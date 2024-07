- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hăm dọa: khi Thủ Tướng Israel tuần sau phát biểu, Dân Biểu nào mất kiểm soát (thí dụ, to tiếng về thảm sát Gaza) sẽ bị bắt tại chỗ - Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi họp Đảng Dân chủ ở tiểu bang North Carolina, nói về phải thắng phiếu ở đây, nhưng không nhắc về ứng cử viên sắp tới có phải là Biden không. - Hai ông bà Clinton xin giới tài trợ lớn của Dân Chủ hãy ti

Ukraine bắt đầu tung ra tem Thế Vận - Ukraine 2024 để hỗ trợ các vận động viên Olympic của mình trong khi gửi đội tuyển quốc gia nhỏ nhất từ ​​trước đến nay tới Thế vận hội Paris. (Photo YT)

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hăm dọa: khi Thủ Tướng Israel tuần sau phát biểu, Dân Biểu nào mất kiểm soát (thí dụ, to tiếng về thảm sát Gaza) sẽ bị bắt tại chỗ

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi họp Đảng Dân chủ ở tiểu bang North Carolina, nói về phải thắng phiếu ở đây, nhưng không nhắc về ứng cử viên sắp tới có phải là Biden không.

- Hai ông bà Clinton xin giới tài trợ lớn của Dân Chủ hãy tiếp tục gửi tiền quyên góp vận động trong khi Biden là ứng cử viên giả định.

- Mật vụ Mỹ đã từ chối một số yêu cầu tăng tài nguyên từ các đặc vụ cận vệ của Trump

- Dân Biểu Dân Chủ Brendan Boyle kêu gọi Giám đốc Sở Mật vụ Hoa Kỳ Kimberly Cheatle từ chức

- Phó TT Harris đã quyên góp được 2 triệu USD tại một buổi gây quỹ ở Massachusetts

- Tổ chức Pass the Torch biểu tình trước Bạch Ốc, kêu gọi Biden rút lui

- Đảng Dân chủ có kế hoạch chính thức đề cử Joe Biden làm ứng cử viên tổng thống trong cuộc bỏ phiếu điểm danh ảo (trực tuyến) đầu tháng 8

- Dấn hiệu bất tường: Trump bắt đầu mất điểm với phụ nữ ơ tiểu bang Florida.

- Kevin O'Connor (bác sĩ của Biden): COVID giảm, sức khỏe Biden tăng

- Trump nói "không chống lại 100%" xe hơi điện, nhưng vẫn là bạn với Elon Musk

- Trump thú nhận muốn Biden rút lui để Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer ra tranhc ử cho Dân Chủ

- Ứng viên Phó TT Cộng hòa JD Vance kêu gọi Biden rút lui.

- Trump biểu tình ở Michigan (nơi có Phố Tàu lớn), nói Tập Cận Bình đã viết cho Trump một "bức thư tuyệt đẹp" sau vụ ám sát hụt

- Trump khoe hơn điểm Biden "rất nhiều" ở mọi tiểu bang xung đột, nhưng nói vẫn cảnh giác gian lận như 2020 (thực tế, hơn 60 đơn kiện gian lận 2020 do Trump đưa ra đều bị tòa quăng bỏ vì không có chứng cớ)

- Thủ tướng Israel tới Mỹ, sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào thứ Ba, ngày 23/ 7 rồi hôm sau sẽ nói trước lưỡng viện Mỹ

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ "kẻ sát nhân [Thủ tướng Israel Benjamin] Netanyahu".

- Israel tấn công thành phố Al-Hudaydah của Yemen: ít nhất 3 người chết và 87 người bị thương. Cảng Al-Hudaydah sẽ tiếp tục cháy trong nhiều ngày.

- Ukraine in tem Thế Vận Ukraine 2024, đội tuyển quốc gia nhỏ nhất từ ​​trước đến nay tại Thế Vận: 140 vận động viên Ukraine sẽ thi đấu. Từ khi Nga xâm lược 2/2022, có tới 479 vận động viên và huấn luyện viên đã bị giết, hơn 500 cơ sở thể thao đã bị phá hủy

- Elon Musk: tới lúc Mỹ đưa phi hành gia lên sao Hỏa (Mars) để xây nền văn minh mới ở đo

- Microsoft Corporation: khoảng 8,5 triệu thiết bị Windows bị ảnh hưởng vì ngừng hoạt động bất ngờ, làm nhiều sân bay, ngân hàng toàn cầu bị tê liệt.

- California: hóa đơn bệnh viện có thể làm bạn phá sản.

- San Francisco: Vo Nguyen bị kết án 11 năm tù vì bắn súng vào một Bưu tín viên

- TIN VN. Lí do hàng trăm công nhân công ty sản xuất nội thất gỗ ở Bình Dương ngừng việc.

- TIN VN. Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam tăng, nhiều nhất là Trung Quốc.

- TIN VN. Giá rẻ kỷ lục, mặt hàng Trung Quốc dẫn đầu thế giới đổ bộ Việt Nam liên tục tăng trong 2 năm qua - hàng Việt gặp sức ép cực lớn.

- HỎI 1: Trầm cảm làm tăng cơ nguy nghẽn mạch máu, đông máu nghiêm trọng thêm 50% ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Cơ thể khỏe như ở đỉnh cao thể lực, không ngờ là giai đoạn 4 ung thư? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-21/7/2024) ⦿ ---- Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ Nhật xác nhận trong một tuyên bố rằng ông sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong chuyến thăm Washington. Trong khi thủ tướng sẽ tới Mỹ vào thứ Hai, ngày 22 tháng 7, cuộc họp sẽ được tổ chức tại Bạch Ốc vào thứ Ba, ngày 23 tháng 7. Ngày hôm sau, ông Netanyahu sẽ phát biểu trước Quốc hội. Ban đầu, ông Netanyahu được cho là sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với Biden vào thứ Hai, tuy nhiên, nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ gần đây đã mắc phải COVID, điều mà một số người suy đoán là lý do dẫn đến dời ngày gặp Netanyahu.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm Chủ nhật kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ ngừng hỗ trợ "kẻ sát nhân [Thủ tướng Israel Benjamin] Netanyahu". Gặp các phóng viên, ông Erdogan nhấn mạnh rằng Israel nên giải quyết những hậu quả đủ nghiêm trọng để "ngăn cản bất cứ ai xem xét lại sự tàn ác như vậy". Đề cập đến những tuyên bố mới nhất của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng ông hy vọng "quyết định này, [và] những quyết định trước đó không được Israel thực hiện sẽ mang lại sự thức tỉnh trong cộng đồng quốc tế".

⦿ ---- Doron Kadosh, phóng viên Đài phát thanh Quân đội Israel, hôm Chủ nhật đã chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng cảng Al-Hudaydah ở Yemen, nơi bị Israel tấn công trước đó để đáp trả các cuộc tấn công của Houthi vào Tel Aviv, vẫn đang cháy với ngọn lửa dự kiến ​​sẽ bùng cháy "tiếp tục trong những ngày tới."

Trong khi đó, đề cập đến kết quả của cuộc điều tra ban đầu, Kadosh nêu chi tiết rằng người Houthi đã cho máy bay không người lái của họ bay qua "đường bay dân sự" để ẩn náu, điều này có thể khiến Israel tin rằng vật thể này "không có tính chất thù địch". Theo đài phát thanh, Israel đã tấn công hai địa điểm trong cảng, cụ thể hơn là cơ sở hạ tầng năng lượng và khả năng bốc dỡ hàng hóa.

Một quan chức an ninh cấp cao nói với đài phát thanh rằng mặc dù Israel nhận thức được việc nhắm mục tiêu gần đây vào Yemen có thể kéo dài thêm cuộc xung đột trong khu vực, nhưng họ vẫn phải tấn công để ngăn chặn những người khác có khả năng tấn công lãnh thổ của mình. Quan chức này tiếp tục nói rằng nước này có thể phải sớm tấn công Yemen "vài lần nữa".

⦿ ---- Kênh truyền hình Al-Masirah đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng và 87 người bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào Yemen. Trước đó, Israel xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công vào thành phố Al-Hudaydah do Houthi kiểm soát của Yemen, tuyên bố Houthi đã sử dụng cảng của thành phố này để nhận vũ khí từ Iran. Trong khi đó, người Houthis cảnh báo Israel rằng họ sẽ "phải trả giá" nếu nhắm mục tiêu vào dân thường.

⦿ ---- Ukraine bắt đầu tung ra tem Thế Vận - Ukraine 2024 để hỗ trợ các vận động viên Olympic của mình trong khi gửi đội tuyển quốc gia nhỏ nhất từ ​​trước đến nay tới Thế vận hội Paris trong bối cảnh cuộc chiến với Nga sắp bước sang mốc 29 tháng. Chỉ có 140 vận động viên Ukraine sẽ thi đấu tại Thế vận hội Olympic ở Paris, con số nhỏ nhất trong lịch sử Ukraine tham gia Thế vận hội.

Cuộc xâm lược của Nga đã giết chết các vận động viên và huấn luyện viên, buộc nhiều người phải chạy trốn khỏi cuộc giao tranh và làm hư hại các cơ sở thể thao. Cảnh báo thường xuyên về các cuộc không kích và mất điện kéo dài do các cuộc oanh tạc của Nga làm gián đoạn quá trình huấn luyện.

Vlada Kharkova, một vận động viên đấu kiếm, nói với Reuters khi cô và các vận động viên khác tập trung cùng các quan chức để khai mạc Olympic Ukraine, tem bưu chính ở trung tâm Kiev vào cuối ngày thứ Sáu: “Chúng tôi đã trải qua vô số giờ không điện, không nước, trong bóng tối, trong cái lạnh, trong cái nóng. Tôi nghĩ chúng tôi đã trải qua mọi thứ. Những điều kiện này khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn và chúng tôi sẵn sàng cho cả thế giới thấy rằng bất chấp mọi chuyện, chúng tôi là người Ukraine và chúng tôi là quốc gia Ukraine không thể bị phá vỡ.”

Một bộ sáu tem bưu chính có hình các môn thể thao mà Ukraine trước đây đã giành được các giải thưởng và huy chương, bao gồm đấu kiếm, judo, quần vợt, chèo thuyền, cử tạ và bắn súng. Dữ liệu từ Bộ Thể thao Ukraine cho thấy 479 vận động viên và huấn luyện viên đã thiệt mạng kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược vào tháng 2/2022. Hơn 500 cơ sở thể thao đã bị phá hủy, trong đó có 15 cơ sở tập luyện Olympic.

⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đảm bảo với đám đông ủng hộ Israel rằng nếu các nhà lập pháp Đảng Dân chủ vượt quá tầm kiểm soát khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Quốc hội vào thứ Tư, Johnson sẽ ra lệnh bắt họ. Lời đe dọa bắt giữ các Dân biểu Dân chủ của ông Johnson được đưa ra trong bài phát biểu tại một sự kiện của Liên minh Do Thái của Đảng Cộng hòa (Republican Jewish Coalition) tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào thứ Năm, chưa đầy một tuần trước khi ông Netanyahu sẽ phát biểu trước cả hai viện của Quốc hội.

“Tôi muốn các bạn biết rằng có một số đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã nói rằng họ sẽ tẩy chay sự kiện này… và sau đó một số người khác sẽ biểu tình phản đối,” ông Johnson nói. “Nghe này, chúng ta sẽ có thêm nhiều an ninh trên sàn, và nếu có ai vượt quá tầm kiểm soát, chủ tịch Hạ viện sẽ đập búa; chúng tôi sẽ bắt tất cả mọi người, nếu chúng tôi cần phải làm điều đó,” Johnson tiếp tục. “Chúng ta sẽ chuyển thông điệp này ra ngoài.”

Ông Johnson, đảng viên Đảng Cộng hòa tiểu bang Louisiana, cũng chỉ trích Lãnh đạo đa số Thượng viện Charles E. Schumer, đảng viên Đảng Dân chủ New York, vì đã chần chừ ký vào lời mời chung tới ông Netanyahu. Schumer dự định tham dự nhưng vẫn công khai chỉ trích nhà lãnh đạo nhà nước Do Thái. Hồi tháng 3, Schumer kêu gọi Israel tổ chức các cuộc bầu cử mới để thay thế ông Netanyahu và chính phủ của ông.

Lần cuối cùng ông Netanyahu phát biểu trước Quốc hội Mỹ là cách đây một thập niên. Gần 60 Dân Biểu Đảng Dân chủ đã bỏ qua bài phát biểu của ông vào thời điểm đó vì họ cảm thấy sự hiện diện của ông ở Washington đã cản trở các cuộc đàm phán của Tổng thống Barack Obama khi đó với Iran nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân. Đảng Dân chủ mong đợi số lượng vắng mặt lần này sẽ lớn hơn nhiều.

Những người tuyên bố tẩy chay bài phát biểu của ông Netanyahu đã viện dẫn các vấn đề trong cách ông xử lý cuộc chiến ở Gaza sau cuộc đột kích của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 khiến gần 1.200 người Israel thiệt mạng. Đầu tuần này, 230 nhân viên quốc hội ẩn danh trên 122 văn phòng của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã kêu gọi các nhà lập pháp tẩy chay hoặc phản đối bài phát biểu của ông Netanyahu và cho rằng sự xuất hiện của ông là một “vấn đề đạo đức”.

Kể từ đó, ông Netanyahu và chính phủ của ông đã bị chỉ trích vì số thường dân thiệt mạng trong bối cảnh ông theo đuổi mục tiêu xóa sổ Hamas. Theo Bộ Y tế Palestine, tính đến đầu tháng 7, gần 38.000 người Palestine đã thiệt mạng và 87.000 người bị thương.

Trong số các nhà lập pháp tẩy chay bài phát biểu có Dân biểu Pramila Jayapal, Đảng viên Đảng Dân chủ Washington và chủ tịch Nhóm Cấp tiến của Quốc hội, và Thượng nghị sĩ Bernard Sanders, độc lập của Vermont. TNS Sanders nói với “Morning Joe” của MSNBC vào thứ Sáu: “Tôi sẽ không nghe ông Netanyahu phát biểu. Tôi nghĩ ông ta là tội phạm chiến tranh. Tôi nghĩ lẽ ra Netanyahu không bao giờ nên được mời.”

⦿ ---- Ở một tiểu bang được kỳ vọng sẽ giúp quyết định chức vụ tổng thống, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã không làm gì nhiều để dập tắt những đồn đoán về con đường trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden trong căn phòng đầy những đảng viên Đảng Dân chủ ở tiểu bang North Carolina hôm thứ Bảy.

Pelosi đã phát biểu trước hơn 900 người tại buổi gây quỹ của Đảng Dân chủ North Carolina ở Raleigh - một sự kiện được coi là “Bữa tối đoàn kết” hàng năm trong thời điểm quốc gia có sự bất hòa đáng kể về cách đảng sẽ tiến hành cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Mọi con mắt đều đổ dồn vào các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ như Pelosi, người mà các đồng nghiệp cho rằng nắm rõ nhịp đập của đảng, để có cái nhìn thoáng qua về tương lai của Biden.

Quyền lực mà bà nắm giữ trong Đảng Dân Chủ - và theo hướng đi của đảng - không được nhấn mạnh hơn trong phần giới thiệu của bà bởi Dân Biểu Hoa Kỳ Alma Adams, D-N.C. Adams nói: “Khi Nancy Pelosi nói, mọi người đều lắng nghe." Và với sự lắng nghe của mọi người, Pelosi đã có một bài phát biểu hầu như không đề cập đến nỗ lực tranh cử tổng thống của Biden.

Pelosi dành phần lớn bài phát biểu của mình để kể lại những cuộc tranh cãi về ngân sách và chính sách tại Hạ viện Hoa Kỳ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tài trợ cho giáo dục công và nhắc lại những mối nguy hiểm trong chương trình nghị sự của Đảng Cộng hòa. Khi Pelosi nhắc đến Biden, chủ yếu là để giới thiệu các chính sách của chính quyền Biden, nhưng không nói chuyện gì khác về Biden. Kết thúc bài phát biểu của mình, Pelosi chuyển sang thảo luận về kế hoạch của đảng trong những tháng tới và chọn tập trung vào các nỗ lực vận động đảng Dân chủ hơn là bàn xem ai sẽ chủ động đứng sau.

⦿ ---- Theo một báo cáo của CNN, ông bà Clinton đang khuyến khích một cách riêng tư các nhà tài trợ lớn của Dân Chủ hãy tiếp tục gửi tiền mặt quyên góp trong khi Biden là ứng cử viên giả định. Một nguồn tin thân cận với CNN cho biết cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton đã chọn cách “tôn trọng quyết định của Biden”. Một nguồn tin khác nói thêm rằng họ nhìn chung “tôn trọng quy trình” trong khi từ chối đưa ra quan điểm rằng 2 ông bà nghĩ gì về việc Biden nên ở lại hay đi.

Nhiều nhà tài trợ đang bối rối trước chiến dịch Biden, trong đó một nhà tài trợ lớn nói với CNN, “Tôi không biết bạn vận động như thế nào với bản đồ bầu cử ngày càng mở rộng mà không có tiền. Tôi không biết họ đang làm gì. Tôi không biết." Nguồn tin nói thêm: “Tôi chưa bao giờ thấy chiến lược này mà bạn nghĩ mình có thể thắng mà không cần tiền”. Theo CNN, các cuộc gây quỹ lớn đã bị ngưng, trong đó việc gây quỹ cấp cơ sở đang thúc đẩy chiến dịch.

⦿ ---- Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã từ chối một số yêu cầu của các đặc vụ được giao nhiệm vụ bảo vệ Donald Trump để cung cấp thêm nguồn lực cho các sự kiện mà cựu tổng thống tham dự trong hai năm qua, theo báo Washington Post đưa tin, dẫn lời bốn người. Theo các nguồn tin, các đặc vụ đã yêu cầu máy đo từ tính (để dò súng, kim loại), lính bắn tỉa và các đội đặc nhiệm cùng nhiều đặc vụ hơn để sàng lọc những người tham dự tại các sự kiện lớn mà Trump tham dự.

Sau vụ ám sát Trump vào tuần trước, trong đó cựu tổng thống bị bắn vào tai phải, Sở Mật vụ đã nói không từ chối yêu cầu tăng cường an ninh. Nhưng bản tin mới nhất cho biết họ hiện đang thừa nhận có thể đã có một số yêu cầu bị từ chối. Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Cheatle sẽ làm chứng về vụ nổ súng Trump trước Ủy ban Giám sát Hạ viện vào thứ Hai.

⦿ ---- Dân Biểu Brendan Boyle (D-Pa.) đã kêu gọi Giám đốc Sở Mật vụ Hoa Kỳ Kimberly Cheatle từ chức sau vụ ám sát cựu Tổng thống Trump, khiến ông trở thành đảng viên Đảng Dân chủ tại Quốc hội đầu tiên làm như vậy. Boyle viết trong một tuyên bố đăng trên X hôm thứ Bảy: “Tôi đang kêu gọi Giám đốc Cheatle từ chức ngay sau vụ bắn vào một ứng cử viên Tổng thống ở Tây Pennsylvania vào cuối tuần trước. Bằng chứng được đưa ra ánh sáng cho thấy những thất bại trong hoạt động không thể chấp nhận được. Tôi không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ nếu Giám đốc Cheatle chọn tiếp tục giữ chức vụ của mình.”

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã quyên góp được hơn 2 triệu đô la tại một buổi gây quỹ ở Massachusetts, theo những người tổ chức sự kiện cho biết. Cuộc gây quỹ diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ lo ngại về sức khỏe của Tổng thống Joe Biden và khả năng ông này có thể cạnh tranh với người tiền nhiệm Donald Trump. Nhưng Harris nhấn mạnh tại sự kiện rằng cô là "nhân chứng trực tiếp" cho quá trình ra quyết định của Biden và rằng Biden đang nghĩ đến những người Mỹ đang làm việc. “Chúng ta sẽ giành chiến thắng,” cô lưu ý, nhưng thừa nhận điều đó “sẽ không dễ dàng”.

⦿ ---- Pass the Torch, một tổ chức cơ sở tân lập kêu gọi Biden bước ra khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024, đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài Bạch Ốc hôm thứ Bảy. “Cảm ơn, Joe; đến lúc phải đi!" cả nhóm hô vang ngoài cổng. Ban tổ chức nói khoảng 100 người tham dự. TT Biden đã phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ các thành viên trong chính đảng của ông muốn ông rút lui. Tính đến thứ Bảy, 4 Thượng nghị sĩ Dân Chủ và 35 Dân Biểu Dân chủ đã công khai kêu gọi Biden rút lui. Trong một tuyên bố được đưa ra trước cuộc biểu tình, Pass the Torch giải thích phong trào của họ là có cơ sở vì lo ngại rằng Biden không thể đánh bại cựu Tổng thống Trump, coi tháng 11 là một “cuộc bầu cử mang tính sống còn [của Dân Chủ]”.

⦿ ---- Đảng Dân chủ có kế hoạch chính thức đề cử Joe Biden làm ứng cử viên tổng thống trong cuộc bỏ phiếu điểm danh ảo (trực tuyến) sớm vào đầu tháng 8, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ cho biết hôm thứ Sáu, trong khi một số người kêu gọi nhà lãnh đạo 81 tuổi từ chức khỏi chiến dịch tranh cử.

Ủy ban quy tắc đại hội của DNC đã họp trực tuyến hôm thứ Sáu 19/7/2024 và quyết định cuộc bỏ phiếu chọn ứng cử viên sẽ không diễn ra trước ngày 1 tháng 8/2024 hoặc sau ngày 7 tháng 8/2024. Ủy ban cho biết ngày cuối cùng sẽ do lãnh đạo DNC ấn định sau cuộc họp ủy ban lần thứ nhì vào tuần tới. Tổng số 3.896 đại biểu đã-cam-kết sẽ được thông báo 24 giờ trước khi cửa sổ bỏ phiếu ảo mở ra.

.

Ngoài ra còn có 700 "siêu đại biểu" tự động, bao gồm các thành viên Hạ viện và Thượng viện, thống đốc, chủ tịch đảng cấp tiểu bang và thành viên DNC. Họ không được phép bỏ phiếu ở lá phiếu đầu tiên trừ khi xác định được rằng một ứng cử viên có đa số đại biểu cam kết tuyệt đối. Trong khi đó, Biden đã giành được 99% số đại biểu cam kết. Đại hội đảng Dân chủ kéo dài 4 ngày dự kiến bắt đầu vào ngày 19 tháng 8 tại Chicago.

⦿ ---- Trump bắt đầu mất điểm với phụ nữ. Những hy vọng chính trị của cựu Tổng thống Donald Trump có thể gặp nguy hiểm ở một tiểu bang có gốc rễ Cộng hòa vững chắc với số lượng cử tri đoàn đáng kể nếu xu hướng bỏ phiếu hiện tại không thay đổi. Newsweek đưa tin rằng ở Florida, cuộc bầu cử có thể bắt đầu chuyển sang hướng có lợi cho Tổng thống Joe Biden, người hiện nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri nữ ở Florida. Một cuộc thăm dò của FOX 13/Insider Advantage với 800 người dân Florida từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 7 cho thấy 47% phụ nữ được hỏi thích Biden hơn, trong khi 44% thích Trump hơn.Tuy nhiên, sự dẫn đầu của Trump ở Florida với cử tri nam vẫn rất đáng kể: Trump dẫn trước Biden với tỷ số 57%-38% ở nam giới. Tuy nhiên, phụ nữ nhìn chung vẫn vượt xa nam giới về số lượng cử tri đi bỏ phiếu ở hầu hết mọi chủng tộc, có nghĩa là phụ nữ có thể quyết định sít sao ai sẽ giành được 30 phiếu đại cử tri của Florida vào tháng 11.Cuộc thăm dò cử tri Florida cũng cho thấy Biden là ứng cử viên mạnh nhất đối đầu với Trump vào tháng 11. Trong khi một số đảng viên Đảng Dân chủ đang thúc đẩy Biden rút lui khỏi cuộc đua, thì lựa chọn khả thi nhất để thay thế ông ở vị trí dẫn đầu trong cuộc đua là Phó Tổng thống Kamala Harris.Cuộc thăm dò đó cho thấy Trump dẫn trước Biden một chút với cử tri ở Florida tăng lên hai con số nếu Harris thay vào đó là ứng cử viên. Trump cũng giành lại vị trí dẫn đầu với cử tri nữ nếu Harris có tên trong lá phiếu thay vì Biden.Mặc dù Florida có cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa thống trị và bầu Thống đốc Đảng Cộng hòa cực hữu Ron DeSantis vào hai nhiệm kỳ, Florida vẫn có tính cạnh tranh trong các cuộc bầu cử liên bang. Năm 2020, Biden đã giành được sự ủng hộ của cử tri nữ ở Florida, với 51% so với 48% của Trump. Trump đã giành chiến thắng với các cử tri nam với tỷ số 54-45 và dẫn trước tiểu bang với lợi thế 3 điểm.Tuy nhiên, năm 2024 có thể là một cuộc đua thậm chí còn gay cấn hơn ở Florida vì cử tri sẽ có cơ hội bỏ phiếu về quyền phá thai. Nếu người dân Florida đi bỏ phiếu với số lượng lớn cho sáng kiến bỏ phiếu phá thai, có khả năng phụ nữ sẽ dẫn đầu vì họ có thể có tiếng nói trực tiếp về quyền sinh sản của chính mình. Điều này không chỉ có thể ảnh hưởng đến cuộc đua tổng thống mà còn ảnh hưởng đến cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ rất cạnh tranh. Dân biểu Debbie Murcasel-Powell (D-Florida) đang ở khoảng cách rất xa với Thượng nghị sĩ Rick Scott (R-Florida) trong các cuộc thăm dò mới nhất từ tháng 6, chỉ kém ông hai điểm vào tháng trước.Cộng Hòa tự biết điểm yếu của mình đối với các cử tri nữ khi nói đến quyền phá thai, vì không có diễn giả nào tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vừa qua đề cập đến việc phá thai trong sự kiện kéo dài bốn ngày. Một cuộc khảo sát của Pew Research từ tháng 5 cũng cho thấy gần 2/3 cả nam giới và phụ nữ tin rằng thủ tục này là hợp pháp trong hầu hết các trường hợp.⦿ ---- Theo bản cập nhật mới nhất từ bác sĩ của ông, Kevin O'Connor, hôm thứ Bảy, các triệu chứng do virus corona của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang được cải thiện đều đặn, mặc dù Biden vẫn đang phải đối mặt với cơn ho "lỏng" và "không có đờm" cũng như một số chứng khàn giọng. “Tổng thống Biden đã hoàn thành liều PAXLOVID thứ sáu vào sáng nay”, O’Connor nhấn mạnh và nhấn mạnh rằng mạch, huyết áp, nhịp hô hấp và nhiệt độ của tổng thống “vẫn hoàn toàn bình thường”.Bác sĩ của tổng thống lưu ý rằng trình tự bộ gen đã xác định được biến thể SARS-CoV-2 (Covid-19) mà ông mắc phải là KP.2.3, đồng thời tái khẳng định rằng nguyên thủ quốc gia 81 tuổi đang tiếp tục thực hiện mọi nhiệm vụ tổng thống của mình. nhiệm vụ không ngừng nghỉ.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy tuyên bố rằng ông "không chống lại" xe hơi điện, nhưng nhấn mạnh rằng không phải tất cả xe trên đường phố đều phải chạy điện: “Bạn không thể có xe hơi điện 100%. Chúng không dành cho tất cả mọi người, một số người phải lái xe đường dài. Chúng có xu hướng đắt hơn”.Trump cũng cho biết, mặc dù thường xuyên có những bình luận chống lại xe điện, nhưng Trump có mối quan hệ tốt với Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, người đã ủng hộ Trump sau vụ xả súng tại cuộc biểu tình của Trump ở Pennsylvania. “Tôi yêu Elon Musk,” Trump tuyên bố và gọi tỷ phú này “thông minh tuyệt vời”.⦿ ---- Trump hôm thứ Bảy cho biết đảng Dân chủ “không biết” ứng cử viên của họ trong cuộc bầu cử sắp tới là ai. “Đó là một vấn đề,” Trump tuyên bố. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Michigan, Trump cho biết Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu cho Tổng thống Mỹ Joe Biden trong các cuộc bầu cử sơ bộ và giờ họ muốn người khác thay thế ông. Trump nói: “Anh chàng này đi và nhận được phiếu bầu và giờ họ muốn tước nó đi. Đó là dân chủ. Họ nói về dân chủ,” Trump nói và gọi đảng Dân chủ là “kẻ thù của nền dân chủ”.Cựu tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông sẽ rất vui khi được tranh cử với Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, người được coi là một trong những lựa chọn tiềm năng để thay thế Biden nếu Biden rút lui khỏi cuộc đua.⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa JD Vance đã kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Bảy rút lui. Vance tuyên bố rằng các đảng viên Đảng Dân chủ đang thúc giục Biden rút lại nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ hai nhưng không từ bỏ vai trò hiện tại của mình là "tham gia vào một mức độ hoài nghi vô lý." Vance viết trong một bài đăng trên X: “Nếu bạn không thể tranh cử, bạn không thể phục vụ. Biden nên từ chức ngay bây giờ.”⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói tại một cuộc mít tinh ở Michigan rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã viết cho ông một "bức thư tuyệt đẹp" sau khi có âm mưu ám sát ông tại một cuộc mít tinh ở Pennsylvania vào tuần trước. Trump tuyên bố rằng "hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới" đã viết thư cho ông sau vụ nổ súng và khẳng định ông có "mối quan hệ tốt với tất cả họ." Trump gọi ông Tập là người “tài giỏi” và “người hung dữ”, đồng thời lưu ý rằng Mỹ cần phải có một tổng thống có thể “bảo vệ” đất nước như thế.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng ông đang dẫn trước Tổng thống đương nhiệm Joe Biden "rất nhiều" ở mọi tiểu bang xung đột quan trọng, nhưng nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ nói rằng mình chắc chắn sẽ thắng, bởi vì đảng Dân chủ "gian lận như địa ngục".Trump một lần nữa cáo buộc đảng Dân chủ "gian lận" cuộc bầu cử năm 2020 nhưng khẳng định ông "sẽ không cho phép" họ "gian lận" trong năm nay. Ông nói thêm rằng ông cũng đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò quốc gia “rất nhiều”. Trump cho rằng Biden "ốm yếu, thảm hại" không thể đánh bại đối thủ nên dùng biện pháp truy tố đối thủ. Tuy nhiên, Trump ca ngợi hệ thống tư pháp Mỹ sau khi một thẩm phán ở Florida bác bỏ vụ kiện chứa tài liệu mật chống lại Trump.⦿ ---- Elon Musk, Giám đốc điều hành và người sáng lập của Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), hôm thứ Bảy đã nhấn mạnh rằng “bây giờ” là lúc để Hoa Kỳ đưa phi hành gia lên sao Hỏa (Mars) “để đạt tới những tầm cao lớn hơn nhiều”. Musk viết trên X, để đáp lại bài đăng của NASA kỷ niệm 55 năm chuyến đổ bộ lên Mặt trăng của tàu Apollo 11: “Cuối cùng, bất kỳ ai muốn trở thành nhà du hành vũ trụ và giúp xây dựng một nền văn minh mới trên sao Hỏa đều có thể làm được điều đó.”Đầu tháng này, NASA đã hoàn thành sứ mệnh đầu tiên mô phỏng cuộc sống của phi hành gia trên Sao Hỏa tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston, Texas như một phần trong kế hoạch gửi một sứ mệnh phi hành đoàn tới Hành tinh Đỏ vào những năm 2030. Phi hành đoàn bốn thành viên đã trải qua 378 ngày trong môi trường sống in 3D được gọi là Mars Dune Alpha, trong thời gian đó cơ quan này theo dõi chặt chẽ sức khỏe và hiệu suất của họ.⦿ ---- Tập đoàn Microsoft Corporation hôm thứ Bảy ước tính rằng khoảng 8,5 triệu thiết bị Windows bị ảnh hưởng do sự cố ngừng hoạt động CNTT trên diện rộng do bản cập nhật mới nhất của CrowdStrike gây ra, khiến các sân bay, ngân hàng và hệ thống thanh toán trên toàn cầu bị tê liệt.Microsoft cho biết con số này chiếm chưa đến 1% tổng số máy Windows và cho biết thêm rằng "mặc dù tỷ lệ này nhỏ nhưng tác động kinh tế và xã hội trên diện rộng phản ánh việc các doanh nghiệp chạy nhiều dịch vụ quan trọng sử dụng CrowdStrike". Ngoài ra, CrowdStrike đã hỗ trợ Microsoft phát triển một “giải pháp có thể mở rộng” để tiến hành khắc phục “bản cập nhật bị lỗi” ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng Azure của Microsoft.

Microsoft cho biết thêm: “Sự trục trặc này thể hiện bản chất liên kết của hệ sinh thái rộng lớn của chúng tôi – nhà cung cấp đám mây toàn cầu, nền tảng nhu liệu, nhà cung cấp bảo mật, nhà cung cấp nhu liệu khác và khách hàng”.

⦿ ---- California: hóa đơn bệnh viện có thể làm bạn phá sản. Hóa đơn đầu tiên được gửi đến hộp thư của Sultan Khan hai năm sau khi ông xuất viện tại Bệnh viện Tiểu Bang ở Napa (Napa State Hospital). Khan đã được điều trị tâm thần ở đó trong ba năm sau khi không nhận tội vì lý do điên khùng trước cáo buộc hình sự xuất phát từ một vụ hành hung. Khen ngơ ngác nhìn tờ giấy trước mặt. Bộ Bệnh viện Tiểu bang (Department of State Hospitals) muốn anh trả lại chi phí cho lần lưu trú đó: 769.490 USD. Kể như gần 1 triệu USD.

Tự hỏi liệu mình có bị lừa đảo hay không, Khan đã gọi điện cho sở. Họ đề xuất một kế hoạch thanh toán trả góp. Các luật sư và người ủng hộ cho biết, việc bộ này đòi những khoản tiền cắt cổ cho bệnh nhân sau khi thả họ khỏi sự chăm sóc của họ đã tồn tại trong nhiều thập niên. Việc thanh toán như vậy đã được yêu cầu theo luật tiểu bang từ năm 1967 và được cho phép từ những năm 1930s. Tục lệ này vẫn tồn tại mặc dù tiểu bang đã thông qua luật trong những năm gần đây nhằm ngăn chặn các cơ quan chính phủ khác thu những khoản phí lớn đối với những nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Một ví dụ: Những người ra tù không còn phải trả nhiều chi phí cho việc giam giữ họ nữa.

Rachel Draznin-Nagy, luật sư công của Khan ở quận Contra Costa, cho biết: “Đây (Bộ Bệnh viện Tiểu bang) đang âm thầm thu hàng trăm nghìn đô la từ những khách hàng dễ bị tổn thương nhất, dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi với ít khả năng thực hiện bất kỳ hình thức thanh toán nào nhất. Tôi nổi giận về điều đó.”

California có năm bệnh viện tâm thần tiểu bang chăm sóc hơn 5.500 bệnh nhân, phần lớn trong số họ thuộc hệ thống tư pháp hình sự. Hầu hết đã bị buộc tội hoặc bị kết án về các tội liên quan đến bệnh tâm thần nghiêm trọng của họ; một số, như Khan, ốm yếu đến mức được tuyên vô tội vì lý do mất trí. Medi-Cal không bảo hiểm cho người đang nằm trong bệnh viện tiểu bang. Draznin-Nagy và các nhà bảo vệ công chúng khác cho biết sau khi được trả tự do vài tháng hoặc nhiều năm sau đó, rất ít bệnh nhân trong số này có đủ nguồn tài chính để thanh toán các hóa đơn khổng lồ.

⦿ ---- San Francisco: Vo Nguyen ở San Francisco hôm thứ Năm đã bị kết án 11 năm tù vì bắn súng vào một nhân viên Bưu điện Hoa Kỳ đang chuyển thư đến nhà anh ta, theo Biện lý Hoa Kỳ công bố hôm thứ Sáu. Vào ngày 2 tháng 5/2024, Võ Nguyên đã nhận tội tấn công nhân viên bưu điện khi đang chuyển thư đến nơi ở của Nguyễn vào tháng 4/2023. Nguyễn thừa nhận anh ta “có hành vi hung hăng tiếp cận” nhân viên Bưu điện và hành động như muốn đánh nhau. Bưu tín viên sau đó lùi lại, quay người bỏ chạy.

Nguyễn đi theo nhân viên bưu điện, người này sau đó xịt hơi cay vào Nguyen. Theo các công tố viên, Nguyễn về nhà lấy một khẩu súng lục bán tự động và lái xe đi khắp nơi để tìm bưu tín viên. Nguyen tìm thấy và bắn nhiều phát súng vào bưu tín viên, tiếp tục bắn như vậy khi anh này bỏ chạy, bám theo xe của anh này. Sau đó, Nguyễn dừng xe trước một chiếc xe thể thao đa dụng đang đậu mà bưu tín viên đang nấp phía sau và bắn thêm ba phát súng vào anh này. Nguyên lái xe bỏ đi, sau đó quay lại đuổi theo bưu tín viên trước khi nhân viên này xịt hơi cay vào Nguyễn.

Các công tố viên cho biết, Nguyễn đã bị cảnh sát San Francisco bắt giữ ngay sau đó và bị giam giữ kể từ đó. Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Nguyễn vào tháng 5/2023, khoảng một tháng sau vụ việc, và Nguyen bị buộc tội tấn công một nhân viên liên bang bằng vũ khí chết người và xả súng liên quan đến tội phạm bạo lực, cùng các tội danh khác. Nguyễn cũng sẽ bị giám sát ba năm sau bản án 11 năm tù, và sẽ phải đối mặt với một phiên điều trần khác vào tháng 10 để xác định số tiền bồi thường mà Nguyen phải trả.

⦿ ---- TIN VN. Lí do hàng trăm công nhân công ty sản xuất nội thất gỗ ở Bình Dương ngừng việc. Theo VOV. Ngày 21/7, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo việc hàng trăm công nhân Công ty TNHH Hong Fu Việt Nam ngưng việc trong video lan truyền mạng xã hội. Sự việc xảy ra ngày 20/7, tại Công ty TNHH Hong Fu Việt Nam (chuyên sản xuất nội thất gỗ), ở khu phố 8, phường Uyên Hưng, TP. Tân Uyên, Bình Dương. Thời điểm xảy ra sự việc có hơn 400 công nhân ngừng việc, yêu cầu được chia sẻ quyền lợi. Nguyên nhân xuất phát từ việc người lao động không đồng ý với Quyết định điều chỉnh tiền lương, tăng lương của công ty ban hành ngày 17/7/2024. Lý do là Quyết định này không nêu rõ mức lương tăng cụ thể mà chỉ ghi "theo quy định nhà nước", khiến cho người lao động cảm thấy mơ hồ và thiếu minh bạch.

⦿ ---- TIN VN. Giá rẻ kỷ lục, mặt hàng Trung Quốc dẫn đầu thế giới đổ bộ Việt Nam liên tục tăng trong 2 năm qua - hàng Việt gặp sức ép cực lớn. Báo Nhịp Sống Thị Trưởng. Từ đầu năm đến nay Việt Nam đã chi hơn 3 tỷ USD mặt hàng này từ Trung Quốc. Đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho hay, nhu cầu thép cán nóng tại Việt Nam khoảng 12-13 triệu tấn/năm. Công suất của các nhà máy sản xuất trong nước hiện khoảng 9 triệu tấn. Việc thép nhập khẩu ồ ạt tràn vào Việt Nam, sản lượng nhập có thời điểm gấp gần 200% sản xuất trong nước khiến thị phần bán hàng thép cán nóng của doanh nghiệp mất vào tay hàng nhập khẩu. Thị phần bán hàng HRC của doanh nghiệp trong nước như Hòa Phát và Formosa giảm từ mức 42% năm 2021 xuống 30% vào 2023 và hiện đang tiếp tục suy giảm. Các chuyên gia ngành thép cũng cho hay, ngành thép Việt Nam, đặc biệt là sản xuất thép chất lượng cao và thép HRC khá thiệt thòi, do bối cảnh trước đây trong nước chưa sản xuất được, nên các hiệp định, cam kết quốc tế đều có mức thuế nhập khẩu bằng 0%.

⦿ ---- TIN VN. Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam tăng, nhiều nhất là Trung Quốc. Theo Báo Tiền Phong. Theo Bộ Xây dựng , đã có hơn 3.000 người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam tính từ năm 2015 đến hết quý III/2023, chủ yếu là các căn hộ chung cư ở dự án nhà thương mại và tập trung ở các tỉnh, thành phố lớn. Trong đó, Hà Nội chiếm hơn phân nửa với 1,765 căn, TPHCM 850 căn, Bắc Ninh 110 căn, Bình Dương 210 căn, Bà Rịa - Vũng Tàu 50 căn... Phần lớn người mua đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Malaysia. Tuy nhiên, tổng số người nước ngoài đã mua nhà tại Việt Nam được đánh giá vẫn còn rất ít so với nhu cầu. Đáng chú ý, nửa đầu năm nay, người nước ngoài đã mua hơn 1.000 căn hộ tại Hà Nội. Những người này đến từ Trung Quốc; Hàn Quốc; Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc); Singapore; Mỹ; Anh… Người Trung Quốc mua phần lớn (khoảng 42%) với hơn 400 căn. Theo sau là người Hàn Quốc hơn 210 căn (chiếm 21%), Hồng Kông - Trung Quốc gần 90 căn (gần 9%), người Đài Loan - Trung Quốc và Mỹ lần lượt mua 49 căn (5%) và 41 căn (4%).

⦿ ---- HỎI 1: Trầm cảm làm tăng cơ nguy nghẽn mạch máu, đông máu nghiêm trọng thêm 50%?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy việc mắc chứng rối loạn lo âu hoặc trầm cảm có thể làm tăng nguy cơ mắc tình trạng đông máu nghiêm trọng lên gần 50%.

Chi tiết:

https://www.hindustantimes.com/lifestyle/health/anxiety-and-depression-elevate-blood-clot-risk-by-50-says-new-study-101721470970985.html

⦿ ---- HỎI 2: Cơ thể khỏe như ở đỉnh cao thể lực, không ngờ là giai đoạn 4 ung thư?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Govind Sandhu cho biết anh cảm thấy mình đang ở "thể lực đỉnh cao nhất" khi xuất hiện các triệu chứng giống cúm, bao gồm sốt, đổ mồ hôi đêm và đau nhức cơ thể vào giữa tháng Năm. Vào thời điểm bắt đầu cảm thấy ốm, Sandhu, 38 tuổi, cho biết anh vừa hoàn thành nửa chặng đua marathon ở quê nhà Sydney, Australia, đang tập luyện cho cuộc chạy marathon sắp tới và vừa có kỳ nghỉ ở Bali chỉ tập trung vào sức khỏe và thể chất.

"Tôi là một CrossFit'er chạy marathon và siêu marathon. Mọi thứ từ lúc tôi thức dậy đến lúc đi ngủ đều được tối ưu hóa để đạt hiệu suất cao nhất", Sandhu, người đứng đầu quan hệ đối tác âm nhạc toàn cầu tại TikTok, nói với "Good Morning America". rằng "Tôi không uống rượu, không hút thuốc." Sandhu cho biết ban đầu anh tin rằng các triệu chứng của mình là kết quả của quá trình tập luyện cường độ cao hoặc sự thay đổi của các mùa ở Úc, nơi đang chuyển từ mùa hè sang mùa thu.

Thay vào đó, 5 tuần sau khi xuất hiện triệu chứng lần đầu tiên, Sandhu cho biết anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch không Hodgkin giai đoạn 4, một loại ung thư hình thành trong hệ bạch huyết, một phần của hệ thống miễn dịch giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật, theo cơ quan y tế. Viện ung thư quốc gia.

https://www.yahoo.com/news/38-old-diagnosed-stage-4-114600682.html

