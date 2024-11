- Nissan Motor tái cấu trúc: TGĐ Makoto Uchida tự giảm 50% lương, sa thải 9.000 nhân viên trên toàn cầu - Hậu bầu cử, bỗng nhiên phe Dân Chủ ưa tập thiền để bình tâm. - Trump vào Bạch Ốc, kinh tế Canada cơ nguy suy thoái vì 75% hàng xuất cảng là vào Mỹ. Trump từng gọi Trudeau là thằng điên cực tả vì đòi tài xế xe tải từ Mỹ vào Canada phải có giấy chích vaccine ngừa COVID

Nissan Motor tái cấu trúc: TGĐ Makoto Uchida tự giảm 50% lương, sẽ sa thải 9.000 nhân viên trên toàn cầu.

QUẬN CAM (VB-7/11/2024) ⦿ ---- Warner Bros. Discovery Inc. đã công bố hôm thứ năm rằng doanh thu của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 đạt 9,6 tỷ đô la, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng của công ty đạt 135 triệu đô la, cải thiện so với mức lỗ ròng 417 triệu đô la được báo cáo trong cùng khung thời gian năm 2023. Trong khi đó, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu của công ty giải trí này đạt 0,05 đô la, tăng so với mức lỗ pha loãng trên mỗi cổ phiếu được ghi nhận trong quý 3 năm ngoái. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Warner Bros. Discovery đã giảm 0,95% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

.

⦿ ---- Nissan Motor Corporation đã công bố vào thứ năm rằng Tổng giám đốc điều hành Makoto Uchida đã quyết định tự nguyện giảm 50% lương hàng tháng của mình bắt đầu từ tháng này và các thành viên khác trong ban điều hành dự kiến ​​sẽ cắt giảm lương theo tỷ lệ.

.

Công ty xe khổng lồ Nhật Bản cũng sẽ cắt giảm 9.000 nhân viên trên toàn cầu như một phần của nỗ lực chiến lược nhằm cắt giảm chi phí và hợp lý hóa danh mục tài sản của mình. Ngoài ra, công ty chia sẻ rằng họ sẽ giảm 20% năng lực sản xuất toàn cầu và cắt giảm chi phí cố định 300 tỷ Yên cùng với chi phí biến đổi 100 tỷ Yên trong khi hướng tới mục tiêu "duy trì dòng tiền tự do lành mạnh".

.

Hãng xe Nhật Bản có kế hoạch đẩy nhanh việc triển khai các loại xe năng lượng mới tại Trung Quốc, mở rộng các mẫu xe hybrid cắm điện và e-POWER tại Hoa Kỳ, rút ​​ngắn thời gian phát triển xe xuống còn 30 tháng và tăng cường quan hệ đối tác với Renault, Mitsubishi và Honda. "Chúng tôi đặt mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm của mình, vốn là nền tảng cho thành công của chúng tôi và đưa Nissan trở lại con đường tăng trưởng", CEO cho biết.

.

⦿ ---- Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã tăng lên 95,27 tỷ đô la trong tháng 10, tăng từ 81,71 tỷ đô la vào tháng 9, vượt qua kỳ vọng, Tổng cục Hải quan nước này cho biết trong báo cáo được công bố vào thứ năm. Xuất cảng tăng vọt 12,7% so với cùng kỳ năm trước tính theo đô la. Trong khi đó, nhập cảng giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính theo nội tệ, thặng dư thương mại đạt 679,1 tỷ nhân dân tệ. Xuất khẩu tăng 11,2% trong năm và nhập cảng giảm 3,7%.

.

⦿ ---- Trong động thái đầu tiên trên thế giới, Úc có kế hoạch áp dụng độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội là 16, theo thủ tướng nước này, Anthony Albanese. "Trách nhiệm sẽ thuộc về các nền tảng mạng xã hội để chứng minh rằng họ đang thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn việc truy cập", Albanese phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ năm. "Mạng xã hội đang gây hại cho trẻ em của chúng ta và tôi sẽ chấm dứt tình trạng này", ông nói thêm.

.

Albanese sẽ triệu tập một cuộc họp nội các đặc biệt vào thứ sáu, nơi ông sẽ tìm kiếm sự ủng hộ cho đề xuất này, với lệnh cấm có hiệu lực sau 12 tháng kể từ khi luật được các nhà lập pháp phê chuẩn.

.

⦿ ---- Cuba trúng gió, lại mất điện. Bão Rafael đổ bộ vào Cuba hôm thứ Tư với cường độ bão cấp 3, ngay sau khi gió mạnh làm sập lưới điện của quốc gia này. Các nhà dự báo cảnh báo rằng Rafael có thể gây ra những cơn bão, gió giật và lũ quét đe dọa tính mạng ở các vùng phía tây của hòn đảo sau khi nó làm sập nguồn điện và gây mưa lớn ở Quần đảo Cayman và Jamaica vào ngày hôm trước. Theo AP đưa tin, cơn bão nằm cách Havana 40 dặm về phía nam-tây nam vào thứ Tư. Theo Trung tâm Bão quốc gia, sức gió mạnh nhất duy trì ở mức 115 dặm/giờ và đang di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 14 dặm/giờ.

.

Cuba đã phải vật lộn với tình trạng mất điện tàn khốc trong khi phục hồi sau một cơn bão khác cách đây hai tuần khiến ít nhất 6 người thiệt mạng ở phía đông hòn đảo. Vào thứ Tư, chính phủ Cuba đã ban hành cảnh báo về cơn bão sắp tới trong khi các đội cứu hộ ở Havana đang làm việc để gia cố các tòa nhà và dọn dẹp các mảnh vỡ từ các khu vực ven biển để đề phòng lũ lụt. Các lớp học và phương tiện giao thông công cộng đã bị đình chỉ ở một số khu vực trên đảo và chính quyền đã hủy các chuyến bay đến và đi từ Havana và Varadero. Hàng nghìn người ở phía tây hòn đảo đã được sơ tán như một biện pháp phòng ngừa.

.

Silvia Pérez, một người về hưu 72 tuổi sống tại một vùng ven biển của Havana, là một trong những người đang vội vã chuẩn bị. Khi những người hàng xóm di chuyển các thiết bị và đồ nội thất khác từ những ngôi nhà ở tầng trệt, Pérez đã tích trữ nước và thực phẩm. "Đây là một đêm mà tôi không muốn ngủ qua đêm, giữa không khí lạnh buốt và những cái cây", Pérez nói. "Tôi lo cho bạn bè và gia đình mình".

.

Các nhà dự báo thời tiết dự kiến ​​cơn bão sẽ yếu đi khi đi qua Cuba trước khi nổi lên ở phía đông nam Vịnh Mexico dưới dạng bão. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành một khuyến cáo cho Cuba vào chiều thứ Ba, cung cấp các chuyến bay khởi hành cho nhân viên không thiết yếu và công dân Hoa Kỳ và khuyên những người khác "cân nhắc lại việc đi du lịch đến Cuba".

.

⦿ ---- South Carolina báo động: 40 con khỉ sổng chuồng, phóng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Cảnh sát ở South Carolina đang cố gắng truy đuổi và bắt giữ một nhóm 40 con khỉ trốn thoát khỏi một cơ sở nghiên cứu ở Lowcountry. Sở Cảnh sát Yemassee cho biết trong một bài đăng trên Facebook hôm thứ Tư rằng nhiều cảnh sát, cùng với nhân viên từ Trung tâm Nghiên cứu Linh trưởng Alpha Genesis, đang tìm kiếm những con khỉ trốn thoát bằng cách sử dụng camera chụp ảnh nhiệt (và có lẽ là một số buồng chuối lớn).

.

"Người dân được khuyến cáo mạnh mẽ nên đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ để ngăn những con vật này vào nhà", sở cảnh sát cho biết. "Nếu bạn phát hiện bất kỳ con vật nào trốn thoát, vui lòng liên hệ ngay với 911 và không đến gần chúng". Những người đăng bài trên mạng xã hội cho biết đây không phải là lần đầu tiên khỉ, vượn trốn thoát khỏi cơ sở Alpha Genesis, nơi mà theo trang web của sở này, "cung cấp các sản phẩm về linh trưởng không phải con người và dịch vụ nghiên cứu sinh học chất lượng cao nhất trên toàn thế giới".

.

⦿ ---- Theo một cuộc khảo sát mới, nhiều cử tri coi nền kinh tế là một trong những vấn đề quan trọng nhất trước thềm cuộc bầu cử đã ủng hộ Tổng thống đắc cử Trump áp đảo tại các thùng phiếu. Nghiên cứu VoteCast, được công bố hôm thứ Tư từ The Associated Press/Trung tâm nghiên cứu NORC/PBS/Wall Street Journal/Fox News, bao gồm hơn 120.000 cử tri có tình hình tài chính "tụt hậu". Theo cuộc thăm dò, nhóm nhân khẩu học này đã tăng khoảng 10% so với cuộc bầu cử trước.

.

Theo cuộc thăm dò, hơn 1/2 số cử tri cho biết họ "rất lo ngại" về việc chi tiêu gia đình tăng, chẳng hạn như thực phẩm và tiền thuê nhà đã bỏ phiếu cho Trump. Những người coi nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu cũng đứng về phía cựu tổng thống.

.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Harris đã giành được sự ủng hộ từ những cử tri ở nhóm thuế suất cao hơn, bao gồm cả những gia đình có thu nhập hàng năm trên 100.000 đô la. Trump đã nhận được sự ủng hộ từ những người ở nhóm thuế suất thấp hơn — một nhóm theo truyền thống không có bằng đại học, theo cuộc khảo sát cho thấy.

.

Hơn 1/2 số cử tri trong cuộc tổng tuyển cử cho biết họ không có bằng đại học. Khoảng 60% cử tri có thu nhập dưới 100.000 đô/năm đứng về phía tổng thống đắc cử. Lạm phát được chứng minh là ưu tiên hàng đầu đối với cử tri vì những người coi giá cả tăng đột biến là vấn đề quan trọng nhất của cuộc bầu cử đã bỏ phiếu cho Trump.

.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng gần 1/2 số cử tri cũng đồng ý với chương trình nghị sự về nhập cư của cựu tổng thống. Hơn 4/10 người cho biết những người nhập cư đang ở trong nước bất hợp pháp nên bị trục xuất — tăng 10% so với năm 2020.

.

Những con số này xuất hiện khi Trump, người được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 vào sáng thứ Tư, đã nhiều lần tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ khởi động "chương trình trục xuất lớn nhất" vào "ngày đầu tiên" nếu được tái đắc cử.

.

Cuộc khảo sát AP VoteCast được tiến hành từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, khi các cuộc thăm dò ý kiến ​​đang kết thúc, bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Hơn 120.000 cử tri đã tham gia. Sai số là 0,4 điểm phần trăm.

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders thúc giục Đảng Dân chủ đối mặt với các vấn đề then chốt sau những thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua, chỉ trích việc đảng này chuyển hướng ra khỏi mối quan tâm của tầng lớp lao động. Sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư, TNS Sanders chỉ ra sự bất bình đẳng về của cải ngày càng gia tăng, mức sống giảm sút, tình trạng thiếu chăm sóc sức khỏe toàn dân và sự ủng hộ đối với các hành động quân sự gần đây của Israel là những lĩnh vực mà đảng Dân chủ phải giải quyết.

.

Ông lưu ý rằng cử tri thuộc tầng lớp lao động, bao gồm cộng đồng người da trắng, người Mỹ Latinh và người da đen, đã quay lưng lại với đảng Dân chủ. "Không có gì ngạc nhiên khi một Đảng Dân chủ đã bỏ rơi những người thuộc tầng lớp lao động sẽ thấy rằng tầng lớp lao động đã bỏ rơi họ", Sanders lưu ý.

.

⦿ ---- Thống đốc Minnesota Tim Walz đã gửi lời cảm ơn đến Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris vì đã chọn ông làm người bạn đồng hành tranh cử, gọi đó là "vinh dự và đặc ân" của cuộc đời ông. "Cảm ơn Phó Tổng thống @KamalaHarris vì đã đặt niềm tin vào tôi và chọn tôi làm người bạn đồng hành tranh cử", Walz viết.

.

"Mặc dù kết quả không như chúng ta mong muốn, nhưng tôi biết ơn hàng triệu người Mỹ đã tham gia chiến dịch của chúng tôi và đấu tranh cho những lý tưởng lớn nhất của chúng ta: sự đàng hoàng, lòng trắc ẩn và tình yêu thương đối với người hàng xóm", ông nói thêm, đồng thời kêu gọi người Mỹ "tiếp tục đấu tranh cho những giá trị đó và đất nước mà tất cả chúng ta đều yêu quý".

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã đồng ý "thúc đẩy hợp tác" hôm thứ Tư, trong những gì Zelensky nói là một cuộc gọi tuyệt vời. "Tôi đã có một cuộc gọi tuyệt vời với Tổng thống @realDonaldTrump và chúc mừng ông Trump về chiến thắng vang dội mang tính lịch sử của mình—chiến dịch to lớn của ông Trump đã tạo nên kết quả này. Tôi khen ngợi gia đình và nhóm của ông Trump vì những nỗ lực tuyệt vời của họ", Zelensky viết trên X, trước đây gọi là Twitter.

.

Theo Zelensky, cả hai đồng ý "duy trì đối thoại chặt chẽ và thúc đẩy" sự hợp tác của họ. "Sự lãnh đạo mạnh mẽ và kiên định của Hoa Kỳ là rất quan trọng đối với thế giới và đối với một nền hòa bình công bằng", Zelensky nói thêm.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ca ngợi Phó Tổng thống Kamala Harris sau bài phát biểu nhượng bộ hôm Thứ Tư của bà, nhấn mạnh rằng việc chọn một "đối tác tuyệt vời" như vậy làm người số 2 của ông là "quyết định tốt nhất" mà ông đã đưa ra. "Những gì nước Mỹ chứng kiến ​​ngày hôm nay là Kamala Harris mà tôi biết và vô cùng ngưỡng mộ", Biden cho biết trong một tuyên bố được Bạch Ốc công bố.

.

Trong những gì ông mô tả là "hoàn cảnh phi thường", bà Harris "đã tiến lên và lãnh đạo một chiến dịch lịch sử thể hiện những điều có thể khi được hướng dẫn bởi một la bàn đạo đức mạnh mẽ và một tầm nhìn rõ ràng về một quốc gia tự do hơn, công bằng hơn và tràn đầy cơ hội hơn cho tất cả người Mỹ".

.

"Bà Harris sẽ tiếp tục cuộc chiến với mục đích, quyết tâm và niềm vui. Bà ấy sẽ tiếp tục là nhà vô địch cho tất cả người Mỹ. Trên hết, bà sẽ tiếp tục là nhà lãnh đạo mà con cháu chúng ta sẽ ngưỡng mộ trong nhiều thế hệ tới khi bà đặt dấu ấn của mình vào tương lai của nước Mỹ", Biden nói thêm.

.

⦿ ---- Người phụ nữ bị Trump chửi mắng công khai trước côngc húng bây giờ đắc cử chức Thẩm phán. Một thư ký luật mà Donald Trump thường xuyên chê bai trong các bài đăng trên mạng xã hội trong vụ Trump bị tiểu bang kiện về trốn thuế và gian lận dân sự hồi năm ngoái đã được bầu làm thẩm phán tại Thành phố New York. Cô Allison Greenfield, 38 tuổi, đã chạy đua mà không có đối thủ cho một trong sáu ghế tại tòa án dân sự của Manhattan sau khi ứng cử của bà được một ủy ban Dân chủ địa phương xác nhận, theo hãng tin Associated Press đưa tin.

.

Cô đã giành được ghế trong cuộc tổng tuyển cử hôm thứ Ba. Năm ngoái, Greenfield đang làm thư ký luật chính cho Thẩm phán Arthur Engoron khi cô bị Trump gõ bàn phím chửi mắng. Trong các bài đăng trên mạng xã hội, Trump gọi việc Greenfield tham gia vào vụ án của Trump là "đáng xấu hổ" và cáo buộc rằng cô có thành kiến ​​chính trị về một bức ảnh chụp cô với cựu Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer. Các luật sư của Trump cũng tham gia đưa ra những bình luận chê bai cô, đã vô căn cứ cáo buộc cô làm "đồng thẩm phán trên thực tế" trong phiên tòa xét xử Trump. Engoron đã hai lần phạt Trump 15.000 đô la vì vi phạm lệnh cấm phát biểu kiểu chửi mắng có thể dẫn tới bạo lực.

.

⦿ ---- Sau khi Trump thắng cử, bỗng nhiên phe Dân Chủ ưa tập thiền để bình tâm. Ứng dụng thiền Calm đã tìm cách xoa dịu một số sự lo lắng vào đêm bầu cử bằng một quảng cáo thông minh nhắm vào những cử tri lo lắng. Giữa nhịp độ đưa tin chóng mặt về cuộc bầu cử trên CNN và ABC vào thứ Ba, Calm đã chạy một quảng cáo im lặng để mang đến cho người xem khoảnh khắc bình yên.

.

"Chúng tôi đã mua không gian quảng cáo này để mang đến cho bạn 30 giây im lặng", quảng cáo viết. "Vâng, chỉ cần im lặng. Không có gì". Sau khi quảng cáo được phát sóng, ứng dụng đã tăng vọt hơn 100 bậc vị trí (spots) trên App Store, theo báo TMZ đưa tin. Một đại diện của Calm nói với TMZ rằng họ biết "việc mang đến những khoảnh khắc yên tĩnh là điều cần thiết trong mùa bầu cử".

.

Ứng dụng cung cấp các bài tập thiền có hướng dẫn và loạt "Câu chuyện về giấc ngủ", nhằm mục đích giúp người nghe trưởng thành ngủ ngon. Calm cũng tài trợ cho phạm vi đưa tin của CNN trong đêm bầu cử năm 2020, điều này cũng mang lại lợi nhuận cho công ty: sau đó, ứng dụng đã tăng 20 bậc vị trí trên App Store, theo TechCrunch.

.

⦿ ---- Diễn viên hài nổi tiếng Jay Leno, mặc dù không phải là người hâm mộ Donald Trump, cho rằng cuộc bầu cử năm 2024 là "một ngày tuyệt vời cho nền dân chủ". Cựu người dẫn chương trình Tonight Show, người thường im lặng về chính trị, đã thảo luận về cuộc bầu cử trong lần xuất hiện vào thứ Tư trên The Talk. "Điều tuyệt vời về cuộc bầu cử này là nó công bằng và trung thực", ông nói. "Được rồi, tôi không phải là người hâm mộ, nhưng không sao, đây là Tổng thống Hoa Kỳ - chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, cảm ơn các bạn rất nhiều".

.

Leno nói thêm rằng, theo quan điểm của ông, cuộc bầu cử "được thực hiện một cách chuyên nghiệp - không có gian lận. Mọi người đều nói rằng nó trung thực. Ý tôi là, đó là một ngày tuyệt vời cho nền dân chủ". Lần cuối cùng Leno đưa ra quan điểm chính trị của mình, vào tháng 1/2024, ông đã nói với Piers Morgan rằng ông "không phải là người hâm mộ" Trump, ám chỉ đến nhiều bản cáo trạng hình sự của Trump.

.

Trong cả hai cuộc phỏng vấn, Leno lưu ý rằng, với tư cách là một diễn viên hài, ông từng có thể nói đùa nhắm giễu toàn bộ các lập trường chính trị, điều mà ông cảm thấy không còn là lựa chọn nữa. “Vào thời của tôi, bạn chế giễu cả hai bên,” ông nói hôm thứ Tư. “Bạn sẽ nhận được những lá thư tức giận từ cả hai bên. Bây giờ bạn phải chọn một bên và, vâng, nó hơi khác một chút.” Công bằng là không ai xúi giục bạo loạn.

.

⦿ ---- Vận động viên Thế vận nổi tiếng Simone Biles đã cân nhắc về chiến thắng của Donald Trump với một yêu cầu dành cho tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden. "Thưa ông Biden, tôi cần ông đứng lên, thẳng lưng và làm một số thứ rung chuyển trước khi ông ra đi", Biles viết trên X hôm Thứ Tư. Cô đã ký tên vào bài đăng, "xoxo những người phụ nữ ở Mỹ". (Ghi chú: chữ xoxo là tiếng lóng bày tỏ lòng yêu thương, ôm hôn.)

.

Một số đảng viên Dân chủ đã đề xuất rằng Biden nên thực hiện hành động hành pháp và thực hiện một số lời hứa trong chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ, như luật hóa quyền phá thai, vì Tòa án Tối cao đã cấp cho tổng thống quyền được miễn truy tố. Đảng Cộng hòa đã kiểm soát chức tổng thống, Thượng viện và chuẩn bị giành được đa số tại Hạ viện.

.

Biden đã trao tặng cô Biles Huân chương Tự do của Tổng thống, giải thưởng dân sự cao nhất, vào năm 2022. Ở tuổi 25, cô là người trẻ nhất từ ​​trước đến nay nhận giải. Biles là vận động viên thể dục dụng cụ được trao nhiều huy chương nhất trong lịch sử, với 11 huy chương Olympic. Cô đã khiến cả thế giới sửng sốt với sự trở lại đầy chiến thắng tại Thế vận hội mùa hè này sau khi bỏ cuộc tại Thế vận hội 2020 do các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

.

⦿ ---- Việc Donald Trump trở lại Bạch Ốc đặt ra những thách thức kinh tế và những quyết định khó khăn cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau, theo Reuters đưa tin vào ngày 6 tháng 11. Trước đó, đảng Cộng hòa đã gọi Trudeau là "thằng điên cực tả".

.

Giới phân tích cho biết, trong số những hậu quả có thể xảy ra là các tranh chấp thương mại có thể khiến Canada rơi vào suy thoái, vì 75% lượng hàng xuất cảng của nước này là sang Hoa Kỳ. Ngoài ra, có khả năng có hàng nghìn người Mỹ vượt qua biên giới để vào Canada. Chiến thắng của Trump làm tăng thêm những vấn đề của Trudeau vào thời điểm các cuộc thăm dò cho thấy ông có khả năng thua đối thủ bảo thủ của mình trong các cuộc bầu cử dự kiến ​​diễn ra trong vòng một năm.

.

Các nhà báo lưu ý rằng Canada, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ tư thế giới, đặc biệt dễ bị tổn thương trước kế hoạch áp thuế đối với tất cả hàng nhập cảng của Trump và lời hứa tăng sản lượng năng lượng tại Hoa Kỳ của Trump.

.

Theo Laura Dawson của Future Borders Coalition, một tổ chức hướng đến mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và du lịch song phương, vấn đề thực sự sẽ là sự xói mòn dần dần niềm tin của các nhà đầu tư vào Canada. Theo lời bà, "đối với Canada, bốn năm nhiệm kỳ tổng thống của Trump có thể thực sự rất dài".

.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland đã đảm bảo với người dân Canada rằng đất nước này có "mối quan hệ bền chặt với Hoa Kỳ, chúng tôi có mối quan hệ bền chặt với Tổng thống Trump và nhóm của ông ấy".

.

Tuy nhiên, hồi tháng 1, Trudeau tuyên bố rằng một nhiệm kỳ tổng thống nữa của Trump sẽ là "bước thụt lùi" và khiến cuộc sống của Canada trở nên khó khăn. Trước đó, Trump gọi Trudeau là "thằng điên cực tả" vào năm 2022 vì yêu cầu tài xế xe tải qua biên giới vào Canada phải tiêm vaccine phòng COVID. Hồi tháng 6/2018, Trump rời khỏi hội nghị thượng đỉnh G7 ở Quebec và chỉ trích Trudeau, gọi Trudeau là "rất không trung thực và yếu đuối".

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gọi điện cho Tổng thống đắc cử Donald Trump vào thứ Tư để chúc mừng Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào thứ Ba. Biden cũng đã mời Trump đến Bạch Ốc để thảo luận về quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống sẽ kéo dài cho đến khi vị tổng thống thứ 45 chính thức bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình vào ngày 20 tháng 1 năm 2025.

.

Biden bày tỏ hy vọng về một quá trình chuyển giao "suôn sẻ", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể hiện sự đoàn kết. Theo Bạch Ốc, ngày họp giữa Biden và Trump sẽ được ấn định "trong tương lai gần". Biden dự kiến sẽ đưa ra bình luận của mình về kết quả bầu cử và quá trình chuyển giao sang chính quyền mới trong bài phát biểu trước toàn quốc vào hôm nay, Thứ Năm.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Kamala Harris đã điện thoại với Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm thứ Tư, gửi lời chúc mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông, theo một phụ tá cấp cao trong chiến dịch tranh cử của Harris phát biểu với NBC News, CNN và AP.Nguồn tin này cho biết thêm rằng Harris "đã gọi điện cho Tổng thống đắc cử Trump để chúc mừng ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Bà đã thảo luận về tầm quan trọng của việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ". Bà Harris sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc từ Đại học Howard vào cuối ngày Thứ Tư.⦿ ---- Phó Tổng thống Harris hôm thứ Tư đã chính thức tuyên bố thua cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 cho Tổng thống đắc cử Trump trong bài phát biểu tại trường cũ của bà, Đại học Howard, trong đó bà cũng khuyến khích chuyển giao quyền lực một cách hòa bình."Chúng ta nợ lòng trung thành không phải với một tổng thống hay một đảng phái nào mà là với Hiến pháp Hoa Kỳ và lòng trung thành với lương tâm và Chúa của chúng ta. Lòng trung thành của tôi với cả ba là lý do tại sao tôi ở đây để nói rằng mặc dù tôi nhượng bộ cuộc bầu cử này, nhưng tôi không nhượng bộ cuộc chiến đã thúc đẩy chiến dịch này", Harris nói với đám đông những người ủng hộ."Tôi biết mọi người đang cảm thấy và trải qua nhiều cảm xúc khác nhau ngay lúc này, tôi hiểu điều đó. Nhưng chúng ta phải chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử này", Harris nói thêm. Bà cũng nói với những người ủng hộ rằng bà đã nói chuyện với Trump và chúc mừng ông về chiến thắng của mình trong tiếng la ó của đám đông."Tôi cũng nói với ông ấy rằng chúng tôi sẽ giúp ông ấy và nhóm của ông ấy trong quá trình chuyển giao và chúng tôi sẽ tham gia vào quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình", bà nói thêm. Bà cho biết rằng “một nguyên tắc cơ bản” là người Mỹ chấp nhận kết quả trong một cuộc bầu cử và nguyên tắc đó “phân biệt dân chủ với chế độ quân chủ và chuyên chế”.Phó tổng thống khuyến khích những người ủng hộ bà hãy là điểm sáng của sự lạc quan trong trường hợp Hoa Kỳ bước vào “thời kỳ đen tối” sau kết quả bầu cử. “Tôi biết nhiều người cảm thấy chúng ta đang bước vào thời kỳ đen tối nhưng vì lợi ích của tất cả chúng ta, tôi hy vọng điều đó không đúng”, bà nói. “Nhưng vấn đề ở đây là, nước Mỹ — nếu đúng như vậy — hãy để chúng ta lấp đầy bầu trời bằng ánh sáng của hàng tỷ ngôi sao rực rỡ. Ánh sáng của sự lạc quan, của đức tin, của sự thật và sự phục vụ”.Những người ủng hộ bà trong đám đông đã rơi nước mắt khi họ nhìn bà, giơ cao cờ Mỹ và mặc áo phông “Kamala” và đội mũ in chữ “Harris-Walz”. Bà nói, “Với tất cả những ai đang theo dõi, đừng tuyệt vọng. Đây không phải là lúc buông xuôi. Đây là lúc xắn tay áo lên”, kêu gọi những người ủng hộ bà hãy tiếp tục tham gia.Phó tổng thống tuyên bố sẽ không từ bỏ cuộc chiến giành quyền sinh sản, bảo vệ người Mỹ khỏi bạo lực súng đạn, và vì nền dân chủ và pháp quyền. Bà kêu gọi người Mỹ đấu tranh tại phòng bỏ phiếu và tòa án nhưng cũng "theo những cách lặng lẽ hơn", như đối xử với nhau một cách tôn trọng."Đối với những người trẻ đang theo dõi, cảm thấy buồn và thất vọng là điều bình thường, nhưng hãy biết rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Trong chiến dịch tranh cử, tôi thường nói rằng, 'khi chúng ta chiến đấu, chúng ta sẽ chiến thắng'. Nhưng vấn đề là... đôi khi cuộc chiến phải mất một thời gian. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không chiến thắng", bà nói. "Điều quan trọng là đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ ngừng cố gắng biến thế giới thành một nơi tuyệt vời".Bà cũng chia sẻ thông điệp biết ơn những người ủng hộ và nhân viên của mình vì chiến dịch lịch sử và cô đọng của bà bắt đầu vào tháng 7 sau khi Tổng thống Biden bỏ cuộc và ủng hộ bà. "Hôm nay, trái tim tôi tràn đầy, tràn đầy lòng biết ơn vì sự tin tưởng mà các bạn đã dành cho tôi, tràn đầy tình yêu dành cho đất nước và tràn đầy quyết tâm", bà nói. “Kết quả của cuộc bầu cử này không phải là những gì chúng ta mong muốn, không phải là những gì chúng ta đã đấu tranh, không phải là những gì chúng ta đã bỏ phiếu. Nhưng hãy lắng nghe tôi khi tôi nói, hãy lắng nghe tôi khi tôi nói, ánh sáng của lời hứa của nước Mỹ sẽ luôn cháy sáng miễn là chúng ta không bao giờ bỏ cuộc và miễn là chúng ta tiếp tục chiến đấu.”Bà cảm ơn gia đình mình, bao gồm cả chồng bà Doug Emhoff, và cảm ơn Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden, và người bạn đồng hành của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz (D). Bà cũng cảm ơn nhóm của mình, các tình nguyện viên, nhân viên bỏ phiếu và các quan chức bầu cử địa phương.“Tôi rất tự hào về cuộc đua mà chúng ta đã chạy và cách chúng ta chạy, và cách chúng ta chạy trong suốt 107 ngày của chiến dịch này. Chúng tôi đã cố ý xây dựng cộng đồng và xây dựng liên minh, tập hợp mọi người từ mọi tầng lớp và xuất thân, đoàn kết với nhau bởi tình yêu đất nước với sự nhiệt tình và niềm vui trong cuộc chiến vì tương lai của nước Mỹ,” bà nói.Walz và vợ ông Gwen Walz đã ngồi vào chỗ của khán giả trước khi Harris bước ra. Các con của Harris, Cole và Ella, cùng những người còn lại trong gia đình Harris ngồi gần họ. Harris và Walz dự kiến sẽ tổ chức một cuộc gọi toàn thể nhân viên với nhóm vận động tranh cử của bà sau bài phát biểu của bà tại Đại học Howard.Harris đã xuất hiện trong bài hát chiến dịch đặc trưng của bà, "Freedom" của Beyoncé, vỗ tay, vẫy tay và mỉm cười cùng với những người ủng hộ trong đám đông. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-California), người là tiếng nói hàng đầu đằng sau chiến dịch gây sức ép buộc Biden từ bỏ nỗ lực tranh cử năm 2024 của mình, đã có mặt trong đám đông khi bà phát biểu. Biden đã theo dõi bài phát biểu của bà tại West Wing.⦿ ---- Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Thống đốc Ngân hàng Pháp Francois Villeroy de Galhau đã cảnh báo hôm thứ Tư rằng việc bầu Donald Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ có thể làm gia tăng những rủi ro tiềm ẩn cho nền kinh tế toàn cầu.Trong bài phát biểu tại một hội nghị kinh doanh được tổ chức tại Pháp, Villeroy bày tỏ lo ngại rằng các chính sách do Trump đề xuất có thể dẫn đến thâm hụt gia tăng và tỷ lệ lạm phát cao hơn tại Hoa Kỳ. "Cuộc bầu cử của Hoa Kỳ phải gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho châu Âu", nhà hoạch định chính sách này nói thêm.⦿ ---- Tỷ phú doanh nhân Elon Musk đã chỉ trích "hầu hết các phương tiện truyền thông lâu đời" hôm thứ Tư vì đã "liên tục nói dối" công chúng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trong khi tuyên bố rằng "các bạn là phương tiện truyền thông bây giờ"."Hãy đăng suy nghĩ và quan sát của bạn lên, sửa lỗi cho người khác khi họ sai và chúng ta sẽ có ít nhất một nơi trên thế giới mà bạn có thể tìm thấy sự thật", Musk viết trên X, trước đây là Twitter, mà ông đã mua vào năm 2022 với giá 44 tỷ đô la. Tổng giám đốc điều hành của SpaceX và Tesla và là cá nhân giàu nhất thế giới đã lên tiếng ủng hộ Trump, người mà ông đã ủng hộ cho chức tổng thống và tích cực vận động cho ông tại một số tiểu bang chiến trường như Pennsylvania.⦿ ---- Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (MbS) đã gọi điện chúc mừng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Tư, sau chiến thắng của ông tại cuộc bỏ phiếu. Thái tử bày tỏ mong muốn của Vương quốc này là làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược lâu dài giữa Saudi và Hoa Kỳ, bày tỏ hy vọng về "tiến bộ và thịnh vượng" cho người dân Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Trump. Theo tuyên bố từ chính phủ Saudi Arabia, Trump bày tỏ sự cảm kích đối với lời chúc mừng và thừa nhận những tình cảm tích cực. Quay trở lại năm 2017, Trump đã đến thăm Saudi Arabia trong chuyến công du quốc tế chính thức đầu tiên của mình với tư cách là tổng thống.⦿ ---- Nhà sáng lập Amazon.com Inc. Jeff Bezos đã gửi "lời chúc mừng nồng nhiệt" đến cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vì đã giành được nhiệm kỳ thứ hai tại vị, ca ngợi "sự trở lại chính trị phi thường và chiến thắng quyết định" của ông.Bezos cũng chúc Trump "thành công trong việc lãnh đạo và đoàn kết nước Mỹ mà tất cả chúng ta đều yêu mến". Tháng trước, Bezos đã ngăn cản nhóm biên tập của tờ báo của mình, tờ Washington Post, ủng hộ Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris làm tổng thống. Các giám đốc điều hành từ công ty hàng không vũ trụ Blue Origin của ông cũng đã gặp Trump trước cuộc bầu cử khi công ty này tìm cách giành được các hợp đồng chính phủ trong tương lai.⦿ ---- Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas hôm thứ Tư đã chúc mừng ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump về chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, bày tỏ hy vọng rằng tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ sẽ ủng hộ các mục tiêu về nhà nước Palestine."Chúng tôi tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ ủng hộ, dưới sự lãnh đạo của ngài, những nguyện vọng chính đáng của người dân Palestine", Abbas cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng người Palestine sẽ vẫn cam kết "theo đuổi tự do, quyền tự quyết và nhà nước, theo luật pháp quốc tế".⦿ ---- Nữ ca sĩ Cardi B đã đăng một số bình luận gay gắt trên tài khoản X của cô khi kết quả bầu cử được công bố vào đêm thứ Ba. "Đây là lý do tại sao một số tiểu bang của các bạn sẽ có bão. Đó là những gì tôi muốn nói", cô nói trong một video hiện đã bị xóa. Donald Trump đã đánh bại Kamala Harris trong một chiến thắng quyết định, với các tiểu bang dao động phía Nam như Georgia và North Carolina tăng vọt vào đầu đêm Ngày Bầu Cử 2024.Cô Cardi B cũng đã đăng một bức ảnh của mình lên các câu chuyện trên Instagram với chú thích "Tôi ghét tất cả các bạn tệ lắm". Cardi B đã vận động tranh cử cùng Harris tại Milwaukee vào thứ Sáu. Cô ấy đã nói với tạp chí Rolling Stone vào tháng 6 rằng cô sẽ không bỏ phiếu cho Trump hoặc Joe Biden. Nhưng việc Đảng Dân chủ chuyển từ Biden sang Harris đã thay đổi suy nghĩ của cô, một tình cảm mà cô ấy đã lặp lại trong một tuyên bố sau khi Harris thua cuộc."Không ai từng khiến tôi thay đổi suy nghĩ và bạn đã làm được!" nữ ca sĩ nhạc rap viết hôm thứ Tư. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy ngày một phụ nữ da màu tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng bạn [Harris] đã cho tôi thấy, cho con gái tôi và những người phụ nữ trên khắp đất nước thấy rằng mọi thứ đều có thể".⦿ ---- Tiền vào như mưa. Nếu bạn đang muốn làm giàu, bạn có thể cân nhắc đến việc tranh cử tổng thống. Chiến thắng bất ngờ của Donald Trump trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba đã chứng kiến cổ phiếu của Trump Media & Technology Group, công ty sở hữu Truth Social, tăng vọt khoảng 35 phần trăm, với 114,75 triệu cổ phiếu của ông tăng vọt lên 5,3 tỷ đô la trong giao dịch trước giờ mở cửa - tăng từ 3,9 tỷ đô la khi đóng cửa thị trường vào Ngày bầu cử.Giao dịch cổ phiếu đã bị dừng ba lần sau khi thị trường mở cửa hôm thứ Tư, với cổ phiếu vẫn tăng khoảng 16 phần trăm khi bị dừng lần thứ ba. Điều đó sẽ định giá cổ phần của Trump trong công ty ở mức 4,6 tỷ đô la nếu mức tăng 16 phần trăm được giữ nguyên trong suốt cả ngày. Matthew Tuttle, Giám đốc điều hành của Tuttle Capital Management, nói với CNN rằng không có gì ngạc nhiên khi thấy sự gia tăng đột biến này khi xem xét tần suất cổ phiếu được các nhà giao dịch sử dụng để đặt cược vào chiến thắng của Trump.Trong khi đó, việc củng cố lợi nhuận trong thời gian dài sẽ cần một số sự tinh tế hơn nữa, vì bản thân công ty có ít doanh thu và Truth Social chỉ nắm giữ một thị phần nhỏ trong toàn bộ thị trường truyền thông xã hội. Tuttle cho biết: “Quy mô chiến thắng của ông Trump rất có ích, nhưng về lâu dài, họ cần đưa ra một số chiến lược”.⦿ ---- Nữ nghệ sĩ Whoopi Goldberg đã nói rõ trên chương trình The View vào sáng thứ Tư rằng bà vẫn không muốn nhắc đến tên Donald Trump bất chấp chiến thắng của ông. Sau khi bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với chiến dịch không ngừng nghỉ của Kamala Harris, Goldberg thừa nhận, "Mọi người không lên tiếng, tôi không biết tại sao, và điều đó thậm chí không quan trọng. Bây giờ ông ấy đã là tổng thống."Sau đó, bà nói thêm, "Tôi vẫn sẽ không nói tên ông ta. Điều đó sẽ không thay đổi." Goldberg đã từ chối nói tên Trump trên The View kể từ khi Trump mới nhậm chức vào năm 2016, giải thích rằng bà "không thể" tự mình đặt từ "Tổng thống" trước tên Trump. "Tôi biết mọi người không thích việc tôi không làm. Tôi hài lòng với điều đó. Có rất nhiều thứ tôi làm mà mọi người không thích, bạn biết đấy. Tôi có thể sống chung với điều đó,” bà nói hồi năm 2018.Người điều phối chương trình View chỉ phá vỡ quy tắc tự đặt ra của mình một vài lần, bao gồm cả cố ý sau khi ông Trump bị tòa kết tội với 34 tội danh nghiêm trọng và vô tình theo dõi cuộc tranh luận của ông với Joe Biden vào tháng 6.⦿ ---- Moderna Inc. đã tiết lộ vào thứ năm rằng tổng doanh thu của công ty đạt 1,9 tỷ đô la trong quý 3 năm tài chính 2024, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao hơn ước tính của thị trường. Trong quý được báo cáo, hãng công nghệ sinh học đã ghi nhận 13 triệu đô la lợi nhuận ròng, phục hồi sau khoản lỗ 3,6 tỷ đô la vào năm ngoái. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu đạt 0,03 đô la, phục hồi sau khoản lỗ 9,53 đô la trên mỗi cổ phiếu so với cùng kỳ năm 2023. Trong quý này, Moderna đã báo cáo doanh số bán Spikevax là 1,8 tỷ đô la. Cổ phiếu của công ty đã tăng 8,90% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.⦿ ---- Cổ phiếu của Daimler Truck đã tăng hơn 5% trong phiên giao dịch hôm thứ Năm sau khi doanh thu quý 3 của công ty vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Nhà sản xuất xe thương mại tiết lộ rằng doanh thu của họ trong quý được báo cáo đạt 13,1 tỷ euro, giảm mạnh 5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn dự đoán của các nhà phân tích. Ngoài ra, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đã giảm 32% so với quý 3 năm 2023, ở mức 0,77 euro. Cổ phiếu của Daimler Truck tăng vọt 5,29% vào lúc 10:15 sáng theo giờ CET, bán với giá 40,020 euro một cổ phiếu.⦿ ---- Hoa Kỳ đã gửi thêm một phi đội máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ đến Israel trước cuộc tấn công dự kiến ​​từ Iran, dự kiến ​​diễn ra sớm nhất là trong tuần này. Theo báo cáo của Haaretz vào thứ năm, ít nhất 12 máy bay phản lực đã được gửi đến, cùng với các máy bay chiến đấu đã được triển khai. Điều này diễn ra sau khi giới lãnh đạo Iran hứa sẽ trả đũa các cuộc tấn công của Israel vào ngày 26 tháng 10, bản thân chúng là phản ứng đối với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào ngày 1 tháng 10.Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Lloyd Austin, đã ra lệnh triển khai một số máy bay ném bom B-52 Stratofortress, máy bay tiếp dầu và tàu khu trục của Hải quân đến Trung Đông. Tháng trước, Hoa Kỳ đã vội vã đưa hệ thống THAAD tiên tiến của mình đến Israel để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của mình.⦿ ---- Bộ Quốc phòng Israel đã ký một thỏa thuận với Công ty Boeing vào thứ năm, tuyên bố rằng họ sẽ mua máy bay chiến đấu F-15 với số tiền 5,2 tỷ đô la. Thỏa thuận bao gồm 25 máy bay phản lực F-15IA do Boeing sản xuất, với Israel có tùy chọn mua thêm 25 chiếc nữa. Viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Israel sẽ tài trợ cho thỏa thuận này."Máy bay được nâng cấp sẽ có khả năng tăng cường phạm vi hoạt động, tăng khả năng tải trọng và cải thiện hiệu suất trong nhiều tình huống tác chiến khác nhau. Những lợi thế này sẽ cho phép Không quân Israel duy trì ưu thế chiến lược của mình trong việc giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai ở Trung Đông", bộ này nêu chi tiết trong một tuyên bố. Máy bay sẽ bắt đầu đến vào năm 2031, theo từng đợt từ bốn đến sáu chiếc mỗi năm.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov phát biểu hôm thứ Năm rằng Moscow sẵn sàng xem xét các đề xuất hợp lý từ Brussels liên quan đến xung đột Ukraine, nhưng ông chỉ trích lập trường của Liên minh châu Âu về việc không đưa ra giải pháp thay thế cho kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, mà ông mô tả là dẫn đến ngõ cụt.Lavrov cũng thảo luận về mối quan hệ căng thẳng giữa Washington và Moscow, nhấn mạnh rằng Nga không phải là bên cắt đứt quan hệ và cho rằng Nga không có vai trò đề xuất khôi phục quan hệ. "Nhưng nếu có sáng kiến ​​ngồi lại và nói chuyện một cách trung thực, không có bất kỳ yêu cầu đơn phương nào, về vị trí của chúng ta và cách chúng ta nên tiến về phía trước, thì tùy thuộc vào chúng ta", Lavrov nói thêm.Bộ trưởng ngoại giao mô tả các vấn đề giữa hai nước là "rất sâu sắc", đổ lỗi cho nhu cầu của Washington trong việc đàn áp bất kỳ đối thủ cạnh tranh toàn cầu nào để duy trì sự thống trị của mình trên trường thế giới.⦿ ---- Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoygu cho biết hôm thứ Năm rằng tình hình hiện tại trên chiến trường không có lợi cho Ukraine, cảnh báo các đồng minh phương Tây của Kiev rằng họ phải bắt đầu đàm phán giải quyết hòa bình hoặc tiếp tục đối mặt với "sự hủy diệt của người dân Ukraine".Shoygu gọi chính phủ Ukraine là "kẻ khủng bố nguy hiểm bị kiểm soát từ bên ngoài" với ngành công nghiệp và lãnh thổ do chính họ kiểm soát. Ông cáo buộc chính phủ Ukraine cố gắng thực hiện khủng bố hạt nhân, bao gồm các cuộc tấn công bị cáo buộc vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở một khu vực do Nga chiếm đóng của Ukraine và cố gắng chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Nga.Trong khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng nhóm chuyển giao của Trump đã đề xuất rằng Ukraine có thể hứa không gia nhập NATO trong 20 năm để đổi lấy việc Hoa Kỳ đồng ý cung cấp vũ khí mạnh hơn cho Ukraine để ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga. Như thế, lời cam kết của Trump rằng sẽ kết thúc cuộc chiến ở Ukraine trong 24 giờ có thể sẽ kéo dài tới chỗ khó đoán trước.Reuters đưa tin vào tháng 5 rằng Putin đã sẵn sàng dừng chiến tranh bằng một lệnh ngừng bắn được đàm phán công nhận các ranh giới chiến trường hiện tại, nhưng vẫn chuẩn bị chiến đấu nếu Ukraine và phương Tây không phản ứng. Nghĩa là, phải công nhận cho Nga chiếm giữ các tỉnh đã chiếm.⦿ ---- Hãng xe Stellantis NV sẽ sa thải 1.100 nhân viên tại Khu phức hợp lắp ráp Toledo ở Ohio bắt đầu từ ngày 5 tháng 1/2025 khi cơ sở này chuyển sang hoạt động một ca. "Đây là những hành động khó thực hiện, nhưng chúng là cần thiết để Công ty có thể lấy lại lợi thế cạnh tranh và cuối cùng đưa sản lượng trở lại mức trước đây", công ty cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.⦿ ---- Qualcomm Inc. đã tiết lộ hôm thứ Tư rằng công ty đã ghi nhận doanh thu 10,2 tỷ đô la trong quý 4 năm tài chính 2024, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) và thu nhập ròng tăng 96% lên lần lượt là 2,59 đô la và 2,9 tỷ đô la. Cổ phiếu của công ty đã tăng 7,92% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc sau thông báo.⦿ ---- Công ty bán dẫn Arm Holdings Plc. đã tiết lộ hôm thứ Tư rằng doanh thu quý 2 năm tài chính 2025 của công ty đạt 844 triệu đô la, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cao hơn so với hướng dẫn của công ty. Thu nhập hoạt động theo GAAP của đại công ty bán dẫn đạt 64 triệu đô la so với khoản lỗ 156 triệu đô la của năm trước, trong khi thu nhập ròng đạt 107 triệu đô la. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 191% lên 0,10 đô la một cổ phiếu. Nhà thiết kế chip có trụ sở tại Anh dự báo doanh thu quý 3 sẽ nằm trong khoảng từ 920 triệu đô la đến 970 triệu đô la. Cổ phiếu của công ty đã giảm 3,30% trong phiên giao dịch mở rộng sau khi công bố thu nhập, xuống còn 139,9 đô la một cổ phiếu.⦿ ---- Quận Ventura: cháy rừng, nhiều người bị thương, ít nhất thiêu rụi 1 căn nhà và 1.500 mẫu Anh. Một đám cháy gần Somis, Moorpark và Camarillo đã phá hủy ít nhất một ngôi nhà và thiêu rụi ít nhất 1.500 mẫu Anh tính đến đêm thứ Tư. Đám cháy Mountain Fire được báo cáo vào lúc gần 9 giờ sáng gần khu 7900 của Đường Balcom Canyon và Đường Bradley gần Moorpark và Somis, phía bắc Đường cao tốc 118.Sở Cứu hỏa Quận Ventura hôm Thứ Tư cho biết, "40 lính cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường, sử dụng 58 thiết bị chữa cháy, với sự hỗ trợ của thêm trực thăng và máy bay thường". Tuy nhiên, những máy bay cuối cùng đã phải dừng hoạt động do gió lớn. Ít nhất một ngôi nhà đã bị phá hủy và xe cứu thương đã được gọi đến để cứu các nạn nhân bị bỏng, KVTA đưa tin.Sau đó, chính quyền Quận Ventura cho biết thêm rằng "một số cá nhân đã bị thương và được đưa đến bệnh viện địa phương" và "nhiều" công trình đang bị đe dọa. Lệnh sơ tán bắt buộc đã được ban hành cho khu vực lân cận và một số phần của Camarillo. Trung tâm sơ tán nằm tại Giáo xứ Padre Serra, 5205 Upland Ave., ở Camarillo.

.

⦿ ---- Quận Cam cháy: Một trung tâm thương mại ở Garden Grove đã bốc cháy vào sáng sớm thứ Tư. Khoảng 75 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường ở khu 13200 phố Brookhurst để dập tắt đám cháy cấp độ 3 tính đến khoảng 3:30 giờ sáng, theo Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam cho biết trên phương tiện truyền thông xã hội. Ngọn lửa đã được dập tắt vào lúc 5 giờ sáng, mặc dù lính cứu hỏa sẽ vẫn ở lại đó "trong một thời gian dài để dập tắt hoàn toàn các điểm nóng", OCFA cho biết thêm. Không có thương vong nào được báo cáo và nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

.

⦿ ---- HỎI 1: Thêm vào giấc ngủ 46 phút/ngày sẽ tăng sức khỏe, lòng biết ơn và thân thiện?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu đã chỉ ra nhiều lợi ích tích cực đi kèm với thói quen ngủ tốt. Giờ đây, một nghiên cứu mới từ Đại học Baylor cho thấy ngay cả những thay đổi nhỏ về lượng giấc ngủ—thực tế là chỉ ngủ thêm 46 phút mỗi đêm—cũng có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tổng thể, bao gồm tác động có lợi đến lòng biết ơn, sự phát triển, khả năng phục hồi và hành vi thân thiện của một người. Nghiên cứu "Lòng biết ơn, sự phát triển và hành vi thân thiện sau khi hạn chế giấc ngủ và kéo dài giấc ngủ thử nghiệm" được công bố trên Tạp chí Journal of Positive Psychology.

.

Alexander Do đã tiến hành nghiên cứu cho luận văn danh dự của mình, dưới sự cố vấn của nhà nghiên cứu chính Michael K. Scullin, Tiến sĩ, phó giáo sư tâm lý học và khoa học thần kinh, đồng thời là giám đốc Phòng thí nghiệm khoa học thần kinh và nhận thức giấc ngủ của Baylor, và Sarah Schnitker, Tiến sĩ, giáo sư tâm lý học, đồng thời là giám đốc Phòng thí nghiệm khoa học về đức tính và Trung tâm BRIGHTS. Họ cùng nhau khám phá tác động của giấc ngủ đối với sức khỏe tinh thần bằng cách quan sát cách tăng thời lượng ngủ ảnh hưởng đến kết quả tâm lý tích cực.

Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2024-11-snooze-extra-minutes-boosts-gratitude.html

.

⦿ ---- HỎI 2: Gần 16% người lớn ở Mỹ -- tức là gần 1/6 -- hiện mắc bệnh tiểu đường?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Gần 16% người lớn ở Mỹ -- tức là gần 1/6 -- hiện mắc bệnh tiểu đường, theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Tuổi tác ngày càng cao và vòng eo ngày càng rộng làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh, tình trạng này xảy ra khi cơ thể không sử dụng insulin đúng cách, dẫn đến lượng đường trong máu cao. Nếu không được kiểm soát, bệnh tiểu đường có thể gây tàn tật và thậm chí đe dọa tính mạng.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/11/06/cdc-nearly-1-in-6-us-adults-diabetes/9361730901838/

.

.