Dự kiến ​​hơn 300.000 người sẽ xếp hàng dọc hai bờ sông Seine để theo dõi buổi lễ Khai mạc Thế Vận- cùng với 45.000 cảnh sát, bao gồm các thành viên của lực lượng can thiệp đặc biệt tinh nhuệ của Pháp được huấn luyện về chống khủng bố.

- Đức Giáo Hoàng kêu gọi thế giới ngưng bắn vì Thế Vận

- Lễ khai mạc Thế vận sẽ trên Sông Seine, với 80 thuyền của 205 đoàn vận động viên nổi dài 6 km. Hơn 300.000 khán giả dọc 2 bờ sông. Với 45.000 cảnh sát, và cả ngàn lính bắn tỉa nằm trên đỉnh các tòa nhà bên sông

- Trump: Biden hãy rời Bạch Ốc bây giờ

- Vài giờ sau khi TT Biden rút lui, cử tri gửi 50 triệu USD quyên tặng PTT Harris.

- Ủng hộ PTT Kamala Harris ứng cử có thêm: Thống đốc California (Newsom), ông bà Clinton, Thị trưởng thành phố New York, Thống đốc tiểu bang Kentucky, nhiều Dân Biểu Dân Chủ

- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen: kinh tế thời Biden tuyệt vời, đã tạo ra 15 triệu việc làm mới, giảm chi phí, tăng vọt kinh tế

- Bạch Ốc: Biden rút lui không phải lý do y tế, vì sức khỏe vẫn ổn định, mà vì lợi ích Đảng Dân Chủ.

- PTT Kamala Harris: vinh dự được ủng hộ của Tổng thống Biden và tuyên bố ra sức sẽ thắng phiếu Trump tháng 11/2024.

- Ban tái tranh cử Dân Chủ xin đổi tên từ là "Biden cho Tổng thống" thành "Harris cho Tổng thống" (Harris for President).

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng Hòa) đòi Biden từ chức Tổng Thống tức khắc.

- Dân Biểu Cộng Hòa Nancy Mace sẽ ra nghị quyết đòi PTT Harris áp dụng tu chính án thứ 25 để đẩy Biden ra khỏi Bạch Ốc tức khắc.

- PTT Kamala Harris gọi điện cho các nhà lãnh đạo Dân chủ để được ủng hộ thay Biden ranh cử. Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã thể hiện tình yêu của bà dành cho chồng sau khi ông nói rút lui. Cháu gái của Biden: "ông nội là người đã phục vụ đất nước bằng cả tâm hồn và sự xuất sắc không gì sánh được.”

TT Biden rút lui, không tranh cử, tuyên bố đề cử và ủng hộ PTT Harris tranh cử vào chức Tổng Thống cho Đảng Dân Chủ. Biden đã nói với Harris trước khi thông báo rút lui. Lãnh đạo đa số Thượng Viện Schumer ca ngợi Biden "một người yêu nước thực sự và một người Mỹ vĩ đại." Các đại biểu Đảng Dân Chủ sẽ có quyền có ý kiến riêng, đại hội sẽ nhiều sóng gió. Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson hù dọa kiện vụ Dân Chủ đổi ứng cử viên. DB Cộng Hòa Elise Stefanik kêu gọi Biden rời Bạch Ốc ngay. Thống Đốc Newsom của California ca ngợi Biden là "một trong những tổng thống có ảnh hưởng và vị tha nhất."

- Trump: sẽ thắng Kamala Harris “dễ dàng”

- TNS Joe Manchin sẽ không tranh cử Tổng Thống, cũng sẽ không nhận làm Phó cho bà Harris

- Thư ký báo chí Điện Kremlin: bà Harris có lời lẽ "không thân thiện" về Nga.

- Tesla sẽ sản xuất "robot hình người thực sự hữu ích" để sử dụng nội bộ năm 2025, và bán cho các công ty khác vào năm 2026. Sẽ sản xuát 30 tỷ robots cho nhu cầu "bạn đồng hành, người trông trẻ và giáo viên".

- Các sàn giao dịch chứng khoán ở New York tăng vọt trước giờ mở cửa

- Mỹ sẽ điều tra an toàn đối với khoảng 150.000 xe hãng Stellantis.

- Gaza: 39.006 người Palestine bị Israel giết, 89.818 người bị thương.

- Israel: thêm 2 con tin chết trong khi bị Hamaz giam

- Xe cứu trợ của LHQ bị phi cơ Israel bắn, 1 xe hư, phải nằm ụ

- Tuyên bố Israel là "thực thể phạm tội ác chiến tranh" vì cuộc chiến ở Gaza, chính phủ Pakistan gọi Thủ tướng Israel là kẻ khủng bố.

- TIN VN. Bàn chuyện quan lớn Hà Nội chết bệnh, 3 người dân Sài Gòn bị công an "xử lý".

- TIN VN. Khách tung tin có lựu đạn, chuyến bay Đà Nẵng đi TP.HCM phải tạm hoãn.

- TIN VN. Bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- HỎI 1: Gần 1/2 giới trẻ Gen Z (từ 18 đến 27 tuổi) phải dựa tài chính vào cha mẹ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trí tuệ nhân tạo AI dò ung thư tuyến tiền liệt với độ chính xác 84%, vượt xa độ chính xác 67% đối với các trường hợp được bác sĩ phát hiện? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-21/7/2024) ⦿ ---- Giám đốc điều hành Tesla Inc., Elon Musk, đã chia sẻ hôm thứ Hai rằng công ty có kế hoạch sản xuất "robot hình người thực sự hữu ích" với số lượng sản xuất thấp để sử dụng nội bộ vào năm 2025, với mục tiêu sản lượng cao cho các công ty khác vào năm 2026.

Tỷ phú này trước đó đã dự đoán rằng robot hình người Optimus, vẫn đang được phát triển, có thể được sản xuất tới 30 tỷ đơn vị robots để đáp ứng nhu cầu về công nghệ có thể hoạt động như "bạn đồng hành, người trông trẻ và giáo viên". Musk đã giới thiệu robot Optimus thế hệ thứ hai của Tesla trong Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) tại Thượng Hải hồi đầu tháng này.

⦿ ---- Các sàn giao dịch chứng khoán ở New York tiếp tục tăng cao hơn trong những giờ giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Hai, với Nasdaq 100 dẫn đầu mức tăng sau khi Giám đốc điều hành Tesla Inc., Elon Musk, đưa ra mốc thời gian cho việc tung ra robot hình người của công ty để sử dụng nội bộ, dự kiến ​​​​vào năm 2025. Chỉ số Nasdaq 100 tăng 1,10 lúc 8:07 sáng theo giờ ET. Cổ phiếu Tesla đã tăng 1,44% trong những giờ đầu giao dịch, đạt mức giá 242,50 USD mỗi cổ phiếu. Chỉ số S&P 500 tăng 0,66% và Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,15%. Đồng EURO đứng ngang so với đồng đô la, đổi chủ (changing hands) ở mức 1,08881.

⦿ ---- Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) hôm thứ Hai thông báo họ đã mở cuộc điều tra sơ bộ đối với khoảng 150.000 xe ô tô Stellantis. Cuộc điều tra diễn ra sau các khiếu nại liên quan đến xe bán tải RAM 1500 2022 và xe SUV Jeep Wagoneer 2022. NHTSA đã nhận được 80 khiếu nại trong số đó. Các phương tiện được cho là đang chuyển sang chế độ đậu xe và cài thắng khẩn cấp, với đèn cảnh báo lỗi pin xuất hiện trên bảng điều khiển.

⦿ ---- Hôm Chủ nhật, Đức Giáo Hoàng Francis bày tỏ hy vọng rằng Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris sẽ tạo cơ hội cho các quốc gia đang có chiến tranh tôn trọng truyền thống Hy Lạp cổ đại và thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội.

“Theo truyền thống cổ xưa, ước gì Thế vận hội là cơ hội để thiết lập một lệnh ngừng bắn trong chiến tranh, thể hiện ý chí chân thành vì hòa bình,” Đức Giáo Hoàng Francis nói trong buổi cầu nguyện Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nhấn mạnh rằng thể thao cũng có “một sức mạnh xã hội to lớn, có khả năng đoàn kết một cách hòa bình mọi người từ các nền văn hóa khác nhau”.

Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic lần thứ 33 sẽ được tổ chức tại Paris vào ngày 26/7 với sự tham dự của 205 đoàn vận động viên, những người sẽ diễu hành trên hơn 80 chiếc thuyền trên sông Seine.

“Tôi hy vọng rằng sự kiện này có thể là một dấu hiệu của một thế giới hòa nhập mà chúng ta muốn xây dựng và các vận động viên, với chứng từ thể thao của họ, có thể trở thành những sứ giả hòa bình và những hình mẫu có giá trị cho giới trẻ,” Đức Giáo Hoàng Francis nói thêm.

Như mọi khi, Ngài yêu cầu các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình, đồng thời nhắc lại những xung đột đang diễn ra trên khắp thế giới. “Chúng ta đừng quên các nạn nhân Ukraine, Palestine, Israel, Myanmar và nhiều quốc gia khác trong chiến tranh. Chúng ta đừng quên, chiến tranh là một thất bại”, Ngài kết luận.

⦿ ---- Khi Paris đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho Thế vận hội Mùa hè, lễ khai mạc Thế Vận dọc sông Seine vào thứ Sáu đã tạo ra một thách thức an ninh chưa từng có mà các nhà tổ chức hy vọng sẽ không làm giảm bầu không khí tưng bừng của bữa tiệc.

Lần đầu tiên, lễ khai mạc Thế vận hội sẽ không diễn ra ở sân vận động. Thay vào đó, hàng chục chiếc thuyền sẽ chở hàng nghìn vận động viên và nghệ sĩ biểu diễn trong cuộc diễn hành nổi dài 6 km (3,7 dặm) dọc sông Seine, thể hiện vẻ đẹp và lịch sử của thủ đô nước Pháp.

Dự kiến ​​hơn 300.000 người sẽ xếp hàng dọc hai bờ sông Seine để theo dõi buổi lễ Khai mạc Thế Vận- cùng với 45.000 cảnh sát, bao gồm các thành viên của lực lượng can thiệp đặc biệt tinh nhuệ của Pháp được huấn luyện về chống khủng bố.

Hàng ghế dọc bờ sông.

Các tay súng bắn tỉa sẽ được triển khai trên đỉnh các tòa nhà dọc tuyến đường và hệ thống chống máy bay không người lái sẽ được lắp đặt. Tony Estanguet, chủ tịch ban tổ chức Paris 2024, phát biểu trong một cuộc họp báo vào Chủ nhật: “Có sự cân bằng giữa an ninh hàng đầu, đây hoàn toàn là ưu tiên hàng đầu”.

Thi trượt ván trên sàn trên mặt nước

⦿ ---- Số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công đang diễn ra của Israel chống lại Hamas đã tăng lên 39.006. Tổng số người bị thương kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công đã lên tới 89.818 người. Bộ cho biết con số này tăng lên sau khi 23 thường dân thiệt mạng trong 24 giờ qua, trong bối cảnh ba cuộc tấn công do Israel thực hiện cũng khiến 91 người bị thương.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Hai xác nhận rằng các con tin Alex Dancyg và Yagev Buchshtav đã chết khi bị giam cầm và phe quân sự Hamas vẫn giữ xác của họ. IDF tuyên bố rằng "quyết định xác định cái chết của họ dựa trên thông tin tình báo và đã được ủy ban chuyên môn của Bộ Y tế phối hợp với Bộ Dịch vụ Tôn giáo và Cảnh sát Israel phê duyệt." IDF lưu ý vẫn chưa rõ hai người đàn ông chết như thế nào nhưng "tất cả các cơ quan chuyên môn" đang nghiên cứu nguyên nhân có thể xảy ra. Khoảng 116 con tin bị bắt cóc hôm 7/10 vẫn chưa được thả.

⦿ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) hôm thứ Hai đưa tin rằng một đoàn xe của LHQ đi đến Thành phố Gaza vào ngày 21 tháng 7 đã bị tấn công bởi "vụ nã đạn dữ dội" từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Tổng ủy viên cơ quan Philippe Lazzarini cho biết: “Mặc dù không có thương vong, nhưng các đội của chúng tôi phải cúi xuống và ẩn nấp… Các đội di chuyển trên những chiếc xe bọc thép được đánh dấu rõ ràng của Liên hợp quốc và mặc áo vest của LHQ”.

.

Theo Lazzarini, một chiếc xe đã bị trúng ít nhất 5 viên đạn khi đang chờ ở trạm kiểm soát của IDF ở phía nam Wadi Gaza, dẫn đến hư hỏng nặng buộc nó phải rời khỏi đoàn xe. Các đội phải tập hợp lại nhưng cuối cùng đã đến được Thành phố Gaza.

⦿ ---- Dân Biểu Pete Aguilar (Dân Chủ, California) cũng là Chủ tịch Hội đồng Dân chủ Hạ viện, và Dân Biểu Dân chủ Adam Schiff (California) tuyên bố hôm thứ Hai rằng họ ủng hộ Phó Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ Kamala Harris cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

“Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bầu Kamala Harris làm tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, đánh bại Donald Trump và giành lại Hạ viện từ tay những đảng viên Cộng hòa cực đoan MAGA”, Aguilar đăng trên X. Các nhà lãnh đạo đang tham gia vào một làn sóng biểu tình ủng hộ từ các thành viên Đảng Dân chủ sau thông báo của Tổng thống Joe Biden vào Chủ nhật rằng ông sẽ rút lui khỏi cuộc đua tổng thống và ủng hộ Harris.

⦿ ---- Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã công khai ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris cho việc đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ vào thứ Hai. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của Harris, nói rằng anh ấy nghĩ "bà là tiếng nói mà đảng cần lúc này" khi phát biểu trên "Morning Joe" của MSNBC.

Cũng trên đài truyền hình tin tức này, Thống đốc tiểu bang Kentucky Andy Beshear tuyên bố ông sẽ không tranh cử tổng thống Dân chủ. Thay vào đó, ông cũng ủng hộ Harris, gia nhập danh sách ngày càng nhiều các ứng cử viên tiềm năng đã quyết định chống lại người kế nhiệm được chỉ định của Tổng thống Joe Biden. Ông nói: “Phó tổng thống thông minh và mạnh mẽ, điều đó sẽ khiến bà ấy trở thành một tổng thống tốt […] Sự tương phản giữa bà ấy và những người tranh cử ở phía bên Cộng Hòakhông thể rõ ràng hơn”.

Ngoài ra, Dân Biểu Dân Chủ Katherine Clark (Phó lãnh đạo Dân Chủ Hạ Viện) đã chia sẻ một bức ảnh với phó tổng thống thể hiện sự ủng hộ của cô với PTT Harris với dòng chữ ngắn gọn "Đội Harris".

⦿ ---- Vài giờ sau khi TT Biden rút lui, cử tri gửi 50 triệu USD quyên tặng PTT Harris. Tổng thống Mỹ Joe Bide do dự từ bỏ chiến dịch tái tranh cử một phần do lo ngại về khả năng đánh bại Donald Trump của Phó Tổng thống Kamala Harris, theo Axios đưa tin hôm thứ Hai, dẫn lời 3 người quen thuộc với vấn đề này. Ngoài ra, theo báo cáo, sự năng động giữa đội của phó tổng thống và tổng thống đôi khi rất căng thẳng, khiến Bạch Ốc "đôi khi" cảm thấy rằng Harris không phải là một thành viên trong đội. Diễn biến xảy ra khi Biden rút lui khỏi cuộc đua tổng thống trong khi các nhà tài trợ và lãnh đạo đảng chuyển sang ủng hộ Harris. Trong những giờ qua, người ta biết Harris đã kiếm được gần 50 triệu USD sau khi được Biden ủng hộ.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Joe Manchin hôm thứ Hai đã nói rõ rằng ông sẽ không tham gia cuộc đua tổng thống vào mùa thu này. “Tôi không cần điều đó trong đời,” Manchin nói với CBS News. Chính trị gia 76 tuổi bày tỏ lo ngại về quy trình lựa chọn ứng cử viên của Đảng Dân chủ, kêu gọi một “quy trình mạnh mẽ, có thể kéo dài ba tuần”.

Đầu ngày hôm Thứ Hai, Manchin đã nhận xét rằng ông sẽ từ chối mọi lời đề nghị tranh cử phó tổng thống nếu Kamala Harris đưa ra lời đề nghị, nhấn mạnh rằng "đã đến lúc dành cho một thế hệ mới." Thượng nghị sĩ trước đó đã cho biết ông "theo đuổi quá trình" khởi động cuộc vận động vào Bạch Ốc của riêng mình nhưng thừa nhận rằng điều đó "gần như không thể" do ông đã rời Đảng Dân chủ vào đầu năm nay. Tuy cương vị là độc lập, nhưng sinh hoạt trong Thượng Viện ông họp chung với các Thượng nghị sĩ Dân Chủ.

⦿ ---- Thư ký báo chí Điện Kremlin, Dmitry Peskov hôm thứ Hai đã kiềm chế đưa ra đánh giá của mình về Phó Tổng thống Kamala Harris với tư cách là một ứng cử viên tổng thống tiềm năng của Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo, người phát ngôn của Điện Kremlin đã ghi nhận lời lẽ "không thân thiện" của bà khi bình luận về nhận xét trước đó của Harris về Nga.

Ông nói thêm: “Đã có một số tuyên bố chứa đầy những lời hoa mỹ không thân thiện với đất nước chúng tôi, nhưng chúng tôi chưa ghi lại bất kỳ hành động nào khác của cô Harris về quan hệ song phương, dù bằng dấu cộng hay dấu trừ”. Peskov tuyên bố Điện Kremlin đang theo dõi "chặt chẽ" những diễn biến chính trị trong cuộc bầu cử Mỹ dù đây không phải là "chủ đề ưu tiên" đối với Nga.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên Truth Social sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bỏ cuộc đua tổng thống nước này, tuyên bố rằng nếu Biden "không thể tranh cử, Biden không thể điều hành đất nước của chúng ta. Ai đang điều hành đất nước của chúng ta ngay bây giờ? Đó không phải là Joe, anh ta không biết mình đang ở đâu”. Trump cũng vu khống, tuyên bố rằng Biden “chưa bao giờ mắc Covid” và gọi ông là “mối đe dọa đối với nền Dân chủ”.

⦿ ---- CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Bạch Ốc cho biết, quyết định rút lui khỏi cuộc đua tổng thống nước này của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ vấn đề y tế nào. Quan chức này nói với hãng tin rằng Biden không có cuộc kiểm tra y tế quan trọng nào, ngoài việc kiểm tra sức khỏe hàng ngày với bác sĩ do chẩn đoán mắc bệnh COVID-19, vì ông đang suy nghĩ về tương lai chính trị của mình, quan chức này nói với hãng tin. việc ra quyết định của mình. Bác sĩ của Biden, Kevin O'Connor, đảm bảo hôm thứ Bảy rằng các triệu chứng nhiễm COVID của tổng thống đang dần được cải thiện.⦿ ---- Thống đốc California Gavin Newsom đã tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris là ứng cử viên của Đảng Dân chủ cho chức tổng thống trong một bài đăng được đăng trên mạng X. Newsom tuyên bố rằng "không ai tốt hơn" để chống lại những gì Newsom mô tả là "tầm nhìn đen tối" của Donald Trump.Newsom là người mới nhất trong số các đảng viên Đảng Dân chủ cấp cao ủng hộ Harris sau khi tổng thống đương nhiệm Joe Biden rút khỏi cuộc đua. Trước đó, cựu tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng ủng hộ Harris.Mặt khác, Trump cho biết ông tin rằng Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn trong cuộc bầu cử tháng 11, trong khi những nhân vật đáng chú ý như cựu tổng thống Barack Obama và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vẫn chưa lên tiếng ủng hộ việc ứng cử của bà Harris.⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã gửi tới X, trước đây là Twitter, vào Chủ nhật để bày tỏ rằng bà "tự hào về công việc mà Chính quyền Biden-Harris đã thực hiện thay mặt người dân Mỹ trong hơn 3,5 năm."Yellen ca ngợi các chính sách, nhấn mạnh rằng chính quyền đã tạo ra "15 triệu việc làm mới", giảm chi phí, đồng thời mang lại "sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ". Bà bày tỏ hy vọng tiếp tục công việc đó để “giúp các gia đình và doanh nghiệp Mỹ tiến lên”. Mặc dù bài đăng của bà xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua tổng thống nước này, bà Yellen không hề đề cập đến chuyển biến này.⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã đưa ra tuyên bố vào Chủ nhật sau khi Tổng thống Joe Biden quyết định rút lui khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024. “Tôi rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của Tổng thống và ý định của tôi là giành được và sẽ thắng sự đề cử này”, bà nói sau khi Biden công bố một lá thư ủng hộ bà với tư cách là người kế nhiệm ông để tranh cử tháng 11/2024.Harris cảm ơn Biden vì “khả năng lãnh đạo phi thường” của ông và cho biết đây là một “vinh dự sâu sắc” khi được giữ chức phó tổng thống của ông. Bà nói rằng quyết định của ông là một "hành động vị tha và yêu nước" nhằm đặt nước Mỹ "lên trên mọi thứ khác". Bà kết luận bằng việc nói rằng bà sẽ "làm mọi thứ trong khả năng [của mình]" để đoàn kết đảng Dân chủ và cả nước nhằm đánh bại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử ngày 5/11.⦿ ---- Chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đệ đơn xin đổi tên ủy ban lên Ủy ban bầu cử liên bang sau khi Biden bỏ cuộc đua. Ủy ban, trước đây được gọi là "Biden cho Tổng thống" giờ đây sẽ được gọi là "Harris cho Tổng thống" (Harris for President) khi Phó Tổng thống Kamala Harris của Biden tiếp quản chiến dịch tranh cử.Trung tâm pháp lý của chiến dịch tranh cử cho biết trong một tuyên bố với CNN rằng Harris sẽ có thể sử dụng quỹ tranh cử cho cuộc bầu cử "nếu cô ấy thuộc đảng Dân chủ với tư cách là ứng cử viên tổng thống hoặc phó tổng thống." Chiến dịch đã thu về 95,9 triệu USD vào cuối tháng 6.⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson (Cộng Hòa) hôm Chủ nhật cho biết Tổng thống Joe Biden phải từ chức Tổng Thống ngay lập tức sau quyết định chấm dứt nỗ lực tái tranh cử. Johnson nói: “Nếu Joe Biden không phù hợp để tranh cử tổng thống thì ông ấy không phù hợp để làm tổng thống”.Johnson cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris, người được Biden tán thành, “đồng gánh chịu những thất bại chính sách tai hại” của chính quyền Biden. Johnson cáo buộc Harris là "đồng phạm vui vẻ không chỉ trong việc hủy hoại chủ quyền, an ninh và thịnh vượng của Mỹ mà còn trong vụ che đậy chính trị lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ", đồng thời khẳng định rằng bà Harris biết về "không đủ năng lực phục vụ" của Biden.⦿ ---- Dân Biểu Hoa Kỳ từ South Carolina Nancy Mace (Cộng Hòa) cho biết bà sẽ đưa ra một nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Kamala Harris áp dụng tu chính án thứ 25 cho phép bà đảm nhận nhiệm vụ quyền tổng thống, Mace viết trên hồ sơ X của mình vào Chủ nhật. Mace thông báo điều này vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định chấm dứt nỗ lực tái tranh cử. Mace viết: “Nếu Joe Biden không có khả năng nhận thức để tái tranh cử, thì Biden không có khả năng nhận thức để phục vụ phần còn lại của nhiệm kỳ của mình”.Biden đã ủng hộ Harris là ứng cử viên của Đảng Dân chủ trước Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 22/8. Một số đảng viên Đảng Dân chủ cấp cao, bao gồm các cựu tổng thống Obama và Clinton, cũng như cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đã ủng hộ Harris là ứng cử viên mới của đảng.⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris được cho là đã gọi điện cho các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ và các quan chức được bầu vào Chủ nhật, nhằm giữ được đề cử tổng thống của đảng, theo Axios đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với tình hình. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024.Ngoài việc Harris làm việc qua điện thoại, một nỗ lực toàn đảng nhằm kêu gọi các quan chức dân cử, các nhóm đồng minh và những người khác tập hợp ủng hộ Harris được cho là đã được tiến hành và đã diễn ra trong nhiều ngày, đã đề phòng trước cho trường hợp Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử, CNN đưa tin, dẫn lời những người liên quan. với vấn đề này. Theo hãng tin này, nỗ lực này dự kiến sẽ được tăng cường trong những giờ tiếp theo, với hy vọng ngăn chặn những kẻ thách thức tiềm năng.⦿ ---- Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã thể hiện tình yêu của mình dành cho chồng sau khi ông nói hôm Chủ nhật rằng ông sẽ rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024, trích dẫn tweet bức thư mà ông chia sẻ thông báo quyết định bằng một biểu tượng cảm xúc trái tim đơn giản. Một phút sau khi biểu tượng cảm xúc của Tiến sĩ Jill Biden được đăng, cháu gái của tổng thống, Naomi Biden, đã đăng một tuyên bố dài hơn với X, nói rằng cô “không có gì ngoài sự tự hào ngày hôm nay” về Biden, “người đã phục vụ đất nước chúng ta bằng cả tâm hồn và sự xuất sắc không gì sánh được.”Ca ngợi ông nội của mình có lẽ là “công chức hiệu quả và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta”, Naomi nói thêm, “Thế giới của chúng ta ngày nay tốt đẹp hơn về nhiều mặt nhờ ông. Đối với những người Mỹ luôn ủng hộ ông, hãy giữ vững niềm tin. Ông nội Biden sẽ luôn luôn có sự hỗ trợ của chúng ta.”⦿ ---- TT Biden rút lui, không tranh cử, tuyên bố đề cử và ủng hộ PTT Harris tranh cử vào chức Tổng Thống cho Đảng Dân Chủ. Biden đã nói chuyện với Harris hôm Chủ Nhật trước thông báo rút lui.Lãnh đạo đa số Thượng Viện Schumer ca ngợi Biden: “Joe Biden không chỉ là một tổng thống vĩ đại và một nhà lãnh đạo lập pháp vĩ đại mà ông ấy còn là một con người thực sự tuyệt vời. Joe, hôm nay chứng tỏ anh là một người yêu nước thực sự và một người Mỹ vĩ đại."Các đại biểu Đảng Dân Chủ sẽ có ý kiến riêng, sẽ nhiều sóng gió. Các đại biểu (có từ bầu cử sơ bộ) của Biden có thể tự do làm những gì họ muốn tại đại hội. Bây giờ Biden lui, những đại biểu này có thể làm những gì họ muốn (trong khi chờ bất kỳ thay đổi quy tắc nào tại đại hội nhằm giải quyết tình huống chưa từng có này).Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson hù dọa kiện vụ Dân Chủ đổi ứng cử viên. Johnson nói rằng ông là cựu luật sư Hiến pháp, nói trên CNN rằng các cuộc chiến pháp lý có thể xảy ra nếu đảng Dân chủ thay thế Biden làm ứng cử viên trong tấm vé tổng thống.Dân biểu Cộng Hòa Elise Stefanik đã kêu gọi Biden: "Nếu Joe Biden không thể tái tranh cử, ông Biden không thể và không thích hợp để giữ chức Tổng thống Hoa Kỳ. Ông ấy phải rời Bạch Ốc ngay lập tức."Thống Đốc Newsom của California ca ngợi Biden là nhà lãnh đạo mang lại “kết quả đáng kinh ngạc cho tất cả người Mỹ” và gọi ông là tổng thống làm nên lịch sử. “Ông ấy sẽ đi vào lịch sử với tư cách là một trong những tổng thống có ảnh hưởng và vị tha nhất”, Newsom nói. "Cảm ơn bạn, @JoeBiden."⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với CNN hôm Chủ nhật trong một cuộc điện thoại rằng ông tin rằng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ “dễ dàng” bị đánh bại hơn trong cuộc bầu cử năm 2024 sắp tới nếu bà Harris được chọn làm ứng cử viên Đảng Dân chủ. Trước đó, Biden cho biết ông sẽ ủng hộ Harris đảm nhận vị trí ứng cử viên chính thức của đảng họ.⦿ ---- Chính phủ Pakistan đã thành lập ủy ban xác định các doanh nghiệp hoạt động trong nước để sẽ tẩy chay, sau khi tuyên bố Israel là "thực thể phạm tội ác chiến tranh" vì cuộc chiến ở Gaza. Theo Cơ quan Anadolu của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, “Thủ tướng Benjamin Netanyahu là một nhân vật khủng bố tội phạm. Netanyahu phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo mà lực lượng Israel gây ra ở Palestine và chúng tôi coi anh ta là kẻ khủng bố và yêu cầu cộng đồng thế giới tuyên bố Thủ tướng Israel Netanyahu là kẻ khủng bố."Rana Sanaullah, cố vấn về các vấn đề chính trị của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, cho biết Pakistan sẽ xác định các công ty có thể "trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp tay cho Israel". Tuyên bố từ Islamabad đã được Hamas và Houthis của Yemen hoan nghênh, những người đã hứa "không có ranh giới đỏ" trong phản ứng của chính họ đối với Israel về cuộc không kích hôm thứ Bảy nhằm vào một thành phố cảng của Yemen.⦿ ---- TIN VN.Theo báo Sức Khỏe & Đời Sống. 3 đối tượng ngụ tại Quận 10, Quận 12 và TP Thủ Đức (TPHCM) đã bị xử lý nghiêm khi lợi dụng tình hình sức khoẻ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để đăng tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội. Sáng 22/7, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã xử lý nghiêm 3 đối tượng lợi dụng tình hình sức khỏe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để đăng tin sai sự thật trên không gian mạng. Trước đó, chiều 19/7, thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ rất lớn của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Ngày 20/7 và 21/7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an Thành phố Thủ Đức, Công an Quận 10, Công an Quận 12 đã triệu tập 3 đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung xuyên tạc, gồm: đối tượng Đ.Q.V. (sinh năm 1985; không nghề nghiệp; nơi ở hiện nay: Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10); đối tượng T.M.K. (sinh năm 1985; nhân viên giao hàng; nơi ở hiện nay: Tân Thới Nhất 01, phường Tân Thới Nhất, Quận 12); đối tượng T.T.N. (sinh năm: 1986; nghề nghiệp kinh doanh; nơi ở hiện nay: đường 12, phường Phước Bình, TP Thủ Đức).⦿ ---- TIN VN.Theo VTC News. Khi chuyến bay từ Đà Nẵng đi TP.HCM sắp cất cánh, một hành khách tung tin có lựu đạn trong vali khiến chuyến bay phải tạm dừng. Ngày 22/7, Trung tâm An ninh Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng xác nhận sự việc một hành khách tung tin có lựu đạn trong vali trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi TP.HCM khiến chuyến bay phải tạm hoãn để xác minh. Theo đó, lúc 15h15 tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, khi chuyến bay VN131 còn khoảng 10 phút nữa sẽ cất cánh từ Đà Nẵng đi TP.HCM thì hành khách Nguyễn Thanh P., ngồi ở số ghế 28E tung tin có lựu đạn trong vali. Ngay sau đó, thông tin được tiếp viên báo với cơ trưởng chuyến bay. Lập tức cơ trưởng tạm dừng chuyến bay và báo cáo lực lượng an ninh.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Lao Động. Ông Nguyễn Linh Ngọc - cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - bị bắt tạm giam do liên quan đến sai phạm tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương. Ngày 22.7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 5 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.Các bị can gồm: Nguyễn Linh Ngọc - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Thuấn - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Hoàng Văn Khoa - nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Yên Bái; Lê Công Tiến - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; Khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị can gồm: Bùi Đoàn Như - nguyên Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; Lê Duy Phương -nguyên Chuyên viên chính Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.⦿ ---- HỎI 1: Gần 1/2 giới trẻ Gen Z (từ 18 đến 27 tuổi) phải dựa tài chính vào cha mẹ?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một cuộc khảo sát mới cho thấy chi phí sinh hoạt đang ảnh hưởng đến Thế hệ Z. Gần một nửa số người trưởng thành thuộc Thế hệ Z cho biết họ nhận được sự giúp đỡ tài chính từ cha mẹ và gia đình. Gần một nửa (46%) người trưởng thành thuộc Thế hệ Z từ 18 đến 27 tuổi cho biết họ dựa vào sự hỗ trợ tài chính từ cha mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đình, trong cuộc khảo sát “Bẫy cha mẹ” (Parent Trap) do Bank of America công bố mới đây nhất. Công ty nghiên cứu Ipsos đã thực hiện cuộc khảo sát với hơn 1.090 người trưởng thành thuộc Gen Z từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5.Chi tiết:https://www.usatoday.com/story/money/2024/07/19/gen-z-financial-help-cost-of-living/74463306007/⦿ ---- HỎI 2: Trí tuệ nhân tạo AI dò ung thư tuyến tiền liệt với độ chính xác 84%, vượt xa độ chính xác 67% đối với các trường hợp được bác sĩ phát hiện?ĐÁP 2: Đúng vậy. Trí tuệ nhân tạo AI đang vượt xa các bác sĩ trong việc phát hiện bệnh ung thư phổ biến ở nam giới. Theo một thông cáo báo chí từ trường đại học, một nghiên cứu mới của UCLA cho thấy một công cụ AI xác định ung thư tuyến tiền liệt với độ chính xác 84% - so với độ chính xác 67% đối với các trường hợp được bác sĩ phát hiện. Unfold AI, do Avenda Health ở California phát triển - một phần mềm gần đây đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt - sử dụng thuật toán AI để hình dung khả năng mắc bệnh ung thư dựa trên nhiều loại dữ liệu lâm sàng khác nhau.Chi tiết:https://www.foxnews.com/health/artificial-intelligence-detects-cancer-17-more-accuracy-than-doctors-ucla-study