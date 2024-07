- Mỹ thú nhận đã bỏ ngỏ Châu Mỹ La Tinh cho TQ vào lập vành đai bao vây Hoa Kỳ, bây giờ cần khẩn cấp "Kế hoạch Marshall" cho châu Mỹ Latinh - Harris đã có hơn số đại biểu cần thiết để làm ứng cử viên Dân Chủ - Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ sẽ qua trực tuyến chọn ứng cử viên tổng thống trước ngày 7 tháng 8

Hình trên: Những người sống sót ở Gaza liên tục chạy bom. (Hình YT) Báo Haaretz của Israel nêu lên sự thật đau đớn cho người Palestine: Chiến tranh sẽ kết thúc, nhưng người dân Gaza sẽ tiếp tục chết trong nhiều tháng sau thậm chí nhiều năm sau.

- HỎI 1: Cử tri cao niên năm nay đi bầu lo nhiều về chi phí đời sống đắt đỏ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chó có thể ngửi được cảm xúc căng thẳng hay thoải mái của người? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-23/7/2024) ⦿ ---- Công ty Coca-Cola hôm thứ Ba đã công bố rằng doanh thu của họ trong quý 2 của năm tài chính 2024 đã chứng kiến ​​mức tăng hàng năm là 3%, đạt 12,4 tỷ USD, vượt qua ước tính. Thu nhập ròng của thương hiệu này giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,4 tỷ USD. Trong khi đó, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của nó giảm 5% so với cùng kỳ xuống còn 0,56 USD.

Công ty đã nâng cao hướng dẫn cho năm 2024, kỳ vọng mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ khoảng 9% đến 10%, doanh thu thuần tương đương từ 5% đến 6% của mức 9,4% và mức tăng EPS tương đương từ 5% đến 6%. Cổ phiếu của Coca-Cola đã tăng 1,13% trong giao dịch tiếp thị trước giờ thị trường mở cửa, sau khi báo cáo được công bố, bán ở mức 65,5 USD mỗi cổ phiếu.

⦿ ---- Công ty General Motors hôm thứ Ba đã chia sẻ rằng doanh thu của họ trong quý thứ hai của năm tài chính 2024 lên tới 48 tỷ USD, tăng 7,2% so với mức hàng năm. Trong kỳ báo cáo, thu nhập ròng thuộc về các cổ đông đã tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước, lên 2,9 tỷ USD, trong khi thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng vọt 39,3% lên 2,55 USD.

Hãng xe đã sửa đổi một chút hướng dẫn cho cả năm 2024, dự kiến ​​thu nhập ròng thuộc về các cổ đông sẽ ở mức từ 10 tỷ USD đến 11,4 tỷ USD, so với mức trước đó là từ 10,1 tỷ USD đến 11,5 tỷ USD. Giám đốc điều hành Mary Barra cho biết: “Để mở ra chu kỳ tăng trưởng xe điện tiếp theo, chúng tôi đang mở rộng quy mô sản xuất Chevrolet Equinox EV, với sự kết hợp độc đáo giữa hiệu suất, công nghệ, phạm vi hoạt động và khả năng chi trả”. Cổ phiếu của GM đã tăng 4,60% trong giờ giao dịch trước giờ mở cửa ở New York, được bán ở mức 51,84 USD mỗi cổ phiếu.

⦿ ---- GE Aerospace hôm thứ Ba tiết lộ rằng tổng doanh thu của hãng trong quý 2 năm tài chính 2024 đã tăng 4% lên 9,1 tỷ USD. Trong cùng kỳ báo cáo, công ty đã ghi nhận tổng số đơn đặt hàng là 11,2 tỷ USD, tăng 18% so với quý đầu tiên. Tuy nhiên, thu nhập ròng đã giảm 4% trong ba tháng tính đến ngày 30 tháng 6 xuống còn 1,4 tỷ USD, với Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức 1,20 USD. Cổ phiếu của công ty đã tăng 1,38% trong giao dịch tiếp thị trước giờ mở cửa thị trường ở New York sau khi báo cáo được công bố.

⦿ ---- Toyota Motor công bố hôm thứ Ba rằng họ sẽ mua lại cổ phần từ các ngân hàng và công ty bảo hiểm Nhật Bản, với tổng trị giá hơn 5 tỷ USD. Động thái chiến lược này bao gồm việc mua 290,1 triệu cổ phiếu với giá 2.781 Yên mỗi cổ phiếu, trị giá khoảng 806,8 tỷ Yên (5,14 tỷ USD). Cổ phần sẽ được mua lại từ các tổ chức tài chính lớn bao gồm Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ, Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui, Tập đoàn bảo hiểm MS&AD và Tokio Marine Holdings.

Việc mua lại này phù hợp với kế hoạch rộng hơn của Toyota, được công bố từ tháng 5, nhằm mua lại số cổ phiếu trị giá lên tới 1 nghìn tỷ yên cho tới tháng 4/2025. Sáng kiến ​​này nhằm giải quyết khả năng thoái vốn của các bên liên quan và phù hợp với áp lực pháp lý nhằm cải thiện quản trị doanh nghiệp.

⦿ ---- Báo Haaretz của Israel nêu lên sự thật đau đớn cho người Palestine: Chiến tranh sẽ kết thúc, nhưng người dân Gaza sẽ tiếp tục chết trong nhiều tháng sau thậm chí nhiều năm sau. Tình hình bây giờ là bệnh nhân ung thư không được điều trị; 26/36 bệnh viện không hoạt động; hầu hết nước không thể uống được và nước thải chảy ra đường. Đó chỉ là một số yếu tố vẽ nên một tiên lượng rất ảm đạm về tình hình sức khỏe của người dân Gaza ngay cả sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.

WHO cho biết 67% cơ sở hạ tầng về nước và vệ sinh ở Dải Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hỏng và không có cơ sở xử lý nước thải nào hoạt động. Theo WHO, những người đầu tiên bị tổn hại là phụ nữ và trẻ em, và 50.000 phụ nữ mang thai ở Dải Gaza không thể nhận được các phương pháp điều trị cần thiết trong thai kỳ. Hơn 2.2 triệu dân Palestine đã bị trừng phạt tập thể trong một cuộc chiến có vẻ như thánh chiến.

Những người sống sót liên tục chạy bom.

⦿ ---- Số người Palestine bị giết trong các cuộc tấn công đang diễn ra của Israel chống lại Hamas đã tăng lên 39.090, theo cập nhật hàng ngày của Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Ba. Tổng số người bị thương kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công đã vượt qua 90.000 lên tới 90.147. Con số đó bao gồm 84 thường dân bị giết trong 24 giờ qua trong bối cảnh 8 cuộc tấn công do lực lượng Israel thực hiện khiến 329 người bị thương.

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel cho biết họ đã phá hủy 50 địa điểm hoạt động được cho là thuộc sở hữu của Hamas ở thành phố Khan Younis phía nam Gaza trong khi số người chết ở khu vực duy nhất này sau lệnh sơ tán được đưa ra hôm thứ Hai đã tăng lên 70.

⦿ ---- Ngoại trưởng Anh David Lammy và Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi hôm thứ Ba đã thảo luận các cách để có "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" ở Dải Gaza nhằm "chấm dứt đau khổ", tạo cơ sở cho việc trao đổi con tin và cho phép viện trợ nhân đạo vào đất Palestine. Ngoại trưởng Jordan hiện đang có chuyến thăm London và gặp người đồng cấp Anh.

Safadi trước đó đã nhấn mạnh rằng phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã vạch trần “tội ác chiến tranh” của Israel ở Dải Gaza và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực hiện các bước táo bạo hơn để chấm dứt xung đột. Quân đội Jordan trước đây đã thả hàng viện trợ nhân đạo cho vùng đất Palestine.

⦿ ---- AFP đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Ba tuyên bố rằng 14 phe phái Palestine đã đạt được thỏa thuận thành lập một "chính phủ hòa giải dân tộc lâm thời" để quản lý Dải Gaza sau chiến tranh. Hội nghị 14 phe phái, trong đó có Hamas và Fatah, đã gặp nhau tại Bắc Kinh trong tuần này nhằm đạt được sự hòa giải.

Ông Vương nhấn mạnh điểm nổi bật của cuộc đàm phán là "thỏa thuận thành lập chính phủ hòa giải dân tộc tạm thời xung quanh việc quản lý Gaza thời hậu chiến. Hòa giải là vấn đề nội bộ của các phe phái Palestine, nhưng đồng thời, nó không thể đạt được nếu không có sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế”, ông Vương nói sau khi các phe phái ký bản “tuyên bố Bắc Kinh”.

⦿ ---- Mỹ thú nhận đã bỏ ngỏ Châu Mỹ La Tinh cho Trung Quốc vào lập vành đai bao va6y Hoa Kỳ, bây giờ cần khẩn cấp đối phó. Một vị tướng quân sự hàng đầu của Mỹ muốn có một "Kế hoạch Marshall" cho châu Mỹ Latinh nhưng có thể lo ngại về sự xâm lấn của Trung Quốc vào sân sau của Mỹ với các cơ sở hạ tầng "sử dụng kép" hơn là về những gì người nghèo ở miền Nam bán cầu thực sự cần. Nhưng một lần nữa, Tướng Laura Richardson, chỉ huy SOUTHCOM, là một sĩ quan quân đội, không phải là nhà ngoại giao hay người lãnh đạo chương trình nhân đạo tại USAID.

Richardson nói với khán giả tại Diễn đàn An ninh Aspen (Aspen Security Forum) tuần trước rằng Mỹ đã là vắng mặt trong khu vực trong khi Nga và đặc biệt là Trung Quốc đang lợi dụng cuộc suy thoái kinh tế hậu COVID bằng cả hoạt động tiếp cận quân sự (Nga gần đây ở Cuba) và các dự án phát triển (Vành đai và Con Đường của Bắc Kinh). Đó là lý do tại sao Mỹ cần đưa ra “Kế hoạch Marshall” của riêng mình cho châu Mỹ Latinh, nơi mà họ coi đó là phạm vi ảnh hưởng của riêng mình. Bà cho biết 22 trong số 31 quốc gia trong khu vực Châu Mỹ Latinh đã ký kết tham gia chương trình phát triển Vành đai và Con đường.

“Làm thế nào chúng ta có thể cạnh tranh cho "Team USA and Team Democracy" (Đội Mỹ và Đội Dân Chủ) kình với các đội tranh thầu đến từ các quốc gia [khác]? Làm thế nào chúng ta có được nguồn đầu tư chất lượng của Hoa Kỳ và nói về các công ty Hoa Kỳ đang đầu tư vào khu vực? Chúng tôi có rất nhiều công ty trong khu vực. Tôi không nghĩ chúng ta đang xây dựng thương hiệu cho Team USA như chúng ta nên làm. Nó sẽ tốt hơn. Chúng ta phải khoe khoang về những gì mà đầu tư chất lượng của Hoa Kỳ mang lại,” theo bà nói.

Kế hoạch Marshall do Ngoại trưởng George C. Marshall đề xuất trong bài phát biểu tại Đại học Harvard năm 1947, được Tổng thống Harry S. Truman đưa ra vào năm 1948 nhằm giúp châu Âu tái thiết sau Thế chiến thứ hai. Kế hoạch này đã cung cấp 13,3 tỷ USD viện trợ cho 16 quốc gia cho đến năm 1951, tương đương khoảng 150 tỷ USD theo tỷ giá đô la ngày nay. Nghĩa là, nếu Châu Mỹ Latinh thịnh vượng và dân chủ, thì tự động ảnh hưởng sẽ đẩy lùi TQ và Nga.

⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Lãnh đạo phe thiểu số Hạ Viện Hakeem Jeffries hôm thứ Ba đã đồng ý thành lập một lực lượng đặc nhiệm lưỡng đảng để điều tra vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump, và Hạ viện dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu về vấn đề này vào cuối tuần này. Johnson và Jeffries cho biết trong tuyên bố: “Những sai sót về an ninh đã cho phép một vụ ám sát nhằm vào mạng sống của Donald Trump thật đáng kinh ngạc. Lực lượng đặc nhiệm sẽ được trao quyền với trát đòi hầu tòa và sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật, đảm bảo trách nhiệm giải trình và đảm bảo những sai sót như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.

Nhóm sẽ bao gồm 13 thành viên, 7 đảng viên Đảng Cộng hòa và 6 đảng viên Đảng Dân chủ. Sau khi kết thúc cuộc điều tra, lực lượng đặc nhiệm dự kiến ​​sẽ đề xuất cải cách các cơ quan chính phủ để ngăn chặn những sự kiện tương tự trong tương lai.

⦿ ----Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris sáng hôm thứ Ba 23/7 tiết lộ rằng bà đã huy động được 100 triệu USD kể từ khi tuyên bố tranh cử tổng thống vào Chủ nhật. Nỗ lực gây quỹ đáng kể này diễn ra từ chiều Chủ nhật đến tối thứ Hai. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Harris khi bà tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên vào thứ Ba này tại Milwaukee. Trước đó, người ta biết rằng bà đã bảo đảm được sự cam kết của đủ số đại biểu để trở thành ứng cử viên được cho là của đảng Dân chủ cho chức vụ Tổng thống.

⦿ ---- Harris đã có vượt hơn số đại biểu cần thiết. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đêm Thứ Hai nói rằng bà "mong" sớm chính thức chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ, theo báo Axios đưa tin, trích dẫn một tuyên bố gửi qua email. Bình luận của bà được đưa ra sau khi một cuộc khảo sát do Associated Press thực hiện cho thấy bà đã vượt qua số lượng đại biểu tiêu chuẩn cần thiết để trở thành ứng cử viên giả định của đảng Dân Chủ.

Harris cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đảng Dân chủ vì sự ủng hộ của họ, viết: “Tối nay, tôi tự hào đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi cần thiết để trở thành ứng cử viên của đảng chúng tôi và với tư cách là con gái của California, tôi tự hào rằng phái đoàn tiểu bang quê hương của tôi đã giúp đưa chiến dịch của chúng tôi lên hàng đầu. Cuộc bầu cử này sẽ đưa ra sự lựa chọn rõ ràng giữa hai tầm nhìn khác nhau. Donald Trump muốn đưa đất nước chúng ta quay trở lại thời kỳ trước khi nhiều người trong chúng ta có đầy đủ các quyền tự do và bình đẳng”.

Theo một cuộc khảo sát đại biểu do Associated Press thực hiện, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nhận được sự ủng hộ của hơn 1.976 đại biểu Đảng Dân chủ, đủ để trở thành ứng cử viên giả định của đảng Dân Chủ. Cuộc khảo sát không chính thức hỏi gần 4.000 đại biểu đã cam kết rằng họ ủng hộ ứng cử viên nào, đưa ra dấu hiệu cho thấy đảng có thể chọn ai để thay thế Biden ở vị trí dẫn đầu. Các đại biểu của đại hội vẫn được tự do bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ lựa chọn tại đại hội bắt đầu vào ngày 19 tháng 8 hoặc trong cuộc điểm danh trực tuyến mà Đảng Dân chủ có thể tổ chức trước cuộc họp.

⦿ ---- Axios đưa tin, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) dự định tổ chức điểm danh trực tuyến để chọn ứng cử viên tổng thống của đảng mình trước ngày 7 tháng 8. Chủ tịch DNC Jaime Harrison nói với các phóng viên: “Chúng tôi sẽ đưa ra một ứng cử viên tổng thống trước ngày 7 tháng 8 năm nay”. Để đủ điều kiện được đề cử, một ứng cử viên phải nộp đơn tuyên bố ứng cử chính thức cho DNC, đáp ứng các tiêu chuẩn đảng phái và pháp lý để trở thành tổng thống và có được ít nhất 300 chữ ký của đại biểu, với không quá 50 đại biểu từ một tiểu bang. Ủy ban quy tắc hội nghị sẽ chính thức phê duyệt kế hoạch vào thứ Tư. Quá trình đề cử, tùy thuộc vào số lượng ứng cử viên, sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 7/8, trước Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ khai mạc vào ngày 19/8.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kháng cáo lên tòa án New York trong nỗ lực lật ngược phán quyết trước đó cho rằng Trump phạm tội gian lận dân sự (gian lận hồ sơ kinh doanh) và yêu cầu Trump phải bồi thường thiệt hại khoảng 470 triệu USD. Tòa đã phán rằng Trump đã phạm tội gian lận bằng cách làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm thổi phồng giá trị tài sản ròng của mình để nhận được các điều khoản cho vay có lợi. Các luật sư của cựu tổng thống mô tả bản án là "hà khắc" và "bất hợp pháp" và yêu cầu bác bỏ hoàn toàn bản án.

Số tiền ban đầu mà Trump được lệnh phải trả là 355 triệu USD nhưng cộng với tiền lãi phát sinh kể từ khi phán quyết được thông qua, số tiền này đã tăng lên 470 triệu USD. Nếu kháng cáo không thành công, Trump sẽ phải trả toàn bộ số tiền, điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn tài chính cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump.

⦿ ---- Theo lịch trình chính thức của ông, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ trở lại Bạch Ốc vào chiều nay, thứ Ba sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần tại ngôi nhà trên bãi biển Delaware của ông. Lần trở lại này đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Biden tới Washington DC kể từ khi ông tuyên bố kết thúc nỗ lực tái tranh cử. Cập nhật lịch trình theo sau các báo cáo trước đó rằng Biden đã hủy 9 chuyến đi đã lên kế hoạch trong hai tuần tới và kéo dài thời gian lưu trú ở Delaware. Nó cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp dự kiến ​​của Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã đến thủ đô Hoa Kỳ.

⦿ ---- Một cuộc thăm dò toàn quốc mới của Đại học Quinnipiac về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước Phó Tổng thống Kamala Harris 2% trên toàn quốc. Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 cho thấy tổng cộng 47% cử tri đã đăng ký sẽ ủng hộ ứng cử viên đầy hy vọng của Đảng Dân chủ và 49% sẽ bỏ phiếu cho Trump trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Mặt khác, 41% sẽ ủng hộ Harris và 45% cho biết sẽ ủng hộ Trump trong cuộc đua sáu ứng cử viên, với 6% ủng hộ John F. Kennedy Jr. và ba ứng cử viên còn lại là Corner West, Jill Stein và Chase Oliver. tương ứng là 1% và 2%.

Nhà phân tích Tim Malloy của Đại học Quinnipiac cho biết: “Việc thiết lập lại vị trí dẫn đầu của đảng Dân chủ một cách kịch tính không ảnh hưởng nhiều đến cuộc đua khi Phó Tổng thống Harris bước vào cuộc cạnh tranh với những con số tương tự như Tổng thống Biden”.

⦿ ----Phó Tổng Thống Kamala Harris đang làm việc trước công chúng và ở hậu trường để điều động chiến dịch tranh cử. Bà đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder để giám sát việc lựa chọn người sẽ đồng tranh cử của bà, tìm người sẽ đứng vai ứng cử viên Phó Tổng Thống cho Harris, theo tờ New York Times đưa tin. Ông Holder đã từng làm điều tương tự với Barack Obama.

.

⦿ ---- Một số lựa chọn tiềm năng cho vị trí ứng cử viên Phó Tổng Thống đang được cân nhắc. Khi được CNN hỏi liệu ông có cân nhắc việc tranh cử cùng Harris hay không, Thống đốc tiểu bang Colorado Jared Polis cho biết ông sẽ đưa ra ý kiến ​​"một cái nhìn nghiêm túc" nếu được hỏi, KKTV đưa tin. "Điện thoại của tôi vẫn chưa đổ chuông. Hãy nhìn xem, nếu họ thực hiện cuộc bỏ phiếu và nếu họ cần một người Do Thái đồng tính, hói đầu, 49 tuổi đến từ Boulder, Colorado, thì họ đã có số của tôi."

.

Một khả năng được đồn đại khác, Thống đốc North Carolina Roy Cooper, cho biết hôm thứ Hai trên Morning Joe của MSNBC rằng ông và bà Harris đã nói chuyện vào Chủ nhật, Politico đưa tin. “Mọi việc diễn ra thật tuyệt vời,” Cooper nói về cuộc gọi. "Chúng tôi đã nói về việc chiến thắng cuộc đua này." Khi được hỏi nhiều lần liệu ông Cooper có cân nhắc việc chạy cùng cô hay không, Cooper kiên quyết từ chối trả lời. “Tôi đánh giá cao mọi người nói về tôi, nhưng tôi nghĩ sự tập trung lúc này cần phải đổ dồn vào bà Harris trong tuần này,” Cooper nói.

.

Cũng trên chương trình Morning Joe, Thống đốc tiểu bang Kentucky Andy Beshear (người mà theo các phương tiện truyền thông đưa tin, cũng có thể đã nói chuyện với Harris hôm Chủ Nhật) cũng đưa ra những câu hỏi tương tự. “Tôi yêu công việc của mình. Tôi thích phục vụ người dân Kentucky,” Beshear nói. "Cách duy nhất tôi có thể cân nhắc điều gì đó khác ngoài công việc hiện tại này là nếu tôi tin rằng mình có thể giúp đỡ người dân của mình hơn nữa và giúp đỡ đất nước này."

.

Các nguồn tin nói với CNN rằng Cooper là một trong khoảng 10 người, hầu hết đều là quan chức dân cử, được chiến dịch tranh cử của Harris yêu cầu cung cấp thông tin bao gồm chi tiết tài chính và lịch sử gia đình. Những người khác được cho là bao gồm Thống đốc tiểu bang Pennsylvania Josh Shapiro và Thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona Mark Kelly.

.

⦿ ---- Trump từng quyên góp tiền cho Kamala Harris tranh cử trong quá khứ. “Tôi đã trao tiền cho tất cả mọi người,” Donald Trump nói. Các ứng cử viên chính trị đã nhận được chi phiếu từ Trump bao gồm Bộ trưởng Tư pháp California lúc bấy giờ là Kamala Harris, theo báo USA Today đưa tin. Hồ sơ tiểu bang California cho thấy phó tổng thống Harris đã thu được 5.000 USD cho chiến dịch tranh cử đầu tiên vào năm 2011 và 1.000 USD vào năm 2013 cho nỗ lực tái tranh cử. Con gái của Trump, Ivanka, đã gửi 2.000 USD cho Harris vào năm 2014. Trong chiến dịch tranh cử đầu tiên, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa thừa nhận đã quyên góp cho các đối thủ tương lai của ông.

.

Trump, một nhà xây cất ở New York khi ký vào tấm chi phiếu, nói: “Bởi vì đó là công việc của tôi. Tôi phải cống hiến cho họ. Bởi vì khi tôi muốn thứ gì đó, tôi sẽ có được nó. Khi tôi gọi, họ hôn tôi (tục tĩu)." (nguyên văn Trump nói tục: they kiss my (expletive).)Cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Michael Steele, nói với báo Guardian: “Khi Trump viết tấm chi phiếu đó để bầu lại Kamala Harris vào năm 2011, tôi cá rằng Trump không nghĩ rằng bà Harris sẽ rút số tiền đó vào năm 2024”. Và dù sao đi nữa, bà đã chuyển số tiền quyên góp của Trump cho một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì quyền công dân ở Trung Mỹ vào năm 2015.⦿ ---- Ban tranh cử tổng thống của Phó Tổng thống Kamala Harris hôm thứ Hai cho biết họ đã huy động được 81 triệu USD trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi Harris tiết lộ rằng bà sẽ tìm kiếm đề cử của Đảng Dân chủ. Người phát ngôn Ban tranh cử của Harris Kevin Munoz cho biết: “Lần ủng hộ lịch sử dành cho Phó Tổng thống Harris thể hiện chính xác loại năng lượng và sự nhiệt tình của các cơ sở [Đảng Dân Chủ] để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử”.Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử và ủng hộ bà, bà Harris đã ca ngợi di sản của Biden, nhấn mạnh rằng nó là “có một không hai trong lịch sử hiện đại”. Cho đến nay, hơn 1.000 đại biểu Đảng Dân chủ đã chính thức tuyên bố ủng hộ Harris.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã triệu tập một cuộc họp ban tham mưu tranh cử ở Wilmington (Delaware) trước bài phát biểu của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và thề sẽ "lên đường" và vận động tranh cử cho bà. “Nếu tôi không có COVID, tôi sẽ đứng đó với bạn,” Biden nói, đồng thời thúc giục “đội” “ôm lấy” Harris, vì cô Harris là “người giỏi nhất”. Biden lưu ý rằng mặc dù tin tức về quyết định rút lui của ông là "đáng ngạc nhiên" nhưng đó là "điều đúng đắn phải làm. Tên đã thay đổi ở đầu tấm vé, nhưng nhiệm vụ không hề thay đổi”, Biden khẳng định.⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã tổ chức một cuộc họp nhân viên tại trụ sở tranh cử của bà ở Wilmington, Delaware, để thảo luận về kế hoạch của bà cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận cử tri trong 106 ngày tới, nêu rõ cam kết trình bày trường hợp của mình trực tiếp với người dân Mỹ.“Chúng ta sẽ giành chiến thắng,” Harris nói, bày tỏ sự tin tưởng vào sự thành công của chiến dịch tranh cử của mình. Bà cũng thông báo rằng Jen O'Malley Dillon, người lãnh đạo chiến dịch tái tranh cử của Biden, sẽ quản lý chiến dịch của riêng cô.Cuối tuần qua, Tổng thống Joe Biden đã rời cuộc đua, chuyển trọng tâm sang con đường giành được đề cử của Đảng Dân chủ của Harris. Mặc dù Biden ủng hộ Harris, nhưng bà vẫn cần điều hướng quá trình đề cử chính thức và phải kiếm đủ số đại biểu để chính thức trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ.⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris chỉ trích tầm nhìn của cựu Tổng thống Donald Trump đối với nước Mỹ, nói rằng nó nhằm mục đích đưa đất nước “trở ngược lại thời kỳ trước khi nhiều” người dân có “đầy đủ các quyền tự do và quyền lợi”. Nói chuyện với các nhân viên tại trụ sở chiến dịch tranh cử của cô ở Wilmington, Delaware, Harris nêu bật kinh nghiệm của bà với tư cách là một công tố viên, lưu ý đến lịch sử xử lý nhiều tội phạm khác nhau của bà.Bà tạo ra sự tương phản rõ rệt với Trump, người phải đối mặt với 34 trọng tội trong một vụ án tiền bạc ở New York. “Tôi đã xử lý đủ loại thủ phạm,” Harris nói và nói thêm, “Tôi biết kiểu người của Donald Trump.” Nếu giành được đề cử của Đảng Dân chủ, Harris sẽ đối đầu với Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.⦿ ---- Trong bản cập nhật mới nhất hôm thứ Hai, bác sĩ Kevin O'Connor của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói bệnh Biden "gần như đã khỏi hoàn toàn". O'Connor lưu ý: "Mạch, huyết áp, nhịp hô hấp và nhiệt độ của ông ấy vẫn hoàn toàn bình thường. Độ bão hòa oxy của ông ấy tiếp tục ở mức tuyệt vời khi ở trong không khí trong phòng. Phổi của ông Biden vẫn trong lành", O'Connor lưu ý và cho biết thêm rằng Biden "tiếp tục thực hiện" các nhiệm vụ tổng thống của mình.Trước đó, truyền thông Israel đưa tin cuộc gặp giữa Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington đã một lần nữa bị hoãn lại cho đến thứ Tư hoặc thứ Năm do vấn đề sức khỏe của tổng thống Mỹ.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024 Donald Trump hôm thứ Hai đã chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris, nói rằng bà sẽ lãnh đạo đất nước “tệ hơn” so với người kế nhiệm ông là Joe Biden. Bài đăng của Trump được đưa ra sau khi Harris có bài phát biểu, trong đó bà mô tả “di sản thành tựu” của Biden trong nhiệm kỳ của ông là “có một không hai trong lịch sử hiện đại”. Lập trường của bà Harris trái ngược hoàn toàn với Trump về quyền đa văn hóa (da màu), quyền phụ nữ, quyền bình đẳng trong nhân dụng, quyền sinh sản, quyền tính phái.Nếu được đảng Dân Chủ đề cử, Harris sẽ là người phụ nữ da đen đầu tiên được một đảng lớn đề cử ứng cử tổng thống và là người Nam Á đầu tiên. Cô cũng có một lịch sử tôn giáo và tâm linh cá nhân đa dạng, đa tín ngưỡng của nước Mỹ. Cha của Kamala Harris, Donald J. Harris, là người Mỹ gốc Jamaica gốc Phi-Jamaica. Được nuôi dạy theo đạo Hindu (Ấn Độ Giáo) bởi mẹ cô, Shyamala Gopalan, người gốc Chennai, Ấn Độ, cô thường được người hàng xóm của cô, Regina Shelton, cùng với em gái của Harris, Maya, đưa đến Nhà thờ Church of God ở Đại lộ 23 ở Oakland, California.Khi trưởng thành, Harris gia nhập một nhà thờ Black Baptist - Nhà thờ Baptist thứ ba của San Francisco, do mục sư Amos Brown lãnh đạo. Trong khi đó, người đàn ông sau này trở thành chồng của Harris, luật sư Douglas Emhoff của Los Angeles, lớn lên ở New Jersey và tham dự một giáo đường Do Thái Cải cách.Các mối liên hệ đức tin của Harris thường xuyên xuất hiện trong bốn năm cầm quyền vừa qua của bà khi 2 vợ chồng bắt đầu truyền thống thắp nến Hanukkah (Do Thái Giáo) tại nơi ở của họ, cũng như kỷ niệm Diwali, lễ hội ánh sáng của người Hindu.Tất cả tổng thống Mỹ trước đây đều xác định là người theo đạo Cơ đốc và điều đó sẽ không thay đổi nếu Harris được bầu vào tháng 11. Nhưng khi bà tranh cử tổng thống, tiểu sử tôn giáo của bà sẽ không chỉ làm nên lịch sử mà còn kết nối bà với rất nhiều người Mỹ thực hành và gặp gỡ đức tin -- của bà và người hôn phối của bà. Bản thân bà Harris không có con, nhưng chồng bà có 2 đứa con riêng.⦿ ---- Độc chiêu Cộng Hòa để chia rẽ Đảng Dân Chủ: Vance nói Harris nói dối để đẩy Biden ra. Ứng cử viên Phó Tổng Thống của Donald Trump, JD Vance, đã cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris "nói dối" về khả năng tranh cử lại của nguyên thủ quốc gia đương nhiệm Joe Biden. Phát biểu trong chuyến thăm trường trung học cũ của mình ở Middletown, Ohio, Vance cho rằng Harris đã nói dối với "những người thuộc đảng Dân chủ ưu tú" trong "những căn phòng đầy khói" để loại Biden khỏi chiến dịch tranh cử.Vance là người độc miệng. Thượng nghị sĩ JD Vance (R-Ohio), người được Donald Trump lựa chọn làm phó tổng thống, đã chửi mắng hồi năm 2021 rằng Phó Tổng thống Kamala Harris là một trong những “quý cô mèo không con” (“childless cat ladies”) đang “khốn khổ” với cuộc sống của mình và không có quyền lợi trực tiếp ở Mỹ vì bà không phải là mẹ như các phụ nữ bình thường. Thực tế, chúng ta phải thấy rằng khi người phụ nữ chạy theo sự nghiệp, qua một tuồi nào, cơ thể họ không còn cơ may để có con nữa.Trong một bài phát biểu năm 2021 tại một hội nghị của Viện Nghiên cứu Liên trường (Intercollegiate Studies Institute), Vance đã đặc biệt nêu tên Harris trong một bài phát biểu chống lại “phe cánh tả không có con”, những người “không có cam kết vật chất nào đối với tương lai của đất nước này”. Ông xếp phó tổng thống vào nhóm với Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), Thượng nghị sĩ Cory Booker (D-N.J.) và Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg.Không chỉ chửi mắng 1 lần, TNS Vance lập lại trên đài Fox, tăng gấp đôi các cuộc tấn công của mình vào các đảng viên Đảng Dân chủ không có con trong một cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson của Fox News lúc bấy giờ: “Chúng ta đang được điều hành một cách hiệu quả ở đất nước này, thông qua Đảng Dân chủ, thông qua các công ty đầu sỏ chính trị của chúng ta, bởi một nhóm mèo cái không con, những người đang đau khổ với cuộc sống của chính mình và những lựa chọn mà họ đã đưa ra..."⦿ ---- Một trong những đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu, người đặc biệt giữ im lặng trong ngày qua về Kamala Harris, đã không còn im lặng nữa. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Hai hoàn toàn ủng hộ phó tổng thống, theo AP đưa tin. “Hôm nay, với niềm tự hào vô cùng và sự lạc quan vô hạn đối với tương lai của đất nước chúng ta, tôi ung hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm Tổng thống Hoa Kỳ,” bà Pelosi nói trong một tuyên bố, theo báo The Hill.Dù không còn là Chủ tịch Hạ viện, nhưng bà Pelosi vẫn có ảnh hưởng lớn trong đảng. Bà đã cảnh báo riêng với Tổng thống Biden về việc tiếp tục tham gia cuộc đua, và bà được cho là đã làm việc ở hậu trường để thuyết phục Biden rút lui. Sự chứng thực lớn nhất sắp tới sẽ là của Barack Obama. Politico lưu ý rằng cả Bill và Hillary Clinton đều đã ủng hộ Harris, cũng như hầu hết những người sẽ thách thức bà Harris.⦿ ---- Hai người từng là cặp vợ chồng tuyệt vời nhất của Cộng Hòa rồi tan vỡ khi cô vợ làm cố vấn cho văn phòng Tổng Thống Trump, bây giờ lại kình nhau về Phó Tổng Thống Kamala Harris. Tại sao Kellyanne và George Conway lại chia tay? Một lý do lớn có thể được minh họa trong một dòng tweet mới của George Conway, một người Cộng Hòa chỉ trích gay gắt đối với Donald Trump.Trong khi bà Kellyanne Conway là MAGA, cựu cố vấn Bạch Ốc của Trump, đã lên Fox News Sunday và đưa ra lời phê bình khá cá nhân đối với Phó Tổng thống Kamala Harris. Kellyanne nói trên Daily Beast: “Cô Harris nói không hay, không làm việc chăm chỉ, cô Harris không nên trở thành người mang tiêu chuẩn cho Đảng [Dân Chủ]”.George Conway: Chàng luậts ư Cộng Hòa đã trả lời bằng một dòng tweet có hình ảnh của vợ anh và một đoạn clip cô Kellyanne phát biểu trên Fox. Ông George Conway viết: “Không phải ai cũng có thể thể hiện bản thân một cách hùng hồn và bằng những cách diễn đạt tinh tế như Donald J. Trump”. (ám chỉ rằng Trump ưa chửi mắng, chửi thề, chửi tục.... trong khi bà Harris nói rất trí thức, hòa nhã.)Hai vợ chồng Conway tuyên bố vào năm ngoái họ đã chia tay sau 22 năm chung sống, theo HuffPost. Một nhà văn của Vanity Fair đã từng tóm tắt mối quan hệ của họ một cách nổi tiếng như sau: "Một trong những bí ẩn lớn nhất của thế kỷ 21 là cuộc hôn nhân của Kellyanne Conway và chồng cô ấy, George - cụ thể là nếu họ ghét nhau nhiều như những bình luận công khai của họ cho thấy, hoặc nếu toàn bộ sự việc là một loại cờ vua ba chiều nào đó được thiết kế để nâng cao lợi ích riêng của họ,” Bess Levin viết. Về phần mình, Trump đã từng viết công khai lời chúc mừng tới Kellyanne Conway sau khi biết tin cô ly hôn với "con hải âu kinh tởm quanh cổ".⦿ ---- Đệ nhị phu quân của Hoa Kỳ Doug Emhoff cảm ơn Tổng thống Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden vì “sự ủng hộ không ngừng nghỉ” của họ trong thông điệp đầu tiên kể từ khi Biden rút lui khỏi tái tranh cử — và một ngày sau khi vợ ông, Kamala Harris tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024. Emhoff khen ngợi gia đình Biden vì tất cả những gì họ đã làm “để phục vụ đất nước vĩ đại này”. Emhoff nói rằng ông cũng rất biết ơn sự lãnh đạo của Phó Tổng Thống Harris. “Tổng Thống @JoeBiden và Phó Tổng Thống @KamalaHarris đã lãnh đạo một trong những chính quyền thành công nhất mà chúng tôi từng thấy,” ông tweet. “Tôi biết ơn sự lãnh đạo của họ và lạc quan về tương lai của đất nước chúng ta.”Nếu bà Harris thắng cử vào tháng 11, Emhoff sẽ trở thành một trong những người gốc Do Thái nổi tiếng nhất đất nước với tư cách là người phối ngẫu Do Thái đầu tiên (Đệ nhất Phu quân) trong Bạch Ốc, theo báo The Times of Israel đưa tin. Emhoff trước đây đã lên tiếng phản đối chủ nghĩa bài Do Thái ngày càng gia tăng ở Hoa Kỳ trong bối cảnh có những lời kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Gaza, và trước đó ông đã gọi Trump là “một kẻ bài Do Thái nổi tiếng”.⦿ ---- Ông bà cậu con rể của Trump ăn welfare trong khi con nói muốn cắt giảm kẻ ăn bám. Tờ Washington Post đưa tin rằng ông bà tị nạn của Jared Kushner được hưởng lợi từ các hình thức hỗ trợ nhập cư tương tự mà Kushner đã cố gắng cấm với tư cách là cố vấn cấp cao trong nội các của Donald Trump.Kushner, người kết hôn với con gái của Trump, Ivanka, là người Do Thái và ông bà của anh là những người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust. Khi đến Hoa Kỳ vào năm 1949, theo báo cáo, họ có 2 đô la và không có gia đình nào sẵn lòng nhận họ vào tạm trú. Tài liệu từ Hiệp hội Hỗ trợ Người nhập cư Do Thái (Hebrew Immigrant Aid Society) cho thấy ông bà của Kushner đã dựa vào các chương trình welfare do chính phủ trợ cấp cho người nhập cư—bao gồm cả nhà ở, hỗ trợ lương thực và chăm sóc sức khỏe—cho đến khi họ có thể tự đứng vững trở lại. Theo một báo cáo của các nhân viên phụ trách hồ sơ về gia đình Kushner với Hiệp hội Hỗ trợ Người nhập cư Do Thái, gia đình Kushner đã cho thấy “một nỗ lực to lớn để tự thành lập và bắt đầu lại”.⦿ ---- Theo hồ sơ tòa án công bố hôm thứ Hai, phiên tòa xét xử trốn thuế đối với Hunter, con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 9. Con trai của người đứng đầu đương nhiệm Bạch Ốc đã bị kết án về cả ba tội danh trong vụ án hình sự về súng ở Delaware và do đó giấy phép hành nghề luật của Hunter Biden đã bị tước bỏ. Ban đầu dự kiến bắt đầu vào tháng 6, phiên tòa đã bị Thẩm phán quận Hoa Kỳ Mark Scarsi hoãn sang tháng 9 để tránh xung đột với phiên tòa xét xử sở hữu súng nói trên.⦿ ---- Biển Đông: Theo hai nước, Philippines và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm giảm căng thẳng ở Biển Đông, sau các cuộc giao tranh liên quan đến tàu của họ gia tăng kể từ năm ngoái. Bộ Ngoại giao của hai quốc gia châu Á cho biết trong các tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật và thứ Hai rằng họ đã đồng ý cùng giải quyết những khác biệt về các vấn đề hàng hải thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời nhận thấy sự cần thiết phải giảm leo thang tình hình.⦿ ---- Nhật Bản: Nhà điều hành cho biết các hoạt động tàu hỏa cao tốc giữa Nagoya và Hamamatsu đã bị hủy trong suốt ngày thứ Hai do một vụ va chạm trong đêm của hai xe bảo trì đường sắt, dẫn đến việc hủy 328 chuyến tàu và ảnh hưởng đến khoảng 250.000 người. Công ty Đường sắt Trung tâm Nhật Bản cho biết các dịch vụ giữa hai thành phố ở quận Aichi và Shizuoka ở miền trung Nhật Bản trên Tuyến Tokaido Shinkansen nối Tokyo và Osaka đã bị tạm dừng do công việc khôi phục.⦿ ---- Croatia: Các quan chức cho biết, một tay súng đã xông vào viện dưỡng lão ở một thị trấn yên tĩnh ở Croatia hôm thứ Hai và nổ súng, giết chết 6 người trong đó có mẹ của y. Thủ tướng cho biết những người chết hầu hết ở độ tuổi 80 và 90. AP đưa tin, Cảnh sát trưởng quốc gia Nikola Milina cho biết 5 người chết ngay lập tức và một người khác chết tại bệnh viện. Năm người là cư dân và một người là nhân viên. Ít nhất 6 người khác bị thương, 4 người bị thương nặng. Milina cho biết nghi phạm đã bỏ trốn nhưng cảnh sát đã bắt được y tại một quán cà phê gần cơ sở ở thị trấn Daruvar. Nhà chức trách đang điều tra động cơ đằng sau vụ tấn công.⦿ ---- Thế Vận 2024: Thứ Sáu 26/7 là lễ khai mạc, nhưng Thứ Tư 24/7 bắt đầu nhiều trận bóng đá mở màn Thế Vận. Trong khi Lễ khai mạc Olympic là lễ khai mạc ăn mừng của sự kiện, một số môn thể thao lại có khởi đầu thuận lợi trước khi bước ra phía sau lá cờ quốc gia của họ. Có thể đoán rằng nhiều tiệm cà phê ở Little Saigon cũng sẽ trực tiếp truyền hình Thế Vận.Khi nào Thế vận hội 2024 bắt đầu? Những sự kiện đầu tiên của Thế vận hội Paris 2024 sẽ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 24 tháng 7. Thế vận hội Paris sẽ chính thức khai mạc với hai trận bóng đá nam lúc 9 giờ sáng theo giờ ET vào ngày 24 tháng 7. Argentina sẽ đấu với Maroc tại Sân vận động Geoffroy-Guichard ở Saint-Etienne, trong khi Tây Ban Nha sẽ gặp Uzbekistan tại Parc des Princes ở Paris. Các môn bóng Rugby, bóng ném, bắn cung và bắn súng cũng sẽ bắt đầu trước Lễ khai mạc.Các trận bóng đá (soccer) riêng trong ngày Thứ Tư 24/7 sẽ là (chiếu ở 2 đài Peacock, NBC Olympics):. Argentina sẽ đá với Maroc;. Tây Ban Nha sẽ đá với Uzbekistan;. Egypt đá với Dominican Republic. Guinea đá với New Zealand. Nhật Bản đá với Paraguay;. Iraq đá với Ukraine;. Pháp đá với Hoa Kỳ. Mali đá với IsraelCác trận bóng đá (soccer) riêng trong ngày Thứ Năm 25/7 sẽ là (chiếu ở 2 đài Peacock, NBC Olympics):. Đức đá với Nam Hàn;. Tây Ban Nha đá với Nhật Bản;. Canada đá với New Zealand;. Nigeria đá với Brazil;. Đức đá với Australia;. Mỹ đá với Zambia;. Pháp đá với Colombia;. Na Uy đá với Thụy Điển.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một chương trình miễn phí dạy tại Trung tâm Nghề nghiệp North Valley (North Valley Occupational Center) mang đến cơ hội tuyệt vời cho những ai muốn bước vào lĩnh vực cơ khí hàng không. Khóa học đã cho phép những sinh viên như Leia González đặt ra mục tiêu cho mình trong lĩnh vực này. Cô gái trẻ cho biết: “Ban đầu tôi thích làm tiếp viên hàng không, nhưng sau này khi tham gia chương trình, tôi lại rất thích trở thành thợ cơ khí”.Gonzalez là thành viên của Chương trình Kỹ thuật Cơ khí Máy bay của Trung tâm Nghề nghiệp North Valley, nơi họ học các kỹ năng khác nhau trong lĩnh vực này. Emilio Mendez, trợ lý giám đốc Trung tâm Nghề nghiệp North Valley cho biết: “Họ cũng đã lái được một chiếc máy bay mà chúng tôi gọi là taxi. Họ lên máy bay, kiểm tra tổng thể máy bay, họ làm mọi thứ ngoại trừ việc cất cánh.” Lớp học được tổ chức tại Sân bay Van Nuys, nơi học sinh áp dụng kiến thức vào thực tế.⦿ ---- Quận Cam: Có ít nhất một người đã chết trong một vụ va chạm liên quan đến một chiếc xe ben trên Xa lộ số 5 hôm thứ Hai ở Quận Nam Orange. Tai nạn được báo cáo lúc 9:39 sáng thứ Hai trên xa lộ đi về hướng bắc gần Avenida Palizada ở San Clemente, theo Sở Tuần tra Xa lộ California cho biết. Theo CHP, một chiếc xe ben đã đâm vào một chiếc sedan trên đoạn đường nối của xa lộ. Thông tin về người đã chết không có sẵn ngay lập tức.⦿ ---- TIN VN. Phạt YouTuber ở Đồng Tháp đăng clip sai sự thật, chia rẽ tôn giáo. Theo Báo Pháp Luật. YouTuber ở Đồng Tháp đã quay nhiều chùa rồi đăng tải các clip sai sự thật, chia rẽ tôn giáo... Ngày 23-7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Công an TP Cao Lãnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với một YouTuber đăng tải nhiều thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức. Trước đó, công an nhận được tin báo về việc có người đàn ông quay phim tại chùa trên địa bàn phường 4, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có dấu hiệu khả nghi. Qua xác minh, công an xác định được YouTuber đó là NBD (40 tuổi, ngụ ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) nên mời làm việc. D cho biết đã quay phim các chùa trên địa bàn TP Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh đưa lên kênh YouTube có 11.000 lượt đăng ký của mình. Kiểm tra kênh YouTube của D, công an phát hiện có nhiều video sai sự thật, chia rẽ tôn giáo, thu hút nhiều bình luận phản cảm, tiêu cực.⦿ ---- TIN VN. Bình Phước: 63 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. Theo Báo Bình Phước. 63 công nhân của Công ty TNHH Pin Yuan Việt Nam (Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, huyện Đồng Phú) sau khi dùng bữa cơm trưa do một đơn vị bên ngoài cung cấp bất ngờ xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23-7, Khoa hồi sức cấp cứu - Ngoại chấn thương, Trung tâm y tế huyện Đồng Phú tiếp nhận hơn 60 công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Pin Yuan Việt Nam nhập viện. Một bác sĩ tại Trung tâm y tế huyện Đồng Phú cho biết, khi nhập viện, các bệnh nhân đều có các triệu chứng nghi do ngộ độc thực phẩm như tiêu chảy, nôn ói.⦿ ---- HỎI 1: Cử tri cao niên năm nay đi bầu lo nhiều về chi phí đời sống đắt đỏ?ĐÁP 1: Đúng vậy. Những người Mỹ lớn tuổi sẽ suy nghĩ về chi phí nhà ở, thực phẩm và năng lượng cao khi họ tham gia cuộc bầu cử vào tháng 11 này. Theo một cuộc khảo sát mới từ Retirementliving.com, những người cao tuổi bất kể đảng phái chính trị nào đang quan tâm nhất đến việc cuộc sống ở Mỹ đã trở nên đắt đỏ như thế nào. Theo cuộc khảo sát, hơn 19% người cao tuổi cho biết chi phí sinh hoạt là mối quan tâm lớn nhất của họ và 57% cho biết đây là một trong ba mối quan tâm hàng đầu của họ trước cuộc bầu cử tổng thống.Cuộc khảo sát với 1.039 người cho thấy lạm phát và tội phạm là hai mối quan tâm lớn khác của người cao tuổi. Trong khi những người cao tuổi trung thành với chính trị ở cả hai đảng cho biết chi phí sinh hoạt là mối quan tâm lớn đối với họ trong cuộc bầu cử này, thì những mối quan tâm hàng đầu khác lại khác nhau tùy theo đảng phái.Chi tiết:https://thehill.com/changing-america/respect/poverty/4786692-cost-of-living-top-concern-among-seniors-this-election-survey/⦿ ---- HỎI 2: Chó có thể ngửi được cảm xúc căng thẳng hay thoải mái của người?ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu mới cho thấy chó có thể đánh hơi xem con người đang căng thẳng hay thoải mái và phản hồi giác quan đó dường như ảnh hưởng đến cảm xúc và lựa chọn của chó. Các nhà nghiên cứu Anh lưu ý rằng con chó thậm chí không cần phải biết rõ về con người để diễn giải mùi theo cách này. Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Nicola Rooney cho biết: “Những người nuôi chó biết thú cưng của họ hòa hợp với cảm xúc của chúng như thế nào, nhưng ở đây chúng tôi cho thấy rằng ngay cả mùi của một người xa lạ, căng thẳng cũng ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của chó, nhận thức về phần thưởng và khả năng học hỏi”. Cô là giảng viên cao cấp về động vật hoang dã và bảo tồn tại Trường Thú y Bristol (Bristol Veterinary School) ở Bristol, Anh.Chi tiết:https://www.upi.com/Health_News/2024/07/22/dogs-smell-stress-choices/8531721653212/