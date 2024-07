Hình trên: Phái đoàn vận động viên Hoa Kỳ trong Lễ khai mạc Thế vận Paris 2024. Theo Thầy bàn Gracenote Sports: Đội tuyển Mỹ sẽ thắng tổng cộng 112 huy chương — 39 HCV, 32 HCB và 41 HCĐ.

- TT Biden ​​sẽ ra đề xuất cải cách Tòa Tối cao: đòi giới hạn nhiệm kỳ và quy tắc đạo đức cho Thẩm phán Tối cao.

- Trump gặp hội Thiên chúa giáo bảo thủ COTPA, xin bầu cho Trump vì "mọi thứ" sẽ được "sửa chữa".

- PTT Harris: đã ký các mẫu đơn để chính thức tuyên bố ứng cử tổng thống

- DB Joseph Morelle (D-N.Y.) đưa ra Tuc hính Hiến pháp để hủy phán quyết của Tòa Tối cao về miễn truy tố hình sự đối với Tổng Thống

- Thăm dò WSJ: Harris 47%, Trump 49%; nếu thêm ứng viên khác thì Harris 45%, Trump 44%.

- Gia đình McCain: nếu TNS Mark Kelly (D-AZ) làm Phó cho bà Harris thì Dân Chủ sẽ thắng Arizona

- Trump lên kế hoạch mít tinh tại Butler, Pennsylvania, nơi Trump từng bị bắn để vinh danh người hùng cứu hỏa Corey

- Anthony Scaramucci, cựu Giám đốc Truyền thông Bạch Ốc thời Trump, nói trên X, cảm ơn J. D. Vance vì đã "đánh bật" ông ra khỏi "vị trí nhân viên tệ nhất của Donald Trump"

- Ứng cử viên PTT Cộng Hòa JD Vance la làng: bị bọn chủ nghĩa da trắng thượng đẳng tấn công vì vợ Vance có ba mẹ là người Ấn Độ

- TNS JD Vance lại lên đài nhắc chuyện "các cô mèo không con" rằng ai cũng nên có con (thực tế, bà Harris năm 50 tuổi mới lấy chồng, qua thời rồi)

- 2 đứa con (Ella và Cole) riêng của Doug Emhoff bênh mẹ kế: hạnh phúc vì được bà Kamala Harris đã đối xử như mẹ ruột

- Trump lạnh cẳng: từ chối lời mời tranh luận của bà Harris.

- 2 Ngoại trưởng Mỹ-TQ họp ở Lào

- Kim Jong-un: Bắc Hàn và TQ là quan hệ "họ hàng"

- Thế vận Paris 2024 khai mạc tưng bừng bất kể mưa. Trình diễn nhạc có Lady Gaga, ban nhạc Pháp Gojira, ca sĩ Celine Dion

- Ngôi làng Teahupo’o ven biển Tahiti, nơi thi môn lướt sóng cho Thế vận 2024 lại xa Paris tới 16.000 km (10.000 dặm).

- Thế Vận 2024: Ca sĩ Celine Dion đã đã hát tại Tháp Eiffel rực sáng đèn và bên dưới vòng tròn Olympic

- Đại diện Quận Cam có 15 người, trong đó 2 người tên Việt: (1) Kevin Nguyen: Bắn súng dành cho người khuyết tật, Westminster; (2) Lilia Vu: Golf, Fountain Valley.

- Trong 71 vận động viên Bắc California có 1 họ Việt: Jacklyn Luu: môn Bơi nghệ thuật, Milpitas.

-- Có 206 quốc gia tham gia Thế vận hội 2024

- Hơn 60 nước chưa từng thắng huy chương Olympic.

- Pháp là nước chủ nhà lần thứ 6 trong Thế Vận 2024, nhưng Mỹ đã tổ chức 8 kỳ Thế vận

- Cảnh sát New York cử 4 đơn vị quân khuyển K-9 đến giúp an ninh Thế Vận Paris

- Israel dội bom 1 bệnh viện dã chiến ở Deir el-Balah, Gaza, giết chết ít nhất 18 người

- Israel ra Chỉ thị Hannibal ngày 7 tháng 10, yêu cầu lính Israel bắn chết cả lính Israel nếu nghi có lính Israel bị bắt cóc

- Các bộ trưởng tài chính G20 đồng thuận: sẽ có thuế chung cho người siêu giàu. Thuế dự kiến 2% và áp dụng cho 3.000 tỷ phú toàn cầu

- Oregon: 1 máy bay mất tích trong khi chữa cháy, tìm lại được, phi công đã chết

- Luật mới: yêu cầu tốt nghiệp trung học phải có 1 khóa học hiểu biết về tài chính

- Quận Los Angeles: bé gái 15 tuổi mất tích, tìm lại được. Luật sư Hannah Bui nói cha ruột em bé bị bắt oan

- Quận Cam: 3 người bị bắt vụ chỉa súng cướp 1 mật vụ

- Nam California: Có đông kỷ lục 361.500 nhân viên thức ăn nhanh vào tháng 6 ở các quận Los Angeles, Orange, Riverside và San Bernardino. Lương tối thiểu 20 USD/giờ.

- TIN VN. Hai người nước ngoài bị trục xuất vì vẽ bậy ở trung tâm TP HCM.

- TIN VN. 1 phụ nữ bị phạt vì thông tin sai sự thật vụ nữ công nhân lây HIV cho 16 người.

- HỎI 1: Nếu Mỹ siết gắt hơn về lệnh đeo khẩu trang và yêu cầu tiêm vắc-xin thì đã có thể cứu thêm 250.000 mạng người thời đại dịch? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Mark Zuckerberg: Meta tuyển người không cần bằng cấp, miễn là có kỹ năng biết học và suy nghĩ sâu sắc? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-27/7/2024) ⦿ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm tại Lào hôm thứ Bảy trong cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Chuyến thăm này là một phần trong chuyến công du kéo dài một tuần của Blinken tới châu Á, bao gồm các điểm dừng chân tại Việt Nam, Nhật Bản, Philippines, Singapore và Mông Cổ. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng, khi Hoa Kỳ cùng các đồng minh NATO gần đây chỉ trích Trung Quốc là nước ủng hộ chính cho các nỗ lực quân sự của Nga.

⦿ ---- Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un cho biết hôm thứ Bảy rằng quan hệ giữa Bắc Hàn và Trung Quốc dựa trên mối quan hệ "có họ hàng" khi ông đến thăm đài tưởng niệm sự tham gia của Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên. Ông bày tỏ hy vọng rằng quan hệ song phương sẽ được "tiến triển và phát triển vững chắc" trong tương lai, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA). Kim nói thêm rằng "đó là sứ mệnh và nghĩa vụ thiêng liêng của thế hệ chúng ta để bảo vệ hệ tư tưởng và hệ thống xã hội của chúng ta một cách đáng tin cậy" khi ông tưởng nhớ những người lính Bắc Hàn đã hy sinh trong Chiến tranh Triều Tiên.

⦿ ---- Các cuộc không kích của Israel vào một bệnh viện dã chiến ở Deir el-Balah, Gaza, đã giết chết ít nhất 18 người, theo truyền thông chính quyền Gaza hôm thứ Bảy. Các cuộc không kích, nhắm vào Trường Khadija, nơi người Palestine đang trú ẩn, cũng làm hàng chục người khác bị thương. Văn phòng truyền thông lên án vụ tấn công, gọi đó là "vụ thảm sát kinh hoàng" đối với dân thường và bệnh nhân. Văn phòng đổ lỗi cho cả chính quyền Israel và chính quyền Hoa Kỳ về tình trạng bạo lực đang diễn ra đối với những người phải di dời trong khu vực.

⦿ ---- Hãng tin Haaretz của Israel đưa tin, trích dẫn các tài liệu chính thức và binh lính, sĩ quan của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở nhiều cấp bậc khác nhau, rằng vào ngày 7 tháng 10/2023, khi Hamas phát động cuộc tấn công vào các cộng đồng biên giới của Israel, quân đội Israel đã thực hiện một thủ tục gây tranh cãi được gọi là Chỉ thị Hannibal (Hannibal Directive).

Thủ tục "Hannibal Directive" nguyên thủy có từ năm 1986, được lệnh sử dụng vào khoảng 7:18 giờ sáng ngày 7 tháng 10/2023, theo Haaretz, nhằm phản ứng chống cuộc tấn công của Hamas từ nhiều hướng vào Israel, khi Hamas bắn hơn 3.000 quả tên lửa và tiến hành các cuộc xâm nhập bằng xe cộ và dù lượn có động cơ. Sự việc xảy ra tại cửa khẩu biên giới Erez khi một "trạm quan sát tại tiền đồn Yiftah báo cáo rằng có người đã bị bắt cóc" gần văn phòng liên lạc của IDF, phương tiện truyền thông cho biết. "Chỉ thị Hannibal tại Erez" là lệnh để thực hiện. Sau đó, người ta nghe thấy lệnh này nhiều lần nữa, bao gồm cả tại căn cứ quân đội Re'im và tiền đồn Nahal Oz. Bằng cách đưa ra lệnh này, IDF muốn ngăn chặn tình trạng bắt cóc binh lính, ngay cả khi có thể gây hại cho quân và dân Israel.

Mặc dù các văn bản chính thức của thủ tục này chưa được tiết lộ chính thức và người ta cho rằng nó đã bị thu hồi vào năm 2016, nhưng chỉ thị này quy định rằng trong trường hợp một người lính bị bắt cóc hoặc đang bị bắt cóc, phải sử dụng vũ lực tối đa để ngăn chặn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là gây ra cái chết. Nói cách khác, nó tương đương với việc ra lệnh bắn người lính bị bắt để ngăn họ không bị bắt làm tù binh.

Tại một địa điểm khác của cuộc đụng độ, vào khoảng 6:40 chiều, tình báo quân sự báo cáo rằng các tay súng Hamas đã lên kế hoạch chạy trốn trở lại Gaza gần Kibbutz Be'eri, Kfar Azza và Kissufim. Lệnh một lần nữa là chặn mọi xe quay trở lại Gaza, cho phép nổ súng và không kiểm tra xem dân thường hoặc binh lính Israel có thể ở trong những xe đó hay không. Chính xác thì ai đã ra những lệnh đó? Các báo cho rằng sự thật đó có thể sẽ được tiết lộ trong các cuộc điều tra sau chiến tranh.

Một báo cáo của Ủy ban điều tra quốc tế độc lập của Liên hợp quốc được công bố vào tháng 6 cho thấy IDF đã áp dụng Chỉ thị Hannibal ở một số địa điểm, giết chết ít nhất 14 thường dân Israel. Phát hiện này làm phức tạp thêm câu chuyện của Israel xung quanh các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, cho thấy các biện pháp nổ súng không cần xét của IDF có thể đã góp phần gây ra thương vong cho dân thường Israel.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến ​​sẽ công bố đề xuất cải cách Tòa án Tối cao vào thứ Hai, Politico đưa tin trích dẫn lời của hai người quen thuộc với vấn đề này. Như đã suy đoán trước đó trên phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, Biden có thể sẽ kêu gọi giới hạn nhiệm kỳ và một bộ quy tắc đạo đức cho các thẩm phán Tòa án Tối cao.

Tuy nhiên, các nguồn tin cảnh báo rằng kế hoạch của Biden vẫn có thể thay đổi. Họ nói thêm rằng Biden cũng sẽ ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp nhằm hạn chế quyền miễn truy tố đối với các tổng thống và một số quan chức khác, sau khi Tòa án Tối cao mở rộng quyền miễn truy tố của tổng thống khỏi bị truy tố hình sự.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris cho biết bà đã ký các mẫu đơn để chính thức tuyên bố ứng cử tổng thống trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X hôm thứ Sáu. "Hôm nay, tôi đã ký các mẫu đơn chính thức tuyên bố ứng cử Tổng thống Hoa Kỳ", Harris cho biết trong bài đăng của mình. "Tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành được mọi phiếu bầu. Và vào tháng 11, chiến dịch do người dân chúng ta thúc đẩy sẽ giành chiến thắng".

Harris đã trở thành ứng cử viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ trong một tuần đầy biến động sau quyết định rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ bà của Tổng thống Biden. Kể từ thông báo vào Chủ Nhật đó, Harris đã nhanh chóng giành được sự ủng hộ quan trọng từ những người trong đảng của bà và số tiền gây quỹ khổng lồ. Cả cựu Tổng thống Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đều chính thức ủng hộ Harris vào thứ Sáu.

Nếu được bầu làm tổng thống, Harris sẽ là người phụ nữ và người gốc Nam Á đầu tiên giữ chức vụ này. Bất chấp nguồn năng lượng và sự phấn khích mới mà chiến dịch của bà mang lại cho đảng Dân chủ, Harris vẫn phải đối mặt với một chặng đường khó khăn trong cuộc đua với cựu Tổng thống Trump nếu bà là ứng cử viên của đảng.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump tại một sự kiện do tổ chức Thiên chúa giáo bảo thủ "Christian organization Turning Point Action" (COTPA) tổ chức đã kêu gọi những người theo đạo Thiên chúa đi bỏ phiếu, nói rằng họ sẽ không phải làm điều đó nữa nếu họ ra ngoài vào tháng 11/2024 và bầu cho Trump vì "mọi thứ" sẽ được "sửa chữa".

"Những người theo đạo Thiên chúa, hãy ra ngoài và bỏ phiếu, chỉ lần này thôi", Trump đã hét lên với đám đông đang reo hò ở West Palm Beach, Florida. "Các bạn sẽ không phải làm điều đó nữa. Bốn năm nữa, các bạn biết đấy, mọi thứ sẽ được sửa chữa, mọi thứ sẽ ổn thôi, các bạn sẽ không phải bỏ phiếu nữa, những người theo đạo Thiên chúa tuyệt vời của tôi", ông nói thêm.

Cuộc đua đã thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện đột ngột của Phó Tổng thống Harris với tư cách là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ. Kể từ đó, đảng Dân chủ đã tập hợp xung quanh phó tổng thống và có những dấu hiệu cho thấy sự nhiệt tình dâng cao đối với ứng cử viên của bà. Phó Tổng Thống Harris, 59 tuổi, trẻ hơn Trump hai thập niên, nhanh chóng cho thấy Trump là sức mạnh lôi kéo Hoa Kỳ trở về thời kỳ bảo thủ, nơi tập trung những người đàn ông da trắng tự thấy ưu việt so với phụ nữ và da màu.

Trump, 78 tuổi, cũng đã thấy ​​đảng Cộng hòa thống nhất xung quanh ông, đặc biệt là kể từ sau một nỗ lực ám sát bất thành tại một trong những cuộc vận động của ông vào ngày 13/7. Còn quá sớm để biết liệu tỷ lệ cử tri có tăng hay không, nhưng một cuộc thăm dò của New York Times/Siena College tuần này cho thấy sự ủng hộ và nhiệt tình ngày càng tăng đối với cả Harris và Trump. Cuộc thăm dò cho thấy số lượng những người được gọi là "kẻ ghét cả hai ứng cử viên" không thích cả hai ứng cử viên đang giảm nhanh chóng.

⦿ ---- Dân biểu Joseph Morelle (D-N.Y.) đã đưa ra một sửa đổi [tu chính] hiến pháp để hủy bỏ phán quyết của Tòa án Tối cao rằng các cựu tổng thống được hưởng quyền miễn truy tố hình sự đối với các hành vi chính thức [khi đương quyền]. Morelle nói: "Đầu tháng này, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã làm suy yếu không chỉ nền tảng của chính phủ hiến pháp của chúng ta mà còn cả nền tảng của nền dân chủ của chúng ta. Về bản chất, quốc gia của chúng ta dựa trên nguyên tắc rằng không có người Mỹ nào đứng trên người khác trong con mắt của luật pháp".

Sửa đổi được đề xuất của Morelle sẽ ghi rõ rằng "không viên chức nào có thể viện dẫn quyền miễn truy tố đối với các hành động hình sự chỉ dựa trên nhiệm vụ của chức vụ của họ", theo văn phòng của nhà lập pháp nói với báo The Hill. Tòa Tối cao đã đưa ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 vào đầu tháng này, rằng các tổng thống có quyền miễn truy tố tuyệt đối đối với các hành động nằm trong trách nhiệm Tổng Thống của họ và "ít nhất là được miễn truy tố theo giả định" đối với tất cả các hành vi chính thức khác.

Quyết định này là một chiến thắng cho Trump, người đã đệ đơn kiện liên quan đến vụ lật ngược bầu cử liên bang của mình tại Washington, D.C. Quyết định này trước tiên đã chuyển hồ sơ trở lại tòa án cấp dưới để quyết định xem hành động của Trump liên quan đến cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 tại Điện Capitol có được bảo vệ khỏi bị truy tố hình sự đối với những lựa chọn được đưa ra khi vẫn còn ở Bạch Ốc hay không.

Khi tòa án cấp cao của quốc gia đưa ra phán quyết về một vấn đề hiến pháp, phán quyết đó gần như là phán quyết cuối cùng và các quyết định chỉ có thể được thay đổi bằng một sửa đổi hiến pháp và một phán quyết mới. Phán quyết này phần lớn bị đảng Dân chủ lên án, những người từ lâu đã lập luận rằng, theo Hiến pháp, không ai — ngay cả tổng thống — được đứng trên luật pháp. Những người chỉ trích lập luận rằng khi phán quyết Trump được miễn truy tố đối với một số hành động nhất định, Tòa án Tối cao đã đi ngược lại ý định của những người sáng lập quốc gia.

⦿ ---- Gia đình McCain đang ủng hộ Thượng nghị sĩ Mark Kelly (D-AZ) để sẽ làm phó tổng thống dưới thời Kamala Harris. Góa phụ của cố Thượng nghị sĩ John McCain, bà Cindy McCain, và con gái, cựu đồng dẫn chương trình The View Meghan McCain, đã dành nhiều lời khen ngợi cho TNS Kelly trong một bài viết trên tờ New York Times khi những đồn đoán rằng ông Kelly có thể giành được vị trí ứng viên phó tổng thống trong liên danh của đảng Dân chủ đang nóng lên.

Cô Meghan McCain cho biết Kelly đã giành được sự ưu ái của cô bằng cách "không chỉ tôn trọng" di sản của thân phụ (cố TNS John McCain) mà còn "kính cẩn". Bà Cindy McCain còn đi xa hơn nữa khi dự đoán rằng Kelly sẽ đưa Arizona đến với đảng Dân chủ sau khi Arizona được Cook Political Report chuyển sang mục "Lean Republican" (Nghiêng về Cộng Hòa) vào đầu tháng này trước khi Tổng thống Joe Biden bỏ cuộc đua.

Cindy McCain nói với tờ NY Times rằng "Ông Kelly thông minh, lôi cuốn và có tầm nhìn xa. Bạn hãy nhìn vào hồ sơ của ông ấy và con người ông ấy, ông ấy là một người đàn ông rất đáng mến và tất nhiên ông ấy sẽ mang Arizona đến cho Dân Chủ." Năm 2020, Kelly đã giành được ghế Thượng viện mà McCain bỏ trống sau khi ông qua đời vào năm 2018, đánh bại ứng viên Cộng hòa Martha McSally, người được bổ nhiệm tạm thời vào vị trí này.

⦿ ---- Thăm dò WSJ: Harris 47%, Trump 49%; nếu thêm ứng viên khác thì Harris 45%, Trump 44%. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đang leo lên trong các cuộc thăm dò so với cựu Tổng thống Donald Trump, theo một cuộc thăm dò mới của tờ Wall Street Journal. Trong một cuộc đối đầu trực tiếp, Harris sẽ giành được 47% số phiếu bầu so với 49% của Trump, trong phạm vi sai số 3,1 phần trăm. Trước khi bỏ cuộc đua, Tổng thống Joe Biden đã kém Trump sáu điểm, theo một cuộc thăm dò khác của WSJ.

Nếu các ứng cử viên khác được đưa vào cuộc thăm dò, Harris sẽ giành được 45% số phiếu bầu và Trump giành được 44%. Tỷ lệ phiếu bầu lớn nhất trong số các ứng cử viên khác sẽ thuộc về Robert F. Kennedy Jr., người sẽ nhận được 4%, trong khi 5% số người được hỏi vẫn chưa quyết định.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ JD Vance, ứng cử viên phó tổng thống của cựu Tổng thống Donald Trump, hôm thứ Sáu đã bảo vệ những bình luận của mình cáo buộc những đảng viên Dân chủ chủ chốt — bao gồm Phó Tổng thống Kamala Harris — là những "cô mèo không con" (childless cat ladies) đáng thương muốn "khiến cả đất nước cũng phải khốn khổ", cũng như là những kẻ chống đối gia đình và chống đối trẻ em. Vance đã bị chỉ trích trong nhiều ngày sau khi nhận xét về "các cô mèo" xuất hiện trở lại trên mạng sau khi được đề cử làm ứng cử viên phó tổng thống Cộng Hòa.

Quyết định của Vance vào thứ Sáu là lặp lại các bình luận, thay vì xin lỗi hoặc nói rằng quan điểm của ông đã thay đổi. "Rõ ràng, đó là một bình luận mỉa mai. Tôi không có gì chống lại mèo", Vance nói hôm thứ Sáu trên The Megyn Kelly Show trên SiriusXM. "Tôi biết giới truyền thông muốn tấn công tôi và muốn tôi lùi bước, Megyn, nhưng quan điểm đơn giản mà tôi đưa ra là việc có con — trở thành cha, trở thành mẹ — tôi thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi quan điểm của bạn theo một cách khá sâu sắc," Vance nói.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã công bố vào thứ sáu kế hoạch tổ chức một cuộc mít tinh tại Butler, Pennsylvania, vinh danh người hùng cứu hỏa địa phương Corey và những người bị thương khác. Chi tiết về cuộc mít tinh, bao gồm ngày và giờ chính xác, vẫn chưa được công bố.

"Tôi sẽ quay trở lại Butler, Pennsylvania, để tham dự một cuộc mít tinh lớn và tuyệt đẹp, vinh danh linh hồn của người hùng cứu hỏa đáng kính của chúng ta, Corey, và những người yêu nước dũng cảm đã bị thương hai tuần trước. Thật là một ngày tuyệt vời - hãy chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu! Hãy theo dõi để biết thông tin chi tiết", Trump nói trên Truth Social.

Thông báo này được đưa ra sau vụ nổ súng xảy ra cách đây hai tuần nhằm vào cựu tổng thống, khiến một người tham gia cuộc mít tinh thiệt mạng và một người khác bị thương. Các cuộc điều tra đang được tiến hành và cho đến nay, vẫn chưa có thông tin hoặc chi tiết nào được cung cấp về lý do cho vụ ám sát nhằm vào Trump.

⦿ ---- Anthony Scaramucci, cựu Giám đốc Truyền thông Bạch Ốc thời Donald Trump, đã lên mạng X, để cảm ơn J. D. Vance vì đã "đánh bật" ông ra khỏi "vị trí nhân viên tệ nhất của Donald Trump". Nhiệm kỳ của Scaramucci tại Bạch Ốc của Trump kéo dài 10 ngày, trong thời gian đó, ông đã gọi cựu Chánh văn phòng Reince Priebus là "bệnh nhân tâm thần phân liệt hoang tưởng".

Sau khi bị sa thải, ông trở thành người chỉ trích công khai cựu tổng thống và ủng hộ Tổng thống Joe Biden và Kamala Harris trong các cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và 2024. Giống như Vance, Scaramucci đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về Trump trước thềm cuộc bầu cử năm 2016, với việc Scaramucci từng gọi Trump là "chính trị gia gian xảo" hồi năm 2015.

⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống Thượng nghị sĩ JD Vance (Đảng Cộng hòa-Ohio) nhìn nhận có những cuộc tấn công từ những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nhằm vào vợ ông, cô Usha Vance, con gái của 2 người nhập cư Ấn Độ. Vance nói với người dẫn chương trình Megyn Kelly trong chương trình hôm thứ sáu: "Tôi yêu vợ tôi rất nhiều. Tôi yêu cô ta vì cô ta là chính cô ta. Rõ ràng là cô ta không phải là người da trắng, và chúng tôi đã bị buộc tội, bị một số người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng tấn công vì điều đó. Nhưng tôi chỉ, tôi yêu Usha".

Usha Vance đã phải đối mặt với một loạt các cuộc tấn công cực hữu nhắm vào di sản Ấn Độ của cô sau khi chồng cô được đề cử vào danh sách ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Nick Fuentes, người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nổi tiếng, đã nói về Vance sau khi cựu Tổng thống Trump công bố người bạn đồng hành tranh cử của mình: "Anh chàng này thực sự là ai? Chúng ta có thực sự mong đợi rằng anh chàng có vợ là người Ấn Độ và đặt tên con là Vivek sẽ ủng hộ bản sắc da trắng không?"

Fuentes là người được Trump mời đến Mar-a-Lago vào tháng 11/2022, gây ra một làn sóng chỉ trích dữ dội. Stop AAPI Hate, một liên minh hoạt động để chống lại sự bất công đối với người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương, cho biết họ đã chứng kiến một loạt các bình luận phân biệt chủng tộc sau khi Usha Vance trở thành tâm điểm chú ý tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa.

Phó Tổng thống Harris, người mang trong mình dòng máu Ấn Độ của mẹ (và dòng máu Jamaica của cha), cũng phải đối mặt với những câu hỏi mang tính phân biệt chủng tộc về khả năng đắc cử của bà khi bà nổi lên như một ứng cử viên Dân chủ có khả năng chống lại Trump.

Hôm thứ Sáu, Vance cũng đã phản hồi lại sự tức giận của công chúng về những bình luận trước đây mà ông đã đưa ra khi hạ thấp Harris vì “không có con”. Trong cuộc phỏng vấn, Vance đã ca ngợi vợ mình vì đã biết đẻ con: “Vợ tôi là một bà mẹ đi làm. Bạn nghe những người theo chủ nghĩa cánh tả nói rằng JD muốn giữ phụ nữ ở nhà. Vợ tôi, tôi đã ủng hộ sự nghiệp của cô ấy trong suốt cuộc đời mình. Đây là về việc chỉ trích Đảng Dân chủ vì đã trở nên chống đối gia đình và chống đối trẻ em”.

⦿ ---- Chồng đầu tiên và hiện nay của Phó Tổng Thống Kamala Harris là Doug Emhoff, người có 2 đứa con (Ella và Cole) với vợ cũ Kerstin Emhoff. Như thế, bà Harris là mẹ kế của Ella và Cole. Trong một tuyên bố với NBC News, bà Kerstin Emhoff gọi những lời chỉ trích của Vance là "vô căn cứ", đồng thời nói thêm: "Trong hơn 10 năm, kể từ khi Cole và Ella còn là thanh thiếu niên, Kamala đã là cha mẹ đồng hành cùng Doug và tôi. Cô Kamala yêu thương, nuôi dưỡng, bảo vệ dữ dội và luôn hiện diện. Tôi yêu gia đình hỗn hợp của chúng tôi và biết ơn khi có cô ấy trong đó".

Ella Emhoff, 25 tuổi, đã đăng một ảnh chụp màn hình trên Instagram story của mình để ủng hộ tuyên bố của mẹ cô, đồng thời nói thêm, "Làm sao bạn có thể 'không có con' khi bạn có những đứa con dễ thương như Cole và tôi?" Thực tế, bà Harris kết hôn năm 50 tuổi, tuổi quá trễ để sinh con.

⦿ ---- Trump lạnh cẳng: từ chối lời mời tranh luận của bà Harris. Trong một tuyên bố được đưa ra vào tối thứ Năm, chiến dịch của Trump giải thích rằng họ sẽ hoãn mọi cuộc tranh luận tổng thống trong tương lai. Trong những ngày sau khi Tổng thống Joe Biden ủng hộ Harris, Trump đã lên Truth Social để bày tỏ sự bất bình của mình về cuộc tranh luận sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 9. Ông dường như phàn nàn về người dẫn chương trình tranh luận, ABC News, để tạo bối cảnh cho việc bỏ qua tất cả.

Harris đã trả lời trong một bài đăng trên mạng X bằng cách chia sẻ lại một bản tin về việc Trump rút lui khỏi các cuộc tranh luận. “Điều gì đã xảy ra với ‘bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ địa điểm nào’?” bà Harris đã viết.

⦿ ----Ca sĩ Celine Dion đã trở lại sân khấu hôm thứ sáu, và đó không phải là một sân khấu bình thường. Nữ ca sĩ người Canada, người đã không biểu diễn vì vấn đề sức khỏe từ lâu, đã có một màn trình diễn tuyệt vời với ca khúc "Hymne à l'amour" ("Hymn to Love") của Edith Piaf tại Paris. Cô đã hát tại Tháp Eiffel rực sáng đèn và bên dưới vòng tròn Olympic, mặc một chiếc váy đính hàng nghìn viên ngọc trai, có một nghệ sĩ piano đệm đàn. Buổi biểu diễn là màn kết thúc của lễ khai mạc kéo dài khoảng bốn giờ cho Thế vận hội và là lần đầu tiên cô biểu diễn kể từ khi tuyên bố rằng cô đang được điều trị hội chứng người cứng nhắc (stiff-person syndrome), theo Hollywood Reporter.Dion đã ám chỉ về sự xuất hiện vào tháng 4, theo Washington Post, bằng cách nói rằng, "Mục tiêu của tôi là được nhìn thấy Tháp Eiffel một lần nữa." Hôm thứ sáu, cô đã đạt được tất cả các nốt cao mà người hâm mộ mong đợi cô sẽ đạt được, theo Reporter. Một bài đăng của Vulture trên X cho biết, "Và ngọn đuốc Olympic bay đi khi Celine Dion hát trên Tháp Eiffel—một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ thuần khiết nhất mà bạn có thể tưởng tượng?"⦿ ---- Thế Vận 2024: Ngôi làng Teahupo’o, Tahiti, được nhiếp ảnh gia lướt sóng Tim McKenna gọi là “một bức tranh đẹp đến đau lòng”, sẽ tổ chức cuộc thi lướt sóng cho Thế vận hội mùa hè 2024.Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất khiến ngôi làng 1.455 cư dân ở phía tây nam Tahiti này được chọn là nơi để đón 48 vận động viên lướt sóng hàng đầu thế giới tới thi Thế vận hội Paris bắt đầu vào thứ Bảy, cách thủ đô nước Pháp tới 16.000 km (10.000 dặm).Tại sao đây lại là địa điểm tổ chức môn lướt sóng cho Thế vận hội Paris? Ngắn gọn: Polynesia thuộc Pháp là một phần của Pháp và là nơi có những con sóng đẹp nhất thế giới. Lục địa nước Pháp là nơi có một số con sóng mùa đông tuyệt vời – đáng chú ý nhất là La Graviere và Le Nord gần Hossegor – nhưng vào mùa hè, Vịnh Biscay ở bờ biển phía tây hầu như không có sóng. Môn lướt sóng lần đầu tiên xuất hiện tại Thế vận hội Tokyo trong điều kiện khá ảm đạm và việc lặp lại sẽ không tốt cho hình ảnh của môn thể thao này. May mắn cho ban tổ chức Olympic, các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp có một số con sóng tuyệt vời.⦿ ---- Thế vận hội Paris 2024 chính thức khai mạc dưới bầu trời mưa vào thứ Sáu sau khi các đoàn vận động viên diễn hành dọc theo Sông Seine trong lễ khai mạc Olympic đầu tiên được tổ chức bên ngoài sân vận động. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đọc tuyên bố khai mạc tại Trocadero, đối diện Tháp Eiffel, trước khi ngọn đuốc Olympic được thắp sáng bởi cặp đôi vận động viên thể thao vĩ đại của Pháp, vận động viên chạy nước rút đã nghỉ hưu Marie-Jose Perec và vận động viên judo Teddy Riner, với mục tiêu giành huy chương vàng thứ ba ở hạng cân trên 100 kg tại Thế vận hội.Cơn mưa không làm giảm đi không khí lễ hội khi hầu hết trong số 10.500 vận động viên tham gia Thế vận hội đã đi thuyền trên sông Seine trên nhiều loại tàu lớn nhỏ, được đám đông cổ vũ từ các khán đài dựng trên cầu và bờ sông theo dõi. Lễ khai mạc đạo diễn bởi nam diễn viên kiêm đạo diễn sân khấu người Pháp Thomas Jolly, buổi lễ có sự tham dự của khoảng 300.000 khán giả và ước tính có khoảng 1 tỷ khán giả truyền hình trên toàn thế giới theo dõi.Với tựa đề "Ca ira", buổi trình diễn khai mạc có 12 bức tranh nghệ thuật trải dài trên một đoạn sông Seine dài khoảng 6 km bao gồm các địa danh mang tính biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà và Tháp Eiffel. Ngôi sao nhạc pop người Mỹ Lady Gaga và ban nhạc heavy metal người Pháp Gojira nằm trong số những nghệ sĩ góp mặt trong một chuỗi các buổi biểu diễn âm nhạc cũng bao gồm piano cổ điển, opera và hip-hop, với nữ ca sĩ người Canada Celine Dion trình bày phần kết.⦿ ---- Có 15 vận động viên từ Quận Cam sẽ tham gia Thế vận hội Mùa hè Paris, khai mạc vào thứ Sáu. Thế vận Paris 2024 sẽ tiếp tục cho đến ngày 11 tháng 8. Theo dự báo của Gracenote Sports thuộc Nielsen, đơn vị cung cấp phân tích thống kê cho các giải đấu thể thao trên toàn thế giới, đội tuyển Hoa Kỳ được đánh giá là sẽ giành được nhiều huy chương nhất.Hơn 10.500 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới sẽ tranh tài ở 32 môn thể thao tại Thế vận hội Paris. Đội tuyển Hoa Kỳ được dự đoán sẽ giành được tổng cộng 112 huy chương — 39 huy chương vàng, 32 huy chương bạc và 41 huy chương đồng. Trung Quốc được dự đoán sẽ giành được tổng cộng 86 huy chương — 34 huy chương vàng, 27 huy chương bạc và 25 huy chương đồng.Đại diện Quận Cam trong Đội tuyển Hoa Kỳ 15 người, trong đó có họ Nguyen, họ Vu:: Bắn súng dành cho người khuyết tật, Westminster.: Golf, Fountain Valley.Trong 71 vận động viên Bắc California đủ điều kiện tham dự Thế Vận có:: môn Bơi nghệ thuật, Milpitas.NBC và các bắng tần liên kết của họ một lần nữa nắm giữ bản quyền phát sóng độc quyền tại Hoa Kỳ. Đài truyền hình này cho biết họ sẽ cung cấp ít nhất 9 giờ/ngày để phát sóng trong suốt Thế vận hội Paris, bao gồm cả phát sóng trực tiếp các trận chung kết ở các sự kiện được yêu thích.⦿ ---- Sau đây là một số kỷ lục và số liệu thống kê khác nhau trước Thế vận hội 2024:-- Có bao nhiêu quốc gia tham gia Thế vận hội 2024? Có 206 quốc gia trong Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và mỗi quốc gia sẽ có ít nhất một vận động viên tại Paris vào mùa hè này.-- Quốc gia nào nhỏ nhất tham gia Thế vận hội? Nauru giữ kỷ lục là quốc gia nhỏ nhất (theo dân số) tham gia Thế vận hội. Là một hòn đảo nhỏ nằm ở Thái Bình Dương, phía đông bắc của Úc, Nauru có dân số ước tính là 12.100 người. Quốc gia này vẫn chưa giành được huy chương nào kể từ lần đầu tiên tham gia Thế vận hội năm 1996 tại Atlanta. Nauru chỉ tham gia Thế vận hội ở các môn cử tạ, judo và điền kinh, cử tổng cộng 15 vận động viên tham dự trong bảy kỳ Thế vận hội gần đây nhất (1996 đến 2020).-- Quốc gia đông dân nhất chưa từng giành huy chương Olympic là quốc gia nào? Bangladesh, với dân số 169.828.911 người theo điều tra dân số năm 2022, là quốc gia đông dân nhất chưa từng giành huy chương Olympic. Mặc dù Bangladesh chưa từng tham gia Thế vận hội mùa đông, nhưng nước này đã cử các vận động viên tham dự Thế vận hội mùa hè bốn năm một lần kể từ năm 1984. Bốn mươi chín vận động viên từ Bangladesh đã đại diện cho đất nước của họ ở các môn điền kinh, bắn cung, bơi lội, bắn súng, thể dục dụng cụ và chơi gôn trong 10 kỳ Thế vận hội gần đây nhất.-- Quốc gia nào có ít huy chương Olympic nhất? Có hơn 60 quốc gia chưa từng giành huy chương Olympic. Một số quốc gia lớn hơn và đáng chú ý hơn chưa từng giành huy chương (ngoài Bangladesh) bao gồm Bolivia, Campuchia, Honduras, Nepal và Yemen.-- Quốc gia nào đã dự nhiều kỳ Thế vận hội nhất mà không được huy chương vàng? Monaco đã tham gia 21 Thế vận hội mùa hè mà không giành được huy chương vàng, đây là số lần tham dự nhiều nhất từ trước đến nay mà không giành được huy chương vàng. Monaco đã cử 114 vận động viên đến Thế vận hội mùa hè kể từ lần đầu tiên tham dự vào năm 1920. Monaco không chỉ chưa bao giờ giành được huy chương vàng mà còn chưa bao giờ giành được bất kỳ huy chương nào tại Thế vận hội — mùa hè hay mùa đông — trong 32 lần tham dự.-- Quốc gia nào đã tổ chức nhiều kỳ Thế vận hội nhất? Pháp sẽ là nước chủ nhà lần thứ 6 vào năm 2024, nhưng vẫn sẽ kém Hoa Kỳ là quốc gia đã tổ chức nhiều kỳ Thế vận hội nhất. Hoa Kỳ đã tổ chức Thế vận hội 8 lần và Đội tuyển Hoa Kỳ sẽ một lần nữa chơi trên sân nhà khi Thế vận hội trở lại Hoa Kỳ với Thế vận hội Mùa hè 2028 tại Los Angeles.⦿ ---- Ty cảnh sát New York (NYPD) đã cử bốn đơn vị quân khuyển K-9 đến Pháp trong tháng này để hỗ trợ bảo vệ Paris cho Thế vận hội Paris 2024. Lãnh sự quán Pháp tại New York đã xác nhận trong một bài đăng trên X rằng Pháp đã yêu cầu NYPD hỗ trợ tuần tra Paris. Các đơn vị K-9 sẽ làm việc cùng với Cảnh sát quốc gia Pháp để đảm bảo an toàn cho cả người tham dự và vận động viên trong suốt Thế vận hội. Các đơn vị K-9 của NYPD được huấn luyện đặc biệt để phát hiện chất nổ.Một phát ngôn viên của NYPD nói với NBC New York rằng chính phủ Pháp đã yêu cầu các đơn vị K-9 và người huấn luyện của chúng trong khoảng hai tuần. Việc cử K-9 và người huấn luyện của chúng đến Pháp không tốn kém gì đối với Thành phố New York, vì Pháp sẽ chi trả chi phí. Các đơn vị K-9 sẽ tuần tra các địa điểm tổ chức Thế vận hội trên khắp thành phố Paris.⦿ ---- Các bộ trưởng tài chính từ các quốc gia thành viên G20 đã đồng thuận tại hội nghị thượng đỉnh ở Rio de Janeiro sẽ cùng nhau hợp tác để thông qua một loại thuế chung cho những người siêu giàu. "Với sự tôn trọng hoàn toàn đối với chủ quyền thuế, chúng tôi sẽ tìm cách hợp tác để đảm bảo rằng những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao được đánh thuế hiệu quả. Bất bình đẳng về của cải và thu nhập đang làm suy yếu tăng trưởng kinh tế và sự gắn kết xã hội, đồng thời làm trầm trọng thêm các lỗ hổng xã hội", họ cho biết trong một tuyên bố chung.Nhóm này đã không công bố lộ trình cụ thể hơn cho loại thuế này, dự kiến sẽ lên tới 2% và áp dụng cho khoảng 3.000 tỷ phú trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen lập luận rằng một loại thuế toàn cầu sẽ "rất khó để phối hợp" và đề xuất rằng các quốc gia thành viên nên thiết lập các hệ thống thuế quốc gia "công bằng và tiến bộ" thay thế.⦿ ---- Một máy bay chữa lửa đã mất tích ở miền đông Oregon trong khi đang chiến đấu với một trong nhiều đám cháy rừng đang lan rộng khắp một số tiểu bang miền Tây đã được tìm thấy, và phi công trên máy bay đã tử vong, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Một đội tìm kiếm và cứu hộ địa phương đã định vị được máy bay vào sáng thứ Sáu, một nhân viên thông tin của Cục Quản lý Đất đai cho biết.Phi công là người duy nhất trên máy bay. Máy bay cứu hỏa này có một động cơ, kiểu máy bay nhỏ và nhanh nhẹn trông giống như máy bay phun thuốc trừ sâu, đã được tìm thấy ở địa hình rừng rậm dốc. Chiếc máy bay đang chiến đấu với Đám cháy Falls Fire gần thị trấn Seneca ở rìa Rừng quốc gia Malheur. Đám cháy đã lan rộng đến 219 dặm vuông và đã được khống chế 55%, theo trang web chính phủ InciWeb cho biết.⦿ ---- Thống đốc Gavin Newsom đã ký một dự luật thành luật, nhằm cải cách triệt để tình trạng hiểu biết về tài chính tại California. Dự luật AB-2927 của Hạ viện California, được thông qua vào cuối tháng 6, thay đổi các yêu cầu tốt nghiệp trung học để bao gồm một khóa học hiểu biết về tài chính vào năm 2031 và yêu cầu các khu học chánh phải có khóa học này như một môn tự chọn bắt đầu từ năm 2027. Điều này đánh dấu California là tiểu bang mới nhất trong số hơn hai chục tiểu bang sẽ yêu cầu học sinh phải học lớp hiểu biết về tài chính để tốt nghiệp.Một cuộc thăm dò năm 2022 của Quỹ Phát triển Giáo dục Tài chính Quốc gia cho thấy 88% người lớn ủng hộ việc bổ sung kiến thức tài chính vào yêu cầu tốt nghiệp trung học. Ngoài ra, một báo cáo gần đây hơn từ Tyton Partners, một công ty tư vấn bao gồm những "chuyên gia trong Ngành Kiến thức Toàn cầu" (Global Knowledge Sector), cho biết một khóa học về kiến thức tài chính có thể có giá trị trọn đời lên tới 127.000 đô la.⦿ ---- Quận Los Angeles: Jeffrey Chao, người cha của một bé gái 15 tuổi mất tích khoảng một tuần, đã bị bắt vì tình nghi bắt cóc trẻ em và các tội danh khác, theo Sở Cảnh sát Monterey Park thông báo hôm thứ Sáu. Theo cảnh sát, Jeffrey Chao cũng bị buộc tội làm giả báo cáo của cảnh sát liên quan đến vụ mất tích của Alison Jillian Chao. Cô bé Alison được báo cáo mất tích vào ngày 16/7 nhưng đã được tìm thấy an toàn vào thứ Ba trong một vụ án bí ẩn đã gây ra các yêu cầu hỗ trợ công khai và tìm kiếm do cư dân tổ chức.Sở Cảnh sát Monterey Park hiện vẫn đang điều tra và hiện chưa có bình luận gì thêm. Theo luật sư gia đình của người cha, Hannah Bui, mẹ của Alison là bà Annie Chao có quyền nuôi con hợp pháp duy nhất vì lý do sức khỏe tâm thần. Theo LS Bui, bà Annie Chao đã được cấp quyền nuôi con tạm thời kể từ tuần trước.Jeffery Chao đã phát biểu trong một cuộc họp báo vào thứ Ba, khi ông cảm ơn bạn bè và cộng đồng đã giúp tìm thấy con gái ông. Luật sư của người cha cho biết không có hành vi phạm pháp hoặc bắt cóc nào bị nghi ngờ. Người cha nói: "Chúng tôi thực sự lo lắng về nơi con bé đã đi qua. Chúng tôi thực sự trân trọng những gì mọi người đã làm và giúp đỡ".Bé Alison đã biến mất sau lần cuối cùng được nhìn thấy vào khoảng 6:20 chiều ngày 16/7 tại khu nhà 4400 Collis Avenue ở khu vực El Sereno của Los Angeles, cảnh sát cho biết. Cô bé đã rời khỏi nhà của cha mình ở Monterey Park vào buổi chiều hôm đó và đang đi về phía nhà dì của bé ở San Gabriel, đạp xe đạp leo núi màu xanh lam và mang theo một chiếc ba lô màu đen, nhưng theo cảnh sát và người thân, cô bé đã không bao giờ đến. Cô bé đã được phát hiện đang đạp xe trên nhiều camera giám sát của khu phố. Cô bé được tìm thấy vào sáng thứ Ba khi một người dân nhận ra cô bé ở khu vực Glendale và gọi điện cho chính quyền. Ông Jeffrey Chao đã tổ chức họp báo vào cuối ngày hôm đó. Chi tiết về vụ mất tích của Alison vẫn chưa rõ ràng.⦿ ---- Quận Cam: Ba người đàn ông đã bị bắt hôm thứ Tư vì có liên quan đến vụ cướp một mật vụ ở Tustin vào tháng trước. Các nghi phạm được xác định là Jamonte Fitzgerald Johnson, Bertran Claude Bell và Eshon Dwayne Dodson. Johnson bị buộc tội cướp và là tội phạm sở hữu súng với mức án tăng nặng vì sử dụng súng cho mục đích cá nhân, hồ sơ tòa án cho thấy. Dodson đã bị buộc tội cướp với mức án tăng nặng vì có vũ trang khi phạm tội. Bell, người đã bị bắt tại Los Angeles vào thứ Tư, đã được lên lịch ra hầu tòa vào thứ Sáu, hồ sơ tòa án cho thấy.Johnson và Bell đã bị giam giữ mà không được tại ngoại, và Dodson đã bị giam giữ với số tiền tại ngoại là 1 triệu đô la. Johnson bị truy tố tội đã chỉa súng đòi đồ đạc từ một mật vụ đang không làm nhiệm vụ vào khoảng 9:30 tối ngày 15 tháng 6, theo cảnh sát Tustin. Mật vụ kia đã rút súng và bắn nghi phạm, người "rõ ràng đã bị trúng đạn của nạn nhân", Bell nói. Johnson đã bị bắt tại Riverside vào ngày 11 tháng 7. Dodson đã bị bắt tại Watts vào ngày 17/7, theo lời cảnh sát.⦿ ---- Quận Cam: Theo OC Register, việc làm trong ngành thức ăn nhanh đạt mức cao kỷ lục vào tháng 6 mặc dù có luật mới quy định mức lương tối thiểu là 20 USD/giờ cho người lao động trong ngành. Theo Jonathan Lansner, chuyên gia kinh doanh của Southern California News Group, có 361.500 nhân viên thức ăn nhanh vào tháng 6 trên khắp các quận Los Angeles, Orange, Riverside và San Bernardino. Đây là con số cao nhất mọi thời đại đối với ngành này, nơi sử dụng 4,5% lao động trong khu vực, Lansner đưa tin.Tin này xuất hiện mặc dù luật tiền lương thức ăn nhanh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4, tăng mức lương tối thiểu từ 16 USD lên 20 USD/giờ. Theo Lansner, số việc làm trong ngành thức ăn nhanh đã tăng 400 vào tháng 6 trong khu vực, tăng 7.600 so với tháng 3 và tăng 3.000 so với cùng kỳ năm ngoái. Ông lưu ý rằng kể từ năm 2010, các nhà hàng như vậy đã tăng trung bình 3.200 nhân viên vào tháng 6 và 4.900 nhân viên từ tháng 3 đến tháng 6.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Hai nam thanh niên quốc tịch Pháp và New Zealand bị cơ quan chức năng xử phạt, trục xuất vì phun sơn, vẽ bậy ở trung tâm TP HCM. Công an quận 1 vừa ra quyết định xử phạt hai nam thanh niên 24-28 tuổi 25 triệu đồng, đồng thời trục xuất khỏi Việt Nam về hành vi Người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền theo Nghị định 144/2021. Trước đó, tối 22/7, khi tuần tra trên đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Công an quận 1 phát hiện hai thanh niên này đang phun sơn, vẽ bậy lên cửa cuốn của một hộ dân. Lực lượng chức năng thu giữ 23 bình sơn nhiều màu và đưa hai người về trụ sở.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Pháp Luật. Thông tin sai sự thật rằng nữ công nhân lây HIV cho 16 người ở Thái Nguyên, một phụ nữ ở tỉnh này đã bị công an xử phạt. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản, xử phạt 7,5 triệu đồng đối bà NTN, cư trú trên địa bàn, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Bà N là trường hợp đã đăng tải bài viết trên Facebook với lời lẽ khiếm nhã, kèm theo hình ảnh một cô gái và danh sách 16 nam giới được cho là nhiễm HIV từ cô gái trên. Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết, hình ảnh có thông tin, ảnh cho rằng một nữ công nhân của một doanh nghiệp ở KCN Yên Bình, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên nhiễm HIV. Kèm theo đó là danh sách nhiều người được cho là bị lây HIV từ cô gái. Từ thông tin này, công ty được nêu tên đã tìm hiểu, khẳng định cô gái cũng như danh sách kèm theo không phải là người của đơn vị mình, rồi có văn bản phản ánh cho Sở Y tế.⦿ ---- HỎI 1: Nếu Mỹ siết gắt hơn về lệnh đeo khẩu trang và yêu cầu tiêm vắc-xin thì đã có thể cứu thêm 250.000 mạng người thời đại dịch?ĐÁP 1: Đúng vậy. Các hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với COVID-19 có thể đã cứu sống hàng trăm nghìn người ở các tiểu bang từ chối áp dụng các hạn chế này, mặc dù các nỗ lực đóng cửa các viện dưỡng lão và trường học có thể gây hại nhiều hơn là có lợi, theo một nghiên cứu mới đã phát hiện ra. Theo những phát hiện được công bố vào thứ sáu trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA: Journal of the American Medical Association), từ 118.000 đến 248.000 người Mỹ có thể đã sống sót sau đại dịch nếu tất cả các tiểu bang đều tuân thủ một số hạn chế được áp dụng ở các tiểu bang Đông Bắc.Nghiên cứu của JAMA phát hiện ra rằng các phản ứng hiệu quả nhất là lệnh đeo khẩu trang và yêu cầu tiêm vắc-xin. Các nhà nghiên cứu đã viết rằng "Các hạn chế đối với COVID-19 đã cứu sống được nhiều người. Số người chết có lẽ cao hơn đáng kể so với số người chết ở các tiểu bang phản đối áp dụng các hạn chế này, cấm sử dụng hoặc chỉ áp dụng trong thời gian tương đối ngắn".Các yêu cầu về vắc-xin và lệnh đeo khẩu trang đã gây tranh cãi về mặt chính trị và tiếp tục phủ bóng đen lên các chính trị gia ở Washington. Nhưng nghiên cứu của JAMA đã ca ngợi những chính sách này và cho biết chúng sẽ giúp định hướng phản ứng của y tế công cộng trong các đại dịch trong tương lai ngay cả khi cúm gia cầm gia tăng không kiểm soát ở phương Tây.Lúc đầu, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng có rất ít sự khác biệt trong phản ứng với COVID-19 giữa các tiểu bang đỏ (Cộng Hòa) và xanh (Dân Chủ). Trong bốn tháng đầu tiên của đại dịch, hầu hết các tiểu bang đều theo đuổi các chiến lược chồng chéo và gần như phổ quát như đóng cửa các doanh nghiệp và trường học và áp dụng lệnh đeo khẩu trang.Theo cuộc thăm dò của Đại học Texas, khoảng 57 phần trăm người dân Texas ủng hộ lệnh hạn chế đeo khẩu trang. Những con số đó gần như phù hợp với 62 phần trăm trên toàn quốc đã nói với những người thăm dò ý kiến tại Pew rằng số mạng sống được cứu đáng giá với những gì gần 70 phần trăm thừa nhận là chi phí kinh tế đáng kể.Nhưng đến giữa năm 2020, khi các nhóm Cộng Hòa phản đối những hạn chế này, các chính quyền bảo thủ ở các tiểu bang như Texas đã phản ứng bằng cách cấm lệnh đeo khẩu trang. Mãi đến năm 2023, Thống đốc Texas Greg Abbott (R) đã nói với những người dẫn chương trình trò chuyện bảo thủ rằng ông sẽ duy trì các quyền hạn khẩn cấp có nguồn gốc từ đại dịch cho đến khi các nhà lập pháp tiểu bang "ban hành các sắc lệnh hành pháp của tôi cấm lệnh đeo khẩu trang, cấm tiêm vắc-xin bắt buộc và những thứ tương tự", theo tờ Texas Tribune đưa tin.Giá phải trả cho những phản ứng này ở các tiểu bang Cộng Hòa là hàng chục hoặc hàng trăm nghìn ca tử vong bổ sung — một giá trả thậm chí còn tồi tệ hơn nếu tất cả các tiểu bang đều làm theo họ, các nhà nghiên cứu của JAMA phát hiện ra. Nghiên cứu phát hiện ra rằng nếu tất cả các tiểu bang đều tuân theo các biện pháp khoan dung hơn ở Đông Nam hoặc Texas, thì có tới 200.000 người sẽ tử vong.Nghiên cứu phát hiện ra rằng, ở mức nghiêm trọng nhất, Mississippi — tiểu bang có các hạn chế yếu nhất — chứng kiến số ca tử vong trên đầu người cao gấp 5 lần so với Massachusetts, một tiểu bang có một trong những hạn chế mạnh nhất.⦿ ---- HỎI 2: Mark Zuckerberg: Meta tuyển người không cần bằng cấp, miễn là có kỹ năng biết học và suy nghĩ sâu sắc?ĐÁP 2: Đúng vậy. Tổng giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg tham gia cùng một số giám đốc điều hành ngày càng tăng cho rằng một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể ít quan trọng hơn đối với việc làm trong thị trường việc làm cạnh tranh ngày nay. Ông cho biết, điều quan trọng nhất là có thể "làm một việc thực sự tốt". Khi được Emily Chang của Bloomberg hỏi, "Trẻ em ngày nay nên học gì?", Zuckerberg nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện và học các giá trị.Thay vì chỉ ra một chủ đề cụ thể cho các chuyên gia Gen Z đầy tham vọng, tỷ phú bỏ học Harvard này nhấn mạnh rằng việc thành thạo một kỹ năng quan trọng hơn việc có bằng kinh doanh hoặc kinh tế, vì sự kiên trì như vậy có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Zuckerberg giải thích "triết lý tuyển dụng" của mình bằng cách chỉ vào con gái mình, người đang viết 40 trang tiểu thuyết về thủy tinh nàng tiên cá (mermaid crystals: một loại đá quý).Zuckerberg kết luận rằng "Nếu mọi người chứng minh được rằng họ có thể đào sâu và làm một việc thực sự tốt, thì có lẽ họ đã có kinh nghiệm trong nghệ thuật học một điều gì đó và đưa nó lên một tầm cao mới, điều này thường khá phù hợp với những thứ khác".Đây không phải là lần đầu tiên Zuckerberg nhấn mạnh rằng tài năng thô và tính cách quan trọng hơn bằng cấp. Zuckerberg đã đi trước cuộc cách mạng tuyển dụng kỹ năng ưu tiên ngày nay rất nhiều—ngay cả vào năm 2015, thiên tài công nghệ này vẫn khẳng định rằng ông "sẽ chỉ thuê một người làm việc trực tiếp cho tôi nếu tôi làm việc cho người đó" và nhóm của ông đang tìm kiếm những người có giá trị phù hợp với công ty.Giờ đây, khi các doanh nghiệp ngày càng loại bỏ yêu cầu về bằng cấp khỏi quy trình tuyển dụng của mình, triết lý tuyển dụng của Zuckerberg lại trở nên phổ biến hơn. Google, Microsoft, IBM và Apple đều đã loại bỏ yêu cầu về bằng cấp từ lâu của họ để xóa bỏ rào cản gia nhập và tuyển dụng nhiều nhân tài đa dạng hơn. Trong khi đó, các nhà tuyển dụng trên toàn cầu có khả năng tìm kiếm nhân viên mới theo kỹ năng cao gấp năm lần so với trình độ học vấn cao hơn.Chi tiết: