Hình trên: Trump tại Arizona. Tướng hồi hưu HR McMaster (cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của chính phủ Trump trong hai năm 2017-2018) hồi ký: Trump thần phục Putin. Các Bộ trưởng của Trump phải giảnh nhau nịnh Trump.

- Trump lạnh cẳng, lộ ý muốn bỏ tranh luận, chụp mũ làn sóng ABC là tin giả...

- Mitch Landrieu: bà Harris nhiều phần sẽ thắng Trump tại Georgia. Decision Desk HQ tính chung toàn quốc: Harris 49,5% vs Trump 45,9%.

- Chiến dịch tranh cử của Trump và Harris đang bế tắc về các quy tắc cho cuộc tranh luận tổng thống ngày 10 tháng 9.

- Tin giả động trời trên các mạng xã hội để tẩy não cử tri Mỹ gốc Hoa để kiếm phiếu cho Trump (Cộng đồng Việt cũng bị thế.)

- Cảnh báo: Trump đang ném tiền Cộng Hòa gây quỹ vào hố đen, xài không minh bạch.

- Mục sư Doug Pagitt: Trump thiếu lòng tử bi, làm nhiều cử tri Cộng Hòa chuyển qua ủng hộ bà Harris.

- Trump chôm nhạc của Isaac Hayes, bị kiện, cơ nguy bồi thường 3 triệu đô.

- Sau khi Trump tuyên bố đổi lập trường, Vance nói Trump sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai nếu Quốc Hội thông qua.

- Các phụ tá của Trump sắp xếp: Lịch trình sắp tới của Trump sẽ sự kiện mỗi tuần

- Nhóm thân cận của Trump ngày càng lo ngại về bệnh tự mãn của Trump, ưa cả ngày chơi golf và phàn nàn.

- Chỉ số Môi trường Kinh doanh của Đức đạt 86,6 vào tháng 8, giảm 0,4 điểm, cơ nguy

- Canada sẽ áp thuế tương tự như Mỹ với xe điện nhập từ TQ

- Nhật Bản: phi cơ trinh sát Y9 của TQ vi phạm không phận Nhật ngoài khơi quần đảo Danjo

- Pakistan: Một số tay súng chận xe buýt, giết 23 người, đốt 10 xe

- Bắc Hàn: Kim Jong-un thúc đẩy sản xuất máy bay không người lái tự sát

- Telegram Messenger nói không phạm luật của Liên Âu

- Alaska: Ít nhất một người chết và 3 bị thương vì lở đất

- Gaza: 40.435 người Palestine bị Israel giết, 93.534 người bị thương.

- Ngành xe hơi Nhật chia làm 2 phe để vững mạnh hơn

- 1 ca sĩ TQ có lịch trình biểu diễn tại Đài Loan giữa tháng 9 đã Đài Loan từ chối nhập cảnh vì không ghi Đài Loan mà ghi là "Đài Bắc, Trung Quốc"

- Tin vui: giá xăng giảm ào ạt. Có thể xuống còn 3 USD/gallon lần đầu trong ba năm.

- Cảnh giác: nhiều lần không trả khi nợ thuế 62.000 đô trở lên sẽ bị tịch thu hộ chiếu

- San Francisco: 2 tên chĩa súng bưu tín viên để cướp

- Quận Los Angeles: 1 bác sĩ đã bị bắn chết ngoài một phòng khám

- Quận Cam: 2 người đi xe gắn máy đụng nhau, chết

- San Jose: Tien Nguyen, 30 tuổi, đi bộ, bị xe đụng chết

- TIN VN.Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước vào tháng 10.

- TIN VN. Chi hơn 2 tỷ USD nhập khẩu gần 100 nghìn ô tô.

- TIN VN. Sư Thích Chân Quang nói đọc báo là góp phần phá rừng, nhưng chùa Phật Quang lại lấn chiếm đất rừng.

- HỎI 1: Những người lớn chỉ có bằng trung học trở xuống, tới 1/4 không có bạn thân; chỉ 10% người có bằng đại học không có bạn thân? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tuổi trẻ ưa dán mắt vào phone, TV, máy tính sẽ khó sống thọ tới 60 tuổi? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-26/8/2024) ⦿ ---- Chỉ số Môi trường Kinh doanh (Business Climate Index) của Đức đạt 86,6 vào tháng 8, giảm 0,4 điểm trong tháng, theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Kinh tế (Ifo) có trụ sở tại Munich công bố hôm thứ Hai. Chỉ số Đánh giá Hiện tại giảm 0,6 điểm trong tháng, đạt 86,5. Chỉ số Kỳ vọng giảm nhẹ từ 86,9 ghi nhận vào tháng 7 xuống 86,8 vào tháng 8. "Nền kinh tế Đức đang ngày càng rơi vào khủng hoảng", Ifo nhấn mạnh trong báo cáo.

⦿ ---- Chính phủ Canada đang có kế hoạch áp dụng mức thuế tương tự mà Hoa Kỳ áp dụng đối với xe điện nhập cảng từ Trung Quốc, cũng như đối với thép và nhôm nhập cảng từ Trung Quốc, theo tờ Toronto Star đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề này.

Theo các nguồn tin, một thông báo chính thức dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào cuối ngày hôm nay Thứ Hai. Các nguồn tin cũng đề cập thêm rằng Ottawa không có kế hoạch áp dụng mức thuế tương tự của Hoa Kỳ đối với các mặt hàng khác, chẳng hạn như chất bán dẫn và pin mặt trời.

Hồi tháng 5, Hoa Kỳ đã tăng thuế nhập khẩu đối với xe điện Trung Quốc từ 25% lên 100%. Mức tăng này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8/2024.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã báo cáo hôm thứ Hai rằng một máy bay trinh sát Y9 của Trung Quốc đã vi phạm không phận của mình trong thời gian ngắn ngoài khơi quần đảo Danjo ở thành phố Goto, tỉnh Nagasaki. Sự vi phạm không phận xảy ra trong khoảng thời gian từ 11:29 sáng đến 11:31 sáng giờ địa phương.

"Các máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ Trên không đã được điều động để ứng phó, và máy bay thu thập thông tin tình báo đã rời khỏi không phận. Bộ Quốc phòng đang tiếp tục theo dõi và phân tích thận trọng mục đích của chuyến bay", bộ này cho biết thêm. Bộ này cũng cho biết thêm rằng đây là lần đầu tiên máy bay quân sự Trung Quốc vi phạm không phận được xác nhận và đã phản đối mạnh mẽ hành vi vi phạm này.

⦿ ---- Pakistan: Một số tay súng đã giết 23 người sau khi bắt họ ra khỏi xe buýt, xe tải và ô tô trong một vụ tấn công diễn ra vào đêm qua tại tỉnh Baluchistan ở phía tây nam Pakistan, cảnh sát và các quan chức của nước này tiết lộ hôm thứ Hai. Cảnh sát cho biết những kẻ tấn công đã đốt cháy ít nhất 10 xe trước khi rời khỏi khu vực nổ súng.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã đảm bảo rằng những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công sẽ bị bắt và dán nhãn vụ tấn công là "man rợ". Mặc dù chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Quân đội Giải phóng Baluchistan và các nhóm khác kêu gọi độc lập khỏi chính quyền chính thức ở Islamabad được cho là đứng sau vụ việc, vì trước đây họ đã thực hiện các hành động tương tự.

⦿ ---- Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã tham dự cuộc thử nghiệm máy bay không người lái quân sự vào thứ Hai, theo hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn đưa tin, trích dẫn phương tiện truyền thông nhà nước Bắc Hàn.

"Cần phải phát triển và sản xuất nhiều máy bay không người lái tự sát các loại để sử dụng trong bộ binh chiến thuật và các đơn vị tác chiến đặc biệt, cũng như máy bay không người lái trinh sát chiến lược và tấn công đa năng", Kim phát biểu tại sự kiện. Ông nói thêm rằng Bắc Hàn cũng nên sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình phát triển máy bay không người lái.

⦿ ---- Telegram Messenger tuyên bố hôm Chủ Nhật rằng họ tuân thủ luật pháp của Liên minh Châu Âu, bao gồm Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), sau khi CEO Pavel Durov bị bắt tại Pháp vì ứng dụng này bị cáo buộc không kiểm duyệt nội dung bất hợp pháp do người dùng đăng tải. "Thật vô lý khi tuyên bố rằng một nền tảng hoặc chủ sở hữu của nền tảng đó phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng nền tảng đó", Telegram tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng hoạt động kiểm duyệt của họ "nằm trong tiêu chuẩn của ngành và liên tục được cải thiện".

Luật DSA yêu cầu các nền tảng phải đưa ra các biện pháp để chống lại việc phát tán hàng hóa, dịch vụ hoặc nội dung bất hợp pháp trực tuyến. Telegram nói thêm rằng Durov "không có gì phải che giấu và thường xuyên đi lại ở Châu Âu", sau các báo cáo rằng anh ta đã tránh hạ cánh tại các sân bay Châu Âu để trốn tránh bị bắt. Ứng dụng này cho biết họ mong muốn có một giải pháp "nhanh chóng" cho tình hình.

⦿ ---- Alaska: Ít nhất một người đã chết và 3 người khác bị thương trong một trận lở đất tấn công thành phố ven biển Ketchikan của Alaska hôm Chủ Nhật, theo các viên chức đã ra lệnh sơ tán bắt buộc vì khả năng xảy ra thêm các trận lở đất khác. Các viên chức thành phố cho biết trong một tuyên bố rằng trận lở đất xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều, làm hư hại nhiều ngôi nhà. Đường Third Avenue Bypass, Second Avenue, First Avenue và White Cliff Avenue đều bị ảnh hưởng, theo tuyên bố.

Thành phố đã ban bố tình trạng khẩn cấp do thảm họa, nêu trong tuyên bố rằng trận lở đất cũng đã buộc phải đóng cửa các con đường và gây ra lũ lụt. Thị trưởng Quận Ketchikan Gateway Rodney Dial cho biết trong 65 năm qua, ông "chưa bao giờ thấy một trận lở đất nào có quy mô lớn như thế này".

⦿ ---- Số người Palestine chết trong các cuộc tấn công liên tục của Israel chống lại Hamas đã tăng lên 40.435, theo bản cập nhật hàng ngày của Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza vào thứ Hai. Tổng số người bị thương kể từ khi bắt đầu các cuộc tấn công đã tăng lên 93.534. Trong 24 giờ qua, thêm 33 thường dân chết và 66 người bị thương trong 3 cuộc không kích do Israel thực hiện.

⦿ ---- Mitch Landrieu, đồng chủ tịch quốc gia cho chiến dịch Harris-Walz, cho biết hôm Chủ Nhật rằng ông lạc quan về cơ hội giành chiến thắng của Phó Tổng thống Harris tại Georgia trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 này. "Chúng tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng tại Georgia", Landrieu nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "The Weekend" của MSNBC.

"Họ sẽ cạnh tranh ở đó theo cách rất khó khăn. Và chúng tôi sẽ khiến Donald Trump phải bảo vệ từng tấc đất ở Mỹ", ông tiếp tục. Landrieu cho biết chiến dịch "100%" cam kết giành chiến thắng tại Georgia, khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn. "Tập trung vào Georgia, họ có thêm năng lượng mới khi phó tổng thống tiếp quản", Landrieu nói, ám chỉ đến khoảnh khắc Tổng thống Biden từ chức và Harris nổi lên như ứng cử viên được cho là của đảng.

"Như các bạn đã biết, Thượng nghị sĩ Warnock đã có bài phát biểu đáng kinh ngạc tại đại hội. Và Thượng nghị sĩ Ossoff cũng có mặt ở đó, cũng như Lucy McBath và một nhóm người khác,” ông tiếp tục, lưu ý đến các quan chức Dân chủ đại diện cho Georgia tại Quốc hội Hoa Kỳ.

Harris và ứng cử viên phó tổng thống của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, dự kiến ​​sẽ đến Georgia vào tuần tới, nơi được coi là một trong những cuộc đua sát nút nhất trong cuộc bầu cử. Trong số tất cả các tiểu bang chiến trường mà Harris tham gia, bà có kết quả tệ nhất trong cuộc đối đầu trực tiếp với cựu Tổng thống Trump tại Georgia.

Trong cuộc thăm dò ý kiến ​​trung bình của The Hill và Decision Desk HQ tại Georgia, Trump dẫn trước Harris 2,7 điểm phần trăm, tỷ lệ ủng hộ là Trump 49,2% so với Harris 46,5%. Thành tích đó tệ hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc của bà, cho thấy Harris dẫn trước Trump 3,6 điểm phần trăm, tỷ lệ ủng hộ là Harris 49,5% so với Trump 45,9%.

Trump cũng đang dẫn trước Harris ở Nevada, nhưng chỉ 1 điểm, tỷ lệ ủng hộ là Trump 47,3% so với Harris 46,3%. Và ở Arizona, hai ứng cử viên gần như ngang nhau, với Trump với 47,3% ủng hộ và Harris với 47,2%.

Trong khi đó, Harris dẫn trước Trump 1,9 điểm phần trăm ở Michigan, Harris 48,3% so với Trump 46,4%. Bà dẫn trước Trump 1,1 điểm phần trăm ở North Carolina, Harris 48% so với Trump 46,9%. Bà dẫn trước 0,9 điểm phần trăm ở Pennsylvania, Harris 48,4% so với Trump 47,5%. Và bà dẫn trước 3,3 điểm phần trăm ở Wisconsin, Harris 49,5% so với Trump 46,2%.

⦿ ---- Trump lạnh cẳng, lộ ý muốn bỏ tranh luận, chụp mũ làn sóng ABC là tin giả... Cựu Tổng thống Trump đã đặt ra câu hỏi hôm Chủ Nhật về sự tham gia của ông vào cuộc tranh luận vào tháng tới với Phó Tổng thống Harris do ABC News tổ chức. Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump đã phàn nàn về hội đồng của làn sóng ABC và cuộc phỏng vấn mà người dẫn chương trình Jonathan Karl đã thực hiện với Thượng nghị sĩ Tom Cotton (R-Ark.) trên "This Week" để đặt câu hỏi tại sao ông nên đồng ý tham gia một cuộc tranh luận do kênh này tổ chức.

"Tôi đã xem ABC FAKE NEWS sáng nay, cả cuộc phỏng vấn vô lý và thiên vị của phóng viên hạng nhẹ Jonathan Carl (K?) với Tom Cotton (người thật tuyệt vời!), và cái gọi là Hội đồng những người ghét Trump của họ, và tôi tự hỏi, tại sao tôi lại tham gia Cuộc tranh luận chống lại Kamala Harris trên kênh đó?" Trump đã viết.

Trump đã trích dẫn cách mà thành viên hội đồng "This Week" Donna Brazile đã thông báo trước cho chiến dịch của Clinton về các câu hỏi tại hội trường thị trấn trong chiến dịch sơ bộ năm 2016 để gợi ý rằng điều gì đó tương tự có thể xảy ra với Harris. Ông cũng đặt câu hỏi liệu George Stephanopoulos của ABC, người mà ông đang tham gia vào vụ kiện tụng, có tham gia hay không, mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy ông này sẽ tham gia.

“Họ có rất nhiều câu hỏi cần trả lời!!!” Trump viết. “Tại sao Harris lại từ chối Fox, NBC, CBS và thậm chí cả CNN? Hãy theo dõi!!!” Trước đó, Trump đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận do ABC News tổ chức với Tổng thống Biden vào ngày 10 tháng 9. Sau khi Biden được Harris thay thế ở vị trí đứng đầu danh sách ứng cử viên của đảng Dân chủ, Trump đã nghi ngờ liệu ông có tham gia hay không.

Cuối cùng, hai bên đã đồng ý tổ chức cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 trên đài ABC News. Trong khi Trump thúc đẩy các cuộc tranh luận bổ sung trên Fox News và NBC News vào tháng 9, chiến dịch của Harris cho biết họ sẽ chỉ đồng ý tham gia sự kiện của ABC News trước khi thảo luận về cuộc tranh luận tổng thống thứ hai có thể xảy ra. Cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại Philadelphia và sẽ do David Muir và Linsey Davis điều hành, theo kênh truyền hình này cho biết.

⦿ ---- Chiến dịch tranh cử của Trump và Harris đang bế tắc về các quy tắc cho cuộc tranh luận tổng thống vào ngày 10 tháng 9. Chiến dịch tranh cử của Harris cho biết họ muốn có micrô nóng (không tắt) trong suốt cuộc tranh luận — ngược lại với cách tiến hành cuộc đối đầu ở Atlanta giữa Tổng thống Joe Biden và Trump, khi nhóm Biden muốn tắt micrô trong khi ứng cử viên kia đang phát biểu.

Chiến dịch tranh cử của Trump lập luận rằng nhóm Harris cũng đang yêu cầu thay đổi các quy tắc khác, bao gồm cho phép các ứng cử viên ngồi và tham khảo ghi chú. Người phát ngôn của chiến dịch tranh cử của Harris, Brian Fallon cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã nói với ABC và các kênh khác đang tìm cách tổ chức cuộc tranh luận có thể diễn ra vào tháng 10 rằng chúng tôi tin rằng micrô của cả hai ứng cử viên đều phải được phát trực tiếp trong suốt quá trình phát sóng. Chúng tôi hiểu rằng những người xử lý của Trump thích micrô bị tắt tiếng vì họ không nghĩ rằng ứng cử viên của họ có thể tự mình hành động như một tổng thống trong 90 phút."

Fallon nói thêm: "Phó Tổng thống đã sẵn sàng đối phó với những lời nói dối và sự ngắt lời liên tục của Trump trong thời gian thực. Trump nên ngừng ẩn mặt sau nút tắt tiếng".

Cố vấn chiến dịch tranh cử của Trump, Jason Miller, phản bác rằng họ đã chấp nhận các quy tắc tranh luận của ABC theo cùng các điều khoản như cuộc tranh luận giữa Biden và cựu tổng thống trên CNN. "Phe Harris, sau khi đã đồng ý với các quy tắc của CNN, đã yêu cầu một cuộc tranh luận ngồi, kèm theo ghi chú và tuyên bố mở đầu", Miller cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi đã nói rằng không có thay đổi nào đối với các quy tắc đã thỏa thuận.

"Đây có vẻ là một mô hình cho chiến dịch tranh cử của Harris", Miller cho biết. "Họ sẽ không cho phép Harris trả lời phỏng vấn, họ sẽ không cho phép cô tham gia họp báo và bây giờ họ muốn đưa cho cô ấy một bản tóm tắt cho cuộc tranh luận. Tôi đoán là họ đang tìm cách thoát khỏi bất kỳ cuộc tranh luận nào với Tổng thống Trump".

Cuộc tranh chấp về các quy tắc, lần đầu tiên được Politico đưa tin, diễn ra sau một bài đăng của Trump trên mạng xã hội vào tối qua cho thấy ông Trump lộ ý lạnh cẳng, có vẻ muốn rút lui khỏi cuộc tranh luận vì những gì ông chụp mũ là cuộc phỏng vấn "thiên vị" trên chương trình "This Week" của ABC.

⦿ ---- Tin giả động trời trên các mạng xã hội để tẩy não cử tri Mỹ gốc Hoa: chụp mũ cộng sản bà Harris. (Cộng đồng Việt cũng bị thế.) Những người đăng bài thường là những người có sức ảnh hưởng, những người đã thu hút được lượng người theo dõi lớn bằng cách rao bán các thuyết âm mưu trong các nhóm cánh hữu, các nhà nghiên cứu cho biết. Họ có thể bao gồm những người dùng từ những người nhập cư chuyển đến Hoa Kỳ vì họ phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng có xu hướng thiên hữu, cho đến những người theo đạo Thiên chúa bảo thủ Trung Quốc. Nhiều người tự coi mình là người bình luận và một số có hàng trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng như X và YouTube.

Các nhà nghiên cứu đã xác minh rằng những người dùng đăng thông tin sai lệch là người thật chứ không phải bot, vì họ cũng chia sẻ nội dung khác bao gồm các bài đăng về lối sống và vlog. Nhiều người trong số những người có sức ảnh hưởng này có các buổi phát trực tiếp để tương tác với người hâm mộ hoặc những người khác trong cùng một không gian chính trị.

Một bài đăng phổ biến có nội dung: "Biden từ chức, Kamala Harris tiếp quản, mà không có lý do chính đáng hoặc tính hợp pháp. Bản chất thực sự của Đảng Dân chủ là một đảng độc tài hiện đã bị phơi bày rõ ràng".

Người Mỹ gốc Á chiếm 6% tổng số cử tri đủ điều kiện. Nhưng ở một số tiểu bang dao động, như Nevada, nơi họ chiếm 11% dân số, họ có thể tạo nên biên độ chiến thắng. “Cuộc bầu cử năm 2024 này là một cuộc bầu cử rất, rất sít sao. … Chúng tôi biết mức độ rủi ro cao như thế nào”, Jinxia Niu, giám đốc chương trình sáng kiến ​​tương tác kỹ thuật số tiếng Hoa của CAA (Chinese for Affirmative Action) cho biết.

Đối với báo cáo, các nhà nghiên cứu đã xem xét thông tin sai lệch bằng tiếng Trung từ ngày 10 tháng 6/2023 đến ngày 29/7/2024. Trong số hàng trăm bài đăng đưa ra những câu chuyện sai lệch hoặc gây hiểu lầm, họ đã tìm thấy 228 bài viết chính về thông tin sai lệch liên quan đến cuộc bầu cử được lưu hành rộng rãi, thu hút tổng cộng hơn 4 triệu lượt xem. Các nhà nghiên cứu định nghĩa một bài viết thông tin sai lệch “chính” là bài đăng đã thu hút ít nhất 2.500 lượt xem trên một nền tảng trước khi cũng được chia sẻ trên các ứng dụng khác.

Thông tin sai lệch về cuộc bầu cử bị đánh cắp. Báo cáo cho biết, câu chuyện phổ biến nhất được nhìn thấy là ca ngợi Trump là ứng cử viên có thể “cứu” đất nước nhưng lại là nạn nhân của gian lận bầu cử. Một bài đăng được viết bằng tiếng Trung thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên X tuyên bố rằng “kể từ khi Biden đánh cắp cuộc bầu cử, đã có sự hỗn loạn toàn cầu”.

Cũng đang lan tràn các bài đăng về niềm tin rằng các chính sách của Biden và chính quyền của ông đang đưa Hoa Kỳ tiến gần hơn đến chủ nghĩa cộng sản. Các bài đăng này liên kết Đảng Dân chủ và các nhà lãnh đạo của đảng này với sự sụp đổ kinh tế, đặc biệt là lạm phát, và sự gia tăng tội phạm cùng các chính sách an toàn "thất bại" khác, báo cáo cho biết.

Chấn thương văn hóa nuôi dưỡng thông tin sai lệch về các nhà lãnh đạo chính trị. Các nhà nghiên cứu đã viết rằng các cuộc biểu tình của sinh viên đã được đưa ra như những ví dụ về việc đảng Dân chủ thúc đẩy chương trình nghị sự xã hội chủ nghĩa và cộng sản, báo cáo cho biết. Một số bài đăng tuyên bố rằng các tổ chức cánh tả ưu tú đã trả tiền cho sinh viên để biểu tình.

Mặc dù hai câu chuyện này về Trump và Biden cũng xuất hiện trong thông tin sai lệch bằng tiếng Anh của cánh hữu, báo cáo lưu ý rằng nhiều bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội tiếng Trung Quốc khai thác một cách độc đáo chấn thương văn hóa của những người nhập cư Trung Quốc và những trải nghiệm trước đây ở quê nhà của họ, nơi bất đồng chính kiến ​​bị cấm. Ví dụ, các cuộc biểu tình của sinh viên vào mùa xuân năm nay nhằm phản đối cuộc xung đột Israel-Gaza đã được so sánh với Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc, một giai đoạn kéo dài hàng thập niên với nhiều biến động chính trị và xã hội bắt đầu từ những năm 1960, khiến khoảng 500.000 đến 2 triệu người tử vong.

⦿ ---- Cảnh báo: Trump đang ném tiền vào hố đen. Juleanna Glover, giám đốc điều hành của công ty tư vấn doanh nghiệp Ridgely Walsh, gần đây đã xem xét các báo cáo chi tiêu cho chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump và đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc cho bất kỳ ai đã chi số tiền lớn cho chiến dịch tái tranh cử của Trump. Viết trên tờ New York Times, Glover lập luận rằng việc đưa tiền cho Trump là một khoản đầu tư cực kỳ rủi ro, xét đến việc tiền của các nhà tài trợ đã đi về đâu.

"Bất kỳ ai đã dành thời gian xem xét các báo cáo chi tiêu cho chiến dịch của Donald Trump sẽ nhanh chóng kết luận rằng chúng là cơn ác mộng về mặt quản trị", bà khẳng định. "Có quá ít thông tin tiết lộ về số tiền hàng tỷ đô la đã huy động được vào năm 2020 và 2024 đến mức các nhà tài trợ (và thậm chí có thể là cả cựu tổng thống) không thể biết được số tiền đó đã được chi như thế nào".

Đi sâu vào chi tiết, Glover cho biết một phân tích về chi phí chiến dịch năm 2020 của Trump cho thấy một số tiền lớn đã "đi vào một hố đen pháp lý và tài chính được cho là do các thành viên gia đình Trump và những người cộng sự thân cận kiểm soát" và bà cho biết chiến dịch năm nay cũng sẽ diễn ra tương tự như vậy.

Vào năm 2020, Glover lưu ý, khoảng 2/3 tổng số tiền mà chiến dịch tranh cử của Trump chi tiêu đã được chuyển vào American Made Media Consultants, một công ty có trụ sở tại Delaware, nơi chủ tịch đầu tiên được cho là không ai khác ngoài Lara Trump, con dâu của cựu tổng thống, người sau đó đã được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo tại Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa. Với điều này, không có gì ngạc nhiên khi cùng một mô hình chi tiêu của chiến dịch tranh cử của Trump vào năm 2020 hiện đang được lặp lại trong năm nay.

"Trong cuộc bầu cử này, chiến dịch tranh cử của Trump và bốn PAC của họ đã trả cho Red Curve Solutions, một công ty tư nhân khác, ít nhất 18 triệu đô la", Glober viết. "Trung tâm pháp lý chiến dịch cho biết Red Curve dường như thanh toán các hóa đơn pháp lý của ông Trump và sau đó được các PAC hoàn trả. (Luật không rõ ràng về các loại hóa đơn pháp lý nào có thể được các chiến dịch thanh toán, nhưng một số thì được phép.) Người đứng đầu Red Curve cũng là thủ quỹ cho chiến dịch của Trump cũng như các PAC liên kết. Bao nhiêu phần trăm tiền đóng góp của các nhà tài trợ được chuyển cho các luật sư bào chữa cho ông Trump? Không thể biết được."

⦿ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump và tướng hồi hưu HR McMaster (cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của chính phủ Trump trong hai năm 2017-2018) nhìn về Tổng thống Nga Vladimir Putin theo cách khác nhau. Vào đầu nhiệm kỳ tổng thống của Trump, McMaster viết trong cuốn sách mới của mình, đã nói với vợ mình, Katie, khi ông về nhà vào một đêm, "Sau hơn một năm làm công việc này (Cố vấn An ninh Quốc gia), tôi không thể hiểu được Putin đã nắm giữ Trump như thế nào".

Xuất hiện trên chương trình Face the Nation của CBS vào hôm Chủ Nhật, tờ Washington Post đưa tin, McMaster cho biết ông vẫn không thể hiểu được. Ông thấy lời nịnh hót của Putin đối với Trump có hiệu quả. Sau một lời [Putin] vuốt ve, Trump nói, "Luôn là một vinh dự lớn khi được một người đàn ông được kính trọng như vậy khen ngợi một cách tử tế như vậy trong chính đất nước của mình".

McMaster cho biết ông quyết định viết về ảnh hưởng của Putin với hy vọng rằng điều đó sẽ khiến Trump ít bị ảnh hưởng hơn trước những nỗ lực nếu trở lại Phòng Bầu dục. Đây là một cuốn sách mà Trump khó có thể thích, nhưng Peter Bergen viết trong một bài phân tích của CNN rằng McMaster nói rằng ông chủ của mình đã đưa ra quyết định đúng đắn vào một số thời điểm—bao gồm cả khi nhà độc tài Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân Syria và khi Trump kiểm tra Trung Quốc vì đánh cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ.Theo Bergen, cuốn sách của McMaster trích dẫn các ví dụ về cuộc tranh luận tại Bạch Ốc như sau:. Các cố vấn: "Bản năng của ông [Trump] luôn đúng", các phụ tá sẽ nói với Trump, cũng như, "Chưa từng có ai bị báo chí đối xử tệ đến vậy". McMaster gọi các cuộc họp tại Phòng Bầu dục là "bài tập cạnh tranh nhau để nịnh hót Trump".. Trump: "Tại sao chúng ta không ném bom vào ma túy?" ở Mexico, tổng thống hỏi các phụ tá. Một lần khác, Trump nói, "Tại sao chúng ta không tiêu diệt toàn bộ Quân đội Bắc Hàn trong một trong những cuộc diễn hành của họ?"⦿ ---- Mục sư Doug Pagitt: Trump thiếu lòng tử bi tử tế đã làm cho nhiều cử tri qua ủng hộ bà Harris. Nhiều mục sư tỉnh ngộ, bắt đầu chuyển sang ủng hộ bà Harris. Donald Trump từ lâu đã được các cử tri theo đạo Tin lành ủng hộ, và tính đến tháng 5, hãng thông tấn Associated Press đưa tin rằng "sự ủng hộ dành cho cựu tổng thống vẫn mạnh mẽ như mọi khi trong số những người theo đạo Tin lành và những người theo đạo Thiên chúa bảo thủ khác".Trong một bài xã luận được MSNBC Sunday đăng tải, mục sư Doug Pagitt ở Minneapolis — người cũng là người đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận Vote Common Good — giải thích cách Phó Tổng thống Kamala Harris có thể giành được phiếu bầu của những người theo đạo Tin lành lần này – và tại sao điều đó lại khả thi."Trong quá trình vận động tranh cử năm 2020, 2022 và năm nay, tôi đã hiểu được lý do khiến nhiều cử tri theo đạo Tin lành và theo đạo Thiên chúa cuối cùng rời bỏ Trump: sự thiếu vắng lòng từ bi, tử tế rõ ràng (his obvious lack of kindness) của ông ấy", Pagitt viết. "Một cuộc thăm dò do tổ chức Vote Common Good của tôi thực hiện vào năm 2020 cho thấy ở các tiểu bang dao động, sự thiếu tử tế của Trump đã khiến những cử tri theo đạo Tin lành và Công giáo rời bỏ với số lượng đủ lớn để có khả năng ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử".Mục sư Minneapolis nhấn mạnh rằng "Đảng Dân chủ nói chung cần phải chấp nhận ý tưởng rằng những người theo đạo Tin lành, đặc biệt là những người theo đạo Tin lành nam da trắng, xứng đáng giành chiến thắng và có thể giành chiến thắng mà không cần phải thỏa hiệp các giá trị của đảng".Một cách để làm được điều đó, Pagitt gợi ý, là thực hiện một chiến lược tương tự như chiến lược mà Vote Common Good đã đưa ra trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tại Quận Kent, Michigan. "Chúng tôi đã tổ chức các cuộc mít tinh và hội nghị bàn tròn của cử tri; dựng các biển quảng cáo đối chiếu lời của Chúa Jesus Christ với lời của Trump; gửi hàng nghìn tấm bưu thiếp cho những người theo đạo Tin lành; và đào tạo nhiều ứng cử viên Dân chủ địa phương về cách tiếp cận với những cử tri có đức tin", Pagitt viết. "Thông điệp của chúng tôi gửi đến 25% cử tri Quận Kent tự nhận là người theo đạo Tin lành rất đơn giản: Trump thiếu lòng tốt và bạn không cần bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa".Pagitt lưu ý "Trump đã đánh bại Clinton 3 điểm ở Quận Kent vào năm 2016", nhưng do nỗ lực tranh cử của Vote Common Good, "Vào năm 2020, ông đã thua Biden ở đó với 6 điểm, chênh lệch 9 điểm". Với sự ủng hộ gần đây từ một nhóm có tên là Christians for Kamala, Pagitt nhấn mạnh: "Tôi nghĩ Harris có thể nhận được mức ủng hộ cao nhất của những người theo đạo Tin lành kể từ Carter".⦿ ---- Trump chôm nhạc, bị kiện, cơ nguy bồi thường 3 triệu đô. Di sản của cố ca sĩ nhạc soul Isaac Hayes đang tiến hành vụ kiện chống lại Donald Trump vì sử dụng một bài hát do nghệ sĩ này đồng sáng tác. "Tòa án Liên bang đã chấp thuận yêu cầu của chúng tôi về Phiên điều trần khẩn cấp để đảm bảo biện pháp khắc phục bằng lệnh cấm", theo lời con trai của cố ca sĩ, Isaac Hayes III, đã viết trên X hôm Thứ Sáu. Theo Hayes III, bản thân Trump sẽ phải ra tòa vào tháng 9.Vụ kiện ban đầu được đệ trình vào đầu tháng này và yêu cầu bồi thường 3 triệu đô la cho việc sử dụng trái phép "Hold On, I'm Coming", một bài hát từ những năm 1960 do bộ đôi Sam & Dave trình bày ban đầu, hơn 100 lần. Trước khi đệ trình, chiến dịch của Trump đã bị yêu cầu ngừng sử dụng bài hát này, nhưng mọi chuyện đã lên đến đỉnh điểm vào ngày 10 tháng 8, ngày kỷ niệm ngày mất của ca sĩ năm 2008, khi Trump lại sử dụng bài hát này tại một cuộc mít tinh ở Montana."Donald Trump đại diện cho những kẻ tệ hại nhất về tính chính trực và đẳng cấp với hành vi thiếu tôn trọng, lạm dụng tình dục phụ nữ và lời lẽ phân biệt chủng tộc. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này rất nhanh chóng", Hayes III đã viết trên X.⦿ ---- Sau khi Trump tuyên bố đổi lập trường, Vance nói Trump sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai nếu Quốc Hội thông qua. Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance, ứng cử viên phó tổng thống cho Donald Trump, hôm thứ Bảy cho biết Trump sẽ phủ quyết lệnh cấm phá thai liên bang nếu Quốc hội thông qua dự luật cấm.Khi được hỏi trên chương trình "Meet the Press" của NBC News về các nhà lập pháp Cộng Hòa như Thượng nghị sĩ South Carolina Lindsey Graham, người muốn thấy Trump ủng hộ và thông qua lệnh cấm phá thai toàn quốc, Vance nói với người điều phối Kristen Welker rằng Trump đã "rõ ràng" nói rằng Trump sẽ phủ quyết lệnh cấm. "Ý tôi là, nếu bạn không ủng hộ lệnh cấm, với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ, về cơ bản bạn phải phủ quyết lệnh cấm", Vance lập luận.⦿ ---- Lịch trình sắp tới của Trump sẽ giống với tuần trước hơn nhiều — khi ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đến thăm một chiến trường khác nhau mỗi ngày — so với 20 tháng trước đó. Một cố vấn cho biết đến tháng 11, Trump dự kiến sẽ tổ chức "một số sự kiện mỗi tuần, nếu không muốn nói là hàng ngày", trong khi một cố vấn khác dự đoán cựu tổng thống sẽ thường xuyên đến thăm hai tiểu bang trong một ngày. Lịch trình tăng cường diễn ra khi Trump cũng đang chuẩn bị cho cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 với Phó Tổng thống Kamala Harris.Trump đang âm thầm họp với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, các chuyên gia chính sách và các đồng minh bên ngoài trước cuộc đối đầu có nhiều rủi ro. Các "cuộc thảo luận về chính sách" — phiên bản chuẩn bị tranh luận của chiến dịch Trump — phần lớn phản ánh các phiên họp mà cựu tổng thống đã tổ chức trong những tuần dẫn đến cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 của ông với Biden, theo các nguồn tin quen thuộc với các cuộc họp nói với CNN. Tuy nhiên, Trump vẫn mải mê chơi golf vì tự mãn.⦿ ---- Theo một bản tin từ tờ Washington Post, nhóm thân cận của Donald Trump ngày càng lo ngại về sự tự mãn của Trump trong Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ và phải thuyết phục ông lên đường thay vì dành cả ngày để chơi golf và phàn nàn. Với việc đảng Dân chủ thu hút mọi sự chú ý của giới truyền thông bằng một đại hội được theo dõi rộng rãi đặt ra các tiêu chuẩn mới cho các sản phẩm trong tương lai, Trump "đã suy nghĩ về việc ở nhà" nơi ông được cho là đã chơi golf và phàn nàn về hướng đi của chiến dịch tranh cử tổng thống kể từ khi Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên của đảng Dân chủ.Tờ Washington Post đưa tin rằng đó là một vài tuần khó khăn đối với hoạt động của Trump khi phải thay đổi hướng đi khi Harris và người bạn đồng hành là Thống đốc Tim Walz (D-MN) trình bày quan điểm của họ với cử tri. Điều khiến nhóm thân cận của Trump lo ngại là phản ứng của Trump đối với bối cảnh bầu cử đang thay đổi.Theo như Isaac Arnsdorf, Josh Dawsey và Marianne LeVine của tờ WP đưa tin, "...các phụ tá không muốn ông Trump phải theo dõi đại hội mỗi đêm, tức giận, rồi chỉ chơi golf cả ngày và bực bội, theo những người giấu tên để thảo luận về các tương tác riêng tư. Trump cũng thấy khó chịu với các bản tin mô tả ông Trump không làm việc chăm chỉ như đối thủ, một người đã nói chuyện với ông cho biết."Đến lượt mình, điều đó khiến họ đưa ông ra khỏi sân golf và quay lại con đường nơi ông đã tổ chức các cuộc họp báo, nơi ông được cho là sẽ nói về chính sách nhưng thường biến thành các cuộc tấn công cá nhân vào Harris khiến chiến dịch của ông vô cùng thất vọng. Theo một cựu phụ tá từng phục vụ tại Bạch Ốc dưới thời cựu tổng thống, Trump đã mất phương hướng."Có thể nói rằng Trump đang phải đối mặt với nhiều rủi ro nhất từ trước đến nay trong cuộc bầu cử này. Các vụ án hình sự của ông sẽ không biến mất nếu ông thua cuộc. Tuy nhiên, có vẻ như ông đang hành động theo kiểu gọi điện, điều hành một chiến dịch thiếu kỷ luật và thiếu năng lượng một cách đáng kinh ngạc", Alyssa Farah Griffin, cựu phát ngôn viên của Trump, giải thích. “Từ việc dành những ngày không tham gia chiến dịch tranh cử để chơi golf cho đến việc nghĩ ra những biệt danh nghe thật buồn cười như 'Kamabala', có vẻ như ông ấy đã mất đi sức hút của mình.”⦿ ---- Ngành công nghiệp xe hơi Nhật Bản, vốn đã đình trệ trong quá trình phát triển xe điện (EV) trong bối cảnh mà họ thường mô tả là "sự chuyển đổi ngành công nghiệp một thế kỷ mới có một lần", hiện đã hợp nhất thành hai phe lớn khi họ đặt mục tiêu bù đắp lại khoảng cách đã mất ở Trung Quốc.Trong một phe là hãng xe lớn nhất thế giới, Toyota, tập đoàn của họ bao gồm các công ty như Daihatsu, Suzuki, Subaru và Mazda. Tổng doanh số bán hàng của tập đoàn trong năm kết thúc vào tháng 3/2024 đạt 16,6 triệu xe, nhờ vào sự thống trị cho đến nay của hãng trong lĩnh vực xe hybrid và xe chạy bằng nhiên liệu đốt.Trong phe còn lại là những đối thủ lâu năm là Nissan và Honda, đã gạt bỏ sự cạnh tranh và bắt tay nhau vào tháng 3/2024, với việc Mitsubishi tham gia liên minh của họ vào đầu tháng 8. Ba công ty đã có tổng doanh số bán hàng là 8,3 triệu xe trong năm kết thúc vào tháng 3 năm 2024.Quan hệ đối tác này nhằm mục đích tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô sẽ đi kèm với việc cùng nhau phát triển công nghệ và tối ưu hóa chéo các bộ phận trên khắp các thương hiệu của họ, cũng như chia sẻ chuỗi cung ứng và nguồn lực. Nhưng từng công ty vẫn sẽ sản xuất các mẫu xe của riêng mình.⦿ ---- Một ca sĩ Trung Quốc dự kiến biểu diễn tại Đài Loan vào giữa tháng 9 đã bị chính quyền Đài Loan từ chối đơn xin nhập cảnh sau khi anh sử dụng cụm từ "Đài Bắc, Trung Quốc" (Taipei, China) trong các tài liệu quảng cáo của mình, trong khi lẽ ra nên ghi đúng danh xưng là Đài Loan (Taiwan).Wang Yitai (Vương Dĩ Thái: 王以太), một rapper đến từ hãng nhạc rap Cheng Du Corporation với hơn 5 triệu người hâm mộ trên Weibo (một nền tảng truyền thông xã hội tại Trung Quốc), ban đầu dự kiến tổ chức buổi hòa nhạc solo đầu tiên của mình tại Đài Bắc vào ngày 14 và 15 tháng 9 như một phần của chuyến lưu diễn sau khi phát hành album thứ ba của mình, Love Me Later, theo thông tin từ trang web bán vé KKTIX.Tính đến 8:00 tối Chủ Nhật, tất cả vé cho buổi hòa nhạc ngày 14 tháng 9, có giá từ 1.190 Đài tệ (37,43 đô la Mỹ) đến 2.900 Đài tệ (91,23 đô la Mỹ), đã được bán hết, nhưng vẫn còn một số vé cho buổi hòa nhạc vào ngày hôm sau, theo trang web bán vé cho biết.Tờ báo địa phương Liberty Times đưa tin vào Chủ Nhật rằng các cơ quan chính phủ Đài Loan, bao gồm Hội đồng các vấn đề Đại lục (MAC), phát hiện ra rằng Vương đã đăng tải hình ảnh quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu, có biển hiệu ghi "Ga Nam Bắc Kinh: Từ Bắc Kinh đến Đài Bắc, Trung Quốc" ở phía sau, cùng với chú thích trong bài đăng ghi rõ "Điểm dừng tiếp theo: Đài Bắc, Trung Quốc".Cuộc điều tra chính thức cũng phát hiện ra rằng doanh số bán vé cho buổi hòa nhạc Đài Bắc của Vương bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, trước khi đơn vị tổ chức buổi hòa nhạc nộp đơn xin nhập cảnh của Vương với chính phủ Đài Loan vào ngày 10 tháng 7, theo báo cáo.Chính phủ Đài Loan nói rằng họ hoan nghênh các nghệ sĩ Trung Quốc đại lục biểu diễn tại Đài Loan và rất vui khi thấy các cuộc giao lưu xuyên eo biển thông qua âm nhạc, nhưng các cuộc giao lưu như vậy phải được tiến hành theo nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, MAC cho biết. "Bất kỳ ấn phẩm hoặc quảng cáo nào làm giảm vị thế của Đài Loan đều không được chấp nhận", hội đồng này nói thêm.⦿ ---- Tin vui: giá xăng giảm ào ạt. Giá xăng đang giảm, và các nhà phân tích trong ngành - trong khi cảnh báo về một cảnh báo lớn - cho biết giá xăng đang trên đà tiếp tục giảm, có thể đưa giá trung bình toàn quốc cho một gallon xăng thường xuống còn 3 USD/gallon lần đầu tiên trong ba năm. Giá trung bình tại trạm xăng đã giảm hơn 20 xu kể từ tháng 5 xuống còn 3,38 đô la, thấp hơn khoảng 47 xu so với một năm trước, theo báo cáo của NPR. Trên thực tế, một phát ngôn viên của AAA nói với USA Today rằng giá "đang giảm gần một xu một ngày hiện nay".Nhiệt độ cao đã góp phần đẩy giá xăng tăng lên một năm trước khi buộc các nhà máy lọc dầu ở Texas phải cắt giảm hoạt động. Mặc dù mùa hè năm nay có nhiệt độ cao kỷ lục, Texas và Louisiana, nơi có hầu hết các nhà máy lọc dầu của Hoa Kỳ, đã thoát khỏi tình trạng tồi tệ nhất. Tuy nhiên, bão vẫn là mối đe dọa; Idalia đã tạm thời đóng cửa sản xuất dầu ở Vịnh Mexico vào năm ngoái. "Bão luôn là yếu tố bất ngờ vào cuối mùa", Patrick De Haan, một nhà phân tích dầu mỏ của GasBuddy, cho biết theo NPR. "Nếu một cơn bão đổ bộ vào một khu vực lọc dầu, nó thực sự có thể gây gián đoạn mọi thứ".Áp lực quốc tế cũng có thể đóng một vai trò. Cho đến nay, sản lượng dầu của Iran vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi viện trợ của nước này cho Hamas, Hezbollah và các đồng minh Houthi liên kết chống lại Israel, được Hoa Kỳ hỗ trợ. Người phát ngôn của AAA, Andrew Gross cho biết: "Nếu Iran tham gia nhiều hơn, điều đó có thể là một vấn đề".Nền kinh tế trì trệ của Trung Quốc đã làm giảm nhu cầu dầu mỏ của nước này và các nhà phân tích dự kiến OPEC+ sẽ giảm sản lượng cắt giảm vào mùa thu năm nay. Đồng thời, Hoa Kỳ đang bơm lượng dầu kỷ lục mặc dù nhu cầu của chính Mỹ cũng giảm. De Haan cho biết giá tại trạm xăng, với tốc độ này, có thể giảm xuống dưới ngưỡng 3 USD/gallon vào Lễ Tạ ơn và duy trì ở mức đó cho đến năm sau.⦿ ---- Cảnh giác: Chính phủ liên bang có thể thu hồi hộ chiếu (passport) của bạn nếu bạn nợ thuế nhiều quá mức. Các chuyên gia cho biết những hình phạt như vậy đã trở nên thường xuyên hơn trong những năm gần đây. Luật liên bang yêu cầu IRS và Bộ Tài chính phải thông báo cho Bộ Ngoại giao nếu một người Mỹ có "khoản nợ thuế quá hạn nghiêm trọng". Đây là khoản nợ liên bang lớn — hơn 62.000 đô la vào năm 2024 — mà người nộp thuế đã nhiều lần không trả.Ngưỡng nợ bao gồm tổng số tiền thuế liên bang phải trả, cộng với tiền phạt và lãi suất, được đánh vào một cá nhân. Ngưỡng này được điều chỉnh hàng năm theo lạm phát. Theo IRS, Bộ Ngoại giao thường sẽ không cấp hộ chiếu mới và có thể thu hồi hoặc hạn chế hộ chiếu hiện có trong trường hợp quá hạn nghiêm trọng.⦿ ---- Chĩa súng để cướp thư. Một nhân viên bưu chính đã bị cướp bằng súng ở San Francisco vào sáng thứ Bảy, cảnh sát cho biết. Theo Sở Cảnh sát San Francisco, hai nghi phạm đã tiếp cận nhân viên bưu chính và lấy cắp tài sản của nạn nhân bằng súng. Sau đó, các nghi phạm đã bỏ trốn trên một chiếc xe không rõ danh tính. Các cảnh sát đã phản ứng tại hiện trường vào khoảng 11:48 sáng gần khu Bowman Court. Cuộc điều tra đang được tiến hành. Bất kỳ ai có thông tin xin vui lòng liên hệ với Sở Cảnh sát San Francisco theo số (415) 575-4444.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một bác sĩ đã bị bắn chết bên ngoài một phòng khám ở Woodland Hills hôm thứ Sáu, khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra về tung tích của kẻ nổ súng. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 5:30 chiều thứ Sáu trên đại lộ Topanga Canyon, ngay phía nam phố Oxnard St. Theo Sở cảnh sát Los Angeles, nạn nhân đang đi bộ đến xe của mình vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.Có thông tin cho biết đã tìm thấy một số vỏ đạn bên cạnh thi thể. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã chạy trốn khỏi hiện trường bằng đường bộ. Nạn nhân được xác định là Bác sĩ Hamid Mirshojae, người làm việc tại Trung tâm y tế Warner Plaza. Cuộc điều tra đang tiến hành.⦿ ---- Quận Cam: Theo Cảnh sát tuần tra đường bộ California, hai người đi xe máy đã tử vong trong một vụ tai nạn vào đêm qua sau khi có báo cáo về một nhóm người đi xe máy lái xe ẩu ở Irvine. Các trường hợp tử vong được báo cáo ngay sau nửa đêm Chủ Nhật ở phía bắc của Đường cao tốc 5, phía nam Đường Culver Drive. Tại đó, hai chiếc xe máy đã đâm vào nhau và người lái xe đã tử vong, CHP cho biết. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.CHP cho biết cơ quan này đã nhận được cuộc gọi về một nhóm người đi xe máy lái xe ẩu lái xe nguy hiểm trong khu vực. Hiện chưa rõ những người tử vong có phải là một phần của nhóm đó hay không. Sau vụ tai nạn, một SigAlert đã được ban hành cho Đường cao tốc 5. Tất cả các làn đường đã được mở lại vào lúc 4 giờ sáng.⦿ ----, 30 tuổi, ở San Jose, đã tử vong trong vụ va chạm trên Đường Hostetter Road vào đêm Thứ Năm. Sở Cảnh sát San Jose đã nhận được báo cáo về vụ tai nạn vào khoảng 8:50 giờ tối trên Đường Automation Parkway. Cảnh sát nói, một người đàn ông lái xe bán tải Toyota đời 2005 đi về hướng Tây trên Đường Hostetter đã đâm phải một người đi bộ trên đường bên ngoài vạch kẻ dành cho người đi bộ.Người đi bộ, Tien Nguyen, đã được đưa đến bệnh viện, nơi anh ta đã tử vong. Tài xế liên quan đã dừng lại tại hiện trường vụ tai nạn và hợp tác với chính quyền. Bất kỳ ai có thông tin chi tiết về vụ va chạm chết người này có thể liên hệ với Thám tử Mike O’Brien theo số 408-277-4654 hoặc 3527@sanjoseca.gov. Bạn cũng có thể gửi thông tin cho Silicon Valley Crime Stoppers theo số 408-947-7867 hoặc tại siliconvalleycrimestoppers.org.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress.Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết theo nghị quyết của Trung ương, việc bầu chức danh Chủ tịch nước sẽ được tiến hành tại kỳ họp Quốc hội tháng 10/2024. Tại họp báo về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 8 chiều 26/8, bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, cũng cho biết theo dự kiến của Trung ương Đảng, từ nay đến hết năm 2024, các chức danh lãnh đạo cấp cao và chính quyền các cấp sẽ được kiện toàn. Tại cuộc gặp các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước hôm 15/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết kỳ họp Quốc hội tháng 10 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Hải Quan. Tính từ đầu năm đến 15/8, cả nước nhập khẩu 97.767 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch đạt hơn 2 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng ô tô nhập khẩu tăng 16,2% (tương đương 13.619 xe), trong khi kim ngạch tăng 1,6%. Về thị trường, 3 cái tên dẫn đầu gồm: Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc.

Trong đó, Indonesia dẫn đầu về lượng xe nhập khẩu với 38.040 xe, kim ngạch đạt 557,3 triệu USD (cập nhật theo thị trường hết tháng 7/2024). Trong khi đó, Thái Lan đứng thứ hai về lượng với 32.717 xe, trong khi kim ngạch dẫn đầu với 628,6 triệu USD. Với 17.235 xe, kim ngạch 521,65 triệu USD, Trung Quốc đứng thứ ba về lượng nhưng đứng thứ hai về kim ngạch. Với 87.992 xe, riêng 3 thị trường dẫn đầu chiếm đến 96% tổng lượng ô tô nhập khẩu của cả nước trong cùng thời điểm.

⦿ ---- TIN VN. Sư Thích Chân Quang nói đọc báo là góp phần phá rừng, nhưng chùa Phật Quang lại lấn chiếm đất rừng. Theo Báo Công Thương. Sư Thích Chân Quang cho rằng, mỗi ngày đọc một tờ báo là góp phần phá rừng nhưng chính quyền địa phương chỉ ra, chùa Phật Quang đã lấn chiếm đất rừng. Sau khi Báo Công Thương đăng tải bài viết “Chùa của sư Thích Chân Quang 'ngang nhiên' tồn tại 35 công trình trái phép lấn chiếm đất rừng”, mạng xã hội lan truyền một video được trích ra trong một bài thuyết giảng của sư Thích Chân Quang nói về trách nhiệm của các phật tử trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống. Mở đầu đoạn video, vị sư này nói: “Mỗi ngày ta đọc một tờ báo là ta góp phần phá rừng tại vì lượng báo chí in mỗi ngày rất là lớn mà cũng lấy từ cây rừng mà ra”. Rồi sau đó, vị sư này cầm trên tay một tờ giấy và lấy ví dụ: “Ta cầm tờ này ta cũng góp phần phá rừng nhưng mà ít và để sau đó ta ý thức được việc bảo vệ rừng”.

⦿ ---- HỎI 1: Những người lớn chỉ có bằng trung học trở xuống, tới 1/4 không có bạn thân; chỉ 10% người có bằng đại học không có bạn thân?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Gần một phần tư người lớn ở Hoa Kỳ có bằng tốt nghiệp trung học hoặc trình độ học vấn thấp hơn cho biết họ không có bạn thân. Con số này thậm chí còn cao hơn đối với người lớn da đen trong nhóm đó: 35%. Chỉ 10% những người có bằng đại học cho biết như vậy. Những phát hiện này đến từ một cuộc khảo sát khoảng 6.600 người lớn do "Survey Center on American Life" (Trung tâm Khảo sát về Đời sống Hoa Kỳ) thực hiện, một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu về cách cuộc sống của mọi người được định hình bởi văn hóa, chính trị và công nghệ.

https://www.nbcnews.com/health/health-news/close-friendship-social-divide-college-degree-rcna167865

⦿ ---- HỎI 2: Tuổi trẻ ưa dán mắt vào phone, TV, máy tính sẽ khó sống thọ tới 60 tuổi?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cảnh báo rằng dành cả tuổi thanh xuân để dán mắt vào điện thoại, máy tính và TV sẽ khiến bạn giảm khả năng sống đến 60 tuổi. Dữ liệu từ một nghiên cứu theo dõi sức khỏe của hơn 4.000 người trẻ tuổi trong hơn 30 năm cho thấy những người dành nhiều thời gian xem TV khi mới ngoài 20 tuổi có nguy cơ bị đau tim cao hơn.

Dữ liệu mới này đến từ nghiên cứu lâu đời về Rủi ro và Phát triển Động mạch vành ở Người trẻ tuổi (CARDIA: Coronary Artery Risk and Development in Young Adults), nghiên cứu đã theo dõi nguy cơ mắc bệnh tim của hàng nghìn người lớn trong nhiều thập niên. Mỗi giờ xem TV khi những người tham gia ở độ tuổi 23 có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 26% trong suốt quá trình nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu của UCSF phát hiện ra rằng điều này cũng liên quan đến nguy cơ đau tim và/hoặc đột quỵ cao hơn 16%.

https://www.upi.com/Health_News/2024/08/23/screen-time-20s-risk-heart-attack/1821724417529/

.