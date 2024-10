Dave Min, Ứng Cử Viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 47th: Bảo Vệ ‘Giấc Mơ Mỹ’ Cho Mọi Sắc Dân

David Min là một luật sư, giáo sư và chính trị gia người Mỹ gốc Hàn. Ông hiện là thượng nghị sĩ tiểu bang Dân chủ cho khu vực Thượng viện thứ 37 của California, bao gồm một phần của Quận Cam. Ông là trợ lý giáo sư luật tại Trường Luật Irvine, Đại học California trước khi trở thành thượng nghị sĩ. Ông hiện ra tranh cử dân biểu liên bang tại Địa Hạt 47th.

Ở khu vực Quận Cam, hai Địa Hạt Quốc Hội Liên Bang 45th và 47th được xem là “địa hạt chiến trường”, có thể quyết định đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ Viện sau kỳ bầu cử tháng 11 tới đây. Nếu như ở Địa Hạt 45th là cuộc chạy đua quyết liệt giữa hai ứng cử viên Derek Tran (Dân Chủ) và người đương nhiệm Michelle Steel (Cộng Hòa), thì ở Địa Hạt 47th sẽ là cuộc cạnh tranh ngang sức giữa hai ứng cử viên Dave Min (Dân Chủ) và Scott Baugh (Cộng Hòa).

Vào thời điểm cuộc vận động tranh cử bước vào tháng cuối cùng, ứng cử viên Dave Min đã dành cho Việt Báo một cuộc phỏng vấn ngắn, để gởi đến cử tri gốc Việt những thông điệp tranh cử quan trọng của mình.

- VB: Chiến dịch của ông hiện nay diễn ra thế nào? Xin cho biết những hoạt động chính từ bây giờ đến tháng 11. Ông có hoạt động nào tập trung vào cộng đồng người Việt, để cử tri biết nhiều hơn về ông không?

“Tôi tự hào là ứng cử viên duy nhất trong cuộc đua này được lực lượng cảnh sát ủng hộ.” Photo: từ văn phòng tranh cử Dave Min. Dave Min: Đây sẽ là một cuộc đua cực kỳ gay cấn, vì vậy chúng tôi không thể coi thường bất cứ điều gì. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là gọi điện cho tất cả các cử tri, gõ cửa từng nhà ở Địa Hạt 47và nỗ lực hết mình để gặp gỡ mọi cư dân tại nơi họ sinh sống. Chiến dịch của chúng tôi là một chiến dịch dựa vào người dân, quyết tâm xây dựng một liên minh rộng rãi và chiến thắng của các cộng đồng đa dạng tạo nên Địa Hạt 47. Cho đến ngày bầu cử, chúng tôi đang nỗ lực gọi điện và gõ cửa từng nhà cử tri gốc Việt, sử dụng ngôn ngữ Việt để đảm bảo tiếp cận được với mọi người. Chúng tôi sẽ tham gia các sự kiện trong cộng đồng để tiếp xúc thêm với cư dân Việt.

- VB: Là một thượng nghị sĩ tiểu bang, tại sao ông quyết định ra tranh cử dân biểu liên bang tại Địa Hạt 47th? Những vấn đề lớn nhất đối với đất nước chúng ta hiện nay là gì? Nếu trở thành dân biểu liên bang, ông ưu tiên giải quyết những vấn đề đó như thế nào?

Dave Min: Với tư cách là thượng nghị sĩ tiểu bang của Địa Hạt 37, tôi rất vinh dự khi được đại diện cho phần lớn cư dân tại Khu vực bầu cử Quốc Hội liên bang 47th. Tôi ứng cử vào Quốc Hội để bảo vệ Giấc Mơ Mỹ, và tiếp tục đại diện cho tiếng nói của các cộng đồng năng động, đa dạng sinh sống tại CA-47. Chúng ta đang đối mặt với một cuộc bầu cử mà nền dân chủ đang bị đe dọa, tương lai tươi sáng của con em chúng ta đang bị đe dọa; Giấc Mơ Mỹ của cha mẹ chúng ta đang bị đe dọa. Đó là lý do tại sao tôi ứng cử vào Quốc Hội. Chúng ta phải bảo vệ và mở rộng Giấc Mơ Mỹ, bảo đảm rằng mọi người trong đất nước này đều được tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe an toàn với giá cả phải chăng, các giải pháp công bằng và bình đẳng cho cuộc khủng hoảng nhà ở v.v. Để duy trì Giấc Mơ Mỹ, chúng ta cũng phải bảo vệ nền dân chủ của mình để đảm bảo sự ổn định và an toàn chính trị. Chúng ta phải loại bỏ chủ nghĩa độc tài; và tôi sẵn sàng đấu tranh chống lại nó tại Quốc Hội.

- VB: Địa Hạt 47th có một cộng đồng người Mỹ gốc Hàn rất đông và cả cộng đồng người Mỹ gốc Việt nữa. Những giá trị chung giữa hai cộng đồng này là gì? Ông có tin rằng mình có thể là đại diện tốt cho cả hai cộng đồng không?





“Tôi tự hào là ứng cử viên duy nhất trong cuộc đua này được lực lượng cứu hỏa ủng hộ.” Photo: từ văn phòng tranh cử Dave Min. Dave Min: CA-47 thực sự là một cộng đồng rất đa dạng với gần 25% là người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương (AAPI); cùng với đông đảo cộng đồng người Hoa, Việt Nam và Hàn Quốc. Bất kể chúng ta đến từ đâu, tất cả chúng ta đều ở đây như một thành quả của Giấc Mơ Mỹ, tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Câu chuyện đó gắn liền với giá trị quan trọng của giáo dục, mà cộng đồng chúng ta vẫn xem là phương tiện để thực hiện Giấc Mơ Mỹ. Thật không may, quyền tiếp cận giáo dục đó hiện đang bị hạn chế vì nhiều lý do. Với tư cách là thượng nghị sĩ tiểu bang, tôi đã giải quyết các vấn đề của nền giáo dục, bảo đảm rằng mọi người có thể tiếp cận giáo dục dễ dàng hơn, đặc biệt là đối với cộng đồng AAPI. Một vấn đề khác mà những cộng đồng AAPI cùng phải đối diện đó là sự phân biệt đối xử và thù hận. Người Mỹ gốc Á đã phải chịu đựng trong thời gian quá dài ở California và trên toàn quốc. Tại California, tôi đã bảo đảm rằng tiểu bang đầu tư vào các chương trình và các tổ chức của cộng đồng AAPI, khẳng định rằng không có chỗ cho bất kỳ sự thù hận nào trong tiểu bang California. Tại Quốc Hội, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho cộng đồng AAPI bao gồm Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc để chống lại sự thù hận mà họ phải đối mặt trên khắp đất nước. Tôi sẽ bảo đảm cải thiện các biện pháp bảo vệ và nguồn lực có sẵn để chống lại sự phân biệt đối xử.

- VB: CA-47 là một địa hạt "chiến trường". Điều gì khiến ông tin rằng mình sẽ là đại diện tốt hơn cho các cử tri so với đối thủ Cộng Hòa là Scott Baugh?

Dave Min: Đối thủ của tôi, Scott Baugh đã từng đại diện cho khu vực này trước đây tại Quốc Hội Tiểu Bang và với tư cách là Chủ tịch Đảng. Ông ta có tiền án với vô số hành vi tham nhũng mà ông ta đã từng lãnh đạo, bao gồm gian lận cử tri thông qua thay đổi đăng ký của nhiều cử tri ở Quận Cam. Scott Baugh đưa ra một chương trình nghị sự cực đoan cho CA-47, buộc chính phủ kiểm soát và gây hỗn loạn cuộc sống của các gia đình trên khắp Quận Cam. Ông ta ủng hộ cùng một chương trình nghị sự độc tài của Donald Trump và JD Vance, đó là chống phụ nữ, chống đa dạng và chống tự do. Tôi cam kết đại diện cho người dân và đưa các vấn đề mà họ phải đối mặt lên Quốc Hội. Tôi ra tranh cử để giúp cuộc sống của các cử tri của mình dễ dàng hơn chứ không phải khó khăn hơn. Chiến dịch của tôi dựa trên sức mạnh của người dân, nhằm nâng cao tiếng nói của người dân tại Quốc Hội. Scott Baugh đã có một sự nghiệp lâu dài chỉ biết phục vụ bản thân; và sẽ chỉ là một người ủng hộ Trump như một nhà độc tài. Baugh, Trump và những kẻ cực đoan của Đảng Cộng Hòa phải bị đánh bại; và đó là lý do tại sao tôi mong muốn đại diện cho cộng đồng của mình, CA-47, tại Quốc Hội.

- VB: Những thông điệp ông muốn gửi đến các cử tri của Địa Hạt 47th nói chung; và đến cộng đồng người Việt nói riêng.





Dave Min: Tôi ra tranh cử để nâng cao ước mơ và nguyện vọng của cộng đồng chúng ta như thịnh vượng kinh tế, khả năng tiếp cận giáo dục, và sự tự do. Tôi tự hào là ứng cử viên duy nhất trong cuộc đua này được cảnh sát, lính cứu hỏa và giáo viên ủng hộ. Tôi muốn đưa những công việc quan trọng mà tôi đã bắt đầu tại Thượng Viện Tiểu Bang lên Quốc Hội Hoa Kỳ, đặc biệt là các chương trình có liên quan đến kinh tế, giáo dục và sự tự do của chúng ta. Đối với cộng đồng người Việt, tôi tự hào mang hơn $150 triệu tiền tài trợ của tiểu bang đến nhiều cộng đồng gốc Việt trên khắp California. Tôi đấu tranh để bảo vệ quyền tiếp cận tiếng Việt trong phạm vi tiểu bang. Tôi soạn thảo luật để bảo vệ cộng đồng người Việt trước sự thù hận trong giai đoạn kỳ thị chống người châu Á tràn lan. Tôi rất vui khi được công nhận Tháng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen để tôn vinh những hy sinh của vô số người Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành tự do đối chọi với chế độ cộng sản. Tại Quốc Hội, tôi cam kết đưa những tiếng nói, câu chuyện và cuộc đấu tranh đó lên tầm quốc gia; để chúng ta có thể ủng hộ những dự luật nhằm đem lợi ích cho các nhóm cử tri năng động tại CA-47, trong đó có cộng đồng gốc Việt.

VB: Xin cảm ơn ông! Chúc chiến dịch tranh cử của ông thành công!





Việt Báo