Mưa lớn kéo dài tại miền Trung, hàng trăm ngôi nhà ngập trong biển nước.

- Charles Hoskinson (người đồng sáng lập đồng tiền kỹ thuật số Ethereum) báo nguy: Trump kinh doanh tiền kỹ thuật số, sẽ biến lĩnh vực này thành chính trị vì Bộ Tư Pháp có thể điều tra (Tương tự: Tập đoàn Trump [Trump Organization] đang xét đầu tư vào tỉnh Hưng Yên [quê hương của Tô Lâm] sẽ biến kinh doanh thành chính trị.)

- Harris có thể thắng ghế Tổng thống, trong khi Thượng viện cơ nguy do Đảng Cộng hòa kiểm soát: chính phủ cơ nguy bế tắc.

- Dan díu tình cảm với 1 người trong ban vận động tranh cử của Robert F. Kennedy Jr., bị lộ, nữ phóng viên New York Magazine bị cho nghỉ tạm

- Đảng Dân chủ Wisconsin: Quận Dane là chìa khóa để bà Harris thắng ở tiểu bang chiến trường này

- Bà Harris hôm nay phát biểu về quyền sinh sản tại Georgia (nơi cô Amber Nicole Thurman vừa chết vì sẩy thai)

- Bà Harris: ưu tiên làm hạ giá các nhu yếu phẩm hàng ngày

- Bà Harris: có rất nhiều thứ bị đe dọa trong cuộc bầu cử năm 2024, vì Trump muốn căm thù, chia rẽ, xóa sổ các quyền tự do cơ bản

- Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang từ chối lời Trump đòi tước giấy phép của đài truyền hình ABC vì dám nói sự thật rằng Trump nói xạo trong tranh luận.

- James P. Hoffa (cựu tổng chủ tịch của liên công đoàn Teamsters) chỉ trích người kế nhiệm ông vì quyết định không ủng hộ một ứng cử viên tổng thống nào, trong khi hàng chục công đoàn địa phương nói ủng hộ Harris.

- Thăm dò AC-NORC: 40% cử tri đã đăng ký nghĩ rằng Harris sẽ thắng, chỉ 28% tin rằng Trump sẽ thắng, 20% nghĩ cả 2 có cơ hội thắng ngang nhau.

- Trump cam kết sẽ "đè bẹp" chủ nghĩa bài Do Thái và những người đồng cảm với Hamas

- Trump ăn mừng: sách "Save America" của Trump vào nhóm sách bán chạy nhất của tờ New York Times

- Nhóm bà Harris đăng các đoạn clip trong đó Trump ca ngợi Phó Thống đốc North Carolina Mark Robinson (Cộng Hòa) sau khi CNN loan tin Robinson từng mê phim sex, tự nhận phát xít

- Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi Israel trong vòng 1 năm phải ngưng chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine

- Cựu Thứ Trưởng Mỹ viết về cuộc chiến ở Lebanon: bài học cho chính phủ Mỹ nếu TQ, Nga hoặc bất kỳ nước nào khác đưa phần mềm độc hại vào thiết bị Mỹ.

- Đài Loan: khám xét các hãng sản xuất máy nhắn tin Gold Apollo và BAC Consulting KFT

- Bulgaria: máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon, được các thành viên Hezbollah sử dụng, không đi qua lãnh thổ Bulgaria.

- Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel-Hamas khó xảy ra trước khi nhiệm kỳ TT Biden kết thúc

- Máy bay Israel dội bom hơn 100 bệ phóng (với hơn 1.000 nòng phóng) tên lửa của Hezbollah

- Thủ lĩnh Hezbollah: sẽ trả thù vì Israel vi phạm mọi công ước khi gài nổ chết người của các thiết bị cầm tay trên khắp Lebanon, đó là tuyên chiến

- Mỹ và Nam Hàn kêu gọi Bắc Hàn trả tự do cho Mục sư Kim Jung-wook (đã bị giam 4.000 ngày) và những tù nhân "bất công" khác.

- Hoa Lục: 1 cậu bé Nhật 10 tuổi bị 1 người đàn ông rút dao đâm chết. Hung thủ 44 tuổi đã bị bắt

- Đài Loan: lo TQ giả tập trận để tấn công bất ngờ

- Cổ phiếu FedEx Corp. giảm hơn 14% sau khi báo cáo doanh thu trong quý đạt 21,6 tỷ đô la, giảm 0,47% so cùng kỳ năm trước.

- Bảo hiểm Y tế của Mỹ tệ nhất trong các nước giàu: đắt, 25 triệu người chưa có bảo hiểm y tế, 1/4 dân Mỹ không trả nổi cho dịch vụ y tế khi cần.Bảo hiểm y tế tuyệt vời nhất là:Úc, Hoà Lan và Anh.

- Sân bay tuyệt vời nhất vùng Bắc Mỹ: (1) Sân bay John Wayne của Quận Cam; (2) Sân bay quốc tế Tampa, (3) Sân bay quốc tế Kansas City,(4) Sân bay Dallas Love Field.

- California: 2 thiếu nữ từ Victorville bị bắt sau khi vào chợ cướp, vung dao, xịt hóa chất

- Úc châu: Quý Huy Hoang bị bắt, ra tòa, vì xâm hại tình dục 4 bé gái

- San Jose: cặp vợ chồng Tri Pham và Jenny Pham bị bắt, tịch thu nhiều súng, 120.000 đô tiền mặt, và ma túy trị giá 2 triệu đô

- TIN VN. Trong khi Tổng Bí Thư Tô Lâm sắp bay qua Mỹ họp, thì 1 tàu cá VN bị tàu lạ đâm chìm, 12 thuyền viên được cứu vớt, 2 người mất tích.

- TIN VN. Mưa lớn kéo dài tại miền Trung, hàng trăm ngôi nhà ngập trong biển nước.

- TIN VN. TPHCM tiếp tục mưa lớn, cây xanh bật gốc đè 3 xe máy.

- HỎI 1: Bộ pin của xe điện có thể có tuổi thọ lâu hơn các xe điện đó? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Bạn có thể giảm nguy cơ bệnh lãng trí nhờ ăn nhiều chất flavonoid (có trong trả, rượu bang đỏ, sôcôla đen, các quả berries)? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-20/9/2024) ⦿ ---- Vào ngày thứ 4.000 kể từ khi nhà truyền giáo Nam Hàn Kim Jung-wook bị giam giữ tại Bắc Hàn, cả Hoa Kỳ và Nam Hàn đều kêu gọi Bắc Hàn trả tự do cho Kim và những tù nhân "bất công" khác. "Chúng tôi kêu gọi CHDCND Triều Tiên ngay lập tức trả tự do cho tất cả những người bị từ chối xét xử công bằng và bị giam giữ bất công hoặc tùy tiện", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho biết hôm thứ Sáu, đồng thời nhấn mạnh rằng "thực hành giam giữ bất công các nhà truyền giáo và những người bị coi là đối thủ chính trị" của Bình Nhưỡng chỉ nhằm mục đích "hạn chế quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, làm im lặng các cá nhân và hạn chế quyền tiếp cận thông tin bên ngoài".

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung-ho cũng đồng tình với tuyên bố này, lên án "những vi phạm nhân quyền bất hợp pháp và vô nhân đạo" của Bắc Hàn và kêu gọi nước này trả lại những người Nam Hàn "bị giam giữ bất hợp pháp". Nhà truyền giáo này, cùng với năm người Nam Hàn khác, "được cho là vẫn bị giam giữ tại CHDCND Triều Tiên, một số người trong số họ đã bị giam giữ hơn 10 năm", Miller cho biết.

⦿ ---- Viễn cảnh Tổng thống Harris phải đối mặt với Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đang dần dần hiện rõ khi bà vươn lên trong cuộc đua năm 2024, ngay cả khi hy vọng của Đảng Cộng hòa giành được Thượng viện ngày càng tăng do cuộc thăm dò ý kiến ​​được cải thiện trong cuộc đua quan trọng ở Montana.

Một Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát có thể ngăn cản những người được Tổng Thống Harris đề cử vào chính quyền và tòa án của bà, cùng với chương trình nghị sự lập pháp của bà. Những người Cộng hòa hàng đầu tại Thượng viện nói với NBC News rằng bà sẽ cần sự chấp thuận của họ để đảm bảo phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên tư pháp nào, bao gồm cả Tòa án Tối cao. Và một số người ủng hộ Harris lo ngại rằng nếu không có một Quốc hội thống nhất, bà sẽ khó có thể hoàn thành nhiều việc về mặt lập pháp.

"Tôi thực sự tin rằng bà ấy phải có cả Hạ viện và Thượng viện để có thể hoàn thành bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì", Frankie Veltri, một cử tri đã nghỉ hưu 77 tuổi ở Goodyear, Arizona cho biết. "Và nếu bà ấy không có một trong hai, thì việc tập trung nhiều hơn vào Thượng viện ... bà ấy sẽ không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì mà bà ấy đã nói sẽ làm, và sau đó mọi thứ sẽ lại trở về như cũ. Bạn biết đấy, 'Bà Harris đã đưa ra tất cả những lời hứa này và bà ấy đã không thực hiện chúng.' Ý tôi là, điều đó rất rõ ràng với Biden."

Thượng nghị sĩ John Cornyn, R-Texas, một thành viên của Ủy ban Tư pháp đang chạy đua để trở thành lãnh đạo Cộng Hòa tại Thượng viện khi Mitch McConnell nghỉ hưu sau năm nay, cho biết Harris "hoàn toàn" phải đàm phán về các ứng cử viên tư pháp và Tòa án Tối cao với đảng Cộng hòa nếu đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện — và bà đừng giả thiết rằng họ [các nhân sự cần phê chuẩn] sẽ nhận được phiếu bầu ở Thượng Viện.

⦿ ---- Dan díu tình cảm với 1 người trong ban vận động tranh cử Tổng Thống, bị nghi viết thiên lệch, nữ phóng viên bị cho tạm nghỉ. Một phóng viên ngôi sao đưa tin về chiến dịch tranh cử tổng thống của Robert F. Kennedy Jr. đã bị cho tạm nghỉ việc sau khi thú nhận có mối quan hệ.

Tạp chí New York Magazine cho biết trong một tuyên bố ngày hôm Thứ Năm rằng phóng viên của họ tại Washington, cô Olivia Nuzzi, đã không tiết lộ "mối quan hệ cá nhân" với một người được ẩn danh trong chiến dịch tranh cử trong khi cô đang đưa tin về cuộc bầu cử năm 2024. Tờ báo cho biết đây là hành vi vi phạm các tiêu chuẩn của tờ báo về việc các nhà báo khai báo lợi ích cá nhân có thể ảnh hưởng đến phạm vi đưa tin của họ.

"Nếu tạp chí biết về mối quan hệ này, cô ấy đã không tiếp tục đưa tin về chiến dịch tranh cử tổng thống", tuyên bố cho biết. Tuy nhiên, tạp chí cho biết họ đã xem xét công việc của cô và thấy "không có thông tin không chính xác hoặc bằng chứng thiên vị".

"Hiện cô ấy đang tạm nghỉ việc tại tạp chí và tạp chí đang tiến hành đánh giá của bên thứ ba kỹ lưỡng hơn. Chúng tôi rất tiếc về hành vi vi phạm lòng tin của độc giả này", tờ báo cho biết thêm.

Cô Nuzzi cho biết trong một tuyên bố với tờ The New York Times ngày hôm Thứ Năm, mà không nói rõ bản chất mối quan hệ cụ thể của họ, rằng "một số cuộc trao đổi giữa tôi và một cựu phóng viên đã trở nên cá nhân" vào đầu năm nay.

⦿ ---- Đảng Dân chủ Wisconsin đang nhấn mạnh Quận Dane là một phần quan trọng trên con đường giành chiến thắng của họ tại tiểu bang chiến trường quan trọng trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris đến quận này khi bà phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Madison, Wisconsin, vào hôm nay, thứ Sáu 20/9.

Trong một bản ghi nhớ được công bố sáng thứ Sáu, giám đốc truyền thông của chiến dịch Harris tại Wisconsin, bà Brianna Johnson, đang ca ngợi sức mạnh tổ chức của chiến dịch tại khu vực xung quanh thủ phủ của tiểu bang và nhấn mạnh nhu cầu Harris phải tăng biên độ ở nơi mà bà gọi là "quận phát triển nhanh nhất trong tiểu bang".

Johnson cho biết chiến dịch đã mở văn phòng thực địa thứ 50 tại Wisconsin gần khuôn viên trường Đại học Wisconsin-Madison vào đầu tuần này, tự hào về những gì bà tuyên bố là lợi thế tổ chức so với chiến dịch của Trump tại tiểu bang này.

"Chiến dịch của Trump đang tụt hậu rất xa ở Wisconsin. Gần đây, họ chỉ xác nhận rằng họ có 'hơn 20 nhân viên' - chúng tôi có hơn 250 nhân viên. Họ không tiếp cận được với các cử tri quan trọng của Quận Dane cần thiết để giành chiến thắng vào tháng 11", bà cho biết.

Johnson chỉ ra tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao và biên độ chiến thắng ngày càng lớn ở hạt miền trung Wisconsin dành cho đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử gần đây là bằng chứng cho thấy quận này có thể là chìa khóa để giữ cho Wisconsin giữ nguyên màu xanh.

⦿ ---- Harris có kế hoạch phát biểu tại Georgia hôm nay, Thứ Sáu, về hậu quả từ lệnh cấm phá thai trên toàn tiểu bang, mà bà gọi là "lệnh cấm phá thai của Trump", theo một quan chức cấp cao của chiến dịch cho biết. Bà có kế hoạch nói về cái chết của một phụ nữ Georgia, Amber Nicole Thurman, theo lệnh cấm phá thai của tiểu bang được ProPublica đưa tin.

Bà Harris đã gặp gia đình Thurman ở Michigan tối hôm qua, Thứ Năm. Phó tổng thống có kế hoạch chỉ trích Trump vì đã nói rằng Trump sẽ bỏ phiếu ở Florida để duy trì lệnh cấm phá thai của tiểu bang đó.

Tại Florida, cử tri phải đối mặt với một đề luật bỏ phiếu trong năm nay, nếu được chấp thuận, sẽ sửa đổi hiến pháp để đảm bảo quyền phá thai. Nếu không thành công, lệnh cấm phá thai sáu tuần hiện tại của tiểu bang sẽ vẫn được duy trì. Bà Harris có kế hoạch cho biết hậu quả của lệnh cấm phá thai như ở Georgia sẽ gia tăng dưới thời tổng thống Trump.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "giảm chi phí cho các nhu yếu phẩm hàng ngày" để hạ lạm phát, giảm lãi suất thế chấp [vay mua nhà] và giá bất động sản trong nước.

Trả lời câu hỏi của người xem về vấn đề này trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, ứng cử viên của đảng Dân chủ Harris đã lưu ý rằng "đó là lý do tại sao tôi đang giải quyết vấn đề tăng giá chẳng hạn". Bà nhấn mạnh rằng nhiều công ty đã lợi dụng mọi người, đặc biệt là kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu và trong bối cảnh biến đổi khí hậu, và cam kết sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra thêm nữa.

Hơn nữa, Harris đã vạch ra kế hoạch của mình, trong số những thứ khác, sẽ có khoản hỗ trợ thanh toán trước 25.000 đô la cho những người mua nhà lần đầu, khoản khấu trừ thuế 50.000 đô la cho những doanh nghiệp nhỏ mới thành lập và các khoản giảm thuế cho các gia đình trung lưu.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết "có rất nhiều thứ bị đe dọa" trong cuộc bầu cử năm 2024 cho vị trí nguyên thủ quốc gia "về các quyền tự do cơ bản", lòng căm thù và "những nỗ lực chia rẽ chúng ta".

Trong một cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, Harris nhấn mạnh rằng "cuối cùng, câu hỏi đặt ra trước mắt chúng ta là chúng ta muốn sống ở đất nước như thế nào". Bà nhấn mạnh rằng, trong suốt sự nghiệp công tố viên của mình, bà chưa bao giờ hỏi bất kỳ ai rằng họ thuộc đảng nào và quan tâm đến hạnh phúc của tất cả mọi người, nhấn mạnh rằng đó là sự khác biệt giữa bà và đối thủ Cộng hòa của bà trong cuộc bầu cử, cựu nguyên thủ quốc gia Donald Trump.

Khi được hỏi về cảm giác của bà khi Tổng thống Joe Biden rời khỏi cuộc đua vào Bạch Ốc, Harris, người thay thế ông với tư cách là ứng cử viên của đảng Dân chủ, đã trả lời rằng "Tôi cảm thấy có trách nhiệm ... cùng với đó là ý thức về mục đích".

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC: Federal Communications Commission) đã thẳng thừng từ chối lời kêu gọi của Donald Trump đòi tước bỏ đài truyền hình ABC giấy phép phát sóng vì cách những người điều phối đối xử với ông [khi kiểm chứng cho thấy lời Trump nói đã bịa đặt nhiều sự kiện] trong cuộc tranh luận của Trump với Kamala Harris trên kênh này vào đầu tháng này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox & Friends sau cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tuyên bố ông đã phải đối mặt với một "thỏa thuận gian lận" trong cuộc tranh luận, phàn nàn rằng những người điều phối đã "sửa mọi thứ" mà ông nói trong khi không kiểm tra thực tế Harris. "Người ta nên tước giấy phép của họ [đài ABC] vì cách họ đã làm như vậy", theo Trump nói vào thời điểm đó.

Các Thượng nghị sĩ Ed Markey (D-MA) và Ron Wyden (D-OR) đã viết thư cho Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel vào tuần trước, yêu cầu bà lên án "đề xuất vô luật pháp" của Trump. "Tu chính án thứ nhất là nền tảng của nền dân chủ của chúng ta", Rosenworcel trả lời vào thứ năm. "Ủy ban FCC không thu hồi giấy phép cho các đài phát sóng chỉ vì một ứng cử viên chính trị không đồng ý hoặc không thích nội dung hoặc phạm vi đưa tin". Bà nói thêm rằng cơ quan của bà cấp phép cho "các đài phát sóng theo cách phù hợp với Hiến pháp" và các luật khác. “Không có ngoại lệ nào cả,” theo Rosenworcel viết.

⦿ ---- James P. Hoffa, cựu tổng chủ tịch của liên công đoàn International Brotherhood of Teamsters, vào tối thứ năm đã đưa ra một tuyên bố gay gắt chỉ trích người kế nhiệm ông, Sean O'Brien, vì quyết định không ủng hộ một ứng cử viên tổng thống nào trong chu kỳ bầu cử này. Hoffa, con trai của nhà lãnh đạo lao động huyền thoại Jimmy Hoffa, gọi quyết định này là "một sai lầm nghiêm trọng" và "một sự thất bại về mặt lãnh đạo" của O'Brien.

"Chỉ có một ứng cử viên trong cuộc đua này đã ủng hộ các gia đình lao động và công đoàn trong suốt sự nghiệp của họ, và đó là Phó Tổng thống Kamala Harris", ông nói. Hoffa, người có nhiệm kỳ cuối cùng kết thúc vào năm 2022 sau gần 24 năm làm chủ tịch Teamsters, cho biết O'Brien đã "làm suy yếu" chiến dịch của Harris-Walz bằng việc không ủng hộ bằng cách chọn "ngồi ngoài cuộc".

Trước đó trong ngày, liên công đoàn Teamsters đã trích dẫn những rạn nứt chính trị sâu sắc trong số 1,3 triệu thành viên công nhân của mình để giải thích cho quyết định này, đồng thời nói thêm rằng cả Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều "không thể đưa ra những cam kết nghiêm túc với công đoàn của chúng tôi". Trong những giờ kể từ thông báo, các hội đồng địa phương của Teamsters trên khắp cả nước đã nhanh chóng đưa ra sự ủng hộ của riêng họ cho Harris.

⦿ ---- Khi Trump vào Việt Nam thì cũng giống như vào đồng tiền số? Charles Hoskinson, người đồng sáng lập nền tảng blockchain Ethereum, nhấn mạnh rằng việc cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giới thiệu một nền tảng tài sản kỹ thuật số mới có thể "đáng sợ" đối với ngành, Financial Times trích lời ông cho biết vào thứ Sáu.

"Trump đang tung ra một ứng dụng DeFi, và điều đó khiến tôi, với tư cách là một người trong ngành [kỹ thuật tiền số], cảm thấy sợ hãi, bởi vì mọi thứ Trump làm, phe cánh tả đều ghét cay ghét đắng. Ông Trump đã thực hiện một điều có tính lưỡng đảng và Trump biến nó thành chuyện một đảng", theo doanh nhân tiền điện tử bình luận.

"[Đảng Dân chủ] sẽ cố gắng biến các thể chế của Hoa Kỳ thành vũ khí để làm chậm lại và gây tổn hại cho Trump. Vì vậy, tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy Bộ Tư pháp điều tra hoặc [điều tra thuế] hoặc SEC truy tố" nền tảng mới của cựu tổng thống, điều này có thể tạo ra "rất nhiều vấn đề" cho ngành, Hoskinson giải thích.

Trump đã công bố doanh nghiệp tiền điện tử mới của mình, World Liberty Financial, vào đầu tuần này, hứa sẽ loại bỏ "các ngân hàng lớn chậm chạp và lỗi thời".

Chỗ này cũng nên ghi chú rằng: gia đình Trump đang tiến vào Việt Nam để tìm đường kinh doanh, bất kể Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang thúc giục VN phải trả tự do cho các nhà hoạt động môi trường và đấu tranh nhân quyền đang bị giam. Nhiều báo VN đã đăng tin này, và đài RFA loan tin, tóm lược như sau: "Tập đoàn Trump (Trump Organization) thuộc gia đình ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét cơ hội đầu tư vào tỉnh Hưng Yên - quê hương của Tổng bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm. Trang web của tỉnh Hưng Yên hôm 16/9 đăng bài cho biết, ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vào cùng ngày đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn The Trump Organization (Mỹ), theo đề xuất từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.

Cũng theo báo trong nước, tại cuộc gặp này, đại diện của Tập đoàn The Trump Organization bày tỏ mong muốn hợp tác, đầu tư tại Hưng Yên trong lĩnh vực xây dựng khách sạn, sân golf và tổ hợp vui chơi, giải trí. Báo Nhà nước dẫn lời ông Trần Quốc Văn khẳng định tỉnh Hưng Yên luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, tạo điều kiện về thủ tục hành chính để các nhà đầu tư nước ngoài hợp tác, phát triển tại tỉnh. Hưng Yên cách Hà Nội 50 km cũng là quê hương của tân Tổng bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm, người sẽ có chuyến thăm Mỹ đầu tiên trên cương vị mới bắt đầu vào cuối tuần này để dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York."

⦿ ---- Phần lớn cử tri đã đăng ký tại Hoa Kỳ tin rằng Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, trái ngược với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng AC-NORC công bố hôm thứ Năm.

Theo kết quả, 40% cử tri đã đăng ký nghĩ rằng Harris sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ngược lại, 28% tin rằng Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua giành chức tổng thống, trong khi 20% nghĩ rằng cả hai ứng cử viên tổng thống đều có cơ hội chiến thắng ngang nhau.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy nhiều cử tri đã đăng ký có quan điểm tích cực về phó tổng thống Hoa Kỳ hơn là cựu tổng thống Hoa Kỳ, với 61% trong số họ tin chắc rằng Trump sẽ "nói bất cứ điều gì để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử". Ngoài ra, nhiều cử tri đã đăng ký nghĩ rằng Harris sẽ thay đổi đất nước theo hướng tốt đẹp hơn và đấu tranh cho những người như họ, so với Trump.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cam kết sẽ "đè bẹp" chủ nghĩa bài Do Thái và tình cảm đồng cảm đối với Hamas trong nước khi ông giành lại Bạch Ốc vào năm 2025. Phát biểu tại Sự kiện Chống chủ nghĩa bài Do Thái tại Hoa Kỳ (Fighting Anti-Semitism in America Event) ở Washington DC, Trump khẳng định rằng đối thủ của ông trong cuộc bầu cử năm 2024 cho chức nguyên thủ quốc gia, Phó Tổng thống Kamala Harris đã không làm gì để ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa bài Do Thái trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas.

Trump khẳng định Trump là "người bạn tốt nhất" và "người bảo vệ tốt nhất" "mà người Mỹ gốc Do Thái từng có trong Bạch Ốc". Trump kết luận: "Hôm nay chúng ta phải chiến đấu vì Israel... nhưng chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến đó, vì vậy đừng lo lắng về điều đó."

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã sử dụng mạng X để ăn mừng tin tức rằng cuốn sách "Save America" của ông đã trở thành sách bán chạy nhất của tờ New York Times (NYT). "Không có cuốn sách nào đưa bạn vào hậu trường như cuốn sách để trên bàn cà phê này. Tôi đã chọn từng bức ảnh và tôi có thể nói với bạn rằng nó TUYỆT VỜI. Hãy mua bản sao của bạn ngay hôm nay tại 45books.com", theo ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đã tweet.

Trump đã phát hành Save America vào ngày 3 tháng 9/2024. Trong cuốn sách, cựu tổng thống đã kể chi tiết về bốn năm của mình tại Bạch Ốc và cách ông hình dung về nhiệm kỳ tiếp theo của mình.

⦿ ---- Chiến dịch của Phó Tổng thống Harris đã nhanh chóng đăng tải các đoạn clip cựu Tổng thống Trump ca ngợi Phó Thống đốc North Carolina Mark Robinson (Cộng Hòa) sau một báo cáo gây chấn động của CNN về ứng cử viên thống đốc của Robinson từng say mê phim sex. Chiến dịch của Harris đã đăng một video trên nền tảng xã hội X gồm các đoạn clip Trump ca ngợi Robinson, bao gồm một khoảnh khắc đáng chú ý từ tháng 3 tại một cuộc biểu tình ở Greensboro, khi cựu tổng thống gọi phó thống đốc North Carolina là "Martin Luther King nhân hai".

"Tôi nghĩ anh giỏi hơn Martin Luther King. Tôi nghĩ anh là Martin Luther King nhân hai", cựu tổng thống đã nói vào thời điểm đó. Đoạn video từ chiến dịch của Harris xuất hiện chỉ tám phút sau khi bản tin CNN về Robinson được công bố. CNN đã tiết lộ một loạt các bình luận mang tính kích động mà Robinson được cho là đã đưa ra trên bảng tin của một trang web khiêu dâm hơn 10 năm trước, chẳng hạn như tự gọi mình là "Đảng viên Quốc xã da đen".

Trong một email gửi tới The Hill, Mike Lonergan, giám đốc truyền thông cho chiến dịch của Robinson, đã liên kết đến một video mà phó thống đốc đã đăng trên X trước khi bài báo của CNN được xuất bản, trong đó ông cáo buộc rằng chiến dịch của đối thủ đảng Dân chủ Josh Stein đã rò rỉ câu chuyện cho kênh CNN.

"Josh Stein có một hồ sơ dài về việc nói dối cử tri North Carolina", Lonergan nói trong email. "Những quảng cáo nhà trẻ sai sự thật của Stein và những tuyên bố vô cùng không trung thực của ông về cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Giáo dục chỉ là một trong những sự không trung thực mà chúng ta mong đợi từ Josh Stein và chiến dịch tuyệt vọng của ông ta". Hôm thứ năm, Robinson cho biết ông sẽ tiếp tục cuộc đua giành chức thống đốc sau khi có suy đoán rằng ông có thể bỏ cuộc.

⦿ ---- Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) đã thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng một năm và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những trường hợp không tuân thủ. Các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết không ràng buộc này hôm thứ Tư, với 124 phiếu thuận, 14 phiếu chống và 43 phiếu trắng, phái đoàn Palestine ca ngợi việc thông qua là "lịch sử".

Biện pháp này cô lập Israel vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo thế giới đến New York để tham dự UNGA, với sáu ngày diễn ra các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu vào ngày 24 tháng 9. Sau đây là một số phản ứng đối với cuộc bỏ phiếu từ các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour gọi cuộc bỏ phiếu là bước ngoặt "trong cuộc đấu tranh giành tự do và công lý của chúng tôi". Ông cho biết "Nó gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng sự chiếm đóng của Israel phải chấm dứt càng sớm càng tốt và quyền tự quyết của người dân Palestine phải được thực hiện".

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon chỉ trích cuộc bỏ phiếu là "một quyết định đáng xấu hổ ủng hộ chủ nghĩa khủng bố ngoại giao của Chính quyền Palestine. Thay vì kỷ niệm ngày thảm sát 7 tháng 10 bằng cách lên án Hamas và kêu gọi thả tất cả 101 con tin còn lại, Đại hội đồng tiếp tục nhảy theo nhạc của Chính quyền Palestine, vốn ủng hộ những kẻ giết người Hamas."

Chính quyền Palestine: Chủ tịch PA Mahmoud Abbas hoan nghênh nghị quyết và kêu gọi các quốc gia trên thế giới thực hiện các bước để gây sức ép buộc Israel tuân thủ nghị quyết. "Sự đồng thuận quốc tế về nghị quyết này khơi dậy hy vọng của người dân Palestine - những người đang phải đối mặt với sự xâm lược và diệt chủng toàn diện ở Gaza và Bờ Tây, bao gồm cả Jerusalem - để đạt được nguyện vọng tự do và độc lập, đồng thời thành lập một nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô", ông nói.

Chính phủ Israel: Oren Marmorstein, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Israel, cho biết trên X rằng nghị quyết này là "một quyết định sai lệch, không phù hợp với thực tế, khuyến khích chủ nghĩa khủng bố và gây tổn hại đến cơ hội hòa bình".

Hoa Kỳ: Phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc gọi nghị quyết này là "thiên vị", chỉ ra rằng nghị quyết này không thừa nhận rằng Hamas, "một tổ chức khủng bố", vẫn đang nắm quyền lực ở Gaza và Israel có quyền tự vệ. "Nghị quyết này sẽ không mang lại tiến triển hữu hình cho người Palestine", Hoa Kỳ cho biết. "Trên thực tế, nó có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực chấm dứt xung đột ở Gaza và cản trở các bước tiếp theo hướng tới giải pháp hai nhà nước, trong khi bỏ qua những lo ngại thực sự về an ninh của Israel".

Liên Âu: Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell cho biết trong một tuyên bố: “Đại hội đồng Liên hợp quốc đã mạnh mẽ tái khẳng định cam kết thực hiện quyền tự quyết của người dân Palestine, bao gồm quyền có một Nhà nước độc lập và có chủ quyền, chung sống hòa bình và an ninh với Israel, theo các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đại hội đồng Liên hợp quốc.”

⦿ ---- Bài sau đây toàn văn dịch từ báo The Hill cho thấy một toàn cảnh cuộc chiến sắp (đã, hay đang) bùng nổ ở Lebanon. Người viết là Dov S. Zakheim, hiện là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS: Center for Strategic and International Studies) và là phó chủ tịch hội đồng quản trị của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (FPRI: Foreign Policy Research Institute). Ông nguyên là thứ trưởng Bộ Quốc phòng (về kiểm toán) và giám đốc tài chính của Bộ Quốc phòng từ năm 2001 đến năm 2004 và là phó thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1985 đến năm 1987.

Cuộc tấn công thành công mới nhất của Israel có thể là màn dạo đầu cuối cùng cho một cuộc chiến tranh toàn diện hơn ở Trung Đông. Bằng cách kích nổ hàng nghìn máy nhắn tin của Hezbollah ở cả Lebanon và Syria vào hôm thứ Ba, và hàng nghìn máy bộ đàm ở Lebanon vào hôm thứ Tư — và mỗi ngày đều làm như vậy gần như cùng lúc — nó đã phá vỡ hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Hezbollah, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

.

Sau khi kết luận rằng điện thoại di động của mình dễ bị tin tặc Israel tấn công, Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của Hezbollah và là đồng minh quan trọng của Iran trong khu vực, đã ra lệnh cho chiến binh của mình chuyển sang sử dụng máy nhắn tin. Theo đó, lực lượng của ông đã mua được những phiên bản mới nhất trên thị trường. Mặc dù có nhãn hiệu Đài Loan, nhưng thực tế máy nhắn tin này được sản xuất theo giấy phép tại Budapest, Hungary, được cho là do một công ty bình phong của Israel sản xuất. Người Israel đã có thể gài một lượng nhỏ thuốc nổ vào máy nhắn tin bỏ túi. Có vẻ như họ đã sử dụng cùng một phương pháp để lây nhiễm máy bộ đàm.

.

Kết quả là 14 chiến binh và quan chức Hezbollah đã tử vong vào thứ Ba, và gần 3.000 người bị thương, nhiều người, nhưng không phải tất cả, là các chiến binh Hezbollah. Và 14 người khác đã tử vong vào ngày hôm sau. Với việc máy nhắn tin hiện có vẻ dễ bị phần mềm độc hại của Israel tấn công như điện thoại di động, Nasrallah phải đưa ra một phương pháp mới để truyền lệnh cho lực lượng của mình, điều này sẽ mất một thời gian.

Trong khi Tổng Bí Thư Tô Lâm sắp bay qua Mỹ họp, thì 1 tàu cá VN bị tàu lạ đâm chìm, 12 thuyền viên được cứu vớt, 2 người mất tích.

Mưa lớn kéo dài tại miền Trung, hàng trăm ngôi nhà ngập trong biển nước

TPHCM tiếp tục mưa lớn, cây xanh bật gốc đè 3 xe máy.

Cố vấn Bạch Ốc Amos Hochstein, người đã đàm phán thành công một thỏa thuận giữa Israel và Lebanon vào năm 2022 để giải quyết các yêu sách đối địch của họ đối với một mỏ khí đốt ở Đông Địa Trung Hải, đã trở lại khu vực này, khẩn cấp tìm cách tránh leo thang thù địch giữa nhóm khủng bố và Israel. Israel dường như đang ra hiệu rằng hoạt động của họ có thể là lời cảnh báo trước chiến tranh cuối cùng rằng Nasrallah sẽ làm tốt nếu chấp thuận các nỗ lực của Hochstein nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã nói với Hochstein vào ngày trước khi các vụ nổ xảy ra rằng chính phủ của ông hiện đã ưu tiên đưa hơn 70.000 người Israel phải rời bỏ nhà cửa ở miền bắc Israel trở về, và rằng Israel đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu để đạt được mục tiêu đó. Hơn nữa, Gallant đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vài giờ trước khi các vụ nổ xảy ra rằng Israel sắp tiến hành một hoạt động ở Lebanon (mặc dù ông không nêu rõ bản chất của hoạt động này).Tuy nhiên, ngay cả khi cuộc khủng hoảng Lebanon-Israel leo thang, dường như vẫn chưa có hồi kết cho các âm mưu chính trị ở chính phủ Israel. Có nhiều tin đồn rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ sa thải Gallant — lần thứ hai — và thay thế ông bằng Gidon Sa'ar, lãnh đạo của đảng đối thủ New Hope. Sa’ar, cựu thành viên chính phủ của Netanyahu đã từ chức vì Netanyahu không đưa ông vào nội các chiến tranh, đã phản đối ông trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Likud năm 2019.Netanyahu có nhiều lý do để từ bỏ Gallant (một lần nữa). Bộ trưởng quốc phòng, người đã mất việc trong thời gian ngắn lần đầu tiên vì phản đối đề xuất của Netanyahu nhằm làm suy yếu Tòa án Tối cao Israel, đã xung đột với thủ tướng về chiến lược Gaza của đất nước. Trong khi Netanyahu tiếp tục ưu tiên xóa sổ hoàn toàn Hamas, thì Gallant nghi ngờ tính khả thi của nó và thay vào đó ủng hộ một thỏa thuận sẽ dẫn đến việc thả nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết, các con tin còn lại, dù họ còn sống hay đã chết.Các đồng minh cực hữu của Netanyahu, cũng như các đối tác liên minh cực kỳ chính thống của ông, cũng muốn loại bỏ Gallant. Các Bộ trưởng Bezalel Smotrich và Itamar Ben Gvir không chỉ ủng hộ các ưu tiên của Netanyahu mà còn tăng cường hoạt động ở Gaza, thậm chí đến mức trục xuất tất cả người Palestine đang sống ở đó.Đối với những người Do Thái cực đoan, mục tiêu chính của họ là đảm bảo miễn trừ nghĩa vụ quân sự cho các sinh viên trường đạo Do Thái của họ, điều mà Tòa án Tối cao Israel đã ra phán quyết chống lại. Để lách luật của tòa án, những người Do Thái cực đoan ủng hộ một dự thảo luật mới, mà Gallant phản đối mạnh mẽ vì cho rằng đây là sự xao lãng giữa cuộc chiến đang diễn ra của Israel.Nếu tất cả những điều đó chưa đủ gây hỗn loạn chính trị, thì có thông tin cho rằng, bất chấp áp lực từ các đối tác trong chính phủ, Netanyahu đã trì hoãn việc bổ nhiệm Sa'ar vào vị trí quốc phòng. Nguyên nhân được cho là vì vợ của thủ tướng, bà Sara, không muốn Sa'ar tái gia nhập chính phủ, vì bà coi việc ông này thách thức chồng mình về mặt chính trị trước đây là sự phản bội. Có thông tin ngắn gọn cho biết bà đã thay đổi ý định và đồng ý để Sa'ar có thể tái gia nhập chính phủ, nhưng một báo cáo sau đó cho biết bà lại thay đổi ý định.Việc những trò hề như vậy có thể diễn ra giữa một cuộc chiến tranh, và với viễn cảnh một cuộc chiến tranh khác sắp bắt đầu, thì quả là khó tin. Hoa Kỳ vẫn cam kết bảo vệ Israel trước một cuộc tấn công bằng tên lửa và rocket toàn diện của Hezbollah. Nhưng ảnh hưởng của Mỹ dối với Israel khá hạn chế. Các quan chức Mỹ đã chỉ ra rằng Hoa Kỳ không muốn thấy Gallant bị sa thải, nhưng bà Sara Netanyahu dường như là người có tiếng nói thẩm quyền cuối cùng.Có một bài học mà các nhà hoạch định quốc phòng Mỹ có thể rút ra từ các vụ nổ ở Lebanon và Syria: Chuỗi cung ứng, cho dù là hệ thống do máy tính điều khiển hay bất kỳ thứ gì mà lực lượng Mỹ dựa vào (như thuốc men và thực phẩm), đều dễ bị tổn thương trước hành vi gian dối từ bên ngoài (Ghi chú của VB: có nghĩa là, máy móc vào Mỹ có thể bị gián điệp gài chất nổ, hay thuốc men có thể bị trộn độc chất). Tổng thống Biden đã ban hành một số sắc lệnh hành pháp liên quan đến vấn đề này, chẳng hạn như tập trung vào chip máy tính. Quốc hội, ngoài việc thông qua Đạo luật Khoa học và CHIPS năm 2022, còn có một số dự luật trước đó để bảo vệ hơn nữa trước sự can thiệp của nước ngoài.Tuy nhiên, vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa. Với sự phát triển nhanh chóng đáng kinh ngạc của trí tuệ nhân tạo và triển vọng xuất hiện của mọi hình thức đột phá về công nghệ sinh học - như đã được ghi nhận trong báo cáo tạm thời của "National Security Commission on Emerging Biotechnology" - Ủy ban An ninh Quốc gia về Công nghệ sinh học mới nổi -- (tiết lộ đầy đủ: Tôi là một ủy viên) - thậm chí cần phải thực hiện nhiều bước hơn nữa để đảm bảo rằng Hoa Kỳ, hợp tác với các đồng minh thân cận của mình, ngăn chặn Trung Quốc, Nga hoặc bất kỳ quốc gia nào khác đưa phần mềm độc hại vào chuỗi cung ứng quan trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta.⦿ ---- Đài Loan: Công tố Quận Shilin của Đài Loan đã khám xét văn phòng của các hãng sản xuất máy nhắn tin Gold Apollo và BAC Consulting KFT hôm thứ năm 19/9, sau một loạt vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon hôm thứ ba khiến nhiều thành viên của nhóm chiến binh Hezbollah thiệt mạng và bị thương.Các công tố đã thu giữ sổ sách kế toán, hợp đồng, thỏa thuận ủy quyền và tài liệu xuất cảng để làm rõ quy trình sản xuất máy nhắn tin, cũng như các hợp đồng thực tế, tiền bản quyền và chi tiết chia sẻ lợi nhuận giữa Gold Apollo và văn phòng của BAC tại Đài Loan. Công tố cũng đã thẩm vấn Hsu Ching-kuang, chủ tịch của Gold Apollo, công ty Đài Loan mà truyền thông nước ngoài cáo buộc là công ty mà Hezbollah đã đặt hàng máy nhắn tin.Phát biểu với giới truyền thông vào thứ tư, Hsu cho biết lô máy nhắn tin phát nổ được sản xuất bởi công ty BAC Consulting KFT có trụ sở tại Hungary, công ty đã trở thành nhà phân phối các sản phẩm Gold Apollo tại một số khu vực nhất định cách đây ba năm. Theo Hsu, cách đây chưa đầy hai năm, BAC đã bắt đầu tự sản xuất máy nhắn tin trong khi vẫn tiếp tục sử dụng thương hiệu Gold Apollo.Công tố Quận Shilin đã mở một vụ án để điều tra vào thứ Tư và phát hiện ra rằng văn phòng của BAC tại Đài Loan được đăng ký dưới tên Apollo Systems Ltd., với tổng vốn là 100.000 Đài tệ (3.127 đô la Mỹ). Công ty có trụ sở tại một tòa nhà thương mại ở Quận Neihu của Đài Bắc, đã chính thức được đăng ký với Chính quyền thành phố Đài Bắc vào ngày 11 tháng 4 năm nay. Theo các nhà chức trách, hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm bán buôn vật liệu điện tử và bán lẻ thiết bị viễn thông.Hôm thứ Năm 19/9, các phóng viên của CNA đã đến thăm văn phòng nằm trong không gian văn phòng chung do Tập đoàn Quản lý Tài sản Đài Loan (TAMCO) quản lý. Họ đã quan sát thấy một hộp thư có nhãn S05, được trang trí bằng logo của Apollo Systems Ltd. Các phóng viên của CNA bấm chuông cửa, định vào trong để xem kỹ hơn. Tuy nhiên, sau khi tự nhận mình là nhà báo, họ bị từ chối cho vào và không thể xác nhận văn phòng BAC có đang hoạt động hay không.TAMCO cho biết trong một tuyên bố vào thứ năm rằng họ không biết về hoạt động kinh doanh của những người thuê văn phòng và sẽ tích cực hợp tác với các công tố viên.⦿ ---- Cơ quan An ninh Quốc gia Bulgaria (SANS) đã chia sẻ vào thứ năm rằng các máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon, được các thành viên Hezbollah sử dụng, không đi qua lãnh thổ Bulgaria. Cơ quan này nói thêm rằng không có hoạt động hải quan nào được thực hiện với các công ty nước ngoài được đề cập trước đó trong các báo cáo của phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, giao dịch trị giá 1,6 triệu euro đã được thực hiện thông qua Bulgaria và số tiền đã được chuyển đến Hungary, theo SANS.Trước đó, hãng truyền thông Hungary Telex tuyên bố rằng Norta Global Ltd có trụ sở tại Sofia chịu trách nhiệm giao các máy nhắn tin cho Hezbollah, trong khi công ty BAC Consulting của Hungary chỉ đóng vai trò trung gian.⦿ ---- Thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas khó có thể xảy ra trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kết thúc, theo tờ The Wall Street Journal (WSJ). Theo các nguồn tin của Hoa Kỳ nắm rõ vấn đề này, chính quyền của Biden vẫn đang tìm cách đạt được thỏa thuận vì không muốn căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang hơn nữa, nhưng không thấy nhiều khả năng điều đó xảy ra.Gần đây, Bạch Ốc cho biết Hoa Kỳ đang cố gắng ngăn chặn một cuộc xung đột mới ở Trung Đông giữa Israel và Hezbollah. Trong khi đó, Hamas bày tỏ nghi ngờ về ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong việc đạt được thỏa thuận.⦿ ---- Máy bay chiến đấu của Israel hôm thứ Năm đã tấn công hơn 100 bệ phóng tên lửa của Hezbollah đã được nạp đạn và chuẩn bị sử dụng chống lại Israel, theo tờ Times of Israel đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ quân đội. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công các bệ phóng gồm hơn 1.000 nòng phóng trong vài giờ qua.Theo IDF, các cuộc không kích bắt đầu vào chiều Thứ Năm và được thực hiện theo nhiều đợt. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin trước đó rằng IDF đã tiến hành một loạt các cuộc không kích trên khắp miền Nam đất nước. "IDF tiếp tục gây thiệt hại và làm suy yếu năng lực khủng bố và cơ sở hạ tầng quân sự của tổ chức khủng bố Hezbollah", theo quân đội cho biết.⦿ ---- Đổ lỗi cho Israel về các vụ nổ chết người của các thiết bị cầm tay trên khắp Lebanon mà ông cho là vi phạm "mọi công ước và luật lệ", thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã hứa sẽ trả thù trong bài phát biểu hôm thứ Năm. "Thật vậy, chúng tôi đã phải chịu một đòn nghiêm trọng và tàn khốc", ông thừa nhận, theo tờ New York Times đưa tin.Trong những bình luận công khai đầu tiên của mình kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu vào thứ Ba, Nasrallah đã đảm bảo với những người theo dõi mình rằng "sự trả thù sẽ đến" nhưng cho biết ông sẽ không nêu rõ khi nào hoặc ở đâu. Ông cũng cho biết Hezbollah sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào Israel để hỗ trợ cuộc chiến của Hamas ở Gaza chống lại quân đội Israel. Israel, quốc gia chưa công khai giải quyết các vụ nổ, dường như đã trả lời các bình luận của Nasrallah khi ông phát biểu.Theo tờ The Hill, hai tiếng nổ siêu thanh do máy bay chiến đấu của Israel gây ra đã làm rung chuyển Beirut và quân đội Israel sau đó cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công các mục tiêu ở miền nam Lebanon trong bài phát biểu. Cùng lúc đó, Hezbollah đã thực hiện ít nhất bốn cuộc tấn công ở miền bắc Israel, theo AP. Đổ lỗi cho Israel, bộ trưởng ngoại giao Lebanon nói với CNN rằng ông lo ngại tình hình sẽ leo thang sau các vụ nổ. "Đây là thời điểm đáng sợ và chúng tôi sợ xảy ra chiến tranh vì chúng tôi không muốn chiến tranh", Abdallah Bou Habib cho biết.⦿ ---- Hoa Lục: Một cậu bé người Nhật bị một người đàn ông rút dao đâm khi đang trên đường đến trường ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, đã tử vong vì vết thương vào sáng sớm thứ năm, theo chính phủ Nhật Bản cho biết, làm dấy lên lo ngại rằng vụ việc sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ Trung-Nhật vốn đã căng thẳng.Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cậu bé 10 tuổi, có cha là người Nhật và mẹ là người Trung Quốc, đã bị thương ở bụng gần một trường học Nhật Bản vào sáng thứ tư và đang được điều trị tại bệnh viện. Nghi phạm, 44 tuổi, đã bị cảnh sát đồn trú gần cơ sở giáo dục bắt giữ.Hiện vẫn chưa rõ liệu kẻ tấn công có cố ý nhắm vào một công dân Nhật Bản hay không. Vụ đâm dao đã gây chấn động trong cộng đồng người Nhật tại Trung Quốc, một doanh nhân sống ở tỉnh Quảng Đông cùng gia đình cho biết, "Chúng ta nên cảnh giác và thực hiện các biện pháp như tránh nói tiếng Nhật ở ngoài trời".⦿ ---- Đài Loan: Bộ trưởng Quốc phòng Wellington Koo cảnh báo về khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan dưới chiêu bài tập trận quân sự, lưu ý rằng TQ ngày càng đa dạng hóa các cuộc tập trận quân sự, nên dự đoán các cuộc tấn công của TQ trở nên khó khăn hơn. TQ đã sử dụng kết hợp các hoạt động quân sự "thông thường" như các cuộc tập trận và huấn luyện chung trên không và trên biển, với các biện pháp "phi thông thường" như các cuộc xâm nhập "vùng xám" vào không phận và vùng biển xung quanh Đài Loan, theo Koo cho biết tại một sự kiện báo chí vào thứ Tư.Ông cho biết điều này đã trở thành chuẩn mực và sẽ tiếp tục bất kể kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 như thế nào. Ngoài ra, các hành động quân sự này đã gia tăng về quy mô, khiến việc dự đoán thời điểm các cuộc tập trận quân sự có thể đột ngột biến thành một cuộc tấn công vào Đài Loan trở nên khó khăn hơn, theo Koo lưu ý.Do đó, lực lượng vũ trang của Đài Loan phải chuẩn bị và tham gia các cuộc tập trận được thiết kế riêng cho kịch bản này và đảm bảo rằng họ luôn có đủ khả năng phòng thủ bằng cách đảm bảo họ không phản ứng thái quá trước các động thái của kẻ thù trên khắp đất nước, ông cho biết.⦿ ---- Cổ phiếu FedEx Corp. đã giảm hơn 14% hôm thứ năm trong phiên giao dịch ngoài giờ tại New York sau khi công bố báo cáo thu nhập mới nhất. Trong báo cáo mới nhất, công ty đã phải điều chỉnh dự báo thu nhập tài chính năm 2025, với lý do nhu cầu yếu hơn dự kiến.Hiện tại, công ty kỳ vọng tăng trưởng doanh thu ở mức một chữ số thấp, giảm so với ước tính một chữ số thấp đến trung bình trước đó. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu được dự kiến ở mức 17,90 đến 18,90 đô la trước khi điều chỉnh kế toán, giảm phạm vi trước đó là 18,25 đô la đến 20,25 đô la. Vào lúc 4:10 giờ chiều theo giờ miền Đông, cổ phiếu FedEx đã giảm 14%.FedEx Corp. đã công bố vào thứ năm rằng doanh thu của công ty trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025 đạt 21,6 tỷ đô la, giảm 0,47% so với cùng kỳ năm trước. Con số này không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích. Theo báo cáo, công ty đã đạt được thu nhập ròng là 790 triệu đô la, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3,21 đô la, giảm so với mức 4,23 đô la được báo cáo trong cùng khung thời gian của năm tài chính 2024.⦿ ---- Y tế của Mỹ tệ nhất trong các nước giàu. Người Mỹ có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tệ nhất trong số các quốc gia giàu có trên thế giới, theo một báo cáo mới cho biết. Theo báo cáo thường niên của tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe The Commonwealth Fund, người dân Hoa Kỳ tử vong sớm nhất và sống cuộc sống ốm yếu nhất trong số 10 quốc gia phát triển, mặc dù Hoa Kỳ chi nhiều nhất cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe.Trong khi đó, Úc, Hoà Lan và Anh xếp hạng cao nhất trong số 10 quốc gia được đưa vào cuộc nghiên cứu "Mirror, Mirror 2024: A Portrait of the Failing U.S. Health System.""Trong khi các quốc gia khác đã đáp ứng thành công nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, hệ thống y tế Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tụt hậu đáng kể", Reginald Williams II, phó chủ tịch chính sách y tế quốc tế và đổi mới thực hành của The Commonwealth Fund cho biết.Trong báo cáo, các nhà nghiên cứu đã so sánh hệ thống y tế của các quốc gia dựa trên 70 biện pháp cụ thể trên năm lĩnh vực hiệu suất. Các quốc gia khác được so sánh với Hoa Kỳ bao gồm Canada, Pháp, Đức, New Zealand, Thụy Điển và Thụy Sĩ.Báo cáo phát hiện ra rằng:. Người dân Hoa Kỳ có tuổi thọ ngắn nhất và tử vong có thể tránh được nhiều nhất, xếp cuối cùng trong năm trong số sáu biện pháp đánh giá kết quả sức khỏe. Người Mỹ phải đối mặt với nhiều rào cản nhất để được chăm sóc sức khỏe. Khoảng 25 triệu người vẫn chưa có bảo hiểm ở quốc gia này và gần 1/4 không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc khi họ cần.. Hoa Kỳ xếp hạng thấp nhất về công bằng y tế, với nhiều người thu nhập thấp không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc và nhiều nhóm báo cáo về việc đối xử bất công và phân biệt đối xử khi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc. Bệnh nhân và bác sĩ tại Hoa Kỳ phải chịu gánh nặng hành chính lớn khi nói đến thanh toán, lập hóa đơn và giấy tờ, với hệ thống chỉ xếp sau Thụy Sĩ về sự thiếu hiệu quả.Hoa Kỳ chỉ có một điểm sáng trong báo cáo: Mỹ xếp thứ hai trong số các quốc gia về "quy trình chăm sóc", bao gồm phòng ngừa, an toàn và sự tham gia của bệnh nhân. Các nhà nghiên cứu cho biết sự nhấn mạnh của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (Affordable Care Act: còn gọi là ObamaCare) vào sự an toàn của bệnh nhân và các dịch vụ phòng ngừa phần nào giải thích cho thứ hạng cao này.⦿ ---- Tuyệt vời nhất vùng Bắc Mỹ. Một sân bay ở Nam California vừa được vinh danh là một trong những sân bay tốt nhất ở Bắc Mỹ trong bản Khảo sát mức độ hài lòng về sân bay Bắc Mỹ năm 2024 của JD Power. Theo khảo sát, Sân bay John Wayne của Quận Cam là sân bay lớn tốt nhất cả nước, nhờ vào sự dễ sử dụng và cơ sở vật chất nhà ga.Hạng mục "sân bay lớn" bao gồm các sân bay đón từ 10 đến 32,9 triệu hành khách mỗi năm. Sân bay John Wayne đã đánh bại các đối thủ như Sân bay quốc tế Tampa, xếp hạng #2, Sân bay quốc tế Kansas City, xếp hạng #3 và Sân bay Dallas Love Field, xếp hạng #4.Các sân bay lớn khác của California đạt kết quả tốt trong khảo sát bao gồm:#7. Sân bay quốc tế Sacramento;#10. Sân bay quốc tế San Jose;#19. Sân bay quốc tế Oakland;#21. Sân bay quốc tế San Diego.Theo khảo sát, các sân bay khác ở Nam California đạt thứ hạng cao trong các hạng mục siêu lớn và vừa. Trong hạng mục "sân bay lớn", đối với các sân bay đón hơn 33 triệu hành khách mỗi năm, Sân bay quốc tế Los Angeles xếp hạng #13.Đối với các sân bay vừa, đón từ 4,5 đến 9,9 triệu lượt hành khách mỗi năm, Sân bay quốc tế Ontario xếp thứ 4 và Sân bay Hollywood Burbank xếp thứ 13.Cuộc khảo sát xếp hạng các sân bay dựa trên điểm số về mức độ hài lòng của khách hàng, bao gồm yếu tố dễ dàng di chuyển, mức độ tin cậy, cơ sở vật chất nhà ga, nhân viên sân bay và nhiều yếu tố khác.⦿ ---- Hai thiếu nữ từ Victorville đã bị bắt sau khi bị cáo buộc vung dao và xịt một loại hóa chất nào đó vào một nhân viên cửa hàng trong một vụ cướp ở Quận San Bernardino hôm thứ Tư. Cảnh sát Quận San Bernardino cho biết trong một bản tin rằng cảnh sát đã được các nhân viên bên ngoài Chợ Thực phẩm Cao cấp Wrightwood ở cộng đồng miền núi Wrightwood gọi đến vào khoảng 11:15 sáng.Các nhân viên nói với cảnh sát rằng khu chợ vừa bị cướp bởi hai cô gái đã bỏ đồ vào trong ba lô của họ và sau đó trở nên hung dữ khi nhân viên cửa hàng cố gắng ngăn cản họ. Cảnh sát tuyên bố rằng "Một trong 2 cô đã vung dao vào một nhân viên và cô còn lại đã xịt một chất hóa học vào mặt nhân viên đó". Các nghi phạm, chỉ được xác định là thiếu nữ từ 14 đến 16 tuổi, đã nhanh chóng được xác định dựa trên mô tả của các nhân viên và đã bị giam giữ tại Trung tâm Tạm Giam High Desert Juvenile Detention and Assessment Center.⦿ ---- Úc châu: Một gia sư toán đã cô lập các bé gái trong nhà của gia đình họ để có thể xâm hại các em, một thẩm phán đã nghe điều trần.bị truy tố tội xâm hại tình dục bốn bé gái khi dạy kèm tại nhà của các em ở phía tây nam Sydney từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2014. Tin này dịch theo bản tin báo Daily Mail, tin Australian Associated Press ngày 19/9/2024.Với sự hỗ trợ của một phiên dịch viên tiếng Việt, người đàn ông 76 tuổi này đã không nhận tội đối với bốn tội danh giao cấu với trẻ em dưới 10 tuổi và bốn tội danh xâm hại tình dục trẻ em dưới 16 tuổi tại Tòa án Quận Downing Centre của Sydney vào thứ năm.Hoàng đã lợi dụng lòng tin mà ba gia đình đã đặt vào anh ta để dạy con gái của họ, công tố viên Alex Morris cho biết trong phần mở đầu của phiên tòa xét xử chỉ có thẩm phán. Từ tháng 5/2011 đến tháng 3/2013, Hoàng bị cáo buộc xâm hại hai chị em gái, một trong số đó từ ba đến năm tuổi và một từ sáu đến bảy tuổi.Sau khi trải qua nhiều bi kịch gia đình, mẹ của các bé gái đã nhận được một cuộc gọi nói rằng Hoàng đã nghe về hoàn cảnh khó khăn của họ và muốn giúp đỡ. Hoàng dạy kèm miễn phí cho hai chị em, ban đầu dạy các bé gái trong phòng ăn nhưng sau đó thuyết phục mẹ của các bé rằng sẽ yên tĩnh hơn nếu dạy ở phòng đồ chơi trong nhà.'Lý do Hoang gợi ý như vậy là vì y muốn có sự riêng tư của một căn phòng khác để có cơ hội xâm phạm tình dục', theo ông Morris nói với Thẩm phán Penelope Hock. Gia sư bị cáo buộc lấy kem từ một chiếc cặp màu đen và dùng nó để xâm nhập bằng ngón tay vào một trong hai chị em gái.Cũng trong lần đó, Hoàng đã hôn môi cô gái và bắt cô 'hứa bằng ngón út' rằng không được nói với mẹ cô, ông Morris cho biết. Tòa án đã kể lại rằng cô gái đó đã bị ép chạm vào bộ phận sinh dục của gia sư. Công tố cho biết em gái của cô đã bị tấn công khi Hoàng chạm vào cô một cách tình dục thông qua bộ đồ ngủ của cô. Sau khi mẹ của các bé gái báo cảnh sát, gia sư đã bị bắt tại một buổi lễ nhà thờ Công giáo vào tháng 8/2014. Bản tin không nói rõ vì sao tới năm 2024 mới truy tố Hoàng. Nhưng các bậc ba mẹ cần cảnh giác. Bản tin này ở đây:https://www.dailymail.co.uk/news/article-13868007/Maths-teacher-allegedly-sexually-abused-four-little-girls-tutoring-including-two-sisters-aged-three-six.html⦿ ---- Một cặp vợ chồng ở San Jose đã bị bắt và bị truy tố tội buôn bán ma túy, sau khi cảnh sát cho biết họ đã tịch thu cocaine trị giá ước tính 2 triệu đô la từ một ngôi nhà ma túy bị cáo buộc vào tuần trước. Theo Cảnh sát San Jose,, 51 tuổi và, 46 tuổi đã bị bắt sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng. Các nhà điều tra cho biết cặp vợ chồng này điều hành một ngôi nhà ma túy để sản xuất, vận chuyển và bán bạch phiến crack cocaine.Vào ngày 4 tháng 9, cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt giữ tại những ngôi nhà có liên quan đến cặp đôi này trên Đường Bendmill Way ở South San Jose và Đường Maro Drive ở East San Jose. Trong quá trình khám xét, cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy hơn 37 pound cocaine, 17 pound crack cocaine và 50 thanh Xanax. Cảnh sát cũng tìm thấy sáu khẩu súng, một khẩu súng trường, hai xe hơi có ngăn chứa đồ ẩn và khoảng 120.000 đô la tiền mặt. Giá trị thị trường của cocaine vào khoảng 2 triệu đô la.Cả Tri Pham và Jenny Pham đều bị giam giữ tại Nhà tù Quận Santa Clara vì các tội danh bị cáo buộc liên quan đến tàng trữ vũ khí, cùng với tàng trữ và bán ma túy. Hai người đang bị giam mà không được tại ngoại. Phiên tòa tiếp theo của họ được lên lịch vào thứ Ba. Bất kỳ ai có thêm thông tin về vụ án được yêu cầu liên hệ với Sĩ quan Kaufman của Đơn vị cảnh sát Metro qua email hoặc gọi đến số 408-277-4631.⦿ ---- TIN VN.Bản tin VietnamNet viết. Đang đánh bắt trên vùng biển cách Côn Đảo khoảng 20 hải lý về hướng Đông Nam, tàu cá bị tàu hàng đâm chìm khiến 14 thuyền viên rơi xuống biển, trong đó 12 người được cứu vớt an toàn, 2 người đang mất tích. Ngày 20/9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công văn đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu cá BV-99778 TS bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm trên vùng biển Côn Đảo.Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều 19/9, Đồn Biên phòng Côn Đảo tiếp nhận tin báo về việc tàu cá BV-99778 TS do ông Phạm Văn Tốt (trú tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng, trong lúc đang hành nghề đánh bắt trên vùng biển cách Côn Đảo khoảng 20 hải lý về hướng Đông Nam thì bị tàu hàng (nghi là tàu nước ngoài) đâm chìm.Lúc này, trên tàu cá có 14 thuyền viên, khiến tất cả rơi xuống biển. Trên tàu chứa khoảng 20.000 lít dầu D.O. Đến 20h30 tối cùng ngày, hai tàu cá của ngư dân đánh bắt trên biển gần đó đã cứu vớt thành công 12 thuyền viên đưa về bờ an toàn. Trong đó, 1 thuyền viên bị đứt lìa 1/3 trên cẳng chân trái được đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo cấp cứu. Hiện còn 2 thuyền viên bị nạn đang mất tích.⦿ ---- TIN VN.. Theo báo VnEconomy. Những cơn mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng ngày 20/9, khiến nhiều nơi tại các tỉnh miền Trung ngập trong biển nước, lực lượng chức năng nhanh chóng sơ tán hàng nghìn người dân đến nơi tránh trú an toàn... Tại tỉnh Quảng Bình, mưa lũ đã làm hơn 400 nhà dân ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa bị ngập sâu. Rạng sáng nay ngày 20/9, nước lũ dâng cao gần 2m cô lập hoàn toàn Tân Hóa với bên ngoài. Hiện, nước vẫn đang tiếp tục lên. Tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường, cầu bị ngập sâu. Tại tỉnh Nghệ An, mưa lớn nhiều ngày đã khiến một số địa phương xảy ra sạt lở đường, ngập đường, chia cắt.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Dân Trí. Trong cơn mưa lớn, cây me trên đường Nguyễn Du, quận 1 (TPHCM) bật gốc đè 3 xe máy hư hỏng, may mắn không thương vong về người. Khoảng 14h ngày 20/9, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến một cây me cổ thụ cao khoảng 20m trên đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, bật gốc và đổ xuống đường. Cây me này đã đè lên ba xe máy đậu trên vỉa hè, gây hư hỏng. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người. Theo ghi nhận tại hiện trường, cây me có đường kính khoảng 0,5m và nhiều phần rễ đã mục ruỗng.⦿ ---- HỎI 1: Bộ pin của xe điện có thể có tuổi thọ lâu hơn các xe điện đó?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới về 10.000 xe điện cho thấy bộ pin của chúng có thể bền hơn chính những chiếc xe đó. Geotab, một công ty viễn thông ô tô, đang sử dụng quyền truy cập chuyên sâu vào dữ liệu EV để theo dõi tình trạng pin. Trong một báo cáo về nghiên cứu gần đây nhất của công ty vào năm 2019, cho thấy pin EV bị suy giảm 2,3% mỗi năm. Nhưng bây giờ, 5 năm sau, công ty hiện có nhiều dữ liệu hơn và vừa công bố một nghiên cứu mới cho thấy mức suy giảm trung bình mỗi năm thực sự là 1,8%. Công ty tin rằng điều này có thể cho thấy pin EV có thể sử dụng được trong 20 năm.Nghiên cứu của Geotab cho thấy pin EV có thể sử dụng được trong 20 năm hoặc hơn nếu chúng bị suy giảm ở mức trung bình 1,8% mỗi năm, như chúng tôi đã quan sát thấy. Xem xét đến việc xe điện, giống như xe chạy bằng xăng, có xu hướng hỏng hóc vì lý do cơ học sớm hơn nhiều so với 20 năm, tuổi thọ trung bình của xe là 15 năm, điều này có nghĩa là pin EV có thể sử dụng được lâu hơn xe của họ.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Bạn có thể giảm nguy cơ bệnh lãng trí nhờ ăn nhiều chất flavonoid (có trong trả, rượu bang đỏ, sôcôla đen, các quả berries)?ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những người tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu flavonoid, chẳng hạn như các loại quả berries, trà, rượu vang đỏ và sô cô la đen, có thể giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Nghiên cứu do một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Queen's Belfast dẫn đầu, được công bố vào ngày 18/9 trên JAMA Network Open, tiết lộ rằng việc tăng lượng thực phẩm và đồ uống giàu flavonoid có thể giúp giảm nguy cơ mắc căn bệnh không thể chữa khỏi này.Hiện tại, có khoảng 1 triệu người ở Vương quốc Anh đang sống chung với một dạng chứng mất trí nhớ (dementia). Con số này dự kiến sẽ tăng lên 1,4 triệu người vào năm 2040. Mặc dù tuổi tác và yếu tố di truyền góp phần đáng kể vào sự phát triển của căn bệnh này, nhưng bằng chứng đã chỉ ra rằng các yếu tố rủi ro như chế độ ăn uống có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa. Flavonoid, chủ yếu được tìm thấy trong thực phẩm thực vật, có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và chống ung thư. Chúng cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, cũng như cải thiện chức năng nhận thức.Chi tiết: