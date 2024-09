Bão Yagi cập nhật thiệt hại: 254 người chết, 82 người mất tích. Ngập lụt tại 9 tỉnh còn kéo dài nhiều ngày.

- Quảng cáo về ca sĩ Taylor Swift ủng hộ bà Harris đăng lên Quảng trường Times Square và trên Las Vegas Strip.

- Thăm dò Morning Consult hậu tranh luận cho thấy bà Harris tăng vọt hơn Trump: Harris 50%, Trump 46%

- Chính phủ Đức: Trump nói dối để bôi đen ngành năng lượng Đức trong khi Trump tranh luận với bà Harris. Đức nói rằng Đức đang có hơn 50% là năng lượng tái tạo, và sẽ xóa sổ điện than từ năm 2038.

- Bà Harris lên mạng, kêu gọi hãy nhớ Mỹ là nhiều sắc dân, xin dân Mỹ đừng chia rẽ về chủng tộc như Trump xúi giục

- JD Vance lên mạng X lặp lại những tuyên bố tiêu cực về người nhập cư Haiti ở Ohio nhưng không đưa ra chứng cớ

- Ca sĩ John Legend (sinh quán Springfield, Ohio) nói rằng người nhập cư Haiti tại quê nhà của anh hiền lành, không hế ăn thịt chó hay mèo như Trump vu khống.

- Trump hứa xóa bỏ thuế đối với tiền làm thêm giờ (overtime pay) nếu đắc cử.

- Trump: Mỹ có dầu mỏ nhiều nhất thế giới, hơn xa Saudi Arabia, hứa sẽ giảm 50% chi phí năng lượng trong năm đầu tiên

- Bà Harris: Chúng tôi là kẻ yếu thế, cuộc đua sẽ sát nút cho đến phút cuối cùng, tôi hứa sẽ đặt giới trung lưu và các gia đình lao động lên hàng đầu.

- Bà Harris tới North Carolina: những người từng làm việc với Trump đã cảnh báo Trump không có tư cách làm Tổng Thống, và y đã nói sẽ độc tài ngay ngày đầu vào Bạch Ốc

- Trump: sẽ không tranh luận nữa, vì tôi đã chiến thắng to lớn trong cuộc tranh luận lần đầu với bà Harris

- Bà Harris nói sau khi Trump tuyên bố sẽ không tranh luận nữa: Tôi và Trump còn nợ cử tri 1 cuộc tranh luận nữa, sao Trump lại xin thôi?

- Georgia: Thẩm phán Scott McAfee xóa 2 tội danh hình sự của Trump trong hồ sơ quận Fulton truy tố Trump về can thiệp bầu cử năm 2020 (vì 2 tội đó là cấp liên bang)

- Tòa Tối cao Alaska phán quyết: cho người đang thọ án tù hình sự ở New York ứng cử chức Dân biểu Alaska, dù chưa từng cư trú ở Alaska

- North Dakota: thẩm phán tiểu bang Bruce Romanick bác bỏ lệnh cấm phá thai vì Hiến pháp tiểu bang tôn trọng nữ quyền

- Tòa tối cao New York giữ lệnh bịt miệng Trump trong phiên tòa xét xử Trump về giả giấy tờ che giấu khoản tiền Trump bịt miệng nữ nhơn

- Giải Nobel Kỳ Lạ (Ig Nobel) 2024 trao đêm qua cho nhiều nghiên cứu khoa học kỳ lạ.

- Lính cứu hỏa California phải dội khoảng 50.000 gallon nước vào một bình điện bốc cháy trong 1 chiếc Tesla Semi để dập tắt ngọn lửa

- TQ sẽ tăng tuổi nghỉ hưu của nam giới từ 60 lên 63 trong khoảng thời gian 15 năm kể từ năm 2025. Phụ nữ lao động chân tay sẽ nghỉ hưu ở tuổi 55 thay vì 50 như hiện tại, làm công việc trí óc sẽ được tăng tuổi nghỉ hưu từ 55 lên 58.

- Nga trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh vì là gián điệp, nhưng không đoạn giao với Anh. Anh: 6 nhà ngoại giao không phải gián điệp.

- Lãnh đạo Hamas: sẽ chiến đấu chống Israel cho đến khi "cuộc chiếm đóng bị đánh bại và quét sạch khỏi đất nước Palestine"

- Biden siết ngành thương mại điện tử Trung Quốc.

- Biden vừa siết hàng TQ, cổ phiếu PDD Holdings của TQ sụt giá

- Kinh tế lạc quan, Thị trường Wall Street tăng

- Khoảng 33.000 thợ máy Boeing đình công

- Kim Jong-un đến thăm Viện Vũ khí Hạt nhân, kêu gọi tăng số lượng máy ly tâm để làm giàu uranium, xây dựng lực lượng vũ trang hạt nhân

- Đức Giáo hoàng Francis tới Singapore: giáo dân hãy đối thoại mang tính xây dựng và tôn trọng với người đạo khác

- Các tiếp viên hàng không của American Airlines phê chuẩn hợp đồng mới: được tăng lương hơn 20% từ ngày 1 tháng 10.

- Amazon sẽ tăng lương cho tài xế tới gần 22 USD/giờ, tăng 7% so với năm trước.

- CEO của Nvidia Corporation sau khi họp ở Bạch Ốc: chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp mới về trí tuệ thông minh

- Quận San Bernardino: bắt kẻ làm cháy rừng

- Thống đốc ban tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng cho 4 quận: Los Angeles, San Bernardino, Orange (Quận Cam) và Riverside.

- Bắt 4 người, trong đó 3 người từ Quận Cam, chuyên nghề trộm máy điều hòa không khí trị giá cả chục ngàn đô

- TIN VN. Bão Yagi cập nhật thiệt hại: 254 người chết, 82 người mất tích.

- TIN VN. Ngập lụt tại 9 tỉnh còn kéo dài nhiều ngày.

- TIN VN. Samsung sẽ rót thêm 1,8 tỷ USD vào Bắc Ninh.

- HỎI 1: Khói cháy rừng làm hại lâu dài cho thanh thiếu niên? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Một thành phần trong thuốc nhuộm tóc có tên là "aromatic amines" làm lòa mắt? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- Biden siết ngành thương mại điện tử Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố hôm thứ Sáu rằng họ đang thực hiện các hành động mới để giải quyết "tình trạng lạm dụng đáng kể về miễn trừ de minimis", nhấn mạnh đến các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc và thúc giục hành động của quốc hội.

Kẽ hở de minimis cho phép các lô hàng có giá trị dưới 800 đô la vào Hoa Kỳ mà không phải chịu thuế và không cần cung cấp nhiều thông tin như các mặt hàng nhập cảng khác. Theo thông cáo báo chí, chính quyền Biden ước tính rằng trong mười năm qua, số lượng lô hàng yêu cầu miễn trừ này trong một năm đã tăng từ khoảng 140 triệu lên hơn một tỷ, phần lớn đến từ "một số nền tảng thương mại điện tử do Trung Quốc thành lập".

Chính quyền Biden tuyên bố rằng các hạn chế mới đó sẽ chỉ loại trừ 70% các lô hàng dệt may từ Trung Quốc đã chịu thuế và hành động quản lý sẽ yêu cầu thông tin cụ thể hơn từ các lô hàng de minimis.

⦿ ---- Biden vừa xuất chưởng, liền có con nhạn Hoa Lục bị thương. Cổ phiếu của chủ công ty thương mại điện tư Temu là công ty PDD Holdings Inc. đã giảm hơn 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sáng thứ Sáu sau khi chính quyền Biden công bố các biện pháp nhằm hạn chế "việc lạm dụng ngày càng tăng miễn trừ de minimis" của các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc.

Các hành động mà tổng thống Hoa Kỳ thực hiện bao gồm loại trừ các sản phẩm thuộc diện chịu thuế Mục 301, Mục 201 và Mục 232 khỏi cái gọi là lỗ hổng "de minimis" cho phép các gói hàng có giá trị dưới 800 đô la vào Hoa Kỳ mà không phải chịu thuế và phí, cũng như kêu gọi Quốc hội thông qua luật để "cải cách toàn diện miễn trừ de minimis nhằm bảo vệ người tiêu dùng, người lao động và doanh nghiệp Hoa Kỳ hơn nữa". Cổ phiếu PDD giảm 5,18% xuống còn 92,28 đô la một cổ phiếu vào lúc 8:02 sáng theo giờ miền Đông.

⦿ ---- Thị trường Wall Street giao dịch chủ yếu trong sắc xanh trước khi mở cửa phiên giao dịch sáng thứ Sáu sau phiên đóng cửa mạnh mẽ ngày hôm qua, Thứ Năm. Báo cáo sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng Michigan cho tháng 9 sẽ được công bố sau khi phiên giao dịch bắt đầu và dự kiến ​​sẽ cho thấy người tiêu dùng cảm thấy tốt hơn một chút về nền kinh tế so với tháng 8. Các nhà đầu tư cũng đang mong đợi cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới, cuộc họp này được kỳ vọng rộng rãi sẽ dẫn đến việc cắt giảm lãi suất đã được mong đợi từ lâu.

Dow Jones tăng 0,10% vào lúc 4:27 giờ sáng theo giờ miền Đông, Nasdaq 100 đi ngang và S&P 500 tăng 0,13% cùng lúc. Đồng euro giao dịch cao hơn 0,13% so với đồng đô la vào lúc 4:28 giờ sáng theo giờ miền Đông, bán với giá 1,10891.

⦿ ---- Công nhân nhà máy Boeing đã đình công vào sáng sớm thứ Sáu sau khi đa số từ chối hợp đồng công đoàn mới với công ty. Khoảng 33.000 thợ máy đã đình công ngay sau nửa đêm ở các tiểu bang phía Tây Hoa Kỳ sau khi công đoàn Hiệp hội Công nhân Máy móc và Hàng không Vũ trụ Quốc tế (IAM) thông báo 94,6% công nhân đã bỏ phiếu từ chối đề xuất và 96% chấp thuận việc ngừng việc.

Việc ngừng việc gây áp lực tài chính cho nhà sản xuất máy bay lừng danh này, vốn đang phải vật lộn để khôi phục danh tiếng sau khi nút chặn cửa của một chiếc Boeing 737 Max 9 bị nổ trong chuyến bay của Alaska Airlines vào tháng 1, khiến cơ quan quản lý phải hành động và quốc hội phải giám sát chặt chẽ.

Chủ tịch Boeing Kelly Ortberg, người đã tiếp quản công ty vào đầu tháng trước, đã gửi một thông điệp tới công nhân vào thứ Tư, kêu gọi họ chấp nhận hợp đồng, trong đó có điều khoản tăng lương 25% trong bốn năm tới.

⦿ ---- Giải Nobel Kỳ Lạ (Ig Nobel) 2024: Đêm qua, Thứ Năm là đêm lớn nhất trong lịch cho khoa học kỳ lạ. Biên niên sử "Annals of Improbable Research" đã trao giải thưởng Ig Nobel vinh danh các nhà nghiên cứu bao gồm một nhóm nghiên cứu người Nhật Bản đã phát hiện ra rằng nhiều loài động vật có vú có thể thở qua hậu môn. Họ đã giành giải Sinh lý học cho nghiên cứu về "thông khí đường ruột", bao gồm việc cung cấp oxy cho chuột, chuột cống và lợn qua trực tràng của chúng, theo tờ Guardian đưa tin.

Giải Ig Nobel Hòa bình: Hầu hết các nghiên cứu đều là gần đây, nhưng giải thưởng Hòa bình đã được trao cho cố nhà tâm lý học BF Skinner cho một bài báo năm 1960 mô tả những nỗ lực vào đầu những năm 1940 để phát triển một hệ thống dẫn đường tên lửa liên quan đến chim bồ câu sống bên trong tên lửa, Ars Technica đưa tin. Ông gọi các câu hỏi về đạo đức là "xa xỉ thời bình". Giải thưởng đã được con gái ông nhận.

Giải Ig Nobel Thực vật học: Các nhà khoa học đã tìm thấy "bằng chứng cho thấy một số loài thực vật bắt chước hình dạng của các loài thực vật nhựa nhân tạo lân cận". Họ kết luận rằng "thị giác của thực vật" là có thể.

Giải Ig Nobel Giải phẫu: Một nhóm nghiên cứu "liệu tóc trên đầu của hầu hết mọi người ở bán cầu bắc địa cầu có xoáy theo cùng một hướng (theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ?) như tóc trên đầu của hầu hết mọi người ở bán cầu nam địa cầu không".

Giải Ig Nobel Vật lý: Một nhóm đã chứng minh rằng cá hồi (cá trout) có thể sử dụng sức mạnh của các dòng xoáy để di chuyển ngược dòng mà không tiêu tốn năng lượng. Họ viết rằng một con cá hồi cầu vồng (rainbow trout) đã chết "có động học tương tự đến mức đáng sợ với một con cá sống, ngoại trừ việc nó không thể ngưng lại", theo Ars Technica.

Giải Ig Nobel Hóa học: Một nhóm người Hoà Lan đã sử dụng một kỹ thuật mới để nghiên cứu động lực học của polyme, theo báo cáo của báo The Scientist. Họ cho những con giun say và tỉnh táo chạy đua qua một mê cung sắc ký (chromatography maze). Những con tỉnh táo về đích đầu tiên.

Giải Ig Nobel Sinh học: Giải thưởng sau khi chết này được trao cho các nhà nghiên cứu người Hoà Lan, những người đã xác định vào năm 1940 rằng những con bò bị giật mình sẽ sản xuất ít sữa hơn. "Lúc đầu, điều đáng sợ là đặt một con mèo lên lưng bò và làm nổ những chiếc túi giấy cứ sau 10 giây trong hai phút", các nhà nghiên cứu viết, theo tờ Guardian. "Sau đó, con mèo đã bị loại bỏ vì không cần thiết".

Giải Ig Nobel về Xác suất: Một nhóm gồm khoảng 50 nhà nghiên cứu đã xác định, với 350.757 lần tung đồng xu, rằng một đồng xu được tung lên có nhiều khả năng rơi xuống theo cùng một hướng như ban đầu.

Giải Ig Nobel Y học: Các nhà nghiên cứu đã chứng minh "rằng thuốc giả gây ra các tác dụng phụ đau đớn có thể hiệu quả hơn thuốc giả không gây ra các tác dụng phụ đau đớn", theo Annals.

Giải Ig Nobel Nhân khẩu học: Nhà nghiên cứu Saul Newman của Đại học Oxford phát hiện ra rằng "nhiều người nổi tiếng có tuổi thọ cao nhất đã sống ở những nơi có hồ sơ khai sinh và khai tử kém". Newman nói: "Hồ sơ tuổi già cực đoan là một trường hợp thống kê. Từ cấp độ các trường hợp cá nhân, cho đến các mô hình dân số rộng, hầu như không có dữ liệu tuổi già nào của chúng ta có ý nghĩa".

⦿ ---- Lính cứu hỏa California đã phải dội khoảng 50.000 gallon nước vào một bình điện (pin xe hơi Tesla) đang bốc cháy trong một chiếc Tesla Semi để dập tắt ngọn lửa sau một vụ tai nạn, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết hôm thứ Năm. Ngoài lượng nước khổng lồ, lính cứu hỏa còn sử dụng máy bay để thả hóa chất chống cháy xuống "khu vực lân cận" của chiếc xe tải điện như một biện pháp phòng ngừa, cơ quan này cho biết trong một báo cáo sơ bộ.

Lính cứu hỏa trước đó cho biết cục pin đã đạt nhiệt độ 1.000 độ F khi đang bốc cháy, AP đưa tin. NTSB đã cử các điều tra viên đến hiện trường vụ tai nạn ngày 19 tháng 8 dọc theo Xa lộ Liên tiểu bang 80 gần Emigrant Gap, cách Sacramento khoảng 70 dặm về phía đông bắc. Cơ quan này cho biết họ sẽ xem xét các rủi ro hỏa hoạn do cục pin lithium-ion lớn của xe tải gây ra. Cơ quan này cũng phát hiện ra rằng chiếc xe tải không hoạt động trên một trong những hệ thống lái xe tự động một phần của Tesla tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, báo cáo cho biết. Theo cơ quan này, các hệ thống này không hoạt động và "không thể kích hoạt".

Tai nạn xảy ra vào khoảng 3:13 giờ sáng khi chiếc xe đầu kéo đang được một nhân viên Tesla lái từ Livermore, California đến một cơ sở của Tesla ở Sparks, Nevada. Chiếc Semi đã rời khỏi đường khi đi qua một khúc cua về bên phải và đâm vào một cái cây, báo cáo cho biết. Nó lao xuống dốc và dừng lại dựa vào một số cây. Người lái xe không bị thương. Sau vụ va chạm, pin lithium-ion của chiếc Semi đã bốc cháy. Lính cứu hỏa đã sử dụng nước để dập tắt ngọn lửa và giữ cho pin mát. Đường cao tốc đã bị đóng cửa trong khoảng 15 giờ trong khi lính cứu hỏa đảm bảo rằng pin đã đủ mát để cứu chiếc xe tải.

⦿ ---- Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã thông qua quyết định tăng tuổi nghỉ hưu của nước này lần đầu tiên kể từ những năm 1950 hôm thứ sáu. Sự thay đổi này sẽ diễn ra dần dần và sẽ tăng tuổi nghỉ hưu của nam giới từ 60 lên 63 trong khoảng thời gian 15 năm kể từ năm 2025. Phụ nữ làm công việc lao động chân tay sẽ nghỉ hưu ở tuổi 55 thay vì 50 như hiện tại, trong khi phụ nữ làm công việc trí óc sẽ được tăng tuổi nghỉ hưu từ 55 lên 58.

Các nhà lập pháp cũng đã phê duyệt những thay đổi về số năm đóng góp tối thiểu để được hưởng lương hưu, sẽ tăng từ 15 lên 20 theo mức tăng sáu tháng một lần mỗi năm. Người lao động sẽ không thể nghỉ hưu tự nguyện trước khi đạt đến độ tuổi yêu cầu quá ba năm sau mức đóng góp tối thiểu 20 năm. Họ sẽ được phép nghỉ hưu tối đa ba năm sau độ tuổi yêu cầu tối thiểu theo thỏa thuận với người sử dụng lao động của họ.

⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Sáu rằng Nga không cân nhắc khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vương quốc Anh. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trước đó hôm Thứ Sáu rằng họ đã trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh bị tình nghi là gián điệp.

Trước đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố đại sứ quán Vương quốc Anh "đã vượt xa giới hạn được nêu trong Công ước Vienna" và cáo buộc nhóm 6 nhà ngoại giao bị cho là gián điệp đã có "hành động phá hoại nhằm gây hại" cho người dân Nga.

Mặt khác, Dmitry Peskov cũng bình luận về tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng Crimea nên được trả lại cho Ukraine, tuyên bố rằng Nga sẽ tiếp tục "giải thích thêm quan điểm của chúng tôi" với Ankara. Ông cáo buộc Hoa Kỳ gây sức ép buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải có lập trường chống Nga và "đe dọa nước này bằng hậu quả đối với nền kinh tế", lưu ý rằng Nga có ý định tiếp tục phát triển quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Anh gọi những cáo buộc chống lại các nhà ngoại giao là "hoàn toàn vô căn cứ" và cho biết việc trục xuất đã diễn ra cách đây nhiều tuần, liên hệ chúng với quyết định của Anh vào tháng 5 về việc thu hồi giấy ủy nhiệm của một tùy viên tại Đại sứ quán Moscow tại London và áp dụng giới hạn thời gian 5 năm đối với tất cả các nhà ngoại giao Nga tại Anh.

⦿ ---- Lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar đã gửi một lá thư cho lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah trong đó ông tuyên bố nhóm Hamas sẽ chiến đấu chống Israel cho đến khi "cuộc chiếm đóng bị đánh bại và quét sạch khỏi đất nước chúng tôi, và nhà nước độc lập với chủ quyền hoàn toàn của chúng tôi được thành lập với Jerusalem là thủ đô".

Sinwar cảm ơn Nasrallah vì sự ủng hộ của Hezbollah đối với nhóm trong cuộc xung đột với Israel và vì lời chia buồn của ông sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas trước đó là Ismail Haniyeh. Trong lá thư được hãng tin Al-Mayadeen của Lebanon công bố, ông cũng tuyên bố rằng "những đoàn xe tử vì đạo được ban phước sẽ ngày càng mạnh mẽ và có sức mạnh hơn trong cuộc chiến chống lại sự chiếm đóng của bọn Phát xít theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái".

⦿ ---- Chính phủ Đức chính thức nói rằng cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bịa đặt để bôi đen ngành năng lượng Đức trong khi Trump tranh luận với Phó Tổng Thống Kamala Harris hôm Thứ Ba 10/9/2024. Đức phủ nhận lời khẳng định của Trump trong cuộc tranh luận tổng thống hôm thứ Ba về ngành năng lượng tái tạo của Đức.

Trump đã nói trong cuộc tranh luận với bà Harris: "Bạn tin vào những điều như chúng tôi sẽ không sử dụng phương pháp thủy lực phá vỡ đá phiến, chúng tôi sẽ không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, chúng tôi sẽ không làm những điều mạnh mẽ, bất kể bạn có thích hay không. Đức đã thử điều đó và trong vòng một năm, họ đã quay lại xây dựng các nhà máy năng lượng thông thường".

Nhưng hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Liên bang Đức đã quyết định đưa ra phản bác, lặp lại lời của cựu tổng thống Trump. Bộ Ngoại giao Đức viết trên mạng X: "Dù bạn có thích hay không: Hệ thống năng lượng của Đức đang hoạt động đầy đủ, với hơn 50% là năng lượng tái tạo. Và chúng tôi đang đóng cửa - chứ không phải xây dựng - các nhà máy điện than và điện hạt nhân. Điện than sẽ không còn được sử dụng vào năm 2038."

Bộ Ngoại giao Đức cũng chỉ trích Trump về một bình luận khác mà ông đưa ra trong cuộc tranh luận. "Tái Bút: Chúng tôi cũng không ăn thịt mèo và chó", bài viết kết luận, ám chỉ đến lời vu khống của Trump rằng những người di cư Haiti đã ăn thịt thú cưng ở Springfield, Ohio. Chính quyền thị trấn cho biết không có báo cáo đáng tin cậy nào về việc những người di cư nhắm vào thú cưng.

"Mâu thuẫn với sự thật và sự hài hước — đó là câu trả lời đúng đắn cho thông tin sai lệch", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Anna Lührmann nói thêm vào hôm thứ năm về phản ứng của chính phủ bà. "Là những người theo chủ nghĩa dân chủ, chúng tôi không thể để những tuyên bố sai sự thật mà không có bình luận".

Các chính sách về biến đổi khí hậu và năng lượng thường xuyên được nêu ra trong các chiến dịch tranh cử của cả hai ứng cử viên. Trump cũng tuyên bố rằng nếu Harris thắng cử, hoạt động khai thác khí đá phiến ở Pennsylvania "sẽ chấm dứt ngay từ ngày đầu tiên". Trump nói: "Nhiên liệu hóa thạch sẽ chết. Chúng ta sẽ quay lại với cối xay gió và quay lại với năng lượng mặt trời".

Trước khi trở thành phó tổng thống, Harris, một thượng nghị sĩ đại diện cho California, đã thúc đẩy các chính sách thân thiện với khí hậu. "Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi ủng hộ việc cấm khai thác khí đá phiến", Harris nói vào năm 2019. Nhưng với tư cách là phó tổng thống, bà đã thay đổi hướng đi. Harris nói với Trump: "Tôi không cấm khai thác khí đá phiến khi còn là phó tổng thống. Quan điểm của tôi là chúng ta phải đầu tư vào nhiều nguồn năng lượng khác nhau để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài".

Sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, chi phí năng lượng ở Đức đã tăng vọt khi Đức tìm kiếm các giải pháp thay thế cho năng lượng của Nga. Hoa Kỳ đã xuất cảng hơn 200 triệu feet khối khí đốt tự nhiên hóa lỏng sang Đức vào năm ngoái. Lượng khí đốt tự nhiên của Nga trên thị trường năng lượng Đức đã giảm 30% vào năm 2022.

"Đúng vậy, Đức nghiêm túc về quá trình chuyển đổi năng lượng", đại sứ quán Đức tại Washington cho biết trong một bài đăng trên X. "Hệ thống năng lượng của chúng tôi đang hoạt động hoàn toàn đầy đủ, với hơn 50% năng lượng tái tạo. Than sẽ không còn được sử dụng vào năm 2038 - trong khi chúng tôi đang đầu tư hàng tỷ đô la để tạo ra các cơ hội mới tại các vùng khai thác than trước đây".

Đức đã đóng cửa ba nhà máy điện hạt nhân cuối cùng của mình vào năm ngoái, vì nước này có kế hoạch chuyển đổi phần lớn mức tiêu thụ năng lượng sang năng lượng tái tạo vào năm 2050. Nhưng theo Cơ quan Môi trường Đức, nước này vẫn cần "các biện pháp bổ sung" để đạt được các mục tiêu về khí hậu.

⦿ ---- Trong một bài đăng mới trên mạng xã hội ngày hôm Thứ Sáu, bà Harris đã nêu bật những nhận xét của bà về chủng tộc trong cuộc tranh luận hôm thứ Ba, khi bà nói với người xem, "Tôi nghĩ thật là bi kịch khi chúng ta có một người muốn trở thành tổng thống, người đã liên tục, trong suốt sự nghiệp của mình, cố gắng sử dụng chủng tộc để chia rẽ người dân Mỹ. Phần lớn chúng ta đều biết rằng chúng ta có nhiều điểm chung hơn là những điểm chia rẽ chúng ta."

Câu trả lời của bà trong cuộc tranh luận được đưa ra sau khi Trump được hỏi về những bình luận khét tiếng của ông vào đầu năm nay, khi ông nói rằng Harris "tình cờ chuyển sang da đen". Trên sân khấu tranh luận, ông nói, "bất cứ điều gì bà ấy muốn trở thành đều ổn với tôi".

Những nhận xét của Trump được đưa ra khi cả hai chiến dịch đều đang tìm cách mở rộng phạm vi tiếp cận của họ trong các cộng đồng thiểu số, bao gồm cả cộng đồng người da đen ở các tiểu bang dao động quan trọng. Harris đã tổ chức hai sự kiện ở North Carolina hôm qua, sau những gì đảng Dân chủ coi là màn trình diễn tranh luận mạnh mẽ vào hôm thứ Ba.

⦿ ---- Vance đã lên X sáng Thứ Sáu để lặp lại những tuyên bố mà ông đã đưa ra trong những ngày gần đây về những gì ông cho là tác động tiêu cực của dòng người nhập cư Haiti vào Springfield, Ohio. "Tại Springfield, Ohio, đã có sự gia tăng lớn về các bệnh truyền nhiễm, giá thuê nhà, giá bảo hiểm xe hơi và tội phạm. Đây là những gì xảy ra khi bạn thả 20.000 người vào một cộng đồng nhỏ", ông nói, mà không trích dẫn bằng chứng cho những tuyên bố của mình.

Trump, Vance và các quan chức Đảng Cộng hòa đã tập trung vào Springfield như một ví dụ về những gì họ cho là các vấn đề đang được gây ra bởi các chính sách nhập cư của chính quyền Biden. Vance đã không lặp lại lời nói dối mà ông đã giúp lan truyền — mà Trump cũng đã lặp lại trong cuộc tranh luận tổng thống vào thứ Ba với Harris — rằng những người nhập cư Haiti đã ăn thịt thú cưng của cư dân.

⦿ ---- Ca sĩ John Legend kêu gọi mọi người tử tế hơn với những người nhập cư Haiti tại quê nhà Springfield, Ohio của anh, sau khi thị trấn này trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công chống người nhập cư cánh hữu trong tuần này. Người nhập cư "đã nhìn thấy cơ hội cho bản thân và gia đình họ trong giấc mơ Mỹ", anh cho biết trong một bài đăng trên Instagram hôm Thứ Năm sau khi Trump nhắc đến Springfield và những tuyên bố vô căn cứ về việc người nhập cư ăn thịt thú cưng trong cuộc tranh luận đầu tuần này.

Legend đã nêu chi tiết các cơ hội việc làm mà những người nhập cư Haiti đã lấp đầy trong những năm gần đây khi số lượng người Ohio bản địa ở thị trấn của anh giảm dần. "Vì vậy, chúng tôi có rất nhiều cơ hội việc làm và chúng tôi không có đủ người trong thị trấn 60.000 người của mình để lấp đầy những công việc đó", anh nói thêm rằng sự biến động ở Haiti đã dẫn đến nhiều người nhập cư từ quốc gia đó được phép vào Hoa Kỳ hơn.

Legend cho biết dòng người nhập cư nhanh chóng đã dẫn đến "một số thách thức trong việc hòa nhập với dân số mới" và cung cấp các dịch vụ của chính phủ. "Ngôn ngữ mới, văn hóa mới, sở thích ăn uống mới. Đủ mọi lý do khiến có thể có những khó khăn khi phát triển", anh nói.

"Nhưng điểm mấu chốt là những người này đến Springfield vì có việc làm cho họ và họ sẵn sàng làm việc", ông nói. "Họ muốn sống giấc mơ Mỹ, giống như tổ tiên người Đức, tổ tiên người Ireland, tổ tiên người Ý, tổ tiên người Do Thái của bạn. Tổ tiên người Jamaica, tổ tiên người Ba Lan của bạn — tất cả những tổ tiên đã chuyển đến đất nước này".

Người nhập cư "thường làm rất tốt ở đây", ông nói thêm rằng "họ sẽ đồng hóa và hòa nhập theo thời gian, nhưng cần có thời gian. Vì vậy, tôi nghĩ tất cả chúng ta cần có cùng một loại ân sủng mà chúng ta muốn tổ tiên của mình có khi họ chuyển đến đây cùng với những người anh chị em Haiti của chúng ta".

"Không ai ăn thịt mèo. Không ai ăn thịt chó. Tất cả chúng ta chỉ muốn sống và phát triển và nuôi dạy gia đình trong một môi trường lành mạnh và an toàn. Tại sao chúng ta không yêu thương nhau?" Legend nói.

⦿ ---- Ủy ban Quốc gia Dân chủ biết rõ sức ảnh hưởng của Taylor Swift "quá rõ" và đang tung ra các quảng cáo nhắc đến cô ca sĩ này tại Quảng trường Times Square và trên Phố Las Vegas Strip. Các quảng cáo nhắc đến Swift với những tuyên bố như "Chúng ta đang ở kỷ nguyên Kamala!" và "Một con đường mới phía trước ... đã sẵn sàng chưa?" Họ cũng kêu gọi cử tri truy cập một trang web giúp họ tìm hiểu về địa điểm và cách thức bỏ phiếu.

"Khi chúng tôi thúc đẩy sự tương phản giữa Con đường mới phía trước của Phó Tổng thống Harris và chương trình nghị sự Dự án 2025 của Donald Trump, chương trình sẽ tước bỏ quyền sinh sản và thao túng nền kinh tế chống lại các gia đình lao động, chúng tôi nhắc nhở cử tri rằng việc lên tiếng ngay bây giờ để loại bỏ Trump và bước vào kỷ nguyên Kamala của chúng ta bằng cách truy cập IWillVote.com và tìm hiểu về cách thức, địa điểm và thời điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này là rất quan trọng", người phát ngôn của DNC Rosemary Boeglin cho biết trong một tuyên bố.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đã nới rộng khoảng cách dẫn trước cựu Tổng thống Trump trong một cuộc khảo sát được tiến hành sau khi họ tranh luận đêm thứ Ba. Cuộc thăm dò của Morning Consult cho thấy Harris dẫn trước 5 điểm sau cuộc tranh luận trên đài ABC, tăng từ mức dẫn trước 3 và 4 điểm mà bà đã có trong cùng cuộc khảo sát trước sự kiện ở Philadelphia.Nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào hôm Thứ Năm 12/9/2024, thì 50% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Harris, tăng từ 49% những người được thăm dò trước cuộc tranh luận.Ngược lại, Trump đã mất đi sự ủng hộ. Trước cuộc tranh luận, 46% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho cựu tổng thống nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào hôm nay. Sau cuộc tranh luận hôm thứ Ba, con số đó giảm xuống còn 45%.Phần lớn sự ủng hộ của Harris đến từ đảng Dân chủ, nhưng bà dẫn trước Trump trong số những cử tri độc lập với 46% sự ủng hộ so với 40% của ông, theo cuộc khảo sát cho thấy.

"Còn quá sớm để nói liệu màn trình diễn tranh luận của Harris có phải là động lực chính thúc đẩy số liệu đối đầu mới nhất của chúng tôi hay không, vì xu hướng ngắn hạn của chúng tôi cho thấy bà đã tạo được động lực trước cuộc tranh luận được trực tiếp truyền hình hôm thứ Ba", các nhà phân tích của Morning Consult viết.

Tuy nhiên, màn trình diễn tranh luận đó, vốn được coi là bà Harris chiến thắng, sẽ giúp bà duy trì được động lực đó, họ viết. Harris và Trump gặp nhau lần đầu tiên trên sân khấu tranh luận ở Philadelphia, nơi họ tranh luận về các vấn đề chính bao gồm phá thai và nhập cư. Các cuộc thăm dò ngắn hạn khác cho thấy Harris đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận sau khi bà liên tục gài bẫy cho Trump la hét và phát tán các thuyết âm mưu sai lệch.

Cuộc tranh luận được coi là thời điểm quan trọng đối với phó tổng thống, người cần giới thiệu các ý tưởng chính sách của mình với cử tri và thể hiện sự tương phản rõ rệt giữa bà và Trump. Cuộc khảo sát của Morning Consult được tiến hành hôm thứ Tư trong số ít nhất 3.317 cử tri tiềm năng và có biên độ sai số cộng hoặc trừ 2 điểm phần trăm.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố kế hoạch xóa bỏ thuế đối với tiền làm thêm giờ (overtime pay) nếu đắc cử. Ông nhấn mạnh rằng việc này sẽ có lợi cho người Mỹ chăm chỉ bằng cách miễn thuế cho giờ làm thêm của họ. "Đã đến lúc người lao động nam và nữ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi", ông nhấn mạnh, đồng thời nhấn mạnh rằng các khoản cắt giảm thuế này nhằm mục đích cung cấp cứu trợ và khuyến khích cho người lao động.

Trump cũng nhắc lại lời cam kết xóa bỏ thuế đối với tiền boa (tiền tip) và đảm bảo rằng các chế độ phúc lợi An sinh xã hội dành cho người cao tuổi sẽ vẫn không bị đánh thuế. Trước đây, ông đã cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris sao chép chính sách này của mình.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhấn mạnh đến tiềm năng năng lượng của đất nước và nhắc lại lời hứa sẽ giảm chi phí năng lượng nếu tái đắc cử. "Chúng ta có nhiều vàng lỏng dưới chân hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, nhiều hơn cả Saudi Arabia", Trump nói. Ông nói thêm rằng ông có kế hoạch cắt giảm 50% chi phí năng lượng trong năm đầu tiên, nhấn mạnh vào việc tập trung vào việc giảm giá cho người Mỹ.

⦿ ---- "Chúng ta là kẻ yếu thế", Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris phát biểu trong cuộc vận động tranh cử của bà tại Greensboro, North Carolina, nhấn mạnh rằng cuộc đua sẽ "sát nút cho đến phút cuối cùng".

"Chúng ta còn nhiều việc phải làm phía trước", bà nói. Trong phần trước của bài phát biểu, Harris đã thề sẽ đặt "tầng lớp trung lưu và các gia đình lao động" lên hàng đầu. "Tôi biết mình đến từ đâu", bà nhấn mạnh.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết những người từng làm việc với cựu Tổng thống Donald Trump khi Trump còn tại nhiệm đã cảnh báo nước Mỹ rằng Donald Trump không đủ tư cách để làm tổng thống. "Hãy tưởng tượng Donald Trump không có rào chắn", Harris nói với những người tham dự cuộc biểu tình của bà tại Greensboro, North Carolina. "Người đã thề rằng nếu được tái đắc cử, ông ta sẽ trở thành một nhà độc tài ngay từ ngày đầu tiên", bà nói về Trump. "Người nào đề xuất rằng chúng ta nên chấm dứt Hiến pháp Hoa Kỳ thì không bao giờ được phép đứng sau con dấu của tổng thống nữa", Harris thốt lên.

⦿ ---- Trump: sẽ không tranh luận nữa. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố giành chiến thắng "to lớn" trước Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc tranh luận tổng thống gần đây của họ. Ông nhấn mạnh tầm nhìn của mình là "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" và cho biết thông điệp của ông "rõ ràng" và "mạnh mẽ" trong cuộc trao đổi. "Các cuộc thăm dò cho thấy rõ ràng tôi đã thắng cuộc tranh luận", Trump nói, nhắc lại rằng ông không có ý định tham gia một cuộc tranh luận khác vì các cuộc tranh luận trước đã thành công.

Cựu tổng thống cũng cáo buộc Harris lặp lại những lời nói dối từ các chiến dịch trước và chỉ trích bà vì ủng hộ các chính sách mà ông cho là sẽ gây hại cho người lao động Mỹ. Ông cáo buộc Harris muốn cấm khai thác khí đá phiến và ủng hộ tịch thu súng hàng loạt, tự định vị mình là người bảo vệ việc làm trong ngành năng lượng và quyền của Tu chính án thứ hai. Thực tế, hầu hết các nhà bình luận đều công nhận Trump thau cuộc tranh luận. Ngay khi đài Fox News, một đài thân thiện với Trump nhiều năm qua, nói trên làn sóng rằng bà Harris đã chiến thắng trong cuộc tranh luận, th2i Trump đã nổi giận, gõ lên mạng, chửi mắng đài Fox News.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đã trả lời hôm thứ năm về những khẳng định của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump liên quan đến việc Trump từ chối triệu tập một cuộc tranh luận khác.

"Hai đêm trước, Donald Trump và tôi đã có cuộc tranh luận đầu tiên và tôi tin rằng chúng tôi nợ cử tri một cuộc tranh luận khác vì cuộc bầu cử này và những gì đang bị đe dọa không thể quan trọng hơn", bà nói thêm khi mở đầu bài phát biểu của mình tại North Carolina.

Các đối thủ đã tham gia vào một sự kiện truyền hình do ABC News tổ chức, thu hút hơn 67 triệu người xem. Theo một cuộc khảo sát nhanh chóng của CNN/SSRS, Harris đã nổi lên là người chiến thắng tranh luận, giành được sự ủng hộ của 63% số người tham gia được thăm dò.

⦿ ---- Một thẩm phán Georgia đã ra phán quyết hôm thứ năm rằng hai tội danh hình sự đối với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2020, sẽ bị bác bỏ, theo một hồ sơ tòa án cho thấy.

Thẩm phán Quận Fulton Scott McAfee tuyên bố rằng các công tố viên tiểu bang không thể đưa ra các cáo buộc liên quan đến cáo buộc nộp và âm mưu nộp tài liệu giả mạo tại tòa án liên bang (ghi chú của VB: bởi vì tòa của McAfee là tòa tiểu bang nên không xét cáo buộc liên hệ liên bang). Thẩm phán tiếp tục bác bỏ một tội danh hình sự khác đối với các đồng minh của Trump. "Vì các tội danh 14, 15 và 27 nằm ngoài thẩm quyền của Tiểu bang này và phải bị hủy bỏ, nên các động thái bác bỏ bản cáo trạng theo Điều khoản Tối cao [Supremacy Clause] của Bị cáo được chấp thuận một phần", thẩm phán cho biết trong quyết định của mình.

Tuy nhiên, McAfee đã bật đèn xanh cho tám cáo buộc khác đối với cựu nguyên thủ quốc gia. Trước đó, sáu tội danh trong vụ án này đã bị bác bỏ, ba trong số đó là chống lại Trump.

⦿ ---- Tòa án Tối cao Alaska đã ra phán quyết hôm thứ Năm rằng một người đàn ông hiện đang thụ án tù 20 năm có thể tiếp tục có tên trong lá phiếu bầu vào tháng 11 trong cuộc đua vào Hạ viện Hoa Kỳ của tiểu bang. Trong một lệnh ngắn gọn, một tòa án chia rẽ đã xác nhận phán quyết của tòa án cấp dưới trong một vụ kiện do Đảng Dân chủ Alaska đưa ra; Thẩm phán Tối cao Tiểu bang Susan Carney không đồng tình. Một ý kiến đầy đủ giải thích lý do sẽ được công bố sau.

Đảng Dân chủ đã kiện các viên chức bầu cử của tiểu bang để yêu cầu xóa tên tù nhân Eric Hafner ra khỏi lá phiếu, người đã nhận tội hồi năm 2022 về các cáo buộc đe dọa cảnh sát, thẩm phán và những người khác ở New Jersey.

Hafner, người chưa từng là cư dân Alaska và không có mối liên hệ rõ ràng nào với Alaska, đang chạy đua với tư cách là đảng viên Dân chủ trong một cuộc đua được theo dõi chặt chẽ có sự tham gia của Dân biểu Hoa Kỳ Dân chủ Mary Peltola và Cộng hòa Nick Begich. Bản tuyên bố ứng cử của Hafner đã liệt kê địa chỉ một nhà tù liên bang ở New York là địa chỉ gửi thư của ông.

Theo hệ thống bầu cử sơ bộ mở của Alaska, cử tri được yêu cầu chọn một ứng cử viên cho mỗi cuộc đua, với bốn người có số phiếu bầu cao nhất sẽ tiến vào cuộc tổng tuyển cử. Hafner đứng thứ sáu trong cuộc bầu cử sơ bộ nhưng được đưa vào lá phiếu bầu cử chung sau khi Thống đốc đảng Cộng hòa Nancy Dahlstrom và Matthew Salisbury, người đứng thứ ba và thứ tư, đã rút lui, nên đôn người thứ sáu lên. John Wayne Howe, thuộc Đảng Độc lập Alaska, cũng đủ điều kiện.

Các luật sư của Đảng Dân chủ Alaska lập luận rằng không có điều khoản nào trong luật cho phép người đứng thứ sáu được tiến lên, trong khi các luật sư của tiểu bang cho biết cách giải thích đó quá hạn hẹp.

⦿ ---- North Dakota: Một thẩm phán tiểu bang đã bác bỏ lệnh cấm phá thai gần như hoàn toàn của North Dakota hôm thứ năm, nói rằng hiến pháp tiểu bang tạo ra quyền cơ bản để tiếp cận phá thai trước khi thai nhi có khả năng sống. Trong phán quyết của mình, Thẩm phán quận tiểu bang Bruce Romanick cũng cho biết luật này vi phạm hiến pháp tiểu bang vì quá mơ hồ trong cách nêu rõ các trường hợp miễn trừ, theo tờ New York Times. Theo lệnh của thẩm phán, phá thai sẽ hợp pháp ở North Dakota, nhưng hiện tại tiểu bang không có phòng khám nào thực hiện phá thai và chính quyền tiểu bang do Đảng Cộng hòa thống trị sẽ phải kháng cáo phán quyết, theo AP đưa tin.

Cơ sở cung cấp dịch vụ phá thai duy nhất của tiểu bang là Phòng khám Phụ nữ Red River Women's Clinic ở Fargo, nhưng đã chuyển đến thị trấn Moorehead, Minnesota, cách đó vài dặm vào năm 2022, sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lật ngược phán quyết Roe vs Wade và cho phép các tiểu bang cấm phá thai. Giám đốc Tammi Kromenaker cho biết phán quyết hôm thứ năm "mang lại cho chúng ta hy vọng", mặc dù không có kế hoạch mở lại phòng khám nào ở North Dakota. "Chúng tôi cảm thấy tòa án đã lắng nghe mối quan ngại của chúng tôi và các bác sĩ ở North Dakota về một đạo luật mà chúng tôi cảm thấy đã đi quá xa", bà nói.

Thẩm phán Romanick đã ra phán quyết về yêu cầu của tiểu bang bác bỏ vụ kiện năm 2022 do phòng khám Red River đệ trình. Sau động thái của phòng khám, tiểu bang lập luận rằng một phiên tòa sẽ không tạo ra sự khác biệt, theo AP. Thẩm phán đã hủy phiên tòa được ấn định vào tháng 8. Nhưng Romanick chỉ ra rằng Hiến pháp North Dakota đảm bảo "các quyền bất khả xâm phạm", bao gồm "quyền sống và quyền tự do". Trong lệnh dài 24 trang của mình, ông viết: "Các luật về phá thai đang được tranh luận trong trường hợp này xâm phạm quyền tự chủ sinh sản cơ bản của phụ nữ và không được điều chỉnh chặt chẽ để thúc đẩy sức khỏe của phụ nữ hoặc bảo vệ sự sống của con người chưa chào đời. Luật hiện đang được soạn thảo tước đi quyền tự do của phụ nữ và quyền theo đuổi và đạt được sự an toàn và hạnh phúc của họ".

⦿ ---- Nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm lật ngược lệnh bịt miệng trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của ông đã bị tòa án tối cao của New York bác bỏ, khiến các hạn chế vẫn được áp dụng. "Tòa án bác bỏ kháng cáo mà không phải trả phí, theo phán quyết tự nguyện, với lý do không có vấn đề hiến pháp quan trọng nào liên quan trực tiếp", Tòa kháng án New York cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn vào thứ năm. Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Juan M. Merchan đã áp dụng lệnh bịt miệng Trump [cấm Trump viết và nói về các nhân chứng, bồi thẩm, viên chức tòa] vào ngày 26/3 sau khi Trump sử dụng mạng xã hội để miệt thị thẩm phán và con gái của ông [vì người theo Trump đã quấy nhiễu, dọa hành hung...].

Tòa kháng án trước đó đã duy trì lệnh bịt miệng của Merchan vào tháng 6 với lý do "không có vấn đề hiến pháp quan trọng nào" liên quan. Sau đó, Merchan đã thay đổi lệnh bịt miệng sau khi Trump bị bồi thẩm đoàn kết án, cho phép ông nói về các nhân chứng và bồi thẩm đoàn—nhưng không tiết lộ danh tính của họ. Tuy nhiên, Trump vẫn bị cấm nói về tòa án và các công tố viên. Người phát ngôn của Trump, Steven Cheung, nói với Reuters rằng cựu tổng thống sẽ "tiếp tục đấu tranh chống lại các cuộc săn lùng phù thủy và lệnh bịt miệng vi hiến". (Thực sự, Trump không hề bị bịt miệng ngoài phạm vi tòa, vì Trump vẫn tự do chửi mắng TT Biden, PTT Harris...)

⦿ ---- Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã đến thăm Viện Vũ khí Hạt nhân (Nuclear Weapons Institute) và cơ sở sản xuất "vật liệu hạt nhân cấp vũ khí", kêu gọi tăng số lượng máy ly tâm để làm giàu uranium, theo KCNA đưa tin vào thứ Sáu. Kim nhấn mạnh "cần phải tăng thêm số lượng máy ly tâm để tăng gấp bội vũ khí hạt nhân phục vụ mục đích tự vệ, đúng với đường lối của Đảng là xây dựng lực lượng vũ trang hạt nhân", theo hãng thông tấn nhà nước. KCNA không chia sẻ vị trí chính xác của các cơ sở hoặc ngày Kim đến thăm.

Đây là lần đầu tiên Bắc Hàn công khai tiết lộ một cơ sở làm giàu uranium, với những bức ảnh do phương tiện truyền thông nhà nước công bố cho thấy Kim đang được các nhà khoa học báo cáo trong khi tham quan cơ sở.

⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis đã khuyến khích những người theo đạo Thiên chúa ở Singapore vào thứ năm hãy tổ chức "các cuộc đối thoại mang tính xây dựng" với những người theo các tôn giáo khác trong chặng cuối của chuyến đi Châu Á - Thái Bình Dương, chặng dài nhất trong nhiệm kỳ giáo hoàng của ngài. Phát biểu trước những người theo dõi tại Sân vận động Quốc gia Singapore, Đức Giáo hoàng Francis đã trích dẫn lời của Đức Giáo hoàng John Paul II về nhu cầu tôn trọng tất cả mọi người "bất kể chủng tộc, tín ngưỡng" hay bất kỳ điều gì khiến họ khác biệt.

"Đây là những lời quan trọng đối với chúng ta vì ngoài sự kinh ngạc mà chúng ta cảm thấy trước những tác phẩm của con người, chúng nhắc nhở chúng ta rằng có một điều kỳ diệu thậm chí còn lớn hơn để được đón nhận với sự ngưỡng mộ và tôn trọng lớn hơn: đó là những người anh chị em mà chúng ta gặp [mỗi ngày]", ngài nói, theo Vatican News.

Trong Thánh lễ, Đức Giáo hoàng Francis đã ca ngợi Singapore vì sự đa dạng về đức tin và con người trong nước. Ngài đã chủ trì buổi lễ bằng tiếng Anh, tiếng Mã Lai, tiếng Quan Thoại và tiếng Tamil. Ngài đã đề cập đến lịch sử Công giáo trong khu vực, có từ thời Thánh St. Francis Xavier, một tu sĩ Dòng Tên, cách đây khoảng 500 năm. Thánh lễ đánh dấu chuyến viếng thăm đầu tiên của Giáo hoàng tới Singapore khi ngài kết thúc chuyến công du châu Á - Thái Bình Dương kéo dài 11 ngày.

⦿ ---- Các tiếp viên hàng không của American Airlines đã phê chuẩn một thỏa thuận lao động mới có thời hạn 5 năm hôm thứ năm, theo đó các tiếp viên hàng không sẽ được tăng lương hơn 20% có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10.

"Hợp đồng này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với các tiếp viên hàng không của chúng tôi, cung cấp mức tăng lương ngay lập tức lên tới 20,5%, cùng với khoản tiền lương hồi tố đáng kể để giải quyết thời gian đàm phán", theo lời Chủ tịch Hiệp hội tiếp viên hàng không chuyên nghiệp Julie Hedrick nhận xét.

Tỷ lệ chấp thuận cho hợp đồng là 87%, theo công đoàn công bố sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Thỏa thuận này đánh dấu sự kết thúc của một cuộc đàm phán hợp đồng gây nhiều tranh cãi trong ngành.

⦿ ---- Amazon.com Inc. đã nói với tờ The Wall Street Journal trong một tuyên bố vào thứ năm rằng 2 tỷ đô la sẽ được đầu tư vào chương trình dịch vụ giao hàng của mình vào năm 2024, điều này sẽ giúp tài xế kiếm được gần 22 USD/giờ, tăng 7% so với năm trước.

Amazon nhận xét rằng đây sẽ là khoản đầu tư lớn nhất vào chương trình kể từ khi bắt đầu vào năm 2018. Vào năm 2023, công ty công nghệ này đã đầu tư 840 triệu đô la vào chương trình. Người ta cũng nói thêm rằng một ứng dụng sẽ được ra mắt, nơi tài xế sẽ được cung cấp quyền truy cập vào tiền lương đã tích lũy và không phải đợi đến ngày trả lương. Động thái này diễn ra sau hoạt động tổ chức công đoàn mà những người lao động như vậy đã tham gia.

⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành của Nvidia Corporation, Jensen Huang, đã nói với CNBC vào thứ năm, sau cuộc gặp gỡ giữa các giám đốc điều hành công nghệ và chính quyền Biden tại Bạch Ốc, rằng "chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp mới và ngành công nghiệp này sẽ sản xuất ra trí thông minh".

Ông đã nêu chi tiết rằng cuộc họp bao gồm thảo luận về "ngành công nghiệp mới có tên là nhà máy AI và trí tuệ nhân tạo". Ông nhấn mạnh rằng điều cần thiết để nắm bắt ngành công nghiệp này là rất nhiều năng lượng và "khoa học máy tính tuyệt vời". Huang nhấn mạnh rằng mọi người phải hiểu nhu cầu, cơ hội và thách thức của kỷ nguyên mới này sẽ là gì.

Khi được hỏi liệu Washington có đang làm đủ để cạnh tranh với Trung Quốc hay không, người đứng đầu Nvidia tuyên bố rằng chính quyền đương nhiệm "quyết tâm làm nhiều nhất và làm nhanh nhất, [điều đó] nói lên rất nhiều điều".

⦿ ---- Một người đàn ông 34 tuổi ở Norco đã bị buộc tội liên quan đến vụ cháy rừng thiêu rụi hơn 37.000 mẫu Anh và buộc phải sơ tán ở Quận San Bernardino. Các công tố viên của Quận San Bernardino đã truy tố Justin Wayne Halstenberg về tội đốt phá và các tội danh khác liên quan đến vụ cháy, bao gồm đốt phá nghiêm trọng, đốt phá gây thương tích nghiêm trọng, đốt phá nơi cư trú, ba tội danh đốt phá đất rừng và ba tội danh sử dụng thiết bị gây cháy.

Các công tố viên cho biết có thể có thêm nhiều tội danh khác khi đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát. Halstenberg đã bị bắt vì nghi ngờ phóng hỏa sau khi các điều tra viên xem xét video từ camera giám sát và máy đọc biển số xe tự động sau khi đám cháy bùng phát vào khoảng 6:30 chiều ngày 5 tháng 9 gần Đường Base Line Road và Đường Aplin St. ở Highland. Khoảng 73.000 tòa nhà bị đe dọa bởi ngọn lửa, dẫn đến lệnh sơ tán và cảnh báo.

Các điều tra viên đã tiến hành khám xét nhà nghi phạm và tìm thấy bằng chứng hỗ trợ cho việc bắt giữ. Họ cũng tìm thấy chiếc xe bán tải được tìm kiếm liên quan đến cuộc điều tra vụ đốt rừng.

⦿ ---- Tình trạng khẩn cấp cho 4 quận, kể cả Quận Cam. Khi ba đám cháy lớn tiếp tục bùng phát ở Nam California hôm thứ năm, Thống đốc Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho một số quận trong khu vực. Hôm thứ tư, Newsom đã đến Nam California và ban bố tình trạng khẩn cấp cho các quận Los Angeles, San Bernardino, Orange (Quận Cam) và Riverside.

Theo một tuyên bố trên trang web của mình, Newsom đã đến thăm địa điểm Đám cháy Line ở Highland vào thứ tư. Tại đó, ông đã được thông báo về đám cháy và đến thăm các khu phố nằm bên rìa Đám cháy Line. Ông cũng đã được CAL FIRE và các quan chức ứng phó khẩn cấp thông báo về phản ứng đang diễn ra đối với các đám cháy Bridge Fire và Airport Fire ở Nam California, trang web cho biết.

“California đang triển khai mọi nguồn lực có sẵn để chống lại những đám cháy tàn khốc này và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác liên bang và địa phương trong nỗ lực to lớn này. Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả những người lính cứu hỏa anh hùng và những người ứng cứu đầu tiên trên thực địa đã làm việc 24/7 để giữ an toàn cho người dân California,” Newsom cho biết. Đám cháy Bridge, hiện là đám cháy đang hoạt động lớn nhất ở California, tiếp tục thiêu rụi hơn 50.000 mẫu Anh và đang ảnh hưởng đến Los Angeles và Quận San Bernardino.

⦿ ---- Bốn người đàn ông, bao gồm ba người từ Quận Cam, gần đây đã bị cáo buộc tội liên quan đến một loạt vụ trộm trên khắp Nam California, trong đó hơn 50.000 đô la tiền máy điều hòa không khí đã bị đánh cắp từ các công trường xây dựng nhà mới, theo cảnh sát.

Những người phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm Pedro Perez Gomez, 41 tuổi và Jose Servin Perez, 43 tuổi, cả hai đều ở Santa Ana, cùng với Santiago Garcia, 51 tuổi, ở Riverside và Armando Lopez, 58 tuổi, ở Garden Grove, cảnh sát thông báo hôm thứ Ba. Đội trấn áp trộm cắp tại đồn Cảnh sát trưởng Quận Riverside ở Perris đã bắt đầu điều tra các vụ trộm vào tháng 5 và biết được rằng những tên trộm đã mang máy điều hòa không khí đến Van Nuys và bán chúng.

Cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét tại khu nhà 7000 Woodley Avenue ở Van Nuys và khu nhà 10000 Gramercy Place ở Riverside, nơi họ thu hồi được máy điều hòa không khí. Theo cảnh sát, Lopez đã bị giam giữ tại Quận Cam vì những cáo buộc không liên quan nhưng sẽ phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung về tội trộm cắp lớn, âm mưu và phá hoại, những người cho biết Garcia, Gomez và Perez đã bị giam giữ tại Quận Riverside vì những cáo buộc trộm cắp lớn, âm mưu và phá hoại.

⦿ ---- TIN VN. Bão Yagi cập nhật thiệt hại: 254 người chết, 82 người mất tích. Theo VietnamPlus. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến 17 giờ ngày 13/9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến 336 người chết và mất tích (trong đó có 254 người chết, 82 người mất tích). So với thống kê lúc 7 giờ cùng ngày là 233 người, số người chết đã tăng thêm 21 người.

⦿ ---- TIN VN. Ngập lụt tại 9 tỉnh còn kéo dài nhiều ngày. Theo Báo Tiền Phong. Do lũ vẫn duy trì ở mức rất cao, thuỷ triều làm giảm khả năng thoát lũ ra biển nên ngập úng tại vùng trũng thấp ven sông, vùng ngoài đê ở Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương có thể kéo dài nhiều ngày tới. Sáng nay (13/9), lũ trên thượng lưu các sông miền Bắc đã giảm đáng kể, về dưới mức báo động 1 như sông Thao tại Yên Bái, Bảo Hà, Lào Cai, sông Lô tại Tuyên Quang. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến rất phức tạp trên các dòng sông ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo tình trạng ngập lụt còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh/thành phố gồm Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương. Mực nước lũ lên cao, duy trì nhiều ngày cũng có thể gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê, kè, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu ven sông thuộc Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình.

⦿ ---- TIN VN. Samsung sẽ rót thêm 1,8 tỷ USD vào Bắc Ninh. Theo Nhịp Sống Thị Trường. Dự kiến ngày 15/9 tới đây, trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2024, Bắc Ninh sẽ chính thức trao Biên bản ghi nhớ phát triển cho dự án sản xuất màn hình và linh kiện điện tử của Samsung Display Việt Nam tại khu công nghiệp Yên Phong. Cụ thể, theo thông tin của UBND tỉnh Bắc Ninh, trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2024 sẽ được tổ chức vào 15/9, Bắc Ninh sẽ chính thức trao Biên bản ghi nhớ phát triển cho dự án sản xuất màn hình và linh kiện điện tử của Samsung Display Việt Nam tại khu công nghiệp Yên Phong, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,8 tỷ USD. Được biêt, Samsung bắt đầu đầu tư vào Bắc Ninh vào năm 2008 với số vốn ban đầu là 670 triệu USD. Sau hơn một thập kỷ, Samsung đã trở thành nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư hơn 22,4 tỷ USD, trong đó gần 50% vốn đầu tư tập trung tại Bắc Ninh.

⦿ ---- HỎI 1: Khói cháy rừng làm hại lâu dài cho thanh thiếu niên?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu của Đại học Colorado tại Boulder, việc tiếp xúc với các chất ô nhiễm không khí như khói cháy rừng đã được phát hiện có tác động lâu dài đến thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em. Nghiên cứu được công bố vào tháng 8, được đưa ra sau khi khói từ một vụ cháy ở California dày đặc ở những nơi như Colorado và Las Vegas.

"Chúng ta cần hiểu những sự kiện cực đoan này đang ảnh hưởng như thế nào đến những người trẻ tuổi, bộ não và hành vi của họ", tác giả đầu tiên Harry Smolker, cộng sự nghiên cứu tại Viện Khoa học Nhận thức của CU, cho biết. Nghiên cứu của ông là một trong những nghiên cứu đầu tiên khám phá tác động về hành vi của việc tiếp xúc với các hạt bụi đối với thanh thiếu niên.

Chi tiết:

https://www.fox21news.com/news/study-shows-wildfire-smoke-has-long-lasting-effects-in-youth/

⦿ ---- HỎI 2: Một thành phần trong thuốc nhuộm tóc có tên là "aromatic amines" làm lòa mắt?

.

.

Các nhà nghiên cứu cho biết những trường hợp như vậy có thể hiếm gặp, nhưng việc nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm "có thể cho phép cân nhắc nhanh chóng để loại bỏ việc tiếp xúc với thuốc nhuộm tóc như vậy" để mắt không bị tổn thương vĩnh viễn, Chirpaz và các đồng nghiệp cho biết. Họ đã công bố báo cáo trường hợp của mình vào thứ năm trên tạp chí JAMA Ophthalmology.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/09/12/hair-dye-ingredient-temporary-vision-loss/6361726154263/

