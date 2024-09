- Các chuyên gia: Trump sẽ tuyên bố thắng cử trong đêm bầu cử 2024, bất kể kết quả chưa kiểm xong. - Nổi bật 3 tiểu bang chiến trường Michigan, Wisconsin và Pennsylvania: cử tri đa số da trắng, Thiên chúa giáo, bảo thủ - Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ (AFT) phát 3 quảng cáo tại các tiểu bang chiến trường

Ba Lan bắt đầu đối diện trận lũ lụt trước đó đã tàn phá và giết chết ít nhất 21 người trên khắp Trung Âu để đến được đó.

QUẬN CAM (VB-17/9/2024) ⦿ ---- Liên đoàn Đường bộ Na Uy (OFV: Norwegian Road Federation) cho biết hôm thứ Ba rằng số lượng xe hơi chở khách chạy điện ở Na Uy đã vượt qua số lượng xe hơi chạy xăng lần đầu tiên. Tính đến thứ Hai, có 2,8 triệu xe đã đăng bộ, 754.303 xe điện, 753.905 xe chạy bằng xăng và 999.715 xe chạy bằng dầu diesel.

Theo cơ quan này, hơn 1 triệu xe hơi chạy bằng xăng đã bị loại khỏi lưu thông trong 20 năm qua, trong khi số lượng xe hơi chạy bằng dầu diesel cũng giảm. "Tốc độ mà chúng ta đang chứng kiến ​​sự thay thế của đội xe hơi chở khách hiện nay có thể chỉ ra rằng vào năm 2026, chúng ta cũng sẽ có nhiều xe hơi điện hơn xe hơi chạy bằng dầu diesel", Giám đốc OFV Oyvind Solberg Thorsen cho biết. (Ghi chú: xe chở khách: passenger cars, là xe ô tô bình thường, có 2 hay 4 cửa, có 4 hay 5 chỗ ngồi, không phải xe buýt hay xe đò, mà xe sau này bây giờ trong nước gọi là xe khách.)

⦿ ---- Người dân và nhân viên cứu hộ đã chạy đua để bảo vệ bờ sông tại thành phố lịch sử Wroclaw của Ba Lan hôm thứ Ba, khi họ chuẩn bị cho lũ lụt đã tàn phá và giết chết ít nhất 21 người trên khắp Trung Âu để đến được đó. Trận lụt đã để lại dấu vết tàn phá từ Romania đến Ba Lan, và trong khi nước đang rút ở nhiều khu vực, những nơi khác đang lo lắng chờ đợi các con sông tràn bờ.

Thủ tướng Donald Tusk đã ban bố tình trạng thiên tai kéo dài một tháng khi Ba Lan chuẩn bị cho lũ lụt tiếp theo. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết sẽ cần hơn 1 tỷ euro tiền tài trợ cho các nỗ lực cứu trợ sau khi lũ lụt lan rộng gây ra sự tàn phá ở Ba Lan.

Lời kêu gọi hỗ trợ của ông được đưa ra sau nhiều ngày mưa lớn ở Trung Âu gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở Ba Lan, Cộng hòa Czech, Slovakia, Romania và Áo. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đứng đầu tổ chức từ thiện Great Orchestra of Christmas Charity Jerzy Owsiak ở Wroclaw, Tusk cho biết "sẽ có hơn 1 tỷ euro, 1,5 tỷ euro. Không phải cho Ba Lan mà là trong một quỹ khẩn cấp của Liên minh châu Âu, từ đó chúng ta có thể rút tiền".

Ông nói thêm rằng viện trợ tài chính từ Liên Âu sẽ được mong đợi sau khi lũ lụt kết thúc và Ba Lan sẽ phải nộp đơn để nhận được viện trợ. Trong nước, chính phủ Ba Lan sẽ cung cấp 1 tỷ zloty (khoảng 234 triệu euro) để chi trả ngay cho các nạn nhân. Tusk nói thêm rằng ông mong đợi chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen để bắt đầu sắp xếp các quỹ cứu trợ.

Lũ lụt đã nhấn chìm một số khu vực của Áo, Cộng hòa Czech, Ba Lan và Romania khi một trận bão áp suất thấp đi qua khu vực này đã gây ra lượng mưa cao kỷ lục trong nhiều ngày. Có ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong trận lũ cho đến nay và các cuộc di tản lớn đã diễn ra ở Ba Lan, Cộng hòa Czech và Áo.

Lũ lụt ở Ba Lan đã làm vỡ đập và bờ kè trong khi nước rút khiến đường phố ngập đầy mảnh vỡ và bùn. Điều này khiến một bệnh viện ở thành phố Nysa, phía tây nam Ba Lan, phải sơ tán khoảng 40 bệnh nhân.

Lũ lụt dự kiến ​​sẽ lan rộng: Những nơi khác hiện đang chuẩn bị cho đợt sóng lũ ập đến, bao gồm Budapest, thủ đô của Hungary bên bờ sông Danube và Wrocław, một thành phố ở phía tây nam Ba Lan bên bờ sông Oder.

Chính phủ Hungary của Thủ tướng Viktor Orbán đã triển khai binh lính để gia cố các rào chắn dọc theo sông Danube và hàng nghìn tình nguyện viên đã giúp lấp đầy các bao cát tại hàng chục khu định cư ven sông.

Tại Budapest, chính quyền đã đóng cửa các bến cảng phía dưới của thành phố, dự kiến ​​sẽ bị vỡ do nước dâng cao vào cuối ngày. Nửa dưới của Đảo Margaret mang tính biểu tượng của thành phố cũng đã bị đóng cửa.

Tại Wrocław, lính cứu hỏa và binh lính đã dành cả đêm để sử dụng bao cát để gia cố bờ kè sông. Vườn thú thành phố, nằm dọc theo Oder, đã kêu gọi các tình nguyện viên lấp đầy bao cát vào sáng thứ Ba.

Tại Ý, cảnh báo đã được đưa ra về lượng mưa lớn và bão dữ dội, với Cục Bảo vệ Dân sự Quốc gia cảnh báo điều này có thể dẫn đến lũ lụt và lở đất.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock đã đưa ra lời cảnh báo hôm thứ Ba, tuyên bố rằng nếu Ukraine sụp đổ trước cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga, nước láng giềng Moldova có thể là nước tiếp theo phải gánh chịu hậu quả. "Mọi việc chúng tôi làm để hỗ trợ Ukraine cũng có nghĩa là thúc đẩy sự ổn định liên quan đến Moldova", Baerbock phát biểu tại hội nghị Nền tảng Đối tác Moldova ở Chisinau. "Rõ ràng là mối quan tâm lớn nhất của người dân ở đây là: nếu Ukraine sụp đổ, Moldova sẽ là quốc gia tiếp theo phải gánh chịu hậu quả".

Tổng thống Moldova Maia Sandu cũng bày tỏ những lo ngại tương tự, kêu gọi các đối tác quốc tế cung cấp nhiều hỗ trợ hơn khi đất nước của bà đang phải vật lộn với hậu quả kinh tế từ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm thứ Ba rằng Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã "thành công" phóng tên lửa đẩy "Angara-1.2" từ Sân bay vũ trụ Plesetsk ở Tỉnh Arkhangelsk. "Từ sân bay vũ trụ thử nghiệm nhà nước của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga (Sân bay vũ trụ Plesetsk) ở Vùng Arkhangelsk, một phi hành đoàn chiến đấu của lực lượng vũ trụ thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ đã phóng thành công tên lửa đẩy hạng nhẹ 'Angara-1.2' cùng tàu vũ trụ vì lợi ích của Bộ Quốc phòng Nga", bộ này cho biết thêm. Tên lửa đẩy hạng nhẹ này đã vận chuyển một số vệ tinh quân sự dự kiến ​​sẽ được triển khai vào quỹ đạo và để Bộ sử dụng.

⦿ ---- Meta Platforms Inc. thông báo rằng họ sẽ cấm kênh truyền thông Nga RT, Rossiya Segodnya cùng với các kênh truyền thông nhà nước Nga khác khỏi các ứng dụng của mình trên toàn cầu do hoạt động can thiệp của nước ngoài. "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã mở rộng việc thực thi đang diễn ra đối với các kênh truyền thông nhà nước Nga. Rossiya Segodnya, RT và các thực thể liên quan khác hiện đã bị cấm khỏi các ứng dụng của chúng tôi trên toàn cầu vì hoạt động can thiệp của nước ngoài", Meta cho biết trong một tuyên bố.

⦿ ---- Các chuyên gia cảnh báo rằng Donald Trump sẽ một lần nữa lợi dụng khả năng chậm trễ trong việc kiểm phiếu vắng mặt và phiếu bầu qua thư có xu hướng nghiêng về đảng Dân chủ vào tháng 11 để thúc đẩy các thuyết âm mưu mới về gian lận bầu cử nhằm khắc phục khả năng thua cuộc trước Kamala Harris. Trump sẽ tuyên bố thắng cử trong đêm bầu cử bất kể kết quả chưa kiểm xong.

Tổng số phiếu bầu có thể còn sít sao hơn vào tháng 11 này tại các tiểu bang như Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin so với năm 2020, khi Trump và các đồng minh của ông đã đệ đơn kiện pháp lý không thành công và lập danh sách đại cử tri giả để giữ ông tại vị mặc dù ông đã thua Joe Biden. Các chuyên gia lo ngại rằng ông sẽ thử lại, theo báo Axios đưa tin.

"Gần như chắc chắn rằng Donald Trump sẽ tuyên bố chiến thắng vào đêm ngày 5 tháng 11 và biên độ sẽ không thành vấn đề", David Becker, giám đốc điều hành của Trung tâm Đổi mới và Nghiên cứu Bầu cử cho biết. "Việc ông Trump có chính xác và thực sự giành chiến thắng hay bị đánh bại một cách thuyết phục hay không cũng không quan trọng. Tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn nên mong đợi rằng những kẻ phát tán thông tin sai lệch sẽ lặp lại những lời dối trá về cuộc bầu cử ngay sau đó".

Trump đã từ chối nói liệu ông có chấp nhận việc thua cuộc bầu cử là hợp pháp hay không và đã đe dọa sẽ bỏ tù bất kỳ ai có hành vi bầu cử "vô đạo đức". Trump đã yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật "theo dõi gian lận bầu cử" và đảng Dân chủ lo ngại rằng 175.000 người theo dõi cuộc bỏ phiếu và nhân viên được chiến dịch của Trump tuyển dụng có thể được sử dụng để đe dọa cử tri.

"Gieo rắc sự nghi ngờ ... là không đủ để lật ngược cuộc bầu cử", chuyên gia luật bầu cử Rick Hasen cho biết. "[Nhưng] nó đủ để tạo ra các điều kiện khiến mọi người sẵn sàng làm những điều cực đoan hơn để cố gắng lật ngược kết quả, vì họ có nhiều khả năng tin rằng cuộc bầu cử đang bị đánh cắp".

Trump đã tuyên bố chiến thắng vào Đêm bầu cử bốn năm trước, trước khi các lá phiếu vắng mặt và bỏ qua thư được xử lý ở một số tiểu bang quan trọng, nhưng một phân tích sau đó đã phát hiện ra rằng tỷ lệ phiếu bầu được kiểm sau Ngày bầu cử tương tự như mô hình kết quả từ năm 2016, trong khi điểm khác biệt duy nhất là "sự trình bày sai lệch cố ý" về những mô hình đó của cựu tổng thống và các đồng minh của ông.

"Chúng ta chắc chắn sẽ lại thấy 'ảo ảnh đỏ' và 'làn sóng xanh' một lần nữa vào năm 2024, khi số phiếu ban đầu có khả năng nghiêng về đảng Cộng hòa, và sau đó là những người vắng mặt, chủ yếu là đảng Dân chủ, sẽ xuất hiện sau đó", theo GS Anthony Chergosky, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Wisconsin-La Crosse cho biết.

Cả hai đảng đang chuẩn bị cho giai đoạn hậu bầu cử thậm chí còn nhiều kiện tụng hơn so với bốn năm trước, khi nhóm của Trump đã đệ trình hơn 60 đơn kiện pháp lý cuối cùng không thành công về thất bại của ông. Đảng Cộng hòa đã đệ trình hơn 100 vụ kiện thách thức các thủ tục bầu cử, trong khi chiến dịch của Kamala Harris cho biết nhóm luật sư bầu cử của họ đông hơn gấp 10 lần so với nhóm của Biden vào năm 2020. "Các vụ kiện tụng trước bầu cử khá nặng nề", theo luật sư bầu cử của GOP Benjamin Ginsberg cho biết.

⦿ ---- Nổi bật bây giờ là 3 tiểu bang chiến trường có yếu tố quyết định. Cho dù được đo bằng quảng cáo chiến dịch, các chuyến thăm của ứng cử viên, nỗ lực tổ chức hay sự ám ảnh lo lắng về kết quả thăm dò, ba tiểu bang Michigan, Wisconsin và trên hết là Pennsylvania đã vươn lên vị trí hàng đầu trong danh sách ưu tiên của cả Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump - giống như họ đã làm trong mọi cuộc bầu cử tổng thống gần đây.

Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 bằng cách làm choáng váng ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton để giành chiến thắng ở cả ba tiểu bang với tổng biên độ khoảng 80.000 phiếu bầu. Tổng thống Joe Biden đã giành lại Bạch Ốc vào năm 2020 bằng cách giành lại cả ba tiểu bang với tổng biên độ khoảng 260.000 phiếu bầu.

Kể từ khi Harris lên vị trí ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ vào tháng 7, các ứng cử viên đã chi nhiều tiền hơn cho quảng cáo ở Pennsylvania hơn bất kỳ nơi nào khác, với Michigan đứng thứ hai và Wisconsin đứng thứ tư, theo dữ liệu do AdImpact, một dịch vụ theo dõi quảng cáo cung cấp cho CNN. Pennsylvania, Michigan và Wisconsin cũng xếp hạng nhất, nhì và tư về số lượng quảng cáo mà các chiến dịch đã dành cho đến tháng 11 (chỉ có Georgia đứng thứ ba trong cả hai danh sách).

Trong một tuyên bố rõ ràng về các ưu tiên của mình, các chiến dịch đã chi thêm gần 120 triệu đô la cho các quảng cáo tại ba chiến trường này lớn so với bốn tiểu bang chiến trường khác mà họ đang tranh cử (Georgia, North Carolina, Arizona và Nevada). Sau khi cắm trại ở Pennsylvania để chuẩn bị cho cuộc tranh luận, Harris sẽ xuất hiện trở lại tại cả ba chiến trường lớn trong tuần này. Trump đang tổ chức một cuộc họp thị trấn tại Flint, Michigan, hôm thứ Ba.

Các nhà hoạt động chính trị khác chỉ ra rằng xu hướng lịch sử của ba tiểu bang này là bỏ phiếu theo cùng một cách trong các cuộc bầu cử tổng thống về mặt chức năng khiến chúng trở thành tiểu bang dao động lớn nhất của quốc gia vào thời điểm các tiểu bang lớn nhất khác nghiêng về một đảng này hay đảng kia một cách đáng tin cậy (California, New York và Illinois nghiêng về đảng Dân chủ; Texas, Florida và Ohio nghiêng về đảng Cộng hòa).

Michigan, Pennsylvania và Wisconsin không phải là bản sao y hệt nhau hoàn toàn. Nhưng chúng có đủ các đặc điểm chung khiến chiến lược gia lâu năm của đảng Dân chủ Tad Devine lập luận rằng chúng nên được coi là một tiểu bang duy nhất - cái mà ông gọi là "Mi-Pa-Wi". Mỗi tiểu bang trong số chúng ít đa dạng về chủng tộc hơn so với toàn quốc, theo dữ liệu từ Khảo sát cộng đồng Hoa Kỳ của Cục Thống kê. Người da trắng chiếm khoảng 3/4 dân số ở Michigan và Pennsylvania và khoảng 4/5 ở Wisconsin.

Mặc dù cộng đồng người Latinh của họ đang phát triển, người da đen vẫn là nhóm thiểu số lớn nhất ở mỗi tiểu bang. Ba tiểu bang này cũng già hơn một chút so với toàn quốc, với người cao tuổi chiếm khoảng 1/5 dân số ở mỗi tiểu bang. Không có tiểu bang nào có nhiều người nhập cư, với cư dân sinh ra ở nước ngoài chỉ chiếm khoảng 7% dân số ở Michigan và Pennsylvania và chỉ 5% ở Wisconsin. Cả ba tiểu bang đều chứng kiến ​​sự tăng trưởng dân số tối thiểu trong những năm gần đây.

Vào thời điểm giáo dục trở thành một yếu tố dự báo ngày càng mạnh mẽ về lòng trung thành chính trị, ba tiểu bang này hội tụ, với khoảng 1/3 người lớn của họ có ít nhất bằng đại học bốn năm - chỉ thấp hơn một chút so với tỷ lệ chung của toàn quốc, theo số liệu điều tra dân số. Thu nhập trung bình chỉ chậm hơn một chút so với mức trung bình toàn quốc ở Pennsylvania và Wisconsin, và chậm hơn một chút (khoảng 10%) ở Michigan. Cả ba đều là các tiểu bang sản xuất lớn đã chứng kiến ​​tình trạng mất việc làm đáng kể trong lĩnh vực đó kể từ năm 2000, nhưng cũng chứng kiến ​​việc làm trong lĩnh vực này tăng khoảng 20.000-30.000 việc làm kể từ khi Biden nhậm chức, theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động.

Về khuynh hướng tôn giáo, họ cũng rất giống nhau: Những người theo đạo Thiên chúa da trắng, thường có khuynh hướng theo đảng Cộng hòa, chiếm khoảng 55% người lớn ở Pennsylvania và Wisconsin và hơn 1/2 ở Michigan, theo những phát hiện mới được công bố từ Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công cộng. Trong khi đó, những cử tri không theo tôn giáo nào, những người đã trở thành một nhóm Dân chủ trung thành, chiếm khoảng 1/4 dân số ở cả ba nơi, PRRI phát hiện ra.

⦿ ---- Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ (American Federation of Teachers) sẽ phát sóng ba quảng cáo tại các tiểu bang chiến trường quan trọng có sự góp mặt của chủ tịch Randi Weingarten, cùng với các nhà giáo dục và phụ huynh chỉ trích các bình luận của Trump và Vance vì Trump-Vance đòi cắt giảm ngân sách trường công, bảo vệ súng bất kể các vụ xả súng trong trường học và chỉ trích những giáo viên không có con.

Một quảng cáo truyền hình có tựa đề "Team Kid" sẽ phát sóng trên toàn tiểu bang Pennsylvania và được Weingarten dẫn chuyện. "No Clue", một quảng cáo phát thanh dài 30 giây, cũng sẽ phát sóng tại tiểu bang này và có cảnh một người cha phản đối những bình luận chê bai của Trump và Vance về những người nhập cư Haiti và sự thiếu hành động đối với tình trạng bạo lực súng đạn tại trường học.

Một quảng cáo video kỹ thuật số dài 30 giây có tựa đề "Bài học cho JD Vance", sẽ nhắm mục tiêu đến những cử tri trong phạm vi 5 dặm tính từ các điểm dừng chân trong chiến dịch tranh cử theo lịch trình của Vance, bao gồm cả các điểm dừng ở Michigan và North Carolina, và tập trung vào những phát biểu của người bạn đồng hành của Trump về các cô giáo không có con.

Chiến dịch quảng cáo của AFT diễn ra sau khi các mối đe dọa đánh bom buộc các trường học và tòa nhà thành phố ở Springfield, Ohio phải đóng cửa sau khi Vance, Trump và những người khác trên mạng xã hội đưa ra những tuyên bố sai sự thật về việc những người nhập cư Haiti ở đó ăn thịt chó mèo nuôi trong nhà. Những phát biểu năm 2021 của Vance chỉ trích những người không có con, bao gồm cả Weingarten, đã thu hút sự chú ý sau khi xuất hiện trở lại gần đây.

⦿ ---- Cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Nikki Haley chuẩn bị ra mắt một phát thanh podcast hàng tuần sẽ phát sóng vào thứ Tư lúc 8 giờ sáng trên SiriusXM cho đến Ngày nhậm chức (của Tổng Thống kế tiếp vào tháng 1/2025), theo công ty phát thanh truyền hình này thông báo hôm Thứ Ba.

Podcast có tên "Nikki Haley Live" sẽ kéo dài một giờ và sẽ ra mắt từ tuần tới. Theo thông cáo báo chí, Haley sẽ phân tích các tiêu đề hàng đầu trong tuần và tin tức bầu cử, đồng thời có các cuộc trò chuyện với những nhân vật chủ chốt và người gọi điện.

Haley thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để đưa ra các đề xuất về chiến dịch của Trump và Vance. Trong một cuộc phỏng vấn trên "Fox and Friends" của Fox News vào tuần trước, cựu thống đốc South Carolina cho biết bà nghĩ Trump và Vance cần thay đổi cách họ nói về phụ nữ và tập trung vào các vấn đề chính sách.

⦿ ---- Ryan Wesley Routh (người bị bắt vì mang súng tới gần và bị nghi ám sát cựu Tổng Thống Trump) tự mô tả mình trên mạng là một người đàn ông xây nhà cho người vô gia cư ở Hawaii, cố gắng tuyển mộ chiến binh cho Ukraine để tự vệ trước Nga và mô tả sự ủng hộ rồi khinh thường của mình đối với Donald Trump — thậm chí còn thúc giục chính phủ Iran hãy ám sát Trump.

"Các người được tự do ám sát Trump", Routh viết về Iran trong một cuốn sách tự xuất bản năm 2023, "Ukraine's Unwinnable War", trong đó mô tả cựu tổng thống là "kẻ ngốc" và "gã hề" vì cả cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021 và Trump đã "sai lầm to lớn" khi đưa Mỹ rời khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Routh viết rằng ông đã từng bỏ phiếu cho Trump và phải chịu một phần trách nhiệm cho "đứa trẻ mà chúng ta bầu làm tổng thống tiếp theo nhưng cuối cùng lại trở nên vô não". Routh, 58 tuổi, đã bị bắt vào Chủ Nhật sau khi chính quyền cho biết ông đã theo dõi ứng cử viên tổng thống của GOP khi ông này chơi golf ở West Palm Beach, Florida, bằng một khẩu súng trường kiểu AK trong một nỗ lực ám sát rõ ràng đã bị Mật vụ ngăn chặn.

⦿ ---- Người Cộng Hòa vẫn ưa nói bảo hiểm y tế ObamaCare là biến hình của chủ nghĩa cộng sản vì chính phủ can thiệp nhiều quá, nhưng Trump liên tục năm cầm quyền vẫn không gỡ bỏ noe63i. Bây giờ TNS Vance lại kích động lại. Ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ JD Vance (R-Ohio) đã đưa ra một ý tưởng hôm Chủ Nhật rằng sẽ quay ngược thời gian về việc bảo hiểm cho những người có bệnh lý nền (preexisting conditions), tái tranh luận về một vị trí là đặc điểm nổi bật của các đề xuất của đảng Cộng hòa nhằm thay thế ObamaCare trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của NBC, Vance cho biết kế hoạch chăm sóc sức khỏe của Trump sẽ "thúc đẩy sự lựa chọn" trong hệ thống chăm sóc sức khỏe bằng cách tách những người bệnh nặng vào các nhóm bảo hiểm y tế khác nhau khỏi những nhóm dân số khỏe mạnh hơn.

Vance cho biết kế hoạch chăm sóc sức khỏe của Trump sẽ tập trung vào việc bãi bỏ quy định đối với thị trường bảo hiểm để "không áp dụng cách tiếp cận chung cho tất cả mọi người, đưa nhiều người vào cùng một nhóm bảo hiểm, vào cùng một nhóm rủi ro" đồng thời đảm bảo rằng mọi người có thể tiếp cận với bác sĩ và dịch vụ chăm sóc mà họ cần.

Bình luận của Vance được đưa ra sau khi Trump nói trên sân khấu tranh luận tuần trước rằng ông có "khái niệm về một kế hoạch" để thay thế luật chăm sóc sức khỏe nếu luật này bị bãi bỏ. Trong nỗ lực lấp đầy khoảng trống trong kế hoạch của Trump, Vance đã mô tả cùng một "nhóm rủi ro cao" được những người bảo thủ tại Hạ viện ủng hộ khi họ soạn thảo dự luật thay thế ObamaCare hồi năm 2017.

Trong hơn 35 năm trước khi Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (Affordable Care Act: còn gọi là ObamaCare) được thông qua, các tiểu bang đỏ và xanh đều sử dụng các nhóm rủi ro cao để bảo hiểm cho những người mắc các bệnh lý đắt tiền riêng biệt với phần còn lại của thị trường bảo hiểm.

Theo các chuyên gia bảo hiểm, ý tưởng chung của nhóm rủi ro cao là rút những người bệnh nặng hơn khỏi thị trường, những người có chi phí cao hơn để giảm phí bảo hiểm cho những người khỏe mạnh trong thị trường thông thường.

Nhưng các nhóm này hiếm khi thành công trong việc bảo hiểm cho những người cần bảo hiểm nhất. Họ thiếu nguồn tài trợ đủ lớn, vì vậy mọi người thường thấy phí bảo hiểm cao và phạm vi bảo hiểm hạn chế.

Sabrina Corlette, giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Cải cách Bảo hiểm Y tế của Georgetown, cho biết: "Khi bạn chỉ có những người bệnh trong một nhóm riêng biệt, chi phí bảo hiểm đó sẽ cực kỳ cao, trừ khi họ được trợ cấp hoặc trừ khi các quyền lợi thực sự ít ỏi".

“Trừ khi bạn sẵn sàng chi nhiều tiền thuế của người dân để trợ cấp cho các quỹ bảo hiểm rủi ro cao này, nếu không thì chúng là những xóm ổ chuột tồi tàn, đắt đỏ dành cho những người mắc bệnh từ trước”, bà nói.

Tuy nhiên, những người bảo thủ vẫn thúc đẩy ý tưởng này như một sự thay thế cho những gì họ cho là nhiệm vụ “một kích thước phù hợp với tất cả” của ObamaCare, thiết lập một quỹ bảo hiểm rủi ro duy nhất cho tất cả mọi người. Họ muốn các tiểu bang có thể lựa chọn không tham gia vào yêu cầu “xếp hạng cộng đồng” của luật, điều này cấm các công ty bảo hiểm tính thêm tiền cho những người ốm yếu hơn.

Hầu như tất cả các quỹ bảo hiểm rủi ro cao của tiểu bang đều loại trừ phạm vi bảo hiểm cho các bệnh từ trước trong khoảng thời gian từ ba tháng đến một năm và sau đó tính phí bảo hiểm cắt cổ — nếu họ bảo hiểm cho tình trạng của người đó.

Nhiều quỹ bảo hiểm của tiểu bang có giới hạn trọn đời đối với các dịch vụ được bảo hiểm và một số thậm chí còn có giới hạn đô la hàng năm đối với các quyền lợi cụ thể, nghĩa là bệnh nhân ung thư hoặc người mắc bệnh tiểu đường cần thuốc đắt tiền sẽ không được bảo hiểm.

Sau khi dự luật bãi bỏ của Đảng Cộng hòa đưa ra bị thất bại vào năm 2017, ObamaCare ngày càng trở nên phổ biến. “Vào thời điểm này, mọi nhà lãnh đạo chính trị đều nói rằng những người có bệnh lý nền nên được bảo vệ, nhưng điều đó không có nghĩa là các chính sách mà họ ủng hộ sẽ luôn đạt được điều đó”, Larry Levitt, phó chủ tịch điều hành chính sách y tế tại KFF, cho biết trong một email.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris hôm thứ Ba đã quy lỗi cho cựu Tổng thống Trump về luật phá thai hạn chế của Georgia sau khi một báo cáo mới phát hiện ra rằng một ca tử vong liên quan đến phá thai tại tiểu bang này là "có thể phòng ngừa được".

Một mặt hàng từ Israel liên tục đổ bộ Việt Nam với mức giá gây sốc: Nhập khẩu tăng hơn 3.000%, là cứu tinh của nông sản Việt.

Doanh nghiệp FDI đóng góp gần 72% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước.

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày liên tục.

ProPublica đã công bố một báo cáo vào thứ Hai tiết lộ rằng một bà mẹ 28 tuổi ở Georgia đã chết sau khi không được chăm sóc vì nhiễm trùng do luật của tiểu bang. Báo cáo cho biết người phụ nữ này lẽ ra sẽ không chết, theo trích dẫn một ủy ban chính thức của tiểu bang, đồng thời nói thêm rằng các chuyên gia đang xem xét các ca tử vong liên quan đến thai kỳ "cho rằng ca tử vong của cô ấy là 'có thể phòng ngừa được' và cho biết sự chậm trễ của bệnh viện trong việc thực hiện thủ thuật quan trọng đã có tác động 'lớn' đến kết cục tử vong của cô ta"."Người mẹ trẻ này nên được sống, để được nuôi con trai mình và theo đuổi ước mơ học trường điều dưỡng", Harris cho biết trong một tuyên bố. "Đây chính xác là điều chúng tôi lo sợ khi hồ sơ Roe bị [Tòa Tối Cao] bác bỏ. Tại hơn 20 tiểu bang, Lệnh cấm phá thai của Trump đang ngăn cản các bác sĩ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản. Phụ nữ đang chảy máu ở bãi đậu xe, bị từ chối vào phòng cấp cứu, mất khả năng sinh con nữa", bà nói thêm. “Những người sống sót sau vụ cưỡng hiếp và loạn luân được cho biết rằng họ không thể đưa ra quyết định về những gì xảy ra tiếp theo với cơ thể của họ. Và bây giờ phụ nữ đang chết. Đây là hậu quả của hành động của Donald Trump.”Harris cũng lập luận rằng việc khôi phục quyền tự do đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử năm 2024, cảnh báo rằng Trump sẽ ký lệnh cấm phá thai trên toàn quốc. Trump đã từ chối cam kết phủ quyết lệnh cấm phá thai trên toàn quốc trong cuộc tranh luận tổng thống tuần trước. “Chúng ta phải thông qua luật để khôi phục quyền tự do sinh sản. Khi tôi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, tôi sẽ tự hào ký thành luật. Cuộc sống phụ thuộc vào nó,” Harris nói. Thực tế, một số bản tin đã ghi về nhiều trường hợp, phụ nữ sẩy thai vì các lý do tự nhiên và khi đó cần được vào cấp cứu, nhưng nhiều bác sĩ tại các tiểu bang bảo thủ lo sợ, không dám cứu chữa vì sợ bị hiểu lầm là phá thai, chỉ khuyên nên chở sang tiểu bang khác.⦿ ---- Hillary Clinton cho biết bà đã phản ứng "kinh hoàng" trước nỗ lực ám sát rõ ràng thứ hai nhằm vào Donald Trump, và gọi đó là "điều khủng khiếp", nhưng lên án cựu tổng thống vì Trump tiếp tục "ném thịt đỏ ra đó để khiến mọi người tức giận". Clinton nói với Katie Couric vào thứ Hai khi được hỏi: "Đây là một điều khủng khiếp xảy ra hai lần ở đất nước chúng ta trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, và thật đáng sợ khi thấy bạo lực bị đe dọa và sử dụng trong một chiến dịch chính trị."Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, đã bị truy tố hôm thứ Hai về hai tội danh liên quan đến súng sau khi y bị cáo buộc chỉa nòng súng trường qua hàng rào dọc theo chu vi sân golf West Palm Beach của Trump ở Florida khi y ở đó, khiến một mật vụ phải nổ súng vào y.Khi được hỏi về một thông điệp mà Trump đăng trên Truth Social vào thứ Hai đổ lỗi cho Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris vì đã đưa chính trị lên "một cấp độ hoàn toàn mới của Lòng căm thù, Lạm dụng và Sự ngờ vực", Clinton đã lên án đối thủ tổng thống năm 2016 của mình. "Tôi lo lắng về bạo lực chính trị. Tôi lo lắng về các mối đe dọa. Tôi lo lắng về những gì đang được nói trực tuyến,” Clinton nói.“Nếu Trump thực sự có tư cách một nhà lãnh đạo, Trump nên làm những gì có thể để xoa dịu tình hình, chứ không phải chỉ cố gắng tiếp tục ném thịt đỏ ra ngoài để khiến mọi người nổi giận.” Clinton nói Trump vẫn là một nhân vật chính trị “bền bỉ” vì Trump “khiến mọi người kích động. Trump khiến mọi người tức giận. Trump khiến mọi người khó chịu.”“Tôi nghĩ rằng việc có một số hiểu biết về lịch sử và biết rằng trong nhiều hệ thống chính trị của xã hội, những người có khả năng kết nối với nỗi sợ hãi, sự bất an, sự tức giận và lòng căm thù của mọi người trong xã hội của họ là những kẻ kích động rất hiệu quả,” Clinton nói. “Tôi nghĩ rằng những gì Trump đã làm là mở ra cánh cửa đó cho đất nước chúng ta.”⦿ ---- Vài ngày sau khi Donald Trump tung ra các thuyết âm mưu nhắm vào người nhập cư Haiti trên sân khấu tranh luận của tổng thống [giữa Trump và Harris], một người nhập cư Haiti vào Mỹ đã nhận hồ sơ truy tố một nghi can có âm mưu ám sát chống lại Trump đã bị các mật vụ phá vỡ tại sân golf của ông ở West Palm Beach, Florida.Markenzy Lapointe, công tố viên hàng đầu của Bộ Tư pháp tại South Florida, sinh ra tại Port-au-Prince và nhập cư vào Hoa Kỳ cùng mẹ khi mới 16 tuổi, theo tờ Miami Herald đưa tin. Gia đình ông định cư tại khu phố Liberty City của Miami, và Lapointe vừa đi học vừa làm tài xế taxi và phục vụ cùng mẹ tại một nhà hàng cao cấp ở Key Biscayne. Lapointe cũng là quân nhân dự bị của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ và được gọi nhập ngũ trong Chiến tranh vùng Vịnh. ​​Ông nói với tờ Herald rằng: "Với tư cách là một người nhập cư đến đây và có thể đóng góp cho đất nước này theo một cách đặc biệt, điều đó rất quan trọng đối với tôi".Lapointe được Tổng thống Biden đề cử vào vị trí này vào tháng 9/2022 và được Thượng viện xác nhận vào tháng 12 năm đó với sự ủng hộ của lưỡng đảng, bao gồm cả sự ủng hộ bằng lời nói từ Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio. Kể từ đó, Lapointe đã dẫn đầu vụ án chống lại những kẻ bị cáo buộc ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moïse, dẫn đến việc bồi thẩm đoàn đưa ra bản cáo trạng đối với 11 người và bắt giữ 4 cư dân Florida bị cáo buộc có liên quan đến âm mưu này vào năm ngoái.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kể lại cuộc trò chuyện của ông với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người mà Trump đã có cú điện đàm sau vụ ám sát rõ ràng. "Ông ấy rất tốt bụng, ông ấy đã gọi điện để đảm bảo rằng tôi ổn", Trump nói về Biden khi ông tham dự một sự kiện tiền điện tử được tổ chức trên X, đồng thời nói thêm rằng Biden đã hỏi ông liệu "chúng ta có cần thêm người theo tôi không". Trump cho biết vụ ám sát rõ ràng là "kết quả tốt hơn nhiều" so với khi ông bị bắn vào tháng 7, vì không có ai bị thương hoặc thiệt mạng.⦿ ---- Cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất của Emerson College Polling tại tiểu bang Indiana công bố hôm thứ Ba cho thấy ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đang dẫn trước ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris với tỷ lệ 57% so với 40%."Cuộc đua tổng thống tại Indiana phản ánh năm 2020, với cùng tỷ lệ cử tri ủng hộ Trump hiện nay so với chu kỳ trước", Giám đốc điều hành của Emerson College Polling Spencer Kimball lưu ý. "Sự ủng hộ của Harris phản ánh sự ủng hộ của Biden năm 2020: người đã nhận được 41% phiếu bầu của Indiana".⦿ ---- Quyền Giám đốc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ Ronald Rowe Jr. cho biết hôm thứ Hai trong một cuộc họp báo rằng nghi phạm trong vụ ám sát bất thành cựu Tổng thống Donald Trump đã trốn khỏi hiện trường mà không bắn bất kỳ phát súng nào "vào các mật vụ của chúng tôi", người đã phát hiện ra hắn trước đó."Các phương pháp bảo vệ của Cơ quan Mật vụ đã có hiệu quả vào ngày hôm qua. Bộ máy bảo vệ của cựu tổng thống đã cho phép xác định sớm mối đe dọa và dẫn đến việc sơ tán an toàn", Rowe giải thích chi tiết, đồng thời nói thêm rằng "các nguồn lực tăng cường do Tổng thống đương nhiệm [Joe] Biden chỉ đạo đã được triển khai".Rowe không thể cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về việc liệu nghi phạm có biết Trump sẽ ở câu lạc bộ golf ở Florida vào ngày xảy ra vụ việc hay không, nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Tổng thống Trump "biết rằng ông được Cơ quan Mật vụ bảo vệ ở mức độ cao nhất", Rowe kết luận.⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ tổ chức một sự kiện gây quỹ tại Los Angeles vào ngày 29/9, theo ABC News đưa tin hôm thứ Hai trích dẫn lời mời mà họ nhận được. Vài ngày trước đó, vào ngày 20 tháng 9, Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đã lên lịch tổ chức các sự kiện để gây quỹ cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của phó tổng thống tại Los Angeles.Theo ABC News, giá vé cho sự kiện gây quỹ của Harris dao động từ 500.000 đô la đến 1 triệu đô la, trong đó tất cả đều đã bán hết. Chiến dịch của Harris trước đó đã chia sẻ rằng vào tháng 8, đã huy động được 361 triệu đô la.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đổ lỗi rằng nỗ lực ám sát ông mới nhất là do "lời lẽ tấn công" mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sử dụng, theo cuộc phỏng vấn của ông với Fox News Digital vào thứ Hai."Ông ta [nghi can] tin vào lời lẽ cách điệu của Biden và Harris, và ông ta hành động theo lời lẽ đó", Trump nói trong cuộc phỏng vấn và nói thêm rằng Biden và Harris "làm điều đó bằng sự kết hợp giữa lời lẽ hoa mỹ và các vụ kiện mà họ đã lôi kéo tôi vào". Cựu Tổng thống Hoa Kỳ cũng gọi Biden và Harris là "những người muốn phá hủy đất nước chúng ta".Nghi phạm trong vụ nổ súng xảy ra tại sân golf của Trump ở West Palm Beach đã bị bắt và bị truy tố về tội liên quan đến súng của liên bang. Đây là nỗ lực ám sát Trump lần thứ hai sau vụ việc xảy ra vào tháng 7.⦿ ---- Nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ việc mà Cục Điều tra Liên bang (FBI) mô tả là "một nỗ lực ám sát rõ ràng đối với cựu Tổng thống [Hoa Kỳ] [Donald] Trump" đã bị truy tố hôm thứ Hai về tội liên quan đến súng của liên bang.Trong lần đầu tiên ra tòa, các công tố viên đã truy tố Ryan Routh, 58 tuổi, về tội sở hữu súng của một tội phạm bị kết án và sở hữu súng có số sê-ri bị xóa. Trước đó, các quan chức quen thuộc với cuộc điều tra đã nói với The Wall Street Journal rằng nghi phạm đã để lại một khẩu súng trường kiểu AK có số sê-ri "bị xóa một phần", khiến việc phát hiện ra nơi lấy được vũ khí trở nên khó khăn. Trong khi đó, hồ sơ tòa án cho thấy Routh đã có tiền án nên đáng lẽ phải bị cấm sở hữu súng. Trước đó, người ta đã nghe thấy tiếng súng gần Sân golf quốc tế Trump ở Florida, nơi cựu nguyên thủ quốc gia đang ở vào thời điểm đó. Không lâu sau đó, Routh đã bị bắt giữ.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nhấn mạnh hôm thứ Hai khi phát biểu với các phóng viên trước Bạch Ốc rằng Mật vụ "cần thêm sự giúp đỡ". "Tôi nghĩ đã đến lúc phải đáp ứng nhu cầu của họ, nếu họ thực sự cần thêm nhân viên phục vụ", Biden nhận xét. Bình luận của ông được đưa ra sau những gì được Cục Điều tra Liên bang (FBI) mô tả là "một nỗ lực ám sát rõ ràng đối với cựu Tổng thống [Donald] Trump". Biden trước đó đã chia sẻ rằng ông "nhẹ nhõm" khi Trump không bị tổn hại trong sự kiện này, đồng thời ca ngợi công việc của Mật vụ.⦿ ---- Các viên chức địa phương ở Springfield, Ohio—nơi đã trở thành điểm nóng chính trị kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về việc người nhập cư Haiti của thị trấn này ăn thịt thú cưng—đã hủy bỏ lễ hội văn hóa thường niên vì lo ngại về vấn đề an toàn. Họ đã trích dẫn nhiều mối đe dọa đối với các cơ sở của thành phố, quận và trường học. CultureFest, dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 9, tôn vinh sự đa dạng, nghệ thuật và văn hóa địa phương. Các viên chức thành phố cho biết họ đã tham khảo ý kiến của cơ quan thực thi pháp luật địa phương và quyết định hủy bỏ lễ hội là hành động tốt nhất để đảm bảo an toàn cho những người tham dự, nhân viên, nhà cung cấp và tình nguyện viên."Chúng tôi vô cùng hối tiếc khi phải hủy bỏ CultureFest, vì chúng tôi biết rằng đây là sự kiện được cộng đồng chúng tôi yêu thích", người quản lý thành phố, Brian Heck, cho biết trong một tuyên bố. "Tuy nhiên, sự an toàn của cư dân và du khách của chúng tôi phải được đặt lên hàng đầu". Âm mưu ăn thịt thú cưng đã lan truyền trên mạng xã hội sau khi Trump nhắc đến nó trong cuộc tranh luận tổng thống tuần trước, và nó đã được một số đảng viên Cộng hòa cấp cao nhắc lại, bao gồm cả người bạn đồng hành của Trump, JD Vance.⦿ ---- Tỷ phú doanh nhân và nhà đồng sáng lập Oracle Larry Ellison đã trở thành người giàu thứ hai thế giới, thay thế Jeff Bezos, sau khi cổ phiếu Oracle tăng vọt 6% vào thứ Hai. Danh sách tỷ phú theo thời gian thực của Forbes cho thấy giá trị tài sản ròng của Ellison tăng 11,7 tỷ đô la lên 206,3 tỷ đô la, trong khi Bezos tụt xuống vị trí thứ ba với giá trị tài sản ròng là 203,1 tỷ đô la.Sự tăng giá gần đây của cổ phiếu Oracle diễn ra sau khi công ty công nghệ máy tính đa quốc gia báo cáo thu nhập tốt hơn dự kiến trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025. Vị trí số một trong danh sách của Forbes vẫn thuộc về Elon Musk, người có giá trị tài sản ròng là 250,8 tỷ đô la.⦿ ---- Một nghiên cứu gần đây đã xem xét tác động của các chương trình dựa trên chánh niệm đối với những cá nhân mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia các chương trình này có nhiều khả năng trải nghiệm về tâm linh, hạnh phúc, định tĩnh, sự sáng suốt, sự thoát ly khỏi thân xác và những ý nghĩa thay đổi trong vòng một năm sau đó. Bài báo đã được công bố trên PLOS ONE.Các chương trình dựa trên chánh niệm được thiết kế để hỗ trợ sức khỏe tâm thần bằng cách khuyến khích nhận thức về khoảnh khắc hiện tại và nuôi dưỡng thái độ không phán xét đối với những suy nghĩ và cảm xúc. Những chương trình này đã liên tục được chứng minh là làm giảm các triệu chứng lo âu, trầm cảm và căng thẳng. Bằng cách dạy mọi người quan sát những trải nghiệm bên trong của họ mà không phản ứng bốc đồng, chánh niệm xây dựng khả năng phục hồi cảm xúc và giúp mọi người phản ứng với căng thẳng hiệu quả hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng việc thực hành chánh niệm thường xuyên có thể làm tăng nhận thức về bản thân và cải thiện sức khỏe tổng thể.Các chương trình chánh niệm đã trở nên phổ biến trên toàn cầu, với một bộ phận đáng kể dân số tham gia. Các cuộc khảo sát cho thấy khoảng 15% người lớn ở Vương quốc Anh và khoảng 20% ở Úc đã tham gia một số hình thức đào tạo chánh niệm. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát này cũng cho thấy rằng thực hành chánh niệm có thể gợi lên nhiều trải nghiệm khác nhau, một số trong đó không nhất thiết là dễ chịu. Trong một số trường hợp, các cá nhân đã báo cáo những trải nghiệm dữ dội hoặc mất phương hướng, bao gồm cả những trải nghiệm có thể làm suy giảm tạm thời khả năng hoạt động của họ.⦿ ---- Đài Loan: Một công ty hình ảnh trái đất của Mỹ đã tiến hành phân tích vào tháng trước về một cuộc tập trận đổ bộ ở tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Vào ngày 28/8, Planet Labs PBC đã thực hiện đánh giá tình báo không gian địa lý về những gì họ xác định có khả năng là một cuộc tập trận đổ bộ của Quân đội Hoa Lục (PLA) tại Vịnh Dacheng của Phúc Kiến (Fujian). Công ty lưu ý rằng khu vực này thường được PLA sử dụng để thực hiện các cuộc diễn tập đổ bộ.Phân tích cho thấy nhiều tàu đổ bộ tiếp cận bờ biển, đi kèm là các xe chiến đấu đổ bộ. Planet Labs chỉ ra rằng các tàu này có khả năng bao gồm một tàu đổ bộ lớp Yupen (Kiểu 271) tham gia vào cuộc tập trận rõ ràng. Công ty cũng quan sát thấy một lượng lớn xe quân sự và thiết bị tập trung vào đất liền từ các cuộc tập trận, mà họ cho rằng có khả năng liên quan đến các cuộc diễn tập huấn luyện đang diễn ra.Vào ngày 4 tháng 9, Bộ Quốc phòng Đài Loan (MND) thông báo rằng họ đã phát hiện ra PLA đang tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ chung tại Vịnh Dacheng. Theo MND, các cuộc tập trận bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay phụ trợ và máy bay không người lái phối hợp với tàu đổ bộ và tàu đổ bộ/tàu đổ bộ vận chuyển lực lượng mặt đất. Bộ này nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Đài Loan đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của khu vực thông qua các hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát chung.⦿ ---- Đài Loan: Hai giáo sư tại một đại học ở Cao Hùng (Kaohsiung) bị tình nghi nhận hối lộ để giúp 6 sinh viên lấy bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ đã bị Biện lý quận Ciaotou truy tố. Hai nghi phạm có họ là Vương (Wang) và Đường (Tang), làm cố vấn luận án cho một nghiên cứu sinh tiến sĩ và năm nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng, văn phòng công tố cho biết trong một tuyên bố đưa ra vào thứ Hai. Vương và Đường bị cáo buộc đã giúp sáu nghiên cứu sinh tìm người viết luận án.Đổi lại, họ bị cáo buộc đã nhận được các khoản thanh toán từ 100.000 Đài tệ (3.137 đô la Mỹ) đến 320.000 Đài tệ từ mỗi sinh viên trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2024. Công tố cũng phát hiện Đường đã lợi dụng chức vụ quyền lực của mình để quan hệ tình dục với một trong những nghiên cứu sinh tiến sĩ của mình hồi năm 2015, theo công tố cho biết.Sau khi thẩm vấn Wang, Tang và sáu sinh viên, các công tố viên đã truy tố hai giáo sư vào ngày 9/9/2024 về tội nhận hối lộ vi phạm nhiệm vụ và làm giả tài liệu chính thức, trong khi sáu sinh viên cũng bị truy tố vì cáo buộc đưa hối lộ. Theo Đạo luật chống tham nhũng, bất kỳ công chức nào nhận hối lộ bằng hành vi vi phạm nhiệm vụ chính thức đều có thể phải đối mặt với án tù ít nhất 10 năm và cũng có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 100 triệu Đài tệ.Tang cũng bị truy tố thêm về các bất chính tình dục. Theo Điều 228 của Bộ luật Hình sự, một người lợi dụng thẩm quyền của mình để quan hệ tình dục với người dưới sự giám sát học tập của mình có thể phải đối mặt với án tù từ sáu tháng đến năm năm. Trường cho biết các giáo sư liên quan đến vụ án đã bị đình chỉ công tác trong ba tháng và một "cuộc điều tra về bình đẳng giới" cũng đã được tiến hành.⦿ ---- Nam Hàn: chết lặng lẽ, đơn độc, vô thừa nhận tăng vọt. Số người chết mà gia đình và người thân từ chối nhận thi thể đã tăng 83% vào năm 2023 so với ba năm trước đó. Theo dữ liệu do Bộ Y tế và Phúc lợi phổ biến hôm Chủ Nhật, do Dân biểu Chang Jong-tae của Đảng Dân chủ công bố, số lượng những thi thể không được nhận có người thân đã biết đã lên tới 4.052 vào năm 2023, tăng mạnh so với 2.217 được ghi nhận vào năm 2020.Thi thể không được nhận là những cá nhân đã chết mà người thân không rõ danh tính hoặc mặc dù đã được xác định nhưng từ chối nhận thi thể vì nhiều lý do, chẳng hạn như khó khăn về tài chính hoặc hoàn cảnh cá nhân. Trong khi đó, tổng số thi thể không được nhận đã đạt 5.415 vào năm 2023, tăng 72,7% so với 3.136 được ghi nhận vào năm 2020.Nam giới chiếm 4.108 trong số những thi thể như vậy vào năm 2023, tăng 74,2% so với ba năm trước đó, trong khi nữ giới chiếm 1.216, tăng 84,5% so với cùng kỳ. Theo khu vực, thành phố cảng phía nam Busan ghi nhận số ca tử vong không được nhận cao nhất trên 100.000 người là 18,8, tiếp theo là đảo nghỉ dưỡng phía nam Jeju với 14,3 và tỉnh Gangwon với 13,4.Riêng thủ đô Seoul báo cáo có 13 ca tử vong không được nhận trên 100.000 người. "Sự gia tăng số lượng thi thể không được nhận làm nổi bật sự không đầy đủ của mạng lưới an sinh xã hội", theo nhà lập pháp cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ nên có các biện pháp chủ động để giải quyết những cái chết cô đơn như vậy.⦿ ---- Texas: Lính cứu hỏa đang chiến đấu với đám cháy đường ống lớn ở vùng ngoại ô Houston, gây ra cháy cỏ và đốt cháy các cột điện vào thứ Hai, buộc người dân ở khu vực lân cận phải sơ tán khi một đám cháy lớn bốc cao lên không trung. Đám cháy bắt đầu lúc 9:55 giờ sáng tại La Porte, cách Houston khoảng 25 dặm về phía đông nam. Một công viên gần đám cháy đã bị hư hại và lính cứu hỏa đang dội nước vào những ngôi nhà liền kề. Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp gần đó, bao gồm cả một cửa hàng Walmart.Các quan chức đã ra lệnh cho cư dân ở khu vực lân cận Brookglen gần đám cháy phải sơ tán, Lee Woodward, người phát ngôn của thành phố La Porte cho biết trong một email. "Vui lòng tránh xa khu vực này và tuân theo chỉ thị của cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi sẽ công bố thêm thông tin chi tiết khi có", Woodward cho biết. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định ngay lập tức.⦿ ---- Phá sản tại California quý 2 năm 2024 đã giảm 29% so với 2018 và 2019, tịch biên tài sản thấp hơn 23% so với các năm trước đại dịch. Theo chuyên gia kinh doanh Jonathan Lansner của Southern California News Group, tình trạng phá sản và tịch biên tài sản đang ở mức cao nhất tại California kể từ năm 2020. Trích dẫn một phân tích hàng quý của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York khi xem xét thói quen thanh toán hóa đơn tại một số tiểu bang, bao gồm California, Lansner báo cáo rằng trong quý 2 năm 2024, có 40 vụ phá sản cá nhân được nộp đơn và 12 vụ tịch biên tài sản được nộp trên 1.000 người.Theo Lansner, con số phá sản là cao nhất kể từ quý 2 năm 2020 và con số tịch biên tài sản là cao nhất kể từ quý 1 cùng năm. Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện, Lansnser đưa tin, lưu ý rằng tình trạng phá sản tại tiểu bang này ít hơn 29% so với mức nộp đơn trung bình vào năm 2018 và 2019, và tình trạng tịch biên tài sản thấp hơn 23% so với những năm trước khi có đại dịch coronavirus.⦿ ---- Quận Cam: Một tài xế đi ngược chiều đã chết vào đêm Chủ Nhật trong tai nạn kinh hoàng với một xe khác trên đường thu phí của Quận Cam. Tài xế đi ngược chiều đã gặp tai nạn khoảng 9:30 giờ tối trên đường thu phí Xa lộ 73 hướng Nam gần Đại lộ MacArthur ở Newport Beach. Cảnh sát tuần tra California cho biết các nhân chứng đã báo cáo rằng tài xế đi ngược chiều đã chạy với tốc độ cao trước khi đâm trực diện vào một xe BMW. Các mảnh vỡ bị cháy nằm rải rác trên nhiều làn đường. Người lái xe đi ngược chiều đã chết tại chỗ. Tài xế BMW đã được nhập viện. Hiện chưa có thông tin chi tiết về tình trạng của tài xế đó.⦿ ---- TIN VN.Theo Nhịp Sống Thị Trường. Hiện nước ta tiêu thụ hơn 11 triệu tấn mỗi năm ở mặt hàng này. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu phân bón về Việt Nam trong tháng 8 đạt hơn 448 nghìn tấn với trị giá hơn 157 triệu USD, tăng 5,8% về lượng và tăng 14,9% về kim ngạch so với tháng trước đó. Lũy kế trong 8 tháng đầu năm nước ta đã chi hơn 1,1 tỷ USD để nhập khẩu gần 3,5 triệu tấn phân bón, tăng mạnh 43,6% về lượng và tăng 36,9% về kim ngạch. Đáng chú ý, một nhà cung cấp phân bón đang đẩy mạnh đưa phân bón đến Việt Nam với mức tăng trưởng 4 chữ số là Israel. Cụ thể trong 8 tháng, nước ta nhập khẩu từ thị trường này hơn 79 nghìn tấn phân bón, trị giá hơn 30 triệu USD, tăng mạnh 3.028% về lượng và tăng 711% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Đầu Tư. Tính đến hết tháng 8/2024, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 265,44 tỷ USD, tăng 15,9%, trong đó doanh nghiệp FDI đóng góp 190,08 tỷ USD, chiếm 71,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. Đây là số liệu thống kê sơ bộ xuất khẩu hàng hóa kỳ 2 tháng 8/2024 vừa được Tổng cục Hải quan công bố hôm nay, 17/9.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Người Lao Động. Bộ LĐ-TB-XH đề xuất Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày liên tục. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025. Tại dự thảo tờ trình lần này, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất duy nhất 1 phương án nghỉ Tết Âm lịch Ất Tỵ: Nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Cụ thể, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch năm 2025 từ thứ Bảy ngày 25-1-2025 đến hết Chủ nhật ngày 2-2-2025 Dương lịch (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ tết Âm lịch công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 4 ngày nghỉ hằng tuần). Trước đó, Tết Nguyên đán các năm 2022 và 2023, cán bộ, công chức, viên chức đều được nghỉ 7 ngày. Nếu phương án trên được Chính phủ thông qua, cán bộ, công chức, viên chức sẽ có một kỳ nghỉ Tết nguyên đán dài hơn so với các năm trước 2 ngày.⦿ ---- HỎI 1: Cây xanh trong thành phố giúp làm giảm ung bệnh thư, tim mạch, tiểu đường ở cư dân?ĐÁP 1: Đúng vậy. Để ứng phó với tình trạng nhiệt độ đô thị tăng cao và ô nhiễm không khí, Louisville, Kentucky, đã triển khai một số sáng kiến xanh, bao gồm khoản tài trợ liên bang trị giá 12,6 triệu đô la để mở rộng diện tích cây xanh ở các khu dân cư thiếu thốn. Một phần quan trọng của nỗ lực này là dự án Green Heart Louisville, một nghiên cứu lâm nghiệp đô thị mang tính đột phá nhằm theo dõi tác động của việc trồng 8.000 cây xanh và cây bụi ở các khu dân cư cụ thể đối với sức khỏe. Nghiên cứu phát hiện ra rằng cư dân ở những khu vực có cây xanh mới có mức độ viêm thấp hơn đáng kể, một yếu tố chính gây ra bệnh tim, ung thư và tiểu đường.Theo báo cáo của Linda Baker, dự án Green Heart Louisville nổi tiếng với tính nghiêm ngặt về mặt khoa học, sử dụng thiết kế thử nghiệm lâm sàng để nghiên cứu tác động của cây xanh đô thị đối với sức khỏe. Các nhà nghiên cứu tập trung vào việc trồng cây trưởng thành ở những khu vực có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất và những phát hiện của họ nhấn mạnh những lợi ích hữu hình đối với sức khỏe của cây xanh đô thị. Dưới sự chỉ đạo của Đại học Louisville và Nature Conservancy, nghiên cứu này đánh dấu nỗ lực đầu tiên trên quy mô lớn nhằm kết nối trực tiếp hoạt động trồng cây với dữ liệu sức khỏe cộng đồng, cho thấy thiết kế đô thị chu đáo có thể cải thiện sức khỏe của cư dân như thế nào.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Khoảng 1/5 phụ huynh lo ngại con mình, tuổi 6 tới 12, không có bạn hoặc không có đủ bạn?ĐÁP 2: Đúng vậy. Nhiều phụ huynh lo lắng rằng con mình không được nhiều người biết đến hoặc chúng không kết bạn đúng cách, một cuộc khảo sát mới cho thấy. Theo kết quả của Cuộc thăm dò toàn quốc về Sức khỏe trẻ em của Bệnh viện Nhi C.S. Mott thuộc Đại học Michigan Health, cứ 5 phụ huynh thì có khoảng 1 người cho biết con mình từ 6 đến 12 tuổi không có bạn hoặc không có đủ bạn.Chi tiết: