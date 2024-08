Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết một tàu của Trung Quốc đã "cố tình đâm" ba lần vào một trong những tàu của Manila.

- Biển Đông: tàu TQ cố ý tông tàu Philippines.

- Thăm dò ABC News/Ipsos: 81% người Mỹ nói họ sẽ chấp nhận kết quả bầu cử, 68% tin rằng bà Harris đã sẵn sàng chấp nhận kết quả, chỉ 29% nói thế về Trump.

- Tuần sau, Công tố đặc biệt Jack Smith và Trump ngày 5 tháng 9 sẽ ra trước tòa của Thẩm phán Tanya Chutkan. Trump muốn kéo dài qua năm 2025 để hủy vụ án.

- CNN kiểm chứng: Trump phóng quảng cáo TV, bịa đặt về lập trường nhập cư và biên giới của bà Harris

- Trump khoe: phụ nữ yêu thích Trump. Trump cảm ơn các ông chồng cho quý bà đi 1 mình dự biểu tình của Trump.

- Họ là 2 diễn viên nổi tiếng trong làng phim Mỹ, nhưng Bradley Whitford chỉ trích cô Cheryl Hines (vợ của Robert F. Kennedy Jr.) tại sao không lên tiếng chống, khi Kennedy nói ủng hộ Trump.

- Tòa bác đơn Trump xin chuyển vụ án hình sự của Trump tại tiểu bang New York lên tòa án liên bang

- Bà Harris chỉ trích Trump vì Trump phản đối một biện pháp bỏ phiếu về phá thai ở Florida

- Trump: Mỹ cần hòa với Nga, lại ca ngợi Putin, Tập, Kim

- Trump: Mỹ ngập tràn ma túy, cần án tử hình

- TT Biden nói kinh tế đang tăng tốc

- Là nhà văn và nhà toán học nổi tiếng, vẫn có một điều rất đáng tiếc bất như ý: Eugenia Cheng nói vì không có con

- Phim hay cỡ nào cũng sẽ bị Trump kiện: phim "The Apprentice" về thời Trump còn trẻ sẽ chiếu từ ngày 11 tháng 10 tại Mỹ và Canada

- Sách hay cỡ nào cũng sẽ bị Florida cấm, chỉ vì có vài đoạn tranh cãi

- Tim Walz nói Trump đổi ý về thụ thai ống nghiệm IVF: phụ nữ không tin Trump

- 2 nhân viên bầu cử Georgia đang xin tòa cho siết nhà, tài sản cá nhân của Giuliani vì thắng kiện, Giuliani phải bồi thường 146 triệu đô

- Chiến lược gia Cộng Hòa: Trump đã nhảy múa trên các nấm mồ chiến binh để kiếm phiếu.

- Nhiều người Cộng Hòa thú nhận: Trump thất cử, Cộng Hòa hồi sinh được, để hy vọng 2028 chiếm lại Bạch Ốc

- Berkshire Hathaway Inc. bán cổ phiếu của Bank of America Corp. với tổng giá trị là 845 triệu đô la trong vòng 2 tháng

- 7 lính Mỹ bị thương trong trận Mỹ đột kích ở miền tây Iraq, hạ sát 15 chiến binh Nhà nước Hồi giáo

- FIFA hoãn quyết định về việc có nên đình chỉ Israel khỏi các hoạt động bóng đá quốc tế hay không vì Gaza.

- Hàng trăm dấu chân khủng long ở Châu Phi và Nam Mỹ y hệt nhau mặc dù cách xa 3.700 dặm và ngăn cách bởi một đại dương

- Goldman Sachs Group Inc. sẽ cắt nhân viên từ 3% đến 4%, tương đương 1.300 đến 1.800 nhân viên.

- Brazil: Tòa ra lệnh đóng cửa mạng xã hội X vì Elon Musk không chỉ định một đại diện hợp pháp tại Brazil

- Ngoài khơi Hawaii: thuyền buồm được chiến hạm Mỹ cứu, vớt 1 phụ nữ và cô con gái 7 tuổi

- Xe điện mới EREV của Hyundai sẽ chạy 900 kilomét (559 miles) mới cạn bình.

- Nhật Bản: bão, 6 người chết, 100 người bị thương, 14 nhà máy Toyota đóng cửa tới Thứ Hai.

- Nhật Bản: trẻ sơ sinh ra đời trong 6 tháng tại Nhật giảm 5,7%, tới mức thấp kỷ lục là 350.074 em bé. Báo động dân số giảm sẽ tai hại cho kinh tế, an sinh.

- Nghiên cứu: Cần sa giải trí cũng sẽ hại tim.

- Lập pháp tiểu bang California OK dự luật cấm hoàn toàn tất cả các loại túi nhựa đựng hàng tạp hóa.

- Quận Cam: 1 người đi xe gắn máy bị 1 chiếc SUV tông chết

- Nhật Bản: Cảnh sát bắt 1 người Việt Nam chuyên nghề trộm, riêng trong 24 giờ ngày 1/8 đã trộm 3.000 quả lê

- Canada: Cao Hung Nguyen thắng kiện, Tòa ra lệnh cho Daniel Tambosso phải trả Nguyen khoản vay Bitcoin, tương đương 1,2 triệu USD

- Minnesota: 2 phụ nữ Việt bị bắt vì trộm nhiều lần ở cửa tiệm Lululemon để bán lại

- HỎI 1: Chỉ 10% dân Mỹ nói làm chủ một căn nhà không khó? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Xài thuốc kháng sinh nhiều sẽ sinh ra loài siêu vi khuẩn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-31/8/2024) ⦿ ---- Berkshire Hathaway Inc. đã bán cổ phiếu của Bank of America Corp. với tổng giá trị là 845 triệu đô la, một hồ sơ cho thấy. Công ty của Warren Buffet đã bán khoảng 21,1 triệu cổ phiếu từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8. Trước đó, Berkshire đã bán khoảng 52,8 triệu cổ phiếu BoA với tổng giá trị là 2,3 tỷ đô la vào tháng 7 và khoảng 25 triệu vào tuần trước. Tập đoàn này vẫn nắm giữ hơn 11% cổ phiếu của BoA.

⦿ ---- Ít nhất bảy chiến binh Hoa Kỳ đã bị thương trong một cuộc đột kích ở miền tây Iraq, theo các quan chức cho biết với truyền thông Hoa Kỳ. 15 thành viên của Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị giết trong chiến dịch này, theo Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết. Các quan chức quân sự cho biết năm nhân viên đã bị thương, một người đã được sơ tán để điều trị thêm, theo ABC News. Hai người khác "bị thương do ngã", một người trong số họ đã được sơ tán. Không có thương tích nào đe dọa đến tính mạng, theo các báo cáo.

⦿ ---- Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) đã hoãn quyết định về việc có nên đình chỉ Israel khỏi các hoạt động bóng đá quốc tế hay không do cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza. Đề xuất của Hiệp hội bóng đá Palestine (PFA) cáo buộc Hiệp hội bóng đá Israel (IFA) đồng lõa vi phạm luật pháp quốc tế và phân biệt đối xử với các cầu thủ Ả Rập. Đề xuất này tìm cách trừng phạt các đội bóng Israel, trích dẫn cái chết của 92 cầu thủ Palestine và sự phá hủy cơ sở hạ tầng bóng đá do cuộc xung đột. Cơ quan quản lý hiện sẽ xem xét lại đề xuất của PFA vào tháng 10.

⦿ ---- Trung Quốc và Philippines đã cáo buộc lẫn nhau đâm tàu ​​của họ ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông khi các cuộc đụng độ của họ trên tuyến đường thủy quan trọng này leo thang. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết một tàu của Philippines, "bị mắc cạn bất hợp pháp" tại bãi cạn Sabina, đã "cố tình đâm" một tàu của Trung Quốc. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết một tàu của Trung Quốc đã "cố tình đâm" một trong những tàu của Manila. Không có thương vong nào được báo cáo do các vụ va chạm. Nếu nhìn trên video, thì rõ là tàu TQ tông vào tàu Philippines.

Bãi cạn Sabina đang tranh chấp nằm cách đảo Palawan của Philippines 140km (87 dặm) về phía tây và cách đảo Hải Nam, vùng đất liền gần nhất của Trung Quốc, khoảng 1.200km (746 dặm). Lưu Đức Quân (Liu Dejun), người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc, cho biết họ sẽ thực hiện các bước "kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi khiêu khích, gây phiền nhiễu và xâm phạm và kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền và lợi ích hàng hải của đất nước".

Lưu cho biết "Trung Quốc thực hiện chủ quyền không thể tranh cãi" tại khu vực này. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã có những hành động nguy hiểm khi phớt lờ các quy định về va chạm, người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Jay Tarriela cho biết. Tarriela cho biết vụ đâm tàu ​​đã xảy ra ba lần, đâm vào mũi tàu bên trái, mạn phải và mạn trái và gây ra thiệt hại.

"Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải lưu ý rằng vụ đâm tàu ​​này xảy ra mặc dù ... hành động và sự hiện diện vô cớ của chúng tôi tại bãi cạn Escoda", Tarriela nói với các phóng viên, sử dụng tên gọi của Philippines cho bãi cạn Sabina.

Bãi cạn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (370km) của Philippines. Đây cũng là điểm hẹn cho các nhiệm vụ tiếp tế của Philippines cho đơn vị đồn trú tại bãi cạn Second Thomas. Các vụ va chạm xảy ra sau một sự cố tương tự trong tuần này khi lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cho biết họ đã giải cứu "nhân sự" người Philippines rơi xuống biển sau khi hai nước đấu súng trên các tàu va chạm.

Xem VIDEO dài 1:19 phút, cho thấy tàu TQ hung hăng:



https://www.youtube.com/watch?v=USVZVPGOlh8

⦿ ---- Trump phóng quảng cáo TV, bịa đặt về lập trường về di dân và biên giới của bà Harris, theo kiểm chứng thực tế (fact check) của CNN. Một quảng cáo truyền hình mới từ chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã chồng chất những lời nói dối để tấn công Phó Tổng thống Kamala Harris về vấn đề nhập cư. Quảng cáo sử dụng một trích dẫn đã chỉnh sửa để tấn công Harris về một đề xuất mà bà không thực sự đưa ra.

.

Quảng cáo có người dẫn chuyện nói rằng: "Xin lưu ý những người cao tuổi: Kamala Harris đã hứa ân xá cho 10 triệu người nhập cư bất hợp pháp mà bà cho phép vào với tư cách là trùm biên giới, khiến họ đủ điều kiện hưởng An sinh xã hội. Các nghiên cứu cảnh báo rằng điều này sẽ dẫn đến việc cắt giảm các chế độ An sinh xã hội của bạn". Một trích dẫn hiển thị trên màn hình, mà quảng cáo cho là của Trung tâm Nghiên cứu Di trú (Center for Immigration Studies), một tổ chức ủng hộ việc giảm nhập cư, có nội dung như sau: "Sự ân xá của Harris gây ra chi phí lớn cho An sinh xã hội".

.

Sự thật là: Những tuyên bố của quảng cáo là sai sự thật. Harris không đưa ra bất kỳ lời hứa nào về việc cấp tư cách hợp pháp cho tất cả những người di cư đã vượt biên giới trong thời gian bà làm phó tổng thống. Mặc dù bà đã bày tỏ sự ủng hộ đối với con đường trở thành công dân cho một số nhóm người không có giấy tờ không xác định, nhưng bà chưa bao giờ nói rằng những người di cư gần đây nên được đưa vào. Và tên của bà Harris không xuất hiện trong trích dẫn thực tế của Trung tâm Nghiên cứu Di trú về chi phí có thể xảy ra của "lệnh ân xá" đối với An sinh Xã hội; trung tâm cho biết họ chưa phân tích đề xuất ân xá cụ thể năm 2024 của Harris vì họ chưa thấy bà đưa ra đề xuất cụ thể.

.

Quảng cáo cũng có sai lệch khác. Harris chưa bao giờ là "Tư lệnh biên giới". Thay vào đó, bà được giao một vai trò ngoại giao, tới gặp và thuyết phục các chính phủ Nam Mỹ, để tập trung vào việc giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của làn sóng di cư từ ba quốc gia Trung Mỹ, chứ không phải phụ trách an ninh biên giới. Bạn có thể đọc chi tiết bản kiểm tra thực tế dài hơn về tuyên bố đó tại đây:

https://www.cnn.com/2024/08/13/politics/fact-check-trump-musk-20-false-claims/index.html

.

⦿ ---- Cuộc thăm dò mới cho thấy hầu hết người Mỹ đều nói rằng họ và bà Kamala Harris đều sẵn sàng chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 là hợp pháp. Nhưng Donald Trump thì không hẳn vậy. Có tới 81% người Mỹ trong cuộc thăm dò mới của ABC News/Ipsos cho biết rằng bất kể họ ủng hộ ứng cử viên nào, họ đều sẵn sàng chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử. Ít hơn, nhưng vẫn là 68%, coi Harris đã sẵn sàng chấp nhận kết quả. Chỉ có 29% nói như vậy về Trump.

.

Gần như tất cả những người ủng hộ Harris, 92%, nói rằng họ đã sẵn sàng chấp nhận kết quả. Con số đó giảm xuống còn 76% những người ủng hộ Trump. Thay vào đó, 21% những người ủng hộ Trump - tương đương với 8% tất cả người lớn - không sẵn sàng làm như vậy.

.

Các chia rẽ chính trị khác, sắc nét hơn đã định hình quan điểm trong cuộc thăm dò này, do Langer Research Associates thực hiện cho ABC News với công trình thực địa của Ipsos. Chỉ có 6% những người ủng hộ Harris cho rằng Trump đã sẵn sàng chấp nhận kết quả bầu cử, tăng lên mức 58% vẫn còn nhẹ trong số những người ủng hộ ông. Có tới 97% những người ủng hộ Harris cho rằng bà đã sẵn sàng chấp nhận kết quả; trong khi đó, trong số những người ủng hộ Trump, chỉ có 44% nghĩ như vậy.

.

⦿ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith và cựu Tổng thống Trump đang bất đồng quan điểm về tốc độ tiến hành vụ Smith truy tố Trump về tội can thiệp bầu cử 2020, với việc cựu tổng thống cho rằng vụ kiện có thể kéo dài đến cuối năm 2025 "nếu cần thiết". Hồ sơ chung nộp muộn vào thứ Sáu là theo yêu cầu của Thẩm phán Tanya Chutkan, người đã yêu cầu mỗi bên cân nhắc về cách thức tiến hành vụ kiện sau khi vụ kiện đã được đưa trở lại phòng xử án của bà sau quyết định miễn truy tố của Tòa án Tối cao vào tháng trước.

.

Smith và Trump đều sẽ phải ra hầu tòa trước Thẩm phán trong phiên điều trần ngày 5 tháng 9 trong vụ kiện, tập trung vào những nỗ lực của Trump nhằm duy trì quyền lực sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước Tổng thống Biden.

.

Công tố đặc biệt không yêu cầu một phiên tòa thu nhỏ để xem xét bằng chứng thu thập được trong vụ án với lời khai của nhân chứng trực tiếp, nhưng đề xuất giải quyết vấn đề thông qua các bản tóm tắt pháp lý. Ông cũng không nêu rõ mốc thời gian cụ thể được đề xuất, thay vào đó đề xuất Chutkan cân nhắc các câu hỏi còn lại về quyền miễn truy tố đồng thời với các vấn đề khác trong vụ án.

.

Nhóm của Trump cho biết họ có kế hoạch đệ trình nhiều khiếu nại bổ sung trong vụ án, mà thẩm phán sẽ xem xét từng khiếu nại một. Yêu cầu của họ bao gồm việc dành hơn một tháng để cân nhắc nỗ lực sắp tới nhằm bác bỏ vụ án với khiếu nại về việc bổ nhiệm Smith sau khi những lập luận như vậy đã thành công trong vụ án tài liệu mật của ông ở Florida. Công tố đặc biệt đã kháng cáo phán quyết đó.

.

Theo kế hoạch của Trump, Thẩm phán Chutkan sẽ không bắt đầu giải quyết các vấn đề miễn truy tố trong vụ án cho đến tháng 12/2024, sau cuộc bầu cử, khi đó, nếu cựu tổng thống thắng cử, Trump có thể chỉ đạo Bộ Tư pháp (DOJ) của mình hủy bỏ mọi cáo buộc. Việc Trump chấp thuận các thủ tục tố tụng vào mùa xuân và mùa thu năm 2025 "nếu cần" cho thấy nhóm của Trump tin rằng họ sẽ thành công trong việc bác bỏ vụ án trước thời điểm đó.

.

Đầu tuần này, Smith đã xem trước các kế hoạch giải quyết vụ án sau quyết định miễn truy tố, đệ trình bản cáo trạng thay thế trong vụ án. Hồ sơ nộp giữ nguyên mọi cáo buộc ban đầu chống lại Trump nhưng đã sửa đổi vụ án, tập trung vào số lượng hành động của cựu tổng thống không được thực hiện với tư cách là tổng thống.

.

Tòa án Tối cao đã xác định trong cuộc bỏ phiếu 6-3 vào tháng trước rằng chức vụ Tổng thống, như Trump, được miễn truy tố đối với các hành động cốt lõi của tổng thống và được cho là miễn truy tố đối với các hành động "chính thức" khác. Tuy nhiên, các hành động thực hiện bên ngoài vai trò chính thức của họ không được bảo vệ (thí dụ, vận động tranh cử).

.

Smith đã cắt khỏi bản cáo trạng một âm mưu cụ thể được tòa án nêu tên là được bảo vệ: Tất cả các chiến dịch gây sức ép của Trump nhằm buộc Bộ Tư pháp điều tra các tuyên bố vô căn cứ của ông về gian lận bầu cử. Tòa án xác định rằng những cuộc trò chuyện như vậy (của Trump với Bộ Tư pháp) nằm trong phạm vi của các hành động hành pháp cốt lõi.

.

Nhưng Smith đã chuyển bản cáo trạng để tập trung vào các hành động mà Trump thực hiện với tư cách là một công dân bình thường hoặc là một ứng cử viên cho chức vụ, nhấn mạnh rằng nhiều hành động của Trump không liên quan đến trách nhiệm của ông với tư cách là tổng thống.

.

Phiên bản mới nhất của các cáo buộc cũng cáo buộc Trump "sử dụng chiến dịch tranh cử của mình" để phát tán những lời nói dối về cuộc bầu cử và lưu ý rằng tất cả các thách thức của tòa án đối với cuộc bầu cử 2020 đều được đệ trình với tư cách là một ứng cử viên của ông.

.

Bài phát biểu của Trump gần Bạch Ốc vào ngày 6 tháng 1/2021 được mô tả là Trump "có bài phát biểu vận động tranh cử tại một cuộc mít tinh chính trị do tư nhân tài trợ và tổ chức riêng".

.

⦿ ---- Trump khoe: phụ nữ yêu thích Trump. Sau khi rao giảng về việc phụ nữ yêu ông và ông yêu họ như thế nào tại một cuộc mít tinh hôm thứ sáu, Donald Trump đã ca ngợi những người chồng của những người ủng hộ nữ vì đã hạ cố "cho phép" vợ họ theo ông đi khắp nước Mỹ. "Có người nói, 'Phụ nữ không thích Donald Trump'", ông phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Johnstown, Pennsylvania. "Tôi nói, 'Tôi nghĩ điều đó là sai. Tôi nghĩ họ yêu tôi. Tôi yêu họ.'"

.

Khoảnh khắc đó khiến ông nhớ đến việc phát biểu trước một nhóm người ủng hộ gần sân khấu, những người mà ông cho biết là phụ nữ North Carolina đã tham dự hàng trăm sự kiện của ông. "Họ giàu kinh khủng, hãy nhìn họ kìa", cựu tổng thống nói. "Họ chẳng có gì ngoài tiền mặt. Chồng họ thì tuyệt. Nhưng họ cho phép vợ họ đi khắp đất nước".

.

Ông Trump nhớ lại đã từng hỏi những người chồng về điều đó. "Tôi nói, 'Làm sao các ông có thể chịu đựng được điều này? Vợ các ông đi khắp nơi. Các ông có phiền không?'" Ông trích dẫn câu trả lời chung của họ: "'Chúng tôi tin tưởng vợ mình, thưa ông, chúng tôi tin tưởng họ một cách ngầm hiểu.'" Cựu tổng thống Trump đã chúc mừng sự xuất hiện của những người phụ nữ trong các buổi biểu tình của ông. "Họ luôn chải chuốt hoàn hảo!" Trump thốt lên.

.

⦿ ---- Họ là 2 diễn viên nổi tiếng trong làng phim Mỹ: Bradley Whitford và Cheryl Hines. Whitford, có lẽ được biết đến nhiều nhất qua vai diễn trong The West Wing, đã làm rầy cô Hines—vợ của Robert F. Kennedy Jr. và là ngôi sao của loạt phim truyền hình Curb Your Enthusiasm—theo cách riêng trên mạng xã hội, chỉ vì Kennedy Jr. ủng hộ Trump, theo USA Today đưa tin.

.

Bradley Whitford viết lên mạng: "Này @CherylHines, cách giữ im lặng trong khi ông chồng điên khùng của bạn ủng hộ kẻ hiếp dâm đã bị xét xử, kẻ khoe khoang về việc tước đoạt các quyền cơ bản của phụ nữ. Thật can đảm. Tấm gương tuyệt vời cho bọn trẻ.Can đảm nhỉ". Whitford, một người ủng hộ Kamala Harris, đã liên kết đến một video trong đó Donald Trump khoe khoang về cách ông đã giúp lật ngược phán quyết Roe vs. Wade.

.

Như báo Variety đã lưu ý, Hines đã không trực tiếp đề cập đến quyết định ủng hộ Trump của chồng mình sau khi ông này rút lui khỏi cuộc đua năm 2024. Thay vào đó, cô giữ mọi thứ ở trạng thái trung lập: "Trong năm rưỡi qua, tôi đã gặp một số người phi thường từ mọi đảng phái—Dân chủ, Cộng hòa và Độc lập", cô viết. "Kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng phần lớn các đảng phái thực sự là những người tốt, những người muốn điều tốt nhất cho đất nước và cho nhau". Tuy nhiên, chồng bà thừa nhận rằng cô Hines "rất không thoải mái" với sự ủng hộ của ông giành cho Trump.

.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm Thứ Sáu đã bác bỏ đơn xin chuyển vụ án hình sự của Trump tại tiểu bang New York lên tòa án liên bang vì lý do kỹ thuật. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Alvin Hellerstein cho biết đơn xin chuyển không được nộp đúng quy định và các luật sư của Trump cần sự cho phép của ông để nộp đơn yêu cầu. Nếu Hellerstein chấp thuận yêu cầu như vậy, thì có khả năng bản án ngày 18 tháng 9 của cựu tổng thống về tội làm giả hồ sơ kinh doanh sẽ bị hoãn lại.

.

Hellerstein đã bác bỏ nỗ lực đầu tiên của Trump nhằm chuyển vụ án vào năm ngoái, cho rằng vụ án tiền bịt miệng nữ nhơn không liên quan đến nhiệm vụ tổng thống của ông. Các luật sư của Trump cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao vào ngày 1 tháng 7 về quyền miễn truy tố của tổng thống vào đầu năm nay đòi hỏi một kết quả khác hiện nay. Trump cũng đã yêu cầu thẩm phán chủ trì vụ án hình sự hoãn tuyên án vì lý do tương tự. Thẩm phán Juan Merchan vẫn chưa đưa ra phán quyết.

.

⦿ ---- Bà Harris đã đưa ra một tuyên bố chiến dịch chỉ trích Trump vì đã nói rằng Trump sẽ phản đối một biện pháp bỏ phiếu liên quan đến phá thai ở Florida, biện pháp này sẽ mở rộng quyền tiếp cận phá thai. "Donald Trump vừa nêu rõ lập trường của mình về phá thai: Ông sẽ bỏ phiếu để duy trì lệnh cấm phá thai cực đoan đến mức áp dụng trước khi nhiều phụ nữ biết rằng họ đang mang thai", Harris cho biết trong tuyên bố, ám chỉ đến luật sáu tuần của Florida.

.

Bà Harris tái khẳng định cam kết ký dự luật "khôi phục quyền tự do sinh sản", nói rằng, "Tôi tin tưởng phụ nữ có thể tự đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe của mình và tin rằng chính phủ không bao giờ được xen vào giữa phụ nữ và bác sĩ của họ".

.

Riêng phát ngôn viên của Ủy ban Quốc gia Dân chủ Maddy Mundy cho biết Trump "đã mở đường cho các cuộc tấn công vào quyền tự do sinh sản của phụ nữ", ám chỉ mối liên hệ của ông với việc Tòa Tối cao lật ngược phán quyết Roe kiện Wade.

.

"Khi người dân Florida huy động để đấu tranh cho quyền của mình, họ đi bỏ phiếu với suy nghĩ rằng những ứng cử viên duy nhất đứng đầu danh sách đấu tranh cho quyền tự do sinh sản của họ là Phó Tổng thống Harris và Thống đốc Walz", Mundy cho biết.

.

⦿ ---- Ứng cử viên đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu tại một cuộc mít tinh vào thứ Sáu rằng "hòa thuận với Nga là điều tốt, không phải điều xấu, đó là điều thông minh nên làm". Ông cũng nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "đã chiếm rất nhiều đất đai" trong thời chính quyền Bush, Obama và Biden nhưng không chiếm đất đai nào trong thời gian ông tại nhiệm.

.

Trump đã ca ngợi mối quan hệ của Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lặp lại tuyên bố của mình rằng ông đã khiến Trung Quốc "trả hàng tỷ đô la" tiền thuế quan.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tại một cuộc biểu tình ở Pennsylvania rằng Hoa Kỳ đang "trở thành một quốc gia ngập tràn ma túy" và đề xuất án tử hình đối với những kẻ buôn bán ma túy. Ông lặp lại tuyên bố sai lệch của mình rằng các quốc gia ở Mỹ Latinh và Châu Phi đang "đổ hết tù nhân và trại giam" vào Hoa Kỳ và rằng họ đã chứng kiến tỷ lệ tội phạm của mình giảm mạnh, trong khi tỷ lệ này lại tăng ở Hoa Kỳ.

.

Trump cáo buộc, mà không trích dẫn nguồn, rằng khoảng 350.000 người ở Hoa Kỳ đã chết vì các nguyên nhân liên quan đến ma túy vào năm ngoái. Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia ước tính rằng có 107.543 ca tử vong do dùng thuốc quá liều vào năm 2023. Ông cũng tuyên bố rằng ông đã có một thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng các nhà sản xuất fentanyl ở Trung Quốc sẽ phải chịu án tử hình nếu họ bán loại thuốc này tại Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chia sẻ hôm thứ Sáu trong một tuyên bố rằng báo cáo mới nhất về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cho thấy "tiến triển thực sự" đang được thực hiện. "Tiền lương đang tăng nhanh hơn giá cả, giúp mọi người có thêm 1.400 đô la thu nhập kể từ khi xảy ra đại dịch. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm", tổng thống nhận xét. Ông tiếp tục nói rằng trong khi chính quyền Biden đang tiếp tục chống lạm phát, thì đảng Cộng hòa tại Quốc hội lại không đấu tranh cho điều tương tự.

.

"Họ muốn cắt giảm thuế lớn cho các tỷ phú và các tập đoàn lớn trong khi tăng thuế đối với những người Mỹ chăm chỉ làm việc gần 4.000 đô la. Các chuyên gia đồng ý rằng kế hoạch của họ sẽ 'làm bùng nổ' lạm phát", theo lời Biden.

.

⦿ ---- Là nhà văn và nhà toán học nổi tiếng nhưng vẫn có một điều rất đáng tiếc bất như ý. Trong một bài trên tờ Wall Street Journal, Eugenia Cheng viết rằng những người phụ nữ như cô thường vắng mặt trong các cuộc thảo luận công khai về thiên chức làm mẹ—không có con, mặc dù không phải do lựa chọn. "Tôi đau buồn vì không có con mỗi ngày", người phụ nữ 48 tuổi này viết. Cheng đã có sự nghiệp thành công với tư cách là một nhà toán học và tác giả, nhưng cô cho biết cô chưa bao giờ đặt sự nghiệp đó lên trên mong muốn có con của mình.

.

Ở độ tuổi 20, "những người đàn ông tôi gặp đều chưa sẵn sàng". Ở độ tuổi 30, "tình trạng vô sinh xã hội" của cô tăng lên—ám chỉ những người phụ nữ muốn có con "nhưng không tìm được người bạn đời phù hợp và không muốn làm điều đó một mình". Cô gặp người bạn đời hiện tại của mình ở tuổi 39 và bắt đầu nhiều năm điều trị IVF không thành công và "quá nhiều lần sảy thai". Họ đã từ bỏ nỗ lực sau lần mang thai cuối cùng của cô cách đây ba năm "kết thúc một cách dữ dội" và phải phẫu thuật.

.

"Những câu chuyện thường thấy trên phương tiện truyền thông về những bà mẹ làm việc quá sức và những người không phải là bà mẹ có tư duy tự do là những người phụ nữ có câu chuyện giống như tôi", cô viết. "Nỗi xấu hổ vì không có con ngoài ý muốn và cảm giác thất bại mà nó gợi lên khiến nhiều người trong chúng ta giấu nỗi đau của mình". Nỗi đau có thể lan rộng hơn bạn nghĩ: Cheng trích dẫn một nghiên cứu cho thấy 75% phụ nữ trên 40 tuổi không có con muốn làm mẹ.

.

Cheng đã loại trừ việc nhận con nuôi, không chỉ vì nó "quá tốn kém" mà còn vì phải mất rất lâu để cô có thể trở thành một người mẹ ở độ tuổi 50. "Tôi biết mình không phải là người duy nhất phải trải qua công việc khó khăn và buồn bã này để tìm hiểu về cuộc sống không con cái", Cheng viết. "Tôi chỉ không muốn nỗi đau, câu chuyện của chúng tôi trở nên vô hình nữa".

.

⦿ ---- Phim hay cỡ nào cũng sẽ bị Trump kiện. Sau khi không mấy được quan tâm đến trong buổi ra mắt tại Liên hoan phim Cannes, phim "The Apprentice," với sự tham gia của Sebastian Stan vào vai Donald Trump thời trẻ, giờ đây đã có một nhà phân phối dự định phát hành bộ phim trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Briarcliff Entertainment sẽ phát hành The Apprentice vào ngày 11 tháng 10 tại các rạp chiếu phim ở Hoa Kỳ và Canada, theo AP đưa tin, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống.

.

Đạo diễn Ali Abbasi, nhà làm phim người Iran gốc Đan Mạch, đã ưu tiên đưa The Apprentice ra rạp trước khi cử tri đi bỏ phiếu. Sau khi các hãng phim lớn hơn và các nhà phân phối phim quyết định không thanh thầu bộ phim, Abbasi đã phàn nàn vào đầu tháng 6 trên X rằng "vì một lý do nào đó, một số người có quyền lực ở đất nước của bạn không muốn bạn xem nó!!!"

.

Steven Cheung, giám đốc truyền thông cho chiến dịch tranh cử của Trump, trong một tuyên bố hôm thứ Sáu đã gọi việc phát hành bộ phim là "sự can thiệp bầu cử của giới tinh hoa Hollywood ngay trước tháng 11". Ông nói, "Bộ phim này là sự phỉ báng ác ý, không bao giờ được công chiếu, và thậm chí không xứng đáng có một vị trí trong phần DVD trực tiếp của một thùng hàng giảm giá tại một cửa hàng phim giảm giá sắp đóng cửa, nó thuộc về đống rác thải."

.

Một phần khiến sự quan tâm đến The Apprentice giảm sút là khả năng xảy ra hành động kiện tụng pháp lý. Sau buổi ra mắt tại Cannes vào tháng 5/2024, Cheung cho biết nhóm của Trump sẽ đệ đơn kiện "để giải quyết những lời khẳng định hoàn toàn sai sự thật", theo AP.

.

Phim The Apprentice ghi lại quá trình Trump lên nắm quyền trong lĩnh vực bất động sản ở New York dưới sự giám hộ của luật sư bào chữa Roy Cohn, do Jeremy Strong thủ vai. Vào cuối phim, Trump được miêu tả là đang cưỡng hiếp vợ mình, Ivana Trump, do Maria Bakalova thủ vai. Trong lời khai ly hôn năm 1990 của Ivana Trump, cô tuyên bố rằng Trump đã cưỡng hiếp cô.

.

Trump phủ nhận cáo buộc, và sau đó Ivana Trump nói rằng cô không có ý đó theo nghĩa đen mà là cô cảm thấy bị xâm phạm. Abbasi lập luận rằng Trump có thể không ghét bộ phim. "Tôi sẽ đề nghị đến gặp Trump ở bất cứ nơi nào Trump muốn và nói chuyện về bối cảnh của bộ phim, chiếu thử và trò chuyện sau đó", đạo diễn Abbasi nói hồi tháng 5.

.

⦿ ---- Sách hay cỡ nào cũng sẽ bị Florida cấm. Các nhà xuất bản sách bao gồm Penguin Random House, nhà xuất bản sách lớn nhất cả nước, đang kiện Florida về những gì họ cho là "luật vi hiến" khiến hàng nghìn cuốn sách bị cấm. Đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở Orlando hôm thứ Năm cho biết lệnh cấm sách đã nhiều lần tăng vọt kể từ khi dự luật giáo dục HB 1069 gây tranh cãi của tiểu bang được thông qua hồi năm ngoái, theo tờ The Hill đưa tin.

.

Theo đơn kiện, trong đó nêu tên các viên chức giáo dục tiểu bang và các thành viên hội đồng trường học tại các học khu trong 2 quận Orange và Volusia, luật này "yêu cầu các học khu áp dụng chế độ kiểm duyệt nghiêm ngặt tại các thư viện trường học".

.

Đơn kiện thách thức một phần của luật cấm bất kỳ nội dung nào "mô tả hành vi tình dục" và một phần khác cấm tất cả các cuốn sách có nội dung bị cáo buộc là "khiêu dâm" "mà không cần xem xét toàn bộ cuốn sách, như Tòa án Tối cao yêu cầu", theo báo Publishers Weekly đưa tin. Luật này cho phép phụ huynh và những cư dân khác tìm cách xóa tài liệu bị coi là khiêu dâm ra khỏi thư viện trường học.

.

"Những điều khoản phức tạp và quá rộng của luật đã tạo ra sự hỗn loạn và bất ổn trên toàn tiểu bang, dẫn đến hàng nghìn tác phẩm kinh điển lịch sử và hiện đại—những tác phẩm mà chúng tôi tự hào được xuất bản—bị dán nhãn khiêu dâm và bị gỡ khỏi kệ sách một cách bất hợp pháp", theo cố vấn pháp lý Dan Novack của Penguin Random House viết, theo tờ Tampa Bay Times.

.

Theo đơn kiện, những cuốn sách bị cấm bao gồm các tác phẩm kinh điển như Brave New World của Aldous Huxley, A Tale of Two Cities của Charles Dickens, Slaughter-House Five của Kurt Vonnegut và The Diary of a Young Girl của Anne Frank. (Ghi chú của người dịch tin: cuốn vừa nói trong bản tiếng Việt là Nhật Ký Anne Franck, có 3 bản Việt dịch của 3 dịch giả là Bửu Ý, Đặng Kim Trâm, Tạ Huyền. Bản của Bửu Ý xưa nhất, dịch từ Pháp văn năm 1960s. Trên thế giới, Nhật ký Anne Frank đã được dịch ra hơn 70 thứ tiếng, bán được hơn 35 triệu ấn bản. Và được chuyển thể thành phim điện ảnh, phim truyền hình, kịch, nhạc kịch, truyện tranh. Lý do Florida cấm sách này vì có vài đoạn nói về tình dục.)

.

Nhiều cuốn sách "đã nằm trên kệ sách của các thư viện trường học trong nhiều năm và chúng không hề khiêu dâm", đơn kiện nêu rõ. Đơn kiện cho biết một số giáo viên đã gỡ bỏ tất cả sách ra khỏi thư viện lớp học của họ để tránh nguy cơ bị phạt, bao gồm cả việc mất giấy phép giảng dạy, theo tờ New York Times đưa tin.

.

Các nhà xuất bản khác trong liên minh đã đệ đơn kiện bao gồm Hachette Book Group và Simon & Schuster. Liên minh này cũng bao gồm Authors Guild và một số tác giả tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên, bao gồm Jodi Picoult, John Green và Lauri Halse Anderson, theo Florida Politics.

Trong một tuyên bố với tờ Tampa Bay Times, người phát ngôn của Sở Giáo dục Florida Sydney Booker gọi vụ kiện là một "chiêu trò". "Không có cuốn sách nào bị cấm ở Florida", Booker nói. "Tài liệu và hướng dẫn khiêu dâm không phù hợp với trường học".

.

⦿ ---- Trong một điểm dừng gây quỹ ở Bethesda, Maryland, tối Thứ Sáu, Tim Walz đã nhắc đến quan điểm của Trump về thụ thai ống nghiệm IVF, sau khi cựu tổng thống nói với NBC News hôm qua rằng với tư cách là tổng thống, ông sẽ đấu tranh để chính phủ hoặc các công ty bảo hiểm trả tiền cho các phương pháp điều trị IVF."Tôi đoán là chúng ta có thể phải thay đổi quan điểm của mình về vấn đề này vì rõ ràng là quan điểm của phe Trump về IVF và khả năng sinh sản đã thay đổi ngày hôm nay hoặc đại loại thế", Walz nói với đám đông tại một cuộc tụ họp ngoài trời với khoảng 150 người. "Hãy xem, phụ nữ không tin tưởng Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa không tin tưởng phụ nữ, vậy tại sao phụ nữ lại tin tưởng phe Trump? Không ai tin điều đó cả".Vợ của Walz, đệ nhất phu nhân Minnesota Gwen Walz, cũng đã nói về việc tiếp cận các phương pháp điều trị khả năng sinh sản, nói rằng nếu Trump làm theo ý mình, bà sẽ không bao giờ trở thành một người mẹ.Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ đã bị cáo buộc nói dối về việc sử dụng IVF để thụ thai cho con mình. Tim Walz chưa bao giờ trực tiếp nói rằng ông và vợ đã sinh con thông qua IVF, nhưng một số tuyên bố trước đây của ông ám chỉ rằng đó là sự thật. Gwen Walz cho biết cô đã trải qua một phương pháp y khoa điều trị sinh sản khác gọi là thụ tinh trong tử cung (intrauterine insemination).⦿ ---- Siết tài sản. Hai nhân viên bầu cử Georgia bị Rudy Giuliani phỉ báng đang tìm cách siết những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la của ông Giuliani ở New York và Florida cùng một số tài sản cá nhân có giá trị của ông, bao gồm ba chiếc nhẫn Yankees World Series.Ruby Freeman và con gái bà, Wandrea “Shaye” Moss, đã được bồi thường thiệt hại 146 triệu đô la vào năm ngoái sau khi một thẩm phán phát hiện Giuliani phải chịu trách nhiệm về việc nhiều lần phỉ báng họ bằng cách vu khống họ gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Họ đã đệ đơn kiện nhằm siết tài sản của ông tại tòa án liên bang ở New York hôm thứ Sáu.Hai phụ nữ này cũng đang xin siết chiếc Mercedes-Benz SL500 đời 1980 của Giuliani, bức ảnh có chữ ký của Reggie Jackson, chiếc áo có chữ ký của Joe DiMaggio và ba chiếc nhẫn Yankees World Series mà ông được tặng khi còn là thị trưởng thành phố New York. Họ cũng muốn một chiếc nhẫn kim cương mà ông Giuliani sở hữu và bộ sưu tập khoảng hai chục chiếc đồng hồ xa xỉ của ông Giuliani.⦿ ---- Trump đã nhảy múa trên các nấm mồ chiến binh để kiếm phiếu. Rick Wilson (cựu chiến lược gia Cộng Hòa chuyển sang làm đồng sáng lập Dự án Lincoln) đã có một podcast đầy cảm xúc từ Phòng Crown của Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, đôi khi nghẹn ngào khi ông chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump là "một người sẽ sử dụng những ngôi mộ danh dự của những người lính đã hy sinh của chúng ta cho một trò hề chính trị".Khu 60 của Nghĩa trang Quốc gia Arlington, nơi chiến dịch tranh cử của Trump đã cố gắng dàn dựng một buổi chụp ảnh có thể là bất hợp pháp, "là một nơi có ý nghĩa cảm xúc to lớn", Wilson bắt đầu — một nơi lưu giữ nhiều người đã chết trong chiến tranh Iraq và Afghanistan. "Những người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi, tử trận trong thời kỳ sung sức nhất của cuộc đời, bảo vệ đất nước"."Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người bạn cựu chiến binh của mình", Wilson lưu ý, gọi toàn bộ tình huống này là "ghê tởm" và một lời nhắc nhở khác về "chính xác cảm giác của Trump đối với những cựu chiến binh của chúng ta"."Ông ấy đã làm điều đó cho một trò hề chính trị, cho một trò đùa chính trị. Và điều đó thật đáng chê trách", Wilson nói.Cụ thể, ông lưu ý, toàn bộ mục đích là "dàn dựng một buổi lễ tưởng niệm giả với sự đồng ý hoặc thông đồng hoặc hợp tác" của các gia đình Ngôi sao Vàng, để nói rằng Trump vinh danh những người lính đã thiệt mạng trong cuộc rút quân khỏi Afghanistan, chỉ để họ có thể "treo cổ" Phó Tổng thống Kamala Harris rằng bà không tham dự. Chỉ để một nhân viên của Bộ Lục quân nói với nhóm Trump rằng họ không được phép làm điều này, điều này được cho là đã dẫn đến một "cuộc ẩu đả" khiến các nhân viên của Trump hành hung bà.Wilson cho biết Trump đã làm điều này vì "ông Trump đang tuyệt vọng, chiến dịch của ông Trump đang sụp đổ, ông Trump đang suy sụp về mặt tinh thần và thể chất". Trump "đã chọn vùng đất thiêng liêng", Wilson nói thêm."Ông ấy đã chọn nhảy múa trên ngôi mộ của những người lính Mỹ ... có loại chân vô đạo đức nào bên trong một người sẽ làm điều đó?" Wilson hỏi."Tôi không mong đợi thay đổi bất kỳ suy nghĩ nào của MAGA nữa", Wilson nói, giọng vỡ òa. "Bạn đã từ bỏ vai trò mà lý trí, danh dự, liêm chính và lòng yêu nước còn quan trọng nữa... Nhưng sự thật hiển nhiên là linh hồn của bạn sẽ bị tước đoạt khi liên quan đến anh chàng Trump này — bạn phải hiểu rằng đây là điều gì đó ở cấp độ mà những thiên thần hung dữ đang coi thường chúng ta hiện nay sẽ không bao giờ chấp nhận."⦿ ---- Nhiều người Cộng Hòa thú nhận: Trump thất cử, Cộng Hòa mới khá được. Erick Erickson, một người trong cuộc của Đảng Cộng hòa Georgia, đã thẳng thắn nói vào thứ Sáu rằng cựu Tổng thống Donald Trump đang gặp rắc rối thực sự sau những nỗ lực điên cuồng của ông để khiến mình trở nên dễ chấp nhận hơn đối với những cử tri tin vào quyền sinh sản và các vấn đề quan trọng khác.Viết trên X, Erickson tuyên bố đã có "cuộc trò chuyện riêng" với những người Cộng hòa khác, trong đó họ lập luận rằng những người Cộng Hòa bảo thủ thực sự sẽ tốt hơn nếu Trump thua cuộc bầu cử năm 2024 với tốc độ này."Thiệt hại mà Trump đang gây ra cho chính mình đang diễn ra trong các cuộc trò chuyện riêng tư như thế này: 'Chúng ta có cơ hội thực sự tốt để giành được Thượng viện. TNS Manchin (của West Virginia) rời đi sẽ đưa chúng ta lên 50. TNS Tester (của Ohio) sẽ bị nướng chín. Đó là 51. Với điều đó và Tòa án Tối cao, chúng ta có thể ngăn chặn bà Harris trong vòng hai năm và có thêm quân tiếp viện rồi chiến đấu vào năm 2028 để chiếm Bạch Ốc. Nếu Trump đắc cử, chúng ta sẽ làm chậm lại mục tiêu ủng hộ sự sống và thị trường tự do ít nhất là một thế hệ'", Erickson tiết lộ. "Bạn có thể nói rằng đó là lời nói điên khùng. Nhưng lời nói điên khùng đó đang xảy ra ngày càng nhiều".Trong một bài đăng riêng, ông viết thêm rằng, "Đôi khi, quản lý tốt có nghĩa là để cánh đồng nằm im để có một vụ thu hoạch lớn hơn sau này." Erickson nói: "Vào năm 2000, rất nhiều người theo đạo Tin lành đã chọn không bỏ phiếu cho Tổng thống đến nỗi Chính quyền Bush đã tạo ra toàn bộ chương trình nghị sự để cho họ thấy rằng Bush thực sự là một trong số họ. Việc họ từ chối bỏ phiếu ở hàng đầu tiên của lá phiếu năm 2000 đã dẫn đến nhiều chiến thắng cho phong trào ủng hộ sự sống. Nếu bạn nghĩ rằng mọi người không nói về điều này trong các cuộc trò chuyện riêng tư ngày nay, thì bạn đã nhầm to. Một lần nữa, Trump thực sự cần phải kiểm soát thiệt hại."⦿ ---- Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu hàng trăm dấu chân khủng long ở Châu Phi và Nam Mỹ đã nhận thấy một điều kỳ lạ—các dấu chân này hầu như giống hệt nhau mặc dù cách nhau khoảng 3.700 dặm và bị ngăn cách bởi một đại dương, theo báo NPR đưa tin. Nhưng đây không phải là trường hợp khủng long họ hàng lang thang ở các vùng khác nhau trên thế giới cách đây 120 triệu năm, các nhà nghiên cứu cho biết. Thay vào đó, họ cho biết trong một nghiên cứu của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và Khoa học New Mexico rằng khủng long đã sống trên siêu lục địa cổ đại Gondwana trước khi nó tách ra, theo tờ New York Times."Chúng tôi xác định rằng về mặt tuổi tác, những dấu chân này tương tự nhau", nhà cổ sinh vật học Louis L. Jacobs của Đại học Southern Methodist cho biết trong một bản phát hành. "Về bối cảnh địa chất và kiến tạo mảng, chúng cũng tương tự nhau. Về hình dạng, chúng gần như giống hệt nhau". Trước khi lục địa tách ra, Châu Phi và Nam Mỹ đã được nối lại với nhau bằng một dải đất hẹp. "Chỉ có một dải đất hẹp nối liền hai nơi và dải đất hẹp đó chính là hành lang mà chúng ta đang nói đến", Jacobs nói với NPR.260 dấu chân được nghiên cứu, chủ yếu do theropod ba ngón tạo ra, được tìm thấy trong bùn của các con sông và hồ cổ đại ở nơi hiện là Brazil và Cameroon. Những phát hiện này cho thấy "một địa điểm cụ thể tại một thời điểm cụ thể với các điều kiện khí hậu và môi trường cụ thể", Jacobs nói với tờ NY Times, và chúng sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách khủng long di chuyển trên Gondwana trước khi nó tách ra.⦿ ---- Goldman Sachs Group Inc. cân nhắc cắt giảm lực lượng lao động từ 3% đến 4%, tương đương khoảng 1.300 đến 1.800 nhân viên. Quyết định này là một phần trong quy trình đánh giá hàng năm của họ nhằm mục đích loại bỏ những nhân viên làm việc kém hiệu quả, theo tờ Wall Street Journal đưa tin vào thứ sáu, trích dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này.Cụ thể, Goldman Sachs đặt mục tiêu cắt giảm lực lượng lao động của mình ước tính từ 2% đến 7% mỗi năm, dựa trên nhiều yếu tố hiệu suất khác nhau, các nguồn tin cho biết thêm. Việc sa thải đã bắt đầu và sẽ tiếp tục trong suốt mùa thu, theo xác nhận của một trong những nguồn tin. Những đợt sa thải này được tiến hành như một phần của "đánh giá nguồn lực chiến lược" (SRA) của Goldman, một quy trình đánh giá hàng năm được triển khai trong công ty.⦿ ---- Brazil: Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Alexandre de Moraes đã ra lệnh đóng cửa mạng truyền thông xã hội X trên toàn quốc trong vòng 24 giờ sau khi chủ sở hữu của nó, Elon Musk, không chỉ định một đại diện hợp pháp tại quốc gia này, một phán quyết của tòa án cho biết vào thứ Sáu. Các cửa hàng ứng dụng được yêu cầu xóa ứng dụng trong vòng 5 ngày.Moraes đã cảnh báo Musk vào tối thứ Tư về hậu quả tiềm ẩn của việc không tuân thủ yêu cầu chỉ định một đại diện. Moraes quyết định chặn nền tảng này cho đến khi nó đáp ứng được yêu cầu này. Tòa án nói thêm rằng bất kỳ ai bị phát hiện sử dụng VPN để truy cập X sẽ bị phạt tới 8.874 đô la mỗi ngày.Tranh chấp giữa Moraes và Musk đã diễn ra trong nhiều tháng. Xung đột ban đầu phát sinh khi X từ chối tuân thủ các lệnh pháp lý để chặn các tài khoản cụ thể bị cáo buộc phát tán tin tức giả mạo và thông điệp thù địch. Như một biện pháp tiếp theo, Tòa án Tối cao cũng đã đóng băng các tài khoản ngân hàng của công ty internet Starlink của Elon Musk.⦿ ---- Một thuyền nhỏ cấp cứu được điều động từ một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã cứu được, với lên một người phụ nữ và cô con gái 7 tuổi của cô từ một chiếc thuyền buồm mất hướng điều khiển trong vùng biển động tuần này, sau khi một người đàn ông đã tử vong trên tàu và pháo sáng báo hiệu cấp cứu đã được bắn ra.Cuộc giải cứu của chiến hạm USS William P. Lawrence diễn ra cách Hawaii khoảng 925 dặm, theo CBS News đưa tin, khi Bão Gilma tiến gần đến khu vực này. Vào cuối chiến dịch, người phụ nữ 47 tuổi, đứa con của cô, cùng mèo và rùa của họ đã được vớt từ thuyền buồm lên tàu chiến và đưa đến Honolulu an toàn.⦿ ---- Xe điện mới của Hyundai trong tương lai gần chỉ cần sạc đầy bình là lái dọc tiểu bang California mà vẫn còn dư điện trong bình: cách xa từ San Diego tới San Francsico là 503 miles, tức là 809.5 kilometre. Trong khi bình điện mới EREV của Hyundai sẽ đi 900 kilometre mới cạn bình. Hyundai Motor Company, nhà sản xuất xe hàng đầu của Nam Hàn, đang phát triển một 'Xe điện có phạm vi mở rộng (EREV)' để giải quyết cái gọi là vực thẳm xe điện, sự chậm lại tạm thời trong nhu cầu về xe điện.EREV của Hyundai, có thể di chuyển tới 900 km khi sạc đầy, được thiết kế riêng cho các thị trường có diện tích đất rộng lớn, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc. Hyundai đang đẩy mạnh phát triển EREV với kế hoạch ra mắt mẫu xe mới vào năm 2027, theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này vào ngày 30 tháng 8. Công ty đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt EREV tại Bắc Mỹ và Trung Quốc vào cuối năm 2026.Một chiếc EREV có thể di chuyển tới khoảng 1.000 km chỉ với một lần sạc. Thời gian sạc pin ngắn hơn vì dung lượng pin chỉ bằng khoảng 30% so với EV thông thường. Vì dung lượng pin nhỏ hơn nên giá của xe cũng được dự đoán là thấp hơn so với EV thuần túy.Các sản phẩm ban đầu sẽ bao gồm SUV hạng D (cỡ trung) thuộc thương hiệu Hyundai và Genesis, với Santa Fe và GV70 là những ứng cử viên hàng đầu. Mục tiêu của Hyundai là bán được hơn 80.000 xe EREV mỗi năm. Hyundai và Kia cũng có kế hoạch tích hợp công nghệ EREV vào các mẫu xe bán tải mà hai hãng sản xuất xe này đang phát triển, có tên mã là TE và TV, dự kiến ra mắt vào năm 2028 và 2029.⦿ ---- Nhật Bản: bão, 6 người chết, 100 người bị thương, 14 nhà máy Toyota đóngc ửa tới Thứ Hai. Sự gián đoạn đối với các dịch vụ tàu hỏa và chuyến bay tiếp tục diễn ra trên khắp một khu vực rộng lớn của Nhật Bản hôm thứ Sáu do cơn bão đã suy yếu nhưng di chuyển chậm về phía đông từ đảo chính Kyushu ở phía tây nam.Sự di chuyển chậm của cơn bão, được gọi là Shanshan, đã dẫn đến mưa lớn liên tục ngay cả ở những khu vực xa tâm bão, với ít nhất 6 người chết và hơn 100 người bị thương, gây ra sự gián đoạn giao thông kéo dài.Vào thứ Sáu, JR Central đã tạm thời hủy tất cả các chuyến tàu Tokaido Shinkansen của mình. Các dịch vụ trên tuyến Sanyo Shinkansen dự kiến sẽ hoạt động vào thứ Bảy, nhưng số lượng tàu có khả năng sẽ giảm.Các hãng hàng không All Nippon Airways và Japan Airlines cho biết họ sẽ hủy hoặc lên lịch lại nhiều chuyến bay đến và đi từ các sân bay ở các khu vực phía tây nam và phía tây vào thứ Sáu và lịch trình không đều sẽ ảnh hưởng đến các hãng hàng không cho đến cuối tuần.Cơn bão cũng đã cản trở hoạt động của các công ty lớn của Nhật Bản, với Toyota Motor Corp. cho biết 14 nhà máy của họ sẽ tiếp tục dừng hoạt động cho đến sáng thứ Hai. Việc đình chỉ bắt đầu từ cuối thứ Tư.⦿ ---- Nhật Bản: Số trẻ sơ sinh được sinh ra tại Nhật Bản, cũng như của công dân Nhật Bản cư trú ở nước ngoài, đã giảm 5,7% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 so với cùng kỳ năm trước xuống mức thấp kỷ lục là 350.074, dữ liệu của chính phủ cho thấy vào thứ sáu, khi số lượng các cuộc hôn nhân tiếp tục giảm.Tốc độ giảm sinh trong nửa đầu năm 2024 đã tăng tốc từ 3,6% (số âm) trong cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu sơ bộ của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho thấy. Tổng số 350.000 đánh dấu mức thấp nhất trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 kể từ khi dữ liệu so sánh có sẵn vào năm 1969. Dữ liệu bao gồm số liệu về người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản.Nếu xu hướng giảm tiếp tục, số ca sinh trong cả năm, không bao gồm người nước ngoài, có thể giảm xuống dưới 700.000 ca sinh lần đầu tiên. Số lượng các cặp đôi kết hôn trong năm tính đến tháng 6 năm 2024 đã giảm 1,8% so với năm trước đó xuống còn 491.462, mặc dù đã tăng 0,9% lên 248.513 trong nửa đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước.Trong giai đoạn sáu tháng kể từ tháng 1, số ca tử vong tăng 1,8% lên 811.819, dẫn đến mức giảm dân số tự nhiên là 461.745. Năm 2023, số ca sinh nở ở Nhật Bản, không tính người nước ngoài, là 727.277, mức thấp nhất được ghi nhận.Dân số giảm có thể dẫn đến sự sụp đổ của các doanh nghiệp và dịch vụ của chính quyền địa phương do thiếu lao động và người tiêu dùng. Xu hướng này cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ thống an sinh xã hội, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe và lương hưu.⦿ ---- Cần sa giải trí cũng sẽ hại tim. Những phát hiện của một nghiên cứu, sẽ được trình bày chính thức hôm thứ Bảy tại London, đã thúc đẩy các bác sĩ kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn việc sử dụng ma túy giải trí ở những bệnh nhân, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh tim. Trong số những bệnh nhân được đưa vào các đơn vị chăm sóc tim mạch chuyên sâu, những người sử dụng ma túy giải trí gần đây có nguy cơ mắc một trục trặc tim mạch nghiêm trọng khác, bao gồm tử vong, trong vòng một năm, theo nghiên cứu đã phát hiện ra.Những phát hiện -- sẽ được thảo luận tại Đại hội Tim mạch Châu Âu (European Society of Cardiology Congress) năm 2024 -- đã tập trung vào tác động tiêu cực của ma túy giải trí đối với sức khỏe tim mạch. "Cần phải phát hiện tốt hơn việc sử dụng ma túy giải trí", theo lời tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Raphaël Mirailles, bác sĩ tim mạch nội trú tại Bệnh viện Lariboisiere ở Paris.Việc sàng lọc nước tiểu có hệ thống để tìm ma túy giải trí ở những bệnh nhân nhập viện tại các đơn vị chăm sóc tim mạch tích cực cho thấy 11% gần đây đã sử dụng các chất hóa học, Mirailles cho biết. "Việc sử dụng cần sa và thuốc phiện có liên quan chặt chẽ đến việc xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng", ông nói. "Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy những kết quả như vậy".⦿ ---- Các nhà lập pháp tiểu bang California đã phê duyệt luật cấm hoàn toàn tất cả các loại túi nhựa đựng hàng tạp hóa. Dự luật SB-1053 của Thượng viện và Dự luật AB-2236 của Hạ Viện, cấm các cửa hàng tạp hóa cung cấp bất kỳ loại túi nào khác ngoài túi giấy khi thanh toán, củng cố các mục tiêu ban đầu của luật cấm túi nhựa năm 2014 của California, theo Nhóm nghiên cứu vì lợi ích công cộng California, hay CALPIRG.SB 1053 đã được Hạ viện tiểu bang thông qua vào thứ năm với số phiếu ban đầu là 49-5; vào thứ tư, AB 2236 đã được Thượng viện tiểu bang thông qua với số phiếu là 31-8. Cả hai dự luật đều yêu cầu một cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại mỗi viện trước khi chuyển đến bàn làm việc của Thống đốc Gavin Newsom.California đã trở thành tiểu bang đầu tiên trong cả nước thông qua lệnh cấm túi nhựa đựng hàng tạp hóa vào năm 2014 và cử tri đã duy trì luật này vào năm 2016. Tuy nhiên, luật ban đầu, SB 270, cho phép các cửa hàng tạp hóa vẫn cung cấp túi nhựa miễn là chúng được coi là có thể tái sử dụng và tái chế. Kẽ hở này dẫn đến sự gia tăng sử dụng túi nhựa dày hơn, mà các nhà sản xuất tuyên bố đáp ứng các tiêu chí nhưng vẫn hiếm khi được tái sử dụng. Khách hàng vẫn được khuyến khích mang theo túi của riêng mình hoặc mua túi giấy khi thanh toán với một khoản phí tượng trưng. Chưa rõ Thống Đốc sẽ ký hay không.⦿ ---- Quận Cam: Một người đi xe gắn máy hiệu Harley Davidson màu đen đời 2020 đã bị một chiếc SUV đâm tử vong vào khoảng 3:11 giờ chiều thứ Tư tại Quận Cam. Các nhà điều tra cho biết một chiếc SUV màu trắng đang đi về hướng đông trên Đại lộ West Commonwealth ở Fullerton đã cố gắng quay đầu xe tại Đại lộ North Basque, khiến giao thông hướng tây dừng lại đột ngột, theo cảnh sát."Chiếc xe máy đang đi về hướng tây trên Đại lộ Commonwealth khi người lái xe cố gắng tránh các phương tiện dừng lại. Người lái xe đã bị văng ra khỏi xe máy trong luồng giao thông hướng đông đang tới khi chiếc Toyota RAV4, đang đi về hướng đông trên Đại lộ Commonwealth, đâm vào người lái xe trên đường", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố. Người lái xe máy chết tại chỗ. Cảnh sát cho biết ma túy và rượu dường như không phải là yếu tố gây ra vụ tai nạn.⦿ ---- Nhật Bản: Theo tin NHK, vào đầu tháng 8, Cảnh sát tỉnh Ibaraki đã nhận được thông tin rằng có thể có một người nước ngoài không có giấy phép hợp pháp để lưu trú tại Nhật Bản đang sống trong một khách sạn đã đóng cửa ở thị trấn Kasama. Khi các điều tra viên đến khám xét khách sạn vào ngày 6 tháng 8, họ đã tìm thấy31 tuổi thất nghiệp và khoảng 1.800 quả lê kosui trong các thùng nhựa, ngoài ra còn có cân, hộp các tông vận chuyển và biên lai vận chuyển.Khi bị thẩm vấn, người đàn ông này thừa nhận đã ăn trộm trái cây từ các vườn cây ăn quả ở quận Ago của thị trấn vào đầu tháng này. Khi mùa lê đang đến gần, nhiều loại lê đã có thể ăn được, nhưng hầu hết vẫn chưa đạt đến độ ngon nhất, vì vậy, người nông dân để chúng trên cành để chín thêm một chút. Theo anh ta, khoảng thời gian đó đã cho phép người đàn ông này ăn trộm tổng cộng khoảng 3.000 quả lê trong khoảng thời gian từ sáng sớm ngày 1 tháng 8 đến sáng sớm ngày 2 tháng 8 với mục đích bán lại. Anh ta cho biết: "Tôi đã tìm kiếm những người trên mạng xã hội trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản muốn mua lê và bán lại chúng".Mặc dù việc ăn trộm lê có vẻ không hấp dẫn như trong phim trộm cắp như nhắm vào kim cương hoặc các tác phẩm nghệ thuật, nhưng hãy ăn trộm đủ số lượng, khoảng 3.000 quả, và bạn sẽ phải trả một khoản tiền lớn cùng những hậu quả liên quan. Tổng giá trị của số trái cây bị đánh cắp ước tính khoảng 870.000 yên (5.880 đô la Mỹ).Các nhà điều tra cũng đang xem xét khả năng người đàn ông này không phải là người duy nhất tham gia vào vụ cướp (việc hái 3.000 quả trong một ngày đủ nhanh để không bị phát hiện có vẻ như là công việc của nhiều người), cũng như liệu có liên quan đến vụ trộm lê cũng xảy ra tại các trang trại ở các thành phố khác của Ibaraki, Tsuchiura và Chikusei, vào đầu tháng này hay không.⦿ ---- Canada:đã thắng kiện, sau khi một thẩm phán Tòa án Tối cao B.C. ra lệnh cho Daniel Tambosso phải trả lại Nguyen khoản vay Bitcoin – tương đương 1,2 triệu đô la – sau nhiều năm tranh chấp. Trong phán quyết ngày 26 tháng 8, Thẩm phán Shelley Fitzpatrick đã trao cho Cao Hung Nguyen 1,2 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại từ bị đơn Daniel Tambosso, cùng với lãi suất theo lệnh của tòa án từ ngày 24/9/2021. Fitzpatrick cho biết vụ án liên quan đến "nguyên nhân hành động và biện pháp khắc phục theo kiểu cũ", nhưng liên quan đến "một bước ngoặt hiện đại".Nguyen nói Nguyen đã cho Tambosso vay 18 Bitcoin, sau đó là bốn Bitcoin nữa, được hứa số tiền này sẽ được trả lại trong vòng 48 giờ. Nguyen cho biết anh ta bắt đầu quan tâm đến tiền điện tử vào năm 2017, đầu tư nhỏ vào nhiều loại tiền điện tử khác nhau. Khi thị trường suy giảm trong giai đoạn 2018-2020, anh ta cho biết anh ta đã tận dụng cơ hội đó để đầu tư nhiều hơn vào thị trường. Đến tháng 9 năm 2021, danh mục đầu tư của anh đã tăng lên hơn 1,1 triệu đô la vì mỗi Bitcoin vào thời điểm đó có giá trị hơn 53.000 đô la.Hai hợp đồng cho vay. Cùng tháng đó, Nguyen được giới thiệu với Tambosso, người cần vay một số Bitcoin cho một cơ hội mà y đang theo đuổi. Tambosso cho biết ông có "kho tiền điện tử lớn" và "tin tặc và những 'kẻ xấu' khác đã cố lừa đảo ông. Ông cũng cho biết ông đang trong quá trình lấy phần mềm bảo mật để bảo vệ ví kỹ thuật số của mình. Ông được cho biết phần mềm đó do một người tên là Satoshi Nakamoto thiết kế, "người được đồn đại là đã sáng lập ra Bitcoin", nhưng Nakamoto phủ nhận điều này.Tuy nhiên, để có được phần mềm, khách hàng phải trải qua "giao thức bảo mật nghiêm ngặt" và mỗi giai đoạn tốn một số Bitcoin. Tambosso đang ở giai đoạn cuối và cần 18 Bitcoin, và ông cần khoản vay nhanh chóng vì chi phí của mỗi giai đoạn tăng theo thời gian. Ông nói với Nguyen rằng nếu thủ tục thành công, ông sẽ nhận được 1.750 Bitcoin làm khoản bồi thường cho khoản vay của mình. Khoản vay cũng sẽ được trả trong vòng 48 giờ.Nguyen cho biết ông đã có được một số sự tin tưởng vào khoản vay được đề xuất vì Tambosso đã nói "một cách hùng hồn và có năng lực về tiền điện tử" và ông đã đề xuất một thỏa thuận chính thức bằng văn bản cho khoản vay. Với sự tư vấn của luật sư, hai bên đã đạt được thỏa thuận và vào ngày 21 tháng 9 năm 2021, Nguyen đã cho Tambosso vay 18 Bitcoin. "Gần như ngay sau khi chuyển tiền", Tambosso đã liên lạc với Nguyen để nói rằng thủ tục này yêu cầu thêm 7,5 Bitcoin. Thay vào đó, Nguyen đã đồng ý thêm bốn Bitcoin nữa.Sau 48 giờ trôi qua, Nguyen đã yêu cầu Tambosso cập nhật một số thông tin, người này cho biết thủ tục này yêu cầu thêm Bitcoin và anh ta đang cố gắng đàm phán để được vay thêm. Nguyen tiếp tục yêu cầu cập nhật trong vài tháng tiếp theo.Dấu hiệu lừa đảo. Tambosso lập luận rằng không có hợp đồng ràng buộc nào được hình thành vì có những thay đổi trong hợp đồng mà Nguyen không ký kết và Nguyen "chỉ đơn giản là một nhà đầu tư vào một dự án rủi ro cao liên quan đến việc gửi Bitcoin cho người khác".Nhưng Thẩm phán Fitzpatrick cho biết những thay đổi này chỉ liên quan đến những vấn đề nhỏ và "không làm thay đổi bản chất" của hợp đồng. Fitzpatrick nói thêm rằng khi nhìn lại, có vẻ như Tambosso "đã bị lừa đảo hoặc đã tham gia vào một số loại âm mưu đen tối rộng lớn hơn", nhưng điều đó không giải thoát y khỏi việc phải trả lại tiền cho Nguyen.Nguyen đã cung cấp dữ liệu lịch sử rằng giá trị của Bitcoin vào ngày vi phạm hợp đồng đầu tiên là 56.849,67 đô la cho mỗi Bitcoin. Tức là 1.023.294,06 đô la cho 18 Bitcoin ban đầu. Vào ngày vi phạm hợp đồng thứ hai, mỗi Bitcoin trong số bốn Bitcoin có giá trị là 54.203,04 đô la, tương đương với 216.812,16 đô la. Tambosso cho biết y không có tiền để trả lại tiền cho Nguyen.Người sáng lập Bitcoin Well Adam O'Brien nói với Black Press Media rằng "kiến thức rất phổ biến" trong không gian Bitcoin là không đưa tiền cho người khác, "trừ khi bạn mong đợi nó bị đánh cắp. Tôi cho rằng điều này khá đáng lo ngại đối với những người sở hữu Bitcoin và khi bạn cho vay, thì gần giống như bạn đang đóng băng giá trị Bitcoin theo thời gian – dựa trên phán quyết của tòa án – bất kể giá trị tương lai của Bitcoin là bao nhiêu."O'Brien cho biết Bitcoin sẽ "tiếp tục tăng giá" so với đồng đô la. "Tôi cảm thấy như chúng ta đang đối xử với Bitcoin như thể nó là một giá trị nào đó có thể bị khóa trong một thời điểm nào đó, nhưng rõ ràng là không phải vậy."⦿ ---- Minnesota: Hai phụ nữ ở Crystal đã bị truy tố liên quan đến một âm mưu trộm cắp liên quan đến một cửa hàng Lululemon ở Minneapolis, mà các nhà điều tra cho biết đã bị ngăn chặn nhờ sự trợ giúp của thiết bị theo dõi GPS. Công tố Quận Hennepin cho biết56 tuổi và, 24 tuổi, mỗi người đều bị cáo buộc về tội trộm cắp bán lẻ có tổ chức.Cảnh sát lần đầu tiên được gọi đến cửa hàng North Loop vào giữa tháng 6 về nhiều vụ trộm. Các nhà điều tra đã sớm kết nối họ với một phụ nữ 28 tuổi thông qua cảnh quay camera giám sát cho thấy cô ta lấy túi đồ trong cửa hàng và nhét đầy quần áo vào đó trước khi rời đi. Cảnh sát đã gắn thiết bị theo dõi GPS vào một số túi đồ trong cửa hàng, cuối cùng chỉ đường đến một tiệm làm móng ở Crystal và một nơi cư trú ở Crystal, nơi cả Van và Nguyen đều cư trú.Cảnh sát cho biết Van cũng được nhìn thấy rời khỏi tiệm với "những chiếc túi rác bằng nhựa lớn đựng những món đồ giống quần áo", cuối cùng dẫn đến một cuộc dừng xe nơi các viên chức xác nhận những chiếc túi này chứa hàng hóa Lululemon bị đánh cắp.Người phụ nữ 28 tuổi đã bị bắt vào cuối tháng 8 sau một vụ trộm cắp khác tại cửa hàng. Hồ sơ cho biết cô đã thú nhận tội của mình, nói với cảnh sát rằng cô đã thực hiện "ít nhất 100 giao dịch" với Van, bị cáo buộc sẽ liên lạc với cô "đôi khi hàng ngày" để lấy quần áo bị đánh cắp và sẽ trả cho cô 400 đô la cho các lần giao hàng đến tiệm. Sau đó, Van bị cáo buộc sẽ tháo thẻ an ninh trước khi bán lại các mặt hàng.Khi cảnh sát cuối cùng bắt giữ Van, họ nói rằng cảnh sát "nghe thấy cô nói tiếng Việt với ai đó". Các cảnh sát đã theo dõi nhà của cô sau đó quan sát thấy "hai người phụ nữ và một người đàn ông nhanh chóng lấy đi nhiều túi nhựa trắng đựng hàng hóa khỏi nơi ở", đơn khiếu nại nêu rõ.Nguyen cũng đã bị bắt, với đơn khiếu nại nêu rõ các viên chức thực thi pháp luật đã tìm cách tăng số tiền bảo lãnh của cô. Cảnh sát cho biết tổng số hàng hóa bị đánh cắp "vượt xa 5.000 đô la", theo đơn khiếu nại. Nếu bị kết tội, mỗi người phụ nữ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm.⦿ ---- HỎI 1: Chỉ 10% dân Mỹ nói làm chủ một căn nhà không khó?ĐÁP 1: Đúng vậy. Chỉ 10 phần trăm người Mỹ trong một cuộc khảo sát mới cho biết việc sở hữu nhà là chuyện dễ đạt được, mặc dù 89 phần trăm coi việc sở hữu nhà là thiết yếu hoặc quan trọng đối với tầm nhìn tương lai của họ. Theo một cuộc thăm dò của Wall Street Journal/NORC được thực hiện vào tháng 7, người lớn ở Hoa Kỳ có sự khác biệt giữa mong muốn và kỳ vọng của họ về nhiều vấn đề kinh tế dài hạn. An ninh tài chính và nghỉ hưu thoải mái cũng được xếp hạng là quan trọng nhưng khó đạt được.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Xài thuốc kháng sinh nhiều sẽ sinh ra loài siêu vi khuẩn?ĐÁP 2: Đúng vậy. Viện dưỡng lão là nơi sinh sôi của vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, do kê đơn thuốc kháng sinh quá mức, một nghiên cứu mới cho biết. Các mẫu phân do những người sống trong viện dưỡng lão Úc cung cấp có chứa vi khuẩn có nhiều loại gen liên quan đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh, các nhà nghiên cứu báo cáo trên Tạp chí Journal of Infection."Thuốc kháng sinh dạng viên thường dùng ở người cao tuổi làm tăng nhiều loại vi khuẩn kháng thuốc có trong ruột và những loại 'siêu vi khuẩn' này có thể làm tăng khả năng kháng thuốc đối với các loại thuốc kháng sinh quan trọng khác có thể cứu sống người bệnh", theo nhà nghiên cứu chính Sophie Miller, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Flinders ở Úc, cho biết trong một bản tin. "Tỷ lệ kê đơn thuốc kháng sinh cao trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi có khả năng góp phần làm gia tăng những loại vi khuẩn này", bà nói thêm.Chi tiết: