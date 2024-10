Phó Tổng thống Harris tới Georgia, nói về các hành động của Liên bang hỗ trợ các nỗ lực ứng phó và phục hồi khẩn cấp tại Georgia và các tiểu bang khác sau cơn bão Helene.

.

- RFA: Việt Nam bác bỏ khuyến nghị "chấm dứt trả thù người hợp tác với LHQ".

- TIN VN. Nhà sư Thích Chân Quang khiếu nại quyết định cưỡng chế công trình trái phép ở chùa.

- Cựu cố vấn Bạch Ốc Susan Rice kêu gọi bầu cho Harris vì Trump là "kẻ vuốt ve" Putin và Trump là "con khỉ đầu hàng"

- Cựu TT Obama tuần sau đi vận động cho bà Harris

- Elon Musk sẽ bên cạnh Trump vận động ở Butler, Pennsylvania, vào ngày mai thứ Bảy

- Thư Ngỏ mang chữ ký 99 chuyên viên y tế người Mỹ đã tình nguyện ở Gaza trong năm qua gửi TT Biden và PTT Harris: cuộc chiến Gaza đã làm 118.908 người chết chứ không phải hơn 40 ngàn, vì Bộ Y Tế Gaza chỉ đếm xác đưa vào bệnh viện, không đếm dưới gạch vụn. Mọi người ở Gaza đều bị bệnh, bị thương hoặc cả hai.

- Mark Cuban và nhiều doanh nhân ra mắt “Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp vì Harris”: bà Harris sẽ trở thành một tổng thống tuyệt vời với chính sách kinh tế cơ hội, Trump là kẻ khùng khi phạt hãng Mỹ có xưởng ở Mexico.

- Công đoàn Arizona Teamsters tuyên bố ủng hộ Harris

- Tim Walz gặp cử tri Hồi giáo: "Trái tim chúng tôi tan vỡ. Cuộc chiến phải kết thúc, nỗi đau khổ ở Gaza phải chấm dứt và người dân Palestine cần tự do và tự quyết". Walz nhắc: Trump từng cấm người Hồi giáo vào Mỹ.

- Công đoàn đại diện cho 45.000 công nhân bốc xếp thỏa thuận hoãn đình công cho đến ngày 15 tháng 1/2025

- Biện Lý quận Fulton Fani Willis xin Tòa Tối cao Hoa Kỳ bác yêu cầu của cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đòi chuyển vụ án lật ngược bầu cử ở tiểu bang Georgia lên tòa liên bang.

- Cựu Dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney cùng đi vận động bên bà Harris kêu gọi: Cộng Hòa chân chính bây giờ là phải bỏ phiếu cho bà Harris

- Trump nói ở Michigan rằng Trump "ghét" việc trả lương làm thêm giờ, và thà là thuê thêm thợ khác để tránh phải trả lương làm thêm giờ.

- Nhiều chuyên gia nghi ngờ vụ đình công ở các hải cảng là để bí mật giúp Trump thắng cử

- Ra mắt hội Giffords Gun Owners for Harris Walz (Hội Những Người Có Súng ủng hộ Harris và Walz)

- Hiệp hội lính cứu hỏa quốc tế IAFF nói không ủng hộ cả Harris và Trump vì nội bộ chia đôi

- Thẩm phán Chutkan cho Trump hoãn thời hạn trả lời bản tóm tắt miễn truy tố của Công tố Đặc biệt Jack Smith tới ngày 5 tháng 12 (sau bầu cử 1 tháng)

- Nhạc sĩ Bruce Springsteen tuyên bố ủng hộ bà Harris vì Trump là "ứng cử viên tổng thống nguy hiểm nhất trong đời tôi"

- Trump tuyên bố vô căn cứ ngành sản xuất xe hơi ở Michigan sẽ bị xóa sổ nếu Trump thất cử kỳ này (thực tế, Biden trong 3 năm đã giúp tạo thêm 424.700 việc làm ngành xe hơi Mỹ, tăng 10,2% công nhân xe hơi)

- Tina Peters (viên chức Colorado) bị kết án 9 năm tù vì xâm phạm dữ liệu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 vì tin là Trump bị gian lận

- Cô Alina Habba (luật sư của Trump) la hoảng: sắp bị lôi ra tòa vì nhiều đơn kiện từ Công tố đặt biệt Smith về chuyện giúp Trump lật ngược kết quả bầu cử 2020

- CIA lên mạng xã hội, gửi thông điệp tiếng Hoa, tiếng Ba Tư và tiếng Hàn, tuyển mật báo viên từ các nước TQ, Iran và Bắc Hàn

- Xe taxi robot đang tới gần: hãng xe tự lái Waymo LLC (của Google) và Hyundai Motor hợp tác, sẽ mở xưởng ở Georgia

- TT Biden ca ngợi số liệu việc làm tăng trong tháng 9

- Liên Âu: sẽ áp thuế đối với xe điện chạy bằng pin (BEV) của TQ có thể lên tới 35%. TQ dọa áp thuế trả thù. TQ: phản đối Liên Âu áp thuế đối với xe điện TQ

- Thủ tướng Nhật Ishiba: hôm nay là Ukraine bị xâm lượng, ngày mai có thể là Đông Á.

- Ca nhạc sĩ Taylor Swift tặng từ thiện cho khoảng 1.400 ngân hàng thực phẩm ở Anh quốc

- Israel: máy bay đã phá hủy một đường hầm dài 3,5 km nối Syria và Lebanon

- Bộ trưởng Quốc phòng Israel: sẽ có "nhiều điều bất ngờ hơn" dành cho Hezbollah.

- Gaza: Israel giết 99 người Palestine ở Gaza trong vòng 24 giờ qua. Chết kể từ ngày 7/0/2023 là 41.788 người, bị thương lên 96.794.

- Israel: đã hạ sát Muhammad Yousef Anisi, chỉ huy bộ phận tên lửa dẫn đường chính xác của Hezbollah

- Hezbollah: đã giết 17 sĩ quan và binh lính Israel xâm nhập vào Lebanon để bộ chiến

- Phái đoàn Iran tại LHQ: bất kỳ nước nào giúp Israel đều sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp" đối với Iran

- Mỹ: phá ổ tin tặc người Nga, tịch thu 41 tên miền internet. Microsoft Corp. cũng phá ổ tin tặc, tịch thu 66 tên miền

- YouTube: cho lên video ngắn giống TikTok từ 60 giây lên 3 phút.

- Chuyến bay của Ryanair từ Brindisi, Ý đến Turin mới cất cánh thì động cơ bốc cháy, di tản khẩn cấp 184 hành khách

- Dân Mỹ lo sợ thiếu hàng vì đình công, Hội bán lẻ trấn an

- Tòa án: Hãng cà rem Breyers Ice Cream sẽ bồi thường cho bạn...

- Nam California: Bạn có thể sẽ được bồi thường vì giá xăng đã bị bơm giá bất chính.

- California: Cảnh sát bắt 1 người, tịch thu gần 10.000 thẻ quà tặng bị đánh cắp từ hơn 250 cửa hàng khắp Nam California.

- HỎI 1: Nghiên cứu: 57% dân Mỹ ăn chế độ gây viêm, dễ bệnh tim, ung thư? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Giảm nhập viện nhờ vaccine cúm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-4/1/2024) ⦿ ---- Xe taxi robot đang tới gần bạn. Công ty con tự lái Waymo LLC của Google và Hyundai Motor Company đã công bố hôm thứ sáu rằng họ đã ký kết quan hệ đối tác nhiều năm về công nghệ lái xe tự động. Các công ty cho biết giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận sẽ bao gồm việc tích hợp công nghệ tự lái Waymo Driver của Waymo vào mẫu SUV IONIQ 5 chạy hoàn toàn bằng điện của hãng xe Hàn Quốc, mẫu xe này sẽ được bổ sung vào đội xe của dịch vụ gọi xe tự hành Waymo One trong tương lai.

.

Các xe được sản xuất cho đội xe này sẽ được sản xuất tại nhà máy mới của Hyndai ở Georgia, với đợt thử nghiệm ban đầu trên đường của những chiếc xe này sẽ bắt đầu vào cuối năm sau. "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Hyundai khi chúng tôi tiếp tục sứ mệnh trở thành tài xế đáng tin cậy nhất thế giới", Tekedra Mawakana, Tổng giám đốc điều hành Waymo tuyên bố. "Sự tập trung của Hyundai vào tính bền vững và lộ trình phát triển xe điện mạnh mẽ khiến họ trở thành đối tác tuyệt vời của chúng tôi khi chúng tôi mang dịch vụ hoàn toàn tự động của mình đến với nhiều người lái xe hơn ở nhiều nơi hơn", bà nói thêm.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ca ngợi số liệu bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 9 vào thứ sáu, mô tả chúng là "tin tốt" và nhấn mạnh rằng chính quyền của ông đã tạo ra thành công 16 triệu việc làm. "Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp và tiền lương tăng nhanh hơn giá cả. Dưới thời Chính quyền của tôi, tỷ lệ thất nghiệp đã ở mức thấp nhất trong 50 năm, kỷ lục 19 triệu doanh nghiệp mới đã được thành lập và lạm phát và lãi suất đang giảm", người đứng đầu Bạch Ốc đương nhiệm cho biết thêm.

.

Tuy nhiên, Biden lưu ý rằng vẫn còn nhiều việc phải làm "để giảm chi phí và mở rộng cơ hội". Trước đó trong ngày, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đã báo cáo rằng quốc gia này đã chứng kiến ​​254.000 việc làm mới được tạo ra vào tháng 9, vượt xa dự đoán của các nhà phân tích là 140.000.

.

⦿ ---- Ủy ban châu Âu cho biết đề xuất áp thuế đối với xe điện chạy bằng pin (BEV) của Trung Quốc nhập cảng đã nhận được sự ủng hộ cần thiết từ các quốc gia thành viên Liên Âu (EU) hôm thứ sáu. Có 10 quốc gia đã bỏ phiếu cho mức thuế quan này, có thể lên tới 35%, với năm phiếu chống và 12 phiếu trắng. Động thái này diễn ra sau khi một cuộc điều tra phát hiện ra rằng Trung Quốc trợ cấp không công bằng cho ngành công nghiệp của TQ.

.

Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc và đe dọa sẽ áp thuế riêng đối với các ngành sữa, rượu mạnh, thịt heo và xe hơi của châu Âu. Mức thuế mới sẽ được thêm vào mức thuế 10% hiện tại. "Song song với đó, EU và Trung Quốc tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một giải pháp thay thế phải hoàn toàn tương thích với WTO, đủ để giải quyết tình trạng trợ cấp gây tổn hại do cuộc điều tra của Ủy ban xác lập, có thể giám sát và thực thi được", Ủy ban cho biết.

.

⦿ ---- Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu rằng Trung Quốc "kiên quyết phản đối" quyết định áp thuế đối với xe điện Trung Quốc của Liên minh châu Âu (EU), mặc dù họ lưu ý đến ý chí chính trị của EU trong việc tiếp tục giải quyết vấn đề thông qua đàm phán. Họ cũng cáo buộc EU sử dụng các biện pháp bảo hộ "vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới và phá vỡ trật tự thương mại quốc tế thông thường".

.

Bộ lưu ý rằng Bắc Kinh đã lắng nghe những lo ngại của EU trong các cuộc đàm phán trước đây và thể hiện "thái độ cởi mở, hợp tác và linh hoạt tối đa". Họ nói thêm rằng Trung Quốc hy vọng EU sẽ "nhận ra rằng việc áp thuế sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào, mà chỉ làm lung lay và cản trở lòng tin và quyết tâm của các công ty Trung Quốc trong đầu tư và hợp tác tại châu Âu".

.

⦿ ---- Hôm nay Ukraine, ngày mai có thể là Đông Á: Thủ tướng mới của Nhật Bản Shigeru Ishiba đã cảnh báo hôm thứ sáu rằng vùng Đông Á có thể phải đối mặt với một cuộc xung đột tương tự như cuộc chiến ở Ukraine. "Ukraine ngày nay có thể là Đông Á ngày mai", Ishiba nói với các nhà lập pháp. "Kết hợp với tình hình ở Trung Đông, cộng đồng quốc tế đang ngày càng chia rẽ và đối đầu", ông nhấn mạnh.

.

Ishiba nói thêm rằng Tokyo nên hợp tác với "các quốc gia có cùng chí hướng" để thúc đẩy liên minh với Hoa Kỳ và "theo đuổi chính sách an ninh khu vực cân bằng giữa ngoại giao và sức mạnh quân sự". Sau khi Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi công bố gói kích thích kinh tế mới, thủ tướng Nhật Bản cũng nhấn mạnh rằng việc đánh bại lạm phát sẽ là "ưu tiên kinh tế hàng đầu" của chính phủ ông.

.

⦿ ---- Ca nhạc sĩ Taylor Swift từ lâu đã được ca ngợi vì tạo ra tác động đến nền kinh tế địa phương, nhưng cô cũng đã giúp đỡ các địa phương theo những cách trực tiếp hơn. Báo The Independent đưa tin rằng ngôi sao nhạc pop 34 tuổi đã quyên góp "bất ngờ" cho khoảng 1.400 ngân hàng thực phẩm từ thiện do Trussell Trust điều hành, một tổ chức từ thiện chống đói nghèo của Vương quốc Anh, cũng như cho các nhóm cộng đồng tại các thành phố Vương quốc Anh nơi Swift dừng chân trong chuyến lưu diễn Eras của cô. "Chúng tôi không mong đợi điều đó, nhưng rõ ràng là chúng tôi thực sự vui mừng khi biết được", đại diện của Trussell, Sophie Carre, nói về "khoản quyên góp hào phóng" của Swift với số tiền không được tiết lộ.

.

Carre nói thêm rằng sự tham gia của Swift trong việc giúp chống lại nạn đói và nghèo, mà Carre cho biết đã có "tác động toàn quốc", có thể giúp thúc đẩy những người khác cũng hành động. "Điều đó thực sự tạo ra sự khác biệt và hy vọng nó sẽ khuyến khích những người khác ủng hộ chúng tôi nếu họ có thể và đóng góp một phần", cô lưu ý. Vào mùa hè, AP tự hỏi liệu Swift có tạo ra "một kỷ nguyên mới cho các khoản quyên góp cho ngân hàng thực phẩm" hay không, lưu ý rằng kể từ tháng 3, nữ ca sĩ đã quyên góp "tương đương với hàng trăm nghìn bữa ăn".

.

Rachel Biggs, CEO của Cardiff Foodbank, đã ca ngợi Swift vì khoản quyên góp gần đây nhất của cô trong một tuyên bố. "Chúng tôi vô cùng biết ơn Taylor Swift không chỉ vì khoản quyên góp hào phóng của cô ấy mà còn vì đã làm sáng tỏ vấn đề đói nghèo toàn cầu và nhu cầu hỗ trợ các ngân hàng thực phẩm địa phương", tuyên bố lưu ý, theo Tạp chí People. "Những cử chỉ tử tế không bao giờ lỗi thời", Trussell viết vào thứ năm trên phương tiện truyền thông xã hội.

.

⦿ ---- Cựu Tổng Thống Barack Obama đang thực hiện lời hứa sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Kamala Harris giành chiến thắng vào tháng 11 và đang bắt đầu một "cuộc tấn công" vào các tiểu bang dao động trong những tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử, theo lời một quan chức chiến dịch cấp cao nói với Politico. Chính khách kỳ cựu của đảng Dân chủ sẽ vận động cho phó tổng thống tại khu vực Pittsburgh vào thứ năm tuần sau và sau đó có kế hoạch đi khắp đất nước để thăm các tiểu bang chiến trường, theo quan chức này cho biết.

.

Động thái này không có gì ngạc nhiên sau khi cựu tổng thống ủng hộ Harris chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua. "Khi là tổng thống, bà Harris sẽ không chỉ chiều chuộng những người ủng hộ mình, trừng phạt những người từ chối hôn nhẫn hoặc quỳ gối", ông Barack Obama đã nói trong bài phát biểu chính tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ hồi tháng 8 - một chỉ trích rõ ràng vào đối thủ của Harris, Donald Trump, người dường như quyết tâm bỏ tù bất kỳ ai không trung thành với Trump. "Bà Harris sẽ làm việc thay mặt cho mọi người Mỹ", Obama nói thêm. Các quan chức vẫn chưa nói liệu Harris cũng sẽ xuất hiện tại điểm dừng chân trong chiến dịch của ông Obama ở Pittsburgh hay không.

.

⦿ ---- Elon Musk sẽ có mặt tại thị trấn Butler, Pennsylvania, vào thứ Bảy 5/10/2024 để chứng kiến ​​Donald Trump trở về nơi Trump bị bắn. "Tôi sẽ ở đó để ủng hộ!", người giàu nhất thế giới, và là giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, đã viết hôm thứ Năm trên X, nơi ông gần đây đã phàn nàn về quá nhiều thủ tục hành chính, theo Newsweek. Cũng hôm thứ Năm, Musk đã viết, "Trump phải thắng, vì giải pháp thay thế là tiếp tục mở rộng chính phủ lớn áp bức, khiến tiến trình trở nên bất khả thi."

.

Musk tuyên bố cuộc bầu cử sắp tới "là sự tồn tại đối với cuộc sống như chúng ta biết" bởi vì "trừ khi có hành động nào đó được thực hiện về tình trạng quan liêu bóp nghẹt nước Mỹ, nếu không nhân loại sẽ không bao giờ vươn tới các vì sao" và "chỉ là vấn đề thời gian trước khi một thảm họa tự nhiên hoặc do con người gây ra hủy diệt sự sống trên Trái đất."

.

Musk cũng chụp mũ Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, "muốn hợp pháp hóa tất cả những người nhập cư bất hợp pháp, điều này sẽ biến tất cả các tiểu bang dao động thành màu xanh ngay lập tức và đảm bảo chế độ độc đảng vĩnh viễn ở Hoa Kỳ", trong khi Musk vẫn im lặng về hồ sơ của Công tố đặc biệt Jack Smith rằng Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, đã thực hiện các hành vi tội phạm hình sự để tiếp tục bám ghế Tiổng Thống mặc dù Trump đã thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

.

Đây sẽ là cuộc biểu tình đầu tiên của đảng Cộng hòa mà Musk sẽ tham dự, theo Newsweek. An ninh đã được tăng cường cho sự kiện này, diễn ra đúng một tháng trước Ngày bầu cử. Và lần này, lực lượng thực thi pháp luật sẽ được bố trí trên nóc tòa nhà mà kẻ ám sát Trump đã bắn, theo CBS News. Mật vụ dự kiến ​​sẽ có từ 15.000 đến 60.000 người tham dự.

.

⦿ ---- Một Thư Ngỏ mang chữ ký 99 chuyên viên y tế người Mỹ đã tình nguyện ở Gaza trong năm qua đã gửi đến Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris hôm thứ năm, trong đó nêu chi tiết về những nỗi kinh hoàng mà họ chứng kiến ​​và kêu gọi chấm dứt hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Israel. Các nhân viên y tế cho biết họ tin rằng số người chết thực sự ở Gaza cao hơn nhiều so với những gì Bộ Y tế Gaza báo cáo, ước tính là hơn 118.908 người đã chết.

.

"Bức thư này và phần phụ lục đưa ra bằng chứng xác thực rằng số người chết ở Gaza kể từ tháng 10 cao hơn nhiều so với những gì được hiểu ở Hoa Kỳ", bức thư viết. "Có khả năng số người chết trong cuộc xung đột này đã cao hơn 118.908 người, chiếm 5,4% dân số Gaza".

.

Những con số mới nhất từ ​​Bộ Y tế Gaza cho thấy số người Palestine bị Israel giết ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 là 41.788 người. Số liệu của bộ này chỉ tính những thi thể được đưa đến bệnh viện và nhà xác và không tính những người mất tích và được cho là đã chết dưới đống đổ nát.

.

Các nhân viên y tế Hoa Kỳ cho biết hầu như tất cả mọi người ở Gaza đều bị bệnh, bị thương hoặc cả hai. "Chỉ trừ một số ít trường hợp ngoại lệ, mọi người ở Gaza đều bị bệnh, bị thương hoặc cả hai. Điều này bao gồm mọi nhân viên cứu trợ quốc gia, mọi tình nguyện viên quốc tế và có lẽ là mọi con tin Israel: mọi đàn ông, phụ nữ và trẻ em", bức thư viết.

.

Họ nói rằng hầu như mọi trẻ em dưới năm tuổi mà họ gặp đều "bị ho và tiêu chảy phân lỏng". Tất cả những người ký vào bức thư đều nhìn thấy những vết thương ở trẻ em cho thấy chúng đang bị quân đội Israel nhắm mục tiêu một cách có chủ đích.

.

"Cụ thể, tất cả chúng tôi, những người làm việc trong phòng cấp cứu, phòng chăm sóc đặc biệt hoặc phòng phẫu thuật, đều điều trị cho trẻ em tiền vị thành niên bị bắn vào đầu hoặc ngực thường xuyên hoặc thậm chí là hàng ngày", bức thư viết. "Không thể nào việc xả súng vào trẻ em tràn lan như vậy trên khắp Gaza, kéo dài trong suốt cả năm lại là vô tình hoặc không được các nhà chức trách dân sự và quân sự cấp cao nhất của Israel biết đến".

.

Bác sĩ Mark Perlmutter, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và bàn tay, được trích dẫn trong bức thư nói rằng, "Gaza là lần đầu tiên tôi cầm não bộ của một đứa trẻ trên tay. Lần đầu tiên trong số nhiều lần".

.

Các nhân viên y tế cho biết trẻ sơ sinh đang tử vong do các điều kiện gây ra bởi cuộc bao vây và tấn công của Israel vào bệnh viện. Asma Taha, một y tá nhi khoa, cho biết, "Mỗi ngày, tôi đều chứng kiến ​​trẻ sơ sinh tử vong. Chúng được sinh ra khỏe mạnh. Mẹ của họ bị suy dinh dưỡng đến mức không thể cho con bú, và chúng tôi không có sữa công thức hoặc nước sạch để cho họ ăn, vì vậy họ chết đói.”

.

Các nhân viên y tế cho biết các đồng nghiệp người Palestine của họ đã bị quân Israel nhắm tới và bị bắt trong các cuộc đột kích của Israel vào các bệnh viện. "Nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đã bị Israel bắt trong các cuộc tấn công. Tất cả họ đều kể cho chúng tôi một phiên bản hơi khác của cùng một câu chuyện: khi bị giam cầm, họ hầu như không được cho ăn, liên tục bị ngược đãi về thể chất và tinh thần, và cuối cùng bị vứt trần truồng bên lề đường. Nhiều người nói với chúng tôi rằng họ đã phải chịu các cuộc hành quyết giả và các hình thức ngược đãi và tra tấn khác", bức thư viết.

.

Israel tuyên bố Hamas đã sử dụng các bệnh viện làm "trung tâm chỉ huy", nhưng bức thư cho biết không có người ký tên nào trên Thư Ngỏ này từng nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của hoạt động quân sự. "Nhóm 99 người ký tên vào bức thư này đã dành tổng cộng 254 tuần lễ bên trong các bệnh viện và phòng khám lớn nhất của Gaza. Chúng tôi muốn nói rõ ràng: không một lần nào trong số chúng tôi nhìn thấy bất kỳ hoạt động quân sự nào của người Palestine tại bất kỳ bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe nào khác của Gaza", theo bức thư viết.

.

Bức thư kết thúc bằng lời kêu gọi Biden và Harris chấm dứt sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến diệt chủng: “Mỗi ngày chúng ta tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Israel là một ngày phụ nữ bị bom đạn của chúng ta xé xác và trẻ em bị sát hại bởi đạn của chúng ta. Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris, chúng tôi kêu gọi hai vị: hãy chấm dứt sự điên khùng này ngay bây giờ!”

.

Đọc Thư Ngỏ ở đây:

https://www.gazahealthcareletters.org/usa-letter-oct-2-2024

.

.

⦿ ---- Cựu cố vấn Bạch Ốc Susan Rice chỉ trích cựu Tổng thống Trump về chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của Trump, gọi Trump là "kẻ vuốt ve xoa dịu" và ví ông như cựu Thủ tướng Anh Neville Chamberlain - người đã cố gắng vuốt ve xoa dịu nhà lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler. "Những nguyên tắc cơ bản của an ninh quốc gia, rằng nước Mỹ cần phải mạnh mẽ, rằng chúng ta cần sát cánh cùng các đồng minh, chúng ta cần bảo vệ các giá trị của mình, chúng ta phải có ý nghĩa trong lời nói", Rice nói trong một cuộc phỏng vấn với Lawrence O'Donnell của MSNBC vào thứ năm. "Đây là những điều rất cơ bản mà trước đây chưa bao giờ bị nghi ngờ nghiêm túc".

.

"Và rồi Donald Trump xuất hiện, người thực sự giống như Neville Chamberlain của đảng Cộng hòa", bà nói thêm. Rice cũng gọi Trump là "con khỉ đầu hàng" và ám chỉ đến lời lẽ của cựu tổng thống về Ukraine và cuộc chiến kéo dài gần ba năm với Nga.

.

Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có quá khứ đầy sóng gió, bao gồm một cuộc điện thoại dẫn đến cuộc luận tội đầu tiên của ông vào năm 2019. Trong sự cố này, cựu tổng thống đã gây sức ép buộc Zelensky mở cuộc điều tra về Tổng thống Biden và con trai ông là Hunter Biden để đổi lấy việc giải ngân khoảng 400 triệu đô la viện trợ quân sự.

.

"Ông Trump là người vuốt ve xoa dịu, ông Trump là một con khỉ đầu hàng, và đó là những gì chúng ta thấy trong cách tiếp cận của ông Trump đối với Ukraine", Rice nói. Trump, sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine vào tuần trước, đã ca ngợi mối quan hệ của ông với Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng ông ta có thể làm trung gian chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine "rất nhanh chóng" và điều đó sẽ có lợi cho cả hai bên.

.

Rice nói thêm rằng bà đã thấy Trump "gục ngã trước (Chủ tịch Trung Quốc) Tập Cận Bình và nhiều người khác". Trump ít cam kết hơn Biden trong việc giúp Đài Loan chống lại sự xâm lược quân sự tiềm tàng của Trung Quốc. Tuy nhiên, đầu năm nay, Trump và các cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của ông đã đe dọa sẽ ban hành các chính sách hung hăng hơn đối với Trung Quốc nếu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa được bầu vào tháng 11.

.

Trong cuộc phỏng vấn, Rice cũng nói về lá thư mà bà và hơn 700 nhà lãnh đạo an ninh quốc gia lưỡng đảng khác đã ký, ủng hộ Phó Tổng thống Harris, sau quyết định rút khỏi cuộc đua của Biden.

.

"Đó là lý do tại sao hơn 700 đảng viên Dân chủ, Cộng hòa và độc lập, những nhà lãnh đạo an ninh quốc gia cấp cao, đã cùng nhau phản đối Donald Trump và ủng hộ Kamala Harris", Rice nói thêm rằng phó tổng thống Harris có "khí chất" và "kinh nghiệm" để trở thành một tổng tư lệnh "hiệu quả".

.

⦿ ---- Mark Cuban, Reid Hoffman và những tên tuổi lớn khác trong giới kinh doanh đã tham gia chiến dịch của Phó Tổng thống Harris để ra mắt “Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp vì Harris” (Business Leaders for Harris). Nhóm này dự kiến ​​sẽ bao gồm những người sáng lập và giám đốc điều hành, cũng như những chủ doanh nghiệp nhỏ, những người sẽ đại diện cho Harris trong cộng đồng doanh nghiệp để khuyến khích những người khác ủng hộ nỗ lực chạy đua vào Bạch Ốc của bà.

.

Cuban, chủ sở hữu tỷ phú của Dallas Mavericks, và Hoffman, đồng sáng lập LinkedIn, đã tham gia buổi ra mắt cùng với đồng sáng lập Netflix Reed Hastings, cựu giám đốc điều hành Merck Ken Frazier, cựu giám đốc điều hành American Express Ken Chenault và giám đốc điều hành Box Aaron Levie.

.

Nhóm đã công bố lời chứng thực vào thứ sáu để chứng minh cho Harris. Họ cũng sẽ ra mắt một podcast mới, “Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp vì Harris”, để chia sẻ thông điệp của họ trước cuộc bầu cử, với tập đầu tiên có sự góp mặt của Cuban và Hastings.

.

“Tôi tin rằng bà Harris sẽ trở thành một tổng thống tuyệt vời của Hoa Kỳ. Bà Harris tin tưởng, như bà nói, vào một nền kinh tế cơ hội. Một điều sẽ mang lại lợi ích cho tất cả người Mỹ, một điều sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp lớn, trên thực tế sẽ thúc đẩy sự lãnh đạo cho hệ thống kinh tế Hoa Kỳ,” Chenault nói trong video của mình.

.

Cuban là một người chỉ trích thẳng thắn cựu Tổng thống Trump và gần đây đã chỉ trích cựu tổng thống Trump vì lời đe dọa mà ông Trump đưa ra đối với hãng John Deere. Trump cho biết ông sẽ đánh thuế nặng vào sản phẩm của công ty nếu công ty này chuyển một phần hoạt động sản xuất sang Mexico, điều mà Cuban gọi là "điên khùng". Ông cho biết Trump "thiếu hiểu biết trong kinh doanh".

.

⦿ ---- Công đoàn Arizona Teamsters đã tuyên bố ủng hộ Harris làm Tổng Thống, một sự thay đổi so với ban lãnh đạo toàn quốc của liên đoàn, những người đã từ chối ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào. Chiến dịch của Harris đã thông báo rằng Liên đoàn International Brotherhood of Teamsters Local Union 104, đại diện cho hơn 9.600 thành viên, đã ủng hộ Harris làm Tổng Thống và Walz làm phó tổng thống.

.

"Tháng 11 này, rủi ro rất cao. Chúng tôi cần một ban lãnh đạo mạnh mẽ sẽ ủng hộ lực lượng Lao động và đảm bảo chúng tôi giữ được vị trí của mình tại bàn đàm phán. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu các quan chức được bầu của mình chịu trách nhiệm, bảo vệ các thành viên của Teamster và gia đình của họ", liên đoàn địa phương cho biết.

.

⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống Tim Walz đã phát biểu trước một nhóm cử tri Hồi giáo Dân chủ vào tối thứ Năm khi chiến dịch của Harris đang nỗ lực thu hút một nhóm cử tri có nguy cơ bất mãn với số lượng lớn vì cách chính quyền Biden xử lý tình hình đang xấu đi ở Trung Đông.

.

Sự kiện trực tuyến do Emgage Action tổ chức, đơn vị đã ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris vào tuần trước, là động thái trực tiếp nhất từ ​​trước đến nay của bà hoặc Walz đối với các cử tri Hồi giáo và Ả Rập đang xung đột. Sự kiện này diễn ra trùng với thời điểm ra mắt một nhóm có tên gọi Người Mỹ gốc Ả Rập vì Harris-Walz, sau khi cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Harris gặp gỡ các nhà lãnh đạo cộng đồng người Ả Rập và Hồi giáo.

.

Riêng các quan chức chính quyền đã có một loạt cuộc họp tại Washington với các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Liban về việc sơ tán công dân Hoa Kỳ khỏi miền nam Liban, nơi có ít nhất một người Mỹ đã thiệt mạng trong tuần này trong chiến dịch quân sự của Israel tại đó.

.

Walz, thống đốc Minnesota, người được đánh giá cao trong số đông người Hồi giáo tại tiểu bang của mình, đã tuyên thệ rằng chính quyền Harris-Walz sẽ luôn có cánh cửa mở, ngay cả khi có bất đồng. "As-Salaam-Alaikum", Walz nói trong cuộc gọi, sử dụng lời chào bằng tiếng Ả Rập, trước khi ông chuyển sang cuộc chiến trong tâm trí của nhiều cử tri Ả Rập và Hồi giáo.

.

"Tôi biết nỗi đau của cộng đồng này rất sâu sắc. Trái tim chúng tôi tan vỡ", ông Walz nói về cuộc chiến của Israel ở Gaza và các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Lebanon. "Cuộc chiến này phải kết thúc, và phải kết thúc ngay bây giờ. Phó tổng thống Harris đang làm việc mỗi ngày để đảm bảo rằng, để đảm bảo Israel tự bảo vệ mình, các con tin về nhà, nỗi đau khổ ở Gaza sẽ chấm dứt ngay bây giờ và người dân Palestine nhận ra quyền được tôn trọng, tự do và quyền tự quyết".

.

Walz đã cảnh báo về cái gọi là lệnh cấm người Hồi giáo vào Mỹ của cựu Tổng thống Donald Trump và cam kết rằng chính quyền Harris-Walz sẽ chống lại nạn kỳ thị Hồi giáo và đưa ra "cam kết rằng người Hồi giáo sẽ tham gia vào chính quyền này và sát cánh cùng nhau phục vụ".

.

⦿ ---- Công đoàn đại diện cho 45.000 công nhân bốc xếp tại các cảng bờ biển phía Đông và bờ Vịnh của Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận hoãn cuộc đình công cho đến ngày 15 tháng 1/2025 để có thời gian đàm phán hợp đồng mới, theo một người được thông báo về vấn đề này cho biết.

.

Công đoàn, Hiệp hội công nhân bốc xếp quốc tế (International Longshoremen’s Association), sẽ tiếp tục làm việc ngay lập tức ít nhất cho đến tháng 1, người này cho biết, người này nói với điều kiện giấu tên vì thỏa thuận vẫn chưa được ký kết.

.

Thỏa thuận sẽ cho phép công đoàn và Liên minh Hàng hải Hoa Kỳ (U.S Maritime Alliance), đại diện cho các công ty vận chuyển và cảng, có thời gian để đàm phán hợp đồng mới có thời hạn sáu năm. Người này cũng cho biết cả hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc tăng lương, nhưng không có thông tin chi tiết.

.

Công đoàn đã đình công từ rạng sáng thứ Ba sau khi hợp đồng hết hạn do tranh chấp về tiền lương và tự động hóa các nhiệm vụ tại các cảng từ Maine đến Texas. Cuộc đình công diễn ra vào thời điểm cao điểm của mùa mua sắm lễ hội tại 36 cảng xử lý khoảng một nửa lượng hàng hóa từ các tàu ra vào Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Biện Lý quận Fulton Fani Willis đã thúc giục Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ yêu cầu của cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows về việc chuyển vụ án can thiệp bầu cử tiểu bang Georgia chống lại Meadows lên tòa án liên bang.

.

Trong một bản tóm tắt được đệ trình lên tòa án cấp cao hôm Thứ Năm, văn phòng của Willis cho rằng Meadows đã trình bày sai phán quyết của tòa kháng án về vấn đề này và nói rằng không có lý do gì mà vụ án không thể được đưa ra xét xử tại tòa án cấp tiểu bang.

.

Quyết định của tòa kháng án "đã phân tích một câu hỏi lần đầu tiên và Người thỉnh cầu đã cường điệu hóa tính cấp bách của vấn đề đồng thời bóp méo lý lẽ của Tòa kháng án liên bang trong nỗ lực tranh luận để được xem xét ngay lập tức", hồ sơ cho biết, đồng thời nói thêm rằng tòa án "nên từ chối xem xét" và giữ nguyên phán quyết.

.

Khi đệ trình lên tòa án cấp cao vào tháng 7, các luật sư của Meadows lập luận rằng, "Thật khó để tưởng tượng ra một vụ án mà nhu cầu về một diễn đàn liên bang lại cấp bách hơn một vụ án đòi hỏi phải giải quyết những câu hỏi mới lạ về nhiệm vụ và quyền hạn của một trong những văn phòng liên bang quan trọng nhất của Quốc gia".

.

⦿ ---- Cựu Dân biểu Liz Cheney, một đảng viên Cộng hòa, đã nhấn mạnh vào các thông tin bảo thủ của bà trong bài phát biểu mạnh mẽ ủng hộ Harris làm tổng thống tối nay — và tiếp tục tập trung vào các hành động của Trump dẫn đến vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021.

.

Cheney khẳng định rằng bà vẫn là "một người bảo thủ Ronald Reagan" tin vào chính phủ hạn chế. Cựu Dân Biểu này cũng nhấn mạnh giá trị của "lòng trung thành với Hiến pháp của chúng ta". Bà nói với đám đông Wisconsin: "Tôi là một người bảo thủ Ronald Reagan. Tôi tin vào chính phủ hạn chế, tôi tin vào thuế suất thấp, tôi tin vào quốc phòng mạnh mẽ và tôi tin rằng khu vực tư nhân là động lực tăng trưởng của nền kinh tế của chúng ta. Tôi tin rằng gia đình chứ không phải chính phủ là cấu trúc quan trọng nhất trong xã hội của chúng ta."

.

Bà cho biết bà chưa bao giờ bỏ phiếu cho một đảng viên Dân chủ nhưng sẽ "tự hào" bỏ phiếu cho Harris trong năm nay. Đám đông đáp lại bằng những tiếng hô vang "Cảm ơn, Liz".

.

⦿ ---- Trump đã nói trong một cuộc biểu tình ở Michigan rằng ông từng "ghét" việc trả lương làm thêm giờ, nhắc lại rằng ông sẽ cố gắng thuê những người lao động khác để tránh phải trả lương làm thêm giờ. "Tôi không nên nói với bạn điều này. Tôi sẽ ra ngoài và tìm những người khác và để họ làm việc theo giờ bình thường. Thật kinh khủng", Trump nói. "Tôi sẽ nói, 'Không, hãy tìm cho tôi 10 người khác, tôi không muốn phải trả lương thêm giờ rưỡi".

.

Chiến dịch của Harris đã chỉ trích những bình luận tương tự mà Trump đã đưa ra về việc ghét trả lương làm thêm giờ cho người lao động. "Đó chính xác là những gì ông Trump đã làm ở Bạch Ốc — cố gắng cướp tiền boa và tiền làm thêm giờ của hàng triệu người lao động — và chính xác là những gì ông Trump dự định làm trong nhiệm kỳ thứ hai", người phát ngôn của chiến dịch Harris, Sarafina Chitika cho biết vào cuối tháng trước. "Trump là một kẻ phá hoại, đơn giản và rõ ràng như vậy".

.

⦿ ---- Các nhà quan sát chính trị và chuyên gia đang lên tiếng báo động về cuộc đình công của công đoàn Hiệp hội công nhân bốc xếp quốc tế (International Longshoreman's Association), khiến công nhân bốc xếp phải tạm dừng công việc dỡ hàng tại các cảng dọc theo Bờ biển phía Đông và Bờ biển Vịnh — suy đoán liệu người đứng đầu công đoàn có đang cố gắng phá hoại kinh tế để phá hoại chính phủ Biden-Harris và để ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump hay không.

.

USMX, hiệp hội chủ chốt của các nhà tuyển dụng hàng hải, đã đề nghị ILA tăng lương lên tới 60 phần trăm trong các hợp đồng mới của họ. Tuy nhiên, ILA đang yêu cầu mức tăng lương thậm chí còn cao hơn, cũng như tiếp tục áp dụng mức phí cắt cổ để xử lý các container vận chuyển — một hoạt động tốn kém đến mức, theo nhà báo hàng hải John Konrad, các cảng của Hoa Kỳ thường vận chuyển hàng hóa trên đường bộ hàng trăm dặm với chi phí gấp mười lần cho người tiêu dùng thay vì vận chuyển container lên xà lan phụ với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ cho người tiêu dùng — cũng như lệnh cấm hoàn toàn mọi công nghệ mới để tự động hóa các cảng, mà các chuyên gia trong ngành đã cảnh báo có thể phá hủy khả năng cạnh tranh của ngành vận tải biển Hoa Kỳ.

Hình từ Sở Cảnh Sát Chino.

RFA: Việt Nam bác bỏ khuyến nghị "chấm dứt trả thù người hợp tác với LHQ"

Nhà sư Thích Chân Quang khiếu nại quyết định cưỡng chế công trình trái phép ở chùa

Bản chất cực đoan của các yêu cầu đã khiến các nhà quan sát suy đoán rằng toàn bộ sự việc có thể là một mưu đồ để Trump đắc cử. "Cuộc đình công này khiến đầu óc nổ tung", Will Bunch, chuyên gia viết bài cho tờ Philadelphia, đã viết, liên kết đến bài báo của tờ New York Post nêu bật khối tài sản khổng lồ của ông chủ ILA Harold Daggett, người đã đe dọa sẽ "làm tê liệt" nền kinh tế Hoa Kỳ nếu các yêu cầu của ông không được đáp ứng và đã hai lần bác bỏ cáo buộc từ Bộ Tư pháp rằng ông có quan hệ với Mafia. "Đây là tờ baáo NY Post nhiệt thành ủng hộ Trump (nhưng phản đối công đoàn) đang chính nghĩa chỉ trích ông chủ công đoàn ủng hộ Trump, người đang đóng cửa nền kinh tế để giúp Trump".Chuyên gia về chủ nghĩa độc đoán Ruth Ben-Ghiat cũng có những lo ngại tương tự như Bunch: "Việc phá hoại kinh tế nhằm tạo điều kiện cho công chúng nghĩ rằng nền dân chủ đang thất bại và chấp nhận việc loại bỏ bất hợp pháp một chính phủ tiến bộ đã là một phần trong sách lược của phe cánh hữu trong nhiều thập niên. Nó đã chuẩn bị cho công chúng chấp nhận một cuộc đảo chính ở Chile vào năm 1973".Không có bằng chứng nào cho thấy các yêu cầu về lao động của Daggett có mục đích tác động đến cuộc bầu cử tổng thống; ILA chưa xác nhận ứng cử viên nào cho chức tổng thống, mặc dù Daggett đã chụp ảnh với Trump ngay sau khi cựu tổng thống sống sót sau một vụ ám sát ở Pennsylvania.Hiện tại, cả Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, người có chính quyền theo đuổi mạnh mẽ các chính sách ủng hộ lao động, đều lên tiếng ủng hộ các yêu cầu liên tục của công nhân bến tàu ILA.⦿ ---- Ủy ban Giffords PAC, một tổ chức do cựu Dân biểu đảng Dân chủ Arizona Gabby Giffords thành lập đã công bố ra mắt Giffords Gun Owners for Harris Walz. Nhóm này cho biết họ có hơn 400 thành viên trên 45 tiểu bang và Washington, D.C.“Là một người sở hữu súng, tôi biết rằng việc ủng hộ Tu chính án thứ hai và các chính sách an toàn súng hợp lý luôn song hành với nhau, và nhiều người sở hữu súng cũng vậy. Đó là lý do tại sao chúng tôi ra mắt GIFFORDS Gun Owners for Harris-Walz,” Giffords cho biết trong một tuyên bố.“Bạo lực súng đạn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em và thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ — và nó đang ảnh hưởng đến cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ,” bà nói thêm. “Đó là lý do tại sao phần lớn chủ sở hữu súng ủng hộ các chính sách như kiểm tra lý lịch đối với tất cả các giao dịch mua bán súng.”Cựu nữ dân biểu này cho biết bà tin rằng liên danh Harris-Walz là liên danh duy nhất “ủng hộ việc sở hữu súng có trách nhiệm và đặt an toàn công cộng lên hàng đầu”, lưu ý rằng cả Harris và Walz đều là những chủ sở hữu súng “cam kết cứu mạng người”. Bà nói: “Chúng ta phải làm mọi cách có thể để đưa họ vào Bạch Ốc.”⦿ ---- Hiệp hội lính cứu hỏa quốc tế (International Association of Fire Fighters) hôm Thứ Năm đã thông báo rằng họ sẽ không ủng hộ ứng cử viên tổng thống nào cả. Chủ tịch IAFF Edward A. Kelly cho biết ban điều hành đã bỏ phiếu với tỷ lệ chênh lệch 1,2% để không ủng hộ Trump hoặc Harris."Trong năm qua, IAFF đã thực hiện các bước chưa từng có để lắng nghe quan điểm của các thành viên về các ứng cử viên và các vấn đề chính sách quan trọng nhất đối với họ", ông cho biết trong một tuyên bố. Harris và Trump đều đã phát biểu trước công đoàn tại hội nghị thường niên của công đoàn ở Boston vào tháng 8. Kelly cho biết công đoàn vẫn khuyến khích các thành viên lên tiếng trong cuộc bầu cử.⦿ ---- Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan hôm Thứ Năm đã chấp thuận một phần yêu cầu của Trump về việc Trump xin hoãn thời hạn trả lời bản tóm tắt miễn truy tố của Jack Smith, được đệ trình vào ngày hôm Thứ Tư.Bản phản hồi của Trump trong vụ truy tố ở tòa thủ đô Washington, nơi Trump bị truy tố tội cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, hiện phải nộp sau cuộc bầu cử, vào ngày 7 tháng 11 và có thể dài tới 180 trang. Lịch trình tóm tắt mới hiện sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 12, nghĩa là chúng ta sẽ không nhận được bất kỳ quyết định miễn truy tố nào từ Chutkan cho đến lúc đó.⦿ ---- Nhạc sĩ Bruce Springsteen đã tuyên bố ủng hộ bà Harris làm tổng thống trong một video trên Instagram, gọi Trump là "ứng cử viên tổng thống nguy hiểm nhất trong cuộc đời tôi". Springsteen nói trong video: "Sự khinh thường của ông ta đối với sự thiêng liêng của Hiến pháp, sự thiêng liêng của nền dân chủ, sự thiêng liêng của pháp quyền và sự thiêng liêng của việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình sẽ khiến ông ta không bao giờ đủ tư cách để trở thành tổng thống nữa. Ông ta không hiểu ý nghĩa của đất nước này, lịch sử của đất nước này hay ý nghĩa của việc trở thành người Mỹ thực thụ. Đến ngày 5 tháng 11, tôi sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris và Tim Walz".⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố vô căn cứ hôm thứ năm rằng ngành sản xuất xe hơi ở Michigan sẽ không còn tồn tại nữa nếu ông không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. "Nếu tôi không được bầu, các bạn sẽ không sản xuất thêm xe nào ở Michigan nữa. Tất cả sẽ được chuyển sang Trung Quốc", Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Saginaw, Michigan.Cựu tổng thống Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ áp dụng mức thuế cao đối với tất cả các nhà sản xuất xe cố gắng bán xe của họ được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ. Ông cho biết cách duy nhất để các công ty trong ngành xe có thể tránh được thuế quan là chuyển các nhà máy sản xuất của họ sang Hoa Kỳ.(Thực tế, Trump vu khống Biden. Chính Biden đã mời Phạm Nhật Vượng vào Mỹ mở xưởng làm xe VinFast, để tạo việc làm cho dân Mỹ. Tuy Vượng chưa thànhc ông nhưng đã bắt đầu xây xưởng. Báo The Hill loan tin Biden bơm tiền giúp xe Mỹ cạnh tranh hồi tháng 7/2024: "Chính quyền Biden phân bổ 1,7 tỷ đô la cho các công ty xe để thúc đẩy nỗ lực sản xuất xe, xe tải và xe máy điện của họ. Khoản tiền này, sẽ chi trả cho 11 dự án, dự kiến sẽ giúp các công ty chuyển đổi cơ sở của họ sang sản xuất xe điện (EV) hoặc giúp họ mở rộng hoạt động sản xuất EV hiện có."Thống kê Politifact: Trong 3 năm đầu chính phủ Biden, ngành xe hơi đã tạo ra thêm 424.700 việc làm dưới thời Biden, tức là tăng 10,2% kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống. Xem:/)⦿ ---- Một nhân viên văn phòng quận Colorado đã bị kết án 9 năm tù hôm thứ năm sau khi chỉ đạo một âm mưu vi phạm dữ liệu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Thẩm phán quận Matthew Barrett đã tranh cãi với cựu nhân viên văn phòng quận Mesa Tina Peters trong phiên tòa tuyên án vì cô tiếp tục đưa ra những tuyên bố không có căn cứ về máy bỏ phiếu gian lận và cho biết cô đã không coi trọng công việc của mình.Ông cũng cho biết ông tin rằng cô sẽ làm lại những việc mà cô đã bị kết tội. "Tôi tin rằng cô sẽ làm lại tất cả nếu cô có thể. Cô ngang ngược như bất kỳ bị cáo nào mà tòa án này từng thấy", Barrett nói với cô, theo The Associated Press. "Cô không phải là anh hùng. Cô đã lạm dụng chức vụ của mình và cô là một kẻ lừa đảo".Một bồi thẩm đoàn đã kết luận Peters phạm bốn trọng tội sau một phiên tòa hình sự kéo dài. Cô đã được xóa ba tội danh nhẹ hơn. Các công tố viên cáo buộc Peters đã đánh cắp thẻ an ninh của một nhân viên quận để giúp một người đàn ông có liên quan đến Giám đốc điều hành MyPillow Mike Lindell truy cập vào hệ thống bỏ phiếu của quận để hỗ trợ cho các âm mưu sai trái của Lindell về tính hợp lệ của kết quả bầu cử năm 2020.Vào thời điểm đó và kể từ đó, Lindell đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng máy bỏ phiếu đã bị thao túng để ngăn Tổng thống Trump khi đó tái đắc cử. Tại phiên tòa, các công tố viên cho biết Peters, một đảng viên Cộng hòa, đang tìm kiếm sự nổi tiếng và trở nên "ám ảnh" vào các vấn đề bỏ phiếu sau khi dính líu đến những người đặt câu hỏi về tính chính xác của kết quả bầu cử tổng thống.⦿ ---- Luật sư của Trump, cô Alina Habba, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm rằng cô dự kiến sẽ phải đối mặt với "một loạt vụ kiện tụng" khi chỉ còn chưa đầy 35 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống. Habba đưa ra những nhận xét này trong bối cảnh bình luận về hồ sơ dài 165 trang của cố vấn đặc biệt Jack Smith được tòa án liên bang Washington, D.C. công bố hôm thứ Tư. Chiến dịch tranh cử của Trump đã lập luận rằng việc truy tố Smith về hành động của Trump vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 là hành động chính trị.Trong cuộc phỏng vấn với Jesse Watters của Fox News, Habba gọi hành động của Bộ Tư pháp là hành động tuyệt vọng. "Bộ Tư pháp đã tiếp tay, và chúng tôi đã nói điều này nhiều lần, nhưng người Mỹ hãy chú ý: Chúng ta còn hơn 30 ngày nữa là đến cuộc bầu cử. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một loạt tin tức giả mạo. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một loạt vụ kiện tụng", Habba nói với Watters. "Chúng ta phải hiểu một điều: Đây được gọi là sự tuyệt vọng", Habba nói thêm.Hồ sơ dài 165 trang được công bố hôm thứ Tư đã tiết lộ những chi tiết mới về nỗ lực của Trump nhằm tác động đến các quan chức bầu cử ở các tiểu bang dao động quan trọng để lật ngược kết quả bầu cử của tiểu bang đó theo hướng có lợi cho Trump.Hồ sơ đã vạch ra con đường cho vụ kiện can thiệp bầu cử của Smith chống lại Trump sau khi Tòa án Tối cao xác định rằng các cựu tổng thống vẫn được miễn truy tố khi thực hiện các quyền hiến định cốt lõi và được cho là miễn truy tố đối với tất cả các hành vi chính thức khác.Trump đã nhiều lần chỉ trích vụ Smith truy tố và lập luận rằng ông là nạn nhân chính trị, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Biden hoặc Phó Tổng thống Harris có liên quan đến những nỗ lực của Smith.⦿ ---- CIA cho biết họ đã thành công trong việc tuyển dụng những mật báo viên người Nga cung cấp thông tin cho CIA sau khi Nga xâm lược Ukraine. Bây giờ, "chúng tôi muốn đảm bảo rằng những cá nhân ở các chế độ độc tài khác biết rằng chúng tôi đang mở cửa kinh doanh", một đại diện cho biết hôm thứ Tư khi cơ quan này đưa ra lời kêu gọi những người cung cấp thông tin ở Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn, những chính phủ mà các chính phủ này tỏ ra khó xâm nhập. CIA đã đăng các thông điệp bằng tiếng Quan Thoại, tiếng Ba Tư và tiếng Hàn trên nhiều kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram và X) và Dark Web, hướng dẫn những bên quan tâm liên hệ với cơ quan này một cách an toàn—ví dụ, sử dụng mạng riêng ảo hoặc trình duyệt web ẩn danh Tor—theo BBC và Reuters."Tôi không thể nhớ bất kỳ nỗ lực tuyển dụng nào như thế này, sử dụng YouTube hoặc phương tiện truyền thông xã hội theo cách này, ít nhất là bằng tiếng Hàn", Mason Richey, giáo sư chính trị tại Đại học Nghiên cứu Nước ngoài Hankuk ở Seoul, nói với BBC. Vì "hầu hết người dân Bắc Hàn không có quyền truy cập internet", Richey cho rằng Hoa Kỳ đang nhắm mục tiêu vào những thương nhân vượt biên giới với Trung Quốc. Đối với quốc gia đó, "có rất nhiều người có quyền truy cập thông tin và bất mãn với chế độ Tập Cận Bình ở Trung Quốc", Phó giám đốc CIA David Cohen nói với Bloomberg. CIA muốn họ "hiểu rằng có một con đường để giúp đất nước của họ bằng cách hợp tác với chúng tôi".Bloomberg đưa tin "Hoa Kỳ đã phải vật lộn để có được cái nhìn sâu sắc về hoạt động của chính phủ Trung Quốc" khi Chủ tịch Tập Cận Bình củng cố quyền lực và làm im tiếng những người bất đồng chính kiến. Năm 2017, tờ New York Times đưa tin Bắc Kinh đã xâm nhập các hoạt động gián điệp của CIA, đã giết hoặc giam giữ ít nhất 18 nguồn tin của CIA trong hai năm.Một video bằng tiếng Quan Thoại của CIA kêu gọi những người cung cấp thông tin, được chia sẻ hôm thứ Tư 2/10/2024 trên YouTube, đã cẩn thận lưu ý rằng "sự an toàn và hạnh phúc của bạn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi", theo Reuters. Đáp lại, một đại diện của đại sứ quán Trung Quốc cho biết Hoa Kỳ đang tiến hành một chiến dịch thông tin sai lệch. "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây chia rẽ giữa người dân Trung Quốc và [Đảng Cộng sản Trung Quốc] hoặc làm suy yếu mối quan hệ chặt chẽ của họ chắc chắn sẽ thất bại", đại diện này cho biết.⦿ ---- Quân đội Israel cho biết hôm thứ Sáu rằng máy bay chiến đấu đã phá hủy một đường hầm dài 3,5 km nối Syria và Lebanon, mà quân đội tin rằng Hezbollah đã sử dụng để vận chuyển lậu vũ khí của Iran. Quân đội cho biết thêm rằng họ không chỉ phá hủy đường hầm mà còn phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng trong khu vực lân cận.Báo cáo cho biết thêm rằng đường hầm này được Đơn vị 2200 của Hezbollah sử dụng, một cơ quan phụ trách cung cấp vũ khí từ Iran. Chiến dịch này được thực hiện qua đêm cùng với một nhiệm vụ khác là phá hủy một "cơ sở hạ tầng" tại cửa khẩu biên giới Masnaa Birder giữa Syria và Lebanon.⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết hôm thứ Sáu rằng đất nước ông có "nhiều điều bất ngờ hơn" dành cho Hezbollah. Sau khi Israel giết chết thủ lĩnh Hassan Nasrallah của nhóm Hezbollah vào tuần trước và người đứng đầu bộ phận truyền thông Mohammad Rashid Sakafi, Gallant tuyên bố Hezbollah đang phải chịu "những đòn rất nghiêm trọng" và nói thêm rằng một số "điều bất ngờ" mà họ chuẩn bị cho Hezbollah đã được thực hiện và những điều bất ngờ khác vẫn chưa đến.Ông nói thêm rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tiến hành một chiến dịch tại một số ngôi làng vào hôm nay, Thứ Sáu, và nhấn mạnh rằng những hành động như vậy "sẽ tiếp tục ở bất cứ nơi nào cần thiết để phá hủy mọi cơ sở hạ tầng mà Hezbollah đã lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công".Rạng sáng Thứ Sáu, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chỉ trích Israel vì đã giết Nasrallah và cảnh báo rằng, sau khi tấn công Israel vào tuần này, đất nước Iran của ông sẽ sẵn sàng thực hiện thêm các cuộc tấn công vào Israel nếu cần thiết để tự vệ trước "chế độ chuyên chế tối thượng".⦿ ---- Bộ Y tế Gaza cho biết cuối ngày thứ Năm rằng lực lượng Israel đã giết chết 99 người Palestine ở Gaza trong vòng 24 giờ trước đó, nâng tổng số người chết kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 lên 41.788. Trong 24 giờ qua, có thêm 169 người Palestine bị thương, nâng tổng số người bị thương lên 96.794. Số liệu của bộ này chỉ tính đến những người Palestine đã chết và bị thương đã được đưa đến bệnh viện và nhà xác. "Vẫn còn một số nạn nhân dưới đống đổ nát và trên đường phố, và các đội cứu thương và phòng vệ dân sự không thể tiếp cận được họ", bộ này viết trên Telegram.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã báo cáo vào thứ năm rằng Muhammad Yousef Anisi, một thành viên cấp cao của bộ phận tên lửa dẫn đường chính xác của Hezbollah, đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Israel tại Beirut vào đầu tuần này."Anisi là một trong những thủ lĩnh của chiến dịch PGM của Hezbollah tại Lebanon và là nguồn kiến thức quan trọng với nhiều khả năng công nghệ trong lĩnh vực sản xuất vũ khí", quân đội cho biết thêm. Ngoài ra, quân đội Israel tiết lộ rằng tổng cộng có 230 quả đạn được bắn từ Lebanon vào lãnh thổ Israel trong suốt cả ngày.⦿ ---- Hezbollah tuyên bố hôm thứ Năm rằng họ chịu trách nhiệm giết chết 17 sĩ quan và binh lính Israel xâm nhập vào Lebanon kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ của họ. "Phòng điều hành kháng chiến Hồi giáo xác nhận, dựa trên các nguồn tin an ninh và thực địa đáng tin cậy của mình, rằng số thương vong trong số các sĩ quan và binh lính Israel trong các cuộc giao tranh anh hùng do các chiến binh Hezbollah tiến hành hôm nay đã lên tới 17 sĩ quan và binh lính", lực lượng dân quân này đăng trên Telegram. Tổng số binh lính Israel thiệt mạng kể từ hôm qua hiện đã lên tới ít nhất 31.⦿ ---- Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc cho biết hôm thứ năm rằng bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Israel sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp" đối với Tehran. "Phản ứng của chúng tôi sẽ chỉ nhằm vào kẻ xâm lược. Nếu bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ kẻ xâm lược, thì quốc gia đó cũng sẽ bị coi là đồng phạm và là mục tiêu hợp pháp", phái đoàn cho biết trong một tuyên bố, phái đoàn nhấn mạnh trong một tuyên bố. "Chúng tôi khuyên các quốc gia không nên vướng vào cuộc xung đột giữa chế độ Israel và Iran và tránh xa cuộc xung đột", phái đoàn nói thêm.Cảnh báo của Iran được đưa ra sau khi Jordan cho phép lực lượng không quân Hoa Kỳ sử dụng không phận của mình để đánh chặn tên lửa phóng từ Iran vào Israel. Hoa Kỳ có nhiều căn cứ quân sự ở một số quốc gia Trung Đông.⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã công bố trong một tuyên bố vào thứ năm rằng họ đã phá vỡ được một nhóm tin tặc người Nga nhắm vào một số tổ chức và thực thể xã hội dân sự. Trong quá trình hoạt động, 41 tên miền internet đã bị tịch thu."Chính phủ Nga đã thực hiện kế hoạch này để đánh cắp thông tin nhạy cảm của người Mỹ, sử dụng các tài khoản email có vẻ hợp pháp để lừa nạn nhân tiết lộ thông tin đăng nhập tài khoản", Thứ trưởng Tư pháp Lisa Monaco nhận xét, nhấn mạnh rằng DoJ không có ý định ngăn chặn việc vạch trần "các tác nhân và tội phạm mạng người Nga", vì họ đã tước đi các công cụ của chúng.Trong một bài đăng riêng, Microsoft Corp. đã nêu chi tiết rằng họ đã được phép "tịch thu 66 tên miền duy nhất được Star Blizzard sử dụng trong các cuộc tấn công mạng nhắm vào khách hàng của Microsoft trên toàn cầu, bao gồm cả trên khắp Hoa Kỳ".⦿ ---- YouTube đã thông báo hôm thứ năm rằng họ sẽ mở rộng định dạng video ngắn giống TikTok từ 60 giây lên 3 phút. "Bắt đầu từ ngày 15 tháng 10, bạn có thể tải lên các video ngắn có độ dài lên đến 3 phút. Đây là tính năng được nhiều người sáng tạo yêu cầu nhất, vì vậy chúng tôi rất vui khi được cung cấp cho bạn nhiều sự linh hoạt hơn để kể câu chuyện của mình. Và chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện các đề xuất cho các video ngắn dài hơn trong những tháng tới", nền tảng video cho biết.YouTube cũng đã giới thiệu một tính năng mẫu cho phép người sáng tạo sử dụng lại định dạng của các video ngắn khác. Điều đáng chú ý là TikTok đã cho phép các video có độ dài lên đến 10 phút và đã tăng dần giới hạn thời lượng trong những năm qua.⦿ ---- Một chuyến bay của Ryanair từ Brindisi, Ý đến Turin đã sẵn sàng cất cánh vào thứ năm khi một trong những động cơ của máy bay phản lực đột nhiên bốc cháy, buộc phải sơ tán khẩn cấp 184 hành khách, trong đó có một em bé sơ sinh. Phi hành đoàn đã kích hoạt các đường trượt khẩn cấp của máy bay Boeing 737-800, cho phép những người trên máy bay thoát ra ngoài nhanh chóng và lính cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa ngay sau đó.Đài truyền hình nhà nước khu vực TGR Puglia đã thu được hình ảnh cho thấy một quả cầu lửa phát nổ từ dưới một trong những cánh máy bay và hành khách trượt xuống nơi an toàn. Không có thương tích nào được báo cáo. Sân bay Brindisi đã đóng cửa trong ba giờ trong khi nhân viên khẩn cấp và bảo trì điều tra hiện trường và không có thông tin chi tiết nào về nguyên nhân hỏng động cơ ngay lập tức.⦿ ---- Giá sẽ tăng vì đình công. Khi cuộc đình công tại các hải cảng Hoa Kỳ tiếp tục diễn ra trong ngày thứ ba vào thứ Năm, nỗi lo sợ của người tiêu dùng về tình trạng thiếu hụt sản phẩm đã dẫn đến tình trạng mua hàng hoảng loạn dọc theo Bờ Đông và Bờ Vịnh (East Coast and Gulf Coasts), với việc người mua sắm mua hết giấy vệ sinh và các mặt hàng gia dụng khác, để lại những kệ hàng trống trải.Hiệp hội các nhà bán lẻ tạp hóa quốc gia (National Grocers Association), đại diện cho hơn 1.500 thành viên trong lĩnh vực siêu thị độc lập — các công ty bán lẻ thực phẩm do gia đình sở hữu hoặc tư nhân kiểm soát — đã nói với CNBC rằng họ đang truyền đạt đến công chúng nhu cầu phải giữ bình tĩnh. Trên toàn quốc, có hơn 21.000 cửa hàng tạp hóa do gia đình sở hữu hoặc tư nhân sở hữu tại Hoa Kỳ, tạo ra doanh số hơn 250 tỷ đô la và cung cấp hơn một triệu việc làm."Khi các cuộc đình công tại cảng đang diễn ra, các nhà bán lẻ tạp hóa độc lập đang tích cực hợp tác với các nhà bán buôn của họ để đảm bảo các lựa chọn cung ứng thay thế và đang quản lý hiệu quả hàng tồn kho của họ để đảm bảo giảm thiểu sự gián đoạn cho khách hàng của họ", một phát ngôn viên đã viết cho CNBC. "Các sản phẩm như giấy vệ sinh và nước đóng chai, cùng với rất nhiều mặt hàng khác trong danh sách mua sắm của người tiêu dùng, được sản xuất tại Hoa Kỳ và không bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công tại cảng. Mặc dù một số mặt hàng nông sản tươi có thể không còn nữa, nhưng chúng sẽ được bổ sung nhanh chóng sau khi cuộc đình công kết thúc".Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia nói với CNBC rằng các nhà bán lẻ đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra đình công tại các cảng Bờ Đông và Bờ Vịnh trong nhiều tháng. "Ngành này đang làm việc với các đối tác chuỗi cung ứng trong ngành sản xuất, cung ứng, hậu cần và vận chuyển để đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu vẫn sẵn có cho khách hàng và các nhà bán lẻ sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Không cần phải mua sắm hoảng loạn và chúng tôi khuyến khích người tiêu dùng mua sắm có trách nhiệm. Nếu bạn không cần một mặt hàng nào đó trong hai tuần tới, hãy để lại cho người cần", liên đoàn cho biết trong một tuyên bố.Bill Simon, cựu giám đốc điều hành của Walmart, nhấn mạnh rằng việc mua sắm hoảng loạn là nghiêm trọng và có thể có tác động dây chuyền đến các sản phẩm trong nước.⦿ ---- Hãng cà rem sẽ bồi thường cho bạn... Nhờ thỏa thuận dàn xếp gần 9 triệu đô la với Breyers Ice Cream, những khách hàng đã mua hương vị Natural Vanilla của công ty này trong 8 năm qua có thể đủ điều kiện để được thanh toán bằng tiền mặt. Vụ kiện tập thể ban đầu, McKinley et al. v. Conopco, Inc. et al., đã được đệ trình vào ngày 26/6/2024 tại Tòa án Tối cao của Tiểu bang New York, Quận Bronx, cáo buộc công ty kem này đã quảng cáo sai sự thật về "vani" trên sản phẩm của mình như thể hương vị của nó chỉ đến từ cây vani khi thực tế, nó chứa hương vị không phải từ cây vani.Các bị đơn Unilever United States, Inc., chủ sở hữu Breyers, và Conopco, Inc., công ty quảng cáo mà Breyers hợp tác, "phản đối tất cả những cáo buộc này và phủ nhận mọi hành vi sai trái", theo thỏa thuận dàn xếp, và tòa án "chưa quyết định ai đúng".“Mặc dù chúng tôi không bình luận về vụ kiện tụng, Breyers Natural Vanilla được làm từ vani có nguồn gốc tự nhiên, được chứng nhận Rainforest Alliance và được chế tạo cẩn thận để mang đến chất lượng và hương vị mà mọi người đã yêu thích trong hơn 150 năm qua”, một phát ngôn viên của Breyers nói với TODAY.com.Theo thông cáo báo chí từ Tòa án Tối cao của Tiểu bang New York, Unilever sẽ được yêu cầu “phát triển một công thức Sản phẩm mới” không bao gồm vani có nguồn gốc từ các nguồn thực vật không phải vani trong vòng một năm kể từ khi thỏa thuận được hoàn tất.Các bị đơn cũng đã được hướng dẫn bồi thường cho nguyên đơn thông qua quỹ giải quyết trị giá 8,85 triệu đô la. Điều này bao gồm những người đã mua kem Breyers Natural Vanilla ở bất kỳ kích cỡ nào tại Hoa Kỳ từ ngày 21 tháng 4/2016 đến ngày 14 tháng 8/2024.Vụ kiện được đệ trình bởi các công ty Reese LLP và Sheehan and Associates của New York, do Spencer Sheehan đệ trình, người được mệnh danh là “Vanilla Vigilante“ vì đã đệ trình hơn 400 vụ kiện như thế này, nhắm vào các sản phẩm trên kệ hàng tạp hóa, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) Tostitos, Velveeta, Kellogg’s và Fireball Cinnamon Whisky.⦿ ---- Bạn sẽ được bồi thường vì giá xăng đã bị bơm giá bất chính. Cư dân California đã mua xăng ở Nam California trong năm 2015 có thể được hưởng khoản thanh toán dàn xếp khi Bộ Tư pháp tiểu bang đạt được thỏa thuận với các công ty kinh doanh xăng về cáo buộc tăng giá. Sau khi các quan chức cáo buộc các công ty khí đốt đã can thiệp và thao túng giá xăng của California, tiểu bang đã đạt được thỏa thuận trị giá 50 triệu đô la với Vitol, SK Energy Americas vào tháng 7."Thao túng thị trường và tăng giá là bất hợp pháp và không thể chấp nhận được, đặc biệt là trong thời điểm khủng hoảng khi mọi người dễ bị tổn thương nhất", Bộ trưởng Tư pháp Rob Bonta cho biết. Những người đã mua xăng ở các quận Los Angeles, San Diego, Orange, Riverside, San Bernardino, Kern, Ventura, Santa Barbara, San Luis Obispo và/hoặc Imperial ở California từ ngày 20/2 đến ngày 10 tháng 11/2015 có thể đủ điều kiện để được thanh toán.Người dân California đủ điều kiện có thể gửi khiếu nại tại đây bằng cách thêm tên, số giấy phép lái xe, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email và phương thức thanh toán điện tử ưa thích của họ, chẳng hạn như PayPal, Venmo và Zelle.⦿ ---- Cảnh sát ở Nam California đã phát hiện ra một vụ lừa đảo trong đó hàng nghìn thẻ quà tặng đã bị đánh cắp từ các cửa hàng trên khắp khu vực. Cảnh sát ở Chino thông báo rằng một người đã bị bắt vì tình nghi điều hành một vụ lừa đảo liên quan đến gần 10.000 thẻ quà tặng bị đánh cắp từ hơn 250 cửa hàng trên khắp Nam California. Sở đã phát hiện ra rằng các vụ trộm đã xảy ra tại hơn 250 cửa hàng bách hóa trên khắp các quận San Bernardino, Los Angeles, San Diego và Orange (Quận Cam) chỉ trong vòng một tháng.Sau khi thực hiện lệnh khám xét, khoảng 9.500 thẻ quà tặng bị đánh cắp đã bị thu giữ. Một bức ảnh do cảnh sát Chino chia sẻ cho thấy những chồng thẻ quà tặng bị đánh cắp từ các cửa hàng như Target, Nordstrom, The Home Depot, Lululemon và eBay. Nghi phạm, chỉ được xác định là một cá nhân đến từ El Monte, đã bị bắt vì tình nghi phạm nhiều tội danh và bị giam giữ tại nhà tù quận.Sở Cảnh sát Chino đã cảnh báo người mua sắm phải cẩn thận khi mua thẻ quà tặng. Nếu bao bì của thẻ có vẻ bị can thiệp hoặc nếu nhãn dán mã PIN ở mặt sau bị gỡ bỏ thì rất có khả năng thẻ đó là một phần của trò lừa đảo.⦿ ----. Theo Đài Á Châu Tư Do. Chính phủ Việt Nam chấp nhận gần 80% trong tổng số 320 khuyến nghị của các nước sau Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) lần thứ 4 vừa qua, tuy nhiên lại từ chối các khuyến nghị quan trọng liên quan đến quyền cơ bản của con người, trong đó có khuyễn nghị về sửa đổi Luật Tôn giáo và Tín ngưỡng hay ngừng trả đũa những người cộng tác với các cơ quan của Liên Hiệp quốc. Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng ban Điều hành của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, cho biết trong số 49 khuyến nghị mà Việt Nam không chấp nhận thì có sáu khuyến nghị quan trọng nhất liên quan đến quyền dân sự và chính trị.Đó là khuyến nghị chấm dứt trả thù người cộng tác với LHQ về nhân quyền (khuyến nghị 34); bảo đảm quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp ôn hoà cũng như chấm dứt việc bắt giữ tuỳ tiện người hoạt động nhân quyền, bất đồng chính trị và nhà báo; bảo đảm môi trường hoạt động cho xã hội dân sự; trả tự do cho người thực thi quyền con người và bảo đảm quyền được xét xử công bằng.Trong văn bản giải trình việc từ chối chấp nhận các khuyến nghị này, Việt Nam nói “một số khía cạnh hoặc yếu tố của một số khuyến nghị cho thấy không nhất quán với luật pháp và hoàn cảnh của Việt Nam, cản trở việc chấp nhận và thực hiện chúng” và “một số khuyến nghị không phản ánh thực tế tại Việt Nam hoặc chứa đựng những đánh giá không chính xác và vô căn cứ về tình hình tại Việt Nam.”Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng bình luận về giải thích của Hà Nội: “Khi họ nói rằng là những đề nghị đó không phù hợp với luật pháp của Việt Nam nghĩa là họ đã bác bỏ tính phổ quát của luật nhân quyền. Họ nói khuyến nghị chứa đựng những đánh giá không chính xác và vô căn cứ, tự nhiên họ đã miệt thị những nước đã đưa ra khuyến nghị.” Ông cho rằng chính quyền độc đảng ở Việt Nam không có thành ý sửa đổi luật pháp cho phép người dân thực thi các quyền này.⦿ ---- TIN VN.. Theo tin VTC News. Chiều 4/10, trả lời Báo điện tử VTC News, một lãnh đạo thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết, ông Thích Chân Quang (trụ trì chùa Phật Quang) đang khiếu nại quyết định cưỡng chế của cơ quan chức năng liên quan đến việc lấn chiếm đất rừng nhiều năm. “Vừa qua, chúng tôi đã có quyết định cưỡng chế một số hạng mục vi phạm của chùa Phật Quang, tuy nhiên ông Quang không đồng ý và đang khiếu nại quyết định của chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đang cho thanh tra làm việc", vị lãnh đạo cho biết. Cụ thể, công trình chùa Phật Quang đã chiếm đất rừng phòng hộ tại khu vực nông thôn với diện tích 1.418,25m2 (thuộc tiểu khu Tân Hòa rừng phòng hộ núi Dinh, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ), để xây dựng các hạng mục trái pháp luật, gồm: đường bê tông diện tích 810m2; nhà vệ sinh diện tích 308,25m; nhà kho diện tích 300m.Ông Thích Chân Quang cũng từng gây xôn xao khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học Luật Hà Nội với khoảng thời gian 2 năm 3 tháng. Trong khi đó, Sở GD&ĐT TP.HCM xác nhận không có ông Thích Chân Quang (tên thật Vương Tấn Việt, SN 1959) trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba năm 1989 của Sở GD&ĐT TP.HCM. Đồng thời, ông Vương Tấn Việt cũng không có trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa khóa ngày 6/6/1989 của Sở GD&ĐT TP.HCM.⦿ ---- HỎI 1: Nghiên cứu: 57% dân Mỹ ăn chế độ gây viêm, dễ bệnh tim, ung thư?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Ohio State University cho thấy gần 60% người Mỹ đang áp dụng chế độ ăn gây viêm. Nghiên cứu lưu ý rằng những thói quen ăn uống như vậy làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và các tình trạng sức khỏe mãn tính khác. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Sức khỏe Cộng đồng (Public Health Nutrition) đã sử dụng Chỉ số Viêm trong Chế độ Ăn uống (Dietary Inflammatory Index) để đánh giá tác động của chế độ ăn uống đối với tình trạng viêm.Tác giả chính Rachel Meadows lưu ý rằng 57% dân số Hoa Kỳ có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch do áp dụng những chế độ ăn như vậy. Nghiên cứu lưu ý rằng người Mỹ da đen, nam giới và những người có thu nhập thấp hơn được cho là dễ mắc các chế độ ăn như vậy hơn. Các nhà nghiên cứu khuyến cáo nên bổ sung thêm các loại thực phẩm chống viêm, chẳng hạn như gừng, trái cây khô và trà xanh, để giảm viêm. Thực phẩm gây viêm bao gồm thịt đỏ, rượu và thực phẩm chế biến có hàm lượng đường và chất béo vô cơ cao.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Giảm nhập viện nhờ vaccine cúm?ĐÁP 2: Đúng vậy. Mùa cúm ở Nam bán cầu đang dần kết thúc và dữ liệu mới cho thấy vaccine cúm năm nay có hiệu quả 34,5% trong việc giúp những người mắc cúm ở đó không cần phải nhập viện. Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, hầu hết (68,3%) những người được đưa đến bệnh viện đều mắc chủng cúm A(H3N2).Chi tiết: