Tưng bừng một ngôi làng Ấn Độ, nơi mẹ của bà Harris sinh trưởng: ngôi làng Thulasendrapuram treo hình ảnh và biểu ngữ Harris, lên kế hoạch ăn mừng, chờ kết quả bầu cử Mỹ. (Photo YT)

- Tưng bừng ngôi làng Ấn Độ, nơi mẹ của bà Harris sinh trưởng. Khi còn sinh tiền, mẹ của bà Harris dẫn con về thăm quê mỗi 2 năm/lần

- Thăm dò mới của Washington Post, ABC News và Ipsos: Bà Harris 49%, Trump 45%

- Dân chủ tập trung cho đại hội: Biden, Obama, Clinton và 3 cựu Đệ nhất phu nhân lần lượt phát biểu mõi ngày. Bà Harris nhận đề cử vào Thứ Năm.

- Các nhà phân tích lo ngại về kế hoạch của Trump: sẽ dùng quân đội đàn áp biểu tình chống Trump bất kể Hiến phảp cho biểu tình

- Cổ phiếu của Trump Media & Technology Group giảm hơn 11% trong tuần này

- Ban tranh cử của Harris: Trump chia rẽ nước Mỹ, bà Harris đoàn kết nước Mỹ.

- Trump tới Pennsylvania, chụp mũ bà Harris là nghị sự kinh tế kiểu Cộng sản.

- Sẽ có thêm 8 triệu thanh thiếu niên mới đủ điều kiện bỏ phiếu trong năm 2024 (51% cử tri tuổi từ 18-24 sẽ bỏ phiếu)

- Ngành du lịch Chicago dự kiến thu 150 triệu đô nhờ Đại hội toàn quốc Dân chủ tuần tới.

- Ban tranh cử Harris chi 370 triệu đô để quảng cáo tại các tiểu bang chiến trường quan trọng

- Chủ tịch Đảng Dân chủ tiểu bang Nebraska: Omaha bây giờ là Kamaha, Dân Chủ sẽ thắng

- Nebraska: 1 cựu học sinh trung học của cả 2 ông bà Tim Walz giới thiệu Thầy Walz tại cuộc mít tinh

- Trump đưa ra thuyết âm mưu: Biden "ghét" cay đắng bà Harris. Trump phun độc ngữ: bà Harris là "mụ điên cánh tả"

- Trump nói sẽ không cho phép đảng Dân chủ gian lận cuộc bầu cử tổng thống 2024, và lại vu khống bầu cử 2020 là Dân Chủ gian lận

- Y như thi hoa hậu: Trump tự khoe nhan sắc Trump đẹp hơn bà Harris.

- Trump lại nói sai: Bà Harris trong lòng không muốn tranh luận với Trump

- Cựu Dân biểu Cộng Hòa ở New York George Santos sẽ nhận tội đối với 23 tội gian lận, giả hồ sơ, trộm, rửa tiền

- Nam diễn viên Pháp Alain Delon từ trần, thọ 88 tuổi

- Đức: sẽ khó phê duyệt viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong năm nay

- Canada: sập 1 cầu xe lửa biên giới Mỹ-Canada.

- Học giả TQ thúc giục lập trước Ủy ban Quân quản ngầm cho Đài Loan, chờ chiếm xong là bàn tay sắt đàn áp

- TQ lo ngại: Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên TQ đã tăng lên 17,1%

- Ấn Độ: Bác sĩ, y tá đình công 24 giờ phản đối vụ hiếp và giết 1 bác sĩ, các bệnh viện toàn quốc từ chối bệnh nhân ngoại trừ cấp cứu

- Uống nhiều cà phê hàng ngày sẽ hại tim.

- Nụ hôn chấn động sàn đấu Las Vegas: nam võ sĩ MMA cưỡng hôn nữ võ sĩ MMA trước ống kính TV

- Báo động: Giá trứng tăng vì dịch cúm gia cầm

- Quận Los Angeles: 3 cửa tiệm 7-Eleven bị 20 tên xông vào cướp, đập phá, vơ vét

- California: Huy Tuan Nguyen, và Vong Vang nhận tội trộm ở Home Depot, lấy đồ đắt tiền đổi nhãn rẻ hơn

- HỎI 1: Cháy rừng Bắc California, khói bụi khắp nơi, hại sức khỏe công nhân nông trại? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Vẽ tranh, làm đồ gỗ, viết truyện hay làm thơ, sáng tạo nghệ thuật: đều là những cách giữ sức khỏe tinh thần tốt? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-18/8/2024) ⦿ ---- Alain Delon, nam diễn viên người Pháp được ca ngợi trên toàn thế giới, người đã vào vai cả kẻ xấu và cảnh sát, khiến trái tim mọi người trên thế giới phải thổn thức, đã qua đời ở tuổi 88, theo gia đình ông chia sẻ với truyền thông Pháp.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony, cũng như (chú chó) Loubo của ông, vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của cha mình. Ông đã ra đi thanh thản tại nhà riêng ở Douchy, bên cạnh ba đứa con và gia đình", những người con của nam diễn viên cho biết trong một tuyên bố với AFP, đây là một thông lệ phổ biến ở Pháp.

Delon cũng là một nhà sản xuất, đã xuất hiện trong các vở kịch và sau này là trong các bộ phim truyền hình. Những lời tri ân dành cho Delon ngay lập tức xuất hiện trên các nền tảng xã hội và tất cả các phương tiện truyền thông hàng đầu của Pháp đều chuyển sang đưa tin đầy đủ về sự nghiệp lẫy lừng của ông.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ lòng tri ân trên X đối với "một tượng đài của Pháp". "Alain Delon đã đóng những vai diễn huyền thoại và khiến thế giới phải mơ ước", ông viết. "U sầu, nổi tiếng, bí ẩn, ông ấy còn hơn cả một ngôi sao". Đầu năm nay, con trai ông là Anthony cho biết cha mình đã được chẩn đoán mắc bệnh u lympho tế bào B, một loại ung thư.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc thăm dò mới của Washington Post, ABC News và Ipsos, cuộc thăm dò toàn quốc lớn đầu tiên mà Harris dẫn trước ngoài biên độ sai số của cuộc thăm dò kể từ khi bà tham gia cuộc đua vào tháng trước.

Trong số những cử tri đã đăng ký trên toàn quốc, cuộc thăm dò cho thấy Harris có 49% sự ủng hộ so với 45% của Trump trong một cuộc đối đầu hai chiều. Với các ứng cử viên độc lập và bên thứ ba trong cuộc đua, Harris có 47% sự ủng hộ so với 44% của Trump, với Robert F. Kennedy ở mức 5% và không có ứng cử viên nào khác trên 1%.

Cuộc khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của người Mỹ đối với các lựa chọn của họ cho vị trí tổng thống đã cải thiện đáng kể kể từ trước khi Harris trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ, với 44% hiện nói rằng họ hài lòng với các lựa chọn của mình so với 28% cảm thấy như vậy vào đầu tháng 7. Sự thay đổi đó thể hiện rõ nhất ở những người theo đảng Dân chủ, những người đã tăng từ 20% nói rằng họ hài lòng vào tháng 7 khi Tổng thống Joe Biden dẫn đầu cuộc đua lên 60% nói rằng họ hài lòng vào thời điểm hiện tại. Trong số những người độc lập, mức độ hài lòng với sự lựa chọn tổng thống đã tăng từ 19% lên 30%.

⦿ ---- Đảng Dân chủ sẽ tập trung cho đại hội của họ tại Chicago vào tuần tới, nơi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ chấp nhận đề cử tổng thống của đảng. Danh sách diễn giả chính thức và lịch trình phát biểu vẫn chưa được công bố, nhưng những gì chúng ta biết là sự kiện này sẽ có sự góp mặt của một số tên tuổi lớn, bao gồm các quan chức hiện tại và trước đây của Đảng Dân chủ.

Thứ Hai 19/8: TT Biden và Đệ nhất phu nhân phát biểu, kêu gọi ủng hộ bà Harris. Theo các báo cáo, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người đã rút lui khỏi cuộc đua giành chức tổng thống và để Harris tiếp quản sau khi màn trình diễn tranh luận của ông gây ra lo ngại về tuổi tác và sức khỏe của ông, và vợ ông là Jill dự kiến ​​sẽ phát biểu vào đêm khai mạc của sự kiện vào thứ Hai. Hai người dự kiến ​​sẽ "đưa ra lập luận mạnh mẽ" để bỏ phiếu cho Harris vào tháng 11, một phát ngôn viên của Ủy ban Đại hội Quốc gia Dân chủ (DNCC) nói với ABC. Biden cũng sẽ kêu gọi cử tri "đảm bảo nền dân chủ được bảo vệ".

Thứ Ba 20/8: Obama phát biểu, TT Biden không tham dự. Cựu Tổng thống Barack Obama dự kiến ​​sẽ phát biểu vào thứ Ba, nhưng Biden đã quyết định không tham dự bài phát biểu, một báo cáo của Politico cho biết. Theo nguồn tin, tổng thống hiện tại "thất vọng" với Obama vì không liên lạc trực tiếp với ông để bày tỏ mối quan ngại về ứng cử của ông và không cố gắng ngăn chặn những nỗ lực khiến ông rút lui. Vợ của Obama là Michelle, người mà nhiều cử tri Dân chủ hy vọng sẽ ra tranh cử tổng thống, cũng sẽ xuất hiện.

Thứ Tư 21/8: ông bà Clinton giới thiệu ứng viên phó Tim Walz, và Walz sẽ phát biểu. Một cựu tổng thống khác, Bill Clinton, cùng vợ và ứng cử viên tổng thống năm 2016 Hillary Clinton sẽ lên sân khấu, với cựu ngoại trưởng sẽ phát biểu vào thứ Hai và chồng bà sẽ công bố ứng cử viên phó tổng thống của Harris là Tim Walz vào thứ Tư. Cả gia đình Obama và Clinton đều đã ủng hộ Harris sau khi Biden rút lui.

Nhiều nghệ sĩ, dự kiến có Taylor Swift, ủng hộ bà Harris. Bên cạnh các tổng thống hiện tại và trước đây, các bài phát biểu dự kiến ​​sẽ có sự tham gia của chồng Harris là Doug Emhoff, nhiều thống đốc và thành viên Quốc hội, bao gồm Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer và Thống đốc California Gavin Newsom, cũng như một số người nổi tiếng như Beyonce, George Clooney và Taylor Swift.

Thứ Năm 22/8. Bà Harris nhận đề cử. Người bạn đồng hành của Harris là Walz sẽ có bài phát biểu vào thứ Tư, trong khi bà sẽ xuất hiện trên sân khấu vào ngày cuối cùng của đại hội vào thứ Năm để chính thức chấp nhận đề cử, vì bà đã giành được đủ sự ủng hộ trong đảng.

Nhưng một số đảng viên Dân chủ được cho là lo ngại đại hội có thể bị lu mờ bởi các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trong sự kiện kéo dài bốn ngày. Các nhà lập pháp giấu tên nói với Axios rằng họ đã được cung cấp một "kế hoạch an ninh toàn diện", bao gồm lời khuyên về những khu vực cần tránh và cách phản ứng nếu bị người biểu tình đối đầu.

⦿ ---- Tưng bừng một ngôi làng Ấn Độ, nơi mẹ của bà Harris sinh trưởng. Người dân Thulasendrapuram, một ngôi làng ở miền nam Ấn Độ tự nhận Kamala Harris là của riêng họ, biết rất ít về bà cho đến khi bà trở thành phó tổng thống Hoa Kỳ. Bây giờ họ treo biểu ngữ của Harris, người có ông bà ngoại sinh ra tại ngôi làng này, và đang lên kế hoạch ăn mừng nếu ứng cử viên của đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

"Chúng tôi rất tự hào về bà ấy", Kadir Kathiravan, chủ một nhà in tại ngôi làng có vài trăm người, cho biết, nơi có một tấm biển quảng cáo cho thấy hình ảnh Harris đang mỉm cười và gọi bà là "người con của vùng đất này".

Ngôi làng ở tiểu bang Tamil Nadu đã ăn mừng vào năm 2021 khi Harris trở thành người phụ nữ đầu tiên, người Mỹ gốc Phi đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống của Hoa Kỳ. Nhưng việc bà chạy đua vào vị trí cao nhất Hoa Kỳ đang khuấy động thêm sự phấn khích trong ngôi làng và trong cộng đồng người Mỹ gốc Ấn Độ — phản ánh niềm tự hào mà Ấn Độ, cũng như cộng đồng người Ấn Độ di cư rộng lớn của mình, đang cảm thấy về sức ảnh hưởng kinh tế và địa chính trị đang phát triển mạnh mẽ của mình.

Mẹ của Harris, Shyamala Gopalan, sinh ra và lớn lên tại nơi khi đó được gọi là Madras (nay là Chennai), thủ phủ của Tamil Nadu. Khi bà 19 tuổi, bà được nhận vào chương trình thạc sĩ tại Đại học California, Berkeley (UC Berkeley), nơi bà gặp Donald Harris, sinh viên du học người Jamaica. Hai sinh viên hậu đại học nước ngoài kết hôn vào năm 1963, một năm trước khi Harris chào đời, và ly hôn vào năm 1971.

Mặc dù Harris, 59 tuổi, lớn lên ở Hoa Kỳ, gia đình bà vẫn duy trì mối quan hệ với Ấn Độ và bà Harris không ngần ngại kể chuyện quê mẹ. "Ấn Độ là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi", bà Harris nói trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington vào năm ngoái của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Harris cho biết trong chuyến thăm của Modi rằng khi bà và em gái Maya còn nhỏ, mẹ bà sẽ đưa họ đến Ấn Độ "gần như hai năm một lần" để thăm ông ngoại của họ, P.V. Gopalan, một viên chức công đã nghỉ hưu mà bà Harris cho là đã truyền cảm hứng cho hành trình chính trị của bà. “Mẹ tôi muốn chúng tôi hiểu bà đến từ đâu và chúng tôi có tổ tiên ở đâu,” bà Harris nói vào năm 2020 về mẹ bà, một nhà nghiên cứu ung thư vú đã mất năm 2009. Sau khi mẹ mất, Harris đã rải tro cốt của mẹ trên bãi biển ở Chennai, nơi mẹ của bà Harris từng đi dạo cùng ông ngọai.

⦿ ---- Cổ phiếu của Trump Media & Technology Group đã giảm hơn 11% trong tuần này, chịu ảnh hưởng từ tâm lý tiêu cực sau báo cáo thu nhập yếu kém và sự trở lại của cựu Tổng thống Donald Trump với nền tảng truyền thông xã hội đối thủ X.

Những khó khăn của công ty kéo dài từ giữa tháng trước. Kể từ đó, cổ phiếu của công ty mẹ Truth Social đã giảm mạnh khoảng 43%. Tuy nhiên, khi cổ phiếu tiếp tục trượt dốc, một số nhà đầu tư vẫn không nao núng, nói với ABC News rằng họ lạc quan về triển vọng tài chính của công ty hoặc có ý định ủng hộ triển vọng này như một biểu hiện của sự ủng hộ của họ đối với Trump.

Todd Schlanger, một nhà thiết kế nội thất đến từ West Palm Beach, nói với ABC News rằng ông đã mua cổ phiếu của Trump Media vì ông ủng hộ chính sách của Trump và tin tưởng vào các doanh nghiệp của ông.

⦿ ---- Nước Mỹ có truyền thống tôn trọng bất kỳ những cuộc biểu tình nào, vì đó là quyền tự do ngôn luận trong Hiến Pháp. Nhưng nếu Trump thắng cử lần này, Hiến pháp dự kiến sẽ không còn được tôn trọng: không có quyền biểu tình chống Trump. Vẽ nên một bức chân dung ảm đạm nếu Donald Trump tái đắc cử, tờ New York Times đưa tin rằng có mọi lý do để tin rằng cựu tổng thống sẽ sử dụng Đạo luật chống nổi loạn (Insurrection Act) để triển khai quân đội Hoa Kỳ chống lại công dân Hoa Kỳ trong các cuộc biểu tình mà ông thấy chống đối.

Trong một bài phân tích sâu sắc từ Maggie Haberman, Jonathan Swan và Charlie Savage của tờ NY Times, họ viết rằng những cộng sự thân cận của cựu tổng thống đã nỗ lực củng cố lập luận của họ rằng vị tổng thống mới đắc cử có thể chà đạp các quyền tự do dân sự mà không cần quan tâm đến Đạo luật Posse Comitatus, đạo luật "nói chung coi việc sử dụng quân đội liên bang thường xuyên cho mục đích cảnh sát trong nước là một tội ác".

Như họ đã viết, trong nhiệm kỳ duy nhất của mình, cựu tổng thống đã nhiều lần tranh luận về việc triển khai quân đội để dập tắt các cuộc biểu tình và kiểm soát biên giới. Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông không được mong đợi sẽ có các cố vấn phản đối.

Bản tin lưu ý, "... khi tìm cách quay lại nắm quyền, ông đã nói rõ rằng ông có ý định sử dụng quân đội cho nhiều mục đích thực thi pháp luật trong nước", đồng thời nói thêm, "Trong thời gian không nắm quyền, các đồng minh của ông Trump đã làm việc trên các văn bản chính sách để đưa ra lý do pháp lý cho ý định sử dụng quân đội để thực thi pháp luật trong nước của cựu tổng thống".

⦿ ---- Ban tranh cử của Harris: Trump chia rẽ nước Mỹ, bà Harris đoàn kết nước Mỹ. Joseph Costello, người phát ngôn cho chiến dịch của Harris, đã trả lời Trump trong một tuyên bố rằng, "Một cuộc biểu tình khác, chương trình cũ" và Trump "dùng đến những lời nói dối, gọi tên và những lời lẽ khó hiểu" vì ông Trump không thể bán được chương trình nghị sự của mình.

“Người Mỹ càng nghe Trump nói, thì sự lựa chọn vào tháng 11 này càng rõ ràng: Phó Tổng thống Harris đang đoàn kết cử tri bằng tầm nhìn tích cực của bà nhằm bảo vệ quyền tự do của chúng ta, xây dựng tầng lớp trung lưu và đưa nước Mỹ tiến lên — và Donald Trump đang cố gắng đưa chúng ta thụt lùi", Costello cho biết.

⦿ ----Trump tới Pennsylvania, chụp mũ bà Harris là nghị sự kinh tế kiểu Cộng sản. Cuộc mít tinh của Trump tại Wilkes-Barre (Pennsylvania) diễn ra tại một vùng của một tiểu bang chiến trường quan trọng, nơi Trump hy vọng những cử tri bảo thủ, da trắng thuộc tầng lớp lao động gần quê hương Scranton của Biden sẽ thúc đẩy cơ hội giành lại Bạch Ốc của đảng Cộng hòa. Những phát biểu của Trump vào thứ Bảy được đưa ra khi đảng Dân chủ chuẩn bị cho đại hội toàn quốc kéo dài bốn ngày của họ, bắt đầu vào thứ Hai tại Chicago và sẽ đánh dấu sự chào đón của đảng đối với Harris với tư cách là ứng cử viên của họ.

Trump đã chỉ trích Harris về nền kinh tế, liên kết bà với những khó khăn về lạm phát của chính quyền Biden và ví đề xuất mới nhất của bà chống lại tình trạng tăng giá bất hợp lý với các biện pháp ở các quốc gia cộng sản. Trump đã nói rằng lệnh cấm liên bang đối với việc tăng giá hàng tạp hóa sẽ dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, hạn chế khẩu phần và nạn đói. Vào thứ Bảy, khi được hỏi tại sao bà không giải quyết vấn đề giá cả khi bà và Biden tuyên thệ nhậm chức vào năm 2021. "Ngày đầu tiên của Kamala là ba năm rưỡi trước. Vậy tại sao bà ấy không làm điều đó vào lúc đó? Vậy thì đây là ngày thứ 1.305", Trump nói.

Để giải quyết vấn đề giá cả cao, Trump cho biết Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên tuyên thệ nhậm chức tổng thống "chỉ đạo mọi bộ trưởng nội các và người đứng đầu các cơ quan sử dụng mọi quyền lực mà chúng ta có để hạ giá xuống, nhưng chúng ta sẽ hạ giá theo cách tư bản chủ nghĩa, không phải theo cách cộng sản", ông nói. Tuy nhiên, thực tế trong quá khứ, khi làm Tổng Thống, Trump áp thuế quan với hàng nhập cảng vì cho là sẽ buộc dân Mỹ mua hàng sản xuất tại Mỹ, lại làm mọi thứ tăng giá.

⦿ ---- Hội New Voters, một tổ chức phi lợi nhuận phi đảng phái, hoạt động — bằng cách kết nối những học sinh trung học đam mê tham gia hoạt động công dân với các nguồn lực mà họ cần để thúc đẩy bạn bè của mình ghi danh bầu cử. Người sáng lập Jahnavi Rao, 24 tuổi, đã đăng bộ 85% số cử tri đủ điều kiện tại trường trung học của cô khi còn là học sinh cuối cấp vào năm 2017. Ngay sau đó, những học sinh trung học trên khắp cả nước đã liên hệ với cô để hỏi cách họ có thể làm như vậy.

Kể từ năm 2018, tổ chức đã đăng ký hơn 80.000 học sinh trung học đi bỏ phiếu tại 400 trường trung học ở 39 tiểu bang. Mỗi cuộc bầu cử, tổ chức đều tự xây dựng — New Voters đã làm việc với hơn 2.000 học sinh trung học là những người lãnh đạo và tình nguyện viên, những người sau đó tiếp tục hướng dẫn những người mới tuyển dụng. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, 12% số phiếu bầu được bỏ bởi những người trẻ tuổi từ 18 đến 29 tuổi, mặc dù họ chỉ chiếm khoảng 18% cử tri.

Dự kiến 51% cử tri trong độ tuổi từ 18 đến 24 sẽ bỏ phiếu vào tháng 11/2024. Một cách để thu hút 8 triệu thanh thiếu niên mới đủ điều kiện bỏ phiếu trong năm nay là kêu gọi các vấn đề mà họ có nhiều khả năng quan tâm hơn: khủng hoảng khí hậu, bạo lực súng đạn và phân biệt chủng tộc, theo cô Rao cho biết.

⦿ ---- Bất chấp các biện pháp phòng ngừa an ninh và hạn chế giao thông, ngành du lịch Chicago đang hướng đến mục tiêu thu về hàng trăm triệu đô la trong Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC) vào tuần tới. Thành phố cho biết sự kiện này dự kiến sẽ thu hút hơn 50.000 người tham dự, bao gồm 5.000 thành viên của giới truyền thông, 5.000 đại biểu và đại biểu dự khuyết, cùng những du khách khác.

Lịch trình sự kiện của DNC tập trung vào hai địa điểm -- United Center, một đấu trường thể thao có sức chứa 20.000 chỗ ngồi ở phía Tây thành phố gần West Side, và McCormick Place, một trung tâm sự kiện rộng lớn dọc theo Hồ Michigan ở phía nam của khu thương mại trung tâm được gọi là The Loop. Các sự kiện vào ban đêm, bao gồm các bài phát biểu quan trọng, sẽ diễn ra tại United Center. Các sự kiện tại McCormick Place, bao gồm cuộc họp báo và bài phát biểu của một số chính trị gia, sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 4:45 chiều.

Các viên chức du lịch Chicago vẫn lạc quan về tiềm năng tác động kinh tế trong khu vực lân cận khoảng 150 triệu đô la từ DNC. Sở du lịch của thành phố, Choose Chicago, đã biên soạn các hướng dẫn chi tiết để giúp du khách khám phá nhiều khu phố đa dạng của thành phố, nêu bật các chủ đề như LGBTQ+, các sự kiện địa phương, văn hóa người da đen, các tính năng thân thiện với gia đình và nghệ thuật công cộng.

Họ cũng đã sắp xếp một danh sách dài các doanh nghiệp địa phương cung cấp "Đặc sản DNC", chẳng hạn như tiệm bánh Brown Sugar Bakery, nơi cung cấp "bánh Kamala" - một loại bánh sô cô la Đức làm bằng kem dừa do chính phó tổng thống đặt hàng. Ủy ban chủ nhà DNC đang chào đón công chúng đến McCormick Place, bao gồm cả việc tặng vòng tay tình bạn và "làm móng tay Kamala Harris".

⦿ ---- Chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris đã phân bổ 370 triệu đô la cho một chiến dịch quảng cáo tại các tiểu bang chiến trường quan trọng, bắt đầu sau Ngày Lao động và kéo dài đến cuộc bầu cử tháng 11, theo tờ The New York Times đưa tin.

Chiến dịch có kế hoạch chi 170 triệu đô la cho quảng cáo trên truyền hình và 200 triệu đô la cho các nền tảng kỹ thuật số như Hulu, Roku và YouTube, nhằm mục đích nhắm mục tiêu đến cử tri thông qua điện thoại và các thiết bị khác của họ. Chiến lược của chiến dịch bao gồm đảm bảo các điểm quảng cáo có khả năng hiển thị cao trong các sự kiện lớn và chương trình phát sóng thể thao.

"Đây là một chiến dịch hiện đại vào năm 2024 và chúng tôi không chỉ bị mắc kẹt trong thời đại cũ, khi 80 phần trăm ngân sách phải dành cho truyền hình", phó giám đốc chiến dịch của Harris, Quentin Fulks, được trích dẫn lời nói.

⦿ ---- Trước cuộc biểu tình hôm Thứ Bảy của Tim Walz tại Omaha, Nebraska, Chủ tịch Đảng Dân chủ tiểu bang Jane Kleeb đã nói với NBC News rằng bà đã bắt đầu gọi thành phố này là "Kamaha". Kleeb nói: "Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi mang phiếu bầu đại cử tri về cho Thống đốc Walz và Kamala Harris."

Nebraska là một trong hai tiểu bang duy nhất tại Hoa Kỳ chia phiếu bầu của Đại cử tri đoàn, nghĩa là Harris và Trump có thể giành được phiếu đại cử tri từ tiểu bang này. Kleeb nói thêm rằng chuyến thăm của Walz, một người bản xứ Nebraska, sẽ thúc đẩy sự nhiệt tình trong số những người theo đảng Dân chủ tại đó.

Huy Tuan Nguyen

"Hãy xem, Nebraska chỉ có bốn đảng viên Dân chủ lớn đến tiểu bang của chúng tôi kể từ năm 2008 phải không? Chúng tôi không phải là một trong những tiểu bang lớn có thể tiếp đón tất cả mọi người. Vì vậy, khi chúng tôi có, đặc biệt là một người đến từ tiểu bang của chúng tôi, đến đây, bạn không thể hào hứng hơn", bà nói thêm.⦿ ---- Aubrianna Faustman, cựu học sinh môn địa lý thời trung học của Tim Walz, đã giới thiệu ông tại cuộc mít tinh ở Nebraska. Faustman được Walz và vợ ông, bà Gwen, dạy tiếng Anh, dạy. Khi bước lên sân khấu, Walz đã cảm ơn Aubrey và nói với đám đông: “Không có gì với tư cách là một giáo viên khiến bạn tự hào hơn là chứng kiến thành công của một trong những học sinh cũ của mình và có Aubrey ở đây. Vì vậy, cảm ơn bạn, Aubrey.”⦿ ---- Trump đưa ra thuyết âm mưu. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Bảy rằng Tổng thống đương nhiệm Joe Biden "ghét" phó tổng thống và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris. Trump một lần nữa tuyên bố rằng việc thay thế Biden bằng Harris là "lật đổ" một tổng thống nhưng lưu ý rằng ông mong muốn được tranh luận với Harris vì "sẽ dễ dàng hơn" vì các chính sách của bà "rất tệ".Đảng Cộng hòa khẳng định rằng Biden "không thực sự tin" vào các chính sách của ông và nhấn mạnh Harris tin, gọi bà là "kẻ điên khùng thực sự cực đoan cánh tả" muốn "phá hủy" nước Mỹ.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định ông "sẽ không cho phép" đảng Dân chủ gian lận cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Pennsylvania, Trump nhắc lại tuyên bố của mình rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận và khẳng định ông đã giành chiến thắng "một cách áp đảo" mặc dù kết quả chính thức cho thấy điều ngược lại.Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa cũng khẳng định rằng thị trường chứng khoán tăng chỉ vì các nhà đầu tư kỳ vọng ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. "Theo nhiều người ... nếu chúng ta không thắng, chúng ta sẽ có cuộc suy thoái theo kiểu năm 1929", ông nói. Thực tế, không có chứng cớ bầu cử 2020 bị gian lận, vì lúc đó Trump là Tổng Thống, chỉ huy quân đội, FBI, CIA, và tất cả các cơ cấu an ninh đều là người do Trump gài vào nắm chỉ huy.⦿ ---- Bệnh hoạn khi nói quả táo đẹp hơn quả cam: Trump khoe nhan sắc Trump đẹp hơn bà Harris. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Bảy rằng ông "xinh đẹp hơn nhiều" so với đối thủ Dân chủ của mình trong cuộc bầu cử sắp tới, Kamala Harris. Trump một lần nữa chế giễu trang bìa Tạp chí Time có hình Harris vì không sử dụng ảnh chụp thực tế của bà và thay vào đó chọn hình vẽ."Tạp chí Time không có ảnh, họ để một họa sĩ khó tin vẽ bà ấy, và tôi nói đó có phải là Sophia Loren không? Đó có thể là ai? Đó có phải là Elizabeth Taylor không? Họ nói bà ấy là một phụ nữ xinh đẹp. Đó là ai?" ông tuyên bố và nói thêm rằng ông nghe mọi người đồn rằng lợi thế lớn nhất của Harris so với ông là bà ấy là một "phụ nữ xinh đẹp".⦿ ---- Trump tuyên bố hôm thứ Bảy rằng đối thủ của ông, đảng viên Dân chủ Kamala Harris, không muốn tranh luận với ông và chỉ đồng ý tham gia cuộc tranh luận do ABC tổ chức vào ngày 10 tháng 9 vì bà nghĩ rằng ông sẽ không chấp nhận. Trump gọi ABC là "mạng lưới TV tệ nhất" và tuyên bố người đứng đầu mảng tin tức của họ là "bạn thân nhất" của Harris. Ông cũng chỉ trích Harris vì từ chối tranh luận với ông trên đài Fox, khẳng định rằng ông sẵn sàng đồng ý tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào, bất kể điều kiện của ông tệ đến mức nào.Đầu tuần này, chiến dịch của Harris đã tuyên bố rằng bà sẵn sàng tham gia cuộc tranh luận của ABC và một cuộc tranh luận khác vào tháng 10, nhưng đã từ chối tham gia các cuộc tranh luận được đề xuất trên Fox News vào ngày 4 tháng 9 hoặc NBC News vào ngày 25 tháng 9.⦿ ---- Cựu Dân biểu Cộng Hòa ở New York George Santos sẽ nhận tội đối với 23 tội danh trọng tội trong vụ gian lận chiến dịch của mình vào thứ Hai, theo nhiều nhà tài trợ của Cộng Hòa tuyên bố rằng họ đã bị Santos lừa đảo, người đã nói chuyện với Talking Points Memo. "Họ nói với tôi rằng ông ấy sẽ nhận tội vào thứ Hai", một nhà tài trợ nói với báo TPM, sau khi các công tố viên thông báo cho họ. "Ông ấy phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và theo như tôi biết, ông ấy đã phạm khá nhiều tội. Tôi biết chắc chắn rằng ông ấy đã nói dối trước mặt tôi".Cựu Dân biểu Santos đang phải đối mặt với các cáo buộc về âm mưu, gian lận chuyển khoản, khai báo gian dối FEC, làm giả hồ sơ, trộm cắp danh tính nghiêm trọng, gian lận thiết bị truy cập, gian lận chuyển khoản, rửa tiền, trộm cắp tiền công quỹ và khai báo gian dối với Hạ viện Hoa Kỳ, theo cáo trạng vào tháng 10.Trước đó, Santos đã không nhận tội vào tháng 10 nhưng sau đó, người gây quỹ chiến dịch trước đây của ông, Sam Miele, đã nhận một thỏa thuận nhận tội vào tháng 11 liên quan đến các cáo buộc gian lận chuyển khoản bắt nguồn từ chiến dịch của Santos. Joseph Murray, luật sư của Santos, đã không trả lời yêu cầu bình luận của TPM.⦿ ---- Đức khó có thể phê duyệt khoản tài trợ quân sự mới cho Ukraine trong năm nay, theo tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) đưa tin, trích dẫn các tài liệu và nguồn tin nội bộ. Bộ Tài chính Đức có khả năng sẽ ưu tiên tiết kiệm ngân sách và không hỗ trợ các yêu cầu bổ sung từ Bộ Quốc phòng của quốc gia này để giúp Kyiv.Viện trợ hiện tại, tổng cộng khoảng 8 tỷ euro cho năm 2024, sẽ tiếp tục theo kế hoạch. Tuy nhiên, ngân sách cho năm 2025 dự kiến sẽ giảm một nửa, với các khoản cắt giảm tiếp theo trong những năm tiếp theo. Báo cáo cũng lưu ý rằng viện trợ trong tương lai có thể đến từ các tài sản bị đóng băng của Nga thay vì ngân sách liên bang.⦿ ---- Canada: sập cầu biên giới Mỹ-Canada. Một cây cầu nâng đường ray có tuổi đời hàng thế kỷ bắc qua biên giới Hoa Kỳ-Canada gần các thành phố International Falls, Minnesota và Fort Frances, Ontario, đã bị sập và không rõ khi nào khu vực này sẽ mở cửa trở lại cho giao thông đường thủy dọc theo Sông Rainy. Không có tàu hỏa nào bị nạn và không có ai bị thương trong vụ sập hôm thứ Tư, theo tờ Minneapolis Star Tribune. Nguyên nhân đang được điều tra.Một số "dầu thủy lực (hydraulic oil) phân hủy sinh học, không độc hại" đã bị rò rỉ, nhưng các đội bảo vệ môi trường đã ngăn chặn được và đang nỗ lực thu hồi chất lỏng, theo Sở Đường sắt Quốc gia Canada cho biết. Các chuyên viên đã bắt đầu sửa chữa công trình được xây dựng vào năm 1908. Cầu được gọi là Cầu Rainy River Rail Lift Bridge và Cầu 5 Dặm (5 Mile Bridge), được nâng lên để cho phép giao thông đi qua trên con sông tạo thành biên giới quốc tế khi nó chảy từ Hồ Lake of the Woods tới Hồ Rainy Lake.⦿ ---- Học giả Trung Quốc thúc giục Bắc Kinh lập trước Ủy ban Quân quản ngầm cho Đài Loan. Các học giả Trung Quốc tại Đại học Hạ Môn (Xiamen University) đã đưa ra khuyến nghị cho Bắc Kinh về việc quản lý Đài Loan trong trường hợp Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp quản giả định. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đã lấy được báo cáo từ Cross-Strait Institute of Urban Planning (Viện Quy hoạch Đô thị Xuyên eo biển) của Đại học Hạ Môn. Các tác giả kêu gọi Bắc Kinh thành lập một "chính quyền ngầm" cho Đài Loan tại Hạ Môn để chuẩn bị cho quá trình hội nhập chính trị nhanh chóng của Đài Loan vào Trung Cộng.Báo cáo công bố vào tháng 7, hiện đã bị xóa khỏi trang web của viện. Các tác giả nói rằng "một quốc gia, hai chế độ" đã định hướng chính sách Hồng Kông trong nhiều thập niên và đã được quảng cáo cho tương lai của Đài Loan, giờ không còn là chính sách khả thi nữa. Thay vào đó, viện khuyến nghị một quá trình nhanh chóng để hội nhập hoàn toàn. Các tác giả khuyến nghị rằng TQ nên thành lập "Ủy ban Công tác Trung ương Đài Loan", về cơ bản là một chính quyền tiền tỉnh, về mặt lý thuyết có thể được chuyển đến Đài Bắc sau một cuộc xâm lược.Ngoài việc chỉ bổ nhiệm các viên chức “bóng tối” và thiết kế các cơ quan “bóng tối”, báo cáo còn khuyến nghị nên thành lập một Khu thí điểm quản lý Đài Loan quy mô lớn tại Phúc Kiến, nơi hiện đang là nơi đặt Khu thí điểm tích hợp và phát triển xuyên eo biển. Các báo cáo xác định hai khu vực phù hợp để phát triển kinh nghiệm hành chính của một chính quyền Đài Loan bóng tối: Quận Xiangan của Hạ Môn hoặc Thành phố Nanan ở Tuyền Châu (Quanzhou).Các tác giả cho biết hai địa điểm này có thể mô phỏng hợp lý các điều kiện địa lý và xã hội ở Đài Loan để chính quyền bóng tối thử nghiệm áp đặt các chính sách mới trong một Đài Loan mô phỏng sau khi bị xâm lược. Theo phân tích của CSIS, hai mục tiêu chính của Ủy ban công tác trung ương Đài Loan giả định sẽ là làm trơn tru quá trình chuyển giao quyền lực và tuyển dụng cũng như đào tạo cái gọi là “lực lượng chống độc lập” tại Đài Loan. Những cá nhân này về mặt hình thức sẽ được đào tạo tại chỗ với tư cách là cán bộ của ĐCSTQ để trấn áp mọi khu vực của Đài Loan.⦿ ---- Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc đã tăng lên 17,1 phần trăm vào tháng 7, theo số liệu chính thức, mức cao nhất trong năm nay khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt với nhiều trở ngại. Trung Quốc đang phải vật lộn với tình trạng thất nghiệp gia tăng trong giới trẻ, một lĩnh vực bất động sản mắc nợ lớn và các vấn đề thương mại ngày càng trầm trọng với phương Tây.Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang), người chịu trách nhiệm về chính sách kinh tế, đã kêu gọi "lắng nghe" các công ty đang gặp khó khăn và "thực sự giải quyết những khó khăn của họ", theo hãng thông tấn nhà nước Xinhua. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi từ 16 đến 24 do Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố vào thứ sáu đã tăng đáng kể so với mức 13,2 phần trăm của tháng 6.Chỉ số được theo dõi chặt chẽ này đạt đỉnh ở mức 21,3 phần trăm vào tháng 6/2023, trước khi chính quyền đình chỉ công bố số liệu và sau đó thay đổi phương pháp luận của họ để loại trừ sinh viên. Gần 12 triệu sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học Trung Quốc vào tháng 6 này, làm gia tăng sự cạnh tranh trong một thị trường việc làm vốn đã khó khăn và có thể giải thích cho sự gia tăng mạnh mẽ của tình trạng thất nghiệp vào tháng 7. Vào tháng 5, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết việc giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thanh niên phải được coi là "ưu tiên hàng đầu".⦿ ---- Các bệnh viện và phòng khám trên khắp Ấn Độ đã từ chối bệnh nhân ngoại trừ các trường hợp cấp cứu hôm thứ Bảy khi các chuyên gia y tế bắt đầu đóng cửa 24 giờ để phản đối vụ cưỡng hiếp và giết hại dã man một bác sĩ ở thành phố Kolkata, miền đông Ấn Độ. Hơn 1 triệu bác sĩ ước tính tham gia cuộc đình công, làm tê liệt các dịch vụ y tế trên khắp quốc gia đông dân nhất thế giới. Các bệnh viện cho biết đội ngũ giảng viên từ các trường đại học y đã được huy động để phục vụ các trường hợp cấp cứu.Cuộc đình công bắt đầu lúc 6 giờ sáng đã cắt đứt quyền tiếp cận các thủ thuật y tế tự chọn và các buổi tư vấn ngoại trú, theo một tuyên bố của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ. Một bác sĩ thực tập 31 tuổi đã bị cưỡng hiếp và sát hại vào tuần trước bên trong một trường đại học y khoa ở Kolkata, nơi cô làm việc, gây ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc trong giới bác sĩ và gợi nhớ đến vụ cưỡng hiếp tập thể và giết hại một sinh viên 23 tuổi khét tiếng trên một chiếc xe buýt đang di chuyển ở New Delhi năm 2012.Theo hãng thông tấn ANI, bên ngoài Trường đại học Y khoa RG Kar, nơi xảy ra vụ án, cảnh sát đã có mặt đông đảo vào thứ Bảy trong khi khuôn viên bệnh viện vắng tanh. Mamata Banerjee, thủ hiến của Tây Bengal, bao gồm cả Kolkata, đã ủng hộ các cuộc biểu tình trên khắp tiểu bang, yêu cầu đẩy nhanh cuộc điều tra và trừng phạt những kẻ có tội theo cách mạnh nhất có thể.Một số lượng lớn các phòng khám tư nhân và trung tâm chẩn đoán vẫn đóng cửa ở Kolkata vào thứ Bảy. Bác sĩ Sandip Saha, một bác sĩ nhi khoa tư nhân trong thành phố, nói với Reuters rằng ông sẽ không tiếp bệnh nhân ngoại trừ trường hợp khẩn cấp.Tại tiểu bang Odisha, bệnh nhân xếp hàng và các bác sĩ cao cấp đang cố gắng quản lý tình trạng quá tải, Tiến sĩ Prabhas Ranjan Tripathy, giám đốc y khoa bổ sung của Viện Khoa học Y khoa Toàn Ấn Độ tại thành phố Bhubaneswar, nói với Reuters: “Các bác sĩ nội trú đang đình công toàn diện và vì thế, áp lực đang gia tăng đối với tất cả các giảng viên, tức là các bác sĩ cao cấp."Bệnh nhân xếp hàng tại các bệnh viện, một số không biết rằng cuộc biểu tình sẽ không cho phép họ được chăm sóc y tế. “Tôi đã chi năm trăm rupee cho việc đi lại để đến đây. Tôi bị liệt và cảm giác nóng rát ở chân, đầu và các bộ phận khác trên cơ thể", một bệnh nhân tại Bệnh viện Cao đẳng Y khoa SCB tại Cuttack ở Odisha nói với một kênh truyền hình địa phương. "Chúng tôi không biết về cuộc đình công. Chúng tôi có thể làm gì? Chúng tôi phải trở về nhà".⦿ ---- Uống nhiều cà phê sẽ hại tim. Sự quan tâm ngày càng tăng đối với tác hại của caffeine đối với huyết áp và nhịp tim đã khơi dậy sự tò mò của Nency Kagathara muốn khám phá tác hại mà nó có thể gây ra cho sức khỏe tim mạch. Sau đó, trong một nghiên cứu do cô dẫn đầu, sinh viên y khoa người Ấn Độ này phát hiện ra rằng việc uống hơn 400 miligam caffeine mỗi ngày vào hầu hết các ngày trong tuần có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở những người khỏe mạnh."Gánh nặng bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp" hoặc huyết áp cao, Kagathara, sinh viên năm thứ hai tại Cao đẳng Y khoa và Bệnh viện Zydus ở Dahod, Gujarat, Ấn Độ, đã nói với UPI qua email. Khi giải thích lý do tại sao cô thực hiện dự án nghiên cứu này, Kagathara cho biết, "Một số yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp, trong khi việc tiêu thụ caffeine vẫn chưa được thừa nhận". Một số yếu tố nguy cơ đã biết đó là tuổi cao, di truyền, béo phì và chế độ ăn nhiều sodium. Cô trình bày nghiên cứu này hôm thứ Bảy tại hội nghị American College of Cardiology Asia 2024 (Viện Tim mạch Hoa Kỳ Châu Á năm 2024) ở Delhi, Ấn Độ.⦿ ---- Nụ hôn chấn động sàn đấu. Nụ hôn lan truyền giữa hai võ sĩ MMA đã khiến người hâm mộ chia rẽ trực tuyến về cách xử lý vụ việc. Đô vật người Brazil Gabi Garcia, một phụ nữ, sẽ đối đầu với đô vật người Úc và đai đen võ thuật Brazil Craig Jones, một nam giới, trong một trận đấu liên giới tính hôm thứ Bảy trong khuôn khổ Giải đấu Craig Jones Invitational tại Las Vegas.Nhưng trong buổi cân thử vào thứ Năm, anh Jones đã khiến cô Garcia và người hâm mộ sốc khi anh ta cưỡng hôn cô. Khoảnh khắc đó đã được ghi lại trên video và cô Garcia đã nói với anh Jones rằng anh ta "đã vượt quá giới hạn". Trên mạng, những người bình luận trên mạng xã hội cũng chia sẻ quan điểm đó. "Và thưa các quý ông, quý bà, đó là hành vi quấy rối tình dục nhưng vì đó là Gabi Garcia nên không ai quan tâm", một người bình luận trên mạng xã hội trên X, người tự nhận mình là "người hâm mộ cuồng nhiệt" MMA, đã viết.Tuy nhiên, những người khác dường như nghĩ rằng tất cả chỉ là một chiêu trò để quảng bá cho trận đấu sau khi anh Craig tuyên bố rằng trận đấu đã "bị hủy" rồi sau đó lại thông báo sẽ tiếp tục. Một người bình luận khác nói thêm, "Đây có phải là chiêu trò quảng cáo PR hay đã đi quá xa..!?!" Chuyện này phải chăng là chuẩn bị dư luận để hốt bạc...⦿ ---- Giá trứng đang tăng, khiến mặt hàng chủ lực trong gia đình trở thành tâm điểm chú ý khi người tiêu dùng không chỉ lo ngại về lạm phát mà còn về mức giá tuyệt đối. Tháng 7 đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp giá trứng tăng theo năm, đảo ngược so với một năm giảm tương đối. Thủ phạm là cuộc chiến liên tục chống lại cúm gia cầm có độc lực cao, được gọi tắt là HPAI hoặc cúm gia cầm.Giá của thành phần thực phẩm thiết yếu này đã tăng vọt 19,1% vào tháng 7 so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng hay CPI được công bố trong tuần này. Để so sánh, toàn bộ giỏ hàng CPI chỉ tăng 2,9% trong cùng kỳ.⦿ ---- Quận Los Angeles: 3 cửa tiệm 7-Eleven ở Hollywood là nạn nhân của vụ cướp đập phá và cướp giật do một nhóm trộm lớn thực hiện vào tối thứ Sáu. Theo Cảnh sát Los Angeles, khoảng 20 người đã xông vào các cửa hàng tiện lợi để cướp đồ ăn và đồ uống trước khi bỏ chạy bằng xe đạp. Cả ba cửa hàng đều bị đột nhập chỉ cách nhau vài phút và đều nằm trong bán kính hai dặm của nhau.Cửa hàng đầu tiên bị cướp ngay sau 8 giờ tối tại 7040 West Sunset Boulevard. Cửa hàng bị vỡ cửa sổ và một số đồ vật đã bị lấy đi. Tiệm thứ hai bị cướp lúc 8:16 giờ tối gần Hollywood và Highland. Nhóm trộm đã tấn công một nhân viên và lấy đi nhiều đồ vật. Tiệm thứ ba bị cướp lúc 8:22 giờ tối tại 5700 Santa Monica Boulevard. Cảnh sát chưa xác nhận liệu cả ba vụ cướp có liên quan đến nhau hay không.⦿ ---- Hai người đàn ông California đã thú nhận tội trộm cắp tại một doanh nghiệp vì đã để những món đồ đắt tiền vào một chiếc hộp có dán nhãn rẻ tiền hơn., 35 tuổi và Vong Vang, 39 tuổi, đã nhận tội hôm thứ Ba và phải đối mặt với mức án lên tới năm năm tù và khoản tiền phạt 10.000 đô la.Vang là tài xế trong khi Nguyen vào Home Depot và sử dụng nhãn gian lận để lấy một bộ pin trị giá 199 đô la và một khẩu súng bắn đinh trị giá 189 đô la rồi bỏ vào một chiếc hộp có nhãn 40 đô la. Hai người đàn ông này đã bị bắt vào ngày 22/5 với nhãn giá hàng tồn kho, có thể được sử dụng để thay thế nhãn của cửa hàng và hơn 30 biên lai. Tại phiên điều trần tại ngoại ngay sau khi bị bắt, các công tố viên cho biết Vang đã phạm bốn tội trong thập niên qua. Nguyen bị cáo buộc đã phạm một loạt tội chỉ trong năm ngoái. Bản án sẽ tuyên vào ngày 1 tháng 10/2024.⦿ ---- HỎI 1: Cháy rừng Bắc California, khói bụi khắp nơi, hại sức khỏe công nhân nông trại?ĐÁP 1: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ các vụ cháy Glass and LNU Lightning Complex năm 2020 tại Quận Sonoma, miền bắc California, một khu vực nổi tiếng với rượu vang. Trong những vụ cháy đó, nhiều công nhân nông trại vẫn tiếp tục làm việc, thường là ở những khu vực di tản được coi là không an toàn cho người dân nói chung. Vì khói và tro có thể làm ô nhiễm nho, nên những người trồng nho phải chịu áp lực ngày càng tăng để đưa công nhân vào các cánh đồng. Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu chất lượng không khí từ một máy giám sát AirNow duy nhất do Cơ quan Bảo vệ Môi trường vận hành và được sử dụng để cảnh báo công chúng về mức độ không an toàn, và 359 máy giám sát từ PurpleAir, nơi cung cấp các cảm biến mà mọi người có thể lắp đặt trong nhà hoặc doanh nghiệp của họ.Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 11 năm 2020, cảm biến AirNow đã ghi nhận 21 ngày ô nhiễm không khí mà EPA coi là không lành mạnh đối với các nhóm nhạy cảm và 13 ngày chất lượng không khí kém không lành mạnh đối với tất cả mọi người. Các máy giám sát PurpleAir đã phát hiện ra 27 ngày không khí mà EPA coi là không lành mạnh đối với các nhóm nhạy cảm và 16 ngày không khí độc hại đối với tất cả mọi người.Và trong một số trường hợp, khói còn tệ hơn vào ban đêm. Đó là một chi tiết quan trọng vì một số chủ lao động yêu cầu công nhân nông trại làm việc vào ban đêm một phần là do nhiệt độ mát hơn và khói ít tập trung hơn, Michael Méndez, một trong những nhà nghiên cứu và là Phó giáo sư tại Đại học California-Irvine cho biết. "Hàng trăm công nhân nông trại đã tiếp xúc với chất lượng không khí độc hại từ khói cháy rừng và điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ", ông cho biết.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Vẽ tranh, làm đồ gỗ, viết truyện hay làm thơ, sáng tạo nghệ thuật: đều là những cách giữ sức khỏe tinh thần tốt?ĐÁP 2: Đúng vậy. Vẽ tranh, làm đồ gỗ, viết lách: Bất kể bạn sáng tạo theo cách nào, nó đều có thể ngang bằng hoặc vượt qua công việc về mặt duy trì sức khỏe tinh thần, nghiên cứu mới cho thấy. "Thủ công và các hoạt động nghệ thuật khác cho thấy tác động có ý nghĩa trong việc dự đoán cảm giác của mọi người rằng cuộc sống của họ có giá trị", tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Helen Keyes, đến từ Đại học Anglia Ruskin ở Anh, cho biết."Thật vậy, tác động của thủ công lớn hơn tác động của việc có việc làm", bà nói thêm. "Thủ công không chỉ mang lại cho chúng ta cảm giác thành tựu mà còn là con đường có ý nghĩa để thể hiện bản thân. Điều này không phải lúc nào cũng đúng với công việc". Nghiên cứu mới được công bố vào thứ sáu trên tạp chí Frontiers in Public Health. Nghiên cứu có sự tham gia của gần 7.200 người tham gia cuộc khảo sát Taking Part hàng năm do Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Anh thực hiện.Chi tiết: