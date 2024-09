- Bão Helene: chết ít nhất 62 người, khiến hàng triệu người mất điện ở nhiều tiểu bang. Nhiều thị trấn dọc bờ biển Florida bị xóa sổ. Lở đất lớn, cây đổ, ngập lụt. - Trump chửi mắng đài Fox News vì đài này loan tin bà Harris tới biên giới Mỹ-Mexico tuyên bố bà sẽ bảo vệ biên giới và ngăn chặn ma túy bất hợp pháp. - Cựu Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jeff Flake (và la cựu đại sứ Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ) tuyên bố

Bão Helene: chết ít nhất 62 người, khiến hàng triệu người mất điện. Nhiều thị trấn dọc bờ biển Florida bị xóa sổ. Lở đất lớn, cây đổ, ngập lụt.

- Trump chửi mắng đài Fox News vì đài này loan tin bà Harris tới biên giới Mỹ-Mexico tuyên bố bà sẽ bảo vệ biên giới và ngăn chặn ma túy bất hợp pháp.

- Cựu Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jeff Flake (và la cựu đại sứ Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ) tuyên bố ủng hộ bà Harris: vì bà Harris hiểu biết về đối ngoại.

- Bà Harris tăng điểm cử tri tín nhiệm về kinh tế, cho dù còn thua Trump 3% về tin cậy kinh tế, nhờ lạm phát giảm, thị trường chứng khoán tăng, lãi suất liên bang giảm.

- Lần đầu tiên, người Mỹ tự nhận là đảng viên Cộng hòa (48%) đông hơn đảng viên Dân chủ (45%)

- Dân Biểu Adam Schiff (D) trình dự luật, ngăn chặn tổng thống xóa sổ hồ sơ truy tố hình sự đối với chính họ

- Trump chỉ trích Thị trưởng Rob Rue của Springfield, Ohio và thống đốc tiểu bang, Mike DeWine, vì không trục xuất hàng loạt người nhập cư Haiti bất kể họ cư trú hợp pháp vì họ làm mất đi nền văn hóa của mình

- Giá trứng tăng trong năm ngoái phần lớn vì cúm gia cầm

- Elon Musk trở thành loa kèn cho Trump, kể cả loan tin giả và thuyết âm mưu để giúp Trump

- Mỹ: đã dội bom ở Syria, tiêu diệt 37 thành viên các tổ chức khủng bố

- Israel: đã giết chết Nabil Kaouk, một cấp cao trong Hezbollah

- Iran: sẽ đáp trả Israel vụ dội bom giết Phó Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Abbas Nilforoushan tại Beirut

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết hỗ trợ Israel tận lực

- Iran yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn vì Israel khủng bố Lebanon

- Lebanon: Israel dội bom, làm 33 người chết và 193 người bị thương trên khắp Lebanon

- Israel điều tra vụ phóng tên lửa đạn đạo từ Lebanon "ở khu vực Jerusalem".

- Thủ tướng Israel không thông báo cho Biden về cuộc tấn công nhằm vào thủ lĩnh Hezbollah

- TT Biden: Israel dội bom giết giết Thủ lĩnh Hezbollah là "một biện pháp công lý"

- Ngoại Trưởng TQ đòi ngừng bắn toàn diện ở Trung Đông và nói giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để ngưng xung đột Israel-Palestine.

- Mỹ: 1 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất của TQ đã chìm bí ẩn

- Nam Hàn: Có 4/10 người nước ngoài cư trú bất hợp pháp đã vào Nam Hàn mà không có thị thực

- Học sinh ời trung học ở miền Bắc Hoa Kỳ theo học các trường đại học ở miền Nam đã tăng 84% trong 20 năm qua

- Georgia: 2 cảnh sát bị thương và nghi phạm đã chết trong vụ nổ súng bên trong một tiệm bán súng ở Atlanta

- Thống đốc California phủ quyết dự luật cho trường cao đẳng cộng đồng cấp bằng cử nhân điều dưỡng

- Tạp chí Time Out kể tên 10 khu phố tuyệt vời nhất thế giới: 1. Notre-Dame du Mont, Marseille, Pháp; 2. Mers Sultan, Casablanca, Morocco; 3. Pererenan, Bali, Indonesia; 4. Seongsu-dong, Seoul, Nam Hàn; 5. Kerns, Portland, Hoa Kỳ; 6. Stokes Croft & St Paul’s, Bristol, Anh quốc; 7. Chippendale, Sydney, Úc; 8. Principe Real, Lisbon, Bồ Đào Nha; 9. Glória, Rio de Janeiro, Brazil; 10. Windsor, Melbourne, Úc.

- California: Một tù nhân bị ba tù nhân khác đánh chết

- RFA: Ba tù nhân lương tâm Trại giam Số 6 đồng loạt tuyệt thực đòi nhà nước phóng thích hết tù chính trị.

- TIN VN. Sạt lở đất làm sập 5 nhà dân, 3 người chết, mất tích; 5 ô tô bị đẩy xuống taluy âm.

- TIN VN. 80 quốc gia cùng 10.000 Phật tử quy tụ về Việt Nam tham gia ngày hội lớn nhất của tín đồ Phật giáo trên thế giới.

- TIN VN. Thái Bình, tỉnh cách Hà Nội 120 km sắp đón cùng lúc 2 nhà máy khổng lồ của TQ, sẽ thành 'trung tâm sản xuất mới' trên bản đồ ô tô Việt.

- HỎI 1: Nhân viên Mỹ sử dụng AI hạnh phúc hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Báo động: tỷ lệ sinh non ở Mỹ bâyg iờ là hơn 10%? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-29/9/2024) ⦿ ---- Các cộng đồng ở khu vực Đông Nam Hoa Kỳ đang phải vật lộn với sự tàn phá trên diện rộng sau khi bão Helene đổ bộ vào đất liền với tư cách là cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận, tấn công vào khu vực Big Bend của Florida từ hôm thứ năm và tàn phá nhiều tiểu bang, giết chết ít nhất 62 người, khiến hàng triệu người mất điện và khiến nhiều gia đình mắc kẹt trong nước lũ.

Hơn 60 người chết trên 5 tiểu bang: Đã có báo cáo về số người tử vong ở South Carolina, Georgia, Florida, North Carolina và Virginia. Văn phòng Thống đốc Roy Cooper cho biết ít nhất 10 người đã tử vong ở North Carolina vào tối thứ bảy. Các nhà chức trách cho biết ít nhất 23 người đã tử vong ở South Carolina, bao gồm hai lính cứu hỏa ở Quận Saluda. Theo người phát ngôn của Thống đốc Brian Kemp, tại Georgia, ít nhất 17 người đã tử vong, trong đó có hai người tử vong do lốc xoáy ở Alamo. Tại Florida, ít nhất 11 người đã chết, Thống đốc Ron DeSantis cho biết vào thứ Bảy, bao gồm một số người chết đuối ở Quận Pinellas. Và tại Quận Craig, Virginia, một người đã chết do cây đổ và tòa nhà sụp đổ do bão, Thống đốc Glenn Youngkin cho biết vào thứ Sáu.



Tại tiểu bang North Carolina, nơi bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều ngày lũ lụt liên tục đã biến đường sá thành đường thủy, khiến nhiều người không có nhu cầu thiết yếu và làm quá tải nguồn lực của tiểu bang. Hơn 200 người đã được giải cứu khỏi lũ lụt ở North Carolina sau khi Helene gây ra "thảm họa kinh hoàng", Thống đốc Roy Cooper cho biết vào thứ Bảy. Tuy nhiên, hơn 60 người vẫn mất tích ở Quận Buncombe và hơn 150 hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành trong quận - bao gồm cả thành phố Asheville bị ảnh hưởng nặng nề - vì các dịch vụ khẩn cấp vẫn đang quá tải, giám đốc quận Avril Pinder cho biết.

"Đây có vẻ là cơn bão Katrina của Quận Buncombe", Pinder cho biết. Các đội cứu hộ đang tiến hành kiểm tra phúc lợi vì liên lạc vẫn tiếp tục bị gián đoạn, không có dịch vụ điện thoại di động trong khu vực trong ít nhất "vài ngày", theo các quan chức. Lượng cuộc gọi khẩn cấp cũng cực kỳ cao, với việc quận này nhận được hơn 5.500 cuộc gọi 911 và thực hiện hơn 130 cuộc giải cứu trên dòng nước xiết kể từ thứ năm.

Phía đông Quận Buncombe, hơn 20 cuộc giải cứu trên không đã được thực hiện tại Quận McDowell kể từ sáng sớm thứ bảy. Và trung tâm cấp cứu đang bị ngập trong các cuộc gọi, nhiều cuộc gọi trong số đó liên quan đến những bệnh nhân "bị kẹt trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng, hết oxy hoặc vật tư y tế thiết yếu". Nhưng các nỗ lực ứng phó khẩn cấp đang gặp thách thức do lở đất lớn, cây đổ, đường dây điện và đường bị ngập nghiêm trọng.





Khoảng 400 con đường bị đóng ở North Carolina: Sau cơn bão Helene, gần 400 con đường và hàng chục xa lộ vẫn bị đóng ở phía tây của North Carolina, sở giao thông của tiểu bang cho biết vào sáng thứ bảy. Tại Quận Buncombe, các quan chức kêu gọi mọi người tránh xa đường để xe cứu thương có thể đi qua và lưu ý "mặt đất đang chuyển động" khi quận này đang phải đối phó với lở đất. Các quan chức của quận đã yêu cầu chính quyền tiểu bang và liên bang cung cấp thêm nguồn lực. Một vấn đề khác trên toàn tiểu bang là tiếp cận nguồn nước uống sạch. Bảy nhà máy nước ở các quận Avery, Burke, Haywood, Jackson, Rutherford, Watauga và Yancey đã đóng cửa, ảnh hưởng đến gần 70.000 hộ gia đình. Tổng cộng có 17 nhà máy nước báo cáo không có điện. Có 50 khuyến cáo đun sôi nước có hiệu lực trên khắp các cộng đồng phía tây.

Hơn 2 triệu người vẫn không có điện ở Đông Nam: Theo PowerOutage.us, sức đang suy yếu của Helene tiếp tục gây mất điện cho một số tiểu bang trên khắp miền đông Hoa Kỳ vào thứ Bảy, với hơn 2,6 triệu khách hàng phải sống trong bóng tối ở South Carolina, North Carolina, Georgia, Florida và Virginia.



'Có vẻ như một quả bom đã phát nổ' ở Georgia: Thống đốc Brian Kemp cho biết hôm thứ Bảy rằng Helene "không tha cho bất kỳ ai". Theo Kemp, trong số 17 người chết ở Georgia có một bà mẹ và hai cậu con trai sinh đôi một tháng tuổi, một bé trai 7 tuổi và một bé gái 4 tuổi, và một người đàn ông 58 tuổi. “Trông như một cơn lốc xoáy đã xảy ra, trông như một quả bom đã phát nổ và không chỉ ở đây,” Kemp nói.

South Carolina ‘bị tàn phá’ bởi Helene: Cơ quan Thời tiết Quốc gia Greenville-Spartanburg, South Carolina, cho biết hôm thứ Bảy rằng nơi này “bị tàn phá bởi trận lũ lụt khủng khiếp và thiệt hại do gió gây ra trên diện rộng do Bão Helene gây ra.” Cơ quan này gọi đây là “sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử văn phòng của chúng tôi,” trong một bài đăng trên Facebook vào tối thứ Bảy.

‘Hoàn toàn bị xóa sổ’ dọc theo bờ biển Florida: Vài ngày sau khi Helene đổ bộ vào Florida vào đêm thứ Năm với tư cách là cơn bão cấp 4, vô số cư dân đã phải di dời, thông báo đun sôi nước được đưa ra ở nhiều quận và hơn 254.000 khách hàng bị mất điện. “Bạn thấy một số ngôi nhà bị xóa sổ hoàn toàn,” DeSantis nói hôm thứ Bảy. Thống đốc cho biết Helene đã ảnh hưởng đến một số cộng đồng giống như những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão Idalia và Debby. “Đó là rất nhiều thứ đã xảy ra với một cộng đồng chỉ trong khoảng thời gian 14, 15 tháng,” ông nói.

⦿ ---- Cựu Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jeff Flake (Ariz.) đã tuyên bố hôm Chủ Nhật rằng ông sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Harris trong cuộc bầu cử sắp tới. Flake, người đã từ chức đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng này, cho biết trong một tuyên bố dài rằng ông ủng hộ Harris vì bà hiểu rằng những đối thủ chính trị là những công dân đồng bào, "không phải là kẻ thù".

"Sau ba năm ở nước ngoài với tư cách là Đại sứ Hoa Kỳ, tôi đã tận mắt chứng kiến ​​rằng chúng ta có những kẻ thù thực sự ở nước ngoài", tuyên bố của Flake về X cho biết. "Chúng ta cũng có những đồng minh quan trọng và không thể thiếu. Tôi muốn ủng hộ một ứng cử viên Tổng thống hiểu và đánh giá cao sự khác biệt."

Flake, người đã phục vụ tại Hạ viện từ năm 2001 đến năm 2013 và tại Thượng viện từ năm 2013 đến năm 2019, cho biết ông đã làm việc cùng Harris và người bạn đồng hành của bà, Thống đốc Tim Walz (D-Minn.) khi họ còn ở Quốc hội. Ông ủng hộ chiến dịch của họ vì họ đoàn kết đất nước và đại diện cho một thế hệ mới với hy vọng cho tương lai.

“Tôi muốn khuyến khích tất cả những người Cộng hòa cảm thấy như vậy hãy làm như vậy. Suy cho cùng, trong thời điểm như thế này, không có gì bảo thủ hơn là đặt đất nước lên trên đảng phái”, Flake nói.

Sự ủng hộ của Flake diễn ra khi Harris đang bám sát cựu Tổng thống Trump ở Arizona, một tiểu bang dao động quan trọng đã gần như nghiêng về Tổng thống Biden vào năm 2020. Theo The Hill/Decision Desk HQ, Trump đang dẫn trước 0,8 phần trăm ở tiểu bang này.

Người Cộng hòa Arizona này không phải là nhà lập pháp Cộng Hòa đầu tiên ủng hộ Harris, chỉ trích việc đảng đề cử Trump. Thị trưởng Cộng Hòa của thành phố Mesa, Arizona, John Giles, cho biết ông cũng sẽ đặt "đất nước lên trên đảng phái" và ủng hộ Harris. Cựu Thượng nghị sĩ Cộng Hòa của Kansas là Nancy Kassebaum đã tuyên bố ủng hộ Harris vào thứ năm, tìm kiếm một "tương lai tươi sáng hơn". Cựu Phó Thống đốc Georgia Geoff Duncan (R) đã thúc đẩy nhiều người Cộng hòa ủng hộ Harris hơn vì chỉ bằng cách bỏ phiếu cho bà vào mùa thu này, họ không tự động trở thành đảng viên Dân chủ.

Những người Cộng hòa nổi tiếng khác đã lên tiếng ủng hộ Harris. Cựu Dân biểu Liz Cheney (R-Wyo.), một người phản đối Trump, cho biết bà sẽ ủng hộ đảng Dân chủ. Vài ngày sau, cha bà, cựu Phó Tổng thống Cộng hòa Dick Cheney cho biết ông sẽ bỏ phiếu cho Harris.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích Fox News trước đám đông người ủng hộ tại một cuộc biểu tình ở Wisconsin hôm thứ Bảy, chỉ trích đài tin tức này vì phát sóng phát biểu của Phó Tổng thống Harris sau khi bà Harris đến thăm một phần biên giới phía Nam ở Arizona hôm thứ Sáu.

"Tôi phải ngồi đó và nghe bà ta nói nhảm nhí—- tối qua. Và ai phát sóng vậy? Fox News, và họ không được phép phát sóng", Trump nói, đồng thời nói thêm rằng mọi điều Harris nói "đều là dối trá".

Harris cho biết bà sẽ bảo vệ biên giới và ngăn chặn ma túy bất hợp pháp xâm nhập vào Hoa Kỳ trong bài phát biểu của mình vào thứ Sáu. Trump đã cố gắng giữ cho biên giới là vấn đề hàng đầu đối với cử tri khi Ngày bầu cử đang đến gần, liên tục chỉ trích chính quyền Biden-Harris về chính sách nhập cư của họ. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng nhập cư, cùng với nền kinh tế, là những vấn đề hàng đầu đối với cử tri.

Kể từ khi Harris tham gia cuộc đua vào tháng 7, đảng Cộng hòa đã gọi bà là "sa hoàng biên giới" của Biden, một từ mà một số cơ quan truyền thông đã sử dụng sau khi tổng thống yêu cầu bà "dẫn đầu các nỗ lực của chúng ta với Mexico và Tam giác phía Bắc" và giúp "ngăn chặn làn sóng di cư đến biên giới phía nam của chúng ta" vào năm 2021.

Quảng cáo đầu tiên của chiến dịch tranh cử của Trump chống lại Harris, sau khi bà giành được vị trí hàng đầu trong danh sách ứng cử viên của đảng Dân chủ vào tháng 7, đã chỉ trích bà vì vai trò của bà trong việc giải quyết vấn đề di cư tại biên giới Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Harris đã ca ngợi thành tích của bà về chính sách nhập cư, lập luận trong một quảng cáo gần đây rằng bà cứng rắn hơn Trump về vấn đề này. Đầu tuần này, Trump đã chỉ trích Harris về chuyến đi đã lên kế hoạch đến Arizona, nói rằng bà chỉ đến thăm biên giới vì "lý do chính trị".

Vào cuối năm 2023, các cuộc chạm trán với người di cư ở biên giới đã đạt mức cao kỷ lục, nhưng các vụ bắt giữ của tuần tra biên giới vào mùa hè năm ngoái đã giảm gần một nửa so với năm trước, vì chính quyền Biden đã áp dụng các biện pháp nhập cư cứng rắn hơn. Các cuộc chạm trán ở biên giới vào tháng 7 đã ở mức thấp nhất trong bốn năm qua.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đang giành được sự ủng hộ của cử tri về vấn đề kinh tế, cũng giống như nền kinh tế đang cho thấy những dấu hiệu mới về sức mạnh của mình. Theo nhiều cuộc thăm dò khác nhau, kinh tế là vấn đề hàng đầu đối với cử tri. Cơ quan thăm dò ý kiến ​​Ipsos mô tả đây là "vấn đề quan trọng nhất đối với người Mỹ kể từ tháng 4 năm 2024" trong một cuộc khảo sát đầu tháng này.

Trump từ lâu đã dẫn trước, trước tiên là Tổng thống Biden, và sau đó là Harris khi nói đến vấn đề kinh tế. Nhưng hiện tại, khoảng cách đó đang thu hẹp dần. Bà Harris kém Trump 3% trong số những người trưởng thành ở Mỹ được Marist thăm dò về ứng cử viên nào sẽ xử lý nền kinh tế tốt hơn. Biden kém Trump 9% trong cùng cuộc thăm dò được thực hiện vào tháng 6.

Harris cũng kém Trump 5% về vấn đề kinh tế trong cuộc thăm dò của Fox News, trong khi Biden kém Trump 15% trong một cuộc khảo sát vào tháng 3. Không hoàn toàn rõ lý do tại sao khoảng cách này lại thu hẹp, mặc dù một lý do có thể là việc thay thế Biden bằng Harris làm ứng cử viên của đảng Dân chủ.

Trong khi cả Biden và Harris đều gắn liền với thành tích của chính quyền họ về nền kinh tế, Harris đã chứng tỏ mình là người đưa tin mạnh mẽ hơn Biden về nhiều vấn đề và đã khiến những người theo đảng Dân chủ và độc lập phấn khích theo cách mà tổng thống hiện tại không làm được. Trong khi Biden gặp khó khăn trong cuộc tranh luận vào tháng 7 với Trump, khiến ông phải rời khỏi cuộc đua, Harris được coi là đã đánh bại Trump trong cuộc tranh luận với cựu tổng thống vào đầu năm nay.

Cũng có những yếu tố kinh tế thực sự có thể mang lại lợi ích cho Harris. Lạm phát đã giảm mạnh so với mức đỉnh điểm vào tháng 6 năm 2022, thúc đẩy thị trường chứng khoán đạt một loạt mức cao kỷ lục trong những tuần và ngày gần đây. Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất trong tháng này, một tín hiệu cho thấy họ tin rằng cuộc chiến chống lạm phát của mình đã thành công. Động thái này hứa hẹn sẽ hạ chi phí vay cho các doanh nghiệp và hộ gia đình, điều này đã giúp ích cho thị trường và cũng có thể khiến người tiêu dùng và người lao động cảm thấy tốt hơn về triển vọng của họ.

Nhà thăm dò ý kiến ​​Nate Silver hôm thứ Sáu đã lưu ý rằng các đánh giá tích cực về dữ liệu kinh tế đã khiến chỉ số kinh tế của ông được thúc đẩy. “Điều đó cũng giúp ích cho Harris,” Silver, người hiện đang coi Harris là ứng cử viên sáng giá hơn trong cuộc đua giành chức tổng thống, viết. Thông điệp của cả Trump và Harris cũng có thể là một yếu tố.

Nhà thăm dò ý kiến ​​kỳ cựu Frank Luntz đã nhận xét sau cuộc tranh luận của tổng thống hồi đầu tháng này rằng thông điệp của cựu Tổng thống Trump về nền kinh tế đã giảm sút, không còn chú trọng đến vấn đề khả năng chi trả vốn là trọng tâm của các hộ gia đình Hoa Kỳ.

“Mỗi lần họ đưa cho ông ấy một câu hỏi về lạm phát, ông ấy lại chuyển sang một vấn đề khác. Mỗi lần họ cho ông ấy cơ hội để phân biệt mình về mặt thống kê và thực tế với phó tổng thống, ông ấy lại chọn cách tấn công cá nhân. Ông ấy không thể giữ nguyên thông điệp,” ông nói trên Washington Journal của C-SPAN.

“Kết quả của điều đó là trong hầu hết mọi cuộc khảo sát, Harris đều có lợi thế gấp đôi,” Luntz cho biết. Bất chấp đà tiến của Harris, Trump vẫn đang tập trung vào vấn đề này với trọng tâm là nhiên liệu hóa thạch và sản xuất ô tô.

“Chúng ta đã mất năm mươi phần trăm doanh nghiệp của mình trong suốt 25 năm. Rất nhiều trong số đó đã đến Mexico, rất nhiều trong số đó đã đến Trung Quốc, đã đi khắp thế giới – Nhật Bản,” Trump nói về chủ đề sản xuất xe trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Sharyl Attkisson. “Chúng ta sẽ lấy lại được nó. Chúng ta sẽ ở mức mà không ai nghĩ là có thể với việc sản xuất xe.”

⦿ ---- Lần đầu tiên, số lượng người Mỹ tự nhận mình là đảng viên Cộng hòa đông hơn đảng viên Dân chủ, theo một phân tích mới của Gallup. Dựa trên trung bình các cuộc thăm dò từ tháng 7 đến tháng 9, hãng thăm dò ý kiến này phát hiện ra rằng 48% người lớn ở Hoa Kỳ cho biết họ ít nhất có khuynh hướng thiên về Đảng Cộng hòa, trong khi chỉ có 45% nói như vậy về Đảng Dân chủ. Kết quả này được đưa ra sau hơn một tháng kể từ cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra gay cấn giữa Donald Trump và Kamala Harris.

Gallup lưu ý trong báo cáo của mình rằng "Sự liên kết và bỏ phiếu của đảng có khả năng dự đoán mạnh mẽ về lựa chọn bỏ phiếu của các cá nhân, với phần lớn những người xác định và thiên về đảng bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng mà họ ưa thích". Họ cũng nói thêm rằng, theo truyền thống, đảng Dân chủ đã giành được Bạch Ốc khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận mình thuộc đảng của họ lớn hơn.

Ví dụ, vào năm 1992, khi đảng viên Dân chủ Bill Clinton giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, 52% người Mỹ tự liên kết với đảng của Bill Clinton, so với 40% cho đảng Cộng hòa. Khoảng cách này gần hơn vào năm 2000—với 48% đảng viên Dân chủ và 43% đảng viên Cộng hòa—khi ứng cử viên của đảng Cộng hòa George W. Bush nhậm chức Bạch Ốc.

⦿ ---- Dân Biểu California Adam Schiff (D) đã giới thiệu một dự luật hôm thứ sáu nhằm ngăn chặn các tổng thống đương nhiệm xóa sổ hồ sơ truy tố hình sự đối với chính họ, bao gồm cả việc ép buộc Bộ trưởng Tư pháp hoặc bất kỳ ai hành động thay mặt tổng thống. Đạo luật Bảo vệ Tính toàn vẹn trong Điều tra (Investigative Integrity Protection Act) tìm cách yêu cầu một phiên tòa xét xử gồm 3 thẩm phán trước khi bất kỳ cáo buộc nào đối với tổng thống bị bãi bỏ, theo một bản phát hành.

Đạo luật này sẽ chỉ cho phép tòa án bác bỏ sau khi xem xét liệu Bộ trưởng Tư pháp có được bổ nhiệm với mục đích để bác bỏ bất kỳ vụ truy tố hình sự nào đối với tổng thống hay không. Một tổng thanh tra của Bộ Tư pháp cũng sẽ được yêu cầu điều tra bất kỳ cuộc điều tra nào và báo cáo ngay lập tức các phát hiện cho Quốc hội theo dự luật được đề xuất.

"Vài năm trước, chúng ta đã chứng kiến những nỗ lực đáng báo động của một tổng thống đương nhiệm (ám chỉ Trump) nhằm cản trở công lý và trốn tránh trách nhiệm. Dự luật của tôi sẽ ngăn chặn một tổng thống can thiệp vào cuộc điều tra hoặc truy tố hành vi sai trái của chính họ", Shiff chia sẻ trong một tuyên bố. "Đây là một bước cần thiết để đảm bảo rằng hệ thống tư pháp của chúng ta vẫn độc lập và không một cá nhân nào có thể tự đặt mình ngoài tầm với của hệ thống".

Hồi tháng 7, Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng cựu Tổng thống Trump có quyền miễn truy tố tạm thời đối với các hành vi chính thức khi còn tại nhiệm, điều này đã bị các thành viên Dân chủ của Quốc hội phản đối mạnh mẽ. Kể từ đó, một số nhà lập pháp đã nỗ lực hạn chế quyền hạn của tổng thống khỏi việc cho phép thoát khỏi luật pháp.

Dự luật của Schiff được đồng tài trợ bởi bảy đảng viên Dân chủ và được California Grassroots Alliance, Liên đoàn cử tri bảo tồn (League of Conservation Voters) cùng với Công dân vì trách nhiệm và đạo đức tại Washington (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington), cùng nhiều tổ chức khác ủng hộ.

"Đạo luật bảo vệ tính toàn vẹn trong điều tra sẽ đảm bảo rằng các tổng thống có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật bằng cách ngăn chặn các tổng thống dừng các vụ truy tố hình sự liên bang đối với chính họ", theo Brett Edkins, giám đốc điều hành chính sách và các vấn đề chính trị của Stand Up America cho biết. "Dự luật này rất quan trọng để duy trì luật pháp, đặc biệt là sau quyết định của Tòa án Tối cao về việc trao cho các tổng thống quyền miễn truy tố đối với các hành vi chính thức".

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy đã chỉ trích Thị trưởng Rob Rue của Springfield, Ohio và thống đốc tiểu bang, Mike DeWine, vì không tiến hành trục xuất hàng loạt người nhập cư Haiti, hàng nghìn người trong số họ đang sống hợp pháp tại Springfield.

"Thị trưởng là một người rất tốt bụng", Trump phát biểu trong một cuộc mít tinh tại Prairie du Chien, Wisconsin. Trump cho biết Rue nên nói với những người di cư rằng, "Các người sẽ không được vào. Chúng tôi sẽ không tiếp nhận các người. Chúng tôi sẽ không để điều này xảy ra với thị trấn của chúng tôi", nhưng thay vào đó, ông lại nói rằng, "Chúng tôi đang cố gắng hết sức để hòa thuận với mọi người. Chúng tôi đang tìm người phiên dịch vì không ai nói được tiếng Anh".

Cựu tổng thống nói thêm: "Tôi tin rằng ông ấy thực sự có ý định giữ người dân ở lại thị trấn. Thị trấn đã bị phá hủy. Nó đã bị phá hủy". Trump cũng chỉ trích DeWine, người mà cựu tổng thống cho biết đã được bầu chỉ vì sự ủng hộ của ông.

"Ông ấy đã có thái độ như, 'Ồ, thật tuyệt vời phải không'", Trump nói, ám chỉ đến DeWine. “Nhìn này, bạn phải làm những gì bạn phải làm. Bạn phải đưa những người này trở về nơi họ đến. … Bạn sẽ mất đi nền văn hóa của mình [vì di dân], bạn sẽ mất đi đất nước của mình.”

⦿ ---- Cựu cố vấn an ninh quốc gia Bạch Ốc John Bolton hôm thứ Sáu cho rằng sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine có thể sẽ giảm sút nếu cựu Tổng thống Trump đắc cử vào tháng 11, nói rằng "Kể như hạ màn [chuyện Mỹ viện trợ cho Ukraine]". Bình luận của ông được đưa ra sau khi Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp ngắn tại Trump Tower ở Thành phố New York. Trong chuyến thăm, cựu tổng thống Trump tuyên bố ông có thể nhanh chóng làm trung gian cho một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine.

Khi được Kaitlan Collins của CNN hỏi về lý do hai người gặp nhau, Bolton chỉ ra "lý do chính trị". "Tôi nghĩ là vì lý do chính trị. Tôi nghĩ ông Trump biết rõ ràng Zelensky đã ở Washington. Ông ấy đã gặp Tổng thống Biden. Ông ấy đã gặp Phó Tổng thống Harris", Bolton nói với Collins, người dẫn chương trình "The Source", trong một cuộc phỏng vấn. "Tôi nghĩ rằng nó được thiết kế để xoa dịu sự lo lắng của một số đảng viên Cộng hòa ... những người khinh thường Trump và không muốn bỏ phiếu cho ông Trump nhưng lại ghét chủ nghĩa cấp tiến của Đảng Dân chủ, và họ đang hợp lý hóa, trong tâm trí của họ".

"Chắc chắn Trump cho thấy Trump sẽ không bán đứng Ukraine", ông tiếp tục. “Vì vậy, đây là loại hình ảnh giúp thuyết phục họ rằng Trump thực sự sẽ không tệ đến vậy.” Bolton nói thêm, “Tôi chỉ muốn phá vỡ bong bóng đó, vì tôi nghĩ rằng, xét về sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine, nếu Trump thắng, tôi nghĩ đó là bánh mì nướng [hạ màn].”

Trump, sau cuộc gặp với tổng thống Ukraine và mặc dù ông rất hoài nghi về việc tiếp tục viện trợ cho quốc gia Ukraine, đã nói rằng thật “vinh dự” khi được nói chuyện với Zelensky. Ông ca ngợi mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo và cho biết ông sẽ làm việc với Ukraine và Nga để “giải quyết vấn đề này.”

“Chúng tôi sẽ làm việc rất nhiều với cả hai bên để cố gắng giải quyết vấn đề này,” Trump nói vào thứ sáu. “Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết được điều gì đó tốt cho cả hai bên. Đã đến lúc hòa bình rồi. Nhân tiện, tổng thống [Zelensky] cũng biết điều đó..”

Cựu tổng thống Trump đã ám chỉ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng muốn chấm dứt chiến tranh. Khi được hỏi liệu ông Putin có đồng ý không, Bolton trả lời "hoàn toàn đồng ý. Hãy xem, tôi nghĩ Putin biết rằng ông Putin đã, mặc dù ông Putin đã tăng gấp đôi diện tích lãnh thổ ở Ukraine mà Nga kiểm soát, kể từ năm 2014, họ đã phải trả giá đắt cho điều đó. Ông Putin muốn... vạch ra một ranh giới dưới đây, để ông Putin có thể giúp phục hồi nền kinh tế Nga, thuyết phục người châu Âu mua khí đốt tự nhiên từ Nga một lần nữa, và tái trang bị và đào tạo lại quân đội của Nga, để ông Putin có thể tiếp tục tấn công Ukraine, trong một vài năm tới. Và đó chính xác là những gì ông Putin sẽ làm nếu có lệnh ngừng bắn, theo hướng mà Trump đang nói đến", Bolton nói thêm.

⦿ ---- Giá trứng tăng trong năm ngoái có liên quan đến tác động của cúm gia cầm đối với chuỗi cung ứng. Theo Cục Thống kê Lao động, giá trứng đã tăng 28,1% trong 12 tháng qua. Theo số liệu thống kê của cục, giá trung bình cho một tá trứng lớn là 3,20 đô la. Giá tăng đột biến xảy ra một phần là do nhu cầu cao đối với sản phẩm này, nhưng cũng do dịch cúm gia cầm bùng phát tại các trang trại nuôi gà ở Colorado hồi tháng 7.

Phil Lempert, một nhà phân tích ngành tạp hóa, nói với CNN rằng "Cúm gia cầm là lý do số một khiến giá tăng cao". Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho thấy cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) đã ảnh hưởng đến hơn 100 triệu con ở 48 tiểu bang kể từ tháng 1 năm 2022.

Lempert cho biết "Hãy nghĩ về cách chúng được nuôi nhốt: những không gian nhỏ với rất nhiều gà. Khi một con gà mắc cúm gia cầm, họ phải tiêu hủy toàn bộ đàn. Đó chính là vấn đề.” Bệnh tật của đàn gia cầm đã ảnh hưởng đến tổng sản lượng trứng và sản lượng trứng thấp hơn một phần dẫn đến giá tăng.

“Các cơ sở nuôi gà đẻ trứng thường rất lớn, vì vậy bạn có thể mất một triệu hoặc hai triệu con gà ở một cơ sở duy nhất, vì đây là loại vi-rút có khả năng lây lan cao,” Amy Hagerman, phó giáo sư kinh tế nông nghiệp tại Đại học bang Oklahoma, nói với NPR.

Nhưng cúm gia cầm không phải là yếu tố duy nhất khiến giá trứng tăng cao. Emily Metz, chủ tịch Hội đồng Trứng Hoa Kỳ, nói với NPR rằng “áp lực lạm phát” đóng vai trò chính vì giá nhiên liệu cao hơn, cùng với chi phí lao động và bao bì cao. Metz cho biết “Người nuôi trứng là người chấp nhận giá chứ không phải người định giá, và sự biến động mà chúng ta đang thấy phản ánh một số yếu tố hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của người nuôi trứng”.⦿ ---- Elon Musk đã chuyển từ một doanh nhân công nghệ tránh xa chính trị thành người mà các nhà chiến lược gọi là "loa phóng thanh" cho quan điểm cánh hữu như một người đại diện trực tuyến cho cựu Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Bạch Ốc. Ông trùm công nghệ bắt đầu lấn sân vào chính trường cách đây vài năm, nhưng vài tháng qua đã đánh dấu sự gia tăng đáng kể trong diễn ngôn đảng phái của ông, các chuyên gia chính trị cho biết.Việc Musk ủng hộ chính trị Cộng hòa và Trump hiện có thể được nhìn thấy gần như hàng ngày trên nền tảng truyền thông xã hội X của ông, trước đây được gọi là Twitter cho đến khi ông mua lại vào năm 2022. Các nhà chiến lược chính trị ở cả hai phe đều cho rằng hoạt động chính trị gia tăng của Musk - kết hợp với sự giàu có và khả năng hiển thị trực tuyến của ông - có thể là một lợi thế cho Trump, người mà ông đã ủng hộ vào tháng 7 sau vụ ám sát đầu tiên nhằm vào cựu tổng thống.Một phân tích của Wall Street Journal về các bài đăng của Musk trên X năm nay cho thấy ông có số lượng trao đổi mỗi tháng có chứa các thuật ngữ chính trị vào năm 2024 nhiều hơn khoảng 230 lần so với năm 2019, trong khi một phân tích của Washington Post cho biết gần 20% các bài đăng của ông trong năm nay là chính trị."Tôi cho rằng bất cứ điều gì Musk nói, bạn tưởng tượng, đều được Donald Trump đồng ký hoặc thậm chí là xúi giục", theo nhà chiến lược chính trị Basil Smikle nói với The Hill. Các bài đăng gần đây của Musk trên X bao gồm từ việc đăng lại các dòng tweet chỉ trích đảng Dân chủ — đặc biệt là Phó Tổng thống Harris và ứng cử viên phó của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz — cho đến các bình luận trực tiếp về Trump và những lợi ích của việc tái đắc cử của ông.Đầu tháng này, Musk tuyên bố "Nước Mỹ sẽ rơi vào tay chế độ chuyên chế" trừ khi Trump được bầu, thu hút 83 triệu lượt xem. Trong một bài đăng khác sau vụ ám sát Trump lần thứ hai, Musk viết, "Cần phải chấm dứt việc kích động thù hận và bạo lực chống lại Tổng thống Trump của giới truyền thông và những người đứng đầu đảng Dân chủ".Sự tham gia chính trị ngày càng tăng của ông đã thu hút sự giám sát từ cánh tả, một số người cho rằng việc ông chia sẻ thông tin sai lệch hoặc thuyết âm mưu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng của đảng Dân chủ vào tháng 11. "Hoàn toàn là chỉ trích quy mô hệ sinh thái thông tin của chúng ta, với bối cảnh vốn đã khó khăn như vậy, và tôi nghĩ cũng là bối cảnh gây bất lợi cho đảng Dân chủ từ phương tiện truyền thông truyền thống cho đến phương tiện truyền thông xã hội", chiến lược gia đảng Dân chủ Kaivan Shroff cho biết.Musk — người dùng được theo dõi nhiều nhất trên X với gần 199 triệu người theo dõi — đã bị chỉ trích vào đầu tháng này khi ông đăng lại một dòng tweet đã xóa về tin đồn "chất nổ" được tìm thấy trong một chiếc xe hơi gần một cuộc mít tinh của Trump, viết "Ồ" trên X. Bài đăng hiện có một ghi chú cộng đồng làm rõ rằng các quan chức New York đã phủ nhận các báo cáo nhưng vẫn xuất hiện trên nguồn cấp dữ liệu của Musk.⦿ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) hôm Chủ Nhật đã thông báo đã tiến hành hai cuộc không kích có mục tiêu tại Syria, tiêu diệt 37 thành viên của các tổ chức khủng bố, bao gồm các thủ lĩnh chủ chốt của ISIS (Nhà nước Hồi giáo) và Hurras al-Din. Vào ngày 24 tháng 9, một cuộc không kích ở tây bắc Syria đã khiến chín điệp viên thiệt mạng. Trước đó, vào ngày 16 tháng 9, một cuộc không kích lớn vào một trại huấn luyện của ISIS đã tiêu diệt ít nhất 28 chiến binh, bao gồm một số thủ lĩnh cấp cao."Những cuộc không kích này nhằm vào các thủ lĩnh và điệp viên của ISIS và chi nhánh Al Qaeda, Hurras al-Din, thể hiện cam kết của CENTCOM trong việc đánh bại lâu dài các tổ chức khủng bố trong khu vực CENTCOM chịu trách nhiệm và hỗ trợ chúng tôi cho sự ổn định của khu vực", chỉ huy CENTCOM, Tướng Michael Erik Kurilla cho biết.⦿ ---- Quân đội Israel tuyên bố đã giết chết Nabil Kaouk, một nhân vật cấp cao trong Hezbollah, nhưng nhóm này vẫn chưa xác nhận báo cáo. Chi tiết xung quanh vụ việc vẫn còn hạn chế và dự kiến ​​thông tin chi tiết hơn sẽ sớm được công bố. Sự việc này xảy ra sau khi Israel giết chết thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah hôm thứ sáu.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tuyên bố rằng vụ giết Phó Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Abbas Nilforoushan trong một cuộc không kích gần đây của Israel sẽ bị đáp trả. Cuộc không kích diễn ra tại Beirut và nhằm vào Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của Hezbollah, một nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn. Theo các báo cáo trước đây, chính phủ Iran đang phải đối mặt với những chia rẽ nội bộ liên quan đến phản ứng của mình đối với vụ này.⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với Israel trong khi tuyên bố rằng Hoa Kỳ "cam kết" ngăn chặn Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, theo thông tin từ Pentagon. Austin và Gallant đã thảo luận về sự leo thang của cuộc xung đột ở Lebanon, với cựu quan chức này tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với quyền tự vệ của Israel. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ "có tư thế" bảo vệ lực lượng của mình trong khu vực.⦿ ---- Iran đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) họp khẩn cấp về những gì họ gọi là "hành vi khủng bố của Israel" ở Lebanon và "phần còn lại của khu vực", trong một lá thư do Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeed Iravani gửi cho tổ chức này. Đại diện này viết rằng Israel "đã thực hiện một hành động khủng bố và xâm lược công khai nhằm vào các khu dân cư ở Beirut, sử dụng bom phá hủy boongke nặng 1.000 pound do Hoa Kỳ cung cấp, để ám sát Seyed Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của Hezbollah.""Ngoài ra, Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an thực hiện các biện pháp khẩn cấp và quyết đoán để ngăn chặn hành động xâm lược đang diễn ra của Israel và ngăn chặn khu vực này bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh toàn diện", Iravani kết luận.⦿ ---- Bộ Y tế Công cộng Lebanon tuyên bố rằng 33 người đã chết và 193 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào các mục tiêu trên khắp Lebanon hôm thứ Bảy. Bộ này gọi các cuộc tấn công là "hành động xâm lược của Israel".Trong khi đó, Bộ trưởng Môi trường Lebanon Nasser Yassin nói với Reuters rằng một triệu công dân Lebanon đã phải di dời do các cuộc không kích của Israel. Ông cũng cho biết rằng "hàng trăm nghìn người" đã buộc phải rời bỏ nhà cửa kể từ thứ Sáu.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đang điều tra chi tiết về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ Lebanon "ở khu vực Jerusalem". Chính quyền địa phương tuyên bố tên lửa đã rơi xuống Bờ Tây, gần Jerusalem, nơi nó tấn công vào một "khu vực trống" và gây mất điện, theo như tờ Times of Israel trích dẫn. Không có thương vong nào được báo cáo.Ngoài ra, IDF cho biết cảnh báo không kích đã được kích hoạt ở Judea và Samaria sau một "vụ phóng" từ Lebanon. Quân đội cho biết họ đã phát hiện ra một "vụ tai nạn" ở khu vực Binyamin gây ra hỏa hoạn, đồng thời cho biết thêm các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động để dập tắt ngọn lửa.⦿ ---- Theo một báo cáo của Kênh 12 của Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã quyết định không thông báo cho chính quyền Biden về cuộc tấn công nhằm vào thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Netanyahu được cho là lo ngại rằng Hoa Kỳ có thể cố gắng ngăn chặn hoạt động này nếu họ được cảnh báo trước, vì vậy ông đã chọn cách giữ bí mật. Sau khi cuộc tấn công xảy ra, các quan chức Hoa Kỳ đã rất khó chịu vì họ không được cảnh báo sớm hơn. Sau đó, Israel giải thích rằng họ không muốn Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm và nhấn mạnh rằng cuộc tấn công là một phần trong cuộc chiến chống lại Hezbollah của họ.⦿ ---- Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng cuộc không kích gần đây của Israel giết chết thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah là "một biện pháp công lý", AFP đưa tin. Ông nhấn mạnh rằng cái chết của Nasrallah là công lý cho nhiều nạn nhân, bao gồm nhiều người Mỹ, người Israel và thường dân Lebanon.Biden tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với quyền của Israel trong việc tự vệ trước các nhóm được Iran hỗ trợ, chẳng hạn như Hezbollah và Hamas. Ông tuyên bố rằng ông đã chỉ đạo bộ trưởng quốc phòng tăng cường sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Trung Đông để ngăn chặn hành vi xâm lược và giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột khu vực rộng lớn hơn.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, kêu gọi ngừng bắn toàn diện ở Trung Đông và kêu gọi giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để giải quyết xung đột Israel-Palestine. Ông lên án bạo lực ở Gaza và Lebanon, tuyên bố rằng quyền của người dân Palestine đối với một nhà nước độc lập "không nên bị xa lánh nữa".Về Ukraine, Vương nhấn mạnh cần tránh leo thang thêm nữa, nói rằng "ưu tiên hàng đầu là cam kết không mở rộng chiến trường, không leo thang chiến sự và không có hành động khiêu khích nào từ bất kỳ bên nào". Ông nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình thông qua hòa giải và hợp tác với các quốc gia như Brazil.⦿ ---- Một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ cho biết tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất của Trung Quốc đã bị chìm vào đầu năm nay, một sự bối rối tiềm tàng đối với Bắc Kinh khi TQ tìm cách mở rộng năng lực quân sự của mình. TQ hiện có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, với hơn 370 tàu chiến và đã bắt tay vào sản xuất thế hệ tàu ngầm hạt nhân mới.Một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trong lớp mới của Trung Quốc đã bị chìm dọc theo một cầu tàu vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6. Một phát ngôn viên của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết họ không có thông tin nào để cung cấp. "Chúng tôi không nắm rõ tình hình mà bạn đề cập và hiện không có thông tin nào để cung cấp", quan chức Trung Quốc cho biết."Không có gì ngạc nhiên khi Hải quân PLA cố gắng che giấu" vụ chìm tàu, vị quan chức này nói thêm. Tin tức này được tờ Wall Street Journal đưa tin lần đầu tiên. Một loạt hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs từ tháng 6 dường như cho thấy cần cẩu tại xưởng đóng tàu Vũ Xương, nơi tàu ngầm sẽ được neo đậu.Tính đến năm 2022, Trung Quốc có sáu tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, sáu tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và 48 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel, theo báo cáo của Pentagon về quân đội Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết lực lượng tàu ngầm đó dự kiến sẽ tăng lên 65 vào năm 2025 và 80 chiếc vào năm 2035.⦿ ---- Có 4/10 người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Nam Hàn năm ngoái đã nhập cảnh vào nước này mà không có thị thực và ở lại quá thời hạn miễn thị thực, theo dữ liệu từ Bộ Tư pháp cho thấy hôm thứ Bảy. Tính đến cuối năm ngoái, số lượng người nước ngoài bất hợp pháp tại Nam Hàn là 423.675 người, chiếm 16,9% tổng số người nước ngoài cư trú tại quốc gia này, theo dữ liệu do Dân biểu Song Seong-jun của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền trích dẫn.Trong số những người nước ngoài bất hợp pháp, số lượng những người đến Nam Hàn mà không có thị thực là 190.000 người, tương đương 44,9%. Người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Nam Hàn mà không cần thị thực trong trường hợp miễn thị thực (B-1) và khách du lịch quá cảnh (B-2).Số lượng người nước ngoài bất hợp pháp nhập cảnh vào Nam Hàn với diện miễn thị thực là 169.000 người, tỷ lệ lớn nhất đối với một nhóm đối tượng là 40%, tiếp theo là những người có thị thực lưu trú ngắn hạn là 87.000 người. Số người có tình trạng B-2 đạt 21.000, dữ liệu cho thấy. Người ta tin rằng những người nước ngoài như vậy đang lưu trú bất hợp pháp tại Nam Hàn để tham gia vào các hoạt động kinh tế mà không có thị thực lao động hợp lệ.Theo quốc tịch, số người Thái lưu trú bất hợp pháp tại Nam Hàn đạt 145.000 người, chiếm tỷ lệ lớn nhất là 76,3%, tiếp theo là người Trung Quốc với 15.000 người và người Kazakhstan với 11.000 người, theo dữ liệu cho thấy. Chính phủ đã đình chỉ các chương trình miễn thị thực với Pakistan vào năm 2001 và Bangladesh vào năm 2008, với lý do số lượng người nước ngoài bất hợp pháp từ các quốc gia này tăng mạnh. Bản tin Yonhap không nói tới người Việt.⦿ ---- Học sinh cuối cấp trung học ở miền Bắc đang vượt qua ranh giới Mason-Dixon (lằn ranh Nam và Bắc thời Nội Chiến Hoa Kỳ thế kỷ 19) để vào đại học, theo tờ The Wall Street Journal đưa tin. Số lượng học sinh vùng Đông Bắc theo học các trường đại học ở miền Nam đã tăng 84% trong 20 năm qua, tăng 30% từ năm 2018 đến năm 2022. Trong khi những người nộp đơn vào đại học từ miền Bắc từ lâu đã hy vọng được theo học tại các tổ chức học thuật tư thục nổi tiếng ở miền Nam như Duke, Tulane, Emory và Vanderbilt, thì sự quan tâm gần đây về việc học tập ở miền Nam lại được thúc đẩy bởi các trường đại học công lập trong khu vực.Số lượng đơn xin ghi danh vào Đại học Alabama đã tăng hơn 600% trong hai thập niên qua, gấp ba lần số lượng đơn xin nhập học mà Đại học Harvard nhận được. Sinh viên ghi nhận cuộc sống trong khuôn viên trường thú vị và tinh thần học tập sôi nổi, như được thấy trên phương tiện truyền thông xã hội, là lý do khiến họ di cư về phía Nam. Trong khi đó, cha mẹ ghi nhận học phí rẻ hơn, ít nợ hơn và thời tiết tốt hơn.Theo các cố vấn đại học, sự quan tâm của sinh viên đối với các trường học ở miền Nam xuất phát từ việc nhiều thanh thiếu niên muốn chuyển từ sự phân cực chính trị trong khuôn viên trường đại học vùng Đông Bắc sang "cảm giác cộng đồng được thể hiện qua các trận bóng bầu dục vào những ngày thứ Bảy ở miền Nam".⦿ ---- Hai cảnh sát bị thương và nghi phạm đã chết trong vụ nổ súng bên trong một cửa hàng bán lẻ ở ngoại ô Atlanta tự nhận là cửa hàng súng lớn nhất thế giới. Cảnh sát trưởng Smyrna Keith Zgonc cho biết các cảnh sát đang điều tra các báo cáo về vụ nổ súng và vụ trộm diễn ra vào đêm muộn thứ Sáu khi họ tìm thấy người đàn ông bên trong tiệm Adventure Outdoors, nơi có hơn 18.000 khẩu súng trong kho, theo AP đưa tin."Khi các cảnh sát đến nơi, họ chạm trán với một tay súng có vũ trang bên trong cửa hàng ... tiếng súng nổ ra giữa tay súng và các cảnh sát tại hiện trường", Zgonc cho biết. Cảnh sát chưa công bố tên của nghi phạm đã chết hoặc các cảnh sát, những người mà Zgonc cho biết đã được đưa vào bệnh viện và dự kiến sẽ sống sót. Cả hai cảnh sát đều bị bắn vào chân, theo WISTV.Các cảnh sát của Quận Cobb cũng có mặt tại hiện trường và nổ súng vào nghi phạm, nhưng Zgonc không nói cảnh sát nào đã bắn người đàn ông đó hoặc đã bắn bao nhiêu phát súng. "Sẽ có rất nhiều cảnh sát đến khi một trong những đồng đội của họ bị thương", Cảnh sát trưởng Quận Cobb Stuart VanHoozer cho biết. "Chúng tôi không biết mình có gì, chúng tôi không biết có bao nhiêu nghi phạm... chúng tôi chỉ biết rằng họ đang ở trong một cửa tiệm bán súng với rất nhiều vũ khí."⦿ ---- Một dự luật của tiểu bang cho phép các trường cao đẳng cộng đồng cung cấp bằng cử nhân điều dưỡng đã bị Thống đốc Gavin Newsom phủ quyết hôm thứ sáu. Dự luật số 895 của Thượng viện, do Thượng nghị sĩ tiểu bang Richard Roth (D-Riverside) đưa ra, nhằm mở rộng luật mới được ban hành, mở ra cánh cửa cho các trường cao đẳng cộng đồng cung cấp bằng cử nhân bằng cách thêm bằng cử nhân khoa học điều dưỡng (BSN) vào chương trình.Dự luật được ca ngợi là một bước ngoặt tiềm năng cho giáo dục điều dưỡng, giúp việc theo đuổi thường tốn kém này dễ tiếp cận hơn với sinh viên có thu nhập thấp, đồng thời giải quyết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng y tá đang làm việc, gây áp lực đáng kể cho các bệnh viện địa phương.Trong khi các trường cao đẳng cộng đồng của California ủng hộ dự luật, thì các hệ thống đại học bốn năm của tiểu bang lại không ủng hộ, với lý do dự luật sẽ tạo ra sự cạnh tranh về nguồn lực giảng dạy và cản trở các nỗ lực khác đang được tiến hành để mở rộng quyền tiếp cận các chương trình cử nhân điều dưỡng hiện có.Trong lá thư phủ quyết của mình, Newsom đã đồng ý với Đại học Tiểu bang California (California State University) và Đại học California (University of California), nói rằng "cần phải tạm dừng" để hiểu toàn bộ tác động trước khi trao cho các trường cao đẳng cộng đồng khả năng tạo ra các chương trình điều dưỡng cử nhân.Thống đốc đặc biệt chỉ ra chương trình tài trợ 60 triệu đô la mỗi năm cho phát triển lực lượng lao động điều dưỡng, có thể được sử dụng để mở rộng quan hệ đối tác giữa các tổ chức giáo dục đại học nhằm tăng tỷ lệ chuyển tiếp sinh viên có bằng liên kết điều dưỡng sang chương trình cử nhân khoa học công lập.⦿ ---- California, nơi có nhiều địa danh mang tính biểu tượng như Hollywood Sign, Cầu Golden Gate Bridge và Công viên Balboa Park, cũng là nơi có một trong những khu phố tuyệt vời nhất thế giới, theo tạp chí Time Out. East Hollywood được xếp hạng là khu phố tuyệt vời thứ 26 trên thế giới do bối cảnh ẩm thực ngày càng phát triển."Không có những cạm bẫy du lịch của Tinseltown, người hàng xóm East Hollywood đã bắt đầu khẳng định vị thế là điểm đến ẩm thực sôi động nhất của LA. Phần lớn danh tiếng đó có thể được ghi nhận cho Melrose Hill, một khu nhà do nhà phát triển xây dựng tại Melrose và Western Avenues, nơi có những tòa nhà gạch là nơi tập trung một cụm nhà hàng bình dân cũng như LA Grocery & Café theo phong cách Erewhon", tạp chí cho biết một phần.

East Hollywood là khu phố duy nhất của California được nêu tên trong danh sách. Tạp chí Time Out coi Notre-Dame-du-Mont ở Marseille, Pháp là khu phố tuyệt vời nhất thế giới. Đây là danh sách 10 khu phố tuyệt vời nhất thế giới:

1. Notre-Dame du Mont, Marseille, Pháp

2. Mers Sultan, Casablanca, Morocco

3. Pererenan, Bali, Indonesia

4. Seongsu-dong, Seoul, Nam Hàn

5. Kerns, Portland, Hoa Kỳ

6. Stokes Croft & St Paul’s, Bristol, Anh quốc

7. Chippendale, Sydney, Úc

8. Principe Real, Lisbon, Bồ Đào Nha

9. Glória, Rio de Janeiro, Brazil

10. Windsor, Melbourne, Úc

Để tạo ra bảng xếp hạng, mạng lưới biên tập viên và nhà văn của công ty truyền thông đã cung cấp các lựa chọn của họ, được thẩm định theo các tiêu chí bao gồm cả những gì Time Out gọi là "hương vị địa phương độc đáo" của khu vực.

⦿ ---- Một tù nhân bị kết án tại một nhà tù ở Nam California đã bị ba tù nhân khác đánh chết trong tuần này, Sở Cải tạo và Phục hồi chức năng California cho biết. Theo thông cáo báo chí của CDCR, nhân viên nhà tù tại Nhà tù Tiểu bang Calipatria ở Quận Imperial đã quan sát thấy một tù nhân, Tyler A. Lua, 25 tuổi, đánh một tù nhân khác lúc 1:23 giờ chiều thứ Năm.

Tù nhân bị tấn công, Alberto Martinez, ngã xuống đất nơi Lua tiếp tục đánh anh ta; Lua cuối cùng đã bước ra xa nạn nhân, và hai tù nhân khác - Jorge D. Negrete-Larios và Luis J. Beltran - bắt đầu đánh Martinez khi anh ta nằm bất động trên mặt đất. Các nhân viên đã có thể ngăn chặn cuộc tấn công bằng bình xịt hơi cay và "một cú đánh bằng dùi cui", CDCR cho biết.

"[Martinez] đã được chuyển đến khu vực phân loại và điều trị của nhà tù để được chăm sóc ở cấp độ cao hơn… lúc 2:20 chiều, anh ta được tuyên bố đã chết", các nhà chức trách cho biết. “Anh ta bị thương phù hợp với vũ khí do tù nhân chế tạo.” CDCR cho biết thêm, có hai vũ khí do tù nhân chế tạo được tìm thấy tại hiện trường. Không có nhân viên hoặc tù nhân nào khác bị thương trong vụ việc.

⦿ ---- RFA: Ba tù nhân lương tâm Trại giam Số 6 đồng loạt tuyệt thực đòi nhà nước phóng thích hết tù chính trị. Theo Đài Á Châu Tự Do. Ba tù nhân lương tâm ở Trại giam Số 6, Thanh Chương (Nghệ An) thông báo sẽ tuyệt thực từ ngày 28/9 để phản đối chế độ giam giữ hà khắc và yêu cầu trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Thông tin này được ông Trịnh Bá Tư cho biết trong cuộc gọi điện thoại về gia đình hôm 27/9. ông Trịnh Bá Tư đã nói với chị dâu của mình là bà Thu Đỗ rằng từ ngày 28/9, ông Tư cùng với hai tù nhân lương tâm khác là Bùi Văn Thuận và Đặng Đình Bách sẽ bắt đầu tuyệt thực.

Thông điệp và mục tiêu của cuộc tuyệt thực lần này được bà Thu Đỗ thông báo trên Facebook của mình như sau: “Một là kêu gọi Nhà nước phóng thích tù chính trị và các nhà hoạt động xã hội, nhằm mở đường cho đất nước dân chủ hoá để thiết lập một nhà nước pháp quyền, từ đó mới có thể bảo vệ thực chất quyền con người cho từng người dân. Chỉ có như vậy đất nước mới bước vào một cuộc chuyển mình vĩ đại. Đảng Cộng sản Việt Nam cần từ bỏ quyền độc tôn với nhà nước và xã hội. Thứ hai là phản đối chế độ giam giữ hà khắc vô nhân đạo của Thái Văn Thuỷ, Nguyễn Văn Du là những người đứng đầu phân trại 1, Trại giam Số 6, Nghệ An. Yêu cầu chấm dứt ngay “chuồng cọp” và sự hủy hoại sức khỏe, tinh thần của tù nhân chính trị.” Cũng trong cuộc gọi điện này, ông Trịnh Bá Tư cho biết lần này mọi người sẽ chiến đấu quyết liệt để đạt được mục tiêu đề ra.

⦿ ---- TIN VN. Sạt lở đất làm sập 5 nhà dân, 3 người chết, mất tích; 5 ô tô bị đẩy xuống taluy âm. Theo Báo Chính Phủ. Sạt lở đất làm 3 người chết và mất tích; 4 người bị thương. Cơ quan chức năng huyện Bắc Quang (Hà Giang) thông tin: Vụ sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 2, Km 51 ở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang vào sáng 29/9 đã làm 1 người chết, 2 người mất tích và 4 người bị thương. Có 5 ngôi nhà bị sập; 6 phương tiện đang lưu thông bị hàng nghìn m3 đất đá sạt đẩy xuống ta luy âm, trong đó có 1 xe khách, 2 xe tải, 3 xe con và nhiều xe máy. Tính đến 16 giờ chiều 29/9, các lực lượng chức năng đã cứu được 4 người bị thương. Trong đó, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang, 1 người được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên.

⦿ ---- TIN VN. 80 quốc gia cùng 10.000 Phật tử quy tụ về Việt Nam tham gia ngày hội lớn nhất của tín đồ Phật giáo trên thế giới. Theo báo Người Quan Sát. Năm 2025 là lần thứ 4 Việt Nam tổ chức sự kiện trọng đại này. Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết đại biểu từ 80 quốc gia cùng hơn 10.000 Phật tử dự kiến sẽ tham gia ngày hội lớn nhất của tín đồ Phật giáo trên thế giới từ 6-8/5/2025. Chủ đề chính của Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 là “Hòa hợp và bao hàm vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”. Sự kiện sẽ khai mạc tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, với diện tích 23,8ha. Các hoạt động nghệ thuật và triển lãm cũng sẽ được tổ chức song song tại Hội trường Thống Nhất, quận 1 và Sân vận động Quân khu 7, quận Tân Bình.

⦿ ---- TIN VN. Thái Bình, tỉnh cách Hà Nội 120 km sắp đón cùng lúc 2 nhà máy khổng lồ của TQ, sẽ thành 'trung tâm sản xuất mới' trên bản đồ ô tô Việt. Theo báo Nhịp Sống Thị Trường. Chỉ trong vòng một năm, tỉnh này đã đón tận 2 dự án xây dựng nhà máy lắp ráp và sản xuất ô tô Trung Quốc. Mới đây, Tasco và Geely đã ký kết 3 hợp đồng và thỏa thuận quan trọng, gồm: Hợp đồng liên doanh sản xuất lắp ráp xe ô tô giữa Tasco và Geely; Hợp đồng Geely ủy quyền cho Tasco phân phối thương hiệu ô tô Geely Auto tại Việt Nam; Biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tasco, Geely và BQL Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình. Theo kế hoạch, nhà máy liên doanh của Tasco và Geely sẽ được xây dựng tại tỉnh Thái Bình, dưới dạng CKD (lắp ráp trong nước với linh kiện được nhập khẩu). Trên diện tích đất 30 ha, nhà máy trên có công suất thiết kế 75.000 xe/năm cho giai đoạn 1, tổng vốn đầu tư khoảng 168 triệu USD (khoảng hơn 4.100 tỷ đồng). Dự kiến, nhà máy liên doanh của Tasco và Geely sẽ được khởi công xây dựng trong nửa đầu năm 2025, xuất xưởng mẫu xe đầu tiên vào đầu năm 2026.

⦿ ---- HỎI 1: Nhân viên Mỹ sử dụng AI hạnh phúc hơn?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Rất ít người có mối quan hệ lành mạnh với công việc của họ, nhưng những người sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc thì hạnh phúc hơn, theo một nghiên cứu mới của HP. HP, được biết đến là một công ty công nghệ, đã đặt ra mục tiêu hiểu rõ hơn về động lực thúc đẩy sự hài lòng và gắn kết của nhân viên trong bối cảnh lao động đang thay đổi với Chỉ số quan hệ công việc. Báo cáo Chỉ số quan hệ công việc thường niên lần thứ hai đã được công bố và phát hiện chỉ có 28% nhân viên trí thức trên toàn thế giới có mối quan hệ lành mạnh với công việc của họ.

Nhưng người Mỹ đã chứng kiến một bước nhảy vọt lớn hơn, từ 28% năm ngoái lên 34% năm nay. Anneliese Olson, phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc điều hành thị trường Bắc Mỹ của HP cho biết sự cải thiện đó ở Hoa Kỳ là do sự gia tăng lớn trong việc sử dụng AI. Việc sử dụng AI trong số những nhân viên trí thức đã tăng từ 38% năm ngoái lên 66% năm nay. Và những người sử dụng AI đã đạt điểm cao hơn 11 điểm trong Chỉ số quan hệ công việc của HP.

Chi tiết:

https://www.baltimoresun.com/2024/09/28/ai-users-happier-at-work-hp-study-finds/

⦿ ---- HỎI 2: Báo động: tỷ lệ sinh non ở Mỹ bây giờ là hơn 10%?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Trong thập niên qua, tỷ lệ sinh non ở Hoa Kỳ đã tăng hơn 10%, theo một nghiên cứu mới về hơn 5 triệu ca sinh cho thấy. Sự gia tăng này đi kèm với sự gia tăng của một số yếu tố khiến khả năng sinh non cao hơn, bao gồm tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục và các tình trạng sức khỏe tâm thần, cùng với sự suy giảm tương ứng của các yếu tố bảo vệ chống lại tình trạng này. Trong khi đó, sự chênh lệch về chủng tộc và kinh tế vẫn tiếp diễn.

.

"Những mô hình và thay đổi về các yếu tố rủi ro này nên gióng lên hồi chuông cảnh báo", tác giả chính của nghiên cứu Laura Jelliffe-Pawlowski, giáo sư tại Trường Y khoa Rory Meyers thuộc Đại học New York ở Thành phố New York, cho biết. Trẻ sơ sinh sinh trước tuần thứ 37 của thai kỳ có nguy cơ mắc bệnh, khó khăn về trí tuệ và cảm xúc, thậm chí là tử vong cao hơn.

https://www.upi.com/Health_News/2024/09/27/preterm-births-rising-us/9471727450697/

.