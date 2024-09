Tàu cá Quảng Ngãi bị tấn công ở Hoàng Sa, 10 ngư dân bị thương, trong đó 3 ngư dân bị đánh gãy tay, gãy chân. (Hình từ video nhà nước)

- Tàu cá Quảng Ngãi bị tấn công ở Hoàng Sa, 10 ngư dân bị thương, trong đó 3 ngư dân bị đánh gãy tay, gãy chân.

- Trộm mê cổ thư: Biến mất toàn bộ 23 tủ sách chờ đưa vào Bảo tàng đã niêm phong tại nhà cố học giả Vương Hồng Sển.

- Các nhà lập pháp ở cả hai đảng chuẩn bị: sẽ có bạo loạn như sau bầu cử 2020, nếu bà Harris thắng cử

- Harris hứa sẽ "tăng gấp đôi" nguồn lực Bộ Tư pháp để trấn áp các băng đảng và cắt dòng chảy ma túy fentanyl

- Thu hút phiếu của cử tri gốc La-tinh: bà Harris không đủ sức hút của Obama và Clinton, còn Trump chỉ dựa vào người nổi tiếng

- Lời kể của con mèo sẽ quảng cáo: liên danh Harris-Walz đã và đang chăm sóc trẻ em và gia đình trong khi Trump chỉ lo giúp tỷ phú làm giàu

- Bà Harris trở về thủ đô để nghe báo cáo về cơn bão Helene và sẽ tới thăm khu vực bị bão khi có thể

- Trump đến Georgia hôm nay để nghe về thiệt hại do cơn bão Helene gây ra, vận động

- Gallup: 2/3 người Mỹ nói chăm sóc sức khỏe không nhận được đủ sự quan tâm từ cả Dân Chủ và Cộng Hòa

- DB Elissa Slotkin lo ngại: Có vẻ như cuộc chiến ở Gaza đang làm bà Harris mất điểm ở Michigan

- Doug Emhoff (chồng của bà Harris): Trump hèn hạ khi bao che Mark Robinson (lập trường bài Do Thái, say mê Hitler, nghiện phim đen)

- Tỷ phú Mark Cuban đã cảnh báo tỷ phú Elon Musk: giúp Trump sẽ hại thêm, vì Trump chỉ trung thành với bản thân Trump

- Trump tới Pennsylvania, lặp lại rằng vì Đảng Dân Chủ gian lận bầu cử mà nếu Đức Chúa Trời kiểm phiếu thì Trump đã không thua

- Trump mít tinh ở Pennsylvania, chất vấn tại sao Tổng Thống Iran tới New York họp LHQ mà Biden không bắt

- Trump tranh luận thua, liền chụp mũ bà Harris là khuyết tật tinh thần. Trump cũng lập lại, mắng di dân lậu là "những con vật đê tiện".

- TT Biden gọi điện thoại hỏi về bão Helene, sẽ đến thăm các khu vực ảnh hưởng trong tuần này

- Bão Helene: 91 người chết, trong đó riêng quận Buncombe ở North Carolina có 30 người chết.

- Israel: sẽ dùng mọi khả năng để tấn công Hezbollah.

- Hezbollah: đã sẵn sàng bộ chiến khi quân Israel tấn công Lebanon

- Biệt kích Israel tấn công Nam Lebanon, dự kiến sẽ có chiến tranh trên bộ

- Lebanon: 105 người chết và 359 người bị thương vì Israel dội bom khắp Lebanon

- Ngoại trưởng Pháp tới Lebanon, mang theo 12 tấn viện trợ y tế

- Quân Israel không kích Yemen, giết 4 người và 33 người bị thương

- Israel: hơn 1 triệu người Israel đã chạy trú ẩn sau khi Hezbollah phóng một tên lửa đạn đạo về phía Haifa.

- Nga: Tổng thống Putin ký lệnh mới, cưỡng bách nhập ngũ 133.000 người vào mùa thu năm 2024.

- Google bơm 1 tỷ đô vào Thái Lan, mở xưởng, sẽ thuê 14.000 nhân viên

- California: đậu xe, bị khoan bình xăng để hút trộm xăng

- California: 1 phụ nữ bị bạn trai đâm chết trước mặt 5 con của cô

- Quận Cam: 1người bị bắt vì nghi tông xe rồi bỏ chạy làm 1 người chết

- TIN VN. Nhờ đổi 2 triệu USD ra tiền Việt, một Việt kiều "dỏm" bị bắt.

- TIN VN. Bình Dương: bị nợ lương 3 tháng liền, công nhân đình công liên tục ngày thứ 3.

- HỎI 1: Úc châu: hơn 1/10 bà bầu gặp nạn đói, 2/5 lo về thức ăn và chất lượng chế độ ăn uống? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khoảng 1/10 dân Israel chịu nạn bạo lực từ bạn tình, trong đó 5,3% phụ nữ bị bạo lực thể xác từ bạn tình trong 12 tháng qua? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-30/9/2024) ⦿ ---- Tàu cá Quảng Ngãi bị tấn công ở Hoàng Sa, 10 ngư dân bị thương, trong đó 3 ngư dân bị đánh gãy tay, gãy chân. Theo Báo Người Lao Động. Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Bình Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi), vào lúc 13 giờ 12 phút ngày 29-9, Đồn Biên phòng Bình Hải nhận được thông tin từ Đài canh cộng đồng xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) về việc tàu cá QNg 95739TS hành nghề tại khu vực quần đảo Hoàng Sa nghi bị lực lượng Trung Quốc ngăn cản, tấn công.

Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Biên cho biết hiện trên tàu có 3 ngư dân bị gãy tay, gãy chân; 7 ngư dân bị thương (chưa rõ họ tên từng người bị thương). Tàu cũng đã liên hệ được với Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II và các lực lượng chức năng để được hỗ trợ cứu nạn.

Được biết, tàu cá QNg 95739TS dài 21m, công suất 760 CV, do bà Nguyễn Thị Dung (ngụ xã Bình Châu làm chủ tàu), ông Nguyễn Thanh Biên (40 tuổi, làm thuyền trưởng). Tàu QNg 95739TS xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa kỳ lúc 10 giờ 45 phút phút ngày 13-9, hành nghề câu ở quần đảo Hoàng Sa, trên tàu có 10 ngư dân.





⦿ ---- Khi trộm mê đọc cổ thư: Biến mất toàn bộ 23 tủ sách chờ đưa vào Bào tàng đã niêm phong tại nhà cố học giả Vương Hồng Sển. Theo Báo Người Đô Thị. Trao đổi với phóng viên Người Đô thị, bà Vương Thị Việt Hoa - cháu ruột ông Vương Hồng Sển - cho biết số sách này là một phần hiện vật trong di chúc ông Vương hiến tặng cho nhà nước, được niêm phong và lưu giữ tại nhà 9/1 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận Bình Thạnh. Căn nhà được niêm phong sau khi ông Sển qua đời ngày 9.12.1996. Ngày 8.7.1997, Hội đồng giám định do giáo sư Hà Văn Tấn chủ trì đã tổ chức kiểm kê hiện vật hiến tặng gồm 849 cổ vật, định giá 1,3 triệu USD tại thời điểm đó. Số cổ vật trên được Bảo tàng Lịch sử tiếp nhận và di dời số cổ vật trên trong hai đợt. Đợt một gồm 770 hiện vật vào ngày 21.7.1997. Số hiện vật còn lại được giao cho gia đình chịu trách nhiệm bảo quản. Theo bà Hoa, sở dĩ lượng sách trong 23 tủ (bị mất) niêm phong, lưu giữ tại nhà cổ là bởi số sách này quá cũ, dễ bị hư hại khi vận chuyển.

⦿ ---- Google chơi kỳ quá: lạng qua Việt Nam ngó vài tháng, rồi bơm tiền qua Thái Lan. Google đã công bố khoản đầu tư 1 tỷ đô la vào Thái Lan hôm thứ Hai để xây dựng một trung tâm dữ liệu và khu vực đám mây. Theo tuyên bố, công ty sẽ phát triển cơ sở hạ tầng đám mây tại Bangkok và tỉnh Chonburi để tạo ra 14.000 việc làm vào năm 2029. Trung tâm dữ liệu sẽ nằm trong một khu công nghiệp ở Chonburi, trong khi khu vực đám mây sẽ phục vụ thủ đô.

Động thái này nhằm thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số của Thái Lan và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Đông Nam Á về các dịch vụ đám mây. Google cho biết khu vực đám mây sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp địa phương cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm tiên tiến.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hy vọng sẽ đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi Bão Helene trong tuần này "ngay khi nó không làm gián đoạn các hoạt động khẩn cấp", theo Bạch Ốc cho biết. AFP đưa tin, số người chết liên quan đến bão đã tăng lên 93, trong khi tình trạng mất điện trên diện rộng vẫn ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người ở nhiều tiểu bang, theo poweroutage.us.

Biden đã nói chuyện qua điện thoại với các thống đốc của Georgia và North Carolina, cũng như các quan chức khác. "Trong mỗi cuộc trò chuyện, Tổng thống đều nhận được thông tin cập nhật về các nỗ lực ứng phó và phục hồi, và ông đã chia sẻ về cách Chính quyền Biden sẽ tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng - cho đến khi nào còn cần thiết", theo Bạch Ốc cho biết.

⦿ ---- Toàn bộ thiệt hại do Bão Helene gây ra ở phía đông nam Hoa Kỳ tiếp tục xuất hiện khi nước lũ rút đi. Có lẽ không có địa phương nào bị ảnh hưởng nặng nề hơn Quận Buncombe ở miền núi của North Carolina, nơi số người chết là 30 và dự kiến ​​sẽ tăng lên, theo báo cáo của tờ Asheville Citizen Times. Quận này bao gồm thành phố Asheville trên Sông Swannanoa.

Hàng trăm người vẫn còn mất tích ở Buncombe, mặc dù các vấn đề về liên lạc và sự hỗn loạn của các cuộc giải cứu - hàng xóm tiếp nhận hàng xóm - là một yếu tố. "Chúng tôi đang phải chịu sự tàn phá khủng khiếp", Ryan Cole, một viên chức cấp cứu của quận cho biết. "Đây là thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta từng chứng kiến".

Theo tờ New York Times, nhiều cư dân vẫn đang phải vật lộn mà không có nước, thực phẩm, điện và dịch vụ điện thoại di động. Tại Swannanoa, cũng ở Buncombe, máy bay trực thăng đã thả thức ăn xuống một nhà thờ. Và nhà máy xử lý nước thải ở Weaverville gần đó đã bị hư hại do mực nước dâng cao 8 feet.

Tờ Washington Post phỏng vấn một cặp vợ chồng ở Asheville, Beverley và Baxter Eller, ngôi nhà khiêm tốn của họ đã bị tàn phá vào sáng thứ Sáu khi Helene tràn qua. Ngôi nhà của họ chưa bao giờ bị ngập một lần nào trong bốn thập niên ở đó. "Nó dâng lên quá nhanh", Baxter, 65 tuổi, cho biết. "Trong năm phút, nước đã dâng cao có lẽ sáu feet". Họ và chú chó của họ đã phải chạy đến một nơi trú ẩn ở phía nam thành phố. "Ngôi nhà ở góc phố nhà chúng tôi đã trôi đi mất rồi", Beverly kể với tờ báo.

Theo AP, tổng số người chết ở các tiểu bang North và South Carolina, Georgia, Florida, Tennessee và Virginia là 91 vào sáng thứ Hai. Hầu hết (55) người chết là ở hai tiểu bang Carolinas.

⦿ ---- Nga: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh mới vào thứ Hai ra lệnh bắt buộc nhập ngũ 133.000 người vào mùa thu năm 2024. Văn bản nêu rõ rằng 130.000 công dân Nga trong độ tuổi từ 18 đến 30 chưa vào lực lượng dự bị sẽ phải nhập ngũ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31/12. Theo sắc lệnh này, Putin đã sa thải những quân nhân đã hết thời hạn nghĩa vụ quân sự. Theo Bộ Tổng tham mưu, những người mới nhập ngũ sẽ không tham gia vào các hoạt động quân sự đặc biệt của Nga (ám chỉ cuộc chiến ở Ukraine). Đầu tháng 9, tổng thống Nga đã ký một sắc lệnh khác mở rộng Lực lượng vũ trang Nga lên 2,39 triệu quân, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12.

⦿ ---- Chiến dịch ở Bờ Biển Phía Tây Hoa Kỳ của Phó Tổng thống Kamala Harris, nhằm mục đích thu hút sự ủng hộ của cử tri gốc La-tinh, là dấu hiệu cho thấy Harris và cựu Tổng thống Donald Trump tập trung nhiều hơn vào việc theo đuổi nhóm chủng tộc hoặc dân tộc lớn thứ hai của quốc gia. Nhưng họ đang theo đuổi những lá phiếu đó theo những cách rất khác nhau.

Trump, người mà chiến dịch của ông hầu như không quảng cáo trên phương tiện truyền thông tiếng Tây Ban Nha, theo AdImpact, đang gói gọn lời kêu gọi của mình đối với cử tri gốc La-tinh trong một thông điệp rộng hơn về sự thịnh vượng và hoài niệm về nền kinh tế trước đại dịch dưới thời tổng thống của ông, đồng thời cũng dựa vào những người ủng hộ nổi tiếng. Chiến dịch của Harris đang đổ nhiều tiền và công sức hơn vào quảng cáo, truyền tải thông điệp có mục tiêu và tổ chức tại chỗ.

Các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người gốc La-tinh thích Harris hơn Trump, một lợi thế mà chiến dịch của Harris và cả cử tri đều liên hệ một phần với quá trình nuôi dạy của chính bản thân bà là con gái của những người nhập cư. Mya Brady, một cư dân Pittsburgh có nguồn gốc Guatemala, nói với NBC News rằng "Harris chắc chắn hiểu rõ hơn nhiều cử tri gốc La-tinh chỉ vì bà là người da màu và có thể hiểu cộng đồng này tốt hơn nhiều".

Nhưng trong khi Harris có lợi thế, dữ liệu cho thấy sự ủng hộ của người gốc Latinh đối với đảng Dân chủ không hề cố định: Cuộc thăm dò mới của NBC News/Telemundo/CNBC cho thấy Harris có lợi thế 54%-40% trong số người gốc Latinh, đây là con số thấp nhất của đảng Dân Chủ trong bốn chu kỳ bầu cử tổng thống. Barack Obama, Hillary Clinton và Joe Biden đều đạt 60% sự ủng hộ.

Theo Clarissa Martinez De Castro, phó chủ tịch Sáng kiến ​​bỏ phiếu của người gốc Latinh tại UnidosUS, đơn vị tiến hành một trong những phân tích lớn nhất về thói quen bỏ phiếu của người gốc Latinh tại Hoa Kỳ, sự sụt giảm đó có thể có những tác động lớn. (Nhánh chính trị của UnidoUS đã ủng hộ Harris vào đầu năm nay.)

“Đảng Cộng hòa không cần phải giành được đa số phiếu bầu của cử tri đoàn này, vì vậy họ có thể hành động quyết liệt hơn nhiều trong các nỗ lực của mình”, De Castro cho biết. “Đảng Dân chủ cần phải giành được ít nhất 60% số phiếu bầu lịch sử mà họ đã nhận được từ cử tri đoàn gốc Latin này”.

⦿ ---- Lời kể của con mèo sẽ quảng cáo cho liên danh Harris-Walz: Trước cuộc tranh luận phó tổng thống, một liên minh thiên về Dân Chủ đã phát hành một quảng cáo mới "do một con mèo kể" để đối chiếu với hồ sơ của hai người sẽ tranh luận (Vance và Walz) gọi Walz, người bạn đồng hành của Harris, là "được mèo chấp thuận".

Quảng cáo, được chia sẻ đầu tiên với NBC News, được phát hành bởi liên minh Care Can't Wait Action, thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực bao gồm chăm sóc trẻ em và chế độ nghỉ phép gia đình và y tế có lương.

"Mèo "Care Can't Wait Action" trình bày cách ứng cử viên Phó Tổng thống Tim Walz của Kamala Harris có hồ sơ hoàn hảo về chăm sóc bao gồm chế độ nghỉ phép có lương, chăm sóc trẻ em và chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi và người khuyết tật", theo nhóm này cho biết trong một thông cáo báo chí.

Quảng cáo này bắt đầu từ những bình luận gây tranh cãi của Vance vào năm 2021, trong đó ông chỉ trích Đảng Dân chủ vì được điều hành bởi "những bà cô mèo không con đang muốn làm cho phần còn lại của đất nước cũng khốn khổ".

Quảng cáo sẽ được phát trực tuyến và các nền tảng video kỹ thuật số tại Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, nhắm mục tiêu đến những cử tri dưới 40 tuổi nuôi mèo. Liên minh đang chi hàng trăm nghìn đô la cho việc mua quảng cáo ở mỗi tiểu bang.

Video dài 30 giây đồng hồ:



https://youtu.be/VWgUPDjCqSE

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đang rút ngắn chuyến đi vận động tranh cử của mình ở bờ biển phía tây để quay trở lại thủ đô Washington, D.C., để nghe báo cáo về cơn bão Helene. Một viên chức Bạch Ốc cho biết Harris sẽ rời Las Vegas vào sáng Thứ Hai, hủy các điểm dừng chân theo kế hoạch của chiến dịch, để quay trở lại thủ đô của quốc gia. Harris sẽ đến trụ sở Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) để nghe báo cáo về tác động của cơn bão Helene và cập nhật về phản ứng của liên bang, viên chức này cho biết.

Hôm Chủ Nhật, Harris đã nói chuyện với Thống đốc North Carolina Roy Cooper (D) về hậu quả của cơn bão và đã liên lạc với Thống đốc Florida Ron DeSantis (R) và Thống đốc Georgia Brian Kemp (R). Harris dự kiến ​​sẽ đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng "sớm nhất có thể mà không làm gián đoạn các hoạt động ứng phó khẩn cấp", theo một viên chức Bạch Ốc cho biết.

Vào cuối tuần trước, phó tổng thống đã đến Arizona và dành cả tuần để tổ chức các buổi gây quỹ ở California trước khi tổ chức một cuộc mít tinh ở Nevada vào tối Chủ Nhật.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump sẽ đến Georgia hôm nay, thứ Hai, để nghe báo cáo về thiệt hại do cơn bão Helene gây ra, theo chiến dịch tranh cử của ông cho biết. Trump sẽ đến thăm một cửa hàng đồ nội thất ở Valdosta bị phá hủy trong cơn bão. Ông dự kiến ​​sẽ gặp gỡ các quan chức địa phương, giúp phân phối hàng cứu trợ và phát biểu, chiến dịch tranh cử của ông cho biết.

Cựu tổng thống đã dành cả tuần để vận động tranh cử ở Wisconsin và Pennsylvania, hai tiểu bang chiến trường quan trọng. Georgia là một tiểu bang dao động quan trọng khác trong cuộc bầu cử vào tháng 11 và là tiểu bang mà Trump đã thua trong cuộc bầu cử năm 2020 với tỷ lệ sít sao. Bão Helene đổ bộ vào Florida vào thứ Năm với cường độ bão cấp 4, mang theo gió và lượng mưa tàn phá. Hãng thông tấn The Associated Press đưa tin, ít nhất 91 người đã thiệt mạng ở một số tiểu bang.

⦿ ---- Các nhà lập pháp ở cả hai đảng đang chuẩn bị tinh thần cho một hậu quả hỗn loạn sau Ngày bầu cử khi các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua giữa cựu Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Harris rất sít sao ở một số tiểu bang chiến trường đến mức có thể mất nhiều ngày để xác định người chiến thắng.

Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết họ lo ngại Trump và các đồng minh của ông sẽ lợi dụng bất kỳ sự không chắc chắn ban đầu nào về kết quả để tuyên bố gian lận bầu cử nếu Harris được dự đoán là người chiến thắng sớm. Một số nhà lập pháp đã chuẩn bị cho một cuộc chiến khác trên sàn Thượng viện và Hạ viện về việc chứng nhận cuộc bầu cử mà Harris được tuyên bố là người chiến thắng.

Trong khi Quốc hội đã thông qua Đạo luật Cải cách số phiếu bầu và Cải thiện quá trình chuyển giao quyền lực của Tổng thống vào năm 2022 để tránh sự việc tương tự xảy ra vào ngày 6 tháng 1/2021, khi một đám đông ủng hộ Trump tuần hành bạo loạn, xon6g vào Điện Capitol, một số đảng viên Dân chủ lo ngại rằng lịch sử có thể lặp lại.

“Một người hợp lý phải quan tâm đến những lời lẽ hùng biện phát ra từ một số tiểu bang nhất định và chắc chắn là từ chiến dịch tranh cử của Trump. Một lần nữa, họ đang tạo ra bối cảnh mà bất kỳ tổn thất nào cũng sẽ đổ lỗi cho tham nhũng tại hòm phiếu, ngay cả khi không có sự ủng hộ nào cho cáo buộc đó", Thượng nghị sĩ John Hickenlooper (D-Colo.) cho biết.

"Tôi lo ngại rằng sẽ có hỗn loạn. Họ sẽ cố gắng làm chậm mọi thứ lại. Nếu có vẻ như họ đang thua, chiến dịch tranh cử của Trump sẽ thử mọi cách có thể", ông nói.

Đảng Dân chủ đã đệ đơn khiếu nại về đạo đức tại Georgia cáo buộc các thành viên của hội đồng bầu cử tiểu bang tổ chức một cuộc họp bất hợp pháp và thông qua các quy tắc vượt quá thẩm quyền của họ.

Trung tâm Truyền thông và Dân chủ (Center for Media and Democracy), một nhóm giám sát phi lợi nhuận, đã công bố một báo cáo trong tháng này tuyên bố rằng hơn 230 quan chức ở tám tiểu bang — Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, New Mexico, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin — đã phủ nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử năm 2020 hoặc đã lan truyền các tuyên bố về gian lận bầu cử trên diện rộng.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris hôm Chủ Nhật cho biết bà sẽ "tăng gấp đôi" nguồn lực của Bộ Tư pháp để trấn áp các băng đảng và cắt giảm dòng chảy fentanyl vào Hoa Kỳ, chỉ vài giờ sau khi Trump lặp lại tuyên bố sai sự thật rằng bà muốn hợp pháp hóa loại thuốc này.

"Với tư cách là tổng thống, tôi sẽ tăng gấp đôi nguồn lực cho Bộ Tư pháp để truy quét các băng đảng xuyên quốc gia đó và hành động để ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào đất nước chúng ta, thứ đang hủy hoại toàn bộ cộng đồng", Harris cho biết trong bài phát biểu của mình tại đây.

Bà đã đưa ra những bình luận tương tự trong chuyến đi đến biên giới phía nam ở Arizona vào thứ sáu. Tại một cuộc biểu tình vào thứ bảy, Trump cũng đã thảo luận về fentanyl, chụp mũ vô căn cứ rằng Harris muốn hợp pháp hóa nó.

⦿ ---- Có tới 2/3 người Mỹ cho biết chăm sóc sức khỏe không nhận được đủ sự quan tâm từ cả hai đảng chính trị trong cuộc bầu cử tổng thống, theo 1 cuộc khảo sát mới. Theo cuộc khảo sát do Gallup và tổ chức phi lợi nhuận West Health thực hiện, 67% số người được hỏi ở cả hai đảng đều cho biết chăm sóc sức khỏe không nhận được đủ sự quan tâm. Chỉ có 6% cho biết chăm sóc sức khỏe nhận được quá nhiều sự quan tâm và 27% cho biết chăm sóc sức khỏe nhận được đúng mức.

Những người theo đảng Dân chủ và độc lập có nhiều khả năng nói rằng chăm sóc sức khỏe không nhận được đủ sự quan tâm hơn so với những người theo đảng Cộng hòa, mặc dù 53% cử tri của đảng Cộng hòa cho biết các ứng cử viên có thể tập trung nhiều hơn vào vấn đề này, cuộc khảo sát phát hiện ra.

Có 71% số người được hỏi đã theo dõi cuộc tranh luận vào tháng trước giữa Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump cho biết các ứng cử viên không dành đủ thời gian để nói về các vấn đề chăm sóc sức khỏe. Gallup lưu ý rằng những cử tri độc lập cảm thấy mệt mỏi với lập trường của cả hai ứng cử viên về chăm sóc sức khỏe. Những người độc lập hơi thiên vị Harris về các vấn đề chăm sóc sức khỏe, như cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc, cải thiện chất lượng chăm sóc và giảm chi phí kê đơn, nhưng Trump lại tụt hậu so với nhiều vấn đề, cuộc khảo sát phát hiện ra.

Theo cuộc thăm dò, 63% người Mỹ cho biết quan điểm của ứng cử viên về việc bảo vệ Medicare và An sinh xã hội là vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe quan trọng nhất trong cuộc bầu cử hoặc là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Quan điểm của ứng cử viên về việc giảm chi phí chăm sóc sức khỏe theo sát phía sau với 57% ủng hộ.

Có 43% cho biết chính sách của ứng cử viên liên quan đến việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần là một trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe quan trọng nhất trong cuộc bầu cử. Khảo sát cho thấy cử tri lớn tuổi có xu hướng ủng hộ quan điểm của ứng cử viên về Medicare và An sinh xã hội trong khi cử tri trẻ tuổi ưu tiên sức khỏe tâm thần và chi phí thấp hơn.

Khảo sát cũng cho thấy đảng Dân chủ lạc quan hơn so với đảng Cộng hòa và các đối tác độc lập khi cho rằng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng sẽ được cải thiện trong 5 năm tới, mặc dù không có nhóm nào lạc quan áp đảo rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 9 trong số 3.660 người lớn và có biên độ sai số là 2 phần trăm.

Nhờ đổi 2 triệu USD ra tiền Việt, một Việt kiều "dỏm" bị bắt.

Bình Dương: bị nợ lương 3 tháng liền, công nhân đình công liên tục ngày thứ 3.

⦿ ---- Có vẻ như cuộc chiến ở Gaza đang làm bà Harris mất điểm ở Michigan, nơi dông cử tri Mỹ gốc Ả Rập. Elissa Slotkin, Dân biểu Dân Chủ Michigan, cảnh báo rằng cuộc thăm dò nội bộ của chiến dịch của bà [Slotkin] đã cho thấy ứng cử viên tổng thống của đảng bà là Phó Tổng thống Kamala Harris "bị chìm" [xuồng] ở tiểu bang Trung Tây này - một tiểu bang dao động quan trọng mà cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng vào năm 2016 nhưng lại thua vào năm 2020, theo báo cáo của Axios."Tôi không cảm thấy tốt nhất vào lúc này về vị trí của chúng ta đối với Kamala Harris ở một nơi như Michigan", DB Slotkin nói với các nhà tài trợ trong một cuộc gọi trực tuyến vào thứ Tư tuần trước. Slotkin nói với các nhà tài trợ trong cuộc gọi gây quỹ rằng "chúng tôi thấy bà ấy [Harris] bị chìm trong cuộc thăm dò của chúng tôi". Cuộc thăm dò gần đây nhất của New York Times/Siena cho thấy ứng cử viên của đảng Dân chủ vẫn dẫn trước - nhưng chỉ hơn một phần trăm.Không rõ liệu Harris có mất đi sự ủng hộ ở Michigan hay không, tuy nhiên, tiểu bang này là nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập lớn nhất tại Hoa Kỳ và các đại diện từ chiến dịch "Uncommitted" của tiểu bang trước đây đã thách thức Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ do các chính sách của chiến dịch của ông Biden là ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra của Israel tại Gaza. Hơn 100.000 cử tri sơ bộ của đảng Dân chủ đã bỏ phiếu không cam kết. Các đại biểu của chiến dịch gần đây đã từ chối ủng hộ Harris trong cuộc bầu cử tổng thống, tờ Detroit Free Press đưa tin, đồng thời cũng từ chối ủng hộ đối thủ đảng Cộng hòa của bà.⦿ ---- Doug Emhoff (chồng của bà Harris) đã chỉ trích phản ứng của Đảng Cộng hòa đối với vụ bao che xì căng đan Mark Robinson trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ Nhật, gọi việc Donald Trump khéo léo né tránh chủ đề này trong những ngày gần đây là biểu tượng của một người đàn ông "hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ công việc nào". Chồng của Kamala Harris đã ngồi lại với Jen Psaki của MSNBC để trả lời một cuộc phỏng vấn rộng rãi liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống của vợ ông, cuộc chiến cá nhân của ông chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và tình hình của Robinson.Phóng viên Psaki, cũng là cựu thư ký báo chí Bạch Ốc, đã hỏi Emhoff rằng ông nghĩ gì về thực tế rằng Robinson vẫn là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho chức thống đốc North Carolina ngay cả sau khi CNN đưa tin 10 ngày trước rằng ông bị cáo buộc đã tham gia bảo vệ chế độ nô lệ, ca ngợi Mein Kampf [của Hitler] và mô tả việc ưa thích nội dung khiêu dâm chuyển giới trên một diễn đàn trực tuyến."Đó là sự hèn nhát thuần túy. Thật đáng xấu hổ", Emhoff trả lời. "Không nên như vậy. Chúng ta cần một Đảng Cộng hòa mạnh mẽ". Khen ngợi các cựu quan chức Cộng hòa như Liz Cheney và Adam Kinzinger vì đã rời khỏi đảng và ủng hộ Harris, Emhoff đã chỉ trích Trump, người đã nói rằng ông "không biết tình hình" khi được hỏi vào hôm Thứ Năm liệu ông có rút lại sự ủng hộ của mình đối với Robinson hay không. "Bạn biết đấy, ông Trump đang cố gắng phớt lờ nó, nhưng ông ấy đã không phủ nhận những gì Mark Robinson đã nói, người mà ông Trump ủng hộ", Emhoff bình luận. "Và điều đó thật đáng xấu hổ. Thật đáng xấu hổ!"⦿ ---- Nhà đầu tư tỷ phú Mark Cuban đã cảnh báo Tổng quản trị Tesla Elon Musk hôm Chủ Nhật về việc Musk liên minh với cựu Tổng thống Donald Trump, bởi vì, ông nói, Trump cuối cùng có thể không trả được nợ chính trị của mình. "Elon, sẽ đến lúc anh cần thứ gì đó từ Donald Trump", Cuban viết trong bài đăng trên X gửi cho người bạn tỷ phú của mình. "Anh sẽ nghĩ rằng mình đã giành được quyền yêu cầu và nhận được. Anh đã là một người lính trung thành, tận tụy vì Trump. Nhưng vào thời điểm anh cần Trump nhất thì anh sẽ khám phá ra điều mà rất nhiều người trước đây đã học được, lòng trung thành của Trump chỉ dành cho bản thân Trump."Tin nhắn của Cuban xuất hiện để đáp lại bài đăng trên X trước đó của Musk, trong đó CEO của SpaceX đã khuếch đại nhiều thuyết âm mưu về việc đảng Dân chủ khuyến khích nhập cư vào các tiểu bang chiến trường như là "một cách chắc chắn để giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử"."Nếu Trump KHÔNG được bầu, đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng", Musk viết. Việc Musk ủng hộ Trump là một sự đảo ngược hoàn toàn so với năm 2022 khi Musk công khai chỉ trích Trump trên mạng xã hội. Lời cảnh báo của Cuban với Musk, từ tỷ phú này đến tỷ phú khác, ám chỉ đến nỗ lực ngầm để được chính phủ ưu ái khi họ ủng hộ một ứng cử viên tổng thống.Hai tỷ phú này đang ở hai phe đối lập trong cuộc đua giành chức tổng thống trong chu kỳ bầu cử này. Nhưng cả hai nhà lãnh đạo doanh nghiệp đều để mắt đến một số mức độ kiểm soát theo quy định. Cuba tin rằng Trump có thể sẽ không thực hiện cuộc trao đổi đó với Musk.Cuban đã trở thành người bênh vực thẳng thắn cho Phó Tổng thống Kamala Harris và chương trình nghị sự kinh tế của bà. Trong những tuần gần đây, ông thường xuyên ủng hộ Harris là "người tốt hơn cho doanh nghiệp", ngay cả khi có một số hoài nghi về kế hoạch tăng thuế suất thuế doanh nghiệp của bà.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 Donald Trump hôm Chủ Nhật cho biết ông sẽ không vận động tranh cử ngày hôm nay nếu "họ không gian lận" khi ám chỉ đến Đảng Dân chủ."Tôi ở đây chỉ vì họ gian lận", Trump tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng họ "nói chuyện ở tiểu bang này" khi ám chỉ Pennsylvania, nơi ông đang tổ chức một cuộc vận động tranh cử vào Chủ Nhật. "Nếu Chúa từ trên cao giáng xuống và nói rằng tôi sẽ là người kiểm phiếu cho cuộc bầu cử này, tôi sẽ rời khỏi bục phát biểu ngay bây giờ vì tôi không phải nói, chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì", Trump tuyên bố. Trump kết luận bằng cách nói rằng "chúng ta phải có một chiến thắng áp đảo vì họ gian lận quá nhiều". Thực ra, không có chứng cớ gian lận nào, vì hơn 60 đơn kiện của nhóm Trump sau bầu cừ 2020 đã bị tòa bác bỏ, vì không có chứng cớ.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Erie, Pennsylvania, tuyên bố rằng Iran đang đe dọa mạng sống của ông. Ông chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì không phản ứng với các mối đe dọa và nói rằng nếu ông còn tại nhiệm, ông sẽ nói rõ rằng những hành động như vậy sẽ không được dung thứ.Trump tiếp tục chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì "bảo vệ" Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người đang ở Hoa Kỳ để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA). "Tốt hơn là các người không nên động vào, tốt hơn là các người không nên làm gì cả", Trump nói với đám đông, ám chỉ cách ông sẽ giải quyết tình hình.⦿ ---- Trump tranh luận thua, liền chụp mũ bà Harris là khuyết tật tinh thần. Trump cũng mắng di dân lậu là "những con vật đê tiện". Các chính trị gia của cả hai đảng hôm Chủ Nhật đã chỉ trích việc Donald Trump sa vào cái mà Trump mô tả là "một bài phát biểu đen tối", trong đó Trump gọi Phó Tổng thống Kamala Harris là "người khuyết tật về mặt tinh thần". Một số đảng viên Cộng hòa, bao gồm Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Dân biểu Tom Emmer, đã né tránh bằng cách nói rằng Trump nên bám sát vào các vấn đề.Trong khi đó, Larry Hogan, cựu thống đốc Maryland hiện đang tranh cử vào Thượng viện, đã trả lời thẳng thắn bình luận này, tờ New York Times đưa tin. "Tôi nghĩ rằng điều đó không chỉ xúc phạm đến phó tổng thống mà còn xúc phạm đến những người thực sự mắc chứng khuyết tật về tinh thần", Hogan nói trên CBS News.Trump đã leo thang các cuộc tấn công cá nhân của mình vào đối thủ đảng Dân chủ trong cuộc đua giành chức tổng thống, cũng như tổng thống hiện tại, trong một bài phát biểu quanh co kéo dài hơn một giờ vào thứ Bảy tại Wisconsin. "Joe Biden đã bị suy yếu về mặt tinh thần", Trump nói với đám đông. "Kamala sinh ra đã như vậy".Theo tờ Washington Post, người đứng đầu Hiệp hội Người khuyết tật Hoa Kỳ (American Association of People with Disabilities) đã phản đối những bình luận này. "Trump có niềm tin sai lầm, theo chủ nghĩa duy năng rằng nếu một người bị khuyết tật, họ sẽ kém nhân tính hơn và kém phẩm giá hơn", Maria Town nói. "Những nhận thức này là không đúng và có hại cho những người khuyết tật".Eric Holder, một đảng viên Dân chủ từng là Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền Obama, cho biết những phát biểu của Trump cho thấy "sự suy giảm nhận thức" của chính Trump. Xuất hiện trên MSNBC, ông nói thêm: "Trump đã đề cập rất nhiều đến khả năng nhận thức của Joe Biden. Nếu ông Trump đang ở vị trí này hiện tại, thì ông Trump sẽ ở đâu trong ba và bốn năm nữa?"Trump cũng mô tả những người nhập cư không có giấy tờ vào Hoa Kỳ trong bài phát biểu của mình là "những con vật đê tiện", theo Guardian. Nhà sử học Doris Kearns Goodwin nói với Axios rằng khía cạnh đáng lo ngại nhất trong bài phát biểu của Trump "là giờ đây nó sẽ được coi là chuyện đương nhiên, chứng tỏ chúng ta đã trở nên quen với ngôn từ hạ thấp phẩm giá của ông Trump".⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết hôm thứ Hai rằng việc hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah là một "bước đi rất quan trọng" nhưng Israel sẽ "sử dụng mọi khả năng mà chúng tôi có" trong cuộc xung đột với Hezbollah. Khi đến thăm các lữ đoàn quân đội của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở miền bắc Israel, Gallant nói với các binh sĩ rằng họ "là một phần của nỗ lực này". Bình luận của ông được đưa ra khi Israel tiếp tục khẳng định rằng họ đã sẵn sàng cho một cuộc xâm lược Lebanon và trong bối cảnh có báo cáo rằng lực lượng đặc nhiệm của họ đã tiến hành các cuộc đột kích có mục tiêu ở miền nam Lebanon.⦿ ---- Phó thủ lĩnh Hezbollah Shaykh Naim Qassem tuyên bố hôm thứ Hai rằng nhóm đã sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào từ Israel. Nhận xét này được đưa ra chỉ vài phút sau khi công bố một báo cáo mới tuyên bố rằng Israel đã tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu vào miền nam Lebanon.Trong một thông điệp video, Qassem nhấn mạnh sự sẵn sàng của Hezbollah, tuyên bố, "Chúng tôi đã chuẩn bị và sẽ giành chiến thắng vào cuối ngày". Ông cũng tuyên bố Hezbollah đã tấn công các mục tiêu của Israel nằm cách lãnh thổ Israel 150 km. Qassem mô tả các hoạt động hiện tại của Hezbollah là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn nhằm tiếp tục cuộc chiến chống lại Israel, tuyên bố rằng nhóm này "đang làm tối thiểu" vào lúc này nhưng đã chuẩn bị cho một cuộc leo thang.Trong một thông điệp video vào thứ Hai, Qassem cáo buộc Israel đã thực hiện các vụ thảm sát và nhắm vào dân thường trong các hành động quân sự của mình, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ đã tiếp tay cho những hành động này thông qua sự ủng hộ không ngừng nghỉ của mình đối với Israel. Bất chấp những thách thức, Qassem khẳng định rằng Hezbollah sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến và duy trì các mục tiêu của mình.⦿ ---- Lực lượng đặc nhiệm Israel đã tiến hành các cuộc đột kích có mục tiêu vào miền Nam Lebanon, theo tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn lời những người quen thuộc với các cuộc đột kích. Động thái này được cho là tập trung vào mạng lưới đường hầm và hoạt động thu thập thông tin tình báo của Hezbollah, có khả năng là trước một cuộc đột kích trên bộ.Bất chấp báo cáo này, tờ báo trích dẫn lời một người nói rằng chính phủ Israel đang chịu áp lực vì những hậu quả có thể xảy ra của sự kiện. Ngoài ra, không có thời điểm chính xác cho cuộc đột kích trên bộ có khả năng xảy ra. Tin tức này xuất hiện khi Israel tăng cường các hoạt động quân sự chống lại Hamas và Hezbollah trong khu vực. Vào thứ Sáu tuần trước, Hezbollah đã xác nhận rằng thủ lĩnh của họ, Hassan Nasrallah, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại Beirut.⦿ ---- Bộ Y tế Công cộng Lebanon tuyên bố rằng 105 người đã chết và 359 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel trên khắp đất nước hôm Chủ Nhật. Bộ này cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm trên khắp Lebanon trong ngày qua, bao gồm miền nam Lebanon, Bekaa, Baalbek al-Hermel và vùng ngoại ô phía nam của Beirut.Quân đội Israel tiết lộ trong một bài đăng trên X rằng lực lượng của họ đã thực hiện "hàng chục" cuộc không kích vào các bệ phóng tên lửa và cơ sở lưu trữ vũ khí của Hezbollah ở khu vực Bekaa, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ tiếp tục "gây thiệt hại và làm suy yếu năng lực quân sự và cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon".⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot đã đến Beirut vào cuối ngày Chủ Nhật, mang theo 12 tấn vật tư y tế và tuyên bố rằng Pháp "sẽ luôn sát cánh cùng dân thường". Quân đội Pháp đã chuyển hàng viện trợ sẽ được sử dụng để "điều trị cho 1000 người bị thương nặng", Barrot viết trên X, trước đây là Twitter. Động thái này diễn ra khi Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào Lebanon, giết chết cả thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào thứ Sáu và quan chức cấp cao của nhóm này là Nabil Kaouk vào thứ Bảy, cùng nhiều người khác.⦿ ---- Bốn người đã chết và 33 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào cơ sở hạ tầng cảng ở Hodeidah, Yemen, theo AFP đưa tin hôm Chủ Nhật, trích dẫn các nguồn tin có liên hệ với phiến quân Houthi. Theo thông tin có sẵn, trong số những người thiệt mạng có ba kỹ sư và một công nhân làm việc tại cảng bị không kích. Cứu hộ đang được tiến hành để tìm kiếm những người mất tích và những người bị thương.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hơn 1 triệu người Israel đã chạy trốn để tìm nơi trú ẩn sau khi Hezbollah phóng một tên lửa đạn đạo về phía Haifa. Quân Israel đã tiếp tục cập nhật, nêu rằng còi báo động ở Haifa và khu vực xung quanh ở miền bắc Israel đã được kích hoạt do "một vụ phóng duy nhất" từ Lebanon. IDF cho biết tên lửa đã bị hệ thống phòng không đánh chặn. Ngoài ra, IDF tiết lộ rằng một tàu tên lửa của hải quân đã đánh chặn thành công một "máy bay không người lái" ở vùng biển Biển Đỏ. Vụ đánh chặn xảy ra bên ngoài lãnh thổ Israel.⦿ ---- Một cư dân Inland Empire đang cảnh báo những người khác sau khi những tên trộm nhắm mục tiêu và khoan vào xe của cô để hút trộm xăng. Vụ việc xảy ra vào ngày 19/9 khi Heather Velasco đỗ xe tải của mình bên ngoài Bệnh viện Kindred ở Rancho Cucamonga, nơi cô làm việc. Vào cuối ngày hôm đó, cô và một đồng nghiệp đang đi ăn trưa thì cô đến gần xe tải của mình và nhận thấy mùi xăng nồng nặc.Nghĩ rằng mùi đó phát ra từ một chiếc xe tải chạy bằng dầu diesel gần đó, họ lên xe và bắt đầu lái đi nhưng ngay lập tức, Velasco biết có điều gì đó không ổn. Chiếc xe tải của cô đời mới, chỉ 3 năm tuổi, vì vậy cô rất ngạc nhiên khi bất cứ thứ gì cũng có thể bị trục trặc. Cuối cùng, cô dừng lại và đó là lúc cô phát hiện ra có người đã khoan vào bình nhiên liệu của xe tải để hút xăng."Tôi chỉ cần nhìn xuống và chắc chắn là có một lỗ thủng và xăng bị rò rỉ, sau đó tôi nhìn lên và thấy một lỗ thủng khác", cô nói. Velasco đã gọi cảnh sát và kéo xe tải của mình đi. Cô ấy phải chịu những khoản sửa chữa tốn kém sau đó — trả trước 4.000 đô la để sửa chữa thiệt hại hoặc trả khoản khấu trừ 1.000 đô la với mức tăng phí bảo hiểm của cô ấy. Cô ấy đã chọn sửa chữa bằng cách yêu cầu bảo hiểm của mình.Cô cũng không có xe trong một tuần, điều đó có nghĩa là phải nhờ người khác đưa 3 đứa con đến trường và đôi khi phải nghỉ làm ở nơi làm việc. Ở Upland gần đó, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông vào ngày 23/9 vì bị cáo buộc cố gắng ăn cắp xăng từ một chiếc xe tải thùng trên khu nhà 800 của Đại lộ North Mountain. Velasco cho biết cô ấy rất biết ơn vì không có ai bị thương, nhưng hiện tại cô ấy lo lắng rằng cô ấy không thể đỗ xe tải của mình ở bất cứ đâu một cách an toàn mà không sợ bị nhắm mục tiêu một lần nữa.⦿ ---- Trong một cảnh tượng kinh hoàng vào tối thứ sáu, một người phụ nữ ở Nam California đã bị bạn trai đâm chết trước mặt các con của cô. Trong bản tin phát hành vào sáng Chủ Nhật, Sở Cảnh sát Simi Valley cho biết họ đã nhận được một cuộc gọi lúc 6:04 giờ chiều Thứ Sáu từ con gái của người phụ nữ. Người con gái báo cáo rằng mẹ cô đã bị bạn trai sống chung đâm.Cảnh sát cho biết Raymond Rivas, 34 tuổi đến từ Simi Valley, đã nhanh chóng bị bắt mà không có trở ngại nào tại hiện trường. Người phụ nữ, Jessica Tinoco, cũng 34 tuổi đến từ Simi Valley, được tìm thấy bên trong một ngôi nhà với những vết đâm vào mặt, ngực và bụng. Tinoco đã được đưa đến một bệnh viện địa phương, nơi cô chết sau đó. KTLA đã nói chuyện với một thành viên trong gia đình của Tinoco vào Chủ Nhật, với tư cách là mẹ của 5 đứa con, người đã có mối quan hệ lãng mạn với Rivas trong vòng chưa đầy hai năm.⦿ ---- Quận Cam: Một nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tông xe rồi bỏ chạy khiến một phụ nữ tử vong tại Quận Cam. Theo Sở Cảnh sát Anaheim, nghi phạm được xác định là Edgar Arce, 24 tuổi. Vào ngày 15 tháng 9, cảnh sát đã phản ứng với một vụ tai nạn bỏ chạy gần Đại lộ Katella, ngay phía tây đường Euclid St. ở Anaheim vào khoảng 4:40 giờ sáng.Cảnh sát đã tìm thấy một người phụ nữ bị thương nghiêm trọng tại hiện trường. Cô đã được đưa đến bệnh viện, nơi cô sau đó chết. Nạn nhân được xác định là Sabrina Ruiz Adame, một phụ nữ 47 tuổi, là người vô gia cư, cảnh sát Anaheim cho biết. Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy một chiếc SUV màu tối đang chạy về hướng Tây trên Đại lộ Katella đã đâm chết cô. Nghi phạm đã lái xe rời khỏi hiện trường mà không dừng lại.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. Đinh Xuân Quang kết bạn với một phụ nữ trên mạng và nói mình là Việt kiều cần đổi 2 triệu USD sang tiền Việt. Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ Đinh Xuân Quang (37 tuổi, trú xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, trong quá trình điều tra, công an phát hiện đối tượng mang vali tiền giả đến một khách sạn trên địa bàn TP Quảng Ngãi để lừa một người dân thì công an ập vào bắt quả tang.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Lao Động. Ngày 30.9, cả trăm công nhân lao động ở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh (Công ty Hoàng Sinh) tại Khu công nghiệp Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tiếp tục ngừng việc khi công ty chưa trả lương. Theo ghi nhận, sáng thứ 2 đầu tuần, cả trăm công nhân đến công ty nhưng không vào nhà máy làm việc. Công nhân tập trung phía trước khu văn phòng đề nghị công ty sớm trả lương. Một số công nhân khác đứng bên ngoài nhà máy và còn nhiều lao động khác không đến công ty. Các công nhân cho biết, lần này sẽ ngừng việc cho đến khi công ty trả lương. Vì hiện nay, họ đã hết tiền chi tiêu, không còn đủ sức khỏe để tiếp tục đi làm. Đây là ngày ngừng việc thứ 3 của đợt ngừng việc thứ 2 từ cuối tháng 7.2024 đến nay.⦿ ---- HỎI 1: Úc châu: hơn 1/10 bà bầu gặp nạn đói, 2/5 lo về thức ăn và chất lượng chế độ ăn uống?ĐÁP 1: Đúng vậy. Hàng ngàn phụ nữ mang thai ở Úc đang bị đói, nhiều người trong số họ quá sợ hãi để nhờ giúp đỡ, theo một nghiên cứu mới. Cuộc khảo sát hơn 1.500 phụ nữ cho thấy hơn 1/10 bà mẹ tương lai bị đói trong khi 2/5 bà mẹ lo lắng về thức ăn, thay đổi chất lượng chế độ ăn uống và ăn ít hơn.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Khoảng 1/10 dân Israel chịu nạn bạo lực từ bạn tình, trong đó 5,3% phụ nữ bị bạo lực thể xác từ bạn tình trong 12 tháng qua?ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo nghiên cứu mới công bố, cứ mười người Israel thì có một người phải chịu đựng bạo lực từ bạn tình (IPV: intimate partner violence), một hình thức bạo lực gia đình. Nghiên cứu này, kết quả của sự hợp tác giữa ủy ban liên bộ chống bạo lực gia đình, Bộ Phúc lợi và Xã hội và sáng kiến Red Lines nhằm ngăn ngừa IPV, đã xem xét phạm vi của IPV để tìm hiểu, xác định xu hướng và tạo ra các biện pháp phòng ngừa và điều trị. Nghiên cứu phát hiện ra rằng 5,3% phụ nữ (khoảng 142.000 người) đã phải chịu bạo lực thể xác từ bạn tình của mình trong 12 tháng qua.Chi tiết: