Kiều hối về TP. Sài Gòn tăng vọt, trong 9 tháng đạt gần 5,5 tỉ USD, còn tăng cao cuối năm.

.

- Bà Harris ​​sẽ công bố hồ sơ bệnh án của bà hôm nay, thách Trump phổ biến hồ sơ y tế của Trump

- Bạn là cử tri ở 7 tiểu bang chiến trường và bạn trong quá khứ lười đi bầu, năm nay bạn có thể được trúng 100 đôla chỉ để viết vài chữ

- Cộng Hòa Colorado cũng la làng: Trump bịa đặt, bôi nhọ di dân thành phố Aurora.

- Trump tới Aurora (Colorado) đòi xử tử bọn di dân giết công dân Mỹ hoặc cảnh sát (Trump tưởng không có tòa án để xử)

- Trump hoang tưởng: Harris "không biết bà ta còn sống" (nhưng Trump không dám tranh luận lần thứ nhì với bà Harris)

- Trump tới Nevada, khoe được đàn ông da đen ủng hộ

- Bộ Tư pháp đệ đơn pháp lý, kiện tiểu bang Virginia xóa sổ danh sách cử tri quá gần ngày bầu cử vì sơ sót không khiếu nại kịp

- Hungary nổi giận vì bà Harris gom Thủ tướng Hungary vào chung ổ 4 tên độc tài sát nhân Putin, Tập, Kim

- Bà Harris hứa sẽ thành lập hội đồng cố vấn lưỡng đảng về các chính sách nếu được bầu vào tháng 11.

- Nga nói thẳng, hy vọng Trump thắng cử: Putin sẽ đòi Ukraine đầu hàng mới cho hòa.

- Công tố xin tòa tuyên án 2 anh em nhiều năm tù vì thừa nhận giao dịch nội gián trong chứng khoán của công ty sắp sáp nhập với Trump Media.

- Bà Harris nói với người Do Thái, hứa sẽ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

- Trump tới thị trấ Aurora (Colorado) kích động chống di dân: ngày 5 tháng 11 sẽ là ngày "giải phóng" nước Mỹ khỏi nạn di dân

- Delta Air Lines: ngày Bầu Cử 2024 sẽ làm giảm 1% doanh thu của công ty trong quý, tương đương 150 triệu đô

- Một tờ báo Michigan phải đính chính: không hề trao giải Người Của Năm cho Trump như Trump khoe

- Thống đốc North Carolina bác bỏ lời Trump xạo rằng đảng Dân chủ chặn viện trợ các nạn nhân cơn bão Helene tại tiểu bang này.

- DNC (Dân chủ) tung ra quảng cáo TV ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, nói "một phiếu bầu cho Stein là một phiếu bầu cho Trump"

- TNS Vance trả lời phỏng vấn phát thanh, 5 lần tránh né câu hỏi liệu Trump có thua cuộc bầu cử năm 2020 hay không

- Hiện thời bảo vệ Trump đã có kính chống đạn và xe bọc sắc. Bâyg iờ Trump xin cấp máy bay chiến đấu theo để bảo vệ vì có tin nói Iran âm mưu ám sát Trump.

- Tim Walz chỉ trích Trump khi Trump còn là tổng thống đã ký hàng tỷ đô tiền hợp đồng liên bang cho các hãng đưa việc ra nước ngoài, bây giờ lại in Kinh thánh ở TQ

- Bà Harris sẽ đi cùng các mục sư, mở chiến dịch khắp các tiểu bang chiến trường, đọc Phúc âm, vận động cử tri Da đen

- Trump xạo, giáo dân MAGA vỗ tay: Barack Obama sẽ bầu cho tôi.

- Israel: Hezbollah đã bắn hàng chục quả rocket vào Israel từ Lebanon.

- Israel yêu cầu dân ở 22 thị trấn nam Lebanon phải sơ tán ngay lập tức.

- Lữ đoàn Qassam (cánh vũ trang của Hamas) nói đã bắn trúng 2 xe tăng Merkava, 1 xe ủi đất của Israel

- Chính phủ Nicaragua nói sẽ cắt bang giao với Israel vì Israel diệt chủng dân Palestine

- Israel: 2 máy bay không người lái vào Israel từ Lebanon, 1 bị bắn rớt, 1 gây thiệt hại 1 tòa nhà, làm cháy nhà

- Mỹ: các đồng minh của Mỹ sẽ công bố các biện pháp riêng của họ chống lại Iran

- Israel tự nhận đã vô ý bắn bị thương 2 thành viên của Lực lượng Lâm thời LHQ tại Lebanon

- Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi quốc tế công nhận Nhà nước Palestine.

- TQ: doanh số bán xe hơi thường trong tháng 9 đạt 2,1 triệu chiếc, tăng 10,5% theo tháng và 4,5% theo năm.

- Boeing: cắt 17.000 việc làm (= 10% lực lượng lao động)

- Canada cho thêm nhiều loại thuốc tây miễn phí cho toàn dân: thuốc tránh thai (contraceptives), thuốc cho bệnh nhân tiểu đường (insulin và metformin)

- Dòng Tào Khê, Phật Giáo Đại Hàn) tặng Đại học Yale 1 triệu đô để nghiên cứu Phật giáo.

- Phụ nữ tuổi từ giữa 30s đến giữa 40s chiếm khoảng 46% việc làm, vì bận chăm sóc con nhỏ. Làm nội trợ ở nhà: 26% bà mẹ, so với 7% ông bố

- Kentucky: bắt 1 phụ nữ nghi phê ma túy rồi giết mẹ, chặt xác

- Trong vài ngày, Cảnh sát xa lộ California đã tịch thu giữ 1,7 triệu đô chất ma túy fentanyl trong 2 lần chận xe ở Xa lộ 5

- Dự kiến cửa 444 tiệm 7-Eleven "hoạt động kém hiệu quả" trên khắp Bắc Mỹ

- Tập Cận Bình: sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với VN để thúc đẩy công lý và tiến bộ quốc tế

- Quận Cam: Bác sĩ Tam Ky Nguyen cơ nguy bị kỷ luật vì đổ lỗi cái chết của một bệnh nhân đột quỵ là do vaccine COVID mà không có bất kỳ bằng chứng nào

- RFA: Bảy doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ gần 24 ngàn tỷ trong năm 2023.

- TIN VN. Kiều hối về TP.HCM trong 9 tháng đạt gần 5,5 tỉ USD, còn tăng cao cuối năm.

- HỎI 1: Lương tối thiểu 20 USD/giờ cho nhân viên thức ăn nhanh tại California không làm mất việc? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Học sinh từng trải qua nạn phân biệt chủng tộc cho biết sức khỏe tâm thần của các em cũng suy giảm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- Hiệp hội xe hơi Trung Quốc (CPCA) cho biết hôm thứ Bảy rằng doanh số bán xe hơi thường trong tháng 9 đạt 2,1 triệu chiếc, tăng 10,5% theo tháng và 4,5% theo năm. 53,3% trong tổng số xe được bán là xe năng lượng mới (NEV).

.

Doanh số bán NEV tăng 9,6% so với tháng 8 và tăng 50,9% theo năm. Hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của Tesla Inc. đã bán được 88.321 xe vào tháng 9, tăng 19,2% so với tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, xuất cảng của công ty đã giảm 47,2% theo năm xuống còn 16.121 xe. Trong khi đó, BYD Auto Co. Ltd. chứng kiến ​​xuất cảng của mình tăng 8,8% từ tháng 9 năm 2023 lên 30.512 xe.

.

⦿ ---- Boeing đã công bố vào thứ Sáu rằng họ sẽ cắt giảm 17.000 việc làm—tức là, 10% lực lượng lao động—khi họ đang phải đối mặt với tình trạng thua lỗ ngày càng trầm trọng. Các thợ máy đang đình công chống lại công ty, vốn đã phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về an toàn và sản xuất. Theo AP, Boeing đã lỗ hơn 25 tỷ đô la kể từ đầu năm 2019. Cổ phiếu Boeing đã giảm 40% trong năm nay.

.

"Hoạt động kinh doanh của chúng tôi đang trong tình thế khó khăn và thật khó để cường điệu những thách thức mà chúng tôi cùng nhau phải đối mặt", CEO Kelly Ortberg đã nói với các nhân viên trong một bản ghi nhớ vào chiều thứ Sáu, CNBC đưa tin. Các động thái được lên kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến các trường hợp sau.

.

Máy bay thân rộng 777X: Dự án đang bị trì hoãn và máy bay mới chưa được chứng nhận sẽ được lên lịch giao hàng vào năm 2026. Điều đó có nghĩa là nó sẽ chậm tiến độ khoảng sáu năm. Hoạt động sản xuất đã bị dừng lại vì cuộc đình công.

.

Máy bay chở hàng thương mại 767: Máy bay chở hàng sẽ ngừng sản xuất vào năm 2027, sau khi 29 đơn đặt hàng còn lại được đáp ứng, theo tờ Wall Street Journal.

.

Lực lượng lao động: Ortberg cho biết việc cắt giảm việc làm sẽ diễn ra "trong những tháng tới" và sẽ ảnh hưởng đến các giám đốc điều hành, quản lý và các nhân viên khác. Boeing đã công bố việc cho nhân viên không thuộc công đoàn nghỉ việc vào tháng trước, cũng như lệnh đóng băng tuyển dụng. Chương trình cho nhân viên nghỉ việc đang bị đình chỉ.

.

⦿ ---- Thêm nhiều loại thuốc tây sẽ miễn phí (không phải ở Mỹ, mà ở Canada). Quốc hội Canada vừa thông qua một đạo luật cung cấp thuốc tránh thai (contraceptives) miễn phí cho công dân, cũng như thuốc cho bệnh nhân tiểu đường, chi trả toàn bộ chi phí cho những người không có bảo hiểm, cũng như bất kỳ khoản chi phí nào mà những người có bảo hiểm chi trả một phần.

.

Thuốc tránh thai: Chính phủ liên bang ước tính rằng khoảng 9 triệu phụ nữ ở Canada trong độ tuổi sinh sản sẽ có thể tiếp cận hầu hết các hình thức kiểm soát sinh đẻ phổ biến theo luật mới. Hiện tại, chi phí cho một vòng tránh thai (IUD) hoặc một năm thuốc tránh thai tại Canada có thể lên tới khoảng 75 đến 220 đô la.

.

Bệnh tiểu đường (diabetes): Các loại thuốc điều trị bệnh tiểu đường theo dự luật bao gồm insulin và metformin, giúp hạ đường huyết ở những bệnh nhân tiểu đường loại 2. Chi phí hiện tại cho các loại thuốc như vậy dao động từ khoảng 650 đến 1.200 đô la mỗi năm.

.

Mốc thời gian: Thời điểm luật có hiệu lực phụ thuộc vào các cuộc đàm phán với từng tỉnh và vùng lãnh thổ về phạm vi bảo hiểm, theo Globe and Mail. Bộ trưởng Y tế quốc gia cho biết mặc dù một số tỉnh có thể có kế hoạch vào cuối năm nay, ông hy vọng việc triển khai sẽ hoàn tất vào mùa xuân. Tuy nhiên, hai tỉnh - Alberta và Quebec - đã ám chỉ rằng họ có thể từ chối tham gia, cáo buộc Ottawa can thiệp vào quyền tương đương của Canada là "quyền của các tiểu bang".

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris dự kiến ​​sẽ công bố tiền sử bệnh án và hồ sơ bệnh án của bà vào hôm nay, Thứ Bảy, vì chiến dịch của bà hiện đang có kế hoạch gây áp lực buộc cựu Tổng thống Donald Trump công bố hồ sơ bệnh án của ông. Theo một phụ tá cấp cao của Harris, báo cáo sẽ cho biết Harris, 59 tuổi, có sức khỏe thể chất và tinh thần để phục vụ với tư cách là tổng thống.

.

Hiện vẫn chưa biết hồ sơ bệnh án của Harris sẽ chi tiết đến mức nào, nhưng chiến dịch của bà coi việc công bố hồ sơ bệnh án là cơ hội để chuyển hướng cuộc trò chuyện sang sức khỏe thể chất và sự minh mẫn về mặt tinh thần của đối thủ của bà, Trump, 78 tuổi. Các cố vấn của Harris cho rằng họ có thể đối chiếu tuổi của bà và Trump — thách thức ông tiết lộ thông tin gần đây hơn.

.

Harris đã không công bố hồ sơ bệnh án của mình trong chiến dịch năm 2020. Vào tháng 11 năm 2023, Trump đã đăng một lá thư từ bác sĩ y khoa nắn xương của mình, Bruce Aronwald, cho biết ông đã được kiểm tra vào tháng 9 năm 2023 và "sức khỏe tổng thể của ông rất tốt". Không có thông tin cụ thể nào về các dấu hiệu sinh tồn hoặc thuốc men của ông được chia sẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News vào tháng 8, Trump cho biết ông sẽ "vui vẻ" công bố hồ sơ bệnh án của mình và rằng ông vừa mới kiểm tra sức khỏe và có "điểm hoàn hảo". Nếu được bầu vào tháng 11, Trump sẽ là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ vào cuối nhiệm kỳ.

.

⦿ ---- Bạn là cử tri ở 7 tiểu bang chiến trường và bạn trong quá khứ lười đi bầu, năm nay bạn có thể được trúng 100 đôla chỉ để ghi danh một tấm thẻ, không buộc bạn bầu phiếu cho ai. Cards Against Humanity, công ty đứng sau một trò chơi tiệc tùng, đang đề nghị trả cho một số cử tri nhất định tới 100 đô la để có thể bỏ phiếu vào tháng 11.

.

Có trụ sở tại Chicago, Cards Against Humanity phát hành một trò chơi bài dành cho người lớn cùng tên, trong đó người chơi điền vào chỗ trống trong một câu bằng một từ hoặc cụm từ trong tay bài của họ. Được quảng cáo là "trò chơi tiệc tùng dành cho những người kinh khủng", câu gây sốc nhất sẽ thắng vòng đó.

.

Công ty đã công bố một sáng kiến ​​vào thứ Ba nhằm khuyến khích những người không bỏ phiếu vào năm 2020 thực hiện điều đó trong năm nay. Một trang web do Cards Against Humanity tạo ra yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, sau đó sẽ được đối chiếu với dữ liệu của cử tri. "Bạn sẽ không tin được chúng tôi dễ dàng có được những thông tin này đến thế nào", công ty cho biết về thông tin mà họ cho biết đã mua từ một công ty môi giới dữ liệu.

.

Nếu một cử tri đủ điều kiện đi bầu mà không bỏ phiếu vào năm 2020, họ sẽ được công ty trò chơi cung cấp khoản thanh toán, miễn là họ thực hiện những điều sau:

. Viết lời xin lỗi vì đã không bỏ phiếu bốn năm trước.

. Lên kế hoạch bỏ phiếu.

. Đăng một bình luận chê bai được viết sẵn về cựu Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội.

.

"Vào năm 2020, Trump chỉ thua Georgia 12.000 phiếu bầu — ít hơn nhiều so với số lượng người không bỏ phiếu mà chúng tôi dự định tiếp cận", Cards Against Humanity tuyên bố. Theo trang web, cho đến nay đã có 1.767 người Mỹ "xin lỗi".

.

Những cử tri đủ điều kiện trên toàn quốc có thể nhận được khoản thanh toán, nhưng số tiền lớn nhất sẽ được chuyển đến cư dân ở bảy tiểu bang chiến trường: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin, công ty cho biết. Theo các điều khoản của chương trình khuyến mại, mọi người không cần phải cung cấp bằng chứng đã bỏ phiếu.

.

⦿ ---- Cộng Hòa Colorado cũng la làng: Trump bịa đặt, bôi nhọ thành phố Aurora. Cựu Tổng thống Donald Trump đã vẽ nên một bức tranh u ám về thành phố lớn thứ ba của Colorado tại một cuộc biểu tình ở đây vào thứ sáu khi ông một lần nữa tuyên bố rằng thành phố này đã bị một băng đảng nhà tù Venezuela chiếm giữ. Nhưng cảnh sát trưởng thành phố đã nói với NBC News rằng Aurora vẫn "rất an toàn".

.

"Nó không bị tràn ngập. Không còn nghi ngờ gì nữa, Aurora vẫn là một thành phố rất an toàn. Đây vẫn là một cộng đồng tuyệt vời và vô cùng đa dạng", Todd Chamberlain cho biết. Mặc dù có một số hoạt động của băng đảng, ông nói thêm, "điều chúng tôi hy vọng sẽ làm là đảm bảo rằng băng đảng đó không phát triển".

.

Trên đường đi, Trump đã nêu bật một băng đảng nhà tù Venezuela cụ thể, Tren de Aragua, được gọi là TDA, sau khi một đoạn clip trên mạng xã hội lan truyền vào tháng trước tuyên bố rằng băng đảng này đã chiếm một khu chung cư ở Aurora. Cảnh sát vào thời điểm đó cho biết không có bằng chứng nào cho thấy băng đảng này đã chiếm giữ khu phức hợp này và Thị trưởng Aurora Mike Coffman, một đảng viên Cộng hòa, đã gọi những mô tả của Trump là "không chính xác".

.

Tại cuộc vận động tranh cử hôm thứ Sáu, Trump cho biết những người nhập cư đến từ "ngục tối của Thế giới thứ ba, từ các nhà tù và trại giam, nhà thương điên và các viện tâm thần" đã lợi dụng "những người Mỹ vô tội" trên khắp đất nước. "Và không nơi nào thể hiện rõ hơn ở đây", ông tiếp tục, "bởi vì ở Aurora, nhiều khu chung cư đã bị băng đảng nhà tù Venezuela tàn bạo chiếm giữ".

.

Câu chuyện về việc những người nhập cư đã chiếm giữ Hoa Kỳ là trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử của Trump. Sử dụng lời lẽ ngày càng kích động, Trump đã nhắm vào các khu vực ngoại ô khác có dân số nhập cư. Tháng trước, ông và người bạn đồng hành của mình, Thượng nghị sĩ JD Vance của Ohio, đã bị các nhà lãnh đạo địa phương khiển trách sau khi họ liên tục tuyên bố rằng những người nhập cư Haiti ở Springfield, Ohio đã bắt cóc và ăn thịt vật nuôi.

.

⦿ ---- Trong cuộc biểu tình của mình tại Aurora, Colorado, hôm Thứ Sáu Trump đã kêu gọi áp dụng án tử hình đối với những người di dân giết công dân Hoa Kỳ hoặc nhân viên thực thi pháp luật. "Tôi xin kêu gọi áp dụng án tử hình đối với bất kỳ người di cư nào giết công dân Hoa Kỳ hoặc nhân viên thực thi pháp luật", Trump nói.

.

Cựu tổng thống trước đây đã kêu gọi áp dụng án tử hình đối với những người nhập cư không có giấy tờ tham gia vào hoạt động buôn bán tình dục hoặc buôn bán ma túy lớn. Tòa án và các thẩm phán ở đâu mà Trump đòi vượt cấp vậy.

.

⦿ ---- Trump lộ ra hoang tưởng. Trong một cuộc vận động tranh cử ở Reno tối nay, Trump đã sử dụng một câu tấn công mà ông đã sử dụng chống lại Biden, nói rằng Harris "không biết bà ấy còn sống". Vậy mà Trump không dám tranh luận lần thứ nhì với bà Harris. Trước đây, Trump đã ám chỉ rằng đối thủ cũ của ông, Biden, không biết rằng ông còn sống, gần đây đã sử dụng câu này trong cuộc tranh luận với Harris vào tháng trước.

.

"Chúng ta có một tổng thống thậm chí không biết mình còn sống", Trump đã nói như vậy. Trump thường than thở rằng Biden không còn trong cuộc đua tổng thống nữa, tái sử dụng các cuộc tấn công mà ông đã sử dụng chống lại Biden để cố gắng định nghĩa Harris.

.

⦿ ---- Trump đã nói về sự ủng hộ của ông trong số những người đàn ông da đen trong cuộc biểu tình tối nay tại Reno, Nevada, một ngày sau khi Obama cho biết ông lo ngại về mức độ nhiệt tình của những người đàn ông da đen dành cho Harris trước thềm cuộc bầu cử. "Tôi đã lên đến đỉnh điểm với những người đàn ông da đen", Trump nói. "Tôi không làm tốt lắm với những người phụ nữ da đen, tôi phải nói như vậy. Tôi không biết tại sao".

.

Bình luận của Trump được đưa ra ngay sau khi Obama vận động cho Harris tại Pittsburgh, nơi ông nói với đám đông rằng Trump không phải là ví dụ về "sức mạnh thực sự". Trước cuộc biểu tình, Obama đã bày tỏ mối quan tâm với những người tình nguyện về sự nhiệt tình của cử tri.

.

“Chúng ta chưa thấy cùng một loại năng lượng và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở mọi khu vực trong cộng đồng và khu dân cư như khi tôi còn tranh cử", Obama nói. "Bây giờ, tôi cũng muốn nói rằng điều đó có vẻ rõ rệt hơn với những người anh em". Một nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết với NBC News rằng cử tri nam da đen là "khu vực bầu cử mục tiêu" của Obama trong những tuần còn lại của chiến dịch.

.

Một cuộc thăm dò gần đây của Howard cho thấy mặc dù phần lớn nam giới da đen trẻ tuổi ở các tiểu bang chiến trường ủng hộ Harris, nhưng họ có nhiều khả năng ủng hộ Trump hơn những cử tri da đen lớn tuổi. Nhìn chung, cuộc thăm dò cho thấy cử tri da đen ở các tiểu bang chiến trường ủng hộ Harris áp đảo.

.

⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã đệ đơn pháp lý, cáo buộc rằng tiểu bang Virginia đã xóa sổ danh sách cử tri của tiểu bang quá gần với cuộc bầu cử năm 2024. Theo đơn kiện, mọi hành động xóa sổ những cử tri không đủ điều kiện phải được hoàn tất 90 ngày trước cuộc bầu cử, trước khi bắt đầu cái gọi là "thời gian im lặng". Tuy nhiên, chính quyền Virginia chỉ tuyên bố sẽ xóa sổ "những người không phải công dân" khỏi danh sách cử tri 90 ngày trước cuộc bầu cử năm 2024, nghĩa là họ sẽ hoàn tất việc xóa sổ trong thời gian im lặng.

.

"Bằng cách hủy bỏ việc đăng ký cử tri trong vòng 90 ngày kể từ Ngày bầu cử, Virginia khiến những cử tri đủ điều kiện có nguy cơ bị xóa khỏi danh sách và tạo ra nguy cơ gây nhầm lẫn cho cử tri", Thứ trưởng Tư pháp Kristen Clarke thuộc Ban Dân quyền của DoJ cho biết. DoJ lập luận rằng việc xóa sổ danh sách cử tri đã khiến một số cử tri đủ điều kiện bị hủy bỏ đăng ký cử tri và yêu cầu khôi phục lại. Cận ngày như thế, cử tri bị xóa tên nhầm sẽ không kịp thời gian để khiếu nại.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đã lên án Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris vì những bình luận của bà về Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Trong một cuộc phỏng vấn, Harris mô tả Orban, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin là "những kẻ độc tài và chuyên quyền và những người được mô tả là những kẻ giết người".

.

"Thật là kiểu nói kinh khủng khi nói về thủ tướng của tôi như vậy. Điều đó không thể chấp nhận được. Đây là sự thiếu tôn trọng hoàn toàn không chỉ đối với thủ tướng mà còn đối với người dân Hungary", Szijjarto nói với Ria Novosti của Nga. "Loại tuyên bố này cho thấy sự thiếu tôn trọng hoàn toàn, điều này không thể chấp nhận được, đặc biệt là trong quan hệ giữa các đồng minh".

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã cam kết hôm thứ sáu sẽ thành lập một hội đồng cố vấn lưỡng đảng để đưa ra phản hồi về các chính sách nếu được bầu vào tháng 11. Tại một sự kiện ở Scottsdale, Arizona, Harris đã nhấn mạnh mong muốn của mình về các ý kiến đa dạng, tuyên bố rằng, "Tôi không muốn bất kỳ người nào chuyện gì cũng vâng lời".

.

"Vì vậy, tôi sẽ thành lập một hội đồng lưỡng đảng để chúng ta có thể đưa ra một số cấu trúc xung quanh chính xác điểm này. Và thực hiện công việc quan trọng", bà nói thêm. Harris cũng tiết lộ kế hoạch bổ nhiệm một đảng viên Cộng hòa vào Nội các của mình, thể hiện ý định thúc đẩy hợp tác lưỡng đảng của bà. Một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos cho thấy Harris dẫn trước đối thủ Cộng hòa của mình, Donald Trump, ba phần trăm, 46% so với 43%.

.

⦿ ---- Nga hy vọng Trump thắng cử: Putin sẽ đòi Ukraine đầu hàng mới cho hòa. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết hôm thứ Sáu rằng Nga có thể sẽ yêu cầu Ukraine đầu hàng ngay cả khi ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 Donald Trump giành chiến thắng vào tháng 11.

.

Trong một bài đăng trên trang X (trước đây là Twitter), Medvedev đã trích dẫn tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson rằng ông tin rằng Trump có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine chỉ bằng một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, viết rằng "Còn nếu Putin nói: 'Chưa đâu'. Medvedev tiếp tục nói thêm rằng ngoài việc đầu hàng, nhà lãnh đạo Nga cũng có thể nói với Trump rằng Ukraine không được gia nhập NATO.

.

⦿ ---- Các công tố viên đang yêu cầu một thẩm phán tòa án liên bang New York tuyên án hai anh em nhiều năm tù vì đã thừa nhận giao dịch nội gián trong chứng khoán của một công ty chi phiếu trắng trước khi công ty này công bố kế hoạch sáp nhập với Trump Media. Các công tố viên muốn nhà đầu tư mạo hiểm người Florida Michael Shvartsman, người đã kiếm được hơn 18 triệu đô la lợi nhuận từ giao dịch bất hợp pháp, phải bị tuyên án vào thứ năm tuần tới với mức án từ 46 tháng đến 57 tháng tù, theo hồ sơ tòa án.

.

Và họ muốn anh trai của ông, Gerald Shvartsman, phải bị tuyên án ít nhất hai năm tù vì hành vi giao dịch bất hợp pháp, giúp ông kiếm được 4,6 triệu đô la. Người sáng lập công ty đồ nội thất Florida này sẽ bị tuyên án vào thứ tư bởi cùng một thẩm phán tòa án liên bang Manhattan, Lewis Liman, người sẽ tuyên án anh trai của ông. Cả hai người đàn ông đều đã nhận tội vào tháng 4 trong vụ án.

.

Hai anh em phải đối mặt với khả năng bị trục xuất do các bản án hình sự của họ sau khi hoàn thành bản án, vì họ không phải là công dân Hoa Kỳ. Michael Shvartsman, 53 tuổi, sinh ra ở Ukraine khi nước này còn là một phần của Liên Xô. Gia đình ông di cư sang Ý vào năm 1974, và một năm sau đó đến Toronto, Canada. Gerald Shvartsman, 47 tuổi, sinh ra tại Canada.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris Kamala Harris đã tuyên bố cam kết chắc chắn sẽ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân trong cuộc gọi hội nghị vào thứ sáu với những người ủng hộ Do Thái-Mỹ.

.

"Tôi sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngoại giao là con đường tôi ưu tiên để đạt được mục đích đó, nhưng mọi lựa chọn đều có thể cân nhắc", ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ cho biết. "Đừng nhầm lẫn: với tư cách là Tổng thống, tôi sẽ không bao giờ ngần ngại thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để bảo vệ lực lượng và lợi ích của Hoa Kỳ khỏi Iran và những kẻ khủng bố được Iran hậu thuẫn".

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, Donald Trump đã phát biểu trong một cuộc mít tinh ở Aurora, Colorado rằng ngày 5 tháng 11 sẽ là ngày "giải phóng" nước Mỹ. "Tôi sẽ giải cứu Aurora và mọi thị trấn đã bị xâm lược và chinh phục", Trump tiếp tục reo hò lớn từ đám đông, chỉ trích đối thủ của mình là Phó Tổng thống Kamala Harris và chính quyền hiện tại vì chính sách nhập cư của họ.

.

Trump nhận xét rằng Harris đã không giành được phiếu bầu trong cuộc chạy đua vào vị trí tổng thống năm 2020, mô tả bà là "người bỏ cuộc đầu tiên" và "tự do hơn cả Pocahontas". Như thế, Biden là người giải phóng nước Mỹ khỏi guồng máy MAGA của Trump trong bầu cử tháng 11/2020, và bà Harris dự kiến khi thắng Trump tháng 1/2024 cũng sẽ được ca ngợi là người giải phóng Hoa Kỳ khỏi chính sách da trắng thượng đẳng của Trump.

.

⦿ ---- Bầu cử làm ảnh hưởng lợi nhuận. Delta Air Lines cho biết hôm thứ Năm rằng quý IV năm nay có khả năng là một trong những quý có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử của hãng—mặc dù có một điểm bất ổn trong lịch trình. Công ty cho biết nhu cầu đi lại thấp trong hai tuần xung quanh cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, Reuters đưa tin. "Chúng tôi dự đoán sẽ thấy một chút biến động xung quanh cuộc bầu cử, điều mà chúng tôi đã thấy trong các cuộc bầu cử quốc gia trước đây", Giám đốc điều hành Ed Bastian nói với CNBC. "Tôi nghĩ rằng người tiêu dùng sẽ tạm dừng một chút trong việc đưa ra quyết định đầu tư, cho dù đó là đầu tư tùy ý hay những thứ khác. Tôi nghĩ bạn cũng sẽ nghe các ngành khác nói về điều đó".

.

Công ty ước tính rằng việc không muốn bay vào thời điểm bầu cử sẽ làm giảm khoảng 1% doanh thu của công ty trong quý, tương đương gần 150 triệu đô la, Quartz đưa tin. Khi được hỏi tại sao công ty chắc chắn rằng cuộc bầu cử là lý do khiến nhu cầu giảm, chủ tịch công ty Glen Hauenstein cho biết rằng xét theo số liệu nội bộ, "rất dễ để thấy đường xu hướng để biết thị trường nào đang hoạt động cực kỳ tốt với đà tăng trưởng tích cực vào tháng 10, và sau đó là ngay khi tuần bầu cử kết thúc".

.

⦿ ---- Một tờ báo Michigan đã đưa ra thông báo đính chính sau khi cựu Tổng thống Trump trích dẫn bài báo này trong bài phát biểu tại Detroit, tuyên bố ông là "Người đàn ông của năm" (Man of the Year) của Michigan vào năm 2023. Cựu tổng thống đã lấy bản in bài báo từ The Oakland Press trong bài phát biểu của mình tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit hôm thứ năm. Ngay sau bài phát biểu, tờ báo đã đưa ra thông báo đính chính bài báo, làm rõ rằng Trump chưa bao giờ được vinh danh là "Người đàn ông của năm". Bài báo năm 2013 hiện có ghi chú của biên tập viên ở đầu trang "để làm rõ chuyện này" (setting the record straight).

.

"Trump là diễn giả chính tại bữa tối năm 2013 ở Novi, nơi thu hút lượng người tham dự kỷ lục. Ông đã không được vinh danh là Người đàn ông của năm. Trong bữa tối năm 2023, Trump đã được vinh danh là Người đàn ông của thập niên, điều này đã được đưa tin trong bài báo năm 2023", một phần của ghi chú viết.

.

"Chúng tôi đang làm rõ sự việc sau khi cựu tổng thống đã trích dẫn sai giải thưởng Người đàn ông của năm 2013 trong bài phát biểu gần đây tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit", thông báo cho biết thêm.

.

Trump đã nhắc đến giải thưởng “Người đàn ông của năm” nhiều lần. Theo tờ The Washington Post, Trump đã nhắc đến giải thưởng giả mạo này ít nhất 20 lần kể từ khi nhậm chức. “Đoán xem? Họ đã tìm thấy nó,” Trump nói trong bài phát biểu hôm thứ Năm, trước khi cho đám đông xem bản in bài báo.

.

Nhóm này nói chưa bao giờ trao giải thưởng “Người đàn ông của năm”, tờ Washington Post đưa tin. Tại Bữa tối Ngày Lincoln năm 2013 do Đảng Cộng hòa Quận Oakland tổ chức, ông đã được tặng một bức tượng nhỏ của Abraham Lincoln.

.

Vào tháng 8, cựu Dân biểu Dave Trott (R-Mich.) cho rằng Trump có thể đã nhắc đến bữa tối năm 2013 trong ký ức nhầm lẫn của Trump. “Tôi là người tổ chức và chủ trì bữa tiệc đó, và chúng tôi không trao giải thưởng "Người đàn ông của năm" và chưa bao giờ làm như vậy,” Trott nói với The Detroit News. “Đó không phải là một phần trong sứ mệnh của câu lạc bộ.”

.

⦿ ---- Thống đốc North Carolina Roy Cooper đã bác bỏ tuyên bố vô căn cứ của Trump vào chiều nay rằng đảng Dân chủ đang chặn viện trợ cho các nạn nhân của cơn bão Helene tại tiểu bang này. "Đây hoàn toàn là lời nói dối", Cooper, một đảng viên Dân chủ, đã viết trong một bài đăng trên X. North Carolina đang làm việc "với tất cả các đối tác suốt ngày đêm để giúp đỡ mọi người", Cooper cho biết.

.

"Những lời nói dối và thuyết âm mưu của Trump đã làm tổn hại đến tinh thần của những người ứng cứu đầu tiên và những người đã mất tất cả, giúp đỡ những kẻ lừa đảo và khiến chính phủ và nhân viên cứu hộ gặp nguy hiểm", ông nói thêm.

.

⦿ ---- Ủy ban Quốc gia Dân chủ hôm Thứ Sáu đã tung ra một quảng cáo truyền hình mới mà họ cho biết sẽ phát sóng ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, mô tả ứng cử viên tổng thống của Đảng Xanh Jill Stein là một con ngựa săn mồi của Trump. "Một phiếu bầu cho Stein thực sự là một phiếu bầu cho Trump", người dẫn chuyện nói khi hình ảnh của Stein biến thành hình ảnh của Trump.

.

Quảng cáo lưu ý rằng Trump đã khen ngợi Stein vì đã lấy đi phiếu bầu của đảng Dân chủ và rằng bà đã chấp nhận sự giúp đỡ của các đặc vụ Cộng hòa và luật sư liên kết với Trump, ngay cả sau khi bà và các ứng cử viên của bên thứ ba khác đã giúp Trump đắc cử vào năm 2016 bằng cách giành được nhiều phiếu bầu hơn Hillary Clinton đã mất ở các tiểu bang quan trọng như Michigan.

.

Bằng cách trực tiếp thu hút các ứng cử viên của bên thứ ba trong năm nay, đảng Dân chủ đã có cách tiếp cận hoàn toàn khác so với cách họ xử lý họ trong quá khứ, đó là phớt lờ họ gần như hoàn toàn. Nhưng trong một cuộc đua sít sao có thể được xác định bằng biên độ rất nhỏ, đảng Dân chủ cho biết họ không thể phớt lờ họ.

.

⦿ ---- Trong tập mới nhất của podcast "The Interview" của tờ The New York Times, Vance đã né tránh 5 lần khi được hỏi liệu Trump có thua cuộc bầu cử năm 2020 hay không, thay vào đó, ông Vance trả lời bằng những câu hỏi của riêng mình.

.

"Donald Trump và tôi đều nêu ra một số vấn đề với cuộc bầu cử năm 2020, nhưng chúng tôi tập trung vào tương lai", Vance trả lời ngay từ đầu, theo một đoạn clip phỏng vấn được phát hành trước khi phát hành vào ngày mai. "Tôi nghĩ rằng có một sự ám ảnh ở đây là tập trung vào năm 2020. Tôi lo lắng hơn nhiều về những gì đã xảy ra sau năm 2020, đó là một biên giới rộng mở, các loại thực phẩm không đủ khả năng chi trả".Người dẫn chương trình, Lulu Garcia-Navarro, lại tiếp tục gây sức ép. "Thưa Thượng nghị sĩ, có hay không, Donald Trump có thua cuộc bầu cử năm 2020 không?""Để tôi hỏi ông một câu nhé", Vance nói. "Các công ty công nghệ lớn kiểm duyệt câu chuyện về máy tính xách tay của Hunter Biden, mà theo các phân tích độc lập thì đã khiến Donald Trump mất hàng triệu phiếu bầu, có ổn không?"⦿ ---- Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu cung cấp máy bay chiến đấu cho cựu tổng thống trong bối cảnh có thông tin cho rằng Iran vẫn đang tích cực âm mưu ám sát ông, tờ The Washington Post đưa tin vào thứ Sáu, trích dẫn các email và những người hiểu rõ vấn đề này.Yêu cầu bất thường đối với một ứng cử viên cũng bao gồm bảo vệ nhiều hơn cho nơi ở và các cuộc vận động của ông, lắp đặt kính chống đạn tại bảy tiểu bang chiến trường để sử dụng cho chiến dịch và một kho xe quân sự để vận chuyển Trump. Chiến dịch đã bày tỏ sự bất bình với Sở Mật vụ và cho biết gần đây họ đã phải hủy một sự kiện công khai vào phút chót do Sở Mật vụ "thiếu nhân sự".Báo cáo này được đưa ra sau khi các cố vấn chiến dịch của Trump nhận được các báo cáo cho rằng Iran vẫn đang tích cực âm mưu ám sát ông. Hôm nay, Thứ Sáu, người ta cũng biết rằng các cố vấn của Trump đặc biệt lo ngại về máy bay không người lái và tên lửa.⦿ ---- Tại một sự kiện vận động tranh cử ở Warren, Michigan, Tim Walz đã chỉ trích Trump về số lượng việc làm được chuyển ra nước ngoài khi ông Trump còn là tổng thống. Walz cho biết chính quyền của Trump đã trao hàng tỷ đô la tiền hợp đồng liên bang cho các công ty chuyển những công việc đó ra nước ngoài. "Ông ấy đã đưa tiền thuế của bạn cho các công ty chuyển việc làm của bạn ra nước ngoài. Đó chính là Donald Trump", ông nói."Chúng tôi vừa phát hiện ra những cuốn Kinh thánh mang nhãn hiệu Trump của ông ấy, chúng được in ở Trung Quốc. Gã này thậm chí còn chuyển giao Chúa cho Trung Quốc", Walz nói. "Tôi sẽ cố gắng rộng lượng ở đây. Tôi không trách ông ấy. Ông ấy đã không để ý đến nhãn dán 'Sản xuất tại Trung Quốc' vì họ đã dán nó vào một nơi mà ông ấy chưa bao giờ nhìn thấy, trong Kinh thánh".Gần đây, hãng thông tấn Associated Press đưa tin rằng hàng nghìn bản Kinh thánh của Trump đã được in ở Trung Quốc. Trump đã vận động tranh cử với ý tưởng rằng các sản phẩm nên được sản xuất tại Hoa Kỳ chứ không phải ở nước ngoài, và ông đã cam kết áp dụng thuế quan trên diện rộng để khuyến khích các công ty xây dựng mọi thứ tại Hoa Kỳ.⦿ ---- Níu áo nhà thờ. Chiến dịch Harris hôm Thứ Sáu cho biết họ sẽ phát động sáng kiến "Souls to the Polls" kéo dài một tháng vào Chủ Nhật nhằm huy động cử tri Da đen với các buổi biểu diễn phúc âm, các nhà lãnh đạo tôn giáo cấp tiểu bang và quốc gia, đại diện chiến dịch và các quan chức cấp cao được bầu."Đợt vận động này cũng sẽ bao gồm các buổi giao lưu trực tiếp tại hội thánh của Phó Tổng thống Harris trên khắp các tiểu bang chiến trường", chiến dịch cho biết. "Chỉ còn chưa đầy 30 ngày nữa là đến Ngày bầu cử, chuỗi hoạt động kích hoạt cử tri Souls to the Polls là minh chứng cho những nỗ lực liên tục của chiến dịch Harris-Walz nhằm thúc đẩy những khoảnh khắc giao lưu đích thực với cử tri Da đen trên khắp các tiểu bang chiến trường và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc bầu cử này đối với người Mỹ Da đen".Các nhà lãnh đạo tôn giáo bao gồm các mục sư và giám mục như mục sư riêng của Harris, Mục sư Amos C. Brown của Nhà thờ Baptist thứ ba ở San Francisco và Dân biểu Emanuel Cleaver, D-Mo., cựu mục sư của Nhà thờ Giám lý Thống nhất St. James ở Kansas City, Missouri.⦿ ---- Trump nổ sảng, giáo dân MAGA vẫn tin: Barack Obama sẽ bầu cho tôi. Chỉ một ngày sau khi Barack Obama tập hợp để ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris tại Pennsylvania, Donald Trump tuyên bố cựu tổng thống đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu cho ông. Trump, người có mối quan hệ căng thẳng với Obama sau quyết định phổ biến các lập luận "birther" mà nhiều nhà phân tích coi là phân biệt chủng tộc của Trump, đã lên Truth Social sau khi Obama khuyến khích cử tri nam da đen ủng hộ Phó Tổng thống."Obama thừa nhận hoàn toàn không nhiệt tình với Kamala, đặc biệt là với Đàn ông da đen", Trump viết mà không chỉ ra bất kỳ tuyên bố cụ thể nào. Trump tiếp tục, "Tôi nghĩ Obama sẽ bỏ phiếu cho tôi vì ông ấy không thích sự thật rằng Kamala là Người có IQ cực kỳ Thấp!"Trong một bài đăng tiếp theo, Trump lập luận rằng "Cuộc xâm lược biên giới của Phó Tổng thống đang giết chết công việc của người da đen và người gốc Tây Ban Nha của chúng ta". "NHỮNG CON SỐ XẤU, sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn!" Trump sau đó nói thêm. Dĩ nhiên, Trump xạo.⦿ ---- Theo quân đội Israel, Hezbollah đã bắn hàng chục quả rocket vào Israel từ Lebanon. Quân đội tuyên bố rằng hệ thống phòng không của họ đã chặn được khoảng 32 quả rocket nhắm vào các khu vực phía bắc, bao gồm cả khu vực Haifa. Trong các cuộc tấn công, còi báo động trên không đã được kích hoạt để cảnh báo người dân. Trong khi một số rocket đã bị chặn thành công, những quả khác đã rơi xuống các khu vực trống trải. Quân đội Israel báo cáo không có thương vong nào do vụ bắn rocket.⦿ ---- Theo Al Jazeera, các quan chức quân đội Israel đã cảnh báo người dân ở 22 thị trấn và làng mạc ở miền nam Lebanon phải sơ tán ngay lập tức. Lệnh sơ tán nêu rõ lý do vì sự hiện diện của "các thành phần, cơ sở hoặc vũ khí của Hezbollah" trong khu vực. Một phát ngôn viên của quân đội Israel cũng tuyên bố rằng bất kỳ động thái nào về phía nam đều gây nguy hiểm đến tính mạng và khuyên người dân di dời về phía bắc Biển al-Awali.⦿ ---- Lữ đoàn Qassam, cánh vũ trang của Hamas, báo cáo rằng các chiến binh của họ đã bắn trúng hai xe tăng Merkava của Israel cũng như một xe ủi đất D9 ở phía nam Gaza. Cuộc tấn công diễn ra tại khu phố al-Jnaina, nằm ở phía đông thành phố Rafah, sử dụng đạn nổ chống tăng Yassin-105. Nhóm này xác nhận rằng giao tranh trên bộ giữa lực lượng Israel và các chiến binh Hamas cũng đang diễn ra ở phía nam của vùng đất này.⦿ ---- Chính phủ Nicaragua tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì xung đột Israel-Hamas. Phó Tổng thống Nicaragua Rosario Murillo cáo buộc Israel diệt chủng người Palestine ở Dải Gaza và gọi chính phủ Israel là "phát xít". Murillo cũng lưu ý đến việc xung đột mở rộng ở Lebanon, tuyên bố rằng nó cũng đe dọa Iran, Syria và Yemen. Mức độ quan hệ ngoại giao giữa Nicaragua và Israel đã ở mức thấp, khi Israel không có đại sứ tại Nicaragua.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm thứ Sáu rằng hai máy bay không người lái (UAV) đã xâm nhập không phận của Israel từ Lebanon, trong đó một máy bay không người lái đã gây thiệt hại cho một tòa nhà ở Herzliya, phía bắc Tel Aviv. Theo quân đội, một máy bay không người lái đã bị bắn hạ thành công, sau nhiều lần đánh chặn. Không có thương vong nào được báo cáo nhưng IDF tuyên bố "có thể nghe thấy thêm nhiều tiếng nổ" do đánh chặn hoặc va chạm.Trong khi đó, phương tiện truyền thông Israel đưa tin rằng một máy bay không người lái đã va chạm vào một tòa nhà ở Herzliya, gây ra hỏa hoạn và mất điện ở một số khu vực của thành phố.⦿ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan tuyên bố hôm thứ Sáu rằng các đồng minh của Hoa Kỳ sẽ công bố các biện pháp riêng của họ chống lại Iran trong những ngày tới. Bình luận về các lệnh trừng phạt gần đây nhất được chính phủ Hoa Kỳ phê duyệt liên quan đến cuộc tấn công tên lửa của Tehran vào Israel, quan chức Hoa Kỳ tuyên bố rằng "Tổng thống Biden đã liên tục đối đầu với các hành động gây bất ổn của Iran và sẽ tiếp tục làm như vậy".Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Hoa Kỳ chưa dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào áp đặt đối với Iran theo chính quyền hiện tại. Sullivan nhấn mạnh rằng hành động được thực hiện hôm Thứ Sáu 11/10/2024 đã được phối hợp giữa các đồng minh trong khi nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho Israel và sự sẵn sàng tiếp tục làm suy yếu khả năng duy trì và tài trợ cho chương trình tên lửa của Iran.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố hôm thứ Sáu rằng họ đã vô ý bắn bị thương hai thành viên của Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) trong khi "phản ứng bằng hỏa lực" trước mối đe dọa. "Vài giờ trước khi xảy ra tai nạn, IDF đã chỉ thị cho nhân viên UNIFIL vào các không gian được bảo vệ và ở lại đó. Chỉ thị này đã có hiệu lực tại thời điểm xảy ra sự cố", IDF cho biết thêm. Trước đó, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Liên Âu đã lên án vụ tấn công và kêu gọi bảo vệ cho lực lượng gìn giữ hòa bình và nhân viên nhân đạo đồn trú tại Lebanon.⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Nhà nước Palestine. Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic tại Belgrade, Erdogan chia sẻ rằng chín quốc gia đã công nhận Palestine kể từ tháng 10/2023, khi cuộc chiến giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas bắt đầu, và kêu gọi các quốc gia khác làm như vậy. Nhà nước Palestine được 146 trong số 193 thành viên Liên hợp quốc công nhận, bao gồm Nga, Tây Ban Nha, Ireland, Na Uy, Trung Quốc và hầu hết các nước châu Á và Nam Mỹ.⦿ ---- Uber Technologies Inc. đã thấy cổ phiếu của mình tăng, đạt mức đỉnh kỷ lục vào thứ Sáu khi cuộc trình diễn xe taxi tự lái gần đây của Tesla Inc. khiến các nhà đầu tư không mấy ấn tượng với tầm nhìn của hãng sản xuất xe Tesla về dịch vụ xe tự lái có thể cạnh tranh với các dịch vụ đi chung xe.Hôm Thứ Năm, Elon Musk đã giới thiệu xe taxi tự lái của Tesla và "Robovan" 20 chỗ ngồi tại xưởng phim Warner Bros. ở Burbank, California, tuyên bố rằng chúng sẽ "thay đổi diện mạo của những con đường". Tuy nhiên, những nguyên mẫu này đã vấp phải sự hoài nghi, khiến cổ phiếu của Tesla giảm tới 8%. Cổ phiếu của Uber tăng vọt 9,19% vào lúc 11:23 sáng theo giờ miền Đông, bán với giá 85,08 đô la một chiếc. Lý do nhiều người tin vào xe có người lái vì có thể bảo ngưng hay quẹo bất kỳ khi nào, và không tin vào xe robot, vì xe có thể bị tin tặc hay tự động đứng hay tông xe khác.⦿ ---- Vào thứ năm, đại diện của Jogye Order of Korean Buddhism (Dòng Tào Khê, Phật Giáo Đại Hàn) đã đến thăm Đại học Yale để trao tặng một món quà trị giá 1 triệu đô la cho nghiên cứu Phật giáo. Khoản quyên góp này sẽ được sử dụng để đưa các diễn giả đến trường và tài trợ cho các hội thảo, hội nghị và sự kiện trong chương trình Nghiên cứu Phật giáo (Buddhist Studies).Jogye Order, giáo phái Phật giáo lớn nhất tại Hàn Quốc, chưa bao giờ quyên góp cho một trường đại học ở nước ngoài hoặc quyên góp nhiều như vậy cho bất kỳ tổ chức nước ngoài nào. Khoản quyên góp này được thúc đẩy bởi mối quan hệ của Jogye Order với Hwansoo Kim, một giáo sư về Phật giáo và văn hóa Hàn Quốc, và mong muốn của giáo phái này là hỗ trợ nghiên cứu học thuật về Phật giáo Hàn Quốc tại Yale."Tất cả các nhà sư và ni cô đồng tu của tôi đều biết tôi là ai và tin tưởng tôi sẽ tận dụng điều này", Kim nói với Yale Daily News. Kim trở thành nhà sư trong Jogye Order khi mới 15 tuổi và kể từ đó vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với những người mà ông gặp khi đó. Ông bắt đầu mở rộng Sáng kiến Nghiên cứu Phật giáo của Yale khi ông giữ chức chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Đông Á.Ông cho biết Jogye Order đã hỏi làm thế nào họ có thể hỗ trợ công việc thúc đẩy nghiên cứu học thuật về Phật giáo Hàn Quốc của ông. Kim nói với họ rằng hỗ trợ tài chính để tổ chức các sự kiện cho sinh viên sẽ có tác động lớn nhất.Theo Kim, Dòng Jogye có nhiều ưu tiên ở Hàn Quốc, vì vậy việc đầu tư vào một trường đại học nước ngoài là điều đặc biệt đối với họ. Khoản quyên góp cuối cùng được thực hiện để hỗ trợ "việc quốc tế hóa sứ mệnh của họ", ông nói với YD News.Một nhóm khoảng 50 người từ Hàn Quốc, bao gồm Hòa thượng Jinwoo, nhà sư đứng đầu Dòng Jogye của Phật giáo Hàn Quốc, và Jae-woong Yun, hiệu trưởng Đại học Dongguk, đã đến thăm Yale vào tuần này. Nghiên cứu về Phật giáo và văn hóa Phật giáo tại Đại học Yale bắt đầu vào thế kỷ 19.⦿ ---- Phụ nữ trong độ tuổi từ giữa 30s đến giữa 40s chiếm khoảng 46% tổng số việc làm, điều đó có nghĩa là họ có khả năng làm việc ít hơn một chút so với nam giới ở độ tuổi đó, theo một phân tích gần đây của Cục Dự trữ Liên bang. Tỷ lệ việc làm của họ cũng thấp hơn một chút so với phụ nữ ở độ tuổi đầu 20s."Tỷ lệ nhỏ hơn này phản ánh thực tế là, trong hôn nhân, các bà mẹ vẫn có nhiều khả năng chuyên môn hóa trong việc chăm sóc trẻ em hơn các ông bố", Fed lưu ý. Mặc dù đã có những bước tiến lớn trong công việc, khi phụ nữ bước sang tuổi 40, họ vẫn có nhiều khả năng nghỉ việc hoặc giảm số giờ làm việc vì trách nhiệm chăm sóc, theo Trung tâm nghiên cứu Pew. Điều này cũng dẫn đến ít cơ hội thăng tiến hơn và mức lương thấp hơn — thường được gọi là "hình phạt làm mẹ".Phụ nữ đang đạt được trình độ học vấn ngày càng cao và làm việc nhiều như, nếu không muốn nói là nhiều hơn, so với nam giới, ít nhất là cho đến khi họ đến độ tuổi thường kết hôn hoặc có con — một động lực đã chứng minh là rất cứng đầu.Ngày nay, 26% bà mẹ là bậc cha mẹ ở nhà làm nội trợ, so với chỉ 7% ông bố, theo một nghiên cứu riêng của Pew vào tháng 8. Các bà mẹ làm việc toàn thời gian và quanh năm bên ngoài nhà hiếm khi lấy lại được tiền lương đã mất, trung bình lên tới 20.000 đô la một năm. Theo phân tích dữ liệu điều tra dân số của Trung tâm Luật Phụ nữ Quốc gia, các bà mẹ đi làm chỉ kiếm được 71 xu cho mỗi đô la trả cho các ông bố.⦿ ---- Chính quyền đã bắt giữ một phụ nữ Kentucky sau khi có người tìm thấy một thi thể bị chặt xác ở sân sau nhà mẹ cô và sau đó cảnh sát tìm thấy hài cốt người trong một cái nồi trong lò nướng của ngôi nhà "vẫn còn ấm". Một người đàn ông được thuê làm việc tại khu đất ở Mount Olivet, cách Cincinnati khoảng 50 dặm (80 km) về phía đông nam, đã gọi điện cho chính quyền vào thứ Tư sau khi tìm thấy thi thể ở sân sau, Cảnh sát Tiểu bang Kentucky cho biết. Theo biên bản bắt giữ, cảnh sát nhìn thấy xác chết bị chặt xác trên bãi cỏ, một tấm nệm đẫm máu gần đó và vết máu trên hiên sau và ngưỡng cửa sau.Cảnh sát đã xin lệnh khám xét ngôi nhà và gọi một đội phản ứng đặc biệt, nhưng một người phụ nữ trong nhà, Torilena May Fields, 32 tuổi, đã từ chối ra ngoài. Cảnh sát đã bơm khí gas vào bên trong ngôi nhà và trò chuyện với Fields bằng một con rô-bốt, và cô đã ra ngoài mà không có thêm chống đối nào vào đêm hôm đó, cảnh sát tiểu bang cho biết. Theo biên bản, cô có máu trên mặt, tay và quần áo.Fields bị buộc tội ngược đãi xác chết, làm giả bằng chứng và cản trở hoạt động của chính phủ, và cô có thể phải đối mặt với các cáo buộc khác, cảnh sát tiểu bang cho biết trong một bản tin. Hiện vẫn chưa rõ liệu cô có luật sư nào có thể đại diện cho cô hay không. Hồ sơ tòa án không liệt kê một luật sư nào cho cô. Cô sẽ phải ra hầu tòa vào tuần tới.Trong khi khám xét ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy một chiếc nồi thép trong lò nướng chứa hài cốt người, và trích dẫn cho biết chiếc nồi "vẫn còn ấm khi chạm vào".

Người đàn ông gọi cảnh sát cho biết anh ta đã nhìn thấy Fields và mẹ cô là Trudy Fields, chủ sở hữu ngôi nhà, khi anh ta đến thăm vào tối thứ Ba. Anh ta nói rằng không có ai khác ở đó. Người đàn ông nói với cảnh sát rằng trước khi anh ta rời khỏi nhà vào đêm đó, Torilena Fields đã "nguyền rủa phù phép và có thái độ đối đầu", theo biên bản bắt giữ, trong đó ghi rằng cô ta có thể đã sử dụng ma túy.

.

Người đàn ông nói rằng khi anh ta tìm thấy thi thể, anh ta tin rằng đó là cụ bà Trudy Fields vì anh ta tìm thấy một "đống tóc của cụ bà", biên bản bắt giữ cho biết. Cảnh sát đã viết trong biên bản rằng nạn nhân là mẹ của Torilena Fields.

.

⦿ ---- Trong vòng chưa đầy một tuần, Cảnh sát tuần tra đường bộ California đã thu giữ gần 1,7 triệu đô la fentanyl trong hai lần dừng xe riêng biệt trên Xa lộ liên bang 5, bao gồm cả ma túy giấu trong các gói thịt bò sống, theo văn phòng của Thống đốc Gavin Newsom cho biết. Văn phòng cho biết trong một bản tin phát hành hôm thứ Ba rằng 3 nghi phạm ngoài tiểu bang đã bị bắt giữ có liên quan đến các hoạt động này, điều này cũng dẫn đến việc phát hiện ra hai khẩu súng sở hữu bất hợp pháp.

.

Trong lần dừng xe đầu tiên, xảy ra tại Quận Fresno vào ngày 3 tháng 10, một đơn vị chó nghiệp vụ đã cảnh báo các sĩ quan về ma túy được giấu bên trong một chiếc tủ lạnh, tiểu bang cho biết. Sau khi kiểm tra, chính quyền phát hiện 11 pound fentanyl nhét vào các gói thịt bò carne asada. Theo văn phòng của Newsom, fentanyl có giá trị khoảng 500.000 đô la. Nghi phạm, một cư dân của Tiểu bang Washington, đã bị bắt vì tội trọng tội tàng trữ và vận chuyển ma túy.

.

Các viên chức California cho biết vào ngày hôm sau, ngày 4 tháng 10 tại Quận Merced, các cảnh sát đã phát hiện ra hai khẩu súng lục và khoảng 120.000 viên thuốc pha fentanyl với giá trị ước tính là 1,2 triệu đô la. Hai cư dân khác của Tiểu bang Washington đã bị bắt vì nhiều tội danh nghiêm trọng.

.

⦿ ---- Hàng trăm cửa tiệm 7-Eleven "hoạt động kém hiệu quả" trên khắp Bắc Mỹ đang đóng cửa, theo công ty cửa hàng tiện lợi này thông báo hôm thứ Năm. Seven & I Holdings, công ty mẹ của 7-Eleven có trụ sở tại Nhật Bản, đã tiết lộ trong báo cáo thu nhập của mình rằng 444 địa điểm 7-Eleven đang đóng cửa. Doanh số chậm lại, lưu lượng truy cập giảm, áp lực lạm phát và lượng mua thuốc lá giảm là một trong những lý do khiến một số cửa hàng phải đóng cửa.

.

Danh sách cụ thể các cửa hàng dự kiến đóng cửa không được công bố. 7-Eleven có 13.000 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ và Canada, nghĩa là việc đóng cửa chỉ ảnh hưởng đến 3% danh mục đầu tư của công ty. Chuỗi cửa hàng này cũng có hơn 21.000 cửa hàng tại Nhật Bản.

.

Chuỗi cửa hàng này cũng chỉ ra rằng thuốc lá, từng là mặt hàng bán chạy nhất tại các cửa hàng tiện lợi, đã giảm 26% kể từ năm 2019. Việc chuyển hướng sang các sản phẩm nicotine khác không tạo ra nhiều sự khác biệt.

.

Tuy nhiên, 7-Eleven cho biết họ sẽ tiếp tục đầu tư vào thực phẩm tại Hoa Kỳ, hiện là mặt hàng bán chạy nhất và là mặt hàng thu hút khách hàng nhất. Vào tháng 7, chuỗi cửa hàng tiện lợi này thông báo rằng họ cũng sẽ bán các mặt hàng thực phẩm quốc tế phổ biến, như bánh mì sữa, bánh sandwich trứng và mì ramen miso, tại Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Bắc Kinh sẵn sàng thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy công lý và tiến bộ quốc tế, theo hãng thông tấn Xinhua. Tập Cận Bình đã gặp một thành viên của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (CPV) Lương Cường tại Bắc Kinh và nói tích cực về mối quan hệ của đất nước ông với Việt Nam.

.

Theo Tập Cận Bình, hệ thống xã hội chủ nghĩa chung của các nước láng giềng vẫn là "nền tảng chính trị vững chắc nhất" cho sự phát triển trong tương lai của quan hệ láng giềng. Chủ tịch nước tuyên bố thêm rằng Bắc Kinh coi Việt Nam là ưu tiên ngoại giao trong số các nước láng giềng, Xinhua đưa tin.

.

⦿ ---- Bác sĩ Tam Ky Nguyen ở California bị cáo buộc tội cẩu thả nghiêm trọng vì quy kết cái chết của một bệnh nhân đột quỵ là do vaccine COVID mà không có bất kỳ bằng chứng nào, trong số những cáo buộc khác, Nguyen phải đối mặt với hành động kỷ luật tiềm tàng của hội đồng y khoa tiểu bang.

.

Khiếu nại chống lại Tam Ky Nguyen, MD, được Hội đồng Y khoa California mở hồ sơ mới đệ trình vào tháng trước, bao gồm các báo cáo khác về cáo buộc cẩu thả nghiêm trọng, hành vi cẩu thả lặp đi lặp lại và không lưu giữ hồ sơ đầy đủ và chính xác. Do đó, Nguyen có thể phải đối mặt với việc đình chỉ giấy phép hành nghề y, quản chế hoặc thu hồi giấy phép. BS Nguyen đã có giấy phép hành nghề y từ năm 1996.

.

Theo khiếu nại, vụ này được khởi xướng vào tháng 9 năm 2021 sau khi Bệnh viện khu vực Fountain Valley nộp báo cáo lên hội đồng y khoa cáo buộc Nguyen "không nộp báo cáo đánh giá tâm thần", không tuân thủ yêu cầu đồng nhập viện và gửi "thông tin liên lạc liên quan đến COVID-19 và vắc-xin COVID-19" cho Ủy ban điều hành y khoa của Bệnh viện khu vực Fountain Valley.

.

Ủy ban đã đình chỉ các đặc quyền lâm sàng của Nguyen trong khi chờ nộp báo cáo đánh giá tâm thần. Hội đồng y khoa cũng đã thu thập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân và bệnh viện như một phần của cuộc điều tra, ngoài các lời khai của nhân chứng từ những người làm việc với Nguyen.

.

Theo hội đồng, khiếu nại nêu chi tiết ba trường hợp bệnh nhân đại diện cho "những sai lệch cực độ so với tiêu chuẩn chăm sóc".

.

Một trường hợp liên quan đến một phụ nữ 58 tuổi có tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường và suy giáp (hypothyroidism) đã chết sau một cơn đột quỵ vào tháng 5 năm 2021. Theo khiếu nại, Nguyen đã chỉ ra trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân rằng cơn đột quỵ là phản ứng bất lợi với vaccine Moderna COVID-19. Ông đã liệt kê nguyên nhân tử vong là suy hô hấp và suy đa cơ quan do vaccine "mà không có bất kỳ bằng chứng hoặc thông tin khách quan nào", khiếu nại cho biết.

.

Một trường hợp khác liên quan đến một phụ nữ 67 tuổi nhập viện vào tháng 2 năm 2021 vì viêm phổi do COVID và một lần nữa vì COVID vào tháng 7 năm 2021. Trong chuyến thăm vào tháng 7, Nguyen đã mô tả chẩn đoán của mình là một phản ứng bất lợi có thể xảy ra đối với vaccine Pfizer mà bà đã tiêm 2 tháng trước đó. Ông đã kê đơn thuốc ivermectin và hydroxychloroquine cho bà, loại thuốc sau đã được cấp phép tạm thời như một phương pháp điều trị COVID-19 vào năm 2020, nhưng không phải vào thời điểm bà nhập viện.

.

Một bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm đã khuyến cáo bệnh nhân ngừng dùng hydroxychloroquine và ivermectin. Nguyen đã ghi lại rằng ông thực sự đã kê đơn thuốc hydroxychloroquine cho bệnh viêm khớp dạng thấp của bà, mặc dù không tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa thấp khớp và với liều cao gấp đôi liều tối đa thông thường cho chỉ định đó. Nguyen đã khuyên bệnh nhân, người được coi là có nguy cơ cao, tránh tiêm mũi tăng cường COVID-19.

.

Bệnh nhân thứ ba là một người đàn ông 66 tuổi nhập viện vào tháng 7 năm 2021 vì viêm phổi, ho ra máu và suy nhược giống cúm; bệnh nhân có tiền sử hút thuốc, tiểu đường và tăng lipid máu. Nguyen mô tả tình trạng của bệnh nhân là "phản ứng tự miễn dịch có thể xảy ra với vaccine COVID" và khuyên bệnh nhân "tránh tiêm vaccine COVID thêm nữa". Bệnh nhân cũng đã gặp các bác sĩ chuyên khoa phổi, những người có hồ sơ không đề cập đến vaccine COVID-19.

.

UCI Health, công ty đã mua lại một mạng lưới bệnh viện bao gồm Bệnh viện khu vực Fountain Valley trong năm nay, đã viết trong email gửi cho MedPage Today rằng "Bác sĩ Tam Ky Nguyen trước kia và bây giờ không phải là nhân viên của UCI Health".

.

"Là một bác sĩ cộng đồng hành nghề tư, Bác sĩ Nguyen không có quyền hành nghề hoặc khám bệnh nhân tại UCI Health–Fountain Valley", email tiếp tục. "UCI Health không bình luận gì về những cáo buộc mà quý vị mô tả, vì chúng xảy ra trước ngày 27 tháng 3/2024".

.

MedPage Today không thể liên lạc với BS Nguyen qua điện thoại. Hiện tại, ông dường như đang làm việc tại phòng khám nội khoa CT Clinic của mình tại Garden Grove. Khi liên lạc qua điện thoại, một người trả lời cho biết BS Nguyen không có mặt vì phòng khám đóng cửa vào thứ Năm.

.

Hồ sơ của BS Nguyen sẽ được đưa ra trước thẩm phán hành chính để xét xử nhằm xác định hành động kỷ luật. Cho đến lúc đó, theo thông tin chi tiết về giấy phép của Nguyen trên trang web của Bộ Tiêu dùng California, "Được phép hành nghề trừ khi có quy định khác".

.

⦿ ---- RFA: Bảy doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ gần 24 ngàn tỷ trong năm 2023. Theo Đài Á Châu Tự Do. Có bảy doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam trong năm 2023 thua lỗ gần 24 ngàn tỷ đồng; trong số này có công ty với dấu hiệu mất an toàn về tài chính. Bộ Tài chính Việt Nam nêu số liệu vừa nêu trong báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 đối với các doanh nghiệp Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ. Danh sách 7 doanh nghiệp trong diện này gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (TNHH) Thiết bị giáo dục nghề nghiệp, Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long, Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp, Công ty TNHH MTV Hà Thành, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính Việt Nam, tổng số lỗ lũy kế đến hết năm 2023 là 53.400 tỷ đồng.

.

⦿ ---- TIN VN. Kiều hối về TP.HCM trong 9 tháng đạt gần 5,5 tỉ USD, còn tăng cao cuối năm. Theo Thanh Niên. Lượng kiều hối về TP.HCM đạt gần 5,5 tỉ USD và dự kiến sẽ còn tăng cao trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Ngày 11.10, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai Đề án chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM từ nay đến năm 2030. Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, nhấn mạnh kiều hối là một nguồn lực nội tại quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và cả nước. TP.HCM là địa phương thu hút lượng kiều hối lớn nhất cả nước, chiếm từ 38 - 53% tổng lượng kiều hối về Việt Nam mỗi năm.

.

⦿ ---- HỎI 1: Lương tối thiểu 20 USD/giờ cho nhân viên thức ăn nhanh tại California không làm mất việc?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Lao động và Việc làm (Institute for Research on Labor and Employment) của Đại học California Berkeley phát hiện ra rằng luật của tiểu bang California tăng mức lương tối thiểu cho nhân viên thức ăn nhanh không dẫn đến tình trạng mất việc làm hoặc tăng giá lớn.

.

AB 1228 có hiệu lực tại Golden State vào ngày 1 tháng 4, thiết lập mức lương tối thiểu là 20 đô la một giờ cho những người làm việc tại các nhà hàng thức ăn nhanh có ít hơn 60 địa điểm trên toàn quốc và các nhà hàng nằm trong sân bay, sân vận động và trung tâm hội nghị. Luật này cũng mang lại cho nhân viên sự bảo vệ mạnh mẽ hơn và khả năng thương lượng như một ngành.

"Chúng tôi thấy rằng tiêu chuẩn tiền lương theo ngành đã tăng mức lương trung bình của những nhân viên thức ăn nhanh không phải quản lý lên gần 18 phần trăm, một mức tăng đáng kể khi so sánh với các chính sách tiền lương tối thiểu trước đây", nghiên cứu được công bố vào ngày 30 tháng 9 cho biết. "Tuy nhiên, chính sách này không ảnh hưởng xấu đến việc làm".

Chi tiết:

https://www.usatoday.com/story/money/food/2024/10/09/california-fast-food-minimum-wage-jobs/75597730007/

.

⦿ ---- HỎI 2: Học sinh từng trải qua nạn phân biệt chủng tộc cho biết sức khỏe tâm thần của các em cũng suy giảm?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Học sinh từng trải qua nạn phân biệt chủng tộc cho biết sức khỏe tâm thần của các em cũng suy giảm, một nghiên cứu mới cho thấy. Vào năm 2023, gần một phần ba học sinh trung học trên khắp Hoa Kỳ cho biết các em đã từng trải qua nạn phân biệt chủng tộc ở trường, mà các nhà nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã công bố những phát hiện này định nghĩa là sự đối xử bất công do chủng tộc hoặc dân tộc của một người. Học sinh da màu cho biết các em đã có nhiều trải nghiệm phân biệt chủng tộc gấp hai đến ba lần so với học sinh da trắng cho biết các em đã từng trải qua.

.

Những trải nghiệm này khiến học sinh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần hơn và có nguy cơ tự tử và sử dụng chất gây nghiện cao hơn so với những học sinh chưa từng gặp phải. Những phát hiện này làm gia tăng mối lo ngại trong số các chuyên gia và quan chức về cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều học sinh không phải người da trắng ở Hoa Kỳ.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/news/1-3-u-students-experience-171406642.html

.

.