Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết hôm thứ Hai rằng hiệp ước giữa nước Nga và Bắc Hàn cho phép hỗ trợ lẫn nhau nếu một trong hai nước bị tấn công, do đó việc triển khai quân đội Bắc Hàn tại các vùng lãnh thổ mà Nga bảo vệ không vi phạm bất kỳ luật pháp quốc tế nào.

- Nếu tái đắc cử, Trump sẽ đóng băng cuộc chiến ở Ukraine, cho các tỉnh Ukraine mà Nga đã chiếm làm vùng phi quân sự tự trị, cấm Ukraine vào NATO

- CNN/SSRS thăm dò: 69% cử tri đoán là Trump sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử nếu thua phiếu

- Khối nữ cử tri thầm lặng sẽ giúp bà Harris thắng cử.

- Tình báo Mỹ: bọn cực đoan tin vào các thuyết âm mưu sẽ là mối đe dọa bạo lực trong bầu cử sắp tới.

- Michigan: Cộng Hòa truyền thống kêu gọi hồi phục Cộng Hòa văn minh hơn (mà không có Trump).

- Nhiều cử tri Arizona nói Trump là kẻ bắt nạt.

- Michigan: Harris sẽ nói về việc làm trong ngành sản xuất tại Michigan đã tăng tốc nhờ luật CHIPS

- Mỹ lập trang web #Protect2024, tư vấn an ninh mạng và giám sát bầu cử

- Musk gợi ý với Trump: các tỷ phú hy vọng Trump xóa sổ các công đoàn để khỏi đình công bằng cách gỡ luật 1935 Wagner Act

- Dân Chủ chiếu một loạt các lời nói của Trump lên tòa nhà Madison Square Garden ở New York

- Elon Musk thanh minh thanh nga: không hề là công nhân bất hợp pháp

- Trump: Đảng Cộng hòa "đã trở thành một đảng của sự hòa nhập" vì có nhiều tôn giáo khác nhau

- Nhạc sĩ John Legend cả ngày Chủ nhật vận động cho bà Harris

- Bà Harris toàn quốc hơn điểm Trump một chút, nhưng ở các tiểu bang chiến trường là khó đoán

- Tỷ phú Mark Cuban nói sẽ không giữ chức gì trong chính phủ Harris, vận động cho bà Harris vì cứu kinh tế Mỹ

- Bà Harris sẽ đưa ra Thông điệp kết thúc vận động vào Thứ Ba ở công viên Ellipse với 20.000 người sẽ tham dự

- Trump mít tinh ở New York, cùng nhiều diễn giả chửi tục, nói lời kỳ thị màu da, miệt thị dân Mỹ Latin, người Do Thái và người da đen, chụp mũ bà Harris là "Kẻ chống Chúa" và "ác quỷ".

- Bà Harris hôm Chủ Nhật vận động ở Pennsylvania, ghé tiệm hớt tóc, nhà thờ...

- Marty Baron (cựu Chủ biên tập Washington Post) chỉ trích tỷ phú Bezos đã không cho ban biên tập tuyên bố ủng hộ bà Harris

- Nếu cựu Tổng thống Trump tái đắc cử và thực hiện lời hứa áp thuế mới đối với tất cả hàng nhập cảng vào Hoa Kỳ, kinh tế toàn cầu đảo lộn, riêng Mrxico sẽ suy thoái

- Dân Biểu Ocasio-Cortez (Dân Chủ) lên án TT Biden đã giúp Israel thảm sát dân Palestine, rồi kêu gọi bầu cho bà Harris để thay đổi nội bộ Đảng Dân Chủ tương lai

- TTK/NATO: quân Bắc Hàn đã vào tỉnh Kursk của Nga giáp biên Ukraine

- Nga: quân Bắc Hàn vào giúp Nga là hợp pháp

- Ukraine: sẵn sàng mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần 2 trong tháng 11.

- Gaza: dân Palestine chết 43.020 người, bị thương là 101.110 người

- Đàm phán ngừng bắn ở Gaza và thả con tin dự kiến ​​sẽ không tiến triển cho đến sau bầu cử Mỹ

- Israel: kết thúc đột kích Bệnh viện Kamal Adwan ở bắc Gaza, bắt 100 chiến binh Hamas.

- Israel: yêu cầu dân thị trấn Tyre (nam Lebanon) nên di tản vì sẽ dội bom

- Iraq khiếu nại lên LHQ, tố Israel "vi phạm trắng trợn" không phận Iraq để tấn công Iran

- Hãng xe Volkswagen cân nhắc đóng cửa ít nhất 3 cơ sở sản xuất tại Đức, cắt giảm hàng chục nghìn việc làm, giảm 10% lương

- TQ thúc giục Mỹ đừng đưa vũ khí lên không gian

- Thống đốc Newsom đề xuất tăng gấp 2 tín dụng thuế mà tiểu bang dành cho các nhà sản xuất phim và chương trình TV quay tại California.

- Quận Los Angeles: truy nã kẻ bắn chết 2 người tại một bữa tiệc đêm.

- TIN VN. VDSC: VND đã mất giá hơn 4% so với USD kể từ đầu năm, NHNN có thể phải bán bớt dự trữ ngoại hối nếu ông Trump thắng cử.

- HỎI 1: Phụ nữ da đen nguy cơ chết vì ung thư vú 40% cao hơn phụ nữ da trắng? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có thể tránh đột quỵ bằng cách: ăn lành mạnh, thể dục, bỏ hút, ngủ đủ, kiểm soát huyết áp, cân nặng hợp lý? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-28/10/2024) ⦿ ---- Hãng xe Volkswagen đang cân nhắc đóng cửa ít nhất ba cơ sở sản xuất tại Đức, cùng với việc thu hẹp quy mô các cơ sở khác trong khu vực, cắt giảm hàng chục nghìn việc làm và thực hiện cắt giảm 10% lương, như một phần của chiến lược cắt giảm chi phí đáng kể, theo Hội đồng Công nhân Tập đoàn Volkswagen (VW) Daniela Cavallo cho biết trong một sự kiện tại Wolfsburg vào thứ Hai.

Nhiều nhân viên đang dự đoán sẽ đình công để phản đối về tương lai cắt giảm việc làm. Theo các nguồn tin được trích dẫn bởi tờ báo tài chính Handelsblatt, CEO Oliver Blume của hãng sản xuất xe này đặt mục tiêu tiết kiệm chi phí khoảng 4 tỷ euro cho thương hiệu. Nếu được thực hiện, các đợt đóng cửa nhà máy này sẽ là lần đầu tiên tại Đức trong lịch sử 87 năm của Volkswagen.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian đã thúc giục Hoa Kỳ không triển khai bất kỳ thiết bị nào trong không gian vũ trụ có thể được phân loại là vũ khí và ngừng tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở không gian. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Lin lưu ý rằng hành vi như vậy đe dọa biến không gian thành "lãnh địa chiến đấu", gây nguy hiểm cho mọi quốc gia trên hành tinh. Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc ủng hộ "việc sử dụng hòa bình" không gian vũ trụ. Bình luận của Lin được đưa ra sau khi có thông tin rằng Hoa Kỳ có thể phóng các thiết bị gây nhiễu vệ tinh di động mới nhắm vào Trung Quốc và Nga.

⦿ ---- Tổng số người Palestine chết ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel đã lên tới 43.020, trong khi số người bị thương đã tăng lên 101.110, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết trong bản cập nhật mới nhất vào thứ Hai. Theo báo cáo, lực lượng Israel đã thực hiện năm "vụ thảm sát" tại vùng đất này trong 24 giờ qua, khiến 96 người thiệt mạng và 277 người bị thương.

.

⦿ ---- Các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza và thả con tin dự kiến ​​sẽ không tiến triển cho đến khi người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 5 tháng 11, được quyết định, theo CNN đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn một nguồn tin thân cận với vấn đề này.

.

Theo nguồn tin, vòng đàm phán mới, bắt đầu vào Chủ Nhật tại Doha, không nhằm mục đích đảm bảo lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin, mà là khởi động lại quá trình đàm phán sau một thời gian dài tạm dừng. Nguồn tin cho biết các nhóm đàm phán của Israel, Hamas và các nước trung gian cũng đã giải quyết cuộc chiến đang diễn ra ở Lebanon, cũng như ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã kết thúc cuộc đột kích vào Bệnh viện Kamal Adwan ở Jabaliya, phía bắc Dải Gaza, bắt giữ khoảng 100 chiến binh Hamas. IDF tuyên bố Hamas đã sử dụng bệnh viện này làm trung tâm chỉ huy. Quân đội Israel cho biết thêm rằng họ đã tiêu diệt khoảng 20 chiến binh Hamas và tìm thấy vũ khí cùng tài liệu thuộc về các chiến binh. Họ cáo buộc rằng vẫn còn nhiều thành viên Hamas ở khu vực này và cho biết họ sẽ tiếp tục các hoạt động của mình ở Jabaliya.

⦿ ---- Người phát ngôn tiếng Ả Rập của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Avichay Adraee, đã đưa ra cảnh báo mới vào thứ Hai, khuyến cáo người dân cư trú tại thị trấn Tyre, miền nam Lebanon nên sơ tán. "Thông báo khẩn cấp tới cư dân khu vực Tyre ở Lebanon, cụ thể là những người ở trong các tòa nhà giữa các con phố: Dr. Ali Al-Khalil, Hiram, Muhammad Al-Zayat, Nabih Berri", Adraee viết trên X.

Đồ họa thông tin đi kèm với thông điệp cảnh báo cư dân "ngay lập tức" di dời khỏi vùng đỏ được chỉ định và tiến về phía bắc qua Sông Awali. Cảnh báo này được đưa ra khi IDF có kế hoạch "bạo lực" hành động chống lại các vị trí của Hezbollah nằm trong khu vực.

⦿ ---- Iraq đã đệ đơn khiếu nại lên Liên hợp quốc (LHQ) chống lại Israel, cáo buộc Israel "vi phạm trắng trợn" không phận của mình để tấn công Iran, theo người phát ngôn chính phủ Basim Awadi tuyên bố vào thứ Hai. "Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani cũng đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao liên lạc với phía Mỹ để phản đối về hành vi vi phạm này, theo các điều khoản của Thỏa thuận khung chiến lược song phương và cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh và chủ quyền của Iraq", tuyên bố cho biết thêm.

Hôm thứ Bảy, Israel đã sử dụng hơn 100 máy bay chiến đấu để tấn công Iran "để đáp trả các cuộc tấn công liên tục trong nhiều tháng". Về phía mình, Iran tuyên bố cuộc tấn công đã đánh trúng "các cơ sở quân sự và an ninh quan trọng".

⦿ ---- Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận hôm thứ Hai rằng quân đội Bắc Hàn đã được triển khai tại khu vực Kursk của Nga để chiến đấu cùng quân đội Nga. Ông cho biết việc triển khai này thể hiện "sự leo thang đáng kể" trong cuộc khủng hoảng Bắc Hàn và chiến tranh Nga-Ukraine và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

"Sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Bắc Hàn là mối đe dọa đối với an ninh của cả Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Euro-Đại Tây Dương", Rutte cho biết. Ông nói thêm rằng NATO đang tích cực tham vấn trong liên minh và với các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết hôm thứ Hai rằng hiệp ước giữa nước Nga và Bắc Hàn cho phép hỗ trợ lẫn nhau nếu một trong hai nước bị tấn công, do đó việc triển khai quân đội Bắc Hàn tại các vùng lãnh thổ mà Nga bảo vệ không vi phạm bất kỳ luật pháp quốc tế nào.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Lavrov tuyên bố rằng các tuyên bố của các nước phương Tây liên quan đến việc Bắc Hàn hỗ trợ quân sự cho Nga là "một nỗ lực biện minh hồi tố cho việc gửi quân đội phương Tây đến Ukraine". Bộ trưởng đảm bảo rằng binh lính từ các lực lượng quân sự phương Tây đã "làm việc tại Ukraine trong một thời gian dài" như "một phần của cuộc chiến tranh hỗn hợp giữa NATO và EU chống lại đất nước chúng tôi".

Trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã xác nhận rằng quân đội Bắc Hàn đã được triển khai tại khu vực Kursk của Nga, đồng thời nói thêm rằng hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng "là mối đe dọa đối với an ninh của cả Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Châu Âu - Đại Tây Dương".

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết hôm thứ Hai rằng Ukraine đã sẵn sàng mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai trong tháng 11. Hiện tại vẫn chưa rõ hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức ở đâu, với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang đàm phán với Thụy Sĩ, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, Ấn Độ, Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Nga đã chỉ ra rằng họ sẽ không tham dự sự kiện này.

Trong chuyến thăm Nam Phi, Sybiha cho biết người dân Ukraine ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực gia nhập NATO của Kiev. Ông cho biết sáng kiến ​​này cũng nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Hoa Kỳ và Ukraine "tự tin" vào sự ủng hộ của các đồng minh.

⦿ ---- Phần lớn cử tri đã đăng ký ước đoán rằng cựu Tổng thống Trump sẽ không thừa nhận kết quả bầu cử nếu ông thua phiếu vào tuần tới, theo cuộc thăm dò của CNN/SSRS công bố hôm thứ Hai. Cuộc thăm dò được tiến hành vào đầu tuần trước cho thấy 69% cử tri đã đăng ký trên toàn quốc cho biết họ nghĩ Trump sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử và 30% cho biết ông sẽ chấp nhận. Chỉ có 1% cho biết họ không có ý kiến.

Dữ liệu cho thấy sự thay đổi dần dần so với đầu năm nay. Vào cuối tháng 1, có 74% cử tri đã đăng ký cho biết họ nghĩ Trump sẽ không thừa nhận nếu ông thua, so với chỉ 25% không đồng ý. Vài tháng sau, vào tháng 6, có 72% cho biết họ nghĩ ông sẽ không thừa nhận nếu ông thua và 28% cho biết ông sẽ thừa nhận.

Ngay cả khi sự tự tin vào khả năng Trump thừa nhận tăng lên, những cử tri đã đăng ký vẫn không tự tin như trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 rằng Trump sẽ thừa nhận nếu ông thua.

Vào thời điểm đó, Trump đã cảnh báo về một cuộc bầu cử có khả năng gian lận, chỉ ra các lá phiếu gửi qua thư và các điều chỉnh tương tự được thực hiện vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, 55% cho biết vào giữa tháng 8 năm 2020 rằng họ dự kiến Trump không nhượng bộ nếu ông thua, trong khi 38% cho biết ông sẽ làm vậy. Vào tháng 10 năm 2020, có 58% cho biết họ mong đợi Trump không nhượng bộ nếu ông thua, trong khi 37% không đồng ý.

⦿ ---- Khối nữ cử tri thầm lặng sẽ giúp bà Harris thắng cử. Các chiến lược gia Dân chủ lo ngại về thành tích vượt trội của cựu Tổng thống Trump trong các cuộc thăm dò đang hy vọng rằng Phó Tổng thống Harris sẽ được hưởng lợi từ sự gia tăng của các cử tri phụ nữ thầm lặng Dân chủ, những phụ nữ trẻ mà họ hy vọng sẽ đi bỏ phiếu với số lượng lớn vào Ngày bầu cử mặc dù họ không nằm trong số những người được thăm dò gần đây.

Các cuộc thăm dò tại các tiểu bang chiến trường như Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin không hứa hẹn cho Harris khi xét đến lịch sử giành được nhiều phiếu bầu hơn của Trump tại các tiểu bang này vào Ngày bầu cử năm 2016 và 2020 so với các cuộc thăm dò trước đó.

Harris đã tổ chức một cuộc mít tinh với Beyoncé tại Houston vào thứ Sáu để nhấn mạnh thêm về quyền phá thai trong những ngày cuối cùng của chiến dịch, khuếch đại thông điệp toàn quốc nhắm vào những phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 35 là những cử tri "ít có xu hướng bỏ phiếu".

“Bạn đã có cử tri thầm lặng hồi năm 2018 và 2022 vì tỷ lệ đi bỏ phiếu cao hơn — đặc biệt là năm 2022 — cao hơn dự đoán của đảng Cộng hòa và đó là sự gia tăng ở những phụ nữ trẻ, những cử tri ủng hộ quyền lựa chọn,” nhà thăm dò ý kiến ​​của đảng Dân chủ Celinda Lake cho biết.

Bà cho biết Harris có thể hưởng lợi đáng kể từ những phụ nữ trẻ chưa từng bỏ phiếu trước đây, chỉ bỏ phiếu thỉnh thoảng và không được nhiều cuộc thăm dò ý kiến ​​ghi nhận. Bản thân Trump đã được hưởng lợi từ những cử tri thầm lặng vào năm 2016 và 2020 khi ông vượt trội hơn các cuộc thăm dò ý kiến ​​vì những cử tri không học đại học, thuộc tầng lớp lao động và không có lịch sử bỏ phiếu đã đi bỏ phiếu với số lượng lớn để ủng hộ ứng cử viên của ông.

⦿ ---- Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã xác định những kẻ cực đoan trong nước có mối bất bình bắt nguồn từ các thuyết âm mưu liên quan đến bầu cử, bao gồm niềm tin vào gian lận bầu cử tràn lan và sự thù địch đối với những đối thủ chính trị được coi là mối đe dọa bạo lực có khả năng xảy ra nhất trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trong Bản tin tình báo chung không được phát hành công khai nhưng đã được NBC News xem, các đặc vụ từ FBI và Bộ An ninh Nội địa cảnh báo các cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương rằng những kẻ cực đoan bạo lực trong nước tìm cách khủng bố và phá hoại cuộc bỏ phiếu là mối đe dọa đối với cuộc bầu cử và trong suốt Ngày nhậm chức.

Báo cáo xác định các mục tiêu tiềm năng là các ứng cử viên, quan chức được bầu, nhân viên bầu cử, thành viên của phương tiện truyền thông và thẩm phán liên quan đến các vụ án bầu cử. Các mối đe dọa tiềm tàng bao gồm các cuộc tấn công vật lý và bạo lực tại các điểm bỏ phiếu, thùng phiếu, địa điểm đăng ký cử tri và các cuộc mít tinh và sự kiện vận động tranh cử.

⦿ ---- Michigan: kêu gọi hồi phục Cộng Hòa văn minh hơn (mà không có Trump). Khi ông trình bày lập luận của mình về sự hồi sinh của Đảng Cộng hòa tại một quán bít tết ở khu phố, cựu Thống đốc Michigan Rick Snyder đã kiêng thịt đỏ. "Chúng ta cần khôi phục lại sự lịch sự và hành động tích cực không ngừng nghỉ", Snyder, người đang lãnh đạo nỗ lực của đảng nhằm giành lại đa số tại Hạ viện tiểu bang, cho biết khi hai chục nhân viên của Đảng Cộng hòa, một số người trong số họ đang nhấm nháp những chiếc bánh quy cối xay gió nổi tiếng tại địa phương, lắng nghe một cách lịch sự.

"Tôi không tin rằng chúng ta nên gọi tên bất kỳ ai", Snyder nói thêm. "Hoặc hét vào mặt bất kỳ ai". Lời kêu gọi tích cực của Snyder trái ngược với sự thù địch chính trị hiện tại, đặc biệt là ở một tiểu bang chiến trường như Michigan. Không có lời hô hào "Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!" đầy nhiệt huyết mà những người Cộng hòa đã tập hợp lại kể từ những nỗ lực ám sát cựu Tổng thống Donald Trump. Cũng không có Trump.

Vào thời điểm Trump nắm quyền kiểm soát chặt chẽ đảng, rất ít đảng viên Cộng hòa nào phát biểu với NBC News tại các sự kiện của Snyder bày tỏ sự nhiệt tình với nỗ lực tranh cử Bạch Ốc lần thứ ba của ông.

Một số người Cộng Hòa cố tình từ chối nói liệu họ có bỏ phiếu cho Trump hay không. Peter Meijer, một cựu dân biểu Cộng hòa đã thua cuộc bầu cử sơ bộ năm 2022 sau khi bỏ phiếu luận tội Trump và tranh cử Thượng viện trong thời gian ngắn năm nay, đã nhăn mặt khi được hỏi liệu Trump có xứng đáng với phiếu bầu của mình hay không.

"Tôi không nói về cuộc bầu cử tổng thống", ông nói tại quán bít tết ngay bên ngoài Grand Rapids, nơi Snyder đang quảng bá cho Tommy Brann, một ứng cử viên Dân biểu tiểu bang có gia đình sở hữu nhà hàng trong nhiều thập niên. "Tôi ở đây để ủng hộ những người như Tommy Brann".

⦿ ---- Nhiều cử tri Arizona: Trump là kẻ bắt nạt. Phil McGraw — ngôi sao truyền hình thường được biết đến với nghệ danh “Dr. Phil” — đã phát biểu trong bài phát biểu của mình tại cuộc biểu tình tối Chủ Nhật rằng Trump không phải là kẻ bắt nạt. Sau phát biểu của ông, NBC News đã hỏi hai người Arizona ủng hộ Trump và hai người ủng hộ Harris rằng họ có tin Trump là kẻ bắt nạt không.

Cả hai người ủng hộ Trump đều nói Trump không phải là kẻ bắt nạt, trong khi cả hai người ủng hộ Harris đều nói ông là kẻ bắt nạt. “Từ một người đã từng trải và bị chế giễu và bắt nạt trong một thời gian dài. Tôi không nghĩ rằng nói như vậy là phù hợp”, Benjamin Formisano nói, khi nhớ lại việc bị bắt nạt mà ông phải chịu đựng khi còn là một thanh niên đồng tính. "Tôi thấy khó tin rằng bạn có thể là tổng thống Hoa Kỳ và nói và hành động như vậy", Formisano, một người ủng hộ Harris, nói thêm.

"Ông ấy có vị thế quyền lực, vì vậy ông ấy nên miễn cưỡng hơn trong một số điều ông ấy nói theo cách ông ấy chọn để nói. Nhưng không, tôi nghĩ ông ấy chỉ có bản lĩnh", Don Queen, 50 tuổi, nói về lý do tại sao Trump không phải là kẻ bắt nạt. "Cách ông ấy nói chuyện, cách ông ấy chế giễu những người khuyết tật. Ý tôi là, mọi thứ về ông ấy, ông ấy là một kẻ bắt nạt 100%", Virginia Garcia, một người ủng hộ Harris cho biết.

⦿ ---- Michigan: Harris sẽ nêu bật hôm nay, Thứ Hai, cách Đạo luật CHIPS và Đạo luật Giảm lạm phát do Tổng thống Joe Biden ký thành luật đã mang lại lợi ích và tạo ra việc làm trong ngành sản xuất tại Michigan, theo một quan chức cấp cao của chiến dịch cho biết. Harris sẽ đến thăm một cơ sở bán dẫn, chẳng hạn, ở Saginaw, Michigan "nơi bà sẽ tham quan dây chuyền lắp ráp, chào đón công nhân và nói về tầm quan trọng của việc đầu tư vào việc làm trong ngành sản xuất của Hoa Kỳ", vị quan chức này cho biết.

"Sự kiện này sẽ minh họa cách các chính sách và chương trình nghị sự của Phó Tổng thống Harris đang giúp đưa các ngành công nghiệp và việc làm trước đây do Trung Quốc thống trị trở lại, tạo ra hàng nghìn việc làm mới trong ngành sản xuất của Hoa Kỳ tại những nơi như Michigan, trong khi Trump sẽ chấm dứt các khoản đầu tư này và tiếp tục phá hủy ngành sản xuất của Hoa Kỳ", vị quan chức này cho biết. Harris cũng sẽ tham quan một cơ sở đào tạo công đoàn lao động tại Quận Macomb của Michigan, nơi có các giảng viên và học viên.

⦿ ---- Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency), cơ quan liên bang hàng đầu cung cấp bảo mật và tư vấn cho nhân viên bầu cử, đã ra mắt một trung tâm hướng dẫn năm 2024 vào hôm nay, Thứ Hai. Trang web có tên là #Protect2024, bao gồm tư vấn về an ninh mạng cho các quản trị viên bầu cử, thông báo dịch vụ công về các hoạt động gây ảnh hưởng của nước ngoài và các nguồn lực về cách bảo vệ chống lại các mối đe dọa bạo lực thể xác.

Trang web này cũng liên kết đến nỗ lực của CISA nhằm chống lại sự tấn công của những thông tin sai lệch về bầu cử đang lan truyền trực tuyến, với trang "Tin đồn so với thực tế". Đó là trang kế thừa của blog Kiểm soát tin đồn năm 2020 của CISA, nơi đã bác bỏ những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử, bao gồm cả những tuyên bố được Tổng thống Trump khi đó ủng hộ. Sau cuộc bầu cử năm 2020, Trump đã sa thải người đứng đầu CISA khi đó là Christopher Krebs.

Bạn đọc muốn theo dõi tin về an ninh bầu cử và trấn áp gian lận ở đây:

https://www.cisa.gov/topics/election-security/protect2024

⦿ ---- Các tỷ phú hy vọng xóa sổ các công đoàn nếu Trump thắng cử. Tỷ phú cánh hữu Elon Musk và các đồng nghiệp của ông dường như tin rằng họ hiện có đủ số phiếu cần thiết của Tòa án Tối cao để lật ngược Đạo luật Wagner năm 1935 (1935 Wagner Act), một luật đã cho hợp pháp hóa các công đoàn lao động. Khi Musk "phỏng vấn" Trump trên Xitter, hai người đã nói đùa về việc Trump ấn tượng như thế nào với việc Musk không muốn cho phép công đoàn trong bất kỳ công ty nào của mình. "Tôi thích điều đó", Trump nói với người bạn tài phiệt của mình. "Bạn là người vĩ đại nhất ... Ý tôi là, tôi nhìn vào những gì bạn làm. Bạn chỉ bước vào và nói, 'Bạn muốn nghỉ việc không?' Họ đình công, tôi sẽ không nhắc đến tên công ty, nhưng họ đình công và bạn nói, 'Không sao, tất cả quý vị đều ra đi cả đi....'"

Musk cười khúc khích khi nghe điều đó, vì vậy Trump đã tiếp tục thảo luận về việc đưa Musk phụ trách một cơ quan "hiệu quả" của chính phủ có thể dẫn đầu cuộc tấn công phá vỡ các công đoàn cuối cùng của Hoa Kỳ trong số các công nhân viên chức: "Bạn là người vĩ đại nhất! Bạn sẽ rất tốt [trong ủy ban được đề xuất]. Ồ, bạn sẽ thích nó." Musk đã đệ đơn kiện Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (National Labor Relations Board) (cơ quan thực thi quyền tồn tại của các công đoàn) với cáo buộc toàn bộ cơ quan này là vi hiến; một thẩm phán liên bang theo phe Trump đã đồng ý, tạm thời chặn khả năng thực thi luật của cơ quan này, vì vụ án hiện đang hướng đến sáu đảng viên Cộng hòa tham nhũng tại Tòa án Tối cao.

⦿ ---- Nếu được tái đắc cử làm tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump có ý định chấm dứt chiến tranh ở Ukraine bằng cách "đóng băng" xung đột, theo tờ Financial Times đưa tin vào hôm thứ Hai, ngày 28 tháng 10, đồng thời nêu bật chương trình nghị sự toàn cầu mà Trump đề xuất cho khả năng trở lại Bạch Ốc của ông. Theo các phụ tá của ông, Trump có kế hoạch hành động với "tốc độ đáng kinh ngạc" để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông.

FT đưa tin rằng kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraine của Trump có thể bao gồm việc thiết lập các khu vực phi quân sự tự trị ở cả hai bên biên giới mà không cần tư cách thành viên NATO cho Ukraine. Các lực lượng châu Âu, thay vì lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO hoặc Liên hợp quốc, sẽ giám sát việc thực hiện thỏa thuận. Các tỉnh Ukraine mà Nga đã chiếm và sáp nhập sẽ trở thành khu phi quân sự.

Một cựu quan chức chính quyền Trump nói với FT rằng việc loại bỏ tư cách thành viên NATO của Ukraine khỏi chương trình nghị sự trong vài năm có thể đưa Nga vào bàn đàm phán. Xung đột sẽ bị đóng băng, với việc Ukraine không nhượng bộ bất kỳ lãnh thổ nào, Nga duy trì các yêu sách lãnh thổ của mình và các cuộc đàm phán sẽ diễn ra với sự hiểu biết rằng "một thỏa thuận cuối cùng sẽ không xảy ra cho đến khi Putin rời khỏi hiện trường".

Trump cũng từng tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt chiến tranh "trong vòng 24 giờ". Trước đó, Trump đã ám chỉ rằng ông sẽ "cho phép" Nga chiếm một phần Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ đang gửi "quá nhiều" vũ khí tới Ukraine. Vào ngày 12 tháng 9, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa J.D. Vance cho biết kế hoạch của Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine có thể bao gồm việc tạo ra một "khu phi quân sự" trên các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng, yêu cầu Kyiv từ bỏ tư cách thành viên NATO.

⦿ ---- Ủy ban Quốc gia Dân chủ DNC lại làm điều đó vào tối Chủ Nhật, chiếu một loạt các khẩu hiệu trích dẫn từ Donald Trump tại Madison Square Garden trong bài phát biểu của Donald Trump tại địa điểm nổi tiếng ở Thành phố New York. Động thái này diễn ra sau các pha trình chiếu thành công ở Chicago và Trump Tower của New York. Lần này, tổ chức này chiếu những lời nhắc nhở tới cử tri rằng "Trump ca ngợi Hitler" cùng với "Trump = Không phù hợp" và những lời chỉ trích khác.

DNC đã lặp lại những lời buộc tội Trump của cựu chánh văn phòng của Trump, Tướng John Kelly, người đã cáo buộc vào tuần trước rằng Trump đã ca ngợi Adolf Hitler và các tướng lĩnh của ông ta trong thời gian làm tổng thống. "Donald Trump ngày càng mất kiểm soát trong những tuần cuối cùng hướng tới Ngày bầu cử; đến nỗi những người hiểu rõ Trump nhất đang cảnh báo cử tri rằng ông Trump không đủ tư cách để lãnh đạo", Chủ tịch DNC Jaime Harrison cho biết trong một tuyên bố. "Các cử tri đang cùng nhau vào tháng 11 này để bảo vệ quyền lợi và nền dân chủ của chúng ta bằng cách trao Bạch Ốc cho một nhà lãnh đạo sẽ đặt người dân Mỹ lên hàng đầu, Phó Tổng thống Kamala Harris."⦿ ---- Thanh minh thanh nga: Elon Musk nói rằng ông không phải là công nhân bất hợp pháp, như Tổng thống Biden đã mô tả hồi cuối tuần. Biden cho biết Musk đã ở Hoa Kỳ theo thị thực sinh viên vào những năm 1990, nhưng thay vì đi học, Muskg đã đi làm. Một cuộc điều tra của Washington Post phát hiện ra rằng Musk đã không đăng ký bất kỳ lớp học nào cho chương trình sau đại học mà Musk được cho là sẽ theo học tại Đại học Stanford của California, thay vào đó, Musk lại làm việc cho một công ty khởi nghiệp và do đó, theo các chuyên gia đã nói chuyện với Post, ông không có cơ sở pháp lý để ở lại Hoa Kỳ.Nhưng trong một bài đăng trên X vào sáng Chủ Nhật, Musk đã phản bác điều đó, theo Washington Post đưa tin. "Trên thực tế, tôi được phép làm việc tại Hoa Kỳ. Con rối của Biden đang nói dối", Musk viết. Trong một bài đăng riêng, Musk tiếp tục, "Tôi đã có thị thực J-1 chuyển đổi thành H1-B. Họ biết điều này vì họ có tất cả hồ sơ của tôi. Việc thua cuộc bầu cử khiến họ tuyệt vọng".⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Đảng Cộng hòa "đã trở thành một đảng của sự hòa nhập", chỉ ra những tín ngưỡng tôn giáo khác nhau được tìm thấy trong số những người ủng hộ đảng. "Người Do Thái, người Hồi giáo, người Công giáo, người Tin lành và người Mormons đều tham gia vào mục tiêu của chúng ta với số lượng lớn, lớn hơn bất kỳ ai từng thấy ở đất nước này trước đây", Trump thốt lên trong cuộc biểu tình của mình tại Madison Square Garden ở New York. Trong phần trước của bài phát biểu, Trump nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ chứng kiến ​​"sự kiện chính trị lớn nhất trong lịch sử đất nước này" nếu ông thắng cử tổng thống. Lời của Trump hàm ý rằng Đảng Cộng Hòa trước giờ nổi tiếng là kỳ thị trong khi đề cao Thiên Chúa Giáo da trắng thượng đẳng.⦿ ---- Nhạc sĩ John Legend đã dành cả ngày để vận động cùng Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bob Casey tại Philadelphia hôm Chủ Nhật. Trong một cuộc phỏng vấn, Legend cho biết trong số tất cả các bài hát trong danh sách đĩa nhạc của mình, bài hát đại diện cho cuộc bầu cử này nhiều nhất là "Glory". Về cuộc thăm dò gần đây cho thấy những người đàn ông da đen đang chuyển sang ủng hộ Trump, Legend cho biết ông "chắc chắn" rằng họ sẽ ủng hộ Harris trong cuộc bầu cử."Tôi tin rằng những người đàn ông da đen sẽ ủng hộ và đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi tin rằng họ sẽ ủng hộ cộng đồng của họ. Để bảo vệ gia đình và cộng đồng của họ khỏi một nhiệm kỳ nữa của Donald Trump", ông nói. Legend đã trích dẫn phá thai và quyền sinh sản là những vấn đề chính đối với ông và cho biết con đường dẫn đến chiến thắng sẽ đi qua Philadelphia, nơi ông đã học đại học.Khi được hỏi về tầm quan trọng của sự ủng hộ của người nổi tiếng trong cuộc bầu cử này, Legend cho biết "điều quan trọng nhất là các ứng cử viên của chúng tôi". "Chúng tôi là những người nổi tiếng và hy vọng chúng tôi sẽ nhận được đủ sự chú ý đến các ứng cử viên để họ có thể ra ngoài và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Nhưng chúng ta biết rằng công việc quan trọng là những gì họ làm và họ đại diện cho người dân và họ lắng nghe người dân. Và tôi tin rằng Kamala Harris và Tim Walz và Thượng nghị sĩ Casey có những kế hoạch tuyệt vời cho tương lai của quốc gia này,” ông nói.⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã giành lại được một chút lợi thế trong số những cử tri tiềm năng trên toàn quốc trong cuộc thăm dò mới nhất của ABC News/Ipsos, mặc dù cuộc đua quá sát nút để đoán kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 cho sự không chắc chắn của Đại cử tri đoàn.Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là chìa khóa. Chỉ có 2 điểm phần trăm chia rẽ Harris và Donald Trump trong số tất cả các cử tri đã đăng ký, Harris 49 vs Trump 47%. Điều này dẫn đến một lợi thế nhỏ của Harris trong số những cử tri tiềm năng, 51-47%, với một số nhóm ủng hộ Harris cho thấy xu hướng bỏ phiếu nhiều hơn một chút.⦿ ---- Nhà đầu tư tỷ phú Mark Cuban cho biết hôm Chủ Nhật rằng ông không muốn bất kỳ vị trí nào trong nội các Bạch Ốc ngay cả khi ông đang tích cực vận động cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua với cựu Tổng thống Donald Trump. "Tôi không có hứng thú trở thành một chính trị gia nào cả. Tôi không có hứng thú phục vụ trong nội các cho Kamala Harris hay bất kỳ ai", Cuban nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "This Week" của ABC. "Tôi thích trở thành người phá vỡ mọi thứ với tư cách là một doanh nhân".Bình luận của Cuban dường như quay lại những phát biểu trước đó, cho rằng ông có thể đang nhắm đến một vị trí trong chính phủ khi ông tham gia nhiều hơn với tư cách là người đại diện cho chiến dịch của Harris. Ví dụ, vào tháng 9, cựu người dẫn chương trình "Shark Tank" đã tự mình thay thế Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Gary Gensler, người mà ông chỉ trích gay gắt."Tôi đã nói với nhóm của bà ấy, hãy đưa tên tôi vào SEC. Cần phải thay đổi", Cuban nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Squawk Box" của CNBC vào tháng 9. Mặc dù Cuban cho biết ông không quyên góp bất kỳ khoản tiền nào cho Harris, nhưng ông ngày càng tích cực tham gia chiến dịch tranh cử, bảo vệ ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trong các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông và các cuộc vận động.⦿ ---- Dưới bóng Bạch Ốc vào hôm thứ Ba, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ đưa ra lời Thông điệp kết thúc vận động cho người dân Mỹ về lý do tại sao bà nên được bầu làm tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Theo giấy phép được Cục Công viên Quốc gia chấp thuận, dự kiến sẽ có khoảng 20.000 người tham dự cuộc biểu tình trên Ellipse giữa phố E NW, đại lộ Constitution NW, phố 15 và 17 NW. Đám đông sẽ đổ về phía đông bắc của Đài tưởng niệm Washington.Số lượng người tham dự dự kiến đã tăng từ 8.000 người theo giấy phép ban đầu và chiến dịch Harris-Walz đã quảng cáo sự kiện này trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram tính đến sáng Chủ Nhật. Cổng sẽ mở cửa cho công chúng lúc 3 giờ chiều. Giấy phép cho biết chương trình dự kiến bắt đầu vào khoảng 7 giờ tối và kết thúc vào khoảng 9 giờ tối.Không có khu vực đỗ xe và đường sẽ bị đóng vì sự kiện diễn ra vào thứ Ba. Cảnh sát đô thị vẫn chưa công bố lệnh đóng cửa hoặc đường vòng cụ thể. Các công tác chuẩn bị tại Ellipse đã được tiến hành vào cuối tuần với các đội chuẩn bị hàng rào, sàn bảo vệ và nhiều thứ khác. Ellipse là nơi có Cây thông Noel Quốc gia. Đây cũng là địa điểm diễn ra cuộc biểu tình Stop the Steal khét tiếng của cựu tổng thống Donald Trump vào ngày 6 tháng 1/2021 trước cuộc nổi loạn tại Điện Capitol.⦿ ---- Donald Trump đã tổ chức một cuộc mít tinh với những lời chửi mắng thô lỗ và phân biệt chủng tộc tại Madison Square Garden của New York hôm Chủ Nhật, biến những gì chiến dịch của ông đã quảng cáo là sự kiện mà ông sẽ đưa ra thông điệp kết thúc trong những ngày cuối cùng của chiến dịch thành một minh họa về những gì khiến những người chỉ trích ông mất hứng thú.Một số diễn giả đã thô lỗ chửi mắng Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris, người đang cạnh tranh để trở thành người phụ nữ và người phụ nữ da đen đầu tiên giành được chức tổng thống. Và một diễn viên hài độc thoại đã đưa ra những bình luận tục tĩu và phân biệt chủng tộc về người Mỹ Latinh, người Do Thái và người da đen, tất cả đều là những cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử chỉ còn chín ngày nữa."Tôi không biết các bạn có biết điều này không, nhưng hiện tại có một hòn đảo rác nổi giữa đại dương. Tôi nghĩ nó được gọi là Puerto Rico", diễn viên hài Tony Hinchcliffe cho biết, trò đùa của ông đã ngay lập tức bị chiến dịch của Harris chỉ trích vì chiến dịch này cạnh tranh với Trump để giành được sự ủng hộ của cộng đồng người Puerto Rico ở Pennsylvania và các tiểu bang dao động khác.Người bạn thời thơ ấu của Trump là David Rem gọi Harris là "Kẻ chống Chúa" và "ác quỷ". Doanh nhân Grant Cardone nói với đám đông rằng Harris "và những kẻ môi giới mại dâm của bà ta sẽ phá hủy đất nước chúng ta".Sự kiện này là một cảnh tượng siêu thực, với sự góp mặt của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, nhà tâm lý học truyền hình Tiến sĩ Phil McGraw, cựu đô vật chuyên nghiệp Hulk Hogan và một người đã vẽ bức tranh Trump ôm Tòa nhà Empire State. Và đó là tất cả trước khi ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa lên sân khấu, chậm ít nhất hai giờ.

Nhiều diễn giả vào Chủ Nhật đã xuất hiện trên sân khấu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Lần này, những diễn giả đó lại hét lên và chỉ trích nhiều hơn nhắm vào những người theo đảng Dân chủ.

Hogan, trở lại địa điểm nơi ông đã biểu diễn nhiều năm trước với tư cách là một đô vật chuyên nghiệp, dường như đã tái hiện lại nhân vật của mình, xuất hiện với một chiếc khăn choàng khổng lồ màu đỏ, cam và vàng và vẫy mạnh một lá cờ Mỹ lớn khi ông tạo dáng và nhảy. Ông đã khạc nhổ trên sân khấu trong bài phát biểu của mình, liên tục uốn cong cơ bắp và nói với khán giả: "Trump là người đàn ông duy nhất có thể sửa chữa đất nước này ngày hôm nay."

⦿ ---- Kamala Harris phát biểu hôm Chủ Nhật rằng "không ai có thể ngồi ngoài cuộc" trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, khép lại một ngày vận động tranh cử trên khắp thành phố lớn nhất tại tiểu bang chiến trường quan trọng Pennsylvania. "Chúng tôi tập trung vào tương lai và chúng tôi tập trung vào nhu cầu của người dân Mỹ", Harris nói, "trái ngược với Donald Trump, người dành toàn bộ thời gian để nhìn vào gương và tập trung vào chính mình".

Phát biểu tại một trung tâm giải trí của thành phố, phó tổng thống đảng Dân chủ đã chỉ trích những cử tri trẻ tuổi, khen ngợi họ vì "hoàn toàn thiếu kiên nhẫn với sự thay đổi" và nói với khán giả rằng "có quá nhiều thứ đang bị đe dọa" trong chiến dịch. "Chúng ta không được thức dậy vào ngày sau cuộc bầu cử và hối tiếc về những gì chúng ta có thể làm trong chín ngày tới", Harris nói.

Mark Ruffalo và Don Cheadle, hai diễn viên đóng vai chính trong phim "Avengers" của Marvel, đã có mặt tại cuộc mít tinh. Harris nhắc nhở đám đông rằng thời hạn bỏ phiếu sớm của Pennsylvania là thứ Ba, nói với họ rằng "hãy hoàn thành vào ngày mai nếu bạn có thể".

Việc tiếp thêm năng lượng cho cử tri ở Philadelphia, một thành trì truyền thống của đảng Dân chủ, là rất quan trọng đối với cơ hội đánh bại ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump của Harris. Nếu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở đây không đạt yêu cầu, bà sẽ phải vật lộn để vượt qua lợi thế của Trump ở các vùng nông thôn của Pennsylvania.

Kenny Payne, 62 tuổi, cho biết Harris sẽ giành chiến thắng và "sẽ không quá sít sao". Cử tri đảng Dân chủ này cho biết ông chơi golf với một nhóm đảng viên Cộng hòa, những người nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho Trump nữa. "Tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ đi ngủ vào lúc nửa đêm", ông nói bên ngoài trung tâm giải trí nơi Harris phát biểu.

Liên minh Dân chủ dựa vào các cử tri da màu, và hành trình của Harris vào Chủ Nhật phản ánh trọng tâm đó. Bà bắt đầu ngày mới với giáo đoàn Da đen tại Nhà thờ Christian Compassion, nơi bà cho biết Hoa Kỳ "quyết tâm lật sang trang mới về lòng thù hận và chia rẽ". Harris đã dựa trên câu chuyện về Sứ đồ Phao-lô, người đã vượt qua khó khăn để truyền bá lời của Chúa Jesus.

"Trong thời điểm khó khăn khi chúng ta có thể mệt mỏi khi làm điều thiện, chúng ta phải nhớ đến sức mạnh đang hoạt động bên trong chúng ta, sức mạnh thiêng liêng đã biến đổi cuộc đời của Phao-lô, dẫn dắt ông vượt qua cơn đắm tàu và nâng đỡ ông vượt qua thử thách", Harris cho biết.

W. Lonnie Herndon, mục sư cao cấp của nhà thờ, đã giới thiệu Harris là "tiếng nói của tương lai" và sau bài phát biểu của mình, bà có bài giảng về lòng trắc ẩn và cách "những người mạnh mẽ không bao giờ hạ thấp người khác, họ nâng họ lên".

“Chúng ta sẽ ra ngoài và bỏ phiếu,” ông nói khi Harris lắng nghe từ chỗ ngồi của bà ở hàng ghế đầu. “Và để tôi nói rõ ràng. Chúng ta không bầu một mục sư. Chúng ta bầu một tổng thống sẽ giải quyết vấn đề Hoa Kỳ đang chia rẽ này, đưa chúng ta trở lại với nhau.”

Điểm dừng chân tiếp theo của bà là Philly Cutz, một tiệm cắt tóc ở West Philadelphia. Đại diện tiểu bang Pennsylvania Jordan Harris đã điều phối một cuộc trò chuyện với Harris và những người đàn ông da đen về việc cải thiện sự đại diện chủng tộc trong giáo dục. Một tấm áp phích của Barack Obama, tổng thống da đen đầu tiên, được treo trên tường.

“Chúng ta không trả đủ tiền cho giáo viên,” Harris, người sẽ là tổng thống da đen thứ hai và là tổng thống nữ đầu tiên, nếu được bầu, cho biết. “Nợ vay học phí là một vấn đề.”

Harris cũng đã đến thăm Hiệu sách Hakim gần đó, nơi chuyên về lịch sử người Mỹ gốc Phi. “Thật tuyệt. Thật tuyệt vời,” bà nói và yêu cầu xem những cuốn sách hay dành cho trẻ em 6 và 8 tuổi, cùng độ tuổi với các cháu gái của bà. Harris đã nói đùa về cân nặng của mình với Ann Hughes, mẹ của Thượng nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania Vincent Hughes.

Sau khi rời khỏi hiệu sách, Harris đến một nhà hàng Puerto Rico tên là Freddy and Tony’s, nơi bà cảm ơn các tình nguyện viên và nói với họ rằng “chúng ta sẽ chiến thắng”. Bà cũng đã gặp gỡ các cầu thủ bóng rổ trẻ tại Trung tâm “Sixth Man” Alan Horowitz. Huấn luyện viên cho biết các cầu thủ “trước tiên là học sinh, sau đó là vận động viên”. Harris bảo họ “hãy nghĩ về bộ não của bạn như một cơ bắp và khi bạn tập luyện, nó sẽ trở nên khỏe hơn”.

⦿ ---- Marty Baron, cựu biên tập viên điều hành của tờ Washington Post, đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt vào cuối tuần về quyết định của tờ báo này nhằm hủy bỏ kế hoạch ủng hộ Kamala Harris. Cựu biên tập viên, người điều hành phòng tin tức của tờ Washington Post từ năm 2013 đến năm 2021, cho biết ông "vô cùng thất vọng" trước quyết định chặn việc ủng hộ của chủ sở hữu Jeff Bezos và nhà xuất bản Will Lewis.

"Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai sở hữu một tổ chức truyền thông đều cần phải sẵn sàng chịu áp lực dữ dội", ông nói với tờ New Yorker. "Bây giờ tôi lo rằng có dấu hiệu của sự yếu kém. Nếu Trump nhìn thấy dấu hiệu của sự yếu kém, ông ấy sẽ tấn công mạnh hơn nữa trong tương lai". Ngay sau khi tờ WP công bố chính sách không ủng hộ ứng cử viên nào hôm thứ Sáu, cựu biên tập viên đã chỉ trích lời kêu gọi này là "hèn nhát, với nền dân chủ là nạn nhân" và rằng nó đại diện cho "sự yếu đuối đáng lo ngại tại một tổ chức nổi tiếng về lòng dũng cảm" trong một bài đăng trên X.

Theo Lewis, việc từ bỏ việc ủng hộ vài ngày trước cuộc bầu cử là để độc giả tự quyết định và quay trở lại với "nguồn gốc" của ấn phẩm. Tuy nhiên, Baron nói với tờ New Yorker: “Bạn không thể đưa ra những quyết định này mười một ngày trước cuộc bầu cử mà không có bất kỳ cuộc thảo luận nào với các nhân viên, với bản thảo đã biên tập đang nằm trên bàn.”

⦿ ---- Nếu cựu Tổng thống Trump tái đắc cử và thực hiện lời hứa áp thuế mới đối với tất cả hàng nhập cảng vào Hoa Kỳ, các chuyên gia cho biết phần lớn nền kinh tế toàn cầu có thể bị đảo lộn. Và ít quốc gia nào dễ bị tổn thương hơn Mexico. Nền kinh tế ở đây hầu như chỉ phụ thuộc vào thương mại, với 83% hàng xuất cảng Mexico được gửi đến phía bắc biên giới.

Người dân Mexico đang theo dõi cuộc bầu cử Hoa Kỳ một cách lo lắng và chuẩn bị cho chiến thắng có thể xảy ra của Trump trước ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Tuần trước, đồng peso đã mất giá sau khi cuộc thăm dò cho thấy cựu tổng thống đã dẫn trước một chút ở một số tiểu bang dao động.

Các nhà kinh tế cảnh báo rằng ngay cả việc tăng thuế đối với hàng hóa của Mexico một chút cũng có thể dẫn đến gia tăng tình trạng thất nghiệp và nghèo đói, và một số người cho rằng điều đó có thể thúc đẩy nhiều người di cư đến Hoa Kỳ hơn.

"Ngay cả mối đe dọa về thuế quan cũng sẽ gây ra sự hỗn loạn", Juan Carlos Moreno-Brid, giáo sư kinh tế tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico cho biết. "Nó sẽ làm giảm thêm tăng trưởng kinh tế dài hạn của Mexico. Và nó có thể thúc đẩy làn sóng di cư đến Hoa Kỳ và Canada".

Ít có nền kinh tế thế giới nào gắn kết chặt chẽ hơn nền kinh tế Hoa Kỳ và Mexico. Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, năm 2023, kim ngạch xuất cảng hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ sang Mexico đạt tổng cộng 367 tỷ đô la và kim ngạch nhập cảng từ Mexico vượt quá 529 tỷ đô la. Mexico là đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, đã vượt qua Trung Quốc vào năm 2021.

Trump, người từ lâu đã phàn nàn về tình trạng di cư của các công việc sản xuất từ Hoa Kỳ sang các quốc gia như Trung Quốc và Mexico, cho biết thuế quan sẽ giúp thu hút các nhà máy trở lại Hoa Kỳ.

Nhiều người cảnh báo rằng các công ty Hoa Kỳ sẽ phải gánh chịu phần lớn các loại thuế mới, một chi phí mà họ sẽ chuyển cho người tiêu dùng Hoa Kỳ. Một số nhà kinh tế dự đoán mức thuế 20% do Trump áp đặt sẽ khiến một gia đình trung bình ở Hoa Kỳ phải trả 2.600 đô la mỗi năm. Harris cho biết con số này có thể cao hơn, tăng thêm gần 4.000 đô la một năm vào hóa đơn của một hộ gia đình thông thường, một khoản tăng mà bà gọi là "thuế bán hàng của Trump".

⦿ ---- Sau khi chơi một trận video game có tên Madden NFL 25 trực tiếp với Walz, Dân Biểu Ocasio-Cortez tiếp tục phát trực tiếp trên Twitch của mình với nỗ lực kêu gọi những người theo chủ nghĩa tiến bộ nói rằng họ ngần ngại bỏ phiếu — đặc biệt là những người bày tỏ lo ngại về hoàn cảnh khó khăn của người Palestine.

Bà chỉ trích cách chính quyền Biden ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza: "Cách họ tiến hành điều này thật kinh khủng, thiếu sáng suốt, không tốt cho Hoa Kỳ, rõ ràng là kinh khủng đối với người Palestine, không tốt cho người Israel, v.v."

Nhưng bà cho biết thay vì đưa ra quyết định bỏ phiếu "dựa trên góc độ trừng phạt", bà thà bỏ phiếu "dựa trên góc độ quyền lực". Ocasio-Cortez kêu gọi những cử tri chỉ trích cả hai đảng ưu tiên một kết quả bầu cử cho phép họ xây dựng quyền lực chính trị trong "điều kiện ít thù địch hơn".

"Và có người đã nói ở đây [trong cuộc trò chuyện], 'Người Palestine có thể được hưởng lợi nếu bỏ phiếu cho đảng Dân chủ'. Đúng vậy", bà nói. “Và ít nhất, những gì chúng ta có thể làm với bộ ba này là trao quyền cho những người bất đồng chính kiến trong Đảng Dân chủ để cố gắng thay đổi động lực của mọi việc.”

⦿ ---- Thống đốc Gavin Newsom đã có mặt tại Hollywood hôm Chủ Nhật, nơi ông công bố đề xuất tăng gấp đôi khoản tín dụng thuế mà tiểu bang dành cho các nhà sản xuất phim và chương trình truyền hình quay tại California. Xuất hiện cùng các nhà lãnh đạo công đoàn ngành, Thị trưởng Los Angeles Karen Bass và Thượng nghị sĩ Anthony Portantino, D-Glendale, Newsom đã công bố kế hoạch tăng khoản tín dụng thuế hàng năm từ mức hiện tại là 330 triệu đô la lên 750 triệu đô la, đây sẽ là số tiền lớn nhất mà bất kỳ tiểu bang nào cung cấp ngoại trừ Georgia, nơi không có giới hạn về tín dụng của mình.

Kế hoạch này, vẫn cần được Cơ quan lập pháp tiểu bang chấp thuận, có thể có hiệu lực sớm nhất là vào tháng 7 năm 2025. Khu vực Los Angeles, từ lâu được coi là trung tâm sản xuất phim và truyền hình tại Hoa Kỳ, đã phải vật lộn để giữ vững vị thế của mình trong những năm gần đây, mất khách vào tay Canada và các tiểu bang khác cung cấp nhiều ưu đãi hấp dẫn hơn, nổi bật nhất là New York và Georgia.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào đầu Chủ Nhật, Newsom gọi California là "thủ đô giải trí của thế giới, bắt nguồn từ nhiều thập niên sáng tạo, đổi mới và tài năng vô song. Việc mở rộng chương trình này sẽ giúp duy trì hoạt động sản xuất tại đây, tạo ra hàng nghìn việc làm được trả lương cao và củng cố mối liên kết quan trọng giữa cộng đồng của chúng ta và ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình mang tính biểu tượng của tiểu bang".

⦿ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát ở Hawthorne đang truy tìm một người đàn ông đã bắn chết hai người khác tại một bữa tiệc đêm. Cảnh sát Quận Los Angeles đã được gọi đến con hẻm phía sau của một ngôi nhà trên dãy nhà 3600 của Đại lộ West El Segundo để báo cáo về một vụ nổ súng. Các cảnh sát phản ứng đã đi vào sân sau của ngôi nhà và tìm thấy hai người đàn ông bị thương do súng bắn. Cứu hỏa Quận LA đã đến ngay sau đó và xác định cả hai nạn nhân đều đã tử vong tại hiện trường. Tên của họ không được tiết lộ.

Các nhân chứng kể rằng một người đàn ông đã vào sân sau của ngôi nhà khi một bữa tiệc đang diễn ra và nổ súng. Sau đó, y rời khỏi hiện trường theo một hướng không xác định. Không có mô tả về nghi phạm nổ súng. Động cơ có thể gây ra vụ bạo lực vẫn chưa rõ ràng. Ai có thông tin về vụ án được yêu cầu liên hệ với Cảnh sát theo số 323-890-5500. Có thể cung cấp thông tin ẩn danh bằng cách liên hệ với Crime Stoppers theo số 800-222-TIPS.

⦿ ---- TIN VN. VDSC: VND đã mất giá hơn 4% so với USD kể từ đầu năm, NHNN có thể phải bán bớt dự trữ ngoại hối nếu ông Trump thắng cử. Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. NHNN đã bán USD can thiệp nhằm kiểm soát đà mất giá của VNĐ: Trong báo cáo tiền tệ mới công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định rằng sự hồi phục của chỉ số USD Index (DXY) trong giai đoạn gần đây là nguyên nhân khiến tỷ giá USD/VND chịu áp lực. Tính đến ngày 24/10, tỷ giá trên thị trường chính thức và tự do đã tăng lần lượt 3,4% và 2,0% so với cuối tháng trước. So với đầu năm, tiền đồng đã mất giá khoảng 4,2-4,7% trên cả hai thị trường chính thức và tự do. "Về cuối năm, chúng tôi cho rằng dòng ngoại tệ từ kiều hối và xuất khẩu có thể giúp giảm bớt áp lực cung-cầu ngoại tệ. Trong kịch bản đồng DXY vượt đỉnh cũ trong tháng 11 nếu Trump thắng cử thì áp lực sẽ mạnh hơn, khi đó, NHNN có thể phải bán bớt dự trữ ngoại tệ để kiểm soát đà mất giá của tiền đồng dưới 5%", VDSC nhận định.

⦿ ---- HỎI 1: Phụ nữ da đen nguy cơ chết vì ung thư vú 40% cao hơn phụ nữ da trắng?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đang kêu gọi phụ nữ da đen sử dụng tiếng nói của mình để giúp chống lại ung thư vú. Tháng 10 là Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú và động thái thúc đẩy phụ nữ da đen tham gia nghiên cứu này là có lý do chính đáng. Tiến sĩ Patience Odele là bác sĩ phẫu thuật ung thư vú tại Kaiser Permanente ở San Rafael. "Phụ nữ Mỹ gốc Phi đang có kết quả tệ hơn bất kỳ nhóm dân tộc nào và họ có nguy cơ tử vong do ung thư vú cao hơn khoảng 40% so với phụ nữ da trắng nói chung", bà cho biết.

Chi tiết:

https://abc7news.com/post/breast-cancer-voices-study-black-women-higher-risk-dying-american-society-program-hopes-better-health-equity/15470780/

⦿ ---- HỎI 2: Có thể tránh đột quỵ bằng cách: ăn lành mạnh, thể dục, bỏ hút, ngủ đủ, kiểm soát huyết áp, cân nặng hợp lý?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Đột quỵ — hay còn gọi là tình trạng mất lưu lượng máu lên não, thường do cục máu đông hoặc mạch máu bị tổn thương — là mối quan tâm lớn về sức khỏe, đặc biệt là khi chúng ta già đi. Mỗi năm, hơn 795.000 người Mỹ bị đột quỵ, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như suy giảm nhận thức hoặc thậm chí tử vong. Hiện nay, Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ (American Stroke Association) đã cập nhật hướng dẫn về đột quỵ — lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Nhìn chung, bạn nên: Ăn uống lành mạnh, Luôn vận động, Tránh hút thuốc, Ngủ đủ giấc, Kiểm soát huyết áp, Kiểm soát cholesterol, Duy trì lượng đường trong máu ở mức khỏe mạnh, Duy trì cân nặng hợp lý. Thực hiện như thế có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ tới 80%, cũng như ngăn ngừa các bệnh khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/news/lifestyle/snack-on-pistachios-eat-strawberries-reconsider-your-sleep-position-and-10-more-health-tips-to-help-you-have-a-great-week-110035900.html

.