lan. Những nỗ lực trước đây nhằm hợp pháp hóa cờ bạc đã gặp phải rào cản, với sự phản đối của phe bảo thủ và công chúng đối với việc mở sòng bạc.

⦿ ---- Một vụ nổ súng đã xảy ra trên một máy bay chở khách trên bầu trời thủ đô Haiti vào thứ Hai, khiến một tiếp viên hàng không bị thương và khiến các hãng hàng không phải hủy các chuyến bay đến quốc gia này. Spirit Airlines cho biết chuyến bay của hãng từ Fort Lauderdale, Florida, đến Port-au-Prince đã được chuyển hướng đến Cộng hòa Dominica, nơi một cuộc kiểm tra phát hiện ra thiệt hại trên máy bay phù hợp với vụ nổ súng, theo NBC News.

CNN đưa tin dữ liệu từ FlightRadar24 cho thấy máy bay hạ độ cao xuống 550 feet ngay phía đông sân bay, sau đó nhanh chóng bay lên và vượt qua đường băng. Sân bay quốc tế Toussaint Louverture sau đó đã tạm dừng hoạt động. Spirit cho biết các thành viên phi hành đoàn bị thương nhẹ. Phái đoàn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo vào thứ Hai. "Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Port-au-Prince đã biết về những nỗ lực do băng đảng cầm đầu nhằm chặn đường đi đến và đi từ Port-au-Prince, có thể bao gồm bạo lực có vũ trang và gián đoạn đường bộ, cảng và sân bay", đại diện này cho biết.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Mỹ không nên đến Haiti. Những người đã ở Haiti được khuyến cáo không nên đi du lịch khắp đất nước hoặc cố gắng rời đi khi không an toàn. Spirit đã đình chỉ dịch vụ đến Port-au-Prince và Cap-Haitien, và JetBlue và American Airlines đã hủy các chuyến bay đến Haiti cho đến thứ năm, theo CNN. JetBlue đã miễn phí hủy chuyến cho đến thứ bảy. Hoạt động của băng đảng đã bao trùm Haiti trong gần một năm.

⦿ ---- Southwest Airlines đang đề nghị mua lại và gia hạn thời gian nghỉ phép cho nhân viên sân bay để tránh tình trạng mà hãng gọi là "thừa nhân sự ở một số địa điểm nhất định", mà hãng đổ lỗi cho tình trạng thiếu máy bay mới từ Boeing. Động thái này diễn ra vào thứ Hai khi một quỹ đầu cơ gây sức ép buộc Southwest phải tăng lợi nhuận và thúc đẩy giá cổ phiếu, vốn đã giảm mạnh kể từ đầu năm 2021, theo AP đưa tin.

Một phát ngôn viên của hãng hàng không cho biết các đề nghị "tự nguyện rời công ty" chỉ giới hạn ở 18 sân bay. Công ty không nêu tên các sân bay hoặc cho biết họ muốn cắt giảm bao nhiêu việc làm. Tất cả các công việc mục tiêu đều thuộc bộ phận vận hành mặt đất, bao gồm nhân viên dịch vụ khách hàng, nhân viên xử lý hành lý và nhân viên vận chuyển hàng hóa. Người phát ngôn cho biết phi công và tiếp viên hàng không không nằm trong đề nghị này.

Các quan chức của Southwest cho biết hãng hàng không có trụ sở tại Dallas này có kế hoạch kết thúc năm nay với số lượng nhân viên ít hơn 2.000 người so với ban đầu, sau khi tăng từ 66.600 nhân viên lên gần 75.000 người vào năm ngoái. Theo AP, con số này tính cả nhân viên bán thời gian là một nửa [nhân viên]. Cổ phiếu Southwest đã tăng 3% vào thứ Hai và tăng 13% trong năm nay. Con số này còn kém xa mức tăng 117% của Delta Air Lines và mức tăng 58% của United Airlines.

⦿ ---- Amazon.com Inc. đã xác nhận hôm thứ Hai rằng dữ liệu nhân viên đã bị đánh cắp sau một "sự trục trặc bảo mật" tại một nhà cung cấp bên thứ ba, theo người phát ngôn của công ty Adam Montgomery tiết lộ với TechCrunch.

"Các hệ thống của Amazon và AWS vẫn an toàn và chúng tôi chưa gặp phải sự trục trặc bảo mật nào. Chúng tôi đã được thông báo về tai nạn bảo mật tại một trong những nhà cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản của mình đã ảnh hưởng đến một số khách hàng, bao gồm cả Amazon", Montgomery tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng chỉ dữ liệu Amazon bị xâm phạm liên quan đến địa chỉ email công việc, số điện thoại bàn và vị trí tòa nhà.

"Sự trục trặc bảo mật" lần đầu tiên được công khai bởi một tác nhân đe dọa có biệt danh "Nam3L3ss", người này tuyên bố đã đăng dữ liệu bị đánh cắp trên một trang web tấn công mạng BreachForums. Tác nhân đe dọa này bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 2,8 triệu dòng dữ liệu trong quá trình khai thác hàng loạt MOVEit Transfer vào năm 2023. Amazon lưu ý rằng nhà cung cấp bên thứ ba bị ảnh hưởng không có quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm và lỗ hổng bảo mật hiện đã được khắc phục.

⦿ ---- Theo Giving USA, người Mỹ đã quyên góp gần 560 tỷ đô la cho hoạt động từ thiện vào năm 2023. Theo WalletHub, một số tiểu bang có hoạt động từ thiện nhiều hơn những tiểu bang khác, nơi đã sàng lọc dữ liệu để xem sự rộng rãi đó được thể hiện nhiều nhất ở đâu. Trang web này đã xem xét tất cả 50 tiểu bang thông qua lăng kính của 17 số liệu trong hai hạng mục chính: hoạt động tình nguyện và dịch vụ, trong đó xem xét mọi thứ từ số giờ tình nguyện trên đầu người đến số tiền mà mọi người sẽ cho những người hàng xóm đang gặp khó khăn vay; và hoạt động từ thiện, trong đó xem xét tỷ lệ cư dân quyên góp thời gian và tiền bạc, từ thiện và ngân hàng thực phẩm trên đầu người, v.v.

Wyoming nổi lên là tiểu bang quyên góp nhiều nhất trong cả nước, trong khi New Mexico đứng cuối cùng. Dưới đây là 10 tiểu bang từ thiện nhiều nhất:

1. Wyoming

2. Utah

3. Minnesota

4. Maine

5. Delaware

6. Maryland

7. Oregon

8. Colorado

9. Pennsylvania

10. Nebraska

Các tiểu bang ít từ thiện nhất:

41. Hawaii

42. Alabama

43. Florida

44. West Virginia

45. Louisiana

46. Mississippi

47. Rhode Island

48. Nevada

49. Arizona

50. New Mexico

⦿ ---- Nhật Bản: Một bé trai Việt Nam 5 tuổi đã chết sau khi một chiếc xe hơi va chạm với một xe cần cẩu hôm Chủ Nhật tại Nagoya. Nguyen Van Thien Nhan ngồi ở ghế sau của chiếc xe hơi khi vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6:45 chiều trên một cây cầu ở thành phố thuộc tỉnh Aichi. Năm người trên xe đã được đưa đến bệnh viện và cái chết của cậu bé sau đó đã được xác nhận.

Cảnh sát cho biết tài xế của chiếc xe, có khả năng ở độ tuổi 60, đã được điều trị, nhưng tình hình của anh ta không nguy hiểm đến tính mạng. Ba người còn lại bị thương nhẹ. Cảnh sát nghi ngờ rằng chiếc xe đã đi lạc vào làn đường ngược chiều và va chạm với xe cần cẩu. Họ cho biết tài xế của chiếc xe tải không bị thương.

⦿ ---- Jovi Nguyen, cư dân thị trấn Chesapeake, bị một cảnh sát ở North Carolina bắn ba phát và bị cáo buộc là đã trốn thoát và sử dụng xe của mình như một vũ khí gây chết người. Nguyen phủ nhận những lời buộc tội chống lại mình, nhưng Cảnh sát Quận Currituck cho biết các cáo buộc giải thích lý do tại sao mức độ vũ lực được sử dụng.

Thật khó để Jovi Nguyen nói về điều này sau khi anh ta nói rằng mình bị bắn vào mặt và cả hai cánh tay. Cư dân Chesapeake 27 tuổi này cho biết anh ta đã đến North Carolina để tham dự một triển lãm xe hơi với một nhóm bạn. "Chắc chắn là chấn thương. Chắc chắn là không ngờ tới. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ là nạn nhân của bất kỳ loại vụ nổ súng nào, chưa nói đến vụ cảnh sát nổ súng", Nguyen nói.

Sự việc xảy ra vào ngày 15 tháng 9. Cảnh sát cho biết họ đã nhận được nhiều cuộc gọi 911 về một nhóm lái xe liều lĩnh, chạy quá tốc độ cho phép, vượt đèn đỏ và đi qua làn đường rẽ. Hành vi lái xe nguy hiểm đã dẫn đến cuộc truy đuổi kéo dài hơn 12 dặm và kết thúc tại Đường Worth Guard Rd. “Khi chúng tôi quay đầu xe, chúng tôi nhận ra cảnh sát đang ở phía sau chúng tôi,” Nguyen nói.

Nguyen cho biết một chiếc xe khác đã lái đi, đó là lúc Nguyen nói rằng anh ta nhìn thấy cảnh sát rút súng ra. “Anh ta nhanh chóng rút súng, súng của mình, và chĩa vào tôi khi anh ta đang đi về phía xe của tôi,” Nguyen nói. Nguyen nói rằng anh ta không hiểu cảnh sát đang nói gì vì cửa sổ xe của anh ta đang đóng. “Anh ta ở phía trước đèn pha của tôi, đó là lúc anh ta nổ súng vào tôi,” Nguyen nói.

Nguyen hiện bị buộc tội trốn tránh và tấn công bằng vũ khí chết người vào một viên chức chính phủ. Đội điều tra WTKR News 3 đã hỏi văn phòng cảnh sát trưởng tại sao cảnh sát lại nổ súng. Họ cho biết các cáo buộc giải thích lý do tại sao cảnh sát lại sử dụng vũ lực như vậy. Nguyen phủ nhận các cáo buộc chống lại mình. Anh ta cho biết anh ta đã hoảng sợ khi thấy khẩu súng chĩa vào mình và khẳng định anh ta đang cố đưa xe ra khỏi làn đạn.

⦿ ---- HỎI 1: Thể dục, hoạt động thể chất cao điểm vào cả buổi sáng và buổi tối, khoảng 8 giờ sáng và 6 giờ chiều, giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng (colorectal cancer) thấp hơn 11%?

ĐÁP 1: Đúng vậy. So với các kiểu tập luyện khác đã được nghiên cứu, hoạt động thể chất cao điểm vào cả buổi sáng và buổi tối, khoảng 8 giờ sáng và 6 giờ chiều, có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng thấp hơn 11% "ngoài những lợi ích của hoạt động thể chất nói chung", theo nghiên cứu được công bố vào tháng 9 trên tạp chí BMC Medicine. Thể dục trong ngày vào giờ khác cho thấy nguy cơ thấp hơn 6%.

Chi tiết:

https://fortune.com/well/article/colorectal-cancer-lower-risk-workout-exercise/

⦿ ---- HỎI 2: Chết vì bệnh tim do mập phì tăng gần 3 lần trong 20 năm qua?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết số người tử vong do bệnh tim liên quan đến béo phì đã tăng gần gấp ba lần trong hai mươi năm qua. Theo những phát hiện được trình bày hôm thứ Hai tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ tại Chicago, số ca tử vong do bệnh tim liên quan đến béo phì đã tăng gấp 2,8 lần từ năm 1999 đến năm 2020. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu y tế công cộng để xem xét xu hướng bệnh tim trong những thập kỷ gần đây. Hơn 226.000 ca tử vong do bệnh tim liên quan đến béo phì đã được ghi nhận trong hơn 21 năm. Nghiên cứu xác định tỷ lệ tử vong do bệnh tim liên quan đến béo phì tăng 5% hằng năm. Tỷ lệ tử vong do bệnh tim liên quan đến béo phì ở nam giới nói chung đã tăng 243%, từ 2,1 ca tử vong trên 100.000 người vào năm 1999 lên 7,2 ca tử vong trên 100.000 người vào năm 2020.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/11/11/heart-deaths-obesity-study/2411731337101/

.