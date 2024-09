- Bão Helene: ít nhất 49 người chết, mưa lụt, cây đổ, nhà sập, mất điện, có thể hư hải tài sản 26 tỷ đô - Thêm 3 viên chức Cộng Hòa nổi tiếng tuyên bố ủng hộ Harris. - Harris nói sẽ siết di dân lậu, buộc nộp đơn xin tị nạn tại điểm nhập cảnh hợp pháp

Bão Helene: ít nhất 49 người chết, mưa lụt, nhà sập, mất điện, có thể hư hải tài sản 26 tỷ đô

.

QUẬN CAM (VB-28/9/2024) ⦿ ---- Bão Helene đã để lại một con đường tàn phá khủng khiếp trên khắp Florida và vùng Đông Nam Hoa Kỳ, giết chết ít nhất 49 người tính tới rạng sáng Thứ Bảy, bẻ gãy những cây sồi cao lớn và xé toạc những ngôi nhà khi các đội cứu hộ tiến hành các nhiệm vụ tuyệt vọng để cứu người dân khỏi lũ lụt. Moody's Analytics cho biết họ dự kiến ​​thiệt hại về tài sản sẽ từ 15 đến 26 tỷ đô la.

.

Đập vỡ dự kiến sắp xảy ra: Một tình trạng khẩn cấp về lũ quét được ban hành cho một số khu vực của các quận Cocke, Greene và Hamblen ở phía đông Tennessee đã được gia hạn đến trưa theo giờ miền Đông. Tình trạng khẩn cấp là do đập vỡ sắp xảy ra trên Sông Nolichucky bên dưới Đập Nolichucky và ảnh hưởng đến một khu vực có hơn 5.800 cư dân và hai trường học. Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết "các đơn vị vận hành đập đã báo cáo về sự cố vỡ đập Nolichucky sắp xảy ra" trong báo cáo khẩn cấp về lũ lụt.

.

Một số con sông ở Dãy núi Blue Ridge ở phía tây Bắc Carolina và phía đông Tennessee đã dâng nhanh chóng. Mặc dù lượng mưa lớn nhất đã qua, nhưng sẽ có thêm 1 đến 2 inch nước rơi vào cuối tuần này. Mực nước sông sẽ mất nhiều giờ đến nhiều ngày để rút xuống dưới mức nguy hiểm. Cơ quan thời tiết cho biết nếu đập bị vỡ, lũ lụt có thể dẫn đến "tình huống cực kỳ nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng".

.

Tử vong đều có ở 5 tiểu bang. Các trường hợp tử vong liên quan đến bão đã được báo cáo ở South Carolina, Georgia, Florida, North Carolina và Virginia. Theo các quan chức tiểu bang, ít nhất 19 người đã tử vong ở South Carolina, bao gồm hai lính cứu hỏa ở Quận Saluda. Tại Georgia, ít nhất 15 người đã thiệt mạng, hai người trong số họ thiệt mạng do lốc xoáy ở Alamo, theo người phát ngôn của Thống đốc Brian Kemp.

.

Các quan chức Florida đã báo cáo 8 trường hợp tử vong, bao gồm một số người chết đuối ở Quận Pinellas. Có 6 trường hợp tử vong khác được báo cáo ở North Carolina và bao gồm một vụ tai nạn xe hơi trên con đường trơn trượt do bão khiến một bé gái 4 tuổi thiệt mạng. Và tại Quận Craig, Virginia, một người đã tử vong do cây đổ và tòa nhà sụp đổ liên quan đến bão, theo Thống đốc Glenn Youngkin cho biết hôm thứ Sáu. Cộng các con số trên là 49 người chết.

.



.

Dự kiến ​​sẽ có thêm mưa vào cuối tuần này trên khắp các khu vực của vùng Appalachian phía nam. Tổng lượng mưa dự kiến ​​lên tới 1 inch ở các khu vực phía tây North Carolina, bao gồm Asheville và phía đông Tennessee, bao gồm Pigeon Forge và Gatlinburg. Có thể có tới 2 inch ở các khu vực của Virginia, Kentucky, Ohio, West Virginia và Pennsylvania cho đến hết thứ Hai. “Mặc dù lượng mưa sẽ nhẹ, nhưng các khu vực hứng chịu lượng mưa lớn từ Helene có thể thấy dòng chảy tràn quá mức”, theo văn phòng Dịch vụ Thời tiết Quốc gia tại Greenville-Spartanburg cho biết vào sáng thứ Bảy.

.

Bộ Quốc phòng cho biết hôm thứ Sáu rằng gần 4.000 Vệ binh Quốc gia đang tiến hành các nỗ lực cứu hộ tại 21 quận trên khắp Florida. North Carolina, Georgia và Alabama cũng đã kích hoạt lực lượng vệ binh. Chính quyền Biden cũng đã huy động hơn 1.500 nhân viên liên bang để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi Helene, theo Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết hôm thứ Sáu.

.

Lũ lụt nghiêm trọng ở North Carolina: Helene “là một trong những cơn bão tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại đối với một số khu vực của North Carolina”, Thống đốc Roy Cooper cho biết. Các khu vực phía tây của tiểu bang đã bị tấn công bởi mưa lớn và gió mạnh gần bằng cường độ bão, lũ quét đe dọa tính mạng, nhiều trận lở đất và mất điện. Thống đốc cho biết hơn 100 người đã được giải cứu khỏi vùng nước cao. Hơn 2 feet mưa đã rơi xuống vùng núi của tiểu bang từ sáng thứ Tư đến sáng thứ Sáu, với Busick ghi nhận tổng cộng 29,58 inch chỉ trong 48 giờ. Tại thành phố Asheville bị ảnh hưởng nặng nề, lệnh giới nghiêm toàn thành phố có hiệu lực cho đến 7:30 sáng thứ Bảy, các quan chức cho biết. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, cách Asheville khoảng 20 dặm về phía tây nam, lượng mưa lớn, xối xả đã đẩy Đập Hồ Lure vào "tình trạng sắp hỏng".

.

Hơn 3 triệu người không có điện: Theo PowerOutage.us, tàn tích của Helene tiếp tục gây mất điện cho một số tiểu bang trên khắp miền Đông Hoa Kỳ vào sáng thứ Bảy, với gần 3,3 triệu khách hàng phải sống trong bóng tối ở South Carolina, Georgia, North Carolina, Florida và Ohio.

.



.

Hơn 50 người mắc kẹt trên mái Bệnh viện Quận Unicoi ở Erwin, Tennessee, đã được giải cứu sau khi mực nước dâng cao nhanh chóng từ Helene khiến việc sơ tán trở nên bất khả thi vào sáng thứ Sáu, Ballad Health cho biết.

.

Helene đã gây ra nhiều gián đoạn cho dịch vụ đi lại và giao hàng. Một số chuyến tàu Amtrak đến hoặc rời Florida và Georgia đã bị hủy, công ty cho biết. Dịch vụ giao hàng cũng bị ảnh hưởng, với việc UPS thông báo rằng họ đã tạm dừng dịch vụ đến Florida, North Carolina và Georgia vì cơn bão. FedEx cũng đã tạm dừng hoặc hạn chế dịch vụ của mình tại năm tiểu bang. Nước đã nhấn chìm vô số tuyến đường trên khắp khu vực, khiến chúng không thể đi qua được. Tại North Carolina, 290 con đường đã bị đóng cửa trên toàn tiểu bang và Thống đốc Roy Cooper cho biết sở giao thông của tiểu bang đang đóng cửa nhiều tuyến đường hơn nữa vì lũ lụt nghiêm trọng, lở đất và đường bị cuốn trôi gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công cộng.

.

⦿ ---- Thêm 3 viên chức Cộng Hòa tuyên bố ủng hộ Harris. Nhóm 3 đảng viên Cộng hòa Kansas — bao gồm một cựu chủ tịch Ủy ban Lao động Thượng viện liên bang — đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc chiến tranh cử năm 2024 của bà chống lại Donald Trump, gọi ứng cử viên của đảng Dân chủ là lựa chọn tốt nhất để lãnh đạo đất nước trong bốn năm tới.

.

Cựu Thượng nghị sĩ Nancy Kassebaum, người đại diện cho Kansas tại thượng viện từ năm 1978 đến năm 1997, đã tham gia cùng cựu Ủy viên Bảo hiểm Kansas Sandy Praeger và Deanell Reece Tacha, một thẩm phán liên bang đã nghỉ hưu do Ronald Reagan bổ nhiệm, để chính thức ủng hộ Harris.

.

Trong một tuyên bố được Fox News công bố lần đầu, bộ ba đảng viên Cộng hòa cho biết cuộc bầu cử năm 2024 "là một lựa chọn khắc nghiệt không dễ dàng đối với bất kỳ ai trong chúng ta" vì Đảng Cộng hòa được đại diện bởi Tổng thống Dwight D. Eisenhower, thượng nghị sĩ lâu năm của Kansas Bob Dole và "nhiều thế hệ lãnh đạo Kansas" không còn tồn tại trong phiên bản Cộng Hòa thời Trump nữa.

.

“Nhưng điều đó đòi hỏi những người Cộng hòa phải lên tiếng và đặt đất nước lên trên đảng phái khi những giá trị đó bị đe dọa”, họ nói và nói thêm, “Không có ứng cử viên nào là hoàn hảo, và chúng tôi không giả vờ rằng chúng tôi đồng ý với tất cả các lập trường chính sách của các đảng quốc gia hoặc bất kỳ ứng cử viên cá nhân nào”.

.

⦿ ---- Phó Tổng Thống Kamala Harris đã nhấn mạnh về chính sách tị nạn gây tranh cãi vào đêm Thứ Sáu do Joe Biden đưa ra vào đầu năm nay. Harris cho biết: "Nếu ai đó không nộp đơn xin tị nạn tại điểm nhập cảnh hợp pháp mà thay vào đó lại vượt biên trái phép, họ sẽ bị cấm xin tị nạn."

.

Tuyên bố đó của Harris nhắm vào sắc lệnh hành pháp của Biden vào tháng 6, trong đó đặt ra giới hạn cho các yêu cầu xin tị nạn và bắt buộc những cá nhân vượt biên trái phép sẽ không đủ điều kiện xin tị nạn.

.

Sắc lệnh đó đã nhận phải phản ứng dữ dội từ các nhóm ủng hộ người nhập cư, bao gồm Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU: American Civil Liberties Union), tổ chức đã đệ đơn kiện về quy định mới vào tháng 6. Phó thư ký báo chí Bạch Ốc Angelo Fernández Hernández đã từ chối bình luận về vụ kiện đang chờ xử lý tại thời điểm đó, chỉ đạo NBC News dẫn lời Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, Hernández đã trích dẫn số lượng lớn "cuộc chạm trán ở biên giới" là lý do khiến chính quyền hành động.

.

Harris chuyển hướng sang lập trường cứng rắn hơn về biên giới trong bối cảnh cuộc thăm dò cho thấy 54% cử tri đã đăng ký cho rằng Trump sẽ xử lý tốt hơn việc bảo vệ biên giới và kiểm soát nhập cư, so với chỉ 33% cho rằng Harris cũng nghĩ như vậy.

.

⦿ ---- Kamala Harris đã nhấn mạnh lập trường cứng rắn của bà về vấn đề di dân trong chuyến đi được mong đợi từ lâu vào thứ Sáu tới biên giới Hoa Kỳ-Mexico ở Arizona, bác bỏ thông điệp cốt lõi trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump rằng đảng Dân chủ mềm mỏng trong việc thực thi luật nhập cư. Harris phát biểu tại Douglas, Arizona, vào tối thứ Sáu sau khi đến thăm biên giới: "Hoa Kỳ là một quốc gia có chủ quyền và tôi tin rằng chúng ta có nghĩa vụ đặt ra các quy tắc tại biên giới của mình và thực thi chúng, và tôi rất coi trọng trách nhiệm đó."

.

Thông điệp của bà phản ánh sự thay đổi lớn hơn về vấn đề nhập cư, phản ánh tâm trạng quốc gia đang thay đổi, báo trước một bối cảnh mới trong những năm tới, nơi việc áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn có thể sẽ là trọng tâm bất kể đảng nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024.

.

"Ưu tiên phải là kiểm soát biên giới. Hiện tại, con số rất thấp, nhưng bạn không thể đảm bảo rằng điều đó sẽ vẫn như vậy. Bạn cũng không thể chắc chắn rằng tòa án cuối cùng sẽ không bác bỏ các sắc lệnh hành pháp mà chính quyền đã ban hành", Thượng nghị sĩ Chris Murphy, D-Conn., nhà đàm phán chính của đảng về một gói an ninh biên giới lớn vào đầu năm nay, đã nói với NBC News trong một cuộc phỏng vấn. "Tôi nghĩ rằng khả năng đưa các cải cách khác vào luật của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nếu ưu tiên cho an ninh biên giới".

.

Hôm thứ sáu, Harris đã nêu bật một khía cạnh khác của bà: công tố viên cứng rắn đã đối đầu với các băng đảng quốc tế và tội phạm có tổ chức với tư cách là sĩ quan thực thi pháp luật hàng đầu của California. Mục tiêu trước mắt của Harris là báo hiệu với những cử tri ôn hòa rằng bà sẽ là người thực thi luật pháp một cách quyết liệt và kiểm soát chặt chẽ tình trạng nhập cư.

.

Bà Harris cũng nhắc nhở cử tri rằng cựu Tổng thống Trump đã gây sức ép buộc đảng Cộng hòa phải hủy bỏ một dự luật lưỡng đảng sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn và khiến việc xin tị nạn trở nên khó khăn hơn. Harris cho biết, không giống như Trump, bà sẽ ủng hộ các giải pháp lưỡng đảng “vì tôi biết, các băng đảng xuyên quốc gia vượt biên giới, buôn bán súng, ma túy và con người không quan tâm đến việc ai đó đã bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu cử trước”.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Hành chánh Dân chủ của Arizona Adrian Fontes tuyên bố ông đã chuyển một bản đề nghị hình sự đến văn phòng Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang hôm Thứ Sáu sau khi một người đàn ông từ Wisconsin đăng dữ liệu đăng ký cử tri trực tuyến.

.

Dữ liệu đăng ký cử tri là hồ sơ công khai và có thể được cung cấp theo yêu cầu, nhưng Fontes cáo buộc người Wisconsin đã vi phạm luật của tiểu bang Arizona khi nói rằng người nhận thông tin cử tri "không được phân phối, đăng hoặc cung cấp quyền truy cập vào bất kỳ phần nào của thông tin đó qua internet".

.

Trong một tuyên bố, Fontes cho biết, "Môi trường đe dọa xung quanh các cuộc bầu cử ngày hôm nay rất phức tạp và đây là hành động cố ý để phơi bày cử tri Arizona trước những kẻ xấu tiềm ẩn trên internet". Khoảng nửa giờ trước tuyên bố của Fontes, Đảng Cộng hòa Arizona đã gửi một tuyên bố gay gắt của riêng mình, chỉ trích Fontes và cáo buộc ông đã bí ẩn hoãn một cuộc họp liên quan đến "một vấn đề bầu cử cấp bách".

.

“Vào phút cuối, Bộ trưởng Fontes đã chuyển cuộc họp sang thứ Hai để chờ ‘thời điểm thích hợp’. Chúng tôi không biết cuộc họp sẽ bàn về vấn đề gì và chúng tôi không biết lý do tại sao lại chuyển cuộc họp — đây là điều rất đáng lo ngại và chúng tôi đang yêu cầu Bộ trưởng Fontes trả lời ngay lập tức”, tuyên bố của Chủ tịch đảng Cộng hòa Arizona Gina Swoboda cho biết.

.

Sau thông cáo báo chí của bộ trưởng ngoại giao về dữ liệu cử tri đã công bố, Swoboda đã xác nhận với NBC News rằng bà đã biết về dữ liệu cử tri đã đăng ký được công bố cùng với phần còn lại của công chúng.

.

⦿ ---- Quan điểm thân thiện của đảng Cộng hòa về nữ ca sĩ Taylor Swift đã giảm mạnh so với năm ngoái, một cuộc thăm dò mới của NBC News cho thấy, vài tuần sau khi nữ ca sĩ nhạc pop này tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris.

.

Khoảng 47% đảng viên Cộng hòa cho biết họ có quan điểm tiêu cực về Swift trong một cuộc thăm dò được tiến hành vài ngày sau khi cô ủng hộ Tổng thống, tăng mạnh so với 26% cho biết họ có quan điểm tiêu cực về cô trong cuộc thăm dò của NBC vào tháng 11 năm 2023, lần cuối cùng cô được đưa vào cuộc khảo sát. Chỉ có 12% đảng viên Cộng hòa báo cáo có thái độ tích cực đối với nữ ca sĩ, giảm so với mức 28% của năm ngoái.

.

Trong số những người theo đảng Dân chủ, 58% có quan điểm tích cực về Swift, tăng nhẹ so với mức 53% vào năm 2023. Khoảng 26% người độc lập có thái độ tích cực đối với Swift, giảm so với mức 34% vào năm 2023.

.

Sự thay đổi đáng kể từ những người bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa đã đẩy tỷ lệ ủng hộ chung của Swift trong số những người đã đăng ký bỏ phiếu thấp hơn so với năm ngoái, giảm từ 40% vào năm 2023 xuống còn 33% trong năm nay. Trong khi 16% có cảm xúc tiêu cực về bà vào năm 2023, thì 27% cho biết họ có cảm xúc như vậy ngay bây giờ.

.

⦿ ---- Harris từ chối lời mời của Đức Hồng Y, có vẻ như Harris không muốn "tao ngộ chiến" trong bữa tiệc tôn giáo với Trump. Quyết định của Harris bỏ qua bữa tối Al Smith, một sự kiện từ thiện trị giá 5.000 đô la một đĩa mà mọi ứng cử viên tổng thống lớn đều tham dự trong nhiều thập niên, đã khiến Đức Hồng y Timothy Dolan thất vọng đến mức ông đã nhờ đến những người theo đảng Dân chủ nổi tiếng của New York để thuyết phục Harris thay đổi quyết định, theo bốn người quen thuộc với yêu cầu này.

.

Theo yêu cầu của Dolan, Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện New York Chuck Schumer đã kêu gọi nhóm của Harris, đề xuất rằng bà nên tham dự buổi dạ tiệc trang trọng — dự kiến ​​diễn ra vài tuần trước cuộc bầu cử — gây quỹ cho các tổ chức từ thiện Công giáo có liên quan đến Tổng giáo phận New York.

.

Harris được lên lịch vận động tranh cử tại một tiểu bang chiến trường, chiến dịch của bà cho biết khi công bố quyết định bỏ qua bữa tối. Tuần trước, các nhân viên cấp cao đã thông báo với cả Schumer và Hồng y rằng bà không thể bỏ lỡ các cam kết của mình vào ngày hôm đó, các cam kết đã được lên lịch trước khi nhóm của bà xem xét lời mời vài tuần sau khi nhận được, theo một người có hiểu biết trực tiếp về các sự kiện.

.

Theo hai nguồn tin, hiện tại, phó tổng thống không được mong đợi sẽ xem xét lại và tham dự bữa tối. Trump dự kiến ​​sẽ tham dự, giống như ông đã làm vào năm 2016 khi Trump và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ khi đó là Hillary Clinton đã có những lời chỉ trích gay gắt trong một buổi trò chuyện hài hước thân thiện.

.

Trong một bài đăng trên Truth Social tuần này, Trump đã ám chỉ Harris — người theo đạo Tin lành Báp-tít, một phái Thiên chúa giáo tương tự như ông — có điều gì đó "chống lại những người bạn Công giáo của chúng ta" vì bà "không tử tế với họ".

.

Vào mùa hè, Trump đã thành công trong việc tán tỉnh những doanh nhân và nhà đầu tư nổi tiếng nhất của Thung lũng Sillicon khi Tổng thống Joe Biden vẫn còn trong cuộc đua; giờ đây, có lo ngại rằng Harris có thể trao sự ủng hộ và tài trợ quan trọng cho Trump chỉ bằng cách không tham dự, theo hai nguồn tin cho biết.

.

Một cố vấn của Harris cho rằng nhân viên — chứ không phải bản thân phó tổng thống — đã quyết định bỏ qua bữa tối của Al Smith, một người quen thuộc với các cuộc trò chuyện cho biết.

.

Đức Hồng Y Dolan đã công khai tuyên bố trong tuần này rằng Harris đang phạm sai lầm, ám chỉ rằng ứng cử viên của đảng lớn cuối cùng bỏ qua bữa tối là Walter Mondale vào năm 1984, người đã thua cuộc bầu cử tổng thống một cách áp đảo. Hồng y Dolan cho biết một cách u ám trên podcast của mình hôm thứ Hai: "Đây không phải là một sự kiện vận động tranh cử, nhưng chắc chắn là một sự kiện có tầm nhìn tốt. Bạn biết đấy, ý tôi là đó là sự kiện có quy mô toàn quốc và mọi người đều đưa tin về sự kiện này".

.

⦿ ---- Tin vịt, tin giả phun đầy khắp nới, làm chính phủ Biden nhức đầu. Một thượng nghị sĩ Dân chủ hàng đầu đang yêu cầu chính quyền Biden hành động nhiều hơn nữa để giúp các chính quyền tiểu bang và địa phương phát hiện và ứng phó với các chiến dịch thông tin sai lệch trực tuyến được thiết kế để thao túng cử tri trong cuộc bầu cử tháng 11, theo một lá thư mà NBC News có được.

.

Thượng nghị sĩ Mark Warner của Virginia, chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, đã thúc giục cơ quan an ninh mạng dân sự của chính phủ liên bang tăng cường hỗ trợ cho các quan chức bầu cử tiểu bang và địa phương mà ông cho biết đang phải đối mặt với sự tấn công của thông tin sai lệch — từ các tác nhân trong và ngoài nước — đe dọa làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu vào mùa thu năm nay.

.

"Thật không may, trong suốt chu kỳ bầu cử này, chúng ta đã chứng kiến ​​sự gia tăng chưa từng có của các chiến dịch thông tin sai lệch có mục tiêu về bầu cử", Warner đã viết cho Jen Easterly, giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA).

.

"Tôi thực sự kêu gọi bạn sử dụng tất cả các công cụ theo ý mình để cung cấp cho các quản trị viên tiểu bang và địa phương các nguồn lực cần thiết để phát hiện, xây dựng khả năng phục hồi và phản ứng nhanh chóng với các chiến dịch thao túng thông tin dẫn đến cuộc bầu cử và sau đó", Warner viết.

.

⦿ ---- Trump chạy tội. Trump đã nói sai trong bài phát biểu tại Walker, Michigan chiều Thứ Sáu rằng ông không chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của dự luật biên giới lưỡng đảng tại Thượng viện vào đầu năm nay. Cựu tổng thống cho biết Harris đã đến biên giới hôm Thứ Sáu và nói rằng bà đã bịa ra "một số lời nói dối", bao gồm cả việc Trump đã ngăn chặn dự luật biên giới tại Quốc hội.

.

"Để tôi nói cho các bạn biết, thứ nhất, tôi không ngăn chặn nó", Trump nói. "Các thượng nghị sĩ đã ngăn chặn nó. Nhưng đó là dự luật tệ nhất từng được đưa ra. Thật lãng phí giấy tờ". Tuy nhiên, Trump phần lớn bị đổ lỗi cho việc Thượng viện không thông qua được luật sau khi ông công khai gây sức ép buộc đảng Cộng hòa phản đối. Dự luật do Thượng nghị sĩ James Lankford, R-Okla. đàm phán đã bị các thượng nghị sĩ Cộng Hòa chặn lại vào tháng 5.

.

⦿ ---- Trump tung quảng cáo bịp. Hôm thứ năm, nhạc sĩ người Mexico Alejandro Fernandez đã đăng một lời phủ nhận nghiêm khắc về việc sử dụng hình ảnh của cha mình trong một quảng cáo có vẻ giả mạo "Người Mỹ gốc Latinh ủng hộ Trump" (Latinos for Trump). Nhạc sĩ, có cha là huyền thoại quá cố người Mexico Vicente Fernandez, đã nói trong một bài đăng trên Instagram với 4,8 triệu người theo dõi rằng quảng cáo đó "hoàn toàn giả mạo" và sẽ không bao giờ được cha anh ủng hộ.

.

"Cha tôi không chỉ là một trong những đại diện xuất sắc nhất của nền âm nhạc và văn hóa Mexico, mà ông còn là người bảo vệ nhiệt thành cho phẩm giá và quyền của công dân chúng tôi trên toàn thế giới", Fernandez viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Ông tiếp tục lên án những bình luận trước đây của Trump về người Mexico và người di cư.

.

Chiến dịch tranh cử của Trump đã đổi tên nỗ lực tiếp cận người gốc Tây Ban Nha của mình từ "Người gốc Latinh ủng hộ Trump" (Latinos for Trump) thành "Người Mỹ gốc Latinh ủng hộ Trump" (Latino Americans for Trump) vào tháng 6. Chiến dịch này đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về nguồn gốc của những quảng cáo này hoặc những bình luận của Fernandez.

.

⦿ ---- Trump một lần nữa thừa nhận hôm Thứ Sáu rằng ông đã thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mặc dù đã tuyên bố trong bốn năm qua rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận và đánh cắp bởi đảng Dân chủ.

.

Tại cuộc vận động của mình ở Walker, Michigan, Trump cho biết các phụ tá của ông đã nói với ông rằng nếu ông giành được cùng số phiếu bầu như năm 2016, ông sẽ không thể thua. "Chúng ta đã giành được nhiều triệu phiếu bầu hơn thế", ông nói. "Chưa từng có ai giành được nhiều phiếu bầu hơn, khi còn là tổng thống, và họ đã đánh bại chúng ta trong gang tấc. Đó là điều duy nhất họ giỏi - họ giỏi gian lận và bầu cử".

.

⦿ ---- Tên của Robert F. Kennedy Jr. sẽ vẫn có trên lá phiếu ở Wisconsin, theo Tòa án Tối cao của tiểu bang này đã ra phán quyết hôm nay, giữ nguyên quyết định của tòa án cấp dưới bác bỏ yêu cầu xóa tên của ứng cử viên tổng thống độc lập trước đây. Quyết định này được đưa ra sau khi hàng trăm nghìn lá phiếu qua thư đã được gửi đi trong tiểu bang và một số lá phiếu cũng đã được trả lại.

.

Kennedy đã cố gắng xóa tên mình khỏi lá phiếu ở các tiểu bang chiến trường quan trọng trong nỗ lực không hút hết phiếu bầu khỏi Trump, người mà Kennedy đã ủng hộ sau khi bỏ cuộc đua vào tháng 8.

.

⦿ ---- Chiến dịch của Phó Tổng thống Harris cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã khởi động tuần lễ hành động lớn nhất từ trước đến nay, huy động các tình nguyện viên tại các tiểu bang chiến trường cách Ngày bầu cử khoảng năm tuần. Trong thông báo được gửi đầu tiên đến The Hill, chiến dịch của Harris cho biết họ đang đặt mục tiêu tiếp cận hơn 1 triệu cử tri vào cuối tuần này thông qua hơn 25.000 ca làm việc tình nguyện và 4.000 sự kiện trên khắp các tiểu bang chiến trường.

.

Những người đại diện bao gồm Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro (D), Thống đốc Maryland Wes Moore (D), Dân biểu Nydia Velázquez (D-N.Y.) và nhà văn viết truyện phim và sản xuất TV Shonda Rhimes cũng sẽ tham gia vào tuần lễ hành động này. Chiến dịch dự kiến sẽ sử dụng tuần lễ này để chỉ trích cựu Tổng thống Trump về hoạt động thực địa của chiến dịch, gọi đó là "yếu kém" trong thông báo.

.

Giám đốc tiểu bang chiến trường Harris Dan Kanninen lập luận rằng đảng Dân chủ có "lợi thế chiến trường lớn so với hoạt động của Trump. Chỉ còn 39 ngày nữa, chúng tôi đang đẩy mạnh lợi thế của mình trên thực địa để nhấn mạnh các yếu tố quan trọng của cuộc bầu cử này đối với những cử tri sẽ quyết định cuộc bầu cử này,” Kanninen cho biết. “Khoảng cách trong cuộc bầu cử này sẽ rất mong manh, và chúng tôi quyết tâm đưa tất cả mọi thứ ra ngoài sân cỏ.”

.

Cuối tuần sẽ bao gồm sự kiện liên minh “Phụ nữ làm việc vì Kamala” tại Georgia, bữa sáng muộn tại Pennsylvania và sự kiện “Chính trị trong sân chơi” tại Minnesota. Về phía ứng cử viên, Harris sẽ tới Arizona vào thứ sáu để thăm biên giới, tới California vào thứ bảy để gây quỹ và tới Nevada vào chủ nhật để tham gia một cuộc vận động.⦿ ---- Người thăm dò dư luận Nate Silver cho biết trong bản cập nhật dự báo của mình vào thứ Sáu rằng "có lẽ bạn muốn [Phó Tổng thống] Harris chơi hơn". Silver lập luận rằng loạt thăm dò toàn quốc mới nhất có lợi cho Harris và được phản ánh trong dự báo bầu cử và mô hình của ông, cho thấy ứng cử viên của đảng Dân chủ dẫn trước cựu Tổng thống Trump 3 điểm phần trăm, Harris 49,1% so với Trump 46,1%, trên toàn quốc."Rất nhiều cuộc thăm dò kể từ bản cập nhật gần đây nhất của chúng tôi và mô hình chủ yếu thích Harris — đặc biệt là các cuộc thăm dò toàn quốc, cho thấy bà dẫn trước đến 3 điểm", Silver viết trong bài đăng được công bố. "Dự báo vẫn còn trong phạm vi chưa chắc chắn, nhưng chúng ta đang ở thời điểm mà có lẽ bạn muốn Harris chơi hơn", Silver tiếp tục.Mặc dù các cuộc thăm dò nhìn chung là tốt cho Harris, Silver lưu ý rằng có một ngoại lệ đáng chú ý ở Arizona. Một cuộc thăm dò gần đây của USA TODAY/Đại học Suffolk tại Grand Canyon State cho thấy cựu tổng thống dẫn trước ứng cử viên của đảng Dân chủ 6 điểm.Đồng thời, Silver hạ thấp kết quả từ Arizona. Mặc dù kết quả không tốt cho Harris, ông đã viết rằng mô hình của mình "phần nào bỏ qua cuộc thăm dò của Arizona vì tương đối không có khả năng đây là tiểu bang có bước ngoặt".Trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X, Silver đã viết rằng "những sửa đổi tích cực đối với dữ liệu kinh tế thúc đẩy chỉ số kinh tế của chúng ta khá nhiều" và "điều đó cũng giúp ích cho Harris". Tuần trước, Harris đã giành lại vị trí dẫn đầu trong dự báo bầu cử của Silver kể từ cuối tháng 8.⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ truy tố Google vào thứ Sáu nếu đắc cử vào tháng 11, cáo buộc công cụ tìm kiếm này "chỉ" hiển thị những câu chuyện "xấu" về ông và những bài viết "tốt" về Phó Tổng thống Harris. "Người ta đã xác định rằng Google đã sử dụng bất hợp pháp một hệ thống chỉ tiết lộ và hiển thị những câu chuyện xấu về Donald J. Trump, một số được tạo ra cho mục đích này trong khi đồng thời chỉ tiết lộ những câu chuyện tốt về Đồng chí Kamala Harris", Trump đã viết trong một bài đăng trên Truth Social."Đây là một HOẠT ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP, và hy vọng Bộ Tư pháp sẽ truy tố hình sự họ vì hành vi Can thiệp trắng trợn này vào các cuộc bầu cử", ông tiếp tục. "Nếu không, và tuân theo Luật pháp của Quốc gia chúng ta, tôi sẽ yêu cầu truy tố họ, ở mức tối đa, khi tôi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và trở thành Tổng thống Hoa Kỳ!"Mặc dù cựu tổng thống không nêu rõ lý do dẫn đến bài đăng này, nhưng có vẻ như ông đang ám chỉ đến một báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông (Media Research Center), một nhóm giám sát truyền thông bảo thủ, công bố vào đầu tuần này.Trong báo cáo, Media Research Center cáo buộc rằng Google "làm đầy kết quả tìm kiếm về các ứng cử viên chính trị bằng các bài báo có nội dung cánh tả", chỉ ra các câu chuyện từ các kênh như The New York Times, The Washington Post và CNN xuất hiện trên các trang web vận động tranh cử của cả hai ứng cử viên.Đáp lại yêu cầu bình luận về bài đăng của Trump, Google đã chỉ cho The Hill biết tuyên bố trước đó của họ về báo cáo của Media Research Center. "Cả hai trang web vận động tranh cử đều liên tục xuất hiện ở đầu Tìm kiếm đối với các truy vấn tìm kiếm phổ biến và có liên quan", một phát ngôn viên của Google cho biết. "Báo cáo này đã xem xét một thuật ngữ tìm kiếm hiếm hoi duy nhất vào một ngày duy nhất cách đây vài tuần và ngay cả đối với tìm kiếm đó, các trang web của cả hai ứng cử viên đều được xếp hạng trong các kết quả hàng đầu trên Google".⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã tuyên bố tại một cuộc mít tinh ở Michigan vào thứ sáu rằng trong nhiệm kỳ của mình, đất nước không tham gia vào các cuộc chiến tranh "đắt đỏ và ngu ngốc không bao giờ kết thúc".Trump nhấn mạnh rằng ông không muốn nêu tên bất kỳ tổng thống cụ thể nào nhưng chỉ ra rằng ông đang ám chỉ đến cả các tổng tư lệnh của đảng Dân chủ và Cộng hòa, đổ lỗi cho một tổng thống Cộng Hòa giấu tên về các cuộc chiến tranh ở Trung Đông không mang lại gì ngoài "cái chết" và "lòng căm thù". Ông có thể đang ám chỉ đến George W. Bush, người mà trong nhiệm kỳ của ông, Hoa Kỳ đã tham gia vào các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố vào thứ sáu rằng nếu ông thắng cử tổng thống, tỷ phú Elon Musk sẽ là "người cắt giảm chi phí" của Hoa Kỳ. "Tôi sẽ chọn Elon, và ông ấy rất giỏi việc này, ông ấy sẽ là người cắt giảm chi phí của chúng ta. Tôi nghĩ ông ấy có thể tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đô la", Trump nói trong bài phát biểu của mình tại Michigan. "Ông ấy muốn thấy đất nước này trở nên vĩ đại, và việc có được sự ủng hộ của ông ấy là một sự ủng hộ tuyệt vời. Chúng ta sẽ để ông ấy tham gia, và chủ yếu là về phía đó".Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã gợi ý vào tháng 8 rằng ông đang cân nhắc tỷ phú công nghệ này cho một vai trò cố vấn hoặc nội các nếu ông tái đắc cử vào tháng 11. Vào đầu tháng 9, Trump đã xác nhận rằng Musk đã đồng ý đứng đầu một ủy ban hiệu quả của chính phủ sẽ tiến hành "một cuộc kiểm toán tài chính và hiệu suất toàn diện của toàn bộ chính phủ liên bang", mà CEO của Tesla Inc. đã đề xuất với cựu tổng thống Hoa Kỳ.⦿ ---- Thượng nghị sĩ Mitt Romney, người trong nhiều năm đã chống lại sự lôi kéo của phong trào MAGA và Donald Trump, giờ đây đang khiến đối thủ của Trump thất vọng. Chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris và những người Cộng hòa ủng hộ Romney muốn cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa làm điều tương tự. Để có nhiều tác động đến cử tri, tờ Washington Post đưa tin, bất kỳ sự chứng thực nào đối với ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ nên được thực hiện bất kỳ lúc nào. Romney có vẻ là một ứng cử viên có khả năng thay đổi: Ông là Thượng nghị sĩ Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu kết tội Trump trong phiên tòa luận tội đầu tiên của ông và luôn chỉ trích Trump hiện tại, cũng như tác động của ông đối với Đảng Cộng hòa.Nhưng Romney đã bác bỏ những lời cầu xin của chiến dịch Harris, và dường như sẽ không có sự chứng thực của đảng Dân chủ. Ông đã hạ thấp tầm quan trọng của sự ưu tiên của mình. "Mọi người biết tôi đứng ở đâu về Donald Trump, và thế là đủ", ông nói với tờ WP. Romney đã từng khen ngợi Harris, nói sau cuộc tranh luận của bà với Trump, khen ngợi màn trình diễn tranh luận của bà trước Trump và nói rằng bà là "một người thông minh, có năng lực và có quan điểm về các vấn đề"—và dừng lại ở đó. Romney, người đang trong những tháng cuối cùng tại Thượng viện, cũng đã nêu vấn đề an toàn cho gia đình mình, đặc biệt là nếu Trump nắm quyền kiểm soát Bộ Tư pháp. "Làm sao tôi có thể bảo vệ 25 đứa cháu, hai đứa chắt?" ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Atlantic.Ông cũng nói với mọi người rằng ông muốn ở vị trí khôi phục trật tự của Đảng Cộng hòa sau Trump, theo tờ Washingtn Post. Những người Cộng hòa ủng hộ Harris cho biết mối nguy hiểm mà Trump gây ra là cấp bách hơn. Stephanie Grisham cho biết với cuộc đua tổng thống quá sít sao, việc không ủng hộ Harris và không bỏ phiếu cho bà là một phản ứng không đủ. "Bạn đang lãng phí phiếu bầu của mình và cơ hội để loại bỏ chủ nghĩa cực đoan", bà nói. Romney cho biết ông đã viết tên vợ mình trong hai cuộc bầu cử trước. Cựu Dân biểu Liz Cheney đồng ý với Grisham rằng điều đó là chưa đủ, bà nói với ABC News rằng điều quan trọng là "thực sự phải bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Harris".⦿ ---- Hồi ký mới được công bố rộng rãi của Melania Trump đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon—mặc dù vẫn chưa được phát hành. Với tựa đề phù hợp là Melania, cuốn sách dự kiến sẽ lên kệ vào ngày 8 tháng 10, đã đạt được thành tích này chỉ thông qua các đơn đặt hàng trước. Theo nhà xuất bản, "hồi ký hấp dẫn và đầy cảm hứng" sẽ kể chi tiết về "tuổi thơ ở Slovenia của cựu đệ nhất phu nhân, những khoảnh khắc quan trọng đưa bà đến với thế giới thời trang cao cấp ở Châu Âu và New York, và cuộc gặp gỡ tình cờ với Donald Trump".Cuốn sách cũng sẽ đi sâu vào "những câu chuyện hậu trường trong thời gian bà ở Bạch Ốc". Trong khi ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã nhanh chóng chúc mừng vợ mình trong một bài đăng X, thì điều đáng chú ý là gia đình Trump—bao gồm cả con trai Don Jr. và con rể Jared Kushner—có tiền sử rõ ràng là cố gắng thao túng danh sách sách bán chạy nhất: Một ủy ban chính trị của Trump được cho là đã chi hơn 250.000 đô la để mua số lượng lớn hai cuốn sách của 2 người đàn ông vừa kể, cả hai đều đứng đầu danh sách sách bán chạy nhất, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn.⦿ ---- Cựu ứng cử viên tổng thống Robert F. Kennedy Jr. cho biết hôm thứ Sáu rằng đảng Dân chủ đã chi "hàng chục triệu đô la" để làm cho ông "trông giống như một người điên" - nhưng một số người nói rằng chính ông đã làm điều đó, hoàn toàn miễn phí. Phát biểu tại một cuộc mít tinh của Donald Trump ở Michigan, Kennedy, người từng tranh cử đề cử của đảng Dân chủ, đã phàn nàn rằng sau khi ông lên tiếng ủng hộ Trump, đảng cũ của ông đã cố gắng làm cho ông trông tệ hại. "Đảng Dân chủ đã chi hàng chục triệu đô la để phỉ báng tôi, công bố lời khai gian chống lại tôi, công bố tin tức giả chống lại tôi, cô lập tôi, khiến tôi trông giống như một người điên", Kennedy nói với đám đông những người trung thành với Trump.Sau khi đoạn clip được đăng lên X, những người bình luận đã nhớ lại những khoảnh khắc kỳ quặc của Kennedy. Một danh sách không đầy đủ về những điều kỳ lạ thường liên quan đến động vật này sẽ bao gồm việc ông thừa nhận đã vứt một con gấu chết ở Công viên Central Park và đổ tội cho một người đi xe đạp, lần con gái ông nói rằng ông đã cắt đầu và bỏ trốn cùng với đầu của một con cá voi đã chết, việc ông phủ nhận rằng mình đã nướng và ăn thịt một con chó, và khi ông tiết lộ rằng các bác sĩ đã tìm thấy một con giun chết trong não ông—chưa kể đến những năm ông dành để rao giảng các thuyết âm mưu chống vaccine.⦿ ---- Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance sẽ tham gia một cuộc họp thị trấn tại Pennsylvania vào thứ Bảy với nhà lãnh đạo tôn giáo truyền giáo Lance Wallnau, người đã nói sau cuộc tranh luận tổng thống trong tháng này rằng Phó Tổng thống Kamala Harris đã sử dụng "phép thuật phù thủy".Wallnau, một nhà truyền giáo Ky tô nổi tiếng có trụ sở tại Texas, tự nhận mình là một nhà tiên tri. Hai thập niên trước, ông đã đặt ra và phổ biến Lệnh Bảy Ngọn Núi — một niềm tin ngày càng phổ biến ở cánh hữu Hoa Kỳ cho rằng những người theo đạo Thiên chúa bảo thủ được kêu gọi nắm giữ các vị trí quyền lực trong bảy lĩnh vực chính của xã hội, bao gồm kinh doanh, giáo dục, truyền thông và chính phủ.Từ năm 2016, Wallnau và các đồng minh của ông đã mô tả Trump là một nhà lãnh đạo có khiếm khuyết nhưng được xức dầu — giống như nhân vật trong Kinh thánh là Vua Cyrus — người được Chúa chọn để khôi phục quyền lực của Cơ đốc giáo tại Hoa Kỳ. Sau khi phủ nhận thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của Trump và nói với những người theo dõi rằng Chúa đã có kế hoạch để ông tiếp tục tại vị, Wallnau đã tham gia cùng những người biểu tình ủng hộ Trump tại Washington, D.C., vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, để cầu nguyện xin sự can thiệp của Chúa nhằm ngăn Quốc hội chứng nhận kết quả kiểm phiếu khi những kẻ bạo loạn tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ.⦿ ---- CBS đã công bố các quy tắc và định dạng của cuộc tranh luận phó tổng thống vào thứ Ba ngày 1 tháng 10/2024 giữa Thượng nghị sĩ JD Vance và Thống đốc Tim Walz. Cuộc tranh luận lúc 9 giờ tối theo giờ miền Đông sẽ do Norah O'Donnell và Margaret Brennan điều hành và sẽ kéo dài 90 phút với hai lần nghỉ giải lao kéo dài bốn phút, theo kênh truyền hình cho biết.Sẽ không có khán giả và không được phép sử dụng đạo cụ hoặc ghi chú viết sẵn. Các ứng cử viên sẽ có bút và giấy để ghi chú trong suốt cuộc tranh luận và họ không được trao đổi với nhân viên chiến dịch trong thời gian nghỉ giải lao.Các ứng cử viên sẽ có hai phút để trả lời mỗi câu hỏi và sau đó ứng cử viên kia sẽ có hai phút để trả lời. Sau đó, mỗi ứng cử viên có thể có tối đa một phút để phản bác thêm, kênh truyền hình cho biết. Sẽ không có tuyên bố mở đầu, nhưng mỗi ứng cử viên sẽ có hai phút để tuyên bố kết thúc.Các quy tắc phần lớn tuân theo các quy tắc được sử dụng trong các cuộc tranh luận của Trump với Biden và Harris vào đầu năm nay, với một ngoại lệ đáng chú ý: Thông báo nêu rõ, "CBS News có quyền tắt micrô của ứng cử viên".Mic của các ứng cử viên khác bị tắt tiếng khi một người trả lời câu hỏi trong cuộc tranh luận tổng thống, điều này đã trở thành điểm gây tranh cãi khi Harris không thành công trong nỗ lực bãi bỏ quy định đó, vì Harris muốn để ghi âm trực tiếp những phản ứng gầm gừ thường có của Trump.⦿ ---- Gặp Tổng thống Ukraine Volodymr Zelenskyy lần đầu tiên sau năm năm, cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu đã phàn nàn về cuộc luận tội năm 2019 của mình và cho biết nếu được bầu lại, ông sẽ nỗ lực chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine bằng một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. "Chúng tôi sẽ làm việc rất nhiều với cả hai bên để cố gắng giải quyết vấn đề này và giải quyết nó", Trump nói, đứng cạnh Zelenskyy trong khi nói chuyện với một nhóm nhỏ các phóng viên trước cuộc họp kín của họ. "Nó phải kết thúc. Đến một lúc nào đó, nó phải kết thúc. Ông ấy đã trải qua địa ngục. Đất nước của ông ấy đã trải qua địa ngục."Trump cho biết hai nhà lãnh đạo "có mối quan hệ rất tốt, và tôi cũng có mối quan hệ rất tốt, như các bạn biết, với Tổng thống [Nga] [Vladimir] Putin." Zelenskyy nói thêm rằng ông hy vọng họ sẽ tiếp tục có mối quan hệ tốt đẹp. "Cần có hai người để khiêu vũ, và chúng tôi sẽ làm được," Trump trả lời.Sau cuộc gặp, Trump nói với Fox News rằng ông không thay đổi lập trường về cuộc chiến. "Cả hai chúng tôi đều muốn thấy điều này kết thúc, cả hai chúng tôi đều muốn thấy một thỏa thuận công bằng được thực hiện," ông nói. Trump cho biết cuộc chiến là một "câu đố phức tạp" và khi được hỏi một thỏa thuận công bằng sẽ bao gồm những gì, ông nói rằng "còn quá sớm để nói điều đó."Trong những bình luận của mình trước khi cuộc họp bắt đầu, cựu tổng thống đã chỉ trích về cuộc luận tội năm 2019 của ông do hậu quả của cuộc điện thoại tai tiếng mà ông đã có với Zelenskyy vào tháng 7 năm đó.Trong cuộc điện thoại vào tháng 7, Trump đã hỏi Zelenskyy về việc mở một cuộc điều tra về Tổng thống Joe Biden và con trai ông là Hunter Biden. Nhiều quan chức khác nhau, bao gồm Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại Ukraine, Bill Taylor, cho biết Trump đã ghìm lại viện trợ cho Ukraine vì yêu cầu chính phủ Ukraine điều tra gia đình Biden.Nói ngắn gọn, Zelenskyy cho biết ông tin rằng ông và Trump có chung quan điểm rằng Ukraine phải thắng thế trước Nga và thừa nhận tầm quan trọng của cuộc bầu cử Hoa Kỳ. "Chúng tôi hiểu rằng sau tháng 11 ... chúng tôi hy vọng rằng sức mạnh của Hoa Kỳ sẽ rất mạnh mẽ", ông nói.Trump đã bày tỏ sự tự tin rằng ông có thể chấm dứt chiến tranh, nhưng ông chưa bao giờ cung cấp thông tin cụ thể về cách ông sẽ thực hiện và đã lấp lửng trong việc ủng hộ Ukraine, quốc gia đã nhận được nguồn tài trợ đáng kể từ Hoa Kỳ kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022.Khi được hỏi vào hôm thứ năm tại một cuộc họp báo liệu ông có khuyến khích Ukraine cắt bỏ một phần đất đai để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình hay không, Trump đã né tránh và nói rằng cuộc chiến sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông được bầu làm tổng thống hồi năm 2020.⦿ ---- Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei được cho là đã chuyển đến một địa điểm an toàn trong nước khi các biện pháp an ninh được tăng cường. Di chuyển này diễn ra sau thông báo của Israel rằng họ đã giết chết thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong một cuộc không kích gần đây ở Beirut. Các quan chức được Reuters trích dẫn đã tiết lộ thông tin này, đồng thời chỉ ra thêm rằng Iran đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Hezbollah và các nhóm đồng minh khác trong khu vực.⦿ ---- Quân đội Israel hôm thứ Bảy đã thông báo về cái chết của thủ lĩnh lâu năm của Hezbollah là Hassan Nasrallah trong cuộc không kích vào Beirut vào tối thứ Sáu. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xác nhận tin tức này, tuyên bố rằng Nasrallah "sẽ không còn có thể khủng bố thế giới nữa". Sau thông báo này, Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi đã cảnh báo rằng Israel sẽ hành động chống lại bất kỳ ai gây ra mối đe dọa cho đất nước. "Đây không phải là hồi kết của các công cụ trong hộp công cụ", ông nói.Các chỉ huy cấp cao khác cũng được báo cáo là đã chết khi các cuộc không kích được cho là nhắm vào trụ sở chính của Hezbollah tại Dahiyeh, thành trì của nhóm này ở phía nam Beirut. "Cuộc không kích được thực hiện trong khi những người đứng đầu Hezbollah đang ở trụ sở của họ và tham gia vào việc điều phối các hoạt động khủng bố chống lại công dân của Nhà nước Israel", IDF cho biết.⦿ ---- Hezbollah xác nhận rằng thủ lĩnh của họ, Hassan Nasrallah, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại Beirut vào thứ sáu. Trong một tuyên bố, nhóm này đã ca ngợi Nasrallah vì sự lãnh đạo của ông trong cuộc xung đột với Israel cũng như sự ủng hộ của họ đối với người Palestine. Hezbollah cũng tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Israel và bảo vệ Lebanon, bất chấp việc mất đi thủ lĩnh của họ. Nhóm này vẫn chưa tiết lộ ai sẽ kế nhiệm Nasrallah hoặc cung cấp thông tin cụ thể về phản ứng của họ trước cái chết của ông.⦿ ---- Theo Cơ quan Thông tấn Quốc gia do nhà nước điều hành, 11 nhân viên y tế, bao gồm bác sĩ, y tá và nhân viên cứu thương, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của quân đội Israel vào các trung tâm phòng vệ dân sự và một phòng khám y tế ở miền nam Lebanon. Các cuộc tấn công cũng khiến 10 người khác bị thương. Các cuộc tấn công nhắm vào các thị trấn Taybeh và Deir Siriane, gần biên giới Israel. Theo Al Jazeera Arabic, kể từ thứ Hai, các cuộc không kích của Israel ở Lebanon đã giết chết hơn 700 người.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi đã thảo luận về Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) về chương trình hạt nhân Iran trong cuộc họp của họ tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.Các bên "khẳng định tính bất biến của đường lối xây dựng quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Iran và cam kết thực hiện tất cả các dự án chung đã được thỏa thuận trước đó", Bộ Ngoại giao Nga chia sẻ. Lavrov và Araghachi cũng thảo luận về khu vực Israel và Palestine đang diễn ra. Qua đêm, quân đội Iran đã nâng mức báo động cao nhất trong bối cảnh các cuộc tấn công hiện tại vào Lebanon.⦿ ---- Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hôm thứ Sáu rằng cuộc tấn công gần đây nhất của Israel vào phía nam Beirut của Lebanon là một "tội ác chiến tranh" công khai và không thể che giấu. "Tôi bày tỏ sự chia buồn với quốc gia và chính phủ Lebanon và gia đình của những người tử vì đạo đáng tự hào", ông chia sẻ trong một thông điệp được hãng thông tấn IRNA trích dẫn.Ông tuyên bố rằng chế độ hiện tại của Israel đại diện cho "mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế". Các báo cáo trước đây tuyên bố rằng quân đội Israel đang nhắm mục tiêu vào Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah, trong khi vẫn chưa rõ quốc tịch của thủ lĩnh này.⦿ ---- Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari cho biết hôm thứ Sáu rằng quân đội hiện đang xem xét kết quả của cuộc không kích nhằm vào trụ sở của Hezbollah tại Beirut vào thứ Sáu. "Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi biết. Cuộc không kích của chúng tôi rất chính xác", Hagari cho biết. Người phát ngôn đã tổ chức một cuộc họp báo trong bối cảnh các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah có thể đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc không kích.Người phát ngôn của quân đội cảnh báo rằng lực lượng sẽ tấn công các địa điểm ngầm của Hezbollah ở vùng ngoại ô Dahiyeh của Beirut "trong những giờ tới" và kêu gọi người dân rời khỏi khu vực ngay lập tức. Hagari cũng tuyên bố sẽ ngăn chặn các nỗ lực tiềm tàng của Iran nhằm chuyển giao vũ khí cho Hezbollah. "Các máy bay của Không quân hiện đang tuần tra khu vực sân bay Beirut", Hagari nói thêm.⦿ ---- Thống đốc Gavin Newsom vừa ký một số dự luật mới trong tuần này. Đạo luật SB 1061 sẽ xóa nợ y tế khỏi báo cáo tín dụng của người tiêu dùng để đảm bảo rằng mọi người "không bị phạt vì chi phí chăm sóc sức khỏe cần thiết cao", theo văn phòng của Newsom. Điều này sẽ cấm sử dụng nợ y tế tình cờ được liệt kê trên báo cáo tín dụng như một yếu tố tiêu cực đối với người tiêu dùng. Dự luật được Bộ trưởng Tư pháp Rob Bonta ủng hộ và được Thượng nghị sĩ Limón biên soạn.⦿ ---- Thống đốc Newsom cũng vừa ký một dự luật mới: AB 2347 sẽ kéo dài thời gian mà người thuê nhà phải trả lời thông báo trục xuất từ 5 đến 10 ngày. Dự luật được soạn thảo bởi Nghị sĩ Dân chủ Ash Kalra của San Jose."AB 2347 sẽ ngăn chặn các phán quyết mặc định trục xuất người thuê nhà dựa trên việc phục vụ lệnh triệu tập không đúng cách bằng cách yêu cầu chủ nhà nộp bằng chứng phục vụ lên tòa án và cung cấp cho người thuê nhà một khoảng thời gian có ý nghĩa để phản hồi", Kalra cho biết. "Trong các trường hợp trục xuất, vì thời gian phản hồi của người thuê nhà rất ngắn nên việc thông báo đúng thời hạn về hồ sơ nộp lên tòa án là rất quan trọng."⦿ ---- Luật cấm vũ khí tấn công thực sự bảo vệ trẻ em khỏi tử vong trong các vụ xả súng hàng loạt, nhưng không thể nói như vậy đối với các loại hạn chế và quy định về súng phổ biến hơn, nghiên cứu mới cho thấy. "Chúng tôi phát hiện ra rằng lệnh cấm băng đạn có sức chứa lớn có thể có tác động lớn nhất đến việc giảm tử vong ở trẻ em trong các vụ xả súng hàng loạt", tác giả nghiên cứu cao cấp Tiến sĩ Stephanie Chao, phó giáo sư phẫu thuật nhi khoa tại Stanford Medicine Children's Health, cho biết. "Chúng tôi hy vọng rằng nghiên cứu như của chúng tôi có thể giúp các nhà lập pháp đưa ra những lựa chọn sáng suốt".Tại Hoa Kỳ, thương tích liên quan đến súng đã trở thành nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em. Nhiều loại luật về súng đã được đề xuất ở các tiểu bang khác nhau, tuy nhiên vẫn cần nghiên cứu để chứng minh chính sách về súng bắn hàng loạt nào là hiệu quả nhất, đặc biệt là đối với trẻ em, họ nói thêm.Đối với tám tiểu bang áp dụng chúng, tỷ lệ trẻ em bị giết trong một vụ xả súng hàng loạt đã giảm 91%, theo những phát hiện sẽ được trình bày vào Chủ Nhật tại cuộc họp thường niên của Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics) ở Orlando, Florida. Ngược lại, các luật về súng phổ biến nhất -- bao gồm các hạn chế về việc mua súng hoặc sở hữu súng xung quanh trẻ em trong môi trường trường học -- đã không làm giảm được số trẻ em tử vong do các vụ xả súng hàng loạt.Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu tập trung vào 131 vụ xả súng hàng loạt ở trẻ em từ năm 2009 đến năm 2020. Trong thời gian đó, lệnh cấm băng đạn có sức chứa lớn chỉ được áp dụng ở tám tiểu bang (California, Colorado, Connecticut, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York và Vermont). Hiện tại, 14 tiểu bang đã áp dụng lệnh cấm như vậy, theo các nhà nghiên cứu lưu ý.Theo cơ sở dữ liệu Everytown for Gun Safety, các vụ xả súng hàng loạt được định nghĩa là những vụ xả súng có ít nhất bốn trường hợp tử vong được ghi nhận, trong đó một hoặc nhiều nạn nhân dưới 21 tuổi. Chỉ có lệnh cấm băng đạn có sức chứa lớn mới làm giảm số trẻ em tử vong do các vụ xả súng hàng loạt.⦿ ---- Quận Cam: Một người đi xe máy đã tử vong trong một vụ tai nạn trên Đường cao tốc San Diego 405 khi đang đi về hướng bắc qua Fountain Valley, các nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Đội tuần tra đường bộ California đã phản hồi cuộc gọi 911 vào khoảng 11:44 giờ tối thứ Năm trên đường cao tốc gần Đại lộ Talbert, nơi họ tìm thấy nạn nhân nằm giữa đường.Nạn nhân được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường. Tuổi, tên và giới tính của họ vẫn chưa được xác định ngay lập tức. Tai nạn đã thúc đẩy một SigAlert đóng tất cả các làn đường của các phần đường cao tốc hướng bắc gần Talbert trong một khoảng thời gian không xác định trong khi các sĩ quan điều tra vụ tai nạn.⦿ ---- HỎI 1: Trẻ em kén ăn là do di truyền, không phải do cách cha mẹ dạy?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới về trẻ em cho thấy rằng việc kén ăn phần lớn là do di truyền — và các nhà nghiên cứu cho biết họ hy vọng những phát hiện này sẽ giúp giảm bớt sự đổ lỗi cho cha mẹ. Nghiên cứu được công bố vào ngày 19 tháng 9 trên Tạp chí Journal of Child Psychology & Psychiatry được bình duyệt, đã khảo sát cha mẹ của 4.804 cặp song sinh sinh ra ở Vương quốc Anh vào năm 2007 từ 16 tháng đến 13 tuổi.Bằng cách so sánh cặp song sinh giống hệt nhau và khác trứng, các tác giả phát hiện ra rằng di truyền phần lớn giải thích cho sự khác biệt cá nhân trong cái mà họ gọi là "kén ăn" ở mọi lứa tuổi. Di truyền chiếm 60 phần trăm sự thay đổi về sự kén ăn ở trẻ 16 tháng tuổi và tăng lên 74 đến 84 phần trăm ở độ tuổi từ ba đến 13. Họ định nghĩa sự kén ăn là "xu hướng ăn một số loại thực phẩm hạn chế, thường là do kén ăn về hương vị hoặc kết cấu và/hoặc không muốn thử những loại thực phẩm và hương vị mới".Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Hầu hết dân Mỹ không có ý định tiêm vaccine phòng cúm hoặc COVID-19 mùa này?ĐÁP 2: Đúng vậy. Hầu hết người Mỹ không có kế hoạch tiêm vaccine phòng cúm hoặc COVID-19 trong mùa này, một cuộc khảo sát mới đã phát hiện ra. Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Tư bởi Quỹ Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm, chỉ có chưa đầy hai trong số năm người lớn ở Hoa Kỳ (38%) cho biết họ chắc chắn sẽ tiêm vaccine cúm và chỉ có một trong bốn người (26%) cho biết họ sẽ tiêm vắc-xin COVID đã cập nhật.Chi tiết: