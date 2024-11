Công an Hoa Lục lo sợ bùng nổ chính trị, khi nhìn thấy giới trẻ Trung Quốc rủ nhau đi xe đạp ban đêm để hưởng những ngày thơ trẻ đang qua nhanh.

- Trump có lời hứa sẽ làm trong ngày đầu nhậm chức: tha cho những người bạo loạn 6/1/2021, hủy các vụ án hình sự liên bang của chính Trump, giải tán 'nhà nước ngầm' sẽ đuổi hàng chục ngàn công chức liên bang, dựng rào thuế quan đối với hàng nhập cảng, hủy các biện pháp bảo vệ SVHS chuyển giới, cho khoan dầu ào ạt, trục xuất gần 11 triệu di dân lậu, tìm hòa bình cho Ukraine trong 24 giờ.

- Trump ra lệnh Quốc Hội Cộng Hòa chận tất cả các bổ nhiệm Thẩm phán do Biden đưa ra (32 ứng cử viên)

- Trump cử Tom Homan, cựu giám đốc ICE, làm trùm biên giới

- Trump cử DB Elise Stefanik làm đại sứ Mỹ tại LHQ

- Jamal Simmons, cựu phụ tá của PTT Harris, kêu gọi TT Biden từ chức để bà Harris lên giữ chức Tổng thống trong 1 thời gian ngắn.

- Trump định xóa sổ 2 chương trình của Biden đã cho hơn 1,3 triệu người nhập cư vào Mỹ hợp pháp (CBP One và CHNV)

- Trump điện đàm thân thiện với Tổng thống Serbia

- Trump điện đàm với Putin, xin đừng leo thang cuộc chiến ở Ukraine; Nga: chưa hề có điện đàm giữa Putin và Trump sau bầu cử Mỹ.

- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis: đề xuất thuế quan mà Trump đưa ra có thể làm tăng lạm phát dài hạn

- Trump có thể sẽ phải ngồi tù trong vụ án ở tiểu bang New York, vì không tự ân xá theo luật tiểu bang

- TQ kêu gọi Hạ Viện Mỹ: đừng gỡ Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR)

- Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) sợ Trump rút Mỹ ra, hại thêm biến đổi khí hậu

- Shigeru Ishiba được bầu lại làm thủ tướng Nhật

- Hàng trăm ngàn người trẻ rủ nhau đi xe đạp ban đêm, Công an TQ lo sợ bùng nổ chính trị

- Quân Israel ra lệnh sơ tán cho dân ở hơn 20 thị trấn miền nam Lebanon, chạy ngay, sắp dội bom

- Đài Loan: không thấy bằng chứng nào về công dân hoặc doanh nghiệp Đài Loan vụ tấn công vào thiết bị liên lạc của Hezbollah

- Nga: quân Nga đã hạ sát 530 lính Ukraine, chiếm ngôi làng Kolesnikovka ở vùng Kharkov, Ukraine.

- Mỹ: 50.000 lính Nga và Bắc Hàn chuẩn bị chiếm lại một số vùng Tỉnh Kursk đang bị quân Ukraine chiếm

- Cuba: động đất cường độ 6,8 làm rung chuyển nhiều thành phố

- Cậu con nói là người đồng tính từ năm 17 tuổi, ba mẹ là Tin Lành bảo thủ đã im lặng nhiều năm. Tới khi mẹ bị ung thư, ba mẹ và cậu mới hòa giải nhau.

- Alabama: Bắt tay súng, người xả súng tại Đại học Tuskegee, giết thanh niên 18 tuổi, gây bị thương ít nhất 16 người.

- Quận Los Angeles: cháy bừng phát, 6 ngôi nhà ra tro, 1 con chó đã chết

- Quận Ventura: cháy rừng, thiêu rụi 134 căn nhà, hư hại 46 căn. Chữa cháy mới 26%.

- Quận Cam: 1 ông bị bắt vì nghi giết 1 bà con trong nhà

- Quận Cam: 1 ông chết và 3 người khác nhập viện vì phê thuốc quá liều trong một bữa tiệc

- Oklahoma City: cảnh sát bị cho là bạo lực quá mức, sau khi giữ 1 người gốc Việt 71 tuổi và làm người này nhập viện

- TIN VN. Cả nước nhập khẩu 142.794 ô tô nguyên chiếc trong 10 tháng, tăng 37,5% về lượng.

- TIN VN. Bắt 2 phụ nữ "chạy án" liên quan vụ người nước ngoài mang hơn 700 viên kim cương vào VN trái phép.

- TIN VN. Báo Giáo Dục VN mở lại hồ sơ Vương Tấn Việt (TT Thích Chân Quang), chất vấn các đại học về tuyển sinh, học lực.

- HỎI 1: Không kiểm soát cơn giận sẽ hại cho sức khỏe? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Ngừa đột quỵ: ăn uống lành mạnh và tập thể dục? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-12/11/2024) ⦿ ---- Chính phủ Trung Quốc đã phản ứng lại những nỗ lực mới của các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ nhằm thu hồi Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) của Trung Quốc, cảnh báo rằng những động thái như vậy có thể gây tổn hại đến sự ổn định kinh tế toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian đã chỉ trích đề xuất này vào thứ Hai, so sánh nó với sự trở lại của căng thẳng Chiến tranh Lạnh có thể làm suy yếu nhiều thập niên hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Lin khẳng định rằng những nỗ lực hạn chế quan hệ thương mại trái ngược với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), có khả năng gây tổn hại đến cả hai nền kinh tế. "Chúng tôi kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ có liên quan tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của WTO và ngừng hành động", ông nói.

Vào ngày 8 tháng 11, các nhà lập pháp Hoa Kỳ lập luận rằng việc chấm dứt PNTR sẽ giải quyết các vấn đề về cạnh tranh kinh tế và an ninh quốc gia, lưu ý những lo ngại về các chiến lược kinh tế bị cáo buộc của Trung Quốc nhắm vào lợi ích của Hoa Kỳ. Người ta cũng dự đoán rằng tỷ phú Elon Musk, người cố vấn thân cận của Tổng thống đắc cử Donald Trump, hiện kinh doanh tại TQ, sẽ tìm giải pháp khác thay vì trở về thời k2y đối đầu.

⦿ ---- Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO: World Meteorological Organization), một tổ chức của Liên hợp quốc, đã công bố Bản cập nhật Tình hình Khí hậu 2024 hôm thứ Hai, đưa ra cảnh báo đỏ về tốc độ nhanh chóng của biến đổi khí hậu, do mức khí nhà kính tăng cao. Báo cáo nhấn mạnh rằng 2015-2024 sẽ là thập niên ấm nhất trong lịch sử, với tình trạng băng tan nhanh, mực nước biển dâng cao và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt tác động đến các cộng đồng trên toàn thế giới.

Trong chín tháng đầu năm 2024, nhiệt độ toàn cầu tăng 1,54°C so với mức trước thời kỳ công nghiệp. WMO cảnh báo rằng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris (Paris Agreement) đang "gặp nguy hiểm lớn" và chỉ ra rằng việc công bố báo cáo được thực hiện trong ngày đầu tiên của hội nghị COP29 với mục đích thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng sức khỏe, làm gia tăng bất bình đẳng và làm suy yếu sự phát triển bền vững. Bản cập nhật năm 2024 nhấn mạnh tính cấp thiết của hành động toàn cầu khi cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng hơn, đặc biệt là đối với các nhóm dân số dễ bị tổn thương.

⦿ ---- Shigeru Ishiba của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã được bầu lại làm thủ tướng Nhật Bản trong cuộc bỏ phiếu vòng hai của các nhà lập pháp vào thứ Hai. Trong vòng bỏ phiếu quyết định tại Hạ viện, Ishiba đã giành được 221 phiếu bầu từ các thành viên Hạ viện, trong tổng số 465 phiếu. Đảng LDP của ông đã mất thế đa số tại hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử bất ngờ vào tháng trước và giờ đây ông sẽ lãnh đạo một chính phủ thiểu số.

Vào đầu tháng 10, viên chức này đã giải tán Hạ viện của quốc hội Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử bất ngờ được ấn định vào ngày 27 tháng 10. Ishiba đã thay thế Fumio Kishida sau khi ông từ chức sau ba năm lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do và chính phủ Nhật Bản.

⦿ ---- Công an Hoa Lục lo sợ bùng nổ chính trị, khi nhìn thấy giới trẻ Trung Quốc rủ nhau đi xe đạp để hưởng những ngày thơ trẻ đang qua nhanh. Họ đến với số lượng lớn bằng xe đạp chung sau khi đạp xe 30 dặm trong cái lạnh buổi tối, được tiếp thêm năng lượng bởi sự phấn khích của tuổi trẻ và cảm giác hồi hộp khi bắt đầu một cuộc phiêu lưu tự phát với bạn bè.

Những chuyến đi xe đạp ban đêm đến Khai Phong (Kaifeng), một thành phố cổ ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc nổi tiếng với các di tích lịch sử và bánh bao súp (soup dumplings), đã trở thành cơn sốt trong giới sinh viên tại thủ phủ Trịnh Châu (Zhengzhou) của tỉnh gần đó – một xu hướng ban đầu được chính quyền khuyến khích khi họ tìm cách thúc đẩy du lịch địa phương.

Nhưng hiện tại, các quan chức đang cố gắng kiềm chế cơn sốt này bằng cách triển khai cảnh sát và đóng các làn đường dành cho xe đạp sau khi sự phổ biến của nó dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Hàng chục nghìn người đi xe đạp đã khiến giao thông liên tỉnh bị tắc nghẽn, trong khi những đống xe đạp bị vứt bỏ chất đầy trên đường phố Khai Phong, khiến những người đi làm ở Trịnh Châu phải vật lộn để tìm xe đạp để đi về nhà.

Các nhà chức trách đã viện dẫn sự gián đoạn giao thông và lo ngại về an toàn để trấn áp cuộc tụ tập ngẫu hứng này. Nhưng cảnh tượng hàng đoàn sinh viên đại học huy động, tổ chức và tụ tập nơi công cộng có thể khiến các quan chức địa phương lo lắng vì lịch sử của Đảng Cộng sản cầm quyền với các phong trào thanh niên ở Trung Quốc và nỗi ám ảnh về sự ổn định của đảng này.

Vào đêm thứ sáu, Đại lộ Zhengkai, một con đường chính nối liền hai thành phố, đã chật cứng dòng người đi xe đạp trẻ tuổi khi cảnh sát cố gắng duy trì trật tự; tại một số đoạn, những người đi xe đạp đã chiếm trọn năm làn đường dành cho ô tô, theo các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Vào cuối tuần, chính quyền ở Khai Phong và Trịnh Châu đã đóng cửa các làn đường dành cho xe đạp trên Đại lộ Zhengkai để cố gắng ngăn chặn người đi xe đạp vào. Trong khi đó, ba nền tảng chia sẻ xe đạp ở Trịnh Châu đã đưa ra tuyên bố chung, cảnh báo rằng xe đạp của họ sẽ tự động bị khóa nếu đi ra khỏi thành phố.

Để ngăn chặn sinh viên tham gia vào đám đông đi xe đạp, một số trường cao đẳng và đại học ở Trịnh Châu thậm chí còn áp dụng lệnh hạn chế rời khỏi khuôn viên trường, theo các tài khoản được sinh viên chia sẻ trên mạng xã hội. Các cuộc tụ tập tự phát của thanh niên, dù là chính trị hay không, từ lâu đã bị chính quyền Trung Quốc coi là rất đáng ngờ.

Vào mùa xuân năm 1989, sinh viên đại học ở Bắc Kinh đã đạp xe đến Quảng trường Thiên An Môn để tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, kết thúc bằng cuộc đàn áp đẫm máu của quân đội Trung Quốc. Cho đến ngày nay, đây vẫn là một trong những điều cấm kỵ chính trị nhạy cảm nhất của Trung Quốc, đến mức hầu hết những gì xảy ra đều bị kiểm duyệt chặt chẽ trong nước.

Và vào cuối năm 2022, chủ yếu là những người trẻ tuổi đã xuống đường ở các thành phố lớn của Trung Quốc hoặc tụ tập tại các trường đại học để phản đối các hạn chế nghiêm ngặt của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình về Covid-19 trong một trong những thách thức phi thường nhất đối với sự cai trị của Đảng Cộng sản trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, các chuyến đi xe đạp đến Khai Phong dường như không được thiết kế để truyền tải thông điệp chính trị. Trong khi một số sinh viên đạp xe mang theo cờ Trung Quốc, hát quốc ca và hô vang khẩu hiệu ủng hộ Đảng Cộng sản - một người thậm chí còn vẫy biểu ngữ yêu cầu thống nhất với Đài Loan - thì hầu hết dường như chỉ tham gia chuyến đi cho vui. Nhưng khi các chuyến đi đêm bùng nổ về quy mô và bắt đầu lan sang các thành phố khác, các quan chức địa phương đã vào cuộc.

Các biện pháp khẩn cấp đánh dấu sự thay đổi đột ngột của chính phủ. Trước đó, chính quyền đã nhanh chóng thúc đẩy xu hướng này, bắt đầu vào tháng 6 khi bốn nữ sinh viên đại học ở Trịnh Châu thực hiện một chuyến đi chia sẻ xe đạp đến Khai Phong để thỏa mãn cơn thèm ăn bánh bao súp vào đêm khuya của họ.

Hành trình của họ nhanh chóng lan truyền, truyền cảm hứng cho nhiều sinh viên Trịnh Châu làm theo khi hashtag "tuổi trẻ vô giá" trở thành xu hướng trên mạng xã hội. "Đi xe đạp chia sẻ từ Trịnh Châu đến Khai Phong để ăn sáng. Tuổi trẻ là để tận hưởng, để hoang dã và có năng lượng vô tận", một sinh viên đã viết trên Douyin, ứng dụng chị em của TikTok tại Trung Quốc, trong một bài đăng thu hút gần 250.000 lượt thích.

Mong muốn thu hút thêm khách du lịch và kiếm tiền từ danh tiếng mới nổi trên mạng, Khai Phong đã nỗ lực hết mình để chào đón sinh viên, bao gồm cả việc miễn phí vé vào cửa các địa điểm du lịch. Truyền thông nhà nước cũng lên tiếng cổ vũ hành trình của sinh viên vì cho thấy "niềm đam mê của tuổi trẻ".

"Những gì bắt đầu như một chuyến đi tự phát để mua bánh bao đã trở thành biểu tượng của năng lượng trẻ trung và niềm vui của những trải nghiệm được chia sẻ, khiến những con phố vào sáng sớm ở Hà Nam trở nên sống động theo một cách mới mẻ và bất ngờ", một báo cáo được đăng trên trang web tiếng Anh của tờ Nhân dân Nhật báo, tờ báo hàng đầu của Đảng Cộng sản.

"Tôi đã gặp rất nhiều người giống mình trên đường đi - một số người cầm cờ, những người khác chơi nhạc và thậm chí một số người cùng nhau hát", một sinh viên từ Đại học Hà Nam nói với tờ Nhân dân Nhật báo. "Khi chúng tôi leo dốc, mọi người đều cổ vũ lẫn nhau. Chúng tôi không biết nhau, nhưng chúng tôi cảm thấy như những người đồng chí".

Cơn sốt - và cuộc đàn áp sau đó - đã chia rẽ ý kiến ​​trên mạng Trung Quốc. Một số người đổ lỗi cho sinh viên đã áp đảo Khai Phong và gây rắc rối cho cư dân. Những người khác cho rằng chính quyền địa phương nên chuẩn bị tốt hơn cho làn sóng sinh viên đổ về trước khi họ tham gia thúc đẩy xu hướng này. "Cơ quan du lịch địa phương muốn kiếm tiền từ xu hướng này nhưng lại không chuẩn bị các biện pháp cần thiết", một bình luận trên trang blog Weibo cho biết.

Nhưng tìm kiếm niềm vui hoặc theo đuổi các chương trình giảm giá không phải là động lực duy nhất khiến họ thực hiện chuyến đi kéo dài hàng giờ. Đối với một số sinh viên, chuyến đi này cũng giúp họ thoát khỏi nỗi lo lắng về thị trường việc làm ảm đạm và tương lai bất định trong bối cảnh nền kinh tế đang chậm lại.

Một sinh viên năm cuối đại học ở Trịnh Châu chia sẻ với tờ West China City Daily do nhà nước quản lý rằng cô quá bận rộn với việc tìm kiếm việc làm đến nỗi cô cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một "hố sâu không đáy". Cô đã đi xe đạp đêm đến Khai Phong cùng một người bạn vào ngày 3 tháng 11 sau khi đọc về xu hướng này trên mạng xã hội.

"Đạp xe đêm giống như một cuộc phiêu lưu", cô nói với tờ báo và nói thêm rằng mọi lo lắng và phiền muộn của cô đều tan biến khi cô nghe nhạc và trò chuyện với bạn mình trong suốt chuyến đi. "Lúc đó, tôi ước mình có thể tiếp tục đạp xe và không bao giờ trở về với thực tại".

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục ban hành lệnh sơ tán cho người dân ở Lebanon mà không có bất kỳ hạn chế nào. Vào thứ Hai, lực lượng này đã ra lệnh cho người dân của hơn 20 thị trấn ở miền nam Lebanon rời khỏi nhà của họ, tuyên bố rằng các chiến binh Hezbollah sử dụng các vùng lãnh thổ này để lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự chống lại Israel và "buộc IDF phải hành động".

Sheheen, Jabin, Tayr Harfa, Abu Shash, Shama, Majdal Zoun, Mansouri, Zebqin, Rashidieh, Barghliyeh, Qasmiyeh, Bayada, Naqoura, Bint Jbeil, Ainata, Kounine, Aitaroun, Taybeh, Rab Thalathin, Markaba, Bani Hayyan là những thị trấn được liệt kê phải di tản trong thông báo của IDF.

"Vì sự an toàn của bạn, bạn phải sơ tán khỏi nhà ngay lập tức và di chuyển đến phía bắc của Sông Awali… Bạn bị cấm đi về phía nam. Bất kỳ chuyển động nào về phía nam đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thời điểm thích hợp để trở về nhà ngay khi có đủ điều kiện thích hợp", người phát ngôn tiếng Ả Rập của IDF Avichay Adraee cho biết.

⦿ ---- Các nhà điều tra Đài Loan đã công bố hôm thứ Hai rằng họ không tìm thấy bằng chứng nào liên quan đến công dân hoặc doanh nghiệp Đài Loan trong vụ tấn công chết người vào tháng 9 nhằm vào thiết bị liên lạc của Hezbollah và gây ra vụ nổ ở Lebanon. "Cuộc điều tra của chúng tôi đã xác minh rằng không có công dân hoặc công ty trong nước nào liên quan đến các vụ nổ máy nhắn tin cấp cao của Lebanon", các công tố viên Đài Loan xác nhận. Gold Apollo đã bác bỏ các tuyên bố về việc sản xuất các thiết bị, thay vào đó đổ trách nhiệm cho đối tác của mình, BAC Consulting KFT, có trụ sở tại Budapest.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm thứ Hai rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Kolesnikovka ở vùng Kharkov, Ukraine. "Các đơn vị của nhóm quân sự phương Tây đã giải phóng ngôi làng Kolesnikovka ở vùng Kharkov", bộ này cho biết thêm, đồng thời nói rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 530 binh sĩ trong một ngày.

⦿ ---- Hàng chục ngàn lính Nga và Bắc Hàn đã tập trung để chuẩn bị chiếm lại một số khu vực của Tỉnh Kursk, theo nhiều báo cáo. Khoảng 50.000 binh lính đang chuẩn bị chiếm lại một số khu vực biên giới của Nga đã bị quân đội Ukraine chiếm giữ trong một cuộc phản công bất ngờ vào tháng 8, các nguồn tin của Bộ Quốc phòng nói với tờ The New York Times. Pentagon dự kiến ​​cuộc tấn công sẽ bắt đầu trong những ngày tới, các nguồn tin nói với cả tờ NY Times và CNN.

Các lực lượng Ukraine đã tiến vào lãnh thổ Nga vào tháng 8, chiếm giữ lãnh thổ ở các khu vực biên giới và tiến gần một cách đáng báo động đến Nhà máy điện hạt nhân Kursk. Cuộc xâm lược bất ngờ đã buộc quân đội Nga phải rút một số quân khỏi tiền tuyến ở miền đông Ukraine. Tuần trước, Pentagon thông báo rằng có từ 11.000 đến 12.000 quân lính Bắc Hàn đã đến Nga trong tháng qua và các quan chức giấu tên của Hoa Kỳ nói với Reuters rằng một số đơn vị lính Bắc Hàn đã tham gia giao tranh với quân đội Ukraine ở Kursk.

⦿ ---- Donald Trump đã nói rằng ông sẽ không trở thành một nhà độc tài—"trừ Ngày 1". Theo tuyên bố của chính ông, ông có rất nhiều việc phải làm trong ngày đầu tiên tại Bạch Ốc, theo AP đưa tin. Sau đây là những gì Trump đã nói ông sẽ làm trong nhiệm kỳ thứ hai của mình và liệu ông có thể làm được điều đó ngay khi bước vào Bạch Ốc hay không.

---- Ấn xá cho những người theo Trump đã tấn công Điện Capitol. Với tư cách là tổng thống, Trump có thể tha thứ cho bất kỳ ai bị kết án tại tòa án liên bang, Tòa án cấp cao Quận Columbia hoặc tại tòa án quân sự. Ông có thể ngăn chặn việc tiếp tục truy tố những kẻ bạo loạn bằng cách yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp đương nhiệm từ chức.

---- Xóa bỏ các vụ án hình sự liên bang của chính ông. Trump đã nói rằng "trong vòng hai giây" sau khi nhậm chức, ông sẽ sa thải Jack Smith, Công tố đặc biệt đã truy tố hai vụ án liên bang chống lại ông. Trump không thể tự tha thứ cho mình trong bản án tiền bịt miệng ở New York, nhưng ông có thể tìm cách hủy bỏ bản án và tránh án tù. Vụ án can thiệp bầu cử của ông ở Georgia có thể sẽ là vụ án hình sự duy nhất còn lại và có thể sẽ bị hoãn lại cho đến khi ông kết thúc nhiệm kỳ.

---- Giải tán 'nhà nước ngầm' của các nhân viên chính phủ. Trump có thể tước bỏ quyền bảo vệ của hàng chục nghìn nhân viên chính phủ, do đó họ có thể dễ dàng bị sa thải hơn. Ông muốn cắt giảm mạnh lực lượng lao động liên bang và "hoàn toàn xóa sổ nhà nước ngầm" - những kẻ thù được cho là đang ẩn náu trong hàng chục nghìn công việc của chính phủ không được bổ nhiệm về mặt chính trị.

---- Áp dụng thuế quan đối với hàng hóa nhập cảng, đặc biệt là từ Trung Quốc. Trump lập luận rằng các loại thuế nhập cảng như vậy sẽ duy trì việc làm trong ngành sản xuất tại Hoa Kỳ, thu hẹp thâm hụt liên bang và hạ giá thực phẩm. Trump có thể sẽ không cần Quốc hội áp đặt các loại thuế quan này.

---- Hủy bỏ các biện pháp bảo vệ cho sinh viên, học sinh chuyển giới. Trump cho biết ông sẽ hủy bỏ các thay đổi của chính quyền Biden theo Đạo luật IX, định nghĩa việc đối xử với sinh viên chuyển giới khác với bạn cùng lớp là phân biệt đối xử, cam kết sẽ thực hiện như vậy vào ngày đầu tiên nhậm chức và lưu ý rằng ông có quyền hành động mà không cần Quốc hội. Ông cũng hứa sẽ cắt giảm tiền liên bang cho bất kỳ trường học nào "đưa lý thuyết chủng tộc quan trọng, sự điên khùng của người chuyển giới và các nội dung chủng tộc, tình dục hoặc chính trị không phù hợp khác vào cuộc sống của trẻ em chúng ta".

---- Khoan dầu ào ạt. Trump đang tìm cách đảo ngược các chính sách về khí hậu nhằm mục đích giảm phát thải khí nhà kính. Với một sắc lệnh hành pháp, ông có thể đảo ngược các biện pháp bảo vệ môi trường, dừng các dự án điện gió, phá hỏng các mục tiêu của chính quyền Biden trong việc thúc đẩy xe điện và bãi bỏ các tiêu chuẩn để các công ty trở nên thân thiện hơn với môi trường.

---- Bắt đầu trục xuất hàng loạt người di cư. Trump có thể bắt đầu nỗ lực này ngay khi nhậm chức, nhưng thực sự phức tạp hơn nhiều để trục xuất gần 11 triệu người được cho là đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Điều đó sẽ đòi hỏi một lực lượng thực thi pháp luật được đào tạo bài bản, các trại giam lớn hơn, máy bay và các quốc gia sẵn sàng tiếp nhận người dân.

---- Tìm hòa bình cho Ukraine trong vòng 24 giờ. Ông cũng đã hứa sẽ giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong một ngày và ông đã nói chuyện với tổng thống của cả hai nước. Nhưng phía Nga mới nói rằng Putin chưa điện đàm với Trump.

⦿ ---- Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức, ông có một yêu cầu đối với đảng Cộng hòa. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào Chủ Nhật, Trump đã đăng: "Không nên phê duyệt bất kỳ thẩm phán nào trong khoảng thời gian này vì đảng Dân chủ đang tìm cách đưa thẩm phán của họ vào, trước khi đảng Cộng hòa giành quyền lãnh đạo. ĐIỀU NÀY LÀ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. CẢM ƠN!"

Cựu tổng thống đang ám chỉ đến nỗ lực của đảng Dân chủ tại Thượng viện nhằm xác nhận càng nhiều ứng cử viên tư pháp của Tổng thống Joe Biden càng tốt. Theo tờ The New York Times, "Khoảng 30 ứng cử viên đã nằm trong danh sách chờ xác nhận và ông Biden đã công bố thêm hai ứng cử viên nữa vào tối thứ Sáu." Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, nói với hãng tin này rằng "Chúng tôi sẽ hoàn thành càng nhiều việc càng tốt." Bài đăng của Trump có hơn 25,1 triệu lượt xem, với hơn 184.000 lượt thích. Người bạn của Trump, Elon Musk, đã trả lời rằng: "Điều này là cần thiết. Không còn cách nào khác."

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông sẽ đưa Tom Homan, cựu giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tạm quyền của ông, trở lại làm "ông trùm biên giới" của ông. "Tôi vui mừng thông báo rằng Cựu giám đốc ICE và là người kiên định trong Kiểm soát Biên giới, Tom Homan, sẽ tham gia Chính quyền Trump, phụ trách Biên giới của Quốc gia chúng ta, bao gồm nhưng không giới hạn ở Biên giới phía Nam, Biên giới phía Bắc, tất cả An ninh Hàng hải và Hàng không", Trump viết trên Truth Social.

Homan, người được mong đợi rộng rãi sẽ tái gia nhập chính quyền của Trump, cũng sẽ "phụ trách tất cả các vụ trục xuất Người nhập cư bất hợp pháp trở về Quốc gia ban đầu của họ", Trump nói thêm, lưu ý rằng ông "không nghi ngờ gì" rằng Homan sẽ làm một "công việc tuyệt vời và được mong đợi từ lâu".

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã đề nghị Dân Biểu đảng Cộng hòa Elise Stefanik làm đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, CNN đưa tin trích dẫn lời của hai người quen thuộc với vấn đề này. Cả bà và nhóm của Trump đều chưa xác nhận những tuyên bố này. Stefanik lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội vào năm 2014, khi mới 30 tuổi, và đã dễ dàng tái đắc cử bốn lần kể từ đó. Bà là chủ tịch của Hội nghị Cộng hòa Hạ viện kể từ năm 2021, thay thế Liz Cheney tại vị trí này.

⦿ ---- Điện Kremlin đã phủ nhận các báo cáo hôm thứ Hai về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump diễn ra sau cuộc bầu cử. Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Putin, gọi các báo cáo từ các phương tiện truyền thông như The Washington Post và Reuters là "một ví dụ rõ ràng về chất lượng thông tin được công bố, ngay cả trên các phương tiện truyền thông có uy tín". Ông tuyên bố, "Không có cuộc trò chuyện nào cả… điều này hoàn toàn không đúng sự thật, đó hoàn toàn là hư cấu", ông nói.

Theo RIA, cuộc điện đàm cuối cùng được biết đến giữa Putin và Trump diễn ra vào tháng 7 năm 2020, trước khi nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump kết thúc. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề quốc tế, bao gồm cả sự ổn định chiến lược. Các tương tác tiếp theo bao gồm một tuyên bố chung về Nagorno-Karabakh và một bức điện tín từ Putin chúc Trump sớm bình phục sau COVID-19. Putin cũng đã gửi lời chúc mừng lễ tới Trump và Biden vào năm 2021, mặc dù ông đã ngừng gửi những thông điệp như vậy tới các nhà lãnh đạo phương Tây trong những năm gần đây.

⦿ ---- Trước khi có bản tin Mosocw đính chính, có tin rằng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ năm và cảnh báo ông không nên leo thang xung đột ở Ukraine, tờ Washington Post đưa tin vào Chủ Nhật, trích dẫn nguồn tin từ những người được thông báo về vấn đề này. Hai nhà lãnh đạo đã nói về tầm quan trọng của hòa bình ở châu Âu và Trump bày tỏ mong muốn có thêm các cuộc trò chuyện để thảo luận về "giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine sớm thôi", theo các nguồn tin.Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, Trump đã đảm bảo rằng ông sẽ ngay lập tức chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, mặc dù ông không tiết lộ chi tiết về cách ông dự định đạt được mục tiêu đó.⦿ ---- Jamal Simmons, cựu phụ tá của Phó Tổng thống Harris, đã kêu gọi Tổng thống Biden từ chức để phó tổng thống có thể giữ vai trò của mình trong một khoảng thời gian ngắn. "Joe Biden là một tổng thống phi thường, ông đã thực hiện được rất nhiều lời hứa mà mình đã đưa ra. Chỉ còn một lời hứa mà ông có thể thực hiện, đó là trở thành một nhân vật chuyển tiếp", Simmons phát biểu trên chương trình "State of the Union" của CNN trong một cuộc thảo luận có sự tham gia của người dẫn chương trình Dana Bash, trong một đoạn clip được Mediaite nêu bật."Ông Biden có thể từ chức tổng thống trong 30 ngày tới, đưa Kamala Harris lên làm tổng thống Hoa Kỳ", ông tiếp tục, khiến những người khác phản ứng sửng sốt. Tổng thống Biden đã rút lui khỏi cuộc đua vào Bạch Ốc năm nay vào cuối tháng 7, sau làn sóng lo ngại ngày càng tăng về tuổi tác và sức khỏe tinh thần của ông sau màn tranh luận gay gắt với Tổng thống đắc cử Trump một tháng trước đó. Sau đó, Harris đã giành được vị trí đứng đầu danh sách, nhưng cuối cùng đã thua Trump vài tháng sau đó.Simmons cho biết Harris đảm nhiệm vai trò của sếp mình "sẽ đảm bảo rằng nó sẽ thống trị tin tức, tại thời điểm mà đảng Dân chủ phải học một cách kịch tính và minh bạch và làm những điều mà công chúng muốn thấy".Tình hình bà Harris thua Trump và mất quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bầu cử năm 2024 đã khiến đảng Dân chủ bối rối, nhiều người trong số họ coi tổng thống đắc cử là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Đảng Dân chủ cũng đã bắt đầu đấu đá nội bộ sau cuộc bầu cử, với những người cánh tả nói rằng đảng của họ đã không đi đủ xa theo hướng của họ để kích động cơ sở của đảng, trong khi những người trung dung nói rằng đảng đã đi quá xa về phía cánh tả và khiến những cử tri ôn hòa sợ hãi."Chúng ta không còn liên lạc với cuộc khủng hoảng về ý nghĩa/mục đích thúc đẩy MAGA", Thượng nghị sĩ Chris Murphy (D-Conn.) cho biết vào Chủ Nhật trong một chủ đề trên nền tảng xã hội X. "Chúng ta từ chối gây ra những cuộc chiến lớn. Lều của chúng ta quá nhỏ".⦿ ---- Nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Trump đang cân nhắc chấm dứt hai chương trình của Chính quyền Biden đã cho phép hơn 1,3 triệu người nhập cư vào Hoa Kỳ hợp pháp, khiến những người nhập cảnh nhưng chưa được tị nạn đủ điều kiện để trục xuất, NBC News đưa tin. Con số chính xác những người có thể phải đối mặt với việc trục xuất sau khi đến Hoa Kỳ hợp pháp vẫn chưa được biết, nhưng ước tính lên tới hàng trăm nghìn người.Kế hoạch Trump chấm dứt hai chương trình của Biden được đưa ra khi kế hoạch thực hiện trục xuất hàng loạt mà tổng thống đắc cử đã hứa đang dần rõ ràng hơn. Nhóm chuyển giao của Trump đang cân nhắc các kế hoạch được thiết kế để tối đa hóa phạm vi trục xuất và ưu tiên một số người nhập cư nhất định là những người đầu tiên bị buộc phải rời đi.Trong khi những người nhập cảnh theo các chương trình này có thể đủ điều kiện để trục xuất, những người đầu tiên có khả năng bị nhắm mục tiêu là những người bị coi là mối đe dọa, có thể bao gồm cả những người đàn ông Trung Quốc mà họ cho là đã đủ tuổi nhập ngũ đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, theo 3 nguồn tin quen thuộc với kế hoạch này nói với NBC News. Nhóm này cũng sẽ bao gồm những tội phạm bị kết án đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp và những người có lệnh trục xuất cuối cùng, các viên chức cho biết.Những người di cư đến Hoa Kỳ hợp pháp theo hai chương trình của Chính quyền Biden—CBP One và chương trình ân xá Cuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela (CHNV)—có thể được miễn trục xuất nếu họ đã được cấp hoặc đang trên con đường xin tị nạn hoặc một tình trạng pháp lý khác để ở lại Hoa Kỳ.Nếu không, họ có thể bị trục xuất như một phần trong kế hoạch của Trump nhằm tăng đáng kể số lượng người di cư bị trục xuất. Tuy nhiên, các nguồn tin cảnh báo rằng họ có thể không được coi là ưu tiên hàng đầu để trục xuất sau khi Trump nhậm chức, nhưng cuối cùng vẫn có thể bị trục xuất. Các chương trình này là một phần quan trọng trong chiến lược của Biden nhằm tăng số lượng các con đường hợp pháp để người di cư vào Hoa Kỳ trong khi ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép.Vì những người di cư đã nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ, nên bất kỳ nỗ lực trục xuất nào của Trump có khả năng sẽ bị nhiều nhóm khác nhau phản đối tại tòa án. Hơn 531.000 công dân Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ thông qua chương trình ân xá CHNV, được tạo ra để cho phép những người di cư từ các quốc gia đó nộp đơn xin nhập cảnh từ quốc gia của họ với sự trợ giúp của một nhà tài trợ có trụ sở tại Hoa Kỳ.Hơn 852.000 người di cư đã nhập cảnh thông qua CBP One, một chương trình ứng dụng trên điện thoại di động dành cho những người di cư đã rời khỏi đất nước của họ và đang chờ đợi ở miền bắc Mexico. Thông qua ứng dụng, họ có thể nộp đơn xin cuộc hẹn để được xem xét xin tị nạn, mặc dù họ không nhất thiết phải đủ điều kiện. Hai quan chức cho biết việc nhắm mục tiêu vào những người di cư đã nộp đơn xin nhập cảnh thông qua các chương trình này sẽ dễ dàng hơn so với việc tìm những người khác đang sống tại Hoa Kỳ vì họ phải cung cấp địa chỉ nơi họ dự định sinh sống và các thông tin khác để nộp đơn.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic vào Chủ Nhật, Vucic cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông cho biết hai người đã thảo luận về quan hệ song phương và mời Trump đến thăm Serbia, chỉ ra rằng Serbia có "mức độ ủng hộ cao nhất trong số tất cả các quốc gia châu Âu" dành cho Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.Vucic cho biết cuộc điện thoại "rất thân thiện" và Trump "biết nhiều điều về Serbia". Ông bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa Serbia và Hoa Kỳ sẽ "cải thiện hơn nữa trong mọi lĩnh vực" trong chính quyền Trump tiếp theo.⦿ ---- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari đã cảnh báo vào Chủ Nhật rằng các đề xuất thuế quan mà Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử của mình có thể làm tăng lạm phát dài hạn nếu các đối tác thương mại toàn cầu quyết định thực hiện các hành động tương tự."Thách thức đặt ra là, nếu có hành động trả đũa. Và một quốc gia áp đặt thuế quan rồi sau đó là các phản ứng, và tình hình leo thang, thì đó là lúc mọi thứ trở nên đáng lo ngại hơn, và thành thật mà nói, là bất ổn hơn nhiều", vị chủ tịch ngân hàng trung ương cho biết trên CBS.Nói về các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai, Kashkari chia sẻ rằng một đợt cắt giảm lãi suất khác "chắc chắn có thể xảy ra" vào tháng 12/2024 nếu nền kinh tế vẫn vững mạnh.⦿ ---- Donald Trump có thể đã đè bẹp các vụ kiện liên bang của mình bằng cách giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng vẫn có khả năng Trump sẽ phải ngồi tù trong vụ án tiểu bang mà ông đã bị kết án, theo một chuyên gia có mặt trong phòng xét xử hình sự của cựu tổng thống và tân tổng thống. Người trong cuộc lâu năm của Washington là Jonathan Alter, người đã viết một cuốn sách về phiên tòa xét xử hình sự của Trump, đã xuất hiện trên MSNBC vào Chủ Nhật để thảo luận về bản án sắp tới trong vụ án liên quan đến việc trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim khiêu dâm.Ông nói rằng "sẽ có một số trách nhiệm giải trình", ngay cả khi đó không phải là án tù. Khi được hỏi "Công lý trông như thế nào" trong tình huống này, Alter trả lời, "Rõ ràng là bồi thẩm đoàn lớn, cử tri, [qua bầu cử tuần trước] đã tuyên bố Donald Trump trắng án. Nhưng bồi thẩm đoàn trong vụ án [của Thẩm phán Juan Merchan ở New York] đã kết tội Trump và sẽ là thiếu tôn trọng bồi thẩm đoàn và hệ thống tư pháp hình sự của Hoa Kỳ nếu Thẩm phán không làm gì cả".Ông nói rằng một số khoản tiền phạt nhỏ có thể xảy ra. "Bạn có thể thấy một bản án treo mà ông Trump được hưởng án treo. Rằng ông Trump sẽ được hưởng án treo nhiều khả năng là vào năm 2029", ông nói thêm. "Và bạn vẫn có thể thấy điều mà nhiều người mong đợi, đó là sau khi ông Trump rời nhiệm sở, ông Trump có thể phải đối mặt với một số án tù ngắn hạn".Ông tiếp tục nói, "Điều đó không có khả năng xảy ra, nhưng vị thẩm phán này đã chỉ ra, và tôi thấy Thẩm phán này nói tại tòa khi phạt Trump vì tội khinh thường, Merchan nói rằng nếu ông [Trump] tái phạm, tôi sẽ bỏ tù ông [Trump]. Ông Trump đã bị kết án vào cuối vụ án đó. Tôi nghĩ mọi người cho rằng cuộc bầu cử sẽ xóa bỏ những vụ án này. Nó sẽ chấm dứt các vụ án liên bang. Hãy nói rõ ràng. Những vụ án đó đã chết. Đây là một vụ án của tiểu bang và ông Trump không thể tự ân xá cho mình. Vị thẩm phán có một số quyền quyết định ở đây".⦿ ---- Cuba: Một trận động đất có cường độ ban đầu là 6,8 đã làm rung chuyển miền đông Cuba vào Chủ Nhật, sau nhiều tuần bão và mất điện khiến nhiều người trên đảo choáng váng. Theo báo cáo của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, tâm chấn của trận động đất nằm cách Bartolome Maso, Cuba khoảng 25 dặm (40 km) về phía nam.Người ta cảm thấy rung chuyển khắp khu vực phía đông của Cuba, bao gồm cả các thành phố lớn hơn như Santiago de Cuba, cũng như Holguin và Guantanamo. Các phương tiện truyền thông địa phương ở Jamaica cũng đưa tin rằng hòn đảo này đã cảm nhận được các cơn chấn động. Không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại lớn hoặc thương tích ở Cuba.Người dân ở Santiago, thành phố lớn thứ hai của Cuba, đã bị chấn động vào Chủ Nhật. Yolanda Tabío, 76 tuổi, cho biết mọi người trong thành phố đã đổ xô ra đường và vẫn ngồi lo lắng ở cửa ra vào. Bà cho biết bà cảm thấy ít nhất hai cơn dư chấn sau trận động đất, nhưng trong số bạn bè và gia đình, bà chưa nghe nói về bất kỳ thiệt hại nào. Bà nói với hãng thông tấn The Associated Press rằng: "Bạn phải chứng kiến mọi thứ chuyển động như thế nào, các bức tường, mọi thứ".⦿ ---- "Con có thể là một kẻ giết người bằng rìu, và ba mẹ cũng sẽ luôn yêu thương con. Nhưng chúng ta cần phải chữa lành cho con." Đó là những gì Greg McDonald Sr. nói với con trai mình, Greg Jr., sau khi biết cậu con là người đồng tính. Nhưng ở tuổi 17 và sẵn sàng rời đi để học đại học, Greg Jr. quyết định sẽ không che giấu con người thật của mình khỏi cha mẹ theo đạo Tin lành bảo thủ nữa.Sau khi từ chối tiếp tục liệu pháp cải đạo và ngừng đi nhà thờ, phóng viên John Blake viết trên CNN, cho biết khi Greg Jr. công khai giới tính, cha mẹ cậu đã giữ bí mật, che giấu khuynh hướng tình dục của con trai họ khỏi cộng đồng Georgia đã ăn sâu vào cuộc sống tâm linh, xã hội và thậm chí là nghề nghiệp của họ. Gia đình vẫn tan vỡ khi Greg Jr. đi học đại học và sau đại học, nhưng khi mẹ anh, Lynn McDonald, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, bí mật đã mở ra.Greg Jr. đã mời cha mẹ chuyển đến sống cùng anh ở Chicago, nơi Lynn sẽ được điều trị. Khi họ bắt đầu làm hòa, họ nhận ra rằng con trai mình, người đã đón họ về và chăm sóc mẹ mình, không phải là người cần được "sửa chữa" gì hết. "Ôi trời, ước gì tôi có thể rút lại những lời đó", ông bố, Greg Sr., nói. "Nhưng tôi không thể. Chúng tôi thực sự đã đuổi Greg Jr. đi".Họ dần dần tìm thấy sự thâm nhập vào cộng đồng của mình, gặp gỡ những phụ huynh khác của trẻ em đồng tính và những người lãnh đạo nhà thờ muốn tiếp cận những thành viên LGBTQ rời khỏi nhà thờ với tỷ lệ gấp đôi so với người dị tính. Họ cũng bắt đầu mục vụ của riêng mình."Mọi người có thể đánh giá hành trình của gia đình McDonalds như thế nào tùy thuộc vào niềm tin tôn giáo của họ", Blake viết. "Một số người nói rằng họ đã phản bội đức tin của mình. Nhưng gia đình McDonalds nói rằng họ thậm chí còn cam kết hơn với đạo Cơ đốc của mình - một đức tin mà họ nói là vẽ ra những vòng tròn thay vì những đường thẳng".⦿ ---- Một nghi can đã bị bắt liên quan đến vụ xả súng chết người tại Đại học Tuskegee ở Alabama, khiến một thanh niên 18 tuổi tử vong và ít nhất 16 người khác bị thương vào sáng sớm Chủ Nhật. Jaquez Myrick, 25 tuổi, đến từ Montgomery, bị buộc tội tàng trữ súng máy, theo các nhà chức trách, những người cho biết anh này đã bị phát hiện rời khỏi hiện trường vụ xả súng.Các nhà chức trách cho biết loạt đạn súng chết người nổ ra vào khoảng 1:40 giờ sáng tại khuôn viên trường Macon County khi lễ kỷ niệm 100 năm ngày trở về trường của trường đang kết thúc. Một thông cáo từ Cơ quan Thực thi Pháp luật Alabama vào Chủ Nhật, thông báo về vụ bắt giữ, không cho biết liệu các nhà chức trách có vẫn đang tìm kiếm thêm nghi phạm hay không, nhưng thông cáo kêu gọi công chúng tiếp tục gửi thông tin có liên quan đến FBI.

Cảnh sát tiểu bang cho biết vào chiều Chủ Nhật rằng người thiệt mạng trong vụ xả súng là 18 tuổi. Cảnh sát cho biết trong số 16 người bị thương trong vụ xả súng, 12 người bị trúng đạn và bốn người bị thương trong suốt vụ việc, một số người trong khi chạy trốn khỏi nơi ẩn nấp.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Sáu ngôi nhà đã bị thiêu rụi và một con chó đã chết sau khi một đám cháy bùng phát ở Pasadena. Theo Sở Cứu hỏa Pasadena, vụ cháy được báo cáo vào khoảng 1:45 chiều thứ Bảy tại khu nhà 1000 phố East Bell St. giữa phố Mentor và phố Catalina Ave. Một ngôi nhà bị phá hủy trong vụ cháy đã thuộc sở hữu của gia đình trong sáu thập niên. Vụ cháy cũng đã cướp đi sinh mạng của chú chó Bulldog Anh 7 tuổi của họ.

"Nó đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà của bố chồng tôi và cướp đi sinh mạng của chú chó của ông, Roxy", Nina Lazola cho biết. Lizaola, người có bố chồng sống ngay sau cô, cho biết cô đã được cảnh báo về vụ cháy và chạy ra ngoài để thấy ngôi nhà của ông chìm trong biển lửa. Cô đã điên cuồng tìm kiếm Roxy nhưng không thể tìm thấy cô.

Tổng cộng, mười người đã phải di dời do hỏa hoạn. Có 5 ngôi nhà bị thiệt hại do hỏa hoạn ở các mức độ khác nhau và ngôi nhà bị phá hủy thuộc về cha của Alex Lizaola. Ông lớn lên ở đó và ngôi nhà đã thuộc về gia đình ông trong 60 năm.

⦿ ---- Quận Ventura: cháy rừng, thiêu rụi 134 căn nhà, hư hại 46 căn. Đám cháy đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà ở Quận Ventura và buộc người dân phải di tản đã được khống chế 26%, lính cứu hỏa thông báo vào sáng Chủ Nhật. Đám cháy Mountain Fire, đã lan rộng đến hơn 20.000 mẫu Anh tính đến Chủ Nhật, đã thiêu rụi các khu dân cư ở Camarillo và Moorpark kể từ sáng Thứ Tư.

Với sự hỗ trợ của nhiệt độ ấm bất thường và gió Santa Ana, đám cháy nhanh chóng lan rộng đến khoảng 15.000 mẫu Anh chỉ trong vòng 24 giờ, tàn phá các cộng đồng trên đường đi của nó. Theo Cal Fire, 134 công trình đã bị phá hủy và ít nhất 46 công trình khác bị hư hại. Cảnh quay trên không từ NewsChopper 4 cho thấy một số ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu rụi. Những ngôi nhà khác bị biến thành đống đổ nát. Không rõ có bao nhiêu công trình bị phá hủy là nhà ở, nhưng những người mất tài sản nói với NBC4 rằng tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là bắt đầu lại.

Rebecca Vallejo, một cư dân Camarillo Heights có ngôi nhà bị phá hủy, cho biết: "Bạn biết đấy, bạn thấy những điều này trên TV, bạn cảm thấy thương họ. Bạn nói, ‘Ôi, tôi rất tiếc.’ Và rồi, khi chúng tôi bước lên, nó chỉ là… Tôi kiểu, ‘Ôi trời ơi. Nó biến mất rồi.’”

Vallejo đã xúc động khi kể với NBC4 về cảnh ngọn lửa thiêu rụi tác phẩm nghệ thuật của người chồng quá cố của cô. Người họ hàng của cô, Sideney Bozung, cho biết việc mất nhà của họ thật khó chấp nhận vì cha và ông của cô, những người sống trong ngôi nhà, đã qua đời trước vụ hỏa hoạn.

⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông đã bị bắt vì tình nghi giết người vì bị cáo buộc giết một người họ hàng tại nhà riêng của bà ở Westminster. Cảnh sát đã được điều động lúc 9:45 giờ tối thứ Sáu đến nhà của người phụ nữ ở khu 8200 phố 19 St. để tiến hành kiểm tra phúc lợi vì bà đã không có mặt trong nhiều ngày, theo Chỉ huy Andy Stowers của Sở Cảnh sát Westminster.

"Trong quá trình kiểm tra phúc lợi, người phụ nữ đã được phát hiện đã chết", Stowers cho biết. "Bằng chứng tại hiện trường cho thấy cái chết của bà là kết quả của một vụ giết người". Lệnh khám xét tại nhà đã tìm thấy bằng chứng và "gần như ngay lập tức" một người có liên quan đã bị bắt giữ và đưa đến đồn cảnh sát, ông cho biết. Irving Mondragon, 38 tuổi, một thành viên gia đình của nạn nhân, đã bị bắt vì tình nghi giết người. Không có thông tin nào được công bố về mối quan hệ giữa hai người. Cũng không rõ người phụ nữ đã bị giết như thế nào.

⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông đã chết và 3 người khác được đưa đến bệnh viện sau một vụ dùng thuốc quá liều trong một bữa tiệc ở Quận Cam vào sáng sớm Chủ Nhật. Theo Trung sĩ Armando Pardo thuộc Sở Cảnh sát Anaheim, các cảnh sát đã được điều động đến 1500 Benmore Lane ở Anaheim lúc 1:09 giờ sáng để cấp cứu y tế liên quan đến một vụ dùng thuốc quá liều. Khi đến nơi, các cảnh sát phát hiện bốn người đàn ông bất tỉnh, một trong số họ đã được tuyên bố tử vong tại hiện trường.

Hai người khác đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tình trạng của người đàn ông thứ tư không được tiết lộ. "Một chất bột màu trắng được tìm thấy gần đó, [và] một đơn vị xử lý chất thải nguy hại đã được gọi đến hiện trường để thu thập mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm", Trung sĩ Pardo nói thêm. "Có một bữa tiệc đang diễn ra tại địa điểm đó". Tên của bốn người đàn ông vẫn chưa được công bố. Chính quyền cho biết không có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

⦿ ---- Oklahoma: Đoạn phim được công bố vào thứ sáu cho thấy những khoảnh khắc mà nhiều người cáo buộc một cảnh sát Oklahoma City sử dụng vũ lực quá mức. Trong đoạn video được quay cách đây gần hai tuần, một người đàn ông gốc Việt 71 tuổi có thể được nhìn thấy đang bị tạm giữ sau khi vi phạm luật giao thông. Nhiều người tò mò về câu chuyện liệu cảnh sát có sử dụng vũ lực quá mức hay không. Người đàn ông gốc Việt đã phải nhập viện kể từ đó và nhiều người đã kêu gọi công lý trong đoạn video.

Trong đoạn phim, cảnh sát và người đàn ông Việt Nam địa phương bắt đầu tranh cãi về một vụ tai nạn giao thông và một biên bản phạt vì quay đầu xe không đúng cách và kết thúc bằng việc người đàn ông này nằm trên mặt đất. "Có một số hành vi sử dụng vũ lực quá mức rất, rất không cần thiết và tôi nghĩ rằng, với tư cách là một cộng đồng, chúng tôi bị tổn thương vì điều đó", Thuận Nguyễn, chủ tịch đắc cử của Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Oklahoma cho biết. Nguyen cho biết hàng chục nghìn người Việt Nam coi Oklahoma City là quê hương của họ.

⦿ ---- TIN VN. Báo Giáo Dục VN mở lại hồ sơ Vương Tấn Việt (TT Thích Chân Quang), chất vấn các đại học về tuyển sinh, học lực. Theo Báo GDVN. Chưa có bằng bổ túc vẫn tốt nghiệp ĐH, TS: Trường nào cũng nói làm đúng quy định. Sai phạm của ông Vương Tấn Việt trước hết là trách nhiệm thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học; công tác hậu kiểm cũng cần phải chú trọng hơn. Kết quả xác định ông Vương Tấn Việt sử dụng bằng cấp ba bổ túc văn hóa không hợp pháp (tức là, bằng giả). Dư luận đặt ra băn khoăn, liệu chương trình đào tạo đại học, sau đại học có dễ đến mức để một người chưa tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 vẫn có thể học và tốt nghiệp đại học, thậm chí nhận bằng tiến sĩ.

⦿ ---- TIN VN. Bắt 2 phụ nữ "chạy án" liên quan vụ người nước ngoài mang hơn 700 viên kim cương vào VN trái phép. Theo Báo SGGP. Điều tra mở rộng vụ người ngoại quốc mang hơn 700 viên kim cương nhập cảnh vào Việt Nam không khai báo, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM đã bắt thêm 2 người phụ nữ có hành vi chạy án… Liên quan vụ “Người ngoại quốc mang hơn 700 viên kim cương nhập cảnh vào Việt Nam không khai báo” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 11-11, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1972, ngụ tỉnh Bến Tre); Lý Thị Ngọc Bích (sinh năm 1979, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) vì có hành vi "chạy án". Trước đó, ngày 23-10, Phòng PC03 phối hợp với Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an quận Tân Bình kiểm tra Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) đang nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam trên chuyến bay VJ884 ngày 23-10, đi qua luồng xanh (không khai báo). Thời điểm kiểm tra, nam hành khách có 1 kiện hành lý ký gửi là 1 vali bên trong có 1 ba lô và 1 túi đeo. Qua xác minh xác định, Hareshbhai mang theo 716 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo. Tổng số hàng hóa trên trị giá hàng chục tỷ đồng.

⦿ ---- TIN VN. Cả nước nhập khẩu 142.794 ô tô nguyên chiếc trong 10 tháng, tăng 37,5% về lượng. Theo Báo Thương Hiệu Công Luận. Theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2024, cả nước nhập khẩu 142.794 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch 2,94 tỷ USD, tăng 37,5% về lượng và tăng 19,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái... Trong đó, Indonesia dẫn đầu về lượng xe mà Việt Nam nhập khẩu. Trong 10 tháng năm 2024, thị trường Đông Nam Á này cung cấp cho nước ta 57.693 xe, tổng kim ngạch 843,74 triệu USD. Thái Lan đứng thứ 2 về lượng nhưng dẫn đầu về kim ngạch với kết quả 54.481 xe và 1,06 tỷ USD. Thị trường lớn thứ 3 là Trung Quốc với 24.613 xe và 732,75 triệu USD.

⦿ ---- HỎI 1: Không kiểm soát cơn giận sẽ hại cho sức khỏe?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Các nghiên cứu từ lâu đã liên kết việc thể hiện sự tức giận với các hiện tượng sức khỏe tiêu cực như tăng huyết áp. Một số nghiên cứu mới giải thích cách không kiểm soát cơn thịnh nộ của bạn có thể gây ra tác động có hại cho tim của bạn.

https://www.mensjournal.com/news/study-anger-heart-health

⦿ ---- HỎI 2: Ngừa đột quỵ: ăn uống lành mạnh và tập thể dục?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Phần lớn các cơn đột quỵ có thể được ngăn ngừa, theo các hướng dẫn mới nhằm giúp mọi người và bác sĩ của họ thực hiện điều đó. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ tư tại Hoa Kỳ vào năm 2023 và hơn nửa triệu người Mỹ bị đột quỵ mỗi năm. Nhưng có tới 80% các cơn đột quỵ có thể được ngăn ngừa bằng chế độ dinh dưỡng, tập thể dục và xác định các yếu tố nguy cơ tốt hơn. Các hướng dẫn mới đầu tiên về phòng ngừa đột quỵ trong 10 năm từ Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ, một bộ phận của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, bao gồm các khuyến nghị cho mọi người và bác sĩ phản ánh sự hiểu biết tốt hơn về những người bị đột quỵ và lý do tại sao, cùng với các loại thuốc mới có thể giúp giảm nguy cơ.

https://www.yahoo.com/news/guidelines-preventing-stroke-nations-4th-153533345.html

.