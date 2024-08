Cải Cách Ruộng Đất Ở Miền Bắc Việt Nam: Vì Sao Nó Quan Trọng?

Nguồn: Từ trang facebook Hạo Nhiên Vũ – Sách trong bộ sưu tập triển lãm.

Bắt đầu từ đâu?





Cuộc hành trình của tôi vào nghiên cứu cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam bắt đầu từ một câu hỏi cơ bản: "Tại sao tôi lại ở Mỹ? Điều gì đã đưa tôi đến đây?" Ban đầu, câu trả lời chỉ ra cuộc chiến tranh Việt Nam và những hậu quả của nó. Tuy nhiên, khi tôi đào sâu vào nghiên cứu cuộc chiến, tôi nhận ra rằng nguyên nhân của nó kéo dài xa về trước, với cải cách ruộng đất. Nhận thức này dẫn tôi đến việc điều tra các nguyên nhân cơ bản của phong trào này, qua đó phát hiện ra rằng cải cách ruộng đất là một yếu tố quan trọng. Trong suốt 20 năm qua, tôi đã khám phá nhiều nguồn tài liệu, bao gồm các tờ báo cộng sản như Nhân Dân, tài liệu của Đảng, tuyên truyền nhà nước, báo cáo của Mỹ, hồi ký, nhật ký và lịch sử truyền khẩu, cả ở Việt Nam và Mỹ. Nghiên cứu rộng rãi này đã giúp tôi đặt cải cách ruộng đất trong bối cảnh lịch sử và xã hội chính trị, và qua đó cho tội một cái nhìn rõ hơn về tác động sâu rộng của nó.





Tại sao nó quan trọng: Trong hiểu biết và ký ức của chúng ta?





Cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam, bắt đầu vào năm 1953, là một chương quan trọng để hiểu cách mà kiến thức và ký ức về các sự kiện lịch sử bị định hình bởi các thành kiến chính trị và ý thức hệ của những người ghi chép và giải thích chúng. Chiến dịch cải cách ruộng đất, nhằm cũng cố vị thế toàn trị của Đảng và nhà nước từ làng xã đến trung ương thông qua việc phân phối lại đất đai từ các địa chủ cho nông dân nghèo, đã dẫn đến sự bạo lực và xáo trộn xã hội đáng kể. Điều này đã dẫn đến những tài liệu và giải thích khác nhau về tác động của nó, đặc biệt là số lượng nạn nhân và bản chất của bạo lực. Ví dụ, Hoàng Văn Chí, một người từng tham gia Việt Minh, người đã chứng kiến cải cách ruộng đất và mất người thân vì nó, đã mô tả chiến dịch này như một cuộc tắm máu thảm khốc, ước tính có hơn 600.000 người bị xử án. Công trình của ông, "Từ Chủ Nghĩa Thực Dân đến Chủ Nghĩa Cộng Sản," đã đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành quan điểm chống cộng sản, điều này được các nhân vật như Tổng thống Mỹ Richard Nixon khuếch đại khi tuyên bố rằng có đến một triệu người đã bị giết. Quan điểm này được sử dụng để biện minh cho sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam bằng cách miêu tả chính phủ cộng sản ở Hà Nội là tàn bạo và đàn áp.





Tuy nhiên, quan điểm này đã bị các học giả thiên tả như Gareth Porter bác bỏ, người cho rằng "cuộc tắm máu" phần lớn là một huyền thoại (myth) do các lực lượng chống cộng sản tuyên truyền. Trong công trình năm 1972 của mình, "Huyền Thoại Về Cuộc Tắm Máu," Porter tuyên bố rằng số nạn nhân thực tế thấp hơn nhiều, khoảng 1.500 vụ xử án, và cải cách ruộng đất chủ yếu không bạo lực và nhằm mục đích sửa chữa bất bình đẳng xã hội. Quan điểm chỉnh sửa này đã được phong trào phản chiến đón nhận và dùng để chống lại cuộc chiến ở Việt Nam. Tuy nhiên, sự phụ thuộc của Porter vào các nguồn tài liệu chính thức của miền Bắc Việt Nam, thường không đầy đủ và thiên lệch, đã dẫn đến những chỉ trích đối với công trình của ông như là quá cảm tình với chính quyền cộng sản. Tương tự, nghiên cứu so sánh của Edwin Moise về các cải cách ruộng đất ở Trung Quốc và Việt Nam cho thấy mặc dù có những sai sót và thừa thãi trong chiến dịch Việt Nam, nhưng ông lập luận chúng không phải do Đảng Cộng sản chỉ đạo mà chủ yếu là do sự thực hiện hỗn loạn của các cán bộ địa phương mặt dù những người quyết định đưa đến các sai lầm là chính Hồ Chí Minh, Trường Chinh, và nhiều lãnh đạo của Đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam.





Những sự giải thích khác biệt này minh họa cách hiểu của chúng ta về cải cách ruộng đất, và lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung, bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các nguồn tài liệu có sẵn và ý thức hệ chính trị của những người giải thích chúng. Lịch sử phân cực, được hình thành bởi các nhân vật như Hoàng Văn Chí và Gareth Porter, phản ánh những cuộc chiến ý thức hệ rộng lớn hơn về ký ức của cuộc chiến tranh Việt Nam. Đối với người Việt, cải cách ruộng đất vẫn là một ký ức gây tranh cãi, với bạo lực và đau khổ được nhấn mạnh hoặc giảm nhẹ tùy theo quan điểm chính trị của mỗi người. Sự phức tạp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá một cách phản biện các nguồn tài liệu và nhận thức về các thành kiến định hình các câu chuyện lịch sử.

Tiến sĩ Alex Thái Đình Võ trình bày tại Hội Thảo Cải Cách Ruộng Đất, Bowers Museum, 17 tháng 8, 2024.

Tại sao nó quan trọng: Trong bối cảnh lịch sử?





Hiểu cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam đòi hỏi phải đặt nó trong một bối cảnh lịch sử rộng lớn hơn, thay vì xem xét nó một cách tách biệt. Được khởi xướng bởi Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1953, cải cách ruộng đất bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các sự kiện biến động sau Thế chiến II. Sự kết thúc của cuộc chiến, nạn đói năm 1945, và cuộc đấu tranh sau đó để giành độc lập khỏi ách thực dân Pháp đã tạo ra một không khí cách mạng ở Việt Nam. Cuộc chiến tranh Pháp-Việt (1946-1954) đã làm tăng sự cấp bách cho những thay đổi xã hội và kinh tế triệt để khi Việt Minh tìm cách củng cố quyền lực và giải quyết các bất bình giữa người giàu và người nghèo do khai thác thực dân gây ra. Thêm vào đó, sự lên ngôi của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1949 và ảnh hưởng của nó đến Việt Nam trong những năm tiếp theo đã đóng vai trò quan trọng. Thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc thực hiện các cải cách ruộng đất đã trở thành mô hình cho chính phủ Hồ Chí Minh, củng cố động lực ý thức hệ cho cải cách nông nghiệp và đấu tranh giai cấp như là những yếu tố thiết yếu trong việc đạt được sự cứu rỗi quốc gia.





Hiệp định Genève năm 1954, chia Việt Nam thành Bắc và Nam và kêu gọi các cuộc bầu cử vào tháng 7 năm 1956, cùng với cuộc di cư hàng triệu người từ miền Bắc vào miền Nam, đã tạo thêm sự cấp bách cho các nỗ lực cải cách ruộng đất. Trong bối cảnh này, miền Bắc, dưới sự kiểm soát của cộng sản, được giao nhiệm vụ chứng minh tính khả thi và ưu việt của mô hình xã hội và kinh tế của nó so với miền Nam, nơi vẫn dưới sự lãnh đạo được phương Tây ủng hộ. Do đó, cải cách ruộng đất trở thành hơn cả một chính sách mang tính nội địa; nó là một động thái chiến lược để củng cố quyền lực cộng sản và thể hiện cam kết của nó đối với các lý tưởng cách mạng. Tuy nhiên, bước ngoặt bạo lực của cải cách, được đánh dấu bằng các cuộc tố cáo hàng loạt và sự truy bức các địa chủ, có thể được hiểu tốt hơn như là một sản phẩm phụ của những áp lực địa chính trị và ý thức hệ lớn. Mối quan hệ giữa các khát vọng nội bộ và các ảnh hưởng bên ngoài đã hình thành quỹ đạo của cải cách ruộng đất, khiến nó trở thành một nghiên cứu quan trọng trong các động thái phức tạp của chính phủ cách mạng.





Tại sao nó quan trọng: Trong bối cảnh chính trị?





Cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam phản ánh rõ nét tính thực dụng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và bản chất của sự cai trị của nó. Đối mặt với nhu cầu củng cố quyền lực và giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh Pháp-Việt, lãnh đạo cộng sản đã áp dụng các chính sách Maoist, thường cực đoan và tàn bạo. Sự đồng bộ ý thức hệ này với chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc không chỉ là một vấn đề nhiệt huyết cách mạng mà còn là một quyết định chiến lược nhằm củng cố quyền kiểm soát của Đảng và hợp pháp hóa chế độ của nó. Cải cách ruộng đất, với sự truy bức bạo lực đối với các đồng minh cũ và các địa chủ yêu nước như Nguyễn Thị Năm, làm nổi bật sự sẵn sàng của Đảng để ưu tiên củng cố chính trị hơn là các nguyên tắc công bằng xã hội và đoàn kết chống thực dân đã từng thúc đẩy cách mạng.





Sự tàn bạo của cải cách, bao gồm các cuộc tố cáo và xử án trên diện rộng, làm nổi bật mức độ mà Đảng Cộng sản sẵn sàng phản bội các cam kết và người ủng hộ ban đầu của mình. Bằng cách thực hiện một mô hình cách mạng nông nghiệp không phù hợp với thực tế xã hội của Việt Nam và được thúc đẩy bởi mong muốn loại bỏ những kẻ thù bị coi là có nguy cơ và bảo đảm sự thuần túy về ý thức hệ, Đảng đã thể hiện sự sẵn sàng hy sinh các phần lớn cơ sở của chính mình để đạt được sự thống trị chính trị. Sự sẵn sàng này để thực hiện các biện pháp nghiêm khắc như vậy cho thấy một khía cạnh sâu hơn, tính toán hơn của bản chất Đảng—một khía cạnh không chỉ muốn đạt được chiến thắng trong cuộc chiến mà còn muốn củng cố quyền lực thông qua bất kỳ phương tiện nào cần thiết, bất kể chi phí cho các nguyên tắc cách mạng của nó hay các người ủng hộ của chính nó.





Tại sao nó quan trọng: Trong bối cảnh xã hội?





Cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam, mặc dù mục tiêu là phân phối lại đất đai và thúc đẩy công bằng xã hội, đã có những tác động sâu rộng và tiêu cực đến cấu trúc xã hội và văn hóa Việt Nam ở cấp làng xã. Chiến dịch phát động quần chúng đầy bạo lực và sự truy bức không phân biệt đối với những người bị coi là kẻ thù giai cấp đã làm đảo lộn các cấu trúc xã hội truyền thống, tạo ra một môi trường nghi ngờ và chia rẽ. Người dân bị ép buộc phải tố cáo nhau, trẻ em phản bội cha mẹ, học sinh quay lưng lại với thầy cô, và vợ chồng tố cáo lẫn nhau. Điều này không chỉ làm suy yếu các mối quan hệ cộng đồng mà còn tạo ra một bầu không khí độc hại của sợ hãi và nghi ngờ vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Chiến lược của Nhà nước Đảng phân chia các cộng đồng đã giúp dễ dàng kiểm soát và giám sát dân cư, đảm bảo rằng sự phản kháng địa phương đối với chế độ được giảm thiểu bằng cách kích thích xung đột nội bộ.





Trên quy mô rộng hơn, các hậu quả văn hóa và xã hội chính trị của cải cách ruộng đất đã mở rộng đến việc đàn áp tự do và lý tưởng dân chủ. Việc áp dụng chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa đã được sử dụng để thực thi chương trình cách mạng của Đảng, làm suy yếu thêm các quyền cá nhân và tự do trí thức. Các trí thức và nhà cách mạng trước đây đã ủng hộ cuộc đấu tranh chống thực dân thấy mình bị gạt ra ngoài lề và bị truy bức. Sự đàn áp này dẫn đến các phong trào như Nhân Văn Giai Phẩm và cuộc nổi dậy ở Quỳnh Lưu năm 1956, nơi người dân cố gắng lấy lại các quyền và tự do bị mất. Những cuộc nổi dậy này đã bị đàn áp tàn bạo, cho thấy sự sẵn sàng của chế độ để hy sinh các nguyên tắc dân chủ và chính các người ủng hộ của nó trong việc theo đuổi sự ổn định chính trị và sự thống trị. Cải cách ruộng đất do đó không chỉ làm thay đổi động lực của làng xã mà còn làm nổi bật mức độ mà Đảng Cộng sản sẵn sàng phá vỡ các lý tưởng cách mạng của chính mình để củng cố quyền lực.





Tại sao nó quan trọng: Trong chiến tranh Việt Nam?





Cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam và việc đàn áp bất đồng, đặc biệt là sau phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, đã đóng vai trò quan trọng trong việc cho phép Nhà nước Đảng Cộng sản duy trì quyền kiểm soát toàn trị đối với dân cư trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam từ cuối những năm 1950 đến năm 1975 (và thậm chí đến ngày nay). Việc thực thi bạo lực của cải cách ruộng đất và việc loại bỏ các tiếng nói phản kháng đã tạo ra nền tảng cho một hệ thống giám sát và kiểm soát rộng rãi, điều này là rất quan trọng cho khả năng của Đảng trong việc huy động quần chúng cho cuộc xung đột kéo dài. Bằng cách phá vỡ các cấu trúc xã hội truyền thống và thay thế các quản trị viên địa phương bằng những người trung thành với Đảng, chế độ đã thiết lập một khuôn khổ cho việc giám sát và kiểm soát toàn diện. Việc áp dụng hệ thống đăng ký hộ khẩu của Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc kiểm soát này, cho phép Nhà nước Đảng theo dõi và quản lý sự di chuyển và hoạt động của dân cư.





Những cơ chế này đã chứng tỏ là rất quan trọng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, đặc biệt rõ rệt trong cuộc tấn công Tết năm 1968 và cuộc tấn công mùa xuân năm 1972. Mặc dù có những tổn thất to lớn về nhân mạng và tài nguyên, khả năng của Đảng và nhà nước trong việc đàn áp các tiếng nói thay thế và thực thi sự đồng nhất ý thức hệ đã cho phép nó tiếp tục huy động tài nguyên và nhân lực. Sự đàn áp các quan điểm phản chiến và bất đồng đã đảm bảo một mặt trận thống nhất, ngay cả khi cuộc chiến gây ra một tổn thất khổng lồ. Sự kiểm soát áp bức này, được khởi đầu bằng cải cách ruộng đất và duy trì qua giám sát nghiêm ngặt và thực thi ý thức hệ, đã cho phép Đảng và nhà nước duy trì nỗ lực chiến tranh của mình và theo đuổi mục tiêu kiểm soát toàn diện đối với Việt Nam, cho thấy vai trò quan trọng của sự đàn áp nội bộ trong việc tạo điều kiện cho các cuộc chiến kéo dài.





Chứng thực cho vai trò của cải cách ruộng đất trong chiến tranh Việt Nam là những bức thư của những người bộ đội gởi về cho cha mẹ và hỏi cha mẹ liệu nhà nước đã chu cấp đất đai cho gia đình như đã hứa chưa (nếu người con ấy đi ra chiến trường).





Tại sao nó quan trọng: Ngày nay?





Di sản của cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam vẫn còn ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội Việt Nam hiện đại, định hình cả nhận thức về các sự kiện lịch sử và cảnh quan chính trị hiện tại. Cải cách ruộng đất, với những đặc điểm của sự mobilization bạo lực và truy bức tàn nhẫn đối với các kẻ thù bị coi là, đã để lại dấu ấn lâu dài trong ký ức tập thể của người Việt. Đối với các quan điểm chống cộng sản, cải cách ruộng đất tượng trưng cho sự tàn ác và bản chất độc tài của Nhà nước Đảng, phục vụ như một ví dụ rõ nét về sự sẵn sàng của chế độ để hy sinh sinh mạng con người và phản bội các nguyên tắc của chính nó vì mục tiêu kiểm soát chính trị. Sự kiện lịch sử này thường được trích dẫn như là một phản ánh về các chiến thuật nghiệt ngã và đàn áp của chính phủ cộng sản, củng cố những quan điểm tiêu cực về sự cai trị của nó.





Quan trọng hơn, những hậu quả của cải cách ruộng đất tiếp tục hỗ trợ khả năng của Đảng và nhà nước trong việc duy trì quyền kiểm soát dân cư. Sự tạo ra một bầu không khí sợ hãi và nghi ngờ ở cấp làng xã đã hiệu quả trong việc phá vỡ các cấu trúc xã hội truyền thống, cho phép chế độ thâm nhập và chia rẽ các cộng đồng. Bằng cách kích thích các chia rẽ nội bộ, Đảng và nhà nước có thể thực hiện giám sát và kiểm soát cá nhân hiệu quả hơn, kìm hãm sự phản kháng và thao túng động lực xã hội để có lợi cho mình. Chiến lược này đã tồn tại lâu dài, với các thực tiễn hiện đại như giám sát nghiêm ngặt và đàn áp các tiếng nói thay thế phản ánh các chiến thuật được sử dụng trong thời kỳ cải cách ruộng đất. Tác động lâu dài của cải cách ruộng đất nhấn mạnh cách mà các bất công lịch sử có thể duy trì sự nắm quyền của một chế độ, ảnh hưởng không chỉ đến ký ức về các sự kiện trong quá khứ mà còn đến các cơ chế quản lý hiện tại.





Kết luận:





Di sản của cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam vẫn là yếu tố quan trọng trong việc hiểu các bản sắc hiện tại của người Việt và người Việt Mỹ, cũng như các vấn đề rộng lớn hơn về tự do và quyền lợi. Được khởi xướng vào năm 1953, các chiến thuật bạo lực và chia rẽ của cải cách ruộng đất—nhằm củng cố quyền lực cộng sản—đã làm thay đổi sâu sắc xã hội Việt Nam bằng cách làm suy yếu lòng tin và phân mảnh các mối liên kết cộng đồng ở cấp làng xã. Sự gieo rắc lòng nghi ngờ này đã cho phép Đảng và nhà nước thực hiện quyền kiểm soát vô song đối với dân cư, một chiến lược đã tiếp tục vào quản lý hiện đại. Việc tạo ra một môi trường đầy sợ hãi và nghi ngờ đã cho phép chế độ kìm hãm sự phản kháng và huy động tài nguyên hiệu quả, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam kéo dài. Ngày nay, tác động của cải cách ruộng đất vẫn rõ rệt trong các phương pháp giám sát và đàn áp hiện tại của chế độ, phản ánh các chiến thuật đàn áp trong quá khứ. Hiểu bối cảnh lịch sử này là rất quan trọng để nắm bắt các phức tạp của trải nghiệm của người Việt và người Việt Mỹ, cũng như để nhận ra các thách thức liên quan đến dân chủ và quyền cá nhân ở Việt Nam. Di sản của cải cách ruộng đất nhấn mạnh cách mà các bất công lịch sử có thể định hình các thực tại chính trị và xã hội lâu dài sau các sự kiện ban đầu, ảnh hưởng đến cả ký ức tập thể và quản lý hiện tại.





Alex-Thai Đinh Võ

17 tháng 8, 2024, Bowers Museum