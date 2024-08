Hình trên: Tim Walz (Thống đốc Minnesota). Ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ Kamala Harris đã chọn Tim Walz làm ứng cử viên Phó Tổng Thống cho bà trong cuộc tranh cử vào Bạch Ốc tháng 11/2024.

- PTT Harris chọn Tim Walz làm Phó trong liên danh Dân Chủ tranh cử vào Bạch Ốc. Bà Harris sẽ gọi, cảm ơn các ứng viên khác. Walz có hơn 20 năm quân ngũ, làm giáo viên, huấn luyện viên, 12 năm làm Dân Biểu rồi về làm Thống Đốc Minnesota

- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã chính thức được Dân Chủ đề cử ứng viên Tổng thống

- Virginia: 1 ông bị bắt, bị truy tố vì đe dọa giết người nhắm vào Kamala Harris, Joe Biden

- Nội bộ Dân Chủ tranh cãi cay đắng trong khi bà Harris lựa chọn ứng viên Phó Tổng Thống. Những người bênh vực Palestine chỉ trích Shapiro.

- Bà Harris hôm nay, Thứ Ba, sẽ trình làng ứng cử viên Phó Tổng Thống cho bà

- Dự báo bầu cử Nate Silver: Harris 45,5%, Trump 44,1%

- Trump lên TV Mỹ ca ngợi: Tập Cận Bình là "quyền lực", Lãnh tụ tối cao Triều Tiên Kim Jong-un là "thông minh" và "mạnh mẽ"

- Tòa Tối cao Hoa Kỳ bác đơn kháng cáo của tiểu bang Missouri (đơn đòi hoãn lệnh tòa New York bịt miệng Trump và hoãn tuyên án Trump cho tới sau bầu cử)

- Trump vu khống: lãnh đạo nhiều công ty công nghệ lớn như Google thiên vị giúp Kamala Harris, gõ tên Trump lại ra Harris

- Jenna Ellis (Cựu luật sư chiến dịch tranh cử của Trump) chịu hợp tác với công tố Arizona để giúp kết án các phụ tá của Trump và các đại cử tri giả

- Các đồng minh của Trump không vui vì cựu cố vấn Bạch Ốc Kellyanne Conway ghi danh làm đặc vụ cho tỷ phú Ukraine

- Buổi tập bơi ngoài trời tại Thế vận bị hủy vì sông Seine nước dơ

- Grand Palais và 40 bảo tàng khác tại Pháp bị tin tặc, đòi tiền

- Vận động viên nhảy sào người Thụy Điển Armand "Mondo" Duplantis đã giành huy chương vàng và lập kỷ lục thế giới ngoài trời mới là 6,25 mét.

- Nữ vận động viên thể dục dụng cụ nhiều huy chương Thế vận nhất: Larisa Latynina, Liên Xô: 18 (9 vàng, 5 bạc, 4 đồng); Věra Čáslavská, Tiệp Khắc: 11 (7 vàng, 4 bạc); Simone Biles, Hoa Kỳ: 11 (7 vàng, 2 bạc, 2 đồng)

- Nam vận động viên thể dục dụng cụ nhiều huy chương Thế vận nhất: Nikolai Andrianov, Liên Xô: 15 (7 vàng, 5 bạc, 3 đồng); Boris Shakhlin, Liên Xô: 13 (7 vàng, 4 bạc, 2 đồng); Takashi Ono, Nhật Bản: 13 (5 vàng, 4 bạc, 4 đồng); Sawao Kato, Nhật Bản: 12 (8 vàng, 3 bạc, 1 đồng)

- Vận động viên thể dục dụng cụ Carlos Edriel Yulođoạt huy chương vàng, chính phủ và dân Philippines tặng 1 ngôi nhà, 1 căn condo, hơn 200.000 USD tiền mặt, ăn mì ramen và tiệc buffet trọn đời miễn phí

- Gaza: 39.653 người chết, 91.535 người đã bị thương

- Abbas kêu gọi Israel rút khỏi Gaza: Israel ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh là để kéo dài cuộc chiến ở Gaza

- Căn cứ Mỹ ở Iraq bị bắn hỏa tiễn, 5 người Mỹ bị thương

- Florida bão: Ít nhất 4 người chết, nhà sập, cây đổ, mất điện

- New York: 2 nữ du khách từ Mexico tới thăm, bị 1 người tâm thần xô xuống đường ray xe lửa, chỉ bị thương nhẹ

- Quận Riverside: 1 phụ nữ đã bị đâm chết trong 1 tiệm Walmart, nghi can bị bắt

- Quận Cam: nổ súng, 1 người chết, một xe UV đâm vào gara

- San Jose: cảnh sát Long Tham Pham bị tông xe chết

- Úc châu: Thanh Đức Danny Nguyen lộ vẻ tâm thần, giựt em bé trên xe buýt, bị bắt, ra tòa

- Úc châu: Yen Nguyen lái xe van, bị xe tải đụng chết

- Báo Financial Review: Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thua kiện ở tòa Úc, bị cáo buộc dựa vào cán bộ Hà Nội để phá vỡ hợp đồng, cơ nguy bồi thường 270 triệu đô la và mất 4 máy bay.

- TIN VN. An Giang: Tàu hàng đâm phà chở khách, nhiều người văng xuống sông.

- HỎI 1: Danh sách không xếp hạng chính xác, nhiều bệnh nhân trẻ em chờ ghép tim đã chết sớm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thuốc giảm cân có thể làm rối loạn ăn uống? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-6/8/2024) ⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết hôm thứ Ba rằng tổng số người chết ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã lên tới 39.653 người, với 91.535 người đã bị thương kể từ ngày 7 tháng 10. Trong 24 giờ qua, có thêm 30 người Palestine đã thiệt mạng và 66 người bị thương.

⦿ ---- Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas hôm thứ Ba đã thúc giục chuyển giao quyền kiểm soát Dải Gaza cho Chính quyền Palestine và bác bỏ mọi giải pháp tạm thời mà Israel đề xuất để giải quyết xung đột. Phát biểu với RIA Novosti, Abbas nhấn mạnh rằng quyền kiểm soát này phải diễn ra "thông qua một giải pháp chính trị, không phải bằng vũ lực. Đồng thời, chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực ngừng bắn, cung cấp viện trợ nhân đạo, đưa người tị nạn trở về nhà, rút ​​toàn bộ quân đội Israel khỏi Dải Gaza và thực hiện các chức năng của chính quyền Palestine trong vùng đất này." Những tuyên bố của ông được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng trong khu vực, với các lực lượng Israel, Hezbollah và Iran đe dọa sẽ làm sâu sắc thêm và leo thang các cuộc xâm lược quân sự của họ.

⦿ ---- Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố vụ Israel ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh nhằm mục đích kéo dài xung đột ở Gaza và làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán hòa bình. Abbas, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA của Nga, tuyên bố vụ ám sát sẽ cản trở các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng và rút quân Israel khỏi Gaza. Ông lên án hành động này là hèn nhát, tiếp tục kêu gọi Israel dừng các hành động "hung hăng" và tuân thủ luật pháp quốc tế để ngừng bắn và rút quân khỏi Gaza. "Chúng tôi coi đây là hành động hèn nhát và là diễn biến nguy hiểm trong chính trường Israel", Abbas được trích dẫn nói. "Không còn nghi ngờ gì nữa, mục đích của vụ ám sát ông Haniyeh là kéo dài cuộc chiến và mở rộng phạm vi của nó".

⦿ ---- Ít nhất 5 nhân viên Hoa Kỳ đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở phía tây Iraq, theo Reuters đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn các nguồn tin từ Hoa Kỳ và Iraq. Một trong những người Mỹ bị thương ở mức nghiêm trọng và số thương vong có thể thay đổi vì thiệt hại vẫn đang được đánh giá. Các nguồn tin từ Iraq cho biết hai quả tên lửa Katyusha đã được bắn vào căn cứ.

Cuộc tấn công xảy ra khi khu vực này đang trong tình trạng căng thẳng và dự kiến ​​sẽ có một cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel vì vụ giết chết thủ lĩnh chính trị của Hamas tại Tehran. Các đồng minh của Iran, bao gồm cả lực lượng dân quân Shia ở Iraq đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng tên lửa trước đó vào các căn cứ của Hoa Kỳ, có thể tham gia vào cuộc đáp trả. Hoa Kỳ tuyên bố sẽ bảo vệ Israel khỏi bất kỳ cuộc trả đũa nào của Iran, khiến các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ có thể bị nhắm mục tiêu trong một phản ứng phối hợp của Iran và các đồng minh.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã chọn Thống đốc Minnesota Tim Walz làm người bạn đồng hành tranh cử, theo nhiều nguồn tin. Sự lựa chọn này đánh dấu bước thăng tiến nhanh chóng nhưng ngắn ngủi của đảng viên Dân chủ vùng Trung Tây này từ một người tương đối vô danh trở thành động lực hàng đầu thúc đẩy các cuộc tấn công của đảng vào Donald Trump và chương trình nghị sự MAGA. Walz là cựu giáo viên, cựu Dân biểu liên bang và từng phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân. Hai người sẽ cùng xuất hiện trong cuộc mít tinh chung đầu tiên của họ tại Philadelphia vào cuối ngày hôm nay.

Trong khi Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi tuy không góp ý về việc bà Harris lựa chọn, nhưng đã công khai ca ngợi Watz, người có 12 năm làm Dân Biểu trước khi về Minnesota tranh cử và thắng chức Thống Đốc. Một nguồn tin thân cận với Walz nói với CNN rằng "sự ăn ý" giữa Phó Tổng thống Kamala Harris với người bạn đồng hành tranh cử mới được chọn của bà, Thống đốc Minnesota Tim Walz, "thực sự quan trọng và thực sự ăn ý với cả hai người".

"Khoảng thời gian họ dành cho nhau khi Walz vận động tái tranh cử vào năm 2022 và khi họ đến thăm phòng khám phá thai vào tháng 3 năm nay, rõ ràng đã tạo ra tác động lớn. Sau đó, trên hết, chiến dịch của Harris, giống như tất cả chúng ta, đã thấy Walz truyền năng lượng cho cơ sở như thế nào. Họ đã thấy ông ấy được yêu thích như thế nào ở Minnesota sau khi thông qua một chương trình nghị sự mang tính lịch sử và tiến bộ tại đây. Quá trình thẩm tra Walz diễn ra cực kỳ tốt. Như mọi người vẫn nói, tình huống này khá giống Goldilocks. Mọi yếu tố đều hoàn hảo", nguồn tin cho biết.

Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ gọi điện cho những ứng cử viên phó tổng thống cuối cùng vào sáng nay sau khi chọn Thống đốc Tim Walz làm bạn đồng hành, theo những người hiểu rõ vấn đề cho biết. Người này cho biết bà sẽ thông báo với những người không được chọn rằng bà không chọn làm bạn đồng hành và cảm ơn họ đã tham gia vào quá trình này. Hồi cuối tuần, Harris đã gặp Walz, Thống đốc Josh Shapiro và Thượng nghị sĩ Mark Kelly để phỏng vấn.

Người này cho biết cuộc gặp với Walz có "phản ứng hóa học tuyệt vời" và cả hai rất hợp nhau. Walz đã dành hơn hai thập niên trong Vệ binh Quốc gia Lục quân, bao gồm một đợt triển khai ở nước ngoài sau vụ tấn công ngày 11/9, làm giáo viên và huấn luyện viên, trước khi đánh bại một cách bất ngờ một Dân biểu Cộng hòa đương nhiệm sáu nhiệm kỳ vào năm 2006, một năm bùng nổ của đảng Dân chủ.

Walz vẫn ở lại khi thủy triều rút, tái đắc cử Dân Biểu trong khu vực bầu cử đặc trưng của đảng Cộng hòa nhiều lần cho đến khi ông rời đi để tranh cử cho công việc hiện tại của mình vào năm 2018. (Ghế Dân Biểu nơi này nhanh chóng trở lại quyền kiểm soát của đảng Cộng hòa sau khi ông rời đi.)

Sáu năm Walz làm Thống Đốc Minnesota đã chứng kiến ​​một loạt các biến động chính trị và xã hội đáng chú ý. Đầu tiên là đại dịch Covid-19 và sau đó, trong bối cảnh đó, vụ giết hại George Floyd bởi một cảnh sát da trắng, gây ra các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên toàn cầu. Walz đã điều hướng tất cả - cùng với những lời phàn nàn thường thấy về việc chi tiêu lãng phí - đủ tốt để đến đầu năm 2023, ông đã lãnh đạo một bộ ba đảng Dân chủ trong chính quyền tiểu bang.

.

Trong thời gian dẫn đến việc được chọn làm bạn đồng hành của Harris, Walz ban đầu là người bảo vệ thẳng thắn cho Joe Biden sau màn trình diễn tranh luận thảm hại của ông khi những lời kêu gọi tổng thống chấm dứt nỗ lực tái tranh cử của ông leo thang. Khi Biden bỏ cuộc, Walz đã ủng hộ Harris vào ngày hôm sau và kể từ đó đã nổi lên như một người ủng hộ đáng tin cậy, năng nổ và sắc sảo cho ứng cử viên được cho là của đảng Dân chủ.

Việc chọn Walz nhấn mạnh trọng tâm của chiến dịch Harris vào con đường chiến thắng, trong đó đặt ưu tiên vào các tiểu bang "bức tường xanh" của vùng Trung Tây. Minnesota hơi nằm ngoài phạm vi đó, nhưng Walz, từng là huấn luyện viên bóng bầu dục trung học, đã phát triển trong thời gian tại nhiệm thành một anh hùng dân túy cấp tiến - chính xác là kiểu tiếng nói đấu tranh mà đảng Dân chủ chống lại Trump muốn nêu bật.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã chính thức giành được đề cử tổng thống của đảng Dân chủ sau khi cuộc bỏ phiếu điểm danh trực tuyến của đảng kết thúc. Harris, người đã là ứng cử viên duy nhất của đảng, vì không có ứng cử viên nào khác lọt vào cuộc bỏ phiếu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ủng hộ bà, trước đó đã giành được đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ. Tất cả những gì còn lại là vòng bỏ phiếu trực tuyến kéo dài năm ngày của các đại biểu Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) kết thúc để kết quả có thể trở thành chính thức. Bà dự kiến ​​sẽ chính thức chấp nhận đề cử tại đại hội DNC ở Chicago vào cuối tháng này.

⦿ ---- Một người đàn ông ở tiêu bang Virginia đang phải đối mặt với các cáo buộc sau khi viết những lời đe dọa giết người nhắm vào Kamala Harris, Joe Biden và những người khác trên nền tảng truyền thông xã hội cánh hữu Gettr. CNN đưa tin người đàn ông này, được xác định là Frank Lucio Carillo, đã ra hầu tòa liên bang hôm thứ Hai sau khi bị truy tố về các mối đe dọa, trong đó cũng bao gồm các tin nhắn gửi đến Giám đốc FBI Christopher Wray. FBI cho biết họ đã phát hiện ra hàng nghìn bài đăng - chính xác là 4.359 bài - nhắm vào nhiều quan chức khác nhau.

Trong một số bài đăng đó, y đe dọa sẽ móc mắt Harris, nêu chi tiết những cách anh ta sẽ giết phó tổng thống bằng những lời chửi thề đầy tục tĩu trong khi gọi cô là "con đĩ" và tuyên bố rằng anh ta hy vọng cô sẽ "chịu một cái chết đau đớn chậm rãi". Theo các tài liệu của tòa án mà CNN có được, Carillo đã hỏi các đặc vụ "về những thứ trực tuyến" khi họ đến nhà anh ta, thừa nhận rằng "Tôi đã đăng nó". Hai khẩu súng đã được thu hồi từ nhà anh ta và phiên điều trần sẽ được ấn định vào thứ Năm để xác định xem y có phải ở lại sau song sắt hay không.

⦿ ---- Cuộc chiến để trở thành ứng cử viên phó tổng thống Harris đang trở nên ngày càng xấu xí khi quyết định đang đến gần và đảng Dân chủ tập hợp xung quanh những lựa chọn ưa thích của riêng họ. Những người cấp tiến nổi giận vì cuộc chiến của Israel ở Gaza đã ngày càng nhắm vào Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro (D), người gốc Do Thái, vì lập trường của ông về Israel và cách xử lý các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine. Riêng Thượng nghị sĩ John Fetterman (D-Pa.) cũng đã nêu lên những lo ngại về Shapiro với nhóm của Harris, theo Politico.

Phe cánh tả của Đảng Dân chủ ngày càng thúc đẩy Thống đốc Minnesota Tim Walz trở thành ứng cử viên của Harris. Một nguồn tin thân cận với các cuộc trò chuyện cho biết một số đảng viên Dân chủ tại Hạ viện đã cố gắng thúc đẩy Walz. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mark Kelly (D-Ariz.), một ứng cử viên hàng đầu khác, đã thấy bị một số nhà lãnh đạo công đoàn công khai đặt câu hỏi liệu ông có nên nhận được sự chấp thuận hay không, mặc dù cuộc nói chuyện vẫn chưa đi đến mức khó chịu trong cuộc tranh luận về Shapiro.

Một số chiến lược gia cho biết cuộc chiến phó tổng thống đang bắt đầu giống với cuộc chiến sơ bộ của đảng Dân chủ. “Đây có lẽ là điều gần nhất với cuộc bầu cử sơ bộ mà đảng Dân chủ có được trong chu kỳ này và điều đó giải thích tại sao điều này lại trở nên quan trọng đến vậy”, một chiến lược gia của đảng Dân chủ đã làm việc trong các chiến dịch tranh cử tổng thống gần đây cho biết. “Nhiều đảng viên Dân chủ đang coi đây là cơ hội cuối cùng để tác động đến liên danh và có khả năng là cơ hội cuối cùng để tác động đến Bạch Ốc cho đến năm 2028 hoặc 2032, vì vậy bạn đang thấy rất nhiều chiến dịch vận động”.

⦿ ---- Bà Kamala Harris hôm nay, Thứ Ba, sẽ trình làng người đứng vị trí ứng cử viên Phó Tổng Thống cho bà trong cuộc bầu cử tháng 11. Phó Tổng thống Harris sắp đưa ra quyết định về người bạn đồng hành tranh cử của mình, với thông báo chính thức dự kiến vào sáng thứ Ba trước cuộc mít tinh buổi tối ở Philadelphia.

Harris đã dành cả tuần để phỏng vấn những người vào chung kết để cùng tham gia tranh cử với bà, bao gồm Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro (D), Thống đốc Minnesota Tim Walz (D) và Thượng nghị sĩ Mark Kelly (D-Ariz.). Chiến dịch dự kiến sẽ công bố lựa chọn trong một video, như Politico đã đưa tin lần đầu, mặc dù quyết định có thể bị rò rỉ sớm hơn. Reuters đưa tin Harris đã thu hẹp danh sách xuống còn Shapiro và Walz.

Việc tiết lộ vào thứ Ba sẽ kết thúc một cuộc tìm kiếm diễn ra trong những hoàn cảnh bất thường, với Harris và nhóm của bà có khoảng hai tuần để thẩm định, phỏng vấn và chọn một người bạn đồng hành tranh cử sau khi Tổng thống Biden kết thúc ứng cử của mình khoảng hai tuần trước.

Dự kiến, Harris sẽ tiếp tục thông báo của mình bằng một chiến dịch tranh cử kéo dài năm ngày tại bảy tiểu bang cùng với người bạn đồng hành tranh cử của mình. Hai người sẽ cùng xuất hiện tại Philadelphia vào tối thứ Ba để tham gia một cuộc mít tinh trước khi dành bốn ngày tiếp theo để đi đến Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia, Arizona và Nevada.

Các nguồn tin của đảng Dân chủ cho biết quyết định sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm cả việc Harris cảm thấy bà sẽ hợp tác tốt với ai ở cấp độ cá nhân và ai có kinh nghiệm để bước vào và giúp điều hành nếu được bầu. Ngoài ra còn có câu hỏi về bản đồ chính trị và liệu người bạn đồng hành của bà có thể giúp Harris đạt được 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hay không.

"Không ai bỏ phiếu cho Phó tổng thống, nhưng tôi không nghĩ có bất kỳ câu hỏi nào về việc Shapiro có thể giúp bà ở Pennsylvania hay không, và đó rõ ràng là một tiểu bang quan trọng", một nhân viên của đảng Cộng hòa cho biết. "Nói chung, ông ấy có đặc biệt hữu ích không? Không. Nhưng ở Pennsylvania, và đó là một tiểu bang phải thắng, ông ấy có thể đáng giá một hoặc hai điểm, trùng hợp thay đó là những gì bạn cần để giành chiến thắng".

⦿ ---- Dự báo bầu cử của chuyên gia thăm dò dư luận Nate Silver hiện cho thấy Phó Tổng thống Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump một cách sít sao lần đầu tiên kể từ khi mô hình này ra mắt. Harris dẫn trước Trump 1,4 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc của Silver Bulletin, đánh dấu lần đầu tiên phó tổng thống dẫn trước trong dự báo. Mô hình mới nhất cho thấy Harris có 45,5% sự ủng hộ so với 44,1% của Trump.

Cuộc đua giữa Harris và Trump vẫn được coi là "bất phân thắng bại" trong bản cập nhật dự báo gần đây nhất, được đăng vào Chủ Nhật, với mô hình dự đoán Harris có 51% cơ hội giành chiến thắng tại Đại cử tri đoàn. Silver cho biết trên mạng xã hội rằng cuộc đua giành Đại cử tri đoàn có khả năng sẽ rất sít sao.

Harris đã thu hẹp khoảng cách giữa bà và Trump trong nhiều cuộc thăm dò toàn quốc và các tiểu bang dao động trong những tuần gần đây. Một cuộc thăm dò mới của CBS News/YouGov cho thấy hai ứng cử viên hòa nhau ở các tiểu bang chiến trường quan trọng và Harris dẫn trước Trump trên toàn quốc 1 điểm.

Chiến dịch tranh cử của Trump đã bác bỏ cuộc thăm dò của CBS News/YouGov hôm Chủ Nhật, cáo buộc cuộc thăm dò này "làm quá lên để thổi phồng kết quả" cho Harris. Silver đã phản hồi lại những lời chỉ trích về cuộc thăm dò trên X, viết rằng "Tăng tốc nghiêng về Harris".

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024 Donald Trump gọi người đứng đầu nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình là "quyền lực" và gọi Lãnh tụ tối cao Triều Tiên Kim Jong-un là "thông minh" và "mạnh mẽ" trong một trò chơi đòi hỏi ông phải mô tả các chính trị gia và nhân vật nổi tiếng bằng một từ.

Trong một cuộc phỏng vấn với người phát trực tuyến Adin Ross, Trump khẳng định ông "rất hợp" với Kim Jong-un và biết cách xử lý các mối đe dọa hạt nhân của Bắc Hàn trong nhiệm kỳ của mình. Ông nhấn mạnh rằng, khi ông tiếp quản Bạch Ốc, cựu Tổng thống Barack Obama đã coi Bắc Hàn là "mối đe dọa nguy hiểm nhất" đối với Hoa Kỳ.

Hơn nữa, Trump tự mô tả mình là "người yêu nước", doanh nhân tỷ phú Elon Musk là "thiên tài", Dân Biểu Dân Chủ của New York Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) là "giả tạo" nhưng thừa nhận rằng cô AOC có "tia lửa" và Thống đốc California Gavin Newsom là "Newscum" (Trump ghép tiếng chửi thề tục tỉu vào tên Newsom).

⦿ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) hôm Thứ Hai đã bác bỏ đơn kháng cáo của tiểu bang Missouri. Trong đơn kháng cáo, Missouri xin Tòa Tối Cao Hoa Kỳ hoãn lệnh cấm Trump phát ngôn và hoãn việc tuyên án cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ án tiền bịt miệng (ở tòa cấp tiểu bang New York) cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 kết thúc. Yêu cầu này trước đó đã được đệ trình bởi Bộ Trưởng Tư Pháp Missouri là Andrew Bailey, một thành viên của Đảng Cộng hòa.

⦿ ---- Trump hôm Thứ Hai đã cáo buộc các nhà lãnh đạo của các công ty công nghệ lớn như Google của Alphabet Inc. đã liên kết với Phó Tổng thống và ứng cử viên được cho là của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Kamala Harris. Nói với người phát trực tuyến Adin Ross, Trump cáo buộc rằng các công cụ của Google hiển thị kết quả có Harris khi tên của Trump được tìm kiếm (Ghi chú: độc giả Việt Báo nên kiểm chứng xem, khi vào Google.com hãy gõ tên Trump xem có chạy ra tên Harris hay không).

.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng Tổng giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg của Meta Platform Inc., công ty mẹ của Facebook, đã gọi điện cho Trump và xin lỗi về tình huống tương tự trên các dịch vụ của công ty đó sau vụ ám sát Trump. Tuy nhiên, Trump thừa nhận rằng những gì đã xảy ra trên các nền tảng của Meta có thể liên quan đến hoạt động vô tình của trí tuệ nhân tạo (AI), mà Trump mô tả là "nguy hiểm". Giải thích thêm, Trump nhấn mạnh rằng ông không đổ lỗi cho những người lao động thường xuyên về những sự cố trực tuyến như vậy, lưu ý rằng điều đó phải "đến từ cấp trên".

⦿ ---- Cựu luật sư chiến dịch tranh cử của Trump, cô Jenna Ellis đã đồng ý hợp tác với các công tố Arizona trong vụ án lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 chống lại các phụ tá của cựu Tổng thống Trump và các đại cử tri giả của tiểu bang. Ellis trước đây đã phải đối mặt với chín tội danh trọng tội bao gồm gian lận, làm giả và âm mưu, nhưng để đổi lấy sự hợp tác của cô, các cáo buộc đã bị bác bỏ. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tư pháp Arizona Kris Mayes gọi thỏa thuận này là "bước tiến đáng kể" trong vụ án."Tôi biết ơn cô Ellis vì đã hợp tác với cuộc điều tra và truy tố của chúng tôi", Mayes cho biết. "Những hiểu biết sâu sắc của cô ấy vô cùng quý giá và sẽ giúp ích rất nhiều cho Tiểu bang trong việc chứng minh vụ án của mình tại tòa án. Như tôi đã tuyên bố khi các cáo buộc ban đầu được công bố, tôi sẽ không để nền dân chủ của Hoa Kỳ bị phá hoại — điều đó quá quan trọng. Thông báo hôm nay là một chiến thắng cho pháp quyền".Theo một phần của thỏa thuận, Ellis đã đồng ý làm chứng "hoàn toàn và trung thực tại bất kỳ thời điểm và địa điểm nào", kể cả tại phiên tòa hình sự. Cô cũng tuyên thệ sẽ không "bảo vệ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào" thông qua thông tin sai lệch hoặc thiếu sót.Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows và Rudy Giuliani nằm trong số 17 bị cáo còn lại các cáo buộc; họ đã bị truy tố vào tháng 4 và đã không nhận tội. Bản thân Trump không bị buộc tội trong vụ án nhưng được mô tả là "đồng phạm chưa bị truy tố số 1".Các cáo buộc của Ellis bắt nguồn từ những tuyên bố sai sự thật của cô về gian lận bầu cử và những nỗ lực gây sức ép buộc Cơ quan lập pháp Arizona lật ngược kết quả bầu cử của tiểu bang theo hướng có lợi cho Trump. Cô cũng bị cáo buộc khuyến khích Phó Tổng thống Pence khi đó chấp nhận danh sách đại cử tri giả thay vì phiếu đại cử tri thực đã được bỏ cho Tổng thống Biden. Biden đã giành chiến thắng tại Arizona với 10.457 phiếu bầu cao hơn.Giấy phép hành nghề luật của Ellis đã bị đình chỉ trong ba năm tại Colorado vì vai trò của cô trong các nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử. Các công tố viên ở Michigan, Wisconsin và Nevada cũng đã đệ đơn cáo buộc hình sự liên quan đến âm mưu cử tri giả, mặc dù vụ án ở Nevada đã bị bác bỏ vào tháng 6. Các công tố viên tiểu bang đã kháng cáo quyết định đó.⦿ ---- Các đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump không hài lòng với người trung thành lâu năm và cựu cố vấn Bạch Ốc Kellyanne Conway. Hãng tin NOTUS đưa tin rằng những tiết lộ gần đây về việc bà Conway đăng ký làm đặc vụ nước ngoài đại diện cho quỹ của tỷ phú người Ukraine Victor Pinchuk không được các đồng minh của Trump ủng hộ.Điều này đặc biệt đúng sau khi bà Conway vận động hành lang chống lại việc chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance (R-OH), người từ lâu đã chỉ trích việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, làm ứng cử viên phó tổng thống của Trump."Bà Conway đã thúc đẩy Trump đưa bà ấy trở lại và trong khi đó, bà ấy được người Ukraine trả tiền", một nguồn tin, được mô tả là cố vấn "không chính thức" của Trump, nói với NOTUS. "Về cơ bản, đó là một nỗ lực tiếp quản thù địch của chính phủ Ukraine". (Vì Trump và Vance muốn Mỹ ngưng viện trợ và bỏ rơi Ukraine, nhưng tỷ phú Pinchuk vận động xin Mỹ giúp Ukraine chống Nga.)Cố vấn tiếp tục nói rằng Conway dường như sẵn sàng "bán rẻ toàn bộ phong trào với giá 50.000 đô la một tháng" và nói thêm rằng "không đời nào Trump có thể giữ cô Conway lại khi cô là gánh nặng như vậy" vì "ông Trump sẽ phải tự hỏi, 'Liệu Kellyanne Conway có đang nói hay Zelenskyy đây.'"Các báo cáo gần đây khác cho biết các đồng minh của Trump nghi ngờ Conway đã "nói xấu" Vance sau khi nỗ lực của bà nhằm khiến Trump chọn Thượng nghị sĩ Marco Rubio làm ứng cử viên phó tổng thống (R-FL) cho Trump bị thất bại.⦿ ---- Buổi tập bơi ngoài trời tại Thế vận hội Paris 2024 đã bị hủy hôm thứ Ba do chất lượng nước kém ở Sông Seine, đánh dấu lần thứ năm ban tổ chức thực hiện biện pháp này với các sự kiện liên quan đến bơi lội. AFP trích lời cơ quan quản lý các cuộc thi bơi lội, xác nhận việc hủy bỏ "buổi làm quen" bơi marathon. "Sau cuộc họp về tình hình hàng ngày sáng nay giữa Ville de Paris, Paris 2024 và World Aquatics, chúng tôi đã quyết định rằng buổi làm quen sẽ diễn ra vào hôm nay, ngày 6 tháng 8/2024 sẽ bị hủy", tuyên bố cho biết.Mặc dù đã nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và nước sạch của Paris với kinh phí 1,4 tỷ euro, nhưng Sông Seine vẫn tiếp tục là tâm điểm của các tin tức liên quan đến Thế vận hội vì không đạt yêu cầu về chất lượng nước.⦿ ---- Grand Palais, nơi tổ chức các sự kiện cho Thế vận hội Olympic Paris 2024, cùng với khoảng 40 bảo tàng khác tại Pháp, bao gồm cả bảo tàng Louvre nổi tiếng, đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công ransomware vào cuối tuần, theo báo cáo của AFP vào thứ Ba, trích dẫn cảnh sát địa phương. Tin tặc đã mã hóa một số dữ liệu tài chính của các thương hiệu nằm trong các phòng trưng bày và yêu cầu thanh toán để mở khóa dữ liệu. Chúng cũng đã đưa ra lời đe dọa sẽ công bố dữ liệu nếu yêu cầu của chúng không được đáp ứng.Cơ quan an ninh mạng quốc gia của Pháp, ANSSI, đã xác nhận rằng họ đã được thông báo về sự cố nhưng làm rõ rằng các hệ thống bị xâm phạm không liên quan đến Thế vận hội. Theo nguồn tin của cảnh sát, một cuộc điều tra hình sự đã được mở về các cuộc tấn công vào hệ thống dữ liệu để tống tiền của các băng đảng có tổ chức.⦿ ---- Thế Vận 2024: Vận động viên nhảy sào người Thụy Điển Armand "Mondo" Duplantis đã giành huy chương vàng ở nội dung này tại Thế vận hội Mùa hè 2024 vào thứ Hai và sau đó lập kỷ lục thế giới ngoài trời mới là 6,25 mét. Đó là lần thứ chín Duplantis phá kỷ lục thế giới. Anh đã lập kỷ lục ngoài trời trước đó là 6,23 mét tại Giải vô địch thế giới ở Eugene, Oregon. Kỷ lục trong nhà của vận động viên nhảy này là 6,24 mét đã đạt được tại cuộc họp của Diamond League ở thành phố Hạ Môn (Xiamen), Trung Quốc vào tháng 4.Vận động viên Sam Kendricks của Hoa Kỳ đã giành huy chương bạc với thành tích 5,95 mét và Emmanouil Karalis của Hy Lạp giành huy chương đồng với chiều cao 5,90 mét.⦿ ---- Simone Biles là GOAT (vĩ đại nhất trong lịch sử) của môn thể dục dụng cụ từ lâu trước khi cô đến Paris, và bây giờ cô đã thêm vào di sản danh giá của mình tại Thế vận hội 2024. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vận động viên khác đứng trên cô trong sách kỷ lục Olympic. Biles đã giành được tới 11 huy chương Olympic trong sự nghiệp sau thành tích tại Paris, nơi cô đã giành được ba huy chương vàng và một huy chương bạc trong năm nội dung của mình.Cô xếp hạng như thế nào trong số tất cả các vận động viên thể dục dụng cụ trong lịch sử Olympic? Sau đây là danh sách những vận động viên Olympic giành được nhiều huy chương thể dục dụng cụ nhất ở mỗi sự kiện. Sau đây là các vận động viên thể dục dụng cụ nam và nữ giành được nhiều huy chương Olympic nhất mọi thời đại:Nữ vận động viên thể dục dụng cụ:Larisa Latynina, Liên Xô: 18 (9 vàng, 5 bạc, 4 đồng)Věra Čáslavská, Tiệp Khắc: 11 (7 vàng, 4 bạc)Simone Biles, Hoa Kỳ: 11 (7 vàng, 2 bạc, 2 đồng)Ágnes Keleti, Hungary: 10 (5 vàng, 3 bạc, 2 đồng)Polina Astakhova, Liên Xô: 10 (5 vàng, 2 bạc, 3 đồng)Nadia Comăneci, Romania: 9 (5 vàng, 3 bạc, 1 đồng)Ludmilla Tourischeva, Liên Xô: 9 (4 vàng, 3 bạc, 2 đồng)Margit Korondi, Hungary: 8 (2 vàng, 2 bạc, 4 đồng)Sofia Muratova, Liên Xô Liên minh: 8 (2 vàng, 2 bạc, 4 đồng)Nam vận động viên thể dục dụng cụ:Nikolai Andrianov, Liên Xô: 15 (7 vàng, 5 bạc, 3 đồng)Boris Shakhlin, Liên Xô: 13 (7 vàng, 4 bạc, 2 đồng)Takashi Ono, Nhật Bản: 13 (5 vàng, 4 bạc, 4 đồng)Sawao Kato, Nhật Bản: 12 (8 vàng, 3 bạc, 1 đồng)Alexei Nemov, Nga: 12 (4 vàng, 2 bạc, 6 đồng)Viktor Chukarin, Liên Xô: 11 (7 vàng, 3 bạc, 1 đồng)Akinori Nakayama, Nhật Bản: 10 (6 vàng, 2 bạc, 2 đồng)Vitaly Scherbo, Belarus/Unified Team: 10 (6 vàng, 4 đồng)Alexander Dityatin, Liên Xô: 10 (3 vàng, 6 bạc, 1 đồng)

⦿ ---- Vận động viên thể dục dụng cụ người Philippines Carlos Edriel Yulo sắp trở về nhà và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác. Với màn trình diễn giành huy chương vàng trên sàn (floor routine) vào thứ Bảy, Yulo đã trở thành vận động viên nam đầu tiên giành huy chương vàng Olympic trong lịch sử Philippines và là nhà vô địch Olympic thứ hai của quốc gia này. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau vào Chủ Nhật, Yulo đã giành thêm một huy chương vàng nữa ở nội dung chung kết nhảy ngựa (vault) cá nhân.

Yulo cho biết sau chiến thắng hôm thứ Bảy rằng anh đã biết rằng chính phủ nước mình sẽ tặng anh một ngôi nhà. Phần thưởng này dành cho tất cả những vận động viên tiềm năng giành huy chương vàng đại diện cho Philippines. Nhưng theo một chủ đề trên X, Yulo còn nhận được nhiều hơn thế nữa:

- Ngoài ngôi nhà miễn phí, lãnh thêm 1 căn hộ condo hai phòng ngủ được trang bị đầy đủ nội thất trị giá 24 triệu peso Philippines (~415.000 đô la Mỹ).

- 10 triệu tiền mặt (~173.000 đô la Mỹ) từ Ủy ban Thể thao Philippines.

- 3 triệu tiền mặt (~52.000 đô la Mỹ) từ Hạ viện của nước này.

- Nội soi đại tràng và tư vấn tiêu hóa miễn phí trọn đời, nhưng chỉ tính từ khi anh ấy 45 tuổi. Yulo mới 24 tuổi.

- Nội thất miễn phí trị giá 100.000 peso Philippines (~1.730 đô la Mỹ).

- Được ăn mì ramen miễn phí trọn đời, tiệc buffet miễn phí và các bữa ăn miễn phí từ nhiều cơ sở địa phương.

- Thiết kế kỹ thuật miễn phí trọn đời của Nexa Engineering. Không rõ chính xác đó là thiết kế gì.

⦿ ---- Florida: Ít nhất 4 người đã chết khi Bão nhiệt đới di chuyển chậm Debby đổ bộ vào khu vực Big Bend của Florida vào thứ Hai với tư cách là cơn bão cấp 1 với sức gió liên tục lên tới 80 dặm/giờ. Debby, đã hạ cấp thành bão nhiệt đới vào cuối sáng thứ Hai, đã gây ra mưa như trút nước trên khắp miền bắc Florida cùng với gió mạnh đe dọa tính mạng.





.

Hai người, một phụ nữ 38 tuổi và một cậu bé 12 tuổi, đã tử vong vào đêm Chủ Nhật tại Quận Dixie sau khi chiếc xe của họ bị lật trên Đường 19 Hoa Kỳ khi đang lái xe qua cơn mưa lớn do Debby gây ra. Một cậu bé 14 tuổi đã được đưa đến Bệnh viện Đại học Florida Health với những vết thương nghiêm trọng.





Cabin của một chiếc xe đầu kéo đã rơi xuống nước tại Kênh đào Tampa Bypass vào sáng sớm thứ Hai sau khi mất kiểm soát, khiến tài xế tử vong sau khi được tìm thấy vào sáng thứ Hai, Cảnh sát tuần tra đường bộ Florida cho biết. Chiếc xe đầu kéo đang đi về phía nam trên đường I-75 thì mất kiểm soát và đâm vào rào chắn trước khi cabin rơi xuống kênh. Debby đã gây ra sự hỗn loạn về điện, với trang web PowerOutage.us báo cáo 300.714 địa chỉ không có điện ở Florida và 24.880 địa chỉ khác ở Georgia.

⦿ ---- New York: Hai phụ nữ từ Mexico đến thăm Thành phố New York đã bị 1 người mà cảnh sát mô tả là bị rối loạn tâm thần đẩy xuống đường ray tại 1 ga điện ngầm ở Manhattan. Vụ này xảy ra vào giữa đêm, khoảng 2:20 giờ sáng thứ Hai tại Lower East Side. Cảnh sát đã phản ứng với nhà ga tại Essex và Delancey, nơi những người phụ nữ này đang đợi tàu F hướng bắc.

Theo các nguồn tin, 1 phụ nữ đã tới gần 2 du khách này, và đẩy người đầu tiên, 28 tuổi, xuống đường ray "mà không có lý do". Người bạn đồng hành của cô đã di chuyển để giúp cô đứng dậy và nghi phạm cũng đẩy người phụ nữ thứ hai, 27 tuổi, xuống đường ray.

Cảnh sát cho biết những người qua đường đã giúp những người phụ nữ này đứng dậy khỏi đường ray. Hai người đều bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Nghi phạm nữ đã nhanh chóng bị bắt giữ, nhưng các cáo buộc vẫn đang chờ xử lý sau đó vài giờ. Không rõ động cơ cụ thể hoặc thông tin chi tiết bổ sung nào dẫn đến vụ xô đẩy này.

⦿ ---- Quận Riverside: Một người phụ nữ đã bị đâm chết bên trong một tiệm Walmart ở Lake Elsinore vào sáng thứ Hai. Vụ đâm chết người xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng tại cửa hàng bán lẻ trên Đường Central Ave. gần Đường cao tốc 15 Freeway, theo Sở Cảnh sát Quận Riverside xác nhận.

Khi những người ứng cứu đầu tiên đến, họ đã cố gắng giúp đỡ người phụ nữ, nhưng sau đó cô đã được tuyên bố là đã tử vong. Nghi phạm nam hiện đang bị giam giữ. Video từ hiện trường cho thấy cửa hàng và bãi đậu xe trong khu vực đã bị niêm phong khi các nhà điều tra thu thập bằng chứng. Chưa rõ lý do hành hung.

⦿ ---- Quận Cam: Một cuộc điều tra đang được tiến hành tại Irvine sau khi một thi thể được tìm thấy bên trong một ngôi nhà và một vụ nổ súng của cảnh sát xảy ra một giờ sau sáng sớm thứ Hai. Cảnh sát đã phản hồi một cuộc gọi vào khoảng 2:15 giờ sáng tại 33 Whistling Swan, nơi một người đàn ông được tìm thấy đã chết. Không rõ người đó chết như thế nào.

Một chiếc SUV cũng được nhìn thấy đâm vào gara của ngôi nhà. Cảnh sát cho biết chiếc xe có liên quan đến người liên quan đến vụ nổ súng, nhưng không rõ điều đó đóng vai trò như thế nào trong vụ việc. Một giờ sau, vào khoảng 3:25 sáng, cảnh sát đã chạm trán một người đàn ông, được cho là nghi phạm giết người, gần West Yale Loop và Stone Creek và một vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát đã xảy ra. Người đàn ông đã bị bắn và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không rõ. Một con dao đã được thu hồi tại hiện trường vụ nổ súng.

⦿ ---- San Jose: Một cảnh sát cộng đồng của San Jose đã chết và một cảnh sát khác bị thương sau khi bị một xe đâm vào đêm thứ Bảy, theo sở cảnh sát cho biết vào Chủ Nhật. Lúc đó 2 cảnh sát cộng đồng đang điều khiển giao thông ở Nam San Jose thì bị đâm. Một trong hai cảnh sát cộng đồng đã tử vong tại hiện trường. Văn phòng giám định y khoa-điều tra tử thi của Quận Santa Clara hôm thứ Hai đã xác định cảnh sát đó là Long Tham Pham, 34 tuổi.

Cảnh sát còn lại đã được đưa đến bệnh viện và dự kiến sẽ sống sót, SJPD cho biết. Người lái xe đã bị bắt tại khu vực này và cảnh sát tin rằng rượu là một yếu tố gây ra vụ tai nạn. Thị trưởng San Jose Matt Mahan đã đưa ra tuyên bố sau trên trang mạng xã hội X hôm Chủ Nhật:

⦿ ---- Úc châu: Một người đàn ông bị cáo buộc tội giật một đứa trẻ từ xe đẩy trên xe buýt Adelaide đã nhiều lần làm gián đoạn phiên tòa và cố gắng rời khỏi phòng trong lần ra tòa đầu tiên. Thanh Đức Danny Nguyen, 49 tuổi, ở Salisbury East, đã ra hầu tòa tại Tòa án Elizabeth Magistrates qua liên kết video bị buộc tội tấn công nghiêm trọng và hành vi hỗn loạn trên xe khách công cộng.

Một công tố cảnh sát đã nói với tòa rằng ông Nguyen đã kéo đứa trẻ một tuổi ra khỏi xe đẩy và ôm đứa trẻ vào ngực mình khi đang ở trên xe buýt tại Salisbury East vào thứ Sáu. Mẹ của đứa trẻ đã cố gắng giành đứa trẻ trở lại nhưng ông Nguyen đã siết chặt đứa trẻ. Tòa án đã nghe người mẹ cố gắng đưa đứa trẻ trở lại, đứa trẻ không bị thương, và thông báo cho tài xế xe buýt về hành vi của người đàn ông.

"Tôi không làm gì cả, anh bạn ạ", ông Nguyen nói trong phiên tòa. Thẩm phán Lana Chester yêu cầu bị cáo im lặng trong bài phát biểu của công tố viên. "Ông ngắt lời tôi thêm một lần nữa, ông Nguyen, tôi sẽ phải tắt tiếng ông", bà nói. "Ông ấy đã nhiều lần được thông báo về sức khỏe tâm thần cộng đồng". Ông Nguyen từ chối đại diện pháp lý và không nói gì để bào chữa. Thẩm phán Chester từ chối tại ngoại. Ông Nguyen sẽ trở lại tòa vào tháng tới.

⦿ ---- Úc châu: Một bà mẹ ba con ở Melbourne đã tử vong trong một vụ đụng kinh hoàng với một xe tải đang được tưởng nhớ như một người phụ nữ "ngọt ngào và yêu thương". Yen Nguyen đang lái xe đến tiệm bánh mà cô và chồng đã sở hữu trong gần 30 năm vào khoảng 5 giờ 40 sáng Thứ Hai khi chiếc xe van của cô bị một xe tải đâm phải tại ngã tư đông đúc Manningham và Bulleen Roads ở Bulleen, phía đông bắc thành phố. Nguyen đã tử vong tại hiện trường.

Người bạn thân nhất của cô, cũng là hành khách trên xe van, đã được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Melbourne trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Tài xế xe tải, một người đàn ông 28 tuổi đến từ Wollert, đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát điều tra, nói với những dấu hiệu cho thấy tài xế xe tải bị cáo buộc đã không dừng lại ở đèn đỏ.

⦿ ---- Báo Financial Review của Úc châu loan tin: Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thua kiện ở tòa Úc, bị cáo buộc dựa vào cán bộ Hà Nội để phá vỡ hợp đồng sai trái. Cựu giám đốc điều hành của Macquarie, Ben Brazil đã chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý cay đắng với công ty Vietjet và tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo của hãng hàng không này, khi hãng hàng không hiện phải đối mặt với khoản bồi thường 270 triệu đô la và mất 4 máy bay.

Đặc biệt, Thẩm phán Picken chỉ ra thời điểm "dị thường" của lệnh cấm do một công ty có tên là Silva Star, do bà Thảo kiểm soát, yêu cầu, ngăn chặn máy bay rời khỏi Việt Nam. Ủng hộ những tuyên bố đó, Silva Star đã cung cấp các tài liệu mà "một cổ đông thiểu số của Vietjet không nên có trong tay, bao gồm các tài liệu mật/không công khai liên quan đến máy bay", theo Thẩm phán Picken phát hiện.

Tòa án cấp cao cũng đã nghe rằng Vietjet đã vận động hành lang các nhân vật cấp cao trong chính phủ CSVN, nói với họ rằng việc cho phép bốn chiếc Airbus rời khỏi đất nước VN là bất hợp pháp, mặc dù trước đó đã đồng ý cho phép máy bay rời đi và thừa nhận rằng điều đó không phải là bất hợp pháp.

.

⦿ ---- TIN VN. An Giang: Tàu hàng đâm phà chở khách, nhiều người văng xuống sông. Theo VTC News. Chiếc tàu chở hàng nước ngoài khi đi vào địa phận sông Vàm Nao va chạm với phà chở khách khiến nhiều người trên phà bị văng xuống sông Vàm Nao, An Giang. Ngày 6/8, trên sông Vàm Nao, đoạn qua huyện Phú Tân và huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xảy ra vụ tàu chở hàng va chạm với phà chở khách Tân Trung khiến nhiều người bị rơi xuống sông. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h40, một tàu chở hàng mang BKS nước ngoài di chuyển khá nhanh từ hướng Campuchia về Việt Nam, khi vào địa phận sông Vàm Nao đã tông vào phà chở khách. Cú tông trực diện khiến phà nghiêng sang một bên, lan can hư hỏng, ba khách và xe tải chở gas trên phà văng xuống sông. Người dân chứng kiến vụ việc tìm cách cứu các nạn nhân. Sau đó, một chiếc phà đang chờ ở bến đã nhanh chóng ra vớt hành khách bị rơi xuống sông.

⦿ ---- HỎI 1: Danh sách không xếp hạng chính xác, nhiều bệnh nhân trẻ em chờ ghép tim đã chết sớm?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Danh sách ghép tim cho trẻ em của Hoa Kỳ không xếp hạng chính xác những trẻ em ốm yếu nhất, khiến khả năng tử vong của trẻ cao hơn khi chờ tim hiến tặng, một nghiên cứu mới tuyên bố. Một số trẻ em rất ốm được xếp vào loại 2, loại thấp nhất trong ba loại cấp cứu trong danh sách, trong khi những trẻ không ốm nặng có trạng thái "cấp cứu nhất" là 1A, các nhà nghiên cứu phát hiện ra. Kết quả là, đôi khi một đứa trẻ ít bệnh hơn lại được cung cấp một trái tim hiến tặng có thể đã được trao cho một đứa trẻ sắp chết, kết quả cho thấy. Nhà nghiên cứu Kurt Sweat, một sinh viên sau đại học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Stanford, cho biết: "Hệ thống hiện tại không làm tốt việc nắm bắt tình trạng cấp cứu y tế, đây là một trong những mục tiêu rõ ràng của hệ thống".

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/08/05/study-us-heart-transplant-list-failing-sick-kids/1271722869457/

⦿ ---- HỎI 2: Thuốc giảm cân có thể làm rối loạn ăn uống?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Trong sáu tháng qua, nhà tâm lý học Tom Hildebrandt đã chứng kiến sự gia tăng số lượng bệnh nhân mắc chứng rối loạn ăn uống đang sử dụng các loại thuốc giảm cân phổ biến như Wegovy hoặc Zepbound. “Họ bắt đầu sử dụng loại thuốc này và điều tiếp theo bạn biết là họ đã phát triển những gì trông rất giống chứng chán ăn tâm thần”, Hildebrandt, người đứng đầu Trung tâm Center of Excellence in Eating and Weight Disorders của Bệnh viện Mount Sinai tại Thành phố New York, cho biết. Các loại thuốc đột phá này đã được ca ngợi là loại thuốc kỳ diệu vì tác dụng sâu sắc của chúng đối với bệnh tiểu đường và việc giảm cân, nhưng ngày càng nhiều bác sĩ lo ngại rằng các loại thuốc này đang kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm các chứng rối loạn ăn uống ở một số người.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/news/weight-loss-drugs-wegovy-may-214732993.html

.