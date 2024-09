Hình trên là 3 cây ở Hà Nội bị bão Yagi làm bật gốc tuần trước. Nhưng bây giờ mới nói: Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Trồng cây để nguyên vỏ bầu là trái quy định.

- Phong trào Không Cam Kết (thân với Palestine) của các đảng viên Dân chủ tuyên bố không ủng hộ bà Harris nhưng kêu gọi chống Trump

- Hơn 100 nhân vật Cộng Hòa cựu quan chức an ninh quốc gia và cựu thành viên Quốc hội tuyên bố ủng hộ bà Harris

- Các công đoàn địa phương trong International Brotherhood of Teamsters tuyên bố ủng hộ bà Harris bất kể trung ương nói không ủng hộ ai

- Cựu Dân Biểu Bob Inglis (Cộng Hòa, South Carolina), người đã phục vụ 6 nhiệm kỳ, tuyên bố ủng hộ Harris: kẻ phản bội 3 người vợ sẽ không trung thành với Hiến pháp

- Thăm dò mới của Fox News: Harris 50%, Trump 48%

- Thăm dò mới của New York Times tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania: Harris 50%, Trump 46%.

- Cộng Hòa Hạ viện (vâng lời Trump xúi giục) bác bỏ đề xuất ngân sách của Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson

- Trump vu khống "Biden đang làm việc với Iran"

- Trump nói sẽ có kỳ tích: sẽ thắng tiểu bang New York

- Sau khi bà Harris bị một nữ Thống Đốc Cộng Hòa chưi mắng vì sao là đàn bà mà bà Harris không sinh con, vợ cũ của chồng bà Harris lên tiếng bênh bà Harris.

- TT Biden phản bác lời Trump về người nhập cư. Chúng tôi không tin rằng dân nhập cư đang đầu độc dòng máu của đất nước, chúng ta là đất nước người nhập cư, nên mới mạnh mẽ được.

- Thăm dò ở 3 tiểu bang chiến trường: ở Pennsylvania, Harris 51% vs Trump 45%; ở Michigan, Harris 50% vs Trump 45%; ở Wisconsin, Harris 48% vs Trump 47%.

- Bà Harris chỉ trích lời Trump cam kết thực hiện "cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ", chính Trump đã xé nát "các gia đình".

- TNS Bernie Sanders: sẽ ra Nghị quyết chung về sự không chấp thuận (JRD để ngăn chặn Mỹ bán vũ khí cho Israel.

- Tin tặc Iran hồi tháng 6 và 7 đã gửi thông tin đánh cắp từ chiến dịch tranh cử của Trump cho những người có liên quan đến chiến dịch tranh cử của TT Biden

- Thị trường Wall Street sau khi giảm lãi suất: Dow Jones giảm 0,3% điểm, S&P 500 giảm 0,3% và Nasdaq Composite mất 0,3%.

- TT Biden: lạm phát giảm và hạ lãi suất giúp tăng phục hồi kinh tế hậu Covid.

- Harris: cắt giảm lãi suất là "tin đáng mừng" vì sẽ giữ giá ở mức thấp.

- Trump: cắt giảm lãi suất nửa điểm của Cục Dự trữ Liên bang có thể có động cơ chính trị để giúp bà Harris.

- TNS J.D. Vance thề rằng chính phủ Trump sẽ trục xuất những người Haiti đang ở Hoa Kỳ bất kể họ được cư trú hợp pháp.

- Lebanon thúc giục Hội đồng Bảo an LHQ cứng rắn ngăn chặn Israel xâm lược Lebanon và cấm chiến tranh kỷ thuật sát hại tập thể

- Gài bom vào máy nhắn tin là từ Bulgaria hay Hungary? Bulgaria sẽ điều tra

- TQ: tất cả các bên Israel-Hamas nên tuân thủ các nghị quyết LHQ, trong đó đòi Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong 12 tháng.

- Iran nói sẽ trả đũa Israel vì vụ Isarel gài bom máy nhắn tin làm bị thương đại sứ của Iran tại Beirut

- Thổ Nhĩ Kỳ: lo ngại Iran và Hezbollah trả đũa Israel, Thổ lên án Israel theo đuổi chính sách cực đoan hủy diệt

- Israel bắt 1 công dân Israel vì nghi dính tới Iran trong âm mưu ám sát các quan chức cấp cao của Israel

- Icom Inc., hãng sản xuất radio bộ đàm của Nhật, loại bị cho là đã gây ra vụ nổ khắp Lebanon: hãng đã ngưng sản xuất máy này từ 2014.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Mỹ ủng hộ Israel "không lay chuyển"

- Lebanon: sau vụ nổ máy nhắn tin hôm Thứ Ba làm chết 12 người, bị thương 3.000 người, hôm Thứ Tư kích nổ máy bộ đàm kiểu Nhật, làm chết 20 người và hàng trăm người bị thương

- Cao Ủy Liên Âu: cần điều tra độc lập vụ kích nổ thiết bị điện tử ở Lebanon là giết người bừa bãi

- Hungary: BAC Consulting, công ty bị cáo buộc sản xuất máy nhắn tin cho các điệp viên Hezbollah sử dụng, không có cơ sở sản xuất nào ở Hungary

- Cổ phiếu Dell Technologies tăng 2,60% trước giờ mở cửa thị trường

- Chỉ số chứng khoán tăng vọt trước giờ mở cửa thị trường nhờ Fed giảm lãi suất

- Kinh tế lạc quan: số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong tuần đã giảm 12.000

- TQ lên án Mỹ vì không chịu rút hệ thống tên lửa Typhon ra khỏi Philippines.

- Amazon Inc. sẽ tăng tổng đầu tư vào phúc lợi lương tại Hoa Kỳ thêm 2,2 tỷ đô la, để nhân viên có lương hơn 29 USD/giờ

- Đài Loan: truy tố 23 người, bao gồm 8 sĩ quan quân đội đang tại ngũ, về tội làm gián điệp cho Hoa Lục

- Bắc Hàn: Kim Jong-un thúc giục tăng cường vũ khí hạt nhân.

- 1 ông New York tới thăm bạn ở Massachusetts, mua vé số cào, trúng 1 triệu đô la.

- California: 1 người vô tình thanh toán hóa đơn tiền điện cho người hàng xóm trong suốt 18 năm. Sở điện PG&E nhận lỗi tính nhầm, sẽ trả bù

- Quận Los Angeles: chuyến xe điện Metro E Line đụng một xe hơi, bị trật đường rầy một toa xe, tài xết bị thương

- Quận Cam: 1 người lái xe, đụng vào sau xe cảnh sát, làm 1 cảnh sát bị thương, rồi phóng chạy, đã bị bắt

- Quận Cam: Một người đi xe đạp 93 tuổi đã bị xe hơi đụng chết ở khu vực Little Saigon

- Đài Loan: 4 công nhân Việt tắm biển Xingfeng, bị sóng lớn, 1 người chết đuối, 1 nguy kịch, 2 bình an

- California: Brandon Pham, 19 tuổi, bị kết án 210 ngày tù, 2 năm quản chế vì cầm súng vào Đại học Cal Poly

- TIN VN. VinFast sẽ ngộp thở: 15.061 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 8-2024.

- TIN VN. Bây giờ mới nói: Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Trồng cây để nguyên vỏ bầu là trái quy định.

- TIN VN. Sân bay Cam Ranh hết hồn: nhận được email bịa đặt chuyện đặt bom trong ngày 11-9.

- HỎI 1: Anh quốc: ly bia nhỏ hơn sẽ giảm rủi ro nhiều bệnh ung thư? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thói quen ăn rau, củ, quả, và ngưng thịt đỏ sẽ tăng sức khỏe về nhận thức, trí nhớ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-19/9/2024) ⦿ ---- Cổ phiếu của Dell Technologies Inc. đã giao dịch với mức tăng trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ năm sau thông báo cổ tức quý mới nhất. Trước đó, công ty đã tiết lộ trong một thông cáo báo chí rằng Hội đồng quản trị của công ty "đã tuyên bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,445 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông, sẽ được thanh toán vào ngày 1 tháng 11 cho các cổ đông được ghi nhận tính đến ngày 22/10". Cổ phiếu của công ty đã tăng 2,60% vào lúc 4:17 giờ sáng theo giờ miền Đông, đạt 119 đô la cho mỗi cổ phiếu.

⦿ ---- Chỉ số chứng khoán tại Hoa Kỳ tăng vọt trước giờ mở cửa thị trường vào rạng sáng thứ năm sau khi Cục Dự trữ Liên bang công bố cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết quyết định này là "kịp thời" vì Fed cân bằng nhu cầu hạ lạm phát, duy trì nền kinh tế trên con đường tăng trưởng và đảm bảo thị trường lao động lành mạnh. Dow Jones tăng 0,88% hoặc 365 điểm vào lúc 4:23 sáng theo giờ miền Đông, Nasdaq 100 tăng vọt 1,68% và S&P 500 tăng vọt 1,22%. Đồng euro giao dịch 0,31% so với đô la vào lúc 4:24 sáng theo giờ miền Đông và đạt 1,11530.

⦿ ---- Theo báo cáo của Bộ Lao động công bố hôm thứ Năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 14/9 đã giảm 12.000 so với tổng số đã điều chỉnh của tuần trước xuống còn 219.000. Con số này thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích. Trung bình động 4 tuần là 227.500, giảm 3.500 so với mức trung bình đã điều chỉnh của tuần trước.

Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm là 1,2% trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 9, với tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm là 1.829.000, giảm 14.000 so với tuần trước. Trung bình động 4 tuần là 1.844.250, giảm 6.500 so với mức trung bình đã điều chỉnh của tuần trước.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án các báo cáo hôm thứ năm tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không rút hệ thống tên lửa Typhon ra khỏi Philippines. Người phát ngôn của Bộ, Lin Jian đã chia sẻ trong một cuộc họp báo rằng Bắc Kinh "rất quan ngại" với tin tức này, vì họ coi đây là một quyết định "quay ngược bánh xe lịch sử, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực [và] kích động xung đột địa chính trị". Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ rút hệ thống này "càng sớm càng tốt".

Trước đó, các nguồn tin cho biết với Reuters rằng hệ thống đang được đề cập sẽ được giữ nguyên tại thời điểm hiện tại. Hệ thống tên lửa Typhon lần đầu tiên được đưa vào Manila vào đầu năm nay, trong các cuộc tập trận chung.

⦿ ---- Phong trào Không Cam Kết (Uncommitted Movement) của các đảng viên Dân chủ ủng hộ Palestine đã quyết định không ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris sau khi bà từ chối yêu cầu mới nhất của họ, nhóm này thông báo hôm thứ Năm, đồng thời cũng bày tỏ rõ ràng sự phản đối đối với cựu Tổng thống Donald Trump và các ứng cử viên bên thứ ba có thể vô tình giúp ông tái đắc cử.

“Việc Phó Tổng thống Harris không sẵn sàng thay đổi chính sách vũ khí vô điều kiện hoặc thậm chí không đưa ra một tuyên bố rõ ràng trong chiến dịch ủng hộ việc duy trì các luật nhân quyền hiện hành của Mỹ và quốc tế đã khiến chúng tôi không thể ủng hộ bà,” nhóm này cho biết trong một thông cáo báo chí được chia sẻ với NBC News trước khi công bố.

Nhóm này cho biết Harris đã lạnh nhạt với họ và “lúng túng” khi từ chối ngay cả “cử chỉ nhỏ” là cho phép một diễn giả người Mỹ gốc Palestine tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ tháng trước. “Bây giờ, chiến dịch của Phó Tổng thống đang thu hút Dick Cheney trong khi bỏ qua những tiếng nói chống chiến tranh thất vọng, khiến họ phải xem xét các lựa chọn của bên thứ ba hoặc không tham gia vào cuộc bầu cử quan trọng này,” nhóm này cho biết.

Nhóm cho biết vấn đề quan trọng nhất đối với cử tri ủng hộ Palestine là ngăn chặn Trump, “người có kế hoạch thúc đẩy việc giết chóc ở Gaza trong khi tăng cường đàn áp các hoạt động phản đối chiến tranh. Chúng ta phải ngăn chặn Donald Trump, vì vậy chúng tôi kêu gọi những cử tri chưa quyết định hãy bỏ phiếu chống lại ông ấy và tránh các ứng cử viên của đảng thứ ba có thể vô tình làm tăng cơ hội của ông ấy, khi Trump công khai khoe khoang rằng các đảng thứ ba sẽ giúp cho chiến dịch của ông.”

Phong trào Không Cam Kết đã xuất hiện như một kết quả của việc cử tri Đảng Dân chủ bày tỏ sự không hài lòng với các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Dân chủ năm nay. Tổng thống Joe Biden gần như không có đối thủ, vì vậy những cử tri muốn bày tỏ sự không hài lòng với sự ủng hộ của ông đối với cuộc không kích của Israel vào Gaza sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 đã chọn lựa chọn "không cam kết" trên phiếu bầu. Tuy nhiên, nếu bà Harris chiều lòng những người bênh vực Palestine, thì sẽ mất phiếu người gốc Do Thái, trong đó có nhiều tỷ phú Do Thái đã tuyên bố ủng hộ Trump và đã bơm tiền trong bầu cử sơ bộ ủng hộ các ứng cử viên tận tụy với Israel.

⦿ ---- Hơn 100 nhân vật Cộng Hòa, nguyên là viên chức an ninh quốc gia, cũng như các thành viên Quốc hội, đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Harris hôm thứ Tư, viện dẫn “hành vi hỗn loạn và phi đạo đức đã được chứng minh” của cựu Tổng thống Trump. Bức thư liệt kê một loạt lý do để ủng hộ Harris và chỉ trích Trump, nói rằng “bà Harris sở hữu những phẩm chất cần thiết để làm Tổng thống, còn Donald Trump thì không.”

"Bức thư nêu rõ: 'Sự dễ bị tổn thương của Donald Trump trước sự nịnh bợ và thao túng của Vladimir Putin và Tập Cận Bình, sự đồng cảm bất thường với các nhà lãnh đạo độc tài khác, sự khinh thường đối với các chuẩn mực của hành vi đàng hoàng, đạo đức và hợp pháp, cùng với việc ra quyết định an ninh quốc gia một cách hỗn loạn là những phẩm chất nguy hiểm.' Ông Trump không đủ điều kiện để phục vụ lại với tư cách là Tổng thống, hoặc thực sự trong bất kỳ chức vụ công nào."

Những người ký tên bao gồm cựu Thượng nghị sĩ William Cohen (Cộng hòa-Maine), người đã từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Clinton; cựu Giám đốc CIA Tướng Michael Hayden, người đã phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Obama và George W. Bush; cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia John Negroponte, người đã phục vụ dưới thời Bush; cựu Giám đốc FBI và CIA William Webster, người đã phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Reagan và George H. W. Bush; và cựu Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Zoellick, người đã phục vụ dưới thời Tổng thống George W. Bush.

Các cựu Dân Biểu Đảng Cộng hòa ký tên vào bức thư bao gồm các cựu Dân Biểu Charles Boustany (Louisiana), Barbara Comstock (Virginia), Mickey Edwards (Oklahoma), Adam Kinzinger (Illinois) và Christopher Shays. (Conn.).

Nhóm này ủng hộ Harris vì bà “luôn kiên định bảo vệ pháp quyền, dân chủ và các nguyên tắc hiến pháp của chúng ta,” đã đồng ý ký một dự luật an ninh biên giới lưỡng đảng, và đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các đồng minh của Mỹ trong khi lên án các đối thủ, theo bức thư viết.

Những người ký tên trong bức thư bao gồm cả những người đã phục vụ trong chính quyền Trump cho đến tận thời kỳ chính quyền Reagan, và bao gồm cả những nhà phê bình mạnh mẽ của tổng thống thứ 45 cũng như những người ít lên tiếng hơn về ông. Các cựu quan chức cấp cao từ nhiều bộ phận, thành viên của quân đội và cộng đồng tình báo, cùng với các đại sứ và các quan chức cấp cao khác của Bộ Ngoại giao là những người đã ký tên.

Bức thư cũng đề cập đến việc Trump kích động cuộc tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021, trích dẫn lời cựu Phó Tổng thống Mike Pence, người đã nói rằng “bất kỳ ai đặt mình lên trên Hiến pháp thì không bao giờ nên trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.”

⦿ ---- Các công đoàn địa phương trong Liên minh Quốc tế của các Nhân viên Vận tải (International Brotherhood of Teamsters) tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Harris vào tháng 11, bất chấp quyết định của liên đoàn trung ương là không đưa ra sự ủng hộ cho ứng cử viên tổng thống trong năm nay.

“Chủ tịch Liên đoàn Công nhân Michigan Kevin Moore và Ban Chấp hành đại diện cho 245.000 công nhân Teamsters đang hoạt động và đã nghỉ hưu nhiệt liệt ủng hộ chiến dịch Harris-Walz,” theo lời Kevin D. Moore, chủ tịch Hội đồng Liên đoàn Công nhân Michigan số 43, đã nói vào thứ Tư trong một bài được đăng trên Facebook.

“Chúng tôi mạnh mẽ ủng hộ cam kết tiếp tục của họ đối với những vấn đề quan trọng nhất đối với các gia đình lao động và tầng lớp trung lưu của đất nước,” Moore tiếp tục. "Cả Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc Tim Walz đều đã liên tục thể hiện cam kết của mình trong việc ủng hộ phong trào lao động, bảo vệ an sinh xã hội và đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho tất cả người dân Mỹ, bao gồm cả quyền sinh sản của phụ nữ."

Trước đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Công nhân Sean O’Brien đã nói với The Hill vào thứ Tư rằng liên đoàn của ông không ủng hộ Harris hay cựu Tổng thống Trump “bởi vì cả hai ứng cử viên đều không cam kết về những vấn đề cốt lõi mà chúng tôi cần giải quyết vì lợi ích của các thành viên.”

Các công đoàn khác ủng hộ nỗ lực của phó tổng thống bao gồm Hội đồng Liên hiệp Công nhân Teamsters 42. Theo trang web của công đoàn địa phương, nó “đại diện cho 23 Công đoàn Teamsters ở miền Nam California, miền Nam Nevada, Guam, Saipan và Hawaii.”

“300,000 công nhân Teamsters làm việc trên khắp California, Nevada, Hawaii và Guam là rất quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ, không chỉ sản xuất và vận chuyển hàng hóa, mà còn cung cấp các dịch vụ thiết yếu trong cả khu vực tư nhân và công cộng,” Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp 42, Chris Griswold, cho biết trong một bài đăng trên trang Facebook của công đoàn địa phương. “Họ xứng đáng có một chính quyền tận tâm, sẽ không ngừng đấu tranh cho quyền lợi của họ, đảm bảo an toàn cho họ, và ưu tiên nhu cầu của những người lao động.”

Nỗ lực tranh cử tổng thống của Harris có khả năng phụ thuộc vào khả năng của bà trong việc giành được một số tiểu bang chiến trường như Michigan và Nevada. Theo trung bình khảo sát từ The Hill/Decision Desk HQ (DDHQ), bà đang dẫn trước Trump với tỷ lệ 48,6% so với 47,2% tại bang Wolverine. Tại Tiểu bang Nevada, ứng cử viên của Đảng Dân chủ đang dẫn trước với 47,8% so với 46,5% của đối thủ Đảng Cộng hòa, theo chỉ số thăm dò.

Chiến dịch của Harris đã đề cập đến sự ủng hộ từ các công đoàn địa phương trong một thông cáo báo chí vào thứ Tư, đồng thời cho biết rằng “Phó Tổng thống đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lực lượng lao động có tổ chức vì trong suốt sự nghiệp của mình, bà đã luôn đấu tranh cho quyền lợi của người lao động, trong khi Donald Trump lại ăn mừng việc sa thải những công nhân đang đình công và chương trình Dự án 2025 của Trump sẽ làm suy yếu quyền tổ chức công đoàn.”

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhận được sự ủng hộ từ một cựu đảng viên Cộng hòa khác, người đã lên án sự điên khùng của Donald Trump và cho biết ông sẽ bỏ phiếu cho bà Harris vào ngày 5 tháng 11. Cựu Dân Biểu Bob Inglis (của South Carolina), người đã phục vụ sáu nhiệm kỳ, đã nói về cựu tổng thống: “Donald Trump là một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với nền cộng hòa. Ông Trump bị loại vì tư cách và lý trí, vì vậy tôi sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris."

Inglis đã bày tỏ quan điểm của mình trong một cuộc phỏng vấn với báo Charleston City Paper. Ông đã đại diện cho khu vực quốc hội thứ 4 của Greenville từ năm 1993 đến 1999, và một lần nữa từ năm 2005 đến 2011. Inglis đã chỉ trích tính cách của Trump, nói ông Trump là một kẻ tự mãn, “hoàn toàn bị cuốn hút bởi chính mình.” Ông nói thêm: “Tôi cảm thấy tiếc cho Trump. Trump thực sự là một người có vấn đề. Trump cần một chút giúp đỡ. Trump đã không chung thủy với ba người vợ. Tại sao chúng ta, đứng bên bàn thờ với Trump như một người thứ tư, lại nghĩ rằng Trump sẽ trung thành với chúng ta? Không gì phi lý hơn."

Chán ngấy với cái vòng lặp của cánh hữu được thúc đẩy bởi những người như Fox News và những người khác, Inglis, 64 tuổi, cho biết ông buộc phải hành động và trở thành giám đốc điều hành của RepublicEN.org, một tổ chức phi lợi nhuận bảo thủ mà tuyên bố ưu tiên những sự thật hợp lý hơn là những thông tin bị bóp méo. Những nhân vật nặng ký khác trong Đảng Cộng hòa đang hồi phục và hiện ủng hộ Harris bao gồm cựu Dân Biểu Liz Cheney, cha cô là cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney, Alberto Gonzales và hơn 200 nhân viên chiến dịch tranh cử tổng thống của George W. Bush, John McCain và Mitt Romney.

⦿ ---- Thăm dò mới của Fox News: Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris dẫn trước đối thủ của bà trong cuộc bầu cử năm 2024, cựu nguyên thủ quốc gia Donald Trump, theo kết quả của một cuộc khảo sát mới của Fox News. Các con số này cho thấy biên độ sai số 3 điểm có lợi cho ứng cử viên của đảng Dân chủ so với cuộc thăm dò được tiến hành trước đó vào tháng 8. Theo cuộc thăm dò mới, 50% cử tri tiềm năng đã cam kết ủng hộ Harris và 48% ủng hộ Trump. Khảo sát cho biết sự thay đổi dễ thấy nhất được ghi nhận ở những cử tri gốc Tây Ban Nha và độc lập, những người đã chuyển hướng nhiều hơn sang Harris kể từ cuộc thăm dò trước.

⦿ ---- Thăm dò mớicủa New York Times tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania: Harris 50%, Trump 46%. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đang dẫn đầu tại tiểu bang chiến trường quan trọng Pennsylvania, theo cuộc thăm dò mới nhất của tờ New York Times, theo tờ Philadelphia Inquirer và Siena College công bố hôm thứ Năm. 50% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Harris, trong khi 46% sẽ chọn cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại một tiểu bang mà nhiều nhà phân tích cho rằng có thể quyết định kết quả của cuộc bầu cử năm 2024.

Trên toàn quốc, Harris và Trump huề nhau ở mức 47% mỗi người. Trong cùng một cuộc thăm dò, Harris bị 49% cử tri trên khắp Hoa Kỳ nhìn nhận không thuận lợi, trong khi 48% có ý kiến ​​thuận lợi. Trump có số điểm không thuận lợi là 51% so với 47% thuận lợi. Trump đạt điểm cao hơn về việc xử lý nền kinh tế, nhập cư và chiến tranh Nga-Ukraine, trong khi Harris được tin tưởng hơn Trump về vấn đề phá thai và dân chủ. Sai số của cuộc thăm dò toàn quốc là 3 điểm và 3,8 điểm tại Pennsylvania.

⦿ ---- Trump hài lòng trước viễn ảnh chính phủ có thể đóng cửa, sau khi Trump thúc giục các Dân biểu. Hạ viện hôm thứ Tư đã bác bỏ đề xuất của Chủ tịch Mike Johnson, đề xuất này sẽ liên kết việc cấp kinh phí tạm thời cho chính phủ liên bang với một quy định yêu cầu các tiểu bang phải yêu cầu chứng minh quốc tịch khi người dân đăng ký bỏ phiếu. Các bước tiếp theo về việc cấp vốn của chính phủ vẫn chưa rõ ràng. Các nhà lập pháp vẫn chưa hoàn thành công việc về một tá dự luật chi tiêu hàng năm sẽ tài trợ cho các cơ quan liên bang trong năm tài chính tới, vì vậy họ sẽ cần phê duyệt một biện pháp tạm thời để ngăn chặn việc đóng cửa một phần chính phủ khi năm ngân sách bắt đầu vào ngày 1 tháng 10. Phiếu bầu hôm Thứ Tư là 220-202.

Hiện tại, Johnson có khả năng sẽ theo đuổi một Kế hoạch B để tránh việc đóng cửa một phần, theo báo cáo của AP, mặc dù ông chưa sẵn sàng trước cuộc bỏ phiếu để chia sẻ chi tiết về đề xuất này. Donald Trump lại lên tiếng chỉ vài giờ trước khi bỏ phiếu, dường như khuyến khích các Dân Biểu Cộng hòa trong Hạ viện để một cuộc đóng cửa chính phủ một phần bắt đầu vào cuối tháng này trừ khi họ nhận được yêu cầu chứng minh quốc tịch, được gọi là Đạo luật SAVE trong Hạ viện.

"Nếu Đảng Cộng hòa không đạt được Đạo luật SAVE, và từng phần của nó, họ không nên đồng ý với bất kỳ hình thức nào của Nghị quyết Tiếp tục," Trump đã đăng trên Truth Social. Việc yêu cầu cử tri mới cung cấp bằng chứng về quốc tịch đã trở thành một ưu tiên hàng đầu trong năm bầu cử của đảng Cộng hòa, làm dấy lên nỗi lo về việc người không phải công dân bỏ phiếu ở Mỹ, mặc dù việc này đã là bất hợp pháp và nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bỏ phiếu như vậy là hiếm.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng "Biden đang làm việc với Iran", khi ông nói về báo cáo của FBI ngày hôm Thứ Tư cho biết tin tặc Iran đã gửi thông tin đánh cắp từ chiến dịch của ông cho những người có liên quan đến chiến dịch của Tổng thống Joe Biden.

Tin tặc "đã cung cấp cho họ tất cả các tài liệu", Trump nói trong cuộc biểu tình của mình ở New York, "vì Biden đang làm việc với Iran và Iran không thực sự thích tôi, vì họ đã sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận". Ông tiếp tục tuyên bố rằng "đây là sự can thiệp bầu cử thực sự" trái ngược với "rác rưởi giả tạo" mà họ muốn "gán" cho ông. Thực tế, Trump muốn ghép Iran với Biden và bà Harris là để che tiếng xấu Trump liên tục bênh Putin.

⦿ ---- Cựu nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng chiến dịch của ông sẽ thực hiện được một kỳ tích mà Đảng Cộng hòa chưa từng làm được "trong nhiều thập niên" và giành chiến thắng tại tiểu bang New York trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Uniondale, New York, Trump đã bình luận về một nỗ lực ám sát khác nhằm vào ông, lưu ý rằng ông đã sống sót sau một nỗ lực thứ hai trong tám tuần. Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử đã ca ngợi Sở Mật vụ và cơ quan thực thi pháp luật địa phương ở Palm Beach về cách họ xử lý vụ án và đổ lỗi cho những gì đã xảy ra là do "Phe cực tả".

⦿ ---- Sau khi bà Harris bị một nữ Thống Đốc Cộng Hòa chưi mắng vì sao là đàn bà mà bà Harris không sinh con, thì vợ cũ của chồng bà Harris lên tiếng. Kerstin Emhoff, nhà sản xuất phim và là vợ cũ của Doug Emhoff (chồng bà Kamala Harris), đang cân nhắc về bình luận đang diễn ra của phe cánh hữu về thực tế là người vợ thứ hai của chồng cũ bà không có con ruột. Người vợ thứ hai đó, tất nhiên là Kamala Harris, phó tổng thống và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, và người mới nhất chỉ trích việc bà không có con ruột là Sarah Huckabee Sanders.

Bà Sanders, thống đốc Arkansas, đã xuất hiện tại một sự kiện vận động tranh cử của Donald Trump vào thứ Ba tại Michigan, nơi bà nói, theo Newsweek, "Con cái khiến tôi khiêm tốn. Thật không may, Kamala Harris không có gì khiến bà khiêm tốn cả." (Sanders cũng phát âm sai tên của Harris, theo HuffPo đưa tin. Nhưng không rõ cố ý phát âm sai hay vô ý.) Kerstin Emhoff lên tiếng.

Kerstin Emhoff, mẹ của Cole 30 tuổi và Ella 25 tuổi với người chồng cũ, đã trả lời trên X, "Cole và Ella truyền cảm hứng cho chúng tôi để biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi làm điều đó thông qua việc kể chuyện [làm phim]. Kamala Harris đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để làm việc vì mọi người, TẤT CẢ các gia đình. Điều đó khiến bạn khá khiêm tốn."

Kerstin Emhoff và Harris có mối quan hệ tốt đẹp nổi tiếng, và thay vì gọi Harris là mẹ kế, Cole và Ella Emhoff gọi bà là "Momala". Kerstin Emhoff thường đăng bài ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của Harris, bao gồm cả từ Ủy ban Dân Chủ DNC, và tháng trước, bà đã đăng lại một bình luận chỉ ra rằng bà ủng hộ Harris "nhiệt tình hơn" so với Melania Trump ủng hộ chồng là Trump. Kerstin Emhoff trả lời, "Đúng thế."

⦿ ---- Trong sự kiện Tháng Di sản Tây Ban Nha tại Bạch Ốc, TT Biden đã phản bác lại lời lẽ gần đây của Trump về người nhập cư. "Tôi xin nói rõ: Chúng tôi tin vào một hệ thống nhập cư phản ánh các giá trị của chúng tôi", Biden nói. "Chúng tôi không coi người nhập cư là quỷ dữ. Chúng tôi không nhắm vào họ để tấn công. Chúng tôi không tin rằng họ đang đầu độc dòng máu của đất nước. Chúng ta là một quốc gia của những người nhập cư, và đó là lý do tại sao chúng ta lại mạnh mẽ đến vậy".

Trump đã nói rằng những người nhập cư đang "đầu độc dòng máu của đất nước chúng ta", cùng với những bình luận xúc phạm khác về người nhập cư. Biden cũng cho biết ông "rất vui" khi Harris trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ và chỉ trích "đội kia" là "những người có đầu óc hẹp hòi nhất mà tôi từng gặp".

⦿ ---- Harris tuy rằng hơn điểm Trump ở 3 tiểu bang chiến trường trong biên độ sai số, và vẫn chưa thể biết thành phần đứng giữa giờ chót sẽ nghiêng về ai. Phó Tổng thống Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump ở Pennsylvania và Michigan ít nhất 5 điểm nhưng dẫn trước ít hơn ở Wisconsin, theo một cuộc thăm dò mới của Đại học Quinnipiac. Cuộc thăm dò cho thấy Harris giành được 51% số cử tri tiềm năng ở Pennsylvania, so với 45% của Trump. Ứng cử viên Đảng Xanh Jill Stein và ứng cử viên Đảng Tự do Chase Oliver mỗi người giành được 1% sự ủng hộ.

Tại Michigan, Harris giành được 50% sự ủng hộ trong cuộc thăm dò của Quinnipiac, so với 45% của Trump và 2% của Stein.

Tại Wisconsin, Harris giành được 48% sự ủng hộ so với 47% của Trump và 1% của Stein.

Những phát hiện này khác với cuộc thăm dò tổng hợp của The Hill/Decision Desk HQ, cho thấy các cuộc đua ở Pennsylvania và Michigan sít sao hơn Wisconsin. Trong các cuộc thăm dò trung bình đó, Harris dẫn trước Trump chưa đến một phần trăm điểm ở Pennsylvania và Michigan, nhưng là 2,9% điểm ở Wisconsin tính đến thứ Tư.

Không ứng cử viên nào có khả năng giành được Bạch Ốc khi thua cả ba tiểu bang. Trump đã thắng cả ba tiểu bang vào năm 2016, trong khi Tổng thống Biden đã thắng vào năm 2020. Các tiểu bang này đôi khi được gọi là "bức tường xanh" vì tầm quan trọng của chúng đối với các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ. Người Cộng hòa duy nhất kể từ cựu Tổng thống George H.W. Bush giành chiến thắng ở bất kỳ tiểu bang nào trong ba tiểu bang này là Trump.

Cuộc thăm dò cũng phát hiện ra rằng nhiều cử tri có thiện cảm với Harris hơn so với Trump. Quinnipiac cho biết yếu tố đó và các vấn đề với các cuộc tấn công của Cộng Hòa có thể giải thích cho sự dẫn đầu của Harris.

"Các chiến lược tấn công 'được ưa chuộng nhất' của Cộng Hòa chống lại đảng Dân chủ về vấn đề nhập cư và kinh tế có thể đang mất đà. Trong hầu hết các trường hợp, cử tri có khả năng không thấy nhiều sự khác biệt giữa Harris và Trump về việc ai có thể xử lý tốt nhất các vấn đề quan trọng đó", Tim Malloy, một nhà phân tích thăm dò của Đại học Quinnipiac cho biết.

"Sự ủng hộ, bao gồm tất cả những gì cử tri nghĩ về các ứng cử viên, từ chính sách đến tính cách đến lời hứa, nghiêng về Harris kể từ lần cuối chúng tôi thăm dò ý kiến người dân Pennsylvania. Một sự thay đổi sau cuộc tranh luận, mặc dù nhỏ, cho thấy cử tri đang dần ủng hộ bà", Malloy sau đó nói thêm.

Những cá nhân tham gia khảo sát cho biết nền kinh tế là vấn đề chính đối với cử tri. Tại Pennsylvania và Michigan, 50% số người được khảo sát cho biết họ tin rằng Trump sẽ xử lý nền kinh tế tốt hơn trong khi 48% cho rằng Harris sẽ làm được.

Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9, cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac đã khảo sát: 1.331 cử tri tiềm năng ở Pennsylvania với biên độ sai số cộng hoặc trừ 2,7%; 905 cử tri tiềm năng ở Michigan với biên độ sai số cộng hoặc trừ 3,3%; và 1.075 cử tri tiềm năng ở Wisconsin với biên độ sai số cộng hoặc trừ 3,0%.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 Kamala Harris chỉ trích lời cam kết của cựu Tổng thống Donald Trump về việc thực hiện "cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ", cáo buộc chính quyền của Trump đã xé nát "các gia đình".

"Hãy tưởng tượng điều đó sẽ như thế nào", Harris nói, khi phát biểu trước đám đông tại Viện Caucus Quốc hội gốc Tây Ban Nha (CHCI: Congressional Hispanic Caucus Institute) ở Washington DC, "Điều đó sẽ xảy ra như thế nào? Các trại giam giữ khổng lồ? Họ đang nói về điều gì?" Đồng thời, Harris cho biết cần phải cải cách cái mà bà gọi là "hệ thống nhập cư bị phá vỡ" của Hoa Kỳ nhưng nói thêm rằng có thể bảo vệ biên giới và "tạo ra" con đường dẫn đến quyền công dân.

.

.

.

.

.

.

Mặc dù ban đầu cổ phiếu tăng vọt sau tin tức, phiên giao dịch trở nên bất ổn khi các nhà đầu tư lo ngại rằng đợt cắt giảm lớn báo hiệu rằng ngân hàng trung ương lo ngại rằng nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ suy yếu hơn nữa.Powell cho biết tại cuộc họp báo sau cuộc họp rằng ông tin rằng thị trường lao động vẫn khỏe mạnh và Fed đã cắt giảm lãi suất nửa điểm để đi trước khả năng suy yếu hơn nữa. Ông nói thêm rằng Fed vẫn chưa hài lòng với sự hạ nhiệt của lạm phát.Rủi ro khi hạ lãi suất là khi áp lực giảm bớt đối với các công ty và người tiêu dùng, lạm phát có thể tăng trở lại. Nhưng mặt khác, việc chờ đợi quá lâu để hạ lãi suất hoặc hạ quá chậm có thể góp phần thúc đẩy suy thoái kinh tế. Fed cho biết họ kỳ vọng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 4,4% và duy trì ở mức đó trong các dự báo kinh tế của mình.Các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa tại các cuộc họp chính sách vào tháng 11 và tháng 12, mặc dù họ chia rẽ về quy mô của các đợt cắt giảm, theo Công cụ FedWatch của CME. "Mặc dù thông báo này là tin đáng mừng đối với những người Mỹ đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của giá cả cao, nhưng tôi tập trung vào công việc sắp tới để tiếp tục hạ giá", Harris cho biết trong một tuyên bố.Harris đã quảng cáo đề xuất kinh tế của mình, bao gồm các kế hoạch cắt giảm thuế cho hơn 100 triệu người Mỹ thuộc tầng lớp lao động và trung lưu, nhà ở giá rẻ và lệnh cấm đầu tiên của liên bang đối với việc các công ty tăng giá thực phẩm và hàng tạp hóa.Harris mô tả chương trình nghị sự của mình là "trái ngược với những gì Donald Trump sẽ làm với tư cách là Tổng thống", trước khi chỉ trích ông về các kế hoạch kinh tế của mình. Nhưng đó là một đợt cắt giảm lớn", Trump nói.Mặc dù thời điểm cắt giảm có vẻ như Fed đang hỗ trợ Phó Tổng thống Kamala Harris trong nỗ lực tranh cử Bạch Ốc bằng cách giảm bớt gánh nặng tài chính mà người Mỹ hiện đang phải gánh chịu ngay trước khi họ bỏ phiếu, nhưng ngân hàng trung ương đưa ra quyết định của mình bất kể lịch trình chính trị."Chúng tôi không bao giờ sử dụng các công cụ của mình để ủng hộ hoặc phản đối một đảng phái chính trị, một chính trị gia hoặc bất kỳ kết quả chính trị nào", Chủ tịch Fed Jerome Powell trả lời các phóng viên vào tháng 7, sau quyết định giữ nguyên lãi suất của ngân hàng trung ương.Ngay cả Kevin Hassett, người từng là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế khi Trump làm tổng thống, cũng đã nói trong một cuộc phỏng vấn với PBS News tuần trước rằng, "Đã có rất nhiều dữ liệu xấu được công bố và tôi nghĩ rằng một Fed thận trọng sẽ bắt đầu quản lý rủi ro bằng cách cắt giảm lãi suất ngay bây giờ"."Thật không may khi điều này diễn ra trước cuộc bầu cử vì có vẻ như có sự chia rẽ đảng phái", Hassett, người được Trump đề cử làm chủ tịch Fed nếu ông thắng cử, cho biết. "Nếu ông trở thành Phó Tổng thống dưới thời chính quyền Trump, các ông sẽ làm gì với những người di cư đã ở đó, vì họ đã đến hợp pháp?""Vâng, hãy xem này, đây là một cuộc kiểm tra thực tế của phương tiện truyền thông và Kamala Harris mà tôi muốn làm rõ và làm sáng tỏ ngay bây giờ", ứng cử viên trả lời. "Và ý của họ là Kamala Harris đã sử dụng hai chương trình riêng biệt, ân xá hàng loạt và Quy chế bảo vệ tạm thời"."Nếu Kamala Harris vung đũa phép một cách bất hợp pháp và nói rằng những người này hiện đã ở đây hợp pháp, tôi vẫn sẽ gọi họ là người nhập cư bất hợp pháp", ông tiếp tục. "Và hành động bất hợp pháp của Kamala Harris không khiến người nhập cư trở nên bất hợp pháp. Đây không phải là cách mọi thứ diễn ra".Vance cáo buộc giới truyền thông "làm chúng ta bối rối và nói dối chúng ta" về những người di cư. Liban (tiếng Việt là Liban, tiếng Anh là Lebanon) đã hứng chịu một loạt vụ nổ vào thứ ba và thứ tư, khiến 37 người chết và hàng nghìn người bị thương.Chính phủ Liban vẫn cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm, cáo buộc nước này can thiệp vào máy nhắn tin và máy bộ đàm phát nổ trên khắp Liban. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp vào thứ sáu, trong đó cuộc khủng hoảng Trung Đông sẽ là chủ đề chính.⦿ ---- Gài bom vào máy nhắn tin là từ Bulgaria hay Hungary? Cơ quan an ninh nhà nước Bulgaria DANS đã thông báo vào thứ năm rằng họ sẽ mở một cuộc điều tra về một công ty đã đăng ký tại Bulgaria, vẫn chưa được nêu tên, và mối liên hệ của công ty này với các máy nhắn tin phát nổ từ Lebanon trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho rằng các máy bộ đàm được sử dụng trong các vụ nổ đã được North Global Ltd bán tại Sofia, sau khi ban đầu được mua từ Đài Loan.Theo cổng thông tin Telex của Hungary, Norta Global Ltd chịu trách nhiệm gửi các máy nhắn tin cuối cùng đã phát nổ cho Hezbollah. Ông cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì "giao tiếp chặt chẽ" với tất cả các bên và nỗ lực hướng tới lệnh ngừng bắn và "giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine trong thời gian sớm nhất".⦿ ---- Iran sẽ trả đũa Israel vì vụ tấn công được cho là sử dụng máy nhắn tin có cài bom nhắm vào các thành viên của mình, bao gồm đại sứ của Iran tại Beirut Mojtaba Amani và Hezbollah, theo MTV Lebanon News đưa tin hôm thứ Năm, trích lời một quan chức trong Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran (IRCG)."Chúng tôi dự kiến đánh trả Israel trong những ngày tới", nguồn tin cho biết thêm. "Chúng tôi đã đưa ra hướng dẫn kiểm tra điện thoại của các quan chức trước khi trả lại họ và chúng tôi khuyên họ nên để điện thoại tránh xa họ".Hãng thông tấn Al-Hadath do Saudi sở hữu trước đó đã đưa tin rằng do hậu quả của cuộc tấn công mạng, 19 thành viên của IRCG đã thiệt mạng và hơn 150 người bị thương ở Syria. Ông nói thêm rằng ưu tiên của đất nước ông hiện đang tập trung vào an ninh mạng.⦿ ---- Các cơ quan an ninh Israel đã thông báo hôm thứ năm rằng họ đã bắt giữ một công dân Israel vào tháng trước vì nghi ngờ có liên quan đến một âm mưu ám sát các quan chức cấp cao của Israel, được cho là do Iran hậu thuẫn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và người đứng đầu cơ quan tình báo Shin Bet là những mục tiêu có thể có trong âm mưu này.Theo cuộc điều tra của Shin Bet và cảnh sát, nghi phạm là một doanh nhân đã cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian dài và tại đó, anh ta quản lý các mối quan hệ kinh doanh và xã hội với người Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Nó đã ngừng sản xuất khoảng 10 năm trước và kể từ đó, nó không được vận chuyển từ công ty chúng tôi", Icom cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình, sau khi các thiết bị radio mang logo của công ty phát nổ vào thứ Tư, khiến 20 người thiệt mạng và hơn 450 người bị thương."Việc sản xuất pin cần thiết để vận hành thiết bị chính cũng đã bị ngừng và không có tem ba chiều để phân biệt hàng giả, do đó không thể xác nhận liệu sản phẩm có được vận chuyển từ công ty chúng tôi hay không", Icom nói thêm.⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant để tái khẳng định sự ủng hộ "không lay chuyển" của Hoa Kỳ đối với Israel và xem xét các diễn biến an ninh khu vực, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết. Một giám đốc bán hàng tại công ty con của Icom tại Hoa Kỳ, Ray Novak, nói với Associated Press rằng các thiết bị này là hàng nhái."Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng chúng không phải là sản phẩm của chúng tôi", Novak nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng mẫu máy bộ đàm hai chiều V82 đã ngừng sản xuất từ lâu và các phiên bản giả mạo của sản phẩm này rất dễ tìm thấy trên mạng. Các vụ nổ xảy ra chỉ một ngày sau khi máy nhắn tin phát nổ khiến 12 người chết và hơn 3.000 người bị thương.⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm thứ Tư đã "kiên quyết" lên án các vụ nổ thiết bị điện tử mới xảy ra trên khắp Lebanon và kêu gọi "một cuộc điều tra độc lập". Borrell cho biết trong một tuyên bố: "Phương pháp giết người bừa bãi được sử dụng là không thể chấp nhận được do thiệt hại thế chấp không thể tránh khỏi và nặng nề đối với dân thường, và hậu quả rộng hơn đối với toàn bộ dân số, bao gồm cả nỗi sợ hãi và kinh hoàng, và sự sụp đổ của các bệnh viện. Ngoài ra, viên chức này nhấn mạnh rằng các cơ quan an ninh Hungary hợp tác với tất cả các cơ quan đối tác quốc tế, nhấn mạnh rằng "vấn đề máy nhắn tin" không gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia.

⦿ ---- Amazon Inc. đã công bố hôm thứ Tư trong một tuyên bố rằng họ sẽ tăng tổng đầu tư vào phúc lợi lương tại Hoa Kỳ thêm 2,2 tỷ đô la. Phó chủ tịch Amazon Worldwide Operations Udit Madan cho biết công ty sẽ cam kết hơn 29 đô la/giờ cho một gói bồi thường cho nhân viên để hoàn thành và vận chuyển tại Hoa Kỳ, đồng thời nói thêm rằng đây là một phần của "quy trình hàng năm" nhằm đảm bảo tính cạnh tranh về tiền lương.

"Đây là mức tăng trung bình 3.000 đô la một năm đối với những nhân viên toàn thời gian làm việc 40 giờ một tuần. Và là một trong những nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất cả nước (hiện chúng tôi có hơn 800.000 người làm những công việc này trên khắp Hoa Kỳ), mức tăng lương này tương đương với tổng đầu tư hơn 2,2 tỷ đô la vào nhóm của chúng tôi", theo Udit tuyên bố.

⦿ ---- Đài Loan: Các công tố viên ở Đài Nam (Tainan) đã truy tố 23 cá nhân, bao gồm tám sĩ quan quân đội đang tại ngũ, về tội làm gián điệp cho Trung Quốc hôm thứ Tư 18/9/2024. Ô gián điệp này được thành lập bởi hai anh em tên là Hsu, những người đã thu hút những điệp viên tiềm năng bằng lời hứa rằng họ có thể giải quyết các vấn đề nợ nần của họ, theo Liberty Times. Theo báo cáo, Trung Quốc đã trả 5 triệu Đài tệ (= 156.000 đUSD) trong hơn hai năm để đổi lấy thông tin nhạy cảm do đường dây này cung cấp.

Nhóm này bao gồm 8 sĩ quan từ Lục quân, Hải quân, Không quân và Cảnh sát biển. Anh em nhà Hsu bắt đầu hoạt động vào năm 2021, khi họ thường xuyên đến thăm Ma Cao và Khu kinh tế đặc biệt Chu Hải (Zhuhai) liền kề, nơi họ gặp hai điệp viên tình báo Trung Quốc. Công tố cho biết, mỗi lần họ tuyển dụng một thành viên mới cho đường dây gián điệp của mình, người Trung Quốc sẽ trả cho họ từ 2.000 đến 30.000 Đài tệ. Họ đã sử dụng quảng cáo và chủ tiệm cầm đồ để tìm những sĩ quan gặp vấn đề về tài chính.

Những quân nhân được tuyển dụng cho đường dây gián điệp này được bố trí khắp Đài Loan, nhưng hầu hết đều có cấp bậc thấp hơn và chỉ được tiếp cận hạn chế với những thông tin quan trọng. Trong quá trình điều tra, các công tố viên đã tịch thu 69 điện thoại, 103 ổ cứng máy tính và ổ đĩa flash, chín tài liệu quân sự bí mật và một tài liệu mật của chính phủ.

Phản ứng trước các bản cáo trạng, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại do sự phản bội của các sĩ quan gây ra. Bộ Quốc phòng cũng đang giáo dục các sĩ quan đang tại ngũ về nhu cầu bảo vệ các tài liệu mật, đồng thời hướng dẫn họ cách cải thiện tình hình tài chính của mình, tờ Liberty Times đưa tin.

⦿ ---- Lãnh tụ tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un đã bình luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này bằng cách thúc giục tăng cường năng lực hạt nhân. Kim nhấn mạnh trong một tuyên bố "cần phải tiếp tục tăng cường lực lượng hạt nhân và có năng lực kỹ thuật quân sự mạnh nhất cũng như năng lực tấn công áp đảo trong lĩnh vực vũ khí thông thường" trước những mối đe dọa từ bên ngoài đối với quốc gia.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), vũ khí được sử dụng là tên lửa đạn đạo chiến thuật mới Hwasongpho-11-Da-4.5 được nâng cấp với đầu đạn thông thường siêu lớn nặng 4,5 tấn. Đầu tuần này, Bắc Hàn đã bắn một tên lửa đạn đạo khác được cho là đã hạ cánh gần vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

⦿ ---- New York: Một người đàn ông New York đã mua một tấm vé số khi đến thăm một người bạn ở Massachusetts và trúng giải thưởng cao nhất là 1 triệu đô la. Xổ số tiểu bang Massachusetts cho biết cư dân Corona Jose Carrasco đang đến thăm một người bạn ở Massachusetts khi anh dừng lại ở cửa hàng American Food Markets ở Mattapan. Carrasco đã mua một tấm vé cào $100X Cash và cuối cùng đã trúng giải thưởng trị giá 1 triệu đô la.

⦿ ---- California: Một người đàn ông California phát hiện ra rằng anh đã vô tình thanh toán hóa đơn tiền điện cho người hàng xóm trong suốt 18 năm. Ken Wilson, người đã sống trong cùng một căn hộ từ năm 2006, cho biết gần đây anh nhận thấy hóa đơn tiền điện của Pacific Gas and Electric của mình tăng lên, vì vậy anh đã thực hiện các bước để cố gắng giảm lượng điện sử dụng. Anh đã liên hệ với PG&E khi hóa đơn của anh không giảm.

"Tôi nghĩ rằng có rò rỉ hoặc ai đó đã ăn cắp điện của tôi hoặc đồng hồ đo bị lỗi vì có điều gì đó không ổn", anh nói với CBS Sacramento. Một nhân viên của công ty tiện ích đã đến kiểm tra đồng hồ đo của Wilson và phát hiện ra rằng công ty đã tính phí cho anh cho đơn vị bên cạnh, thay vì căn hộ của anh.

Wilson cho biết sự nhầm lẫn này có thể đã xảy ra trong suốt 18 năm anh sống trong căn hộ. PG&E cho biết trong một tuyên bố rằng "Chúng tôi thừa nhận đã xảy ra lỗi trong trường hợp này và chúng tôi hoàn toàn cam kết khắc phục tình hình với khách hàng và làm cho khách hàng được toàn vẹn".

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một chuyến xe điện Metro E Line đã đụng một xe hơi và trật đường rầy một phần vào sáng thứ Tư tại khu vực East Los Angeles. Có ít nhất một toa tàu đã bị trật khỏi đường ray sau vụ va chạm vào khoảng 9:20 sáng gần Đường Third St. và Đường Rowan Ave. Một xe buýt nhỏ bị hư hỏng ở phía tài xế ở gần đó.

Tài xế đã được đưa đến bệnh viện, nhưng thông tin chi tiết về tình trạng của người này vẫn chưa được công bố ngay lập tức. Một khách trên tàu đã được đánh giá tại hiện trường về khả năng bị thương. Tài xế chiếc xe hơi lúc đó đang rẽ trái vào đường đi của tàu khi bị đâm, Metro cho biết trong một tuyên bố.

⦿ ---- Quận Cam: Một tài xế bị truy nã vì bỏ trốn sau khi tông vào phía sau xe của Cảnh sát tuần tra đường bộ California và làm bị thương 1 cảnh sát đã bị bắt, theo các nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư. Tai nạn được báo cáo vào ngày 3 tháng 9, khi một cảnh sát CHP khu vực Westminster bị chặn lại ở lề đường bên phải của Đường cao tốc 91 hướng Tây, ngay phía đông Đường Euclid ở Anaheim.

Theo cảnh sát, tài xế của một chiếc xe bán tải Nissan màu đen đã đâm vào phía sau xe CHP, khiến đuôi xe bị hư hỏng và làm cảnh sát bị thương. Sau vụ tai nạn, cảnh sát cho biết tài xế tiếp tục lái xe về hướng Tây trên Xa lộ 91 trước khi rời khỏi xe và chạy bộ. Hôm Thứ Tư, CHP Westminster đã đăng trên Instagram và cho biết cơ quan này "vui mừng thông báo với công chúng" rằng nghi phạm đã bị bắt. Tên của nghi phạm không được tiết lộ, cũng như tình trạng của cảnh sát bị thương.

⦿ ---- Quận Cam: Một người đi xe đạp 93 tuổi đã bị một xe hơi đâm chết tại thị trấn Westminster (khu vực Little Saigon) hôm thứ Ba, cảnh sát cho biết. Cảnh sát đã phản ứng gần ngã tư Newland Street và Bolsa Avenue vào khoảng 4:15 giờ chiều thứ Ba để ứng phó với vụ tai nạn liên quan đến một người đi xe đạp đang chảy máu và nằm trên đường, theo Sở Cảnh sát Westminster đưa tin.

Nạn nhân đã không phản ứng khi các cảnh sát đến và ngay lập tức được thực hiện các biện pháp cứu sống cho đến khi nhân viên y tế của Sở Cứu hỏa Quận Cam đến hiện trường. Sau đó, họ tuyên bố cụ ông đã chết. Người lái xe đã hợp tác và ở lại hiện trường trong khi các thám tử tiến hành điều tra. Cảnh sát Westminster không xác định ma túy hoặc rượu là những yếu tố góp phần gây ra vụ va chạm. Tên của nạn nhân không được tiết lộ.

Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ tai nạn chết người này được yêu cầu gọi cho chỉ huy trực ca của WPD theo số 714-548-3767. Những người cung cấp thông tin muốn ẩn danh có thể gọi cho Orange County Crime Stoppers theo số 815-TIP-OCCS hoặc truy cập occrimestoppers.org.

⦿ ---- Đài Loan: Một công nhân nhập cư người Việt Nam đã chết đuối ở vùng biển ngoài khơi bãi biển Xingfeng, huyện Hsinchu hôm thứ Ba, trong khi một người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, theo Cục Cảnh sát biển (CGA) cho biết hôm thứ Tư. Đội tuần tra bờ biển số 8 đã được thông báo vào khoảng 3 giờ chiều thứ Ba rằng 2 trong số 4 người đàn ông Việt Nam đã gặp khó khăn khi bơi ở vùng biển gần bãi biển Xingfeng.

Sau khi được kéo lên khỏi mặt nước, một người đàn ông họ Trần không còn dấu hiệu sinh tồn và sau đó được tuyên bố đã tử vong tại bệnh viện, CGA cho biết. Đội cho biết thêm rằng một người đàn ông thứ hai, cũng họ Trần, hiện đang được điều trị y tế và vẫn trong tình trạng nguy kịch.

⦿ ---- Brandon Pham, 19 tuổi, sẽ phải ngồi tù vì mang súng vào khuôn viên Đại học Cal Poly năm ngoái. Brandon Pham và Charles Hojaboom phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm nổ súng một cách cẩu thả, sở hữu súng đã lên đạn tại một trường cao đẳng hoặc đại học và mang dao vào khuôn viên trường Cal Poly.

Cal Poly cho biết các cảnh sát đã phản hồi các báo cáo về tiếng súng và tìm thấy Hojaboom và Pham dọc theo Đường Poly Canyon Road vào ngày 11/11/2023. Người phát ngôn của Cal Poly, Matt Lazier trước đó đã nói với KSBY trong một tuyên bố rằng: "Các cảnh sát đã tìm thấy Hojaboom và Pham đang sở hữu một khẩu súng ngắn và một khẩu súng lục đã lên đạn được giấu kín. Cả hai đã bị bắt. Ngay sau đó, các cảnh sát đã khám xét nơi ở của họ trong khuôn viên trường và tìm thấy thêm vũ khí".

Sau khi không phản đối, Pham đã bị kết án 210 ngày tù trong phiên tòa hôm thứ Tư, hai năm quản chế chính thức, mà Văn phòng Biện lý Quận San Luis Obispo báo cáo là thời hạn dài nhất được pháp luật cho phép và 60 giờ phục vụ cộng đồng. Khi Pham nhận tội, công tố đã đồng ý không yêu cầu mức án tù quá một năm.

Phạm đã bị giam giữ tại Nhà tù Quận San Luis Obispo vào sáng thứ Tư để bắt đầu chấp hành bản án tù 210 ngày, ít hơn 60 ngày so với mức án được đề nghị theo chế độ quản chế.

Trong khi đó, Hojaboom đang chờ phiên tòa xét xử vào ngày 30/9 để, theo Văn phòng Công tố viên, xác định xem anh ta có đủ năng lực để ra tòa hay không. Người đàn ông 20 tuổi này đã bị giam giữ tại Nhà tù Quận SLO kể từ tháng 12 năm ngoái.

⦿ ---- TIN VN. Sân bay Cam Ranh hết hồn: nhận được email bịa đặt chuyện đặt bom trong ngày 11-9. Theo Báo Tuổi Trẻ. Người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sân bay Cam Ranh nhận được email bịa đặt chuyện đặt bom trong ngày 11-9. Ngày 19-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, trung tá Đỗ Bảo Liêm - người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết trong ngày 11-9, sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) đã nhận được email có nội dung bịa đặt, sai sự thật. Theo người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa, email này có nội dung về việc đặt bom tại sân bay Cam Ranh. "Email này là nặc danh, không có cơ sở, bịa đặt. Sau khi kiểm tra, mọi việc ở sân bay đều hoạt động bình thường" - vị này cho hay.

⦿ ---- TIN VN. VinFast sẽ ngộp thở: 15.061 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 8-2024. Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 8-2024 đạt 15.061 chiếc, tương ứng trị giá đạt 299 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 17.233 chiếc với trị giá đạt 344 triệu USD. Trong tháng 8, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu Thái Lan với 6.384 chiếc; nhập từ Indonesia với 5.770 chiếc và nhập từ Trung Quốc với 2.443 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 14.597 chiếc, chiếm tới 97% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam. Tính chung lũy kế trong 8 tháng năm 2024, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 106.627 chiếc, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 87.352 chiếc, tăng 25,4% và ô tô vận tải là 9.078 chiếc, giảm 21,7%.

⦿ ---- TIN VN. Bây giờ mới nói: Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Trồng cây để nguyên vỏ bầu là trái quy định. Theo Báo Tiền Phong. Về công tác trồng cây trên địa bàn thành phố, theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Công, sau khi cẩu cây trồng đưa vào hố, trước khi trồng phải tháo bỏ bao bầu cây (đối với vỏ bầu không có khả năng tự phân hủy), cắt hết dây buộc, đặt bầu cây vào chính giữa hố đảm bảo cây trồng thẳng đứng. Sáng 19/9, chia sẻ tại Tọa đàm "Tái thiết cây xanh đô thị Hà Nội" do báo Dân trí tổ chức, ông Nguyễn Thế Công - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết, theo thống kê, trên địa bàn thành phố có khoảng hơn 40.000 cây xanh, cành cây bị gãy, đổ do bão số 3. Trong đó, có khoảng 11.000 cây xanh là cây đô thị bị đổ, bật gốc.







Thành phố dự kiến có 3.500-4.000 cây có thể "cứu" (trồng, dựng lại) được; trong đó có hơn 100 cây quý hiếm, cây di sản, cây được bảo tồn, cây cổ thụ; 9 cây sưa đỏ là cây quý hiếm, có giá trị; 94 cây cây di sản, cây được bảo tồn, cây cổ thụ như sanh, si, đa, đề tại khu vực quanh Hồ Gươm, đền Bà Kiệu, trong khu di tích, lịch sử, văn hóa...

⦿ ---- HỎI 1: Anh quốc: ly bia nhỏ hơn sẽ giảm rủi ro nhiều bệnh ung thư?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một khám phá đáng suy ngẫm đã khiến các học giả của Đại học Cambridge kêu gọi chính phủ ngừng phục vụ bia theo từng ly để giảm lượng rượu tiêu thụ của người Anh. Một nghiên cứu cho thấy lượng tiêu thụ bia đã giảm 10% khi các quán rượu cất đi những ly thủy tinh và thay vào đó phục vụ khách hàng bằng những chiếc ly nhỏ có kích thước bằng hai phần ba.

Các nhà nghiên cứu lập luận rằng điều đó có thể đủ để tạo ra tác động trong cuộc chiến chống lại một số dạng ung thư và các vấn đề sức khỏe khác liên quan đến việc uống quá nhiều.

Chi tiết:

https://www.bbc.com/news/articles/c4gl737zr79o

⦿ ---- HỎI 2: Thói quen ăn rau, củ, quả, và ngưng thịt đỏ sẽ tăng sức khỏe về nhận thức, trí nhớ?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurology trực tuyến ngày 18 tháng 9 năm 2024, những người có chế độ ăn uống giống với chế độ ăn MIND có thể có nguy cơ suy giảm nhận thức thấp hơn. Kết quả tương tự đối với những người tham gia là người da đen và da trắng. Những kết quả này không chứng minh rằng chế độ ăn MIND ngăn ngừa suy giảm nhận thức, chúng chỉ cho thấy mối liên hệ.

.

Chế độ ăn MIND là sự kết hợp giữa chế độ ăn Địa Trung Hải và chế độ ăn DASH. Chế độ ăn này bao gồm các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và cải xanh cùng với các loại rau khác. Chế độ ăn này khuyến nghị ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu, gia cầm, cá, đậu và các loại hạt. Chế độ ăn này ưu tiên quả mọng hơn các loại trái cây khác và khuyến nghị ăn một hoặc nhiều khẩu phần cá mỗi tuần.

Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2024-09-mind-diet-memory-problems-life.html

.