Báo Nhật Asahi.com ấn bản tiếng Anh hôm 28/8 có bản tin của phóng viên Yuta Torio ghi nhận tình hình gia tăng số người bị bắt vì tội trộm và nhiều tội khác trong giới thực tập sinh Việt Nam. Hình trên: thành phố Fukuoka, Nhật Bản.

- Báo Nhật: 1.608 người Việt bị bắt năm 2023, phần lớn vì nợ tiền môi giới đi Nhật, phải trộm cắp. Hiện có 565.000 người Việt tại Nhật, 35% trong số họ là thực tập sinh kỹ thuật.

- Trump nổi giận, tấn công Fox News tại sao thăm dò cho Trump điểm thua bà Harris

- Thăm dò Emerson College/The Hill: ở Georgia (Harris 49% vs Trump 48%), Michigan (Harris 50% vs Trump 47%) và Nevada (Harris 49% vs Trump 48%). Và ở Arizona (Trump 50% vs Harris 47%), North Carolina (Trump 49% vs Harris 48%) và Wisconsin (Trump 49% vs Harris 48%). Tại Pennsylvania, huề 48%.

- Hội Phụ nữ Hồi giáo vì Harris-Walz đưa ra tuyên bố ủng hộ bà Harris: vì Trump sẽ nguy hiểm cho dân Palestine hơn

- Tim Walz sẽ mặc áo vest sáng màu và đeo khẩu súng trường loại đi săn gà lôi, nói về cách tiết kiệm khi mua đồ sửa nhà

- Doug Emhoff (chồng của bà Harris) và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo vận động ở Michigan, Idaho, Colorado.

- Trump lên mạng viết tục tĩu về 2 bà Hillary Clinton và Kamala Harris là phục vụ tình dục để thăng tiến. Các phóng viên CNN ngạc nhiên, chất vấn phụ tá của Trump về ngôn ngữ ha cấp của Trump (cái đầu Trump không nghĩ ra chuyện khác)

- Ủy ban Tư pháp Hạ viện triệu tập CEO công ty nơi con gái Thẩm phán Juan Merchan làm việc để hù dọa nhằm cứu Trump

- Nghĩa trang Quốc gia Arlington đã báo trước với Trump là cấm dùng hình ảnh mộ lính để tuyên truyền kiếm phiếu, Trump vẫn vi phạm

- Vance nói giọng nhà thờ: Bà Harris sẽ xuống địa ngục vì rút quân Afghanistan làm chết 13 lính Mỹ

- Thăm dò Reuters/Ipsos: toàn quốc, Harris 45% vs Trump 41%; ở 7 tiểu bang chiến trường, Trump 45% vs Harris 43%.

- Dự hội nghị lính cứu hỏa quốc tế, Tim Walz tố Trump đã chặn trợ cấp làm thêm giờ cho cả triệu người lao động, ghìm dưới lương tối thiểu, Trump đòi giảm ngân sách cứu hỏa liên bang.

- Tòa Tối cao bác đơn của chính quyền Biden xin khôi phục kế hoạch giải quyết nợ sinh viên vay liên bang

- FBI: không có dấu hiệu nào có nước ngoài nào chỉ đạo Thomas Matthew Crooks bắn tỉa Trump

- Giá cổ phiếu Trump Media giảm xuống dưới 20 USD lần đầu kể từ khi công ty mẹ Truth Social bắt đầu giao dịch

- Vance có thể đã dàn hòa giữa Trump và Kemp (Thống đốc Georgia).

- Cô Kerry Kennedy vận động cho bà Harris sau khi phản đối ông anh Robert F. Kennedy Jr. ủng hộ Trump

- Toyota tạm dừng sản xuất vì bão đến thứ Sáu

- Best Buy doanh thu quý 2 tăng 3% lên 9,2 tỷ đô

- Apple Inc. đặt làm hơn 90 triệu iPhone 16 sắp ra

- Tòa án Hồng Kông kết án 2 cựu Chủ bút 1 hãng tin đã đóng cửa, để xóa sổ tự do báo chí

- Gaza: 40.602 ngườic hết, 93.855 người bị thương.

- Ủy viên châu Âu: Israel dội bom West Bank làm chết ít nhất 17 người là "vi phạm luật pháp quốc tế và nhân quyền".

- 1 cựu tổng thống Mỹ và hàng chục thành viên Quốc hội Mỹ là mục tiêu của 2 người đàn ông châu Âu điện thoại gọi cảnh sát tới đột kích nhà. 2 người đã thu nhận với FBI.

- Tòa Paris cho Pavel Durov (CEO của Telegram) tại ngoại với quản chế, chờ xét xử. Cũng bị điều tra vì nghi ngờ "bạo lực nghiêm trọng" đối với 1 đứa con ở Paris

- Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI đang tìm kiếm một vòng tài trợ mới sẽ định giá công ty AI này lên trên 100 tỷ đô

- Cậu bé 4 tuổi vô ý làm vỡ chiếc bình cổ có 3.500 năm tuổi trong viện bảo tàng ở Israel

- Nam Hàn báo động: năm 2023 có gần 5% em bé ra đời ngoài hôn nhân

- Pháp: Bạn có thể cởi truồng 100% để vào xem bảo tàng viện Mucem để vinh danh thiên nhiên, với điều kiện phải mang giày.

- Nevada: Tòa xử cựu chính trị gia Robert Telles có tội đã giết nhà báo Jeff German vì viết bài điều tra

- Hiến thận an toàn, chết ở mức thấp nhất mọi thời đại: 10.000 ca hiến thận có chưa đến một ca tử vong.

- Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ báo động các bệnh viện toàn quốc thiếu máu, kêu gọi hiến máu

- California: 1/2 tỷ đô để các học khu đổi xe buýt cũ sang xe buýt điện

- California: Dân Chủ thông qua dự luật cho người nhập cư không giấy tờ vay vốn mua nhà, Cộng Hòa phản đối, chờ Thống Đốc ký

- Quận Los Angeles: trước khi BS Hamid Mirshojae bị bắn chết, vài tháng trước đã bị 3 người cầm gậy bóng chày đánh bầm dập

- Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về Ấn Độ sau khi phẫu thuật thay khớp gối ở New York.

- Đài Loan: tìm chữ ký vận động cho 2 quốc tịch

- California: Lien Bui kiện sòng bài Commerce Club đòi 70.000 đô tiền thắng bị từ chối trả, chịu giải quyết ngoài tòa

- TIN VN. Thi Hoa hậu, Kỳ Duyên trả lời: 'Tôi chưa đọc hết một cuốn sách nào...'

- TIN VN. Tổng giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan bị bắt vì sản xuất hàng giả.

- HỎI 1: Có tới 86% sinh viên dùng trí tuệ nhân tạo AI, 24% dùng AI hàng ngày, 54% dùng hàng ngày hay hàng tuần, 54% ít nhất 1 lần/tuần? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Bệnh tiểu đường làm não bộ già thêm 4 năm, nhưng đổi lối sống lành mạnh sẽ ngăn cản lão hóa thần kinh? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-29/8/2024) ⦿ ---- Tập đoàn xe Toyota Motor Corporation sẽ kéo dài thời gian tạm dừng sản xuất tại tất cả các nhà máy ở Nhật Bản cho đến thứ Sáu, ngày 30 tháng 8 do cơn bão Shanshan đổ bộ vào phía nam đất nước, theo Nikkei cho biết hôm thứ Năm, trích dẫn lời của hãng xe.

Ban đầu, Toyota thông báo sẽ ngừng hoạt động cho đến sáng ngày 29 tháng 8 nhưng do lũ lụt vì Shanshan gây ra, thiệt hại nhà cửa và hàng chục người được báo cáo bị thương, nên công ty sẽ kéo dài thời gian tạm dừng thêm một ngày nữa tại tất cả 14 nhà máy sản xuất của mình. Nhật Bản đã kêu gọi 4 triệu người sơ tán khỏi phía nam đất nước, mô tả đây là "tình hình đe dọa đến tính mạng" đối với những cư dân ở Kyushu, hòn đảo cực tây nam của Nhật Bản.

⦿ ---- Best Buy Co. Inc. đã báo cáo hôm thứ năm rằng doanh thu của công ty trong quý 2 năm tài chính 2025 đã tăng 3% lên 9,2 tỷ đô la. Thu nhập hoạt động trong cùng quý kết thúc vào ngày 3 tháng 8 đã tăng 4,1%, với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,34 đô la. Doanh số tương đương đã giảm 2,3% trong cùng quý. Công ty cũng đã điều chỉnh hướng dẫn của mình cho cả năm 2025, dự kiến ​​doanh thu từ 41,3 tỷ đô la đến 41,9 tỷ đô la và doanh số tương đương, từ âm 3,0% đến âm 1,5%. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Best Buy đã tăng 7% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại New York.

⦿ ---- Apple Inc. được cho là đã yêu cầu các nhà cung cấp chuẩn bị linh kiện và phụ tùng cho khoảng 88 triệu đến 90 triệu chiếc iPhone, nhiều hơn so với đơn đặt hàng ban đầu của năm ngoái cho khoảng 80 triệu chiếc điện thoại thông minh mới, theo Nikkei Asia đưa tin vào thứ năm, trích dẫn các nguồn tin thân cận với kế hoạch này.

Một số nhà sản xuất linh kiện nói với hãng thông tấn rằng họ đã nhận được đơn đặt hàng cho hơn 90 triệu chiếc, đồng thời cho biết thêm rằng Apple thường đặt nhiều đơn hàng hơn vào lúc đầu và điều chỉnh khi sản phẩm được bán ra. "Chúng tôi khá thận trọng về các đơn đặt hàng lớn của Apple, vì chúng tôi biết thị trường Trung Quốc chắc chắn sẽ mang đến sự cạnh tranh gay gắt do địa chính trị", một giám đốc điều hành của một trong những nhà cung cấp của Apple được trích dẫn đã nói như vậy. Trước đó, Apple đã thông báo rằng họ sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone 16 vào ngày 9 tháng 9.

⦿ ---- Báo Nhật Asahi.com ấn bản tiếng Anh hôm 28/8 có bản tin của phóng viên Yuta Torio ghi nhận tình hình gia tăng số người bị bắt vì tội trộm và nhiều tội khác trong giới thực tập sinh Việt Nam. Bản tin ghi rằng các thực tập sinh người Việt chiếm gần một nửa trong số 400.000 thực tập sinh nước ngoài làm việc tại Nhật Bản phần lớn trong các ngành công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp.

Vào cuối tháng 7, cảnh sát tỉnh Fukuoka đã gửi một người đàn ông Việt Nam 32 tuổi sống tại Fukuoka đến các công tố viên vì nghi ngờ nhiều lần ăn trộm từ những ngôi nhà bỏ hoang. Hiện anh này đang bị xét xử vì tội trộm cắp và các tội khác. Theo cảnh sát tỉnh, ông này bị buộc tội đột nhập vào một ngôi nhà bỏ hoang ở tỉnh Fukuoka từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023. Anh ta bị cáo buộc đã truy cập vào các tài khoản ngân hàng trực tuyến từ một chiếc máy tính xách tay bị đánh cắp và rút khoảng 7,18 triệu yên (49.700 đô la) tiền mặt. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã thừa nhận các cáo buộc.

Theo các nhà điều tra, người đàn ông này đến Nhật Bản vào tháng 5/2015 với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật. Anh đang làm thợ hàn tại tỉnh Nagasaki. Tuy nhiên, sau khi bị chủ lao động chỉ trích thái độ làm việc, anh sợ bị trục xuất về Việt Nam nên đã biến mất khỏi công việc. Anh dường như đã làm nghề nông và tháo dỡ xe hơi trong thời gian quá hạn thị thực.

Cảnh sát trích lời anh nói rằng, "Tôi bắt đầu trộm cắp vào khoảng tháng 3/2023, chủ yếu ở tỉnh Fukuoka, sau khi được một người quen người Việt Nam khuyến khích". Theo các nhà điều tra, anh này đã vay hơn 1 triệu yên để trả phí cho một công ty môi giới khi anh đến Nhật Bản, nhưng anh không có khả năng trả nợ. Cảnh sát nghi ngờ rằng anh ta sống một mình trong một căn hộ và ra ngoài vào ban đêm để trộm cắp. "Tôi đã gửi số tiền trộm được cho gia đình ở Việt Nam", anh ta nói với cảnh sát.

Thị trấn Fukuoka, nơi đón nhận nhiều thực tập sinh VN.

Số lượng công dân Việt Nam bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi liên quan đến tội phạm đã gia tăng trong những năm gần đây. Theo Nha Cảnh sát Quốc gia, 1.608 người Việt Nam đã bị bắt giữ trên toàn quốc vào năm ngoái, tăng 27 người so với năm trước. Họ chiếm khoảng 28% tổng số công dân nước ngoài và là con số cao nhất trong bốn năm liên tiếp.

Tính đến cuối năm ngoái, có khoảng 565.000 người Việt Nam sống tại Nhật Bản, tăng 76.000 người so với cùng kỳ năm trước. Có 35% trong số họ là thực tập sinh kỹ thuật. Nhiều thực tập sinh Việt Nam phải vật lộn để trả phí cho các công ty phái cử của họ.

Theo một cuộc khảo sát năm 2022 của Cơ quan Dịch vụ Di trú, mức phí trung bình cho các công ty như vậy là khoảng 650.000 yên và khoản nợ trung bình là khoảng 670.000 yên. Khoảng 80% thực tập sinh mắc nợ, một số thậm chí còn mắc nợ nhiều hơn trước khi đến Nhật Bản.

Theo Bộ Lao động, về nguyên tắc, chương trình thực tập kỹ thuật không cho phép thực tập sinh thay đổi nơi làm việc trong ba năm đầu tiên. Ngay cả khi họ phải vật lộn để hòa nhập với nơi làm việc của mình, họ cũng không thể chuyển sang nơi khác và phải gánh chịu gánh nặng nợ nần phát sinh khi đến Nhật Bản. Một số chuyên gia chỉ ra rằng những yếu tố này đang thúc đẩy thực tập sinh Việt Nam phạm tội.

Vào tháng 6, Luật Kiểm soát Nhập cư và Công nhận Người tị nạn đã được Thượng viện Nhật thông qua và ban hành. Các bản sửa đổi này bãi bỏ hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật và thiết lập một hệ thống mới nhằm mục đích bảo đảm và bồi dưỡng người lao động nước ngoài. Luật nhập cư đã được sửa đổi sẽ có hiệu lực trong vòng ba năm kể từ ngày ban hành. Luật này sẽ cho phép thực tập sinh nước ngoài thay đổi nơi làm việc sau một đến hai năm làm việc.

Nếu thực tập sinh yêu cầu, các tổ chức tư nhân xử lý giám sát và hỗ trợ thực tập sinh sẽ hỗ trợ việc chuyển giao bằng cách phối hợp giữa các quốc gia phái cử và các công ty tiếp nhận.

Tuy nhiên, Shinichiro Nakashima của Hiệp hội Kumusutaka chung sống với người di cư, một nhóm công dân hỗ trợ cư dân nước ngoài tại Nhật Bản, đã chỉ trích luật mới và nói rằng, "Nó chỉ là sự mở rộng của hệ thống cũ".

"Những gì không hiệu quả với thanh niên Nhật Bản (như hạn chế thay đổi công việc) cũng không hiệu quả với công dân nước ngoài", ông nói. “Chúng ta phải nghiêm túc theo đuổi các chính sách hỗ trợ tốt hơn cho quyền thường trú và quyền đi kèm của gia đình.”

⦿ ---- Một tòa án Hồng Kông đã kết án hai cựu biên tập viên của một hãng tin đã đóng cửa vào hôm thứ năm, trong một vụ án được coi rộng rãi là thước đo cho tương lai của quyền tự do báo chí tại thành phố từng được ca ngợi là thành trì của báo chí tự do ở Châu Á. Cựu Chủ bút của Stand News Chung Pui-kuen và cựu quyền Chủ bút Patrick Lam đã bị bắt vào tháng 12 năm 2021. Họ không nhận tội âm mưu xuất bản và sao chép các ấn phẩm kích động, theo AP đưa tin. Phiên tòa xét xử tội phản loạn của họ là phiên tòa đầu tiên có sự tham gia của giới truyền thông tại Hồng Kông kể từ khi cựu thuộc địa của Anh được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997.

Stand News là một trong những cơ quan truyền thông cuối cùng của thành phố công khai chỉ trích chính quyền trong bối cảnh đàn áp bất đồng chính kiến ​​sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ lớn vào năm 2019. Báo này đã đóng cửa chỉ vài tháng sau khi tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily, nơi người sáng lập đang bị giam giữ Jimmy Lai đấu tranh chống lại các cáo buộc thông đồng theo luật an ninh quốc gia toàn diện được ban hành vào năm 2020. Chung và Lam bị truy tố tội theo luật phản loạn thời thuộc địa ngày càng được sử dụng để đàn áp những người bất đồng chính kiến. Họ phải đối mặt với án tù lên tới hai năm.

Thẩm phán Tòa án Quận Kwok Wai-kin phán quyết rằng 11 trong số 17 điều khoản mà các công tố viên dựa vào để xét xử vụ án của họ có "ý định phản loạn", được định nghĩa là kích động thù hận chống lại chính quyền Hồng Kông hoặc chính quyền trung ương Trung Quốc, theo NBC News đưa tin. Các bài viết bao gồm các câu chuyện có sự góp mặt của các cựu Dân biểu ủng hộ dân chủ Nathan Law và Ted Hui cùng các cuộc phỏng vấn với ba người tham gia cuộc bầu cử sơ bộ do phe ủng hộ dân chủ tổ chức vào năm 2020.

"Phán quyết này sẽ có tác động quan trọng đến mọi tòa soạn trong thành phố, vì phán quyết phần nào làm rõ ranh giới đỏ ở đâu", Tom Grundy, tổng biên tập của Hong Kong Free Press, cho biết trong một bài đăng trên X. Ông viết rằng mọi tờ báo ở Hong Kong "sẽ phải cân nhắc xem ai đang viết bài xã luận cho họ và họ đang viết gì".

⦿ ---- Số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công liên tục của Israel chống lại Hamas đã tăng lên 40.602, theo bản cập nhật hàng ngày của Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza vào thứ năm. Tổng số người bị thương kể từ khi bắt đầu các cuộc tấn công đã tăng lên 93.855. Trong 24 giờ qua, có thêm 68 người bị quân Israel giết, và 77 người bị thương.

⦿ ---- Ủy viên châu Âu phụ trách quản lý khủng hoảng Janez Lenarcic cho biết hôm thứ năm rằng các cuộc không kích đang diễn ra do quân đội Israel thực hiện ở West Bank khiến ít nhất 17 người thiệt mạng là "vi phạm luật pháp quốc tế và nhân quyền". Sử dụng mạng X, Lenarcic mô tả cách thức của Israel trong khu vực là "sử dụng các hoạt động quân sự bừa bãi" và cũng đổ lỗi cho "bạo lực của người định cư Do Thái đối với dân thường Palestine" là hai lý do chính khiến tình hình trong khu vực ngày càng tồi tệ hơn. Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án những hành động tương tự. Hôm thứ tư, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Hashomer Yosh, một tổ chức phi chính phủ của Israel vì "tham gia hoặc cung cấp hỗ trợ vật chất cho các hoạt động bạo lực" ở West Bank.

⦿ ---- Một cựu tổng thống Hoa Kỳ và một số thành viên Quốc hội Mỹ là mục tiêu của một âm mưu do hai người đàn ông châu Âu thực hiện nhằm đe dọa và gây nguy hiểm hàng chục người bằng cách gọi điện báo cáo giả mạo về tình trạng khẩn cấp cần cảnh sát tới nhà của họ, theo hồ sơ tòa án được công bố vào thứ Tư. Thomasz Szabo, 26 tuổi, người Romania, và Nemanja Radovanovic, 21 tuổi, người Serbia, đã nhắm mục tiêu vào khoảng 100 quan chức Mỹ bằng các cuộc gọi "swatting" để kích động cảnh sát khẩn cấp tới cứu tại nhà của các nạn nhân, theo một cáo trạng liên bang cáo buộc.

Bản khai hữu thệ của một đặc vụ Mật vụ Hoa Kỳ không nêu tên cựu tổng thống Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quan chức nào khác được xác định là nạn nhân của các cuộc gọi lừa đảo. Các cuộc tấn công swatting bao gồm một loạt các sự kiện vào Ngày Giáng sinh năm 2023 nhắm vào các thành viên Quốc hội Mỹ, là chủ đề của một báo cáo đơn vị điều tra của CBS News vào đầu năm nay.

Một bản cáo trạng mới được công bố cáo buộc 2 người này cũng đã nhắm mục tiêu vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 17/1/2021, chỉ hai tuần sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, với những tuyên bố sai sự thật về âm mưu kích nổ chất nổ và giết chết Tổng thống đắc cử khi đó là Biden. Bản cáo trạng cũng cáo buộc hai người đàn ông này đã nhắm mục tiêu vào Điện Capitol vào ngày bạo loạn 6 tháng 1/2022 với lời đe dọa tấn công sai sự thật.

Bản cáo trạng cho biết các cuộc gọi cũng bao gồm các lời đe dọa thực hiện các vụ xả súng hàng loạt tại các giáo đường Do Thái ở Thành phố New York và kích nổ chất nổ tại Điện Capitol Hoa Kỳ và một trường đại học. Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Washington, D.C., đã nộp bản cáo trạng vào thứ năm tuần trước.

Hồ sơ tòa án trực tuyến tại Washington không cho biết liệu Szabo hay Radovanovic đã bị bắt hay họ có được luật sư đại diện hay không. Một hồ sơ tòa án kèm theo bản cáo trạng của họ cho biết các điều tra viên tin rằng họ đã ở các quốc gia nước ngoài khác nhau vào tuần trước. Một phát ngôn viên của văn phòng Matthew Graves, luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia, đã từ chối giải thích thêm.

Các đặc vụ của Sở Mật vụ đã thẩm vấn Szabo ở Romania vào tháng 1/2024. Bản tuyên thệ cho biết y khai với họ rằng y đã tham gia vào cả hoạt động tấn công bằng vũ khí và đe dọa đánh bom kể từ cuối năm 2020. Các đặc vụ đã thẩm vấn Radovanovic ở Serbia vào tháng 2. Theo bản tuyên thệ, anh này đã đọc thuộc lòng các yếu tố của một "kịch bản" mà anh ta đã sử dụng trong các cuộc gọi swatting của mình. Bản tuyên thệ cho biết Radovanovic tuyên bố rằng anh này hành động theo chỉ đạo của một trẻ vị thành niên đã cung cấp cho anh này địa chỉ của các nạn nhân.

Szabo và Radovanovic đều bị truy tố tội âm mưu và hơn hai chục tội danh đe dọa. Theo các công tố viên, âm mưu này kéo dài hơn ba năm, từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2024.

⦿ ---- Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump đang tấn công Fox News sau khi đài này công bố kết quả thăm dò trong tuần này cho thấy Trump đang tụt hậu so với Phó Tổng thống Harris ở một số tiểu bang chiến trường quan trọng trước tháng 11. "Lại đến thời điểm đó trong năm rồi. Fox đang công bố kết quả thăm dò tệ hại", chiến dịch cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm. "Tổng thống Trump tiếp tục vượt trội so với các cuộc thăm dò trong các chu kỳ trước".

Tuyên bố này ám chỉ đến một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Tư cho thấy bà Harris đang dẫn trước ở 3 trong 4 tiểu bang quan trọng của vùng Sun Belt — Arizona, Georgia và Nevada — và với tổng thể dẫn trước 1 điểm. Trong các cuộc thăm dò trước đây của Fox News, Tổng thống Biden đang tụt hậu so với Trump ở cả bốn tiểu bang, trong các trận đấu trực tiếp.

Trump đã liên tục tấn công đài truyền hình này trong nhiều tháng qua về việc đưa tin về ông, mặc dù ông thường xuyên xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn với một số người dẫn chương trình và chuyên gia hàng đầu của đài truyền thông bảo thủ.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump đang trong cuộc đua sít sao tại 7 tiểu bang chiến trường khi cuộc đua vào Bạch Ốc bước vào giai đoạn nước rút, theo cuộc thăm dò mới được công bố vào thứ năm.

Cuộc khảo sát mới từ Emerson College Polling và The Hill cho thấy Harris đã vượt qua Trump ở Georgia (49% so với 48%), Michigan (50% so với 47%) và Nevada (49% so với 48%).

Trong khi đó, cuộc thăm dò cho thấy Trump dẫn trước một chút ở Arizona (50% so với 47%), North Carolina (49% so với 48%) và Wisconsin (49% so với 48%).

Tại Pennsylvania, cả hai đều huề nhau ở mức 48%. Trong mọi trường hợp, các con số thăm dò đều nằm trong biên độ sai số, nghĩa là cuộc đua về cơ bản là huề nhau ở mỗi tiểu bang dao động.

⦿ ---- Hội Phụ nữ Hồi giáo vì Harris-Walz (Muslim Women for Harris-Walz) đã đưa ra tuyên bố làm rõ rằng họ ủng hộ chiến dịch Harris mặc dù đã hủy bỏ sự ủng hộ hồi tuần trước sau khi họ cho biết Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ từ chối cho 1 người Mỹ gốc Palestine phát biểu.

Trong tuyên bố mới nhất, nhóm này cho biết họ bắt đầu với mục đích nêu bật những khác biệt về chính sách giữa chiến dịch của Harris, hành động của chính quyền Biden, cái mà họ gọi là "mối nguy hiểm sắp xảy ra" của một chính quyền Trump thứ hai tiềm năng và mong muốn "nhìn thấy sự thay đổi trong tầm nhìn" về cuộc chiến ở Gaza.

Nhóm này cho biết việc Harris bổ nhiệm Walz làm ứng cử viên phó tổng thống là "bước đi rất cần thiết theo đúng hướng", nhưng nói thêm rằng "lời hứa về một chiếc lều lớn sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có sự tham gia của người Mỹ gốc Palestine vào năm 2024 và sau đó".

Nhóm này hoan nghênh "Phong trào chưa cam kết" của những người Dân chủ đang nỗ lực vận động cho người dân Gaza trước khi tiếp tục lập luận rằng một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump sẽ gây ra "mối nguy hiểm rõ ràng" cho cộng đồng người da đen và da nâu.

⦿ ---- Hãy mong đợi được thấy nhiều hơn về Tim Walz vào mùa thu này — trong bộ đồ màu cam. Walz, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, sẽ mặc một chiếc áo vest sáng màu và mang theo một khẩu súng trường trong khi đi săn gà lôi. Đó là lúc ông không mặc những chiếc áo sơ mi vải nỉ lòe loẹt, nói về việc dọn máng xối hay hát "Tiết kiệm thật nhiều tiền tại tiệm Menards". (Ghi chú: Menards là chuỗi tiệm bán vật dụng sửa nhà ở các tiểu bang miền Trung Tây, như Home Depot ở California.)

Hình ảnh ông bố đời thường, được hoàn thiện bằng biệt danh "Huấn luyện viên [banh bầu dục] Walz", là một tín hiệu không thể nhầm lẫn nhằm tiếp cận tầng lớp lao động da trắng và cử tri nông thôn, loại cử tri mà liên danh của Phó Tổng thống Kamala Harris và Walz đang cố gắng thu hút để chuẩn bị cho các cuộc chiến đến cùng ở các tiểu bang chiến trường, nơi mà biên độ thua lỗ thu hẹp ở các quận đỏ có thể đưa họ lên vị trí dẫn đầu.

Đảng Dân chủ cho biết trong nhiều năm, họ đã mất hầu hết các quận nông thôn và thậm chí một số vùng ngoại ô cho cựu Tổng thống Donald Trump. Các quận nông thôn ở các tiểu bang như Wisconsin và Nevada đã chuyển thành vùng đất đỏ thẫm của Trump và gần như không thể xâm phạm được đối với phe cánh tả kể từ năm 2016.

Các quan chức chiến dịch của Harris tin rằng họ có cơ hội với những cử tri da trắng ôn hòa và cử tri lao động — trong số đó liên danh Harris có thể có sức hấp dẫn nhẹ nhàng hơn — bằng cách nhấn mạnh vào nguồn gốc Trung Tây của Walz, lý lịch quân sự, mối quan hệ với lao động, kinh nghiệm làm thợ săn và sự nghiệp huấn luyện viên bóng bầu dục.

⦿ ---- Doug Emhoff (chồng của bà Harris) và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo sẽ có bài phát biểu tại Grand Rapids, Michigan, lúc 11:25 sáng theo giờ miền Đông hôm nay, Thứ Năm. Hai người sẽ có mặt tại Nhà máy bia Broad Leaf, nơi họ sẽ nêu bật chương trình nghị sự kinh tế của Harris, bao gồm cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu và thúc đẩy quyền sở hữu nhà.

Emhoff cũng sẽ có bài phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Ketchum, Idaho, lúc 6:20 chiều theo giờ miền Đông. Vào thứ Sáu, ông sẽ có bài phát biểu tại một buổi tiếp tân vận động tranh cử ở San Francisco và sau đó là tại một buổi tiếp tân vận động tranh cử ở Aspen, Colorado.

"Phó Tổng thống đã nêu rõ rằng xây dựng tầng lớp trung lưu sẽ là mục tiêu quyết định trong nhiệm kỳ tổng thống của bà", chiến dịch cho biết trong một thông cáo, đồng thời nói thêm rằng mục tiêu của Harris là nâng đỡ "tất cả người Mỹ để họ không chỉ có thể xoay xở mà còn có thể tiến lên".

⦿ ---- Hai phát thanh viên của CNN đã rất ngạc nhiên khi cựu Tổng thống Donald Trump chia sẻ lại một bài đăng khiếm nhã trên trang mạng xã hội của Trump, trong đó ám chỉ Phó Tổng thống Kamala Harris đã lợi dụng tình dục để thăng tiến sự nghiệp. Sáng thứ Tư, Trump đã chia sẻ ảnh chụp màn hình bài đăng trên X của một người dùng Truth Social khác. Hình ảnh cho thấy Harris và Hillary Clinton có dòng chữ sau: “Thật buồn cười khi những kẻ '[chữ tục] phục vụ tình dục' lại tác động đến sự nghiệp của cả hai bà theo những cách khác nhau…” (nguyên văn: Funny how b---jobs impacted both their careers differently)

Khi phát thanh viên Anderson Cooper của CNN yêu cầu phát thanh viên Abby Phillip đưa ra ý kiến ​​về cuộc tranh cãi này, Phillip trả lời: "Không có lời giải thích nào cả". Phillip và Cooper tỏ ra không tin rằng Trump có thể chia sẻ những gì Cooper gọi là các cuộc tấn công "làm nhục một trong những người phụ nữ thành đạt nhất trong đời sống chính trị". Đáp lại, Phillip cho biết Trump có một khuôn mẫu — và "cực kỳ rõ ràng" rằng khi nói đến những người phụ nữ thách thức ông, "Trump không tin rằng họ sẽ đủ tiêu chuẩn".

Bà chỉ ra rằng Trump đã nhiều lần gọi đối thủ của mình là "ngu ngốc" chỉ trong tuần này. "Ông ấy có thể tấn công bà ấy về rất nhiều vấn đề quan trọng", bà nói. "Nhưng điều ông ấy tấn công bà ấy là điều rất rõ ràng là sai vì thực tế là bà ấy — trong tất cả những gì bà ấy đã đạt được, trình độ học vấn của bà ấy, v.v. — thì đây chính là con người của Trump. Đó cũng chính xác là điều khiến các cử tri độc lập ôn hòa khó chịu nhất về ông Trump".

Chiến dịch tranh cử của Trump đã biến việc ứng cử của Joe Biden thành vấn đề về thể lực. Phillip cho biết, bây giờ, câu hỏi đó sẽ được chuyển sang Trump. "Mỗi ngày ông Trump thể hiện mình là một người xa rời thực tế, một người không thể tự xử lý bản thân theo cách của một tổng thống là một vấn đề đối với ông ấy", bà nói.

⦿ ---- Phóng viên Kasie Hunt của CNN đã chỉ trích một trong những phụ tá cấp cao của Donald Trump về một bài đăng tục tĩu mà Trump chia sẻ về Kamala Harris và Hillary Clinton trên trang Truth Social của Trump. Và Hunt đã thách thức quan chức chiến dịch tranh cử của Trump là Jason Miller hãy biện minh cho bài đăng hạ cấp này.

"Vâng, tôi đã thấy bài đăng trên mạng xã hội, tôi chưa thảo luận điều đó với tổng thống", Miller nói. "Tôi không biết liệu tổng thống có thấy bình luận ở đó hay chỉ thấy bức ảnh không, nhưng tôi muốn nói rằng liên quan đến Kamala Harris, những cuộc tấn công mà Kamala Harris, hay đúng hơn là chiến dịch của bà, của những đồng minh của Harris chống lại Tổng thống Trump, không chỉ gần đây mà trong suốt một năm rưỡi, hai năm qua, kể từ khi ông ấy bước xuống thang cuốn, thành thật mà nói, trong trường hợp của nhiều người trung tả, đã khá khủng khiếp. Tuy nhiên, Kasie ạ, tất cả những điều này chỉ là sự sao nhãng khỏi những vấn đề thực sự đang diễn ra ngay lúc này."

Hunt đã cố gắng moi một thông tin trong bài độc thoại của mình để đặt một câu hỏi tiếp theo, hỏi Miller rằng liệu những cuộc tấn công đó có "khủng khiếp" như bài đăng tục tĩu mà cựu tổng thống đã chia sẻ không.

"Tệ hơn gấp trăm lần, Kasie, tệ hơn gấp trăm lần, và vấn đề là - các bài đăng trên mạng xã hội của họ", Miller bắt đầu.

"Nhưng họ không viết gì về tình dục theo cách này," Hunt ngắt lời. Miller liền lảng sang chuyện giá cả lạm phát.

⦿ ---- Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã triệu tập người đứng đầu một công ty tiếp thị chiến dịch chính trị đang tuyển dụng con gái của Thẩm phán Tòa án Tối cao Tiểu bang New York Juan Merchan, người đang giám sát phiên tòa xét xử tiền bịt miệng cựu Tổng thống Donald Trump. Chủ tịch Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, R-Ohio, đã yêu cầu giám đốc điều hành của Authentic Campaigns phải ra làm chứng và ký vào bản tuyên thệ rằng công ty, đơn vị đã quản lý các chiến dịch của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, chưa bao giờ liên lạc với Thẩm phán Merchan.

Cô Loren Merchan, con gái của thẩm phán, quản lý các chiến dịch truyền thông trả phí cho "các ứng cử viên như Thượng nghị sĩ Kamala Harris, Bernie Sanders và Dân biểu Beto O'Rourke", theo tiểu sử của bà. Trát đòi hầu tòa của Jordan, được ban hành vào thứ Tư, yêu cầu tất cả các tài liệu liên quan đến mối liên hệ của công ty với chiến dịch Biden-Harris, thư từ trao đổi với Thẩm phán Merchan và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến bản cáo trạng của Trump.

Tổng giám đốc điều hành Mike Nellis gọi lệnh triệu tập là "lạm dụng quyền lực", nói rằng công việc chính trị của công ty không ảnh hưởng đến phiên tòa xét xử Trump và không liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống của Harris.

Con gái của Merchan đã làm việc trong các chiến dịch tranh cử cho những đảng viên Dân chủ hàng đầu, bao gồm Harris và Biden. Trump, người được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống, đã nhiều lần trích dẫn công việc chính trị của cô trong nỗ lực buộc Thẩm phán Merchan phải từ chối vụ án. Thẩm phán Merchan đã từ chối ba yêu cầu của Trump, khẳng định không có xung đột nào.

⦿ ---- Chiến dịch tranh cử của Trump đã được cảnh báo trước là không được chụp ảnh tại Khu 60 ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington, theo nhiều hãng tin đưa tin, trích dẫn lời các quan chức quốc phòng giấu tên, vì không muốn mộ lính dùng cho tuyên truyền chính trị. Các hành động của chiến dịch tranh cử của Trump tại nghĩa trang quân đội quốc gia đang bị giám sát chặt chẽ sau khi một quan chức tại đây đã xô xát với các nhân viên chiến dịch khi họ cố gắng chụp ảnh tại Khu 60, theo NPR đưa tin lần đầu.

"Điều rõ ràng là: Khu 60, không được chụp ảnh và quay video", một quan chức nói với The Washington Post. Associated Press cũng xác nhận rằng chiến dịch đã được cảnh báo trước khi họ đến và trước cả cuộc xô xát thông qua một quan chức. Arlington nói với NPR trong một tuyên bố rằng việc sử dụng khu vực nghĩa trang đó cho các hoạt động liên quan đến bầu cử là bị luật liên bang cấm.

Trong cả hai bản tin, các quan chức đều nói với điều kiện giấu tên do vấn đề nhạy cảm của các sự kiện diễn ra vào thứ Hai. Sau khi câu chuyện nổ ra vào thứ Ba, Stephen Cheung, thư ký báo chí của Trump, cho biết chiến dịch đã "được cấp quyền để có một nhiếp ảnh gia ở đó" trên phương tiện truyền thông xã hội. Chiến dịch tranh cử của Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về tuyên bố của các quan chức từ Daily Beast.

⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance đã phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Pennsylvania rằng Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris "có thể xuống địa ngục", chỉ trích bà vì không bắt đầu điều tra về việc chính quyền Biden rút quân khỏi Afghanistan gây tranh cãi, trong đó 13 lính Mỹ đã thiệt mạng. "Việc 13 người Mỹ đó thiệt mạng và không sa thải một người nào là điều đáng xấu hổ", Vance nói. Ông nói thêm rằng Harris "ngủ quên trên tay lái", đổ lỗi cho bà về thương vong và tuyên bố bà "từ chối làm nhiệm vụ của mình".

⦿ ---- Đảng viên Dân chủ Kamala Harris dẫn trước đảng viên Cộng hòa Donald Trump 45% so với 41% trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố hôm thứ năm 29/8 cho thấy phó tổng thống đã khơi dậy sự nhiệt tình mới trong số các cử tri và làm rung chuyển cuộc đua trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Lợi thế 4 điểm phần trăm trong số những cử tri đã đăng ký rộng hơn so với lợi thế 1 điểm mà Harris nắm giữ trước cựu tổng thống trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos vào cuối tháng 7.

Cuộc thăm dò mới, được tiến hành trong tám ngày kết thúc vào hôm thứ Tư và có biên độ sai số 2 điểm phần trăm, cho thấy Harris nhận được sự ủng hộ từ phụ nữ và người gốc Tây Ban Nha. Harris dẫn trước Trump 49% so với 36% - hay 13 điểm phần trăm - trong số cả cử tri nữ và cử tri gốc Tây Ban Nha. Trong bốn cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được tiến hành vào tháng 7, Harris dẫn trước 9 điểm trong số phụ nữ và 6 điểm trong số người gốc Tây Ban Nha.

Trump dẫn đầu trong số cử tri da trắng và nam giới, cả hai đều có biên độ tương tự như hồi tháng 7, mặc dù khoảng cách dẫn trước của ông trong số những cử tri không có bằng đại học đã thu hẹp xuống còn 7 điểm trong cuộc khảo sát mới nhất, giảm so với mức 14 điểm hồi tháng 7.Tại 7 tiểu bang chiến trường - Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, North Carolina, Michigan và Nevada - Trump dẫn trước Harris 45% so với 43% trong số những cử tri đã đăng ký trong cuộc thăm dò."Rõ ràng là việc chạy đua với Harris là thách thức hơn đối với Trump khi xét đến sự thay đổi trong những con số này, nhưng chắc chắn không phải là không thể vượt qua", Matt Wolking, một chiến lược gia chiến dịch của Đảng Cộng hòa từng làm việc trong chiến dịch năm 2020 của Trump, cho biết. Ông cho biết Trump cần phải tập trung hết mức có thể vào chiến dịch của mình "để không làm" những cử tri đang nghiêng về phía ông vì họ không thích Biden sợ hãi.⦿ ---- Trong bài phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội lính cứu hỏa quốc tế (International Association of Fire Fighters) sáng Thứ Tư, Tim Walz đã chỉ trích thành tích của Trump với tư cách là tổng thống bằng cách lập luận rằng một số quan điểm chính sách của Trump không giúp ích cho người lao động."Khi Donald Trump làm tổng thống, ông đã chặn các khoản trợ cấp làm thêm giờ cho hàng triệu người lao động, ông phản đối các nỗ lực tăng lương tối thiểu và thậm chí còn đề xuất cắt giảm ngân sách cho các chương trình cứu hỏa liên bang. Đó chỉ là sự thật. Nhưng hãy xem, vấn đề không chỉ là những gì họ đã làm, mà còn là những gì họ sẽ làm", Walz phát biểu trong bài phát biểu của mình tại Boston.Hồi năm 2019, chính quyền Trump đã mở rộng mức lương làm thêm giờ cho hơn 1 triệu người lao động, ít hơn con số bị ảnh hưởng bởi một kế hoạch của chính quyền Obama đã bị tòa án bác bỏ, theo Associated Press đưa tin. Dự án 2025 là một kế hoạch định hình lại diện mạo của nước Mỹ, thoát khỏi tầng lớp trung lưu và đưa nó trở lại với những nhà tài phiệt và những người giàu có ở tầng lớp thượng lưu".⦿ ---- Tòa án Tối cao hôm thứ Tư đã bác bỏ đơn thỉnh cầu của chính quyền Biden nhằm khôi phục lại kế hoạch mới nhất để giải quyết nợ cho vay liên bang của sinh viên. Trong một lệnh ngắn, tòa án đã bác bỏ yêu cầu khẩn cấp do chính quyền đệ trình nhằm bãi bỏ lệnh cấm toàn quốc do tòa kháng án áp đặt. Không có ý kiến phản đối nào được ghi nhận.Bộ Giáo dục đã ban hành một quy định hoàn thiện kế hoạch Tiết kiệm cho Giáo dục có giá trị, hay SAVE (Saving on a Valuable Education), vào tháng 7 năm 2023, một tháng sau khi Tòa án Tối cao phán quyết rằng chính quyền không có thẩm quyền thực hiện chương trình xóa nợ trước đó của Biden. Các quan chức tiết lộ rằng có vẻ như kẻ xả súng đã bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào tháng 9/2023.⦿ ---- Đợt trượt giá cổ phiếu Trump Media kéo dài nhiều tháng tiếp tục hôm thứ Tư, khi cổ phiếu của công ty do cựu Tổng thống Donald Trump nắm giữ phần lớn cổ phần đã giảm xuống dưới 20 đô la lần đầu tiên kể từ khi công ty mẹ Truth Social bắt đầu giao dịch dưới mã chứng khoán DJT vào tháng 3. Tính đến đầu giờ chiều, cổ phiếu đã giảm khoảng 75% so với mức cao nhất trong ngày vào ngày 26 tháng 3, khi công ty ra mắt trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.Trump Media cũng đã mất hơn 1/2 giá trị kể từ đợt tăng gần đây vào ngày 15 tháng 7, ngày giao dịch đầu tiên sau khi Trump sống sót sau một vụ ám sát tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Trump sở hữu gần 59% cổ phiếu của Trump Media. Ngay sau đó, Trump đã cảm ơn thống đốc Kemp vì những lời tử tế.Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News trên máy bay vận động tranh cử của mình vào tối thứ Ba, Vance đã hạ thấp bất kỳ vai trò nào mà ông có thể có trong việc làm trung gian cho một thỏa thuận dàn hòa nội bộ Cộng Hòa rằng ông là một trong nhiều tiếng nói quan trọng trong tai Kemp. Nhưng Vance cũng mô tả một chiến lược, được Trump ủng hộ, tận dụng lợi thế là ông có thể lý luận hoặc kêu gọi mọi người theo cách mà Trump không thể. "Rất nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt", Vance nói, mô tả mối quan hệ giữa ông và Trump.⦿ ---- Kerry Kennedy sẽ tham gia cùng các nhà lãnh đạo hội "Latino Labor" — bao gồm Dolores Huerta, người đồng sáng lập United Farm Workers với Cesar Chavez vào những năm 1960 — hôm Thứ Tư tại Phoenix để vận động cho bà Harris. Theo AFP, Durov bị tình nghi có hành vi bạo lực đối với đứa con nhỏ của mình khi sống ở Paris.Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng mẹ của đứa trẻ đã đệ đơn khiếu nại Durov tại Thụy Sĩ vào năm 2023 vì bị cáo buộc sử dụng "bạo lực thể xác" đối với một trong ba đứa con của ông nhưng tòa án Geneva ban đầu đã từ chối xem xét vụ án. Tass trích dẫn văn phòng công tố viên cho biết vụ án "không liên quan đến các thủ tục tố tụng hiện tại" và nói thêm rằng Durov không bị các điều tra viên thẩm vấn về vấn đề này.⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov đã được thả khỏi sự giam giữ của Pháp vào thứ Tư nhưng vẫn sẽ chịu sự kiểm soát của tòa án, theo văn phòng công tố Paris. Cụ thể, chính quyền Pháp đã đưa ra cáo buộc sơ bộ đối với giám đốc điều hành 39 tuổi người Nga này, cáo buộc ông ta thực hiện sáu hành vi phạm tội bao gồm cho phép giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng này. Hơn nữa, tại thời điểm này, công ty được cho là đang nghiên cứu một sản phẩm mới cho lý luận nâng cao có tên là "Strawberry".⦿ ---- Một cậu bé 4 tuổi đã vô tình đập vỡ một chiếc bình thời đại đồ đồng trong chuyến thăm một bảo tàng ở Israel vào thứ sáu, bảo tàng cho biết. Chiếc bình cổ, được trưng bày tại Bảo tàng Hecht của Đại học Haifa, có niên đại từ năm 2200 đến 1500 trước Công nguyên, có niên đại ít nhất là 3.500 năm tuổi. Chiếc bình này đặc biệt hiếm vì nó vẫn còn nguyên vẹn - cho đến tận gần đây.Cha của cậu bé - chỉ được xác định bằng tên đầu tiên, Alex - nói với BBC rằng chiếc bình rơi xuống đất sau khi con trai ông "kéo nhẹ chiếc bình" vì "tò mò về thứ bên trong". Alex "sốc" khi nhìn thấy con trai mình bên cạnh hiện vật bị đập vỡ, và ban đầu anh nghĩ rằng "Không phải con tôi làm điều đó", nhưng đã nói chuyện với một nhân viên bảo vệ sau khi trấn an đứa trẻ.Giám đốc bảo tàng, Inbal Rivlin, nói với ABC News rằng họ hiểu đó là một tai nạn. Cơ quan này cho biết tổng cộng có 230.000 trẻ sơ sinh được sinh ra vào năm ngoái, giảm 7,7% so với năm 2022. Con số năm 2023 cũng đánh dấu mức thấp nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu biên soạn dữ liệu có liên quan vào năm 1970. Mặt khác, 10.900 trẻ sơ sinh, hay 4,7% trong số 230.000 trẻ sơ sinh, là trẻ sinh ngoài giá thú. Tỷ lệ này là cao nhất từ trước đến nay, tăng đều đặn từ 2,1% vào năm 2013 lên 2,5% vào năm 2020, 2,9% vào năm 2021 và 3,9% vào năm 2022.

Năm ngoái, hơn 30 phần trăm những người trong độ tuổi 20 hoặc 30 cho biết "thiếu tiền" là lý do không kết hôn. Độ tuổi trung bình của phụ nữ sinh con vào năm 2023 đạt mức cao kỷ lục là 33,6, tăng 0,1 so với một năm trước đó. Độ tuổi trung bình của những người cha là 36,1.

Trong những hoàn cảnh này, số ca sinh đã giảm trong năm thứ tám liên tiếp vào năm 2023 xuống còn 230.000, giảm 47,3% so với 436.455 ca được thống kê vào năm 2013. Tỷ lệ sinh của quốc gia này, vốn đã thấp nhất thế giới, đã giảm xuống còn 0,72 vào năm 2023.

⦿ ---- Pháp: Bạn có thể cởi truồng 100% để vào xem bảo tàng viện Mucem để vinh danh thiên nhiên, với điều kiện phải mang giày. Một bảo tàng ở Pháp chỉ giữ lại một phần của chính sách "không áo, không giày, không dịch vụ". Bảo tàng Văn minh Châu Âu và Địa Trung Hải (Museum of European and Mediterranean Civilizations) của Marseille, hay Mucem, đang cho phép du khách đến triển lãm Thiên đường khỏa thân mới của mình trải nghiệm 600 tác phẩm được trưng bày trong tình trạng khỏa thân vào một buổi tối mỗi tháng—miễn là họ đi giày. "Mục đích là để tránh bị dằm gỗ làm sướt bàn chân", Eric Stefanut của tổ chức tự nhiên FFN của Pháp nói với tờ Guardian khi nhắc đến sàn gỗ.

Bảo tàng thường đóng cửa vào đêm đó. "Do đó, du khách tham gia là những người theo chủ nghĩa tự nhiên và khỏa thân", theo bảo tàng, nơi lưu ý rằng có 80 du khách không mặc quần áo đã tham dự sự kiện vào tháng 8 của bảo tàng. (Xem ảnh chụp đêm đó tại đây.) Chủ nghĩa tự nhiên được định nghĩa là "một lối sống hòa hợp với thiên nhiên, đặc trưng bởi việc thực hành khỏa thân cộng đồng với mục đích khuyến khích lòng tự trọng, tôn trọng người khác và môi trường".

Bảo tàng này quảng cáo rằng Pháp là quốc gia đi đầu về lối sống này, lưu ý rằng "nước này là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới dành cho những người theo chủ nghĩa tự nhiên", mặc dù AFP lưu ý rằng không có bảng xếp hạng chính thức nào. Tuy nhiên, bảo tàng vẫn tin rằng: "Khí hậu ôn đới của Pháp và sự hiện diện của ba vùng biển đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các cộng đồng, mà ngoại trừ Thụy Sĩ, có rất ít cộng đồng thực sự tương đương ở những nơi khác tại châu Âu", theo bảo tàng cho biết. Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 12.

⦿ ---- Một cựu chính trị gia ở Nevada đã bị xử có tội giết một nhà báo đã viết về những sai trái trong văn phòng của chính khách này. Tờ Las Vegas Review-Journal đưa tin rằng bồi thẩm đoàn đã cân nhắc trong khoảng 12 giờ trong ba ngày trước khi kết luận Robert Telles có tội giết Jeff German, một nhà báo điều tra của tờ báo. Telles, cựu quản trị viên công của Quận Clark, đã bị bắt vài ngày sau khi German, 69 tuổi, bị đâm chết bên ngoài nhà riêng của ông ở Las Vegas hai năm trước.

Các công tố viên cho biết Telles, 47 tuổi, đã tức giận trước bài báo của German về hành vi bắt nạt và thiên vị bị cáo buộc trong văn phòng của ông, và về mối quan hệ bị cáo buộc với một nữ nhân viên, theo NBC News đưa tin. Ông đã chỉ trích bài báo của German và tờ Review-Journal trong các bài đăng trực tuyến sau khi ông này thua sít sao trong cuộc tái tranh cử vài tháng trước vụ giết người. Bằng chứng chống lại Telles bao gồm cảnh quay giám sát—và DNA của ông ta dưới móng tay của German—nhưng ông ta tuyên bố rằng mình đã bị các quan chức tham nhũng và một mạng lưới bất động sản gài bẫy.

"Jeff đã bị giết vì làm công việc mà ông rất tự hào: Các bài báo cáo của ông đã buộc một viên chức được bầu phải chịu trách nhiệm về hành vi xấu và trao quyền cho cử tri chọn người khác cho công việc đó", theo Chủ biên của Review-Journal Glenn Cook cho biết trong một tuyên bố. "Robert Telles có thể đã gia nhập hàng ngũ dài các chính trị gia Nevada bị bêu xấu trước công chúng, những người đã tiếp tục cuộc sống của họ, thoát khỏi sự chú ý hoặc quay trở lại. Thay vào đó, ông đã thực hiện một vụ giết người trả thù có chủ đích với sự tàn bạo khủng khiếp".

Cook nói thêm rằng cộng đồng đã "mất mát nhiều hơn một nhà báo đáng tin cậy. Jeff là một người đàn ông tốt đã để lại phía sau một gia đình yêu thương ông và những người bạn trân trọng ông. Vụ giết nhà báo này vẫn là một sự phẫn nộ. Ông đã được nhớ đến". Phiên tòa hiện sẽ chuyển sang giai đoạn hình phạt. AP đưa tin Telles phải đối mặt với án tù chung thân không ân xá, tù chung thân có đủ điều kiện ân xá ở mức 20 năm hoặc tù từ 20 đến 50 năm.

⦿ ---- Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng nguy cơ tử vong liên quan đến việc hiến thận đang ở mức thấp nhất mọi thời đại. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nguy cơ của người hiến thận - vốn đã thấp cách đây một thập niên - hiện đã giảm hơn một nửa. Theo kết quả được công bố hôm thứ Tư trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (Journal of the American Medical Association), cứ 10.000 ca hiến thận thì có chưa đến một ca tử vong.

Con số này thấp hơn nhiều so với ba ca tử vong trong mỗi 10.000 ca hiến thận mà các nhà nghiên cứu ban đầu dự đoán, dựa trên dữ liệu từ năm 1995 đến năm 2009. "Mặc dù chúng tôi luôn hiểu rằng hiến thận là an toàn, nhưng những phát hiện của chúng tôi cho thấy tỷ lệ tử vong ở những người hiến thận cực kỳ hiếm và quy trình này an toàn hơn bao giờ hết", nhà nghiên cứu chính Allan Massie, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu định lượng ứng dụng phẫu thuật và cấy ghép của Trường Y khoa NYU Grossman cho biết.

Theo Mạng lưới thu mua và cấy ghép nội tạng (Organ Procurement and Transplantation Network), mỗi năm có khoảng 6.000 người Mỹ tình nguyện hiến thận. Khi phân tích hồ sơ bệnh án của gần 165.000 người hiến thận tại Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu phát hiện có tổng cộng 36 ca tử vong xảy ra trong vòng 30 năm.

⦿ ---- Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ đang trải qua tình trạng khẩn cấp về máu trên toàn quốc do Bão Debby và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác trên khắp cả nước. Theo Hội, thời tiết trong những tuần gần đây đã làm tăng thêm tình trạng thiếu hụt máu vào mùa hè bằng cách buộc phải hủy bỏ khoảng 60 đợt hiến máu trên khắp cả nước, nhiều đợt trong số đó là do Debby gây ra. Các quan chức cho biết điều này khiến khoảng 1.500 sản phẩm máu cứu người không được thu thập.

Để khuyến khích người dân hiến máu, Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ sẽ tặng thưởng cho những lần hiến máu được thực hiện từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15/9 bằng một chiếc áo phông raglan độc quyền của Hội cho đến khi hết hàng. Những người dân hiến máu trước cuối tháng 8 sẽ nhận được thẻ quà tặng Amazon trị giá 20 đô la miễn phí. Để biết thông tin đầy đủ về các đợt hiến máu gần bạn, hãy truy cập trang web của Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ:

https://www.redcrossblood.org/give.html/find-drive

⦿ ---- California đang khởi động năm học bằng cách chuyển 500 triệu đô la cho các khu học chánh trong nỗ lực đổi xe buýt cũ sang xe buýt điện để không phát khoi thải. "Đây là một khoản đầu tư kỷ lục khác của tiểu bang đặt sức khỏe của trẻ em và cộng đồng lên hàng đầu", Thống đốc Gavin Newsom (D) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba. Sáng kiến mới này sẽ tài trợ cho việc triển khai 1.000 xe buýt sạch dùng cho các trường học — ngoài 1.100 xe đã có và 1.200 xe đang trong quá trình triển khai, theo văn phòng thống đốc.

⦿ ---- Hôm thứ Ba, các nhà lập pháp California tại Thượng viện Tiểu bang đã thông qua một dự luật cho phép những người nhập cư không có giấy tờ đủ điều kiện vay vốn mua nhà lần đầu. Biện pháp này đã được thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu 23-11 theo đường lối đảng phái tại Thượng viện Tiểu bang. Dự luật được đề xuất đã được gửi lại cho Hội đồng để bỏ phiếu thông qua lần cuối trước khi được gửi đến Thống đốc Gavin Newsom.

Dự luật, chính thức được gọi là AB 1840, sẽ mở rộng yêu cầu đủ điều kiện cho chương trình cho vay mua nhà lần đầu của tiểu bang, chương trình California Dream For All Shared Appreciation, để cho phép những người nhập cư không có giấy tờ sống trong tiểu bang được sử dụng chương trình này. Chương trình cho vay California Dream For All Shared Appreciation được triển khai vào năm 2023 và giúp những người mua nhà lần đầu đủ điều kiện trả trước phần tiền cọc (down payments).

Chương trình ban đầu được tạo ra để giúp những người có thu nhập thấp và trung bình mua nhà. Tuy nhiên, Dân Biểu tiểu bang Joaquin Arambula (D-Fresno), người đã giới thiệu dự luật, trước đó đã nói với KTLA rằng chương trình không giải quyết vấn đề đủ điều kiện dựa trên tình trạng nhập cư. “Chương trình chưa nêu rõ về điều kiện đủ tư cách cho những cá nhân không có giấy tờ, và AB 1840 sẽ giải quyết vấn đề đó”, Arambula nói với KTLA trong một tuyên bố qua email.

Các nhà lập pháp Cộng hòa California đã phản đối tiến trình của dự luật. “Điều này thật vô lý. Các chính trị gia Dân chủ quan tâm nhiều hơn đến việc trợ cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp thay vì cải thiện chất lượng cuộc sống cho công dân hợp pháp của California. Tôi sẽ phản đối mạnh mẽ biện pháp này khi nói đến Hội đồng lập pháp tuần này”, DB/TB Bill Essayli (R-Corona) cho biết trong một tuyên bố.

DB/TB Cộng hòa Joe Patterson, người đại diện cho một quận chủ yếu là vùng ngoại ô phía bắc Sacramento, trong một cuộc họp của ủy ban vào mùa hè này đã nói rằng ông “không thể ủng hộ việc sử dụng số tiền hạn chế của chúng ta cho những người không có giấy tờ ở đất nước này”, Politico đưa tin.

Những người Dân chủ ủng hộ dự luật đã nói rằng những người nộp đơn xin vay phải có mã số định danh người nộp thuế hoặc số an sinh xã hội, đừng hiểu rằng rằng các khoản vay phải cấp cho bất kỳ ai. Nghĩa là, chỉ những người có việc là , đó đóng thuế mới được xét đơn. Dự luật sẽ cần phải được Thống đốc Gavin Newsom ký trước khi chính thức trở thành luật.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Những chi tiết mới rùng rợn xung quanh vụ nổ súng có chủ đích nhằm vào một bác sĩ được yêu mến đã được phát hiện, cho thấy ông đã bị nhiều kẻ tấn công đánh đập nhiều tháng trước khi qua đời. Tờ Los Angeles Times đưa tin rằng Bác sĩ Hamid Mirshojae, 61 tuổi, đã bị ba người đàn ông tấn công bằng gậy bóng chày "vài tháng" trước khi ông bị bắn chết trước phòng khám của mình ở Woodland Hills vào tối thứ sáu tuần trước.

.

.

⦿ ---- Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã trở về trụ sở chính phủ lưu vong Tây Tạng ở miền bắc Ấn Độ sau khi trải qua ca phẫu thuật thay khớp gối ở New York. Hàng trăm tín đồ trong những chiếc áo choàng dài đầy màu sắc đã đón Đức Đạt Lai Lạt Ma tại sân bay và nơi ở của ngài hôm thứ Tư, và một số người đã biểu diễn các điệu múa truyền thống. Cờ Tây Tạng và cờ Phật giáo được trang trí trên các cột và lan can.

Đức Đạt Lai Lạt Ma, 89 tuổi, đã bay đến Dharamshala sau nhiều tuần hồi phục tại Nappi Farmhouse ở Syracuse (New York) sau ca phẫu thuật vào ngày 28 tháng 6. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã biến Dharamshala, thị trấn trên sườn đồi ở miền bắc Ấn Độ, thành trụ sở của mình kể từ khi chạy trốn khỏi Tây Tạng sau cuộc nổi dậy bất thành chống lại sự cai trị của Trung Quốc vào năm 1959. Các đại diện của chính phủ lưu vong Tây Tạng cũng cư trú tại đó.

⦿ ---- Đài Loan: Những người muốn có 2 quốc tịch cần chú ý bản tin này. Một bản kiến nghị kêu gọi Đài Loan tạo điều kiện cho thường trú nhân nước ngoài có thể nhập quốc tịch mà không cần từ bỏ quốc tịch gốc đã được tổ chức Crossroads đưa ra vào đầu tuần này. Kiến nghị lập luận rằng các biện pháp như vậy là cần thiết để đảm bảo Đài Loan có thể duy trì nền kinh tế năng động khi đất nước này đang phải đối mặt với các vấn đề về xã hội già hóa và tỷ lệ sinh giảm. Hiện tại, thường trú nhân nước ngoài chỉ có thể nhập quốc tịch Đài Loan bằng cách từ bỏ quốc tịch nơi họ sinh ra.

Đề xuất có tiêu đề là "Bản kiến nghị miễn trừ thường trú nhân Đài Loan khỏi việc từ bỏ quốc tịch gốc để trở thành công dân Đài Loan". Bản kiến nghị được đưa ra vào thứ Hai (ngày 18 tháng 8) trên trang web của Hội đồng Phát triển Quốc gia để tham gia xã hội trực tuyến và thảo luận về các chính sách của chính phủ (join.gov.tw).

Trong những năm gần đây, Đài Loan đã ban hành nhiều chính sách để giải quyết tình trạng suy giảm dân số và giữ chân nhân tài. Chính phủ thừa nhận rằng nhập cư có thể là một phương tiện hiệu quả để đảo ngược xu hướng này, với ước tính có 887.000 người nước ngoài đang cư trú tại Đài Loan.

Ước tính có 38.000 người nước ngoài trong số đó đã được cấp thường trú nhân. Bản kiến nghị của tổ chức Crossroads cho biết những cư dân nước ngoài này "thiếu quyền tiếp cận bình đẳng với nhiều dịch vụ công, hỗ trợ và phúc lợi dành cho công dân, cũng như quyền đại diện trong các vấn đề công cộng".

Theo bản kiến nghị, bằng cách cho phép cư dân nước ngoài tại Đài Loan có được quyền công dân kép, như nhiều người Đài Loan đã làm được ở một số quốc gia nước ngoài, Đài Loan sẽ trở nên hấp dẫn hơn như một điểm đến lâu dài để xây dựng nhà cửa và đóng góp có ý nghĩa cho sự phát triển của nền kinh tế và xã hội dân sự.

Với sự chắp vá của các quy định chi phối việc từ bỏ quyền công dân, quyền công dân kép và tình trạng không xác định của Đài Loan trong số hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhiều người cho rằng Đài Loan sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi cho phép thường trú nhân nước ngoài có một con đường rõ ràng, chuẩn hóa để nhập tịch và trở thành công dân.

Tổ chức Crossroads kêu gọi cư dân Đài Loan và nước ngoài cùng ký vào bản kiến nghị, với mục tiêu đạt được 5.000 chữ ký vào cuối tháng 10. Có thể ký vào bản kiến nghị:

https://join.gov.tw/idea/detail/951c745d-4484-4923-953f-4cdaefe7f344

bằng cách đăng ký tài khoản với join.gov.tw hoặc thông qua việc sử dụng tài khoản Facebook, Google, Yahoo hoặc Line đã đăng ký.

⦿ ---- Cô Lien Bui đã kiện sòng bài/khách sạn California Commerce Club Inc. vì nơi này một cách sai trái đã từ chối trả cô số tiền thắng cược 70.000 đô la từ một ván bài rút thăm lũy tiến hồi năm 2022 bây giờ đã chịu thương lượng vụ kiện của cô chống lại doanh nghiệp này.

Lien Bui, còn được gọi là Kimlien Bui, đã kiện khách sạn và sòng bạc tại Tòa án cấp cao Los Angeles vào ngày 28 tháng 5/2024, cáo buộc sòng bài đã vi phạm hợp đồng và cả gian lận và cố ý cũng như trình bày sai sự thật do sơ suất. Hôm thứ Ba 27/8/2024, luật sư của Bui đã nộp hồ sơ tòa án cho Thẩm phán Maurice A. Leiter nêu rõ rằng vụ án đã được giải quyết, nhưng không tiết lộ bất kỳ điều khoản nào.

Bui đã yêu cầu bồi thường 70.000 đô la, cộng với tiền lãi phí luật sư, hoàn trả chi phí và thiệt hại trừng phạt. Theo đơn kiện của cô, Bui đã bị quảng cáo chiêu dụ đánh bạc tại câu lạc bộ vào tháng 6/2022 một phần là do các thông báo khuyến mại mời khách "Thắng một phần trong số 600.000 đô la tại Commerce".

Các đợt quay số lũy tiến được tổ chức ba lần mỗi ngày và nếu không chọn được người chiến thắng, 5.000 đô la sẽ được thêm vào đợt quay số lũy tiến tiếp theo, đơn kiện nêu rõ. Vé của Bui đã được chọn là người chiến thắng vào ngày 10 tháng 6/2022 và giải thưởng là 70.000 đô la, nhưng nguyên đơn đã bị sòng bài từ chối thanh toán, theo đơn kiện, mà đơn kiện nêu rõ rằng nguyên đơn sẽ không tham gia đợt quay số nếu cô biết mình sẽ không được bồi thường. Đơn kiện cáo buộc rằng "Các tuyên bố được đưa ra với mục đích khiến nguyên đơn tin tưởng và khiến nguyên đơn đánh bạc tại sòng bạc của bị đơn".

⦿ ---- TIN VN. Thi Hoa hậu, Kỳ Duyên trả lời: 'Tôi chưa đọc hết một cuốn sách nào...' Theo VTC News. Câu trả lời của người đẹp sinh năm 1996 bị một số người mỉa mai "phần ứng xử kém là minh chứng cho việc không đọc sách". Tập 2 của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 với chủ đề "Independence" (Độc lập) vừa diễn ra khiến nhiều khán giả chú ý. Trong tập này, Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục gây thất vọng cho khán giả trong phần thuyết trình của mình. Với câu hỏi ứng xử: “Việc đọc sách đã giúp bạn thay đổi cuộc đời mình như thế nào?”, Kỳ Duyên chỉ nói được hai câu và lộ rõ việc hổng kiến thức cùng sự ngập ngừng lo lắng trong suốt phần thi. Thậm chí, người đẹp còn thừa nhận cô chưa từng đọc hết một cuốn sách nào và thích trau dồi kiến thức thông qua hình ảnh và âm thanh. "Có một sự thật là đến tận bây giờ tôi chưa đọc hết một cuốn sách nào, bởi vì tôi là một người thực tế. Tôi thích trau dồi kiến thức của mình thông qua hình ảnh và âm thanh. Tôi nghĩ là...", Kỳ Duyên chia sẻ.

⦿ ---- TIN VN. Tổng giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan bị bắt vì sản xuất hàng giả. Theo Báo Tiền Phong. Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã ra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Vương, Tổng Giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Trước đó, cuối năm 2022, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty CP Sữa Hà Lan, có địa chỉ tại 335 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, cùng các chi nhánh và kho hàng của công ty. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu thập 67 mẫu sản phẩm từ 33 loại sản phẩm của Công ty CP Sữa Hà Lan. Kết quả giám định cho thấy 66/67 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng dưới 70%, với tổng số lượng hàng hóa là 29.400 lon/hộp và giá trị hóa đơn hơn 4,1 tỷ đồng.

⦿ ---- HỎI 1: Có tới 86% sinh viên dùng trí tuệ nhân tạo AI, 24% dùng AI hàng ngày, 54% dùng hàng ngày hay hàng tuần, 54% ít nhất 1 lần/tuần?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Trong một cuộc khảo sát gần đây của Hội đồng Giáo dục Kỹ thuật số (Digital Education Council), một liên minh toàn cầu của các trường đại học và đại diện ngành tập trung vào đổi mới giáo dục, phần lớn sinh viên (86%) cho biết họ sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình học tập của mình. Và họ sử dụng thường xuyên: Có 24% báo cáo sử dụng AI hàng ngày; 54% hàng ngày hoặc hàng tuần; và 54% ít nhất một lần một tuần.

https://campustechnology.com/Articles/2024/08/28/Survey-86-of-Students-Already-Use-AI-in-Their-Studies.aspx?admgarea=news

⦿ ---- HỎI 2: Bệnh tiểu đường làm não bộ già thêm 4 năm, nhưng đổi lối sống lành mạnh sẽ ngăn cản lão hóa thần kinh?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới dựa trên hình ảnh chụp MRI cho thấy bệnh tiểu đường có thể khiến não già đi tới bốn năm. Có một tia hy vọng: Các nhà nghiên cứu Thụy Điển cho biết những thay đổi về lối sống lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa thần kinh. "Não trông già hơn so với tuổi thực có thể chỉ ra sự sai lệch so với quá trình lão hóa bình thường và có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm về chứng mất trí nhớ", tác giả chính của nghiên cứu Abigail Dove cảnh báo.

"Về mặt tích cực, có vẻ như những người mắc bệnh tiểu đường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ của họ thông qua lối sống lành mạnh", Dove, một nghiên cứu sinh sau đại học về khoa học thần kinh tại Viện Karolinska ở Stockholm, cho biết thêm. Nhóm của bà đã công bố những phát hiện của mình vào thứ tư trên tạp chí Diabetes Care.

https://www.upi.com/Health_News/2024/08/28/diabetes-age-brain-healthy-lifestyle-reverse/5171724850465/

.