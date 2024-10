Các cử tri Georgia đã đi bỏ phiếu với số lượng kỷ lục hôm thứ Ba, bỏ hơn 300.000 lá phiếu vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm. Hình trên là từ AI.

- Cộng Hòa không tin vào máy đếm phiếu, đòi đếm các phiếu giấy bằng tay (lẽ ra họ nên đi bộ, thay vì đi bằng xe hơi), Tòa Georgia từ chối.

- Bà Harris hôm nay tới chiến trường Pennsylvania, nơi George Washington dẫn lính vượt sông Delaware thống nhất Hoa Kỳ, và cựu DB Cộng Hòa Kinzinger nói về thống nhất, xóa kỳ thị

- Georgia: bầu phiếu sớm, đông kỷ lục.

- Tổng động viên cho Ngày Bầu Cử: cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama ra phố, kêu gọi bầu phiếu.

- Bạn văn cũ Cộng Hòa cũng trở mặt, chụp mũ bà Harris.

- Trump: người Mỹ gốc Phi và gốc Tây Ban Nha không bỏ phiếu cho tôi thì nên đi khám cái đầu.

- Thị trấn St. Cloud (Minnesota) đòi Trump thanh toán 209.000 đô còn nợ tiền giữ an ninh cho mít-tinh hồi tháng 7

- Elon Musk tặng 75 triệu đô vận động cho Trump

- Bà Harris đã quyên được 652 triệu đô từ tháng 7 đến tháng 9, Trump được 340 triệu đô

- Mỹ dự kiến ​​Israel sẽ tấn công trả đũa Iran trước Ngày bầu cử (5/11/2024)

- TT Biden chỉ trích Trump, gọi Trump là kẻ thua cuộc, bịa tin giả và Trump tái tranh cử tổng thống chỉ để tránh khỏi án tù.

- TT Biden: PTT Harris trung thành với ông, cũng như ông đã trung thành với TT Obama, nhưng bà Harris khi làm Tổng Thống sẽ có nghị trình riêng

- Được hỏi có sẽ thừa nhận thua hay không, nếu kết quả bầu cử 2024 cho Harris thắng, Trump từ chối trả lời

- Trump chụp mũ Google là bọn gian lận, ưa "tin giả" của "báo chí tham nhũng"

- Được hỏi về các cú phone với Putin sau khi rời Bạch Ốc, Trump nói không bình luận, nhưng nói nếu gọi phone thì đó sẽ là một "điều thông minh"

- Trump hứa sẽ áp thuế quan đối với Đức và Liên Âu nếu đắc cử

- Ngoại Trưởng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phỏng Mỹ thư gửi Israel: nếu không cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza, Mỹ sẽ chận viện trợ quân sự

- Nhà đấu tranh dân chủ Ba Lan và cựu Tổng thống Lech Walesa: Trump mà thắng cử, sẽ là tai họa cho cả thế giới. Walesa xin cử tri Mỹ bầu phiếu có trách nhiệm.

- Cựu Tổng thống Jimmy Carter được 100 tuổi và 1 tuần, bỏ phiếu sớm ở Georgia, bầu cho bà Harris

- Tim Walz nhắc đến anh trai (người ủng hộ Trump) nhắn anh rằng Trump không phải Ronald Reagan vì Trump chỉ làm lợi riêng cho Trump

- Trump sẽ có nửa giờ đứng chiên khoai tây ở 1 tiệm McDonald's ở Philadelphia tháng này

- 2 siêu ủy ban Republican Voters Against Trump và Future Forward sẽ bơm tiền, quảng cáo kêu gọi bầu cho bà Harris

- Harris nói trên iHeart Radio với Chủ biên Charlamagne Tha God: sẽ hợp pháp hóa cần sa nếu bà thắng cử.

- Các Dân Biểu Cộng Hòa điều tra về mối tình của cựu Công tố Đặc biệt Nathan Wade trong hồ sơ Biện Lý Fani Willis truy tố Trump.

- Thứ năm 17/10/2024, Bill Clinton sẽ cùng Tim Walz vận động ở North Carolina; Thứ Ba 22/10/2024, Obama sẽ đi cùng Walz để vận động cử tri ở Wisconsin

- Nhóm trẻ ủng hộ Harris mở chiến dịch trên TikTok xin cử tri trẻ đừng bầu Jill Stein và hãy bầu cho bà Harris

- Tim Walz tới nông thôn tiểu bang Pennsylvania, nêu "Kế hoạch cho nước Mỹ nông thôn": sẽ có thêm 10.000 nhân viên y tế ở các vùng nông thôn và mở rộng khám bệnh từ xa, giảm chi phí chăm sóc trẻ em

- Trump nói thẳng trên TV: từ thời trẻ đã ghét môn bóng bầu dục vì không muốn bị bọn trẻ xóm nghèo ôm, vật té ở sân cỏ

- Tình báo Mỹ: TQ tác động bầu cử một số ứng cử viên cấp tiểu bang và địa phương liên hệ tới Đài Loan, không bận tâm về Harris-Trump

- Anh: suy tính trừng phạt 2 bộ trưởng Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich của Israel vì ủng hộ bạo lực chống lại người Palestine.

- Anh, Pháp và Algeria xin HĐBA/LHQ họp khẩn về tình hình nhân đạo "thảm khốc" ở Dải Gaza: không có thực phẩm vào từ 2 tuần qua.

- Thủ tướng Lebanon lên án Israel dội bom Nabatieh làm chết thường dân, bao gồm cả thị trưởng thành phố, nói tại sao LHQ không cứng rắn với Israel

- Iran: sẽ phản ứng quyết liệt khi Israel tấn công

- Iran: cháy nhà máy lọc dầu Pars Petro Shushtar, 1 người chết, 4 bị thương, vì xe bồn tông vào các bồn chứa xăng

- Israel dội bom thị trấn Qana, miền nam Lebanon, giết ít nhất 10 người và làm bị thương hơn 15 người

- Mỹ: lo ngại vì Israel tấn công Lebanon, trong khi giải pháp ngoại giao tốt hơn

- Nga bác bỏ kế hoạch hòa bình do Zelensky đề xuất, tại sao Ukraine không chịu hòa giải theo ý Putin

- Zelensky trình bày "kế hoạch chiến thắng" trước quốc hội Ukraine, còn giữ nhiều bí mật quân sự

- Ukraine muốn lời mời gia nhập NATO trước khi TT Biden rời Bạch Ốc

- Ukraine: Bắc Hàn đưa người đến Nga để chiến đấu chống Ukraine và làm việc tại nhà máy Nga

- Ukraine: Nga lập 1 tiểu đoàn gồm 3.000 lính Bắc Hàn ở khu vực Kursk và Bryansk. Có 18 lính Bắc Hàn đã đào ngũ

- TQ lên án Thủ tướng Nhật khối quân sự như NATO ở châu Á là thổi phồng 'mối đe dọa TQ không thực'

- Bắc Hàn phá nổ một số đoạn đường liên Triều bên kia biên giới

- Đứng nghiêm chào cờ Trung Cộng tại Hồng Kông, thiếu tướng Đài Loan nghỉ hưu bị cắt 75% tiền hưu.

- Cổ phiếu Trump Media giảm gần 10%

- Morgan Stanley doanh thu quý 3 đạt 15,4 tỷ đô la, tăng 16%

- Abbott Laboratories doanh số bán hàng quý 3 đạt 10,6 tỷ đô, tăng 4,9%

- Airbus SE cắt giảm 2.500 việc làm trong bộ phận quốc phòng và không gian

- Hãng xe Stellantis NV: lượng xe giao trong quý 3 đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1,1 triệu xe.

- Tập Cận Bình: kinh tế TQ còn khó khăn trong suốt phần còn lại của năm 2024.

- Bắc Hàn: lệnh nhập ngũ 1,4 triệu thanh niên vào ngày 14 và 15 tháng 10

- Nam Hàn đang theo dõi chặt chẽ việc Bắc Hàn giúp quân Nga tại Ukraine

- Mỹ phạt hãng hàng không Đức Lufthansa 4 triệu đô vì kỳ thị 1 nhóm hành khách Do Thái.

- Nhiều hãng Mỹ cam kết đầu tư 20 tỷ đô vào Mexico trong đó có 6 tỷ đô từ Amazon

- 1 giáo viên Minnesota chiếm giải vô địch trồng quả bí ngô nặng nhất 2024 (nặng 1.121 kg), chở đi 35 giờ tới Bắc California dự thi

- Michigan: 1 cảnh sát cố ý dàn cảnh "tự tử bằng cảnh sát" đã nổ súng vào bạn để bị đồng nghiệp bắn chết

- California: Quận San Bernardino bắt 26 tên trộm và thu hồi hơn 16.000 đô la tài sản bị trộm

- California: 1 nhân viên Santa Monica College bị bắn trong sân trường, nguy kịch, tay súng chưa bị bắt

- Quận Cam: Trung học Edison ở Huntington Beach đòi học sinh quét mã QR khi rời khỏi lớp học vì bất kỳ lý do gì.

- Quận Cam: Measure DD trong lá phiếu ngày 5 tháng 11 tại Santa Ana sẽ cho phép cư dân Thành phố chưa phải công dân được bỏ phiếu cấp thành phố

- Quận Los Angeles: Lisa Truong (chủ tiệm làm móng) và 1 nhân viên bị 2 khách hàng từ chối trẻ tiền, đánh bầm dập

- TIN VN. Sau quy định chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng phải xác thực khuôn mặt, số người bị lừa đảo giảm một nửa.

- TIN VN. Dự báo dân số Việt Nam năm 2200 là 46 triệu người.

- HỎI 1: Bệnh gout (thường đọc bệnh "gút") phần lớn là do di truyền, không phải do lối sống. ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hơn 50% bệnh nhân nhiễm trùng huyết chết trong vòng 2 năm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-16/10/2024) ⦿ ---- Ngân hàng, công ty tài chánh Hoa Kỳ Morgan Stanley đã công bố vào thứ Tư rằng doanh thu ròng của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 đạt 15,4 tỷ đô la, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua ước tính của các nhà phân tích. Thu nhập ròng của công ty trong quý 3 tăng vọt 32% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,2 tỷ đô la, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 36% hàng năm, đạt 1,88 đô la. Cổ phiếu của công ty tăng 2,92% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa và được bán ở mức 115,5 đô la.

.

⦿ ---- Công ty thiết bị y tế, xét nghiệm y khoa Abbott Laboratories đã công bố vào thứ Tư rằng doanh số bán hàng trong quý thứ ba đạt 10,6 tỷ đô la, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nhập ròng tăng 14,6% theo năm lên 1,6 tỷ đô la, với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng tăng 14,6% lên 0,94 đô la. Công ty đã công bố hướng dẫn cập nhật năm 2024, dự kiến ​​EPS pha loãng từ 3,34 đô la lên 3,40 đô la. Dự báo tăng trưởng doanh số hữu cơ đã được xác nhận trong khoảng từ 9,5% đến 10%. Cổ phiếu của Abbott Labs tăng 0,30% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

.

⦿ ---- Công ty Châu Âu Airbus SE đang có kế hoạch cắt giảm tới 2.500 việc làm trong bộ phận quốc phòng và không gian của mình, Agence France-Presse (AFP) đưa tin vào thứ Tư. Theo một người hiểu biết về vấn đề này, công ty đã quyết định thực hiện động thái như vậy sau khi báo cáo thu nhập trước đó cho thấy sự mất mát đáng kể về sự quan tâm của khách hàng đối với các sản phẩm của bộ phận nói trên. Hiện tại, có khoảng 35.000 người làm việc trong bộ phận này.

.

⦿ ---- Hãng xe Stellantis NV cho biết hôm thứ Tư rằng lượng xe giao trong quý 3 năm 2024 ước tính đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1,1 triệu xe. Lượng xe giao bao gồm xe giao cho đại lý, nhà phân phối, khách hàng bán lẻ và đội xe. Theo hãng sản xuất xe này, lượng xe giao giảm được ghi nhận ở tất cả các khu vực ngoại trừ Nam Mỹ, nơi lượng xe giao tăng 14% so với quý 3 năm 2023.

.

Lượng xe giảm đáng kể nhất được ghi nhận ở Bắc Mỹ, nơi lượng xe giao giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái, và Trung Quốc, Ấn Độ và Châu Á Thái Bình Dương, nơi lượng xe giao giảm 30%. Stellantis cũng lưu ý rằng lượng xe giao thương hiệu Maserati hạng sang của hãng đã giảm 60% xuống còn 2.100 xe. Công ty dự kiến ​​sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 đầy đủ vào ngày 31 tháng 10. Công ty sản xuất nhiều kiểu xe, nổi tiếng nhất là Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep...

.

⦿ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hôm thứ Tư rằng những căng thẳng mà nền kinh tế nước này đang phải chịu đựng gần đây sẽ "kéo dài" trong suốt phần còn lại của năm 2024. Phát biểu với giới truyền thông trong chuyến thăm huyện Đông Sơn (Dongshan), tỉnh Phúc Kiến (Fujian), Tập cũng nhấn mạnh rằng chính quyền sẽ nỗ lực để sản lượng "vượt trội" trong quý IV và đạt được mục tiêu của năm nay. Gần đây, Trung Quốc đã công bố một loạt các biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế, bao gồm một gói kích thích và một số đợt bán trái phiếu đã được xác nhận và báo cáo.

.

⦿ ---- Hơn 1,4 triệu thanh niên Bắc Hàn, bao gồm cả các viên chức đoàn thanh niên và sinh viên, đã tình nguyện gia nhập hoặc tái gia nhập quân đội vào ngày 14 và 15 tháng 10, theo KCNA đưa tin hôm thứ Tư. "Nếu chiến tranh nổ ra, Nam Hàn sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ. Vì họ muốn chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng chấm dứt sự tồn tại của họ", KCNA tuyên bố.

.

"Những người trẻ nhiệt huyết quyết tâm tham gia vào cuộc chiến tranh thiêng liêng tiêu diệt kẻ thù bằng vũ khí cách mạng", hãng truyền thông nhà nước Bắc Hàn cho biết. Tin tức này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng mới trên Bán đảo Triều Tiên, do Bắc Hàn cho nổ tung một số đoạn đường liên Triều ở phía bên kia biên giới trong nỗ lực cắt đứt quan hệ với Nam Hàn. Điều này khi đến sát biên giới khiến quân đội Nam Hàn bắn phát súng cảnh cáo.

.

⦿ ---- Nam Hàn đang "theo dõi chặt chẽ" mức độ tham gia của Bắc Hàn vào hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine và để mắt đến việc Bắc Hàn thực sự cử quân đến đó, theo một quan chức Bộ Quốc phòng Nam Hàn nói với Yonhap hôm thứ Tư. Khi được hỏi về các báo cáo xuất hiện trước đó trên phương tiện truyền thông Ukraine về khoảng 3.000 binh lính Bắc Hàn tham gia để giúp Nga trong chiến dịch của mình, quan chức này cho biết "có khả năng" Bắc Hàn "cung cấp quân đội hoặc nhân viên dân sự".

.

Hơn nữa, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) nói với hãng thông tấn rằng nước này "cũng đang hợp tác với Ukraine để xác nhận các báo cáo". Trong khi đó, một đại diện của Bộ Ngoại giao đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" của Nam Hàn rằng Nga và Bắc Hàn có thể mở rộng hợp tác quân sự của họ sang nhiều lĩnh vực hơn là bán vũ khí.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ kế hoạch hòa bình do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất hôm thứ Tư, tuyên bố rằng đó là một chiến lược trá hình của Hoa Kỳ nhằm kéo dài xung đột với Nga. Phát biểu với RIA Novosti, Peskov cho rằng kế hoạch hòa bình chỉ phản ánh nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm "chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng" thay vì tìm kiếm sự hòa giải thực sự. Peskov tuyên bố rằng nếu không xem toàn bộ phát biểu của Zelensky, sẽ rất khó để bình luận chi tiết nhưng bày tỏ sự hoài nghi rằng bất kỳ giải pháp hòa bình có ý nghĩa nào đang được đưa ra.

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày "kế hoạch chiến thắng" của mình trước quốc hội Ukraine hôm thứ Tư, tuyên bố rằng cuộc chiến với Nga có thể kết thúc vào năm tới nếu nó được thực hiện. Ông giải thích rằng kế hoạch bao gồm năm điểm chính, mỗi điểm tập trung vào địa chính trị, kinh tế và an ninh, và hai điểm tập trung vào quân sự.

.

Zelensky cho biết kế hoạch này bao gồm các cuộc xâm nhập liên tục vào lãnh thổ Nga, củng cố các vị trí hiện có của quân đội và phá hủy tiềm năng tấn công của Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Ông nói thêm rằng kế hoạch cũng hình dung ra lời mời gia nhập NATO.

.

"Chúng tôi hiểu rằng tư cách thành viên NATO là vấn đề của tương lai, không phải hiện tại. Nhưng Putin phải thấy rằng các tính toán địa chính trị của Putin đang thất bại", Zelensky nói với các nhà lập pháp của Verkhovna Rada. Ông đã nhắc lại lời kêu gọi hỗ trợ quân sự, dữ liệu tình báo và dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa.

.

Thông tin chi tiết về các phụ lục bí mật vẫn được giữ kín. Chủ tịch Quốc hội Ukraine (còn gọi là Viện Verkhovna Rada), Ruslan Stefanchuk, đã nhận được một tài liệu phác thảo những ý tưởng này, nhưng không có các phụ lục bí mật, chứa thông tin nhạy cảm về vũ khí. Hiện vẫn chưa rõ liệu các nhà lập pháp khác có nhận được tài liệu có kế hoạch đã phác thảo hay không, hoặc liệu công chúng có được tiếp cận tài liệu đó hay không.

.

Về các phụ lục bí mật, như cố vấn tổng thống Mykhailo Podolyak đã báo cáo trước đó, chúng chứa các thành phần toán học nêu chi tiết về số lượng và loại vũ khí sẽ được cung cấp cho Ukraine. Tuy các phụ lục bí mật không được công bố, nhưng chúng được chuyển cho một số nhà lãnh đạo của các quốc gia đối tác của Ukraine. Sau đó, các đại diện của Ukraine có thể cung cấp lời giải thích cho các đồng minh của họ.

.

Điều này bao gồm thông tin liên lạc giữa Chánh Văn phòng Tổng thống, Andriy Yermak, và Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, cũng như giữa Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi và những người đồng cấp của ông tại Hoa Kỳ và Anh. Ngoài ra, Tổng tham mưu trưởng Anatoliy Barhylyevych, Phó Thủ tướng phụ trách Hội nhập châu Âu Olga Stefanishyna và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov cũng tham gia.

.

⦿ ---- Ukraine đang tìm kiếm lời mời gia nhập từ NATO thông qua các kênh ngoại giao trước khi Tổng thống Joe Biden rời Bạch Ốc, theo Đại sứ Ukraine tại NATO Natalia Halibarenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào ngày 16 tháng 10. Một nhà ngoại giao cấp cao của Ukraine khẳng định rằng việc mời Ukraine gia nhập NATO sẽ là di sản quan trọng đối với Tổng thống Biden.

.

"Chúng tôi tin rằng lời mời Ukraine ngay bây giờ sẽ gửi đi một tín hiệu chính trị mạnh mẽ và chúng tôi thực sự nghĩ rằng nó có thể là một phần trong di sản của chính quyền Mỹ hiện tại", nhà ngoại giao này cho biết.

.

Reuters đưa tin, Nga đã sử dụng tư cách thành viên NATO tiềm năng của Ukraine như một công cụ tuyên truyền để biện minh cho cuộc chiến của mình, trong khi các quan chức Ukraine cho rằng việc gia nhập liên minh là điều cần thiết để bảo vệ trước sự xâm lược của Nga trong tương lai. Halibarenko nhấn mạnh rằng lời mời NATO sẽ giải quyết một vấn đề quan trọng giữa Kyiv và Moscow. Bà tuyên bố "Nếu chúng tôi nhận được lời mời, đó sẽ là phán quyết cuối cùng đối với Nga — họ không còn có thể gây thêm căng thẳng về chủ đề này nữa".

.

Bà nói thêm rằng mặc dù Ukraine không yêu cầu đàm phán tư cách thành viên ngay lập tức, nhưng việc nhận được lời mời chính thức ngay bây giờ sẽ gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ. Khi được hỏi khi nào Ukraine muốn nhận được lời mời, bà trả lời, "Càng sớm càng tốt". Với cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ được ấn định vào ngày 5 tháng 11/2024, sự bất ổn đang bao trùm Ukraine, vì Washington vẫn là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Kyiv trong cuộc xung đột với Nga. Lời mời gia nhập NATO cũng có thể là câu trả lời cho Trump, người từng nói rằng Trump sẽ tìm hòa bình cho Ukraine trong vòng 24 giờ đồng hồ, được hiểu là cắt đất cầu hòa thì tức khắc có hòa bình.

.

⦿ ---- Tình báo Ukraine báo cáo rằng Bắc Hàn đang đưa người đến Nga để tham gia các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine và làm việc tại nhà máy, theo lời Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố vào ngày 16 tháng 10. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết Bắc Hàn, do gia tộc Kim lãnh đạo, đang là chủ nô hơn 20 triệu người Bắc Hàn, là một phần của liên minh tội phạm với nhà độc tài Nga Vladimir Putin.

.

Ông Zelensky lưu ý rằng tình báo Ukraine đã ghi nhận không chỉ việc chuyển vũ khí từ Bắc Hàn sang Nga mà còn cả việc điều động nhân sự. Zelenskyy nói thêm rằng Bắc Hàn đang cung cấp công nhân cho các nhà máy của Nga để thay thế những người lính thiệt mạng trong chiến tranh, cũng như nhân sự cho quân đội Nga.

.

⦿ ---- Truyền thông Ukraine cho biết quân đội Nga đã thành lập một tiểu đoàn lên tới 3.000 lính Bắc Hàn. Truyền thông đưa tin này hôm thứ Ba, trích dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo. Họ cho biết tiểu đoàn này có thể tham gia chiến đấu ở khu vực Kursk phía tây của Nga, nơi lực lượng Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới. Các báo cáo cũng cho biết quân đội Bắc Hàn đã được xác nhận ở khu vực Kursk và Bryansk. Họ cho biết 18 lính Bắc Hàn đã đào ngũ cách biên giới với Ukraine 7 km.

.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết vào thứ Ba rằng họ không thể xác nhận các báo cáo. ISW lập luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn tránh hậu quả trong nước từ việc huy động người Nga. Viện này nói thêm rằng Putin có vẻ sẵn sàng hơn trong việc tiếp nhận nhân sự Bắc Hàn vào quân đội Nga.

.

⦿ ---- Bà Harris sẽ truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và lòng yêu nước hôm nay Thứ Tư tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania, với sự ủng hộ của hơn 100 đảng viên Cộng hòa đã ủng hộ bà làm tổng thống. Một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử của Harris cho biết, phó tổng thống có kế hoạch nêu bật cách Trump vi phạm lời tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp khi Trump từ chối chấp nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và cản trở quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

.

Harris có kế hoạch nhấn mạnh những gì bà cho là mối đe dọa về nhiệm kỳ thứ hai của Trump đối với quân đội quốc gia, đặc biệt là sau khi Trump tuyên bố sẽ biến quân đội chống lại những người Mỹ mà ông coi là "kẻ thù từ bên trong", quan chức này cho biết.

.

Harris sẽ có bài phát biểu tại Washington Crossing, nơi mà quan chức này lưu ý là không xa nơi George Washington và hàng nghìn quân lính đã vượt sông Delaware trước chiến thắng lớn trong Chiến tranh Cách mạng. Cựu Dân biểu Adam Kinzinger của Illinois, một trong hai đảng viên Cộng hòa phục vụ trong ủy ban Hạ viện ngày 6 tháng 1/2024, sẽ phát biểu tại sự kiện này, quan chức này cho biết.

.

⦿ ---- Tổng động viên cho Ngày Bầu Cử: cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama ra phố, kêu gọi bầu phiếu. Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ dẫn đầu một cuộc mít tinh cho nhóm phi đảng phái "When We All Vote" của bà tại Atlanta vào ngày 29/10 trong nỗ lực huy động những người bỏ phiếu lần đầu. Theo thông cáo của nhóm, sự kiện này sẽ có sự tham gia của những người đồng chủ tịch nổi tiếng chưa được nêu tên và những nghệ sĩ biểu diễn địa phương và quốc gia cũng như các nhà lãnh đạo sinh viên Georgia.

.

Cuộc mít tinh này không phải là sự kiện vận động tranh cử của Harris. Mặc dù chồng bà, cựu Tổng thống Barack Obama, đang tích cực vận động cho liên danh Harris-Walz, nhưng cựu đệ nhất phu nhân đã không xuất hiện tại một sự kiện vận động tranh cử nào kể từ bài phát biểu của bà tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ. Một phần là do lo ngại về an ninh kể từ sau các vụ ám sát nhằm vào Trump, hai nguồn tin thân cận cho biết.

.

Georgia, với 16 phiếu đại cử tri, là một tiểu bang chiến trường quan trọng mà cả hai ứng cử viên đều muốn giành chiến thắng vào tháng 11. Năm 2020, Tổng thống Joe Biden đã đánh bại Trump tại tiểu bang này với cách biệt chưa đến 12.000 phiếu.

.

⦿ ---- Georgia: bầu phiếu sớm, đông kỷ lục. Các cử tri Georgia đã đi bỏ phiếu với số lượng kỷ lục hôm thứ Ba, bỏ hơn 300.000 lá phiếu vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm, theo các quan chức. Gabriel Sterling, giám đốc điều hành của văn phòng Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger (R) đã chia sẻ trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X rằng Georgia đã phá vỡ kỷ lục của mình.

.

Sterling viết rằng "Với ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm phá kỷ lục và chấp nhận phiếu những người vắng mặt, chúng tôi đã có hơn 328.000 phiếu bầu cho đến nay", lưu ý rằng kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2020 khi 136.000 người đã chọn bỏ phiếu sớm. Sterling viết trong một bài đăng khác rằng "Hơn 300.000 phiếu bầu được bỏ hôm nay". "Con số này cao hơn 123% so với kỷ lục cũ trong ngày đầu tiên. Các quận và cử tri đã làm rất tốt".

.

Năm 2020, Tổng thống Biden đã giành chiến thắng tại Georgia trước cựu Tổng thống Trump với tỷ lệ sít sao. Phó Tổng thống Harris và Trump hiện đang trong cuộc đua căng thẳng ở Georgia, được coi là chiến trường trong chu kỳ bầu cử hiện tại, với cựu tổng thống dẫn trước Harris 48,3 phần trăm so với 47 phần trăm, theo tổng hợp thăm dò của The Hill/Decision Desk HQ.

.

⦿ ---- Bạn cũ Cộng Hòa cũng trở mặt, chụp mũ bà Harris. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris hôm thứ Ba đã bác bỏ cáo buộc của một nhà hoạt động bảo thủ rằng bà đã đạo văn một số đoạn trong một cuốn sách mà bà đồng sáng tác hơn một thập niên trước là "tuyệt vọng". Christopher Rufo tuyên bố rằng năm phần trong cuốn "Smart on Crime" năm 2009 đã được lấy từ các nguồn khác - các đoạn trích có tổng cộng khoảng 500 chữ (words) liên hệ thống kê trong một cuốn sách dài 66.500 chữ, dày 200 trang.

.

Sau đó, tờ New York Times và The Washington Post đã đưa tin rằng các cáo buộc liên quan đến số liệu thống kê hoặc ngôn ngữ nguyên văn từ các nguồn khác được sử dụng mà không có dấu ngoặc kép, nhưng hầu hết các nguồn đó đều được trích dẫn chính xác trong phần chú thích hoặc phần nguồn của cuốn sách. Jonathan Bailey, một cố vấn về đạo văn, nói với tờ Washing Post rằng các lỗi này là "cẩu thả" và "tệ" nhưng không đến mức "đạo văn ác ý" như Rufo dường như cáo buộc. Ông nói thêm với tờ NY Times rằng các cáo buộc này "là lỗi chứ không phải cố ý lừa đảo".

.

Trong một tuyên bố với tờ Daily Beast, người phát ngôn của chiến dịch James Singer cho biết, "Những người hoạt động cánh hữu đang trở nên tuyệt vọng khi họ thấy liên minh lưỡng đảng ủng hộ Phó Tổng thống Harris đang xây dựng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, khi Trump rút lui vào một phòng phản hồi bảo thủ từ chối đối mặt với các câu hỏi về những lời nói dối của Trump. Đây là một cuốn sách đã ra mắt trong 15 năm qua và Phó Tổng thống đã trích dẫn rõ ràng các nguồn và số liệu thống kê trong các chú thích và chú thích cuối trang trong suốt cuốn sách."

.

⦿ ---- Hôm thứ Ba, Donald Trump nói rằng những người Mỹ gốc Phi và gốc Tây Ban Nha không bỏ phiếu cho Trump trong cuộc bầu cử tổng thống nên đi khám cái đầu. Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Atlanta, cựu tổng thống đã đưa ra bình luận này trong khi tuyên bố rằng Phó Tổng thống Kamala Harris đã cho phép "cuộc xâm lược của người di cư". "Cộng đồng người Mỹ gốc Phi và cộng đồng người gốc Tây Ban Nha đang bị tàn phá vì mất việc làm", ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho biết, lặp lại lời bịa đặt trước đây của ông về vấn đề nhập cư dẫn đến mất mát những gì ông mô tả là "việc làm của người da đen".

.

"Bất kỳ người Mỹ gốc Phi hoặc gốc Tây Ban Nha nào - và quý vị biết tôi đang làm tốt như thế nào ở đó - bỏ phiếu cho Kamala, quý vị phải đi khám cái đầu", Trump nói. "Bởi vì họ thực sự đang lừa bạn". Những bình luận của Trump được đưa ra sau khi ông trước đây đã đưa ra những tuyên bố tương tự về người Do Thái trong quá trình vận động tranh cử, liên tục nói rằng bất kỳ cử tri Do Thái nào ủng hộ Harris đều nên đi "khám cái đầu". Đồng thời, Trump đã công khai tuyên bố rằng "người Do Thái" sẽ phải chịu một phần trách nhiệm nếu Trump không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, ám chỉ rằng đảng Dân chủ có "quyền kiểm soát hoặc nguyền rủa" người Do Thái.

.

⦿ ---- Thị trấn St. Cloud, Minnesota, đang đòi thanh toán gần 209.000 đô la từ chiến dịch của Donald Trump cho các dịch vụ liên quan đến cuộc biểu tình hồi tháng 7 phía Trump còn nợ. Sự kiện diễn ra tại Đại học St. Cloud State, đòi hỏi thêm nguồn lực của thành phố ngoài những gì thường được cung cấp, theo các quan chức địa phương. Chiến dịch của Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận của Associated Press về khoản nợ chưa thanh toán.

.

Chi phí của thành phố cho cuộc biểu tình bao gồm 63.000 đô la cho lực lượng thực thi pháp luật bổ sung, 62.000 đô la để sửa đổi một dự án xây dựng gần địa điểm tổ chức và gần 2.000 đô la cho các dịch vụ tin học. Quản trị viên thành phố St. Cloud Matt Staehling nhấn mạnh rằng thành phố thường tính phí cho các sự kiện như vậy và đã lập hóa đơn cho Bạch Ốc về các điểm dừng chân của chiến dịch.

.

Chiến dịch của Trump đã trả 35.000 đô la hồi tháng 8 cho việc sử dụng đấu trường của Đại học St. Cloud State vào tháng 7, Giám đốc thể thao Holly Schreiner xác nhận. Cuộc biểu tình, có sự tham gia của Trump cùng với người bạn đồng hành JD Vance, đã thu hút rất đông khán giả, một số người đã theo dõi diễn biến trên màn hình lớn bên ngoài đấu trường.

.

⦿ ---- Cộng Hòa không tin vào máy đếm phiếu, muốn phải đếm các phiếy giấy bằng tay (lẽ ra họ nên đi bộ, thay vì đi bằng xe hơi), Tòa Georgia từ chối. Một thẩm phán đã chặn một quy định mới yêu cầu các lá phiếu trong Ngày bầu cử ở Georgia phải được đếm bằng tay sau khi phòng phiếu đóng cửa. Phán quyết được đưa ra một ngày sau khi cùng thẩm phán đó phán quyết rằng các viên chức bầu cử của quận phải chứng nhận kết quả bầu cử trước thời hạn quy định trong luật.

.

Theo AP, Hội đồng bầu cử tiểu bang Georgia đã thông qua quy định vào tháng trước yêu cầu ba nhân viên bỏ phiếu phải đếm thủ công (bằng tay) các lá phiếu giấy sau khi kết thúc bỏ phiếu. Hội đồng bầu cử quận ở Quận Cobb đã đệ đơn kiện yêu cầu thẩm phán tuyên bố quy định đó và năm quy định khác gần đây do hội đồng tiểu bang thông qua là không hợp lệ, với lý do chúng vượt quá thẩm quyền của hội đồng tiểu bang, không được thông qua theo luật và là vô lý.

.

Trong một phán quyết vào cuối ngày thứ Ba, Thẩm phán Tòa án cấp cao Quận Fulton Robert McBurney đã viết rằng cái gọi là quy tắc đếm bằng tay "là quá nhiều, quá muộn" và chặn việc thực thi quy định này trong khi ông xem xét bản chất của vụ án.

.

Trước đó, hôm thứ Hai, McBurney đã phán quyết trong một vụ án riêng biệt rằng "không có giám đốc bầu cử (hoặc thành viên của hội đồng bầu cử và đăng ký) nào được từ chối chứng nhận hoặc không chứng nhận kết quả bầu cử trong bất kỳ trường hợp nào". Mặc dù họ có quyền kiểm tra việc tiến hành bầu cử và xem xét các tài liệu liên quan, ông viết, "bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc tiếp nhận thông tin như vậy đều không phải là cơ sở để từ chối chứng nhận kết quả bầu cử hoặc không làm như vậy".

.

Luật của Georgia quy định các giám đốc bầu cử của quận - thường là các hội đồng đa thành viên - "phải" chứng nhận kết quả bầu cử trước 5 giờ chiều Thứ Hai sau cuộc bầu cử hoặc Thứ Ba nếu Thứ Hai là ngày lễ, như năm nay 2024. Hai phán quyết được đưa ra khi cuộc bỏ phiếu trực tiếp sớm bắt đầu vào Thứ Ba tại Georgia.

.

Đó là chiến thắng của đảng Dân chủ, các nhóm bảo vệ quyền bỏ phiếu tự do và một số chuyên gia pháp lý đã nêu lên mối lo ngại rằng các đồng minh của Donald Trump có thể từ chối chứng nhận kết quả nếu cựu tổng thống Trump thua phiếu Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử vào tháng tới. Khi chặn quy tắc kiểm phiếu thủ công, McBurney lưu ý rằng không có hướng dẫn hoặc công cụ đào tạo nào để thực hiện quy tắc này và rằng Bộ trưởng Hành chánh đã nói rằng quy tắc này được thông qua quá muộn để văn phòng của ông có thể cung cấp hỗ trợ có ý nghĩa. "Sự hỗn loạn về mặt hành chính sẽ xảy ra—không phải có thể—hoàn toàn không phù hợp với nghĩa vụ của hội đồng bầu cử của chúng tôi (và SEB) nhằm đảm bảo rằng các cuộc bầu cử của chúng tôi diễn ra công bằng, hợp pháp và có trật tự", Thẩm phán viết.

.

⦿ ---- Elon Musk đã quyên tặng khoảng 75 triệu đô la cho một ủy ban hành động chính trị (PAC) mà ông thành lập để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ. Các khoản quyên góp diễn ra theo nhiều đợt từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 5 tháng 9, khiến Musk trở thành người đóng góp duy nhất trong giai đoạn này. Musk cũng tích cực ủng hộ Trump, thậm chí còn xuất hiện cùng Trump tại một cuộc vận động tranh cử.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã huy động được 652 triệu đô la từ tháng 7 đến tháng 9, theo ABC News đưa tin hôm thứ Tư trích dẫn hồ sơ công bố. Các khoản tiền này đến từ nỗ lực chung của Ủy ban Quốc gia Dân chủ DNC, các ủy ban tiểu bang và chiến dịch của Harris. Trong khi đó, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã huy động được hơn một nửa số tiền đó một chút, ở mức 340 triệu đô la thông qua Đảng Cộng hòa, Ủy ban Trump 47 và Ủy ban Quốc gia Trump.

.

Hồi đầu tháng 10, chiến dịch của Harris có 112 triệu đô la tiền mặt trong tay, trong khi Trump có 77 triệu đô la, hồ sơ cho thấy. Cuộc bầu cử tổng thống được lên lịch vào ngày 5 tháng 11, với các ứng cử viên còn lại chưa đầy ba tuần để biến cuộc đua sát nút sao cho có lợi cho họ.

.

⦿ ---- Hoa Kỳ dự kiến ​​Israel sẽ tiến hành cuộc tấn công trả đũa vào Iran trước Ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ (ngày 5 tháng 11/2024), theo CNN đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn những người hiểu biết về vấn đề này. Tuy nhiên, các nguồn tin chỉ ra rằng lịch trình và chiến lược chính xác cho phản ứng của Israel vẫn chưa được biết và chính phủ nước này dường như không tìm cách gắn thời điểm hành động của mình với cuộc bầu cử của Hoa Kỳ.

.

Họ cũng lưu ý rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rất chú ý đến tình hình chính trị ở Hoa Kỳ và không muốn gây ra hậu quả tiêu cực cho đất nước mình. Trước đó trong ngày, có thông tin cho biết kế hoạch trả đũa Iran của Israel sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào ngày 1 tháng 10 đã sẵn sàng. Trước đó, có thông tin cho biết Netanyahu đã nói với Hoa Kỳ rằng nước ông sẽ không tìm cách tấn công các mục tiêu hạt nhân và dầu mỏ ở Iran.

.

⦿ ---- Tổng thống Biden vào tối thứ Ba đã chỉ trích gay gắt cựu Tổng thống Trump, gọi Trump là kẻ thua cuộc và lập luận rằng Trump tái tranh cử tổng thống để tránh khỏi án tù. "Ngày nay, việc làm tăng vọt, có nhiều người làm việc tại Hoa Kỳ hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Trump rời nhiệm sở, đó là sự thật", Biden phát biểu trong bài phát biểu tại bữa tối của Ủy ban Thành phố Philadelphia.

.

"Tiền tiết kiệm nghỉ hưu 401K rất mạnh, tội phạm bạo lực giảm, giết người giảm và ít người vượt biên hơn, vậy mà Trump gọi đó là địa ngục? Ông Trump nói rằng nước Mỹ là một quốc gia thất bại, ông Trump đến từ đâu vậy? Điều đó khiến tôi tức giận", tổng thống nói thêm. "Tôi nói rằng nước Mỹ đang chiến thắng, chúng ta là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, quốc gia được kính trọng nhất trên thế giới. … Trump nói rằng chúng ta là những kẻ thua cuộc, nhưng kẻ thua cuộc duy nhất mà tôi biết là Donald Trump".

.

Tổng thống Biden cũng gọi Trump là "kẻ không trung thực" và đề cập đến 34 tội danh trọng tội của người tiền nhiệm liên quan đến việc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các mối quan hệ ngoài luồng trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông. “Tôi muốn xem bản án đó,” Biden nói, ám chỉ đến bản án ngày 26 tháng 11/2023. “Tôi nghĩ ông Trump đang tranh cử để tránh khỏi nhà tù.”

.

Ông Biden cũng đề cập rằng Trump vào tối Thứ Hai đã cắt ngắn các câu hỏi tại một sự kiện thị trấn với những người ủng hộ ở Pennsylvania sau hai lần gián đoạn dài do các cơn đau, chọn cách chơi một số bài hát yêu thích của mình cho đám đông trong hơn 30 phút. “Ông ấy đã đứng trên sân khấu trong 30 phút và nhảy. Tôi nghiêm túc đấy. Có chuyện gì với anh chàng này vậy?” Biden nói.

.

Biden cũng nói về lòng trung thành của Phó Tổng thống Harris với ông trong khi bà tìm cách vận động theo chương trình nghị sự của riêng mình mà không chỉ trích Biden. “Mỗi tổng thống đều phải tự vạch ra con đường của riêng mình. Đó là những gì tôi đã làm. Tôi trung thành với Barack Obama nhưng tôi tự vạch ra con đường của riêng mình với tư cách là tổng thống. Đó là những gì Kamala sẽ làm. … Cho đến nay, bà Harris vẫn trung thành, nhưng bà Harris sẽ tự vạch ra con đường của riêng mình,” ông nói, lập luận rằng phó tổng thống sẽ đưa đất nước đi theo hướng của riêng mình và gọi quan điểm của bà Harris là mới mẻ và tươi mới.

.

Đám đông đồng thanh hô vang “chúng ta sẽ không quay lại”, đây là khẩu hiệu trong các cuộc mít tinh của Harris. “Các bạn ơi, đây là năm 2024, chúng ta sẽ không quay lại”, tổng thống Biden nói.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không trả lời liệu ông có thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử 2024 nếu không thành công trong nỗ lực trở lại Bạch Ốc sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới vào tháng 11 hay không.

.

"Quý vị đã có một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình", Trump nói sau khi được hỏi liệu ông đã sẵn sàng cam kết khuyến khích một cuộc chuyển giao trong hòa bình hay chưa. Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tiếp tục nhắc lại những cáo buộc trước đó của chính Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 là "gian lận".

.

Cựu tổng thống Trump cũng mô tả các cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1/2021 là hòa bình và tiếp tục nói rằng "rất nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra" bên trong tòa nhà quốc hội ở Washington trong các cuộc biểu tình.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mô tả Google của Alphabet Inc. là "một thỏa thuận gian lận, giống như chính phủ của chúng ta bị gian lận ở khắp mọi nơi". Trump nói với Bloomberg tại The Economic Club of Chicago: "Đó là một thế lực; bạn phải ghi nhận điều đó. Cách họ trở thành một thế lực thực sự là cuộc thảo luận".

.

Ông lưu ý rằng một cuộc trò chuyện như vậy là một con dốc trơn trượt vì "hiện tại, Trung Quốc là bạn của Google" và ưu tiên là giữ các công ty lớn ở Hoa Kỳ. Từ đó trở đi, Trump cho biết ông không muốn "chia rẽ" một doanh nghiệp như Google mặc dù "họ đã làm những điều rất tệ với tôi", mà muốn làm cho nó công bằng hơn. Hơn nữa, Trump đã liên kết Google với những gì ông gọi là xu hướng tin tức giả mạo, nói rằng "chúng ta thực sự phải thẳng thắn với báo chí của mình, vì chúng ta có một nền báo chí tham nhũng". (Trump cố ý chụp mũ. Thực tế, Google không viết tin. Google là trang tìm kiếm, không đưa tin gì hết, chủ yếu nối tới các báo, đài, thông tấn lớn và uy tín của Mỹ. Trong khi đó, Trump phun tin giả trên mạng X và Truth Social thường trực.)

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba đã không bình luận về việc liệu ông có liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi rời nhiệm sở Bạch Ốc hay không. Mặc dù không xác nhận bất kỳ cuộc liên lạc nào, cựu tổng thống ngụ ý rằng nếu những tương tác như vậy xảy ra, thì đó sẽ là một "điều thông minh". Vì "Nga chưa bao giờ có một tổng thống mà họ tôn trọng đến vậy", Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

.

Trước đó, Trump đã khoe khoang rằng có mối quan hệ tốt với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố rằng cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine có thể kết thúc ngay lập tức nếu ông trở lại Bạch Ốc.

.

⦿ ---- Trump hứa sẽ áp thuế quan đối với Đức và các nước Liên Âu (EU) khác nếu đắc cử, đồng thời nói thêm rằng EU đối xử với Hoa Kỳ rất tệ. "Bạn biết điều gì rất khó khăn không? Liên minh châu Âu. Họ đối xử với chúng ta rất tệ, chúng ta bị thâm hụt", Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Tổng biên tập Bloomberg John Micklethwait và tiếp tục mô tả cuộc gặp của ông với cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, người mà ông cho biết đã thừa nhận rằng không có xe hơi do Hoa Kỳ sản xuất nào được bán ở Đức.

.

Cựu tổng thống nói thêm rằng EU không muốn bất cứ thứ gì từ Hoa Kỳ, bao gồm cả các sản phẩm nông nghiệp. "Chúng ta sẽ không còn (thâm hụt) nữa. Chúng ta sẽ áp thuế đối với họ. Và bạn biết họ có thể làm gì không? Mercedes sẽ bắt đầu sản xuất tại Hoa Kỳ", Trump nhấn mạnh.

.

"Họ đã lừa chúng ta về thương mại... các quốc gia châu Âu. Sau đó, trên hết, họ lừa chúng ta về quân sự", Trump tiếp tục, lưu ý rằng chính sách thuế quan của ông sẽ giúp thu hút các nhà sản xuất xe hơi châu Âu vào Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Phó Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Sabrina Singh đã từ chối trả lời hôm thứ Ba về chi tiết bức thư mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gửi cho Israel, yêu cầu tăng viện trợ nhân đạo được phân phối ở Gaza.

.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Singh mô tả bức thư là vấn đề "thư từ riêng tư" và từ chối giải thích thêm. Trước đó trong ngày, có thông tin cho biết Blinken và Austin đã thúc giục Israel cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza hoặc phải đối mặt với nguy cơ Mỹ chặn lại việc cung cấp vũ khí.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phỏng Lloyd Austin đã cảnh báo Israel trong một bức thư gửi vào Chủ Nhật cho Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer rằng họ phải nỗ lực cải thiện tình hình nhân đạo ở Dải Gaza hoặc có nguy cơ bị chận viện trợ quân sự từ Washington, theo tờ The Times of Israel đưa tin vào thứ Ba.

.

Trong bức thư mà ấn phẩm này có được, Blinken và Austin đã thúc giục Israel tăng lượng phương tiện nhân đạo được gửi đến Gaza, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao và đưa hàng vào dải Gaza, đồng thời chấm dứt tình trạng "cô lập" khu vực này.

.

"Để đảo ngược quỹ đạo nhân đạo đi xuống và phù hợp với những cam kết với chúng tôi, Israel phải — bắt đầu từ bây giờ và trong vòng 30 ngày — hành động theo các biện pháp cụ thể sau đây", hai người viết. "Việc không thể hiện cam kết bền vững trong việc thực hiện và duy trì các biện pháp này có thể ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ theo NSM-20 [Bản ghi nhớ an ninh quốc gia] và luật pháp Hoa Kỳ có liên quan".

.

⦿ ---- Nhà đấu tranh dân chủ Ba Lan và cựu Tổng thống Lech Walesa cho biết chiến thắng của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm nay sẽ mang lại "tai họa" cho thế giới. Walesa cho biết trong một bài viết ngắn trên Facebook vào Chủ Nhật rằng ông không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, nhưng vấn đề này "quá quan trọng đối với thế giới" để ông không thể im lặng.

.

"Tôi tin tưởng sâu sắc rằng người Mỹ sẽ bỏ phiếu một cách có trách nhiệm. Theo tôi, tôi hoàn toàn tin rằng nếu Trump thắng cuộc bầu cử, đó SẼ LÀ MỘT TAI HẠI CHO HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI", ông viết, sử dụng toàn bộ chữ in hoa.

.

Walesa, 81 tuổi, đã đóng vai trò lịch sử với tư cách là lãnh đạo của Công đoàn Đoàn kết, một công đoàn đấu tranh cho quyền của người lao động và quyền tự do lớn hơn trong những năm 1980, khi Ba Lan vẫn nằm dưới sự cai trị của cộng sản do Liên Xô hậu thuẫn. Ông thắng giải Nobel Hòa bình năm 1983 vì bảo vệ quyền của người lao động và các quyền tự do phổ quát nói chung.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Jimmy Carter đã hoàn thành một mục tiêu cuối cùng hôm thứ Ba trong cuộc bỏ phiếu sớm ở Georgia, biến ngày 15 tháng 10 thành một cột mốc đặc biệt đối với ông. Cháu trai của ông đã nói với tờ Atlanta Journal-Constitution vào mùa hè rằng Carter đã nói, "Tôi chỉ cố gắng bỏ phiếu cho Kamala Harris." Cựu tổng thống Carter, người đã được chăm sóc tại bệnh viện trong mười chín tháng, hiện đã sống đủ lâu để đạt được mục tiêu biến giấc mơ đó thành hiện thực, theo kênh truyền thông MeidasTouch Network lần đầu tiên lưu ý.Carter cũng đã gây chú ý gần đây vì một cột mốc khác. Hai tuần trước, ông đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của mình, trở thành tổng thống sống lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Carter đã đánh dấu sự kiện này bằng một lần xuất hiện trước công chúng hiếm hoi để xem một chuyến bay qua vinh danh ông khi những đảng viên Dân chủ đáng chú ý khác gửi lời chúc tốt đẹp. Những người chỉ trích ông cũng không quên ông; Donald Trump thường xuyên chỉ trích ông tại các cuộc mít tinh của mình, ám chỉ rằng Joe Biden khiến ông trông đẹp hơn khi so sánh.⦿ ---- Trong một cuộc biểu tình ở Pittsburgh tối nay, Tim Walz đã nhắc đến anh trai mình khi anh ấy lên tiếng ủng hộ Trump. Walz thường nhắc đến các thành viên trong gia đình mình tại các sự kiện vận động tranh cử nhưng không nhắc đến anh trai mình một cách rõ ràng."Đây là lời nhắn gửi đến người chú Cộng hòa đang xem Fox của qu1y vị, hoặc trong một số trường hợp là anh em của chúng tôi. Hãy cắt đoạn này và gửi cho anh ấy, vì hãy nghĩ về điều này: Đảng Cộng hòa đã đóng góp rất nhiều cho đất nước này. Họ đã đóng góp rất nhiều trong những năm qua", Walz nói, trước khi nói thêm, "Đó không phải là con người của Donald Trump"."Bởi vì khi nào đảng của Ronald Reagan quyết định rằng chính phủ có thể đưa ra những lựa chọn cá nhân cho bạn? Họ không thể. Họ chưa bao giờ làm vậy. Bạn nghĩ Ronald Reagan sẽ nghĩ rằng Donald Trump có thể đưa ra quyết định về chăm sóc sức khỏe của bạn, về những cuốn sách bạn đọc và những thứ tương tự như vậy? Tôi chắc chắn hy vọng là không."⦿ ---- Trump sẽ có nửa giờ đứng chiên khoai tây. Trump có kế hoạch làm việc tại một máy chiên rán tại một cửa hàng McDonald's ở Philadelphia vào tháng này, theo một viên chức chiến dịch cho biết hôm Thứ Ba. Trump sẽ làm việc tại máy chiên rán trong chuyến dừng chân tại một cửa hàng thức ăn nhanh khổng lồ vào Chủ Nhật, viên chức này cho biết.Trump đã nhiều lần nói giỡn việc ghé thăm quầy hàng tại một cửa hàng McDonald's trong nhiều tuần như một cách chế giễu Harris, người đã nói rằng cô đã làm việc tại McDonald's khi cô còn trẻ, một tuyên bố mà Trump quy chụp là sai sự thật.Harris đã phản đối những nỗ lực của Trump trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước với Stephanie Ruhle của MSNBC. "Một phần lý do khiến tôi thậm chí còn nói về việc đã từng làm việc tại cử tiệm McDonald's là vì có những người làm việc tại tiệm ăn McDonald's ở đất nước chúng ta đang cố gắng nuôi lớn một gia đình", cô nói. "Tôi đã làm việc ở đó khi còn là sinh viên".⦿ ---- Republican Voters Against Trump and Future Forward, một siêu ủy ban PAC ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của Harris, đã công bố một quảng cáo trị giá tám con số sẽ được phát sóng trên toàn quốc, trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số và phát trực tuyến, cũng như trên phương tiện kỹ thuật số, trên khắp các tiểu bang chiến trường bắt đầu từ hôm Thứ Ba.Quảng cáo có sự góp mặt của một phụ nữ tên Rebecca đến từ Jacksonville, Florida, người cho biết cô đã bỏ phiếu cho Trump trong quá khứ nhưng sẽ bỏ phiếu cho Harris lần này. "Tôi không giàu có gì. Tôi làm việc chăm chỉ. Tôi phải vật lộn để kiếm sống. Donald Trump muốn giảm thuế cho các tỷ phú, nhưng Kamala Harris có kế hoạch giúp chúng tôi", người phụ nữ này nói.Sarah Longwell, giám đốc điều hành của Republican Voters Against Trump, cho biết trong một tuyên bố rằng các chính sách của Trump sẽ là một "thảm họa" đối với nền kinh tế. "Những người mà ông Trump tuyên bố đại diện sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chương trình nghị sự kinh tế của ông ấy", Longwell cho biết trong một tuyên bố. "Trong những tuần cuối cùng quan trọng này, chúng tôi đang nhắc nhở những cử tri này về những gì họ sẽ mất nếu Trump có nhiệm kỳ thứ hai, đến trực tiếp từ một trong những người ủng hộ trước đây của ông ấy".Chủ tịch Future Forward PAC Chauncey McLean cho biết trong tuyên bố, “Ngày càng nhiều cựu cử tri của Trump sẵn sàng từ bỏ các chính sách kinh tế của ông vốn chỉ giúp ích cho một số ít người thay vì một chương trình nghị sự có lợi cho người lao động.”⦿ ---- Harris cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên iHeart Radio với Chủ biên Charlamagne Tha God rằng bà có kế hoạch hợp pháp hóa cần sa nếu bà thắng cử. "Tôi sẽ hợp pháp hóa nó, vì tôi biết chính xác những luật đó đã được sử dụng như thế nào để tác động không cân xứng đến một số nhóm dân số nhất định, và cụ thể là nam giới da đen", Harris cho biết trong cuộc phỏng vấn trực tiếp tại Detroit.Năm nay, Bộ Tư pháp đã tiến hành phân loại lại cần sa thành loại có rủi ro thấp hơn. Trong nhiều năm, cần sa đã được phân loại vào một loại bao gồm các loại ma túy như heroin.⦿ ---- Các Dân Biểu Cộng Hòa điều tra về mối tình của cựu Công tố Đặc biệt trong hồ sơ truy tố Trump. Cựu công tố viên đặc biệt của Quận Fulton, Georgia, Nathan Wade đã tham gia một cuộc phỏng vấn kín với Ủy ban Tư pháp Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo trong khoảng 4 tiếng rưỡi hôm Thứ Ba. Nathan Wade có một thời gian là tình nhân của Biện Lý Fani Willis, người truy tố theo luật tiểu bang Georgia đối với Trump và gần 20 quan chức chính phủ Trump về tội nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020 ạti Georgia.Ủy ban đang điều tra mối "quan hệ cá nhân" của Wade với Biện lý Quận Fulton Fani Willis. Họ đã giám sát cuộc điều tra dẫn đến việc truy tố Trump về tội can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tại Georgia. Wade đã không nói chuyện với các phóng viên trên đường ra ngoài. Luật sư của ông, cựu Thống đốc Georgia Roy Barnes, một đảng viên Dân chủ, cho biết: "Chúng tôi đã đưa ra lời khai, hợp tác và chúng tôi đã hoàn tất".Đêm Thứ Hai, Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã đăng trên X một bản sao bức thư của Willis gửi cho chủ tịch Jim Jordan, R-Ohio, bày tỏ mối quan ngại của bà về lời khai trong khi các vụ truy tố đang chờ xử lý. "Có những lý do cực kỳ thuyết phục tại sao các ủy ban quốc hội nên tránh - và nhiều ủy ban trong lịch sử đã tránh - can thiệp vào các vấn đề hình sự đang diễn ra", Willis viết."Ông Wade đã được hướng dẫn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về vai trò của ông trong vụ can thiệp bầu cử hoặc về bất kỳ bằng chứng nào trong vụ án đó", bà tiếp tục. "Nhiệm vụ pháp lý của tôi là bảo vệ tính bí mật và toàn vẹn của tất cả các cuộc điều tra hình sự đã được trao cho tôi theo luật Liên bang, Tiểu bang và Địa phương — và tôi không có hứng thú từ bỏ trách nhiệm này vì các chiến thuật có động cơ chính trị của các ông".⦿ ---- Hai cựu Tổng Thống sẽ xuống đường tuần này tại 2 tiểu bang chiến trường. Chiến dịch của Harris đã tổ chức hai sự kiện vận động tranh cử với hai cựu tổng thống: Barack Obama và Bill Clinton.Vào thứ năm 17/10/2024, Bill Clinton sẽ tham gia cùng Tim Walz tại một cuộc mít tinh ở Durham, North Carolina, nơi mà chiến dịch cho biết họ sẽ khuyến khích mọi người đi bỏ phiếu sớm tại tiểu bang chiến trường này.Vào thứ ba 22/10/2024 tuần sau, vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm tại tiểu bang dao động Wisconsin, Obama sẽ đi cùng Walz để vận động cử tri ở Madison, đồng thời kêu gọi mọi người đi bỏ phiếu sớm trước ngày 5 tháng 11/2024.⦿ ---- Một nhóm vận động cử tri trẻ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris đang phát động một chiến dịch trên TikTok nhằm vào các cử tri trẻ. Voters of Tomorrow đã phát hành một loạt video vào thứ Ba nhằm thuyết phục những người ủng hộ trẻ tuổi của ứng cử viên Đảng Xanh Jill Stein hãy chuyển sang ủng hộ bà Harris, nói rằng bà Stein, ứng cử viên của đảng thứ ba, thựcs ự là một "kẻ lừa đảo"."Bà ta thực sự tệ hơn Elizabeth Holmes, những gã Fyre Fest và Anna Delvey cộng lại", Katy Gates, 21 tuổi, cho biết trong một trong những video của chiến dịch. "Mặc dù có vẻ ngoài của một bà già ngọt ngào, nhưng bà ta đã lừa đảo cả nước trong hơn tám năm qua".⦿ ---- Tim Walz đang vận động tranh cử ở Pennsylvania, tham dự ba sự kiện ở phía tây của tiểu bang chiến trường này, bao gồm cả ở Quận Butler, nơi một tay súng đã cố ám sát Trump trong một cuộc vận động tranh cử vào tháng 7. Tại một trang trại ở Quận Lawrence, Walz dự kiến công bố "Kế hoạch cho nước Mỹ nông thôn" (Plan for Rural America) của Harris và có kế hoạch tấn công hồ sơ của Trump và Vance tại các cộng đồng nông thôn khác.Kế hoạch này nhằm mục đích bổ sung thêm 10.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe ở các vùng nông thôn và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế từ xa. Đề xuất này cũng nhằm mục đích giảm chi phí chăm sóc trẻ em và mở rộng Khoản tín dụng thuế trẻ em, giảm chi phí mua nhà và tăng khả năng tiếp cận thị trường, tín dụng và đất đai cho nông dân và nhà sản xuất."Tôi biết, và Phó Tổng thống Harris biết, công việc mà những người hàng xóm nông thôn của chúng ta đang làm rất khó khăn ngay cả trong những điều kiện tốt nhất" Walz dự kiến sẽ nói, theo trích đoạn do một viên chức chiến dịch của Harris-Walz cung cấp. "Và chúng ta nợ họ sự ủng hộ hoàn toàn của mình để đảm bảo rằng họ có thể tìm thấy cơ hội ngay tại quê hương của họ."“Gần đây, có rất nhiều lời bàn tán về những người ngoài cuộc đến các cộng đồng nông thôn, cướp mất việc làm và khiến cuộc sống của những người sống ở đó trở nên tồi tệ hơn", ông sẽ nói. “Những người ngoài cuộc đó là Donald Trump và JD Vance”.Trước sự kiện, Walz dự kiến sẽ tham gia một loạt các cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh nông thôn tại các tiểu bang chiến trường là Pennsylvania, Michigan, Wisconsin và Georgia để thảo luận về các đề xuất. Chiến dịch cũng đã phát động một quảng cáo trên đài phát thanh mới nhắm vào các cử tri nông thôn ở các tiểu bang chiến trường đó và tiểu bang dao động là North Carolina.⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông không thích chơi bóng bầu dục từ khi còn nhỏ vì một người "xuất thân từ các xóm nghèo hàng xóm" có thể cản phá, vật té ông. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã đưa ra nhận xét này trong podcast Bussin' With The Boys tuần này."Tôi cũng chơi bóng bầu dục. Tôi không thực sự thích môn này", Trump nói với podcast. "Tôi có thể bắt bóng tốt nhưng tôi không thực sự thích một anh chàng nào đó, ừm, nâng tạ suốt ngày và xuất thân từ các xóm nghèo tồi tệ. Vâng, và anh ta nhìn thấy tôi, và họ ra cản phá, vật tôi rất quyết liệt". Video được chia sẻ vào thứ Ba bởi chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris. Xem video ở phút thứ 1:54:45:⦿ ---- Tình báo Hoa Kỳ đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc: Những nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm tác động đến kết quả bầu cử đang chuyển hướng khỏi cuộc đua tổng thống và hướng tới các ứng cử viên cấp tiểu bang và địa phương. Trọng tâm mới này là một phần trong chiến lược rộng hơn của Bắc Kinh nhằm xây dựng mối quan hệ với các quan chức có thể thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc. Với việc Mỹ phần lớn phản đối chương trình nghị sự của mình, TQ đang nắm bắt các cơ hội ở cấp địa phương, nơi mà họ tin rằng mình có tác động sâu sắc hơn."Nga, Trung Quốc và Iran phần lớn đang tìm cách gieo rắc bất hòa ở Hoa Kỳ, nhưng Trung Quốc có lẽ là quốc gia có chiến lược nhất trong ba quốc gia, nơi họ có các mục tiêu dài hạn về việc cố gắng vun đắp một hệ sinh thái chính trị có lợi hơn cho các chính sách chung của họ", Brandon Wales, phó chủ tịch chiến lược an ninh mạng tại SentinelOne và cựu giám đốc điều hành của Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) cho biết. "Nga và Iran thực sự chỉ quan tâm đến sự hỗn loạn".Các cuộc bầu cử địa phương và tiểu bang đã trở thành mục tiêu chính cho sự can thiệp của Trung Quốc vì chúng ít được giám sát hơn nhiều so với các cuộc bầu cử quốc gia, khiến các chiến dịch gây ảnh hưởng của Trung Quốc dễ dàng bị phát hiện. Trong khi sự chú ý của quốc gia có xu hướng tập trung vào các mối đe dọa mạng của Trung Quốc đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, gián điệp kinh tế hoặc ngoại giao hung hăng của nước này, thì các mối đe dọa ngấm ngầm hơn lại đến từ những nỗ lực định hình hệ sinh thái chính trị của Hoa Kỳ bằng cách vun đắp mối quan hệ với các chính trị gia địa phương.Thông tin sai lệch là một trong những công cụ chính của Trung Quốc để tác động đến các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, với mục đích tạo ra một môi trường chính trị bị chia cắt làm suy yếu cả khả năng phục hồi của quốc gia và các nỗ lực an ninh mạng. "Những hoạt động này thường rất tinh vi, đưa ra những câu chuyện hoặc meme gây tranh cãi, với mục đích đánh lạc hướng khỏi các vấn đề quốc tế và làm giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở nước ngoài", Javad Abed, giáo sư hệ thống thông tin tại Trường Kinh doanh Johns Hopkins Carey cho biết.⦿ ---- Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết hôm thứ Tư rằng đảng của ông đang đánh giá các lệnh trừng phạt đối với các bộ trưởng Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich của chính phủ Israel vì những bình luận cực đoan của họ ủng hộ bạo lực chống lại người Palestine.Tại quốc hội, trả lời câu hỏi của lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey, người lên án cả hai bộ trưởng Israel và thúc giục chính phủ Anh hành động, Starmer cho biết họ "đang xem xét điều đó vì rõ ràng đó là những bình luận đáng ghê tởm ... cùng với các hoạt động thực sự đáng lo ngại khác ở Bờ Tây mà còn trên khắp khu vực. Tình hình nhân đạo ở Gaza rất tồi tệ, số người chết đã vượt quá 42.000 và việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản đang trở nên khó khăn hơn nhiều". Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Anh đã trừng phạt bảy tổ chức có liên quan đến hoạt động định cư bất hợp pháp ở Bờ Tây (West Bank), trích dẫn 1.400 cuộc tấn công vào người Palestine kể từ tháng 10 năm 2023.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy cho biết hôm thứ Tư rằng Vương quốc Anh, Pháp và Algeria đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào hôm nay Thứ Tư, để giải quyết tình hình nhân đạo "thảm khốc" ở Dải Gaza. Ông trích dẫn báo cáo của Liên hợp quốc rằng "hầu như không có thực phẩm" nào được đưa vào vùng đất này trong hai tuần qua."Israel phải đảm bảo dân thường được bảo vệ và đảm bảo các tuyến đường được mở để cho phép viện trợ cứu người đi qua", Lammy cho biết. Ông lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza và thả các con tin Israel bị Hamas bắt giữ.⦿ ---- Najib Mikati, Thủ tướng Lebanon, đã lên án cuộc không kích của Israel vào Nabatieh hôm thứ Tư, "cố ý nhắm vào" một cuộc họp của thành phố về các nỗ lực cứu trợ, giết chết một số thường dân, bao gồm cả thị trưởng thành phố, Ahmad Kahil. Trong một tuyên bố, Mikati chỉ trích cộng đồng quốc tế vì đã im lặng về những hành động như vậy, cáo buộc họ khuyến khích sự miễn trừ của Israel trong việc tiếp tục vi phạm.Ông đặt câu hỏi về hiệu quả của việc kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra các biện pháp ngừng bắn và kêu gọi lập trường cứng rắn hơn chống lại hành vi xâm lược của Israel. "Nếu tất cả các quốc gia trên thế giới không thể ngăn chặn một hành vi xâm lược được mô tả nhằm vào người dân Lebanon, thì việc nhờ đến Hội đồng Bảo an để yêu cầu ngừng bắn có ích gì không? ... Và có thể hy vọng giải pháp nào trong bối cảnh thực tế này?" ông nói thêm. Cuộc tấn công này, một phần của cuộc tấn công lớn hơn vào Nabatieh, cũng đã cướp đi sinh mạng của 4 thành viên khác của thành phố.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã nói với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres rằng đất nước ông "hoàn toàn chuẩn bị cho một phản ứng quyết liệt và đáng tiếc" trong trường hợp Israel quyết định tấn công để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của Tehran, Bộ Ngoại giao cho biết hôm thứ Tư. Trong cuộc trò chuyện, Araghchi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực" và khẳng định Tehran đang "nỗ lực hết mình để bảo vệ hòa bình và an ninh" nhưng sẽ phải hành động trong trường hợp "bất kỳ cuộc phiêu lưu nào" của Israel.Trong khi đó, Guterres bày tỏ lo ngại về căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và kêu gọi một "giải pháp chính trị". Israel được cho là đã đưa ra quyết định hôm thứ Ba về cách thức phản ứng với cuộc tấn công của Iran mà Tehran thực hiện để đáp trả vụ giết chết thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Phản ứng này vẫn cần được nội các an ninh của Israel chấp thuận.⦿ ---- Một vụ hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Pars Petro Shushtar ở tỉnh Khuzestan của Iran đã khiến một người chết và bốn người khác bị thương hôm thứ Ba, theo các phương tiện truyền thông Iran đưa tin. Vụ hỏa hoạn bùng phát sau khi một xe bồn va chạm với các bồn chứa xăng dầu, Iran International English đưa tin, trích lời thống đốc Shushtar. IRNA cũng đưa tin rằng "cho đến nay vụ hỏa hoạn đã khiến một người chết", đồng thời cho biết thêm rằng "quy mô của vụ tai nạn này vẫn đang được điều tra".⦿ ---- Một cuộc không kích của Israel vào thị trấn Qana, miền nam Lebanon vào tối thứ Ba được cho là đã giết chết ít nhất 10 người và làm bị thương hơn 15 người khác, theo báo chí Lebanon đưa tin. Thị trấn này nằm cách biên giới với Israel khoảng 12 km về phía bắc. Cuộc oanh tạc vào miền nam Lebanon diễn ra trong bối cảnh xung đột ngày càng gia tăng giữa Israel và Hezbollah. Ít nhất 21 người khác đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trước đó của Israel vào miền bắc Lebanon.⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller tuyên bố hôm thứ Ba rằng Mỹ đã bày tỏ mối quan ngại của mình với Israel về "chiến dịch" của Israel tại Beirut trong những tuần qua. "Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi phản đối chiến dịch theo cách chúng tôi thấy nó được tiến hành trong những tuần qua" tại Beirut, người phát ngôn cho biết trong cuộc họp báo, đồng thời nói thêm rằng Washington khuyến khích một "giải pháp ngoại giao" cho cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah."Chúng tôi tiếp tục ủng hộ các thể chế của Lebanon, bao gồm cả Lực lượng vũ trang Lebanon", ông nói thêm. "Chúng tôi muốn thấy Lebanon chọn một tổng thống mới và rằng chính người dân Lebanon, chứ không phải bất kỳ ai khác, mới là người đưa ra quyết định đó", người phát ngôn cho biết. Trong khi đó, Miller từ chối bình luận về cuộc không kích chết người của Israel được cho là đã giết chết ít nhất 22 người ở Lebanon.⦿ ---- Trung Quốc đã chỉ trích một ý tưởng do Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đưa ra về một cấu trúc an ninh giống NATO ở châu Á, kêu gọi Tokyo "ngừng tham gia vào các liên minh quân sự độc quyền" và "thận trọng trong lời nói và hành động" trong lĩnh vực an ninh. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho biết trong một tuyên bố rằng Nhật Bản đã "thổi phồng 'mối đe dọa Trung Quốc' không tồn tại trong nỗ lực chuyển hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế" khỏi việc mở rộng quân sự của mình và rằng Bắc Kinh "kiên quyết phản đối" điều này.Ishiba, nổi tiếng với chuyên môn quốc phòng, đã đề xuất thành lập một "phiên bản NATO của châu Á" trong một bài bình luận đóng góp cho một nhóm nghiên cứu của Hoa Kỳ và được công bố chỉ vài ngày trước khi ông nhậm chức vào ngày 1 tháng 10, mô tả điều này là "cần thiết để ngăn chặn Trung Quốc".Nhưng ý tưởng này đã vấp phải sự hoài nghi cả trong nước và quốc tế và ông dường như đã gác lại vấn đề gây tranh cãi này với cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào cuối tháng. TQ kêu gọi Nhật "làm nhiều việc hơn nữa có lợi cho việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực", Wu nói thêm. Ông cũng tuyên bố Tokyo đã "liên tục vượt quá" các hạn chế theo Hiến pháp hòa bình và chính sách chỉ tập trung vào quốc phòng trong những năm gần đây và mở rộng đáng kể vũ khí của mình, gây ra sự cảnh giác giữa các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế.Ishiba đã chỉ thị cho Đảng Dân chủ Tự do LDP đang cầm quyền của mình thành lập một cơ quan để thảo luận về tầm nhìn NATO châu Á, dự kiến sẽ bắt đầu sau cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 27 tháng 10. LDP đã không đề cập rõ ràng đến ý tưởng này trong lời cam kết vận động tranh cử của mình.⦿ ---- Theo quân đội Nam Hàn, Bắc Hàn đã cho nổ một số đoạn đường liên Triều ở phía bên kia biên giới vào thứ Ba, phá hủy thứ từng là biểu tượng cho sự hợp tác của hai miền Đại Hàn. "Lực lượng Bắc Hàn đã tiến hành các vụ nổ, có lẽ là để chặn các tuyến đường liên Triều" ở Gyeongui và Donghae vào khoảng trưa, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết.⦿ ---- Đứng nghiêm chào cờ Trung Cộng, thiếu tướng Đài Loan nghỉ hưu bị cắt 75% tiền hưu. Chính quyền Đài Loan đã quyết định giảm 75% tiền lương hưu hàng tháng của một thiếu tướng đã nghỉ hưu theo luật sau khi một cuộc điều tra phát hiện ra rằng ông tướng đã tham dự một sự kiện ở Hồng Kông thúc đẩy sự thống nhất chính trị của Trung Quốc và Đài Loan. Thiếu tướng đã nghỉ hưu Tsang Yu-hsia, người trước đây là người đứng đầu Chi nhánh Hung Fu-hsing của phe đối lập Quốc dân đảng (KMT), đã tham dự Hội nghị thế giới Hoa kiều về thúc đẩy thống nhất hòa bình Trung Quốc vào cuối tháng 8/2024.Chi nhánh KMT bao gồm các quân nhân đã nghỉ hưu và được biết đến với lập trường cứng rắn chống lại nền độc lập của Đài Loan và ủng hộ Trung Hoa Dân quốc (tên chính thức của Đài Loan). Truyền thông Đài Loan đưa tin rằng Tsang đã đứng nghiêm trong khi hát quốc ca Trung Quốc tại sự kiện do Hội đồng thúc đẩy thống nhất hòa bình quốc gia Trung Quốc tổ chức, một tổ chức do Vương Hỗ Ninh (Wang Huning), một thành viên của ủy ban thường vụ bộ chính trị Trung Quốc, đứng đầu.Trong một tuyên bố được đưa ra vào thứ Ba, Bộ Quốc phòng Đài Loan (MND) cho biết một cuộc họp đánh giá đã quyết định cắt giảm 75% tiền lương hưu hàng tháng của Tsang trong 5 năm theo Điều 9-3 của Đạo luật quản lý quan hệ giữa người dân Đài Loan và Hoa lục.Luật quy định rằng những người trước đây từng giữ chức thứ trưởng, giám đốc tình báo, thiếu tướng hoặc cấp cao hơn trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia, ngoại giao hoặc các vấn đề Trung Quốc không được tham gia bất kỳ nghi lễ hoặc hoạt động nào do các đảng phái chính trị, quân đội, cơ quan hành chính hoặc chính trị hoặc các tổ chức của Trung Quốc tổ chức có thể "gây tổn hại đến phẩm giá quốc gia".Các hành động "gây tổn hại đến phẩm giá quốc gia" bao gồm "chào cờ hoặc biểu tượng, hát quốc ca hoặc bất kỳ hành vi tương tự nào khác" tượng trưng cho quyền lực chính trị của Trung Quốc, điều khoản nêu rõ. Bộ Quốc phòng cho biết hình phạt sẽ được thực thi có hiệu lực hồi tố từ ngày 20 tháng 8/2024.MND cho biết bất kỳ giải thưởng hoặc huy chương nào mà Tsang đã nhận được, ngoại trừ những giải thưởng đánh dấu nhiều năm phục vụ của ông, đều sẽ bị thu hồi và hủy bỏ. Quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra của MND, bao gồm việc lắng nghe lời khai của Tsang và trao đổi quan điểm, cũng như tổ chức một cuộc họp đánh giá vào ngày 9 tháng 10, cơ quan này cho biết thêm.Tuy nhiên, trong một tuyên bố được đưa ra thông qua luật sư của mình vào cuối ngày thứ Ba, Tsang đã phủ nhận việc ông đã đứng trong khi quốc ca Trung Quốc được cử hành tại sự kiện, đồng thời nói thêm rằng cảnh quay tại hiện trường đã chứng minh điều này. Tsang cho biết ông sẽ tìm kiếm biện pháp pháp lý. Cuộc họp đánh giá có sự tham dự của các thành viên từ MND, Cục An ninh Quốc gia, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Hội đồng Các vấn đề Đại lục.⦿ ---- Cổ phiếu Trump Media khi thị trường đóng cửa đã giảm gần 10% vào thứ Ba, sau một phiên giao dịch hỗn loạn đã bị dừng lại một thời gian ngắn do biến động khi cổ phiếu của chủ sở hữu Truth Social đột nhiên giảm giá. Cổ phiếu DJT, đã tăng hơn 13% vào đầu giờ chiều thứ Ba, đột ngột giảm hơn 6% vào ngày diễn ra lệnh dừng giao dịch. Trump Media tiếp tục giảm sau khi lệnh dừng giao dịch kéo dài năm phút được dỡ bỏ lúc 2:47 chiều theo giờ miền Đông. Trump Media đóng cửa ở mức 27,06 đô la một cổ phiếu.Giá cổ phiếu tăng vọt trong phiên giao dịch cực kỳ biến động, trong đó hơn 97 triệu cổ phiếu được trao tay — gấp nhiều lần khối lượng giao dịch trung bình 30 ngày của công ty. Con số đó đánh dấu ngày có khối lượng giao dịch cao nhất của Trump Media kể từ khi công ty bắt đầu giao dịch công khai trên Nasdaq vào cuối tháng 3, sau khi sáp nhập doanh nghiệp với một công ty séc trắng.Ngày giao dịch bận rộn nhất trước đó là ngày 15 tháng 7, phiên đầu tiên sau khi chủ sở hữu đa số của công ty, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, may mắn sống sót sau một vụ ám sát tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Theo hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý ngày 5 tháng 9, Trump sở hữu gần 57% Trump Media. Cổ phần của ông có giá trị khoảng 3 tỷ đô la, hơn một nửa giá trị tài sản ròng trên giấy tờ của ông, theo ước tính của Forbes.⦿ ---- Hãng hàng không hàng đầu của Đức Lufthansa đã bị Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ phạt 4 triệu đô la vì cáo buộc phân biệt đối xử với một nhóm hành khách Do Thái. Bộ cho biết hôm thứ Ba rằng Lufthansa đã cấm 128 người mặc trang phục Do Thái Chính thống truyền thống lên máy bay nối chuyến ở Đức khi họ đang trên đường từ Thành phố New York đến Budapest, Hungary, vào tháng 5/2022.Đây là mức phạt lớn nhất mà DOT từng đưa ra đối với một hãng hàng không vì vi phạm quyền công dân. Bộ cho biết "Dựa trên hành vi sai trái bị cáo buộc của một số hành khách", nhân viên Lufthansa "đối xử với tất cả họ như thể họ là một nhóm duy nhất và từ chối cho họ lên máy bay", mặc dù nhiều hành khách không biết nhau hoặc không đi cùng nhau.Một số cá nhân trong nhóm bị cáo buộc đã vi phạm chính sách đeo khẩu trang của hãng hàng không. Video về vụ việc vào thời điểm đó cho thấy nhân viên Lufthansa nói với hành khách rằng "mọi người đều phải trả giá" cho lỗi lầm của một số ít người, sau đó định nghĩa "mọi người" là "người Do Thái đến từ JFK". Vào thời điểm đó, truyền thông Đức đưa tin rằng nhân viên đã từ chối cho những người mà họ xác định là người Do Thái lên máy bay vì họ đội mũ lưỡi trai hoặc có tóc tết bên hông.Đại sứ Deborah Lipstadt, đặc phái viên chống chủ nghĩa bài Do Thái của chính quyền Biden, đã nói với NBC News hồi năm 2022 rằng các chi tiết về cách hãng hàng không đối xử với hành khách là “không thể tin được”.⦿ ---- Mexico: Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard đã thông báo hôm thứ Ba rằng một số công ty Hoa Kỳ đã cam kết đầu tư 20 tỷ đô la vào đất nước của ông, bao gồm 6 tỷ đô la từ Amazon.com Inc. Tại một cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh song phương Hoa Kỳ-Mexico, Erbard nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư vào Mexico là "an toàn". Trong cùng cuộc họp báo, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã mô tả hội nghị thượng đỉnh là "rất tốt và rất hiệu quả".⦿ ---- Một giáo viên dạy làm vườn ở Minnesota vẫn là nhà vô địch đương nhiệm của cuộc thi cân bí ngô (pumpkin) thường niên diễn ra tại Bắc California vào thứ Hai, nơi những quả bầu khổng lồ của ông đã giành giải thưởng cao nhất trong bốn năm liên tiếp. Travis Gienger, đến từ Anoka, Minnesota, đã đánh bại đối thủ gần nhất của mình với 6 pound (2,7 kg) để giành chiến thắng tại Giải vô địch cân bí ngô thế giới lần thứ 51 tại Half Moon Bay, phía nam San Francisco.Quả bí ngô chiến thắng của ông nặng 2.471 pound (1.121 kg), kém kỷ lục thế giới mà ông lập năm ngoái với quả bí ngô nặng 2.749 pound (1.247 kg). Gienger, 44 tuổi, cho biết giống như những gì ông đã làm trong quá khứ, ông tập trung vào việc có đất khỏe mạnh và cây được chăm sóc tốt nhưng một mùa thu lạnh giá với lượng mưa kỷ lục có thể đã ảnh hưởng đến sự phát triển của quả bí ngô của ông. Gienger và gia đình đã lái quả bí ngô khổng lồ của ông trong 35 giờ đến California.⦿ ---- Michigan: Một cảnh sát ngoài giờ làm việc bị đồng nghiệp bắn chết hôm thứ Hai đã tìm cách "tự tử bằng cảnh sát", theo Cảnh sát trưởng Detroit James White. Cảnh sát trưởng cho biết các cảnh sát đã phản ứng với cuộc gọi 911 về một vụ tự tử đang diễn ra vào chiều thứ Hai đã bị cảnh sát 45 tuổi, mặc đồng phục đầy đủ và được trang bị súng trường công suất lớn, Detroit Free Press đưa tin. White cho biết cảnh sát muốn tự tử đã nổ súng vào các cảnh sát khi họ ẩn nấp sau một chiếc xe, khiến một người bị thương ở đùi và một người khác bị thương ở chân. Cảnh sát muốn tự tử đã bị một cảnh sát bắn trả.White cho biết cảnh sát, một cựu chiến binh 13 năm của lực lượng, là thành viên của đội phản ứng đặc biệt, chuyên đối phó các tình huống như tay súng cố thủ, WXYZ đưa tin. Cảnh sát trưởng cho biết cảnh sát đã làm nhiệm vụ hạn chế do tình trạng sức khỏe thoái hóa, nhưng anh đã trở lại làm nhiệm vụ đầy đủ vào ngày 3 tháng 10. "Chúng tôi hy vọng mọi thứ đang diễn ra theo đúng hướng", White cho biết. "Anh ấy đã nhận được sự hỗ trợ đầy đủ, anh ấy đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ đơn vị mà anh ấy được phân công". Cảnh sát trưởng cho biết các cảnh sát bị thương hiện đang trong tình trạng ổn định."Anh ta đang đe dọa tự tử, anh ta đang yêu cầu cảnh sát tự tử", White cho biết, theo ABC News. "Anh ta đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng tinh thần". Cảnh sát trưởng cho biết cảnh sát này không có tiền sử về các vấn đề sức khỏe tâm thần trong thời gian làm việc, nhưng "chúng tôi không miễn nhiễm với khủng hoảng tinh thần. Chúng tôi cũng giống như mọi người khác—nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, kể cả lực lượng thực thi pháp luật". Ông cho biết các cảnh sát đã phản ứng là những anh hùng, Free Press đưa tin. "Khi họ nhận ra đó là một trong những thành viên của chúng tôi, họ vẫn phải làm nhiệm vụ của mình và đảm bảo rằng mọi người khác đều an toàn", White cho biết.⦿ ---- California: Một chiến dịch vây bắt trộm bán lẻ kéo dài hai tuần do Cảnh sát Quận San Bernardino chỉ đạo đã bắt giữ 26 người và thu hồi hơn 16.000 đô la tài sản bị đánh cắp. Được mệnh danh là "Chiến dịch Đập phá & Cướp giật" (Operation Smash & Grab), nỗ lực trấn áp tội phạm có mục tiêu diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 11 tháng 10, tập trung vào các nhóm trộm cắp tại các khu mua sắm lớn trên khắp quận.Chiến dịch tiến hành với sự hợp tác của nhiều cơ quan, bao gồm Cảnh sát tuần tra đường bộ California và Bộ An ninh Nội địa, đã bắt giữ sáu vụ đại hình và 20 vụ bắt giữ tội nhẹ. Thu hồi được hàng hóa bị đánh cắp với tổng giá trị là 16.130,26 đô la.Chiến dịch Smash & Grab nhắm vào các đường dây trộm cắp hoạt động tại các khu mua sắm Rancho Cucamonga, Apple Valley, Hesperia, Victorville và Chino Hills. Chiến dịch được Hội đồng giám sát Quận San Bernardino phê duyệt, tăng cường sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật với mục tiêu giải quyết các vấn đề về chất lượng cuộc sống ảnh hưởng đến cộng đồng địa phương.⦿ ---- California: Đại học Santa Monica College phải đóng cửa hôm thứ Ba khi cảnh sát điều tra vụ nổ súng trong khuôn viên trường khiến một nhân viên bị thương nặng. Vụ nổ súng xảy ra tại cơ sở vệ tinh của Trung tâm Center for Media and Design trên phố Stewart St. vào khoảng 9:15 giờ tối thứ Hai. Video vào tối thứ Hai cho thấy nạn nhân, người mà cảnh sát cho biết đã bị bắn ít nhất một lần, được đưa đến xe cứu thương trên xe cứu thương.Trường Santa Monica College xác nhận vụ nổ súng xảy ra trong khuôn viên trường và chia sẻ những gì cảnh sát nói với họ. "Vào thời điểm này, chúng tôi xác nhận rằng một nhân viên đã bị bắn. Cơ quan thực thi pháp luật đang tích cực tìm kiếm nghi phạm", trường đăng trên trang web của mình. Nạn nhân không xác định danh tính vẫn nằm viện trong tình trạng không rõ vào sáng thứ Ba."Nạn nhân của hành động bạo lực khủng khiếp này là một nhân viên lâu năm của SMC hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện địa phương", trường tuyên bố trong bản cập nhật vào thứ Ba. Chưa xác định được động cơ của vụ nổ súng và không có mô tả nào về nghi phạm.

Mặc dù nghi phạm chưa bị bắt, Cảnh sát đã chỉ ra trong một bản cập nhật rằng không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng. "SMPD tin rằng đây là một vụ việc riêng lẻ và không có thông tin nào cho thấy nghi phạm vẫn ở Santa Monica hoặc là mối đe dọa đối với cộng đồng", Sở Cảnh sát tuyên bố. Sở cho biết sẽ tăng cường tuần tra xung quanh các trường học. Tất cả các lớp học và sự kiện tại trường đã bị hủy vào thứ Ba do cuộc điều tra. Sinh viên được khuyến khích tránh xa khu vực này và nhân viên cũng được cho nghỉ làm khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục.

⦿ ---- Quận Cam: Hiện tại, tại Trường Trung học Edison ở Huntington Beach, học sinh phải tải xuống ứng dụng và quét mã QR nếu muốn rời khỏi lớp học. Hệ thống mới triển khai này hoạt động khi học sinh quét mã để ra khỏi lớp học vì bất kỳ lý do gì, bao gồm sử dụng phòng vệ sinh, đến phòng y tế, thư viện hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe của trường. Mã QR theo dõi thời gian học sinh rời khỏi lớp và học sinh phải quét lại khi quay lại.

.

Hiệu trưởng Trường Trung học Edison Daniel Morris nói với tờ Orange County Register rằng chính sách này được triển khai vì sự an toàn của học sinh, đồng thời cho biết hệ thống mã QR không "nghiêm ngặt" mà chỉ đóng vai trò là hướng dẫn mà học sinh được yêu cầu tuân theo.

.

"Vấn đề của tôi là đôi khi nhà vệ sinh đóng cửa và đôi khi, chúng tôi không có đủ thời gian cho giới hạn bảy phút mà chúng tôi được hưởng", học sinh Jacob Green nói với phóng viên đài KTLA. "Nếu chúng tôi không [trở lại] trong vòng bảy phút, chúng tôi sẽ bị đánh dấu là trốn học, vắng mặt hoặc đến lớp muộn... điều đó chắc chắn là không công bằng khi bạn đang cố gắng sử dụng nhà vệ sinh".

.

Một học sinh khác, Tony Garcia, tuyên bố rằng cậu gặp rắc rối vì đi "lâu hơn một phút" so với hệ thống cho phép. "Tôi đã đi quá một phút và giáo viên sẽ cằn nhằn và không cho tôi sử dụng nhà vệ sinh trong lớp học tiếp theo", cậu nói. "Điều đó thật khó chịu".

.

⦿ ---- Quận Cam: Ngày bầu cử đang đến gần, mang theo khả năng một thành phố của Quận Cam sẽ sớm cho phép những người không phải công dân được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương. Biện pháp DD (Measure DD), có trong lá phiếu ngày 5 tháng 11 tại Santa Ana, sẽ cho phép "cư dân Thành phố không phải công dân được bỏ phiếu trong tất cả các cuộc bầu cử cấp thành phố của Thành phố Santa Ana" bắt đầu từ tháng 11/2028, thành phố cho biết trên trang web của mình.

.

Những người ủng hộ biện pháp này cho biết khoảng 1/4ư cư dân của thành phố hiện không được bỏ phiếu do tình trạng nhập cư của họ, mặc dù họ vẫn phải nộp thuế, sở hữu tài sản và có doanh nghiệp trong thành phố. Những người ủng hộ đã viết rằng "Họ nên được bỏ phiếu cho các quan chức thành phố đưa ra quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ".

.

Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng ý tưởng này "có chủ đích tốt" nhưng có thể "gây ra hậu quả không lường trước được", bao gồm cả tác động tài chính đối với thành phố mà họ ước tính là khoảng 10 triệu đô la. Một người phản đối đã viết rằng "Nếu được ban hành, biện pháp này sẽ dẫn đến thâm hụt ngân sách, các vụ kiện tụng và các vụ kiện tụng bất tận sẽ gây gánh nặng cho các hội đồng trong tương lai".

.

Theo báo cáo của LAist, các cuộc bầu cử liên bang cấm những người không phải công dân bỏ phiếu, nhưng chính quyền địa phương được phép đặt ra các quy tắc riêng của họ. Tại San Francisco, những người không phải công dân có thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử hội đồng trường học, và Oakland đã thông qua một biện pháp tương tự nhưng vẫn chưa được đưa vào thực hiện.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Lisa Truong, một chủ tiệm làm móng ở Gardena cho biết bà đang hồi phục sau chấn thương sau khi hai khách hàng từ chối trả tiền dịch vụ và tấn công bà cùng một nhân viên của bà. Lisa Truong, chủ tiệm LT Nail Spa, cho biết vụ tấn công xảy ra lúc 12:30 trưa thứ Sáu. "Mắt tôi đau, cổ tôi đau, mọi thứ", Truong nói. Bà cho biết bà bị đấm vào cổ và nhân viên của bà cũng bị thương ở cánh tay.

.

"Lúc đó có 2 khách hàng đến, một cao và một thấp", Truong nói. Truong cho biết những người phụ nữ này từ chối trả tiền trước cho dịch vụ làm móng chân của họ, tổng cộng khoảng 120 đô la. Nhưng bà vẫn thực hiện các dịch vụ. Sau đó, bà cho biết, những người phụ nữ này yêu cầu làm móng tay. Truong cho biết hai người phụ nữ này một lần nữa từ chối trả tiền trước khi tấn công bà. "Họ tức giận khi tôi không làm móng cho họ", Truong nói. Bà nói thêm rằng họ đã đánh bà rồi bỏ chạy. Truong đã nộp đơn trình báo với cảnh sát Gardena và cũng cung cấp cho các điều tra viên đoạn phim an ninh về hai người phụ nữ này.

.

⦿ ---- TIN VN. Sau quy định chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng phải xác thực khuôn mặt, số người bị lừa đảo giảm một nửa. Theo Báo Hải Dương. Tuần trước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra một thông tin, từ khi bắt buộc phải xác thực khuôn mặt để chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, số người bị lừa đảo đã giảm đi rõ rệt. Tháng 8, số người bị lừa đảo giảm một nửa so với trung bình 1 tháng trong 7 tháng đầu năm 2024. Con số Ngân hàng Nhà nước đưa ra minh chứng xác thực sinh trắc học đang phát huy tác dụng trong việc ngăn ngừa giả mạo thông tin. Đây là một con số ý nghĩa. Nạn lừa đảo qua ngân hàng đã nhức nhối thời gian qua. Những người bị lừa chủ yếu là người già, người cả tin, người không hiểu biết về công nghệ, cả người hám lợi… Việc ngăn chặn tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng không chỉ có ý nghĩa công nghệ đã giúp ích cho đời sống, mà còn củng cố niềm tin của khách hàng vào hệ thống ngân hàng, niềm tin vào tính chân thực trong các giao dịch.

.

⦿ ---- TIN VN. Dự báo dân số Việt Nam năm 2200 là 46 triệu người. Theo Báo Thanh Niên. ‘Dự báo thô dân số Việt nam, ở phương án cơ sở, năm 2200 là 46 triệu người’, giáo sư Thiện Nhân nói. Sáng 15.10, Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học Khuyến sinh bằng chính sách thiết thực, nhân văn nhằm thảo luận, đưa ra các chính sách về dân số. Tại hội thảo, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội khóa 15 trình bày báo cáo Thách thức của Việt Nam trước 2045 và giải pháp cấp bách, đồng bộ. ‘Dự báo thô dân số Việt nam, ở phương án cơ sở, năm 2200 là 46 triệu người’, giáo sư Thiện Nhân nói.

.

⦿ ---- HỎI 1: Bệnh gout (thường đọc bệnh "gút") phần lớn là do di truyền, không phải do lối sống?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu quốc tế lớn đã phát hiện ra rằng bệnh gút là một căn bệnh mãn tính trong đó di truyền là nguyên nhân chính, thay vì lối sống của người mắc bệnh. Nghiên cứu liên kết toàn bộ hệ gen do các nhà nghiên cứu của Đại học Otago dẫn đầu, được công bố trên tạp chí Nature Genetics, đã phân tích thông tin di truyền của 2,6 triệu người.

Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2024-10-genetics-lifestyle-major-gout.html

.

⦿ ---- HỎI 2: Hơn 50% bệnh nhân nhiễm trùng huyết chết trong vòng 2 năm?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng một nửa số người bị bệnh sepsis, hay còn gọi là nhiễm trùng huyết, sẽ tử vong trong vòng vài năm. Các nhà nghiên cứu Đan Mạch báo cáo rằng hơn 50% bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu vì nhiễm trùng huyết đã tử vong trong vòng hai năm.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/10/15/half-of-patients-sepsis-die-2-years/3341728996618/

.

.