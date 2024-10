- Thứ trưởng Bộ Lao động Cuba nộp đơn xin tỵ nạn CS ở Mỹ, hiện đang ở Arizona. Có ít nhất 4 quan chức cao cấp khác của Đảng CS Cuba cũng đã nộp đơn xin tị nạn ở Mỹ. - Úc châu: chờ biểu tình lớn tưởng niệm tròn một năm Hamas tấn công Israel và bắt cóc con tin. - Thăm dò Emerson College Polling: Harris 50%, Trump 48%

Cảnh sát Úc lo ngại sẽ khó kiểm soát cuộc biểu tình ủng hộ Palestine cuối tuần này trong dịp tưởng niệm tròn một năm ngày Hamas tấn công, bắt cóc con tin Israel.

.

- Thứ trưởng Bộ Lao động Cuba nộp đơn xin tỵ nạn CS ở Mỹ, hiện đang ở Arizona. Có ít nhất 4 quan chức cao cấp khác của Đảng CS Cuba cũng đã nộp đơn xin tị nạn ở Mỹ.

- Thăm dò Emerson College Polling: Harris 50%, Trump 48%

- Elon Musk đã bí mật tài trợ hàng chục triệu đô la cho các nhóm bảo thủ và Cộng hòa nhiều năm trước khi công khai ủng hộ Trump.

- PTT Harris hôm nay đến thị trấn Ripon, tiểu bang Wisconsin để vận động tranh cử cùng cựu Dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney. Wisconsin là nơi khai sinh Đảng Cộng Hòa.

- Trump hôm nay sẽ vận động ở Michigan, Vance về thủ đô

- Thêm nhiều dân cử Cộng Hòa chính thống tại Wisconsin ký thư chung, tuyên bố ủng hộ bà Harris.

- Sau màn tranh luận với Tim Walz, TNS JD Vance trong nội bộ Cộng Hòa tăng điểm, được dòm ngó sẽ ứng cử Tổng Thống 2028

- Cô Cassidy Hutchinson (cựu phụ tá Bạch Ốc của Trump) kêu gọi bầu cho Harris dù cô không ưa chính sách Đảng Dân Chủ: Cộng Hòa chân chính bây giờ phải bầu cho Harris.

- Cựu công tố viên liên bang Andrew Weissmann nói trên MSNBC: hồ sơ Công tố đặc biệt Jack Smith truy tố Trump cho thấy Trump bất xứng với bất kỳ chức vụ dân cử nào

- Hồ sơ truy tố vụ Trump lật ngược bầu cử 2020 cho thấy: Rudy Giuliani gửi tin nhắn xúi lập pháp Michigan lại gõ nhầm số điện thoại, phải gõ lại, Michigan vẫn công nhận Biden thắng cử.

- TT Biden sẽ đến Florida và Georgia hôm nay khảo sát tình hình cứu trợ nạn lụt

- Walz và Vance tranh luận, thu hút hơn 43 triệu người xem trên TV vào tối thứ Ba.

- FBI lập bản đồ về những gì Trump đã làm trên điện thoại của Trump trong khi bạo loạn 6/1/2021 diễn ra

- Công tố đặc biệt Jack Smith nộp tòa hồ sơ dài 165 trang: Trump chịu trách nhiệm hình sự về "các hành vi riêng tư" khi lật ngược kết quả bầu cử hợp pháp ở 7 tiểu bang mà Trump đã thua

- Cựu Dân Biểu Cộng Hòa Mickey Edwards tuyên bố ủng hộ bà Harris

- Chiến dịch tranh cử của Trump gây quỹ được 160 triệu đô trong tháng 9.

- Công tố đặc biệt Jack Smith nộp hồ sơ mới lên Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan liệt kê các hành động Trump phạm tội với tư cách riêng tư cá nhân trong bạo loạn 6/1/2021.

- Từ trang 142 của tài liệu do Công tố Jack Smith ghi rằng Trump đồng ý làm hại Phó Tổng Thống Pence của chính Trump để cản trở chuyểng iao quyền lực

- Khi tranh luận, Vance nói Trump "đã trao quyền lực một cách hòa bình vào ngày 20 tháng 1" nhưng thực tế là Trump xúi bạo loạn ngày 6/1/2021

- Vance nói sai về ObamaCare rằng Trump đã cứu ObamaCare, thực tế Trump xóa sổ ObamaCare nhiều lần nhưng bế tắc (cố TNS McCain đã cứu ObamaCare)

- Israel: đã giết chết người đứng đầu chính quyền Hamas ở Gaza, Rawhi Mushtaha, trong vụ dội bom 3 tháng trước.

- Liên Âu sẽ gửi thêm 30 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Lebanon vì 2 triệu người tị nạn Lebanon và Syria tại Lebanon đang thiếu lương thực.

- Tiểu vương Qatar: Israel đang diệt chủng tập thể dân Palestine.

- Kamel Ahmad Jawad (thường trú nhân tại Mỹ) về chăm sóc mẹ, chết vì bom Israel dội xuống Lebanon.

- Lebanon: Israel dội bom Lebanon làm chết ít nhất 46 người và làm bị thương 85 người. Đã có 1,2 triệu người đã phải di dời do bom.

- LHQ: Israel tuyên bố TTK/LHQ Antonio Guterres không được nhập cảnh vào Israel là thêm 1 cuộc tấn công LHQ

- Israel đã phá hủy khoảng 50% kho vũ khí của Hezbollah

- Biden: sẽ không ủng hộ việc Israel tấn công các lò hạt nhân của Iran

- Amazon sẽ tuyển thêm 250.000 nhân viên cho các vị trí toàn thời gian, bán thời gian và theo mùa lễ trước kỳ nghỉ lễ 2024.

- Có 72.821 việc làm bị cắt giảm tại Mỹ trong tháng 9, giảm 4% so với mức 75.891 việc làm vào tháng 8.

- Google: đang xét sử dụng năng lượng hạt nhân cho trung tâm dữ liệu của mình.

- Giá dầu thô tăng 2% vì xung đột Trung Đông

- Gần 4/10 người Mỹ tin rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm giảm số lượng việc làm có sẵn

- Toyota Motor hoãn làm xe điện tại Mỹ tới nửa đầu năm 2026 vì thương vụ kém

- Levi Strauss & Co. doanh thu ròng quý 3 đạt 1,5 tỷ đô, không đổi so với cùng kỳ năm ngoái.

- TT Biden đưa 1.000 quân đến North Carolina cứu dân trong cơn bão Helene

- Bão Helene làm chết 182 người

- Quận Los Angeles: Truy tố gần 70 người trong băng đảng chủ nghĩa da trắng thượng đẳng

- Quận Cam: 1 học sinh chơi thể thao, té ngã, bị thương, được học khu đền 31 triệu đô.

- TIN VN. Ngư dân Việt Nam bị tấn công ở Hoàng Sa: Hội Thủy sản Việt Nam yêu cầu bồi thường.

- TIN VN. Vụ Việt kiều Mỹ bị chiếm đoạt 32 tỷ đồng ở Kiên Giang: Bắt giam cán bộ địa chính.

- HỎI 1: Mỗi trận bão vào Mỹ, 15 năm sau sẽ gây ra gián tiếp tử vong tới 11.000 người trung bình mỗi trận bão? Trung bình, Mỹ chết 88.000 người/năm vì các trận bão hơn một thập niên trước? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trung bình có 1/14 bệnh nhân tại các bệnh viện Mỹ bị chẩn đoán bệnh sai lầm, gây tai hại? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-3/10/2024) ⦿ ---- Công ty Amazon.com, Inc. thông báo hôm thứ năm rằng họ sẽ tuyển dụng 250.000 nhân viên cho các vị trí toàn thời gian, bán thời gian và theo mùa trong hoạt động hoàn thiện đơn hàng và vận chuyển trên khắp Hoa Kỳ trước kỳ nghỉ lễ năm nay.

.

Công ty tuyên bố rằng nhiều nhân viên theo mùa có xu hướng quay trở lại làm việc vào một kỳ nghỉ lễ khác, nhấn mạnh rằng "gần 1/3 số người đã đến làm việc tại Amazon theo hình thức thuê nhân viên theo kỳ nghỉ sẽ quay trở lại làm việc". Amazon cũng tuyên bố rằng tất cả nhân viên toàn thời gian sẽ nhận được các chế độ phúc lợi chăm sóc sức khỏe vào ngày làm việc đầu tiên, trong khi các chế độ phúc lợi khác bao gồm tối đa 20 tuần nghỉ thai sản hoặc nghỉ chăm sóc con có lương dành cho cha mẹ ruột và chương trình sức khỏe tâm thần miễn phí.

.

Những nhân viên làm việc trong lĩnh vực hoàn thiện đơn hàng và vận chuyển hiện nhận được tổng mức lương trung bình hơn 29 đô la một giờ sau khi Amazon đầu tư 2,2 tỷ đô la để tăng chế độ phúc lợi lương vào tháng 9. Theo công ty, tất cả nhân viên theo mùa đều kiếm được "ít nhất" 18 đô la một giờ.

.

⦿ ---- Theo báo cáo của Challenger, Gray & Christmas Inc. công bố hôm thứ Năm, đã có 72.821 việc làm bị cắt giảm tại Hoa Kỳ trong tháng 9, giảm 4% so với mức 75.891 việc làm vào tháng 8. Tuy nhiên, số lượng việc làm bị cắt giảm đã tăng vọt 53% so với tháng 9 năm 2023. Công nghệ chứng kiến ​​nhiều vụ cắt giảm nhất với 11.430 việc làm, trong đó 5.616 vụ cắt giảm là do trí tuệ nhân tạo. Trong quý 3, Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​174.597 việc làm bị cắt giảm, giảm 16% so với quý trước nhưng tăng 19% so với quý 3 năm 2023.

.

"Chúng ta đang ở thời điểm quan trọng, khi thị trường lao động có thể đình trệ hoặc thắt chặt. Sẽ mất vài tháng để lãi suất giảm tác động đến chi phí của người sử dụng lao động cũng như tài khoản tiết kiệm của người tiêu dùng. Chi tiêu của người tiêu dùng dự kiến ​​sẽ tăng, điều này có thể dẫn đến nhu cầu về lao động trong các lĩnh vực hướng đến người tiêu dùng nhiều hơn", Phó chủ tịch cấp cao Andrew Challenger cho biết.

.

⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành Google Sundar Pichai đã trả lời phỏng vấn Nikkei Asia vào thứ năm rằng công ty đang xem xét khả năng sử dụng năng lượng hạt nhân cho trung tâm dữ liệu của mình. Nếu cuối cùng hoàn thành, động thái này sẽ đến vào thời điểm quan trọng đối với công ty, nơi cần đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của danh mục trí tuệ nhân tạo.

.

"Chúng tôi hiện đang xem xét các khoản đầu tư bổ sung, có thể là năng lượng mặt trời và đánh giá các công nghệ như lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ, v.v.", Pichai cho biết khi bình luận về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Google vào năm 2030. Liên quan đến mục tiêu đó, công ty đã đạt tổng lượng khí thải nhà kính là 48% vào năm 2023, tăng so với năm 2019 trên cơ sở tương đương carbon dioxide.

.

"Đó là một mục tiêu rất tham vọng", Pichai tuyên bố, "và chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đó. Rõ ràng, quỹ đạo của các khoản đầu tư vào AI đã làm tăng thêm quy mô của nhiệm vụ cần thiết."

.

⦿ ---- Giá dầu thô tăng 2% hôm thứ năm trong khi xung đột ở Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều cuộc tấn công hơn giữa Hezbollah và quân đội Israel. Bất chấp những lo ngại này, dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho thấy lượng dầu thô tồn kho tăng 3,89 triệu thùng, làm dịu bớt lo ngại về tình trạng thiếu hụt ngay lập tức. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Dầu mỏ Mohamed Oun, mỏ dầu lớn nhất của Libya sẽ tiếp tục sản xuất vào thứ năm, góp phần vào nguồn cung toàn cầu.

.

Giá dầu thô tương lai West Texas Intermediate giao tháng 11 tăng 2,07% và đạt 71,53 đô la một thùng vào lúc 8:06 sáng theo giờ miền Đông, trong khi giá dầu Brent giao tháng 12 tăng vọt 1,85%, đạt 75,32 đô la một thùng.

.

⦿ ---- Thứ trưởng Bộ Lao động Cuba được cho là đang ở Arizona và đã nộp đơn xin tị nạn tại Hoa Kỳ thông qua đơn xin của CBP One (Sở Biên Phòng Hoa Kỳ khu vực Một). Juan Carlos Santana Novoa hiện đang ở Nogales, Arizona và được thả tự do trong nước Mỹ trong khi chờ đợi cuộc hẹn nhập cư, theo hãng tin Tal Cual Digital của Venezuela. Hãng tin này cho biết thêm rằng ít nhất 4 quan chức cao cấp khác của Đảng Cộng sản Cuba cũng đã nộp đơn xin tị nạn tại nước này.

.

"Chúng tôi không biết người đàn ông đó là ai cho đến khi chúng tôi đến biên giới và anh ta được gọi bằng tên. Có tám người Cuba trong nhóm. Anh ta ở Tamaulipas và anh ta yêu cầu tham gia cùng chúng tôi để nhận cuộc hẹn của CBP One", một người Cuba gặp Santana Novoa gần biên giới nói với hãng tin này. Hãng tin này cho biết thêm rằng viên chức này có cuộc hẹn vào ngày 21 tháng 8 năm 2026.

.

"Chúng tôi đã nói đùa rằng anh ta trông giống một cán bộ Cuba, nhưng chúng tôi không biết anh ta thực sự là ai. Trên thực tế, anh ta nói với chúng tôi rằng anh ta đã bỏ lỡ một cuộc hẹn của CBP One vì anh ta ở Cuba và rất bí ẩn về gia đình và quá khứ của mình", người đó nói thêm.

.

Những người di cư Cuba luôn để mắt đến các viên chức đi đến Hoa Kỳ hoặc tìm cách đến đó. Tổ chức Nhân quyền tại Cuba gần đây đã biên soạn một cơ sở dữ liệu bao gồm hơn 1.000 người mà theo họ là một phần của chính phủ và tham gia vào hoạt động giám sát, quấy rối, bắt nạt và giam giữ những người bất đồng chính kiến ​​và người biểu tình ôn hòa, và hiện muốn đến Hoa Kỳ.

.

Rolando Cartaya, một nhà nghiên cứu của tổ chức, cho biết 115 trong số những cá nhân đó hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Họ bao gồm các cựu quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản, các quan chức Bộ Nội vụ, cảnh sát, luật sư chính phủ và thẩm phán.

.

"Những người đã đàn áp chúng tôi, đánh đập chúng tôi, đang sống và tận hưởng tự do tại đất nước vĩ đại này", Elixir Arando, một thành viên của tổ chức, cho biết trong một cuộc họp báo được tờ Miami Herald đưa tin.

.

⦿ ---- Úc châu: chờ biểu tình lớn tưởng niệm tròn một năm Hamas tấn công Israel và bắt cóc con tin. Vài ngày nữa là tròn một năm quân Hamas tấn công Israel để bắt cóc người Israel và khởi động cuộc chiến của Israel tấn công Gaza. Khắp thế giới sẽ biểu tình thành hai phe. Tại Úc châu cũng có quan ngại, nên cảnh sát muốn siết bớt biểu tình. Cảnh sát tiểu bang New South Wales (NSW) đã đưa ra cảnh báo sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình vào phút chót với những người biểu tình ủng hộ Palestine về một cuộc biểu tình sẽ diễn ra tại khu phố thương mại chính CBD của thành phố Sydney vào Chủ Nhật ngày 6 tháng 10/2024.

.

Ủy viên cảnh sát NSW đã khởi xướng các thủ tục tố tụng tại tòa án nhằm tuyên bố hai cuộc biểu tình, dự kiến ​​diễn ra vào cuối tuần dài trùng với kỷ niệm một năm ngày xảy ra các cuộc tấn công của Israel, là bất hợp pháp. Trong phiên điều trần khẩn cấp tại Tòa án Tối cao NSW trước Thẩm phán Jeremy Kirk vào chiều thứ Năm, cảnh sát cho biết họ phản đối các kế hoạch biểu tình vào Chủ Nhật và Thứ Hai - kỷ niệm một năm ngày Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10.

.

Trước đó, những người tổ chức cuộc biểu tình đã rút đơn xin tổ chức biểu tình vào Thứ Hai (ngày Thứ Hai 7/10/2024 là chính xác tròn một năm Hamas tấn công Israel). Tuy nhiên, họ cho biết bên ngoài tòa án rằng họ vẫn sẽ tổ chức một buổi cầu nguyện thắp nến vào Thứ Hai tại một địa điểm vẫn chưa được xác định. Sau đó, họ đã đi đến thống nhất về một cuộc biểu tình sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật, bắt đầu tại Hyde Park, trước khi đi qua CBD của Sydney và quay trở lại Hyde Park.

.

“Những gì xảy ra hôm nay là cảnh sát và chính phủ dưới áp lực chính trị đã cố gắng cấm cuộc biểu tình của chúng tôi, hoặc cố gắng gây khó khăn cho chúng tôi khi biểu tình”, Josh Lees, từ Nhóm hành động Palestine, cho biết bên ngoài Tòa án tối cao vào chiều thứ năm. “Chúng tôi đã phản đối điều đó suốt thời gian qua, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục. Chúng tôi đã có một kết quả rất tốt, đó là một cuộc biểu tình lớn trên khắp thành phố, diễn hành qua thị trấn”.

.

Trong một tuyên bố, Cảnh sát NSW cho biết những người biểu tình đã đồng ý rằng “sẽ không có cờ, chân dung hoặc biểu tượng nào liên quan đến một tổ chức khủng bố bị cấm được trưng bày” tại cuộc biểu tình vào Chủ Nhật.

.

Các sĩ quan sẽ tiến hành một hoạt động có độ hiển thị cao trong cuộc biểu tình và họ “sẽ không ngần ngại thực hiện hành động thích hợp đối với bất kỳ ai phạm tội hình sự”, tổ chức này cảnh báo. Hai bên đã đi đến một thỏa thuận sau khi đồng ý sửa đổi một tuyến đường biểu tình - tuyến đường này sẽ đi gần Đại giáo đường Do Thái.

.

Phó Ủy viên Peter McKenna đã nói với tòa án vào thứ năm rằng ông lo ngại rằng một tuyến đường được đề xuất sẽ đi qua gần Nhà thờ Do Thái lớn trên phố Elizabeth. "Tôi nghĩ rằng thực sự sẽ khá khiêu khích khi quay trở lại (Hyde Park) gần Nhà thờ Do Thái lớn như vậy, đặc biệt là với số lượng lớn người mà tôi mong đợi sẽ tham gia cuộc biểu tình này", ông nói.

.

"Sẽ rất khó để cảnh sát đảm bảo an toàn cho công chúng." Ông cho biết tình hình có khả năng trở thành hộp thuốc nổ. "Thông thường chỉ cần một hoặc hai người nói sai điều gì đó và đó có thể là hộp thuốc nổ, đó có thể là điều gì đó khá quan trọng mà chúng ta phải giải quyết", Phó Ủy viên McKenna cho biết.

.

Ông cho biết đã có sự thay đổi về giọng điệu trong các cuộc biểu tình kể từ khi chiến tranh lan sang Lebanon. Khi được hỏi về những rủi ro của cuộc biểu tình được đề xuất vào Chủ Nhật, ông cho biết: "Tôi thấy một số rủi ro đáng kể.

.

.

“Kể từ khi cộng đồng người Liban tham gia biểu tình cùng Nhóm hành động Palestine, chúng tôi cảm thấy một âm điệu khác trong nhóm biểu tình, cảnh sát tại hiện trường mô tả với tôi rằng đó là một cảm giác hung hăng hơn vào lúc này và chúng tôi rất lo ngại về điều đó.” Cuối cùng, hai bên đã đi đến một thỏa thuận sau khi thay đổi tuyến đường bằng một con phố, do đó tránh đến gần giáo đường Do Thái.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris đang dẫn trước đối thủ Cộng Hòa của bà, cựu Tổng thống Donald Trump 2 điểm phần trăm trong một cuộc khảo sát toàn quốc mới do Emerson College Polling công bố vào thứ năm.

.

Trong cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 29/9 đến ngày 1 tháng 10, có 50% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ Harris, 48% ủng hộ Trump, 1% bày tỏ sự ủng hộ cho ứng cử viên thứ ba, trong khi 1% khác vẫn chưa quyết định. Đảng Dân chủ dẫn trước lớn nhất trong số những cử tri trẻ, từ 18 đến 29 tuổi, với 63% ủng hộ Harris, trong khi Trump dẫn trước ở tất cả các hạng mục trên 50 tuổi.

.

Hơn 1/2 số người tham gia cuộc thăm dò cho biết họ muốn thấy một cuộc tranh luận khác giữa hai người, bất chấp sự phản đối của Trump. Chia rẽ theo đường lối đảng phái, 69% đảng viên Dân chủ cho rằng nên có một cuộc tranh luận khác, so với 49% đảng viên Cộng hòa.

.

⦿ ---- Elon Musk đã bí mật tài trợ hàng chục triệu đô la cho các nhóm bảo thủ và các chiến dịch của Đảng Cộng hòa nhiều năm trước khi ông công khai ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, theo The Wall Street Journal. Tờ báo đưa tin hôm thứ Tư rằng ông trùm công nghệ đã bí mật trao hơn 50 triệu đô la để tài trợ cho một loạt các chiến dịch quảng cáo của Citizens for Sanity, một nhóm có quan hệ với cựu phụ tá của Trump là Stephen Miller, hồi cuối năm 2022.

.

Musk cũng đã quyên góp riêng 10 triệu đô la cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Thống đốc Florida Ron DeSantis hồi năm 2023, theo tờ Wall Street Journal đưa tin. (DeSantis đã ngừng chiến dịch của mình từ tháng 1/2024.) Số tiền này đã được chuyển qua một nhóm có tên là Faithful & Strong Policies, những người quen thuộc với vấn đề này nói với tờ báo.

.

Trong khi đó, các cố vấn và luật sư của Đảng Cộng hòa được cho là đã giúp xóa dấu vết của Musk, chẳng hạn như thảo luận về các khoản đóng góp cho Citizens for Sanity trên ứng dụng nhắn tin được mã hóa Signal. Musk đã ủng hộ Trump làm tổng thống hồi tháng 7, nhưng các báo cáo trước đó đã chỉ ra rằng Musk đã âm thầm bắt đầu bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu tổng thống Trump từ đầu tháng 2. Musk không trả lời yêu cầu bình luận của Tạp chí WSJ.

.

⦿ ---- Tổng Thống Biden sẽ đến Florida và Georgia hôm nay, Thứ Năm 3/10/2024, để thị sát thiệt hại do Bão Helene gây ra. Ông dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến thị sát trên không đến các khu vực bị ảnh hưởng trên đường đến Perry, Florida và sẽ nhận được cuộc họp báo về hoạt động tại Bãi biển Keaton. Sau đó, tổng thống sẽ thị sát các khu vực bị thiệt hại ở Ray City, Georgia trước khi có bài phát biểu vào buổi chiều.

.

⦿ ---- Phó Tổng Thống Harris hôm nay sẽ đến thị trấn Ripon, tiểu bang Wisconsin để vận động tranh cử cùng cựu Dân biểu Liz Cheney, R-Wyo., một người chỉ trích Trump và đã tuyên bố ủng hộ Harris từ tháng trước. Harris sẽ đến tiểu bang vào buổi chiều và sẽ có bài phát biểu lúc 6 giờ tối theo giờ miền Đông.

.

Liz Cheney sẽ vận động tranh cử cho Harris lần đầu tiên trong bối cảnh nỗ lực lớn hơn của liên danh Dân chủ nhằm giành được sự ủng hộ của những người Cộng hòa đã vỡ mộng với cựu Tổng thống Donald Trump. Thị trấn Ripon là nơi diễn ra ít nhất hai cuộc họp vào năm 1854 đặt nền móng cho việc thành lập và đặt tên cho Đảng Cộng hòa.

.

Tại sự kiện vận động tranh cử của mình diễn ra hôm qua, Thứ Tư, Harris đã nêu kế hoạch phát huy tính biểu tượng [người Cộng Hòa chính thống ủng hộ bà Harris] bằng cách công nhận các nguyên tắc sáng lập của Đảng Cộng hòa và cam kết duy trì Hiến pháp và pháp quyền, theo một quan chức cấp cao của chiến dịch cho biết.

.

⦿ ---- Cựu Tổng Thống Trump sẽ có bài phát biểu tại University Center, Michigan, lúc 3 giờ chiều hôm nay, Thứ Năm. Thượng nghị sĩ Vance không có sự kiện công cộng nào được lên lịch. Ông sẽ rời Michigan, nơi ông đã tổ chức các sự kiện vận động tranh cử ngày hôm qua, trước khi trở về thủ đô Washington, D.C.

.

⦿ ---- Thêm nhiều người Cộng Hòa chính thống ủng hộ bà Harris. Một nhóm đảng viên Cộng hòa Wisconsin, bao gồm một quan chức địa phương đương nhiệm và sáu cựu quan chức địa phương, đã ủng hộ Harris trong một bức thư ngỏ.

.

"Chúng tôi có rất nhiều bất đồng chính sách với Phó Tổng thống Harris. Nhưng những gì chúng tôi đồng ý quan trọng hơn", bức thư viết. "Chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi không thể chịu đựng thêm bốn năm nữa với những lời hứa suông, sự phủ nhận bầu cử và sự hỗn loạn của giới lãnh đạo Donald Trump".

.

Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa địa phương đang khởi xướng chiến dịch vận động cho Harris-Walz tại Wisconsin, chiến dịch cho biết trong một thông cáo báo chí, nói rằng chiến dịch này "sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho cử tri Cộng hòa tiếp xúc với cử tri Cộng hòa, bao gồm cả việc tổ chức cuộc gọi tiếp cận cử tri Cộng hòa và xây dựng mạng lưới địa phương với các tổ chức, doanh nghiệp và nhóm cộng đồng Cộng hòa".

.

⦿ ---- Theo một cựu công tố viên liên bang, câu chuyện được nêu trong hồ sơ mới nhất của Công tố đặc biệt Jack Smith trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 sẽ khiến Donald Trump không còn đủ tư cách để giữ chức vụ được bầu nữa. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan đã công bố hồ sơ dài 165 trang trong đó văn phòng của Smith mô tả chiến dịch gây sức ép của cựu tổng thống đối với phó tổng thống khi đó là Mike Pence và những người Cộng hòa khác trên khắp cả nước khi ông tìm cách lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử của mình, và giờ đây tòa án phải xác định những người nào trong số những người đó sẽ được miễn truy tố sau khi Tòa án Tối cao cấp cho chức vụ Tổng Thống quyền miễn truy tố đối với các hành vi chính thức.

.

"Tòa án Tối cao [yêu cầu] Jack Smith cắt bớt bằng chứng của mình", cựu công tố viên Andrew Weissmann nói với chương trình "Morning Joe" của MSNBC, "chỉ sử dụng các nhân chứng là nhân chứng tư nhân hoặc những người giữ chức vụ công nhưng hành động với tư cách là ứng cử viên, ngay cả với hạn chế đó, rằng bạn không thể sử dụng bất kỳ bằng chứng nào từ những người đang hành động với tư cách là chính thức tại Bạch Ốc hoặc nơi khác, đây giống như một đòn giáng mạnh vào cơ thể sau một đòn giáng mạnh vào cơ thể với bằng chứng thực sự gây sốc".

.

"Tôi đã đủ lớn để nhớ vụ Watergate, một vụ bê bối về gian lận và cố gắng tìm hiểu xem đối thủ của bạn biết được điều gì thông qua các phương tiện bất hợp pháp và che đậy điều đó", Weissmann nói thêm. "Vụ này còn tệ hơn nhiều. Nó vạch ra một nỗ lực nhằm làm suy yếu và cản trở phiếu bầu của hàng triệu người chỉ để bám chức vụ, và có nhiều bằng chứng đến từ chính những người của Donald Trump, luật sư của ông ta, đội ngũ nhân viên chiến dịch của ông ta và đáng chú ý nhất là phó tổng thống của ông ta, người có mọi động cơ muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đó nhưng quyết định hành động theo nguyên tắc và tuân theo pháp luật".

.

Tất nhiên, Richard Nixon đã từ chức vào tháng 8 năm 1974 thay vì phải đối mặt với việc luận tội vì Watergate, dẫn đến 69 bản cáo trạng và 48 bản án, bao gồm một số quan chức chính quyền cấp cao, nhưng Thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã từ chối kết tội Trump trong phiên tòa luận tội năm 2021 sau khi Hạ viện do Đảng Dân chủ lãnh đạo bỏ phiếu luận tội ông trong vụ ngày 6 tháng 1.

.

"Đây là một bài đọc rất chi tiết, rất tàn khốc và rất nản lòng", Weissmann kết luận, "rằng đây là tình hình của đất nước, khi những cáo buộc này là loại điều mà các định luật hấp dẫn thông thường sẽ khiến mọi người hiểu rằng người này không bao giờ nên tại vị nữa, dựa trên chương trình thực sự chi tiết này về các sự kiện xung quanh những gì Donald Trump đã làm."

.

⦿ ---- Màn tranh luận của Thượng nghị sĩ JD Vance (Đảng Cộng hòa-Ohio) đang giúp Vance có thêm động lực để trở thành ứng cử viên tổng thống hàng đầu năm 2028 bất kể điều gì xảy ra vào tháng 11 giữa cựu Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Harris. Tác động của các cuộc tranh luận phó tổng thống đối với kết quả bầu cử được coi là không đáng kể. Nhưng tầm quan trọng của cuộc tranh luận hôm thứ Ba giữa Vance và Thống đốc Minnesota Tim Walz (Đảng Dân chủ) có thể được cảm nhận rõ nét hơn nhiều năm sau khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ohio nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ cánh hữu cho màn trình diễn của mình.

.

"Đây chính xác là điều ông Vance cần làm cho tương lai chính trị của chính mình. Ông Vance chắc chắn sẽ hài lòng với những tác động ngắn hạn trong phạm vi quan trọng của chúng, nhưng những tác động dài hạn là có thật", một phụ tá của đảng Cộng hòa tại Thượng viện cho biết. “Điều này thực sự thiết lập lại rất nhiều thứ cho ông ấy và giờ đây mọi người có cảm giác rất tốt về ông ấy và điều đó mang lại cho ông ấy một lượng thiện chí to lớn, nhưng nó cũng chỉ đưa ông ấy vào một vị trí có sức mạnh thực sự.”

.

Trump chỉ có thể phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa tại Bạch Ốc và đã nói rằng Trump sẽ không ra tranh cử vào năm 2028, khi Trump 82 tuổi. Điều đó chỉ khiến sự tập trung nhiều hơn vào việc Trump lựa chọn người bạn đồng hành khi các đồng minh của Trump đang tìm kiếm một người kế nhiệm MAGA rõ ràng.

.

Nhưng Vance, người được coi là một ngôi sao đang lên trong đảng, đã có một chặng đường khá gập ghềnh khi trở thành bạn đồng hành của Trump kể từ khi người đàn ông 40 tuổi này được đưa ra làm sự lựa chọn trong Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, sau khi bị chỉ trích nặng nề về những bình luận trong quá khứ và hiện tại.

.

Những bình luận đó bao gồm quyết định gần đây của Vance về việc đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng những người di cư Haiti đang ăn thịt vật nuôi ở Springfield, Ohio và một phát biểu năm 2021 tấn công một số phụ nữ, bao gồm cả Harris, là "những người phụ nữ nuôi mèo nhưng không có con" và quý bà như thế "thực sự không có lợi ích trực tiếp" trong tương lai của đất nước.

.

⦿ ---- Cựu phụ tá Bạch Ốc (của chính phủ Trump) Cassidy Hutchinson cho biết hôm thứ Tư rằng cô sẽ "tự hào" khi bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Harris thay vì cho cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. "Là một người bảo thủ, tôi thực sự, thực sự tự hào khi có cơ hội bỏ phiếu cho Kamala Harris và Tim Walz trong cuộc bầu cử này", Hutchinson cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "The Last Word with Lawrence O'Donnell" của MSNBC.

.

Hutchinson, cựu chánh văn phòng của Mark Meadows, là phụ tá Bạch Ốc đầu tiên ra làm chứng trước ủy ban đặc biệt của Hạ viện điều tra vụ tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Lời khai của cô đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành động của cựu Tổng thống Trump vào ngày hôm đó. Cô cho biết hôm thứ Tư rằng bằng cách lên tiếng, lòng trung thành với đảng của bà là "cái giá nhỏ phải trả" để đổi lấy việc giúp đất nước hàn gắn.

.

Hutchinson nói thêm rằng mặc dù cô mong muốn ủng hộ Harris và các chính sách của Harris vào tháng 11, cô cũng cho rằng điều quan trọng là cử tri phải ủng hộ đảng Dân chủ trong các cuộc đua khác. “Và tôi nghĩ cũng rất quan trọng khi nói rằng, ít nhất là đối với tôi, tôi cũng sẽ bỏ phiếu cho… Đảng Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện nữa, chỉ vì tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải vượt qua giai đoạn Donald Trump này để nước Mỹ bắt đầu chữa lành”, cô nói thêm.

.

Cựu phụ tá của Trump cho biết bà hy vọng Đảng Cộng hòa có thể tập trung lại vào Hạ viện và Thượng viện sau cuộc bầu cử năm 2024 và gác lại giai đoạn chính trị này vào quá khứ “và chúng ta có thể bắt đầu xây dựng lại một Đảng Cộng hòa” tốt hơn. Cô cho biết, chỉ khi đó, “các cuộc tranh luận chính sách có trách nhiệm” mới có thể diễn ra, đồng thời nói thêm rằng trọng tâm hiện tại phải là “đánh bại Donald Trump”.

.

Hutchinson từ lâu đã nói rằng cô sẽ không ủng hộ chiến dịch gần đây nhất của Trump mặc dù bà vẫn sẽ là một đảng viên Cộng hòa. Kể từ khi công khai câu chuyện của mình trước hội đồng Hạ viện và phát hành một cuốn sách kể chi tiết về trải nghiệm của cô tại Bạch Ốc, cô cho biết cô đã bị nhiều mối đe dọa và thậm chí phải chạy trốn khỏi thủ đô Washington để đảm bảo an toàn thân mạng.

.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, cô đã nhấn mạnh đến tính cách của Trump và cho biết Hoa Kỳ cần bầu ra những người sẽ duy trì pháp quyền và những người mà trẻ em có thể ngưỡng mộ. “Vì vậy, tôi muốn nói với những người Cộng hòa có thể đang phân vân rằng tôi hiểu rằng việc có khả năng tách khỏi đảng của bạn có thể đáng sợ như thế nào”, Hutchinson nói. “Tôi cũng hiểu rằng có những lo ngại và những lo ngại rất chính đáng về lạm phát, nhưng không thể tin tưởng Donald Trump và JD Vance với Hiến pháp, không thể tin tưởng họ sẽ duy trì pháp quyền của chúng ta và không thể tin tưởng họ sẽ ban hành chính sách có trách nhiệm”, cô nói thêm.

.

⦿ ---- Việc công bố một tài liệu dài 165 trang về vụ án Trump phá hoại kết quả bầu cử không chỉ tiết lộ những hành vi phi pháp của Trump, mà còn tiết lộ một lỗi lầm đáng xấu hổ của một trong những cánh tay phải của Trump. Tài liệu này tuyên bố rằng Rudy Giuliani, khi đó là luật sư của Trump được cử đi để phát tán thông tin sai lệch về gian lận cử tri khắp nơi trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của một số tiểu bang vào năm 2020, đã từng nhắn tin nhầm số khi Giuliani đang cầu xin cơ quan lập pháp Michigan xem xét lật ngược kết quả bầu cử hợp lệ.

.

"Vì vậy, tôi cần các bạn thông qua một nghị quyết chung từ cơ quan lập pháp Michigan nêu rõ rằng, * cuộc bầu cử đang trong tình trạng tranh chấp, * [và] có một cuộc điều tra đang diễn ra", Giuliani đã gõ một tin nhắn (text). Tin nhắn đầu tiên của cựu thị trưởng thành phố New York về vấn đề này đã được gửi đến một người hoàn toàn xa lạ vì ông này "đã gõ sai số vào điện thoại", theo các công tố viên tuyên bố, nhưng cuối cùng Giuliani đã liên lạc được vào ngày 7 tháng 12/2020. Tuy nhiên, tin nhắn đó không có ý nghĩa gì nhiều vì Michigan - giống như các tiểu bang dao động khác - đã từ chối hủy bỏ kết quả bầu cử hợp pháp của họ chỉ vì Trump và các đồng minh của Trump yêu cầu.

.

⦿ ---- Đó là một cuộc tranh luận bình tĩnh hơn, văn minh hơn — và ít được ưa chuộng hơn. Theo ước tính của Nielsen, cuộc tranh luận phó tổng thống giữa đảng viên Dân chủ Tim Walz và đảng viên Cộng hòa JD Vance đã thu hút hơn 43 triệu người xem trên truyền hình vào tối thứ Ba.

.

Con số 43 triệu là tổng số khán giả trên 15 kênh truyền hình phát sóng đồng thời cuộc tranh luận do CBS sản xuất. Một số lượng người xem bổ sung không xác định đã xem cuộc tranh luận trên YouTube và các nền tảng trực tuyến khác.

.

Các cuộc tranh luận phó tổng thống thường có tỷ suất người xem thấp hơn các cuộc đối đầu giữa các ứng cử viên tổng thống và năm nay cũng không ngoại lệ. Theo Nielsen, cuộc tranh luận vào tháng trước giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã thu hút hơn 67 triệu người xem trên 17 kênh truyền hình.

.

Bốn năm trước, 57 triệu người đã theo dõi cuộc tranh luận phó tổng thống duy nhất trong chu kỳ bầu cử năm 2020 giữa Harris và Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence. Theo Nielsen, vào năm 2008, một kỷ lục là 69,9 triệu người đã theo dõi cuộc đối đầu giữa Joe Biden và Sarah Palin trên truyền hình trong cuộc tranh luận phó tổng thống được xem nhiều nhất.

.

Tuy nhiên, lượng người xem vào thứ Ba đã đủ để biến cuộc tranh luận Walz-Vance trở thành một trong những chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trong năm tại Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Các chuyên gia FBI đã lập bản đồ về những gì Donald Trump đã làm trên điện thoại của Trump trong khi cuộc bạo loạn ở Điện Capitol Hoa Kỳ diễn ra, theo Công tố đặc biệt Jack Smith cho biết trong hồ sơ của mình vào thứ Tư. Một giám định viên pháp y của Đội phản ứng phân tích máy tính FBI có thể làm chứng về "các ứng dụng tin tức và mạng xã hội" trên điện thoại của Trump, Smith đã viết trong hồ sơ, "và có thể mô tả hoạt động diễn ra trên điện thoại trong suốt buổi chiều ngày 6 tháng 1".Những nhật ký đó cho thấy Trump "đã sử dụng điện thoại của mình, và đặc biệt là sử dụng ứng dụng Twitter, liên tục trong suốt cả ngày sau khi ông trở về từ bài phát biểu tại Ellipse".

Smith cho biết 3 nhân chứng giấu tên cũng đã chuẩn bị làm chứng rằng vào buổi chiều ngày 6 tháng 1, chiếc tivi trong phòng ăn của Bạch Ốc, nơi Trump dành phần lớn thời gian trong ngày, đã "bật và dò kênh các chương trình tin tức đưa tin tức thời về các sự kiện đang diễn ra tại Điện Capitol".

.

Lời khai đó sẽ cho phép các công tố viên trình bày với bồi thẩm đoàn trong tương lai những gì Trump đã thấy diễn ra trên TV trong khi Trump gõ chữ, đưa ra bình luận và đăng trực tuyến vào buổi chiều hôm đó.

.

⦿ ---- Động thái của Công tố đặc biệt Jack Smith chống lại cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được một thẩm phán liên bang công bố vào hôm thứ Tư. Trong tài liệu dài 165 trang, Smith lập luận rằng trong vụ án can thiệp bầu cử năm 2020, mặc dù Tòa án Tối cao phán quyết cựu nguyên thủ quốc gia được miễn truy tố đối với các hành vi chính thức, ông Trump vẫn có thể phải chịu trách nhiệm tại tòa án hình sự về "các hành vi riêng tư".

.

"Cùng với những kẻ đồng mưu riêng tư, bị cáo đã triển khai một loạt các kế hoạch ngày càng tuyệt vọng nhằm lật ngược kết quả bầu cử hợp pháp ở 7 tiểu bang mà ông Trump đã thua", Smith tuyên bố, nhấn mạnh rằng "những kẻ hoạt động riêng tư của Trump đã tìm cách tạo ra sự hỗn loạn, thay vì tìm kiếm sự rõ ràng tại các điểm bỏ phiếu nơi các tiểu bang vẫn đang tiếp tục kiểm phiếu".

.

Người ta còn cáo buộc rằng khi được thông báo rằng đó sẽ là một cuộc bầu cử sít sao và ông có thể dẫn trước sớm nhưng có thể giảm sau đó, Trump đã nói với các cố vấn của mình rằng ông sẽ tuyên bố chiến thắng trước khi tất cả các lá phiếu được kiểm. Một trong những nhân viên trong Chiến dịch tranh cử của ông được cho là đã tuyên bố: "Hãy khiến họ nổi loạn", sau khi số phiếu bầu ở Michigan cho thấy "bất lợi". Công tố đặc biệt cho biết, việc Trump liên tục phát tán "thông tin sai lệch" đã lên đến đỉnh điểm với bài phát biểu nhằm "kích động và thúc đẩy đám đông lớn những người ủng hộ ông tức giận" để cướp phá Điện Capitol.

.

⦿ ---- Mickey Edwards, một đảng viên Cộng hòa lâu năm, đã gia nhập danh sách những người ủng hộ Kamala Harris làm tổng thống. Edwards, nguyên Dân biểu khu vực quốc hội số 5 của Oklahoma từ năm 1977 đến năm 1993 và là một người sáng lập ra Heritage Foundation, đã kêu gọi người Mỹ ủng hộ đảng Dân chủ trong một bài viết trên tờ Philadelphia Inquirer.

.

Cựu Dân biểu Cộng hòa này tập trung vào chính sách đối ngoại, nói rằng nhiệm kỳ tổng thống của Trump sẽ gây nguy hiểm cho "độ tin cậy của nước Mỹ với tư cách là đối tác trong việc bảo vệ nền dân chủ tự do. Các nền dân chủ đồng minh của chúng ta muốn biết, 'Bạn có cùng phe với chúng tôi không?' Những kẻ thù độc tài của chúng ta muốn biết liệu, như Trump đã ra hiệu, chúng ta có đồng ý để họ làm bất cứ điều gì họ muốn hay không", Edwards viết trong một đoạn trong bài xã luận của mình.

.

Ông tiếp tục nói rằng mặc dù "chính sách trong nước rất quan trọng", nhưng "tác động của nó thường chỉ là ngắn hạn". "Nhưng trong lĩnh vực chính sách đối ngoại và chính sách quốc phòng, vốn xuất phát từ chính sách này, thì rủi ro lớn hơn vì những bước đi sai lầm có thể gây ra thảm họa và không thể đảo ngược".

.

Trong bối cảnh đó, ông cho biết không một đồng minh nào của Hoa Kỳ có thể cảm thấy "thoải mái tin vào bất kỳ lời nào tuôn ra từ miệng ông Trump vì ông Trump là người nói dối theo bản năng và không cảm thấy bị ràng buộc bởi luật pháp hay tập quán". Đối với kẻ thù của đất nước, ông cho biết một số quốc gia như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên "đã gia tăng sức sát thương" và "tất cả những gì họ cần để thành công là một chính quyền Mỹ yếu kém và bất tài, dễ bị tổn thương bởi lòng tham và sự nịnh hót".

.

⦿ ---- Chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố vào thứ Tư rằng họ đã gây quỹ được 160 triệu đô la trong tháng 9. "Vào tháng 9, gần 2,5 triệu khoản quyên góp dưới 200 đô la đã được thực hiện. Những người ủng hộ này đã cho phép chúng tôi gửi tiền vào ngân hàng khi chúng tôi bước vào những tuần cuối cùng của chiến dịch. Động lực của chúng tôi tiếp tục tăng lên từ những người ủng hộ và nhà tài trợ trên khắp đất nước khi chúng tôi bước vào giai đoạn nước rút hướng tới chiến thắng", Cố vấn cấp cao của Chiến dịch Trump là Brian Hughes lưu ý.

.

Chiến dịch cho biết họ có 283,1 triệu đô la tiền mặt tính đến cuối tháng 9. Tháng trước, chiến dịch của Harris đã tiết lộ rằng họ đã tích lũy được 361 triệu đô la đáng kinh ngạc vào tháng 8, gần gấp ba lần số tiền gây quỹ của Trump.

.

⦿ ---- Một cựu công tố viên liên bang cho biết hôm thứ Tư rằng Công tố đặc biệt Jack Smith đang cố gắng đưa ra một sự khác biệt quan trọng chỉ bằng một từ trong một hồ sơ mới toàn diện gửi đến Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan trong nỗ lực duy trì bản cáo trạng âm mưu bầu cử chống lại cựu Tổng thống Donald Trump.

.

Điểm mấu chốt, Elie Honig giải thích với Jake Tapper của CNN, là Smith muốn gây ấn tượng với thẩm phán rằng ông tuân thủ phán quyết gây tranh cãi gần đây của Tòa án Tối cao, trao cho cựu tổng thống quyền miễn truy tố đối với các hành vi chính thức — bằng cách nêu rõ các hành vi theo bản cáo trạng là riêng tư cá nhân.

.

"Mục tiêu của Jack Smith ở đây là gì?" Tapper hỏi.

"Vâng, Jake, Jack Smith đang cố gắng cứu vãn bản cáo trạng của mình, như bất kỳ công tố viên nào sẽ và nên làm", Honig nói.

.

"Và để làm mới lại ký ức của mọi người, Jack Smith đã đưa bản cáo trạng ban đầu của mình trở lại vào mùa hè năm 2023", Honig giải thích. "Vài tháng trước, Tòa án Tối cao đã tuyên bố rằng phần lớn những gì trong bản cáo trạng đó là miễn truy tố. Donald Trump được miễn truy tố và không bị đưa vào vụ án. Sau đó, Jack Smith đã đưa ra một bản cáo trạng thu hẹp hơn. Và trong hồ sơ này, Jack Smith đang tranh luận với tòa án rằng những gì còn lại trong bản cáo trạng của tôi đều hợp lệ, có thể nói như vậy. Tất cả đều ổn để đưa ra xét xử."

.

Cuối cùng, ông nói thêm, "ranh giới phân chia chính ở đây là, nếu đó là hành vi chính thức, thì Donald Trump được miễn truy tố và không bị đưa vào vụ án. Nhưng nếu đó là hành vi riêng tư, thì đó không phải là hành vi chính thức và nó có thể nằm trong vụ án. Và đó, Jake, là từ số một mà bạn thấy. Chủ đề số một mà bạn thấy Jack Smith lặp lại trong suốt hồ sơ này. Riêng tư. Ông lập luận rằng tất cả hành vi này là riêng tư. Đó là hành vi phạm tội và nó nên nằm trong vụ án, theo Jack Smith lập luận."

.

⦿ ---- Bằng chứng gây chấn động mới được công bố hôm thứ Tư trong vụ án can thiệp bầu cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã khiến MSNBC phải há hốc mồm khi một nhà phân tích pháp lý sửng sốt trước phản ứng "thì sao" của cựu tổng thống Trump trước các báo cáo rằng phó tổng thống Pence của ông đang phải đối mặt với nguy hiểm trực tiếp vào ngày 6 tháng 1/2021.

.

"Tôi thường không há hốc mồm trước mọi thứ", nhà phân tích pháp lý của MSNBC Lisa Rubin cho biết trong lần xuất hiện cùng người dẫn chương trình Nicole Wallace vào thứ Tư trong chương trình "Deadline: White House", nhưng bà nói thêm, "Chúng tôi đang tìm hiểu những sự thật mà trước đây chúng tôi không biết".

.

"Tôi sẽ đọc trước những gì khiến Lisa Rubin há hốc mồm. Tại sao lại bắt mọi người phải chờ đợi?" Wallace nói trước khi tiếp tục đọc từ trang 142 của tài liệu đồ sộ, bao gồm một phần mà Trump được cho là đã trả lời bằng câu "Thì sao?" khi đưa tin Mike Pence đã được đưa đến một địa điểm an toàn vì lo ngại về sự an toàn của ông.

.

"Sự ngạo mạn mà Donald Trump đón nhận tin tức đó chắc chắn là tin mới đối với tôi", Rubin nói, đồng thời nói thêm rằng hồ sơ tòa án mới chứa nhiều thông tin hơn những thông tin trước đó đã được ủy ban điều tra công bố vào ngày 6 tháng 1. "Có rất nhiều nội dung mới ở đây Nicole và đó chỉ là một phần của nó".

.

Nhà phân tích pháp lý của MSNBC Andrew Weissman đã tiến xa hơn một bước khi ông gọi hành động của Trump sau cuộc bầu cử năm 2020 và trước ngày 6 tháng 1 là tội ác nghiêm trọng nhất "trong lịch sử Hoa Kỳ".

.

"Những gì bạn có ở đây là chương và câu lặp đi lặp lại về một nỗ lực, một âm mưu - một âm mưu tội phạm - nhằm cản trở ý chí của cử tri Hoa Kỳ", Weissman, cựu cố vấn tổng quát của FBI, nói với Wallace. "Không có tội ác nào nghiêm trọng hơn trong lịch sử Hoa Kỳ hơn thế".

.

⦿ ---- Kiểm tra thực tế cuộc tranh luận phó tổng thống năm 2024 tối Thứ Ba tại Thành phố New York. Vance tuyên bố Trump "đã trao lại quyền lực một cách hòa bình vào ngày 20 tháng 1" là sai. Vance: "Thật là quá đáng khi các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ nói rằng Donald Trump là mối đe dọa độc nhất đối với nền dân chủ khi ông ta đã trao lại quyền lực một cách hòa bình vào ngày 20 tháng 1".

.

Chi tiết: Tổng thống Biden đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, đảm nhiệm chức vụ tổng thống từ cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, trước lễ nhậm chức của ông Biden vào ngày hôm đó, những người biểu tình ủng hộ Trump đã tham gia vào một cuộc nổi loạn bạo lực tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1/2021. Cuộc nổi loạn đã làm gián đoạn phiên họp chung của Quốc hội đã triệu tập để chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

.

Trong những tuần trước phiên họp chung, Trump đã gây sức ép với Phó Tổng thống Mike Pence, người chủ trì việc chứng nhận kết quả của Quốc hội, để bác bỏ các phiếu bầu. Sau đó, Pence nói với Fox News, "Tổng thống Trump yêu cầu tôi sử dụng thẩm quyền của mình với tư cách là phó tổng thống chủ trì việc kiểm phiếu của Đại cử tri đoàn để về cơ bản lật ngược cuộc bầu cử, bằng cách trả lại hoặc bác bỏ phiếu bầu. Tôi không có thẩm quyền để làm điều đó. Tổng thống đã yêu cầu tôi — và nhóm luật sư lập dị của ông ta đã yêu cầu tôi — từ chối bỏ phiếu theo nghĩa đen, điều này sẽ dẫn đến việc vấn đề được chuyển sang Hạ viện, và theo nghĩa đen, sự hỗn loạn sẽ xảy ra sau đó."

.

---- Vance cũng nói sai về ObamaCare. Đêm Thứ Ba, Vance nói Trump có thể đã phá hủy Obamacare. Lúc đó, Vance nói: "Tất nhiên, bạn không nhất thiết phải đồng ý với mọi điều mà Tổng thống Trump từng nói hoặc từng làm, nhưng khi Obamacare bị đè bẹp dưới sức nặng của gánh nặng quản lý và chi phí chăm sóc sức khỏe, Donald Trump có thể đã phá hủy chương trình này. Thay vào đó, ông đã làm việc theo cách lưỡng đảng để đảm bảo rằng người Mỹ có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng".

.

Chi tiết: Vance phản bác lại Trump, người đã đăng vào năm 2017 rằng ông muốn "để Obamacare thất bại rồi cùng nhau thực hiện một kế hoạch chăm sóc sức khỏe tuyệt vời" để thay thế nó. Trong nhiệm kỳ của Trump, đảng Dân chủ và các nhóm nghiên cứu tự do đã lên án một số động thái mà họ cho là nhằm "phá hoại" các thị trường bảo hiểm do Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng tạo ra.

.

Ví dụ, các chuyên gia đổ lỗi cho sự sụt giảm trong việc ghi danh là do chính quyền Trump cắt giảm mạnh chi tiêu cho quảng cáo và hỗ trợ ghi danh cho các thị trường. Những nỗ lực nhằm lật ngược các điều khoản chính của luật, như chấm dứt các hình phạt gắn liền với "quyền hạn cá nhân" của đạo luật, đã được thông qua bằng các cuộc bỏ phiếu theo đường lối đảng phái mà không có sự ủng hộ của đảng Dân chủ.

.

Trump cũng chấm dứt các khoản trợ cấp trả cho các công ty bảo hiểm, trong nỗ lực buộc đảng Dân chủ phải ngồi vào bàn đàm phán về các nỗ lực bãi bỏ và thay thế, và dự đoán rằng luật sẽ "chết vào tháng tới nếu không nhận được số tiền đó".

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã giết chết người đứng đầu chính quyền Hamas ở Gaza, Rawhi Mushtaha, trong một cuộc không kích cách đây khoảng ba tháng. Sameh al-Siraj, người giữ chức vụ an ninh của cục chính trị Hamas và Sami Oudeh, chỉ huy Cơ chế An ninh Chung của Hamas, cũng đã thiệt mạng trong cuộc không kích, theo IDF.

.

Quân đội Israel cho biết các quan chức Hamas đang ẩn náu trong một "khu phức hợp ngầm được trang bị và kiên cố" ở phía bắc Gaza khi họ bị giết. "Khu phức hợp này đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas và cho phép các đặc vụ cấp cao ở bên trong cư trú trong thời gian dài", IDF tuyên bố.

.

⦿ ---- Thế gian nhiều chuyện lạ: trên trời mưa bom rơi xuống, dưới đất xe chở lương thực vào cứu đói. Ủy ban châu Âu đã công bố vào thứ năm rằng họ sẽ gửi thêm 30 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Lebanon trong bối cảnh các cuộc không kích của Israel khiến hơn 300.000 người phải di dời. Gói hỗ trợ này sẽ cung cấp viện trợ lương thực, nơi trú ẩn và chăm sóc sức khỏe khẩn cấp và sẽ được chuyển qua Cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu.

.

Theo Ủy ban, ước tính có gần 2 triệu người tị nạn Lebanon và Syria tại Lebanon đang thiếu lương thực. "Trong thời điểm khủng hoảng này đối với Lebanon, tốc độ và hiệu quả trong việc cung cấp viện trợ là rất quan trọng để cứu sống. Với khoản phân bổ khẩn cấp này, chúng tôi đặt mục tiêu hỗ trợ kịp thời những người bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Lebanon để họ có thể nhận được cứu trợ ngay lập tức", Ủy viên Janez Lenarcic cho biết.

.

⦿ ---- Tiểu vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, tuyên bố hôm thứ Năm rằng cuộc khủng hoảng ở Trung Đông là một cuộc diệt chủng tập thể. "Rõ ràng là những gì đang xảy ra là một cuộc diệt chủng, ngoài việc biến Dải Gaza thành một khu vực không phù hợp cho con người sinh sống, để chuẩn bị cho việc di dời", ông phát biểu trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Đối thoại hợp tác châu Á ở Doha. Tiểu vương Qatar cũng chỉ trích các cuộc không kích và hoạt động quân sự của Israel "chống lại Cộng hòa Lebanon anh em".

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ "vô cùng đau buồn" trước cái chết của Kamel Ahmad Jawad, một thường trú nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại Lebanon. Jawad, một cư dân của Dearborn, Michigan, đã chuyển đến Lebanon để chăm sóc mẹ mình, theo như báo chí Detroit đưa tin. Tin tức về cái chết của anh trong một cuộc không kích của Israel đã được bạn bè và các nhóm truyền thông xã hội tại quê nhà anh chia sẻ.

.

⦿ ---- Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel tại Lebanon hôm thứ Tư đã giết chết ít nhất 46 người và làm bị thương 85 người. "Các cuộc tấn công của kẻ thù Israel trong 24 giờ qua vào các thị trấn và làng mạc ở miền nam Lebanon, Nabatieh, Bekaa, Baalbek-Hermel và Núi Lebanon đã khiến tổng số người chết là 46 người và 85 người bị thương", Bộ này viết trên X vào thứ Năm, ngay sau nửa đêm theo giờ Beirut.

.

Hơn 1.400 người, bao gồm nhiều thường dân, đã thiệt mạng tại Lebanon kể từ khi Israel leo thang vào tháng 9. Chính phủ Lebanon cho biết hôm thứ Tư rằng 1,2 triệu người đã phải di dời do cuộc tấn công của Israel.

.

⦿ ---- Quyết định của Israel tuyên bố Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres là nhân vật không được hoan nghênh và cấm ông nhập cảnh vào Israel là "một cuộc tấn công nữa vào nhân viên Liên hợp quốc mà chúng tôi đã chứng kiến từ chính phủ Israel", theo người phát ngôn của Guterres Stephane Dujarric cho biết hôm thứ Tư.

.

"Chúng tôi đã thấy thông báo này vào sáng nay, mà chúng tôi coi là một tuyên bố chính trị của Thủ tướng [Israel] [Benjamin Netanyahu]", người phát ngôn lưu ý. Trước đó trong ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz cho biết ông đã quyết định cấm Guterres nhập cảnh vào Israel vì không "lên án rõ ràng vụ tấn công tội phạm của Iran", cáo buộc ông ghét Israel và ủng hộ những kẻ khủng bố.

.

⦿ ---- Israel đã phá hủy khoảng 50% kho vũ khí của Hezbollah, bao gồm tên lửa, đạn đạo và tên lửa hành trình, trong các cuộc tấn công được thực hiện trong những tuần gần đây, CNN đưa tin, trích dẫn lời các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Israel.

.

"Điều quan trọng nhất mà chúng tôi đã làm là cố gắng phá hủy khoảng một nửa khả năng tên lửa và hỏa tiễn đã được xây dựng trong 30 năm qua với Iran", một quan chức Israel cho biết. "Và chúng tôi đã làm được", ông nói thêm. Tuy nhiên, các quan chức Hoa Kỳ cảnh báo rằng Hezbollah vẫn còn vũ khí đáng kể, bao gồm tên lửa tầm xa và vũ khí tinh vi hơn.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói với các phóng viên vào thứ Tư rằng ông sẽ không ủng hộ việc Israel có khả năng tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran như một biện pháp trả đũa. Tuy nhiên, ông nhận xét rằng Iran "đã đi chệch hướng", đồng thời nói thêm rằng "một số lệnh trừng phạt" sẽ được áp dụng đối với quốc gia này sau những động thái mới nhất của họ. Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói thêm rằng ông sẽ sớm có cuộc trò chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

.

⦿ ---- Việc làm của bạn sẽ bị AI thay thế? Gần 4/10 người Mỹ trong một phân tích mới tin rằng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh có thể làm giảm số lượng việc làm có sẵn khi công nghệ tiến bộ. Nghiên cứu, được công bố vào thứ Tư bởi blog Liberty Street Economics của Cục Dự trữ Liên bang New York, phát hiện ra rằng tương đối ít người sử dụng các mô hình AI tạo sinh, mặc dù những người đã sử dụng chúng có dự đoán tiêu cực hơn về tác động của chúng đối với việc làm và bất bình đẳng trong tương lai.

.

AI tạo sinh là một loại công nghệ AI có thể tạo văn bản gốc, hình ảnh và nội dung khác dựa trên dữ liệu mà nó được đào tạo. Trong số những người được khảo sát, 31% đã sử dụng công cụ AI tạo sinh tại một số thời điểm. Những người dùng này có nhiều khả năng là những người trẻ tuổi, nam giới và có trình độ đại học, theo Liberty Street Economics cho biết.

.

Trong đó 43% trong số tất cả những người trả lời khảo sát cho biết họ nghĩ rằng các công cụ AI tạo sinh sẽ làm giảm việc làm. Trong khi đó, một nửa số người sử dụng các công cụ này cho biết chúng có thể hỗ trợ việc có được các kỹ năng hữu ích để giữ việc làm hoặc tìm việc làm mới, trong khi chỉ có 23 phần trăm những người chưa sử dụng các công cụ này cho biết như vậy.

.

Người dùng các công cụ AI tạo sinh có nhiều ý kiến trái chiều hơn khi nói đến cách các công cụ này tác động đến năng suất làm việc của một người, các nhà phân tích phát hiện ra.

.

Hơn một nửa (60%) người dùng AI tạo sinh cho biết công cụ này không tác động đến năng suất làm việc của họ, trong khi 35% cho biết công cụ này làm tăng năng suất công việc của họ, theo khảo sát. Khoảng 66% người dùng AI tạo sinh sử dụng công cụ này để thu thập thông tin và lời khuyên, trong khi 48% sử dụng công cụ này để giải trí và 39% sử dụng công cụ này cho công việc.

.

Nghiên cứu này là phân tích mới nhất cho thấy người Mỹ có mối quan ngại, ít nhất là ở một mức độ nào đó, về việc AI đang mở rộng việc sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Việc đưa AI vào nơi làm việc đang mang lại tiềm năng thay đổi quy trình làm việc và giờ làm việc cho nhân viên.

.

⦿ ---- Toyota Motor Corp. có ý định trì hoãn việc bắt đầu sản xuất xe điện tại Hoa Kỳ đến nửa đầu năm 2026 do doanh số bán hàng yếu tại Mỹ, theo Nikkei đưa tin hôm thứ Tư. Theo hãng truyền thông này, hãng sản xuất xe này cho biết sự thay đổi này một phần là do việc sửa đổi và điều chỉnh thiết kế xe. Trước đó, Toyota đã có kế hoạch bắt đầu sản xuất xe thể thao đa dụng chạy điện ba hàng ghế tại nhà máy Kentucky vào năm 2025, với khoản đầu tư 1,3 tỷ đô la vào cơ sở này.

Ngoài ra, nhà sản xuất xe Nhật Bản sẽ hủy bỏ kế hoạch bắt đầu sản xuất xe SUV điện mới dưới thương hiệu hạng sang Lexus tại Hoa Kỳ vào năm 2030. Thay vào đó, hãng sẽ vận chuyển xe lắp ráp đến thị trường Hoa Kỳ từ Nhật Bản, theo báo cáo.

.

⦿ ---- Levi Strauss & Co. đã công bố hôm thứ Tư trong một thông cáo báo chí rằng doanh thu ròng của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 đạt 1,5 tỷ đô la, không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 25 tháng 8, thu nhập ròng tăng vọt 116% so với cùng kỳ năm trước, đạt 21 triệu đô la. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,05 đô la, tăng so với EPS là 0,02 đô la được báo cáo trong quý 3 năm trước.

.

"Nhìn về quý 4 và xa hơn nữa, chúng tôi sẽ tập trung hơn vào thương hiệu Levi's®, minh chứng là chiến dịch mới của chúng tôi với Beyoncé và một chuỗi sản phẩm sáng tạo được thiết kế để tạo đà với người hâm mộ của chúng tôi trên toàn thế giới", Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Michelle Gass bình luận. Cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh 8,83% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc, sau khi báo cáo được công bố.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng (DoD) ngay lập tức triển khai 1.000 quân đến North Carolina sau cơn bão Helene, theo Bạch Ốc thông báo vào thứ Tư trong một tuyên bố. Những người lính sẽ hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ trong khu vực, chính quyền Biden giải thích. DoD đã triển khai 22 máy bay trực thăng để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, đồng thời cung cấp hàng chục xe cứu hộ trên mặt nước. Theo phương tiện truyền thông địa phương, số người chết hiện đã lên tới hơn 160.

.

"Chính quyền đang ưu tiên các nỗ lực ứng phó cứu sống và duy trì sự sống ở các cộng đồng bị ảnh hưởng, cũng như đảm bảo những người phải di dời khỏi cơn bão có thể tiếp cận nhanh chóng với các nguồn lực của Liên bang", theo Bạch Ốc nêu chi tiết.

.

⦿ ---- Theo hãng thông tấn Associated Press, cho đến nay bão Helene đã cướp đi sinh mạng của 182 người, trở thành cơn bão chết chóc nhất đổ bộ vào đất liền Hoa Kỳ kể từ cơn bão Katrina, cơn bão đã giết chết ít nhất 1.833 người vào năm 2005.

.

Theo CNN, số người chết liên quan đến bão Helene là 189, trong đó 95 người chết ở North Carolina, 39 người ở South Carolina, 25 người ở Georgia, 19 người ở Florida, chín người ở Tennessee và hai người ở Virginia.

.

Trong khi đó, khách hàng vẫn không có điện ở một số tiểu bang phía nam, trong đó các tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất là South Carolina với 440.887 khách hàng không có điện, tiếp theo là North Carolina với 329.727 khách hàng không có điện và Georgia với 324.543 khách hàng không có điện, theo poweroutage.us. Tình trạng mất điện cũng được báo cáo ở Florida và Virginia.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Truy tố gần 70 người thuộc hoặc có liên quan đến một băng đảng theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng ở Thung lũng San Fernando đã bị truy tố theo các tội danh liên bang, các nhà chức trách thông báo hôm thứ Tư. Theo Luật sư Hoa Kỳ Martin Estrada, tổ chức tội phạm bị cáo buộc này đã buôn bán ma túy, bao gồm cả fentanyl, trong khi thực hiện hành vi gian lận và tội phạm tài chính trong nhiều năm.

.

"Bằng cách bị cáo buộc tham gia vào mọi thứ, từ buôn bán ma túy đến tội phạm sử dụng vũ khí, trộm cắp danh tính đến gian lận COVID, và thông qua liên minh với một băng đảng nhà tù theo chủ nghĩa tân Quốc xã, (họ) là một thế lực phá hoại", Estrada cho biết.

.

Nhóm này cũng bị cáo buộc đã lập một cửa hàng, chẳng hạn như một trung tâm cai nghiện ma túy giả, để làm các tài liệu giả nhằm giúp đồng bọn của họ thoát khỏi án treo hoặc ân xá trong khi lừa đảo các nhà cung cấp dịch vụ Medicare và bảo hiểm.

.

Tổng cộng có 68 bị cáo phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm âm mưu vi phạm Đạo luật về các tổ chức tham nhũng và chịu ảnh hưởng của tội phạm tống tiền (RICO), âm mưu phân phối chất bị kiểm soát, phân phối chất bị kiểm soát, gian lận ngân hàng, âm mưu thực hiện hành vi gian lận ngân hàng, trộm cắp danh tính nghiêm trọng, tàng trữ vũ khí để thực hiện tội phạm buôn bán ma túy, tội phạm tàng trữ vũ khí và đạn dược trái phép và tàng trữ 15 hoặc nhiều thiết bị truy cập trái phép.

.

⦿ ---- Quận Cam: 1 học sinh chơi thể thao, té ngã, bị thương, được học khu đền 31 triệu đô. Một cầu thủ bóng bầu dục trung học đã được Học khu Thống nhất Newport-Mesa trả 31 triệu đô la để giải quyết vụ kiện mà cậu cáo buộc rằng mình bị chấn thương sọ não do sân bóng do học khu bất cẩn. Hồi tháng 3/2021, Manny Garcia, 15 tuổi, đang nhảy lên để bắt bóng trong buổi tập bóng bầu dục thường kỳ tại Trường Trung học Corona del Mar thì bị vướng vào những cầu thủ khác và ngã xuống sân, theo báo The Orange County Register đưa tin. Cú ngã đã gây ra chấn thương nghiêm trọng ở đầu.

.

Luật sư của Garcia, Jesse Creed, nói rằng học sinh này đã bị "chấn thương rất đáng sợ": xuất huyết não khiến cậu hôn mê và gặp các vấn đề về nhận thức và cảm xúc. Các quan chức của Corona del Mar đã biết về tình trạng nguy hiểm của các sân thể thao của học khu, bao gồm cả sân mà Garcia bị thương. Phụ huynh và huấn luyện viên đã nhiều lần cảnh báo học khu rằng sân bóng quá cứng.

.

“Những cảnh báo đến từ mọi ngóc ngách của quận,” Creed nói với KTLA 5. “Chúng đến từ các huấn luyện viên bóng bầu dục, bóng đá và lacrosse. Chúng đến hàng năm, bằng văn bản, bằng lời nói. Những cảnh báo đã được truyền đạt đến hiệu trưởng — chúng đáng tin cậy, chúng nhất quán và chúng rõ ràng.”

.

⦿ ---- TIN VN. Ngư dân Việt Nam bị tấn công ở Hoàng Sa: Hội Thủy sản Việt Nam yêu cầu bồi thường. Theo Báo Pháp Luật. Hội Thủy sản Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng Việt Nam lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành vi vi phạm pháp luật của phía Trung Quốc, yêu cầu bồi thường thiệt hại, sức khỏe cho ngư dân Việt Nam. Ngày 3-10, thông tin với PLO, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam cho biết hội đã có văn bản số 111/2024 ngày 2-10 gửi Bộ NN&PTNT, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, phản đối phía Trung Quốc cản trở, lấy tài sản, đánh đập ngư dân và kiến nghị cần tăng cường hỗ trợ ngư dân khi đi đánh cá trên biển. Cụ thể theo thông tin báo cáo từ Hội nghề cá Quảng Ngãi (Báo cáo số 29, ngày 30-9-2024), trong thời gian gần đây, tàu Trung Quốc liên tục nhiều lần ngăn cản, lấy phá tài sản, trang thiết bị, ngư cụ và sản phẩm hải sản đánh bắt của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, gây nhiều thiệt hại kinh tế và đe dọa tính mạng của ngư dân nước ta.

.

⦿ ---- TIN VN. Vụ Việt kiều Mỹ bị chiếm đoạt 32 tỷ đồng ở Kiên Giang: Bắt giam cán bộ địa chính. Theo VietnamPlus. Sau khi hoàn thành các thủ tục mua bán, Hiền và Đông nhờ Trần Thanh Hùng - cán bộ địa chính xã, làm lại giấy tờ của 22 thửa đất để Hiền giả chữ ký của 9 người bán nhằm nâng giá mua đất lên nhiều lần. Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Hùng (41 tuổi), ngụ ấp Bãi Nhà A, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản." Vào năm 2020, ông Nguyễn Thanh Sơn (Việt kiều Mỹ) gửi về Việt Nam cho người em ruột là Nguyễn Thị Thanh Hoàng số tiền trên 100 tỷ đồng để mua đất...

.

⦿ ---- HỎI 1: Mỗi trận bão vào Mỹ, 15 năm sau sẽ gây ra gián tiếp tử vong tới 11.000 người trung bình mỗi trận bão? Trung bình, Mỹ chết 88.000 người/năm vì các trận bão hơn một thập niên trước?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Trong nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí Nature, các nhà nghiên cứu của Đại học Stanford đã phát hiện ra "sự gia tăng mạnh mẽ về tỷ lệ tử vong quá mức" sau các cơn bão nhiệt đới ở Hoa Kỳ từ năm 1930 đến năm 2015. Các tác giả cũng quan sát thấy sự gia tăng về số ca tử vong kéo dài trong khoảng 15 năm sau mỗi sự kiện thời tiết. Bão nhiệt đới được định nghĩa trong nghiên cứu là cả bão (hurricanes) và bão nhiệt đới (tropical storms).

.

"Trong bất kỳ tháng nào, mọi người đều chết sớm hơn so với khi cơn bão không tấn công cộng đồng của họ", tác giả chính của nghiên cứu Solomon Hsiang, giáo sư khoa học xã hội về môi trường tại Trường Phát triển bền vững Stanford Doerr (Stanford Doerr School of Sustainability), cho biết trong một thông cáo báo chí. "Một cơn bão lớn sẽ ập đến và sẽ có tất cả những tác động liên tiếp này khi các thành phố đang được xây dựng lại hoặc các hộ gia đình phải di dời hoặc các mạng lưới xã hội bị phá vỡ. Những tác động liên tiếp này gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng".

.

Hsiang và tác giả chính của nghiên cứu Rachel Young ước tính rằng một cơn bão nhiệt đới trung bình ở Hoa Kỳ gián tiếp gây ra 7.000 đến 11.000 ca tử vong quá mức. Theo nghiên cứu, kết quả sức khỏe ở trẻ sơ sinh dưới một tuổi, những người từ 1 đến 44 tuổi và dân số da đen bị ảnh hưởng đặc biệt.

.

"Đây là những trẻ sơ sinh được sinh ra nhiều năm sau một cơn bão nhiệt đới, vì vậy chúng thậm chí không thể tự mình trải qua sự kiện đó trong tử cung", Young cho biết. "Điều này chỉ ra một câu chuyện dài hạn về kinh tế và sức khỏe bà mẹ, khi các bà mẹ có thể không có nhiều nguồn lực ngay cả nhiều năm sau một thảm họa so với khi họ ở một thế giới mà họ chưa bao giờ trải qua một cơn bão nhiệt đới".

.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng khí hậu bão nhiệt đới hiện tại của Hoa Kỳ tiếp giáp gây ra gánh nặng hàng năm khoảng 55.280 đến 88.080 ca tử vong quá mức. Họ ước tính rằng một cơn bão nhiệt đới trung bình ở Hoa Kỳ gián tiếp gây ra 7.000 đến 11.000 ca tử vong quá mức.

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/news/hurricanes-deaths-15-years-after-a-storm-study/

.

⦿ ---- HỎI 2: Trung bình có 1/14 bệnh nhân tại các bệnh viện Mỹ bị chẩn đoán bệnh sai lầm, gây tai hại?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một trong 14 bệnh nhân nằm viện có thể là nạn nhân của những sai lầm chẩn đoán gây hại, nghiên cứu mới cho thấy. Phát hiện này xuất phát từ một nghiên cứu trên 675 bệnh nhân được đưa vào một bệnh viện lớn ở Boston trong nhiều giai đoạn khác nhau từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 9 năm 2021. Những bệnh nhân này được chọn ngẫu nhiên từ hơn 9.000 bệnh nhân nằm viện trong thời gian đó.

.

"Phần lớn [các lỗi chẩn đoán] đều có thể phòng ngừa được", một nhóm do Tiến sĩ Anuj Dalal của Bệnh viện Brigham and Women's ở Boston dẫn đầu đã kết luận trong nghiên cứu được công bố trực tuyến vào thứ Ba trên tạp chí BMJ Quality & Safety. Dalal cũng là giảng viên nội khoa tại Trường Y Harvard. Với 85% các lỗi được coi là có thể phòng ngừa được, các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện của họ nhấn mạnh nhu cầu giám sát tốt hơn để tránh sai sót ngay từ đầu.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/10/02/1-in-14-hospital-patients-harmful-diagnostic-errors/7971727882268/

.

.