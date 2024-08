Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sau khi chính thức được đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, giới thiệu người bạn đồng hành tranh cử của mình là Tim Walz trong cuộc biểu tình chiều Thứ Ba ở Philadelphia. (Photo YT)

- Bà Harris chính thức là ứng viên tổng thống Dân chủ, giới thiệu Tim Walz đứng Phó

- 1 nhà bình luận dự đoán: Tòa Tối cao sẽ đưa Trump vào Bạch Ốc vì sẽ lật ngược kết quả bầu cử nếu Harris thắng cử.

- Harris và Walz sẽ bắt đầu hành trình vận động, hôm nay từ Wisconsin và kết thúc tại Michigan

- Loraine Pellegrino (một đại cử tri giả năm 2020 của Trump ở Arizona) nhận tội để giảm án

- Trong 24 giờ từ khi bà Harris công bố Tim Walz là Phó, cử tri quyên tiền hơn 20 triệu đô giúp chiến dịch Harris

- Tim Walz: Trump làm suy yếu nền kinh tế để có lợi cho bản thân Trump

- Tim Walz say rượu lái xe hồi 30 năm trước, từ đó bỏ rượu luôn

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, và nhiều Dân Biểu Dân Chủ đã vận động hành lang để bà Harris nhận Tim Walz đứng Phó trong liên danh ứng cử

- Nếu Harris, Walz vào Bạch Ốc, Minnesota sẽ có lần đầu: 1 người da đỏ nắm chức Thống Đốc (vì Phó thống đốc Peggy Flanagan lên thay), 1 người da đen nắm chức Phó Thống Đốc (vì Chủ tịch Thượng Viện Bobby Joe Champion lên thay)

- Trump quy chụp Harris và Walz là "cặp đôi cánh tả cấp tiến nhất lịch sử Hoa Kỳ".

- Trump: sẽ phỏng vấn Elon Musk vào thứ Hai 12/8.

- Mỹ truy tố 1 người Pakistan dính tới kế hoạch ám sát một số nhân vật chính trị, kể cả Trump

- Cựu Chủ tịch Hạ việnNancy Pelosi: tôn trọng quyết định của bà Harris khi chọn Tim Walz làm Phó, và cũng tôn trọng tất cả những người còn lại

- Bi hài: Tội phạm hình sự như Trump có quyền tranh cử Tổng Thống, nhưng luật Mỹ cấm tội phạm hình sự bỏ phiếu. Trump tung quảng cáo, quy chụp Tim Walz "mềm mỏng với bọn tội phạm hình sự"

- Bà Harris gọi phone mấy lần. Thống đốc Tim Walz không trả lời vì thấy số lạ (sợ bị lừa đảo)

- Gaza: 39.677 người Palestine chết, 91.645 người bị thương

- Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia vụ kiện Israel về tội diệt chủng trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ)

- Israel thông báo cho Mỹ sau khi ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh

- Thế vận 2024: Ana Barbosu (nữ vận động viên Romania) tưởng thắng huy chương đồng, ai ngờ bị rớt vì điểm cộng lại, khóc. Thủ Tướng Romania tẩy chay Thế Vận vì vận động viên bị xử ép...

- Không vô nổi bán kết, đi dạo Paris, bị đoàn Paraguay đuổi ra khỏi Làng Thế Vận

- Mijain Lopez (đô vật Cuba) thắng huy chương vàng 130 kg, tuyên bố về hưu

- Sam Watson (Mỹ) leo tường 15 mét kỷ lục thế giới 4,75 giây

- Vạc lửa thiêng Thế Vận sẽ ở lại Paris lưu niệm lịch sử.

- Bóng đá nữ: Đội Mỹ thắng Đức 1-0, Brazil thắng Tây Ban Nha 4-2. Do vậy, chung kết: Mỹ sẽ đá với Brazil tranh huy chương vàng

- CVS Health Corp. doanh thu quý 2 đạt 91,2 tỷ đô, tăng 2,6%

- Lyft Inc. doanh thu quý 2 tăng 41% lên 1,4 tỷ đô

- Honda Motor Co. doanh thu quý 1 là 37,3 tỷ đô, tăng 16,9%

- Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra lệnh giải tán đảng đối lập Move Forward Party vì đòi bỏ luật khi quân

- Quân đội TQ "tuần tra chiến đấu" liên hợp (Không và Hải quân) gần bãi cạn Scarborough

- Airbnb Inc. doanh thu quý 2 đạt 2,75 tỷ đô, tăng 11%

- Dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng 180.000 thùng trong tuần

- Thành phố đắt đỏ nhất để mua nhà, dựa trên thu nhập cần thiết để mua một bất động sản có giá trung bình tại đó: 1. San Jose. Thu nhập cần thiết: $463.887; Giá nhà trung bình: $1,84 triệu. 2. San Francisco. Lương: $336.170; Giá: $1,3 triệu. 3. San Diego. Lương: $241.784; Giá: $981.000. 4. Los Angeles. Lương: $207.030; Giá: $823.000. 5. Seattle. Lương: $191.332; Giá: $755.300.

- Hơn 8% người Mỹ (27,1 triệu người) không có bảo hiểm y tế cho đến tháng 3/2024

- Quận Los Angeles: bắt, truy tố 37 thành viên băng đảng "Florencia 13" chuyên cướp, tống tiền, buôn ma túy, giết người.

- Quận Cam: 1 ông bị người chăm sóc cũ đâm chết, hung thủ sau đó bị cảnh sát bắn chết

- Quận Los Angeles: 3 tên cướp có vũ khí vào tiệm tạp hóa để cướp, bị chủ tiệm bắn chết 1 tên

- Arizona: 1 ông lãnh án tù 25 năm vì lái xe, nổi giận, hành hung cô Carlyn Bui và dùng xe tông chết bạn của cô Bui

- Illinois: Hoa Huynh, 66 tuổi, bị xe đụng chết

- TIN VN. Công ty giày da đông nhất Đồng Nai đưa 42.000 công nhân đi du lịch Đà Lạt, công đoàn hỗ trợ 20 tỷ.

- TIN VN. Tàu SE2 trật bánh ở Huế, đường sắt Bắc Nam lại tạm thời tê liệt.

- TIN VN. 68 bò sữa chết bất thường, nghi do tiêm vaccine.

- HỎI 1: Người dân Mỹ có khoảng 23% đang chăm sóc người lớn hoặc trẻ em bị khuyết tật về trí tuệ hoặc phát triển, và 66% đang chăm sóc người từ 65 tuổi trở lên? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hoa Kỳ chi ít nhất 43 tỷ USD/năm cho các xét nghiệm kiểm tra 5 loại ung thư chính? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-7/8/2024) ⦿ ---- CVS Health Corp. đã tiết lộ hôm thứ Tư rằng tổng doanh thu của công ty trong quý 2 năm 2024 đạt 91,2 tỷ đô la, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 1,41 đô la trong khi thu nhập hoạt động giảm 5,8% so với quý 2 năm 2023 xuống còn 3,1 tỷ đô la. CVS đã điều chỉnh giảm hướng dẫn năm 2024, dự báo EPS pha loãng trong khoảng từ 4,95 đến 5,20 đô la, trong khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hiện dự kiến ​​sẽ vào khoảng 9 tỷ đô la. Cổ phiếu của chuỗi hiệu thuốc đã giảm 4,01% trong giao dịch trước giờ thị trường mở cửa.

⦿ ---- Lyft Inc. cho biết hôm thứ Tư rằng doanh thu của công ty trong quý 2 năm tài chính 2024 đã tăng 41% lên 1,4 tỷ đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ba tháng tính đến ngày 30 tháng 6, thu nhập ròng là 5 triệu đô la, so với khoản lỗ ròng 114,3 triệu đô la trong quý 2 năm 2023. Một lưu ý tích cực khác là tổng số lượt đặt xe tăng 17% lên 4 tỷ đô la, với 23,7 triệu hành khách. Tuy nhiên, mặc dù doanh thu tốt hơn dự kiến, Lyft dự báo tổng số lượt đặt xe từ 4 tỷ đến 4,1 tỷ đô la, thấp hơn mức đồng thuận của các nhà phân tích là 4,13 tỷ đô la. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Lyft đã giảm 8,93% trong phiên giao dịch trước giờ thị trường mở cửa tại New York.

⦿ ---- Honda Motor Co. đã công bố doanh thu là 5.404,9 tỷ Yên (khoảng 37,3 tỷ đô la) hôm thứ Tư cho quý đầu tiên của năm tài chính 2025, đánh dấu mức tăng 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này là nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ ở cả phân khúc xe hai bánh và xe bốn bánh, cùng với tác động thuận lợi của tỷ giá hối đoái. Thu nhập ròng thuộc về công ty mẹ là 394,7 tỷ Yên (khoảng 2,7 tỷ đô la), phản ánh mức tăng 8,7%. Lợi nhuận hoạt động và cải thiện thu nhập ròng là do khối lượng bán hàng cao hơn và các biện pháp quản lý chi phí. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Honda đạt 81,81 Yên (khoảng 0,56 đô la), tăng so với mức 73,02 Yên (khoảng 0,50 đô la) trong quý đầu tiên của năm tài chính trước.

⦿ ---- Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra lệnh giải tán đảng đối lập nổi tiếng Move Forward Party hôm thứ Tư. Theo Tòa, động thái này là do chiến dịch của đảng nhằm sửa đổi luật về xúc phạm hoàng gia (luật này cấm chỉ trích chế độ quân chủ). Quyết định của tòa án được đưa ra sau phán quyết hồi tháng 1 cho rằng chiến dịch của Move Forward là vi hiến, làm suy yếu nền quản lý của Thái Lan với nhà vua là nguyên thủ quốc gia. Cựu lãnh đạo Move Forward Pita Limjaroenrat, người đi đầu trong chiến dịch gây tranh cãi này, đã bày tỏ sự thất vọng về phán quyết.

⦿ ---- Quân đội Trung Quốc đã tiến hành một "cuộc tuần tra chiến đấu" liên hợp (Không quân và Hải quân) gần bãi cạn Scarborough (tên tiếng Việt là Đảo Hoàng Nham, nơi tranh chấp chủ quyền giữa TQ, Philippines và Đài Loan)) đang tranh chấp ở Biển Đông, theo Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam của nước này cho biết trong một bài đăng trên ứng dụng WeChat hôm thứ Tư. Quân đội tuần tra chung ở "biển và không phận" gần bãi cạn, để kiểm tra "khả năng cơ động nhanh và khả năng tấn công chung" của quân đội TQ, theo họ cho biết. Rạn san hô không có người ở này cũng được Philippines tuyên bố chủ quyền và là một trong những thực thể hàng hải gây tranh chấp nhiều nhất trong khu vực.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết hôm thứ Tư rằng 39.677 người Palestine đã thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bắt đầu cách đây 306 ngày, và 91.645 người đã bị thương. Trong 24 giờ qua, lực lượng Israel đã "thực hiện hai vụ thảm sát" khiến 24 người chết và 110 người bị thương, nhiều người trong số những người thương vong vẫn còn nằm dưới đống đổ nát.

⦿ ---- Các nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã nhấn mạnh hôm thứ Tư về vai trò tiềm tàng của Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ kiện diệt chủng của Nam Phi chống lại Israel trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), theo đài truyền hình TRT của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chính thức nộp đơn xin tham gia vụ kiện vào cuối ngày hôm nay.

Các nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết lập luận của Thổ Nhĩ Kỳ là "chi tiết nhất, toàn diện nhất và được lập luận chặt chẽ nhất" trong số các quốc gia ủng hộ vụ kiện, bao gồm Tây Ban Nha, Mexico, Ai Cập và Cuba. "Cách tiếp cận nghiêm ngặt này cung cấp cho ICJ một khuôn khổ pháp lý vững chắc để diễn giải Công ước diệt chủng một cách chính xác", các nhà ngoại giao cho biết. "Sự can thiệp của Ankara không chỉ giải quyết cuộc khủng hoảng trước mắt ở Gaza mà còn củng cố khuôn khổ pháp lý toàn cầu để giải quyết các tình huống tương tự trong tương lai".

⦿ ---- Israel đã "ngay lập tức" thông báo cho các quan chức Hoa Kỳ về vai trò của mình trong vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, mặc dù từ chối bình luận công khai về vấn đề này, theo tờ Washington Post đưa tin, trích dẫn các nguồn tin. Bạch Ốc được cho là đã bày tỏ sự ngạc nhiên và thất vọng sau động thái này, coi vụ giết người là một trở ngại cho những nỗ lực đang diễn ra nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza, vì các quan chức Hoa Kỳ tin rằng các cuộc đàm phán hòa bình đang có tiến triển. Sau cái chết của Haniyeh, Hamas đã công bố Yehiya Sinwar là người đứng đầu mới của cơ quan chính trị của mình.

⦿ ---- Harris và Walz sẽ bắt đầu hành trình vận động từ hôm nay, Thứ Tư, bắt đầu từ Wisconsin và sau đó kết thúc tại Michigan cho chặng dừng chân thứ hai trong chuyến lưu diễn tiểu bang chiến trường của họ. Tại Eau Claire, Wisconsin, hai người sẽ tham gia cùng Thống đốc Tony Evers và Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin. Ban nhạc Bon Iver, với các thành viên đến từ Wisconsin, cũng sẽ biểu diễn.

Tại Michigan, Harris và Walz sẽ xuất hiện cùng Thống đốc Gretchen Whitmer và các Đại biểu Shri Thanedar, Hillary Scholten, Haley Stevens, Dan Kildee, Elissa Slotkin và Debbie Dingell, cũng như Chủ tịch Công đoàn Công nhân Xe hơi Thống nhất Shawn Fain.

⦿ ---- Một trong những "đại cử tri giả" của cựu Tổng thống Donald Trump, Loraine Pellegrino, đã nhận tội về một "tội danh giảm nhẹ" duy nhất trong vụ án bầu cử Arizona năm 2020, theo hồ sơ trực tuyến. Luật sư của bà cho biết trong một tuyên bố rằng bà đã bị kết án quản chế không giám sát và phục vụ cộng đồng.

Pellegrino, một trong những cử tri giả bị buộc tội vào mùa xuân này cùng với một số cộng sự hiện tại và trước đây của Trump, ban đầu phải đối mặt với nhiều tội danh nhưng đã nhận tội nhẹ duy nhất là trình bày một công cụ nộp hồ sơ giả, theo hồ sơ trực tuyến. Các tội danh khác mà Pellegrino phải đối mặt, bao gồm cả tội làm giả, đã bị bác bỏ do bà đã nhận tội danh khác, hồ sơ cho biết.

Việc nhận tội được đưa ra sau khi một bị cáo khác trong vụ án, cựu luật sư của Trump là Jenna Ellis, đã đạt được thỏa thuận hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật vào thứ Hai. Bộ trưởng Tư pháp Arizona Kris Mayes cho biết trong một tuyên bố rằng thỏa thuận này "là một bước tiến đáng kể" trong vụ án. Trong một tuyên bố, luật sư của Pellegrino cho biết quyết định nhận tội nhẹ hơn của cô "phản ánh mong muốn tiến lên phía trước và để quên đi chuyện này".

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết bà hiện đã chính thức được đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ. Bà Harris cũng đã giới thiệu người bạn đồng hành tranh cử của mình là Tim Walz bằng cách liệt kê tất cả các vai trò của ông trong suốt sự nghiệp của mình, so sánh lý lịch của ông với ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ JD Vance.





Sau khi ca ngợi những thành tựu của Walz, đặc biệt đề cập đến thời gian làm huấn luyện viên bóng bầu dục của ông, Harris đã so sánh ông với Vance, nói rằng "giống như một cuộc đối đầu giữa đội tuyển đại học và đội JV." (J là junior, JV là đội thể thao phụ, nhỏ hơn) Walz nói khi ông bước lên bục từ Harris trong cuộc mít tinh của họ ở Philadelphia: "Cảm ơn vì đã mang lại niềm vui."

⦿ ---- Ứng cử viên Phó Tổng thống Hoa Kỳ Tim Walz đã chỉ trích cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại một cuộc mít tinh ở Philadelphia, nơi ông lần đầu tiên vận động tranh cử cùng với ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris. Walz cáo buộc Trump làm suy yếu nền kinh tế để có lợi cho bản thân, tuyên bố rằng cựu nguyên thủ quốc gia "không biết gì về dịch vụ" và "ông Trump quá bận rộn với việc phục vụ bản thân".

Ông Walz cũng bày tỏ sự nhiệt tình muốn thách thức Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, tuyên bố rằng, "Tôi không thể chờ đợi để đánh bại anh chàng đó — Đó là nếu anh ta sẵn sàng rời khỏi ghế để xuất hiện. Ông ta chế giễu luật pháp của chúng ta, ông ta gieo rắc hỗn loạn và chia rẽ và đó là chưa kể đến thành tích của ông ta với tư cách là tổng thống."

⦿ ---- Bình luận viên phát thanh Charlamagne tha God đưa ra dự đoán rằng Tòa Tối cao 'tham nhũng' sẽ lật ngược kết quả bầu cử nếu Harris thắng cử. Charlamagne tha God dự đoán rằng ngay cả khi cựu Tổng thống Trump thua cuộc bầu cử vào tháng 11 trước Phó Tổng thống Harris, Tòa Tối cao cũng sẽ lật ngược kết quả và sẽ tuyên bố Trump là người chiến thắng. "Mọi người nên tập trung vào Tòa án Tối cao", người đồng dẫn chương trình "Breakfast Club" cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với ITK.

"Tòa Tối cao không còn là một tổ chức hợp pháp nữa", nhân vật truyền thông tên khai sinh là Lenard McKelvey nói thêm. "Khi bạn xem xét các phán quyết gần đây của Tòa Tối cao — cho dù đó là bãi bỏ hồ sơ "Roe vs Wade", cho dù đó là quyền miễn truy tố của tổng thống cho phép các tổng thống thoát tội, cho dù đó là thực tế là các quan chức được bầu có thể nhận hối lộ ngay bây giờ — thì điều gì sẽ xảy ra vào tháng 11 nếu [Phó Tổng thống Harris] thắng cử, và sau đó Donald Trump thách thức kết quả bầu cử, xét theo tất cả các phán quyết gần đây đó?" Charlamagne nói.

"Thành thật mà nói, đó là những gì tôi thấy sắp xảy ra. Tôi thấy điều đó đang xảy ra ngay bây giờ. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là cuộc khủng hoảng hiến pháp lớn nhất trong cuộc đời chúng ta vào tháng 11", tác giả của "Get Honest or Die Lying" nói thêm, lưu ý rằng Trump đã đề cử ba thẩm phán: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett. "Tôi không thấy lý do tại sao bất kỳ ai không thể thấy điều này sắp xảy ra", ông tiếp tục khi được hỏi về dự đoán của mình.

"Để nói rõ ràng 100%, tôi hoàn toàn tin rằng vào tháng 11, nếu ông Trump thua, Trump sẽ thách thức kết quả bầu cử và tôi nghĩ Tòa Tối cao sẽ lật ngược kết quả bầu cử dựa trên tất cả các phán quyết gần đây của họ", Charlamagne, người ủng hộ Harris trong cuộc đua giành chức tổng thống, cho biết. "Tôi không biết tại sao chúng ta lại mong đợi họ làm điều đúng đắn".

⦿ ---- Hầu hết mọi người bên ngoài Minnesota chưa từng nghe đến cô Peggy Flanagan, phó thống đốc của tiểu bang, nhưng nếu Kamala Harris thắng cử tổng thống vào tháng 11, Flanagan có thể trở thành cái tên quen thuộc. Đó là vì, theo Hiến pháp Minnesota, Phó thống đốc Flanagan (hiện là thành viên của bộ tộc da đỏ White Earth Band of Ojibwe) sẽ trở thành nữ thống đốc người Mỹ bản địa đầu tiên của quốc gia, kế nhiệm Thống đốc hiện tại Tim Walz nếu ông vào Bạch Ốc để làm phó tổng thống của Harris, theo báo cáo của Politico. Flanagan, 44 tuổi, đã giữ chức phó thống đốc kể từ năm 2018, sau ba năm làm việc tại Hạ viện Minnesota.

Flanagan cũng sẽ trở thành nữ thống đốc đầu tiên của Tiểu bang Minnesota. ABC News lưu ý rằng đã có hai người đàn ông Mỹ bản địa được bầu vào chức thống đốc tại Hoa Kỳ—Johnston Murray của Oklahoma, thống đốc người Mỹ bản địa đầu tiên của quốc gia, và Thống đốc Oklahoma hiện tại Kevin Stitt. Tờ New York Times lưu ý rằng nếu Flanagan tiếp quản vai trò của Walz, Minnesota sẽ chứng kiến ​​thêm một lần đầu tiên nữa: Bobby Joe Champion, hiện là người đứng đầu Thượng viện của tiểu bang, sẽ tiếp quản công việc của Flanagan để trở thành phó thống đốc da đen đầu tiên của Minnesota.

"Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được mình có thể nhìn thấy những nhà lãnh đạo được bầu trông giống như tôi", Flanagan nói trong một cuộc phỏng vấn trước đây với tờ 19th. Vào thứ Ba, Flanagan đã thừa nhận sự thăng tiến đột ngột của ông sếp mình để trở thành người bạn đồng hành của Harris. "Tôi đã là bạn với Tim Walz trong gần 20 năm", cô viết trên mạng X. "Và trong hơn năm năm, ông là cộng sự của tôi trong công lý tại Tòa nhà Quốc hội Minnesota. Walz có bản lĩnh và sự duyên dáng để đưa đất nước chúng ta tiến lên cùng với Kamala Harris".

⦿ ---- Tim Walz đã trình làng hôm thứ Ba trong lần đầu tiên xuất hiện với tư cách là bạn đồng hành tranh cử của Kamala Harris tại một cuộc mít tinh ở Philadelphia, chỉ trích gay gắt ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump và bạn đồng hành tranh cử của ông, JD Vance. Tuy nhiên, giờ đây, Walz đã phải chịu những đòn giáng không thể tránh khỏi, bao gồm việc tái hiện lại cáo buộc lái xe khi say rượu gần 30 năm trước khiến ứng cử viên phó tổng thống này phải từ bỏ rượu. Tạp chí Time đưa tin rằng vụ này xảy ra vào năm 1995, khi Walz là một giáo viên 31 tuổi tại tiểu bang Nebraska quê nhà và bị dừng xe vì lái xe quá tốc độ.

Theo tờ Washington Post, Walz đã bị cảnh sát chặn xe khi đang lái xe với tốc độ 96 dặm/giờ trong khu vực giới hạn tốc độ 55 dặm/giờ, sau khi Walz nói rằng mình đã đi xem bóng bầu dục ở trường đại học với bạn bè. Theo các tài liệu của tòa án xuất hiện trên một trang web bảo thủ hai năm trước, ông đã không vượt qua được cả bài kiểm tra độ tỉnh táo trên đường và bài kiểm tra nồng độ cồn sau khi cảnh sát tiểu bang chặn xe ông ta lại và nói rằng cảnh sát ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Walz. Biên bản tòa án ghi nhận rằng, theo Luật sư Quận Dawes khi đó là Rex Nowlan, nồng độ cồn trong máu của Walz là .128 vào thời điểm đó.

Luật sư của Walz giải thích với tòa rằng thân chủ của ông nghĩ rằng có người đang đuổi theo mình, đó là lý do tại sao ông tăng tốc, và rằng ông đã dừng lại khi cảnh sát bật đèn nhấp nháy của xe tuần tra. Chiến dịch tranh cử Hạ viện năm 2006 của Walz khi đó cho biết rằng Walz không say rượu và do bị điếc một phần trong thời gian ở Vệ binh Quốc gia, chỉ đơn giản là có sự hiểu lầm giữa ông và cảnh sát, theo tờ New York Times.

Tuy nhiên, vào năm 2018, Walz nói với tờ Star Tribune rằng vụ việc là "khoảnh khắc kiểm tra bản thân" và sau đó ông quyết định không uống rượu nữa, thay vào đó chọn Diet Mountain Dew làm thức uống ưa thích của mình. Vợ ông, Gwen Walz, cũng nói với tờ báo rằng bà đã nói với chồng mình sau vụ bắt giữ, "Anh có nghĩa vụ với mọi người. Anh không thể đưa ra những lựa chọn ngu ngốc". Walz cuối cùng đã nhận tội lái xe liều lĩnh. Giấy phép lái xe của Walz đã bị đình chỉ trong 90 ngày, ông đã nộp phạt 200 đô la (cộng với chi phí tòa án) và ông đã đề nghị từ chức khỏi công việc giảng dạy tại Trường trung học Alliance, mặc dù hiệu trưởng của trường đã thuyết phục ông ở lại, theo các tài liệu của tòa án.

⦿ ---- Tiền. Làm sao bạn có thể biết được phe Dân chủ chấp thuận lựa chọn bạn đồng hành tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris? Chiến dịch của bà Harris đã thông báo vào tối thứ Ba rằng kể từ khi bà công bố lựa chọn của mình, Thống đốc Minnesota Tim Walz, khoảng sáu giờ trước đó, họ đã huy động được hơn 20 triệu đô la từ những người ủng hộ. Chiến dịch đã thêm vào email của mình rằng khoản tiền bất ngờ này đánh dấu một trong những ngày gây quỹ tốt nhất của họ trong chu kỳ bầu cử năm 2024.

Harris và Walz đã được chứng nhận là ứng cử viên của đảng Dân chủ cho chức tổng thống và phó tổng thống vào chiều thứ Ba, theo Ủy ban Quốc gia Dân chủ cho biết. Họ đã có màn ra mắt cạnh nhau tại một cuộc mít tinh ở Philadelphia vào tối thứ Ba, nơi Walz không bỏ lỡ cơ hội một lần nữa dán nhãn người đồng cấp đảng Cộng hòa của mình, ứng cử viên phó tổng thống J.D. Vance, là "kỳ dị". Ông cho biết ông đã sẵn sàng tranh luận với Vance - nếu người Ohio này sẵn sàng rời khỏi ghế và xuất hiện. "Bạn thấy tôi đã làm gì ở đó không?" ông nói đùa với đám đông đang hò reo. Harris và Walz dự kiến ​​sẽ vận động tranh cử ở Wisconsin và Michigan vào thứ Tư, trước khi đến các điểm dừng ở Arizona và Nevada vào cuối tuần.

⦿ ---- Trong những ngày trước khi Kamala Harris công bố Thống đốc Minnesota Tim Walz là người bạn đồng hành tranh cử, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã vận động hành lang mạnh mẽ để giúp Walz. Pelosi đã tham gia cùng các đồng nghiệp khác tại Hạ viện, những người muốn một người trong số họ làm Phó Tổng thống, theo Politico đưa tin hôm thứ Ba. Sự ủng hộ trải dài trên toàn bộ quang phổ ý thức hệ của các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện, bao gồm Dân biểu Pramila Jayapal (D-WA) và Dân biểu Ann McLane Kuster (D-NH), lần lượt là chủ tịch của Nhóm cấp tiến Hạ viện và Liên minh Dân chủ mới trung dung.

Walz trước đây đã phục vụ sáu nhiệm kỳ tại Hạ viện đại diện cho khu vực đầu tiên của Minnesota - một ghế nông thôn mà ông giữ được ngay cả sau khi cựu Tổng thống Donald Trump giành được khu vực này với 15 điểm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Vào sáng thứ Ba, Pelosi cũng đã lên chương trình Morning Joe của MSNBC để bày tỏ sự ủng hộ của mình. "Tôi biết rất rõ Tim Walz", Pelosi nói. "Ông Walz hoàn toàn trung dung, ở giữa. Ông là một đảng viên Dân chủ trung tâm của nước Mỹ". Pelosi đã ca ngợi ông, bao gồm cả công việc chủ trì Ủy ban Cựu chiến binh Hạ viện. "Chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử đất nước kể từ khi có Đạo luật G.I. dưới sự lãnh đạo của ông Walz", theo Pelosi tuyên bố.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024 Donald Trump đã mô tả vào thứ Ba rằng đối thủ của ông vào ngày bầu cử 5/11, Phó Tổng thống Kamala Harris và người bạn đồng hành của bà là Thống đốc Minnesota Tim Walz là "cặp đôi cánh tả cấp tiến nhất trong lịch sử Hoa Kỳ".

"Chưa từng có điều gì giống như vậy, và sẽ không bao giờ có nữa. Crazy Kamabla thực sự là ĐIÊN KHÙNG", Trump đã nhại tên bà Kamala Harris và viết trên Truth Social. Trong một bài đăng khác, ông nói rằng Harris "đã vi hiến đánh cắp" chức tổng thống của nguyên thủ quốc gia Joe Biden và hỏi những người theo dõi ông "cơ hội" để ông này "phá vỡ" Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC). Trong khi đó, chiến dịch của phó tổng thống tuyên bố rằng họ đã huy động được hơn 10 triệu đô la tiền quyên góp từ cơ sở kể từ khi Walz được tiết lộ là người bạn đồng hành của bà.

⦿ ---- Trump đã tuyên bố hôm thứ Ba, trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social của mình, rằng ông sẽ thực hiện "một cuộc phỏng vấn quan trọng" với tỷ phú Elon Musk vào thứ Hai, ngày 12 tháng 8. Trong một cuộc mít tinh ở Atlanta, Georgia, hôm thứ Bảy, Trump đã nói rằng ông "ủng hộ xe hơi điện", nói thêm rằng ông phải làm như vậy sau khi Musk ủng hộ ông "rất mạnh mẽ" sau vụ xả súng tại cuộc mít tinh của ông ở Pennsylvania.

Nhắc lại chuyện hồi tháng 5, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng cựu tổng thống và tỷ phú đang đàm phán về một vai trò cố vấn tiềm năng cho Musk nếu Trump thắng cử tổng thống vào tháng 11, điều mà sau đó Musk đã phủ nhận.

⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố một công dân Pakistan về liên quan đến Iran trong việc lập kế hoạch ám sát một số nhân vật chính trị nổi tiếng, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump, CNN đưa tin vào thứ Ba. Theo hồ sơ truy tố vừa gỡ niêm phong, Asif Raza Merchant, 46 tuổi, đã tham gia vào các kế hoạch cho một số âm mưu ám sát. Người ta cho rằng y đã đến Thành phố New York để lập kế hoạch cho các nỗ lực này với một sát thủ, với mục tiêu là các nạn nhân bị tình nghi dự kiến vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Hơn nữa, các tài liệu tiết lộ rằng Merchant đã bị bắt vào ngày 12 tháng 7 khi đang tìm cách rời khỏi Hoa Kỳ. Nhưng Merchant được cho là không liên quan đến nỗ lực ám sát Trump bất thành ở Butler, Pennsylvania.

⦿ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi hôm thứ Ba cho biết bà tôn trọng quyết định của ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris khi chọn Thống đốc Minnesota Tim Walz làm người đồng hành tranh cử. "Tôi tôn trọng quyết định này và tôi tôn trọng tất cả những người còn lại", Pelosi tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC. Bà nói thêm rằng Harris có "nhiều lựa chọn tốt" trong số các ứng cử viên phó tổng thống, "và chắc chắn là trong số hai ứng cử viên", ám chỉ Walz và Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro, những người được cho là ứng cử viên cuối cùng của bà.

Pelosi cũng tuyên bố rằng việc dán nhãn Tim Walz là cánh tả, như chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump mô tả, "là điều không thực. Walz là người hoàn toàn ở giữa. Walz là một đảng viên Dân chủ cốt cán của nước Mỹ."

⦿ ---- Bi hài: Một tội phạm hình sự như Trump có quyền tranh cử Tổng Thống, nhưng luật Mỹ cấm tội phạm hình sự bỏ phiếu. Chiến dịch tranh cử của Donald Trump dường như đang chạy trên nền tảng mà những kẻ phạm tội có thể tranh cử tổng thống nhưng không được phép bỏ phiếu. Trong nỗ lực chỉ trích Thống đốc Minnesota Tim Walz, ứng cử viên phó tổng thống mới được Kamala Harris công bố, chiến dịch tranh cử của Trump đã đưa ra một tuyên bố chỉ trích Walz vì "ủng hộ các chính sách cho phép những kẻ phạm tội bị kết án được bỏ phiếu".Hiện thời Trump đã bị truy tố trong bốn vụ án hình sự trong khoảng thời gian năm tháng và bị bồi thẩm đoàn Thành phố New York kết án 34 tội danh trọng tội vì vụ án giả hồ sơ để che giấu tiền bịt miệng vào tháng 5. Tuyên bố này phù hợp với chiến lược mới nổi của Nhóm Trump là cố gắng miêu tả Tim Walz là "kẻ muốn trở thành Bờ Tây" mềm mỏng với tội phạm và "cực kỳ tự do".Chiến dịch tranh cử của Trump đã đăng một loạt các cuộc tấn công vào Walz vào sáng thứ Ba, bao gồm cả việc lên án sự ủng hộ của Walz đối với các cuộc biểu tình đòi công lý chủng tộc chủ yếu là hòa bình nhưng đôi khi mang tính phá hoại trong phong trào Black Lives Matter; và cố gắng liên kết các chính sách nhập cư tiến bộ của Walz với các xu hướng gần như không tồn tại trong "tội phạm di cư".⦿ ---- Thống đốc đảng Dân chủ Minnesota Tim Walz không ưa trả lời điện thoại khi ông nhìn thấy một số lạ trên màn điện thoại. Có tin cho rằng thậm chí còn có cả cuộc gọi từ phó tổng thống Hoa Kỳ đề nghị ông một vị trí trong danh sách ứng cử viên Dân chủ năm 2024. Hôm thứ Ba, Selina Wang — phóng viên Bạch Ốc cấp cao của ABC News — đã tweet rằng Phó Tổng thống Kamala Harris đã gặp một số khó khăn khi liên lạc với Walz khi gọi điện để hỏi liệu ông Walz có muốn làm bạn đồng hành của bà hay không. Có thông tin cho biết phải mất nhiều cuộc gọi thì vị thống đốc Minnesota hai nhiệm kỳ này mới nhấc máy, khi Harris đề nghị ông làm Phó vì số điện thoại của cuộc gọi hiển thị là số lạ trên điện thoại của Walz."Sáng nay khi Harris gọi cho Thống đốc Walz để chia sẻ tin tức, lúc đầu ông ấy không trả lời vì không có số ID người gọi, một nguồn tin cho biết. Vì vậy, Harris phải gọi lại. Lần thứ hai, Walz nhấc máy", Wang viết trên mạng X. Các phản hồi cho bài đăng của Wang tràn ngập tình cảm nồng nhiệt dành cho thống đốc Minnesota, với nhà phân tích số liệu thống kê của MLB.com Mike Petriello cho rằng điều này khiến Walz trở thành "chính trị gia dễ gần nhất từ trước đến nay".Phóng viên chính trị của Wired Makena Kelly đã tweet rằng Walz là "một phần của nhóm dân số 55+ đã học được cách không nghe các cuộc gọi lạ vì sợ lừa đảo". Và cựu Dân biểu Mondaire Jones (D-New York) đã tweet: "Điều này xảy ra thường xuyên hơn mọi người nghĩ". Theo một nghiên cứu của Pew từ năm 2020, khoảng 80% người Mỹ không trả lời điện thoại của những người gọi lạ.⦿ ----Ana Barbosu đang gửi một thông điệp đến những người ủng hộ cô. Vận động viên thể dục dụng cụ người Romania đã chia sẻ về trải nghiệm của cô khi tham gia Thế vận hội Olympic 2024, nơi cô đã giành được huy chương đồng trong giây lát ở nội dung sàn (floor) nhưng đã bị đẩy xuống vị trí thứ tư sau khi bài trình diễn của ngôi sao Jordan Chiles của Đội tuyển Hoa Kỳ được đánh giá lại.Trong Instagram Stories ngày 5 tháng 8, Barbosu đã chia sẻ một video về bản thân trong trận chung kết nội dung sàn thể dục dụng cụ nữ và viết, "Cảm ơn tất cả mọi người đã động viên tôi trước, trong và sau cuộc thi". Cô cũng đăng lại một bài từ cựu vận động viên Olympic Sandra Izbasa-Bianca, người đã ca ngợi sự chăm chỉ của đội thể dục dụng cụ của đất nước Romania."Tôi nghe rõ hơn bao giờ hết những lời mà các huấn luyện viên lặp lại với chúng tôi hầu như hàng ngày trong phòng tập", cô viết bằng tiếng Romania. "'Các bạn, là người Romania, phải hoàn hảo hơn thế nữa để không có chỗ cho những lời diễn giải!' Và ở đây, điều đó đã được chứng minh một lần nữa! Các cô gái, ngẩng cao đầu và thẳng lưng! Hãy tiếp tục tin vào ước mơ của mình! Tiến lên Romania!"Trong trận chung kết cho nội dung trên sàn, Barbosu đã kết thúc cuộc thi với 13,700 điểm, lần đầu tiên giành huy chương đồng. Tuy nhiên, một yêu cầu về điểm số đã được nhập cho phần trình diễn của cô Chiles, được nâng lên 13,766 sau khi điểm số ban đầu — 13,600 — không bao gồm tour jeté full của cô, mà cô đã thêm vào phút cuối.Khi sự thay đổi quan trọng xảy ra, Barbosu, 18 tuổi, đã phất cờ Romania trước khi nhìn lại bảng điểm để thấy rằng cô sẽ không có mặt trên bục chiến thắng cùng với người chiến thắng huy chương vàng Rebeca Andrade và người chiến thắng huy chương bạc Simone Biles, khiến cô phải bỏ cuộc, vừa khóc vừa được một trong những huấn luyện viên của cô an ủi.⦿ ---- Thủ Tướng Romania tẩy chay Thế Vận vì xử ép... Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu hôm thứ Ba cho biết ông sẽ tẩy chay Lễ bế mạc Thế vận hội Paris do "tình huống tai tiếng" khiến một vận động viên thể dục dụng cụ người Romania mất huy chương đồng. Cô Ana Barbosu đã bắt đầu ăn mừng huy chương đồng của mình cho nội dung trình diễn trên sàn hôm thứ Hai khi các huấn luyện viên của đội tuyển Mỹ Jordan Chiles nộp đơn kháng cáo lên ban giám khảo về điểm số của Chiles. Kết quả cuộc điều tra là Chiles tăng 0,1 điểm, đủ để vượt qua Barbosu để giành vị trí cuối cùng trên bục vinh quang Olympic."Tôi quyết định không tham dự lễ bế mạc Thế vận hội Paris sau tình huống tai tiếng trong môn thể dục dụng cụ, nơi các vận động viên của chúng tôi bị đối xử theo cách hoàn toàn không danh dự", Ciolacu cho biết trong một bài đăng trên Facebook. "Việc thu hồi huy chương đã giành được cho công sức lao động trung thực dựa trên đơn kháng cáo ... là hoàn toàn không thể chấp nhận được!"Ciolacu hứa rằng Romania sẽ vinh danh Barbosu và người về đích thứ năm Sabrina Maneca-Voinea, cũng là người Romania, với tư cách là người giành huy chương Olympic, "kể cả về mặt giải thưởng". Thủ Tướng Ciolacu nói: "Các bạn mang theo cả một đất nước mà công sức và nước mắt của các bạn còn quý giá hơn bất kỳ huy chương nào, bất kể chúng được làm từ kim loại quý nào".⦿ ---- Đi chơi cà nhỏng, bị đuổi ra khỏi Làng Thế Vận. Một vận động viên bơi lội trẻ tuổi đang là tâm điểm của tranh cãi sau khi bị đuổi khỏi Làng Olympic vì tạo ra một môi trường "không phù hợp". Cô Luana Alonso, một sinh viên tại Đại học Southern Methodist ở Dallas, người đã tham gia Thế vận hội cho quê hương Paraguay của cô, theo báo cáo, là một tay bơi ở nội dung bơi bướm 100m. Cô đã ra mắt tại Thế vận hội Tokyo với vị trí thứ 28 ở nội dung bơi bướm 100m. Trong Thế vận hội Paris, Alonso đã dự cùng một cuộc thi, nhưng cô đã không lọt vào bán kết và chỉ giành vị trí thứ 6.Tuy nhiên, không phải thành tích bơi của cô tại Thế vận hội Paris đã khiến mọi người chú ý đến cô gái 20 tuổi này. Thay vào đó, chính hành vi của cô, bao gồm cả việc cô rời khỏi Làng Olympic, đã không được Ủy ban Olympic Paraguay ưa thích. Sau khi tuyên bố sẽ nghỉ bơi trong Thế vận hội Paris, cô Alonso được nhìn thấy dạo chơi ở Paris và cả đến Disneyland Paris, tất cả những điều này diễn ra trong khi cô vẫn ở trong Làng Olympic. Larissa Schaerer, Trưởng phái đoàn Ủy ban Olympic Paraguay, đã yêu cầu cô rời khỏi Làng Olympic ngay lập tức, nói rằng sự hiện diện của cô "đã tạo ra môi trường không phù hợp cho đội tuyển Paraguay."⦿ ---- Lên ngôi Vô địch thiên hạ môn đấu vật, rồi phong kiếm quy ẩn. Mijain Lopez đã lên ngôi vô địch. Đô vật người Cuba 41 tuổi đã đánh bại Yasmani Acosta Fernandez của Chile với tỷ số 6-0 trong trận chung kết hạng cân 130 kg tại Thế vận hội Paris hôm thứ Ba để giành huy chương vàng thứ năm liên tiếp ở bộ môn đấu vật Greco-Roman. Anh là vận động viên Olympic đầu tiên giành huy chương vàng ở bất kỳ nội dung nào tại năm kỳ Thế vận hội liên tiếp và là đô vật đầu tiên giành được 5 huy chương vàng.Sau trận đấu, anh đặt giày vào giữa thảm đấu, tượng trưng cho việc giải nghệ. Lopez lần đầu tiên xuất hiện tại Thế vận hội mùa hè năm 2004, khi anh về thứ năm. Ngay sau khi giành huy chương vàng hôm Thứ Ba, Lopez đã ôm Acosta Fernandez, một người Cuba chuyển đến Chile để có cơ hội tốt hơn để tham gia các sự kiện lớn. Acosta Fernandez là người đầu tiên giành huy chương đấu vật cho Chile.Khi Lopez tiếp tục ăn mừng, người hâm mộ hân hoan vỗ tay theo giai điệu bài hát "Sweet Dreams (Are Made of This)" (Giấc Mô Ngọt Ngào [Được làm Từ Đây]) của nhóm Eurythmics vang lên trên hệ thống âm thanh. Lopez sau đó hạ người xuống tư thế chống đẩy, đứng một lúc rồi bắt đầu tháo dây giày trong tiếng reo hò của đám đông.Trước đó, Lopez đã tuyên bố hôm thứ Hai rằng anh sẽ nghỉ hưu, nói rằng cần phải có chỗ cho những gương mặt mới trong môn thể thao này. Sau khi cởi giày, anh giơ cả hai tay lên cao và một lần nữa chào người hâm mộ. Tại Thế vận hội gần đây nhất, Lopez đã trở thành đô vật nam đầu tiên giành được 4 huy chương vàng khi anh thống trị ở Tokyo.⦿ ---- Sam Watson đã bay lên một bức tường leo núi (climbing wall) cao 15 mét ở Paris trong 4,75 giây hôm thứ Ba, rút ngắn 0,04 giây so với thời gian tốt nhất trước đó của anh và lập một kỷ lục mới. CNN đưa tin, vận động viên người Mỹ 18 tuổi này đã lập kỷ lục thế giới về leo núi tốc độ, cũng là kỷ lục về thời gian nhanh nhất trong bất kỳ sự kiện Olympic nào. "Tôi cho là 4,75, thời gian phóng nhanh nhất từng có tại Thế vận hội trong một môn thể thao tính giờ", anh nói. "Đó là một danh hiệu tuyệt vời, tôi cho là không ai có thể lấy mất nó". Video về cuộc leo núi có thể được xem tại đây:https://www.youtube.com/shorts/nMjgJrsQMc8Watson, sinh viên năm nhất của Đại học Utah lớn lên ở Texas, đã lập kỷ lục thế giới trước đó là 4,79 giây vào tháng 4 tại Giải vô địch leo núi thế giới của Liên đoàn thể thao quốc tế ở Trung Quốc, Axios đưa tin. Kỷ lục này đã bị phá vỡ bởi vận động viên leo núi người Indonesia Veddriq Leonardo ngay trước khi Watson lập kỷ lục mới trong vòng loại trực tiếp vào thứ Ba. Tứ kết, bán kết và chung kết nam sẽ diễn ra vào thứ Năm. Sau khi đạt được thời gian kỷ lục vào thứ Ba, Watson đã có những cảm xúc lẫn lộn vì anh đang thi đấu trong một trận đấu loại trực tiếp với một người Mỹ khác, Zach Hammer, AP đưa tin. "Thật tệ, không có cách nào tốt hơn để nói điều đó", anh nói. "Tôi yêu anh ấy, anh ấy giống như một người anh em với tôi. Chúng tôi đã tập luyện cùng nhau rất nhiều".⦿ ---- Vạc lửa thiêng Thế Vận sẽ ở lại Paris lưu niệm lịch sử. Chủ tịch vùng Paris, Île-de-France, Valérie Pecrésse, đã nói với FranceInter rằng bà muốn giữ lại chiếc vạc Olympic ở Paris. "Rõ ràng là chúng tôi đã giữ lại Tháp Eiffel sau triển lãm toàn cầu, chúng tôi cũng phải giữ lại chiếc vạc này", bà nói với đài phát thanh công cộng Pháp.Bà cho biết bà muốn giữ nó ở Vườn Tuileries ở trung tâm thành phố, nơi hiện tại, nhưng bà cũng đề cập đến La Villette Parc, ở phía đông bắc Paris, như một lựa chọn khác cho chiếc vạc. Đã có 100.000 vé được bán ra hết trong 1 ngày để cho những người muốn tới gần để xem tận mắt vạc lửa. Tác phẩm nghệ thuật này vẫn có thể được quan sát từ xa và người ta tụ tập vào mỗi buổi tối để xem vạc lửa thiêng bay lên cao 60 mét trên bầu trời Thế vận Paris.⦿ ---- Đội tuyển bóng đá nữ sẽ so giày với đội tuyển nữ bóng đá Brazil vào hôm Thứ Bảy để tranh huy chương vàng. Chiều Thứ Ba, đội Brazil đã đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 4-2 trong trận bán kết bóng đá nữ, và như thế sẽ vào chung kết đá với đội bóng đá nữ Hoa Kỳ. Vào buổi sáng Thứ Ba, đội tuyển nữ Hoa Kỳ đánh bại đội Đức với tỷ số 1-0, và sẽ tiếng vào chung kết để tranh huy chương vàng.⦿ ---- Airbnb Inc. đã công bố vào thứ Ba rằng doanh thu của công ty trong quý 2 năm tài chính 2024 đạt 2,75 tỷ đô la, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, so với cùng kỳ năm ngoái, thu nhập ròng giảm 14,6% xuống còn 555 triệu đô la, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu giảm 12,2% xuống còn 0,86 đô la, không đạt ước tính của các nhà phân tích. Trong quý 3, công ty dự kiến doanh thu ở mức từ 3,67 tỷ đô la đến 3,73 tỷ đô la. Cổ phiếu của Airbnb đã giảm mạnh 13,39% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc sau báo cáo.⦿ ---- Dự trữ dầu thô tại Hoa Kỳ đã tăng 180.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 8, dữ liệu riêng từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) được cho là đã công bố vào thứ Ba. Trong khi đó, dự trữ tại Cushing, Oklahoma được cho là đã tăng 1,07 triệu thùng. Dự trữ xăng tăng thêm 3,31 triệu thùng, trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 1,22 triệu thùng, theo dữ liệu được báo cáo.⦿ ---- Theo một phân tích gần đây của công ty phân tích vay thế chấp để mua nhà HSH, quyền sở hữu nhà ở các thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ đã trở nên xa vời hơn đối với tất cả mọi người, trừ những cư dân giàu nhất. Một hộ gia đình cần kiếm được 463.887 đô la để đủ khả năng mua một ngôi nhà có giá trung bình ở San Jose, California, khiến nơi này trở thành thành phố đắt đỏ nhất trong số 50 thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ. Ước tính này giả định không quá 28% tổng thu nhập được chi cho chi phí nhà ở và khoản thanh toán ban đầu là 20%, cộng với lãi suất thế chấp trung bình là 7,16% đối với những người vay có điểm tín dụng tốt hoặc xuất sắc.Trên tất cả 50 thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ, thu nhập cần thiết để trang trải tiền gốc thế chấp, lãi suất, thuế tài sản và thanh toán bảo hiểm chủ nhà trung bình là 104.339 đô la, cao hơn nhiều so với mức trung bình của hộ gia đình toàn quốc là 74.580 đô la, theo dữ liệu của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ (U.S. Census).Tình trạng thiếu nhà ở kéo dài là một yếu tố khác đặc biệt nghiêm trọng ở California, giúp giải thích tại sao giá nhà trung bình ở một số thành phố của tiểu bang, chẳng hạn như San Jose, gấp đôi giá nhà trung bình toàn quốc là 412.300 đô la, theo dữ liệu Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Sau đây là cái nhìn về 15 thành phố đắt đỏ nhất để mua nhà, dựa trên thu nhập cần thiết để mua một bất động sản có giá trung bình tại thị trường đó.1. San Jose. Thu nhập cần thiết: $463.887; Giá nhà trung bình: $1,84 triệu2. San Francisco. Lương: $336.170; Giá: $1,3 triệu3. San Diego. Lương: $241.784; Giá: $981.0004. Los Angeles. Lương: $207.030; Giá: $823.0005. Seattle. Lương: $191.332; Giá: $755.3006. Thành phố New York. Lương: $186.123; Giá: $659.2007. Boston. Lương: $186.059. Giá: $704.7008. Denver. Lương: 160.874 đô la; Giá: 651.000 đô la9. Miami. Lương: 159.528 đô la; Giá: 625.000 đô la10. Washington, D.C.. Lương: 155.370 đô la; Giá: 600.200 đô la11. Riverside/San Bernardino, California: Lương: 146.792 đô la; Giá: 579.900 đô la12. Portland, Oregon: Lương: 146.483 đô la; Giá: 574.000 đô la13. Sacramento, California: Lương: 139.283 đô la; Giá: 533.900 đô la14. Austin, Texas. Lương: 135.333 đô la; Giá: 466.700 đô la15. Salt Lake Thành phố: ương: $134.692; Giá: $551.200Dữ liệu cho nghiên cứu này được biên soạn bằng cách sử dụng giá nhà trung bình từ Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia và lãi suất thế chấp cố định 30 năm từ Freddie Mac trong quý đầu tiên của năm 2024.⦿ ---- Theo kết quả được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) công bố hôm thứ Ba, hơn 8% người Mỹ không có bảo hiểm y tế trong vài tháng đầu năm 2024. Ước tính có 27,1 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế cho đến tháng 3/2024 -- mức tăng này có nghĩa là có thêm 3,4 triệu người Mỹ không có bảo hiểm trong quý đầu tiên của năm nay so với cùng kỳ năm 2023, khi có khoảng 7,7% người Mỹ không có bảo hiểm.⦿ ---- Quận Los Angeles: Hàng chục thành viên băng đảng vùng South Los Angeles đã bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố, theo các quan chức tư pháp thông báo hôm thứ Ba. Có 37 thành viên và đồng bọn bị cáo buộc của băng đảng "Florencia 13", hoạt động trong khu vực rộng 3 dặm vuông của khu phố Florence-Firestone, bị cáo buộc đã thực hiện ít nhất 3 vụ giết người, tấn công, cướp có vũ trang, tống tiền cũng như buôn bán ma túy.Con số 13 trong tên của băng đảng này báo hiệu sự liên kết của băng đảng với Mafia Mexico, một băng đảng nhà tù hùng mạnh, theo Công tố Hoa Kỳ Martin Estrada cho biết: "Nhiều thành viên và thủ lĩnh của băng đảng này đang bị giam giữ. Nhưng băng đảng không thể hoạt động nếu không có các thành viên bên ngoài. Đó là những người tuân theo lệnh giết người và tấn công. Đó là những người kiếm tiền cho băng đảng thông qua tống tiền, cướp bóc và bán ma túy."⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông khuyết tật đã bị một người chăm sóc cũ đâm chết, sau đó bị cảnh sát bắn chết ở phía nam Quận Cam hôm thứ Hai. Một người chăm sóc đã gọi cảnh sát vào khoảng 2:15 giờ sáng sau khi thấy John Alexander Bash III, 38 tuổi, đầy máu và bất tỉnh, theo Sở Cảnh sát Irvine đưa tin. Bash bị liệt và phải ngồi xe lăn. Khi đến nơi, cảnh sát thấy chiếc xe minivan của nghi phạm đã tông vào ngôi nhà trên phố Whistling Swan gần Wetstone. Bash chết ngay tại hiện trường.Nghi phạm, được xác định là Aaron Matthew Shindle, 47 tuổi, đã bị cảnh sát thấy vào khoảng 3:25 giờ sáng tại Stonecreek South và West Yale Loop. Khi Shindle cầm dao lao về phía cảnh sát, y đã bị bắn và được đưa đến bệnh viện gần đó, nơi y sau đó chết. Vụ tông xe vào nhà nạn nhân đã gây ra một vụ rò rỉ khí gas nhỏ, nhưng lực lượng ứng cứu đã nhanh chóng giải quyết.⦿ ---- Quận Los Angeles: Ba tên cướp có vũ trang đã nhắm vào một cửa hàng thuốc lá ở Norwalk vào sáng thứ Ba, nhưng chúng buộc phải chạy sau khi chủ cửa hàng bắn chết một tên trong hành động ông mô tả với các điều tra viên là một vụ tự vệ. Vụ cướp được báo cáo vào lúc gần 9 giờ sáng tại khu nhà 10900 Firestone Boulevard.Chủ tiệm nói với cảnh sát rằng ông đã bắn một trong những nghi phạm vào ngực, và Johnsen xác nhận rằng tên cướp có vũ trang đã được tìm thấy trong một con hẻm và được đưa đến bệnh viện. Một cảnh báo từ Ty cảnh sát LASD sau đó cho biết vụ việc đã trở thành một vụ giết người. Hai tên còn lại không thể trốn thoát bằng xe tẩu thoát vì xe bị kẹt vây quanh, vì vậy họ đã chạy bộ để tẩu thoát. Cảnh sát đang truy nã.⦿ ---- Arizona: Một thẩm phán của Quận Maricopa đã tuyên án một người đàn ông 35 tuổi phải ngồi tù hơn hai thập niên. Bản án này bắt nguồn từ một vụ nổi giận khi lái xe năm 2020 ở Arizona, nơi người đàn ông được xác định là Frank Martin Lawrence III, đã tấn công một người lái xe khác sau một cuộc tranh cãi trên đường.Nạn nhân, James William Ackerman Jr., đã chết trong cuộc ẩu đả trong khi bạn gái của anh ta, cô, bị Lawrence tấn công. Vụ này xảy ra vào đêm ngày 11 tháng 1/2020, khi cô Bui đang chuẩn bị rẽ trái, Lawrence, lúc đó đang lái một chiếc xe bán tải Dodge màu trắng, "lái chen vào làn đường của cô Bui, khiến Bui phải bóp còi".Sau cuộc đối đầu, Lawrence đã đuổi theo cặp đôi đến căn hộ của họ, cách Phoenix khoảng 20 dặm về phía đông nam, nơi y thực hiện một loạt hành động bạo lực. Lawrence tiến đến xe của Bui và thò tay vào xe của cô qua cửa sổ mở, đánh vào mặt cô trong khi cô vẫn còn thắt dây an toàn bên trong xe. Lawrence sau đó quay lại xe của mình và bắt đầu lái đi.Các công tố viên kể rằng anh Ackerman mới ra khỏi xe của cặp đôi để tìm cách ghi biển số xe của Lawrence. Thấy vậy, Lawrence quay đầu xe, đi ngang qua cặp đôi một lần nữa trước khi thực hiện cú quay đầu xe thứ hai, tông vào Ackerman. Kết quả là, Ackerman bị đẩy lên vỉa hè, ngã đập đầu xuống đất.Theo hồ sơ, Lawrence đã rời khỏi hiện trường mà không trợ giúp hoặc gọi cảnh sát. Ackerman đã được nhập viện, nơi anh được nói là đã chết. Lawrence đã nhận tội giết người cấp độ hai vì cái chết của Ackerman và tội hành hung nghiêm trọng vì đã tấn công cô Bui. Sau đó, tòa án đã ra lệnh cho y phải chịu mức án 25 năm tù tại nhà tù tiểu bang.⦿ ---- Illinois: Văn phòng giám định tử thi Quận Winnebago đã xác định người phụ nữ chết trong vụ va chạm bỏ chạy vào sáng sớm Thứ Hai là, 66 tuổi, đến từ Rockford. Cảnh sát của Ty Cảnh sát Rockford đã phản ứng vào khoảng 1:30 giờ sáng tại khu nhà 4900 phố East State, và Huỳnh nằm trên phố. Nhân viên giám định tử thi tuyên bố cô đã chết tại hiện trường, do chấn thương ở đầu và ngực do bị một chiếc xe đâm phải. Cảnh sát Rockford và văn phòng giám định tử thi vẫn đang điều tra vụ đụng xe.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Hàng loạt bò sữa, trị giá mỗi con gần 50 triệu đồng, ở huyện Đức Trọng, Đơn Dương bỏ ăn, đi ngoài ra máu rồi chết sau khi tiêm vaccine phòng bệnh da nổi cục. Ngày 7/8, nhiều hộ dân ở xã Hiệp Thanh đến hội trường thôn phản ánh tình trạng bò sữa bị chết với các cơ quan chức năng địa phương. Bà Lê Thị Ánh Hồng, thôn Bồng Lai cho biết nuôi 26 con bò sữa. Sau khi tiêm vaccine phòng bệnh da nổi cục vào cuối tháng 7, số bò đều bỏ ăn, đi ngoài ra máu. "Tôi dùng mọi cách cứu chữa nhưng hai con đã chết", bà Hồng nói, cho biết hai con bê không tiêm vaccine do chưa đủ tuổi không gặp vấn đề gì.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Tuổi Trẻ. Tàu SE2 với hành trình từ Nam ra Bắc khi qua huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) thì bị trật bánh khỏi đường ray. Chiều 7-8, ông Lê Hồng Hải, giám đốc Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên, cho biết đang đến hiện trường vụ tàu SE2 trật bánh khi đi qua đoạn đường sắt thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó vào khoảng 16h30 chiều cùng ngày, tàu SE2 xuất phát từ TP.HCM đi Hà Nội. Khi đến đoạn đường sắt thuộc địa phận thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) thì một toa tàu bị trật bánh khỏi đường ray. Theo thông tin ban đầu, may mắn là tàu SE2 lúc này không chạy với tốc độ quá nhanh. Vụ việc khiến đoàn tàu phải dừng khẩn cấp. Đường sắt Bắc Nam tạm thời tê liệt.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo An Ninh Tiền Tệ. Đây cũng được biết đến là DN đông công nhân nhất Đồng Nai. Ngày 7/8, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam cho biết Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với Ban giám đốc Công ty sẽ tổ chức cho toàn bộ công nhân Công ty tại 3 nhà máy ở huyện Vĩnh Cửu, huyện Long Thành và huyện Tân Phú (Đồng Nai) đi du lịch tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), số lượng hơn 42.000 người. Theo ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, công nhân sẽ được đi du lịch 3 ngày 2 đêm tại TP Đà Lạt, tham quan và vui chơi tại các điểm du lịch nổi tiếng, tham gia chương trình Gala vui nhộn… Do số lượng công nhân lớn, công đoàn sẽ tổ chức cho người lao động đi du lịch Đà Lạt thành nhiều đợt, dự kiến mất khoảng thời gian hơn 3 năm mới đưa hết số lượng hơn 42.000 công nhân đi tham quan du lịch tại Đà Lạt.⦿ ---- HỎI 1: Người dân Mỹ có khoảng 23% đang chăm sóc người lớn hoặc trẻ em bị khuyết tật về trí tuệ hoặc phát triển, và 66% đang chăm sóc người từ 65 tuổi trở lên?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc thăm dò mới, khoảng 1/4 người từ 50 tuổi trở lên phải chăm sóc ít nhất một thành viên gia đình hoặc bạn bè có vấn đề về sức khỏe hoặc khuyết tật. Và trong số những người chăm sóc đó, kết quả mới từ National Poll on Healthy Aging (Cuộc thăm dò toàn quốc về Lão hóa khỏe mạnh) của Đại học Michigan tiết lộ rất nhiều về con người họ và những người họ đang chăm sóc.Nhìn chung, 30% những người ở độ tuổi 50 và đầu 60 chăm sóc ít nhất một người có vấn đề về sức khỏe hoặc khuyết tật, so với 23% những người trên 65 tuổi. Và cứ 10 người chăm sóc ở độ tuổi 50 và đầu 60 thì có 1 người phải chăm sóc ba người trở lên.Ngoài sự khác biệt về độ tuổi, còn có sự phân chia giới tính: 32% phụ nữ từ 50 tuổi trở lên đóng vai trò là người chăm sóc cho người có vấn đề về sức khỏe hoặc khuyết tật, so với 22% nam giới trong nhóm tuổi này. Cuộc thăm dò cũng tiết lộ thêm về những người mà những người chăm sóc từ 50 tuổi trở lên đang chăm sóc. Nhìn chung, 23% người chăm sóc đang chăm sóc người lớn hoặc trẻ em bị khuyết tật về trí tuệ hoặc phát triển, và 66% đang chăm sóc người từ 65 tuổi trở lên.Vấn đề sức khỏe hoặc khuyết tật phổ biến nhất mà người chăm sóc giúp đỡ bạn bè hoặc gia đình là khuyết tật về thể chất hoặc vấn đề về khả năng vận động, chiếm 59%. Vấn đề phổ biến thứ hai là vấn đề về trí nhớ hoặc suy nghĩ, chiếm 42%, tiếp theo là khiếm khuyết về thị lực hoặc thính lực chiếm 28% và các vấn đề về sức khỏe tâm thần chiếm 22%. Ngoài các loại vấn đề cụ thể này, 40% người chăm sóc cho biết họ chăm sóc người mắc một tình trạng bệnh khác. Người chăm sóc có thể chọn tất cả các tình trạng bệnh áp dụng cho tất cả những người họ chăm sóc.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Hoa Kỳ chi ít nhất 43 tỷ USD/năm cho các xét nghiệm kiểm tra 5 loại ung thư chính?ĐÁP 2: Đúng vậy. Việc sàng lọc ung thư giúp cứu sống nhiều người, nhưng một báo cáo mới cho thấy nó đi kèm với một mức giá khá đắt: Hoa Kỳ chi ít nhất 43 tỷ đô la hàng năm cho các xét nghiệm kiểm tra năm loại ung thư chính. Được công bố vào thứ Hai trên Annals of Internal Medicine, phân tích mới tập trung vào việc sàng lọc ung thư vú, cổ tử cung, ruột kết, phổi và tuyến tiền liệt.Chi tiết: