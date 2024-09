Giáo phận Công giáo Paterson, New Jersey và năm linh mục của giáo phận này, những người có tư cách pháp lý tại Hoa Kỳ sẽ hết hạn vào mùa xuân tới, hiện đã kiện các cơ quan liên bang giám sát vấn đề nhập cư.

- Giáo phận Công giáo và nhiều linh mục kiện Sở Di Trú về thủ tục trục xuất tu sĩ vì đổi cách xử lý thẻ xanh.

- Pennsylvania: Tòa phán rằng phải chấp nhận phiếu bầu qua thư nhận đúng hạn, bất kể cử tri ghi ngày tháng sai (vì chữ khó đọc, hoặc quên ghi)

- Cộng Hòa và Dân Chủ đều nghi phe kia sẽ gian lận. Trump gây nghi ngờ trước về gian lận.

- Chris LaCivita (đồng giám đốc chiến dịch Cộng Hòa của Trump) chuẩn bị trước: Dân chủ có thể cố gắng lật ngược kết quả nếu Trump thắng. Ủy ban Cộng Hòa RNC từ tháng 2 đã tham gia vào 78 vụ kiện ở 23 tiểu bang.

- Cộng hòa khởi động một loạt các cuộc chiến pháp lý tại các tiểu bang chiến trường: ủy ban bầu cử toàn quyền quyết định phiếu ở Georgia; kiện Detroi (Michigan) đòi thuê đủ nhân viên Cộng hòa; xét lại tự cách công dân cử tri tại North Carolina. Dân Chủ nghi Cộng Hòa sẽ bạo động lần nữa, nếu Trump thau phiếu.

- Bà Harris tố cáo Trump không tôn trọng tử sĩ vì Trump vi phạm lệnh cấm quay phim các nấm mộ chiến binh để tranh cử.

- Trump chụp mũ đài ABC News "có lẽ là tệ nhất về mặt công bằng" (Trump và Harris sẽ tranh luận trên đài này ngày 10 tháng 9)

- Trump chụp mũ: Harris "theo chủ nghĩa Marx cánh tả cấp tiến" sẽ làm hại ngành khoan dầu

- Trump: đừng chỉ ưu tiên xe điện, vì các loại xe đều cần

- Nữ Dân biểu Cộng Hòa Nancy Mace (South Carolina): tôi bầu Trump vì Trump sẽ bảo vệ phụ nữ (thực tế, Trump bị 25 phụ nữ kiện vì tấn công tình dục) vì Trump sẽ siết chi tiêu liên bang (thực tế, Trump đã làm tăng nợ công nhanh gấp đôi so với Biden).

- Nghiên cứu: Chỉ cần thắng 2 tiểu bang Georgia và Pennsylvania là thắng Bạch Ốc...

- DB Jamie Raskin (D-Md.) yêu cầu Quân đội Mỹ điều tra vụ Trump vô nghĩa trang Arlington chụp hình tuyên truyền bất kể luật cấm

- Dân Mỹ gốc Đài Loan ủng hộ Harris vì khi nghe Trump liên tục ca ngợi Putin, Tập, Kim... lo sợ Trump sẽ bán đứng Đài Loan.

- Florida: Trump lại đổi ý về cần sa, nói hút chẳng sao

- North Carolina: giới trẻ rủ nhau đi từng nhà, kêu gọi hãy đi bỏ phiếu bầu cho bà Harris.

- Ghi theo lời Trump đã nói rằng nếu Trump thua, thì sẽ lắm chuyện: ‘Chất lượng cuộc sống sẽ sụp đổ’. Sẽ có ‘Một cuộc tắm máu cho đất nước’. Sẽ có vụ sụp đổ thị trường theo phong cách năm 1929.Người theo đạo Thiên chúa sẽ phải bỏ phiếu một lần nữa. Mọi người đều sẽ được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Nhiều 'Công việc của người da đen' hơn bị người nhập cư chiếm mất. Có thể sẽ không còn cuộc bầu cử nào nữa. Hoa Kỳ sẽ ‘Kết thúc’. Trump sẽ chạy trốn đến Venezuela.

- Hamas cáo buộc Israel đã giết 6 tù nhân Israel ở đường hầm Gaza.

- TT Biden: quân Israel đã thu hồi được xác 6 con tin ở Gaza và trong đó có một công dân song tịch Israel-Mỹ. Biden: Hamas phải trả giá.

- Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid chỉ trích Thủ tướng Netanyahu lo bám quyền hơn là mạng sống của công dân Israel bị Hamas giam.

- Mississippi: 7 người đã chêt và 37 người bị thương vì xe buýt lật

- Các vòng tròn Olympic sẽ vẫn ở trên Tháp Eiffel sau Thế vận hội Paris

- Nhật Bản kháng thư: 1 tàu khảo sát của hải quân TQ xâm phạm biển Nhật Bản

- Miệt thị sắc tộc ở Maryland: mua đồ ăn từ tiệm Chick-fil-A, hóa đơn ghi tên khách hàng là "bọn khỉ"

- Thành phố nhỏ tuyệt vời nhất của California: 1. Avalon (Quận L.A.); 2. Idyllwild (Quận Riverside); 3. La Jolla (San Diego); 4. San Clemente (Quận Cam); 5. Laguna Beach (Quận Cam).

- Thành phố Los Angeles dàn xếp 9,5 triệu đô với gia đình 1 người chết vì bị cảnh sát bắn nhầm

- Quận Cam: Một bác sĩ 79 tuổi bị kiện bởi 15 bệnh nhân nữ, nói bị bác sĩ lạm dụng tình dục.

- Indiana: tội phạm bạo loạn Antony Vo biến mất, nghi trốn qua Canada.

- Australia: 1 gia đình Việt cơ nguy bị trục xuất về VN, 20.000 chữ ký cư dân xin đừng trục xuất.

- HỎI 1: Canada: 70% sinh viênt ỉnh bang B.C. bất ổn định về tài chính? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Xét nghiệm máu có thể đoán 30 năm sau rủi ro bệnh tim cho quý bà? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-1/9/2024) ⦿ ---- Trong hơn một năm qua, các tổ chức tôn giáo đã vận động Quốc hội và chính quyền Biden sửa đổi một thay đổi thủ tục đột ngột trong cách chính phủ xử lý thẻ xanh cho những người làm việc tôn giáo, điều này đe dọa khả năng tiếp tục mục vụ của hàng nghìn viên chức tôn giáo trong số họ tại Hoa Kỳ. Nhiều tu sĩ gặp cơ nguy bị trục xuất hoặc buộc phải rời Hoa Kỳ để có thể làm tiếp thủ tục di trú hợp pháp.

Giáo phận Công giáo Paterson, New Jersey và năm linh mục của giáo phận này, những người có tư cách pháp lý tại Hoa Kỳ sẽ hết hạn vào mùa xuân tới, hiện đã kiện các cơ quan liên bang giám sát vấn đề nhập cư. Họ lập luận rằng sự thay đổi này "sẽ gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng và đáng kể đối với cuộc sống và quyền tự do tôn giáo" của các linh mục cũng như hàng trăm nghìn người Công giáo mà họ phục vụ.

"Các linh mục của chúng tôi cảm thấy chúng tôi đang làm tốt nhất có thể", Giám mục Kevin Sweeney, người có giáo phận phụ trách 400.000 người Công giáo và 107 giáo xứ tại ba quận của New Jersey, cho biết. Paterson là giáo phận đầu tiên đệ đơn kiện này lên Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa và Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, Raymond Lahoud, luật sư của giáo phận trong vụ kiện cho biết.

Nhưng "có một sự xôn xao ngoài kia" giữa các nhóm tôn giáo bị ảnh hưởng tương tự, Lahoud nói thêm, vì nhiều nhóm phụ thuộc vào giáo sĩ sinh ra ở nước ngoài, những người xây dựng mối quan hệ chặt chẽ trong các giáo xứ của họ tại Hoa Kỳ. "Thật là gián đoạn", Giám mục Mark Seitz, chủ tịch ủy ban về di cư của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, cho biết. Nhóm này đã ủng hộ các giải pháp lập pháp và hành chính vì sự chậm trễ kéo dài mới đây trong quá trình xử lý thẻ xanh là "không bền vững".

Tại giáo phận biên giới El Paso, Texas của mình, Giám mục Seitz đang phải đối mặt với khả năng mất các linh mục, những người hiện có rất ít cơ hội được chấp thuận hồ sơ thường trú trước khi thị thực của họ hết hạn. Luật pháp yêu cầu họ phải rời khỏi Hoa Kỳ trong ít nhất một năm. Seitz nói: "Một người là linh mục phụ trách một giáo xứ lớn và đang phát triển. Bây giờ tôi phải cho người đó đi xa trong một năm, phải đóng băng vị đó, như vậy — và bằng cách nào đó cung cấp Thánh lễ?"

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân viên tôn giáo ngày càng trầm trọng trong những thập niên gần đây, các giáo phận Hoa Kỳ từ lâu đã có thỏa thuận với các giáo phận nước ngoài để đưa các chủng sinh, linh mục và nữ tu từ những nơi khác nhau như Ba Lan, Philippines và Nigeria vào làm việc, theo mục sư Thomas Gaunt thuộc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng về tông đồ của Đại học Georgetown.

Hầu hết các tôn giáo khác từ Phật giáo đến Hồi giáo đến Cơ đốc giáo Ngũ tuần (Pentecostal Christians) cũng tuyển dụng tu sĩ sinh ra ở nước ngoài, vì nhiều lý do, từ nhu cầu phục vụ đến các giáo đoàn không nói tiếng Anh đang phát triển cho đến đào tạo chuyên biệt tại các tổ chức nước ngoài thấm nhuần lịch sử của một tôn giáo.

Hầu hết những "nhân viên tôn giáo" như vậy, theo định nghĩa của chính phủ Hoa Kỳ, đều có thị thực tạm thời gọi là R-1, cho phép họ làm việc tại Hoa Kỳ trong năm năm. Trước đây, thời hạn đó đủ để một tổ chức đánh giá xem giáo sĩ có thực sự phù hợp hay không và sau đó nộp đơn xin cấp tư cách thường trú nhân — được gọi là thẻ xanh — cho họ theo một loại đặc biệt gọi là EB-4.

Quốc hội thiết lập số lượng thẻ xanh tối đa có sẵn mỗi năm cho mỗi hạng mục, thường dựa trên loại hình việc làm hoặc mối quan hệ gia đình với công dân Hoa Kỳ. Thời gian chờ phụ thuộc vào việc nhu cầu có vượt quá số thị thực có sẵn trong mỗi hạng mục hay không và vượt quá bao nhiêu.

Công dân của các quốc gia có nhu cầu đặc biệt cao sẽ được xếp vào các "hàng" riêng biệt, thường dài hơn — hiện tại, hạng mục tồn đọng nhiều nhất là đối với con cái người Mexico đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ, nơi chỉ những đơn xin được nộp cách đây hơn 24 năm mới được xử lý.

Trẻ vị thành niên bị bỏ rơi hoặc ngược đãi từ Guatemala, Honduras và El Salvador — một số lượng lớn trẻ em đã tìm kiếm thẻ xanh nhân đạo hoặc tị nạn sau khi nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ kể từ giữa những năm 2010 — cũng được xếp vào một hàng riêng. Nhưng vào tháng 3 năm 2023, Bộ Ngoại giao tuyên bố rằng đó là một sai lầm và ngay lập tức bắt đầu thêm chúng vào hàng đợi chung với các giáo sĩ.

.

Điều đó đã tạo ra tình trạng tồn đọng hiện đang ở mức hơn 3,5 năm và có thể tăng lên. Một số ước tính có thể mất 10-15 năm để có được những thẻ xanh này. “Đây là một tình huống không thể chấp nhận được”, Lance Conklin, đồng chủ tịch nhóm công nhân tôn giáo của Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ và thường đại diện cho các mục sư truyền giáo, cho biết. “Vụ kiện này đại diện cho cảm nhận của nhiều người”.

Hiệp hội luật sư, cùng với hội nghị giám mục và các tổ chức khác, đã vận động hành lang để Quốc hội sửa chữa lâu dài — mà hầu hết mọi người đều thừa nhận là sẽ khó đạt được do tính nhạy cảm về mặt chính trị của cải cách di trú — cũng như những thay đổi hành chính đơn giản hơn mà các cơ quan có thể thực hiện nhanh chóng.

Các loại thị thực lao động và thẻ xanh khác nhau tốn kém và khó xin hơn nhiều, và nhiều giáo sĩ không đủ điều kiện. Ví dụ, những người không nhận được bất kỳ mức lương nào không thể chứng minh rằng họ đang được cung cấp "mức lương thịnh hành" (prevailing wages), một trong những yêu cầu nhằm bảo vệ người lao động bản địa Hoa Kỳ trong các loại hình việc làm phi tôn giáo.

Mary O'Leary, một luật sư tại Michigan đại diện cho các dòng tu, cho biết điều đó thường xảy ra đối với các nữ tu Công giáo. "Nhiều dòng tu không giàu có", bà nói. "Họ không giống như Microsoft, bạn không thể đến trường kinh doanh hoặc trường khoa học máy tính và tuyển dụng".

.

Tại Tổng giáo phận Chicago, một nữ tu làm trợ giáo trường học phải rời khỏi Hoa Kỳ khi thị thực của nữ tu này hết hạn sau vài tuần nữa, theo lời Olga Rojas, cố vấn cấp cao về nhập cư của Tổng giáo phận cho biết. "Do vậy, Hiệu trưởng trường này rất đau khổ", Rojas nói và nói thêm rằng trên khắp Hoa Kỳ, những người làm việc tôn giáo đã buộc phải rời đi. “Họ muốn ở lại và hoàn thành công việc của mình."

Trong một số trường hợp, các tổ chức của họ đang nỗ lực hết sức để đưa những người làm việc tôn giáo trở về Mỹ từ nước ngoài, theo lời Miguel Naranjo, giám đốc Dịch vụ Di trú Tôn giáo của Mạng lưới Di trú Hợp pháp Công giáo cho biết. “Điều đó vượt ra ngoài công tác mục vụ,” Naranjo nói thêm, vì họ thường cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hoạt động thanh thiếu niên và các dịch vụ xã hội khác. “

⦿ ---- Quan chức cấp cao của Hamas Izzat Al-Rishq cáo buộc Israel đã giết 6 tù nhân Israel ở miền nam Gaza. Ông tuyên bố rằng những tù nhân được tìm thấy đã chết trong một đường hầm đã mất mạng do các hành động quân sự của Israel. Trong số 6 tù nhân đã chết có một công dân mang hai quốc tịch Hoa Kỳ-Israel cũng như một công dân Nga-Israel.

Quan chức của nhóm này cũng chỉ trích Hoa Kỳ vì đã ủng hộ Israel, coi Mỹ là thiên vị và đồng lõa trong cuộc xung đột đang diễn ra. Al-Rishq nhấn mạnh rằng Hamas coi trọng mạng sống của các tù nhân hơn Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, lưu ý rằng Hamas đã đồng ý với một đề xuất do Washington đưa ra, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối thỏa thuận.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiết lộ rằng lực lượng Israel đã thu hồi được thi thể của 6 con tin ở Gaza và trong số đó có một công dân Israel-Hoa Kỳ đã được xác nhận. Trong một tuyên bố, Biden cho biết Hersh Goldberg-Polin 23 tuổi, được tìm thấy trong một đường hầm dưới Rafah và bị bắt cóc trong lễ hội âm nhạc mà Hamas nhắm tới vào ngày 7 tháng 10. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các thi thể khác được xác định là Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi và Trung sĩ Ori Danino.

"Tôi vô cùng đau khổ và phẫn nộ… Anh Hersh Goldberg-Polin đã mất cánh tay khi giúp đỡ bạn bè và người lạ trong vụ thảm sát dã man của Hamas", Biden nói trong khi hứa rằng "các nhà lãnh đạo Hamas sẽ phải trả giá cho những tội ác này".

⦿ ---- Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid đã chỉ trích sự lãnh đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cáo buộc ông ưu tiên nỗi sợ chính trị hơn là mạng sống của công dân Israel bị Hamas giam cầm. Sau thông báo rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tìm thấy các thi thể ở Gaza, có thể bao gồm cả con tin Israel, Lapid đổ lỗi cho Netanyahu vì tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ liên minh của mình, cụ thể là duy trì liên minh với Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir, hơn là giải quyết các vấn đề quan trọng như tình hình ở Gaza.

"Con trai và con gái của chúng ta đang bị bỏ rơi và chết trong cảnh bị giam cầm, trong khi Netanyahu đang bận rộn. Ông ta không quan tâm đến Hành lang Philadelphi hay vaccine bại liệt, mà chỉ quan tâm đến liên minh và bảo vệ quan hệ đối tác với Smotrich và Ben-Gvir. Trong quá trình này, ông ta đang đè bẹp các gia đình và quốc gia Israel…" Lapid viết trên X.

⦿ ---- Pennsylvania: Một tòa án tiểu bang hôm thứ Sáu đã dừng việc thực thi yêu cầu cử tri phải ghi ngày tháng chính xác, viết tay trên phong bì dùng để gửi phiếu bầu qua thư, một phán quyết có khả năng ngăn chặn hàng nghìn phiếu bầu của Pennsylvania bị hủy bỏ trong cuộc bầu cử tháng 11.

Trong một quyết định được đưa ra khi tiểu bang đang bị tranh chấp gay gắt trong cuộc bầu cử tổng thống, Tòa án Thịnh vượng chung đã ra phán quyết 4-1 rằng việc hủy tư cách cử tri không ghi ngày bầu cử là vi phạm điều khoản của hiến pháp tiểu bang giải quyết các cuộc bầu cử "tự do và bình đẳng".

"Việc từ chối tính các lá phiếu qua thư không ghi ngày hoặc ghi ngày không chính xác nhưng đúng hạn do những cử tri đủ điều kiện nộp vì những lỗi giấy tờ vô nghĩa và không đáng kể là vi phạm quyền cơ bản được bỏ phiếu" trong Hiến pháp Pennsylvania, theo Thẩm phán Ellen Ceisler đã viết trong ý kiến ​​đa số, đứng về phía các nhóm thiên tả đã kiện ba tháng trước.

Pennsylvania được coi là một tiểu bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris, và các cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và 2020 tại tiểu bang này đều rất sít sao.

Số lượng lá phiếu gửi qua thư có thể bị hủy tư cách vì không ghi ngày bầu cử chính xác trên phong bì là tương đối nhỏ ở một tiểu bang mà hơn 6 triệu phiếu bầu sẽ được bỏ vào mùa thu năm nay, có thể vượt quá 10.000. Bằng chứng trong vụ kiện liên quan đến yêu cầu này cho thấy những cử tri lớn tuổi có nhiều khả năng bị loại bỏ phiếu vì không có ngày viết tay chính xác. Nhiều đảng viên Dân chủ hơn đảng Cộng hòa bỏ phiếu qua thư ở Pennsylvania vì nhiều cụ cao niên không còn lái xe được.

Trong một ý kiến ​​bất đồng duy nhất, Thẩm phán Patricia McCullough cho biết đa số cho thấy "một sự từ bỏ hoàn toàn lẽ thường", phớt lờ hơn một thế kỷ tiền lệ pháp lý và viết lại luật tiểu bang năm 2019 đã mở rộng đáng kể việc bỏ phiếu qua thư. McCullough viết "Tôi phải tự hỏi liệu việc đi vào điểm bỏ phiếu, ký tên, liếm phong bì hoặc đến hộp thư có thể chịu được tiêu chuẩn mới được ban hành của đa số hay không".

Thống đốc đảng Dân chủ Josh Shapiro đã đăng trên mạng xã hội rằng phán quyết này là "một chiến thắng cho quyền cơ bản được bỏ phiếu của người dân Pennsylvania".

⦿ ---- Dân biểu Cộng Hòa Nancy Mace cho biết bà sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của Cộng Hòa Donald Trump vì bà là phụ nữ và ông sẽ bảo vệ những người phụ nữ như bà "là những người sống sót sau vụ cưỡng hiếp", bà nói trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News vào thứ năm, theo báo The Daily Beast đưa tin.

Bình luận này được đưa ra sau khi Mace được hỏi bà cảm thấy thế nào về "toàn bộ vấn đề giới tính" như một yếu tố trong cuộc bầu cử năm nay. Nhà lập pháp này đã nhắc lại sự ủng hộ của bà đối với cựu tổng thống, mặc dù bồi thẩm đoàn đã kết luận Trump phải chịu trách nhiệm về vụ cưỡng hiếp nhà văn E. Jean Carroll.

Là Dân biểu đại diện của South Carolina, một người sống sót sau vụ tấn công tình dục, đã nhấn mạnh lý do tại sao bà sẽ bỏ phiếu cho Trump bất chấp hồ sơ của ông về phụ nữ, liệt kê các chính sách mà bà thấy có liên quan: "giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, mở rộng tín dụng thuế chăm sóc trẻ em, xem xét chi tiêu của chính phủ liên bang" (Thực tế, Trump đã tăng nợ quốc gia nhanh gấp đôi so với Tổng thống Joe Biden, theo một phân tích gần đây).

"Tôi bỏ phiếu cho Donald Trump vì tôi muốn chắc chắn rằng những người đàn ông sinh học không ở trong phòng thay đồ tắm cạnh con gái vị thành niên của tôi", bà nói thêm. “Tôi muốn đảm bảo rằng đàn ông không đánh cắp thành tích của phụ nữ trong thể thao, học thuật hoặc học bổng của họ, và đó là lý do tại sao, với tư cách là một phụ nữ, tôi ủng hộ Donald Trump.”

Bình luận của Mace — bảo vệ một người đàn ông đã bị ít nhất 25 phụ nữ khác cáo buộc công khai về hành vi sai trái về tình dục, bao gồm cả sờ mó và hiếp dâm, trong năm thập niên qua — được đưa ra sau khi cô ấy xung đột với người dẫn chương trình "This Week" của ABC, George Stephanopoulos khi phóng viên này đặt câu hỏi về sự ủng hộ của cô ấy đối với Trump sau phán quyết của E. Jean Carroll.

⦿ ---- Viễn ảnh hỗn loạn nếu cựu Tổng Thống Donald Trump thua phiếu Phó Tổng Thống Kamala Harris và Trump không chấp nhận kết quả. Trump đã gieo rắc nghi ngờ về độ tin cậy của các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ trong cả chiến thắng và thất bại. Khi giành chiến thắng vào năm 2016, ông Trump đã tuyên bố vô căn cứ rằng ông đã thua phiếu phổ thông chỉ vì hàng triệu người đã bỏ phiếu bất hợp pháp cho đối thủ của ông, Hillary Clinton. Và khi thua cuộc vào năm 2020, ông Trump lập luận rằng cuộc bầu cử đã bị "gian lận" có lợi cho Biden.

Mặc dù thua ở California hơn năm triệu phiếu bầu vào năm đó, Trump gần đây đã nói rằng ông sẽ thắng tiểu bang này nếu Chúa Jesus Christ hoặc một người phàm trung thực nào đó đang kiểm phiếu. Trong những năm kể từ khi Trump đưa ra những tuyên bố sai lầm về gian lận cử tri, sự chia rẽ đảng phái về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử đã trở nên sâu sắc hơn. Một cuộc thăm dò được thực hiện vào năm ngoái cho thấy chỉ có 22% đảng viên Cộng hòa rất tự tin rằng các lá phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sẽ được tính chính xác, so với 71% đảng viên Dân chủ.

Nhiều người ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021 đã làm như vậy với niềm tin sai lầm rằng ông Trump đã bị cướp mất chiến thắng vào năm 2020. Kẻ bạo loạn đầu tiên xông vào tòa nhà, Michael Sparks, đã nói với thẩm phán tại phiên điều trần tuần trước rằng ông tin "cho đến tận ngày nay" rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khỏi Trump. Sparks đã bị kết án hơn bốn năm tù. Một số chuyên gia bầu cử lo ngại rằng những người bỏ phiếu cho Trump có khả năng sẽ lại dùng đến bạo lực nếu ông thua cuộc vào tháng 11.

⦿ ---- Cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều không nghi ngờ nhau là phe kia sẽ gian lận trong bầu cử tháng 11/2024. Và do vậy cả hai đều đang dòm ngó nhau từng chi tiết ở các tiểu bang chiến trường. Cả hai bên đều đang chuẩn bị cho một giai đoạn hậu bầu cử đầy tranh cãi. Chris LaCivita, đồng giám đốc chiến dịch của Trump, tại một sự kiện của Politico vào mùa hè, đã gợi ý rằng đảng Dân chủ có thể cố gắng lật ngược kết quả nếu Trump thắng: "Mọi chuyện chưa kết thúc cho đến khi ông Trump đặt tay lên Kinh thánh và tuyên thệ. Mọi chuyện chưa kết thúc cho đến lúc đó. Mọi chuyện chưa kết thúc vào Ngày bầu cử. Mọi chuyện kết thúc vào Ngày nhậm chức, vì tôi sẽ không để bất kỳ ai làm gì sai".

Dựa vào những gì xảy ra ngày bạo loạn 6/1/2021, Đảng Dân chủ đã bắt đầu chuẩn bị từ nhiều năm trước, với các luật sư soạn thảo các bản tóm tắt với dự đoán rằng những người giữ chức vụ của Đảng Cộng hòa có thể từ chối chứng nhận kết quả bầu cử, một quan chức chiến dịch thứ hai của Harris cho biết.

"Đây là sự chuẩn bị tốt nhất mà bất kỳ chiến dịch nào của đảng Dân chủ từng có cho đến thời điểm này vì chúng tôi biết điều này sẽ xảy ra", quan chức này cho biết. "Điều quan trọng là phải có những người này ở các tiểu bang hiểu biết về luật pháp và những người tham gia và đã trải qua năm 2020, chứng kiến ​​những gì đã xảy ra ở đó và rút ra bài học từ đó".

Trong số những thách thức pháp lý, đảng Cộng hòa đã phản đối sổ tay thủ tục bầu cử của Arizona và luật của Nevada cho phép kiểm phiếu qua thư sau Ngày bầu cử miễn là chúng được đóng dấu bưu điện trước đó.

Điểm xuất phát có thể là Georgia, một tiểu bang mà Biden đã giành chiến thắng sít sao vào năm 2020 và Harris đang nỗ lực hết sức để giữ vững. Trump phải đối mặt với các cáo buộc hình sự ở Georgia vì những nỗ lực lật ngược thất bại của mình tại tiểu bang này bốn năm trước. Ông đã không nhận tội.

Vấn đề năm nay là liệu các hội đồng bầu cử quận ở Georgia có được tự do sử dụng quyền quyết định của riêng mình trong việc chứng nhận kết quả bầu cử hay không. Hội đồng bầu cử Georgia do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu 3-2 vào tháng trước để mở rộng quyền hạn của các quan chức địa phương, cho phép họ chứng nhận kết quả sau khi tiến hành "cuộc điều tra hợp lý" về tính chính xác của chúng. Không có định nghĩa nào về "cuộc điều tra hợp lý" bao gồm những gì.

.

Trump đã ca ngợi ba đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ các quy tắc là "những chú chó pit bull [để giữ nhà]" vì sự trung thực.

Nhưng đảng Dân chủ cảnh báo rằng các quy tắc mới có thể làm gián đoạn lịch trình cứng nhắc và nhanh chóng để chứng nhận các cuộc bầu cử ở Georgia. Hơn nữa, các hội đồng bầu cử địa phương chưa bao giờ sở hữu loại thẩm quyền đó và được cho là chỉ thực hiện nhiệm vụ đơn giản là cộng tổng số phiếu bầu, đảng Dân chủ lập luận. Nếu bất kỳ ai cáo buộc gian lận xảy ra trong một cuộc bầu cử, thì nơi thích hợp để kiểm tra khiếu nại đó là tòa án, họ nói thêm.

"Nếu ai đó nghĩ rằng có lý do để loại bỏ các lá phiếu, thì đó là quyết định do tòa án đưa ra", Sara Tindall Ghazal, đảng viên Dân chủ duy nhất trong Hội đồng Bầu cử Tiểu bang Georgia, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Đó không phải là quyết định do một nhóm dân sự đảng phái trong các hội đồng bầu cử đưa ra, nhiều người trong số họ không có bất kỳ kiến ​​thức nền tảng nào về vấn đề này ngoài các mối quan hệ đảng phái của họ."

Justin Levitt, một giáo sư luật bầu cử tại Trường Luật Loyola và là cựu quan chức Nhà Trắng của Biden chuyên về dân chủ và quyền bỏ phiếu, cho biết vai trò của hội đồng bầu cử quận tương đương với phép cộng đơn giản (ám chỉ Cộng Hòa từng chụp mũ rằng có phiếu giả in bằng sợi tre từ Trung Quốc đưa vào thùng phiếu).

"Đó là quá trình nói 1 + 1 bằng 2. Không phải là nói, '1 + 1 bằng "cái gì tôi không biết" có sợi tre trong lá phiếu hay không.' Đó không phải là mục đích của họ [các hội đồng bầu cử địa phương]", ông nói, ám chỉ đến một thuyết âm mưu lan truyền vào năm 2020 về các lá phiếu gian lận từ Châu Á.

Ủy ban Quốc gia Dân chủ đã kiện hội đồng vào tuần trước để ngăn chặn các thủ tục mới có hiệu lực. Trong hồ sơ của mình, ủy ban lập luận rằng quy tắc mới sẽ "gây ra sự không chắc chắn đáng kể trong quá trình hậu bầu cử" và "gây ra hỗn loạn bằng cách thiết lập các quy trình mới trái ngược với các nhiệm vụ theo luật định hiện hành".

Cả chiến dịch của Harris và Trump đều triển khai sức mạnh pháp lý dồi dào cho cuộc bầu cử và hậu quả của nó. Một bản ghi nhớ của Ủy ban Cộng Hòa RNC được công bố vào tháng 2 cho biết ủy ban đã tham gia vào 78 vụ kiện ở 23 tiểu bang.

Các chuyên gia bầu cử cảnh báo rằng một trong những tổn thất của kết quả bầu cử gây tranh cãi là lòng tin của công chúng vào hệ thống. Người bỏ phiếu cảm thấy nền dân chủ bị phá vỡ và có thể phản ứng bằng cách từ chối tham gia hoặc tỏ ra tức giận.

⦿ ---- Đảng Cộng hòa đang khởi động một loạt các cuộc chiến pháp lý tại các tiểu bang chiến trường trước cuộc bầu cử tháng 11, làm dấy lên nghi ngờ rằng mục tiêu cơ bản là gây ra sự nghi ngờ về kết quả nếu Donald Trump thua phiếu.

Tại Georgia, hội đồng bầu cử tiểu bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát đang cố gắng trao cho các quan chức địa phương quyền tự quyết định xem có điều gì bất trắc xảy ra trong quá trình bỏ phiếu hay không, có khả năng làm chậm quá trình xác định người chiến thắng.

Tại Michigan, Đảng Cộng hòa đang kiện về việc thành phố Detroit có thuê đủ nhân viên bỏ phiếu của Đảng Cộng hòa hay không và tại North Carolina, họ cáo buộc rằng danh sách cử tri của tiểu bang có khả năng cho phép những người không phải công dân bỏ phiếu.

Tất cả những tuyên bố này có vẻ khác nhau trên bề mặt. Nhưng chiến dịch của Harris cho biết có một mô hình liên kết chúng lại với nhau: Trump và các đồng minh Cộng hòa của ông muốn gieo rắc sự nhầm lẫn về kết quả nếu ông thua phiếu. Đảng Dân chủ đã nộp hồ sơ pháp lý trong ít nhất một vụ kiện thể hiện sự nghi ngờ của họ về những gì họ cho là mục đích thực sự của vụ kiện của Đảng Cộng hòa.

Một Trump thất bại có thể viện dẫn các vụ kiện để khôi phục lại tuyên bố vô căn cứ của ông rằng các thủ tục bầu cử bị làm sai lệch theo cách có thể vô hiệu hóa kết quả, các quan chức chiến dịch của Harris cho biết. Trump và các đồng minh của ông đã đệ trình hàng chục vụ kiện không thành công sau cuộc bầu cử năm 2020 trong một loạt các tuyên bố gian lận bầu cử sai sự thật, lên đến đỉnh điểm là một đám đông tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 để cố gắng ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của Joe Biden.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã chỉ trích gay gắt cựu Tổng thống Donald Trump vì đã thiếu tôn trọng Nghĩa trang Quốc gia Arlington vào đầu tuần này. Harris mô tả nghĩa trang này là nơi trang nghiêm để vinh danh các anh hùng dân tộc, không phải để "làm trò chính trị".

"Đây không phải là điều gì mới mẻ từ Donald Trump. Đây là người đã gọi những quân nhân đã hy sinh của chúng ta là "kẻ ngốc" và "kẻ thua cuộc" và coi thường những người được trao tặng Huân chương Danh dự", bà nhấn mạnh.

Vào thứ Hai, trong khi nhóm của Trump đang quay một video tại địa điểm này, họ được cho là đã có một cuộc xô xát tay chân với nhân viên nghĩa trang. Sự việc này được cho là xảy ra vì luật liên bang quản lý công viên tưởng niệm cấm quay phim trên khuôn viên các nấm mộ chiến binh vì mục đích vận động tranh cử. Một nhân viên nữ của nghĩa trang do Quân đội quản lý đã đến gần để nhắc nhở họ về quy định này và cô được cho là đã bị hai phụ tá của Trump xúc phạm.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích các phương tiện truyền thông chính thống trong nước, tập trung vào việc dán nhãn ABC News là "có lẽ là tệ nhất về mặt công bằng". Ông đã nói điều này vài ngày trước cuộc tranh luận tổng thống tiếp theo (ABC News đã được cả ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và Dân chủ lựa chọn để tổ chức cuộc tranh luận trên truyền hình vào ngày 10 tháng 9).

Trong phần đầu của cuộc phỏng vấn độc quyền với Mark Levin do Fox News phát sóng để nói về cuốn sách mới của Trump, ông đã dán nhãn các nhà báo cụ thể của đài truyền hình ABC News, bao gồm George Stephanopoulos và Jonathan Karl, là "tệ hại". Trump đã bày tỏ sự háo hức cho cuộc tranh luận sắp tới của mình với Phó Tổng thống Kamala Harris vào tháng 9, tuyên bố rằng, "Tôi phải đưa ra quyết định, tôi muốn và tôi thích tranh luận".

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng nếu ứng cử viên đảng Dân chủ và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris được bầu làm lãnh đạo trong cuộc bầu cử tháng 11, ngành công nghiệp khai thác khí đá phiến sẽ bị ảnh hưởng ở những địa điểm quan trọng như Pennsylvania. Trong những trích đoạn được tiết lộ từ phần đầu của cuộc phỏng vấn độc quyền với Mark Levin từ Fox News, Trump nhấn mạnh rằng Harris là "một người theo chủ nghĩa Marx cánh tả cấp tiến" sẽ tác động đến ngành công nghiệp khoan dầu nếu được bầu.

"Tôi gọi bà ấy là đồng chí Kamala vì bà ấy là người theo chủ nghĩa Marx cánh tả cấp tiến. Bà ấy là một người theo chủ nghĩa Marx cánh tả cấp tiến. Và đó chính là con người bà ấy. Và bà ấy sẽ phá hủy đất nước chúng ta… Sẽ không có bất kỳ hoạt động khai thác khí đá phiến nào ở Pennsylvania và trong suốt cuộc đời bà ấy, không có hoạt động nào như vậy. Bà ấy đã chiến đấu với mọi người theo cách mà tôi chưa từng thấy… hãy nhìn cách bà ấy chiến đấu với Thẩm phán Kavanaugh. Sự tàn bạo và bạo lực. Bà ấy là một người theo chủ nghĩa Marx", ông nói.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng mặc dù có tình bạn tốt với tỷ phú và CEO của Tesla Elon Musk, nhưng phải có một vị trí trong ngành công nghiệp xe cho mọi lựa chọn khả thi không chỉ ưu tiên xe điện. "Nhưng vẫn có chỗ cho chúng [EV]. Và sau đó là chỗ cho xe chạy bằng xăng. Và cũng có chỗ cho xe hybrid [lưỡng năng: điện và xăng]", Trump nói trong phần đầu của cuộc phỏng vấn với Mark Levin được Fox News phát sóng, đề cập rằng khách hàng "sẽ mua mọi thứ".

Ông cho biết rằng mặc dù có lệnh hiện hành thúc đẩy EV, Hoa Kỳ không sản xuất "đủ điện" để cung cấp năng lượng cho tất cả các loại xe đó. Hơn nữa, ông đặt câu hỏi rằng những chiếc xe tải di chuyển trên các tuyến đường dài như từ New York đến Los Angeles "sẽ phải dừng lại sáu lần để sạc" trái ngược với "không phải dừng lại lần nào nếu bạn sử dụng dầu diesel".

⦿ ---- Chỉ cần thắng 2 tiểu bang Georgia và Pennsylvania là thắng Bạch Ốc... Bài toán Đại cử tri đoàn đã thay đổi sau khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua năm 2024 và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris. Nhưng vẫn còn hai chiến trường phải thắng trong cuộc cạnh tranh giữa Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Theo tờ Wall Street Journal, cả hai chiến dịch đều tập trung vào Georgia và Pennsylvania như là nền tảng cho chiến thắng chung cuộc của họ.

Mặc dù có những tiểu bang dao động cạnh tranh gay gắt khác đang được tranh giành như Arizona, Michigan, Nevada, North Carolina và Wisconsin, nhưng có sự đồng thuận ngày càng tăng giữa cả đảng Dân chủ và Cộng hòa rằng con đường trực tiếp nhất của họ đến 270 là phải đảm bảo cả Georgia và Pennsylvania trong các cột chiến thắng tương ứng của họ. Chiến lược gia đảng Dân chủ và cựu cố vấn của Bill Clinton Doug Sosnik đã mô tả những tiểu bang đó là hai "điểm xoay" chính trong cuộc đua năm 2024.

"Nếu Trump có thể thắng ở Pennsylvania hoặc Harris có thể thắng ở Georgia, tôi nghĩ họ sẽ là những ứng cử viên sáng giá nhất để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử", Sosnik cho biết. "Trump vẫn có thể thắng mà không cần Georgia, Harris vẫn có thể thắng mà không cần Pennsylvania, nhưng điều đó khó khăn hơn nhiều".

.

Chiến dịch tranh cử của Trump được cho là đã vạch ra con đường dễ dàng nhất để giành chiến thắng là giành chiến thắng ở ba tiểu bang dao động là Georgia, North Carolina và Pennsylvania trước tất cả các tiểu bang khác. Nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng ở ba tiểu bang đó, họ có thể đảm bảo giành được 271 phiếu Đại cử tri đoàn ngay cả khi họ thua tất cả các tiểu bang chiến trường khác bao gồm Arizona, Michigan, Nevada và Wisconsin.

Mặt khác, đảng Dân chủ đã xác định Georgia và Pennsylvania là chốt chặn để giữ Bạch Ốc. Nếu Harris thắng ở Georgia và Pennsylvania, bà chỉ cần một tiểu bang khác giữa Arizona, Michigan, North Carolina và Wisconsin là có lợi cho bà. Thua tất cả trừ Wisconsin — tiểu bang có ít phiếu đại cử tri nhất trong bốn tiểu bang đó — bà vẫn sẽ có đúng 270 phiếu đại cử tri, giả sử Địa hạt quốc hội số 2 của Nebraska vẫn nằm trong tay đảng Dân chủ.

Cả Georgia và Pennsylvania đều phải chịu một đợt chi tiêu chính trị lớn do tầm quan trọng của họ trong việc quyết định cuộc bầu cử. Tạp chí WSJ đưa tin rằng cả Harris và Trump cùng các siêu PAC đồng minh của họ đã chi hơn 85 triệu đô la chỉ riêng ở Pennsylvania kể từ khi Biden rời khỏi cuộc đua. Trong khi đó, Trump hiện đang chi tiêu nhiều hơn ở Georgia so với Harris, cam kết chi 25,4 triệu đô la so với 17,5 triệu đô la của bà.

Các cuộc thăm dò ở mỗi tiểu bang cho thấy Harris và Trump đang bám đuổi sát nút. Dữ liệu thăm dò tổng hợp của công ty khảo sát FiveThirtyEight cho Pennsylvania cho thấy các ứng cử viên đang có sự hòa nhau về mặt thống kê trong các cuộc khảo sát đầu tiên đối với cử tri Pennsylvania được thực hiện kể từ Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ. Harris dẫn trước Trump một chút trong các cuộc thăm dò ở Georgia, mặc dù cựu tổng thống vẫn nằm trong phạm vi sai số tại Georgia, nơi đã bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong mọi cuộc bầu cử tổng thống kể từ năm 1996, ngoại trừ năm 2020.

Con đường đến 270 của Harris có phần đa dạng hơn so với Biden trước khi ông bỏ cuộc. Trước đó, chiến dịch của Biden đặt hết hy vọng vào việc giữ cho các tiểu bang được gọi là "Bức tường xanh" là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin không chuyển sang phe Cộng hòa như đã làm vào năm 2016. Nhưng với Harris đứng đầu danh sách, đảng Dân chủ một lần nữa lại cạnh tranh ở Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina và Wisconsin, vì Biden chưa bao giờ dẫn trước Trump trong bất kỳ cuộc thăm dò nào đối với cử tri ở các tiểu bang đó kể từ đầu năm 2024.

Dan Kanninen, giám đốc các tiểu bang chiến trường của chiến dịch Harris, nói với tờ Journal rằng mặc dù ông kỳ vọng các tiểu bang dao động chính sẽ "thực sự cạnh tranh trở lại vào thời điểm này", nhưng ông tin tưởng đảng Dân chủ sẽ làm việc chăm chỉ hơn đảng Cộng hòa từ nay đến ngày 5 tháng 11. "Chúng tôi có thành tích giành chiến thắng trong các cuộc đua sít sao ở các tiểu bang này—và ở Pennsylvania và Georgia, thành tích của chúng tôi mạnh hơn phe MAGA", ông nói.

⦿ ---- Dân biểu Jamie Raskin (D-Md.) đã yêu cầu Quân đội Hoa Kỳ trong một lá thư vào thứ Sáu cung cấp báo cáo đầy đủ và tóm tắt về chuyến thăm nghĩa trang Arlington của cựu Tổng thống Trump, sau khi có báo cáo về cuộc xô xát giữa nhân viên của Trump và các viên chức nghĩa trang.

Raskin, thành viên cấp cao của Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã gửi bức thư, được báo The Hill thu thập được, cho Bộ trưởng Lục quân Christine Wormuth. DB Raskin đã yêu cầu bà Wormuth cung cấp báo cáo về vụ việc, bao gồm cả việc liệu nhân viên của cựu tổng thống có "vi phạm luật liên bang hoặc các quy tắc của Nghĩa trang hay không và liệu chiến dịch tranh cử của Trump có thông báo cho gia đình của những quân nhân được chôn cất tại Nghĩa trang rằng bia mộ của họ sẽ được sử dụng trong các quảng cáo chiến dịch chính trị của ông Trump hay không".

"Tôi hy vọng bạn có thể cung cấp cho Ủy ban một báo cáo đầy đủ về vụ việc xảy ra liên quan đến chuyến thăm chiến dịch tranh cử của Donald Trump tới Nghĩa trang Quốc gia Arlington vào ngày 26 tháng 8 năm 2024, bao gồm cả báo cáo về vụ việc", theo DB Raskin viết.

Cựu tổng thống đã đến thăm nghĩa trang hôm thứ Hai để tham dự một buổi lễ kỷ niệm ngày xảy ra vụ tấn công sân bay Kabul khiến 13 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng trong quá trình rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021. Xô xát tay chân được cho là xảy ra khi các nhiếp ảnh gia và nhân viên chiến dịch của cựu tổng thống cố gắng vào Khu 60 — một khu vực hạn chế nơi chôn cất những quân nhân vừa tử trận ở Iraq và Afghanistan.

Khi được thông báo rằng họ không được vào khu vực này, các thành viên trong nhóm của Trump bị cáo buộc đã đẩy viên chức nghĩa trang sang một bên. Một phát ngôn viên của Quân đội đã bảo vệ nhân viên này vào thứ Năm, lập luận rằng anh ta đang cố gắng thực thi các quy tắc ngăn chặn các hoạt động chính trị tại nghĩa trang.

"Theo đúng nghi thức được mong đợi tại [nghĩa trang], nhân viên này đã hành động một cách chuyên nghiệp và tránh gây thêm gián đoạn", viên chức này cho biết thêm rằng vụ việc đã được báo cáo với cảnh sát nhưng "sau đó nhân viên này đã quyết định không truy tố". Họ nói thêm rằng vụ việc là "đáng tiếc" và "tính chuyên nghiệp của nhân viên nhà mồ này đã bị [người của Trump] tấn công một cách không công bằng".

⦿ ---- Một nỗi lo của người Đài Loan khi nghe Trump liên tục ca ngợi Putin, Tập, Kim... vì Trump sẽ bán đứng Đài Loan. Đó là lý do hình thành tổ chức "Người Mỹ gốc Đài Loan ủng hộ Harris" (Taiwanese Americans for Harris) và họ khẳng định rằng một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump sẽ đặt an ninh của Đài Loan vào tình trạng nguy hiểm lớn.

Người Mỹ gốc Đài Loan ủng hộ Harris là nhóm chính thức của những người Mỹ gốc Đài Loan ủng hộ Kamala Harris làm tổng thống. Nhóm này thúc đẩy các mục tiêu tiến bộ, ủng hộ cộng đồng người Mỹ gốc Đài Loan và giúp bầu ra những người theo đảng Dân chủ ủng hộ Đài Loan.

Báo Taiwan News đã trao đổi với đồng chủ tịch quốc gia của tổ chức này là Jay Chen về lý do tại sao tổ chức này tin rằng Harris phù hợp nhất với vai trò tổng thống. Với tư cách là một Thiếu tá trong Lực lượng Dự bị Hải quân Hoa Kỳ, Chen cho biết không có tổng thống nào ủng hộ Đài Loan nhiều hơn Biden và không có cá nhân nào coi thường Đài Loan hơn Trump.

Sau khi Harris thay thế Biden trong cuộc đua năm 2024, Chen cho biết chiến dịch của Harris đã "vô cùng tiếp thu" những lo ngại của người Mỹ gốc Đài Loan. Khi nền tảng của Đảng Dân chủ không đề cập đến Đài Loan, họ đã liên hệ với Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ (DNC), nơi đã thêm các tài liệu tham khảo đầu tiên về "Sáu điều đảm bảo", một động thái chưa từng có thể hiện tầm quan trọng mà đảng này dành cho hòa bình xuyên eo biển.

.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào tháng 7, Trump đã đặt câu hỏi về sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Đài Loan, tuyên bố rằng Đài Loan đã đánh cắp ngành công nghiệp chip của Hoa Kỳ. Ông cũng nói rằng Đài Loan nên trả tiền cho Hoa Kỳ để bảo vệ mình vì "điều đó không mang lại cho Hoa Kỳ bất cứ điều gì".Đạo luật Sáu điều đảm bảo và Quan hệ Đài Loan đã đặt nền tảng cho chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan và cam kết của Hoa Kỳ đối với hòa bình trên khắp Eo biển Đài Loan. Những khuôn khổ này không thể bị thay đổi một cách đơn phương, nhưng Chen chỉ ra rằng, "Không ai nghĩ rằng NATO, nền tảng của sự ổn định ở Tây Âu, có thể bị đặt dấu hỏi, nhưng chúng ta đã có một tổng thống công khai chỉ trích NATO, hạ thấp các đồng minh của chúng ta và nói về việc rút Hoa Kỳ ra khỏi đó".Đảng Cộng hòa hiện đang chiếm đa số tại Hạ viện và họ có thể giành được đa số trong các cuộc đua vào Thượng viện sắp tới. Chen cho biết, “Nếu Trump được bầu lại, sẽ không có một nhà lập pháp Cộng hòa nào không làm theo lời ông ấy nói hoặc dám chống lại ông ấy.”Chen cho biết cựu tổng thống đã đe dọa sẽ rút Hoa Kỳ khỏi NATO, khuyến khích Nga “làm bất cứ điều gì họ muốn” ở Ukraine, đình chỉ các cuộc tập trận quân sự giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc để xoa dịu Triều Tiên và công khai đặt câu hỏi về sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan.Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, John Bolton, đã tiết lộ sự thiếu cam kết của Trump đối với Đài Loan, trích dẫn cách Trump so sánh quy mô nền kinh tế của Đài Loan với một cây bút Sharpie và của Trung Quốc với bàn làm việc của Phòng Bầu dục. Cựu giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách Châu Á, Evan Medeiros cũng tuyên bố, "Trong phần lớn thời gian của chính quyền Trump, một trong những bí mật được giữ kín tệ nhất ở Washington là Trump không quan tâm đến Đài Loan."Chen chỉ ra rằng Trump có hơn 100 nhãn hiệu (trademarks) cho các doanh nghiệp tương lai tại Trung Quốc, và mối quan tâm đầu tiên của Trump là sự giàu có của Trump. "Nếu điều đó có nghĩa là gạt sang một bên một đồng minh như Đài Loan vì nó giúp ông có vị thế tốt hơn với Tập, thì đó là điều sẽ xảy ra", theo Chen nói.Chen đã tương tác với một phái đoàn lưỡng đảng gồm các nhà lập pháp Đài Loan tại DNC ở Chicago vào ngày 19-22 tháng 8. Ông cho biết phái đoàn Đài Loan quan tâm đến lập trường của Harris về Đài Loan, thái độ của bà đối với Trung Quốc và thời điểm Đài Loan sẽ nhận được vũ khí của Hoa Kỳ mà họ đã mua.Khi được hỏi về điều lớn nhất mà các nhà lập pháp Đài Loan rút ra được từ hội nghị, Chen cho biết ông hy vọng đó là "một phiếu bầu cho Harris là một phiếu bầu cho an ninh". Ông cho biết đây là một cuộc bỏ phiếu cho việc tiếp tục các thỏa thuận quốc tế và an ninh của Đài Loan.Chen chỉ ra rằng cuộc chiến thương mại của Trump với Trung Quốc không khiến Đài Loan an toàn hơn. Nó làm tăng chi phí cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng Hoa Kỳ và hy sinh gần một phần tư triệu việc làm, theo báo cáo của Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ-Trung Quốc (US-China Business Council).⦿ ---- Trump lại đổi chiều về cần sa. Cựu Tổng thống Trump cho biết ông có thể ủng hộ một biện pháp bỏ phiếu của Florida sẽ hợp pháp hóa cần sa giải trí. "Tại Florida, giống như rất nhiều tiểu bang khác đã chấp thuận, số lượng cần sa cá nhân sẽ được hợp pháp hóa đối với người lớn theo Tu chính án 3", Trump cho biết trong một bài đăng trên trang Truth Social của mình. "Cho dù mọi người có thích hay không, điều này sẽ xảy ra thông qua sự chấp thuận của cử tri, vì vậy nó phải được thực hiện đúng cách".Trump, một cư dân Florida trước đây đã tránh cân nhắc về vấn đề này, cho biết Cơ quan lập pháp của tiểu bang cần phải có trách nhiệm tạo ra các luật cấm sử dụng cần sa ở nơi công cộng "để chúng ta không ngửi thấy mùi cần sa ở mọi nơi chúng ta đến, giống như chúng ta thấy ở nhiều Thành phố do Đảng Dân chủ điều hành".Ông không nói mình sẽ bỏ phiếu cho biện pháp này hay ủng hộ hợp pháp hóa cần sa như thế nào nhưng cho biết một người nào đó ở Florida không nên bị coi là tội phạm khi nó hợp pháp ở "rất nhiều tiểu bang khác".“Chúng ta không cần phải hủy hoại cuộc sống và lãng phí Tiền của Người nộp thuế bằng cách bắt giữ người lớn với số tiền cá nhân của họ, và không ai nên đau buồn vì người thân yêu của họ chết vì cần sa pha fentanyl”, cựu tổng thống cho biết. Bài đăng của Trump xuất hiện khi đảng Dân chủ tìm cách nhắm mục tiêu vào các cử tri trẻ tuổi ở Florida với các biện pháp phá thai và cần sa trên lá phiếu vào mùa thu năm nay.Những vấn đề đó đã được chứng minh là thu hút nhiều cử tri trẻ tuổi hơn như đã từng xảy ra ở Ohio vào năm ngoái. Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử này đang đặt cược rằng Florida sẽ chứng kiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tương tự và hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ từ các cử tri trẻ tuổi, một nhóm nhân khẩu học mà Trump đang phải vật lộn để bảo vệ.⦿ ---- Trong bài phát biểu chào mừng tại cuộc họp thường niên của "Moms for Liberty" tại thủ đô của quốc gia hôm thứ Sáu, người đồng sáng lập nhóm, Tiffany Justice, đã thúc giục các thành viên "chiến đấu như một người mẹ" chống lại ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.Tối hôm đó, sau khi phỏng vấn ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trên sân khấu, bà đã nhấn mạnh rằng bà đích thân ủng hộ ông Trump cho chức tổng thống. Cuộc trò chuyện theo phong cách chương trình trò chuyện của họ được bắt đầu bằng tiếng hô vang "Trump, Trump, Trump" từ khán giả.Cuộc họp cuối tuần, thu hút các nhà hoạt động phụ huynh trên khắp cả nước, đã cho thấy cách Moms for Liberty đã chuyển sang hoàn toàn ủng hộ Trump và thông điệp chính trị của ông khi cuộc bầu cử vào tháng 11 đang đến gần. Nhóm chính thức là một tổ chức phi lợi nhuận phi đảng phái tuyên bố rằng họ chào đón bất kỳ ai muốn cha mẹ có tiếng nói lớn hơn trong việc giáo dục con cái họ, nhưng không có nhiều sự giả vờ về việc họ đã chọn phe nào trong sự chia rẽ chính trị của quốc gia.Một bức tranh được trưng bày nổi bật trên giá vẽ cạnh trạm an ninh mà những người tham dự phải đi qua trước khi được phép vào khu vực hội nghị cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đang quỳ trên xác một con đại bàng đầu hói, một biểu tượng cộng sản trên áo khoác của bà và miệng bà chảy đầy máu. Một phát ngôn viên của Moms for Liberty cho biết bà chưa từng nhìn thấy bức tranh ghê rợn này và lưu ý rằng biển báo chính thức duy nhất cho sự kiện này bao gồm logo của nhóm.⦿ ---- North Carolina: Trong nhiều tháng, anh Yampiere Lugo đã đi từng nhà, kêu gọi những người trẻ tuổi ở North Carolina hãy đi bỏ phiếu vào tháng 11. Với việc Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua và Kamala Harris lên nắm quyền lãnh đạo đảng Dân chủ, nhà hoạt động của đảng này cho biết thế hệ của ông -- một khối bỏ phiếu quan trọng -- đang rất phấn khích. "Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người ở độ tuổi của tôi, tất cả đều bày tỏ cùng một quan điểm -- rằng họ chỉ phấn khích hơn nhiều khi có một người trẻ hơn, năng động hơn", Lugo nói với AFP.Người đàn ông 25 tuổi, làm trợ lý hành chính tại một trường học địa phương, cho biết ngay cả những người mà anh nghĩ có thể bỏ lỡ cuộc bầu cử hoàn toàn cũng nói rằng phó tổng thống có sự ủng hộ của họ. Sự nhiệt tình này đánh dấu sự tương phản rõ rệt với tình hình mà Lugo phải đối mặt chỉ hơn một tháng trước, khi ông vận động cho Biden ở Laurinburg, trụ sở của Quận Scotland, không xa biên giới với South Carolina.Vào thời điểm đó, nhà hoạt động này thừa nhận với AFP rằng các cử tri trẻ "thất vọng" với các lựa chọn của họ, phải đối mặt với sự lựa chọn giữa Biden 81 tuổi và Donald Trump, cựu tổng thống Cộng hòa 78 tuổi. Bây giờ, Lugo tin rằng Harris, 59 tuổi, có thể giành chiến thắng ở North Carolina, một trong số ít các tiểu bang dao động có khả năng đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua vào Bạch Ốc.Chiến thắng ở đây sẽ là trận chiến khó khăn -- tiểu bang này chưa từng bỏ phiếu cho một đảng viên Dân chủ nào trong cuộc bầu cử tổng thống kể từ Barack Obama năm 2008. "North Carolina sẽ có điều gì đó để nói vào tháng 11", Zach Finley, chủ tịch của Đảng Dân chủ trẻ North Carolina cho biết. Nhưng để Harris có thể biến đảng Dân chủ của tiểu bang thành đảng Dân chủ, đảng cần phải vận động "theo đúng cách, thu hút những người mà chúng ta cần", Finley, cũng 25 tuổi, nói thêm.Ở cấp độ quốc gia, cử tri trong độ tuổi từ 18 đến 39 ủng hộ Biden hơn Trump vào năm 2020 với biên độ khoảng 20%, theo Trung tâm nghiên cứu Pew. Finley cho biết đảng cần "thu hút những người trẻ tuổi, đặc biệt là trong vài năm trở lại đây, đã thực sự mất động lực" bởi quá trình chính trị. Đảng Dân chủ đang vận động bỏ phiếu theo cách truyền thống ở Quận Scotland -- gõ cửa từng nhà và nói chuyện với mọi người.Khu vực nông thôn là một trong những chiến trường chính trị cạnh tranh gay gắt nhất cả nước -- Hillary Clinton đã đánh bại Trump ở đây vào năm 2016, nhưng đảng Cộng hòa đã trở lại để đánh bại Biden vào năm 2020, chỉ với 287 phiếu bầu.Finley cho biết đảng Dân chủ cần trấn an các cử tri trẻ rằng họ đã lắng nghe những lo lắng của họ và sẵn sàng đưa ra các giải pháp. Harris sẽ cần thuyết phục những người trẻ tuổi rằng cuối cùng họ sẽ có thể "đạt được một số hình thức của giấc mơ Mỹ" -- và cung cấp điều tương tự cho thế hệ tiếp theo, Finley cho biết.⦿ ---- Trump đã nói rồi, nếu Trump thua, thì sẽ có nhiều chuyện hung hiểm xảy ra. Nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump có thể gây ra đủ mọi sự gián đoạn cho cuộc sống của người Mỹ: Dự án 2025 kêu gọi giải thể Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, cấm phá thai trên toàn quốc và phân loại lại hàng nghìn công việc trong chính phủ và thay thế bằng những người trung thành với Trump.Nhưng cũng có những hậu quả đáng lo ngại nếu Trump thua cuộc — ít nhất là theo ông. Sau đây là những điều mà Trump, người thường không bị ràng buộc bởi các sự kiện và bằng chứng, tuyên bố sẽ xảy ra nếu cử tri Mỹ dám từ chối ông nhiệm kỳ thứ hai.-- ‘Chất lượng cuộc sống sẽ sụp đổ’. “Nếu Harris vào cuộc, giá năng lượng sẽ tăng vọt hơn nhiều so với cả ở châu Âu,” Trump nói trong bài phát biểu được coi là về chính sách kinh tế của ông tại Asheville, North Carolina. “Lạm phát sẽ tăng vọt lên hai chữ số ở chính đất nước chúng ta và chất lượng cuộc sống của các bạn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chất lượng cuộc sống sẽ sụp đổ dưới thời những kẻ điên rồ này,” Trump nói tiếp. Ở một thời điểm khác trong cùng bài phát biểu, Trump nói với đám đông: “Các bạn không cần phải tưởng tượng một nhiệm kỳ tổng thống của Harris sẽ như thế nào. Các bạn đang sống trong cảnh khốn khổ ngay lúc này, ngoại trừ việc nó sẽ trở nên tồi tệ hơn.”-- Sẽ có ‘Một cuộc tắm máu cho đất nước’. Trump đã sử dụng thuật ngữ gây sốc này tại một cuộc biểu tình ở Ohio vào tháng 3 khi ông nói về ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ, một chủ đề mà ông thường sử dụng ngôn ngữ thảm họa. Ông bắt đầu bằng lời cam kết áp dụng mức thuế 100% đối với các loại xe do các nhà máy xe Trung Quốc sản xuất. Nếu không được bầu, ông nói, “đó sẽ là một cuộc tắm máu cho đất nước. Đó sẽ là điều ít nhất. Nhưng họ sẽ không bán những chiếc xe đó.”Việc Trump sử dụng từ “tắm máu” đã trở thành tiêu đề trên khắp cả nước do lịch sử khuyến khích bạo lực chính trị của ông. Tại một điểm dừng vận động tranh cử khác, ở Detroit, Trump đã thẳng thắn hơn. “Mọi công nhân xe hơi ở đây sẽ mất việc trong vòng ba năm nếu tôi không được bầu. Mọi công nhân ô tô ở tiểu bang này. Tất cả chúng sẽ được sản xuất tại Trung Quốc,” ông nói với đám đông ở Howell, Michigan.-- Sẽ có một vụ sụp đổ thị trường theo phong cách năm 1929. “Chúng ta sẽ có một vụ sụp đổ, và chúng ta sẽ có một vụ sụp đổ giống như vụ sụp đổ năm 1929 nếu [Harris] vào cuộc,” Trump nói tại một cuộc họp báo tại câu lạc bộ chơi gôn New Jersey của mình. Đó là ám chỉ đến thảm họa kinh tế nổi tiếng đã gây ra cuộc Đại suy thoái.-- Người theo đạo Thiên chúa sẽ phải bỏ phiếu một lần nữa (Điều này thật tệ). Phát biểu tại sự kiện Turning Point Action ở Florida vào mùa hè này, Trump đã nói với các cử tri theo đạo Thiên chúa rằng chiến thắng của ông có nghĩa là sẽ có ít phiếu bầu hơn trong tương lai, điều mà ông đã đưa ra một cách tích cực."Những người theo đạo Thiên chúa, hãy ra ngoài và bỏ phiếu. Chỉ lần này thôi", Trump nói. "Các bạn sẽ không phải làm điều đó nữa! Bốn năm nữa, các bạn biết đấy, mọi thứ sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Các bạn sẽ không phải bỏ phiếu nữa, những người theo đạo Thiên chúa tuyệt vời của tôi. Tôi yêu các bạn, những người theo đạo Thiên chúa". "Tôi là một người theo đạo Thiên chúa", ông nói thêm, chỉ vào chính mình. Những người chỉ trích cho rằng những phát biểu của Trump rõ ràng là phản dân chủ. Sau đó, ông đã lùi bước khi nói rằng ông chỉ muốn giải quyết các vấn đề của cử tri theo đạo Thiên chúa.-- Mọi người đều sẽ được chăm sóc sức khỏe (Điều này thật tệ). Trong một cuộc họp báo tự do được tổ chức tại câu lạc bộ chơi gôn New Jersey của mình, Trump đã nói với các phóng viên: "Tất cả các bạn sẽ bị ném vào một hệ thống cộng sản. … Các bạn sẽ bị ném vào một hệ thống mà mọi người đều được chăm sóc sức khỏe". Ông tiếp tục tuyên bố rằng Harris muốn bãi bỏ bảo hiểm y tế tư nhân. Vấn đề là Harris đã từ bỏ việc ủng hộ "Medicare for All", một kế hoạch cho một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân tương tự như ở các quốc gia giàu có khác, mặc dù bà đã ủng hộ một kế hoạch như vậy cách đây vài năm.-- 'Tất cả mọi người trong số các bạn sẽ biến mất'. Trump đã lên tiếng chỉ trích gay gắt khi phát biểu trước các nhà đầu tư Bitcoin tại một hội nghị vào tháng 7. "Nếu chúng ta không thắng cuộc đua này — và tôi biết các bạn không phải là người chính trị, nhưng các bạn phải là người chính trị vì toàn bộ mọi thứ của các bạn, ý tôi là, các bạn có rất nhiều chính trị liên quan đến những gì các bạn làm", Trump đã nói với đám đông tại một thời điểm."Hãy để tôi nói cho các bạn biết, nếu họ thắng cuộc bầu cử này, tất cả mọi người trong số các bạn sẽ biến mất. Họ sẽ tàn ác. Họ sẽ tàn nhẫn. Họ sẽ làm những điều mà các bạn không tin được", ông nói. "Rất nhiều người trong số các bạn đang ở trong Giấc mơ Mỹ", ông nói thêm sau đó, "nhưng các bạn sẽ bị nghiền nát nếu các bạn không bầu cho tôi, tôi ghét phải nói với các bạn như vậy. Bạn không bầu cho tôi, bạn sẽ bị nghiền nát. ... [Bạn sẽ nói] chúng ta sẽ chuyển đến một ngôi nhà cực kỳ nhỏ từ một ngôi nhà đẹp.”-- Sẽ có nhiều 'Công việc của người da đen' hơn bị người nhập cư chiếm mất. Phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội các nhà báo da đen quốc gia, Trump nhận xét, "Rất nhiều nhà báo trong căn phòng này là người da đen. Và tôi sẽ nói với các bạn rằng có hàng triệu người đến từ biên giới đang chiếm mất công việc của người da đen"."Và Kamala đang cho phép điều đó xảy ra", Trump nói thêm về đối thủ của mình. (Các chuyên gia cho biết những tuyên bố về vấn đề nhập cư của ông là không đúng sự thật.) Khi được yêu cầu làm rõ "Công việc của người da đen" là gì, Trump nói, "Công việc của người da đen là bất kỳ ai có việc làm".-- Có thể sẽ không còn cuộc bầu cử nào nữa. "Nếu cuộc bầu cử này không thắng, tôi không chắc rằng bạn sẽ có một cuộc bầu cử khác ở đất nước này", Trump nói tại cùng một cuộc biểu tình ở Ohio, nơi ông dự đoán một "cuộc tắm máu". Đây là một quan điểm mà ông đã từng nói trước đây. "Đây có thể là cuộc bầu cử cuối cùng mà chúng ta từng có. Tôi thực sự có ý đó. Chúng ta không thắng, tôi nghĩ đây có thể là cuộc bầu cử cuối cùng mà chúng ta từng có. Đó là nơi đất nước chúng ta sẽ đi đến,” Trump đã nói vào tháng 4 trong một sự kiện vận động tranh cử tại Grand Rapids, Michigan.-- Hoa Kỳ sẽ ‘Kết thúc’. “Nếu chúng ta không thắng, tôi nghĩ đất nước chúng ta sẽ kết thúc. Tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ đất nước chúng ta sẽ kết thúc,” Trump đã phát biểu tại New Hampshire vào đầu năm nay. Vào tháng 7, ông đã nói với các nhà đầu tư Bitcoin: “Nếu chúng ta không thắng cuộc đua này, đất nước này có thể sẽ kết thúc như chúng ta biết.”-- Trump sẽ chạy trốn đến Venezuela, có thể. Trump đã đưa ra một kịch bản kỳ lạ trong cuộc phỏng vấn lan man của mình với Elon Musk. Ông cho rằng tất cả tội phạm của Venezuela đều di cư đến Hoa Kỳ — một tuyên bố không có bằng chứng — dẫn đến sự sụt giảm mạnh về tội phạm ở Venezuela. “Nếu có điều gì đó xảy ra với cuộc bầu cử này, điều đó sẽ là một cảnh tượng kinh hoàng, chúng ta sẽ gặp nhau lần tới tại Venezuela, vì đó sẽ là nơi an toàn hơn nhiều để gặp gỡ so với đất nước chúng ta. Vì vậy, anh và tôi sẽ đến và chúng ta sẽ có một cuộc họp và bữa tối ở Venezuela,” Trump nói với Musk, “vì đó là những gì đang diễn ra.”⦿ ---- Mississippi: Có 7 người đã chêt và hàng chục người bị thương vào sáng sớm thứ Bảy khi một chiếc xe buýt chở khách thương mại hướng đến Mexico bị hỏng vỏ xe và lật khỏi đường cao tốc phía đông Vicksburg, Mississippi, theo lời các quan chức cho biết. Ủy ban Giao thông Quốc gia cho biết họ đang cử một nhóm đến hỗ trợ điều tra an toàn vụ tai nạn trên Đường liên bang 20.Trong số những người thiệt mạng có 2 anh chị em ruột, một 6 tuổi và một 16 tuổi, Cảnh sát điều tra Quận Warren Doug Huskey cho biết. Có 37 hành khách đã được đưa đến các bệnh viện ở Vicksburg và Jackson với những vết thương chưa rõ, Cảnh sát tuần tra đường bộ Mississippi cho biết. Xe buýt Volvo đời 2018 bị lật trên làn đường hướng tây gần Bovina, cảnh sát tuần tra đường bộ cho biết.Theo Miranda Fernandez, người phát ngôn của công ty, chiếc xe buýt này thuộc về Autobuses Regiomontanos, công ty chuyên vận chuyển hành khách giữa Mexico và Hoa Kỳ. Fernandez cho biết công ty có trụ sở tại Monterrey, Mexico và có một số địa điểm tại Hoa Kỳ, theo trang web của công ty. Theo Fernandez, không rõ xe buýt này xuất phát từ thành phố nào, nhưng nó đang trên đường đến Mexico.⦿ ---- Các vòng tròn Olympic sẽ vẫn ở trên Tháp Eiffel sau Thế vận hội Paris, theo Thị trưởng Paris Anne Hidalgo nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với Ouest-France. Bà nhấn mạnh rằng bà đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) để giữ lại các vòng tròn như một biểu tượng lâu dài của sự kiện này. "Là thị trưởng Paris, quyết định là tùy thuộc vào tôi và tôi có sự đồng ý của IOC. Vì vậy, vâng, chúng sẽ vẫn ở trên Tháp Eiffel", bà được trích dẫn như đã nói.Hidalgo cũng thảo luận về tác động của Thế vận hội đối với thành phố, nhấn mạnh đến các sự kiện bơi lội ở sông Seine và các tính năng tiếp cận được cải thiện. Bà cũng công bố kế hoạch bảo tồn mười bức tượng của những người phụ nữ đáng chú ý được trưng bày trong lễ khai mạc và trưng bày chúng.⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một tàu khảo sát của hải quân Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển lãnh thổ của Nhật Bản ngoài khơi các đảo phía tây nam của nước này vào thứ Bảy, chưa đầy một tuần sau khi Tokyo phản đối mạnh mẽ việc một máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận.Bộ này cho biết Nhật Bản một lần nữa phản đối Trung Quốc và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của mình về vụ việc mới nhất này thông qua các kênh ngoại giao. Đây là lần thứ 10 một tàu khảo sát của Trung Quốc xâm nhập vùng biển Nhật Bản ngoài khơi Tỉnh Kagoshima kể từ tháng 11 năm 2021.⦿ ---- Maryland: Khi Marquise Vanzego lấy đồ ăn từtiệm Chick-fil-A ở thị trấn La Plata, Maryland hôm thứ sáu tuần trước, anh đã bị sốc khi thấy cái tên phân biệt chủng tộc in trên nhãn. Vanzego cho biết nhãn mà anh nhận được có chữ "monkeys" (bọn khỉ) được in thay vì tên anh."Thật kinh hoàng", Vanzego nói. "Nó khiến tôi phải lùi lại nhiều năm. Là một người đàn ông da đen, chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, và đó là lời nhắc nhở liên tục, ngay khi bạn nghĩ rằng mình đang chữa lành vết thương sau một tình huống, thì lại có người mở vết thương đó ra".Vanzego cho biết anh đã vào trong để phàn nàn, và sau đó một người quản lý và chủ cửa hàng đã xin lỗi anh. Chủ cửa hàng nói với Vanzego rằng anh sẽ không sa thải nhân viên liên quan, vì nhân viên đó là trẻ vị thành niên và nói rằng anh đã nghe nhầm tên. Vanzego cho biết anh đã đặt hàng trực tiếp, không phải qua micrô, vì nhân viên đó đang đứng bên ngoài trong hàng đợi."Tôi nghĩ rằng có thể xử lý theo cách khác", Vanzego nói. "Tôi nghĩ nhân viên đó nên bị sa thải ngay tại chỗ. Thật không may khi anh ta có thể mất việc, nhưng điều đó vẫn xảy ra. Anh ta cần phải học hỏi từ điều này." Vanzego cho biết ông đã thuê một luật sư và đang cân nhắc đệ đơn kiện liên bang chống lại Chick-fil-A vì hành vi miệt th5i sắc tộc. "Tôi sẽ không quay lại Chick-fil-A nữa", Vanzego nói. "Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại".⦿ ---- Thành phố nhỏ tuyệt vời nhất của California? Trong khi Los Angeles, San Francisco và San Diego là những điểm du lịch nổi tiếng ở California, thì chúng chỉ là vậy thôi — nổi tiếng và lớn khổng lồ mà thôi. Những ai đã từng sống ở California đều biết rằng có hàng chục điểm nhỏ hơn hoàn hảo cho một kỳ nghỉ cuối tuần.World Atlas đã lập danh sách 11 thị trấn nhỏ "dễ thương" nhất quanh California, nơi có thể là một chuyến đi trong ngày tuyệt vời hoặc một nơi lưu trú ngắn ngày vào cuối tuần. Bảy trong số 11 thị trấn đó nằm ở Nam California. Nơi đây, chúng ta ghi 5 thị trấn nhỏ tuyệt vời nhất.1. Avalon. Một thành phố thường bị lãng quên khi nói đến các điểm đến du lịch Nam California là Avalon, nằm trên bờ Đảo Catalina ở Quận L.A. Chắc chắn, nơi này chỉ có thể đến bằng thuyền hoặc máy bay nhưng hành trình đó hoàn toàn xứng đáng. Được trang bị nhiều loại cửa hàng và nhà hàng đa dạng trên bờ sông, bạn có thể thưởng thức một bữa ăn hoặc thư giãn trên bãi cát với bối cảnh là kiến trúc lấy cảm hứng từ Ý và thuyền buồm. Còn gì tuyệt hơn?2. Idyllwild. Bạn thích núi hơn là bãi biển? Rốt cuộc thì đây là Nam California, bạn có thể có tất cả mọi thứ ở đây. Một lựa chọn tuyệt vời là Idyllwild, nằm giữa dãy núi San Jacinto của Quận Riverside. Có đi bộ đường dài, leo núi và nhiều đồ ăn thức uống. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với các chuyến đi vào mùa hè vì thời tiết có thể khá nóng.3. La Jolla. Bạn muốn tận hưởng sự quyến rũ của San Diego mà không phải chen chúc ở San Diego? Có rất nhiều lựa chọn tuyệt vời quanh bờ biển, nhưng La Jolla có thể đứng đầu danh sách đó. Mặc dù về mặt kỹ thuật là một phần của thành phố San Diego, La Jolla là một trong những thị trấn giàu có nhất ở Hoa Kỳ và không khó để hiểu tại sao. Bạn có thể đi bộ trên phố để tìm các cửa hàng cao cấp, nhà hàng sang trọng và ngon miệng và ngắm nhìn những chú sư tử biển trên những bãi biển tuyệt đẹp. Chẳng có gì ngạc nhiên khi những chú hải sư (hải cầu) muốn chiếm trọn bờ biển cho riêng mình.4.. Bạn có nhận thấy xu hướng này không? Một thị trấn bãi biển khác lọt vào danh sách này và San Clemente xứng đáng hơn thế. Nếu một người ngoài tiểu bang muốn trải nghiệm văn hóa lướt sóng thực sự của California, thì thật khó để phản đối San Clemente là nơi đáng đến. Bến tàu rất sôi động, sóng lớn và người dân thân thiện. Văn hóa lướt sóng nổi bật ở đây.5.. Là một thị trấn nổi tiếng với các bộ sưu tập nghệ thuật ấn tượng, Laguna Beach có những bãi biển được đề cập ở trên cùng với một số bãi biển nổi tiếng của Quận Cam. Có vô số địa điểm để đi dạo và ngắm đại dương cùng một số nhà hàng trên vách đá để ăn uống. Laguna Beach là một địa điểm tuyệt vời cho một buổi tối hẹn hò vào thứ sáu.⦿ ---- Quận Los Angeles: Người thân của một Phó quản lý Trader Joe's ở Silver Lake, người đã bị cảnh sát bắn nhầm khi truy đuổi một nghi phạm chạy vào cửa tiệm hồi năm 2018, đã chính thức đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 9,5 triệu đô với thành phố hôm thứ Sáu. Các luật sư của gia đình và Văn phòng Luật sư Thành phố đã thông báo cho Thẩm phán Los Angeles Alison Mackenzie vào tháng 5 về một giải pháp "có điều kiện" cho vụ án kéo dài liên quan đến cái chết của Melyda "Mely" Corado, nhưng không có điều khoản nào được tiết lộ.Theo các luật sư của gia đình, Hội đồng Thành phố Los Angeles đã phê duyệt thỏa thuận dàn xếp vào thứ Sáu, những người gọi khoản thanh toán 9,5 triệu đô la là "khoản dàn xếp trước khi xét xử lớn nhất" mà thành phố từng trả cho vụ nổ súng của Cảnh sát Los Angeles."Chúng tôi rất vui vì thành phố đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và chịu trách nhiệm gây ra cái chết của cô Mely", luật sư nguyên đơn John Taylor cho biết trong một tuyên bố. "Sau sáu năm đấu tranh đòi công lý cho cô Mely, sự kiên trì và yêu cầu giải trình của gia đình Corado cuối cùng đã được công nhận".Gia đình đã kiện thành phố và 2 cảnh sát Sinlen Tse và Sarah Winans vào tháng 11/2018. Cô Corado đã bị trúng đạn từ khẩu súng của Tse. Nghi phạm đang bị các cảnh sát truy đuổi -- Gene Evin Atkins, hiện 34 tuổi -- đã bị bắn vào khuỷu tay trái khi y chạy từ xe của mình vào siêu thị sau cuộc truy đuổi của cảnh sát. Sau đó, y bị truy tố tội giết người vì cái chết của Corado, 27 tuổi vào ngày 21/7/2018, cùng với 50 tội danh khác, bao gồm bắn và làm bị thương bà của y và bạn gái 17 tuổi và bắn vào cảnh sát. Anh ta vẫn đang chờ xét xử.⦿ ---- Quận Cam: Một bác sĩ 79 tuổi từ Irvine đã bị kiện hôm thứ năm cùng với Bệnh viện Hoag Memorial Presbyterian, UC Regents và Trung tâm chuyên khoa gan bởi 15 bệnh nhân nữ, những người cho rằng họ đã bị bác sĩ lạm dụng tình dục. Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án cấp cao Quận Cam cáo buộc hành vi cẩu thả, quấy rối tình dục, tấn công tình dục, tấn công tình dục, bạo lực giới, cố ý gây đau khổ về mặt tinh thần, hành vi kinh doanh không công bằng, gian lận, tiếp tay và che giấu cùng nhiều khiếu nại khác bắt nguồn từ vụ án hình sự được đệ trình vào đầu năm nay chống lại Bác sĩ John C. Hoefs.Vụ kiện dân sự được đệ trình khi Hoefs đang chờ bị xét xử về 17 tội danh tấn công tình dục. Ông sẽ phải ra tòa để tham dự phiên điều trần trước khi xét xử vào ngày 25/9/2024 tại Trung tâm Công lý Harbor ở Newport Beach. Một nguyên đơn trong vụ kiện đã nói tại một cuộc họp báo tại văn phòng của Stewart ở Irvine rằng cô là bệnh nhân của bác sĩ ở Irvine vào năm 2016. "Hành vi của ông ta không giống bất kỳ bác sĩ nào mà tôi từng gặp", cô nói và cho biết thêm rằng cô đã báo cáo ông ta với hội đồng y khoa của tiểu bang."Và họ đã không có hành động nào", cô nói. "Mãi đến tháng 5 năm nay khi bác sĩ bị bắt" thì mọi chuyện mới thay đổi, cô nói. "Đó là một kiểu lạm dụng ảnh hưởng đến nhiều phụ nữ khác". Stewart cho biết khi bệnh nhân đến gặp bác sĩ, "Chúng tôi tin rằng họ đang đưa ra lời khuyên y khoa hợp lý cho chúng tôi. Vì vậy, khi họ yêu cầu chúng tôi cởi đồ, họ sẽ không lạm dụng tình dục chúng tôi, và ông ta đã lợi dụng điều đó".Luật sư Courtney Thom cho biết một số bệnh nhân đã đến gặp bác sĩ "vì lý do y khoa đe dọa tính mạng". Bà cho biết những bệnh nhân đó đã bị từ chối cho phép một người thân ngồi bên để hỗ trợ họ. Ông ta cũng "từ chối cho nhân viên của mình làm người giám hộ", theo thông lệ, Thom cho biết. Thom cho biết các khiếu nại từ một số nạn nhân có từ năm 2006. "Nhưng chúng tôi nghĩ rằng có nhiều nạn nhân hơn thế nữa", bà cho biết.Các viên chức bệnh viện Hoag đã đưa ra tuyên bố này: "Hoag lên án hành vi bị cáo buộc đã xảy ra trong vụ kiện gần đây của những bệnh nhân cũ của Bác sĩ Hoefs. Bác sĩ Hoefs chưa bao giờ là nhân viên của Hoag. Ông là bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa có chuyên khoa phụ về bệnh gan, điều hành một phòng khám tư nhân độc lập và có quan hệ với một số tổ chức. Giống như nhiều bác sĩ hành nghề tư nhân khác, Bác sĩ Hoefs đã thuê không gian văn phòng trong một tòa nhà do Hoag sở hữu. Khi biết tin ông bị bắt, đội ngũ y tế của Hoag đã ngay lập tức đình chỉ các đặc quyền của ông tại bệnh viện và Hoag đã đình chỉ quyền tiếp cận không gian đã thuê của ông."⦿ ---- Indiana: tội phạm bạo loạnbiến mất, nghi trốn qua Canada. Cảnh sát đang truy tìm một kẻ bạo loạn ở Điện Capitol Hoa Kỳ đã bị kết án, người đã không đến nhà tù vào đầu mùa hè này để bắt đầu thụ án 9 tháng tù và đã không xuất hiện trong nhiều tuần. Nhiều nguồn tin cho CBS News biết rằng có một nỗ lực tích cực để tìmđến từ Indiana, người đã bị kết án vào tháng 4 và dự kiến sẽ đến trại tù liên bang ở Terre Haute, Indiana vào đầu mùa hè.Một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết các nhà điều tra đang xem xét khả năng Vo đang ở Canada. Vo đã bị thẩm phán và công tố viên giám sát và khiển trách thêm trong vụ án hình sự của mình, sau khi bị cáo buộc vi phạm các điều kiện tại ngoại trước khi xét xử, gọi hệ thống tòa án là "tòa án kangaroo", chỉ trích thẩm phán và đăng các thuyết âm mưu về ngày 6 tháng 1 năm 2021 trên tài khoản mạng xã hội của Vo.Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết án Vo về bốn tội danh hình sự vào tháng 9 năm 2023, bao gồm cả hành vi vô trật tự. Các công tố viên lập luận rằng Vo đã ở giữa đám đông bên trong Điện Capitol trong khoảng 27 phút, chụp ảnh và hét lên "Tự do!" trong khi di chuyển qua khu phức hợp Điện Capitol.Tại phiên tòa vào tháng 4, các công tố viên lập luận rằng Vo đã thể hiện hành vi bất chấp hệ thống tòa án. Vo bị cáo buộc tội vi phạm các điều kiện tại ngoại trước khi xét xử bằng cách tham dự một cuộc biểu tình bên ngoài nhà tù Washington, D.C., để ủng hộ những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1. Theo hồ sơ của Bộ Tư pháp, thẩm phán đã áp dụng lệnh giới nghiêm đối với Vo trong suốt phiên tòa do Vo vi phạm lệnh của tòa án. Vo cũng chỉ trích thẩm phán và tòa án trên tài khoản mạng xã hội của mình, gọi các thủ tục tố tụng hình sự của Vo là "phiên tòa kangaroo".Trong hồ sơ tòa án vào tháng 4, các công tố viên cho biết, "Việc Vo hoàn toàn không hối hận về hành động của mình vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 cũng nên thúc đẩy quyết định của Tòa án liên quan đến bản án của Vo. Vài phút sau khi rời khỏi Tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1, Vo đã sử dụng tin nhắn văn bản và mạng xã hội để khoe khoang về việc đe dọa cảnh sát, dừng kiểm phiếu và xông vào tòa nhà. Sự thiếu ăn năn của Vo vẫn tiếp diễn sau phiên tòa khi Vo liên tục sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để tranh cãi về tội lỗi của mình, nơi Vo tự gọi mình là 'tù nhân bị kết án oan J6'.Tại phiên tòa tuyên án của Vo vào tháng 4, Thẩm phán Tanya Chutkan đã chỉ trích Vo vì thái độ và hành vi của Vo trong phiên tòa. Chutkan cho biết bà lo ngại khi thấy Vo mỉm cười tại bàn bào chữa khi một cảnh sát làm chứng "mạnh mẽ" về tác động của cuộc bạo loạn. Khi bà tuyên án tù chín tháng đối với Vo, Chutkan nói, "Tôi không tin rằng ông Vo nghĩ rằng luật áp dụng cho anh ta".Hai tuần sau khi bị tuyên án, Vo đã đăng các khiếu nại trên phương tiện truyền thông xã hội về cách tòa án xử lý vụ án hình sự của mình, cáo buộc Vo đã bị hệ thống tư pháp "làm quá". Vo, giống như hầu hết các bị cáo ngày 6 tháng 1, được phép không bị giam giữ giữa phiên tòa tuyên án và thời điểm bắt đầu án tù, một khoảng thời gian thường kéo dài vài tuần.Luật sư bào chữa của Vo đã từ chối yêu cầu bình luận. Bộ Tư pháp cũng từ chối bình luận. Văn phòng FBI tại Indianapolis đã chuyển CBS News cho Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia, người đã từ chối bình luận. Vo đã 31 tuổi khi bị kết án vào năm ngoái. Mẹ của Vo cũng bị truy tố tội tham gia vào vụ đột nhập Điện Capitol. Bà đã lên lịch ra tòa vào tháng tới.Một số bị cáo khác vào ngày 6 tháng 1 đã bỏ trốn trong 43 tháng kể từ khi truy tố vụ bạo loạn Điện Capitol của Hoa Kỳ. Ba người từ Lakeland, Florida, đã mất tích trong nhiều tháng, trước khi bị bắt ở Florida vào đầu năm nay. Một thành viên bị cáo buộc của Proud Boys ở Florida, Christopher Worrell, đã bỏ trốn sau khi không ra hầu tòa để tuyên án. Y đã bị bắt vài tuần sau đó khi y cố gắng bí mật trở về nhà.⦿ ---- Australia:cơ nguy bị trục xuất về VN, 20.000 chữ ký cư dân xin đừng trục xuất. Chỉ có một nhà hàng Việt Nam duy nhất ở thị trấn Bathurst. Bếp trưởng của nhà hàng, Thi Huê Dao, đã chuyển đến Úc cùng gia đình vào năm 2015 để đảm nhận công việc này và cư dân của thành phố trung tây New South Wales đã hưởng ứng nhiệt tình, lấp đầy các bàn tại Anam và để lại đánh giá năm sao."Mẹ tôi muốn có một sự nghiệp và chúng tôi có gia đình ở đây nên chúng tôi quyết định đến Úc", con trai bà là Thanh Đức Nguyên cho biết. "Đây là nhà hàng Việt Nam duy nhất trong thị trấn và góp phần vào sự đa dạng và ẩm thực của Bathurst".Gia đình bốn người này được tài trợ để chuyển đến Úc theo thị thực lao động có tay nghề tạm thời 457, trong đó Dao là người nộp đơn chính. Nhưng vào tháng 3 năm 2019, họ phát hiện ra rằng nhà tài trợ thị thực của họ bị cáo buộc đã tuyển dụng một nhân viên có thị thực đã hết hạn, vi phạm các quy định về nhập cư.Do sai lầm này, họ không còn có thể hoạt động với tư cách là nhà tài trợ của chủ lao động. Và Nguyen cùng gia đình, những người hiện sở hữu nhà hàng, phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất về VN. Chris Wright, phó giáo sư tại Đại học Sydney, người đã đệ trình chung lên Bộ Nội vụ để xem xét lại hệ thống di trú, cho biết vụ này phản ánh một "thị thực được thiết kế tồi" khiến người nhập cư phải phụ thuộc vào người sử dụng lao động-nhà tài trợ của họ.Trong một số trường hợp, như đối với gia đình của Nguyễn, người bảo lãnh trở nên không đủ điều kiện. Nhưng Wright cho biết đã có hàng trăm trường hợp trong 20 năm qua, trong đó những cá nhân được bảo lãnh bị phát hiện đã bị bóc lột hoặc phải đưa tình hình của họ ra tòa. Ông nói: "Có thể nói rằng hầu hết mọi người không cố gắng giải quyết vấn đề này. Họ chỉ chịu đựng thôi".Thị thực 457 đã bị bãi bỏ vào năm 2017, thay thế bằng thị thực tạm thời thiếu hụt kỹ năng. Vào tháng 12 năm 2023, chính quyền Albanese đã thông báo rằng thị thực lao động tạm thời sẽ được cải tổ một lần nữa với việc giới thiệu thị thực kỹ năng theo yêu cầu, điều này sẽ cung cấp cho người lao động nhập cư sự linh hoạt để chuyển đổi giữa các nhà tài trợ, nhiều thời gian hơn để tìm kiếm một nhà tài trợ khác và con đường rõ ràng hơn để hướng tới quyền thường trú. Loại thị thực mới này sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2024.“Hiện tại, nếu bạn đang ở diện 457 và mối quan hệ nhân viên của bạn kết thúc, bạn có thêm 60 ngày để tìm một nhà tài trợ khác và như vậy là không đủ thời gian”, Wright nói. “Loại thị thực mới sẽ kéo dài thời hạn đó lên 180 ngày, khá đáng kể”.Nguyên cho biết gia đình anh hiện đang có thị thực bắc cầu A (a bridging visa A) và sẽ sớm phải nộp đơn xin thị thực bắc cầu E (a bridging visa E), chỉ cho phép họ ở lại Úc trong khi quyết định nhập cư của họ được hoàn tất. Những người có thị thực bắc cầu E không có quyền làm việc, học tập hoặc tiếp cận Medicare. Đây là “thị thực tệ nhất ở Úc”, Nguyen cho biết.“Chúng tôi có thể ở lại đây cho đến khi có quyết định nhưng điều đó rất khó khăn,” anh nói. “Chúng tôi không có sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ nào và điều đó rất tốn kém. Nghĩ đến việc bị gửi trở lại Việt Nam khiến chúng tôi rất căng thẳng. Điều đó sẽ rất tàn khốc đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ mất tất cả những gì mình đã làm việc chăm chỉ trong gần 10 năm.”Gia đình đã viết thư cho Bộ trưởng Bộ Di trú, Tony Burke, vào tháng này, yêu cầu một sự can thiệp của bộ trưởng. Người dân Bathurst đã tập hợp xung quanh họ, với một bản kiến nghị trực tuyến thu hút hơn 20.000 chữ ký. Các thành viên quốc hội địa phương và chủ sở hữu truyền thống cũng đã viết thư chính thức cho Burke. Bộ Nội vụ cho biết họ không thể bình luận về các trường hợp riêng lẻ.⦿ ---- HỎI 1: Canada: 70% sinh viên tỉnh bang B.C. bất ổn định về tài chính?ĐÁP 1: Đúng vậy. Việc bắt đầu học kỳ mùa thu mới tại các trường đại học và cao đẳng của B.C. cũng có nghĩa là nỗi lo về tài chính của sinh viên và phụ huynh sẽ quay trở lại, trong đó nơi cư trú là một trong những yếu tố gay gắt. Một cuộc khảo sát mới của TD Bank Group cho thấy 70 phần trăm sinh viên B.C. tự coi mình là "không ổn định về tài chính", cao hơn khoảng năm điểm so với mức trung bình toàn quốc. Trong khi đó, 44 phần trăm không đủ khả năng trang trải các nhu cầu cơ bản như thực phẩm và nhà ở.Cuộc khảo sát cũng cho thấy 93% phụ huynh cho biết họ đang giúp trả tiền học phí sau trung học cho con cái, trong đó 67% phụ huynh cho biết họ hỗ trợ tài chính đáng kể. Sự hỗ trợ tài chính đó cũng ảnh hưởng đến khả năng tự chăm lo nhu cầu của chính mình của phụ huynh. Khoảng bảy trong số 10 phần trăm phụ huynh BC thừa nhận rằng việc hỗ trợ con cái đang ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các nhu cầu tài chính cơ bản hoặc chi trả cho các hoạt động như kỳ nghỉ gia đình của họ, trong khi gần 1/2 cho biết họ muốn con mình ít phụ thuộc vào Ngân hàng của Mẹ và Bố hơn.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Xét nghiệm máu có thể đoán 30 năm sau rủi ro bệnh tim cho quý bà?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một xét nghiệm máu duy nhất đo tình trạng viêm và mỡ có thể dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch của phụ nữ sau 30 năm, một nghiên cứu mới của Harvard cho biết. Những phát hiện được trình bày vào thứ Bảy tại Đại hội Tim mạch Châu Âu 2024 (European Society of Cardiology Congress 2024) ở London, đã được công bố trên Tạp chí Y học New England. Các nhà nghiên cứu cho biết việc xét nghiệm hai loại mỡ trong máu cùng với protein phản ứng C, một dấu hiệu của tình trạng viêm, có thể đưa lĩnh vực tim mạch tiến gần hơn đến những khám phá quan trọng.Chi tiết: